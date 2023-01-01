佛說彌勒下生成佛經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說彌勒下生成佛經

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

大智舍利弗，能隨佛轉法輪，佛法之大將，憐愍眾生故，白佛言：「世尊！如前後經中說，彌勒當下作佛，願欲廣聞彌勒功德、神力、國土莊嚴之事。眾生以何施、何戒、何慧得見彌勒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大智舍利弗，能隨佛轉法輪，佛法之大將，憐愍眾生故，白佛言：「世尊！如前後經中說，彌勒當下作佛，願欲廣聞彌勒功德、神力、國土莊嚴之事。眾生以何施、何戒、何慧得見彌勒？」

爾時，佛告舍利弗：「我今廣為汝說，當一心聽。舍利弗！四大海水，以漸減少三千由旬；是時，閻浮提地，長十千由旬，廣八千由旬，平坦如鏡，名華軟草遍覆其地；種種樹木，華果茂盛，其樹悉皆高三十里；城邑次比，鷄飛相及。人壽八萬四千歲，智慧威德、色力具足，安隱快樂；唯有三病——一者、便利，二者、飲食，三者、衰老——女人年五百歲，爾乃行嫁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「我今廣為汝說，當一心聽。舍利弗！四大海水，以漸減少三千由旬；是時，閻浮提地，長十千由旬，廣八千由旬，平坦如鏡，名華軟草遍覆其地；種種樹木，華果茂盛，其樹悉皆高三十里；城邑次比，鷄飛相及。人壽八萬四千歲，智慧威德、色力具足，安隱快樂；唯有三病——一者、便利，二者、飲食，三者、衰老——女人年五百歲，爾乃行嫁。

「是時有一大城，名翅頭末，長十二由旬，廣七由旬，端嚴殊妙，莊嚴清淨，福德之人充滿其中，以福德人故，豐樂安隱。其城七寶，上有樓閣、戶牖軒窓，皆是眾寶，真珠羅網，彌覆其上；街巷道陌，廣十二里，掃灑清淨。有大力龍王，名曰多羅尸棄，其池近城，龍王宮殿在此池中；常於夜半，降微細雨，用淹塵土。其地潤澤，譬若油塗，行人來往，無有塵坌。時世人民，福德所致，巷陌處處，有明珠柱，皆高十里。其光明曜，晝夜無異，燈燭之明，不復為用；城邑舍宅，及諸里巷，乃至無有細微土塊，純以金沙覆地，處處皆有金銀之聚。有大夜叉神，名跋陀波羅賒塞迦(秦言善教)，常護此城，掃除清淨；若有便利不淨，地裂受之，受已還合。人命將終，自然行詣塚間而死。時世安樂，無有怨賊劫竊之患；城邑聚落，無閉門者，亦無衰惱、水火刀兵，及諸饑饉、毒害之難。人常慈心，恭敬和順，調伏諸根，語言謙遜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時有一大城，名翅頭末，長十二由旬，廣七由旬，端嚴殊妙，莊嚴清淨，福德之人充滿其中，以福德人故，豐樂安隱。其城七寶，上有樓閣、戶牖軒窓，皆是眾寶，真珠羅網，彌覆其上；街巷道陌，廣十二里，掃灑清淨。有大力龍王，名曰多羅尸棄，其池近城，龍王宮殿在此池中；常於夜半，降微細雨，用淹塵土。其地潤澤，譬若油塗，行人來往，無有塵坌。時世人民，福德所致，巷陌處處，有明珠柱，皆高十里。其光明曜，晝夜無異，燈燭之明，不復為用；城邑舍宅，及諸里巷，乃至無有細微土塊，純以金沙覆地，處處皆有金銀之聚。有大夜叉神，名跋陀波羅賒塞迦(秦言善教)，常護此城，掃除清淨；若有便利不淨，地裂受之，受已還合。人命將終，自然行詣塚間而死。時世安樂，無有怨賊劫竊之患；城邑聚落，無閉門者，亦無衰惱、水火刀兵，及諸饑饉、毒害之難。人常慈心，恭敬和順，調伏諸根，語言謙遜。

「舍利弗！我今為汝，粗略說彼國界城邑富樂之事。其諸園林，池泉之中，自然而有八功德水，青、紅、赤、白雜色蓮花，遍覆其上。其池四邊，四寶階道，眾鳥和集，鵝、鴨、鴛鴦、孔雀、翡翠、鸚鵡、舍利、鳩那羅、耆婆耆婆等，諸妙音鳥，常在其中，復有異類妙音之鳥，不可稱數。果樹香樹，充滿國內。爾時閻浮提中，常有好香，譬如香山，流水美好，味甘除患，雨澤隨時，穀稼滋茂，不生草穢，一種七穫，用功甚少，所收甚多，食之香美，氣力充實。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我今為汝，粗略說彼國界城邑富樂之事。其諸園林，池泉之中，自然而有八功德水，青、紅、赤、白雜色蓮花，遍覆其上。其池四邊，四寶階道，眾鳥和集，鵝、鴨、鴛鴦、孔雀、翡翠、鸚鵡、舍利、鳩那羅、耆婆耆婆等，諸妙音鳥，常在其中，復有異類妙音之鳥，不可稱數。果樹香樹，充滿國內。爾時閻浮提中，常有好香，譬如香山，流水美好，味甘除患，雨澤隨時，穀稼滋茂，不生草穢，一種七穫，用功甚少，所收甚多，食之香美，氣力充實。

「其國爾時，有轉輪王，名曰蠰佉，有四種兵，不以威武治四天下。其王千子，勇健多力，能破怨敵。王有七寶：金輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏寶、主兵寶。又其國土，有七寶臺，舉高千丈，千頭千輪，廣六十丈。又有四大藏，一一大藏，各有四億小藏圍繞：伊勒鉢大藏在乾陀羅國、般軸迦大藏在彌緹羅國、賓伽羅大藏在須羅吒國、蠰佉大藏在波羅捺國。此四大藏，縱廣千由旬，滿中珍寶，各有四億小藏附之；有四大龍王，各自守護。此四大藏及諸小藏，自然踊出，形如蓮華，無央數人，皆共往觀。是時眾寶，無守護者，眾人見之，心不貪著，棄之於地，猶如瓦石、草木、土塊。時人見者，皆生厭心，而作是念：往昔眾生，為此寶故，共相殘害，更相偷劫、欺誑、妄語，令生死罪緣展轉增長。翅頭末城，眾寶羅網，彌覆其上，寶鈴莊嚴，微風吹動，其聲和雅，如扣鐘磬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其國爾時，有轉輪王，名曰蠰佉，有四種兵，不以威武治四天下。其王千子，勇健多力，能破怨敵。王有七寶：金輪寶、象寶、馬寶、珠寶、女寶、主藏寶、主兵寶。又其國土，有七寶臺，舉高千丈，千頭千輪，廣六十丈。又有四大藏，一一大藏，各有四億小藏圍繞：伊勒鉢大藏在乾陀羅國、般軸迦大藏在彌緹羅國、賓伽羅大藏在須羅吒國、蠰佉大藏在波羅捺國。此四大藏，縱廣千由旬，滿中珍寶，各有四億小藏附之；有四大龍王，各自守護。此四大藏及諸小藏，自然踊出，形如蓮華，無央數人，皆共往觀。是時眾寶，無守護者，眾人見之，心不貪著，棄之於地，猶如瓦石、草木、土塊。時人見者，皆生厭心，而作是念：往昔眾生，為此寶故，共相殘害，更相偷劫、欺誑、妄語，令生死罪緣展轉增長。翅頭末城，眾寶羅網，彌覆其上，寶鈴莊嚴，微風吹動，其聲和雅，如扣鐘磬。

「其城中有大婆羅門主，名曰妙梵；婆羅門女，名曰梵摩波提；彌勒託生，以為父母，身紫金色，三十二相，眾生視之，無有厭足，身力無量，不可思議，光明照曜，無所障礙，日月火珠，都不復現；身長千尺，胸廣三十丈，面長十二丈四尺；身體具足，端正無比，成就相好，如鑄金像，肉眼清淨，見十由旬，常光四照，面百由旬，日月火珠，光不復現，但有佛光，微妙第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其城中有大婆羅門主，名曰妙梵；婆羅門女，名曰梵摩波提；彌勒託生，以為父母，身紫金色，三十二相，眾生視之，無有厭足，身力無量，不可思議，光明照曜，無所障礙，日月火珠，都不復現；身長千尺，胸廣三十丈，面長十二丈四尺；身體具足，端正無比，成就相好，如鑄金像，肉眼清淨，見十由旬，常光四照，面百由旬，日月火珠，光不復現，但有佛光，微妙第一。

「彌勒菩薩，觀世五欲，致患甚多，眾生沈沒，在大生死，甚可憐愍；自以如是正念觀故，不樂在家。時蠰佉王，共諸大臣，持此寶臺，奉上彌勒；彌勒受已，施諸婆羅門；婆羅門受已，即便毀壞，各共分之。彌勒菩薩，見此妙臺，須臾無常，知一切法，皆亦磨滅；修無常想，出家學道，坐於龍華菩提樹下——樹莖枝葉，高五十里——即以出家日，得阿耨多羅三藐三菩提。爾時，諸天龍神王，不現其身，而雨華香，供養於佛；三千大千世界，皆大震動，佛身出光，照無量國，應可度者，皆得見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒菩薩，觀世五欲，致患甚多，眾生沈沒，在大生死，甚可憐愍；自以如是正念觀故，不樂在家。時蠰佉王，共諸大臣，持此寶臺，奉上彌勒；彌勒受已，施諸婆羅門；婆羅門受已，即便毀壞，各共分之。彌勒菩薩，見此妙臺，須臾無常，知一切法，皆亦磨滅；修無常想，出家學道，坐於龍華菩提樹下——樹莖枝葉，高五十里——即以出家日，得阿耨多羅三藐三菩提。爾時，諸天龍神王，不現其身，而雨華香，供養於佛；三千大千世界，皆大震動，佛身出光，照無量國，應可度者，皆得見佛。

「爾時，人民各作是念：『雖復千萬億歲，受五欲樂，不能得免，三惡道苦，妻子財產，所不能救，世間無常，命難久保。我等今者，宜於佛法，修行梵行。』作是念已，出家學道。時蠰佉王，亦共八萬四千大臣，恭敬圍繞，出家學道；復有八萬四千諸婆羅門，聰明大智，於佛法中，亦共出家；復有長者，名須達那，今須達長者是，是人亦與八萬四千人俱共出家；復有梨師達多、富蘭那兄弟，亦與八萬四千人出家；復有二大臣，一名栴檀，二名須曼，王所愛重，亦與八萬四千人俱，於佛法中出家；蠰佉王寶女，名舍彌婆帝，今之毘舍佉是也，亦與八萬四千婇女，俱共出家；蠰佉王太子，名曰天色，今提婆娑那是，亦與八萬四千人，俱共出家；彌勒佛親族，婆羅門子，名須摩提，利根智慧，今欝多羅是，亦與八萬四千人俱，於佛法中出家。如是等無量千萬億眾，見世苦惱，皆於彌勒佛法中出家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，人民各作是念：『雖復千萬億歲，受五欲樂，不能得免，三惡道苦，妻子財產，所不能救，世間無常，命難久保。我等今者，宜於佛法，修行梵行。』作是念已，出家學道。時蠰佉王，亦共八萬四千大臣，恭敬圍繞，出家學道；復有八萬四千諸婆羅門，聰明大智，於佛法中，亦共出家；復有長者，名須達那，今須達長者是，是人亦與八萬四千人俱共出家；復有梨師達多、富蘭那兄弟，亦與八萬四千人出家；復有二大臣，一名栴檀，二名須曼，王所愛重，亦與八萬四千人俱，於佛法中出家；蠰佉王寶女，名舍彌婆帝，今之毘舍佉是也，亦與八萬四千婇女，俱共出家；蠰佉王太子，名曰天色，今提婆娑那是，亦與八萬四千人，俱共出家；彌勒佛親族，婆羅門子，名須摩提，利根智慧，今欝多羅是，亦與八萬四千人俱，於佛法中出家。如是等無量千萬億眾，見世苦惱，皆於彌勒佛法中出家。

「爾時彌勒佛，見諸大眾，作是念言：『今諸人等，不以生天樂故，亦復不為今世樂故，來至我所，但為涅槃常樂因緣。是諸人等，皆於佛法中，種諸善根，釋迦牟尼佛遣來付我，是故今者，皆至我所，我今受之。是諸人等，或以讀誦、分別決定修妬路、毘尼、阿毘曇藏，修諸功德，來至我所。或以衣、食施人，持戒智慧，修此功德，來至我所。或以幡蓋、華香，供養於佛，修此功德，來至我所。或以布施、持齋，修習慈心，行此功德，來至我所。或為苦惱眾生，令其得樂，修此功德，來至我所。或以持戒、忍辱，修清淨慈，以此功德，來至我所。或以施僧常食，齋講設會供養飯食，修此功德，來至我所。或以持戒、多聞，修行禪定、無漏智慧，以此功德，來至我所。或以起塔、供養舍利，以此功德，來至我所。善哉釋迦牟尼佛！能善教化如是等百千萬億眾生，令至我所。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌勒佛，見諸大眾，作是念言：『今諸人等，不以生天樂故，亦復不為今世樂故，來至我所，但為涅槃常樂因緣。是諸人等，皆於佛法中，種諸善根，釋迦牟尼佛遣來付我，是故今者，皆至我所，我今受之。是諸人等，或以讀誦、分別決定修妬路、毘尼、阿毘曇藏，修諸功德，來至我所。或以衣、食施人，持戒智慧，修此功德，來至我所。或以幡蓋、華香，供養於佛，修此功德，來至我所。或以布施、持齋，修習慈心，行此功德，來至我所。或為苦惱眾生，令其得樂，修此功德，來至我所。或以持戒、忍辱，修清淨慈，以此功德，來至我所。或以施僧常食，齋講設會供養飯食，修此功德，來至我所。或以持戒、多聞，修行禪定、無漏智慧，以此功德，來至我所。或以起塔、供養舍利，以此功德，來至我所。善哉釋迦牟尼佛！能善教化如是等百千萬億眾生，令至我所。』

「彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛，然後說法，而作是言：『汝等眾生，能為難事，於彼惡世貪欲、瞋恚、愚癡、迷惑、短命人中，能修持戒，作諸功德，甚為希有。爾時眾生，不識父母；沙門、婆羅門，不知道法，互相惱害，近刀兵劫，深著五欲，嫉妬諂曲，佞濁邪偽，無憐愍心，更相殺害，食肉飲血。汝等能於其中，修行善事，是為希有。善哉釋迦牟尼佛！以大悲心，能於苦惱眾生之中，說誠實語，示我當來，度脫汝等；如是之師，甚為難遇，深心憐愍惡世眾生，救拔苦惱，令得安隱。釋迦牟尼佛為汝等故，以頭布施，割截耳、鼻、手足、支體、受諸苦惱，以利汝等。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒佛如是三稱讚釋迦牟尼佛，然後說法，而作是言：『汝等眾生，能為難事，於彼惡世貪欲、瞋恚、愚癡、迷惑、短命人中，能修持戒，作諸功德，甚為希有。爾時眾生，不識父母；沙門、婆羅門，不知道法，互相惱害，近刀兵劫，深著五欲，嫉妬諂曲，佞濁邪偽，無憐愍心，更相殺害，食肉飲血。汝等能於其中，修行善事，是為希有。善哉釋迦牟尼佛！以大悲心，能於苦惱眾生之中，說誠實語，示我當來，度脫汝等；如是之師，甚為難遇，深心憐愍惡世眾生，救拔苦惱，令得安隱。釋迦牟尼佛為汝等故，以頭布施，割截耳、鼻、手足、支體、受諸苦惱，以利汝等。』

「彌勒佛如是開導、安慰無量眾生，令其歡喜，然後說法。福德之人，充滿其中，恭敬信受，渴仰大師，各欲聞法，皆作是念：『五欲不淨，眾苦之本，又能除捨憂慼愁惱，知苦樂法皆是無常。』彌勒佛觀察，時會大眾，心淨調柔，為說四諦，聞者同時得涅槃道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒佛如是開導、安慰無量眾生，令其歡喜，然後說法。福德之人，充滿其中，恭敬信受，渴仰大師，各欲聞法，皆作是念：『五欲不淨，眾苦之本，又能除捨憂慼愁惱，知苦樂法皆是無常。』彌勒佛觀察，時會大眾，心淨調柔，為說四諦，聞者同時得涅槃道。

「爾時彌勒佛於華林園，其園縱廣，一百由旬，大眾滿中；初會說法，九十六億人得阿羅漢；第二大會說法，九十四億人得阿羅漢；第三大會說法，九十二億人得阿羅漢。彌勒佛既轉法輪，度天人已，將諸弟子，入城乞食。無量淨居天眾，恭敬從佛，入翅頭末城。當入城時，現種種神力，無量變現。釋提桓因與欲界諸天，梵天王與色界諸天，作百千伎樂，歌詠佛德，雨天諸華、栴檀末香，供養於佛；街巷道陌，竪諸幡蓋，燒眾名香，其煙如雲。世尊入城時，大梵天王、釋提桓因，合掌恭敬以偈讚曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時彌勒佛於華林園，其園縱廣，一百由旬，大眾滿中；初會說法，九十六億人得阿羅漢；第二大會說法，九十四億人得阿羅漢；第三大會說法，九十二億人得阿羅漢。彌勒佛既轉法輪，度天人已，將諸弟子，入城乞食。無量淨居天眾，恭敬從佛，入翅頭末城。當入城時，現種種神力，無量變現。釋提桓因與欲界諸天，梵天王與色界諸天，作百千伎樂，歌詠佛德，雨天諸華、栴檀末香，供養於佛；街巷道陌，竪諸幡蓋，燒眾名香，其煙如雲。世尊入城時，大梵天王、釋提桓因，合掌恭敬以偈讚曰：

「『正遍知者兩足尊， 天人世間無與等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『正遍知者兩足尊， 天人世間無與等，

十力世尊甚希有， 無上最勝良福田； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力世尊甚希有， 無上最勝良福田；

其供養者生天上， 稽首無比大精進。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其供養者生天上， 稽首無比大精進。』

「爾時天人、羅剎等，見大力魔，佛降伏之，千萬億無量眾生，皆大歡喜，合掌唱言：『甚為希有！甚為希有！如來神力，功德具足，不可思議。』是時，天人以種種雜色蓮花，及曼陀羅花，散佛前地，積至于膝，諸天空中作百千伎樂，歌歎佛德。爾時，魔王於初夜、後夜，覺諸人民，作如是言：『汝等既得人身，值遇好時，不應竟夜，眠睡覆心；汝等若立、若坐，常勤精進、正念，諦觀五陰無常、苦、空、無我。汝等勿為放逸，不行佛教，若起惡業，後必致悔。』時街巷男女，皆効此語言：『汝等勿為放逸，不行佛教，若起惡業，後必有悔；當勤方便，精進求道，莫失法利，而徒生徒死也；如是大師，拔苦惱者，甚為難遇，堅固精進，當得常樂涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時天人、羅剎等，見大力魔，佛降伏之，千萬億無量眾生，皆大歡喜，合掌唱言：『甚為希有！甚為希有！如來神力，功德具足，不可思議。』是時，天人以種種雜色蓮花，及曼陀羅花，散佛前地，積至于膝，諸天空中作百千伎樂，歌歎佛德。爾時，魔王於初夜、後夜，覺諸人民，作如是言：『汝等既得人身，值遇好時，不應竟夜，眠睡覆心；汝等若立、若坐，常勤精進、正念，諦觀五陰無常、苦、空、無我。汝等勿為放逸，不行佛教，若起惡業，後必致悔。』時街巷男女，皆効此語言：『汝等勿為放逸，不行佛教，若起惡業，後必有悔；當勤方便，精進求道，莫失法利，而徒生徒死也；如是大師，拔苦惱者，甚為難遇，堅固精進，當得常樂涅槃。』

「爾時，彌勒佛諸弟子，普皆端正，威儀具足，厭生老病死，多聞廣學，守護法藏，行於禪定，得離諸欲，如鳥出㲉。爾時，彌勒佛欲往長老大迦葉所，即與四眾俱，就耆闍崛山，於山頂上，見大迦葉。時男女大眾，心皆驚怪。彌勒佛讚言：『大迦葉比丘，是釋迦牟尼佛大弟子，釋迦牟尼佛於大眾中，常所讚歎頭陀第一；通達禪定解脫三昧，是人雖有大神力，而無高心，能令眾生，得大歡喜，常愍下賤、貧惱眾生，救拔苦惱，令得安隱。』彌勒佛讚大迦葉骨身言：『善哉大神德！釋師子大弟子大迦葉，於彼惡世，能修其心。』爾時人眾，見大迦葉為彌勒佛所讚，百千億人因是事已，厭世得道。是諸人等，念釋迦牟尼佛，於惡世中，教化無量眾生，令得具六神通，成阿羅漢。爾時，說法之處，廣八十由旬，長百由旬；其中人眾，若坐若立，若近若遠，各各自見佛在其前，獨為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，彌勒佛諸弟子，普皆端正，威儀具足，厭生老病死，多聞廣學，守護法藏，行於禪定，得離諸欲，如鳥出㲉。爾時，彌勒佛欲往長老大迦葉所，即與四眾俱，就耆闍崛山，於山頂上，見大迦葉。時男女大眾，心皆驚怪。彌勒佛讚言：『大迦葉比丘，是釋迦牟尼佛大弟子，釋迦牟尼佛於大眾中，常所讚歎頭陀第一；通達禪定解脫三昧，是人雖有大神力，而無高心，能令眾生，得大歡喜，常愍下賤、貧惱眾生，救拔苦惱，令得安隱。』彌勒佛讚大迦葉骨身言：『善哉大神德！釋師子大弟子大迦葉，於彼惡世，能修其心。』爾時人眾，見大迦葉為彌勒佛所讚，百千億人因是事已，厭世得道。是諸人等，念釋迦牟尼佛，於惡世中，教化無量眾生，令得具六神通，成阿羅漢。爾時，說法之處，廣八十由旬，長百由旬；其中人眾，若坐若立，若近若遠，各各自見佛在其前，獨為說法。

「彌勒佛住世六萬歲，憐愍眾生，令得法眼；滅度之後，法住於世，亦六萬歲。汝等宜應精進，發清淨心，起諸善業，得見世間燈明彌勒佛身，必無疑也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彌勒佛住世六萬歲，憐愍眾生，令得法眼；滅度之後，法住於世，亦六萬歲。汝等宜應精進，發清淨心，起諸善業，得見世間燈明彌勒佛身，必無疑也。」

佛說是經已，舍利弗等歡喜受持。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經已，舍利弗等歡喜受持。