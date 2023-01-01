現在賢劫千佛名經(一名「集諸佛大功德山」) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在賢劫千佛名經(一名「集諸佛大功德山」)

開元拾遺附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開元拾遺附梁錄

爾時喜王菩薩白佛言：「世尊，今此眾中，頗有菩薩摩訶薩得是三昧，亦得八萬四千波羅蜜門、諸三昧門、陀羅尼門者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時喜王菩薩白佛言：「世尊，今此眾中，頗有菩薩摩訶薩得是三昧，亦得八萬四千波羅蜜門、諸三昧門、陀羅尼門者不？」

佛告喜王：「今此會中有菩薩大士，得是三昧，亦能入八萬四千諸波羅蜜，及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩於是賢劫中，皆當得阿耨多羅三藐三菩提。除四如來，於此劫中得成佛已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王：「今此會中有菩薩大士，得是三昧，亦能入八萬四千諸波羅蜜，及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩於是賢劫中，皆當得阿耨多羅三藐三菩提。除四如來，於此劫中得成佛已。」

喜王菩薩復白佛言：「惟願如來，宣此諸菩薩名字，多所饒益，安隱世間，利諸天人，為護佛法令得久住，為將來菩薩顯示法明，求無上道心不疲懈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩復白佛言：「惟願如來，宣此諸菩薩名字，多所饒益，安隱世間，利諸天人，為護佛法令得久住，為將來菩薩顯示法明，求無上道心不疲懈。」

佛告喜王：「汝今諦聽，善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王：「汝今諦聽，善思念之，當為汝說。」

「唯然世尊，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊，願樂欲聞。」

爾時世尊，即說諸佛名字： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，即說諸佛名字：

南無拘留孫佛、南無拘那含牟尼佛、南無迦葉佛、南無釋迦牟尼佛、南無彌勒佛、南無師子佛、南無明焰佛、南無牟尼佛、南無妙華佛、南無華氏佛、南無善宿佛、南無導師佛、南無大臂佛、南無大力佛、南無宿王佛、南無修藥佛、南無名相佛、南無大明佛、南無焰肩佛、南無照曜佛、南無日藏佛、南無月氏佛、南無眾焰佛、南無善明佛、南無無憂佛、南無提沙佛、南無明曜佛、南無持鬘佛、南無功德明佛、南無示義佛、南無燈曜佛、南無興盛佛、南無藥師佛、南無善濡佛、南無白毫佛、南無堅固佛、南無福威德佛、南無不可壞佛、南無德相佛、南無羅睺佛、南無眾主佛、南無梵聲佛、南無堅際佛、南無不高佛、南無作明佛、南無大山佛、南無金剛佛、南無將眾佛、南無無畏佛、南無珍寶佛、南無華日佛、南無軍力佛、南無香焰佛、南無仁愛佛、南無大威德佛、南無梵王佛、南無無量明佛、南無龍德佛、南無堅步佛、南無不虛見佛、南無精進德佛、南無善守佛、南無歡喜佛、南無不退佛、南無師子相佛、南無勝知佛、南無法氏佛、南無喜王佛、南無妙御佛、南無愛作佛、南無德臂佛、南無香象佛、南無觀視佛、南無雲音佛、南無善思佛、南無善高佛、南無離垢佛、南無月相佛、南無大名佛、南無珠髻佛、南無威猛佛、南無師子吼佛、南無德樹佛、南無歡釋佛、南無慧聚佛、南無安住佛、南無有意佛、南無鴦伽陀佛、南無無量意佛、南無妙色佛、南無多智佛、南無光明佛、南無堅戒佛、南無吉祥佛、南無寶相佛、南無蓮華佛、南無那羅延佛、南無安樂佛、南無智積佛、南無德敬佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無拘留孫佛、南無拘那含牟尼佛、南無迦葉佛、南無釋迦牟尼佛、南無彌勒佛、南無師子佛、南無明焰佛、南無牟尼佛、南無妙華佛、南無華氏佛、南無善宿佛、南無導師佛、南無大臂佛、南無大力佛、南無宿王佛、南無修藥佛、南無名相佛、南無大明佛、南無焰肩佛、南無照曜佛、南無日藏佛、南無月氏佛、南無眾焰佛、南無善明佛、南無無憂佛、南無提沙佛、南無明曜佛、南無持鬘佛、南無功德明佛、南無示義佛、南無燈曜佛、南無興盛佛、南無藥師佛、南無善濡佛、南無白毫佛、南無堅固佛、南無福威德佛、南無不可壞佛、南無德相佛、南無羅睺佛、南無眾主佛、南無梵聲佛、南無堅際佛、南無不高佛、南無作明佛、南無大山佛、南無金剛佛、南無將眾佛、南無無畏佛、南無珍寶佛、南無華日佛、南無軍力佛、南無香焰佛、南無仁愛佛、南無大威德佛、南無梵王佛、南無無量明佛、南無龍德佛、南無堅步佛、南無不虛見佛、南無精進德佛、南無善守佛、南無歡喜佛、南無不退佛、南無師子相佛、南無勝知佛、南無法氏佛、南無喜王佛、南無妙御佛、南無愛作佛、南無德臂佛、南無香象佛、南無觀視佛、南無雲音佛、南無善思佛、南無善高佛、南無離垢佛、南無月相佛、南無大名佛、南無珠髻佛、南無威猛佛、南無師子吼佛、南無德樹佛、南無歡釋佛、南無慧聚佛、南無安住佛、南無有意佛、南無鴦伽陀佛、南無無量意佛、南無妙色佛、南無多智佛、南無光明佛、南無堅戒佛、南無吉祥佛、南無寶相佛、南無蓮華佛、南無那羅延佛、南無安樂佛、南無智積佛、南無德敬佛。

一百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百佛竟。

南無梵德佛、南無寶積佛、南無華天佛、南無善思議佛、南無法自在佛、南無名聞意佛、南無樂說聚佛、南無金剛相佛、南無求利益佛、南無遊戲神通佛、南無離闇佛、南無名天佛、南無彌樓相佛、南無眾明佛、南無寶藏佛、南無極高行佛、南無金剛楯佛、南無珠角佛、南無德讚佛、南無日月明佛、南無日明佛、南無星宿佛、南無清淨義佛、南無違藍王佛、南無福藏佛、南無見有邊佛、南無電明佛、南無金山佛、南無師子德佛、南無勝相佛、南無明讚佛、南無堅精進佛、南無具足讚佛、南無離畏師佛、南無應天佛、南無大燈佛、南無世明佛、南無妙音佛、南無持上功德佛、南無紺身佛、南無師子頰佛、南無寶讚佛、南無眾王佛、南無遊步佛、南無安隱佛、南無法差別佛、南無上尊佛、南無極高德佛、南無上師子音佛、南無樂戲佛、南無龍明佛、南無華山佛、南無龍喜佛、南無香自在王佛、南無寶焰山佛、南無天力佛、南無德鬘佛、南無龍首佛、南無因莊嚴佛、南無善行意佛、南無智勝佛、南無無量日佛、南無實語佛、南無持炬佛、南無定意佛、南無無量形佛、南無明照佛、南無最勝燈佛、南無斷疑佛、南無莊嚴身佛、南無不虛步佛、南無覺悟佛、南無華相佛、南無山主王佛、南無善威儀佛、南無遍見佛、南無無量名佛、南無寶天佛、南無滅過佛、南無持甘露佛、南無人月佛、南無喜見佛、南無莊嚴佛、南無珠明佛、南無山頂佛、南無到彼岸佛、南無法積佛、南無定義佛、南無施願佛、南無寶聚佛、南無住義佛、南無滿意佛、南無上讚佛、南無慈德佛、南無無垢佛、南無梵天佛、南無華明佛、南無身差別佛、南無法明佛、南無盡見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無梵德佛、南無寶積佛、南無華天佛、南無善思議佛、南無法自在佛、南無名聞意佛、南無樂說聚佛、南無金剛相佛、南無求利益佛、南無遊戲神通佛、南無離闇佛、南無名天佛、南無彌樓相佛、南無眾明佛、南無寶藏佛、南無極高行佛、南無金剛楯佛、南無珠角佛、南無德讚佛、南無日月明佛、南無日明佛、南無星宿佛、南無清淨義佛、南無違藍王佛、南無福藏佛、南無見有邊佛、南無電明佛、南無金山佛、南無師子德佛、南無勝相佛、南無明讚佛、南無堅精進佛、南無具足讚佛、南無離畏師佛、南無應天佛、南無大燈佛、南無世明佛、南無妙音佛、南無持上功德佛、南無紺身佛、南無師子頰佛、南無寶讚佛、南無眾王佛、南無遊步佛、南無安隱佛、南無法差別佛、南無上尊佛、南無極高德佛、南無上師子音佛、南無樂戲佛、南無龍明佛、南無華山佛、南無龍喜佛、南無香自在王佛、南無寶焰山佛、南無天力佛、南無德鬘佛、南無龍首佛、南無因莊嚴佛、南無善行意佛、南無智勝佛、南無無量日佛、南無實語佛、南無持炬佛、南無定意佛、南無無量形佛、南無明照佛、南無最勝燈佛、南無斷疑佛、南無莊嚴身佛、南無不虛步佛、南無覺悟佛、南無華相佛、南無山主王佛、南無善威儀佛、南無遍見佛、南無無量名佛、南無寶天佛、南無滅過佛、南無持甘露佛、南無人月佛、南無喜見佛、南無莊嚴佛、南無珠明佛、南無山頂佛、南無到彼岸佛、南無法積佛、南無定義佛、南無施願佛、南無寶聚佛、南無住義佛、南無滿意佛、南無上讚佛、南無慈德佛、南無無垢佛、南無梵天佛、南無華明佛、南無身差別佛、南無法明佛、南無盡見佛。

二百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百佛竟。

南無德淨佛、南無月面佛、南無寶燈佛、南無寶璫佛、南無上名佛、南無作名佛、南無無量音佛、南無違藍佛、南無師子身佛、南無明意佛、南無無能勝佛、南無功德品佛、南無海慧佛、南無得勢佛、南無無邊行佛、南無開華佛、南無淨垢佛、南無見一切義佛、南無勇力佛、南無富足佛、南無福德佛、南無隨時佛、南無慶音佛、南無功德敬佛、南無廣意佛、南無善寂滅佛、南無財天佛、南無淨斷疑佛、南無無量持佛、南無妙樂佛、南無不負佛、南無無住佛、南無得叉迦佛、南無眾首佛、南無世光佛、南無多德佛、南無弗沙佛、南無無邊威德佛、南無義意佛、南無藥王佛、南無斷惡佛、南無無熱佛、南無善調佛、南無名德佛、南無華德佛、南無勇得佛、南無金剛軍佛、南無大德佛、南無寂滅意佛、南無無邊音佛、南無大威光佛、南無善住佛、南無無所負佛、南無離疑惑佛、南無電相佛、南無恭敬佛、南無威德守佛、南無智日佛、南無上利佛、南無須彌頂佛、南無淨心佛、南無治怨賊佛、南無離憍佛、南無應讚佛、南無智次佛、南無那羅達佛、南無常樂佛、南無不少國佛、南無天名佛、南無雲德佛、南無甚良佛、南無多功德佛、南無寶月佛、南無莊嚴頂髻佛、南無樂禪佛、南無無所少佛、南無遊戲佛、南無德寶佛、南無應名稱佛、南無華身佛、南無大音聲佛、南無辯才讚佛、南無金剛珠佛、南無無量壽佛、南無珠莊嚴佛、南無大王佛、南無德高行佛、南無高名佛、南無百光佛、南無喜悅佛、南無龍步佛、南無意願佛、南無妙寶佛、南無滅已佛、南無法幢佛、南無調御佛、南無喜自在佛、南無寶髻佛、南無離山佛、南無淨天佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無德淨佛、南無月面佛、南無寶燈佛、南無寶璫佛、南無上名佛、南無作名佛、南無無量音佛、南無違藍佛、南無師子身佛、南無明意佛、南無無能勝佛、南無功德品佛、南無海慧佛、南無得勢佛、南無無邊行佛、南無開華佛、南無淨垢佛、南無見一切義佛、南無勇力佛、南無富足佛、南無福德佛、南無隨時佛、南無慶音佛、南無功德敬佛、南無廣意佛、南無善寂滅佛、南無財天佛、南無淨斷疑佛、南無無量持佛、南無妙樂佛、南無不負佛、南無無住佛、南無得叉迦佛、南無眾首佛、南無世光佛、南無多德佛、南無弗沙佛、南無無邊威德佛、南無義意佛、南無藥王佛、南無斷惡佛、南無無熱佛、南無善調佛、南無名德佛、南無華德佛、南無勇得佛、南無金剛軍佛、南無大德佛、南無寂滅意佛、南無無邊音佛、南無大威光佛、南無善住佛、南無無所負佛、南無離疑惑佛、南無電相佛、南無恭敬佛、南無威德守佛、南無智日佛、南無上利佛、南無須彌頂佛、南無淨心佛、南無治怨賊佛、南無離憍佛、南無應讚佛、南無智次佛、南無那羅達佛、南無常樂佛、南無不少國佛、南無天名佛、南無雲德佛、南無甚良佛、南無多功德佛、南無寶月佛、南無莊嚴頂髻佛、南無樂禪佛、南無無所少佛、南無遊戲佛、南無德寶佛、南無應名稱佛、南無華身佛、南無大音聲佛、南無辯才讚佛、南無金剛珠佛、南無無量壽佛、南無珠莊嚴佛、南無大王佛、南無德高行佛、南無高名佛、南無百光佛、南無喜悅佛、南無龍步佛、南無意願佛、南無妙寶佛、南無滅已佛、南無法幢佛、南無調御佛、南無喜自在佛、南無寶髻佛、南無離山佛、南無淨天佛。

三百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三百佛竟。

南無華冠佛、南無淨名佛、南無威德寂滅佛、南無愛相佛、南無多天佛、南無須焰摩佛、南無天威佛、南無妙德王佛、南無寶步佛、南無師子分佛、南無最尊勝佛、南無人王佛、南無栴檀雲佛、南無紺眼佛、南無寶威德佛、南無德乘佛、南無覺想佛、南無喜莊嚴佛、南無香濟佛、南無勝慧佛、南無離愛佛、南無慈相佛、南無妙香佛、南無堅鎧佛、南無威德猛佛、南無珠鎧佛、南無仁賢佛、南無善逝月佛、南無梵自在佛、南無師子月佛、南無觀察慧佛、南無正生佛、南無高勝佛、南無日觀佛、南無寶名佛、南無大精進佛、南無山光佛、南無德聚王佛、南無供養名佛、南無法讚佛、南無施明佛、南無電德佛、南無寶語佛、南無救命佛、南無善戒佛、南無善眾佛、南無堅固慧佛、南無破有闇佛、南無善勝佛、南無師子光佛、南無照明佛、南無寶成就佛、南無利慧佛、南無珠月光佛、南無威光佛、南無不破論佛、南無光明王佛、南無珠輪佛、南無金剛慧佛、南無吉手佛、南無善月佛、南無寶焰佛、南無羅睺守佛、南無樂菩提佛、南無等光佛、南無至寂滅佛、南無世最妙佛、南無自在名佛、南無十勢力佛、南無喜力王佛、南無德勢力佛、南無最勝頂佛、南無大勢力佛、南無功德藏佛、南無真行佛、南無上安佛、南無金剛知山佛、南無大光佛、南無妙德藏佛、南無廣德佛、南無寶網嚴身佛、南無福德明佛、南無造鎧佛、南無成手佛、南無善華佛、南無集寶佛、南無大海智佛、南無持地德佛、南無義意猛佛、南無善思惟佛、南無德輪佛、南無寶光佛、南無利益佛、南無世月佛、南無美音佛、南無梵相佛、南無眾師首佛、南無師子行佛、南無難施佛、南無應供佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無華冠佛、南無淨名佛、南無威德寂滅佛、南無愛相佛、南無多天佛、南無須焰摩佛、南無天威佛、南無妙德王佛、南無寶步佛、南無師子分佛、南無最尊勝佛、南無人王佛、南無栴檀雲佛、南無紺眼佛、南無寶威德佛、南無德乘佛、南無覺想佛、南無喜莊嚴佛、南無香濟佛、南無勝慧佛、南無離愛佛、南無慈相佛、南無妙香佛、南無堅鎧佛、南無威德猛佛、南無珠鎧佛、南無仁賢佛、南無善逝月佛、南無梵自在佛、南無師子月佛、南無觀察慧佛、南無正生佛、南無高勝佛、南無日觀佛、南無寶名佛、南無大精進佛、南無山光佛、南無德聚王佛、南無供養名佛、南無法讚佛、南無施明佛、南無電德佛、南無寶語佛、南無救命佛、南無善戒佛、南無善眾佛、南無堅固慧佛、南無破有闇佛、南無善勝佛、南無師子光佛、南無照明佛、南無寶成就佛、南無利慧佛、南無珠月光佛、南無威光佛、南無不破論佛、南無光明王佛、南無珠輪佛、南無金剛慧佛、南無吉手佛、南無善月佛、南無寶焰佛、南無羅睺守佛、南無樂菩提佛、南無等光佛、南無至寂滅佛、南無世最妙佛、南無自在名佛、南無十勢力佛、南無喜力王佛、南無德勢力佛、南無最勝頂佛、南無大勢力佛、南無功德藏佛、南無真行佛、南無上安佛、南無金剛知山佛、南無大光佛、南無妙德藏佛、南無廣德佛、南無寶網嚴身佛、南無福德明佛、南無造鎧佛、南無成手佛、南無善華佛、南無集寶佛、南無大海智佛、南無持地德佛、南無義意猛佛、南無善思惟佛、南無德輪佛、南無寶光佛、南無利益佛、南無世月佛、南無美音佛、南無梵相佛、南無眾師首佛、南無師子行佛、南無難施佛、南無應供佛。

四百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四百佛竟。

南無明威德佛、南無大光王佛、南無金剛寶嚴佛、南無眾清淨佛、南無無邊名佛、南無不虛光佛、南無聖天佛、南無智王佛、南無金剛眾佛、南無善障佛、南無建慈佛、南無華國佛、南無法意佛、南無風行佛、南無善思明佛、南無多明佛、南無密眾佛、南無光王佛、南無功德守佛、南無利意佛、南無無懼佛、南無堅觀佛、南無住法佛、南無珠足佛、南無解脫德佛、南無妙、身佛、南無隨世語言佛、南無妙智佛、南、無普德佛、南無梵財佛、南無實音佛、南無正智佛、南無力得佛、南無師子意佛、南無淨華佛、南無喜眼佛、南無華齒佛、南無功德自在幢佛、南無明寶佛、南無希有名佛、南無上戒佛、南無離欲佛、南無自在天佛、南無梵壽佛、南無一切天佛、南無樂智佛、南無可憶念佛、南無珠藏佛、南無德流布佛、南無大天王佛、南無無縛佛、南無堅法佛、南無天德佛、南無梵牟尼佛、南無安詳行佛、南無勤精進佛、南無得上味佛、南無無依德佛、南無薝蔔華佛、南無出生無上功德佛、南無仙人侍衛佛、南無帝幢佛、南無大愛佛、南無須蔓色佛、南無眾妙佛、南無可樂佛、南無勢力行佛、南無善定義佛、南無牛王佛南無妙臂佛、南無大車佛、南無滿願佛、南無德光佛、南無寶音佛、南無光幢佛、南無富貴佛、南無師子力佛、南無淨目佛、南無觀身佛、南無淨意佛、南無知次第佛、南無猛威德佛、南無大光明佛、南無日光曜佛、南無淨藏佛、南無分別威佛、南無無損佛、南無密日佛、南無月光佛、南無持明佛、南無善寂行佛、南無不動佛、南無大請佛、南無德法佛、南無嚴土佛、南無莊嚴王佛、南無高出佛、南無焰熾佛、南無蓮華德佛、南無寶嚴佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無明威德佛、南無大光王佛、南無金剛寶嚴佛、南無眾清淨佛、南無無邊名佛、南無不虛光佛、南無聖天佛、南無智王佛、南無金剛眾佛、南無善障佛、南無建慈佛、南無華國佛、南無法意佛、南無風行佛、南無善思明佛、南無多明佛、南無密眾佛、南無光王佛、南無功德守佛、南無利意佛、南無無懼佛、南無堅觀佛、南無住法佛、南無珠足佛、南無解脫德佛、南無妙、身佛、南無隨世語言佛、南無妙智佛、南、無普德佛、南無梵財佛、南無實音佛、南無正智佛、南無力得佛、南無師子意佛、南無淨華佛、南無喜眼佛、南無華齒佛、南無功德自在幢佛、南無明寶佛、南無希有名佛、南無上戒佛、南無離欲佛、南無自在天佛、南無梵壽佛、南無一切天佛、南無樂智佛、南無可憶念佛、南無珠藏佛、南無德流布佛、南無大天王佛、南無無縛佛、南無堅法佛、南無天德佛、南無梵牟尼佛、南無安詳行佛、南無勤精進佛、南無得上味佛、南無無依德佛、南無薝蔔華佛、南無出生無上功德佛、南無仙人侍衛佛、南無帝幢佛、南無大愛佛、南無須蔓色佛、南無眾妙佛、南無可樂佛、南無勢力行佛、南無善定義佛、南無牛王佛南無妙臂佛、南無大車佛、南無滿願佛、南無德光佛、南無寶音佛、南無光幢佛、南無富貴佛、南無師子力佛、南無淨目佛、南無觀身佛、南無淨意佛、南無知次第佛、南無猛威德佛、南無大光明佛、南無日光曜佛、南無淨藏佛、南無分別威佛、南無無損佛、南無密日佛、南無月光佛、南無持明佛、南無善寂行佛、南無不動佛、南無大請佛、南無德法佛、南無嚴土佛、南無莊嚴王佛、南無高出佛、南無焰熾佛、南無蓮華德佛、南無寶嚴佛。

五百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百佛竟。

南無高大身佛、南無上善佛、南無寶上佛、南無無量光佛、南無海德佛、南無寶印手佛、南無月蓋佛、南無多焰佛、南無順寂滅佛、南無智稱佛、南無智覺佛、南無功德光佛、南無聲流布佛、南無滿月佛、南無名稱佛、南無善戒王佛、南無燈王佛、南無電光佛、南無大焰王佛、南無寂諸有佛、南無毘舍佉天佛、南無華藏佛、南無金剛山佛、南無身端嚴佛、南無淨義佛、南無威猛軍佛、南無智焰德佛、南無力行佛、南無羅睺天佛、南無智聚佛、南無師子出現佛、南無如王佛、南無圓滿清淨佛、南無羅睺羅佛、南無大藥佛、南無清淨賢佛、南無第一義佛、南無德手佛、南無百光明佛、南無流布王佛、南無無量功德佛、南無法藏佛、南無妙意佛、南無德主佛、南無最增上佛、南無慧頂佛、南無勝怨敵佛、南無意行佛、南無梵音佛、南無解脫佛、南無雷音佛、南無通相佛、南無慧隆佛、南無深自在佛、南無大地王佛、南無大牛王佛、南無梨陀目佛、南無希有身佛、南無實相佛、南無最尊天佛、南無不沒音佛、南無寶勝佛、南無音德佛、南無莊嚴辭佛、南無勇智佛、南無華積佛、南無華開佛、南無無上醫王佛、南無德積佛、南無上形色佛、南無功德月佛、南無月燈佛、南無威德王佛、南無菩提王佛、南無無盡佛、南無菩提眼佛、南無身充滿佛、南無慧國佛、南無最上佛、南無清淨照佛、南無慧德佛、南無妙音聲佛、南無無礙光佛、南無無礙藏佛、南無上施佛、南無大尊佛、南無智勢佛、南無大焰佛、南無帝王佛、南無制力佛、南無威德佛、南無月現佛、南無名聞佛、南無端嚴佛、南無無塵垢佛、南無威儀佛、南無師子軍佛、南無天王佛、南無名聲佛、南無殊勝佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無高大身佛、南無上善佛、南無寶上佛、南無無量光佛、南無海德佛、南無寶印手佛、南無月蓋佛、南無多焰佛、南無順寂滅佛、南無智稱佛、南無智覺佛、南無功德光佛、南無聲流布佛、南無滿月佛、南無名稱佛、南無善戒王佛、南無燈王佛、南無電光佛、南無大焰王佛、南無寂諸有佛、南無毘舍佉天佛、南無華藏佛、南無金剛山佛、南無身端嚴佛、南無淨義佛、南無威猛軍佛、南無智焰德佛、南無力行佛、南無羅睺天佛、南無智聚佛、南無師子出現佛、南無如王佛、南無圓滿清淨佛、南無羅睺羅佛、南無大藥佛、南無清淨賢佛、南無第一義佛、南無德手佛、南無百光明佛、南無流布王佛、南無無量功德佛、南無法藏佛、南無妙意佛、南無德主佛、南無最增上佛、南無慧頂佛、南無勝怨敵佛、南無意行佛、南無梵音佛、南無解脫佛、南無雷音佛、南無通相佛、南無慧隆佛、南無深自在佛、南無大地王佛、南無大牛王佛、南無梨陀目佛、南無希有身佛、南無實相佛、南無最尊天佛、南無不沒音佛、南無寶勝佛、南無音德佛、南無莊嚴辭佛、南無勇智佛、南無華積佛、南無華開佛、南無無上醫王佛、南無德積佛、南無上形色佛、南無功德月佛、南無月燈佛、南無威德王佛、南無菩提王佛、南無無盡佛、南無菩提眼佛、南無身充滿佛、南無慧國佛、南無最上佛、南無清淨照佛、南無慧德佛、南無妙音聲佛、南無無礙光佛、南無無礙藏佛、南無上施佛、南無大尊佛、南無智勢佛、南無大焰佛、南無帝王佛、南無制力佛、南無威德佛、南無月現佛、南無名聞佛、南無端嚴佛、南無無塵垢佛、南無威儀佛、南無師子軍佛、南無天王佛、南無名聲佛、南無殊勝佛。

六百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六百佛竟。

南無大藏佛、南無福德光佛、南無梵聞佛、南無出諸有佛、南無智頂佛、南無上天佛、南無地王佛、南無至解脫佛、南無金髻佛、南無羅睺日佛、南無莫能勝佛、南無牟尼淨佛、南無善光佛、南無金齊佛、南無種德天王佛、南無法蓋佛、南無勇猛名稱佛、南無光明門佛、南無美妙慧佛、南無微意佛、南無諸威德佛、南無師子髻佛、南無解脫相佛、南無慧藏佛、南無娑羅王佛、南無威相佛、南無斷流佛、南無無礙讚佛、南無所作已辦佛、南無善音佛、南無山王相佛、南無法頂佛、南無無能暎蔽佛、南無善端嚴佛、南無吉身佛、南無愛語佛、南無師子利佛、南無和樓那佛、南無師子法佛、南無法力佛、南無愛樂佛、南無讚不動佛、南無眾明王佛、南無覺悟眾生佛、南無妙明佛、南無意住義佛、南無光照佛、南無香德佛、南無令喜佛、南無日成就佛、南無滅恚佛、南無上色佛、南無善步佛、南無大音讚佛、南無淨願佛、南無日天佛、南無樂慧佛、南無攝身佛、南無威德勢佛、南無剎利佛、南無眾會王佛、南無上金佛、南無解脫髻佛、南無樂法佛、南無住行佛、南無捨憍慢佛、南無智藏佛、南無梵行佛、南無栴檀佛、南無無憂名佛、南無端嚴身佛、南無相國佛、南無敏持佛、南無無邊德佛、南無天光佛、南無慧華佛、南無頻頭摩佛、南無智富佛、南無大願光佛、南無寶手佛、南無淨根佛、南無具足論佛、南無上論佛、南無不退地佛、南無法自在不虛佛、南無有日佛、南無出泥佛、南無得智佛、南無上吉佛、南無謨羅佛、南無法樂佛、南無求勝佛、南無智慧佛、南無善聖佛、南無網光佛、南無瑠璃藏佛、南無善天佛、南無利寂佛、南無教化佛、南無普隨順自在佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大藏佛、南無福德光佛、南無梵聞佛、南無出諸有佛、南無智頂佛、南無上天佛、南無地王佛、南無至解脫佛、南無金髻佛、南無羅睺日佛、南無莫能勝佛、南無牟尼淨佛、南無善光佛、南無金齊佛、南無種德天王佛、南無法蓋佛、南無勇猛名稱佛、南無光明門佛、南無美妙慧佛、南無微意佛、南無諸威德佛、南無師子髻佛、南無解脫相佛、南無慧藏佛、南無娑羅王佛、南無威相佛、南無斷流佛、南無無礙讚佛、南無所作已辦佛、南無善音佛、南無山王相佛、南無法頂佛、南無無能暎蔽佛、南無善端嚴佛、南無吉身佛、南無愛語佛、南無師子利佛、南無和樓那佛、南無師子法佛、南無法力佛、南無愛樂佛、南無讚不動佛、南無眾明王佛、南無覺悟眾生佛、南無妙明佛、南無意住義佛、南無光照佛、南無香德佛、南無令喜佛、南無日成就佛、南無滅恚佛、南無上色佛、南無善步佛、南無大音讚佛、南無淨願佛、南無日天佛、南無樂慧佛、南無攝身佛、南無威德勢佛、南無剎利佛、南無眾會王佛、南無上金佛、南無解脫髻佛、南無樂法佛、南無住行佛、南無捨憍慢佛、南無智藏佛、南無梵行佛、南無栴檀佛、南無無憂名佛、南無端嚴身佛、南無相國佛、南無敏持佛、南無無邊德佛、南無天光佛、南無慧華佛、南無頻頭摩佛、南無智富佛、南無大願光佛、南無寶手佛、南無淨根佛、南無具足論佛、南無上論佛、南無不退地佛、南無法自在不虛佛、南無有日佛、南無出泥佛、南無得智佛、南無上吉佛、南無謨羅佛、南無法樂佛、南無求勝佛、南無智慧佛、南無善聖佛、南無網光佛、南無瑠璃藏佛、南無善天佛、南無利寂佛、南無教化佛、南無普隨順自在佛。

七百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七百佛竟。

南無堅固苦行佛、南無眾德上明佛、南無寶德佛、南無一切善友佛、南無解脫音佛、南無甘露明佛、南無遊戲王佛、南無滅邪曲佛、南無一切主佛、南無薝蔔淨光佛、南無山王佛、南無寂滅佛、南無德聚佛、南無具眾德佛、南無最勝月佛、南無善施佛、南無住本佛、南無功德威聚佛、南無智無等佛、南無甘露音佛、南無善手佛、南無執明炬佛、南無思解脫義佛、南無勝音佛、南無梨陀行佛、南無善義佛、南無無過佛、南無行善佛、南無殊妙身佛、南無妙光佛、南無樂說佛、南無善濟佛、南無不可說佛、南無最清淨佛、南無樂知佛、南無辯才日佛、南無破他軍佛、南無寶月明佛、南無上意佛、南無友安眾生佛、南無大見佛、南無無畏音佛、南無水天德佛、南無慧濟佛、南無無等意佛、南無不動慧光佛、南無菩提意佛、南無樹王佛、南無槃陀音佛、南無福德力佛、南無勢德佛、南無聖愛佛、南無勢行佛、南無琥珀佛、南無雷音雲佛、南無善愛目佛、南無善智佛、南無具足佛、南無華勝佛、南無大音佛、南無法相佛、南無智音佛、南無虛空佛、南無祠音佛、南無慧音差別佛、南無月焰佛、南無聖王佛、南無眾意佛、南無辯才輪佛、南無善寂佛、南無不退慧佛、南無日名佛、南無無著慧佛、南無功德集佛、南無華德相佛、南無辯才國佛、南無寶施佛、南無愛月佛、南無集功德蘊佛、南無滅惡趣佛、南無自在王佛、南無無量淨佛、南無等定佛、南無不壞佛、南無滅垢佛、南無不失方便佛、南無無嬈佛、南無妙面佛、南無智制住佛、南無法師王佛、南無大天佛、南無深意佛、南無無量佛、南無無礙見佛、南無世供養佛、南無普散華佛、南無三世供佛、南無應日藏佛、南無天供養佛、南無上智人佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無堅固苦行佛、南無眾德上明佛、南無寶德佛、南無一切善友佛、南無解脫音佛、南無甘露明佛、南無遊戲王佛、南無滅邪曲佛、南無一切主佛、南無薝蔔淨光佛、南無山王佛、南無寂滅佛、南無德聚佛、南無具眾德佛、南無最勝月佛、南無善施佛、南無住本佛、南無功德威聚佛、南無智無等佛、南無甘露音佛、南無善手佛、南無執明炬佛、南無思解脫義佛、南無勝音佛、南無梨陀行佛、南無善義佛、南無無過佛、南無行善佛、南無殊妙身佛、南無妙光佛、南無樂說佛、南無善濟佛、南無不可說佛、南無最清淨佛、南無樂知佛、南無辯才日佛、南無破他軍佛、南無寶月明佛、南無上意佛、南無友安眾生佛、南無大見佛、南無無畏音佛、南無水天德佛、南無慧濟佛、南無無等意佛、南無不動慧光佛、南無菩提意佛、南無樹王佛、南無槃陀音佛、南無福德力佛、南無勢德佛、南無聖愛佛、南無勢行佛、南無琥珀佛、南無雷音雲佛、南無善愛目佛、南無善智佛、南無具足佛、南無華勝佛、南無大音佛、南無法相佛、南無智音佛、南無虛空佛、南無祠音佛、南無慧音差別佛、南無月焰佛、南無聖王佛、南無眾意佛、南無辯才輪佛、南無善寂佛、南無不退慧佛、南無日名佛、南無無著慧佛、南無功德集佛、南無華德相佛、南無辯才國佛、南無寶施佛、南無愛月佛、南無集功德蘊佛、南無滅惡趣佛、南無自在王佛、南無無量淨佛、南無等定佛、南無不壞佛、南無滅垢佛、南無不失方便佛、南無無嬈佛、南無妙面佛、南無智制住佛、南無法師王佛、南無大天佛、南無深意佛、南無無量佛、南無無礙見佛、南無世供養佛、南無普散華佛、南無三世供佛、南無應日藏佛、南無天供養佛、南無上智人佛。

八百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八百佛竟。

南無真髻佛、南無信甘露佛、南無不著相佛、南無離分別海佛、南無寶肩明佛、南無梨陀步佛、南無隨日佛、南無清淨佛、南無明力佛、南無功德聚佛、南無具足德佛、南無端嚴海佛、南無須彌山佛、南無華施佛、南無無著智佛、南無無邊座佛、南無愛智佛、南無槃陀嚴佛、南無清淨住佛、南無生法佛、南無相明佛、南無思惟樂佛、南無樂解脫佛、南無知道理佛、南無多聞海佛、南無持華佛、南無不隨世佛、南無喜眾佛、南無孔雀音佛、南無不退沒佛、南無斷有愛垢佛、南無威儀濟佛、南無諸天流布佛、南無隨師行佛、南無華手佛、南無最上施佛、南無破怨賊佛、南無富多聞佛、南無妙國佛、南無熾盛王佛、南無師子智佛、南無月出佛、南無滅闇佛、南無無動佛、南無次第行佛、南無音聲治佛、南無憍曇佛、南無勢力佛、南無身心住佛、南無常月佛、南無覺意華佛、南無饒益王佛、南無善威德佛、南無智力德佛、南無善燈佛、南無堅行佛、南無天音佛、南無福德燈佛、南無日面佛、南無不動聚佛、南無戒明佛、南無住戒佛、南無普攝受佛、南無堅出佛、南無安闍那佛、南無增益佛、南無香明佛、南無違藍明佛、南無念王佛、南無密鉢佛、南無無礙相佛、南無至妙道佛、南無信戒佛、南無樂實佛、南無明法佛、南無具威德佛、南無大慈佛、南無上慈佛、南無饒益慧佛、南無甘露王佛、南無彌樓明佛、南無聖讚佛、南無廣照佛、南無持壽佛、南無見明佛、南無善行報佛、南無善喜佛、南無無滅佛、南無寶明佛、南無具足名稱佛、南無樂福德佛、南無功德海佛、南無盡相佛、南無斷魔佛、南無盡魔佛、南無過衰道佛、南無不壞意佛、南無水王佛、南無淨魔佛、南無眾上王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無真髻佛、南無信甘露佛、南無不著相佛、南無離分別海佛、南無寶肩明佛、南無梨陀步佛、南無隨日佛、南無清淨佛、南無明力佛、南無功德聚佛、南無具足德佛、南無端嚴海佛、南無須彌山佛、南無華施佛、南無無著智佛、南無無邊座佛、南無愛智佛、南無槃陀嚴佛、南無清淨住佛、南無生法佛、南無相明佛、南無思惟樂佛、南無樂解脫佛、南無知道理佛、南無多聞海佛、南無持華佛、南無不隨世佛、南無喜眾佛、南無孔雀音佛、南無不退沒佛、南無斷有愛垢佛、南無威儀濟佛、南無諸天流布佛、南無隨師行佛、南無華手佛、南無最上施佛、南無破怨賊佛、南無富多聞佛、南無妙國佛、南無熾盛王佛、南無師子智佛、南無月出佛、南無滅闇佛、南無無動佛、南無次第行佛、南無音聲治佛、南無憍曇佛、南無勢力佛、南無身心住佛、南無常月佛、南無覺意華佛、南無饒益王佛、南無善威德佛、南無智力德佛、南無善燈佛、南無堅行佛、南無天音佛、南無福德燈佛、南無日面佛、南無不動聚佛、南無戒明佛、南無住戒佛、南無普攝受佛、南無堅出佛、南無安闍那佛、南無增益佛、南無香明佛、南無違藍明佛、南無念王佛、南無密鉢佛、南無無礙相佛、南無至妙道佛、南無信戒佛、南無樂實佛、南無明法佛、南無具威德佛、南無大慈佛、南無上慈佛、南無饒益慧佛、南無甘露王佛、南無彌樓明佛、南無聖讚佛、南無廣照佛、南無持壽佛、南無見明佛、南無善行報佛、南無善喜佛、南無無滅佛、南無寶明佛、南無具足名稱佛、南無樂福德佛、南無功德海佛、南無盡相佛、南無斷魔佛、南無盡魔佛、南無過衰道佛、南無不壞意佛、南無水王佛、南無淨魔佛、南無眾上王佛。

九百佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九百佛竟。

南無愛明佛、南無福燈佛、南無菩提相佛、南無大威力佛、南無善滅佛、南無梵命佛、南無智喜佛、南無神相佛、南無如眾王佛、南無種種色相佛、南無愛日佛、南無羅睺月佛、南無無相慧佛、南無藥師上佛、南無持勢力佛、南無焰慧佛、南無喜明佛、南無好音佛、南無不動天佛、南無妙德難思佛、南無善業佛、南無意無謬佛、南無大施佛、南無名讚佛、南無眾相佛、南無解脫月佛、南無世自在佛、南無無上王佛、南無滅癡佛、南無斷言論佛、南無梵供養佛、南無無邊辯相佛、南無梨陀法佛、南無應供養佛、南無度憂佛、南無樂安佛、南無世意佛、南無愛身佛、南無妙足佛、南無優鉢羅佛、南無華瓔佛、南無無邊辯光佛、南無信聖佛、南無德精進佛、南無真實佛、南無天主佛、南無樂高音佛、南無信淨佛、南無婆耆羅陀佛、南無福德意佛、南無不瞬佛、南無順先古佛、南無聚成佛、南無師子遊佛、南無最上業佛、南無信清淨佛、南無行明佛、南無龍音佛、南無持輪佛、南無財成佛、南無世愛佛、南無提舍佛、南無無量寶名佛、南無雲相佛、南無慧道佛、南無順法智佛、南無虛空音佛、南無善眼佛、南無無勝天佛、南無珠淨佛、南無善財佛、南無燈焰佛、南無寶音聲佛、南無人主王佛、南無不思議功德光佛、南無隨法行佛、南無無量賢佛、南無寶名聞佛、南無得利佛、南無世華佛、南無高頂佛、南無無邊辯才成佛、南無差別知見佛、南無師子牙佛、南無法燈蓋佛、南無目犍連佛、南無無憂國佛、南無意思佛、南無法天敬佛、南無斷勢力佛、南無極勢力佛、南無滅貪佛、南無堅音佛、南無善慧佛、南無妙義佛、南無愛淨佛、南無慚愧顏佛、南無妙髻佛、南無欲樂佛、南無樓至佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無愛明佛、南無福燈佛、南無菩提相佛、南無大威力佛、南無善滅佛、南無梵命佛、南無智喜佛、南無神相佛、南無如眾王佛、南無種種色相佛、南無愛日佛、南無羅睺月佛、南無無相慧佛、南無藥師上佛、南無持勢力佛、南無焰慧佛、南無喜明佛、南無好音佛、南無不動天佛、南無妙德難思佛、南無善業佛、南無意無謬佛、南無大施佛、南無名讚佛、南無眾相佛、南無解脫月佛、南無世自在佛、南無無上王佛、南無滅癡佛、南無斷言論佛、南無梵供養佛、南無無邊辯相佛、南無梨陀法佛、南無應供養佛、南無度憂佛、南無樂安佛、南無世意佛、南無愛身佛、南無妙足佛、南無優鉢羅佛、南無華瓔佛、南無無邊辯光佛、南無信聖佛、南無德精進佛、南無真實佛、南無天主佛、南無樂高音佛、南無信淨佛、南無婆耆羅陀佛、南無福德意佛、南無不瞬佛、南無順先古佛、南無聚成佛、南無師子遊佛、南無最上業佛、南無信清淨佛、南無行明佛、南無龍音佛、南無持輪佛、南無財成佛、南無世愛佛、南無提舍佛、南無無量寶名佛、南無雲相佛、南無慧道佛、南無順法智佛、南無虛空音佛、南無善眼佛、南無無勝天佛、南無珠淨佛、南無善財佛、南無燈焰佛、南無寶音聲佛、南無人主王佛、南無不思議功德光佛、南無隨法行佛、南無無量賢佛、南無寶名聞佛、南無得利佛、南無世華佛、南無高頂佛、南無無邊辯才成佛、南無差別知見佛、南無師子牙佛、南無法燈蓋佛、南無目犍連佛、南無無憂國佛、南無意思佛、南無法天敬佛、南無斷勢力佛、南無極勢力佛、南無滅貪佛、南無堅音佛、南無善慧佛、南無妙義佛、南無愛淨佛、南無慚愧顏佛、南無妙髻佛、南無欲樂佛、南無樓至佛。

一千佛竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千佛竟。

此賢劫中，諸佛出世名號如是。若人聞此千佛名字，不畏謬錯，必得涅槃。諸有智者，聞諸佛名字，應當一心勿懷放逸，勤行精進；無失是緣，還墮惡趣，受諸苦惱。安住持戒，隨順多聞，常樂遠離，具足深忍，是人則能值遇千佛。若持誦此千佛名者，則滅無量阿僧祇劫所集眾罪，必當得佛，諸三昧神通無礙智慧，及諸法門、諸陀羅尼。一切經書種種智慧，隨宜說法，皆當從是三昧中求。修習此三昧，當行淨行，勿生欺誑離於名利，勿懷嫉妬，行六和敬，如是行者，疾得三昧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此賢劫中，諸佛出世名號如是。若人聞此千佛名字，不畏謬錯，必得涅槃。諸有智者，聞諸佛名字，應當一心勿懷放逸，勤行精進；無失是緣，還墮惡趣，受諸苦惱。安住持戒，隨順多聞，常樂遠離，具足深忍，是人則能值遇千佛。若持誦此千佛名者，則滅無量阿僧祇劫所集眾罪，必當得佛，諸三昧神通無礙智慧，及諸法門、諸陀羅尼。一切經書種種智慧，隨宜說法，皆當從是三昧中求。修習此三昧，當行淨行，勿生欺誑離於名利，勿懷嫉妬，行六和敬，如是行者，疾得三昧法。