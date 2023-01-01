佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說觀彌勒菩薩上生兜率天經

宋居士沮渠京聲譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋居士沮渠京聲譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於初夜分，舉身放光其光金色，遶祇陀園周遍七匝，照須達舍亦作金色，有金色光猶如段雲——遍舍衛國處處皆雨金色蓮花——其光明中，有無量百千諸大化佛，皆唱是言：「今於此中有千菩薩，最初成佛名拘留孫，最後成佛名曰樓至。」說是語已，尊者阿若憍陳如即從禪起，與其眷屬二百五十人俱；尊者摩訶迦葉，與其眷屬二百五十人俱；尊者大目犍連，與其眷屬二百五十人俱；尊者舍利弗，與其眷屬二百五十人俱；摩訶波闍波提比丘尼，與其眷屬千比丘尼俱；須達長者與三千優婆塞俱；毘舍佉母與二千優婆夷俱；復有菩薩摩訶薩，名跋陀婆羅，與其眷屬十六菩薩俱；文殊師利法王子，與其眷屬五百菩薩俱；天、龍、夜叉、乾闥婆等一切大眾，覩佛光明皆悉雲集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊於初夜分，舉身放光其光金色，遶祇陀園周遍七匝，照須達舍亦作金色，有金色光猶如段雲——遍舍衛國處處皆雨金色蓮花——其光明中，有無量百千諸大化佛，皆唱是言：「今於此中有千菩薩，最初成佛名拘留孫，最後成佛名曰樓至。」說是語已，尊者阿若憍陳如即從禪起，與其眷屬二百五十人俱；尊者摩訶迦葉，與其眷屬二百五十人俱；尊者大目犍連，與其眷屬二百五十人俱；尊者舍利弗，與其眷屬二百五十人俱；摩訶波闍波提比丘尼，與其眷屬千比丘尼俱；須達長者與三千優婆塞俱；毘舍佉母與二千優婆夷俱；復有菩薩摩訶薩，名跋陀婆羅，與其眷屬十六菩薩俱；文殊師利法王子，與其眷屬五百菩薩俱；天、龍、夜叉、乾闥婆等一切大眾，覩佛光明皆悉雲集。

爾時，世尊出廣長舌相放千光明，一一光明各有千色，一一色中有無量化佛。是諸化佛異口同音，皆說清淨諸大菩薩甚深不可思議諸陀羅尼法，所謂阿難陀目佉陀羅尼、空慧陀羅尼、無礙性陀羅尼、大解脫無相陀羅尼。爾時世尊以一音聲，說百億陀羅尼門。說此陀羅尼已，爾時會中有一菩薩名曰彌勒，聞佛所說，應時即得百萬億陀羅尼門，即從座起整衣服，叉手合掌住立佛前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊出廣長舌相放千光明，一一光明各有千色，一一色中有無量化佛。是諸化佛異口同音，皆說清淨諸大菩薩甚深不可思議諸陀羅尼法，所謂阿難陀目佉陀羅尼、空慧陀羅尼、無礙性陀羅尼、大解脫無相陀羅尼。爾時世尊以一音聲，說百億陀羅尼門。說此陀羅尼已，爾時會中有一菩薩名曰彌勒，聞佛所說，應時即得百萬億陀羅尼門，即從座起整衣服，叉手合掌住立佛前。

爾時優波離亦從座起，頭面作禮而白佛言：「世尊！世尊往昔於毘尼中及諸經藏說阿逸多次當作佛，此阿逸多具凡夫身，未斷諸漏，此人命終當生何處？其人今者雖復出家，不修禪定不斷煩惱，佛記此人成佛無疑，此人命終生何國土？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離亦從座起，頭面作禮而白佛言：「世尊！世尊往昔於毘尼中及諸經藏說阿逸多次當作佛，此阿逸多具凡夫身，未斷諸漏，此人命終當生何處？其人今者雖復出家，不修禪定不斷煩惱，佛記此人成佛無疑，此人命終生何國土？」

佛告優波離：「諦聽諦聽，善思念之。如來、應、正遍知，今於此眾說彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。此人從今十二年後命終，必得往生兜率陀天上。爾時兜率陀天上，有五百萬億天子，一一天子皆修甚深檀波羅蜜，為供養一生補處菩薩故，以天福力造作宮殿，各各脫身栴檀摩尼寶冠，長跪合掌發是願言：『我今持此無價寶珠及以天冠，為供養大心眾生故，此人來世不久當成阿耨多羅三藐三菩提，我於彼佛莊嚴國界得受記者，令我寶冠化成供具。』如是諸天子等各各長跪，發弘誓願亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「諦聽諦聽，善思念之。如來、應、正遍知，今於此眾說彌勒菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記。此人從今十二年後命終，必得往生兜率陀天上。爾時兜率陀天上，有五百萬億天子，一一天子皆修甚深檀波羅蜜，為供養一生補處菩薩故，以天福力造作宮殿，各各脫身栴檀摩尼寶冠，長跪合掌發是願言：『我今持此無價寶珠及以天冠，為供養大心眾生故，此人來世不久當成阿耨多羅三藐三菩提，我於彼佛莊嚴國界得受記者，令我寶冠化成供具。』如是諸天子等各各長跪，發弘誓願亦復如是。

「時諸天子作是願已，是諸寶冠化作五百萬億寶宮，一一寶宮有七重垣，一一垣七寶所成，一一寶出五百億光明，一一光明中有五百億蓮華，一一蓮華化作五百億七寶行樹，一一樹葉有五百億寶色，一一寶色有五百億閻浮檀金光，一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女，一一寶女住立樹下，執百億寶無數瓔珞，出妙音樂，時樂音中演說不退轉地法輪之行。其樹生果如頗梨色，一切眾色入頗梨色中，是諸光明右旋婉轉流出眾音，眾音演說大慈大悲法。一一垣牆高六十二由旬、厚十四由旬，五百億龍王圍繞此垣，一一龍王雨五百億七寶行樹，莊嚴垣上。自然有風吹動此樹，樹相掁觸，演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸天子作是願已，是諸寶冠化作五百萬億寶宮，一一寶宮有七重垣，一一垣七寶所成，一一寶出五百億光明，一一光明中有五百億蓮華，一一蓮華化作五百億七寶行樹，一一樹葉有五百億寶色，一一寶色有五百億閻浮檀金光，一一閻浮檀金光中出五百億諸天寶女，一一寶女住立樹下，執百億寶無數瓔珞，出妙音樂，時樂音中演說不退轉地法輪之行。其樹生果如頗梨色，一切眾色入頗梨色中，是諸光明右旋婉轉流出眾音，眾音演說大慈大悲法。一一垣牆高六十二由旬、厚十四由旬，五百億龍王圍繞此垣，一一龍王雨五百億七寶行樹，莊嚴垣上。自然有風吹動此樹，樹相掁觸，演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜。

「爾時此宮有一大神，名牢度跋提，即從座起遍禮十方佛，發弘誓願：『若我福德應為彌勒菩薩造善法堂，令我額上自然出珠。』既發願已，額上自然出五百億寶珠，瑠璃頗梨一切眾色無不具足，如紫紺摩尼表裏暎徹。此摩尼光迴旋空中，化為四十九重微妙寶宮，一一欄楯萬億梵摩尼寶所共合成。諸欄楯間自然化生九億天子、五百億天女，一一天子手中化生無量億萬七寶蓮華，一一蓮華上有無量億光，其光明中具諸樂器。如是天樂不鼓自鳴，此聲出時，諸女自然執眾樂器，競起歌舞；所詠歌音演說十善、四弘誓願，諸天聞者皆發無上道心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時此宮有一大神，名牢度跋提，即從座起遍禮十方佛，發弘誓願：『若我福德應為彌勒菩薩造善法堂，令我額上自然出珠。』既發願已，額上自然出五百億寶珠，瑠璃頗梨一切眾色無不具足，如紫紺摩尼表裏暎徹。此摩尼光迴旋空中，化為四十九重微妙寶宮，一一欄楯萬億梵摩尼寶所共合成。諸欄楯間自然化生九億天子、五百億天女，一一天子手中化生無量億萬七寶蓮華，一一蓮華上有無量億光，其光明中具諸樂器。如是天樂不鼓自鳴，此聲出時，諸女自然執眾樂器，競起歌舞；所詠歌音演說十善、四弘誓願，諸天聞者皆發無上道心。

「時諸園中有八色瑠璃渠，一一渠有五百億寶珠而用合成，一一渠中有八味水，八色具足。其水上湧游梁棟間，於四門外化生四花，水出華中如寶花流。一一華上有二十四天女，身色微妙如諸菩薩莊嚴身相，手中自然化五百億寶器，一一器中，天諸甘露自然盈滿，左肩荷佩無量瓔珞，右肩復負無量樂器，如雲住空從水而出，讚歎菩薩六波羅蜜；若有往生兜率天上，自然得此天女侍御。亦有七寶大師子座，高四由旬，閻浮檀金、無量眾寶以為莊嚴，座四角頭生四蓮華，一一蓮華百寶所成，一一寶出百億光明。其光微妙，化為五百億眾寶雜花，莊嚴寶帳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時諸園中有八色瑠璃渠，一一渠有五百億寶珠而用合成，一一渠中有八味水，八色具足。其水上湧游梁棟間，於四門外化生四花，水出華中如寶花流。一一華上有二十四天女，身色微妙如諸菩薩莊嚴身相，手中自然化五百億寶器，一一器中，天諸甘露自然盈滿，左肩荷佩無量瓔珞，右肩復負無量樂器，如雲住空從水而出，讚歎菩薩六波羅蜜；若有往生兜率天上，自然得此天女侍御。亦有七寶大師子座，高四由旬，閻浮檀金、無量眾寶以為莊嚴，座四角頭生四蓮華，一一蓮華百寶所成，一一寶出百億光明。其光微妙，化為五百億眾寶雜花，莊嚴寶帳。

「時十方面百千梵王，各各持一梵天妙寶，以為寶鈴懸寶帳上。時小梵王持天眾寶，以為羅網彌覆帳上。爾時百千無數天子天女眷屬，各持寶華以布座上。是諸蓮花自然皆出五百億寶女，手執白拂侍立帳內。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時十方面百千梵王，各各持一梵天妙寶，以為寶鈴懸寶帳上。時小梵王持天眾寶，以為羅網彌覆帳上。爾時百千無數天子天女眷屬，各持寶華以布座上。是諸蓮花自然皆出五百億寶女，手執白拂侍立帳內。

「持宮四角有四寶柱，一一寶柱有百千樓閣，梵摩尼珠以為絞絡。時諸閣間有百千天女，色妙無比手執樂器，其樂音中，演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜；如是天宮有百億萬無量寶色，一一諸女亦同寶色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持宮四角有四寶柱，一一寶柱有百千樓閣，梵摩尼珠以為絞絡。時諸閣間有百千天女，色妙無比手執樂器，其樂音中，演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜；如是天宮有百億萬無量寶色，一一諸女亦同寶色。

「爾時十方無量諸天命終，皆願往生兜率天宮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時十方無量諸天命終，皆願往生兜率天宮。

「時兜率天宮有五大神： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時兜率天宮有五大神：

「第一大神名曰寶幢，身雨七寶散宮牆內，一一寶珠化成無量樂器，懸處空中不鼓自鳴，有無量音適眾生意；第二大神名曰花德，身雨眾花彌覆宮牆，化成花蓋，一一花蓋百千幢幡以為導引；第三大神名曰香音，身毛孔中雨出微妙海此岸旃檀香，其香如雲，作百寶色遶宮七匝；第四大神名曰喜樂，雨如意珠，一一寶珠自然住在幢幡之上，顯說無量歸佛、歸法、歸比丘僧，及說五戒、無量善法、諸波羅蜜，饒益勸助菩提意者；第五大神名曰正音聲，身諸毛孔流出眾水，一一水上有五百億花，一一華上有二十五玉女，一一玉女身諸毛孔出一切音，聲勝天魔后所有音樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一大神名曰寶幢，身雨七寶散宮牆內，一一寶珠化成無量樂器，懸處空中不鼓自鳴，有無量音適眾生意；第二大神名曰花德，身雨眾花彌覆宮牆，化成花蓋，一一花蓋百千幢幡以為導引；第三大神名曰香音，身毛孔中雨出微妙海此岸旃檀香，其香如雲，作百寶色遶宮七匝；第四大神名曰喜樂，雨如意珠，一一寶珠自然住在幢幡之上，顯說無量歸佛、歸法、歸比丘僧，及說五戒、無量善法、諸波羅蜜，饒益勸助菩提意者；第五大神名曰正音聲，身諸毛孔流出眾水，一一水上有五百億花，一一華上有二十五玉女，一一玉女身諸毛孔出一切音，聲勝天魔后所有音樂。」

佛告優波離：「此名兜率陀天十善報應勝妙福處。若我住世一小劫中，廣說一生補處菩薩報應及十善果者不能窮盡，今為汝等畧而解說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「此名兜率陀天十善報應勝妙福處。若我住世一小劫中，廣說一生補處菩薩報應及十善果者不能窮盡，今為汝等畧而解說。」

佛告優波離：「若有比丘及一切大眾，不厭生死樂生天者、愛敬無上菩提心者、欲為彌勒作弟子者，當作是觀。作是觀者，應持五戒八齋具足戒，身心精進不求斷結，修十善法，一一思惟兜率陀天上上妙快樂，作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「若有比丘及一切大眾，不厭生死樂生天者、愛敬無上菩提心者、欲為彌勒作弟子者，當作是觀。作是觀者，應持五戒八齋具足戒，身心精進不求斷結，修十善法，一一思惟兜率陀天上上妙快樂，作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。」

爾時優波離即從座起，整衣服頭面作禮，白佛言：「世尊！兜率陀天上乃有如是極妙樂事，今此大士何時於閻浮提沒生於彼天？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時優波離即從座起，整衣服頭面作禮，白佛言：「世尊！兜率陀天上乃有如是極妙樂事，今此大士何時於閻浮提沒生於彼天？」

佛告優波離：「彌勒先於波羅捺國劫波利村波婆利大婆羅門家生，却後十二年，二月十五日還本生處，結加趺坐如入滅定。身紫金色，光明豔赫如百千日，上至兜率陀天。其身舍利如鑄金像不動不搖，身圓光中有首楞嚴三昧般若波羅蜜字義炳然。時諸人天，尋即為起眾寶妙塔供養舍利。時兜率陀天七寶臺內摩尼殿上，師子床座忽然化生，於蓮華上結加趺坐，身如閻浮檀金色，長十六由旬，三十二相、八十種好皆悉具足，頂上肉髻髮紺瑠璃色，釋迦毘楞伽摩尼、百千萬億甄叔迦寶以嚴天冠。其天寶冠有百萬億色，一一色中有無量百千化佛，諸化菩薩以為侍者；復有他方諸大菩薩，作十八變隨意自在住天冠中。彌勒眉間有白毫相光，流出眾光作百寶色，三十二相，一一相中有五百億寶色，一一好亦有五百億寶色，一一相好艶出八萬四千光明雲；與諸天子各坐花座，晝夜六時，常說不退轉地法輪之行；經一時中成就五百億天子，令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如是處兜率陀天，晝夜恒說此法，度諸天子。閻浮提歲數五十六億萬歲，爾乃下生於閻浮提，如《彌勒下生經》說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「彌勒先於波羅捺國劫波利村波婆利大婆羅門家生，却後十二年，二月十五日還本生處，結加趺坐如入滅定。身紫金色，光明豔赫如百千日，上至兜率陀天。其身舍利如鑄金像不動不搖，身圓光中有首楞嚴三昧般若波羅蜜字義炳然。時諸人天，尋即為起眾寶妙塔供養舍利。時兜率陀天七寶臺內摩尼殿上，師子床座忽然化生，於蓮華上結加趺坐，身如閻浮檀金色，長十六由旬，三十二相、八十種好皆悉具足，頂上肉髻髮紺瑠璃色，釋迦毘楞伽摩尼、百千萬億甄叔迦寶以嚴天冠。其天寶冠有百萬億色，一一色中有無量百千化佛，諸化菩薩以為侍者；復有他方諸大菩薩，作十八變隨意自在住天冠中。彌勒眉間有白毫相光，流出眾光作百寶色，三十二相，一一相中有五百億寶色，一一好亦有五百億寶色，一一相好艶出八萬四千光明雲；與諸天子各坐花座，晝夜六時，常說不退轉地法輪之行；經一時中成就五百億天子，令不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。如是處兜率陀天，晝夜恒說此法，度諸天子。閻浮提歲數五十六億萬歲，爾乃下生於閻浮提，如《彌勒下生經》說。」

佛告優波離：「是名彌勒菩薩於閻浮提沒生兜率陀天因緣。佛滅度後我諸弟子，若有精勤修諸功德、威儀不缺，掃塔塗地，以眾名香、妙花供養，行眾三昧深入正受，讀誦經典，如是等人應當至心，雖不斷結如得六通，應當繫念念佛形像，稱彌勒名。如是等輩，若一念頃受八戒齋，修諸淨業發弘誓願，命終之後，譬如壯士屈申臂頃，即得往生兜率陀天，於蓮華上結加趺坐，百千天子作天伎樂，持天曼陀羅花、摩訶曼陀羅華，以散其上讚言：『善哉，善哉！善男子！汝於閻浮提廣修福業來生此處。此處名兜率陀天，今此天主名曰彌勒，汝當歸依。』應聲即禮，禮已諦觀眉間白毫相光，即得超越九十億劫生死之罪。是時菩薩隨其宿緣，為說妙法，令其堅固不退轉於無上道心。如是等眾生若淨諸業、行六事法，必定無疑，當得生於兜率天上值遇彌勒，亦隨彌勒下閻浮提，第一聞法，於未來世，值遇賢劫一切諸佛，於星宿劫，亦得值遇諸佛世尊，於諸佛前受菩提記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「是名彌勒菩薩於閻浮提沒生兜率陀天因緣。佛滅度後我諸弟子，若有精勤修諸功德、威儀不缺，掃塔塗地，以眾名香、妙花供養，行眾三昧深入正受，讀誦經典，如是等人應當至心，雖不斷結如得六通，應當繫念念佛形像，稱彌勒名。如是等輩，若一念頃受八戒齋，修諸淨業發弘誓願，命終之後，譬如壯士屈申臂頃，即得往生兜率陀天，於蓮華上結加趺坐，百千天子作天伎樂，持天曼陀羅花、摩訶曼陀羅華，以散其上讚言：『善哉，善哉！善男子！汝於閻浮提廣修福業來生此處。此處名兜率陀天，今此天主名曰彌勒，汝當歸依。』應聲即禮，禮已諦觀眉間白毫相光，即得超越九十億劫生死之罪。是時菩薩隨其宿緣，為說妙法，令其堅固不退轉於無上道心。如是等眾生若淨諸業、行六事法，必定無疑，當得生於兜率天上值遇彌勒，亦隨彌勒下閻浮提，第一聞法，於未來世，值遇賢劫一切諸佛，於星宿劫，亦得值遇諸佛世尊，於諸佛前受菩提記。」

佛告優波離：「佛滅度後，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等是諸大眾，若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者，聞已歡喜恭敬禮拜，此人命終如彈指頃即得往生，如前無異；但得聞是彌勒名者，命終亦不墮黑闇處、邊地、邪見、諸惡律儀，恒生正見眷屬成就，不謗三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「佛滅度後，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等是諸大眾，若有得聞彌勒菩薩摩訶薩名者，聞已歡喜恭敬禮拜，此人命終如彈指頃即得往生，如前無異；但得聞是彌勒名者，命終亦不墮黑闇處、邊地、邪見、諸惡律儀，恒生正見眷屬成就，不謗三寶。」

佛告優波離：「若善男子、善女人，犯諸禁戒造眾惡業，聞是菩薩大悲名字，五體投地誠心懺悔，是諸惡業速得清淨。未來世中諸眾生等，聞是菩薩大悲名稱，造立形像，香花、衣服、繒蓋、幢幡，禮拜繫念，此人命欲終時，彌勒菩薩放眉間白毫大人相光，與諸天子雨曼陀羅花，來迎此人。此人須臾即得往生，值遇彌勒，頭面禮敬，未舉頭頃便得聞法，即於無上道得不退轉，於未來世得值恒河沙等諸佛如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「若善男子、善女人，犯諸禁戒造眾惡業，聞是菩薩大悲名字，五體投地誠心懺悔，是諸惡業速得清淨。未來世中諸眾生等，聞是菩薩大悲名稱，造立形像，香花、衣服、繒蓋、幢幡，禮拜繫念，此人命欲終時，彌勒菩薩放眉間白毫大人相光，與諸天子雨曼陀羅花，來迎此人。此人須臾即得往生，值遇彌勒，頭面禮敬，未舉頭頃便得聞法，即於無上道得不退轉，於未來世得值恒河沙等諸佛如來。」

佛告優波離：「汝今諦聽，是彌勒菩薩於未來世，當為眾生作大歸依處。若有歸依彌勒菩薩者，當知是人於無上道得不退轉。彌勒菩薩成多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀時，如此行人，見佛光明即得授記。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「汝今諦聽，是彌勒菩薩於未來世，當為眾生作大歸依處。若有歸依彌勒菩薩者，當知是人於無上道得不退轉。彌勒菩薩成多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀時，如此行人，見佛光明即得授記。」

佛告優波離：「佛滅度後，四部弟子、天、龍、鬼神，若有欲生兜率陀天者，當作是觀繫念思惟，念兜率陀天，持佛禁戒，一日至七日，思念十善行十善道，以此功德迴向願生彌勒前者，當作是觀。作是觀者，若見一天人、見一蓮花，若一念頃稱彌勒名，此人除却千二百劫生死之罪；但聞彌勒名合掌恭敬，此人除却五十劫生死之罪；若有敬禮彌勒者，除却百億劫生死之罪；設不生天，未來世中龍花菩提樹下亦得值遇，發無上心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「佛滅度後，四部弟子、天、龍、鬼神，若有欲生兜率陀天者，當作是觀繫念思惟，念兜率陀天，持佛禁戒，一日至七日，思念十善行十善道，以此功德迴向願生彌勒前者，當作是觀。作是觀者，若見一天人、見一蓮花，若一念頃稱彌勒名，此人除却千二百劫生死之罪；但聞彌勒名合掌恭敬，此人除却五十劫生死之罪；若有敬禮彌勒者，除却百億劫生死之罪；設不生天，未來世中龍花菩提樹下亦得值遇，發無上心。」

說是語時，無量大眾即從坐起，頂禮佛足，禮彌勒足，遶佛及彌勒菩薩百千匝。未得道者各發誓願：「我等天人八部，今於佛前發誠實誓願，於未來世值遇彌勒，捨此身已皆得上生兜率陀天。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是語時，無量大眾即從坐起，頂禮佛足，禮彌勒足，遶佛及彌勒菩薩百千匝。未得道者各發誓願：「我等天人八部，今於佛前發誠實誓願，於未來世值遇彌勒，捨此身已皆得上生兜率陀天。」

世尊記曰：「汝等及未來世修福持戒，皆當往生彌勒菩薩前，為彌勒菩薩之所攝受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊記曰：「汝等及未來世修福持戒，皆當往生彌勒菩薩前，為彌勒菩薩之所攝受。」

佛告優波離：「作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波離：「作是觀者名為正觀，若他觀者名為邪觀。」

爾時，尊者阿難即從座起，叉手長跪白佛言：「世尊！善哉世尊！快說彌勒所有功德，亦記未來世修福眾生所得果報，我今隨喜。唯然世尊！此法之要云何受持？當何名此經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難即從座起，叉手長跪白佛言：「世尊！善哉世尊！快說彌勒所有功德，亦記未來世修福眾生所得果報，我今隨喜。唯然世尊！此法之要云何受持？當何名此經？」

佛告阿難：「汝持佛語慎勿忘失，為未來世開生天路、示菩提相，莫斷佛種。此經名『彌勒菩薩般涅槃』，亦名『觀彌勒菩薩生兜率陀天勸發菩提心』，如是受持。」佛說是語時，他方來會十萬菩薩，得首楞嚴三昧；八萬億諸天發菩提心，皆願隨從彌勒下生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「汝持佛語慎勿忘失，為未來世開生天路、示菩提相，莫斷佛種。此經名『彌勒菩薩般涅槃』，亦名『觀彌勒菩薩生兜率陀天勸發菩提心』，如是受持。」佛說是語時，他方來會十萬菩薩，得首楞嚴三昧；八萬億諸天發菩提心，皆願隨從彌勒下生。

佛說是語時，四部弟子、天龍八部，聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是語時，四部弟子、天龍八部，聞佛所說，皆大歡喜，禮佛而退。