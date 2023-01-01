文殊師利問菩提經(一名伽耶山頂經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利問菩提經(一名伽耶山頂經)

姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲三藏鳩摩羅什譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時佛初得道，在摩伽陀國伽耶山祠，與大比丘眾千人俱，其先悉是編髮仙人，皆阿羅漢，所作已辦，心得自在，逮得己利，盡諸有結，正智解脫；菩薩萬人，皆從十方世界來集，有大威德，皆得諸忍、諸陀羅尼、諸深三昧，具諸神通。文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、香象菩薩、勇施菩薩、隨智行菩薩以為上首。如是等菩薩大眾，百千萬億，其數無量；并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等大眾圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛初得道，在摩伽陀國伽耶山祠，與大比丘眾千人俱，其先悉是編髮仙人，皆阿羅漢，所作已辦，心得自在，逮得己利，盡諸有結，正智解脫；菩薩萬人，皆從十方世界來集，有大威德，皆得諸忍、諸陀羅尼、諸深三昧，具諸神通。文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、香象菩薩、勇施菩薩、隨智行菩薩以為上首。如是等菩薩大眾，百千萬億，其數無量；并諸天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等大眾圍繞。

爾時世尊，入諸佛甚深三昧，如實諦觀諸法性相，而作是念：「我得阿耨多羅三藐三菩提、得一切智慧，除諸重擔、度三有險道，滅無明、得真明，拔邪箭、斷渴愛，成法船、擊法鼓、吹法䗍、建法幢，轉生死種，示涅槃性，閉塞邪道，開於正路，離諸惡業，示于福田。我今當觀，誰得阿耨多羅三藐三菩提，為以身得？為以心得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，入諸佛甚深三昧，如實諦觀諸法性相，而作是念：「我得阿耨多羅三藐三菩提、得一切智慧，除諸重擔、度三有險道，滅無明、得真明，拔邪箭、斷渴愛，成法船、擊法鼓、吹法䗍、建法幢，轉生死種，示涅槃性，閉塞邪道，開於正路，離諸惡業，示于福田。我今當觀，誰得阿耨多羅三藐三菩提，為以身得？為以心得？

「若以身得，身則無知、無作，如草木瓦石，四大所造從父母生，以衣服、飲食、臥具、澡浴而得存立，必歸敗壞無常磨滅。而是菩提，但有名字世俗故說，無形、無色、無定、無相、無向、無入、無道，過諸言說出於三界，無見、無聞、無覺、無知，亦無所得、亦無戲論，無問、無示、無有文字、無語言道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以身得，身則無知、無作，如草木瓦石，四大所造從父母生，以衣服、飲食、臥具、澡浴而得存立，必歸敗壞無常磨滅。而是菩提，但有名字世俗故說，無形、無色、無定、無相、無向、無入、無道，過諸言說出於三界，無見、無聞、無覺、無知，亦無所得、亦無戲論，無問、無示、無有文字、無語言道。

「若以心得，心從眾緣生，眾緣生故空如幻，無處、無相、無性，亦無所有，於是中得菩提者，所用法得阿耨多羅三藐三菩提，是法皆空但有名字，以世俗故而有言說，是皆憶想分別，實無所有，無有根本，亦無體相。無受、無著、無染、無離，一相所謂無相。是故於此法中，無有得者。無所用法，亦無菩提。如是通達，是則名為阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以心得，心從眾緣生，眾緣生故空如幻，無處、無相、無性，亦無所有，於是中得菩提者，所用法得阿耨多羅三藐三菩提，是法皆空但有名字，以世俗故而有言說，是皆憶想分別，實無所有，無有根本，亦無體相。無受、無著、無染、無離，一相所謂無相。是故於此法中，無有得者。無所用法，亦無菩提。如是通達，是則名為阿耨多羅三藐三菩提。」

爾時文殊師利法王子，在大會中，立佛右面，執大寶蓋，以覆佛上。時文殊師利默知世尊所念如是，即白佛言：「世尊！若菩提如是相者，善男子、善女人云何發心？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時文殊師利法王子，在大會中，立佛右面，執大寶蓋，以覆佛上。時文殊師利默知世尊所念如是，即白佛言：「世尊！若菩提如是相者，善男子、善女人云何發心？」

佛告文殊師利：「善男子、善女人，當隨菩提相而發其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「善男子、善女人，當隨菩提相而發其心。」

「世尊，菩提相者當云何說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊，菩提相者當云何說？」

佛告文殊師利：「菩提相者，出於三界，過世俗法，語言道斷，滅諸發、無發，是發菩提。文殊師利！是故菩薩應滅諸發，發菩提心，無發是發菩提。發菩提心者，如如法性，相如實際，無分別，不緣身心，是發菩提。不著諸法，不增、不減、不異、不一，是發菩提。如鏡中像、如熱時焰、如影、如響、如水中月，應當如是發菩提心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告文殊師利：「菩提相者，出於三界，過世俗法，語言道斷，滅諸發、無發，是發菩提。文殊師利！是故菩薩應滅諸發，發菩提心，無發是發菩提。發菩提心者，如如法性，相如實際，無分別，不緣身心，是發菩提。不著諸法，不增、不減、不異、不一，是發菩提。如鏡中像、如熱時焰、如影、如響、如水中月，應當如是發菩提心。」

爾時會中，有天子，名月淨光德，得阿惟越致。問文殊師利法王子言：「菩薩緣何事故行菩薩道？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時會中，有天子，名月淨光德，得阿惟越致。問文殊師利法王子言：「菩薩緣何事故行菩薩道？」

文殊師利言：「汝可以此問於世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「汝可以此問於世尊。」

佛即告文殊師利：「汝答月淨光德天子所問行法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即告文殊師利：「汝答月淨光德天子所問行法。」

文殊師利謂天子言：「汝可善聽，我今當說。天子當知，諸菩薩道，以大悲為本，緣於眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利謂天子言：「汝可善聽，我今當說。天子當知，諸菩薩道，以大悲為本，緣於眾生。」

天子言：「菩薩大悲以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「菩薩大悲以何為本？」

文殊師利言：「以直心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「以直心為本。」

又問：「直心以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「直心以何為本？」

答言：「於一切眾生等心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「於一切眾生等心為本。」

又問：「等心以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「等心以何為本？」

答言：「無別異行為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「無別異行為本。」

又問：「無別異行以何為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「無別異行以何為本。」

答言：「以深淨心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以深淨心為本。」

又問：「深淨心以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「深淨心以何為本？」

答言：「以阿耨多羅三藐三菩提心為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以阿耨多羅三藐三菩提心為本。」

又問：「阿耨多羅三藐三菩提心以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「阿耨多羅三藐三菩提心以何為本？」

答言：「以六波羅蜜為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以六波羅蜜為本。」

又問：「六波羅蜜以何為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「六波羅蜜以何為本。」

答言：「方便慧為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「方便慧為本。」

又問：「方便慧以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「方便慧以何為本？」

答言：「不放逸為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「不放逸為本。」

又問：「不放逸以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「不放逸以何為本？」

答言：「三善行為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「三善行為本。」

又問：「三善行以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「三善行以何為本？」

答言：「以十善業道為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以十善業道為本。」

又問：「十善業道以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「十善業道以何為本？」

答言：「以攝六根為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以攝六根為本。」

又問：「攝六根以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「攝六根以何為本？」

答言：「以正憶念為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以正憶念為本。」

又問：「正憶念以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「正憶念以何為本？」

答言：「以正觀為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以正觀為本。」

又問：「正觀以何為本？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：「正觀以何為本？」

答言：「以堅念不忘為本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「以堅念不忘為本。」

天子言：「文殊師利！菩薩有幾心，能攝因、能攝果？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天子言：「文殊師利！菩薩有幾心，能攝因、能攝果？」

文殊師利言：「天子！諸菩薩有四心，能攝因、能攝果。何等為四？一者初發心，二者行道心，三者不退轉心，四者一生補處心。初發心，為行道心作因緣；行道心，為不退轉心作因緣；不退轉心，為一生補處心作因緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！諸菩薩有四心，能攝因、能攝果。何等為四？一者初發心，二者行道心，三者不退轉心，四者一生補處心。初發心，為行道心作因緣；行道心，為不退轉心作因緣；不退轉心，為一生補處心作因緣。

「復次，天子當知，初發心如種穀田中，行道心如穀子增長，不退轉心如華果始成，補處心如花果有用。又初發心如車匠集材，行道心如釿治材木，不退轉心如安施材木，一生補處心如車成運致。又初發心如月新生，行道心如月五日，不退轉心如月十日，一生補處心如月十四日，如來智慧如月十五日。又初發心能過聲聞地，行道心能過辟支佛地，不退轉心能過不定地，一生補處心安住定地。又初發心如學初章，行道心如學第二章，不退轉心如能以章為用，一生補處心如通達深經。又初發心從因生，行道心從智生，不退轉心從斷生，補處心從果生。又初發心因勢力，行道心智勢力，不退轉心斷勢力，補處心果勢力。又初發心如病者求藥，行道心如分別藥，不退轉心如病服藥，補處心如病得差。又初發心法王家生，行道心學法王法，不退轉心能具足學法王法；補處心學法王法能得自在。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子當知，初發心如種穀田中，行道心如穀子增長，不退轉心如華果始成，補處心如花果有用。又初發心如車匠集材，行道心如釿治材木，不退轉心如安施材木，一生補處心如車成運致。又初發心如月新生，行道心如月五日，不退轉心如月十日，一生補處心如月十四日，如來智慧如月十五日。又初發心能過聲聞地，行道心能過辟支佛地，不退轉心能過不定地，一生補處心安住定地。又初發心如學初章，行道心如學第二章，不退轉心如能以章為用，一生補處心如通達深經。又初發心從因生，行道心從智生，不退轉心從斷生，補處心從果生。又初發心因勢力，行道心智勢力，不退轉心斷勢力，補處心果勢力。又初發心如病者求藥，行道心如分別藥，不退轉心如病服藥，補處心如病得差。又初發心法王家生，行道心學法王法，不退轉心能具足學法王法；補處心學法王法能得自在。」

爾時大眾中，有天子名定光明主，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。定光明主天子語文殊師利法王子言：「何等是菩薩摩訶薩略道？以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時大眾中，有天子名定光明主，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。定光明主天子語文殊師利法王子言：「何等是菩薩摩訶薩略道？以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提。」

文殊師利言：「天子！菩薩摩訶薩略道有二，以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者方便，二者慧。攝善法名為方便，分散諸法名為慧；又方便名為隨眾生行，慧名不轉一切法相；方便名待應眾生心，慧名不待一切法；方便名和合諸法，慧名捨離諸法；方便名起因緣，慧名滅因緣；方便名知分別諸法，慧名不分別法性；方便名莊嚴佛土，慧名莊嚴佛土無所分別；方便名知眾生諸根利鈍，慧名不得眾生；方便名能至道場，慧名能得一切佛法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「天子！菩薩摩訶薩略道有二，以是略道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者方便，二者慧。攝善法名為方便，分散諸法名為慧；又方便名為隨眾生行，慧名不轉一切法相；方便名待應眾生心，慧名不待一切法；方便名和合諸法，慧名捨離諸法；方便名起因緣，慧名滅因緣；方便名知分別諸法，慧名不分別法性；方便名莊嚴佛土，慧名莊嚴佛土無所分別；方便名知眾生諸根利鈍，慧名不得眾生；方便名能至道場，慧名能得一切佛法。

「天子當知，菩薩摩訶薩復有二道，以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者助道，二者斷道。助道者五波羅蜜，斷道者般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「天子當知，菩薩摩訶薩復有二道，以是二道疾得阿耨多羅三藐三菩提。何等為二？一者助道，二者斷道。助道者五波羅蜜，斷道者般若波羅蜜。

「復有二道。何等為二？一者有繫道，二者無繫道。有繫道者五波羅蜜，無繫道者般若波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二道。何等為二？一者有繫道，二者無繫道。有繫道者五波羅蜜，無繫道者般若波羅蜜。

「復有二道：一者有量道，二者無量道。有量道者取相分別，無量道者不取相分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二道：一者有量道，二者無量道。有量道者取相分別，無量道者不取相分別。

「復有二道：一者智道，二者斷道。智道者，初地至七地，斷道者，八地至十地。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有二道：一者智道，二者斷道。智道者，初地至七地，斷道者，八地至十地。」

爾時，會中有菩薩名隨智勇行，問文殊師利法王子言：「何謂為菩薩義？何謂為菩薩智？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有菩薩名隨智勇行，問文殊師利法王子言：「何謂為菩薩義？何謂為菩薩智？」

文殊師利言：「善男子！義名無用，智名有用。何謂義名無用？義是無為，無為法於法無用、非用。又義者，非染相、非離相，是義於法無用、非用。又義不增不減，於法無用、非用。天子，何謂為智？智是忍道，是心所用非無用。是故，智名有用非無用。智功歸於斷，是故智名有用非無用。智名善知五陰、十二入、十八界、十二因緣，是處非處，是故智名有用非無用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「善男子！義名無用，智名有用。何謂義名無用？義是無為，無為法於法無用、非用。又義者，非染相、非離相，是義於法無用、非用。又義不增不減，於法無用、非用。天子，何謂為智？智是忍道，是心所用非無用。是故，智名有用非無用。智功歸於斷，是故智名有用非無用。智名善知五陰、十二入、十八界、十二因緣，是處非處，是故智名有用非無用。

「復次，天子，諸菩薩有十智。何等為十？一者因智，二者果智，三者義智，四者方便智，五者慧智，六者攝智，七者波羅蜜智，八者大悲智，九者成就眾生智，十者不著一切法智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子，諸菩薩有十智。何等為十？一者因智，二者果智，三者義智，四者方便智，五者慧智，六者攝智，七者波羅蜜智，八者大悲智，九者成就眾生智，十者不著一切法智。

「復次，天子！諸菩薩有十發。何等為十？一者身發，欲令眾生身業清淨故；二者口發，欲令眾生口業清淨故；三者意發，欲令眾生意業清淨故；四者內發，一切內物不貪著故；五者外發，欲令眾生住正行故；六者智發，具足佛智故；七者慈發，念一切功德莊嚴故；八者眾生成熟發，守護智慧藥故；九者有為智發，具足定聚故；十者無為智發，心不著三界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！諸菩薩有十發。何等為十？一者身發，欲令眾生身業清淨故；二者口發，欲令眾生口業清淨故；三者意發，欲令眾生意業清淨故；四者內發，一切內物不貪著故；五者外發，欲令眾生住正行故；六者智發，具足佛智故；七者慈發，念一切功德莊嚴故；八者眾生成熟發，守護智慧藥故；九者有為智發，具足定聚故；十者無為智發，心不著三界故。

「復次，天子！諸菩薩有十行。何等為十？一者波羅蜜行，二者攝行，三者慧行，四者方便行，五者大悲行，六者求助慧法行，七者求智法行，八者心清淨行，九者觀諸諦行，十者一切所愛無貪著行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！諸菩薩有十行。何等為十？一者波羅蜜行，二者攝行，三者慧行，四者方便行，五者大悲行，六者求助慧法行，七者求智法行，八者心清淨行，九者觀諸諦行，十者一切所愛無貪著行。

「復次，天子！諸菩薩復有十思惟盡。何等為十？一者思惟事盡，二者思惟受盡，三者思惟法盡，四者思惟煩惱盡，五者思惟見盡，六者思惟邪盡，七者思惟愛盡，八者思惟不著盡，九者思惟結使盡，十者思惟著道場行盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！諸菩薩復有十思惟盡。何等為十？一者思惟事盡，二者思惟受盡，三者思惟法盡，四者思惟煩惱盡，五者思惟見盡，六者思惟邪盡，七者思惟愛盡，八者思惟不著盡，九者思惟結使盡，十者思惟著道場行盡。

「復次，天子！諸菩薩復有十治法。何等為十？一者治慳貪心，雨布施雨故；二者治破戒心，三法清淨故；三者治瞋恚心，修行慈忍故；四者治懈怠心，求佛法無厭故；五者治不善覺觀心，得禪定解脫自在故；六者治愚癡心，生助決定般若波羅蜜法故；七者治諸煩惱心，生助道法故；八者治顛倒道心，修助四諦法故；九者治心時、非時自在行故；十者治我觀，無我法故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！諸菩薩復有十治法。何等為十？一者治慳貪心，雨布施雨故；二者治破戒心，三法清淨故；三者治瞋恚心，修行慈忍故；四者治懈怠心，求佛法無厭故；五者治不善覺觀心，得禪定解脫自在故；六者治愚癡心，生助決定般若波羅蜜法故；七者治諸煩惱心，生助道法故；八者治顛倒道心，修助四諦法故；九者治心時、非時自在行故；十者治我觀，無我法故。

「復次，天子！諸菩薩復有十善地。何等為十？一者身善，離身三惡故；二者口善，離口四惡故；三者意善，離心三惡故；四者內善，不著見身故；五者外善，不著一切法故；六者不著助智善，不貪助道法故；七者不自高善，思惟聖道性故；八者除身善，修集般若波羅蜜故；九者離倒善，不誑一切眾生故；十者不惜身命善，以大悲化眾生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！諸菩薩復有十善地。何等為十？一者身善，離身三惡故；二者口善，離口四惡故；三者意善，離心三惡故；四者內善，不著見身故；五者外善，不著一切法故；六者不著助智善，不貪助道法故；七者不自高善，思惟聖道性故；八者除身善，修集般若波羅蜜故；九者離倒善，不誑一切眾生故；十者不惜身命善，以大悲化眾生故。

「復次，天子！諸菩薩貴隨法行者，能得菩提，非不貴隨法行。隨法行者，如說能行；不隨法行者，但有言說，不能如所說行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！諸菩薩貴隨法行者，能得菩提，非不貴隨法行。隨法行者，如說能行；不隨法行者，但有言說，不能如所說行。

「復次，天子！諸菩薩復有二隨法行。何等為二？一者行道，二者行斷。復有二隨法行。何等為二？一者身自修行善，二者教化眾生。復有二隨法行。何等為二？一者行智行，二者不行智行。復有二隨法行。何等為二？一者善分別諸地，二者不分別地、非地。復有二隨法行。何等為二？一者知諸地過，而能轉進；二者善知具足，從一地至一地。復有二隨法行。何等為二？一者善知聲聞、辟支佛道；二者善知佛道，不退轉行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，天子！諸菩薩復有二隨法行。何等為二？一者行道，二者行斷。復有二隨法行。何等為二？一者身自修行善，二者教化眾生。復有二隨法行。何等為二？一者行智行，二者不行智行。復有二隨法行。何等為二？一者善分別諸地，二者不分別地、非地。復有二隨法行。何等為二？一者知諸地過，而能轉進；二者善知具足，從一地至一地。復有二隨法行。何等為二？一者善知聲聞、辟支佛道；二者善知佛道，不退轉行。」

爾時佛讚文殊師利法王子言：「善哉，善哉！汝能為諸菩薩摩訶薩說本業道，誠如所說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時佛讚文殊師利法王子言：「善哉，善哉！汝能為諸菩薩摩訶薩說本業道，誠如所說。」

說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子，一切世間天、人、阿修羅，聞佛所說，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是法時，十千菩薩得無生法忍。文殊師利法王子，一切世間天、人、阿修羅，聞佛所說，歡喜信受。