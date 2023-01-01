伽耶山頂經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 伽耶山頂經

元魏天竺三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提，與大比丘眾滿足千人俱，其先悉是編髮梵志，應作已作、所作已辦，棄捨重擔，逮得己利盡諸有結，正智心得解脫，一切心得自在，已到彼岸皆是阿羅漢；諸菩薩摩訶薩無量無邊，皆從十方世界來集，有大威德，皆得諸忍諸陀羅尼、諸深三昧具諸神通，其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、香象菩薩、勇施菩薩、勇修行智菩薩等而為上首，如是諸菩薩摩訶薩其數無量；并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，大眾圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住伽耶城伽耶山頂塔初得菩提，與大比丘眾滿足千人俱，其先悉是編髮梵志，應作已作、所作已辦，棄捨重擔，逮得己利盡諸有結，正智心得解脫，一切心得自在，已到彼岸皆是阿羅漢；諸菩薩摩訶薩無量無邊，皆從十方世界來集，有大威德，皆得諸忍諸陀羅尼、諸深三昧具諸神通，其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、香象菩薩、勇施菩薩、勇修行智菩薩等而為上首，如是諸菩薩摩訶薩其數無量；并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等，大眾圍繞。

爾時世尊獨靜無人，入於諸佛甚深三昧，觀察法界而作是念：「我得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智慧，所作已辦、除諸重擔、度諸有險道，滅無明得真明，拔諸箭、斷渴愛，成法船、擊法鼓、吹法䗍、建法幢，轉生死種示涅槃性，閉塞邪道開於正路，離諸罪田示于福田。我今當觀彼法，誰得阿耨多羅三藐三菩提？以何等智得阿耨多羅三藐三菩提？何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法？為以身得？為以心得？若以身得，身則無知無覺，如草、如木、如塊、如影，無所識知，四大所造從父母生，其性無常；假以衣服、飲食、臥具、澡浴而得存立，此法必歸敗壞磨滅。若以心得，心則如幻從眾緣生，無處、無相、無物、無所有。菩提者，但有名字世俗故說，無聲、無色、無成、無行、無入，不可見、不可依，去來道斷，過諸言說，出於三界，無見、無聞、無覺、無著、無觀，離戲論、無諍、無示，不可觀、不可見，無響、無字，離言語道，如是能證菩提者，以何等智？證菩提者所證菩提法者，如是諸法但有名字但假名說，但和合名說，依世俗名說，無分別分別說，假成無成、無物離物、無取不可說，無著彼處無人證、無所用證亦無法可證，如是通達，是則名為得阿耨多羅三藐三菩提，無異離異、無菩提相。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊獨靜無人，入於諸佛甚深三昧，觀察法界而作是念：「我得阿耨多羅三藐三菩提，得一切智慧，所作已辦、除諸重擔、度諸有險道，滅無明得真明，拔諸箭、斷渴愛，成法船、擊法鼓、吹法䗍、建法幢，轉生死種示涅槃性，閉塞邪道開於正路，離諸罪田示于福田。我今當觀彼法，誰得阿耨多羅三藐三菩提？以何等智得阿耨多羅三藐三菩提？何者是所證阿耨多羅三藐三菩提法？為以身得？為以心得？若以身得，身則無知無覺，如草、如木、如塊、如影，無所識知，四大所造從父母生，其性無常；假以衣服、飲食、臥具、澡浴而得存立，此法必歸敗壞磨滅。若以心得，心則如幻從眾緣生，無處、無相、無物、無所有。菩提者，但有名字世俗故說，無聲、無色、無成、無行、無入，不可見、不可依，去來道斷，過諸言說，出於三界，無見、無聞、無覺、無著、無觀，離戲論、無諍、無示，不可觀、不可見，無響、無字，離言語道，如是能證菩提者，以何等智？證菩提者所證菩提法者，如是諸法但有名字但假名說，但和合名說，依世俗名說，無分別分別說，假成無成、無物離物、無取不可說，無著彼處無人證、無所用證亦無法可證，如是通達，是則名為得阿耨多羅三藐三菩提，無異離異、無菩提相。」

爾時，文殊師利法王子在大眾中立佛右面，執大寶蓋以覆佛上。時，文殊師利默知世尊所念如是，即白佛言：「世尊！若菩提如是相者，善男子、善女人云何於菩提發心住？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利法王子在大眾中立佛右面，執大寶蓋以覆佛上。時，文殊師利默知世尊所念如是，即白佛言：「世尊！若菩提如是相者，善男子、善女人云何於菩提發心住？」

佛告文殊師利：「善男子、善女人，應如彼菩提相而發心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「善男子、善女人，應如彼菩提相而發心住。」

文殊師利言：「世尊！菩提相者，當云何知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「世尊！菩提相者，當云何知？」

佛告文殊師利：「菩提相者，出於三界，過一切世俗名字語言，過一切響，無發心發、滅諸發，是發菩提心住。是故，文殊師利！諸菩薩摩訶薩過一切發，是發心住。文殊師利！無發是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者無物發住，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者無障礙住，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者如法性住，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者不執著一切法，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者不破壞如實際，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，不移不益不異不一，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，如鏡中像、如熱時炎，如影、如響、如虛空、如水中月，應當如是發菩提心住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「菩提相者，出於三界，過一切世俗名字語言，過一切響，無發心發、滅諸發，是發菩提心住。是故，文殊師利！諸菩薩摩訶薩過一切發，是發心住。文殊師利！無發是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者無物發住，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者無障礙住，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者如法性住，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者不執著一切法，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者不破壞如實際，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，不移不益不異不一，是發菩提心住。文殊師利！發菩提心者，如鏡中像、如熱時炎，如影、如響、如虛空、如水中月，應當如是發菩提心住。」

爾時，會中有天子名月淨光德，得不退阿耨多羅三藐三菩提心，問文殊師利言：「諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行？依何法故行菩薩行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有天子名月淨光德，得不退阿耨多羅三藐三菩提心，問文殊師利言：「諸菩薩摩訶薩初觀何法故行菩薩行？依何法故行菩薩行？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩行以大悲為本，為諸眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩行以大悲為本，為諸眾生。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩大悲，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩大悲，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩大悲，以直心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩大悲，以直心為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩直心，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩直心，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩直心，以於一切眾生平等心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩直心，以於一切眾生平等心為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩於一切眾生平等心，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩於一切眾生平等心，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩於一切眾生平等心，以無異離異行為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩於一切眾生平等心，以無異離異行為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩無異離異行，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩無異離異行，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩無異離異行，以深淨心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩無異離異行，以深淨心為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩深淨心，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩深淨心，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩深淨心，以阿耨多羅三藐三菩提心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩深淨心，以阿耨多羅三藐三菩提心為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以六波羅蜜為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提心，以六波羅蜜為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以方便慧為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩六波羅蜜，以方便慧為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩方便慧，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩方便慧，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩方便慧，以不放逸為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩方便慧，以不放逸為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩不放逸，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩不放逸，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩不放逸，以三善行為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩不放逸，以三善行為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩三善行，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩三善行，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩三善行，以十善業道為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩三善行，以十善業道為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩十善業道，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩十善業道，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩十善業道，以持戒為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩十善業道，以持戒為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩持戒，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩持戒，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩持戒，以正憶念為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩持戒，以正憶念為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩正憶念，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩正憶念，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩正憶念，以正觀為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩正憶念，以正觀為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩正觀，以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩正觀，以何為本？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩正觀，以堅念不忘為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩正觀，以堅念不忘為本。」

天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩有幾種心，能成就因、能成就果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子又問文殊師利：「諸菩薩摩訶薩有幾種心，能成就因、能成就果？」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩有四種心，能成就因、能成就果。何等為四：一者、初發心；二者、行發心；三者、不退發心；四者、一生補處發心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩有四種心，能成就因、能成就果。何等為四：一者、初發心；二者、行發心；三者、不退發心；四者、一生補處發心。

「復次，天子！初發心如種種子，第二行發心如牙生增長，第三不退發心如莖、葉、華、果初始成就，第四一生補處發心如果等有用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心如種種子，第二行發心如牙生增長，第三不退發心如莖、葉、華、果初始成就，第四一生補處發心如果等有用。

「復次，天子！初發心如車匠集材智，第二行發心如斫治材木淨智，第三不退發心如安施材木智，第四一生補處發心如車成運載智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心如車匠集材智，第二行發心如斫治材木淨智，第三不退發心如安施材木智，第四一生補處發心如車成運載智。

「復次，天子！初發心如月始生，第二行發心如月五日，第三不退發心如月十日，第四一生補處發心如月十四日，如來智慧如月十五日。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心如月始生，第二行發心如月五日，第三不退發心如月十日，第四一生補處發心如月十四日，如來智慧如月十五日。

「復次，天子！初發心能過聲聞地，第二行發心能過辟支佛地，第三不退發心能過不定地，第四一生補處發心安住定地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心能過聲聞地，第二行發心能過辟支佛地，第三不退發心能過不定地，第四一生補處發心安住定地。

「復次，天子！初發心如學初章智，第二行發心如差別諸章智，第三不退發心如算數智，第四一生補處發心如通達諸論智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心如學初章智，第二行發心如差別諸章智，第三不退發心如算數智，第四一生補處發心如通達諸論智。

「復次，天子！初發心從因生，第二行發心從智生，第三不退發心從斷生，第四一生補處發心從果生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心從因生，第二行發心從智生，第三不退發心從斷生，第四一生補處發心從果生。

「復次，天子！初發心因攝，第二行發心智攝，第三不退發心斷攝，第四一生補處發心果攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心因攝，第二行發心智攝，第三不退發心斷攝，第四一生補處發心果攝。

「復次，天子！初發心因生，第二行發心智生，第三不退發心斷生，第四一生補處發心果生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心因生，第二行發心智生，第三不退發心斷生，第四一生補處發心果生。

「復次，天子！初發心因差別分，第二行發心智差別分，第三不退發心斷差別分，第四一生補處發心果差別分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心因差別分，第二行發心智差別分，第三不退發心斷差別分，第四一生補處發心果差別分。

「復次，天子！初發心如取藥草方便，第二行發心如分別藥草方便，第三不退發心如病服藥方便，第四一生補處發心如病得差方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！初發心如取藥草方便，第二行發心如分別藥草方便，第三不退發心如病服藥方便，第四一生補處發心如病得差方便。

「復次，天子，初發心學法王家生，第二行發心學法王法，第三不退發心能具足學法王法，第四一生補處發心學法王法能得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子，初發心學法王家生，第二行發心學法王法，第三不退發心能具足學法王法，第四一生補處發心學法王法能得自在。」

爾時，大眾中有天子名定光明主，不退阿耨多羅三藐三菩提心，時定光明主天子問文殊師利法王子言：「何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道？諸菩薩摩訶薩以是略道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大眾中有天子名定光明主，不退阿耨多羅三藐三菩提心，時定光明主天子問文殊師利法王子言：「何等是諸菩薩摩訶薩畢竟略道？諸菩薩摩訶薩以是略道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩略道有二種，諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、方便道；二者、慧道。方便者知攝善法，智慧者如實知諸法智，又方便者觀諸眾生，智慧者離諸法智；又方便者知諸法相應，智慧者知諸法不相應智；又方便者觀因道，智慧者滅因道智；又方便者知諸法差別，智慧者知諸法無差別智；又方便者莊嚴佛土，智慧者莊嚴佛土平等無差別智；又方便者入眾生諸根行，智慧者不見眾生智；又方便者得至道場，智慧者能證一切佛菩提法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「天子！諸菩薩摩訶薩略道有二種，諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、方便道；二者、慧道。方便者知攝善法，智慧者如實知諸法智，又方便者觀諸眾生，智慧者離諸法智；又方便者知諸法相應，智慧者知諸法不相應智；又方便者觀因道，智慧者滅因道智；又方便者知諸法差別，智慧者知諸法無差別智；又方便者莊嚴佛土，智慧者莊嚴佛土平等無差別智；又方便者入眾生諸根行，智慧者不見眾生智；又方便者得至道場，智慧者能證一切佛菩提法智。

「復次，天子！諸菩薩摩訶薩，復有二種略道，諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、助道；二者、斷道。助道者五波羅蜜，斷道者般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！諸菩薩摩訶薩，復有二種略道，諸菩薩摩訶薩以是二道，疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者、助道；二者、斷道。助道者五波羅蜜，斷道者般若波羅蜜。

「復有二種略道。何等為二：一者、有礙道；二者、無礙道。有礙道者五波羅蜜，無礙道者般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種略道。何等為二：一者、有礙道；二者、無礙道。有礙道者五波羅蜜，無礙道者般若波羅蜜。

「復有二種略道。何等為二？一者、有漏道；二者、無漏道。有漏道者五波羅蜜，無漏道者般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種略道。何等為二？一者、有漏道；二者、無漏道。有漏道者五波羅蜜，無漏道者般若波羅蜜。

「復有二種略道。何等為二？一者、有量道；二者、無量道。有量道者取相分別，無量道者不取相分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種略道。何等為二？一者、有量道；二者、無量道。有量道者取相分別，無量道者不取相分別。

「復有二種略道。何等為二？一者、智道；二者、斷道。智道者謂從初地乃至七地，斷道者謂從八地乃至十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二種略道。何等為二？一者、智道；二者、斷道。智道者謂從初地乃至七地，斷道者謂從八地乃至十地。」

爾時，會中有菩薩摩訶薩名勇修行智，問文殊師利法王子言：「何謂菩薩摩訶薩義？何謂菩薩摩訶薩智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩摩訶薩名勇修行智，問文殊師利法王子言：「何謂菩薩摩訶薩義？何謂菩薩摩訶薩智？」

文殊師利答言：「善男子！義名不相應，智名相應。」勇修行智菩薩言：「文殊師利！何謂義名不相應？何謂智名相應？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利答言：「善男子！義名不相應，智名相應。」勇修行智菩薩言：「文殊師利！何謂義名不相應？何謂智名相應？」

文殊師利言：「善男子！義名無為，彼義無有一法共相應，無有一法不共相應。何以故？以無變無相故。義者無有一法共相應，無有一法不共相應，以本不成就義故，是故無有一法共相應，無有一法不共相應。義者不移不益，無有一法共相應，無有一法不共相應故。善男子！智者名道！道者心共相應非不相應。善男子！以是義故，智名相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！義名無為，彼義無有一法共相應，無有一法不共相應。何以故？以無變無相故。義者無有一法共相應，無有一法不共相應，以本不成就義故，是故無有一法共相應，無有一法不共相應。義者不移不益，無有一法共相應，無有一法不共相應故。善男子！智者名道！道者心共相應非不相應。善男子！以是義故，智名相應非不相應。

「復次，善男子！智名斷相應。是故，善男子！智名相應法非不相應法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！智名斷相應。是故，善男子！智名相應法非不相應法。

「復次，善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！以是義故，智名相應非不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！智名善觀五陰、十二入、十八界、十二因緣、是處非處。善男子！以是義故，智名相應非不相應。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者、因智；二者、果智；三者、義智；四者、方便智；五者、慧智；六者、攝智；七者、波羅蜜智；八者、大悲智；九者、教化眾生智；十者、不著一切法智。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種智。何等為十？一者、因智；二者、果智；三者、義智；四者、方便智；五者、慧智；六者、攝智；七者、波羅蜜智；八者、大悲智；九者、教化眾生智；十者、不著一切法智。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種智。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者、身發，欲令一切眾生身業清淨故；二者、口發，欲令一切眾生口業清淨故；三者、意發，欲令一切眾生意業清淨故；四者、內發，以不虛妄分別一切諸眾生故；五者、外發，以於一切眾生平等行故；六者、智發，以具足佛智清淨故；七者、清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故；八者、教化眾生發，以知一切煩惱病藥故；九者、實發，以成就定聚故；十者、無為智滿足心發，以不著一切三界故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種發。何等為十？一者、身發，欲令一切眾生身業清淨故；二者、口發，欲令一切眾生口業清淨故；三者、意發，欲令一切眾生意業清淨故；四者、內發，以不虛妄分別一切諸眾生故；五者、外發，以於一切眾生平等行故；六者、智發，以具足佛智清淨故；七者、清淨國土發，以示一切諸佛國土功德莊嚴故；八者、教化眾生發，以知一切煩惱病藥故；九者、實發，以成就定聚故；十者、無為智滿足心發，以不著一切三界故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種發。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者、波羅蜜行；二者、攝事行；三者、慧行；四者、方便行；五者、大悲行；六者、求助慧法行；七者、求助智法行；八者、心清淨行；九者、觀諸諦行；十者、於一切愛不愛事不貪著行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種行。何等為十？一者、波羅蜜行；二者、攝事行；三者、慧行；四者、方便行；五者、大悲行；六者、求助慧法行；七者、求助智法行；八者、心清淨行；九者、觀諸諦行；十者、於一切愛不愛事不貪著行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種行。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀？何等為十一？一者、身無盡觀；二者、事無盡觀；三者、煩惱無盡觀；四者、法無盡觀；五者、愛無盡觀；六者、見無盡觀；七者、助道無盡觀；八者、取無盡觀；九者、不著無盡觀；十者、相應無盡觀；十一者、道場智性無盡觀。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十一種無盡觀？何等為十一？一者、身無盡觀；二者、事無盡觀；三者、煩惱無盡觀；四者、法無盡觀；五者、愛無盡觀；六者、見無盡觀；七者、助道無盡觀；八者、取無盡觀；九者、不著無盡觀；十者、相應無盡觀；十一者、道場智性無盡觀。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十一種無盡觀。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等為十？一者、對治慳貪心，雨布施雨故；二者、對治破戒心，身口意業三法清淨故；三者、對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故；四者、對治懈怠心，求諸佛法無疲倦故；五者、對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故；六者、對治愚癡心，生助決定慧方便法故；七者、對治諸煩惱心，生助道法故；八者、對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故；九者、對治不自在心，法時非時得自在故；十者、對治有我相，觀諸法無我故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種對治法。何等為十？一者、對治慳貪心，雨布施雨故；二者、對治破戒心，身口意業三法清淨故；三者、對治瞋恚心，修行清淨大慈悲故；四者、對治懈怠心，求諸佛法無疲倦故；五者、對治不善覺觀心，得禪定解脫奮迅自在故；六者、對治愚癡心，生助決定慧方便法故；七者、對治諸煩惱心，生助道法故；八者、對治顛倒道，集實諦助道，生不顛倒道故；九者、對治不自在心，法時非時得自在故；十者、對治有我相，觀諸法無我故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種對治法。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者、身寂靜，以離三種身不善業故；二者、口寂靜，以清淨四種口業故；三者、心寂靜，以離三種意惡行故；四者、內寂靜，以不著自身故；五者、外境界寂靜，以不著一切法故；六者、智功德寂靜，以不著道故；七者、勝寂靜，以如實觀聖地故；八者、未來際寂靜，以彼岸慧助行故；九者、所行世事寂靜，以不誑一切眾生故；十者、不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩有十種寂靜地。何等為十？一者、身寂靜，以離三種身不善業故；二者、口寂靜，以清淨四種口業故；三者、心寂靜，以離三種意惡行故；四者、內寂靜，以不著自身故；五者、外境界寂靜，以不著一切法故；六者、智功德寂靜，以不著道故；七者、勝寂靜，以如實觀聖地故；八者、未來際寂靜，以彼岸慧助行故；九者、所行世事寂靜，以不誑一切眾生故；十者、不惜身心寂靜，以大慈悲心教化一切眾生故。善男子！是名諸菩薩摩訶薩十種寂靜地。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？善男子！如實修行者如說能行故，不如實修行者但有言說，不能如實修行故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩如實修行得菩提，非不如實修行得菩提。善男子！云何名為諸菩薩摩訶薩如實修行？善男子！如實修行者如說能行故，不如實修行者但有言說，不能如實修行故。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、智如實修行道；二者、斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、智如實修行道；二者、斷如實修行道。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、調伏自身如實修行；二者、教化眾生如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、調伏自身如實修行；二者、教化眾生如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、功用智如實修行；二者、無功用智如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、功用智如實修行；二者、無功用智如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、善知分別諸地如實修行；二者、善知諸地無差別方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、善知分別諸地如實修行；二者、善知諸地無差別方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、離諸地過如實修行；二者、善知地地轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、離諸地過如實修行；二者、善知地地轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、能說聲聞、辟支佛地如實修行；二者、善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，善男子！諸菩薩摩訶薩復有二種如實修行。何等為二？一者、能說聲聞、辟支佛地如實修行；二者、善知佛菩提不退轉方便如實修行。善男子！是名諸菩薩摩訶薩二種如實修行。

「善男子！諸菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實修行，諸菩薩摩訶薩應如是學如實修行；諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者，速得阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！諸菩薩摩訶薩有如是等無量無邊如實修行，諸菩薩摩訶薩應如是學如實修行；諸菩薩摩訶薩若能如是如實修行者，速得阿耨多羅三藐三菩提，不以為難。」

爾時，佛讚文殊師利法王子言：「善哉，善哉！文殊師利！汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道，誠如汝所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛讚文殊師利法王子言：「善哉，善哉！文殊師利！汝今善能為諸菩薩摩訶薩說本業道，誠如汝所說。」

說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子等，一切世間天、人、阿修羅等，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。