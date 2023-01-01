佛說彌勒大成佛經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說彌勒大成佛經

姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 姚秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛住摩伽陀國波沙山(孤絕山也)——過去諸佛常降魔處——夏安居中，與舍利弗經行山頂，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛住摩伽陀國波沙山(孤絕山也)——過去諸佛常降魔處——夏安居中，與舍利弗經行山頂，而說偈言：

「一心善諦聽！ 光明大三昧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一心善諦聽！ 光明大三昧，

無比功德人， 正爾當出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比功德人， 正爾當出世。

彼人說妙法， 悉皆得充足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼人說妙法， 悉皆得充足；

如渴飲甘露， 疾至解脫道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如渴飲甘露， 疾至解脫道。」

時，四部眾平治道路、灑掃燒香，皆悉來集，持諸供具，供養如來及比丘僧。諦觀如來，喻如孝子視於慈父；如渴思飲，愛念法父亦復如是。各各同心，欲請法王轉正法輪，諸根不動，心心相次，流注向佛。是時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，各從坐起，右遶世尊，五體投地，向佛泣淚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，四部眾平治道路、灑掃燒香，皆悉來集，持諸供具，供養如來及比丘僧。諦觀如來，喻如孝子視於慈父；如渴思飲，愛念法父亦復如是。各各同心，欲請法王轉正法輪，諸根不動，心心相次，流注向佛。是時，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等，各從坐起，右遶世尊，五體投地，向佛泣淚。

爾時，大智舍利弗齊整衣服，偏袒右肩，知法王心，善能隨順，學佛法王，轉正法輪，是佛輔臣，持法大將，憐愍眾生故，欲令脫苦縛，白佛言：「世尊！如來向者於山頂上說偈，讚歎第一智人，前後經中之所未說；此諸大眾，心皆渴仰，淚如盛雨，欲聞如來說未來佛，開甘露道。彌勒名字、功德、神力、國土莊嚴，以何善根？何戒？何施？何定？何慧？何等智力得見彌勒？於何心中修八正路？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，大智舍利弗齊整衣服，偏袒右肩，知法王心，善能隨順，學佛法王，轉正法輪，是佛輔臣，持法大將，憐愍眾生故，欲令脫苦縛，白佛言：「世尊！如來向者於山頂上說偈，讚歎第一智人，前後經中之所未說；此諸大眾，心皆渴仰，淚如盛雨，欲聞如來說未來佛，開甘露道。彌勒名字、功德、神力、國土莊嚴，以何善根？何戒？何施？何定？何慧？何等智力得見彌勒？於何心中修八正路？」

舍利弗發此問時，百千天子、無數梵王，合掌恭敬，異口同音共發是問，白佛言：「世尊！願使我等，於未來世得見人中最大果報，三界眼目光明彌勒，普為眾生說大慈悲。」并八部眾亦皆如此，恭敬叉手，勸請如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗發此問時，百千天子、無數梵王，合掌恭敬，異口同音共發是問，白佛言：「世尊！願使我等，於未來世得見人中最大果報，三界眼目光明彌勒，普為眾生說大慈悲。」并八部眾亦皆如此，恭敬叉手，勸請如來。

爾時梵王與諸梵眾，異口同音合掌讚歎，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時梵王與諸梵眾，異口同音合掌讚歎，而說頌曰：

「南無滿月， 具足十力； 大精進將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無滿月， 具足十力； 大精進將，

勇猛無畏。 一切智人， 超出三有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勇猛無畏。 一切智人， 超出三有；

成三達智， 降伏四魔。 身為法器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成三達智， 降伏四魔。 身為法器，

心如虛空； 靜然不動， 於有非有； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心如虛空； 靜然不動， 於有非有；

於無非無， 達解空法。 世所讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於無非無， 達解空法。 世所讚歎，

我等同心， 一時歸依， 願轉法輪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等同心， 一時歸依， 願轉法輪。」

爾時，世尊告舍利弗：「當為汝等，廣分別說，諦聽，諦聽！善思念之！汝等今者，以妙善心。欲問如來無上道業摩訶般若，如來明見，如觀掌中菴摩勒果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告舍利弗：「當為汝等，廣分別說，諦聽，諦聽！善思念之！汝等今者，以妙善心。欲問如來無上道業摩訶般若，如來明見，如觀掌中菴摩勒果。」

告舍利弗：「若於過去七佛所，得聞佛名，禮拜供養，以是因緣，淨除業障。復聞彌勒大慈根本，得清淨心，汝等今當一心合掌，歸依未來大慈悲者，我當為汝廣分別說。彌勒佛國從於淨命，無諸諂偽，檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、般若波羅蜜，得不受不著。以微妙十願大莊嚴，得一切眾生起柔軟心，得見彌勒大慈所攝，生彼國土，調伏諸根，隨順佛化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 告舍利弗：「若於過去七佛所，得聞佛名，禮拜供養，以是因緣，淨除業障。復聞彌勒大慈根本，得清淨心，汝等今當一心合掌，歸依未來大慈悲者，我當為汝廣分別說。彌勒佛國從於淨命，無諸諂偽，檀波羅蜜、尸羅波羅蜜、般若波羅蜜，得不受不著。以微妙十願大莊嚴，得一切眾生起柔軟心，得見彌勒大慈所攝，生彼國土，調伏諸根，隨順佛化。

「舍利弗！四大海水面，各減少三千由旬，時閻浮提地縱廣正等十千由旬，其地平淨如流璃鏡。大適意華、悅可意華、極大香華、優曇鉢花、大金葉華、七寶葉華、白銀葉華，華鬚柔軟狀如天繒；生吉祥菓，香味具足，軟如天綿。叢林樹華，甘果美妙，極大茂盛，過於帝釋歡喜之園，其樹高顯，高三十里。城邑次比，雞飛相及，皆由今佛種大善根，行慈心報，俱生彼國。智慧威德，五欲眾具，快樂安隱，亦無寒熱風火等病，無九惱苦，壽命具足八萬四千歲，無有中夭，人身悉長一十六丈，日日常受極妙安樂，遊深禪定以為樂器。唯有三病：一者飲食，二者便利，三者衰老；女人年五百歲爾乃行嫁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！四大海水面，各減少三千由旬，時閻浮提地縱廣正等十千由旬，其地平淨如流璃鏡。大適意華、悅可意華、極大香華、優曇鉢花、大金葉華、七寶葉華、白銀葉華，華鬚柔軟狀如天繒；生吉祥菓，香味具足，軟如天綿。叢林樹華，甘果美妙，極大茂盛，過於帝釋歡喜之園，其樹高顯，高三十里。城邑次比，雞飛相及，皆由今佛種大善根，行慈心報，俱生彼國。智慧威德，五欲眾具，快樂安隱，亦無寒熱風火等病，無九惱苦，壽命具足八萬四千歲，無有中夭，人身悉長一十六丈，日日常受極妙安樂，遊深禪定以為樂器。唯有三病：一者飲食，二者便利，三者衰老；女人年五百歲爾乃行嫁。

「有一大城名翅頭末，縱廣一千二百由旬，高七由旬，七寶莊嚴，自然化生七寶樓閣，端嚴殊妙，莊校清淨。於窓牖間列諸寶女，手中皆執真珠羅網，雜寶莊校以覆其上；密懸寶鈴聲如天樂；七寶行樹，間樹渠泉，皆七寶成，流異色水，更相暎發，交橫徐逝，不相妨礙，其岸兩邊，純布金沙，街巷道陌，廣十二里，悉皆清淨，猶如天園，掃灑清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有一大城名翅頭末，縱廣一千二百由旬，高七由旬，七寶莊嚴，自然化生七寶樓閣，端嚴殊妙，莊校清淨。於窓牖間列諸寶女，手中皆執真珠羅網，雜寶莊校以覆其上；密懸寶鈴聲如天樂；七寶行樹，間樹渠泉，皆七寶成，流異色水，更相暎發，交橫徐逝，不相妨礙，其岸兩邊，純布金沙，街巷道陌，廣十二里，悉皆清淨，猶如天園，掃灑清淨。

「有大龍王，名多羅尸棄，福德威力皆悉具足。其池近城，龍王宮殿，如七寶樓，顯現于外，常於夜半化作人像，以吉祥瓶盛香色水，灑淹塵土，其地潤澤，譬如油塗，行人往來無有塵坌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有大龍王，名多羅尸棄，福德威力皆悉具足。其池近城，龍王宮殿，如七寶樓，顯現于外，常於夜半化作人像，以吉祥瓶盛香色水，灑淹塵土，其地潤澤，譬如油塗，行人往來無有塵坌。

「是時世人福德所致，巷陌處處有明珠柱，光喻於日四方各照八十由旬，純黃金色，其光照燿，晝夜無異，燈燭之明，猶若聚墨。香風時來，吹明珠柱，雨寶瓔珞，眾人皆用，服者自然如三禪樂。處處皆有金銀、珍寶、摩尼珠等，積用成山，寶山放光普照城內，人民遇者，皆悉歡喜，發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時世人福德所致，巷陌處處有明珠柱，光喻於日四方各照八十由旬，純黃金色，其光照燿，晝夜無異，燈燭之明，猶若聚墨。香風時來，吹明珠柱，雨寶瓔珞，眾人皆用，服者自然如三禪樂。處處皆有金銀、珍寶、摩尼珠等，積用成山，寶山放光普照城內，人民遇者，皆悉歡喜，發菩提心。

「有大夜叉神，名跋陀婆羅賒塞迦(秦言善教)，晝夜擁護翅頭末城及諸人民。灑掃清淨，設有便利，地裂受之，受已還合，生赤蓮華以蔽穢氣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有大夜叉神，名跋陀婆羅賒塞迦(秦言善教)，晝夜擁護翅頭末城及諸人民。灑掃清淨，設有便利，地裂受之，受已還合，生赤蓮華以蔽穢氣。

「時世人民若年衰老，自然行詣山林樹下，安樂淡泊，念佛取盡，命終多生大梵天上及諸佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時世人民若年衰老，自然行詣山林樹下，安樂淡泊，念佛取盡，命終多生大梵天上及諸佛前。

「其土安隱，無有怨賊劫竊之患，城邑聚落無閉門者，亦無衰惱、水火、刀兵及諸飢饉毒害之難。人常慈心，恭敬和順，調伏諸根，如子愛父、如母愛子，語言謙遜，皆由彌勒慈心訓導，持不殺戒、不噉肉故，以此因緣生彼國者，諸根恬靜，面貌端正，威相具足，如天童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其土安隱，無有怨賊劫竊之患，城邑聚落無閉門者，亦無衰惱、水火、刀兵及諸飢饉毒害之難。人常慈心，恭敬和順，調伏諸根，如子愛父、如母愛子，語言謙遜，皆由彌勒慈心訓導，持不殺戒、不噉肉故，以此因緣生彼國者，諸根恬靜，面貌端正，威相具足，如天童子。

「復有八萬四千眾寶小城以為眷屬，翅頭末城最處其中。男女大小雖遠若近，佛神力故，兩得相見，無所障礙。夜光摩尼如意珠華，遍滿世界，雨七寶花鉢、頭摩華、優鉢羅華、拘物頭華、分陀利華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙華，彌布其地；或復風吹迴旋空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八萬四千眾寶小城以為眷屬，翅頭末城最處其中。男女大小雖遠若近，佛神力故，兩得相見，無所障礙。夜光摩尼如意珠華，遍滿世界，雨七寶花鉢、頭摩華、優鉢羅華、拘物頭華、分陀利華、曼陀羅華、摩訶曼陀羅花、曼殊沙花、摩訶曼殊沙華，彌布其地；或復風吹迴旋空中。

「時，彼國界城邑聚落、園林浴池、泉河流沼，自然而有八功德水；命命之鳥、鵝、鴨、鴛鴦、孔雀、鸚鵡、翡翠、舍利、美音、鳩鵰、羅耆婆闍婆、快見鳥等，出妙音聲；復有異類妙音之鳥，不可稱數，遊集林池。金色無垢淨光明華、無憂淨慧日光明華、鮮白七日香華、瞻蔔六色香華，百千萬種水陸生華，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，香淨無比，晝夜常生，終無萎時。有如意果樹，香美無比，充滿國界。香樹金光生寶山間，充滿國界，出適意香，普熏一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼國界城邑聚落、園林浴池、泉河流沼，自然而有八功德水；命命之鳥、鵝、鴨、鴛鴦、孔雀、鸚鵡、翡翠、舍利、美音、鳩鵰、羅耆婆闍婆、快見鳥等，出妙音聲；復有異類妙音之鳥，不可稱數，遊集林池。金色無垢淨光明華、無憂淨慧日光明華、鮮白七日香華、瞻蔔六色香華，百千萬種水陸生華，青色青光、黃色黃光、赤色赤光、白色白光，香淨無比，晝夜常生，終無萎時。有如意果樹，香美無比，充滿國界。香樹金光生寶山間，充滿國界，出適意香，普熏一切。

「爾時，閻浮提中常有好香，譬若香山。流水美好，味甘除患，雨澤隨時。天園成熟，香美稻種，天神力故，一種七穫，用功甚少，所收甚多，穀稼滋茂，無有草穢。眾生福德本事果報，入口銷化，百味具足，香美無比氣力充實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，閻浮提中常有好香，譬若香山。流水美好，味甘除患，雨澤隨時。天園成熟，香美稻種，天神力故，一種七穫，用功甚少，所收甚多，穀稼滋茂，無有草穢。眾生福德本事果報，入口銷化，百味具足，香美無比氣力充實。

「其國爾時有轉輪聖王，名曰穰佉。有四種兵——不以威武治四天下——具三十二大人相好。王有千子，勇猛端正，怨敵自伏。王有七寶：一、金輪寶，千輻轂輞皆悉具足。二、白象寶，白如雪山，七胑拄地，嚴顯可觀猶如山王。三、紺馬寶，朱鬣髦尾，足下生華，七寶蹄甲。四、神珠寶，明顯可觀，長於二肘，光明雨寶，適眾生願。五、玉女寶，顏色美妙，柔軟無骨。六、主藏臣，口中吐寶，足下雨寶，兩手出寶。七、主兵臣，—宜動身時，四兵如雲，從空而出。千子七寶，國界人民，一切相視不懷惡意，如母愛子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國爾時有轉輪聖王，名曰穰佉。有四種兵——不以威武治四天下——具三十二大人相好。王有千子，勇猛端正，怨敵自伏。王有七寶：一、金輪寶，千輻轂輞皆悉具足。二、白象寶，白如雪山，七胑拄地，嚴顯可觀猶如山王。三、紺馬寶，朱鬣髦尾，足下生華，七寶蹄甲。四、神珠寶，明顯可觀，長於二肘，光明雨寶，適眾生願。五、玉女寶，顏色美妙，柔軟無骨。六、主藏臣，口中吐寶，足下雨寶，兩手出寶。七、主兵臣，—宜動身時，四兵如雲，從空而出。千子七寶，國界人民，一切相視不懷惡意，如母愛子。

「時，王千子各取珍寶，於正殿前作七寶臺，有三十重高，十三由旬，千頭千輪，遊行自在。有四大寶藏，一一大藏，各有四億小藏圍繞。伊鉢多大藏，在乾陀羅國；般軸迦大藏，在彌緹羅國；賓伽羅大藏，在須羅吒國；穰佉大藏，在婆羅㮈國古仙山處。此四大藏，自然開發顯大光明，縱廣正等一千由旬，滿中珍寶，各有四億小藏附之，有四大龍，各自守護。此四大藏及諸小藏，自然踊出形如蓮華。無央數人皆共往觀，是時眾寶無守護者，眾人見之，心不貪著，棄之於地，猶如瓦石、草木、土塊。時人見者，心生厭離，各各相謂而作是言：『如佛所說，往昔眾生為此寶故，共相殘害，更相偷劫、欺誑、妄語，令生死苦緣，展轉增長，墮大地獄。』翅頭末城，眾寶羅網彌覆其上，寶鈴莊嚴，微風吹動，其音和雅，如扣鐘磬，演說歸依佛、歸依法、歸依僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，王千子各取珍寶，於正殿前作七寶臺，有三十重高，十三由旬，千頭千輪，遊行自在。有四大寶藏，一一大藏，各有四億小藏圍繞。伊鉢多大藏，在乾陀羅國；般軸迦大藏，在彌緹羅國；賓伽羅大藏，在須羅吒國；穰佉大藏，在婆羅㮈國古仙山處。此四大藏，自然開發顯大光明，縱廣正等一千由旬，滿中珍寶，各有四億小藏附之，有四大龍，各自守護。此四大藏及諸小藏，自然踊出形如蓮華。無央數人皆共往觀，是時眾寶無守護者，眾人見之，心不貪著，棄之於地，猶如瓦石、草木、土塊。時人見者，心生厭離，各各相謂而作是言：『如佛所說，往昔眾生為此寶故，共相殘害，更相偷劫、欺誑、妄語，令生死苦緣，展轉增長，墮大地獄。』翅頭末城，眾寶羅網彌覆其上，寶鈴莊嚴，微風吹動，其音和雅，如扣鐘磬，演說歸依佛、歸依法、歸依僧。

「時，城中有大婆羅門主，名修梵摩，婆羅門女名梵摩拔提，心性和弱，彌勒託生以為父母。雖處胞胎如遊天宮，放大光明塵垢不障，身紫金色，具三十二大丈夫相，坐寶蓮華，眾生視之無有厭足，光明晃耀不可勝視，諸天世人所未曾覩；身力無量，一一節力，普勝一切大力龍象；不可思議毛孔光明，照耀無量，無有障礙；日月、星宿、水火珠光，皆悉不現，猶如埃塵。身長釋迦牟尼佛八十肘(三十二丈)，胷廣二十五肘(十丈)，面長十二肘半(五丈)，鼻高修直當于面門，身相具足，端正無比，成就相好。一一相，八萬四千好以自莊嚴，如鑄金像。一一好中，流出光明，照千由旬；肉眼清徹，青白分明；常光繞身，面百由旬。日月星宿、真珠摩尼、七寶行樹皆悉明耀，現於佛光，其餘眾光不復為用，佛身高顯如黃金山，見者自然脫三惡趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，城中有大婆羅門主，名修梵摩，婆羅門女名梵摩拔提，心性和弱，彌勒託生以為父母。雖處胞胎如遊天宮，放大光明塵垢不障，身紫金色，具三十二大丈夫相，坐寶蓮華，眾生視之無有厭足，光明晃耀不可勝視，諸天世人所未曾覩；身力無量，一一節力，普勝一切大力龍象；不可思議毛孔光明，照耀無量，無有障礙；日月、星宿、水火珠光，皆悉不現，猶如埃塵。身長釋迦牟尼佛八十肘(三十二丈)，胷廣二十五肘(十丈)，面長十二肘半(五丈)，鼻高修直當于面門，身相具足，端正無比，成就相好。一一相，八萬四千好以自莊嚴，如鑄金像。一一好中，流出光明，照千由旬；肉眼清徹，青白分明；常光繞身，面百由旬。日月星宿、真珠摩尼、七寶行樹皆悉明耀，現於佛光，其餘眾光不復為用，佛身高顯如黃金山，見者自然脫三惡趣。

「爾時，彌勒諦觀世間五欲過患，眾生受苦，沈沒長流，在大生死，甚可憐愍！自以如是正念，觀察苦、空、無常，不樂在家，厭家迫迮，猶如牢獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彌勒諦觀世間五欲過患，眾生受苦，沈沒長流，在大生死，甚可憐愍！自以如是正念，觀察苦、空、無常，不樂在家，厭家迫迮，猶如牢獄。

「時蠰佉王共諸大臣國土人民，持七寶臺，有千寶帳及千寶軒、千億寶鈴、千億寶幡、寶器千口、寶甕千口，奉上彌勒。彌勒受已，施諸婆羅門；婆羅門受已，即便毀壞，各共分之。諸婆羅門觀見彌勒能作大施，生大奇特心。彌勒菩薩見此寶臺須臾無常，知有為法皆悉磨滅，修無常想，讚過去佛清涼甘露無常之偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時蠰佉王共諸大臣國土人民，持七寶臺，有千寶帳及千寶軒、千億寶鈴、千億寶幡、寶器千口、寶甕千口，奉上彌勒。彌勒受已，施諸婆羅門；婆羅門受已，即便毀壞，各共分之。諸婆羅門觀見彌勒能作大施，生大奇特心。彌勒菩薩見此寶臺須臾無常，知有為法皆悉磨滅，修無常想，讚過去佛清涼甘露無常之偈：

「『諸行無常， 是生滅法； 生滅滅已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『諸行無常， 是生滅法； 生滅滅已，

寂滅為樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寂滅為樂。』

「說此偈已，出家學道，坐於金剛莊嚴道場，龍花菩提樹下。枝如寶龍，吐百寶華，一一花葉作七寶色，色色異果，適眾生意，天上人間為無有比，樹高五十由旬，枝葉四布放大光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，出家學道，坐於金剛莊嚴道場，龍花菩提樹下。枝如寶龍，吐百寶華，一一花葉作七寶色，色色異果，適眾生意，天上人間為無有比，樹高五十由旬，枝葉四布放大光明。

「爾時，彌勒與八萬四千婆羅門俱詣道場，彌勒即自剃髮出家學道，早起出家；即於是日初夜降四種魔，成阿耨多羅三藐三菩提，即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彌勒與八萬四千婆羅門俱詣道場，彌勒即自剃髮出家學道，早起出家；即於是日初夜降四種魔，成阿耨多羅三藐三菩提，即說偈言：

「『久念眾生苦， 欲拔無由脫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『久念眾生苦， 欲拔無由脫；

今者證菩提， 霍然無所礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者證菩提， 霍然無所礙。

亦達眾生空， 本性相如實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦達眾生空， 本性相如實；

永更無憂苦， 慈悲亦無緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永更無憂苦， 慈悲亦無緣。

本為救汝等， 國城及頭目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本為救汝等， 國城及頭目，

妻子與手足， 施人無有數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妻子與手足， 施人無有數。

今始得解脫， 無上大寂滅； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今始得解脫， 無上大寂滅；

當為汝等說， 廣開甘露道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為汝等說， 廣開甘露道。

如是大果報， 皆從施戒慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是大果報， 皆從施戒慧，

六種大忍生， 亦從大慈悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六種大忍生， 亦從大慈悲，

無染功德得。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染功德得。』

「說此偈已，默然而住。時諸天、龍、鬼神王不現其身，而雨天花供養於佛。三千大千世界六變震動，佛身出光照於無量，應可度者皆得見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，默然而住。時諸天、龍、鬼神王不現其身，而雨天花供養於佛。三千大千世界六變震動，佛身出光照於無量，應可度者皆得見佛。

「爾時，釋提桓因、護世天王、大梵天王、無數天子，於花林園頭面禮足，合掌勸請轉於法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，釋提桓因、護世天王、大梵天王、無數天子，於花林園頭面禮足，合掌勸請轉於法輪。

「時，彌勒佛默然受請，告梵王言：『我於長夜受大苦惱，修行六度，始於今日法海滿，建法幢、擊法鼓、吹法蠡、雨法雨，正爾當為汝等說法。諸佛所轉八聖道輪，諸天世人無能轉者；其義平等直至無上，無為寂滅，為諸眾生斷長夜苦；此法甚深，難得難入、難信難解，一切世間無能知者、無能見者，洗除心垢，得萬梵行。』說是語時，復有他方無數百千萬億天子、天女、大梵天王乘天宮殿，持天花香奉獻如來，繞百千匝，五體投地合掌勸請；諸天伎樂不鼓自鳴。時，諸梵王異口同聲，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彌勒佛默然受請，告梵王言：『我於長夜受大苦惱，修行六度，始於今日法海滿，建法幢、擊法鼓、吹法蠡、雨法雨，正爾當為汝等說法。諸佛所轉八聖道輪，諸天世人無能轉者；其義平等直至無上，無為寂滅，為諸眾生斷長夜苦；此法甚深，難得難入、難信難解，一切世間無能知者、無能見者，洗除心垢，得萬梵行。』說是語時，復有他方無數百千萬億天子、天女、大梵天王乘天宮殿，持天花香奉獻如來，繞百千匝，五體投地合掌勸請；諸天伎樂不鼓自鳴。時，諸梵王異口同聲，而說偈言：

「『無量無數歲， 空過無有佛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無量無數歲， 空過無有佛；

眾生墮惡道， 世間眼目滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生墮惡道， 世間眼目滅。

三惡道增廣， 諸天路永絕； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三惡道增廣， 諸天路永絕；

今日佛興世， 三惡道殄滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日佛興世， 三惡道殄滅。

增長天人眾， 願開甘露門； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長天人眾， 願開甘露門；

令眾心無著， 疾疾得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令眾心無著， 疾疾得涅槃。

我等諸梵王， 聞佛出世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等諸梵王， 聞佛出世間；

今者得值佛， 無上大法王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今者得值佛， 無上大法王。

梵天宮殿盛， 身光亦明顯； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵天宮殿盛， 身光亦明顯；

普為十方眾， 勸請大導師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普為十方眾， 勸請大導師；

唯願開甘露， 轉無上法輪。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯願開甘露， 轉無上法輪。』

「說此偈已，頭面作禮，復更合掌慇懃三請：『唯願，世尊！轉於甚深微妙法輪，為拔眾生苦惱根栽，遠離三毒，破四惡道不善之業。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，頭面作禮，復更合掌慇懃三請：『唯願，世尊！轉於甚深微妙法輪，為拔眾生苦惱根栽，遠離三毒，破四惡道不善之業。』

「爾時世尊為諸梵王，即便微笑出五色光，默然許之。時諸天子無數大眾，聞佛許可，歡喜無量，遍體踊躍；譬如孝子新喪，慈父忽然還活，大眾歡喜亦復如是。時諸天眾右遶世尊，經無數匝，敬愛無厭，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時世尊為諸梵王，即便微笑出五色光，默然許之。時諸天子無數大眾，聞佛許可，歡喜無量，遍體踊躍；譬如孝子新喪，慈父忽然還活，大眾歡喜亦復如是。時諸天眾右遶世尊，經無數匝，敬愛無厭，却住一面。

「爾時，大眾皆作是念：『雖復千億歲受五欲樂，不能得免三惡道苦，妻子財產所不能救。世間無常，命難久保，我等今者，於佛法中淨修梵行。』作是念已，復更念言：『設受五欲經無數劫，如無想天壽無量億歲，與諸婇女共相娛樂，受細滑觸，會歸磨滅，墮三惡道受無量苦。所樂無幾，猶如幻化，蓋不足言，入地獄時，大火洞然，百億萬劫受無量苦，求脫叵得？如此長夜，苦厄難拔，今日遇佛，宜勤精進。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大眾皆作是念：『雖復千億歲受五欲樂，不能得免三惡道苦，妻子財產所不能救。世間無常，命難久保，我等今者，於佛法中淨修梵行。』作是念已，復更念言：『設受五欲經無數劫，如無想天壽無量億歲，與諸婇女共相娛樂，受細滑觸，會歸磨滅，墮三惡道受無量苦。所樂無幾，猶如幻化，蓋不足言，入地獄時，大火洞然，百億萬劫受無量苦，求脫叵得？如此長夜，苦厄難拔，今日遇佛，宜勤精進。』

「時穰佉王高聲唱言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時穰佉王高聲唱言：

「『設復生天樂， 會亦歸磨滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『設復生天樂， 會亦歸磨滅。

不久墮地獄， 猶如猛火聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不久墮地獄， 猶如猛火聚。

我等宜時速， 出家學佛道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等宜時速， 出家學佛道。』

「說是語已，時穰佉王與八萬四千大臣恭敬圍繞；及四天王送轉輪王，至花林園龍花樹下，詣彌勒佛求索出家，為佛作禮，未舉頭頃，鬚髮自落，袈裟著身，便成沙門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是語已，時穰佉王與八萬四千大臣恭敬圍繞；及四天王送轉輪王，至花林園龍花樹下，詣彌勒佛求索出家，為佛作禮，未舉頭頃，鬚髮自落，袈裟著身，便成沙門。

「時，彌勒佛共穰佉王，與八萬四千大臣、諸比丘等恭敬圍繞，并與無數天龍八部，入翅頭末城。足躡門閫，娑婆世界六種震動，閻浮提地化為金色，翅頭末大城中央，其地金剛，有過去諸佛所坐金剛寶座，自然踊出眾寶行樹。天於空中雨大寶華，龍王作眾伎樂，口中吐華——毛孔雨華，用供養佛。佛於此座轉正法輪，謂是苦——苦聖諦，謂是集——集聖諦，謂是滅——滅聖諦，謂是道——道聖諦。并為演說三十七品助菩提法，亦為宣說十二因緣：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彌勒佛共穰佉王，與八萬四千大臣、諸比丘等恭敬圍繞，并與無數天龍八部，入翅頭末城。足躡門閫，娑婆世界六種震動，閻浮提地化為金色，翅頭末大城中央，其地金剛，有過去諸佛所坐金剛寶座，自然踊出眾寶行樹。天於空中雨大寶華，龍王作眾伎樂，口中吐華——毛孔雨華，用供養佛。佛於此座轉正法輪，謂是苦——苦聖諦，謂是集——集聖諦，謂是滅——滅聖諦，謂是道——道聖諦。并為演說三十七品助菩提法，亦為宣說十二因緣：無明緣行、行緣識、識緣名色、名色緣六入、六入緣觸、觸緣受、受緣愛、愛緣取、取緣有、有緣生、生緣老死憂悲苦惱等。

「爾時大地六種震動，如此音聲聞于三千大千世界，復過是數無量無邊，下至阿鼻地獄，上至阿迦膩吒天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時大地六種震動，如此音聲聞于三千大千世界，復過是數無量無邊，下至阿鼻地獄，上至阿迦膩吒天。

「時，四天王各各將領無數鬼神，高聲唱言：『佛日出時，降法雨露，世間眼目，今者始開，普令大地一切八部，於佛有緣，皆得聞知。』三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至大梵天，各各於己所統領處高聲唱言：『佛日出世，降注甘露，世間眼目，今者始開，有緣之者，皆悉聞知。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，四天王各各將領無數鬼神，高聲唱言：『佛日出時，降法雨露，世間眼目，今者始開，普令大地一切八部，於佛有緣，皆得聞知。』三十三天、夜摩天、兜率陀天、化樂天、他化自在天，乃至大梵天，各各於己所統領處高聲唱言：『佛日出世，降注甘露，世間眼目，今者始開，有緣之者，皆悉聞知。』

「時，諸龍王八部，山神、樹神、藥草神、水神、風神、火神、地神、城池神、屋宅神等，踊躍歡喜，高聲唱言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸龍王八部，山神、樹神、藥草神、水神、風神、火神、地神、城池神、屋宅神等，踊躍歡喜，高聲唱言。

「復有八萬四千諸婆羅門，聰明大智，於佛法中亦隨大王出家學道。復有長者名須達那，今須達長者是，亦與八萬四千人俱共出家。復有梨師達多、富蘭那兄弟，亦與八萬四千人俱共出家。復有二大臣：一名梵檀末利、二名須曼那——王所愛重——亦與八萬四千人俱，於佛法中出家學道。轉輪王寶女名舍彌婆帝，今之毘舍佉母是也，亦與八萬四千婇女俱共出家。穰佉太子名天金色，今提婆婆那長者子是，亦與八萬四千人俱共出家。彌勒佛親族婆羅門子名須摩提，利根智慧，今欝多羅善賢比丘尼子是，亦與六萬人俱，於佛法中俱共出家。穰佉王千子，唯留一人用嗣王位，餘九百九十九人，亦與八萬四千人，於佛法中俱共出家。如是等無量億眾，見世苦惱，五陰熾然，皆於彌勒佛法中俱共出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有八萬四千諸婆羅門，聰明大智，於佛法中亦隨大王出家學道。復有長者名須達那，今須達長者是，亦與八萬四千人俱共出家。復有梨師達多、富蘭那兄弟，亦與八萬四千人俱共出家。復有二大臣：一名梵檀末利、二名須曼那——王所愛重——亦與八萬四千人俱，於佛法中出家學道。轉輪王寶女名舍彌婆帝，今之毘舍佉母是也，亦與八萬四千婇女俱共出家。穰佉太子名天金色，今提婆婆那長者子是，亦與八萬四千人俱共出家。彌勒佛親族婆羅門子名須摩提，利根智慧，今欝多羅善賢比丘尼子是，亦與六萬人俱，於佛法中俱共出家。穰佉王千子，唯留一人用嗣王位，餘九百九十九人，亦與八萬四千人，於佛法中俱共出家。如是等無量億眾，見世苦惱，五陰熾然，皆於彌勒佛法中俱共出家。

「爾時，彌勒佛以大慈心語諸大眾言：『汝等今者不以生天樂故，亦復不為今世樂故，來至我所，但為涅槃常樂因緣，是諸人等皆於佛法中種諸善根。釋迦牟尼佛出五濁世，種種呵責為汝說法，無奈汝何，教殖來緣。今得見我，我今攝受是諸人等，或以讀誦分別決定修多羅、毘尼、阿毘曇，為他演說、讚歎義味，不生嫉妬教於他人，令得受持，修諸功德來生我所；或以衣食施人、持戒、智慧，修此功德來生我所；或以妓樂、幡蓋、華香燈明供養於佛，修此功德來生我所；或以施僧常食、起立僧房、四事供養，持八戒齋修習慈心，行此功德來生我所；或為苦惱眾生深生慈悲，以身代受，令其得樂，修此功德來生我所；或以持戒、忍辱，修淨慈心，以此功德來生我所；或造僧祇四方無礙、齋講設會、供養飯食，修此功德來生我所；或以持戒、多聞、修行禪定無漏智慧，以此功德來生我所；或有起塔供養舍利，念佛法身，以此功德來生我所；或有厄困、貧窮、孤獨，繫屬於他，王法所加，臨當刑戮，作八難業，受大苦惱，拔濟彼等令得解脫，修此功德來生我所；或有恩愛別離，朋黨諍訟，極大苦惱，以方便力令得和合，修此功德來生我所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彌勒佛以大慈心語諸大眾言：『汝等今者不以生天樂故，亦復不為今世樂故，來至我所，但為涅槃常樂因緣，是諸人等皆於佛法中種諸善根。釋迦牟尼佛出五濁世，種種呵責為汝說法，無奈汝何，教殖來緣。今得見我，我今攝受是諸人等，或以讀誦分別決定修多羅、毘尼、阿毘曇，為他演說、讚歎義味，不生嫉妬教於他人，令得受持，修諸功德來生我所；或以衣食施人、持戒、智慧，修此功德來生我所；或以妓樂、幡蓋、華香燈明供養於佛，修此功德來生我所；或以施僧常食、起立僧房、四事供養，持八戒齋修習慈心，行此功德來生我所；或為苦惱眾生深生慈悲，以身代受，令其得樂，修此功德來生我所；或以持戒、忍辱，修淨慈心，以此功德來生我所；或造僧祇四方無礙、齋講設會、供養飯食，修此功德來生我所；或以持戒、多聞、修行禪定無漏智慧，以此功德來生我所；或有起塔供養舍利，念佛法身，以此功德來生我所；或有厄困、貧窮、孤獨，繫屬於他，王法所加，臨當刑戮，作八難業，受大苦惱，拔濟彼等令得解脫，修此功德來生我所；或有恩愛別離，朋黨諍訟，極大苦惱，以方便力令得和合，修此功德來生我所。』

「說是語已，稱讚釋迦牟尼佛：『善哉，善哉！能於五濁惡世，教化如是等百千萬億諸惡眾生，令修善本，來生我所。』時，彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是語已，稱讚釋迦牟尼佛：『善哉，善哉！能於五濁惡世，教化如是等百千萬億諸惡眾生，令修善本，來生我所。』時，彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛，而說偈言：

「『忍辱勇猛大導師， 能於五濁不善世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『忍辱勇猛大導師， 能於五濁不善世，

教化成熟惡眾生， 令彼修行得見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教化成熟惡眾生， 令彼修行得見佛。

荷負眾生受大苦， 今入常樂無為處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 荷負眾生受大苦， 今入常樂無為處，

教彼弟子來我所。 我今為汝說四諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教彼弟子來我所。 我今為汝說四諦，

亦說三十七菩提， 莊嚴涅槃十二緣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說三十七菩提， 莊嚴涅槃十二緣；

汝等宜當觀無為， 入於空寂本無處。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝等宜當觀無為， 入於空寂本無處。』

「說此偈已，復更讚歎：『彼時眾生於苦惡世，能為難事；貪欲、瞋恚、愚癡、迷惑、短命人中，能修持戒，作諸功德，甚為希有。爾時，眾生不識父母、沙門、婆羅門，不知道法，互相惱害，近刀兵劫；深著五欲，嫉妬諂佞，曲濁邪偽，無憐愍心，更相殺害，食肉飲血；不敬師長，不識善友，不知報恩；生五濁世，不知慚愧；晝夜六時相續作惡，不知厭足，純造不善，五逆惡聚，魚鱗相次；求不知厭，九親諸族不能相濟。善哉，善哉！釋迦牟尼佛！以大方便，深厚慈悲，能於苦惱眾生之中，和顏美色，善巧智慧，說誠實語，示我當來，度脫汝等。如是導師明利智慧，世間希有，甚為難遇，深心憐愍惡世眾生，為拔苦惱，令得安隱，入第一義甚深法性。釋迦牟尼三阿僧祇劫，為汝等故，修行難行苦行，以頭布施，割截耳鼻、手足、胑體，受諸苦惱，為八聖道，平等解脫，利汝等故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，復更讚歎：『彼時眾生於苦惡世，能為難事；貪欲、瞋恚、愚癡、迷惑、短命人中，能修持戒，作諸功德，甚為希有。爾時，眾生不識父母、沙門、婆羅門，不知道法，互相惱害，近刀兵劫；深著五欲，嫉妬諂佞，曲濁邪偽，無憐愍心，更相殺害，食肉飲血；不敬師長，不識善友，不知報恩；生五濁世，不知慚愧；晝夜六時相續作惡，不知厭足，純造不善，五逆惡聚，魚鱗相次；求不知厭，九親諸族不能相濟。善哉，善哉！釋迦牟尼佛！以大方便，深厚慈悲，能於苦惱眾生之中，和顏美色，善巧智慧，說誠實語，示我當來，度脫汝等。如是導師明利智慧，世間希有，甚為難遇，深心憐愍惡世眾生，為拔苦惱，令得安隱，入第一義甚深法性。釋迦牟尼三阿僧祇劫，為汝等故，修行難行苦行，以頭布施，割截耳鼻、手足、胑體，受諸苦惱，為八聖道，平等解脫，利汝等故。』

「時，彌勒佛如是開導，安慰無量諸眾生等，令其歡喜。彼時眾生，身純是法，心純是法，口常說法，福德智慧之人充滿其中，天人恭敬，信受渴仰。時，大導師各欲令彼聞於往昔苦惱之事，復作是念：『五欲不淨，眾苦之本。』又能除捨憂慼愁恨，知苦樂法，皆是無常，為說：『色、受、想、行、識，苦空、無常、無我。』說是語時，九十六億人不受諸法，漏盡意解，得阿羅漢，三明六通，具八解脫。三十六萬天子、二十萬天女，發阿耨多羅三藐三菩提心。天龍八部中，有得須陀洹者、種辟支佛道因緣者、發無上道心者，數甚眾多不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彌勒佛如是開導，安慰無量諸眾生等，令其歡喜。彼時眾生，身純是法，心純是法，口常說法，福德智慧之人充滿其中，天人恭敬，信受渴仰。時，大導師各欲令彼聞於往昔苦惱之事，復作是念：『五欲不淨，眾苦之本。』又能除捨憂慼愁恨，知苦樂法，皆是無常，為說：『色、受、想、行、識，苦空、無常、無我。』說是語時，九十六億人不受諸法，漏盡意解，得阿羅漢，三明六通，具八解脫。三十六萬天子、二十萬天女，發阿耨多羅三藐三菩提心。天龍八部中，有得須陀洹者、種辟支佛道因緣者、發無上道心者，數甚眾多不可稱計。

「爾時，彌勒佛與九十六億大比丘眾，并穰佉王八萬四千大臣、比丘眷屬圍繞，如月天子諸星宿從，出翅頭末城，還花林園重閣講堂。時，閻浮提城邑聚落，小王長者及諸四姓，皆悉來集龍花樹下花林園中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彌勒佛與九十六億大比丘眾，并穰佉王八萬四千大臣、比丘眷屬圍繞，如月天子諸星宿從，出翅頭末城，還花林園重閣講堂。時，閻浮提城邑聚落，小王長者及諸四姓，皆悉來集龍花樹下花林園中。

「爾時，世尊重說四諦、十二因緣，九十四億人得阿羅漢；他方諸天及八部眾六十四億恒河沙人，發阿耨多羅三藐三菩提心，住不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊重說四諦、十二因緣，九十四億人得阿羅漢；他方諸天及八部眾六十四億恒河沙人，發阿耨多羅三藐三菩提心，住不退轉。

「第三大會，九十二億人得阿羅漢；三十四億天龍八部發三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大會，九十二億人得阿羅漢；三十四億天龍八部發三菩提心。

「時，彌勒佛說四聖諦深妙法輪，度天人已，將諸聲聞弟子、天龍八部一切大眾，入城乞食，無量淨居天眾，恭敬從佛入翅頭未城。當入城時，佛現十八種神足，身下出水，如摩尼珠，化成光臺，照十方界；身上出火，如須彌山，流紫金光；現大滿空，化成琉璃；大復現小，如芥子許，泯然不現；於十方踊，於十方沒，令一切人皆如佛身。種種神力，無量變現，令有緣者皆得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彌勒佛說四聖諦深妙法輪，度天人已，將諸聲聞弟子、天龍八部一切大眾，入城乞食，無量淨居天眾，恭敬從佛入翅頭未城。當入城時，佛現十八種神足，身下出水，如摩尼珠，化成光臺，照十方界；身上出火，如須彌山，流紫金光；現大滿空，化成琉璃；大復現小，如芥子許，泯然不現；於十方踊，於十方沒，令一切人皆如佛身。種種神力，無量變現，令有緣者皆得解脫。

「釋提桓因三十二輔臣與欲界諸天，梵天王與色界諸天，并天子天女，脫天瓔珞及以天衣而散佛上，時諸天衣化成花蓋；諸天妓樂不鼓自鳴，歌詠佛德；密雨天花、栴檀雜香供養於佛；街巷道陌竪諸幢幡，燒諸名香其煙若雲。世尊入城時，大梵天王、釋提桓因，合掌恭敬，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「釋提桓因三十二輔臣與欲界諸天，梵天王與色界諸天，并天子天女，脫天瓔珞及以天衣而散佛上，時諸天衣化成花蓋；諸天妓樂不鼓自鳴，歌詠佛德；密雨天花、栴檀雜香供養於佛；街巷道陌竪諸幢幡，燒諸名香其煙若雲。世尊入城時，大梵天王、釋提桓因，合掌恭敬，以偈讚佛：

「『正遍知者兩足尊， 天人世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『正遍知者兩足尊， 天人世間無與等，

十力世尊甚希有， 無上最勝良福田， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力世尊甚希有， 無上最勝良福田，

其供養者生天上， 未來解脫住涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其供養者生天上， 未來解脫住涅槃，

稽首無上大精進， 稽首慈心大導師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首無上大精進， 稽首慈心大導師。』

「東方天王提頭賴吒、南方天王毘樓勒叉、西方天王毘留博叉、北方天王毘沙門王，與其眷屬恭敬合掌，以清淨心讚歎世尊： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方天王提頭賴吒、南方天王毘樓勒叉、西方天王毘留博叉、北方天王毘沙門王，與其眷屬恭敬合掌，以清淨心讚歎世尊：

「『三界無有比， 大悲自莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『三界無有比， 大悲自莊嚴，

體解第一義。 不見眾生性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體解第一義。 不見眾生性，

及與諸法相， 同入空寂性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與諸法相， 同入空寂性，

善住無所有。 雖行大精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住無所有。 雖行大精進，

無為無足跡。 我今稽首禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無為無足跡。 我今稽首禮，

慈心大導師。 眾生不見佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈心大導師。 眾生不見佛，

長夜受生死， 墜墮三惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜受生死， 墜墮三惡道，

及作女人身。 今日佛興世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及作女人身。 今日佛興世，

拔苦施安樂， 三惡道已少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔苦施安樂， 三惡道已少。

女人無諂曲， 皆當得止息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女人無諂曲， 皆當得止息。

具足大涅槃， 大悲濟苦者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具足大涅槃， 大悲濟苦者，

施樂故出世。 本為菩薩時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施樂故出世。 本為菩薩時，

常施一切樂， 不殺不惱他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常施一切樂， 不殺不惱他，

忍心如大地。 我今稽首禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍心如大地。 我今稽首禮，

忍辱大導師； 我今稽首禮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 忍辱大導師； 我今稽首禮，

慈悲大丈夫。 自免生死苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲大丈夫。 自免生死苦，

能拔眾生厄； 如火生蓮花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能拔眾生厄； 如火生蓮花，

世間無有比。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無有比。』

「爾時，世尊次第乞食，將諸比丘還至本處，入深禪定，七日七夜寂然不動。彌勒佛弟子色如天色，普皆端正，厭生老病死，多聞廣學、守護法藏、行於禪定，得離諸欲，如鳥出㲉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊次第乞食，將諸比丘還至本處，入深禪定，七日七夜寂然不動。彌勒佛弟子色如天色，普皆端正，厭生老病死，多聞廣學、守護法藏、行於禪定，得離諸欲，如鳥出㲉。

「爾時，釋提桓因與欲界諸天子，歡喜踊躍，復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，釋提桓因與欲界諸天子，歡喜踊躍，復說偈言：

「『世間所歸大導師， 慧眼明淨見十方； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世間所歸大導師， 慧眼明淨見十方；

智力功德勝諸天， 名義具足福眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智力功德勝諸天， 名義具足福眾生。

願為我等群萌類， 將諸弟子詣彼山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願為我等群萌類， 將諸弟子詣彼山；

供養無惱釋迦師， 頭陀第一大弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養無惱釋迦師， 頭陀第一大弟子。

我等應得見過佛， 所著袈裟聞遺法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等應得見過佛， 所著袈裟聞遺法；

懺悔前身濁惡劫， 不善惡業得清淨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 懺悔前身濁惡劫， 不善惡業得清淨。』

「爾時，彌勒佛與娑婆世界前身剛強眾生及諸大弟子，俱往耆闍崛山。到山下已，安詳徐步，登狼跡山。到山頂已，舉足大指躡於山根，是時大地十八相動。既至山頂，彌勒以手兩向擘山，如轉輪王開大城門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彌勒佛與娑婆世界前身剛強眾生及諸大弟子，俱往耆闍崛山。到山下已，安詳徐步，登狼跡山。到山頂已，舉足大指躡於山根，是時大地十八相動。既至山頂，彌勒以手兩向擘山，如轉輪王開大城門。

「爾時，梵王持天香油灌摩訶迦葉頂，油灌身已，擊大楗椎，吹大法蠡。摩訶迦葉即從滅盡定覺，齊整衣服，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，持釋迦牟尼佛僧伽梨，授與彌勒而作是言：『大師釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，臨涅槃時，以此法衣付囑於我，令奉世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，梵王持天香油灌摩訶迦葉頂，油灌身已，擊大楗椎，吹大法蠡。摩訶迦葉即從滅盡定覺，齊整衣服，偏袒右肩，右膝著地，長跪合掌，持釋迦牟尼佛僧伽梨，授與彌勒而作是言：『大師釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀，臨涅槃時，以此法衣付囑於我，令奉世尊。』

「時，諸大眾各白佛言：『云何今日此山頂上有人頭蟲，短小醜陋，著沙門服，而能禮拜恭敬世尊？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，諸大眾各白佛言：『云何今日此山頂上有人頭蟲，短小醜陋，著沙門服，而能禮拜恭敬世尊？』

「時，彌勒佛訶諸大弟子，莫輕此人，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彌勒佛訶諸大弟子，莫輕此人，而說偈言：

「『孔雀有好色， 鷹鶻鷂所食； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『孔雀有好色， 鷹鶻鷂所食；

白象無量力， 師子子雖小， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白象無量力， 師子子雖小，

撮食如塵土； 大龍身無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 撮食如塵土； 大龍身無量，

金翅鳥所搏； 人身雖長大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金翅鳥所搏； 人身雖長大，

肥白端正好； 七寶瓶盛糞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 肥白端正好； 七寶瓶盛糞，

污穢不可堪。 此人雖短小， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 污穢不可堪。 此人雖短小，

智慧如練金； 煩惱習久盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧如練金； 煩惱習久盡，

生死苦無餘， 護法故住此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死苦無餘， 護法故住此。

常行頭陀事， 天人中最勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常行頭陀事， 天人中最勝，

苦行無與等。 牟尼兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦行無與等。 牟尼兩足尊，

遣來至我所， 汝等當一心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遣來至我所， 汝等當一心，

合掌恭敬禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合掌恭敬禮。』

「說是偈已，告諸比丘：『釋迦牟尼世尊，於五濁惡世教化眾生，千二百五十弟子中，頭陀第一，身體金色，捨金色婦，出家學道，晝夜精進，如救頭然，慈愍貧苦下賤眾生，恒福度之，為法住世，摩訶迦葉者，此人是也。』說此語已，一切大眾悉為作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說是偈已，告諸比丘：『釋迦牟尼世尊，於五濁惡世教化眾生，千二百五十弟子中，頭陀第一，身體金色，捨金色婦，出家學道，晝夜精進，如救頭然，慈愍貧苦下賤眾生，恒福度之，為法住世，摩訶迦葉者，此人是也。』說此語已，一切大眾悉為作禮。

「爾時，彌勒持釋迦牟尼佛僧伽梨，覆右手不遍纔掩兩指，復覆左手亦掩兩指；諸人怪歎：『先佛卑小，皆由眾生貪濁憍慢之所致耳。』告摩訶迦葉言：『汝可現神足，并說過去佛所有經法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彌勒持釋迦牟尼佛僧伽梨，覆右手不遍纔掩兩指，復覆左手亦掩兩指；諸人怪歎：『先佛卑小，皆由眾生貪濁憍慢之所致耳。』告摩訶迦葉言：『汝可現神足，并說過去佛所有經法。』

「爾時，摩訶迦葉踊身虛空，作十八變，或現大身滿虛空中；大復現小如葶藶子，小復現大；身上出水，身下出火；履地如水，履水如地，坐臥空中，身不陷墜；東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，邊踊中沒，中踊邊沒，上踊下沒，下踊上沒；於虛空中，化作琉璃窟；承佛神力，以梵音聲，說釋迦牟尼佛十二部經。大眾聞已，怪未曾有。八十億人遠塵離垢，於諸法中不受諸法，得阿羅漢；無數天人發菩提心，繞佛三匝，還從空下，為佛作禮，說有為法皆悉無常。辭佛而退，還耆闍崛山，本所住處；身上出火，入般涅槃。收身舍利，山頂起塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，摩訶迦葉踊身虛空，作十八變，或現大身滿虛空中；大復現小如葶藶子，小復現大；身上出水，身下出火；履地如水，履水如地，坐臥空中，身不陷墜；東踊西沒，西踊東沒，南踊北沒，北踊南沒，邊踊中沒，中踊邊沒，上踊下沒，下踊上沒；於虛空中，化作琉璃窟；承佛神力，以梵音聲，說釋迦牟尼佛十二部經。大眾聞已，怪未曾有。八十億人遠塵離垢，於諸法中不受諸法，得阿羅漢；無數天人發菩提心，繞佛三匝，還從空下，為佛作禮，說有為法皆悉無常。辭佛而退，還耆闍崛山，本所住處；身上出火，入般涅槃。收身舍利，山頂起塔。

「彌勒佛歎言：『大迦葉比丘，是釋迦牟尼佛於大眾中，常所讚歎頭陀第一，通達禪定解脫三昧，是人雖有大神力而無高心，能令眾生得大歡喜，常愍下賤貧苦眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒佛歎言：『大迦葉比丘，是釋迦牟尼佛於大眾中，常所讚歎頭陀第一，通達禪定解脫三昧，是人雖有大神力而無高心，能令眾生得大歡喜，常愍下賤貧苦眾生。』

「彌勒佛歎大迦葉骨身言：『善哉！大神德！釋師子大弟子大迦葉！於彼惡世能修其心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒佛歎大迦葉骨身言：『善哉！大神德！釋師子大弟子大迦葉！於彼惡世能修其心。』

「爾時，摩訶迦葉骨身即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，摩訶迦葉骨身即說偈言：

「『頭陀是寶藏， 持戒為甘露。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『頭陀是寶藏， 持戒為甘露。

能行頭陀者， 必至不死地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能行頭陀者， 必至不死地。

持戒得生天， 及與涅槃樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持戒得生天， 及與涅槃樂。』

「說此偈已，如琉璃水，還入塔中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此偈已，如琉璃水，還入塔中。」

「爾時，說法之處，廣八十由旬，長百由旬；其中人眾，若坐若立，若近若遠，各見佛在其前獨為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，說法之處，廣八十由旬，長百由旬；其中人眾，若坐若立，若近若遠，各見佛在其前獨為說法。

「彌勒佛住世六萬億歲，憐愍眾生故，令得法眼；滅度之後，諸天世人，闍維佛身，時轉輪王收取舍利，於四天下，各起八萬四千塔；正法住世六萬歲，像法二萬歲。汝等宜應勤加精進，發清淨心，起諸善業，得見世間燈明彌勒佛身必無疑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒佛住世六萬億歲，憐愍眾生故，令得法眼；滅度之後，諸天世人，闍維佛身，時轉輪王收取舍利，於四天下，各起八萬四千塔；正法住世六萬歲，像法二萬歲。汝等宜應勤加精進，發清淨心，起諸善業，得見世間燈明彌勒佛身必無疑也。」

佛說語已，尊者舍利弗、尊者阿難，即從座起，為佛作禮，胡跪合掌，白佛言：「世尊！當何名斯經？云何奉持之？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說語已，尊者舍利弗、尊者阿難，即從座起，為佛作禮，胡跪合掌，白佛言：「世尊！當何名斯經？云何奉持之？」

佛告阿難：「汝好憶持，普為天人分別演說，莫作最後斷法人耶。此法之要，名一切眾生斷五逆種，淨除業障、報障、煩惱障，修習慈心與彌勒共行，如是受持；亦名一切眾生得聞彌勒佛名，必免五濁世，不墮惡道經，如是受持；亦名破惡口業，心如蓮花，定見彌勒佛經，如是受持；亦名慈心不殺、不食肉經，如是受持；亦名釋迦牟尼佛以衣為信經，如是受持；亦名若有聞佛名，決定得免八難經，如是受持；亦名彌勒成佛經，如是受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝好憶持，普為天人分別演說，莫作最後斷法人耶。此法之要，名一切眾生斷五逆種，淨除業障、報障、煩惱障，修習慈心與彌勒共行，如是受持；亦名一切眾生得聞彌勒佛名，必免五濁世，不墮惡道經，如是受持；亦名破惡口業，心如蓮花，定見彌勒佛經，如是受持；亦名慈心不殺、不食肉經，如是受持；亦名釋迦牟尼佛以衣為信經，如是受持；亦名若有聞佛名，決定得免八難經，如是受持；亦名彌勒成佛經，如是受持。」

佛告舍利弗：「佛滅度後，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部鬼神等，得聞此經，受持、讀誦、禮拜、供養，恭敬法師，破一切業障、報障、煩惱障，得見彌勒及賢劫千佛，三種菩提隨願成就，不受女人身，正見出家，得大解脫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「佛滅度後，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天龍八部鬼神等，得聞此經，受持、讀誦、禮拜、供養，恭敬法師，破一切業障、報障、煩惱障，得見彌勒及賢劫千佛，三種菩提隨願成就，不受女人身，正見出家，得大解脫。」

說是語已，時諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語已，時諸大眾聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。