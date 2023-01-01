大乘伽耶山頂經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘伽耶山頂經

大唐天竺三藏菩提流志譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏菩提流志譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住伽耶城山頂精舍，與大比丘眾一千人俱。其先悉是長髮梵志，皆阿羅漢——諸漏已盡、所作已辦，捨諸重擔、逮得己利，盡諸有結、正知解脫，心得自在、到於彼岸——復與無量諸菩薩摩訶薩眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住伽耶城山頂精舍，與大比丘眾一千人俱。其先悉是長髮梵志，皆阿羅漢——諸漏已盡、所作已辦，捨諸重擔、逮得己利，盡諸有結、正知解脫，心得自在、到於彼岸——復與無量諸菩薩摩訶薩眾俱。

爾時，世尊得成正覺其日未久，寂然宴坐入于三昧，觀察法界作是念言：「我已證菩提、已得聖智慧、已辦所應作、已捨諸重擔、已出生死曠野、已捨離無明，獲於智明、已拔毒箭、已盡渴愛、已證法界、已擊法鼓、已吹法螺、已建法幢、已捨離生死眼說於法眼、已閉惡道開眾善道、已捨非田示諸福田。我今審觀如是之法，誰能現證、已證、當證？為身證耶？為心證乎？若身證者，身是頑鈍，無覺、無思，猶如草木、牆壁、瓦石，從於四大父母所生，無常敗壞散滅之法，必假塗、洗、衣、食等緣而得存立。若心證者，心如幻化，無相、無形，無所依處、無所容受。又菩提者，隨於世間而立名字，無音響、無形色，無成實、無相狀，無來、無去，不出、不入。過於三界無有處所，不可見聞、不可憶念；離攀緣處非戲論境，無所入、無文字，不可動搖、不可安立。絕於一切語言之道，而言現證、已證、當證，但惟名字虛妄分別，無生、無起、無有體性，不可取、不可說、不可愛著，是中實無已成正覺、現成正覺及當成者。若能如是無證、無成，乃得名為成正覺耳。何以故？菩提者離於一切變動相故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊得成正覺其日未久，寂然宴坐入于三昧，觀察法界作是念言：「我已證菩提、已得聖智慧、已辦所應作、已捨諸重擔、已出生死曠野、已捨離無明，獲於智明、已拔毒箭、已盡渴愛、已證法界、已擊法鼓、已吹法螺、已建法幢、已捨離生死眼說於法眼、已閉惡道開眾善道、已捨非田示諸福田。我今審觀如是之法，誰能現證、已證、當證？為身證耶？為心證乎？若身證者，身是頑鈍，無覺、無思，猶如草木、牆壁、瓦石，從於四大父母所生，無常敗壞散滅之法，必假塗、洗、衣、食等緣而得存立。若心證者，心如幻化，無相、無形，無所依處、無所容受。又菩提者，隨於世間而立名字，無音響、無形色，無成實、無相狀，無來、無去，不出、不入。過於三界無有處所，不可見聞、不可憶念；離攀緣處非戲論境，無所入、無文字，不可動搖、不可安立。絕於一切語言之道，而言現證、已證、當證，但惟名字虛妄分別，無生、無起、無有體性，不可取、不可說、不可愛著，是中實無已成正覺、現成正覺及當成者。若能如是無證、無成，乃得名為成正覺耳。何以故？菩提者離於一切變動相故。」

爾時，文殊師利菩薩摩訶薩知佛所念而作是言：「世尊！若菩提如是相者，諸善男子、善女人發菩提心，應云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩摩訶薩知佛所念而作是言：「世尊！若菩提如是相者，諸善男子、善女人發菩提心，應云何住？」

佛言：「文殊師利！如菩提相，應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！如菩提相，應如是住。」

文殊師利菩薩言：「世尊！何者是菩提相？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「世尊！何者是菩提相？」

佛言：「文殊師利！菩提相者獨超三界，雖隨世俗而有名字，遠離一切音聲言說。諸菩薩眾發趣菩提，從初發心則無所趣。是故，文殊師利！諸善男子、善女人，應以遠離發趣之心而住菩提。文殊師利！若諸菩薩能發趣於無所趣者，是則趣向菩提之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「文殊師利！菩提相者獨超三界，雖隨世俗而有名字，遠離一切音聲言說。諸菩薩眾發趣菩提，從初發心則無所趣。是故，文殊師利！諸善男子、善女人，應以遠離發趣之心而住菩提。文殊師利！若諸菩薩能發趣於無所趣者，是則趣向菩提之道。

「文殊師利！趣於無自性是趣向菩提、趣於無處所是趣向菩提、趣於法界性是趣向菩提、趣於一切法中無所執著是趣向菩提、趣於實際無差別是趣向菩提、趣於如鏡中像、如光中影、如水中月、如熱時焰是趣向菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「文殊師利！趣於無自性是趣向菩提、趣於無處所是趣向菩提、趣於法界性是趣向菩提、趣於一切法中無所執著是趣向菩提、趣於實際無差別是趣向菩提、趣於如鏡中像、如光中影、如水中月、如熱時焰是趣向菩提。」

爾時眾中有天子名淨月威光，白文殊師利菩薩言：「大士！諸菩薩摩訶薩修習何行？依何處修？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時眾中有天子名淨月威光，白文殊師利菩薩言：「大士！諸菩薩摩訶薩修習何行？依何處修？」

文殊師利菩薩言：「天子！諸菩薩摩訶薩修大悲行，依於一切眾生處修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「天子！諸菩薩摩訶薩修大悲行，依於一切眾生處修。」

淨月天子又問言：「菩薩大悲依何心起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨月天子又問言：「菩薩大悲依何心起？」

文殊師利菩薩言：「菩薩大悲依無諂誑心起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「菩薩大悲依無諂誑心起。」

又問言：「無諂誑心依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問言：「無諂誑心依何而起？」

答言：「無諂誑心依於一切眾生平等心起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無諂誑心依於一切眾生平等心起。」

又問：「於一切眾生平等心依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「於一切眾生平等心依何而起？」

答言：「依於入非一非異法性心起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依於入非一非異法性心起。」

又問：「入非一非異法性心依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「入非一非異法性心依何而起？」

答言：「依深信心起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依深信心起。」

又問：「深信心依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「深信心依何而起？」

答言：「依菩提心起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依菩提心起。」

又問：「菩提心依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「菩提心依何而起？」

答言：「依六波羅蜜起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依六波羅蜜起。」

又問：「六波羅蜜依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「六波羅蜜依何而起？」

答言：「依方便慧起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依方便慧起。」

又問：「方便慧依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「方便慧依何而起？」

答言：「依不放逸起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依不放逸起。」

又問：「不放逸依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「不放逸依何而起？」

答言：「依三種淨行起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依三種淨行起。」

又問：「三種淨行依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「三種淨行依何而起？」

答言：「依十善業道起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依十善業道起。」

又問：「十善業道依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「十善業道依何而起？」

答言：「依持淨戒起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依持淨戒起。」

又問：「持淨戒依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「持淨戒依何而起？」

答言：「依如理思惟起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依如理思惟起。」

又問：「如理思惟依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「如理思惟依何而起？」

答言：「依觀察心起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「依觀察心起。」

又問：「觀察心依何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「觀察心依何而起？」

答言：「從憶持不忘起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「從憶持不忘起。」

爾時，淨月威光天子復問文殊師利菩薩言：「大士！諸菩薩發菩提心凡有幾種，於因、於果而得成就？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨月威光天子復問文殊師利菩薩言：「大士！諸菩薩發菩提心凡有幾種，於因、於果而得成就？」

文殊師利菩薩言：「天子！諸菩薩發菩提心凡有四種，於因、於果而得成就。何等為四？一者、初發心，二者、解行住發心，三者、不退轉發心，四者、一生補處發心。應知初發心為解行住因，解行住發心為不退轉因，不退轉發心為一生補處因，一生補處發心為一切智因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「天子！諸菩薩發菩提心凡有四種，於因、於果而得成就。何等為四？一者、初發心，二者、解行住發心，三者、不退轉發心，四者、一生補處發心。應知初發心為解行住因，解行住發心為不退轉因，不退轉發心為一生補處因，一生補處發心為一切智因。

「復次，天子！應知初發心如田中下種，解行住發心如牙漸增長，不退轉發心如枝、葉、花、果次第出生，一生補處發心如果實成熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！應知初發心如田中下種，解行住發心如牙漸增長，不退轉發心如枝、葉、花、果次第出生，一生補處發心如果實成熟。

「復次，天子！第一發心如造車人先集於材，第二發心如得材已各別治淨，第三發心如彼匠人造車成就，第四發心如以其車引重致遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心如造車人先集於材，第二發心如得材已各別治淨，第三發心如彼匠人造車成就，第四發心如以其車引重致遠。

「復次，天子！第一發心猶如初月，第二發心如五日夜至七夜月，第三發心如十日夜月，第四發心如十四日夜月。應知如來所有智慧譬如明月至十五夜，一切光色悉皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心猶如初月，第二發心如五日夜至七夜月，第三發心如十日夜月，第四發心如十四日夜月。應知如來所有智慧譬如明月至十五夜，一切光色悉皆圓滿。

「復次，天子！第一發心超聲聞地，第二發心超辟支佛地，第三發心超不定地，第四發心住決定地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心超聲聞地，第二發心超辟支佛地，第三發心超不定地，第四發心住決定地。

「復次，天子！第一發心譬如有人初學字母，第二發心如彼學人漸解分析，第三發心如學已久善算數，第四發心如學成熟了達諸論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心譬如有人初學字母，第二發心如彼學人漸解分析，第三發心如學已久善算數，第四發心如學成熟了達諸論。

「復次，天子！第一發心菩薩住因，第二發心菩薩住智，第三發心菩薩住斷，第四發心菩薩住果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心菩薩住因，第二發心菩薩住智，第三發心菩薩住斷，第四發心菩薩住果。

「復次，天子！第一發心因所攝，第二發心智所攝，第三發心斷所攝，第四發心果所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心因所攝，第二發心智所攝，第三發心斷所攝，第四發心果所攝。

「復次，天子！第一發心從因而起，第二發心從智而起，第三發心從斷而起，第四發心從果而起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心從因而起，第二發心從智而起，第三發心從斷而起，第四發心從果而起。

「復次，天子！第一發心因差別分，第二發心智差別分，第三發心斷差別分，第四發心果差別分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心因差別分，第二發心智差別分，第三發心斷差別分，第四發心果差別分。

「復次，天子！第一發心如採集眾藥，第二發心如分辯藥性，第三發心如隨病合藥，第四發心如服藥除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心如採集眾藥，第二發心如分辯藥性，第三發心如隨病合藥，第四發心如服藥除愈。

「復次，天子！第一發心生法王家，第二發心學法王法，第三發心學得解了，第四發心學得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！第一發心生法王家，第二發心學法王法，第三發心學得解了，第四發心學得自在。」

爾時會中有天子名決定光明，白文殊師利菩薩言：「大士！何者是菩薩摩訶薩速疾道，諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有天子名決定光明，白文殊師利菩薩言：「大士！何者是菩薩摩訶薩速疾道，諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提？」

文殊師利菩薩言：「天子！菩薩摩訶薩速疾道有二種，諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提。云何為二？一者、方便道，二者、般若道。方便道者攝諸善法，般若道者了知簡擇；方便道者不捨眾生，般若道者能捨諸法；方便道者知法和合，般若道者知不和合；方便道者能為因緣，般若道者能至寂滅；方便道者能知諸法差別之相，般若道者能知法界無差別理；方便道者能具莊嚴諸佛國土，般若道者能知諸佛國土平等；方便道者能知眾生根行不同，般若道者能知根行空無所有；方便道者令諸菩薩詣於道場，般若道者能令菩薩逮無所覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「天子！菩薩摩訶薩速疾道有二種，諸菩薩摩訶薩行此道疾得阿耨多羅三藐三菩提。云何為二？一者、方便道，二者、般若道。方便道者攝諸善法，般若道者了知簡擇；方便道者不捨眾生，般若道者能捨諸法；方便道者知法和合，般若道者知不和合；方便道者能為因緣，般若道者能至寂滅；方便道者能知諸法差別之相，般若道者能知法界無差別理；方便道者能具莊嚴諸佛國土，般若道者能知諸佛國土平等；方便道者能知眾生根行不同，般若道者能知根行空無所有；方便道者令諸菩薩詣於道場，般若道者能令菩薩逮無所覺。

「天子！菩薩摩訶薩復有二種速疾道。云何為二？一者、資糧道，二者、決擇道。資糧道者謂施等五波羅蜜，決擇道者謂般若波羅蜜。有著道、無著道，有漏道、無漏道，皆如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子！菩薩摩訶薩復有二種速疾道。云何為二？一者、資糧道，二者、決擇道。資糧道者謂施等五波羅蜜，決擇道者謂般若波羅蜜。有著道、無著道，有漏道、無漏道，皆如是說。

「復有二種速疾道。云何為二？一者、有量道，二者、無量道。有量道者謂有相位，無量道者是無相位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種速疾道。云何為二？一者、有量道，二者、無量道。有量道者謂有相位，無量道者是無相位。

「復有二種速疾道：所謂智道及以斷道。智道者謂從初地至第七地，斷道者從於八地至第十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種速疾道：所謂智道及以斷道。智道者謂從初地至第七地，斷道者從於八地至第十地。」

爾時會中有菩薩名勇修智信，白文殊師利菩薩言：「大士！云何為菩薩摩訶薩所知義？云何為菩薩摩訶薩所修智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中有菩薩名勇修智信，白文殊師利菩薩言：「大士！云何為菩薩摩訶薩所知義？云何為菩薩摩訶薩所修智？」

文殊師利菩薩言：「善男子！義非和合，智是和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「善男子！義非和合，智是和合。」

勇修智信菩薩言：「大士！以何因故義非和合，智是和合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇修智信菩薩言：「大士！以何因故義非和合，智是和合？」

文殊師利菩薩言：「善男子！義是無為，無為則非義，非義中無有法若和合、若不和合。義是無變異、無成實，不可取、不可捨，皆如是說。善男子！智名為道，道與心和合，非不和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「善男子！義是無為，無為則非義，非義中無有法若和合、若不和合。義是無變異、無成實，不可取、不可捨，皆如是說。善男子！智名為道，道與心和合，非不和合。

「復次，善男子！智惟是和合，非不和合。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！智惟是和合，非不和合。」

勇修智信菩薩言：「大士！何因緣故智惟是和合，非不和合？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇修智信菩薩言：「大士！何因緣故智惟是和合，非不和合？」

文殊師利菩薩言：「善男子！智善能觀察蘊處界、善觀察緣起法、善觀察處非處，以是故惟和合，非不和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利菩薩言：「善男子！智善能觀察蘊處界、善觀察緣起法、善觀察處非處，以是故惟和合，非不和合。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者、因智，二者、果智，三者、義智，四者、方便智，五者、般若智，六者、攝智，七者、波羅蜜智，八者、大悲智，九者、教化眾生智，十者、於一切法無所著智。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者、因智，二者、果智，三者、義智，四者、方便智，五者、般若智，六者、攝智，七者、波羅蜜智，八者、大悲智，九者、教化眾生智，十者、於一切法無所著智。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種智。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種發起。何等為十？一者、身發起，為一切眾生淨治身業故；二者、口發起，為一切眾生淨治口業故；三者、心發起，為一切眾生淨治意業故；四者、內發起，於一切眾生無所取著故；五者、外發起，於一切眾生行平等行故；六者、智發起，修習一切佛智故；七者、國土發起，示現一切佛剎功德莊嚴故；八者、教化眾生發起，知諸煩惱病藥故；九者、真實發起，能成就決定聚故；十者、無為智滿足發起，於一切三界心無所著故。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種發起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種發起。何等為十？一者、身發起，為一切眾生淨治身業故；二者、口發起，為一切眾生淨治口業故；三者、心發起，為一切眾生淨治意業故；四者、內發起，於一切眾生無所取著故；五者、外發起，於一切眾生行平等行故；六者、智發起，修習一切佛智故；七者、國土發起，示現一切佛剎功德莊嚴故；八者、教化眾生發起，知諸煩惱病藥故；九者、真實發起，能成就決定聚故；十者、無為智滿足發起，於一切三界心無所著故。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種發起。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者、波羅蜜行，二者、攝物行，三者、般若行，四者、方便行，五者、大悲行，六者、求慧資糧行，七者、求智資糧行，八者、清淨信心行，九者、入諸諦行，十者、不分別愛憎境行。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者、波羅蜜行，二者、攝物行，三者、般若行，四者、方便行，五者、大悲行，六者、求慧資糧行，七者、求智資糧行，八者、清淨信心行，九者、入諸諦行，十者、不分別愛憎境行。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種行。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種無盡觀。何等為十？一者、身無盡觀，二者、事無盡觀，三者、法無盡觀，四者、愛無盡觀，五者、見無盡觀，六者、資糧無盡觀，七者、取無盡觀，八者、無所執著無盡觀，九者、相應無盡觀，十者、道場識自性無盡觀。善男子！如是名菩薩摩訶薩十種無盡觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種無盡觀。何等為十？一者、身無盡觀，二者、事無盡觀，三者、法無盡觀，四者、愛無盡觀，五者、見無盡觀，六者、資糧無盡觀，七者、取無盡觀，八者、無所執著無盡觀，九者、相應無盡觀，十者、道場識自性無盡觀。善男子！如是名菩薩摩訶薩十種無盡觀。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種調伏行。何等為十？一者、調伏慳嫉行，捨施如雨故；二者、調伏破戒行；三業清淨故；三者、調伏瞋恚行，修習慈心故；四者、調伏懈怠行，求法無倦故；五者、調伏不善行，得禪解脫神通故；六者、調伏無明行，生決定善巧慧資糧故；七者、調伏諸煩惱行，圓滿一切智資糧故；八者、調伏顛倒行，出生真實不顛倒資糧道故；九者、調伏不自在行，於時非時自在故；十者、調伏著我行，觀察諸法無我故。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種調伏行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種調伏行。何等為十？一者、調伏慳嫉行，捨施如雨故；二者、調伏破戒行；三業清淨故；三者、調伏瞋恚行，修習慈心故；四者、調伏懈怠行，求法無倦故；五者、調伏不善行，得禪解脫神通故；六者、調伏無明行，生決定善巧慧資糧故；七者、調伏諸煩惱行，圓滿一切智資糧故；八者、調伏顛倒行，出生真實不顛倒資糧道故；九者、調伏不自在行，於時非時自在故；十者、調伏著我行，觀察諸法無我故。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種調伏行。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者、身寂靜地，遠離三種身不善業故；二者、口寂靜地，淨治四種口業故；三者、心寂靜地，永捨三種意惡行故；四者、內寂靜地，不執著自身故；五者、外寂靜地，不執著一切諸法故；六者、智資糧寂靜地，不執著所行道故；七者、不自高寂靜地，觀察聖智自性故；八者、究竟邊際神通寂靜地，出生般若波羅蜜故；九者、滅戲論寂靜地，不欺誑一切眾生故；十者、不顧戀身心寂靜地，大悲教化眾生故。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種寂靜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者、身寂靜地，遠離三種身不善業故；二者、口寂靜地，淨治四種口業故；三者、心寂靜地，永捨三種意惡行故；四者、內寂靜地，不執著自身故；五者、外寂靜地，不執著一切諸法故；六者、智資糧寂靜地，不執著所行道故；七者、不自高寂靜地，觀察聖智自性故；八者、究竟邊際神通寂靜地，出生般若波羅蜜故；九者、滅戲論寂靜地，不欺誑一切眾生故；十者、不顧戀身心寂靜地，大悲教化眾生故。善男子！如是名為菩薩摩訶薩十種寂靜地。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩如實行者能得菩提，不如實行則不能得。如實行者，如其所說則如是行；不如實行者但有言說，不能信受、不能修習。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩如實行者能得菩提，不如實行則不能得。如實行者，如其所說則如是行；不如實行者但有言說，不能信受、不能修習。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有二種如實行。何等為二？一者、道如實行，二者、斷如實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有二種如實行。何等為二？一者、道如實行，二者、斷如實行。

「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、自調伏如實行，二者、教化眾生如實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、自調伏如實行，二者、教化眾生如實行。

「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、有功用智如實行，二者、無功用智如實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、有功用智如實行，二者、無功用智如實行。

「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、善建立諸地如實行，二者、善觀察諸地無差別如實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、善建立諸地如實行，二者、善觀察諸地無差別如實行。

「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、善遠離諸地過失如實行，二者、善圓滿諸地功德如實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、善遠離諸地過失如實行，二者、善圓滿諸地功德如實行。

「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、善說聲聞辟支佛地如實行，二者、善說諸佛菩提不退轉法如實行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩復有二種如實行。何等為二？一者、善說聲聞辟支佛地如實行，二者、善說諸佛菩提不退轉法如實行。

「善男子！菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實行法。若能如是如實行者，當知是人不久得阿耨多羅三藐三菩提，諸菩薩摩訶薩應勤修學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實行法。若能如是如實行者，當知是人不久得阿耨多羅三藐三菩提，諸菩薩摩訶薩應勤修學。」

爾時，世尊讚文殊師利菩薩言：「善哉善哉！文殊師利！快說此語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚文殊師利菩薩言：「善哉善哉！文殊師利！快說此語。」

佛說此經已，文殊師利菩薩摩訶薩、勇修智信菩薩摩訶薩、淨月威光天子、決定光明天子，及餘眾會一切世間天、人、阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，文殊師利菩薩摩訶薩、勇修智信菩薩摩訶薩、淨月威光天子、決定光明天子，及餘眾會一切世間天、人、阿修羅等，皆大歡喜，信受奉行。