佛說文殊悔過經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說文殊悔過經

西晉月氏國三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾俱，比丘千二百五十，菩薩無央數——一切大聖神通已達，逮得總持，攬十方慧，立三脫門，曉了三世，無所罣礙頒宣三寶救濟三界，開演三乘使曉本無無上正真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在羅閱祇耆闍崛山中，與大比丘眾俱，比丘千二百五十，菩薩無央數——一切大聖神通已達，逮得總持，攬十方慧，立三脫門，曉了三世，無所罣礙頒宣三寶救濟三界，開演三乘使曉本無無上正真。

爾時，文殊師利菩薩遊羅閱祇耆闍崛山，與諸菩薩、不可稱計諸大弟子，天、龍、鬼神、乾沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒等眷屬圍遶，而為眾生廣說經法，開演分別志三乘學。其來聽者本學聲聞，尋問文殊四聖諦事；學緣覺者則已自問十二緣起深奧之事；學大乘者則從已行諮問，咸受六度無極、四等四恩，善權方便無極大道；或問神通、四無放逸、四等心行諸分別辯菩薩之道，三十七品不退轉地超入寂滅；或問土界悔過之處、十地、十忍、十分別事、十瑞、十持、十印、十三昧定；或有問於不壞諸法，入于一義無從生忍。文殊師利各隨所問而發遣之，可悅其心令無餘疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，文殊師利菩薩遊羅閱祇耆闍崛山，與諸菩薩、不可稱計諸大弟子，天、龍、鬼神、乾沓惒、阿須倫、迦留羅、真陀羅、摩睺勒等眷屬圍遶，而為眾生廣說經法，開演分別志三乘學。其來聽者本學聲聞，尋問文殊四聖諦事；學緣覺者則已自問十二緣起深奧之事；學大乘者則從已行諮問，咸受六度無極、四等四恩，善權方便無極大道；或問神通、四無放逸、四等心行諸分別辯菩薩之道，三十七品不退轉地超入寂滅；或問土界悔過之處、十地、十忍、十分別事、十瑞、十持、十印、十三昧定；或有問於不壞諸法，入于一義無從生忍。文殊師利各隨所問而發遣之，可悅其心令無餘疑。

爾時，會中有諸新學發意菩薩而來聽受——不能將護罪福之緣，陰蓋所覆而為虛妄、狐疑所蔽，習在顛倒、無勇猛志、依倚形色、抱怯弱心，不能諮啟文殊師利，淨除因緣一切罪苦、修學大乘至無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有諸新學發意菩薩而來聽受——不能將護罪福之緣，陰蓋所覆而為虛妄、狐疑所蔽，習在顛倒、無勇猛志、依倚形色、抱怯弱心，不能諮啟文殊師利，淨除因緣一切罪苦、修學大乘至無上道。

時彼會中有一菩薩，名曰如來齊光照燿，見諸新學菩薩心念志懷猶豫、不能自決，則前白問文殊師利無罪之事、悔過之義、無失勸助、諮請無過、不違誘進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼會中有一菩薩，名曰如來齊光照燿，見諸新學菩薩心念志懷猶豫、不能自決，則前白問文殊師利無罪之事、悔過之義、無失勸助、諮請無過、不違誘進。

文殊師利即答如來齊光照燿菩薩：「是，族姓子！菩薩大士欲除罪業、奉行平等、入於過去當來現在佛法，五體投地尋復起立，右膝著地，口自說言：『一切眾生從於左路、著於左道，其在邪見，悉當立之於賢聖法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利即答如來齊光照燿菩薩：「是，族姓子！菩薩大士欲除罪業、奉行平等、入於過去當來現在佛法，五體投地尋復起立，右膝著地，口自說言：『一切眾生從於左路、著於左道，其在邪見，悉當立之於賢聖法。』

「欲化一切眾生之類皆至無上正真平等之道，以是之故，右膝著地當宣此言：『猶若如來、至真、等正覺詣於道場坐尊樹時，蠲除一切眾惡之法、諸善普備，吾亦如之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲化一切眾生之類皆至無上正真平等之道，以是之故，右膝著地當宣此言：『猶若如來、至真、等正覺詣於道場坐尊樹時，蠲除一切眾惡之法、諸善普備，吾亦如之。』

「觀首遍體以手摩之，重以右手而指于地：『吾當降魔并及官屬。若得佛道，令一切人、眾生之類，消伏魔事及外怨敵。』坐佛樹下指地要誓成佛聖慧，如本世尊右手指地降十八億諸魔官屬。以是之故，所以右掌而案著地，以當左手案著於地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀首遍體以手摩之，重以右手而指于地：『吾當降魔并及官屬。若得佛道，令一切人、眾生之類，消伏魔事及外怨敵。』坐佛樹下指地要誓成佛聖慧，如本世尊右手指地降十八億諸魔官屬。以是之故，所以右掌而案著地，以當左手案著於地。

「又跪左膝口說此言：『假使有人住愚癡法，所受顛倒而不順義、𢤱悷難化、不成好器、慳貪垢穢而處危害、訾毀同學，今者識道，改往修來，而皆諦受於四恩行。』是以左手及與左膝著於地矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又跪左膝口說此言：『假使有人住愚癡法，所受顛倒而不順義、𢤱悷難化、不成好器、慳貪垢穢而處危害、訾毀同學，今者識道，改往修來，而皆諦受於四恩行。』是以左手及與左膝著於地矣。

「假使頭腦著於地時，口演此言：『使一切人棄除貢高、自大之心，孝順父母、奉敬尊長——若干種養——當以逮得無能見頂佛之髻相，越度一切世間諸法，身過三界，慧踰虛空。今吾自歸，以是五體投地禮德使諸眾生至成大道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使頭腦著於地時，口演此言：『使一切人棄除貢高、自大之心，孝順父母、奉敬尊長——若干種養——當以逮得無能見頂佛之髻相，越度一切世間諸法，身過三界，慧踰虛空。今吾自歸，以是五體投地禮德使諸眾生至成大道。』

「世俗之人生長五蓋，以此功德自然棄除五蓋之蔽、具足五根、究竟五力、絕滅五欲、逮得五通、遠離五陰、成就五眼。其在五趣眾生之類，獲致殊特五法之行、禁戒差特，三昧智慧修於解脫、度知見事。以是五體投地之德，陰蓋以消，住根、力者常念如來，未曾捨懷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世俗之人生長五蓋，以此功德自然棄除五蓋之蔽、具足五根、究竟五力、絕滅五欲、逮得五通、遠離五陰、成就五眼。其在五趣眾生之類，獲致殊特五法之行、禁戒差特，三昧智慧修於解脫、度知見事。以是五體投地之德，陰蓋以消，住根、力者常念如來，未曾捨懷。

「復說此言：『諸佛、世尊唯垂恩慈而見愍念，於是一切十方世界所有菩薩上至諸佛，慧無罣礙，其行不二，於是平等將護法相，以法身體清淨之言，無有解說、鮮潔之心而無有心。一切諸法慧無陰蔽，無來、無去，於一切智悉愍普見，等入如來證明要義，過去、當來、今現在法。識知罪福因緣之報，諸佛、世尊乃為聖眼，其慧成就悉能證明，為人重任備精進已。吾從本際至於生死，於真諦際而自迷惑，不能敏達無所識知，處在非法興於法想、違犯政律以為律想、非是眾祐為眾祐想、興發不善以為善想。心隨顛倒，不了無常、苦、空非身，自貪見身諸惡罪業，所為非法，不順典約佛所禁限。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復說此言：『諸佛、世尊唯垂恩慈而見愍念，於是一切十方世界所有菩薩上至諸佛，慧無罣礙，其行不二，於是平等將護法相，以法身體清淨之言，無有解說、鮮潔之心而無有心。一切諸法慧無陰蔽，無來、無去，於一切智悉愍普見，等入如來證明要義，過去、當來、今現在法。識知罪福因緣之報，諸佛、世尊乃為聖眼，其慧成就悉能證明，為人重任備精進已。吾從本際至於生死，於真諦際而自迷惑，不能敏達無所識知，處在非法興於法想、違犯政律以為律想、非是眾祐為眾祐想、興發不善以為善想。心隨顛倒，不了無常、苦、空非身，自貪見身諸惡罪業，所為非法，不順典約佛所禁限。

「『自犯此罪、若教他人，方當所作罪蓋塵勞——不聽聞法、憎惡菩薩聖眾之業、不奉道教、見諸魔事、遠波羅蜜諸度無極、若人布施抑令不為、壞人德本使不成就——吾今皆從十方諸佛、世尊光燿，悔過自首，不敢覆蔽，令除其殃，改往修來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『自犯此罪、若教他人，方當所作罪蓋塵勞——不聽聞法、憎惡菩薩聖眾之業、不奉道教、見諸魔事、遠波羅蜜諸度無極、若人布施抑令不為、壞人德本使不成就——吾今皆從十方諸佛、世尊光燿，悔過自首，不敢覆蔽，令除其殃，改往修來。

「『從今已後不敢復犯，勿復令我有眾罪蓋，墮於地獄、餓鬼、畜生、鬼神、貧窮，若在人中莫令乏匱、設在天上勿為貧天，博達眾經莫貧於道、財業豐饒莫使厄匱，用七法財以給少智。眼、耳、鼻、口、身、意陰蓋，斯侵親屬、心壞因緣。若生邊地，家室鬪諍而相別離、臭惡瑕穢而不可忍。莫與如此眷屬共會，常使應行正士俱會而與相見。今從十方諸佛悔過，改往修來，不敢藏匿。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『從今已後不敢復犯，勿復令我有眾罪蓋，墮於地獄、餓鬼、畜生、鬼神、貧窮，若在人中莫令乏匱、設在天上勿為貧天，博達眾經莫貧於道、財業豐饒莫使厄匱，用七法財以給少智。眼、耳、鼻、口、身、意陰蓋，斯侵親屬、心壞因緣。若生邊地，家室鬪諍而相別離、臭惡瑕穢而不可忍。莫與如此眷屬共會，常使應行正士俱會而與相見。今從十方諸佛悔過，改往修來，不敢藏匿。』」

文殊師利言：「當復自責：『我前世時行不清淨，毀身、口、意，婬、怒、愚癡興心為害，放訑諛諂、多求無厭、積累惡業、誹謗輕調、毀佛法眾、不孝父母、蔑於尊長。眾祐凡人曀其功勳，不能自覺輕智慢聖，自歎其身，求他長短，既身自犯，又勸他人其順行者教令越法。不知佛時、不知法時、不知僧時、不知善惡時，深沒貪、婬、瞋恚所沮，愚癡所蔽不能精進，嫉妬不實，兇暴難化。多所志慕，計任吾我，處人壽命興五趣念，乞求合集懷諛諂想，積累無限非法之行。自計有身，念是我所，無常為常想、苦為樂想、無身為身想、不淨為淨想。墮四顛倒，種於惡業、醉於形色、迷於財業、惑於傲貴、荒於國位、亂於眷屬。所作過罪——見覩諸佛、聞所說法不肯諮受，不供聖眾，離於德本，捨度無極而忘道心、違失三寶，若復棄捐無盡正業無量功德及不可盡聖慧辯才，所欲自恣，從惡知識、遠於善友——從十方佛自首悔過，改往修來，不敢藏匿。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「當復自責：『我前世時行不清淨，毀身、口、意，婬、怒、愚癡興心為害，放訑諛諂、多求無厭、積累惡業、誹謗輕調、毀佛法眾、不孝父母、蔑於尊長。眾祐凡人曀其功勳，不能自覺輕智慢聖，自歎其身，求他長短，既身自犯，又勸他人其順行者教令越法。不知佛時、不知法時、不知僧時、不知善惡時，深沒貪、婬、瞋恚所沮，愚癡所蔽不能精進，嫉妬不實，兇暴難化。多所志慕，計任吾我，處人壽命興五趣念，乞求合集懷諛諂想，積累無限非法之行。自計有身，念是我所，無常為常想、苦為樂想、無身為身想、不淨為淨想。墮四顛倒，種於惡業、醉於形色、迷於財業、惑於傲貴、荒於國位、亂於眷屬。所作過罪——見覩諸佛、聞所說法不肯諮受，不供聖眾，離於德本，捨度無極而忘道心、違失三寶，若復棄捐無盡正業無量功德及不可盡聖慧辯才，所欲自恣，從惡知識、遠於善友——從十方佛自首悔過，改往修來，不敢藏匿。』」

文殊師利復曰：「當自悔言：『我前世時志於下劣，所遊土地而興誓願，毀訾大乘、遏斷正教、勸從邪徑、誹謗正法佛所頒宣深妙之典，若干種教抑制法輪使不通流。若身自犯、設教他人，勸助非法、破壞塔寺、敗亂聖眾、散縣聚落、毀大國土；若危城邑，謀圖帝主，害於種姓內外親屬；若復傷殘他人身體，令生瘡瘢，危其命根；閉於牢獄，若教人殺；其心迷荒，常懷狐疑，教人猶豫、說他罪殃，使不順戒、處於邪見，從異道教、反其正行；自懷怨心，亂他人意，令必瞋恚。所作過罪——若身自犯及教他人——皆從十方自首悔過，佛世光明唯蒙見濟，改往修來，不敢藏匿。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利復曰：「當自悔言：『我前世時志於下劣，所遊土地而興誓願，毀訾大乘、遏斷正教、勸從邪徑、誹謗正法佛所頒宣深妙之典，若干種教抑制法輪使不通流。若身自犯、設教他人，勸助非法、破壞塔寺、敗亂聖眾、散縣聚落、毀大國土；若危城邑，謀圖帝主，害於種姓內外親屬；若復傷殘他人身體，令生瘡瘢，危其命根；閉於牢獄，若教人殺；其心迷荒，常懷狐疑，教人猶豫、說他罪殃，使不順戒、處於邪見，從異道教、反其正行；自懷怨心，亂他人意，令必瞋恚。所作過罪——若身自犯及教他人——皆從十方自首悔過，佛世光明唯蒙見濟，改往修來，不敢藏匿。』」

文殊師利曰：「當復悔過言：『我身前計有吾我、言是我所，所見顛倒，住於貪婬。心者無本而想有心，不能明了心如幻化也其本自然。不能分別諸佛之法、發於無上正真道意，而欲覩見道之處所。一切諸法悉無所有而反言有。其身、口、心所作善惡，皆從十方諸世光曜自首悔過，改往修來，不敢藏匿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利曰：「當復悔過言：『我身前計有吾我、言是我所，所見顛倒，住於貪婬。心者無本而想有心，不能明了心如幻化也其本自然。不能分別諸佛之法、發於無上正真道意，而欲覩見道之處所。一切諸法悉無所有而反言有。其身、口、心所作善惡，皆從十方諸世光曜自首悔過，改往修來，不敢藏匿。

「『吾往本時所行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，不解三昧，住顛倒見。若布施者妄想求報、心念所取護於禁戒、想我他人修於忍辱、心倚著身奉持精進、住于眾想興發禪定、念應不應而想有人、樂于放逸貪求智慧、志慕歸道謂有處所，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢藏匿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾往本時所行布施、持戒、忍辱、精進、一心、智慧，不解三昧，住顛倒見。若布施者妄想求報、心念所取護於禁戒、想我他人修於忍辱、心倚著身奉持精進、住于眾想興發禪定、念應不應而想有人、樂于放逸貪求智慧、志慕歸道謂有處所，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢藏匿。

「『吾往古時不能曉了正真之義、供養於佛，而反倚求色相莊嚴、八十種好。雖奉事佛，不能入於法界無所壞法、亦不曉了無所住法，而住諸法想法若干。設聞經法，若講說者思惟所趣，而不分別無為之法，計於聖眾而有數想、供養眾聖亦起悕望，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢隱匿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾往古時不能曉了正真之義、供養於佛，而反倚求色相莊嚴、八十種好。雖奉事佛，不能入於法界無所壞法、亦不曉了無所住法，而住諸法想法若干。設聞經法，若講說者思惟所趣，而不分別無為之法，計於聖眾而有數想、供養眾聖亦起悕望，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢隱匿。

「『吾往古時希望諸法，求空處所，遊於閑居，限節知足，少欲為德，不能識知一切法空、心無所著，爾乃可謂靜處燕坐住於法界。不能解達法界無受、及眾生界亦無所受，及依吾我立僻沈沒，不能行道。而計有人不修四恩，當救眾生亦不能濟，亦不曉了佛道自然相，亦自然於三十七道品之法見有吾起而倚求望，不知寂然沙門之義。出家所修奉受具戒，依比丘行，如是及餘所造德本，因其德本獲致安隱。有為之福與無為安，超絕逈遠，不與道合，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢藏匿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『吾往古時希望諸法，求空處所，遊於閑居，限節知足，少欲為德，不能識知一切法空、心無所著，爾乃可謂靜處燕坐住於法界。不能解達法界無受、及眾生界亦無所受，及依吾我立僻沈沒，不能行道。而計有人不修四恩，當救眾生亦不能濟，亦不曉了佛道自然相，亦自然於三十七道品之法見有吾起而倚求望，不知寂然沙門之義。出家所修奉受具戒，依比丘行，如是及餘所造德本，因其德本獲致安隱。有為之福與無為安，超絕逈遠，不與道合，皆從十方世光悔過，改往修來，不敢藏匿。

「『如過去佛，諸天中天，本為菩薩奉行道時，皆悔諸罪、罣礙、陰蓋，吾亦若茲；當來、現在諸佛、世尊本所修改，我今悔過亦當如是。向尊自首歸命於佛——為上、為長、最勝殊特無上之德、為無等倫——諸佛聖慧巍巍無量，悉知一切世界所有眾塵諸數而得自在，普能曉了眾生心念。吾等之身從無央數阿僧祇劫，所行迷惑而自放逸，悔一切罪、陰蓋之患。如為己身所悔殃釁，及為地獄、餓鬼、畜生、在於五趣一切眾生罪所蔽者，今吾皆以五體代受而為悔過。』曉了微妙、除諸限礙，已能遊入觀一切法。譬如虛空，所可悔者無罪、無報、亦無塵染。已入諸法、無罪蓋者乃為名曰悔一切過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『如過去佛，諸天中天，本為菩薩奉行道時，皆悔諸罪、罣礙、陰蓋，吾亦若茲；當來、現在諸佛、世尊本所修改，我今悔過亦當如是。向尊自首歸命於佛——為上、為長、最勝殊特無上之德、為無等倫——諸佛聖慧巍巍無量，悉知一切世界所有眾塵諸數而得自在，普能曉了眾生心念。吾等之身從無央數阿僧祇劫，所行迷惑而自放逸，悔一切罪、陰蓋之患。如為己身所悔殃釁，及為地獄、餓鬼、畜生、在於五趣一切眾生罪所蔽者，今吾皆以五體代受而為悔過。』曉了微妙、除諸限礙，已能遊入觀一切法。譬如虛空，所可悔者無罪、無報、亦無塵染。已入諸法、無罪蓋者乃為名曰悔一切過。

「是，族姓子！菩薩大士往古結縛、一切所行眾念妄想、財業因緣、所受依倚而住處所，皆當悔過。若使於中如此色像所受思想行不平等，當令明了一切無本。假使一切無所行者，乃能得入於斯本際、無想之際、無形想際、無有二際、無陰蓋際、無所得際、無身之際、離欲之際、無所習際、無所行際、無罣礙際、無所歸際、無所由際，是則名曰菩薩大士自首悔過——無有罪害，得至佛慧，滅除一切休息、殃釁、罣礙之蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是，族姓子！菩薩大士往古結縛、一切所行眾念妄想、財業因緣、所受依倚而住處所，皆當悔過。若使於中如此色像所受思想行不平等，當令明了一切無本。假使一切無所行者，乃能得入於斯本際、無想之際、無形想際、無有二際、無陰蓋際、無所得際、無身之際、離欲之際、無所習際、無所行際、無罣礙際、無所歸際、無所由際，是則名曰菩薩大士自首悔過——無有罪害，得至佛慧，滅除一切休息、殃釁、罣礙之蓋。」

文殊師利曰：「悔此一切眾罪過已，尋發無上正真道意，請為一切眾生之類除諸殃釁、使無罪蓋、令在世間成佛、正真，莫為聲聞、緣覺之乘。開化眾生，諸求度者吾當度之、諸未脫者吾當脫之、諸求滅度者當滅度之，為一切人救濟之宅。擁護自歸，導示道徑，將順燈明，光明之曜為眾將師、賈人、大導。以是如來十種之力，尋發意頃，令得莊嚴四無所畏、三十有二大人之相、八十種好、如來音響八部之聲，明識如來善權方便，入眾生心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利曰：「悔此一切眾罪過已，尋發無上正真道意，請為一切眾生之類除諸殃釁、使無罪蓋、令在世間成佛、正真，莫為聲聞、緣覺之乘。開化眾生，諸求度者吾當度之、諸未脫者吾當脫之、諸求滅度者當滅度之，為一切人救濟之宅。擁護自歸，導示道徑，將順燈明，光明之曜為眾將師、賈人、大導。以是如來十種之力，尋發意頃，令得莊嚴四無所畏、三十有二大人之相、八十種好、如來音響八部之聲，明識如來善權方便，入眾生心。

「佛之弘廣無上大慧在於法界，禁戒清淨無有缺漏，而雨諸法金剛章句。不捨一切群生之類，則不退轉，究竟得至於一切智、諸通之慧，興正真心。於諸佛法而無所著，以諸德本勸助諸佛——過去、當來、今現在佛——本行學道。從初發意至於無上正真之道成最正覺，於此中間所顯德本如佛所教，一切諸法則無根原、亦無所住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛之弘廣無上大慧在於法界，禁戒清淨無有缺漏，而雨諸法金剛章句。不捨一切群生之類，則不退轉，究竟得至於一切智、諸通之慧，興正真心。於諸佛法而無所著，以諸德本勸助諸佛——過去、當來、今現在佛——本行學道。從初發意至於無上正真之道成最正覺，於此中間所顯德本如佛所教，一切諸法則無根原、亦無所住。

「所施捨者而無所施；本性清淨，禁戒鮮潔乃無所犯；眾生盡索而無所起，乃曰為忍；靜默無作乃為精進；其心自然而無所生，乃為一心；度無所度，不越駛水，棄諸邪見，乃為智慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所施捨者而無所施；本性清淨，禁戒鮮潔乃無所犯；眾生盡索而無所起，乃曰為忍；靜默無作乃為精進；其心自然而無所生，乃為一心；度無所度，不越駛水，棄諸邪見，乃為智慧。

「入於深遠十二緣起而無所入，乃可堪任名為玄妙；明達行空乃為慈心；作無所作乃曰為哀；不行諸法乃曰為喜；若越四瀆而無有二乃曰為護；無受、不受，亦無所攝，乃為四恩；無有根本、亦無所住，乃為德本，名曰五根；意無所念亦無所遊，乃為五力；覺了真諦一切本末為七覺意；不合於二，無合、無散，乃曰道矣；獲致之然澹泊之行乃曰為寂；以慧解度，不違柔順，乃曰為觀；以慧為黨乃曰神通。吾皆以此勸助歸趣不退轉輪，等御至佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「入於深遠十二緣起而無所入，乃可堪任名為玄妙；明達行空乃為慈心；作無所作乃曰為哀；不行諸法乃曰為喜；若越四瀆而無有二乃曰為護；無受、不受，亦無所攝，乃為四恩；無有根本、亦無所住，乃為德本，名曰五根；意無所念亦無所遊，乃為五力；覺了真諦一切本末為七覺意；不合於二，無合、無散，乃曰道矣；獲致之然澹泊之行乃曰為寂；以慧解度，不違柔順，乃曰為觀；以慧為黨乃曰神通。吾皆以此勸助歸趣不退轉輪，等御至佛。

「所以如來具足莊嚴成就其身，則以此義演文字說，隨諸眾生言語、音響為分別解，所可頒宣靡不周遍、無能抑制。所以如來於十種力常得自在，以慧莊嚴而得成就，示現一切諸佛變化，無上無極、最尊無比、為無等倫。我皆勸助如是法行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所以如來具足莊嚴成就其身，則以此義演文字說，隨諸眾生言語、音響為分別解，所可頒宣靡不周遍、無能抑制。所以如來於十種力常得自在，以慧莊嚴而得成就，示現一切諸佛變化，無上無極、最尊無比、為無等倫。我皆勸助如是法行。

「其有過去、當來、現在諸佛、世尊本清淨身，而解自然悉不可得。所言清淨，其心清淨亦不可得，無所發遣。供養諸佛，於一切法無所將護乃為護法，無德、無眾。為供養僧，皆已備悉威儀、禮節，亦以成就一切諸行。其行如是，并及餘事，而曉去、來、現在諸佛道慧平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其有過去、當來、現在諸佛、世尊本清淨身，而解自然悉不可得。所言清淨，其心清淨亦不可得，無所發遣。供養諸佛，於一切法無所將護乃為護法，無德、無眾。為供養僧，皆已備悉威儀、禮節，亦以成就一切諸行。其行如是，并及餘事，而曉去、來、現在諸佛道慧平等。

「等行佛法，不誤墮於一切眾魔、不與諸法而俱同塵，不著聲聞、辟支佛地，斷絕諸非，奉度無極，逮得總持。修菩薩行，速近於道，悉能報答眾生所言，恣隨眾人之所欲啟各令得所。常住平等，所行由己，莊嚴一切諸佛國土，辯才光曜歸于清淨，斷諸惡趣，三昧自在，恣隨一切眾生所為，得諸總持靡不照明，辯才聖達皆當從己。則以所發一切智心，悉用勸助諸佛道慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「等行佛法，不誤墮於一切眾魔、不與諸法而俱同塵，不著聲聞、辟支佛地，斷絕諸非，奉度無極，逮得總持。修菩薩行，速近於道，悉能報答眾生所言，恣隨眾人之所欲啟各令得所。常住平等，所行由己，莊嚴一切諸佛國土，辯才光曜歸于清淨，斷諸惡趣，三昧自在，恣隨一切眾生所為，得諸總持靡不照明，辯才聖達皆當從己。則以所發一切智心，悉用勸助諸佛道慧。

「其諸過去、當來、現在逮得佛道，無有眾漏，戒、定、慧、解、度知見事，周遊諸力無能退轉，緣無所畏。諸佛之法無所罣礙，其無極慈行無等倫，其大哀者不戴仰人。等如虛空，無能察頂，無二功德報應之相，清淨蠲除迷惑之心而自莊嚴其身、口、意。諸天、釋、梵普來勸助，敷演道教而轉法輪，棄去無智、不達神識，化諸眾生建立佛慧，吾悉勸助使至於佛無上大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其諸過去、當來、現在逮得佛道，無有眾漏，戒、定、慧、解、度知見事，周遊諸力無能退轉，緣無所畏。諸佛之法無所罣礙，其無極慈行無等倫，其大哀者不戴仰人。等如虛空，無能察頂，無二功德報應之相，清淨蠲除迷惑之心而自莊嚴其身、口、意。諸天、釋、梵普來勸助，敷演道教而轉法輪，棄去無智、不達神識，化諸眾生建立佛慧，吾悉勸助使至於佛無上大道。

「其有去、來、今現在佛臨滅度時，善權方便、威神建立，流布舍利令人供養。攝取一切眾生志性，從始至終乃能至于正法滅盡，我皆勸助所可勸助，志於佛慧無上大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其有去、來、今現在佛臨滅度時，善權方便、威神建立，流布舍利令人供養。攝取一切眾生志性，從始至終乃能至于正法滅盡，我皆勸助所可勸助，志於佛慧無上大道。

「去、來、現在諸佛、世尊現於滅度，合會聲聞，過諸罣礙，導御篤信解法界味，導御法念度於八邪，所謂八等。住於無為種性之地，其種性眾而反其流至須陀洹；二反周旋為斯陀含；沒此生彼，不復迴還為阿那含；無為、無起、無所復進為阿羅漢；分別曉了深妙緣起十二之因為辟支佛；目悉通見、慧靡不達者為諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「去、來、現在諸佛、世尊現於滅度，合會聲聞，過諸罣礙，導御篤信解法界味，導御法念度於八邪，所謂八等。住於無為種性之地，其種性眾而反其流至須陀洹；二反周旋為斯陀含；沒此生彼，不復迴還為阿那含；無為、無起、無所復進為阿羅漢；分別曉了深妙緣起十二之因為辟支佛；目悉通見、慧靡不達者為諸菩薩。

「初發意者心等如地，普入眾行。所行真諦，窮盡生死諸法之原，具足佛法為不退轉，於一切生而無所生，乃能逮入一生補處。講說宣暢無所有慧而奮大光，諸所德本悉無根本、亦無所住，吾悉勸助如是像法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初發意者心等如地，普入眾行。所行真諦，窮盡生死諸法之原，具足佛法為不退轉，於一切生而無所生，乃能逮入一生補處。講說宣暢無所有慧而奮大光，諸所德本悉無根本、亦無所住，吾悉勸助如是像法。

「志於佛慧無上大道，其有去、來及今現在三世之中，眾生之類淨諸佛眼。所可布施不計吾我，無所貪愛；所作功德禁戒無盡，不可限量。所修道義其行無行，所有功德悉以勸助諸佛之慧，無上大道而不差別，等無所損，清淨離穢，猶如虛空。入於殊妙智慧眾聖，則為最上導御眾義，精進行法自然如空、真實無比，亦如無為便無有侶，以是勸助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「志於佛慧無上大道，其有去、來及今現在三世之中，眾生之類淨諸佛眼。所可布施不計吾我，無所貪愛；所作功德禁戒無盡，不可限量。所修道義其行無行，所有功德悉以勸助諸佛之慧，無上大道而不差別，等無所損，清淨離穢，猶如虛空。入於殊妙智慧眾聖，則為最上導御眾義，精進行法自然如空、真實無比，亦如無為便無有侶，以是勸助。

「取要言之：如去、來、今諸佛、世尊，本為菩薩行求道時，所行無量、智度無極、善權方便、無所罣礙，真實之行善修清淨，行清淨已證取佛慧，所可勸助眾德之本方當勸助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「取要言之：如去、來、今諸佛、世尊，本為菩薩行求道時，所行無量、智度無極、善權方便、無所罣礙，真實之行善修清淨，行清淨已證取佛慧，所可勸助眾德之本方當勸助。

「吾當學此所尊修法而效勸助，志於佛慧無上大道，使諸眾生——如十方界滿中諸塵——身所行事，一切見佛悉令發心不可計會，解於大道，自在所行。吾悉勸助斯眾德本。了此德本不可捉持，一切諸法猶如虛空。若能勸助此德本已，則無有本；已離諸本不可護持，無所志念寂然無生；達無生已便入諸法；已入諸法便勸德本，如為己身所可勸助，亦復勸助一切菩薩，開化眾生俱復如是，等無差特。是，族姓子！菩薩大士勸助佛慧，順而無失乃至大道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾當學此所尊修法而效勸助，志於佛慧無上大道，使諸眾生——如十方界滿中諸塵——身所行事，一切見佛悉令發心不可計會，解於大道，自在所行。吾悉勸助斯眾德本。了此德本不可捉持，一切諸法猶如虛空。若能勸助此德本已，則無有本；已離諸本不可護持，無所志念寂然無生；達無生已便入諸法；已入諸法便勸德本，如為己身所可勸助，亦復勸助一切菩薩，開化眾生俱復如是，等無差特。是，族姓子！菩薩大士勸助佛慧，順而無失乃至大道。

「復次，族姓子！菩薩大士所住如此深妙大義，然復口宣斯之言教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，族姓子！菩薩大士所住如此深妙大義，然復口宣斯之言教。

「其有十方不可稱計諸佛、世尊，在其世界逮得無上正真之道成最正覺，曉了經典，過於四魔，逮成無獲澹泊之法，皆離文字、應聖二事。如所逮法而復觀察，善權方便示現受法，開化所應可度眾生，不失大哀。稽首請問，樂於靜寂，觀彼佛樹，為諸天、龍、神、揵沓惒所見諮嗟，解了音響、言語、文辭，為一切說。若立此行則能降伏魔及官屬，化諸怨敵令無刺棘——所曰刺棘，三毒之謂——具足所願，輒如所念滅除曚冥，則成世間無極弘曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其有十方不可稱計諸佛、世尊，在其世界逮得無上正真之道成最正覺，曉了經典，過於四魔，逮成無獲澹泊之法，皆離文字、應聖二事。如所逮法而復觀察，善權方便示現受法，開化所應可度眾生，不失大哀。稽首請問，樂於靜寂，觀彼佛樹，為諸天、龍、神、揵沓惒所見諮嗟，解了音響、言語、文辭，為一切說。若立此行則能降伏魔及官屬，化諸怨敵令無刺棘——所曰刺棘，三毒之謂——具足所願，輒如所念滅除曚冥，則成世間無極弘曜。

「聖慧之明入於無量，分別聰達，道靡不通，其智慧輪莫能遏毀，行權方便暢識一切眾生根本，為說經法莫能抑制，而皆斷絕一切處所閉結之行，照見群黎所欲咨受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「聖慧之明入於無量，分別聰達，道靡不通，其智慧輪莫能遏毀，行權方便暢識一切眾生根本，為說經法莫能抑制，而皆斷絕一切處所閉結之行，照見群黎所欲咨受。

「五體投地稽首諸佛，尊敬歸命，為勝、為殊、為最第一、為無等倫、無有過上、不有譬喻、無可為侶，佛之智慧如是難及、觀無二際。我如此禮乃為禮佛，無所從生、亦無所至。為忍辱禮首悔殃釁，以稽首佛悔過自歸，殃罪消索，雲除日出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五體投地稽首諸佛，尊敬歸命，為勝、為殊、為最第一、為無等倫、無有過上、不有譬喻、無可為侶，佛之智慧如是難及、觀無二際。我如此禮乃為禮佛，無所從生、亦無所至。為忍辱禮首悔殃釁，以稽首佛悔過自歸，殃罪消索，雲除日出。

「假使無量十方一切所有世界滿中眾塵如此之數眾生之類，口所宣說、發心之頃，思念諸想不可計會，勸助諸佛令轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使無量十方一切所有世界滿中眾塵如此之數眾生之類，口所宣說、發心之頃，思念諸想不可計會，勸助諸佛令轉法輪。

「此諸世尊轉無上輪、至無二輪、無有形相無成就輪、不可得輪、裂壞一切魔羅網輪、久遠已來覺無從生逮致大道而𥧝起輪、開化眾生嚴淨十方諸佛土輪、於一切智多所摧伏力無能勝入此道輪、曉了於空無相願輪、無所行輪、亦無所生無有起輪、悉無所有如真諦輪、所可成就無所成輪、有可降伏無所度輪、深奧微妙解於十二緣起之輪、破壞眾魔却外敵輪，消除迷惑危害怨賊、撾不可逮無極法鼓，亦復吹於無言法䗍，則亦竪立法慧之幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸世尊轉無上輪、至無二輪、無有形相無成就輪、不可得輪、裂壞一切魔羅網輪、久遠已來覺無從生逮致大道而𥧝起輪、開化眾生嚴淨十方諸佛土輪、於一切智多所摧伏力無能勝入此道輪、曉了於空無相願輪、無所行輪、亦無所生無有起輪、悉無所有如真諦輪、所可成就無所成輪、有可降伏無所度輪、深奧微妙解於十二緣起之輪、破壞眾魔却外敵輪，消除迷惑危害怨賊、撾不可逮無極法鼓，亦復吹於無言法䗍，則亦竪立法慧之幢。

「而智聖慧解脫大明，而炳然熾無極錠燎，尋則雨於無量甘露，法渧之水可悅眾生及賢聖智，無上大道以正七覺而飽滿之，滅盡一切眾生之類生、老、病、死、愁憂、啼哭、惱不可意、結網之礙、窈冥晻蔽樹之根栽，故曰然於智慧之明無極大燈，則隨眾生本所為業、罪福果報各為現說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「而智聖慧解脫大明，而炳然熾無極錠燎，尋則雨於無量甘露，法渧之水可悅眾生及賢聖智，無上大道以正七覺而飽滿之，滅盡一切眾生之類生、老、病、死、愁憂、啼哭、惱不可意、結網之礙、窈冥晻蔽樹之根栽，故曰然於智慧之明無極大燈，則隨眾生本所為業、罪福果報各為現說。

「是諸世尊在於無數不可計會十方世界而作佛事，善示法律，不斷言教，諦分別慧。亦復授於諸菩薩莂，堅住聖眾，開化眾生，求於玄妙寂然無為，啟受經典而無厭足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸世尊在於無數不可計會十方世界而作佛事，善示法律，不斷言教，諦分別慧。亦復授於諸菩薩莂，堅住聖眾，開化眾生，求於玄妙寂然無為，啟受經典而無厭足。

「諸佛大聖欲滅度者，我悉勸助令不滅度，專志一心，所行安隱，順住法界而常永存。無央數姟不可稱計阿僧祇劫教化眾生，住六波羅蜜所度無餘，一人不度終不捨去，普令入於諸總持門，皆見一切諸佛三昧因行之始。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸佛大聖欲滅度者，我悉勸助令不滅度，專志一心，所行安隱，順住法界而常永存。無央數姟不可稱計阿僧祇劫教化眾生，住六波羅蜜所度無餘，一人不度終不捨去，普令入於諸總持門，皆見一切諸佛三昧因行之始。

「若種正義立於大定、勸志大乘，遣至一切諸佛世界，而為顯示諸佛、世尊從無所生輒逮成道，現有所生實無所生；其無所滅亦復如是乃有所滅，自然寂靜悉無所著。是為，族姓子！菩薩大士勸助佛慧而無罪釁。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若種正義立於大定、勸志大乘，遣至一切諸佛世界，而為顯示諸佛、世尊從無所生輒逮成道，現有所生實無所生；其無所滅亦復如是乃有所滅，自然寂靜悉無所著。是為，族姓子！菩薩大士勸助佛慧而無罪釁。」

文殊師利言：「已能如是悔所犯過，當發無上正真道意，常以慈心向於眾生，不懷怨結。已無怨望請召三界，勸助一切眾德之本。稽首諸佛歸命悔過，勸助轉法輪，示現無量所建立德，則當興發薩芸若智、諸通敏慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利言：「已能如是悔所犯過，當發無上正真道意，常以慈心向於眾生，不懷怨結。已無怨望請召三界，勸助一切眾德之本。稽首諸佛歸命悔過，勸助轉法輪，示現無量所建立德，則當興發薩芸若智、諸通敏慧。

「十方世界無所係屬琦珍異寶、花鬘、雜香、擣香、澤香、燈火、衣服、幢蓋、繒綵、伎樂不鼓自鳴、宮殿、浴池、河、海、泉原、日、月光明——無君主者、亦無敢名——吾目自見而心取此，持以貢上諸世光耀佛天中天，以此眾養奇寶異珍奉事諸佛。三界所有天上世間七寶樹木、自然瑰琦、華香、天樂、床臥，復上諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「十方世界無所係屬琦珍異寶、花鬘、雜香、擣香、澤香、燈火、衣服、幢蓋、繒綵、伎樂不鼓自鳴、宮殿、浴池、河、海、泉原、日、月光明——無君主者、亦無敢名——吾目自見而心取此，持以貢上諸世光耀佛天中天，以此眾養奇寶異珍奉事諸佛。三界所有天上世間七寶樹木、自然瑰琦、華香、天樂、床臥，復上諸佛。

「供養已訖，曉了諸佛解一同等，諸佛無二，無有形容，三十二相、八十種好而現相好，善權方便示無量色。有所演說，音聲遠聞；化無數身，不可計像。於諸世界而無所處，不住法界以懷誠信，因緣解脫所可供養，奉侍之德以貢諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養已訖，曉了諸佛解一同等，諸佛無二，無有形容，三十二相、八十種好而現相好，善權方便示無量色。有所演說，音聲遠聞；化無數身，不可計像。於諸世界而無所處，不住法界以懷誠信，因緣解脫所可供養，奉侍之德以貢諸佛。

「是諸世尊於諸法界而不動搖、不得諸度無極處所，入無罣礙，所至無際。察於眾生五陰之體猶如曠野，而無有主、悉無所有。不曉了此，唐為憂患。化眾生類，志薩芸若、諸通之慧，普入眾行取如來身，所入行者悉捨有、無。顯現眾生人之境界，使無憍慢。轉佛法輪無有放逸，皆棄調戲，抑制眾魔。人民志性不可限量，斷除諸根為現無量；一切眾生處諸羅網，而以道力廣示其義。平等之事無陰蓋本亦不動搖，悉皆興發宣示普門，具足逮成薩芸若慧，淨修諸佛功勳之德莊嚴其身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是諸世尊於諸法界而不動搖、不得諸度無極處所，入無罣礙，所至無際。察於眾生五陰之體猶如曠野，而無有主、悉無所有。不曉了此，唐為憂患。化眾生類，志薩芸若、諸通之慧，普入眾行取如來身，所入行者悉捨有、無。顯現眾生人之境界，使無憍慢。轉佛法輪無有放逸，皆棄調戲，抑制眾魔。人民志性不可限量，斷除諸根為現無量；一切眾生處諸羅網，而以道力廣示其義。平等之事無陰蓋本亦不動搖，悉皆興發宣示普門，具足逮成薩芸若慧，淨修諸佛功勳之德莊嚴其身。

「供養舍利，以此燈香、眾華、雜馨、諸所供具眾養之德，以貢諸佛世之光曜：『如諸菩薩過去佛時若干供養，心無所著以貢諸佛；吾亦如之建立勸助，唯諸大聖垂以大慈，見愍納受。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「供養舍利，以此燈香、眾華、雜馨、諸所供具眾養之德，以貢諸佛世之光曜：『如諸菩薩過去佛時若干供養，心無所著以貢諸佛；吾亦如之建立勸助，唯諸大聖垂以大慈，見愍納受。』」

文殊師利曰：「復次，族姓子！菩薩大士所住若茲，當說此言：『吾所悔過則虛不實，所可勸助亦無所生，所可請問亦無所有，計此所悔虛無實也。設我所勸無所生者、所可請問、無所有已，道亦如是，虛無所有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利曰：「復次，族姓子！菩薩大士所住若茲，當說此言：『吾所悔過則虛不實，所可勸助亦無所生，所可請問亦無所有，計此所悔虛無實也。設我所勸無所生者、所可請問、無所有已，道亦如是，虛無所有。』

「其無所生、無所有者，等定亦如則無所生。無有度者，無著、無念，已無所著則能信脫。無著勸助，所首悔過功德之品計於道心，一切眾生於無罪福而得自在。本所勸助，皆以德本供養一切諸如來眾，稽首歸命，貢上燈香、花蓋、瓔珞、若干種物。所供養者，取此功德皆為一味清淨之行——所清淨者，本性清淨，鮮潔顯曜。等一切智以為大施無極之業，仁和無穢等行於道，所願合集當令歸趣如來之道，則用勸助無上正真為最正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其無所生、無所有者，等定亦如則無所生。無有度者，無著、無念，已無所著則能信脫。無著勸助，所首悔過功德之品計於道心，一切眾生於無罪福而得自在。本所勸助，皆以德本供養一切諸如來眾，稽首歸命，貢上燈香、花蓋、瓔珞、若干種物。所供養者，取此功德皆為一味清淨之行——所清淨者，本性清淨，鮮潔顯曜。等一切智以為大施無極之業，仁和無穢等行於道，所願合集當令歸趣如來之道，則用勸助無上正真為最正覺。

「一切諸法無所勸助：假使以眼不勸助色，了色自然不以眼著，因緣報應計如其識，所從起者不出於眼、亦無有色，適起壞滅，消散盡索亦無住處；耳聲、鼻香、舌味、身更心法所勸亦然，意無有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法無所勸助：假使以眼不勸助色，了色自然不以眼著，因緣報應計如其識，所從起者不出於眼、亦無有色，適起壞滅，消散盡索亦無住處；耳聲、鼻香、舌味、身更心法所勸亦然，意無有法。

「諸所功德亦復如是：勸助於道，道無德本，有從德本而興因緣，因其所行而起心矣，所發道心亦無所住，適起尋壞，消散滅盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸所功德亦復如是：勸助於道，道無德本，有從德本而興因緣，因其所行而起心矣，所發道心亦無所住，適起尋壞，消散滅盡。

「彼以其心而造德本，所可用心勸助行者，發心展轉而不相見。猶如燈火、若晝日光，無所從來、無所從去，適起生焰，因緣合成忽不知處；菩薩道心亦復如是，智慧之明興顯德本，亦無所住。其如是像以法生者，是為名曰菩薩勸助入於寂然，受決得忍，逮致聖光智慧之曜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼以其心而造德本，所可用心勸助行者，發心展轉而不相見。猶如燈火、若晝日光，無所從來、無所從去，適起生焰，因緣合成忽不知處；菩薩道心亦復如是，智慧之明興顯德本，亦無所住。其如是像以法生者，是為名曰菩薩勸助入於寂然，受決得忍，逮致聖光智慧之曜。

「假使菩薩遊於是法，心不樂行眾穢之元，諸佛、世尊以為證明，乃當勸助志於德本。猶如諸佛智度無極，善權方便，所因聖慧令眾菩薩行於正德，所說勸助吾亦如之而不動搖。精進若此，其道普至，靡所不周。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使菩薩遊於是法，心不樂行眾穢之元，諸佛、世尊以為證明，乃當勸助志於德本。猶如諸佛智度無極，善權方便，所因聖慧令眾菩薩行於正德，所說勸助吾亦如之而不動搖。精進若此，其道普至，靡所不周。

「承志性力所入無量，亦皆棄除所應、不應眾想之念。設已得入眾性行者，思念一切如來、至真悉在目前；思惟虛空，一切所有等如虛無。已能可意，入於無量，思法界行一切具足。神通之慧昇自在堂，乃得申敘而顯其心，普悉棄捐世之垢穢、裂壞羅網，入於自誡。皆見十方佛、天中天、諸菩薩眾，無有遺脫而不覩者。念於去、來、現在諸佛悉為一等，則以德本勸助聖慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「承志性力所入無量，亦皆棄除所應、不應眾想之念。設已得入眾性行者，思念一切如來、至真悉在目前；思惟虛空，一切所有等如虛無。已能可意，入於無量，思法界行一切具足。神通之慧昇自在堂，乃得申敘而顯其心，普悉棄捐世之垢穢、裂壞羅網，入於自誡。皆見十方佛、天中天、諸菩薩眾，無有遺脫而不覩者。念於去、來、現在諸佛悉為一等，則以德本勸助聖慧。

「吾今勸助，如無二界一切普至；今此德本亦復如是，悉令周遍。於諸群生而得申敘，皆使得入一切諸乘、諸菩薩門所生之地，悉逮具足，靡不覩念。令其眼根皆見眾生，究竟備悉無量佛事。盡入耳根所可聽聞，一切天、人、蜎飛、蠕動音響、言聲、分別文字，所暢決慧處處別異，教誨具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「吾今勸助，如無二界一切普至；今此德本亦復如是，悉令周遍。於諸群生而得申敘，皆使得入一切諸乘、諸菩薩門所生之地，悉逮具足，靡不覩念。令其眼根皆見眾生，究竟備悉無量佛事。盡入耳根所可聽聞，一切天、人、蜎飛、蠕動音響、言聲、分別文字，所暢決慧處處別異，教誨具足。

「眾生所作諸業、罪福所歸，從其所行而見果實，觀察三世去、來、今事，曉了眾生善分別行，解知所言，而皆識練一切德本無本、無住、亦無所行，乃為具足諸度無極。普見眾生而等導御，常以依倚無我本際，一切世人悉欲樂往與共相見。在於世間無所罣礙、亦無坑塹，得第一度，思惟逮入，斷一切法皆得通入。於諸法界亦無所壞，其所遊居微妙真際。其有眾生在諸苦惱，令入佛土觀諸剎土悉是人界，逮得明眼普見十方，悉承一切諸佛聖德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生所作諸業、罪福所歸，從其所行而見果實，觀察三世去、來、今事，曉了眾生善分別行，解知所言，而皆識練一切德本無本、無住、亦無所行，乃為具足諸度無極。普見眾生而等導御，常以依倚無我本際，一切世人悉欲樂往與共相見。在於世間無所罣礙、亦無坑塹，得第一度，思惟逮入，斷一切法皆得通入。於諸法界亦無所壞，其所遊居微妙真際。其有眾生在諸苦惱，令入佛土觀諸剎土悉是人界，逮得明眼普見十方，悉承一切諸佛聖德。

「索察群黎心性所趣，開導制御罪蓋所為，如所教持，悉為示現成就自在。所奉道業順無從生，不乏四等、四恩、六度以濟窮厄，令至弘廣殊特之慧。眾生志性各異不同，而使具足所欲志願，令無顛倒，得可其心使懷悅豫，勢力奇特而無有侶，心已得閑逮成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「索察群黎心性所趣，開導制御罪蓋所為，如所教持，悉為示現成就自在。所奉道業順無從生，不乏四等、四恩、六度以濟窮厄，令至弘廣殊特之慧。眾生志性各異不同，而使具足所欲志願，令無顛倒，得可其心使懷悅豫，勢力奇特而無有侶，心已得閑逮成正覺。

「目見眾生性行所趣各教化之，示現究竟，使菩薩行永存不斷。令諸眾生一切備悉六度無極，住於正道使無有餘。過去、當來、今現在諸佛、世尊，皆誨眾生、與得是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「目見眾生性行所趣各教化之，示現究竟，使菩薩行永存不斷。令諸眾生一切備悉六度無極，住於正道使無有餘。過去、當來、今現在諸佛、世尊，皆誨眾生、與得是處。

「無上大道供養奉事，志性和雅，具足往詣，使得通入無所行法、經道之輪、一切剎土、眾生徑路。有身形者皆開化之，清徹悅豫令不墮落。目見諸佛奉養歸命，以是德本覩一切色如見佛形，而皆等觀十方剎土，則能嚴淨諸佛國土。等察一切諸天、人民、蚑行、喘息，人物之類，諛諂虛偽猶如幻化，普悉了斯，解無所有。等視三世，一發心頃靡所不入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無上大道供養奉事，志性和雅，具足往詣，使得通入無所行法、經道之輪、一切剎土、眾生徑路。有身形者皆開化之，清徹悅豫令不墮落。目見諸佛奉養歸命，以是德本覩一切色如見佛形，而皆等觀十方剎土，則能嚴淨諸佛國土。等察一切諸天、人民、蚑行、喘息，人物之類，諛諂虛偽猶如幻化，普悉了斯，解無所有。等視三世，一發心頃靡所不入。

「一切諸法雖各別異，等無若干入於道力，令一切法至一平等，治無相好，等解善權。察眾生心，從其志性委靡而隨，應病與藥，等授無上正真道慧。超度世俗諸所為作，清淨鮮潔歸于平等，洗除眾生塵勞、結恨、穢濁志操，使徹清明。歸此平等，便得歸於一切諸佛悉一法身，逮成莊嚴，志習於此柔順之法，遵修其行，精進勢力慇懃不懈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切諸法雖各別異，等無若干入於道力，令一切法至一平等，治無相好，等解善權。察眾生心，從其志性委靡而隨，應病與藥，等授無上正真道慧。超度世俗諸所為作，清淨鮮潔歸于平等，洗除眾生塵勞、結恨、穢濁志操，使徹清明。歸此平等，便得歸於一切諸佛悉一法身，逮成莊嚴，志習於此柔順之法，遵修其行，精進勢力慇懃不懈。

「欲有所度，以此德本，使十方人一發意頃普達眾生，解告人民諸菩薩行，皆令合集言語辭意。以一發言出無數教，示現眾生善權方便；一心念頃各令見聞平等道門，變化感動靡不蒙濟。轉於法輪，舌能覆面上至梵天，音聞遐方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲有所度，以此德本，使十方人一發意頃普達眾生，解告人民諸菩薩行，皆令合集言語辭意。以一發言出無數教，示現眾生善權方便；一心念頃各令見聞平等道門，變化感動靡不蒙濟。轉於法輪，舌能覆面上至梵天，音聞遐方。

「如來身者，顯現道門歡悅眾生，以一普安演於無量若干光明。佛道巍巍無有斷絕，一時顯揚，口宣十方五趣之處。示佛變化悉令遊居，具足德行，為諸眾生而訓誨。現於斯德本，修於無量總持之門，入於光明巍巍之慧，令一切具靡不成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來身者，顯現道門歡悅眾生，以一普安演於無量若干光明。佛道巍巍無有斷絕，一時顯揚，口宣十方五趣之處。示佛變化悉令遊居，具足德行，為諸眾生而訓誨。現於斯德本，修於無量總持之門，入於光明巍巍之慧，令一切具靡不成就。

「人民所行眾德本者志性各異，使入總持光明之慧。其有諸天、一切人民愁憂苦惱，為除眾患，悉入總持光明之曜；一切諸論、文字本際，入於總持光明之曜；一切諸行、諸想所應，悉入總持光明之曜，使致普門；諸根轉輪使入總持光明之門；一切莊嚴清淨眾飾，使入總持光明之門；一切徑路眾好威神以悅眾人，悉入總持光明之門；無所罣礙，總持諸法，歸趣若干無數威曜悉使具足，皆令一切諸佛之法悉逮得入總持光明。以是德本、由此因緣，悉為諸佛所見攝護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人民所行眾德本者志性各異，使入總持光明之慧。其有諸天、一切人民愁憂苦惱，為除眾患，悉入總持光明之曜；一切諸論、文字本際，入於總持光明之曜；一切諸行、諸想所應，悉入總持光明之曜，使致普門；諸根轉輪使入總持光明之門；一切莊嚴清淨眾飾，使入總持光明之門；一切徑路眾好威神以悅眾人，悉入總持光明之門；無所罣礙，總持諸法，歸趣若干無數威曜悉使具足，皆令一切諸佛之法悉逮得入總持光明。以是德本、由此因緣，悉為諸佛所見攝護。

「視於諸佛如見父母，則以攝取佛之國土，修治嚴淨。為諸善友所見攝取，恭敬奉事諸佛、世尊，以若干種愛樂欣悅，心無變異而不可動。攝取眾生，成就教誨，愛護一切諸惡趣，則以聖威斷惱根。攝取諸世，顯發行執，懷善教一切典。所開化者，無導御攝取諸法，欲以執持、諷誦之故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「視於諸佛如見父母，則以攝取佛之國土，修治嚴淨。為諸善友所見攝取，恭敬奉事諸佛、世尊，以若干種愛樂欣悅，心無變異而不可動。攝取眾生，成就教誨，愛護一切諸惡趣，則以聖威斷惱根。攝取諸世，顯發行執，懷善教一切典。所開化者，無導御攝取諸法，欲以執持、諷誦之故。

「用斯德本、因此緣報，住於一事普見眾事、住於眾事悉見一事，則以一事入一切事、以一切事入於一事，則以一義告誨開化一切諸義、以一切義興發一義，以無因緣入於諸緣、化于諸緣令入無緣。以無事法入于眾生性行各異，從其相行而教誨之——以無有想入於諸想、諸未進者悉令入道、入諸有想而誘進之使入無想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「用斯德本、因此緣報，住於一事普見眾事、住於眾事悉見一事，則以一事入一切事、以一切事入於一事，則以一義告誨開化一切諸義、以一切義興發一義，以無因緣入於諸緣、化于諸緣令入無緣。以無事法入于眾生性行各異，從其相行而教誨之——以無有想入於諸想、諸未進者悉令入道、入諸有想而誘進之使入無想。

「以是德本、因此事故、由斯瑞應，住於一人含氣之類心性之行，普見一切眾生意歸；住於一切眾生志性，則覩一人心意所趣。究竟具足，廣大其意，所誨無限，以一人心勸化宣示一切眾生意志所念、以一切心興發一心。則以諸佛威神感動教化如應，開解一切眾生之行，誘一人心勸入一切眾生意行、以一切心勸入一心。化眾生界，勸進暢示佛身光明，心存住於無人之際，於無人際則不動搖，所建立處不捨眾生，逮度無極而不懈惓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是德本、因此事故、由斯瑞應，住於一人含氣之類心性之行，普見一切眾生意歸；住於一切眾生志性，則覩一人心意所趣。究竟具足，廣大其意，所誨無限，以一人心勸化宣示一切眾生意志所念、以一切心興發一心。則以諸佛威神感動教化如應，開解一切眾生之行，誘一人心勸入一切眾生意行、以一切心勸入一心。化眾生界，勸進暢示佛身光明，心存住於無人之際，於無人際則不動搖，所建立處不捨眾生，逮度無極而不懈惓。

「以是德本、修此事故，住一佛土普見一切諸佛國界、住一切土覩於一土，於一切土入無盡土、於無量土入於一土。無盡本際莊嚴校飾還淨國土，訓誨所入，斷婬、怒、癡，靡所不散，住於一土教化諸土、在於諸土誘進一土。一切眾生所念思想，勸至方面發起人民，令一剎土入一切土、以一國土入於一切，無量佛土等見三界。眾生所興不可動故，以無極哀開化人民，而無處所、亦無所住。若懷狐疑，悉濟猶豫，度眾生類。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是德本、修此事故，住一佛土普見一切諸佛國界、住一切土覩於一土，於一切土入無盡土、於無量土入於一土。無盡本際莊嚴校飾還淨國土，訓誨所入，斷婬、怒、癡，靡所不散，住於一土教化諸土、在於諸土誘進一土。一切眾生所念思想，勸至方面發起人民，令一剎土入一切土、以一國土入於一切，無量佛土等見三界。眾生所興不可動故，以無極哀開化人民，而無處所、亦無所住。若懷狐疑，悉濟猶豫，度眾生類。

「以是德本，以過去事入於過去、又以過去入於當來、又以過去入於現在，其當來事入於當來、又當來事入於過去、當來事者入於現在，又現在事入於現在、又現在事入於過去。一切過去、當來、現在入平等相，令其現在入於現在；其現在者入於過去，其去、來、今普入平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是德本，以過去事入於過去、又以過去入於當來、又以過去入於現在，其當來事入於當來、又當來事入於過去、當來事者入於現在，又現在事入於現在、又現在事入於過去。一切過去、當來、現在入平等相，令其現在入於現在；其現在者入於過去，其去、來、今普入平等。

「以是德本、因緣之報，逮得諸佛現在目前三昧要慧、致成佛德聖眾如來三昧正定、逮致光明華如來所化莊嚴三昧、皆莊嚴淨所現三昧、示一切色所現身三昧、皆入諸音言辭三昧。又，首楞嚴現若干種般泥洹事，獲致不斷佛教三昧、而當成就專一嚴淨三昧、究竟善住三昧、定意金剛道場三昧、如金剛三昧、慧眼三昧。以是之比，見於一切眾生之心，所行若干志操不同，過去、當來、今現在事無所不達，乃為如來三昧道場。各各別異，令致于彼神通之慧，所願具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是德本、因緣之報，逮得諸佛現在目前三昧要慧、致成佛德聖眾如來三昧正定、逮致光明華如來所化莊嚴三昧、皆莊嚴淨所現三昧、示一切色所現身三昧、皆入諸音言辭三昧。又，首楞嚴現若干種般泥洹事，獲致不斷佛教三昧、而當成就專一嚴淨三昧、究竟善住三昧、定意金剛道場三昧、如金剛三昧、慧眼三昧。以是之比，見於一切眾生之心，所行若干志操不同，過去、當來、今現在事無所不達，乃為如來三昧道場。各各別異，令致于彼神通之慧，所願具足。

「以是德本，吾及眾生悉使成就進退自由，究竟清淨，被蒙開化。以是德本，一切眾生目之根原使如佛眼；一切世間眾生所在諸可聞者逮興佛耳，其聽無極；使眾生鼻得如佛鼻，通徹無際，悉無所著；令諸眾生舌根德殊，逮得世尊廣長之舌，其所教誨如佛之言；處在一切世間之法，所作身事、所可興發皆成佛身；處在一切法界之中，亦無所處化於眾生。一切所行作佛慧業，從其人民志性所願，應病與藥而開化之。一切諸香則能變為佛之德馨，熏為道事：一切諸味則能化成成習義味，一切細滑柔和，內性入人義業；一切諸法皆以訓導，使成導法開化眾生。是為一切諸所入者，吾當令成諸佛所入通達大慧；人民陰蓋、諸所情衰，吾當興法消化諸衰為作佛事，當使諸界悉為佛界、所有諸根令無有根、使乏根者為立道根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是德本，吾及眾生悉使成就進退自由，究竟清淨，被蒙開化。以是德本，一切眾生目之根原使如佛眼；一切世間眾生所在諸可聞者逮興佛耳，其聽無極；使眾生鼻得如佛鼻，通徹無際，悉無所著；令諸眾生舌根德殊，逮得世尊廣長之舌，其所教誨如佛之言；處在一切世間之法，所作身事、所可興發皆成佛身；處在一切法界之中，亦無所處化於眾生。一切所行作佛慧業，從其人民志性所願，應病與藥而開化之。一切諸香則能變為佛之德馨，熏為道事：一切諸味則能化成成習義味，一切細滑柔和，內性入人義業；一切諸法皆以訓導，使成導法開化眾生。是為一切諸所入者，吾當令成諸佛所入通達大慧；人民陰蓋、諸所情衰，吾當興法消化諸衰為作佛事，當使諸界悉為佛界、所有諸根令無有根、使乏根者為立道根。

「以是德本、因此緣故，得至建立無所住慧，聖道所處、所可建立，普令人民皆悉曉之，化一切色悉成佛形。由是之故，各各使人曉了其慧，變諸音響悉成佛聲，皆為人民宣布道教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以是德本、因此緣故，得至建立無所住慧，聖道所處、所可建立，普令人民皆悉曉之，化一切色悉成佛形。由是之故，各各使人曉了其慧，變諸音響悉成佛聲，皆為人民宣布道教。

「如是之比，使諸眾生消除盡索塵勞欲門，乃為菩薩入諸菩薩療治其行道法之門，是為清淨一切人民志性事矣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是之比，使諸眾生消除盡索塵勞欲門，乃為菩薩入諸菩薩療治其行道法之門，是為清淨一切人民志性事矣。

「可悅眾生智慧之宅，入無勝地勢力之土，菩薩道行下於應時而不違失，身行、口言、意所修業無所罣礙、不有危害、無所藏匿，頒宣諸佛之言教也。行不虛妄，逮得神通，所知具足。以是德本，當令我身及諸眾生悉得成就至於清淨，為人講說，是為菩薩大士所行勸助佛慧真諦無失。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「可悅眾生智慧之宅，入無勝地勢力之土，菩薩道行下於應時而不違失，身行、口言、意所修業無所罣礙、不有危害、無所藏匿，頒宣諸佛之言教也。行不虛妄，逮得神通，所知具足。以是德本，當令我身及諸眾生悉得成就至於清淨，為人講說，是為菩薩大士所行勸助佛慧真諦無失。」

文殊師利說是五體悔過品時，五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍，皆以除棄狐疑、猶豫、虛偽、閉結、倒見之惑。如來齊光照曜菩薩，逮得一切諸佛無所破壞三昧之定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 文殊師利說是五體悔過品時，五百菩薩皆悉逮得無所從生法忍，皆以除棄狐疑、猶豫、虛偽、閉結、倒見之惑。如來齊光照曜菩薩，逮得一切諸佛無所破壞三昧之定。

於是，世尊則以道耳遙聞文殊師利之所講說，尋以讚曰：「善哉，善哉！仁快說此除諸菩薩罣礙罪蓋勸助入道。若有菩薩，儻聞說此勸助教者，即能奉持、諷誦、講說，如是不久皆當滅盡一切罪蓋，令無罣礙。如燈及燭入於冥室眾闇消索、猶如日出照于天下靡不蒙明、如盲得目、聾者得聽、瘂者能言、跛者能行、塞者得通。五陰自消、六衰則滅，昇於法堂、入于道室，超慧臺閣、處大聖殿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊則以道耳遙聞文殊師利之所講說，尋以讚曰：「善哉，善哉！仁快說此除諸菩薩罣礙罪蓋勸助入道。若有菩薩，儻聞說此勸助教者，即能奉持、諷誦、講說，如是不久皆當滅盡一切罪蓋，令無罣礙。如燈及燭入於冥室眾闇消索、猶如日出照于天下靡不蒙明、如盲得目、聾者得聽、瘂者能言、跛者能行、塞者得通。五陰自消、六衰則滅，昇於法堂、入于道室，超慧臺閣、處大聖殿。」

「何謂法堂？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂法堂？」

佛言：「神通已暢，無所罣礙，逮三達智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「神通已暢，無所罣礙，逮三達智。」

「何謂道室？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂道室？」

佛言：「得三昧定，見十方佛如人照鏡，無有遠近，周遍悉見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「得三昧定，見十方佛如人照鏡，無有遠近，周遍悉見。」

「何謂慧臺？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂慧臺？」

佛言：「智度無極，解一切空，心無所著，大慈大哀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「智度無極，解一切空，心無所著，大慈大哀。」

「何謂大殿？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂大殿？」

佛言：「善權方便，進退知時，不在有為、不處無為，與法身合，無合、無散。現形三界化為佛身，相好威容頒宣道教，或為菩薩、聲聞、緣覺、高士、大聖、凡夫愚行，因時開化，度脫十方，莫不得濟至于大道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善權方便，進退知時，不在有為、不處無為，與法身合，無合、無散。現形三界化為佛身，相好威容頒宣道教，或為菩薩、聲聞、緣覺、高士、大聖、凡夫愚行，因時開化，度脫十方，莫不得濟至于大道。」

佛說如是，如來齊光照曜菩薩、賢者阿難，諸天、龍、神、阿須倫、世間人民，莫不歡喜，作禮而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，如來齊光照曜菩薩、賢者阿難，諸天、龍、神、阿須倫、世間人民，莫不歡喜，作禮而退。