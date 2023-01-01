藥師琉璃光七佛本願功德經

藥師琉璃光七佛本願功德經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師琉璃光七佛本願功德經卷下

大唐三藏法師義淨於佛光內寺譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師義淨於佛光內寺譯

爾時，佛告曼殊室利：「彼藥師琉璃光如來，行菩薩道時，所發大願，及彼佛土功德莊嚴，我於一劫、若過一劫，說不能盡。然彼佛土純一清淨，無諸欲染，亦無女人及三惡趣、苦惱之聲，以淨琉璃而為其地，城闕、宮殿，及諸廊宇、軒窓、羅網，皆七寶成，亦如西方極樂世界功德莊嚴。於彼國中，有二菩薩，一名日光遍照，二名月光遍照，於彼無量菩薩眾中而為上首，能持彼佛正法寶藏。是故，曼殊室利！若有淨信男子、女人，應當願生彼佛世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告曼殊室利：「彼藥師琉璃光如來，行菩薩道時，所發大願，及彼佛土功德莊嚴，我於一劫、若過一劫，說不能盡。然彼佛土純一清淨，無諸欲染，亦無女人及三惡趣、苦惱之聲，以淨琉璃而為其地，城闕、宮殿，及諸廊宇、軒窓、羅網，皆七寶成，亦如西方極樂世界功德莊嚴。於彼國中，有二菩薩，一名日光遍照，二名月光遍照，於彼無量菩薩眾中而為上首，能持彼佛正法寶藏。是故，曼殊室利！若有淨信男子、女人，應當願生彼佛世界。

「復次，曼殊室利！若有眾生，不識善惡，惟懷貪惜，不知惠施及施果報，愚癡少智，無有信心；多畜珍財，勤勞守護，見乞者來，心生不喜；設不獲已，行惠施時，如割身肉，深生悋惜。復有無量慳貪有情，積集資財，然於自身，尚不能用，況當供給父母、妻子、奴婢、僕使及來乞者？彼諸有情，從此命終，生餓鬼中，或傍生趣。由昔人間曾聞藥師琉璃光如來名故，雖在惡趣，還得憶念彼如來名，即於彼沒，生在人中，得宿命智，念畏惡趣苦，不樂欲樂，好行惠施，讚歎施者，所有財物無慳悋心，漸次尚能以頭目、手足、血肉、身分施來求者，況餘財物？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！若有眾生，不識善惡，惟懷貪惜，不知惠施及施果報，愚癡少智，無有信心；多畜珍財，勤勞守護，見乞者來，心生不喜；設不獲已，行惠施時，如割身肉，深生悋惜。復有無量慳貪有情，積集資財，然於自身，尚不能用，況當供給父母、妻子、奴婢、僕使及來乞者？彼諸有情，從此命終，生餓鬼中，或傍生趣。由昔人間曾聞藥師琉璃光如來名故，雖在惡趣，還得憶念彼如來名，即於彼沒，生在人中，得宿命智，念畏惡趣苦，不樂欲樂，好行惠施，讚歎施者，所有財物無慳悋心，漸次尚能以頭目、手足、血肉、身分施來求者，況餘財物？

「復次，曼殊室利！若復有人，歸依世尊，受諸學處，而破壞戒威儀，及壞正見；諸有持戒正見，不求多聞，於佛所說契經深義不能解了；雖有多聞，而懷憍慢，由慢心故，自是非他，嫌謗正法，為魔伴黨。如是愚人，自行邪見，復令無量百千俱胝有情墮大險坑。此諸有情，墮於地獄、傍生、鬼趣，若曾聞此藥師琉璃光如來名號，由彼如來本願威力，於地獄中憶佛名號，從彼命盡，還生人間。正見精進，意樂調善，捨俗出家，於佛法中受持學處，無有毀犯，正見多聞，解甚深義，離於憍慢，不謗正法，不為魔伴，漸次修行諸菩薩行，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！若復有人，歸依世尊，受諸學處，而破壞戒威儀，及壞正見；諸有持戒正見，不求多聞，於佛所說契經深義不能解了；雖有多聞，而懷憍慢，由慢心故，自是非他，嫌謗正法，為魔伴黨。如是愚人，自行邪見，復令無量百千俱胝有情墮大險坑。此諸有情，墮於地獄、傍生、鬼趣，若曾聞此藥師琉璃光如來名號，由彼如來本願威力，於地獄中憶佛名號，從彼命盡，還生人間。正見精進，意樂調善，捨俗出家，於佛法中受持學處，無有毀犯，正見多聞，解甚深義，離於憍慢，不謗正法，不為魔伴，漸次修行諸菩薩行，乃至菩提。

「復次，曼殊室利！若諸有情，慳貪嫉妬，造諸惡業，自讚毀他，命終當墮三惡趣中，無量千歲受諸劇苦；從彼終已，來生人間，或作牛、馬、駝、驢之屬，恒被鞭撻，飢渴纏心，身常負重，困苦疲極；若得為人，生居下賤、奴婢、僕使，被他驅役，恒不自在。由昔人中曾聞藥師琉璃光如來名號，彼善根力，今復憶念，至心歸依，以佛神力，眾苦解脫，諸根聰利，智慧多聞，恒求勝法，常遇善友，永斷魔羂，破無明㲉，竭煩惱河，解脫一切生老病死、憂悲苦惱，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！若諸有情，慳貪嫉妬，造諸惡業，自讚毀他，命終當墮三惡趣中，無量千歲受諸劇苦；從彼終已，來生人間，或作牛、馬、駝、驢之屬，恒被鞭撻，飢渴纏心，身常負重，困苦疲極；若得為人，生居下賤、奴婢、僕使，被他驅役，恒不自在。由昔人中曾聞藥師琉璃光如來名號，彼善根力，今復憶念，至心歸依，以佛神力，眾苦解脫，諸根聰利，智慧多聞，恒求勝法，常遇善友，永斷魔羂，破無明㲉，竭煩惱河，解脫一切生老病死、憂悲苦惱，乃至菩提。

「復次，曼殊室利！若諸有情，好憙乖離，更相鬪訟，惱亂自他，以身語意造諸惡業，展轉常為不饒益事，互相謀害；告召山林、樹塚等神，殺諸眾生，取其血肉，祭祀藥叉、羅剎神等，書怨人名，或作形像，以惡呪術而呪詛之，厭魅、蠱道、呪起死屍，令斷彼命，及壞其身。是諸有情，若得聞此藥師琉璃光如來名號，彼諸惡緣悉不能害，一切展轉皆起慈悲，利益安樂，無損惱意，及嫌恨心，於自所有，常生喜足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！若諸有情，好憙乖離，更相鬪訟，惱亂自他，以身語意造諸惡業，展轉常為不饒益事，互相謀害；告召山林、樹塚等神，殺諸眾生，取其血肉，祭祀藥叉、羅剎神等，書怨人名，或作形像，以惡呪術而呪詛之，厭魅、蠱道、呪起死屍，令斷彼命，及壞其身。是諸有情，若得聞此藥師琉璃光如來名號，彼諸惡緣悉不能害，一切展轉皆起慈悲，利益安樂，無損惱意，及嫌恨心，於自所有，常生喜足。

「復次，曼殊室利！若有四眾，苾芻、苾芻尼、近事男、近事女，及餘淨信男子、女人，若能受持八支齋戒，或經一年，或復三月，受持學處，以此善根，願生西方極樂世界，見無量壽佛。若聞藥師琉璃光如來名號，臨命終時，有八菩薩，乘神通來示其去處，即於彼界種種雜色眾寶花中自然化生。或有因此生於天上，雖生天中，而昔善根亦不窮盡，不復更生諸餘惡趣。天上壽盡，還生人間，或為輪王，統攝四洲，威德自在，勸化無量百千有情，於十善道令其修習；或生剎帝利、婆羅門、居士、貴族，多饒財寶，倉庫盈溢，形相端嚴，眷屬隆盛，聰明智慧，勇健威猛，有大身力。若是女人，得聞藥師琉璃光如來名號，至心受持，於後不復更受女身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！若有四眾，苾芻、苾芻尼、近事男、近事女，及餘淨信男子、女人，若能受持八支齋戒，或經一年，或復三月，受持學處，以此善根，願生西方極樂世界，見無量壽佛。若聞藥師琉璃光如來名號，臨命終時，有八菩薩，乘神通來示其去處，即於彼界種種雜色眾寶花中自然化生。或有因此生於天上，雖生天中，而昔善根亦不窮盡，不復更生諸餘惡趣。天上壽盡，還生人間，或為輪王，統攝四洲，威德自在，勸化無量百千有情，於十善道令其修習；或生剎帝利、婆羅門、居士、貴族，多饒財寶，倉庫盈溢，形相端嚴，眷屬隆盛，聰明智慧，勇健威猛，有大身力。若是女人，得聞藥師琉璃光如來名號，至心受持，於後不復更受女身。

「復次，曼殊室利！彼藥師琉璃光如來得菩提時，由本願力，觀諸有情，遇眾病苦，瘦瘧、乾消、黃熱等病，或被厭魅、蠱道所中，或復短命，或時橫死，欲令是等病苦消除，所求願滿。時，彼世尊入三摩地，名曰滅除一切眾生苦惱，既入定已，於肉髻中出大光明，光中演說大陀羅尼呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！彼藥師琉璃光如來得菩提時，由本願力，觀諸有情，遇眾病苦，瘦瘧、乾消、黃熱等病，或被厭魅、蠱道所中，或復短命，或時橫死，欲令是等病苦消除，所求願滿。時，彼世尊入三摩地，名曰滅除一切眾生苦惱，既入定已，於肉髻中出大光明，光中演說大陀羅尼呪曰：

「『南謨薄伽伐帝 鞞殺社寠嚕 薜琉璃鉢喇婆 曷囉闍也 呾他揭多也 阿囉𠿒帝 三藐三勃陀也呾姪他唵 鞞殺逝鞞殺逝 鞞殺社三沒揭帝 莎訶』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『南謨薄伽伐帝 鞞殺社寠嚕 薜琉璃鉢喇婆 曷囉闍也 呾他揭多也 阿囉𠿒帝 三藐三勃陀也呾姪他唵 鞞殺逝鞞殺逝 鞞殺社三沒揭帝 莎訶』

「爾時，光中說此呪已，大地震動，放大光明，一切眾生，病苦皆除，受安隱樂。曼殊室利！若見男子、女人，有病苦者，應當一心為彼病人清淨澡漱，或食、或藥、或無蟲水，呪一百八遍，與彼服食，所有病苦悉皆消滅。若有所求，至心念誦，皆得如意，無病延年，命終之後，生彼世界，得不退轉，乃至菩提。是故，曼殊室利！若有男子、女人，於彼藥師琉璃光如來，至心慇重、恭敬供養者，常持此呪，勿令廢忘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，光中說此呪已，大地震動，放大光明，一切眾生，病苦皆除，受安隱樂。曼殊室利！若見男子、女人，有病苦者，應當一心為彼病人清淨澡漱，或食、或藥、或無蟲水，呪一百八遍，與彼服食，所有病苦悉皆消滅。若有所求，至心念誦，皆得如意，無病延年，命終之後，生彼世界，得不退轉，乃至菩提。是故，曼殊室利！若有男子、女人，於彼藥師琉璃光如來，至心慇重、恭敬供養者，常持此呪，勿令廢忘。

「復次，曼殊室利！若有淨信男子、女人，得聞如上七佛、如來、應、正等覺所有名號，聞已誦持，晨嚼齒木，澡漱清淨，以諸香花、末香、燒香、塗香，作眾伎樂，供養形像；於此經典，若自書，若教人書，一心受持，聽聞其義；於彼法師，應修供養，一切所有資身之具，悉皆施與，勿令乏少。如是便蒙諸佛護念，所求願滿，乃至菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！若有淨信男子、女人，得聞如上七佛、如來、應、正等覺所有名號，聞已誦持，晨嚼齒木，澡漱清淨，以諸香花、末香、燒香、塗香，作眾伎樂，供養形像；於此經典，若自書，若教人書，一心受持，聽聞其義；於彼法師，應修供養，一切所有資身之具，悉皆施與，勿令乏少。如是便蒙諸佛護念，所求願滿，乃至菩提。」

爾時，曼殊室利童子白佛言：「世尊！我於末法之時，誓以種種方便，令諸淨信男子、女人，得聞七佛如來名號，乃至睡中亦以佛名令其覺悟。世尊！若於此經，受持讀誦，或復為他演說開示，若自書，若教人書，恭敬尊重，以種種華香、塗香、末香、燒香、華鬘、瓔珞、幡蓋、伎樂而為供養，以五色繒綵，而裹𧙍之，灑掃淨處，置高座上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊室利童子白佛言：「世尊！我於末法之時，誓以種種方便，令諸淨信男子、女人，得聞七佛如來名號，乃至睡中亦以佛名令其覺悟。世尊！若於此經，受持讀誦，或復為他演說開示，若自書，若教人書，恭敬尊重，以種種華香、塗香、末香、燒香、華鬘、瓔珞、幡蓋、伎樂而為供養，以五色繒綵，而裹𧙍之，灑掃淨處，置高座上。

「是時，四大天王與其眷屬，及餘無量百千天眾，皆詣其所，供養守護。世尊！若此經寶流行之處，及受持者，以彼七佛如來本願功德，及聞名號威神之力，當知是處無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣，設已奪者，還得如故，身心安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，四大天王與其眷屬，及餘無量百千天眾，皆詣其所，供養守護。世尊！若此經寶流行之處，及受持者，以彼七佛如來本願功德，及聞名號威神之力，當知是處無復橫死，亦復不為諸惡鬼神奪其精氣，設已奪者，還得如故，身心安樂。」

佛告曼殊室利：「如是！如是！如汝所說。曼殊室利！若有淨信男子、女人，欲供養彼七如來者，應先敬造七佛形像，安在清淨上妙之座，散花、燒香，以諸幢幡，莊嚴其處；七日七夜，受八戒齋，食清淨食，澡浴身體，著新淨衣；心無垢濁，亦無恚害，於諸有情常起利樂、慈悲喜捨、平等之心；鼓樂絃歌，稱讚功德，右繞佛像；念彼如來所有本願，讀誦此經，思惟其義，演說開示。隨其所願，求長壽得長壽，求富饒得富饒，求官位得官位，求男女得男女，一切皆遂。若復有人，忽得惡夢，見諸惡相，或怪鳥來集，或於其家，百怪出現，此人若以上妙資具，恭敬供養彼諸佛者，惡夢、惡相、諸不吉祥，悉皆隱沒，不能為患。或有水火、刀毒、懸崖、險道、惡象、師子、虎狼、熊羆、蛇蠍、蜈蚣如是等怖，若能至心憶念彼佛，恭敬供養，一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾，盜賊反亂，憶念恭敬彼如來者，所有怨敵悉皆退散。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利：「如是！如是！如汝所說。曼殊室利！若有淨信男子、女人，欲供養彼七如來者，應先敬造七佛形像，安在清淨上妙之座，散花、燒香，以諸幢幡，莊嚴其處；七日七夜，受八戒齋，食清淨食，澡浴身體，著新淨衣；心無垢濁，亦無恚害，於諸有情常起利樂、慈悲喜捨、平等之心；鼓樂絃歌，稱讚功德，右繞佛像；念彼如來所有本願，讀誦此經，思惟其義，演說開示。隨其所願，求長壽得長壽，求富饒得富饒，求官位得官位，求男女得男女，一切皆遂。若復有人，忽得惡夢，見諸惡相，或怪鳥來集，或於其家，百怪出現，此人若以上妙資具，恭敬供養彼諸佛者，惡夢、惡相、諸不吉祥，悉皆隱沒，不能為患。或有水火、刀毒、懸崖、險道、惡象、師子、虎狼、熊羆、蛇蠍、蜈蚣如是等怖，若能至心憶念彼佛，恭敬供養，一切怖畏皆得解脫。若他國侵擾，盜賊反亂，憶念恭敬彼如來者，所有怨敵悉皆退散。

「復次，曼殊室利！若有淨信男子、女人等，乃至盡形，不事餘天，惟當一心歸佛、法、僧，受持禁戒，若五戒、十戒、菩薩二十四戒、苾芻二百五十戒、苾芻尼五百戒，於諸戒中，或有毀犯，怖墮惡趣，若能專念彼佛名號、恭敬供養者，必定不生三惡趣中。或有女人，臨當產時，受於極苦，若能至心稱名，禮讚恭敬，供養七佛如來，眾苦皆除，所生之子顏貌端正，見者歡喜，利根聰明，少病安樂，無有非人奪其精氣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！若有淨信男子、女人等，乃至盡形，不事餘天，惟當一心歸佛、法、僧，受持禁戒，若五戒、十戒、菩薩二十四戒、苾芻二百五十戒、苾芻尼五百戒，於諸戒中，或有毀犯，怖墮惡趣，若能專念彼佛名號、恭敬供養者，必定不生三惡趣中。或有女人，臨當產時，受於極苦，若能至心稱名，禮讚恭敬，供養七佛如來，眾苦皆除，所生之子顏貌端正，見者歡喜，利根聰明，少病安樂，無有非人奪其精氣。」

爾時，世尊告阿難言：「如我稱揚彼七如來名號功德，此是諸佛甚深境界，難可了知，汝勿生疑。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告阿難言：「如我稱揚彼七如來名號功德，此是諸佛甚深境界，難可了知，汝勿生疑。」

阿難白言：「世尊！我於如來所說契經深義，不生疑惑。所以者何？一切如來身、語、意業，皆無虛妄。世尊！此日月輪，可令墮落；妙高山王，可使傾動；諸佛所言，終無有異。世尊！然有眾生，信根不具，聞說諸佛甚深境界，作是思惟：『云何但念七佛名號，便獲爾所功德、勝利？』由此不信，便生誹謗。彼於長夜，失大利樂，墮諸惡趣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白言：「世尊！我於如來所說契經深義，不生疑惑。所以者何？一切如來身、語、意業，皆無虛妄。世尊！此日月輪，可令墮落；妙高山王，可使傾動；諸佛所言，終無有異。世尊！然有眾生，信根不具，聞說諸佛甚深境界，作是思惟：『云何但念七佛名號，便獲爾所功德、勝利？』由此不信，便生誹謗。彼於長夜，失大利樂，墮諸惡趣。」

佛告阿難：「彼諸有情，若得耳聞諸佛名號，墮惡趣者，無有是處，唯除定業不可轉者。阿難！此是諸佛甚深境界，難可信解。汝能信受，當知皆是如來威力。阿難！一切聲聞及獨覺等，皆不能知，唯除一生補處菩薩。阿難！人身難得；於三寶中信敬、尊重，亦難可得；得聞七佛如來名號，復難於是。阿難！彼諸如來無量菩薩行、無量巧方便、無量廣大願，如是行願、善巧方便，我若一劫、若過一劫，說不能盡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「彼諸有情，若得耳聞諸佛名號，墮惡趣者，無有是處，唯除定業不可轉者。阿難！此是諸佛甚深境界，難可信解。汝能信受，當知皆是如來威力。阿難！一切聲聞及獨覺等，皆不能知，唯除一生補處菩薩。阿難！人身難得；於三寶中信敬、尊重，亦難可得；得聞七佛如來名號，復難於是。阿難！彼諸如來無量菩薩行、無量巧方便、無量廣大願，如是行願、善巧方便，我若一劫、若過一劫，說不能盡。」

爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名曰救脫，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白言：「世尊！於後末世像法起時，若有眾生，為諸病苦之所逼惱，身形羸瘦，不能飲食，喉脣乾燥，目視皆暗，死相現前，父母、親屬、朋友、知識，啼泣圍繞。身臥本處，見彼琰魔法王之使，引其神識，將至王所。然諸有情，有俱生神，隨其所作善惡之業，悉皆記錄，授與彼王，王即依法問其所作，隨彼罪福，而處斷之。是時，病人親屬、知識，若能為彼歸依諸佛，種種莊嚴，如法供養。而彼神識，或經七日，或二七日，乃至七七日，如從夢覺，復本精神，皆自憶知善、不善業所得果報，由自證見業報不虛，乃至命難亦不造惡。是故，淨信男子、女人，皆應受持七佛名號，隨力所能，恭敬供養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有一菩薩摩訶薩，名曰救脫，即從座起，偏袒右肩，右膝著地，合掌向佛，白言：「世尊！於後末世像法起時，若有眾生，為諸病苦之所逼惱，身形羸瘦，不能飲食，喉脣乾燥，目視皆暗，死相現前，父母、親屬、朋友、知識，啼泣圍繞。身臥本處，見彼琰魔法王之使，引其神識，將至王所。然諸有情，有俱生神，隨其所作善惡之業，悉皆記錄，授與彼王，王即依法問其所作，隨彼罪福，而處斷之。是時，病人親屬、知識，若能為彼歸依諸佛，種種莊嚴，如法供養。而彼神識，或經七日，或二七日，乃至七七日，如從夢覺，復本精神，皆自憶知善、不善業所得果報，由自證見業報不虛，乃至命難亦不造惡。是故，淨信男子、女人，皆應受持七佛名號，隨力所能，恭敬供養。」

爾時，具壽阿難問救脫菩薩曰：「善男子！恭敬供養彼七如來，其法云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽阿難問救脫菩薩曰：「善男子！恭敬供養彼七如來，其法云何？」

救脫菩薩言：「大德！若有病人及餘災厄，欲令脫者，當為其人七日七夜持八戒齋；應以飲食，及餘資具，隨其所有，供佛及僧；晝夜六時，恭敬禮拜七佛如來，讀誦此經四十九遍；然四十九燈，造彼如來形像七軀，一一像前各置七燈，其七燈狀圓若車輪，乃至四十九夜，光明不絕；造雜綵幡四十九首，并一長幡四十九尺；放四十九生。如是即能離災厄難，不為諸橫、惡鬼所持。大德阿難！是為供養如來法式。若有於此七佛之中，隨其一佛稱名供養者，皆得如是無量功德，所求願滿，何況盡能具足供養？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩言：「大德！若有病人及餘災厄，欲令脫者，當為其人七日七夜持八戒齋；應以飲食，及餘資具，隨其所有，供佛及僧；晝夜六時，恭敬禮拜七佛如來，讀誦此經四十九遍；然四十九燈，造彼如來形像七軀，一一像前各置七燈，其七燈狀圓若車輪，乃至四十九夜，光明不絕；造雜綵幡四十九首，并一長幡四十九尺；放四十九生。如是即能離災厄難，不為諸橫、惡鬼所持。大德阿難！是為供養如來法式。若有於此七佛之中，隨其一佛稱名供養者，皆得如是無量功德，所求願滿，何況盡能具足供養？

「復次，大德阿難！若剎帝利灌頂王等，災難起時，所謂：人眾疾疫難、他國侵逼難、自界叛逆難、星宿變怪難、日月薄蝕難、非時風雨難、過時不雨難，彼剎帝利灌頂王等，爾時當於一切有情起慈悲心，放大恩赦，脫諸幽厄、苦惱眾生，如前法式，供養諸佛。由此善根及彼如來本願力故，令其國界即得安隱，風雨順時，穀稼成熟，國內眾生無病安樂，又無暴惡藥叉等神共相惱亂，一切惡相悉皆隱沒。而剎帝利灌頂王等，皆得增益壽命、色力，無病自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，大德阿難！若剎帝利灌頂王等，災難起時，所謂：人眾疾疫難、他國侵逼難、自界叛逆難、星宿變怪難、日月薄蝕難、非時風雨難、過時不雨難，彼剎帝利灌頂王等，爾時當於一切有情起慈悲心，放大恩赦，脫諸幽厄、苦惱眾生，如前法式，供養諸佛。由此善根及彼如來本願力故，令其國界即得安隱，風雨順時，穀稼成熟，國內眾生無病安樂，又無暴惡藥叉等神共相惱亂，一切惡相悉皆隱沒。而剎帝利灌頂王等，皆得增益壽命、色力，無病自在。

「大德阿難！若帝后妃主、儲君王子、大臣輔相、宮中婇女、百官黎庶，為病所苦，及餘厄難，亦應敬造七佛形像，讀誦此經，然燈造幡，放諸生命，至誠供養，燒香散花，即得病苦銷除，解脫眾難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大德阿難！若帝后妃主、儲君王子、大臣輔相、宮中婇女、百官黎庶，為病所苦，及餘厄難，亦應敬造七佛形像，讀誦此經，然燈造幡，放諸生命，至誠供養，燒香散花，即得病苦銷除，解脫眾難。」

爾時，具壽阿難問救脫菩薩言：「善男子！云何已盡之命而可增益？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽阿難問救脫菩薩言：「善男子！云何已盡之命而可增益？」

救脫菩薩言：「大德！仁豈不聞如來說有九橫死耶？由是世尊為說呪藥，隨事救療，然燈造幡，修諸福業，以修福故，得延壽命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩言：「大德！仁豈不聞如來說有九橫死耶？由是世尊為說呪藥，隨事救療，然燈造幡，修諸福業，以修福故，得延壽命。」

阿難問言：「九橫云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難問言：「九橫云何？」

救脫菩薩言：「一者，若諸有情，得病雖輕，然無醫藥及看病者，設復遇醫，不授其藥，實不應死，而便橫死；又信世間邪魔外道、妖㜸之師，妄說禍福，便生恐動，心不自正，卜問吉凶，殺諸眾生，求神解奏，呼召魍魎，請福祈恩，欲冀延年，終不能得，愚迷倒見，遂令橫死，入於地獄，無有出期。二者，橫為王法之所誅戮。三者，畋獵嬉戲，耽婬嗜酒，放逸無度，橫為非人奪其精氣。四者，橫為火焚。五者，橫為水溺。六者，橫為種種惡獸所噉。七者，橫墮山崖。八者，橫為毒藥、厭禱、呪詛、起屍鬼等之所中害。九者，飢渴所困，不得飲食，而便橫死。是為如來略說橫死有此九種，其餘復有無量諸橫，難可具說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救脫菩薩言：「一者，若諸有情，得病雖輕，然無醫藥及看病者，設復遇醫，不授其藥，實不應死，而便橫死；又信世間邪魔外道、妖㜸之師，妄說禍福，便生恐動，心不自正，卜問吉凶，殺諸眾生，求神解奏，呼召魍魎，請福祈恩，欲冀延年，終不能得，愚迷倒見，遂令橫死，入於地獄，無有出期。二者，橫為王法之所誅戮。三者，畋獵嬉戲，耽婬嗜酒，放逸無度，橫為非人奪其精氣。四者，橫為火焚。五者，橫為水溺。六者，橫為種種惡獸所噉。七者，橫墮山崖。八者，橫為毒藥、厭禱、呪詛、起屍鬼等之所中害。九者，飢渴所困，不得飲食，而便橫死。是為如來略說橫死有此九種，其餘復有無量諸橫，難可具說。

「復次，阿難！彼琰魔王，簿錄世間所有名籍。若諸有情，不孝、五逆、毀辱三寶、壞君臣法、破於禁戒，琰魔法王隨罪輕重，考而罰之。是故，我今勸諸有情，然燈造幡，放生修福，令度苦厄，不遭眾難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，阿難！彼琰魔王，簿錄世間所有名籍。若諸有情，不孝、五逆、毀辱三寶、壞君臣法、破於禁戒，琰魔法王隨罪輕重，考而罰之。是故，我今勸諸有情，然燈造幡，放生修福，令度苦厄，不遭眾難。」

爾時，眾中有十二藥叉大將，俱在會坐。其名曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有十二藥叉大將，俱在會坐。其名曰：

宮毘羅大將， 跋折羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宮毘羅大將， 跋折羅大將，

迷企羅大將， 頞儞羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迷企羅大將， 頞儞羅大將，

末儞羅大將， 娑儞羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 末儞羅大將， 娑儞羅大將，

因陀羅大將， 波夷羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因陀羅大將， 波夷羅大將，

薄呼羅大將， 真達羅大將， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 薄呼羅大將， 真達羅大將，

朱杜羅大將， 毘羯羅大將。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 朱杜羅大將， 毘羯羅大將。

此十二藥叉大將，一一各有七千藥叉以為眷屬，同時舉聲，白佛言：「世尊！我等今者，蒙佛威力，得聞七佛如來名號，於諸惡趣無復怖畏。我等相率，皆同一心，乃至盡形，歸佛、法、僧，誓當荷負一切有情，為作義利，饒益安樂。隨於何處城邑、聚落、空閑林中，若有此經流布讀誦，或復受持七佛名號，恭敬供養者，我等眷屬衛護是人，令脫眾難，所有願求悉令滿足。或有疾厄，求度脫者，亦應讀誦此經，以五色縷，結我名字，得如願已，然後解結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此十二藥叉大將，一一各有七千藥叉以為眷屬，同時舉聲，白佛言：「世尊！我等今者，蒙佛威力，得聞七佛如來名號，於諸惡趣無復怖畏。我等相率，皆同一心，乃至盡形，歸佛、法、僧，誓當荷負一切有情，為作義利，饒益安樂。隨於何處城邑、聚落、空閑林中，若有此經流布讀誦，或復受持七佛名號，恭敬供養者，我等眷屬衛護是人，令脫眾難，所有願求悉令滿足。或有疾厄，求度脫者，亦應讀誦此經，以五色縷，結我名字，得如願已，然後解結。」

爾時，世尊讚諸藥叉大將言：「善哉！善哉！大藥叉將！汝等念報七佛如來恩德者，常應如是利益、安樂一切有情。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚諸藥叉大將言：「善哉！善哉！大藥叉將！汝等念報七佛如來恩德者，常應如是利益、安樂一切有情。」

爾時，會中有多天眾，智慧尠少，作如是念：「云何過是殑伽河沙諸佛世界現在如來，暫聞名者，便獲無邊殊勝功德？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，會中有多天眾，智慧尠少，作如是念：「云何過是殑伽河沙諸佛世界現在如來，暫聞名者，便獲無邊殊勝功德？」

爾時，釋迦牟尼如來，知諸天眾心之所念，即入警召一切如來甚深妙定。纔入定已，一切三千大千世界六種震動，雨天妙花及天香末。彼七如來見是相已，各從其國來至索訶世界，與釋迦如來共相問訊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋迦牟尼如來，知諸天眾心之所念，即入警召一切如來甚深妙定。纔入定已，一切三千大千世界六種震動，雨天妙花及天香末。彼七如來見是相已，各從其國來至索訶世界，與釋迦如來共相問訊。

時，佛世尊由其先世本願力故，各各自於天寶莊嚴師子座上隨處安坐，諸菩薩眾，天龍八部，人、非人等，國王、王子、中宮、妃主，并諸大臣、婆羅門、長者、居士，前後圍遶而為說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛世尊由其先世本願力故，各各自於天寶莊嚴師子座上隨處安坐，諸菩薩眾，天龍八部，人、非人等，國王、王子、中宮、妃主，并諸大臣、婆羅門、長者、居士，前後圍遶而為說法。

時，諸天眾見彼如來皆已雲集，生大希有，疑惑便除。時，諸大眾，歎未曾有，同聲讚言：「善哉！善哉！釋迦如來！饒益我等，為除疑念，令彼如來皆至於此。」時，諸大眾各隨自力，以妙香華、及眾瓔珞、諸天伎樂供養如來，右遶七匝，合掌禮敬，讚言：「希有！希有！諸佛如來甚深境界不可思議，由先願力，善巧方便，共現如是奇異之相。」爾時，大眾各各發願，願諸眾生皆得如是如來勝定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸天眾見彼如來皆已雲集，生大希有，疑惑便除。時，諸大眾，歎未曾有，同聲讚言：「善哉！善哉！釋迦如來！饒益我等，為除疑念，令彼如來皆至於此。」時，諸大眾各隨自力，以妙香華、及眾瓔珞、諸天伎樂供養如來，右遶七匝，合掌禮敬，讚言：「希有！希有！諸佛如來甚深境界不可思議，由先願力，善巧方便，共現如是奇異之相。」爾時，大眾各各發願，願諸眾生皆得如是如來勝定。

爾時，曼殊室利即從座起，合掌恭敬，遶佛七匝，禮雙足已，白言：「世尊！善哉！善哉！如來定力不可思議，由本願力，方便善巧，成就眾生。惟願為說大力神呪，能令來世薄福眾生，病惱所纏、日月星辰所有厄難、疫病怨惡、及行險道、遭諸恐怖，為作歸依，令得安隱。彼諸眾生，於此神呪，若自書、教人書，受持讀誦，廣為他說，常蒙諸佛之所護念，佛自現身，令願滿足，不墮惡趣，亦無橫死。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊室利即從座起，合掌恭敬，遶佛七匝，禮雙足已，白言：「世尊！善哉！善哉！如來定力不可思議，由本願力，方便善巧，成就眾生。惟願為說大力神呪，能令來世薄福眾生，病惱所纏、日月星辰所有厄難、疫病怨惡、及行險道、遭諸恐怖，為作歸依，令得安隱。彼諸眾生，於此神呪，若自書、教人書，受持讀誦，廣為他說，常蒙諸佛之所護念，佛自現身，令願滿足，不墮惡趣，亦無橫死。」

時，諸如來讚曼殊室利言：「善哉！善哉！此是我等威神之力，令汝勸請，哀愍眾生，離諸苦難，為說神呪。汝應諦聽，善思念之，我當為說。曼殊室利！有大神呪名曰如來定力琉璃光，若有男子、女人，書寫、讀誦，恭敬供養，於諸含識起大悲心，所有願求皆得滿足，諸佛現身而為護念，離眾障惱，當生佛國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸如來讚曼殊室利言：「善哉！善哉！此是我等威神之力，令汝勸請，哀愍眾生，離諸苦難，為說神呪。汝應諦聽，善思念之，我當為說。曼殊室利！有大神呪名曰如來定力琉璃光，若有男子、女人，書寫、讀誦，恭敬供養，於諸含識起大悲心，所有願求皆得滿足，諸佛現身而為護念，離眾障惱，當生佛國。」

時七如來以一音聲，即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時七如來以一音聲，即說呪曰：

「但姪他 具謎具謎𧫦尼謎膩呬(上) 末底末底 馺䫂怛他揭多三摩地頞提瑟恥帝 頞帝末帝波例 波跛輸但儞 薩婆波跛那世也 㪍睇勃圖 唱答謎隖謎矩謎 佛鐸器怛羅 鉢里輸但儞曇謎昵曇謎 謎嚕謎嚕 謎嚧尸朅囇薩婆哥羅 蜜栗覩(丁庾) 尼婆𡃤儞 勃提蘇勃睇 佛陀陀頞提瑟侘泥娜曷𠸪叉覩謎 薩婆提婆 三謎頞三謎三曼捼(奴和)漢㘓覩謎薩婆佛陀菩提薩埵 苫謎苫謎 鉢喇苦謎曼 覩謎 薩婆伊底隖波達婆薩婆毘何大也 薩婆薩埵難者晡㘓泥晡㘓泥(去)晡㘓也謎 薩婆阿舍 薜琉璃也 鉢唎底婆細 薩婆波跛 著楊羯囇莎訶」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但姪他 具謎具謎𧫦尼謎膩呬(上) 末底末底 馺䫂怛他揭多三摩地頞提瑟恥帝 頞帝末帝波例 波跛輸但儞 薩婆波跛那世也 㪍睇勃圖 唱答謎隖謎矩謎 佛鐸器怛羅 鉢里輸但儞曇謎昵曇謎 謎嚕謎嚕 謎嚧尸朅囇薩婆哥羅 蜜栗覩(丁庾) 尼婆𡃤儞 勃提蘇勃睇 佛陀陀頞提瑟侘泥娜曷𠸪叉覩謎 薩婆提婆 三謎頞三謎三曼捼(奴和)漢㘓覩謎薩婆佛陀菩提薩埵 苫謎苫謎 鉢喇苦謎曼 覩謎 薩婆伊底隖波達婆薩婆毘何大也 薩婆薩埵難者晡㘓泥晡㘓泥(去)晡㘓也謎 薩婆阿舍 薜琉璃也 鉢唎底婆細 薩婆波跛 著楊羯囇莎訶」

爾時，七佛說此呪時，光明普照，大地震動，種種神變，一時俱現。時，諸大眾見此事已，各各隨力，以天香花、塗香、末香奉上彼佛，咸唱善哉，右遶七匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，七佛說此呪時，光明普照，大地震動，種種神變，一時俱現。時，諸大眾見此事已，各各隨力，以天香花、塗香、末香奉上彼佛，咸唱善哉，右遶七匝。

彼佛世尊同聲唱言：「汝等一切人天大眾，應如是知：若有善男子、善女人，若王、王子、妃后、大臣、寮庶之類，若於此呪，受持、讀誦、聽聞、演說，以妙香花供養經卷，著新淨衣，在清淨處，持八戒齋，於諸含識常生慈愍，如是供養，得無量福。若復有人，有所祈願，應當造此七佛形像，可於靜處，以諸香華、懸繒幡蓋、上妙飲食、及諸伎樂，而為供養，并復供養菩薩諸天，在佛像前端坐誦呪，於七日中持八戒齋，誦滿一千八遍，彼諸如來及諸菩薩悉皆護念，執金剛菩薩并諸釋梵四天王等，亦來擁衛此人，所有五無間罪，一切業障悉皆消滅，無病延年，亦無橫死及諸疾疫，他方賊盜欲來侵境，鬪諍戰陣，言訟讐隙，飢儉旱澇，如是等怖，一切皆除，共起慈心猶如父母，有所願求，無不遂意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼佛世尊同聲唱言：「汝等一切人天大眾，應如是知：若有善男子、善女人，若王、王子、妃后、大臣、寮庶之類，若於此呪，受持、讀誦、聽聞、演說，以妙香花供養經卷，著新淨衣，在清淨處，持八戒齋，於諸含識常生慈愍，如是供養，得無量福。若復有人，有所祈願，應當造此七佛形像，可於靜處，以諸香華、懸繒幡蓋、上妙飲食、及諸伎樂，而為供養，并復供養菩薩諸天，在佛像前端坐誦呪，於七日中持八戒齋，誦滿一千八遍，彼諸如來及諸菩薩悉皆護念，執金剛菩薩并諸釋梵四天王等，亦來擁衛此人，所有五無間罪，一切業障悉皆消滅，無病延年，亦無橫死及諸疾疫，他方賊盜欲來侵境，鬪諍戰陣，言訟讐隙，飢儉旱澇，如是等怖，一切皆除，共起慈心猶如父母，有所願求，無不遂意。」

爾時，執金剛菩薩、釋梵四天王從座而起，合掌恭敬，禮釋迦牟尼佛足，白言：「世尊！我等大眾，皆已得聞諸佛本願殊勝功德，及見諸佛慈悲至此，令我眾生親承供養。世尊！若於其處，有此經典，及七佛名、陀羅尼法，流通供養，乃至書寫，我等悉皆承佛威力，即往其處擁護於彼。國王大臣、城邑聚落、男子女人，勿令眾苦及諸疾病之所惱亂，常得安隱，財食豐足。我等即是報諸佛恩。世尊！我等親於佛前，自立要誓：若有淨信男子、女人，憶念我者，應誦此呪。」即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛菩薩、釋梵四天王從座而起，合掌恭敬，禮釋迦牟尼佛足，白言：「世尊！我等大眾，皆已得聞諸佛本願殊勝功德，及見諸佛慈悲至此，令我眾生親承供養。世尊！若於其處，有此經典，及七佛名、陀羅尼法，流通供養，乃至書寫，我等悉皆承佛威力，即往其處擁護於彼。國王大臣、城邑聚落、男子女人，勿令眾苦及諸疾病之所惱亂，常得安隱，財食豐足。我等即是報諸佛恩。世尊！我等親於佛前，自立要誓：若有淨信男子、女人，憶念我者，應誦此呪。」即說呪曰：

「但姪他 惡寠莫寠 呾羅寠 麼麼寠具曬 訶呼(去) 醯(去) 末囉末囉末囉 緊樹曬布曬 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「但姪他 惡寠莫寠 呾羅寠 麼麼寠具曬 訶呼(去) 醯(去) 末囉末囉末囉 緊樹曬布曬 莎訶

「若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，誦七佛名及此神呪，讀誦書寫，恭敬供養，現世皆得無病長壽，離眾苦惱，不墮三途，得不退轉，乃至菩提。彼諸佛土，隨意受生，常見諸佛，得宿命智，念定總持，無不具足。若患鬼瘧等病，當書此呪，繫之肘後，病若差已，置清淨處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，誦七佛名及此神呪，讀誦書寫，恭敬供養，現世皆得無病長壽，離眾苦惱，不墮三途，得不退轉，乃至菩提。彼諸佛土，隨意受生，常見諸佛，得宿命智，念定總持，無不具足。若患鬼瘧等病，當書此呪，繫之肘後，病若差已，置清淨處。」

爾時，執金剛菩薩詣七佛所，右遶三匝，各申禮敬，白言：「世尊！惟願慈悲，護念於我，我今為欲饒益未來男子、女人，持是經者，我更為說陀羅尼呪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，執金剛菩薩詣七佛所，右遶三匝，各申禮敬，白言：「世尊！惟願慈悲，護念於我，我今為欲饒益未來男子、女人，持是經者，我更為說陀羅尼呪。」

時，彼七佛讚執金剛言：「善哉！善哉！執金剛！我加護汝，可說神呪，為護未來持經之人，令無眾惱，所求滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼七佛讚執金剛言：「善哉！善哉！執金剛！我加護汝，可說神呪，為護未來持經之人，令無眾惱，所求滿足。」

時，執金剛菩薩即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，執金剛菩薩即說呪曰：

「南麼馺多喃 三藐三佛陀喃 南麼薩婆跋折囉達囉喃呾姪他 唵跋折曬 跋折曬 莫訶跋折曬 跋折囉波捨 陀𡃤儞三麼三麼 三曼䫂 阿鉢𡃤底𠿒多 跋折曬 苫麼苫麼 鉢囉苫曼覩謎 薩婆毘阿大也 矩嚕矩嚕 薩婆羯麼 阿伐𡃤拏儞叉也 三麼也末奴三末囉薄伽畔跋折囉波儞薩婆舍謎鉢哩 脯𡃤也 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南麼馺多喃 三藐三佛陀喃 南麼薩婆跋折囉達囉喃呾姪他 唵跋折曬 跋折曬 莫訶跋折曬 跋折囉波捨 陀𡃤儞三麼三麼 三曼䫂 阿鉢𡃤底𠿒多 跋折曬 苫麼苫麼 鉢囉苫曼覩謎 薩婆毘阿大也 矩嚕矩嚕 薩婆羯麼 阿伐𡃤拏儞叉也 三麼也末奴三末囉薄伽畔跋折囉波儞薩婆舍謎鉢哩 脯𡃤也 莎訶

「世尊！若復有人，持七佛名，憶念彼佛本願功德，并持此呪，讀誦演說，我令彼人所願滿足，無所乏少。若欲見我，問善惡者，應當書寫此經，造七佛像，并執金剛菩薩像，皆於像身，安佛舍利，於此像前，如上所說，種種供養，禮拜旋繞。於眾生處起慈悲心，受八戒齋，日別三時，澡浴清淨，三時衣別，從白月八日至十五日，每日誦呪一百八遍，心無散亂。我於夢中即自現身，共為言說，隨所求者，皆令滿足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊！若復有人，持七佛名，憶念彼佛本願功德，并持此呪，讀誦演說，我令彼人所願滿足，無所乏少。若欲見我，問善惡者，應當書寫此經，造七佛像，并執金剛菩薩像，皆於像身，安佛舍利，於此像前，如上所說，種種供養，禮拜旋繞。於眾生處起慈悲心，受八戒齋，日別三時，澡浴清淨，三時衣別，從白月八日至十五日，每日誦呪一百八遍，心無散亂。我於夢中即自現身，共為言說，隨所求者，皆令滿足。」

時，大會中有諸菩薩，皆悉唱言：「善哉！善哉！執金剛！陀羅尼不可思議，實為善說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，大會中有諸菩薩，皆悉唱言：「善哉！善哉！執金剛！陀羅尼不可思議，實為善說。」

時，七如來作如是語：「我等護汝所說神呪，為欲饒益一切眾生，皆得安樂，所求願滿，不令此呪隱沒於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，七如來作如是語：「我等護汝所說神呪，為欲饒益一切眾生，皆得安樂，所求願滿，不令此呪隱沒於世。」

爾時，七佛告諸菩薩、釋梵四天王曰：「我今以此神呪，付屬汝等，并此經卷，於未來世，後五百歲，法欲滅時，汝等皆應護持是經，此經威力、利益甚多，能除眾罪，善願皆遂。勿於薄福眾生，誹謗正法、毀賢聖者，授與斯經，令法速滅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，七佛告諸菩薩、釋梵四天王曰：「我今以此神呪，付屬汝等，并此經卷，於未來世，後五百歲，法欲滅時，汝等皆應護持是經，此經威力、利益甚多，能除眾罪，善願皆遂。勿於薄福眾生，誹謗正法、毀賢聖者，授與斯經，令法速滅。」

爾時，東方七佛世尊，見此大眾，所作已辦，機緣滿足，無復疑心，各還本土，於其座上，忽然不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東方七佛世尊，見此大眾，所作已辦，機緣滿足，無復疑心，各還本土，於其座上，忽然不現。

爾時，具壽阿難陀即從座起，禮佛雙足，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何受持？」佛告阿難陀：「此經名為『七佛如來應正等覺本願功德殊勝莊嚴』，亦名『曼殊室利所問』，亦名『藥師瑠璃光如來本願功德』，亦名『執金剛菩薩發願要期』，亦名『淨除一切業障』，亦名『所有願求皆得圓滿』，亦名『十二大將發願護持』，如是名字，汝當奉持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，具壽阿難陀即從座起，禮佛雙足，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！當何名此經？我等云何受持？」佛告阿難陀：「此經名為『七佛如來應正等覺本願功德殊勝莊嚴』，亦名『曼殊室利所問』，亦名『藥師瑠璃光如來本願功德』，亦名『執金剛菩薩發願要期』，亦名『淨除一切業障』，亦名『所有願求皆得圓滿』，亦名『十二大將發願護持』，如是名字，汝當奉持。」

時，薄伽梵說是經已，諸大菩薩及聲聞眾，天、龍、藥叉、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、緊那羅、莫呼洛伽，人、非人等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，薄伽梵說是經已，諸大菩薩及聲聞眾，天、龍、藥叉、健闥婆、阿蘇羅、揭路茶、緊那羅、莫呼洛伽，人、非人等，一切大眾，聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。