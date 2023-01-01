佛說文殊師利巡行經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說文殊師利巡行經

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆，住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾五百人俱。爾時世尊於日晡時，從自房出，在外寬處，大眾圍遶，恭敬供養，而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆，住王舍城耆闍崛山中，與大比丘眾五百人俱。爾時世尊於日晡時，從自房出，在外寬處，大眾圍遶，恭敬供養，而為說法。

爾時文殊師利童子，於彼一切五百比丘行住之處，次第巡行，遂到長老舍利弗所，見長老舍利弗獨在一處端身而坐，入禪思惟。爾時文殊師利童子，既見長老舍利弗已，而語之言：「大德舍利弗！汝入禪耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子，於彼一切五百比丘行住之處，次第巡行，遂到長老舍利弗所，見長老舍利弗獨在一處端身而坐，入禪思惟。爾時文殊師利童子，既見長老舍利弗已，而語之言：「大德舍利弗！汝入禪耶？」

長老舍利弗言：「如是，文殊師利！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「如是，文殊師利！」

文殊師利言：「大德舍利弗！為未寂靜，欲令寂靜，汝入禪耶？為先寂靜何所寂靜，汝入禪耶？大德舍利弗！汝依何禪？為依過去、為依未來、為依現在、為依內外，汝入禪耶？又，舍利弗！為依身禪、為依心禪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！為未寂靜，欲令寂靜，汝入禪耶？為先寂靜何所寂靜，汝入禪耶？大德舍利弗！汝依何禪？為依過去、為依未來、為依現在、為依內外，汝入禪耶？又，舍利弗！為依身禪、為依心禪？」

長老舍利弗言：「文殊師利！我此禪義，諸有一切見法樂行，諸有一切心不散亂，如是正念。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「文殊師利！我此禪義，諸有一切見法樂行，諸有一切心不散亂，如是正念。」

文殊師利言：「大德舍利弗！汝得彼法耶？彼法是何法？為見法樂行？不見法樂行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！汝得彼法耶？彼法是何法？為見法樂行？不見法樂行？」

長老舍利弗言：「文殊師利！不得彼法，為有何者法？若見法樂行，不見法樂行。復次，文殊師利！如來為彼聲聞之人說離欲法，我依彼法如是入禪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「文殊師利！不得彼法，為有何者法？若見法樂行，不見法樂行。復次，文殊師利！如來為彼聲聞之人說離欲法，我依彼法如是入禪。」

文殊師利言：「大德舍利弗！何者離欲法，如來為彼聲聞人說，大德舍利弗依而行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！何者離欲法，如來為彼聲聞人說，大德舍利弗依而行耶？」

長老舍利弗言：「文殊師利！比丘如是依過去行、依未來行、依現在行，乃至依心行，如是等應知。文殊師利！如來為彼聲聞之人，說此離欲法，我隨彼法、依彼法行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「文殊師利！比丘如是依過去行、依未來行、依現在行，乃至依心行，如是等應知。文殊師利！如來為彼聲聞之人，說此離欲法，我隨彼法、依彼法行。」

文殊師利言：「大德舍利弗！若如是說，依過去行、依未來行、依現在行，乃至依心離欲而行，如是等者。大德舍利弗！若彼諸法，過去如來無、未來如來無、現在如來無，此法如是無。大德舍利弗！今者云何作如是說：『依過去行、依未來行、依現在行？』以無法故，則亦無依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！若如是說，依過去行、依未來行、依現在行，乃至依心離欲而行，如是等者。大德舍利弗！若彼諸法，過去如來無、未來如來無、現在如來無，此法如是無。大德舍利弗！今者云何作如是說：『依過去行、依未來行、依現在行？』以無法故，則亦無依。

「復次，大德舍利弗！過去如來、未來如來、現在如來，無人令住，無處可住。若無住者，依不可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德舍利弗！過去如來、未來如來、現在如來，無人令住，無處可住。若無住者，依不可得。

「復次，大德舍利弗！若人說言：『過去、未來、現在如來有依、不依。』如是之人則謗如來。何以故？真如無念，亦無所念。真如不退，真如無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德舍利弗！若人說言：『過去、未來、現在如來有依、不依。』如是之人則謗如來。何以故？真如無念，亦無所念。真如不退，真如無相。

「復次，大德舍利弗！過去真如不可得，未來真如不可得，現在真如不可得，乃至心真如不可得，如是等，應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德舍利弗！過去真如不可得，未來真如不可得，現在真如不可得，乃至心真如不可得，如是等，應知。

「復次，大德舍利弗！更無有法，在真如外而可顯說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德舍利弗！更無有法，在真如外而可顯說。」

長老舍利弗言：「文殊師利！諸佛如來住真如已，然後說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「文殊師利！諸佛如來住真如已，然後說法。」

文殊師利言：「大德舍利弗！真如非有，云何如來住真如已而當說法？大德舍利弗！彼法亦無，云何如來住真如已，而當說法？如來亦無，何處如來住真如已，而當說法？一切諸法皆不可得，諸佛如來亦不可得。又此可得、不可得法，如是二種皆不可得。如來非說，亦非不說。何以故？大德舍利弗！如來無說不可說言，此是如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！真如非有，云何如來住真如已而當說法？大德舍利弗！彼法亦無，云何如來住真如已，而當說法？如來亦無，何處如來住真如已，而當說法？一切諸法皆不可得，諸佛如來亦不可得。又此可得、不可得法，如是二種皆不可得。如來非說，亦非不說。何以故？大德舍利弗！如來無說不可說言，此是如來。」

長老舍利弗言：「文殊師利！當有何人受如是法？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「文殊師利！當有何人受如是法？」

文殊師利言：「大德舍利弗！若人不取有為法界，不悕涅槃，如是之人，能受此法。若人不得過去之法，不知彼法，不得未來、現在之法，不知彼法，如是之人能受此法。若不見染、若不見淨，若無心取，如是之人能受此法。若非我行、非無我行，非取捨行，如是之人能受此法。如是之人，則能知此所說之義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！若人不取有為法界，不悕涅槃，如是之人，能受此法。若人不得過去之法，不知彼法，不得未來、現在之法，不知彼法，如是之人能受此法。若不見染、若不見淨，若無心取，如是之人能受此法。若非我行、非無我行，非取捨行，如是之人能受此法。如是之人，則能知此所說之義。」

長老舍利弗言：「文殊師利！為何所知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「文殊師利！為何所知？」

文殊師利言：「大德舍利弗！此無可說、亦無所問，為何所知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！此無可說、亦無所問，為何所知？」

長老舍利弗言：「文殊師利！說法太深，信此法人甚為少耳。文殊師利！阿羅漢人、學無學人尚非境界，何況一切愚癡凡夫？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「文殊師利！說法太深，信此法人甚為少耳。文殊師利！阿羅漢人、學無學人尚非境界，何況一切愚癡凡夫？」

文殊師利言：「大德舍利弗！如是，如是！阿羅漢人亦非境界。何以故？阿羅漢者無諸境界，阿羅漢者無住無處，名阿羅漢；不可得說，名阿羅漢。以無說故，名阿羅漢。何以故？無為、無住，名阿羅漢。彼阿羅漢何處境界？阿羅漢者非名、非色，愚癡凡夫分別名色。阿羅漢者，於彼名、色不分別知，名阿羅漢。阿羅漢者，非名分別、非色分別。愚癡凡夫亦不可得，凡夫之法亦不可得；阿羅漢者亦不可得，阿羅漢法亦不可得。若不可得則不分別，若不分別則無所行，若無所行則無戲論，若無戲論是則寂靜，如是無行亦無戲論。寂靜之人，則不取有，亦不取無，非有、非無，如是不取。若不取者，則無所得，如是之人，離一切得，無心、離心住聲聞法，如是應知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！如是，如是！阿羅漢人亦非境界。何以故？阿羅漢者無諸境界，阿羅漢者無住無處，名阿羅漢；不可得說，名阿羅漢。以無說故，名阿羅漢。何以故？無為、無住，名阿羅漢。彼阿羅漢何處境界？阿羅漢者非名、非色，愚癡凡夫分別名色。阿羅漢者，於彼名、色不分別知，名阿羅漢。阿羅漢者，非名分別、非色分別。愚癡凡夫亦不可得，凡夫之法亦不可得；阿羅漢者亦不可得，阿羅漢法亦不可得。若不可得則不分別，若不分別則無所行，若無所行則無戲論，若無戲論是則寂靜，如是無行亦無戲論。寂靜之人，則不取有，亦不取無，非有、非無，如是不取。若不取者，則無所得，如是之人，離一切得，無心、離心住聲聞法，如是應知。」

爾時文殊師利童子說此法已，時彼五百諸比丘眾，從坐而起捨離而去，作如是言：「我不用見文殊師利童子之身，我不用聞文殊師利童子名字。隨何方處，若有文殊師利童子住彼處者，亦應捨離。何以故？如是文殊師利童子異我梵行，是故應捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子說此法已，時彼五百諸比丘眾，從坐而起捨離而去，作如是言：「我不用見文殊師利童子之身，我不用聞文殊師利童子名字。隨何方處，若有文殊師利童子住彼處者，亦應捨離。何以故？如是文殊師利童子異我梵行，是故應捨。」

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言：「文殊師利！說此法義，意豈不欲令諸眾生知法義乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗語文殊師利童子言：「文殊師利！說此法義，意豈不欲令諸眾生知法義乎？」

文殊師利言：「如是，如是！大德舍利弗！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「如是，如是！大德舍利弗！」

長老舍利弗言：「云何令此五百比丘，從坐而起，毀呰戲論誹謗而去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長老舍利弗言：「云何令此五百比丘，從坐而起，毀呰戲論誹謗而去？」

文殊師利言：「大德舍利弗！若此諸比丘，如是說言：『我不用是文殊師利童子之身，我不用聞文殊師利童子名字，隨何方處，若有文殊師利童子住彼處者，亦應捨離。』如是說者，善哉，善哉！大德舍利弗！此諸比丘善說此語。何以故？以無文殊師利童子，故不可得。如其是無不可得者，則不可見亦不可聞，隨何方處，若有文殊師利童子住彼處者，亦應捨離。如是說者，如是文殊師利童子住處亦無，彼若無者，則不可近亦不可捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！若此諸比丘，如是說言：『我不用是文殊師利童子之身，我不用聞文殊師利童子名字，隨何方處，若有文殊師利童子住彼處者，亦應捨離。』如是說者，善哉，善哉！大德舍利弗！此諸比丘善說此語。何以故？以無文殊師利童子，故不可得。如其是無不可得者，則不可見亦不可聞，隨何方處，若有文殊師利童子住彼處者，亦應捨離。如是說者，如是文殊師利童子住處亦無，彼若無者，則不可近亦不可捨。」

爾時文殊師利童子既說此法，五百比丘聞已迴面，既迴面已，後向文殊師利童子說如是言：「文殊師利說如是法，非我能解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利童子既說此法，五百比丘聞已迴面，既迴面已，後向文殊師利童子說如是言：「文殊師利說如是法，非我能解。」

文殊師利言：「善哉，善哉！汝諸比丘，如來弟子聲聞之人，應如是學。諸比丘！如是法者，非識所知、非智所知。何以故？法界法爾故。法界如是無念、無退，如其彼法無念、無退，非識所知、非智所知。諸非識知、非智所知，則非所念。汝諸比丘，如來弟子聲聞之人，應如是學。若如是學，佛說彼人得最勝法，是世福田，應受供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善哉，善哉！汝諸比丘，如來弟子聲聞之人，應如是學。諸比丘！如是法者，非識所知、非智所知。何以故？法界法爾故。法界如是無念、無退，如其彼法無念、無退，非識所知、非智所知。諸非識知、非智所知，則非所念。汝諸比丘，如來弟子聲聞之人，應如是學。若如是學，佛說彼人得最勝法，是世福田，應受供養。」

說此法時，彼諸比丘五百人中，四百比丘不受諸法，盡諸結漏，心得解脫；一百比丘起於惡心，自身將墮大地獄中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，彼諸比丘五百人中，四百比丘不受諸法，盡諸結漏，心得解脫；一百比丘起於惡心，自身將墮大地獄中。

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言：「文殊師利！仁者說法非護眾生，而失如是一百比丘。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗語文殊師利童子言：「文殊師利！仁者說法非護眾生，而失如是一百比丘。」

爾時世尊告長老舍利弗言：「汝舍利弗，莫如是說。何以故？舍利弗！此一百比丘墮大叫喚地獄，受一觸已，生兜率陀天同業之處，以其得聞如是法故。舍利弗！此諸比丘，若不得聞如是法門，定墮地獄。一劫盡已，乃生人中。以其得聞此法門故，應墮地獄一劫受業，得為少受。舍利弗！此百比丘，彌勒如來初會之中，得作聲聞，證阿羅漢，得盡諸漏。如是，舍利弗！聞此法門所得福勝，非修四禪、非四無量、非四無色三摩跋提。何以故？若不得聞此法門者，則於生死不可得脫。我說彼人生老病死，悲苦憂愁，號哭懊惱不可得脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告長老舍利弗言：「汝舍利弗，莫如是說。何以故？舍利弗！此一百比丘墮大叫喚地獄，受一觸已，生兜率陀天同業之處，以其得聞如是法故。舍利弗！此諸比丘，若不得聞如是法門，定墮地獄。一劫盡已，乃生人中。以其得聞此法門故，應墮地獄一劫受業，得為少受。舍利弗！此百比丘，彌勒如來初會之中，得作聲聞，證阿羅漢，得盡諸漏。如是，舍利弗！聞此法門所得福勝，非修四禪、非四無量、非四無色三摩跋提。何以故？若不得聞此法門者，則於生死不可得脫。我說彼人生老病死，悲苦憂愁，號哭懊惱不可得脫。」

爾時長老舍利弗語文殊師利童子言：「甚為希有，文殊師利乃能善說如是法門，成就眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時長老舍利弗語文殊師利童子言：「甚為希有，文殊師利乃能善說如是法門，成就眾生。」

文殊師利言：「大德舍利弗！真如不減、真如不增，法界不減、法界不增，諸眾生界不減、不增。何以故？彼唯言語，無人可依，無處可依，非依不依。大德舍利弗！如是不依即是菩提，如是菩提即是解脫。若依法者是則分別；若知非作亦非非作，即是涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「大德舍利弗！真如不減、真如不增，法界不減、法界不增，諸眾生界不減、不增。何以故？彼唯言語，無人可依，無處可依，非依不依。大德舍利弗！如是不依即是菩提，如是菩提即是解脫。若依法者是則分別；若知非作亦非非作，即是涅槃。」

爾時世尊告長老舍利弗言：「如是，如是！舍利弗！如文殊師利童子所說，真如不減、真如不增，法界不減、法界不增，諸眾生界不減、不增，不染、不淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊告長老舍利弗言：「如是，如是！舍利弗！如文殊師利童子所說，真如不減、真如不增，法界不減、法界不增，諸眾生界不減、不增，不染、不淨。」

爾時世尊為顯此義，重說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊為顯此義，重說偈言：

「說過去未來、 現在世諸法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說過去未來、 現在世諸法，

言說非是義， 此非相無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 言說非是義， 此非相無相。

若相若無相， 皆無所分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若相若無相， 皆無所分別，

隨分別故得， 分別故無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨分別故得， 分別故無相。

若分別有為， 則分別涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若分別有為， 則分別涅槃，

彼二皆魔業， 黠慧如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼二皆魔業， 黠慧如是知。

陰入界唯名， 不生滅無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰入界唯名， 不生滅無相，

若觀察分別， 彼則不觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若觀察分別， 彼則不觀察。

黠慧不分別， 行境界如空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 黠慧不分別， 行境界如空，

若分別則取， 不分別不取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若分別則取， 不分別不取。

分別取則縛， 不分別則脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別取則縛， 不分別則脫，

若知如是法， 彼人名智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知如是法， 彼人名智者。

如是人得盡， 名不分別智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是人得盡， 名不分別智，

有智故說智， 智說二皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有智故說智， 智說二皆空。

若人如是知， 彼人名智者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人如是知， 彼人名智者。

寶滿三千界， 布施所得福， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶滿三千界， 布施所得福，

若人聞此法， 其福過於彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞此法， 其福過於彼。

布施持戒忍， 神通無障礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 布施持戒忍， 神通無障礙，

億劫常修行， 不及聞此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億劫常修行， 不及聞此經。

若知此法門， 正遍知所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若知此法門， 正遍知所說，

得聞此經已， 一切得如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聞此經已， 一切得如來。」

如來既說此法門已，十千眾生遠塵離垢，於諸法中得法眼淨；五百比丘發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊即授五百比丘佛記，作如是言：「汝諸比丘於星喻劫，皆當得成阿耨多羅三藐三菩提，盡同一號，名曰法華如來、正遍知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來既說此法門已，十千眾生遠塵離垢，於諸法中得法眼淨；五百比丘發阿耨多羅三藐三菩提心。爾時世尊即授五百比丘佛記，作如是言：「汝諸比丘於星喻劫，皆當得成阿耨多羅三藐三菩提，盡同一號，名曰法華如來、正遍知。」

世尊說已，文殊師利童子、長老舍利弗、天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛說已歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊說已，文殊師利童子、長老舍利弗、天、人、阿修羅、乾闥婆等，聞佛說已歡喜奉行。