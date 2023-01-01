未來星宿劫千佛名經(一名集諸佛大功德山) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來星宿劫千佛名經(一名集諸佛大功德山)

開元拾遺附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開元拾遺附梁錄

夫修善福臻，為惡禍徵；明理皎然，而信悟者鮮。既共生此五濁惡世，五陰煩惱、三毒熾盛，輪轉生死無有竟已。昔佛在世時，人民數如恒沙，今漸凋微萬不遺一。何以故爾？為善者少，作惡者多，死墮三塗，悉為魚蟲畜生，不復得人身。故《法華經》云：「三惡道充滿，天人眾減少。」劫盡不久，長衰可悲。是以如來，隨方教化，敦慈尚善，不悋軀命，勤行精進，可得勉度。禮拜俄頃之勞，能却無量劫罪。罪滅福生，以致無為。此未來星宿劫中，當有千佛出世，名字如是。若人聞名，一心禮事，不生懈怠，必得涅槃，永離三塗生死之患，安住慈忍，具足多聞。若能受持習誦之者，是人則必歷值千佛，獲滅無量阿僧祇劫生死重罪，得諸佛神通三昧，無礙辯才。諸大法門、陀羅尼門，一切經書種種智慧，隨宜說法不自欺誑，離於名利勿懷嫉妬，行六和敬；一心奉持，無失是緣。如是行者，疾得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫修善福臻，為惡禍徵；明理皎然，而信悟者鮮。既共生此五濁惡世，五陰煩惱、三毒熾盛，輪轉生死無有竟已。昔佛在世時，人民數如恒沙，今漸凋微萬不遺一。何以故爾？為善者少，作惡者多，死墮三塗，悉為魚蟲畜生，不復得人身。故《法華經》云：「三惡道充滿，天人眾減少。」劫盡不久，長衰可悲。是以如來，隨方教化，敦慈尚善，不悋軀命，勤行精進，可得勉度。禮拜俄頃之勞，能却無量劫罪。罪滅福生，以致無為。此未來星宿劫中，當有千佛出世，名字如是。若人聞名，一心禮事，不生懈怠，必得涅槃，永離三塗生死之患，安住慈忍，具足多聞。若能受持習誦之者，是人則必歷值千佛，獲滅無量阿僧祇劫生死重罪，得諸佛神通三昧，無礙辯才。諸大法門、陀羅尼門，一切經書種種智慧，隨宜說法不自欺誑，離於名利勿懷嫉妬，行六和敬；一心奉持，無失是緣。如是行者，疾得阿耨多羅三藐三菩提。

南無日光佛、南無龍威佛、南無華巖佛、南無王中王佛、南無阿須輪王護佛、南無作吉祥佛、南無師子慧佛、南無寶意佛、南無成辦事佛、南無成辦事見根原佛、南無種姓華佛、南無高雷音佛、南無無比辯佛、南無智慧自在佛、南無稱成佛、南無威懷步佛、南無福德光明佛、南無月摩尼光王佛、南無目犍連性佛、南無無憂忖佛、南無思惟智慧佛、南無意智佛、南無諸天供養法佛、南無勇悍佛、南無無限力佛、南無智慧華佛、南無彊音佛、南無歡樂佛、南無說義佛、南無淨懷佛、南無師子口佛、南無好結佛、南無不取諸法佛、南無波頭摩上星宿王佛、南無上彌留幢王佛、南無因陀羅幢王佛、南無香音佛、南無常光明佛、南無栴檀相好佛、南無無限高佛、南無蓮華幢佛、南無蓮華化生佛、南無微細華佛、南無阿竭留香佛、南無大勇佛、南無栴檀相好光明佛、南無銀幢蓋佛、南無大海意佛、南無旛幢好佛、南無梵王德佛、南無大香熏佛、南無大勇現佛、南無寶輪佛、南無發行難佛、南無無所發行佛、南無金寶甕佛、南無天輞佛、南無言從佛、南無常雨華佛、南無大好樂佛、南無師子上香佛、南無魔天相好佛、南無帝釋光明佛、南無大相好佛、南無師子華好佛、南無寂滅幢旛佛、南無持戒王佛、南無相好翼從佛、南無翼從面首佛、南無無憂相好佛、南無普開蓮華身佛、南無大地佛、南無大力龍翼從好佛、南無淨行王佛、南無大遊戲佛、南無蓮華威佛、南無放捨華佛、南無常觀佛、南無法體決定佛、南無作直行佛、南無不定願佛、南無善住諸願佛、南無無常中上佛、南無月威佛、南無栴檀色佛、南無日空佛、南無威相腹佛、南無破煩惱佛、南無實法廣稱佛、南無世間喜佛、南無寶稱佛、南無難勝伏佛、南無好觀佛、南無勇興佛、南無翼從樹佛、南無狸牛威佛、南無天中天佛、南無師子幢佛、南無智慧威佛、南無無底威佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無日光佛、南無龍威佛、南無華巖佛、南無王中王佛、南無阿須輪王護佛、南無作吉祥佛、南無師子慧佛、南無寶意佛、南無成辦事佛、南無成辦事見根原佛、南無種姓華佛、南無高雷音佛、南無無比辯佛、南無智慧自在佛、南無稱成佛、南無威懷步佛、南無福德光明佛、南無月摩尼光王佛、南無目犍連性佛、南無無憂忖佛、南無思惟智慧佛、南無意智佛、南無諸天供養法佛、南無勇悍佛、南無無限力佛、南無智慧華佛、南無彊音佛、南無歡樂佛、南無說義佛、南無淨懷佛、南無師子口佛、南無好結佛、南無不取諸法佛、南無波頭摩上星宿王佛、南無上彌留幢王佛、南無因陀羅幢王佛、南無香音佛、南無常光明佛、南無栴檀相好佛、南無無限高佛、南無蓮華幢佛、南無蓮華化生佛、南無微細華佛、南無阿竭留香佛、南無大勇佛、南無栴檀相好光明佛、南無銀幢蓋佛、南無大海意佛、南無旛幢好佛、南無梵王德佛、南無大香熏佛、南無大勇現佛、南無寶輪佛、南無發行難佛、南無無所發行佛、南無金寶甕佛、南無天輞佛、南無言從佛、南無常雨華佛、南無大好樂佛、南無師子上香佛、南無魔天相好佛、南無帝釋光明佛、南無大相好佛、南無師子華好佛、南無寂滅幢旛佛、南無持戒王佛、南無相好翼從佛、南無翼從面首佛、南無無憂相好佛、南無普開蓮華身佛、南無大地佛、南無大力龍翼從好佛、南無淨行王佛、南無大遊戲佛、南無蓮華威佛、南無放捨華佛、南無常觀佛、南無法體決定佛、南無作直行佛、南無不定願佛、南無善住諸願佛、南無無常中上佛、南無月威佛、南無栴檀色佛、南無日空佛、南無威相腹佛、南無破煩惱佛、南無實法廣稱佛、南無世間喜佛、南無寶稱佛、南無難勝伏佛、南無好觀佛、南無勇興佛、南無翼從樹佛、南無狸牛威佛、南無天中天佛、南無師子幢佛、南無智慧威佛、南無無底威佛。

一百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百佛竟。

南無德豐佛、南無厚德佛、南無無念示現諸行佛、南無無生佛、南無無上光佛、南無山德佛、南無出現佛、南無服德佛、南無無量善根成就諸行佛、南無大講佛、南無不住奮迅佛、南無寶樹佛、南無普悲佛、南無德養佛、南無大轉佛、南無絕眾生疑王佛、南無一道佛、南無普蓋佛、南無大蓋佛、南無最德佛、南無千近佛、南無寶蓮華勇佛、南無離世間佛、南無旛幢佛、南無寶月德佛、南無服樹王佛、南無尊德佛、南無普蓮華佛、南無等德佛、南無龍中蜜佛、南無大海深勝佛、南無無量寶蓋佛、南無無表識佛、南無須彌身佛、南無虛空巖佛、南無彊稱王佛、南無放光佛、南無無染濁佛、南無在華聚德佛、南無離恐衣毛不竪佛、南無無相聲佛、南無電目眼佛、南無寶室佛、南無虛空星宿增上佛、南無眾尊聚佛、南無山王身佛、南無一蓋佛、南無能屈服佛、南無栴檀宮佛、南無波頭摩樹提奮迅通佛、南無光網佛、南無紅蓮華佛、南無善現光佛、南無慧華寶光滅佛、南無散眾畏佛、南無無垢光明佛、南無安王佛、南無法空佛、南無出千光佛、南無過千光佛、南無境界自在佛、南無出顯光佛、南無善行佛、南無無能屈聲佛、南無遠離怖畏毛竪佛、南無寶智佛、南無進寂靜佛、南無無量翼從佛、南無世間可樂佛、南無住慧佛、南無能仁僊佛、南無慧稱佛、南無諸樹王佛、南無無垢雲王佛、南無隨世間意佛、南無寶實佛、南無離愚稱佛、南無德現佛、南無寶愛佛、南無不唐精進佛、南無香熏光佛、南無無能屈香光佛、南無眾彊王佛、南無出須彌山頂佛、南無從寶出德佛、南無蓮華上佛、南無從寶出佛、南無香光佛、南無稱遠方佛、南無藏香自在佛、南無雲雷王佛、南無無際光佛、南無無量慧成佛、南無種種無量行佛、南無無量德光王佛、南無尊聚佛、南無覺華剖德佛、南無覺華剖上王佛、南無寶體佛、南無無唐稱佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無德豐佛、南無厚德佛、南無無念示現諸行佛、南無無生佛、南無無上光佛、南無山德佛、南無出現佛、南無服德佛、南無無量善根成就諸行佛、南無大講佛、南無不住奮迅佛、南無寶樹佛、南無普悲佛、南無德養佛、南無大轉佛、南無絕眾生疑王佛、南無一道佛、南無普蓋佛、南無大蓋佛、南無最德佛、南無千近佛、南無寶蓮華勇佛、南無離世間佛、南無旛幢佛、南無寶月德佛、南無服樹王佛、南無尊德佛、南無普蓮華佛、南無等德佛、南無龍中蜜佛、南無大海深勝佛、南無無量寶蓋佛、南無無表識佛、南無須彌身佛、南無虛空巖佛、南無彊稱王佛、南無放光佛、南無無染濁佛、南無在華聚德佛、南無離恐衣毛不竪佛、南無無相聲佛、南無電目眼佛、南無寶室佛、南無虛空星宿增上佛、南無眾尊聚佛、南無山王身佛、南無一蓋佛、南無能屈服佛、南無栴檀宮佛、南無波頭摩樹提奮迅通佛、南無光網佛、南無紅蓮華佛、南無善現光佛、南無慧華寶光滅佛、南無散眾畏佛、南無無垢光明佛、南無安王佛、南無法空佛、南無出千光佛、南無過千光佛、南無境界自在佛、南無出顯光佛、南無善行佛、南無無能屈聲佛、南無遠離怖畏毛竪佛、南無寶智佛、南無進寂靜佛、南無無量翼從佛、南無世間可樂佛、南無住慧佛、南無能仁僊佛、南無慧稱佛、南無諸樹王佛、南無無垢雲王佛、南無隨世間意佛、南無寶實佛、南無離愚稱佛、南無德現佛、南無寶愛佛、南無不唐精進佛、南無香熏光佛、南無無能屈香光佛、南無眾彊王佛、南無出須彌山頂佛、南無從寶出德佛、南無蓮華上佛、南無從寶出佛、南無香光佛、南無稱遠方佛、南無藏香自在佛、南無雲雷王佛、南無無際光佛、南無無量慧成佛、南無種種無量行佛、南無無量德光王佛、南無尊聚佛、南無覺華剖德佛、南無覺華剖上王佛、南無寶體佛、南無無唐稱佛。

二百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百佛竟。

南無共發意佛、南無莊嚴一切意佛、南無蓋蓮華寶佛、南無光輪成王佛、南無德王光佛、南無過一切德佛、南無燈光行佛、南無成作光佛、南無江僊佛、南無寶形佛、南無勝護佛、南無慧蓮華德佛、南無梵功德天王佛、南無無量顏佛、南無無聚會王佛、南無寶身佛、南無樹王中王佛、南無羅網手佛、南無摩尼輪佛、南無無量德鎧佛、南無世音佛、南無須彌山光佛、南無過上步佛、南無由寶蓮華德佛、南無作際佛、南無眾生所憙鎧佛、南無上寶蓋佛、南無無量蓋佛、南無翼從佛、南無月現德佛、南無以發意能轉輪佛、南無通達義佛、南無離曠野王佛、南無日輪光佛、南無解脫威德佛、南無慧功德佛、南無眾生王中立佛、南無無能屈服佛、南無虛空步佛、南無俱蘇摩通佛、南無無比鎧佛、南無光輪幢德王佛、南無因緣助佛、南無曼陀羅佛、南無淨幢佛、南無金剛所須用佛、南無慧淨佛、南無善求佛、南無善討鎧佛、南無勝伏怨佛、南無淨聖佛、南無名稱力王佛、南無無量光香佛、南無須彌山王佛、南無種種華佛、南無法寶佛、南無降化男女佛、南無最香德佛、南無寶上王佛、南無須彌山香王佛、南無可喜眾生覺見佛、南無無想音聲佛、南無大人佛、南無音聲無屈礙佛、南無一寶無憂佛、南無無動勇佛、南無種姓佛、南無觀諸欲起佛、南無淨宿佛、南無現得佛、南無虛空莊嚴佛、南無壞眾疑佛、南無不空見佛、南無善橋梁佛、南無廣功德佛、南無無量幢佛、南無清涼佛、南無光羅網佛、南無遍知佛、南無無量德姓佛、南無於諸法無所著佛、南無普見一切法佛、南無於一切眾生誓鎧無脫佛、南無有無量德佛、南無慧上光佛、南無不可數見佛、南無方上佛、南無有華德佛、南無法光慈悲月佛、南無海住持勝智慧奮迅佛、南無清淨光明寶佛、南無離服內解慧王佛、南無壞諸欲佛、南無行清淨佛、南無無量寶華光明佛、南無常滅度佛、南無見一切法佛、南無不墮落佛、南無栴檀清涼室佛、南無法用佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無共發意佛、南無莊嚴一切意佛、南無蓋蓮華寶佛、南無光輪成王佛、南無德王光佛、南無過一切德佛、南無燈光行佛、南無成作光佛、南無江僊佛、南無寶形佛、南無勝護佛、南無慧蓮華德佛、南無梵功德天王佛、南無無量顏佛、南無無聚會王佛、南無寶身佛、南無樹王中王佛、南無羅網手佛、南無摩尼輪佛、南無無量德鎧佛、南無世音佛、南無須彌山光佛、南無過上步佛、南無由寶蓮華德佛、南無作際佛、南無眾生所憙鎧佛、南無上寶蓋佛、南無無量蓋佛、南無翼從佛、南無月現德佛、南無以發意能轉輪佛、南無通達義佛、南無離曠野王佛、南無日輪光佛、南無解脫威德佛、南無慧功德佛、南無眾生王中立佛、南無無能屈服佛、南無虛空步佛、南無俱蘇摩通佛、南無無比鎧佛、南無光輪幢德王佛、南無因緣助佛、南無曼陀羅佛、南無淨幢佛、南無金剛所須用佛、南無慧淨佛、南無善求佛、南無善討鎧佛、南無勝伏怨佛、南無淨聖佛、南無名稱力王佛、南無無量光香佛、南無須彌山王佛、南無種種華佛、南無法寶佛、南無降化男女佛、南無最香德佛、南無寶上王佛、南無須彌山香王佛、南無可喜眾生覺見佛、南無無想音聲佛、南無大人佛、南無音聲無屈礙佛、南無一寶無憂佛、南無無動勇佛、南無種姓佛、南無觀諸欲起佛、南無淨宿佛、南無現得佛、南無虛空莊嚴佛、南無壞眾疑佛、南無不空見佛、南無善橋梁佛、南無廣功德佛、南無無量幢佛、南無清涼佛、南無光羅網佛、南無遍知佛、南無無量德姓佛、南無於諸法無所著佛、南無普見一切法佛、南無於一切眾生誓鎧無脫佛、南無有無量德佛、南無慧上光佛、南無不可數見佛、南無方上佛、南無有華德佛、南無法光慈悲月佛、南無海住持勝智慧奮迅佛、南無清淨光明寶佛、南無離服內解慧王佛、南無壞諸欲佛、南無行清淨佛、南無無量寶華光明佛、南無常滅度佛、南無見一切法佛、南無不墮落佛、南無栴檀清涼室佛、南無法用佛。

三百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三百佛竟。

南無無量慧稱佛、南無清涼室佛、南無無比覺華剖佛、南無善住樹王佛、南無月光中上佛、南無閻浮光明佛、南無須彌山身佛、南無千香佛、南無名號興顯佛、南無名稱友佛、南無名稱最尊佛、南無除憂佛、南無蓮華上德王佛、南無闡華幢佛、南無普放香化佛、南無最眼佛、南無放焰佛、南無遠方稱佛、南無降伏一切世間怨佛、南無法虛空勝王佛、南無火焰佛、南無三界雄勇佛、南無光輪佛、南無虛空雄巧佛、南無窮盡雄佛、南無天鼓音聲佛、南無普雄佛、南無一切眾生愛見佛、南無無畏輪疆界上佛、南無善住王佛、南無眾德聚佛、南無諸覺疆界應飾佛、南無覺寶德稱佛、南無慧上德佛、南無慧光王中上明佛、南無蓮華中出現佛、南無普法雄佛、南無月半光佛、南無滿足百千德光幢佛、南無大如意輪佛、南無蓮華中現德佛、南無執炬佛、南無寶上德佛、南無栴檀清涼德佛、南無寶嚴慧中上佛、南無德尊佛、南無不二輪佛、南無無量德海佛、南無眾聚佛、南無一切德聚佛、南無蓮華應德佛、南無極上中王佛、南無法照光佛、南無無量山王佛、南無虛空輪上佛、南無善住清淨功德寶佛、南無善住淨境界佛、南無雜寶色華佛、南無最聚佛、南無不捨弘誓鎧佛、南無金華佛、南無雜色華佛、南無畢竟莊嚴無邊功德王佛、南無月輪清淨佛、南無從蓮華出現佛、南無華蓋佛、南無被慧鎧佛、南無稱力王佛、南無淨音聲佛、南無俱蘇摩國土佛、南無無量聚會佛、南無一切勝佛、南無精進僊佛、南無散眾步佛、南無壞疑佛、南無無想聲佛、南無無量德具足佛、南無有眾德佛、南無蓮華上德佛、南無寶尊佛、南無於去來今無礙鎧佛、南無喜身佛、南無寶山王佛、南無日鎧中上佛、南無炬燈佛、南無無比光佛、南無善生佛、南無長養佛、南無無量眼佛、南無祉江佛、南無諸遠方鎧佛、南無覺華有德剖佛、南無寶火圍繞佛、南無慧國土佛、南無寂靜佛、南無異觀佛、南無賢藥王佛、南無開悟菩提智光佛、南無喜威德佛、南無波頭陀智慧奮迅佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無無量慧稱佛、南無清涼室佛、南無無比覺華剖佛、南無善住樹王佛、南無月光中上佛、南無閻浮光明佛、南無須彌山身佛、南無千香佛、南無名號興顯佛、南無名稱友佛、南無名稱最尊佛、南無除憂佛、南無蓮華上德王佛、南無闡華幢佛、南無普放香化佛、南無最眼佛、南無放焰佛、南無遠方稱佛、南無降伏一切世間怨佛、南無法虛空勝王佛、南無火焰佛、南無三界雄勇佛、南無光輪佛、南無虛空雄巧佛、南無窮盡雄佛、南無天鼓音聲佛、南無普雄佛、南無一切眾生愛見佛、南無無畏輪疆界上佛、南無善住王佛、南無眾德聚佛、南無諸覺疆界應飾佛、南無覺寶德稱佛、南無慧上德佛、南無慧光王中上明佛、南無蓮華中出現佛、南無普法雄佛、南無月半光佛、南無滿足百千德光幢佛、南無大如意輪佛、南無蓮華中現德佛、南無執炬佛、南無寶上德佛、南無栴檀清涼德佛、南無寶嚴慧中上佛、南無德尊佛、南無不二輪佛、南無無量德海佛、南無眾聚佛、南無一切德聚佛、南無蓮華應德佛、南無極上中王佛、南無法照光佛、南無無量山王佛、南無虛空輪上佛、南無善住清淨功德寶佛、南無善住淨境界佛、南無雜寶色華佛、南無最聚佛、南無不捨弘誓鎧佛、南無金華佛、南無雜色華佛、南無畢竟莊嚴無邊功德王佛、南無月輪清淨佛、南無從蓮華出現佛、南無華蓋佛、南無被慧鎧佛、南無稱力王佛、南無淨音聲佛、南無俱蘇摩國土佛、南無無量聚會佛、南無一切勝佛、南無精進僊佛、南無散眾步佛、南無壞疑佛、南無無想聲佛、南無無量德具足佛、南無有眾德佛、南無蓮華上德佛、南無寶尊佛、南無於去來今無礙鎧佛、南無喜身佛、南無寶山王佛、南無日鎧中上佛、南無炬燈佛、南無無比光佛、南無善生佛、南無長養佛、南無無量眼佛、南無祉江佛、南無諸遠方鎧佛、南無覺華有德剖佛、南無寶火圍繞佛、南無慧國土佛、南無寂靜佛、南無異觀佛、南無賢藥王佛、南無開悟菩提智光佛、南無喜威德佛、南無波頭陀智慧奮迅佛。

四百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四百佛竟。

南無善中上德佛、南無雄猛佛、南無香尊幢佛、南無香最德佛、南無香幢佛、南無善色藏佛、南無無量精進佛、南無過十方光佛、南無覺華剖上佛、南無無量雄猛佛、南無蓮華恐畏過上佛、南無寶羅網佛、南無善住中王佛、南無香中尊王佛、南無致諸安樂佛、南無一切聚觀佛、南無不唐棄名稱佛、南無壞散諸恐畏佛、南無能解縛佛、南無威德因陀羅佛、南無為諸眾生致佛、南無虛空無際佛、南無住清淨佛、南無虛空幢佛、南無尊善中德佛、南無在無恐畏華德佛、南無無量雄猛形法佛、南無得世間功德佛、南無大車乘佛、南無極最德上佛、南無莫能勝幢佛、南無離一切瞋恨意佛、南無趣向當住佛、南無無量最香佛、南無月輪稱王佛、南無尊須彌山佛、南無住持多功德通法佛、南無勝積佛、南無心菩提華勝佛、南無住無量集德佛、南無威神王佛、南無善思願自調佛、南無淨輪王佛、南無慧上佛、南無慧嚴佛、南無造成遠方佛、南無會中尊佛、南無決斷佛、南無華鬘色王佛、南無慧隱佛、南無極趣上德佛、南無無量寶佛、南無眾生意欲所趣勇意視之佛、南無無量寶王佛、南無於一切諸愛中雄佛、南無光無礙佛、南無無礙光明佛、南無寶蓮華剖上德佛、南無好堅佛、南無一切所趣中覺離見諸覺身佛、南無過化音聲佛、南無蓮華尊在諸寶德佛、南無海須彌王德佛、南無無麁慧佛、南無在慧華佛、南無極趣上威神聚佛、南無寂定佛、南無離雄佛、南無捨一切步佛、南無德不可思議佛、南無在於遊戲德佛、南無趣無畏德佛、南無香趣無量香光佛、南無雲鼓音佛、南無在福德佛、南無無量勇雄猛佛、南無水月光明佛、南無最香須彌身佛、南無破無明闇佛、南無光普見佛、南無恐畏佛、南無自至到佛、南無實諦稱佛、南無星燈佛、南無成熟佛、南無極趣上佛、南無尊會佛、南無金剛肩佛、南無慧中自在王佛、南無慧力稱佛、南無最安佛、南無德身王德佛、南無善思惟發行佛、南無世間自在佛、南無光明莊嚴佛、南無虛空須彌佛、南無十力王佛、南無虛空平等心佛、南無施豐德佛、南無火炎積佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無善中上德佛、南無雄猛佛、南無香尊幢佛、南無香最德佛、南無香幢佛、南無善色藏佛、南無無量精進佛、南無過十方光佛、南無覺華剖上佛、南無無量雄猛佛、南無蓮華恐畏過上佛、南無寶羅網佛、南無善住中王佛、南無香中尊王佛、南無致諸安樂佛、南無一切聚觀佛、南無不唐棄名稱佛、南無壞散諸恐畏佛、南無能解縛佛、南無威德因陀羅佛、南無為諸眾生致佛、南無虛空無際佛、南無住清淨佛、南無虛空幢佛、南無尊善中德佛、南無在無恐畏華德佛、南無無量雄猛形法佛、南無得世間功德佛、南無大車乘佛、南無極最德上佛、南無莫能勝幢佛、南無離一切瞋恨意佛、南無趣向當住佛、南無無量最香佛、南無月輪稱王佛、南無尊須彌山佛、南無住持多功德通法佛、南無勝積佛、南無心菩提華勝佛、南無住無量集德佛、南無威神王佛、南無善思願自調佛、南無淨輪王佛、南無慧上佛、南無慧嚴佛、南無造成遠方佛、南無會中尊佛、南無決斷佛、南無華鬘色王佛、南無慧隱佛、南無極趣上德佛、南無無量寶佛、南無眾生意欲所趣勇意視之佛、南無無量寶王佛、南無於一切諸愛中雄佛、南無光無礙佛、南無無礙光明佛、南無寶蓮華剖上德佛、南無好堅佛、南無一切所趣中覺離見諸覺身佛、南無過化音聲佛、南無蓮華尊在諸寶德佛、南無海須彌王德佛、南無無麁慧佛、南無在慧華佛、南無極趣上威神聚佛、南無寂定佛、南無離雄佛、南無捨一切步佛、南無德不可思議佛、南無在於遊戲德佛、南無趣無畏德佛、南無香趣無量香光佛、南無雲鼓音佛、南無在福德佛、南無無量勇雄猛佛、南無水月光明佛、南無最香須彌身佛、南無破無明闇佛、南無光普見佛、南無恐畏佛、南無自至到佛、南無實諦稱佛、南無星燈佛、南無成熟佛、南無極趣上佛、南無尊會佛、南無金剛肩佛、南無慧中自在王佛、南無慧力稱佛、南無最安佛、南無德身王德佛、南無善思惟發行佛、南無世間自在佛、南無光明莊嚴佛、南無虛空須彌佛、南無十力王佛、南無虛空平等心佛、南無施豐德佛、南無火炎積佛。

五百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百佛竟。

南無寶華普照勝佛、南無賢最德佛、南無寶輪光明勝德佛、南無寶華佛、南無從蓮華佛、南無普明觀稱佛、南無須彌意佛、南無尊思佛、南無寶蓋佛、南無善清淨光佛、南無無量雄佛、南無名稱不唐佛、南無德不可思議王光佛、南無鴈王佛、南無安隱王佛、南無蓮華中上德佛、南無常自起覺悟佛、南無不離一切眾門佛、南無無相修行佛、南無求善佛、南無精進力成就佛、南無功德多寶海王佛、南無照一切處佛、南無色聲雄佛、南無無量虛空雄佛、南無見實佛、南無超境界佛、南無虛空尊極上德佛、南無成方土佛、南無極趣上須彌佛、南無飲甘露佛、南無護世間供養佛、南無善護諸門佛、南無火幢佛、南無善無垢威光佛、南無不可動佛、南無力稱王佛、南無德光王佛、南無慧光王佛、南無蓮華上有德佛、南無寶火佛、南無維蓮華德佛、南無壞散眾疑佛、南無拘留秦佛、南無具足一切功德莊嚴佛、南無幢王佛、南無從蓮華德佛、南無梵聲安隱眾生佛、南無慈氏佛、南無蓮華光明佛、南無尊王法幢佛、南無無量勇佛、南無海須彌佛、南無極志上佛、南無金枝華佛、南無不唐觀佛、南無言辯音聲無礙佛、南無無礙德稱光佛、南無無稱不散誓鎧佛、南無妙頂佛、南無不散心佛、南無常來佛、南無無垢離度佛、南無於三世無礙誓鎧佛、南無無量華佛、南無成就觀佛、南無平等須彌面佛、南無清淨功德相佛、南無畢竟成就大悲佛、南無般若齊佛、南無蓋寶佛、南無滿足意佛、南無內外淨佛、南無善星佛、南無光輪場佛、南無阿叔迦佛、南無極上德佛、南無無礙雄佛、南無無量雄勇佛、南無言音無礙佛、南無大雲光佛、南無羅網光聚佛、南無覺華剖佛、南無蓮華雄佛、南無華山王佛、南無月聚自在佛、南無寂諸根佛、南無無障無礙精進堅佛、南無離無愚觀佛、南無頂上極出王佛、南無蓮華頂上王佛、南無無愚稱佛、南無不唐勇佛、南無無唐雄佛、南無無愚光明佛、南無國土莊嚴身佛、南無娑婆華王佛、南無無念覺法王佛、南無正覺蓮華步佛、南無彌留燈王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無寶華普照勝佛、南無賢最德佛、南無寶輪光明勝德佛、南無寶華佛、南無從蓮華佛、南無普明觀稱佛、南無須彌意佛、南無尊思佛、南無寶蓋佛、南無善清淨光佛、南無無量雄佛、南無名稱不唐佛、南無德不可思議王光佛、南無鴈王佛、南無安隱王佛、南無蓮華中上德佛、南無常自起覺悟佛、南無不離一切眾門佛、南無無相修行佛、南無求善佛、南無精進力成就佛、南無功德多寶海王佛、南無照一切處佛、南無色聲雄佛、南無無量虛空雄佛、南無見實佛、南無超境界佛、南無虛空尊極上德佛、南無成方土佛、南無極趣上須彌佛、南無飲甘露佛、南無護世間供養佛、南無善護諸門佛、南無火幢佛、南無善無垢威光佛、南無不可動佛、南無力稱王佛、南無德光王佛、南無慧光王佛、南無蓮華上有德佛、南無寶火佛、南無維蓮華德佛、南無壞散眾疑佛、南無拘留秦佛、南無具足一切功德莊嚴佛、南無幢王佛、南無從蓮華德佛、南無梵聲安隱眾生佛、南無慈氏佛、南無蓮華光明佛、南無尊王法幢佛、南無無量勇佛、南無海須彌佛、南無極志上佛、南無金枝華佛、南無不唐觀佛、南無言辯音聲無礙佛、南無無礙德稱光佛、南無無稱不散誓鎧佛、南無妙頂佛、南無不散心佛、南無常來佛、南無無垢離度佛、南無於三世無礙誓鎧佛、南無無量華佛、南無成就觀佛、南無平等須彌面佛、南無清淨功德相佛、南無畢竟成就大悲佛、南無般若齊佛、南無蓋寶佛、南無滿足意佛、南無內外淨佛、南無善星佛、南無光輪場佛、南無阿叔迦佛、南無極上德佛、南無無礙雄佛、南無無量雄勇佛、南無言音無礙佛、南無大雲光佛、南無羅網光聚佛、南無覺華剖佛、南無蓮華雄佛、南無華山王佛、南無月聚自在佛、南無寂諸根佛、南無無障無礙精進堅佛、南無離無愚觀佛、南無頂上極出王佛、南無蓮華頂上王佛、南無無愚稱佛、南無不唐勇佛、南無無唐雄佛、南無無愚光明佛、南無國土莊嚴身佛、南無娑婆華王佛、南無無念覺法王佛、南無正覺蓮華步佛、南無彌留燈王佛。

六百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六百佛竟。

南無禪思蓋佛、南無智根本華王佛、南無栴檀室佛、南無化稱佛、南無一切無盡藏佛、南無禪思須彌佛、南無無邊覺海藏佛、南無無垢際佛、南無有眾寶佛、南無自性清淨智佛、南無藥王聲王佛、南無一切德佛、南無覺剖華中德佛、南無妙鼓聲王佛、南無毘尼稱佛、南無無過德佛、南無寶通佛、南無無量誓鎧佛、南無無量禪德佛、南無虛空輪場光佛、南無無表識音聲佛、南無覺王佛、南無然法庭燎佛、南無觀意華出佛、南無虛空室佛、南無虛空聲佛、南無在虛空禪師佛、南無大眼佛、南無在尊德佛、南無覺蓮華德佛、南無梵聲王佛、南無成就義佛、南無師子護佛、南無師子頰頤佛、南無善中王佛、南無靜須彌佛、南無靜眼佛、南無無過勇步佛、南無不可思議法身佛、南無不散佛、南無香須彌佛、南無大智真聲佛、南無香巖佛、南無能與法佛、南無寶須彌佛、南無大香行光明佛、南無藥樹勝佛、南無淨須彌佛、南無散華莊嚴光明佛、南無得度佛、南無雲聲王佛、南無無過精進佛、南無善思惟誓鎧佛、南無不動月佛、南無於諸眾中尊佛、南無諸尊中王佛、南無無量國土中王佛、南無精進上中王佛、南無捨離疑佛、南無善星中王佛、南無功德寶勝佛、南無造化佛、南無普現前佛、南無樂說莊嚴佛、南無各成就佛、南無帛蓋佛、南無香蓋佛、南無性日佛、南無不怯弱離驚怖佛、南無栴檀德佛、南無義成就佛、南無無垢喜佛、南無厚堅固佛、南無世間求佛、南無勝步行佛、南無無畏離衣毛竪佛、南無命威德佛、南無住智德佛、南無大光明莊嚴佛、南無轉化女誓鎧佛、南無真金山佛、南無深智佛、南無趣向諸覺身佛、南無羅網光中緣起中王佛、南無無量趣觀諸覺身佛、南無成覺剖蓮華佛、南無羅網光佛、南無無量覺華開剖佛、南無寶薩梨樹佛、南無寶洲佛、南無即發意轉法輪佛、南無千光佛、南無最後見佛、南無勝土佛、南無無量光勇佛、南無無量辯佛、南無聖德佛、南無寶海佛、南無愛𭶑慧佛、南無勝修佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無禪思蓋佛、南無智根本華王佛、南無栴檀室佛、南無化稱佛、南無一切無盡藏佛、南無禪思須彌佛、南無無邊覺海藏佛、南無無垢際佛、南無有眾寶佛、南無自性清淨智佛、南無藥王聲王佛、南無一切德佛、南無覺剖華中德佛、南無妙鼓聲王佛、南無毘尼稱佛、南無無過德佛、南無寶通佛、南無無量誓鎧佛、南無無量禪德佛、南無虛空輪場光佛、南無無表識音聲佛、南無覺王佛、南無然法庭燎佛、南無觀意華出佛、南無虛空室佛、南無虛空聲佛、南無在虛空禪師佛、南無大眼佛、南無在尊德佛、南無覺蓮華德佛、南無梵聲王佛、南無成就義佛、南無師子護佛、南無師子頰頤佛、南無善中王佛、南無靜須彌佛、南無靜眼佛、南無無過勇步佛、南無不可思議法身佛、南無不散佛、南無香須彌佛、南無大智真聲佛、南無香巖佛、南無能與法佛、南無寶須彌佛、南無大香行光明佛、南無藥樹勝佛、南無淨須彌佛、南無散華莊嚴光明佛、南無得度佛、南無雲聲王佛、南無無過精進佛、南無善思惟誓鎧佛、南無不動月佛、南無於諸眾中尊佛、南無諸尊中王佛、南無無量國土中王佛、南無精進上中王佛、南無捨離疑佛、南無善星中王佛、南無功德寶勝佛、南無造化佛、南無普現前佛、南無樂說莊嚴佛、南無各成就佛、南無帛蓋佛、南無香蓋佛、南無性日佛、南無不怯弱離驚怖佛、南無栴檀德佛、南無義成就佛、南無無垢喜佛、南無厚堅固佛、南無世間求佛、南無勝步行佛、南無無畏離衣毛竪佛、南無命威德佛、南無住智德佛、南無大光明莊嚴佛、南無轉化女誓鎧佛、南無真金山佛、南無深智佛、南無趣向諸覺身佛、南無羅網光中緣起中王佛、南無無量趣觀諸覺身佛、南無成覺剖蓮華佛、南無羅網光佛、南無無量覺華開剖佛、南無寶薩梨樹佛、南無寶洲佛、南無即發意轉法輪佛、南無千光佛、南無最後見佛、南無勝土佛、南無無量光勇佛、南無無量辯佛、南無聖德佛、南無寶海佛、南無愛𭶑慧佛、南無勝修佛。

七百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七百佛竟。

南無信如意佛、南無金光明佛、南無金海佛、南無精進軍佛、南無無量境界佛、南無無決斷願佛、南無內調佛、南無調化無休息佛、南無香風佛、南無無趣向誓鎧佛、南無覺虛空德佛、南無攝取眾生意佛、南無成就誓鎧佛、南無陀羅尼自在王佛、南無常精進佛、南無攝取光明佛、南無畢竟智佛、南無善相善鎧佛、南無善言誓鎧佛、南無能思惟忍佛、南無光造佛、南無一藏佛、南無一種姓佛、南無無量身佛、南無大眾上首佛、南無深王佛、南無智慧讚歎佛、南無功德梁佛、南無無名稱佛、南無散諸恐怖佛、南無遠離諸疑佛、南無除恐衣毛竪佛、南無伏一切怨佛、南無成就勝無畏佛、南無善思惟勝義佛、南無無量執持佛、南無無量音聲佛、南無光嚴佛、南無光德佛、南無離輪場後佛、南無趣菩提佛、南無覺華開剖光佛、南無普寶滿足佛、南無攝受稱佛、南無決定色佛、南無普照十方世界佛、南無方便修佛、南無勝報佛、南無寶華德佛、南無在諸寶佛、南無月華佛、南無一切群萌誓鎧佛、南無轉化一切牽連佛、南無無量辯才佛、南無無諍無恐佛、南無都趣眾辯佛、南無普香光佛、南無堪受器聲佛、南無須彌香佛、南無大貴佛、南無香雄佛、南無大修行佛、南無香室佛、南無捨諍佛、南無清淨莊嚴佛、南無蓮華上王佛、南無覺雄佛、南無世間尊重、佛南無無量香雄佛、南無極尊佛、南無聞德佛、南無華蓋寶佛、南無堅固自在王佛、南無波頭摩莊嚴佛、南無清淨心佛、南無香華佛、南無須彌王佛、南無樹提佛、南無轉化眾相佛、南無過一切眾生誓鎧佛、南無極遲誓鎧佛、南無一切寶莊嚴色住持佛、南無無量香佛、南無普開光佛、南無普放香熏佛、南無住持無障力佛、南無在蓮華德佛、南無最上天王佛、南無一界持覺剎佛、南無善攝身佛、南無香熏佛、南無無量慧雄佛、南無無量觀佛、南無無我眼佛、南無難動佛、南無初發意佛、南無無勇王佛、南無無跡步佛、南無除一切憂佛、南無離憂佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無信如意佛、南無金光明佛、南無金海佛、南無精進軍佛、南無無量境界佛、南無無決斷願佛、南無內調佛、南無調化無休息佛、南無香風佛、南無無趣向誓鎧佛、南無覺虛空德佛、南無攝取眾生意佛、南無成就誓鎧佛、南無陀羅尼自在王佛、南無常精進佛、南無攝取光明佛、南無畢竟智佛、南無善相善鎧佛、南無善言誓鎧佛、南無能思惟忍佛、南無光造佛、南無一藏佛、南無一種姓佛、南無無量身佛、南無大眾上首佛、南無深王佛、南無智慧讚歎佛、南無功德梁佛、南無無名稱佛、南無散諸恐怖佛、南無遠離諸疑佛、南無除恐衣毛竪佛、南無伏一切怨佛、南無成就勝無畏佛、南無善思惟勝義佛、南無無量執持佛、南無無量音聲佛、南無光嚴佛、南無光德佛、南無離輪場後佛、南無趣菩提佛、南無覺華開剖光佛、南無普寶滿足佛、南無攝受稱佛、南無決定色佛、南無普照十方世界佛、南無方便修佛、南無勝報佛、南無寶華德佛、南無在諸寶佛、南無月華佛、南無一切群萌誓鎧佛、南無轉化一切牽連佛、南無無量辯才佛、南無無諍無恐佛、南無都趣眾辯佛、南無普香光佛、南無堪受器聲佛、南無須彌香佛、南無大貴佛、南無香雄佛、南無大修行佛、南無香室佛、南無捨諍佛、南無清淨莊嚴佛、南無蓮華上王佛、南無覺雄佛、南無世間尊重、佛南無無量香雄佛、南無極尊佛、南無聞德佛、南無華蓋寶佛、南無堅固自在王佛、南無波頭摩莊嚴佛、南無清淨心佛、南無香華佛、南無須彌王佛、南無樹提佛、南無轉化眾相佛、南無過一切眾生誓鎧佛、南無極遲誓鎧佛、南無一切寶莊嚴色住持佛、南無無量香佛、南無普開光佛、南無普放香熏佛、南無住持無障力佛、南無在蓮華德佛、南無最上天王佛、南無一界持覺剎佛、南無善攝身佛、南無香熏佛、南無無量慧雄佛、南無無量觀佛、南無無我眼佛、南無難動佛、南無初發意佛、南無無勇王佛、南無無跡步佛、南無除一切憂佛、南無離憂佛。

八百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八百佛竟。

南無如娛樂在德佛、南無安隱王德佛、南無尊須彌威香山佛、南無大種姓佛、南無無垢面佛、南無紅蓮華德佛、南無白蓮華威德佛、南無吼眼佛、南無善安眾生佛、南無無邊際光佛、南無現月光佛、南方遠方聲稱佛、南無月自在王佛、南無隨意光明佛、南無香尊須彌佛、南無吉祥有德佛、南無在月光有德佛、南無在無量安隱德佛、南無一切以德自在莊嚴佛、南無寶住持庭燎佛、南無莫能勝幢幡佛、南無尊隱藏光佛、南無從威華王佛、南無入在無邊際佛、南無一切尊佛、南無普極上佛、南無海威佛、南無諸寶上德佛、南無靜天德佛、南無無量香象佛、南無能降伏放逸佛、南無造燈明佛、南無蓮華尊光佛、南無施安隱佛、南無信心不怯弱佛、南無平等心明佛、南無聞智佛、南無大部分佛、南無金面光佛、南無普光威德佛、南無善稱德威帝釋威幢光佛、南無普德光佛、南無精進伏怨勇佛、南無住持地力進法佛、南無無礙藥樹威德佛、南無寶蓮華住薩梨樹王佛、南無求德佛、南無日輪場德光佛、南無寶蓮勇佛、南無一寶蓋佛、南無住持妙無垢位佛、南無護根佛、南無住禪思勇佛、南無寶幢威德佛、南無住無量勇佛、南無好香尊香熏佛、南無思惟尊象德佛、南無蓮華尊德佛、南無日輪場尊上德佛、南無興成佛、南無解脫乘佛、南無思惟最勇佛、南無寶華普光威佛、南無住無比勇佛、南無無量最中王佛、南無華成就佛、南無自在轉一切法佛、南無寶內佛、南無寶輪威極上德佛、南無了意佛、南無勝華集佛、南無娑羅威德佛、南無離一切憂暗佛、南無心勇猛佛、南無地威德佛、南無清徹光佛、南無無垢威德佛、南無離惡道佛、南無蓮華上尊佛、南無無垢瑠璃佛、南無無垢臂佛、南無無垢眼佛、南無大焰身佛、南無虛空輪靜王佛、南無聲音無表識佛、南無金剛杵勢佛、南無波頭摩面佛、南無總持佛、南無寶輪網佛、南無天帝幢佛、南無善聚光蓮華剖體佛、南無無量名稱德光佛、南無閻浮燈佛、南無須彌巖佛、南無慧燈明佛、南無光極明佛、南無日威德莊嚴藏佛、南無色幢幡星王佛、南無不動光觀自在無量命佛、南無威德自在王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無如娛樂在德佛、南無安隱王德佛、南無尊須彌威香山佛、南無大種姓佛、南無無垢面佛、南無紅蓮華德佛、南無白蓮華威德佛、南無吼眼佛、南無善安眾生佛、南無無邊際光佛、南無現月光佛、南方遠方聲稱佛、南無月自在王佛、南無隨意光明佛、南無香尊須彌佛、南無吉祥有德佛、南無在月光有德佛、南無在無量安隱德佛、南無一切以德自在莊嚴佛、南無寶住持庭燎佛、南無莫能勝幢幡佛、南無尊隱藏光佛、南無從威華王佛、南無入在無邊際佛、南無一切尊佛、南無普極上佛、南無海威佛、南無諸寶上德佛、南無靜天德佛、南無無量香象佛、南無能降伏放逸佛、南無造燈明佛、南無蓮華尊光佛、南無施安隱佛、南無信心不怯弱佛、南無平等心明佛、南無聞智佛、南無大部分佛、南無金面光佛、南無普光威德佛、南無善稱德威帝釋威幢光佛、南無普德光佛、南無精進伏怨勇佛、南無住持地力進法佛、南無無礙藥樹威德佛、南無寶蓮華住薩梨樹王佛、南無求德佛、南無日輪場德光佛、南無寶蓮勇佛、南無一寶蓋佛、南無住持妙無垢位佛、南無護根佛、南無住禪思勇佛、南無寶幢威德佛、南無住無量勇佛、南無好香尊香熏佛、南無思惟尊象德佛、南無蓮華尊德佛、南無日輪場尊上德佛、南無興成佛、南無解脫乘佛、南無思惟最勇佛、南無寶華普光威佛、南無住無比勇佛、南無無量最中王佛、南無華成就佛、南無自在轉一切法佛、南無寶內佛、南無寶輪威極上德佛、南無了意佛、南無勝華集佛、南無娑羅威德佛、南無離一切憂暗佛、南無心勇猛佛、南無地威德佛、南無清徹光佛、南無無垢威德佛、南無離惡道佛、南無蓮華上尊佛、南無無垢瑠璃佛、南無無垢臂佛、南無無垢眼佛、南無大焰身佛、南無虛空輪靜王佛、南無聲音無表識佛、南無金剛杵勢佛、南無波頭摩面佛、南無總持佛、南無寶輪網佛、南無天帝幢佛、南無善聚光蓮華剖體佛、南無無量名稱德光佛、南無閻浮燈佛、南無須彌巖佛、南無慧燈明佛、南無光極明佛、南無日威德莊嚴藏佛、南無色幢幡星王佛、南無不動光觀自在無量命佛、南無威德自在王佛。

九百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九百佛竟。

南無正覺中王佛、南無尊寶佛、南無無邊願佛、南無妙法佛、南無寶場輪上尊王佛、南無瞻婆伽色佛、南無無垢慧佛、南無信眾生佛、南無在寶佛、南無放天威佛、南無勝威德色佛、南無施寶光佛、南無悲慈意佛、南無無諍行佛、南無蓮華葉眼佛、南無得脫一切縛佛、南無懷眼佛、南無執敷飾佛、南無虛空意佛、南無能與樂佛、南無歡喜王佛、南無大積佛、南無發起一切眾生信佛、南無至大佛、南無十方稱名佛、南無無對光佛、南無龍尊佛、南無快見佛、南無香上佛、南無大懷佛、南無不隨他佛、南無大化佛、南無寶回佛、南無大車華佛、南無美快德佛、南無觀見一切境界佛、南無諸帝釋中王佛、南無戒味佛、南無華威佛、南無普威佛、南無無量際威佛、南無能與眼佛、南無香威佛、南無上幢佛、南無安隱德佛、南無金剛遍照十方佛、南無發一切眾生不斷修行佛、南無顯現佛、南無寶威佛、南無在德佛、南無平等作佛、南無無比佛、南無普威德佛、南無不可量實體勝佛、南無華成功德佛、南無堅固眾生佛、南無悅音聲佛、南無施威佛、南無普月佛、南無臂月佛、南無尊威佛、南無不動心佛、南無一切法無觀佛、南無幢旛佛、南無俱蘇摩成佛、南無普豐音佛、南無香尊佛、南無勝命佛、南無能為主佛南無幢威佛、南無聚威佛、南無日輪光明勝佛、南無喻寶佛、南無堅精進思惟成就義佛、南無迦陵頻伽聲佛、南無大龍威佛、南無十力娛樂佛、南無善寂成就佛、南無稱一切眾生念勝功德佛、南無天帝釋淨幢佛、南無常相應語佛、南無栴檀雜香樹佛、南無喻如須彌山佛、南無雲中自在燈明佛、南無雲中自在王佛、南無除世畏覺悟佛、南無蓮華葉淨佛、南無星王華佛、南無賢智不動佛、南無力士王佛、南無寶臺佛、南無象鷲師子巖雷難過上佛、南無普禪佛、南無聲滿十方佛、南無功德成就佛、南無波樓那天佛、南無十方上佛、南無離垢光佛、南無威嚴佛、南無須彌相佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無正覺中王佛、南無尊寶佛、南無無邊願佛、南無妙法佛、南無寶場輪上尊王佛、南無瞻婆伽色佛、南無無垢慧佛、南無信眾生佛、南無在寶佛、南無放天威佛、南無勝威德色佛、南無施寶光佛、南無悲慈意佛、南無無諍行佛、南無蓮華葉眼佛、南無得脫一切縛佛、南無懷眼佛、南無執敷飾佛、南無虛空意佛、南無能與樂佛、南無歡喜王佛、南無大積佛、南無發起一切眾生信佛、南無至大佛、南無十方稱名佛、南無無對光佛、南無龍尊佛、南無快見佛、南無香上佛、南無大懷佛、南無不隨他佛、南無大化佛、南無寶回佛、南無大車華佛、南無美快德佛、南無觀見一切境界佛、南無諸帝釋中王佛、南無戒味佛、南無華威佛、南無普威佛、南無無量際威佛、南無能與眼佛、南無香威佛、南無上幢佛、南無安隱德佛、南無金剛遍照十方佛、南無發一切眾生不斷修行佛、南無顯現佛、南無寶威佛、南無在德佛、南無平等作佛、南無無比佛、南無普威德佛、南無不可量實體勝佛、南無華成功德佛、南無堅固眾生佛、南無悅音聲佛、南無施威佛、南無普月佛、南無臂月佛、南無尊威佛、南無不動心佛、南無一切法無觀佛、南無幢旛佛、南無俱蘇摩成佛、南無普豐音佛、南無香尊佛、南無勝命佛、南無能為主佛南無幢威佛、南無聚威佛、南無日輪光明勝佛、南無喻寶佛、南無堅精進思惟成就義佛、南無迦陵頻伽聲佛、南無大龍威佛、南無十力娛樂佛、南無善寂成就佛、南無稱一切眾生念勝功德佛、南無天帝釋淨幢佛、南無常相應語佛、南無栴檀雜香樹佛、南無喻如須彌山佛、南無雲中自在燈明佛、南無雲中自在王佛、南無除世畏覺悟佛、南無蓮華葉淨佛、南無星王華佛、南無賢智不動佛、南無力士王佛、南無寶臺佛、南無象鷲師子巖雷難過上佛、南無普禪佛、南無聲滿十方佛、南無功德成就佛、南無波樓那天佛、南無十方上佛、南無離垢光佛、南無威嚴佛、南無須彌相佛。

一千佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千佛竟。

若有族姓子女，聞是諸佛世尊名號，歡喜信樂，持諷誦讀而不誹謗，或能書寫為他人說，或能造作立其形像，或能供養香華妓樂，歎佛功德至心作禮者，勝用十方諸佛國土，滿中珍寶、純摩尼珠，積至梵天，百千劫中而布施者。是輩族姓子女，前已曾供養是如來已，其人後生得此功德，至於作佛而無窮盡，皆當為賢劫中佛之所授決。其人所生之處，常遇三寶，得生諸佛剎土，六情完具、不墮八難，三十二相、八十種好疾得具足，若能一過五體投地而為作禮，口自宣言：「我今普禮一切十方三世諸佛。」至千佛過然後乃起，所得福祐如上所說。持此功德，願共一切五道眾生，其無常者，生無量壽佛國，立大誓願，使諸眾生悉生彼剎。生彼剎已，身諸相好、智慧辯才，如眾世尊阿彌陀佛，所獲果報亦如世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有族姓子女，聞是諸佛世尊名號，歡喜信樂，持諷誦讀而不誹謗，或能書寫為他人說，或能造作立其形像，或能供養香華妓樂，歎佛功德至心作禮者，勝用十方諸佛國土，滿中珍寶、純摩尼珠，積至梵天，百千劫中而布施者。是輩族姓子女，前已曾供養是如來已，其人後生得此功德，至於作佛而無窮盡，皆當為賢劫中佛之所授決。其人所生之處，常遇三寶，得生諸佛剎土，六情完具、不墮八難，三十二相、八十種好疾得具足，若能一過五體投地而為作禮，口自宣言：「我今普禮一切十方三世諸佛。」至千佛過然後乃起，所得福祐如上所說。持此功德，願共一切五道眾生，其無常者，生無量壽佛國，立大誓願，使諸眾生悉生彼剎。生彼剎已，身諸相好、智慧辯才，如眾世尊阿彌陀佛，所獲果報亦如世尊。

未來星宿劫千佛名經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來星宿劫千佛名經