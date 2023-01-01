佛說象頭精舍經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說象頭精舍經

隋天竺三藏毘尼多流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隋天竺三藏毘尼多流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時婆伽婆住伽耶城象頭精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆住伽耶城象頭精舍。

爾時，如來成佛未久，與大比丘眾滿足千人——皆是過去往昔螺髻仙人，所作已辦，棄捨重擔，久離生死，盡諸煩惱，平等空慧，正受智心，一切覺知，到於彼岸，皆阿羅漢——復與無量大菩薩摩訶薩眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來成佛未久，與大比丘眾滿足千人——皆是過去往昔螺髻仙人，所作已辦，棄捨重擔，久離生死，盡諸煩惱，平等空慧，正受智心，一切覺知，到於彼岸，皆阿羅漢——復與無量大菩薩摩訶薩眾俱。

爾時，世尊獨坐思惟，入諸三昧，遍觀法界，自覺成道——具一切智，所作已訖，棄諸重擔，度生死流，捨離慳貪，拔三毒刺，盡諸渴愛，集大法船，擊大法鼓，吹大法䗍，建大法幢，已斷生死——演說正法： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊獨坐思惟，入諸三昧，遍觀法界，自覺成道——具一切智，所作已訖，棄諸重擔，度生死流，捨離慳貪，拔三毒刺，盡諸渴愛，集大法船，擊大法鼓，吹大法䗍，建大法幢，已斷生死——演說正法：

「閉諸惡趣，開善道門，永離惡土，遊諸淨國。我觀彼法，誰修菩提、誰得菩提、誰欲得者？過去、現在、及以未來，誰之所證？為是身得、為心得乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「閉諸惡趣，開善道門，永離惡土，遊諸淨國。我觀彼法，誰修菩提、誰得菩提、誰欲得者？過去、現在、及以未來，誰之所證？為是身得、為心得乎？

「若以身得，是身無知，猶如草木、沙礫、牆壁，無所覺知。四大和合，父母所生，常須飲食、衣服、澡浴、摩拭，終歸敗壞，是磨滅法。是菩提者，但有空名，而無實相，無聲、無色、無成、無見、無入、無知、無去、無來，如是等法，亦無繫縛。能過諸法，超出三界，無見、無聞、無我我所、無作者、無處所、無窟宅、無取、無著、無出、無入、無願、無住、無相、無貌、無彼、無此、無示，猶如幻化。以十二因緣生，無處所、不可見、離相，如虛空現，寂靜，無聲、無響、無文、無字、亦無言說。如是知者，是名菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以身得，是身無知，猶如草木、沙礫、牆壁，無所覺知。四大和合，父母所生，常須飲食、衣服、澡浴、摩拭，終歸敗壞，是磨滅法。是菩提者，但有空名，而無實相，無聲、無色、無成、無見、無入、無知、無去、無來，如是等法，亦無繫縛。能過諸法，超出三界，無見、無聞、無我我所、無作者、無處所、無窟宅、無取、無著、無出、無入、無願、無住、無相、無貌、無彼、無此、無示，猶如幻化。以十二因緣生，無處所、不可見、離相，如虛空現，寂靜，無聲、無響、無文、無字、亦無言說。如是知者，是名菩提。

「若以心得，是心無定，猶如幻化，皆因過去妄想業生，無形、無執，猶如虛空。菩提者，無有處所，非過去、非未來、非現在，一切法空。雖復言說，有名無實，是無為法，空、無相、無作、非有、非無、非可示現、無說、無聞。夫菩提者，非過去得、非未來得、非現在得，亦不離三世得，無相、非作、非不作，若能如是覺了三世法者，即是菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以心得，是心無定，猶如幻化，皆因過去妄想業生，無形、無執，猶如虛空。菩提者，無有處所，非過去、非未來、非現在，一切法空。雖復言說，有名無實，是無為法，空、無相、無作、非有、非無、非可示現、無說、無聞。夫菩提者，非過去得、非未來得、非現在得，亦不離三世得，無相、非作、非不作，若能如是覺了三世法者，即是菩提。」

爾時，文殊師利童子白佛言：「世尊！若無相是菩提者，今善男子、善女人等，因何而住，得成菩提？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利童子白佛言：「世尊！若無相是菩提者，今善男子、善女人等，因何而住，得成菩提？」

佛告文殊師利：「諸菩薩等學菩提者，應如是住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「諸菩薩等學菩提者，應如是住。」

文殊師利白佛言：「世尊！諸菩薩等應云何住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利白佛言：「世尊！諸菩薩等應云何住？」

佛告文殊師利：「夫菩提者，超出三界，越於言說，離諸文字，無有住處。復次，文殊師利！菩薩摩訶薩住無所住，是住菩提；住無執著，是住菩提；住於空法，是住菩提；住於法性，是住菩提；住一切法無有體相，是住菩提；住無量信，是住菩提；住無增減，是住菩提；住無異念，是住菩提；住如鏡像、如空谷響、如水中月、如熱時焰，文殊師利！住如是等法，是住菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「夫菩提者，超出三界，越於言說，離諸文字，無有住處。復次，文殊師利！菩薩摩訶薩住無所住，是住菩提；住無執著，是住菩提；住於空法，是住菩提；住於法性，是住菩提；住一切法無有體相，是住菩提；住無量信，是住菩提；住無增減，是住菩提；住無異念，是住菩提；住如鏡像、如空谷響、如水中月、如熱時焰，文殊師利！住如是等法，是住菩提。」

爾時，淨光焰天子白文殊師利童子言：「云何修行？以何等業是菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨光焰天子白文殊師利童子言：「云何修行？以何等業是菩薩行？」

文殊師利言：「天子！於諸眾生起大慈心，是菩薩行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！於諸眾生起大慈心，是菩薩行。」

天子復白文殊師利：「諸菩薩等云何修行，起大慈心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「諸菩薩等云何修行，起大慈心？」

文殊師利言：「天子！無諂誑心，是菩薩大慈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！無諂誑心，是菩薩大慈。」

天子復白文殊師利：「云何修行，得無諂誑？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「云何修行，得無諂誑？」

文殊師利言：「天子！於一切眾生起平等心，是無諂誑，諸菩薩等應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！於一切眾生起平等心，是無諂誑，諸菩薩等應如是學。」

天子復白文殊師利：「菩薩摩訶薩云何修行，於一切眾生起平等心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「菩薩摩訶薩云何修行，於一切眾生起平等心？」

文殊師利言：「無彼、無此、無諸異見，是平等行，諸菩薩等應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「無彼、無此、無諸異見，是平等行，諸菩薩等應如是學。」

天子復白文殊師利：「菩薩摩訶薩復云何修無彼、無此、無諸異見，於一切眾生起平等行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「菩薩摩訶薩復云何修無彼、無此、無諸異見，於一切眾生起平等行？」

文殊師利言：「天子！善念恭敬，無彼、無此、無諸異見及平等法，諸菩薩等應如是修。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！善念恭敬，無彼、無此、無諸異見及平等法，諸菩薩等應如是修。」

天子復白文殊師利：「菩薩摩訶薩善念恭敬，乃至無彼、無此、無諸異見，因何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「菩薩摩訶薩善念恭敬，乃至無彼、無此、無諸異見，因何而起？」

文殊師利言：「天子！善念恭敬，因發菩提心，諸菩薩等應如是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！善念恭敬，因發菩提心，諸菩薩等應如是學。」

天子復白文殊師利：「菩提心者因何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「菩提心者因何而起？」

文殊師利言：「天子！菩提心者，從六波羅蜜起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！菩提心者，從六波羅蜜起。」

天子復白文殊師利：「六波羅蜜從何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「六波羅蜜從何而起？」

文殊師利言：「天子！從方便智慧起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！從方便智慧起。」

天子復白文殊師利：「菩薩摩訶薩方便智慧，從何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「菩薩摩訶薩方便智慧，從何而起？」

文殊師利言：「天子！方便智慧，從不放逸起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！方便智慧，從不放逸起。」

天子復白文殊師利：「不放逸者復從何起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復白文殊師利：「不放逸者復從何起？」

文殊師利言：「天子！不放逸者，從修三善業起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！不放逸者，從修三善業起。」

天子復問：「修三善業，因何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復問：「修三善業，因何而起？」

文殊師利言：「天子！從修十善業起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！從修十善業起。」

天子復問：「修十善業，因何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復問：「修十善業，因何而起？」

文殊師利言：「天子！從善攝身、口、意起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！從善攝身、口、意起。」

天子復問文殊師利：「此三善業，復因何起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復問文殊師利：「此三善業，復因何起？」

文殊師利言：「從善思惟起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「從善思惟起。」

天子復問：「善思惟者，因何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復問：「善思惟者，因何而起？」

文殊師利言：「從善思觀行起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「從善思觀行起。」

天子復問：「善思觀行，因何而起？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復問：「善思觀行，因何而起？」

文殊師利言：「從憶持不忘起。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「從憶持不忘起。」

天子復問：「憶持不忘，有幾種心？以何因緣，而得果報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子復問：「憶持不忘，有幾種心？以何因緣，而得果報？」

文殊師利言：「天子！菩薩摩訶薩有四種發心，從因得果。何等為四？一者、初發心，二者、係念修行，三者、不退，四者、與善同生。因初發心，而得係念；因修係念，得不退轉；因不退轉，與善同生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！菩薩摩訶薩有四種發心，從因得果。何等為四？一者、初發心，二者、係念修行，三者、不退，四者、與善同生。因初發心，而得係念；因修係念，得不退轉；因不退轉，與善同生。

「復次，天子！初發心者，猶如種子種之良田；係念修行，猶如苗生；修行不退，猶如莖、幹、枝葉增長；與善同生，猶如華果結實、成熟。發心、係念修行、不退、與善同生，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心者，猶如種子種之良田；係念修行，猶如苗生；修行不退，猶如莖、幹、枝葉增長；與善同生，猶如華果結實、成熟。發心、係念修行、不退、與善同生，亦復如是。

「復次，天子！初發心人，猶如車匠，善知眾木；繼念修行，猶如合木；修行不退，猶如車成；與善同生，猶如載用。發心、繼念修行、不退、與善同生，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心人，猶如車匠，善知眾木；繼念修行，猶如合木；修行不退，猶如車成；與善同生，猶如載用。發心、繼念修行、不退、與善同生，亦復如是。

「復次，天子！初發心者，猶如初月；繼念修行，如五日月、乃至七日月；修行不退，如十日月；與善同生，如十四日月；如來智慧滿足、無缺，如十五日月。發心、繼念修行、不退、與善同生，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心者，猶如初月；繼念修行，如五日月、乃至七日月；修行不退，如十日月；與善同生，如十四日月；如來智慧滿足、無缺，如十五日月。發心、繼念修行、不退、與善同生，亦復如是。

「復次，天子！初發心人，過聲聞地；第二發心，過辟支佛地；第三發心，過不定地；第四發心，得於定地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心人，過聲聞地；第二發心，過辟支佛地；第三發心，過不定地；第四發心，得於定地。

「復次，天子！如噁、啊等音，悉是一切字之根本，初發心者，亦復如是，悉是一切善之根本；如學文字，得少分智，繼念修行，亦復如是；得少分智，猶如算師總計無量，知其分齊，不退轉心，亦復如是；知心不退，譬如有人明解經論，與善同生，善心明了，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！如噁、啊等音，悉是一切字之根本，初發心者，亦復如是，悉是一切善之根本；如學文字，得少分智，繼念修行，亦復如是；得少分智，猶如算師總計無量，知其分齊，不退轉心，亦復如是；知心不退，譬如有人明解經論，與善同生，善心明了，亦復如是。

「復次，天子！初發心者，繼念善因；第二發心，繼念智慧；第三發心，繼念禪定；第四發心，繼念於果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心者，繼念善因；第二發心，繼念智慧；第三發心，繼念禪定；第四發心，繼念於果。

「復次，天子！初發心者，受持善因；第二發心，受持智慧；第三發心，受持禪定；第四發心，受持於果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心者，受持善因；第二發心，受持智慧；第三發心，受持禪定；第四發心，受持於果。

「復次，天子！初發心者，善因成就；第二發心，智慧成就；第三發心，禪定成就；第四發心，正果成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心者，善因成就；第二發心，智慧成就；第三發心，禪定成就；第四發心，正果成就。

「復次，天子！初發心者，因善入道；第二發心，因智入道；第三發心，因禪入道；第四發心，因果入道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心者，因善入道；第二發心，因智入道；第三發心，因禪入道；第四發心，因果入道。

「復次，天子！初發心者，如醫識藥；第二發心，善知藥分；第三發心，隨病授藥；第四發心，令得服行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心者，如醫識藥；第二發心，善知藥分；第三發心，隨病授藥；第四發心，令得服行。

「復次，天子！因初發心，生法王家；第二發心，學法王法；第三發心，修法王行；第四發心，滿足王位；是名四種發心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！因初發心，生法王家；第二發心，學法王法；第三發心，修法王行；第四發心，滿足王位；是名四種發心。」

爾時，淨光焰天子白文殊師利：「何等是菩薩摩訶薩速疾道？菩薩行是道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，淨光焰天子白文殊師利：「何等是菩薩摩訶薩速疾道？菩薩行是道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

文殊師利言：「天子！速疾道有二種，菩薩摩訶薩乘此二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、方便道，二者、般若道。受持方便智故，能觀一切眾生；受持般若故，觀一切法空，能斷疑執。以方便智故，和合諸法；以般若故，諸法不合。方便為因，般若為果。以方便故，知一切法；以般若故，知諸法空。以方便智，莊嚴佛國；以般若故，知諸佛國，皆悉平等。以方便故，知諸眾生根性差別；以般若故，知諸眾生根性皆空。以方便故，得甘露味，證成菩提；以般若故，覺諸佛法，平等正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！速疾道有二種，菩薩摩訶薩乘此二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、方便道，二者、般若道。受持方便智故，能觀一切眾生；受持般若故，觀一切法空，能斷疑執。以方便智故，和合諸法；以般若故，諸法不合。方便為因，般若為果。以方便故，知一切法；以般若故，知諸法空。以方便智，莊嚴佛國；以般若故，知諸佛國，皆悉平等。以方便故，知諸眾生根性差別；以般若故，知諸眾生根性皆空。以方便故，得甘露味，證成菩提；以般若故，覺諸佛法，平等正道。

「復次，天子！復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、有為，二者、無為。有為者，總攝五波羅蜜；無為者，總攝般若波羅蜜。復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二？一者、有漏行，二者、無漏行。有漏行者，五波羅蜜；無漏行者，般若波羅蜜。復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二？一者、住行，二者、不住行。住行者，五波羅蜜；不住行者，般若波羅蜜。復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二？一者、有量，二者、無量。有量者，五波羅蜜；無量者，般若波羅蜜。有量行者，是有相法；無量行者，是無相法。復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二？一者、智行，二者、定行。以智行故，從初地至七地；以定行故，從八地至十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、有為，二者、無為。有為者，總攝五波羅蜜；無為者，總攝般若波羅蜜。復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二？一者、有漏行，二者、無漏行。有漏行者，五波羅蜜；無漏行者，般若波羅蜜。復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二？一者、住行，二者、不住行。住行者，五波羅蜜；不住行者，般若波羅蜜。復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二？一者、有量，二者、無量。有量者，五波羅蜜；無量者，般若波羅蜜。有量行者，是有相法；無量行者，是無相法。復有二行，能令菩薩摩訶薩疾得菩提。何等為二？一者、智行，二者、定行。以智行故，從初地至七地；以定行故，從八地至十地。」

爾時，不怯弱智總持菩薩白文殊師利童子：「菩薩摩訶薩云何知義？云何知智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，不怯弱智總持菩薩白文殊師利童子：「菩薩摩訶薩云何知義？云何知智？」

文殊師利言：「善男子！義者無體，智亦無體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！義者無體，智亦無體。」

不怯弱智總持菩薩復問文殊師利：「云何義無體，智亦無體？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不怯弱智總持菩薩復問文殊師利：「云何義無體，智亦無體？」

文殊師利言：「善男子！義無體者，無為、無作、無相、無貌、無來、無去，是名為義；智無體者，非定法、非不定法，是名為智；如是受持。義者無體，非有、非無；智者體空，非有、非無；無取、無捨，如是受持。復次，義者，非定、非非定；智者，名為心道，心、智平等，無有分別；如是受持。復次，智者，以禪為體，禪、智平等，無有分別。以方便故，觀陰、入、界、十二因緣生死流轉，善惡之相猶如幻化，非有、非無。菩薩摩訶薩應當如是觀於諸法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！義無體者，無為、無作、無相、無貌、無來、無去，是名為義；智無體者，非定法、非不定法，是名為智；如是受持。義者無體，非有、非無；智者體空，非有、非無；無取、無捨，如是受持。復次，義者，非定、非非定；智者，名為心道，心、智平等，無有分別；如是受持。復次，智者，以禪為體，禪、智平等，無有分別。以方便故，觀陰、入、界、十二因緣生死流轉，善惡之相猶如幻化，非有、非無。菩薩摩訶薩應當如是觀於諸法。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有十種智行。何等為十？一者、因智，二者、果智，三者、義智，四者、方便智，五者、般若智，六者、受持智，七者、波羅蜜智，八者、大悲智，九者、憐愍教化眾生智，十者、不著一切諸法智。是名菩薩十種智行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有十種智行。何等為十？一者、因智，二者、果智，三者、義智，四者、方便智，五者、般若智，六者、受持智，七者、波羅蜜智，八者、大悲智，九者、憐愍教化眾生智，十者、不著一切諸法智。是名菩薩十種智行。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩發十種清淨行。何等為十？一者、自發身業清淨行，二者、發一切眾生身業清淨行，三者、自發口業清淨行，四者、發一切眾生口業清淨行，五者、自發意業清淨行，六者、發一切眾生意業清淨行，七者、發一切眾生清淨平等行，八者、發一切眾生外清淨平等行，九者、發諸佛清淨智行，十者、發淨佛國土成就眾生行——若有眾生，遇諸疾病，給施醫藥，令得安樂；具煩惱者，以無為智，而教化之，令離三界；悉令滿足，功德智慧，無為之道——是名菩薩具足十種清淨之行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩發十種清淨行。何等為十？一者、自發身業清淨行，二者、發一切眾生身業清淨行，三者、自發口業清淨行，四者、發一切眾生口業清淨行，五者、自發意業清淨行，六者、發一切眾生意業清淨行，七者、發一切眾生清淨平等行，八者、發一切眾生外清淨平等行，九者、發諸佛清淨智行，十者、發淨佛國土成就眾生行——若有眾生，遇諸疾病，給施醫藥，令得安樂；具煩惱者，以無為智，而教化之，令離三界；悉令滿足，功德智慧，無為之道——是名菩薩具足十種清淨之行。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種方便。何等為十？一者、彼岸方便，二者、受持方便，三者、智慧方便，四者、方便方便，五者、大悲方便，六者、智滿足方便，七者、慧滿足方便，八者、靜念方便，九者、真實行方便，十者、於一切眾生無諸憎愛平等方便。是名菩薩十種方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種方便。何等為十？一者、彼岸方便，二者、受持方便，三者、智慧方便，四者、方便方便，五者、大悲方便，六者、智滿足方便，七者、慧滿足方便，八者、靜念方便，九者、真實行方便，十者、於一切眾生無諸憎愛平等方便。是名菩薩十種方便。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種分別身無盡。何等為十？一者、分別事物無盡，二者、分別煩惱無盡，三者、分別法無盡，四者、分別渴愛無盡，五者、分別諸見無盡，六者、分別善惡無盡，七者、分別造作無盡，八者、分別無執、無著無盡，九者、分別和合無盡，十者、分別菩提智圓滿無盡。是名十種分別身無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種分別身無盡。何等為十？一者、分別事物無盡，二者、分別煩惱無盡，三者、分別法無盡，四者、分別渴愛無盡，五者、分別諸見無盡，六者、分別善惡無盡，七者、分別造作無盡，八者、分別無執、無著無盡，九者、分別和合無盡，十者、分別菩提智圓滿無盡。是名十種分別身無盡。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種調伏行。何等為十？一者、調伏善行，二者、調伏慳悋、捨施如雨行，三者、調伏不精進行，四者、調伏三業行，五者、調伏毒心不瞋怒行，六者、調伏起慈愍心行，七者、調伏嬾惰心行，八者、調伏勤修佛法行，九者、調伏不善心、不行諸惡行，十者、調伏禪定解脫自在行。復有十種調伏行。何等為十？一者、調伏破愚癡無智行，二者、調伏方便總持般若波羅蜜行，三者、調伏煩惱行，四者、調伏生起道行，五者、調伏總持信實行，六者、調伏不墮惡道行，七者、調伏不善心行，八者、調伏時、非時自在行，九者、調伏自身行，十者、調伏觀空行。是名十種調伏行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種調伏行。何等為十？一者、調伏善行，二者、調伏慳悋、捨施如雨行，三者、調伏不精進行，四者、調伏三業行，五者、調伏毒心不瞋怒行，六者、調伏起慈愍心行，七者、調伏嬾惰心行，八者、調伏勤修佛法行，九者、調伏不善心、不行諸惡行，十者、調伏禪定解脫自在行。復有十種調伏行。何等為十？一者、調伏破愚癡無智行，二者、調伏方便總持般若波羅蜜行，三者、調伏煩惱行，四者、調伏生起道行，五者、調伏總持信實行，六者、調伏不墮惡道行，七者、調伏不善心行，八者、調伏時、非時自在行，九者、調伏自身行，十者、調伏觀空行。是名十種調伏行。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種調伏他。何等為十？所謂調伏遠離身三惡業、口四惡業、意三惡業。復有十種內外觀法，不起執著。何等為十？一者、觀身內界，皆悉是空，不起執著；二者、觀身外界，亦悉是空，不起執著；三者、觀內外諸法皆悉是空，不起執著；四者、於一切智不起執著；五者、所修行道不起執著；六者、觀諸賢聖地不起執著；七者、久修清淨不起執著；八者、住於般若波羅蜜不起執著；九者、於講論法教化眾生，不起執著；十者、觀諸眾生，起大方便慈悲憐愍，不起執著。是名十種內外觀法不起執著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩有十種調伏他。何等為十？所謂調伏遠離身三惡業、口四惡業、意三惡業。復有十種內外觀法，不起執著。何等為十？一者、觀身內界，皆悉是空，不起執著；二者、觀身外界，亦悉是空，不起執著；三者、觀內外諸法皆悉是空，不起執著；四者、於一切智不起執著；五者、所修行道不起執著；六者、觀諸賢聖地不起執著；七者、久修清淨不起執著；八者、住於般若波羅蜜不起執著；九者、於講論法教化眾生，不起執著；十者、觀諸眾生，起大方便慈悲憐愍，不起執著。是名十種內外觀法不起執著。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩應如是作堅固心，修菩提道。若不如是堅固菩提，不名菩薩。云何堅固？身、口、意等三業相應，不相違背，是名堅固。云何不堅固？身、口、意等三業不相應，共相違背，是名不堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩應如是作堅固心，修菩提道。若不如是堅固菩提，不名菩薩。云何堅固？身、口、意等三業相應，不相違背，是名堅固。云何不堅固？身、口、意等三業不相應，共相違背，是名不堅固。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行，堅固菩提心。何等為二？一者、正念菩提行，二者、修行禪定，斷諸煩惱行。是名二種正行堅固菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行，堅固菩提心。何等為二？一者、正念菩提行，二者、修行禪定，斷諸煩惱行。是名二種正行堅固菩提心。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者，自調身行，二者，調眾生身行。善男子！是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者，自調身行，二者，調眾生身行。善男子！是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者、勤修習故，得一切智，二者、不修習故，而得一切智。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者、勤修習故，得一切智，二者、不修習故，而得一切智。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者、住地方便正行堅固，二者、住地不動正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者、住地方便正行堅固，二者、住地不動正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者、遠離染地正行堅固，二者、於地地方便自行圓滿正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者、遠離染地正行堅固，二者、於地地方便自行圓滿正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。

「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者、於聲聞、辟支佛地示現正行堅固，二者、於佛菩提方便不退正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！菩薩摩訶薩復有二種正行堅固。何等為二？一者、於聲聞、辟支佛地示現正行堅固，二者、於佛菩提方便不退正行堅固。是名菩薩摩訶薩二種正行堅固。

「善男子！菩薩摩訶薩以如是等正行堅固，無量方便，當得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！菩薩摩訶薩以如是等正行堅固，無量方便，當得阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時，世尊讚文殊師利童子言：「善哉，善哉！文殊師利！快說此語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚文殊師利童子言：「善哉，善哉！文殊師利！快說此語。」

說此法時，文殊師利、無量天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛說法，信受頂禮，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此法時，文殊師利、無量天、人、阿修羅、乾闥婆等一切大眾，聞佛說法，信受頂禮，歡喜奉行。