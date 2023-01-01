藥師琉璃光七佛本願功德經

藥師琉璃光七佛本願功德經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 藥師琉璃光七佛本願功德經卷上

大唐三藏沙門義淨於佛光內寺譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏沙門義淨於佛光內寺譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵遊化諸國，至廣嚴城，在樂音樹下，與大苾芻眾八千人俱，菩薩摩訶薩三萬六千，其名曰：曼殊室利菩薩、觀自在菩薩、慈氏菩薩、善現菩薩、大慧菩薩、明慧菩薩、山峯菩薩、辯峯菩薩、持妙高峯菩薩、不空超越菩薩、微妙音菩薩、常思惟菩薩、執金剛菩薩，如是等諸大菩薩而為上首，及諸國王、大臣、婆羅門、居士、天龍八部，人、非人等，無量大眾恭敬圍遶，而為說法，初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清淨鮮白，梵行之相，示教利喜，皆令具足微妙行願，趣大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵遊化諸國，至廣嚴城，在樂音樹下，與大苾芻眾八千人俱，菩薩摩訶薩三萬六千，其名曰：曼殊室利菩薩、觀自在菩薩、慈氏菩薩、善現菩薩、大慧菩薩、明慧菩薩、山峯菩薩、辯峯菩薩、持妙高峯菩薩、不空超越菩薩、微妙音菩薩、常思惟菩薩、執金剛菩薩，如是等諸大菩薩而為上首，及諸國王、大臣、婆羅門、居士、天龍八部，人、非人等，無量大眾恭敬圍遶，而為說法，初、中、後善，文義巧妙，純一圓滿，清淨鮮白，梵行之相，示教利喜，皆令具足微妙行願，趣大菩提。

爾時，曼殊室利法王子菩薩摩訶薩，承佛威神，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！今有無量人天大眾，為聽法故，皆已雲集。惟佛世尊，從初發意，乃至於今，所有無量塵沙數劫諸佛剎土，無不知見。願為我等及未來世像法眾生，慈悲演說諸佛名號、本願功德、國土莊嚴、善巧方便差別之相，令諸聞者，業障消除，乃至菩提，得不退轉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，曼殊室利法王子菩薩摩訶薩，承佛威神，從座而起，偏袒右肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「世尊！今有無量人天大眾，為聽法故，皆已雲集。惟佛世尊，從初發意，乃至於今，所有無量塵沙數劫諸佛剎土，無不知見。願為我等及未來世像法眾生，慈悲演說諸佛名號、本願功德、國土莊嚴、善巧方便差別之相，令諸聞者，業障消除，乃至菩提，得不退轉。」

爾時，世尊讚曼殊室利菩薩言：「善哉！善哉！曼殊室利！汝以大悲愍念無量業障有情，種種疾病、憂悲苦惱，得安樂故，勸請我說諸佛名號、本願功德、國土莊嚴。此由如來威神之力，令發斯問。汝今諦聽，極善思惟，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊讚曼殊室利菩薩言：「善哉！善哉！曼殊室利！汝以大悲愍念無量業障有情，種種疾病、憂悲苦惱，得安樂故，勸請我說諸佛名號、本願功德、國土莊嚴。此由如來威神之力，令發斯問。汝今諦聽，極善思惟，當為汝說。」

曼殊室利言：「惟願為說，我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曼殊室利言：「惟願為說，我等樂聞。」

佛告曼殊室利：「東方去此，過四弶伽河沙佛土，有世界名曰無勝，佛號善名稱吉祥王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊，有無量億眾，不退菩薩之所圍遶，安住七寶勝妙莊嚴師子之座，現在說法。曼殊室利！彼佛國土清淨嚴飾，縱廣正等百千踰繕那，以贍部金而為其地，平正柔軟，氣如天香；無諸惡趣及女人名，亦無瓦礫、沙石、棘刺；寶樹行列，花果滋繁；多有浴池，皆以金銀、真珠、雜寶而為砌飾。曼殊室利！彼國菩薩皆於七寶蓮花化生。是故，淨信善男子、善女人，皆當願生彼佛國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告曼殊室利：「東方去此，過四弶伽河沙佛土，有世界名曰無勝，佛號善名稱吉祥王如來、應、正等覺、明行圓滿、善逝、世間解、無上丈夫、調御士、天人師、佛、世尊，有無量億眾，不退菩薩之所圍遶，安住七寶勝妙莊嚴師子之座，現在說法。曼殊室利！彼佛國土清淨嚴飾，縱廣正等百千踰繕那，以贍部金而為其地，平正柔軟，氣如天香；無諸惡趣及女人名，亦無瓦礫、沙石、棘刺；寶樹行列，花果滋繁；多有浴池，皆以金銀、真珠、雜寶而為砌飾。曼殊室利！彼國菩薩皆於七寶蓮花化生。是故，淨信善男子、善女人，皆當願生彼佛國土。

「曼殊室利！彼佛如來、應、正等覺，從初發心行菩薩道時，發八大願。云何為八？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！彼佛如來、應、正等覺，從初發心行菩薩道時，發八大願。云何為八？

「第一大願：願我來世得無上菩提時，若有眾生，為諸病苦逼切其身，熱病、諸瘧、蠱道、厭魅、起屍鬼等之所惱害；若能至心稱我名者，由是力故，所有病苦悉皆消滅，乃至證得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一大願：願我來世得無上菩提時，若有眾生，為諸病苦逼切其身，熱病、諸瘧、蠱道、厭魅、起屍鬼等之所惱害；若能至心稱我名者，由是力故，所有病苦悉皆消滅，乃至證得無上菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，盲聾、瘖瘂、白癩、瘨狂，眾病所困；若能至心稱我名者，由是力故，諸根具足，眾病消滅，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，盲聾、瘖瘂、白癩、瘨狂，眾病所困；若能至心稱我名者，由是力故，諸根具足，眾病消滅，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，為貪、瞋、癡之所纏逼，造無間罪及諸惡行，誹謗正法，不修眾善，當墮地獄，受諸苦痛；若能至心稱我名者，由是力故，令無間罪及諸業障，悉皆消滅，無有眾生墮惡趣者，常受人天殊勝安樂，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，為貪、瞋、癡之所纏逼，造無間罪及諸惡行，誹謗正法，不修眾善，當墮地獄，受諸苦痛；若能至心稱我名者，由是力故，令無間罪及諸業障，悉皆消滅，無有眾生墮惡趣者，常受人天殊勝安樂，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，少乏衣食、瓔珞、臥具、財貨、珍寶、香花、伎樂；若能至心稱我名者，由是力故，所乏資生皆得充足，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，少乏衣食、瓔珞、臥具、財貨、珍寶、香花、伎樂；若能至心稱我名者，由是力故，所乏資生皆得充足，乃至菩提。

「第五大願：願我來世得菩提時，若有眾生，或被枷鎖繫縛其身，及以鞭撻，受諸苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，所有苦楚皆得解脫，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五大願：願我來世得菩提時，若有眾生，或被枷鎖繫縛其身，及以鞭撻，受諸苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，所有苦楚皆得解脫，乃至菩提。

「第六大願：願我來世得菩提時，若有眾生，於險難處，為諸惡獸，熊羆、師子、虎豹、豺狼、蚖蛇、蝮蠍之所侵惱，欲斷其命，發聲大叫，受大苦時；若能至心稱我名者，由是力故，所有恐怖皆得解脫，諸惡獸等悉起慈心，常得安樂，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六大願：願我來世得菩提時，若有眾生，於險難處，為諸惡獸，熊羆、師子、虎豹、豺狼、蚖蛇、蝮蠍之所侵惱，欲斷其命，發聲大叫，受大苦時；若能至心稱我名者，由是力故，所有恐怖皆得解脫，諸惡獸等悉起慈心，常得安樂，乃至菩提。

「第七大願：願我來世得菩提時，若有眾生，鬪諍言訟，因生憂惱；若能至心稱我名者，由是力故，鬪訟解散，慈心相向，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七大願：願我來世得菩提時，若有眾生，鬪諍言訟，因生憂惱；若能至心稱我名者，由是力故，鬪訟解散，慈心相向，乃至菩提。

「第八大願：願我來世得菩提時，若有眾生，入於江海，遭大惡風吹其船舫，無有洲渚而作歸依，極生憂怖；若能至心稱我名者，由是力故，皆得隨心，至安隱處，受諸快樂，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八大願：願我來世得菩提時，若有眾生，入於江海，遭大惡風吹其船舫，無有洲渚而作歸依，極生憂怖；若能至心稱我名者，由是力故，皆得隨心，至安隱處，受諸快樂，乃至菩提。

「曼殊室利！是謂彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發八種微妙大願。又彼世尊，從初發心，常以定力成就眾生、供養諸佛、嚴淨佛土，菩薩眷屬悉皆圓滿。此之福德，不可思議，一切聲聞及諸獨覺，縱經多劫，說不能盡，唯除如來、補處菩薩。曼殊室利！若有淨信男子、女人，若王、大臣、長者、居士，心悕福德，斷諸煩惱，稱彼佛名，讀斯經典，於彼如來至心尊重，恭敬供養，所有一切罪惡業障及諸病苦，悉皆消滅，諸有願求，無不隨意，得不退轉，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！是謂彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發八種微妙大願。又彼世尊，從初發心，常以定力成就眾生、供養諸佛、嚴淨佛土，菩薩眷屬悉皆圓滿。此之福德，不可思議，一切聲聞及諸獨覺，縱經多劫，說不能盡，唯除如來、補處菩薩。曼殊室利！若有淨信男子、女人，若王、大臣、長者、居士，心悕福德，斷諸煩惱，稱彼佛名，讀斯經典，於彼如來至心尊重，恭敬供養，所有一切罪惡業障及諸病苦，悉皆消滅，諸有願求，無不隨意，得不退轉，乃至菩提。

「復次，曼殊室利！東方去此，過五殑伽河沙佛土，有世界名曰妙寶，佛號寶月智嚴光音自在王如來、應、正等覺，有無量億菩薩圍繞，現在說法，皆演大乘微妙深義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！東方去此，過五殑伽河沙佛土，有世界名曰妙寶，佛號寶月智嚴光音自在王如來、應、正等覺，有無量億菩薩圍繞，現在說法，皆演大乘微妙深義。

「曼殊室利！彼佛如來，從初發心行菩薩道時，發八大願。云何為八？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！彼佛如來，從初發心行菩薩道時，發八大願。云何為八？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，為營農業及商賈事，令心擾亂，廢修菩提、殊勝善法，於生死中不能出離，各各備受無邊苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，衣服、飲食、資生之具，金銀、珍寶，隨願充足，所有善根皆得增長，亦不捨離菩提之心，諸惡道苦咸蒙解脫，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，為營農業及商賈事，令心擾亂，廢修菩提、殊勝善法，於生死中不能出離，各各備受無邊苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，衣服、飲食、資生之具，金銀、珍寶，隨願充足，所有善根皆得增長，亦不捨離菩提之心，諸惡道苦咸蒙解脫，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，於十方界，所有眾生，若為寒熱、飢渴逼身，受大苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，先世罪業悉皆消滅，捨諸苦惱，受人天樂，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二大願：願我來世得菩提時，於十方界，所有眾生，若為寒熱、飢渴逼身，受大苦惱；若能至心稱我名者，由是力故，先世罪業悉皆消滅，捨諸苦惱，受人天樂，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，於十方界，若有女人，貪婬煩惱常覆其心，相續有娠，深可厭惡，臨當產時，受大苦惱；若我名字暫經其耳，或復稱念，由是力故，眾苦皆除，捨此身已，常為男子，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大願：願我來世得菩提時，於十方界，若有女人，貪婬煩惱常覆其心，相續有娠，深可厭惡，臨當產時，受大苦惱；若我名字暫經其耳，或復稱念，由是力故，眾苦皆除，捨此身已，常為男子，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，或與父母、兄弟、姊妹、妻子、眷屬及諸親友，行險難處，為賊所侵，受諸苦惱；暫聞我名，或復稱念，由是力故，解脫眾難，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，或與父母、兄弟、姊妹、妻子、眷屬及諸親友，行險難處，為賊所侵，受諸苦惱；暫聞我名，或復稱念，由是力故，解脫眾難，乃至菩提。

「第五大願：願我來世得菩提時，若有眾生，行於闇夜，作諸事業，被惡鬼神之所惱亂，極生憂苦；暫聞我名，或復稱念，由是力故，從闇遇明，諸惡鬼神起慈悲意，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五大願：願我來世得菩提時，若有眾生，行於闇夜，作諸事業，被惡鬼神之所惱亂，極生憂苦；暫聞我名，或復稱念，由是力故，從闇遇明，諸惡鬼神起慈悲意，乃至菩提。

「第六大願：願我來世得菩提時，若有眾生，行鄙惡事，不信三寶，智慧尠少，不修善法，根、力、覺、道、念、定、總持，皆不修習；若能至心稱我名者，由是力故，智慧漸增，三十七品悉皆修學，深信三寶，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六大願：願我來世得菩提時，若有眾生，行鄙惡事，不信三寶，智慧尠少，不修善法，根、力、覺、道、念、定、總持，皆不修習；若能至心稱我名者，由是力故，智慧漸增，三十七品悉皆修學，深信三寶，乃至菩提。

「第七大願：願我來世得菩提時，若有眾生，意樂鄙劣，於二乘道，修行而住，棄背無上勝妙菩提；若能至心稱我名者，捨二乘見，於無上覺得不退轉，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七大願：願我來世得菩提時，若有眾生，意樂鄙劣，於二乘道，修行而住，棄背無上勝妙菩提；若能至心稱我名者，捨二乘見，於無上覺得不退轉，乃至菩提。

「第八大願：願我來世得菩提時，若有眾生，見劫將盡，火欲起時，生大憂怖，苦惱悲泣，由彼前身惡業力故，受斯眾苦，無所歸依；若能至心稱我名者，所有憂苦悉皆消滅，受清涼樂，從此命終，於我佛土蓮華化生，常修善法，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八大願：願我來世得菩提時，若有眾生，見劫將盡，火欲起時，生大憂怖，苦惱悲泣，由彼前身惡業力故，受斯眾苦，無所歸依；若能至心稱我名者，所有憂苦悉皆消滅，受清涼樂，從此命終，於我佛土蓮華化生，常修善法，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發八種微妙大願。又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌；天妙香樹而為行列，天花遍覆，天樂常鳴，天妙鈴鐸隨處懸布，天寶莊嚴師子之座，天寶砌飾諸妙浴池；其地柔軟，無諸瓦礫，亦無女人及諸煩惱，皆是不退諸菩薩眾，蓮花化生；若起念時，飲食、衣服及諸資具隨意現前，是故名為妙寶世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發八種微妙大願。又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌；天妙香樹而為行列，天花遍覆，天樂常鳴，天妙鈴鐸隨處懸布，天寶莊嚴師子之座，天寶砌飾諸妙浴池；其地柔軟，無諸瓦礫，亦無女人及諸煩惱，皆是不退諸菩薩眾，蓮花化生；若起念時，飲食、衣服及諸資具隨意現前，是故名為妙寶世界。

「曼殊室利！若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，晝夜六時，慇重至心，恭敬供養彼佛世尊，及稱名號，并造形像，香花、音樂、燒香、末香、塗香而為奉獻，清淨嚴潔，於七日中，持八戒齋，於諸眾生起慈悲意，願生彼土；彼佛世尊及諸菩薩，護念是人，一切罪業悉皆消滅，無上菩提得不退轉，於貪、恚、癡漸得微薄，無諸病苦，增益壽命，隨有悕求，悉皆如意，鬪諍怨家咸生歡喜，捨此身已，往彼剎土，蓮花化生，當生之時，念、定、總持，悉皆明了。曼殊室利！如是當知，彼佛名號無量功德，若得聞者，所願皆成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，晝夜六時，慇重至心，恭敬供養彼佛世尊，及稱名號，并造形像，香花、音樂、燒香、末香、塗香而為奉獻，清淨嚴潔，於七日中，持八戒齋，於諸眾生起慈悲意，願生彼土；彼佛世尊及諸菩薩，護念是人，一切罪業悉皆消滅，無上菩提得不退轉，於貪、恚、癡漸得微薄，無諸病苦，增益壽命，隨有悕求，悉皆如意，鬪諍怨家咸生歡喜，捨此身已，往彼剎土，蓮花化生，當生之時，念、定、總持，悉皆明了。曼殊室利！如是當知，彼佛名號無量功德，若得聞者，所願皆成。

「復次，曼殊室利！東方去此，過六殑伽河沙佛土，有世界名曰圓滿香積，佛號金色寶光妙行成就如來、應、正等覺，有無量億萬菩薩圍遶，現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！東方去此，過六殑伽河沙佛土，有世界名曰圓滿香積，佛號金色寶光妙行成就如來、應、正等覺，有無量億萬菩薩圍遶，現在說法。

「曼殊室利！彼佛如來，從初發心行菩薩道時，發四大願。云何為四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！彼佛如來，從初發心行菩薩道時，發四大願。云何為四？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造作種種屠害之業，斷諸生命，由斯惡業，受地獄苦，設得為人，短壽多病，或遭水火、刀毒所傷，當受死苦；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，無病、長壽、不遭橫死，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造作種種屠害之業，斷諸生命，由斯惡業，受地獄苦，設得為人，短壽多病，或遭水火、刀毒所傷，當受死苦；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，無病、長壽、不遭橫死，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，作諸惡業，盜他財物，當墮惡趣，設得為人，生貧窮家，乏少衣食，常受諸苦；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，衣服、飲食無所乏少，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，作諸惡業，盜他財物，當墮惡趣，設得為人，生貧窮家，乏少衣食，常受諸苦；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，衣服、飲食無所乏少，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，更相凌慢，共為讐隙；若聞我名，至心稱念，由是力故，各起慈心，猶如父母，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，更相凌慢，共為讐隙；若聞我名，至心稱念，由是力故，各起慈心，猶如父母，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，貪欲、瞋恚、愚癡所纏，若出家在家男女七眾，毀犯如來所制學處，造諸惡業，當墮地獄，受諸苦報；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，斷諸煩惱，敬奉尸羅，於身、語、心，善能防護，永不退轉，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，貪欲、瞋恚、愚癡所纏，若出家在家男女七眾，毀犯如來所制學處，造諸惡業，當墮地獄，受諸苦報；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有惡業悉皆消滅，斷諸煩惱，敬奉尸羅，於身、語、心，善能防護，永不退轉，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。曼殊室利！又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌，皆以寶成；常有香氣，如妙栴檀，復以香樹而為行列，天妙珠瓔、摩尼等寶處處垂下；多有浴池，天寶嚴飾，香水盈滿，眾德皆具，於其四邊，懸妙繒綵；街衢八道，隨處莊嚴；所有眾生，無諸煩惱及憂悲苦，亦無女人，多是住地諸菩薩眾；勝妙音樂，不鼓自鳴，演說大乘微妙深法，若有眾生聞此音者，得不退轉無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。曼殊室利！又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌，皆以寶成；常有香氣，如妙栴檀，復以香樹而為行列，天妙珠瓔、摩尼等寶處處垂下；多有浴池，天寶嚴飾，香水盈滿，眾德皆具，於其四邊，懸妙繒綵；街衢八道，隨處莊嚴；所有眾生，無諸煩惱及憂悲苦，亦無女人，多是住地諸菩薩眾；勝妙音樂，不鼓自鳴，演說大乘微妙深法，若有眾生聞此音者，得不退轉無上菩提。

「曼殊室利！彼佛如來由昔願力，善巧方便成就佛土，圓滿莊嚴，坐菩提座，作如是念：『於未來世，若有眾生，為貪、瞋、癡之所纏繞，眾病所逼，怨家得便，或時橫死，復由惡業，墮地獄中，受大劇苦。』彼佛見此苦惱眾生，為除業障，說此神呪，令彼受持，於現世中得大利益，遠離眾苦，住菩提故。即說呪曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！彼佛如來由昔願力，善巧方便成就佛土，圓滿莊嚴，坐菩提座，作如是念：『於未來世，若有眾生，為貪、瞋、癡之所纏繞，眾病所逼，怨家得便，或時橫死，復由惡業，墮地獄中，受大劇苦。』彼佛見此苦惱眾生，為除業障，說此神呪，令彼受持，於現世中得大利益，遠離眾苦，住菩提故。即說呪曰：

「『呾姪他悉𬀹悉𬀹 蘇悉𬀹 謨折儞木剎儞 目帝毘目帝 菴末麗毘末麗 忙揭例呬㘓若揭鞞曷喇呾娜 揭鞞 薩婆頞他娑但儞 鉢囉摩頞他 娑但儞末捺細 莫訶末捺細 頞步帝頞室步帝 毘多婆曳 蘇跋泥(去) 跋囉蚶摩 瞿俠佉 跋囉蚶摩柱俠帝 薩婆頞剃數 阿鉢囉匝帝薩跋呾囉 阿鉢𭈗底𠿒帝 折覩殺 瑟㮹勃陀俱胝 婆俠帝 納摩娑婆 呾他揭多喃 莎訶』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『呾姪他悉𬀹悉𬀹 蘇悉𬀹 謨折儞木剎儞 目帝毘目帝 菴末麗毘末麗 忙揭例呬㘓若揭鞞曷喇呾娜 揭鞞 薩婆頞他娑但儞 鉢囉摩頞他 娑但儞末捺細 莫訶末捺細 頞步帝頞室步帝 毘多婆曳 蘇跋泥(去) 跋囉蚶摩 瞿俠佉 跋囉蚶摩柱俠帝 薩婆頞剃數 阿鉢囉匝帝薩跋呾囉 阿鉢𭈗底𠿒帝 折覩殺 瑟㮹勃陀俱胝 婆俠帝 納摩娑婆 呾他揭多喃 莎訶』」

爾時，世尊說此大力大明呪時，眾中所有諸大菩薩、四大天王、釋梵王等讚言：「善哉！善哉！大悲世尊！能說如是過去如來大力神呪，為欲饒益無量眾生，竭煩惱海，登涅槃岸，除去疾病，所願皆滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊說此大力大明呪時，眾中所有諸大菩薩、四大天王、釋梵王等讚言：「善哉！善哉！大悲世尊！能說如是過去如來大力神呪，為欲饒益無量眾生，竭煩惱海，登涅槃岸，除去疾病，所願皆滿。」

佛告大眾：「若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，情悕福德，於此神呪起敬信心，若讀、若誦、若為他人演說其義，於諸含識起大悲心，晝夜六時，香華燈燭，殷重供養，清淨澡浴，持八戒齋，至誠念誦，所有極重無邊業障，悉皆消滅，於現身中離諸煩惱，命欲終時諸佛護念，即於彼國蓮花化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告大眾：「若有淨信男子、女人、國王、王子、大臣、輔相、中宮、婇女，情悕福德，於此神呪起敬信心，若讀、若誦、若為他人演說其義，於諸含識起大悲心，晝夜六時，香華燈燭，殷重供養，清淨澡浴，持八戒齋，至誠念誦，所有極重無邊業障，悉皆消滅，於現身中離諸煩惱，命欲終時諸佛護念，即於彼國蓮花化生。

「復次，曼殊室利！東方去此，過七殑伽河沙佛土，有世界名曰無憂，佛號無憂最勝吉祥如來、應、正等覺，今現在彼，為眾說法。又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌，皆以寶成，細滑柔軟，常有香氣；無憂苦聲，離諸煩惱，亦無惡趣及女人名；處處皆有金砌浴池，香水盈滿；寶樹行列，花果滋茂；勝妙音樂，不鼓自鳴，譬如西方極樂世界無量壽國功德莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！東方去此，過七殑伽河沙佛土，有世界名曰無憂，佛號無憂最勝吉祥如來、應、正等覺，今現在彼，為眾說法。又彼如來所居佛土，廣博嚴淨，地平如掌，皆以寶成，細滑柔軟，常有香氣；無憂苦聲，離諸煩惱，亦無惡趣及女人名；處處皆有金砌浴池，香水盈滿；寶樹行列，花果滋茂；勝妙音樂，不鼓自鳴，譬如西方極樂世界無量壽國功德莊嚴。

「曼殊室利！彼佛世尊行菩薩道時，發四大願。云何為四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！彼佛世尊行菩薩道時，發四大願。云何為四？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，常為憂苦之所纏逼；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有憂悲及諸苦惱，悉皆消滅，長壽安隱，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，常為憂苦之所纏逼；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有憂悲及諸苦惱，悉皆消滅，長壽安隱，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造諸惡業，生在無間黑闇之處，大地獄中受諸苦惱；由彼前身聞我名字，我於爾時，身出光明，照受苦者，由是力故，彼見光時，所有業障悉皆消滅，解脫眾苦，生人天中，隨意受樂，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造諸惡業，生在無間黑闇之處，大地獄中受諸苦惱；由彼前身聞我名字，我於爾時，身出光明，照受苦者，由是力故，彼見光時，所有業障悉皆消滅，解脫眾苦，生人天中，隨意受樂，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造諸惡業，殺盜邪婬，於其現身受刀杖苦，當墮惡趣，設得人身，短壽多病，生貧賤家，衣服飲食，悉皆乏少，常受寒熱、飢渴等苦，身無光色，所感眷屬，皆不賢良；若聞我名，至心稱念，由是力故，隨所願求，飲食、衣服悉皆充足，如彼諸天，身光可愛，得善眷屬，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造諸惡業，殺盜邪婬，於其現身受刀杖苦，當墮惡趣，設得人身，短壽多病，生貧賤家，衣服飲食，悉皆乏少，常受寒熱、飢渴等苦，身無光色，所感眷屬，皆不賢良；若聞我名，至心稱念，由是力故，隨所願求，飲食、衣服悉皆充足，如彼諸天，身光可愛，得善眷屬，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，常為藥叉諸惡鬼神之所嬈亂，奪其精氣，受諸苦惱；若聞我名，至心稱念，由是力故，諸藥叉等悉皆退散，各起慈心，解脫眾苦，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，常為藥叉諸惡鬼神之所嬈亂，奪其精氣，受諸苦惱；若聞我名，至心稱念，由是力故，諸藥叉等悉皆退散，各起慈心，解脫眾苦，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，所發四種微妙大願。若有眾生，聞彼佛名，晝夜六時，稱名禮敬，至心供養，於眾生處起慈悲心，業障消滅，解脫憂苦，無病長壽，得宿命智，於諸佛土，蓮花化生，常為諸天之所衛護。曼殊室利！稱彼佛名，能生如是無量福業，而彼佛土願力莊嚴、殊勝功德，聲聞、獨覺所不能知，唯除如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，所發四種微妙大願。若有眾生，聞彼佛名，晝夜六時，稱名禮敬，至心供養，於眾生處起慈悲心，業障消滅，解脫憂苦，無病長壽，得宿命智，於諸佛土，蓮花化生，常為諸天之所衛護。曼殊室利！稱彼佛名，能生如是無量福業，而彼佛土願力莊嚴、殊勝功德，聲聞、獨覺所不能知，唯除如來、應、正等覺。

「復次，曼殊室利！東方去此，過八殑伽河沙佛土，有世界名曰法幢，佛號法海雷音如來、應、正等覺，今現說法。曼殊室利！彼佛世尊所居國土，清淨無穢，其地平正，頗梨所成，常有光明，香氣芬馥；以帝青寶而為城郭，有八街道砌以金銀，樓閣殿堂、飛甍戶牖、欄楯莊飾，皆眾寶成；天香寶樹隨處行列，於其枝上，挂以天繒，復有寶鈴處處垂下，微風吹動，出妙音聲，演暢無常、苦、空、無我，眾生聞者，捨離欲纏，習氣漸除，證甚深定；天妙香花，繽紛而下；於其四面，有八浴池，底布金沙，香水彌滿。曼殊室利！於彼佛土無諸惡趣，亦無女人，蓮花化生，無復煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！東方去此，過八殑伽河沙佛土，有世界名曰法幢，佛號法海雷音如來、應、正等覺，今現說法。曼殊室利！彼佛世尊所居國土，清淨無穢，其地平正，頗梨所成，常有光明，香氣芬馥；以帝青寶而為城郭，有八街道砌以金銀，樓閣殿堂、飛甍戶牖、欄楯莊飾，皆眾寶成；天香寶樹隨處行列，於其枝上，挂以天繒，復有寶鈴處處垂下，微風吹動，出妙音聲，演暢無常、苦、空、無我，眾生聞者，捨離欲纏，習氣漸除，證甚深定；天妙香花，繽紛而下；於其四面，有八浴池，底布金沙，香水彌滿。曼殊室利！於彼佛土無諸惡趣，亦無女人，蓮花化生，無復煩惱。

「彼佛如來行菩薩道時，發四大願。云何為四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛如來行菩薩道時，發四大願。云何為四？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，生邪見家，於佛、法、僧不生淨信，遠離無上菩提之心；若聞我名，至心稱念，由是力故，無明、邪慧日夜消滅，於三寶所深生正信，不復退轉，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，生邪見家，於佛、法、僧不生淨信，遠離無上菩提之心；若聞我名，至心稱念，由是力故，無明、邪慧日夜消滅，於三寶所深生正信，不復退轉，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，生在邊地，由近惡友，造眾罪業，不修善品，三寶名字曾不經耳，命終之後墮三惡趣；彼諸眾生，暫聞我名者，由是力故，業障消除，遇善知識，不墮惡趣，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，生在邊地，由近惡友，造眾罪業，不修善品，三寶名字曾不經耳，命終之後墮三惡趣；彼諸眾生，暫聞我名者，由是力故，業障消除，遇善知識，不墮惡趣，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，資生所須，悉皆乏少，由此因緣，生大憂苦，為求覓故，造眾惡業；若聞我名，至心稱念，由是力故，有所乏少，隨念皆得，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，衣服、飲食、臥具、醫藥，資生所須，悉皆乏少，由此因緣，生大憂苦，為求覓故，造眾惡業；若聞我名，至心稱念，由是力故，有所乏少，隨念皆得，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，由先惡業，共相鬪諍，作不饒益，弓箭刀杖，互為傷損；若聞我名，至心稱念，由是力故，各起慈心，不相損害，不善之念尚自不生，況於前人欲斷其命？常行喜捨，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，由先惡業，共相鬪諍，作不饒益，弓箭刀杖，互為傷損；若聞我名，至心稱念，由是力故，各起慈心，不相損害，不善之念尚自不生，況於前人欲斷其命？常行喜捨，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。若有淨信男子、女人，聞彼佛名，至心禮敬、慇懃供養、受持念誦，業障消滅，得不退轉菩提之心，具宿命智，所生之處常得見佛，無病長壽，命終之後生彼國中，衣服、飲食、資生之具，隨念皆至，無所乏少。曼殊室利！彼佛世尊具足如是無量功德，是故眾生常當憶念，勿令忘失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。若有淨信男子、女人，聞彼佛名，至心禮敬、慇懃供養、受持念誦，業障消滅，得不退轉菩提之心，具宿命智，所生之處常得見佛，無病長壽，命終之後生彼國中，衣服、飲食、資生之具，隨念皆至，無所乏少。曼殊室利！彼佛世尊具足如是無量功德，是故眾生常當憶念，勿令忘失。

「復次，曼殊室利！東方去此，過九殑伽河沙佛土，有世界名曰善住寶海，佛號法海勝慧遊戲神通如來、應、正等覺，現在說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！東方去此，過九殑伽河沙佛土，有世界名曰善住寶海，佛號法海勝慧遊戲神通如來、應、正等覺，現在說法。

「曼殊室利！彼佛如來行菩薩道時，發四大願。云何為四？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！彼佛如來行菩薩道時，發四大願。云何為四？

「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造眾惡業，種植耕耘，損諸生命，或復興易，欺誑他人，戰陣兵戈，常為殺害；若聞我名，至心稱念，由是力故，資生之具，不假營求，隨心滿足，常修眾善，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造眾惡業，種植耕耘，損諸生命，或復興易，欺誑他人，戰陣兵戈，常為殺害；若聞我名，至心稱念，由是力故，資生之具，不假營求，隨心滿足，常修眾善，乃至菩提。

「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造十惡業，殺生等罪，由此因緣，當墮地獄；若聞我名，至心稱念，於十善道皆得成就，不墮惡趣，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造十惡業，殺生等罪，由此因緣，當墮地獄；若聞我名，至心稱念，於十善道皆得成就，不墮惡趣，乃至菩提。

「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，不得自在，繫屬於他，或被禁繫，杻械枷鎖，鞭杖苦楚，乃至極刑；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有厄難皆得解脫，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大願：願我來世得菩提時，若有眾生，不得自在，繫屬於他，或被禁繫，杻械枷鎖，鞭杖苦楚，乃至極刑；若聞我名，至心稱念，由是力故，所有厄難皆得解脫，乃至菩提。

「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造眾惡業，不信三寶，隨虛妄見，棄背正理，愛樂邪徒，謗毀佛經，言非聖說，外道典籍，恭敬受持，自作教人，俱生迷惑，當墮地獄，無有出期，設得為人，生八難處，遠離正道，盲無慧目；如是之人，若聞我名，至心稱念，由是力故，臨命終時，正念現前，解脫眾難，常生中國，受勝妙樂，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四大願：願我來世得菩提時，若有眾生，造眾惡業，不信三寶，隨虛妄見，棄背正理，愛樂邪徒，謗毀佛經，言非聖說，外道典籍，恭敬受持，自作教人，俱生迷惑，當墮地獄，無有出期，設得為人，生八難處，遠離正道，盲無慧目；如是之人，若聞我名，至心稱念，由是力故，臨命終時，正念現前，解脫眾難，常生中國，受勝妙樂，乃至菩提。

「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。曼殊室利！彼佛國土，功德莊嚴，與上妙寶如來世界等無有異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！是為彼佛、如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發四種微妙大願。曼殊室利！彼佛國土，功德莊嚴，與上妙寶如來世界等無有異。

「復次，曼殊室利！東方去此，過十殑伽河沙佛土，有世界名淨琉璃，佛號藥師琉璃光如來、應、正等覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，曼殊室利！東方去此，過十殑伽河沙佛土，有世界名淨琉璃，佛號藥師琉璃光如來、應、正等覺。

「曼殊室利！彼佛世尊，從初發心行菩薩道時，發十二大願。云何十二？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！彼佛世尊，從初發心行菩薩道時，發十二大願。云何十二？

「第一大願：願我來世得菩提時，自身光明照無邊界，三十二相、八十隨好，莊嚴其身，令諸有情如我無異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一大願：願我來世得菩提時，自身光明照無邊界，三十二相、八十隨好，莊嚴其身，令諸有情如我無異。

「第二大願：願我來世得菩提時，身如琉璃，內外清徹，光明廣大，遍滿諸方，焰網莊嚴，過於日月，鐵圍中間，幽冥之處，互得相見，或於此界，闇夜遊行，斯等眾生見我光明，悉蒙開曉，隨作眾事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二大願：願我來世得菩提時，身如琉璃，內外清徹，光明廣大，遍滿諸方，焰網莊嚴，過於日月，鐵圍中間，幽冥之處，互得相見，或於此界，闇夜遊行，斯等眾生見我光明，悉蒙開曉，隨作眾事。

「第三大願：願我來世得菩提時，以無量無邊智慧方便，令諸有情所受用物，皆得無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三大願：願我來世得菩提時，以無量無邊智慧方便，令諸有情所受用物，皆得無盡。

「第四大願：願我來世得菩提時，若諸有情，行邪道者，悉令遊履菩提正路，若行聲聞、獨覺乘者，亦令安住大乘法中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四大願：願我來世得菩提時，若諸有情，行邪道者，悉令遊履菩提正路，若行聲聞、獨覺乘者，亦令安住大乘法中。

「第五大願：願我來世得菩提時，若諸有情，於我法中修行梵行，一切皆令得不缺戒，善防三業，無有毀犯、墮惡趣者。設有毀犯，聞我名已，專念受持，至心發露，還得清淨，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五大願：願我來世得菩提時，若諸有情，於我法中修行梵行，一切皆令得不缺戒，善防三業，無有毀犯、墮惡趣者。設有毀犯，聞我名已，專念受持，至心發露，還得清淨，乃至菩提。

「第六大願：願我來世得菩提時，若諸有情，諸根不具、醜陋頑痹、聾盲瘖瘂、攣躄背僂、白癩瘨狂，種種病苦之所纏逼；若聞我名，至心稱念，皆得端嚴，眾病除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六大願：願我來世得菩提時，若諸有情，諸根不具、醜陋頑痹、聾盲瘖瘂、攣躄背僂、白癩瘨狂，種種病苦之所纏逼；若聞我名，至心稱念，皆得端嚴，眾病除愈。

「第七大願：願我來世得菩提時，若諸有情，貧窮困苦，無有歸趣，眾病所逼，無藥無醫；暫聞我名，眾病消散，眷屬增盛，資財無乏，身心安樂，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七大願：願我來世得菩提時，若諸有情，貧窮困苦，無有歸趣，眾病所逼，無藥無醫；暫聞我名，眾病消散，眷屬增盛，資財無乏，身心安樂，乃至菩提。

「第八大願：願我來世得菩提時，若有女人，為女眾苦之所逼切，極生厭離，願捨女身；若聞我名，至心稱念，即於現身，轉成男子，具丈夫相，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八大願：願我來世得菩提時，若有女人，為女眾苦之所逼切，極生厭離，願捨女身；若聞我名，至心稱念，即於現身，轉成男子，具丈夫相，乃至菩提。

「第九大願：願我來世得菩提時，令諸有情出魔羂網，復有種種邪見之徒，皆當攝受，令生正見，漸令修習諸菩薩行，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第九大願：願我來世得菩提時，令諸有情出魔羂網，復有種種邪見之徒，皆當攝受，令生正見，漸令修習諸菩薩行，乃至菩提。

「第十大願：願我來世得菩提時，若諸有情，王法所拘，幽禁牢獄，枷鎖鞭撻，乃至極刑，復有眾多苦楚之事，逼切憂惱，無暫樂時；若聞我名，以我福德威神力故，皆得解脫一切憂苦，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十大願：願我來世得菩提時，若諸有情，王法所拘，幽禁牢獄，枷鎖鞭撻，乃至極刑，復有眾多苦楚之事，逼切憂惱，無暫樂時；若聞我名，以我福德威神力故，皆得解脫一切憂苦，乃至菩提。

「第十一大願：願我來世得菩提時，若諸有情，飢火所惱，為求食故，造諸惡業；若聞我名，至心稱念，我當先以上妙飲食，隨意飽滿，後以法味，令住勝樂，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十一大願：願我來世得菩提時，若諸有情，飢火所惱，為求食故，造諸惡業；若聞我名，至心稱念，我當先以上妙飲食，隨意飽滿，後以法味，令住勝樂，乃至菩提。

「第十二大願：願我來世得菩提時，若諸有情，身無衣服，蚊虻、寒熱之所逼惱；若聞我名，至心稱念，隨其所好，即得種種上妙衣服、寶莊嚴具、伎樂香華，皆令滿足，離諸苦惱，乃至菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第十二大願：願我來世得菩提時，若諸有情，身無衣服，蚊虻、寒熱之所逼惱；若聞我名，至心稱念，隨其所好，即得種種上妙衣服、寶莊嚴具、伎樂香華，皆令滿足，離諸苦惱，乃至菩提。

「曼殊室利！是為藥師瑠璃光如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發十二微妙上願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「曼殊室利！是為藥師瑠璃光如來、應、正等覺，行菩薩道時，所發十二微妙上願。」