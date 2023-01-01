No. 447 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 No. 447

現在賢劫千佛名經(亦名「集諸佛大功德山」) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現在賢劫千佛名經(亦名「集諸佛大功德山」)

闕譯人名，今附梁錄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闕譯人名，今附梁錄。

爾時喜王菩薩白佛言：「世尊！今此眾中，頗有菩薩摩訶薩，得是三昧，亦得八萬四千波羅蜜門，諸三昧門、陀羅尼門者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時喜王菩薩白佛言：「世尊！今此眾中，頗有菩薩摩訶薩，得是三昧，亦得八萬四千波羅蜜門，諸三昧門、陀羅尼門者不？」

佛告喜王：「今此會中有菩薩大士，得是三昧，亦能入八萬四千諸波羅蜜，及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩，於是賢劫中，皆當得阿耨多羅三藐三菩提，除四如來，於此劫中得成佛已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王：「今此會中有菩薩大士，得是三昧，亦能入八萬四千諸波羅蜜，及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩，於是賢劫中，皆當得阿耨多羅三藐三菩提，除四如來，於此劫中得成佛已。」

喜王菩薩復白佛言：「惟願加哀，當宣此諸菩薩名字，多所饒益，安隱世間，利諸天人，為護佛法，令得久住，為護將來菩薩，顯示法明，求無上道心不疲懈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩復白佛言：「惟願加哀，當宣此諸菩薩名字，多所饒益，安隱世間，利諸天人，為護佛法，令得久住，為護將來菩薩，顯示法明，求無上道心不疲懈。」

佛告喜王：「汝今諦聽，善思念之，當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王：「汝今諦聽，善思念之，當為汝說。」

「唯然世尊，願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然世尊，願樂欲聞。」

爾時世尊，即以偈說諸佛名字，拘那提佛為千佛上首： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊，即以偈說諸佛名字，拘那提佛為千佛上首：

南無拘那提佛、南無拘那含牟尼佛、南無迦葉佛、南無釋迦牟尼佛、南無彌勒佛、南無師子佛、南無明焰佛、南無牟尼佛、南無華妙(丹本妙華)佛、南無華氏佛、南無善宿佛、南無導師佛、南無大臂佛、南無大力佛、南無宿王佛、南無修藥佛、南無名相佛、南無大明佛、南無焰肩佛、南無照曜佛、南無日藏佛、南無月氏佛、南無眾焰佛、南無善明佛、南無無憂佛、南無提沙佛、南無明曜佛、南無持鬘佛、南無功德明佛、南無示義佛、南無燈曜佛、南無興盛佛、南無藥師佛、南無善濡佛、南無白毫佛、南無堅固佛、南無福威德佛、南無不可壞佛、南無德相佛、南無羅睺佛、南無眾主佛、南無梵聲佛、南無堅際佛、南無不高佛、南無作明佛、南無大山佛、南無金剛佛、南無將眾佛、南無無畏佛、南無華目佛、南無珍寶佛、南無軍力佛、南無華光佛、南無仁愛佛、南無大威德佛、南無無量明佛、南無梵王佛、南無龍德佛、南無堅步佛、南無不虛見佛、南無精進德佛、南無歡喜佛、南無善守佛、南無不退佛、南無師子相佛、南無勝知佛、南無法氏佛、南無喜王佛、南無妙御佛、南無愛作佛、南無德臂佛、南無香象佛、南無觀視佛、南無雲音佛、南無善思佛、南無善意佛、南無離垢佛、南無月相佛、南無大名佛、南無珠髻佛、南無無威猛佛、南無師子步佛、南無德樹佛、南無歡釋(丹本觀擇)佛、南無慧聚佛、南無安住佛、南無有意佛、南無鴦伽陀佛、南無無量意佛、南無妙色佛、南無多智佛、南無光明佛、南無堅戒佛、南無吉祥佛、南無寶相佛、南無蓮華佛、南無那羅延佛、南無安樂佛、南無智積佛、南無德敬佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無拘那提佛、南無拘那含牟尼佛、南無迦葉佛、南無釋迦牟尼佛、南無彌勒佛、南無師子佛、南無明焰佛、南無牟尼佛、南無華妙(丹本妙華)佛、南無華氏佛、南無善宿佛、南無導師佛、南無大臂佛、南無大力佛、南無宿王佛、南無修藥佛、南無名相佛、南無大明佛、南無焰肩佛、南無照曜佛、南無日藏佛、南無月氏佛、南無眾焰佛、南無善明佛、南無無憂佛、南無提沙佛、南無明曜佛、南無持鬘佛、南無功德明佛、南無示義佛、南無燈曜佛、南無興盛佛、南無藥師佛、南無善濡佛、南無白毫佛、南無堅固佛、南無福威德佛、南無不可壞佛、南無德相佛、南無羅睺佛、南無眾主佛、南無梵聲佛、南無堅際佛、南無不高佛、南無作明佛、南無大山佛、南無金剛佛、南無將眾佛、南無無畏佛、南無華目佛、南無珍寶佛、南無軍力佛、南無華光佛、南無仁愛佛、南無大威德佛、南無無量明佛、南無梵王佛、南無龍德佛、南無堅步佛、南無不虛見佛、南無精進德佛、南無歡喜佛、南無善守佛、南無不退佛、南無師子相佛、南無勝知佛、南無法氏佛、南無喜王佛、南無妙御佛、南無愛作佛、南無德臂佛、南無香象佛、南無觀視佛、南無雲音佛、南無善思佛、南無善意佛、南無離垢佛、南無月相佛、南無大名佛、南無珠髻佛、南無無威猛佛、南無師子步佛、南無德樹佛、南無歡釋(丹本觀擇)佛、南無慧聚佛、南無安住佛、南無有意佛、南無鴦伽陀佛、南無無量意佛、南無妙色佛、南無多智佛、南無光明佛、南無堅戒佛、南無吉祥佛、南無寶相佛、南無蓮華佛、南無那羅延佛、南無安樂佛、南無智積佛、南無德敬佛。

從此已上一百佛，歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上一百佛，歸命懺悔。

南無過現未來，十方三世，盡虛空界一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，從無量劫來至于今日，於其中間造種種業。夫業能莊飾世趣，在在處處，是以思惟，求離世解脫。所以，六道果報，種種不同，形類各異，當知皆是業力所作。所以佛十力中，業力甚深。凡夫之人，多於此中，好起疑惑：『何以故爾？』現見世間，行善之者，觸向轗軻；為惡之者，是事諧偶，謂言：『天下善惡無分。』如此計者，皆是不能深達業理。何以故爾？經中說言：『有三種業。何等為三？一者現報，二者生報，三者後報。現報業者，現在作善、作惡，現身受報；生報業者，此生作善、作惡，來生受報；後報業者，或是過去，無量生中作善、作惡，或於此生中受，或在未來生中方受其報。』向者行惡之人，現在見好者，此是過去，生報、後報，善業熟故，所以現在有此樂果；豈關現在作諸惡業，而得好報。行善之人，現在見苦者，是其過去生中，生報、後報，惡業熟故，現在善根力弱，不能排遣，是故得此苦報；豈關現在作善，而招惡報。何以知然？現見世間，為善之者，為人所讚歎，人所尊重，故知未來必招樂果。過去既有如此惡業，所以諸佛菩薩，教令親近善友，共行懺悔。善知識者，於此得道中，則為全利。是故弟子，今日至誠，歸依諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來，十方三世，盡虛空界一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，從無量劫來至于今日，於其中間造種種業。夫業能莊飾世趣，在在處處，是以思惟，求離世解脫。所以，六道果報，種種不同，形類各異，當知皆是業力所作。所以佛十力中，業力甚深。凡夫之人，多於此中，好起疑惑：『何以故爾？』現見世間，行善之者，觸向轗軻；為惡之者，是事諧偶，謂言：『天下善惡無分。』如此計者，皆是不能深達業理。何以故爾？經中說言：『有三種業。何等為三？一者現報，二者生報，三者後報。現報業者，現在作善、作惡，現身受報；生報業者，此生作善、作惡，來生受報；後報業者，或是過去，無量生中作善、作惡，或於此生中受，或在未來生中方受其報。』向者行惡之人，現在見好者，此是過去，生報、後報，善業熟故，所以現在有此樂果；豈關現在作諸惡業，而得好報。行善之人，現在見苦者，是其過去生中，生報、後報，惡業熟故，現在善根力弱，不能排遣，是故得此苦報；豈關現在作善，而招惡報。何以知然？現見世間，為善之者，為人所讚歎，人所尊重，故知未來必招樂果。過去既有如此惡業，所以諸佛菩薩，教令親近善友，共行懺悔。善知識者，於此得道中，則為全利。是故弟子，今日至誠，歸依諸佛。」

南無梵德佛、南無華天佛、南無寶積佛、南無善思議佛、南無法自在佛、南無名聞意佛、南無樂說聚佛、南無金剛相佛、南無求利佛、南無遊戲(丹本有相)佛、南無離闇佛、南無多天佛、南無彌樓相佛、南無眾明佛、南無寶藏佛、南無極高行佛、南無提沙佛、南無珠角佛、南無德讚佛、南無日月明佛、南無日月佛、南無星宿佛、南無師子相佛、南無違藍王佛、南無福藏佛、南無見有邊佛、南無電明佛、南無金山佛、南無師子德佛、南無勝相佛、南無明讚佛、南無堅精進佛、南無具足讚佛、南無離畏佛、南無應天佛、南無大燈佛、南無世明佛、南無妙音(丹香)佛、南無持上功德佛、南無離闇佛、南無師子頰佛、南無寶讚佛、南無滅過佛、南無持甘露佛、南無喜見佛、南無莊嚴佛、南無人月佛、南無珠明佛、南無山頂佛、南無名相佛、南無法積佛、南無定義佛、南無施願佛、南無寶眾(丹本眾寶)佛、南無眾王佛、南無遊步佛、南無安隱佛、南無法差別佛、南無上尊佛、南無極高德佛、南無上師子音佛、南無樂戲佛、南無龍明佛、南無花山佛、南無大名佛、南無香自在佛、南無龍喜佛、南無天力佛、南無德鬘佛、南無龍首佛、南無目莊嚴佛、南無善行意佛、南無智勝佛、南無無量目佛、南無目(丹日)明佛、南無實語佛、南無定意佛、南無無量形佛、南無明照(丹本照明)佛、南無寶相佛、南無斷疑佛、南無善明佛、南無不虛步佛、南無覺悟佛、南無花相佛、南無山主王佛、南無遍見佛、南無大威德佛、南無無量名佛、南無寶天佛、南無住義佛、南無滿意佛、南無上讚佛、南無無憂佛、南無無垢佛、南無梵天佛、南無花根(丹相)佛、南無身差別佛、南無法明佛、南無盡見佛、南無德淨佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無梵德佛、南無華天佛、南無寶積佛、南無善思議佛、南無法自在佛、南無名聞意佛、南無樂說聚佛、南無金剛相佛、南無求利佛、南無遊戲(丹本有相)佛、南無離闇佛、南無多天佛、南無彌樓相佛、南無眾明佛、南無寶藏佛、南無極高行佛、南無提沙佛、南無珠角佛、南無德讚佛、南無日月明佛、南無日月佛、南無星宿佛、南無師子相佛、南無違藍王佛、南無福藏佛、南無見有邊佛、南無電明佛、南無金山佛、南無師子德佛、南無勝相佛、南無明讚佛、南無堅精進佛、南無具足讚佛、南無離畏佛、南無應天佛、南無大燈佛、南無世明佛、南無妙音(丹香)佛、南無持上功德佛、南無離闇佛、南無師子頰佛、南無寶讚佛、南無滅過佛、南無持甘露佛、南無喜見佛、南無莊嚴佛、南無人月佛、南無珠明佛、南無山頂佛、南無名相佛、南無法積佛、南無定義佛、南無施願佛、南無寶眾(丹本眾寶)佛、南無眾王佛、南無遊步佛、南無安隱佛、南無法差別佛、南無上尊佛、南無極高德佛、南無上師子音佛、南無樂戲佛、南無龍明佛、南無花山佛、南無大名佛、南無香自在佛、南無龍喜佛、南無天力佛、南無德鬘佛、南無龍首佛、南無目莊嚴佛、南無善行意佛、南無智勝佛、南無無量目佛、南無目(丹日)明佛、南無實語佛、南無定意佛、南無無量形佛、南無明照(丹本照明)佛、南無寶相佛、南無斷疑佛、南無善明佛、南無不虛步佛、南無覺悟佛、南無花相佛、南無山主王佛、南無遍見佛、南無大威德佛、南無無量名佛、南無寶天佛、南無住義佛、南無滿意佛、南無上讚佛、南無無憂佛、南無無垢佛、南無梵天佛、南無花根(丹相)佛、南無身差別佛、南無法明佛、南無盡見佛、南無德淨佛。

從此已上二百佛，歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上二百佛，歸命懺悔。

南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，無始已來至于今日，積惡如恒沙，造罪滿天地，捨身與受身，不覺亦不知，或作五逆，深厚濁纏無間罪業；或造一闡提，斷善根業；輕誣佛語，謗方等業；破滅三寶，毀正法業；不信罪福，起十惡業；迷真返正，癡惑之業；不孝二親，反戾之業；輕慢師長，無禮敬業；朋友不信、不義之業；或作四重、六重、八重障聖道業；毀犯五戒，破八齋業；五篇、七聚，多缺犯業；優婆塞戒，輕重垢業；或菩薩戒，不能清淨，如說行業，前後方便，污梵行業；月無六齋，懈怠之業；年三長齋，不常修業；三千威儀，不如法業；八萬律儀，微細罪業；不修身戒，心慧之業；行十六種，惡律儀業；不拔不濟，無救護業；心懷嫉妬，無度彼業；於怨親境，不平等業；耽荒五欲，無厭離業；或因衣食，園林、池沼，生蕩逸業；或以盛年，放恣情欲，造眾罪業；或善有漏，迴向三有，障出世業。如是等業，無量無邊，今日發露，向十方佛、尊法、聖眾，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，無始已來至于今日，積惡如恒沙，造罪滿天地，捨身與受身，不覺亦不知，或作五逆，深厚濁纏無間罪業；或造一闡提，斷善根業；輕誣佛語，謗方等業；破滅三寶，毀正法業；不信罪福，起十惡業；迷真返正，癡惑之業；不孝二親，反戾之業；輕慢師長，無禮敬業；朋友不信、不義之業；或作四重、六重、八重障聖道業；毀犯五戒，破八齋業；五篇、七聚，多缺犯業；優婆塞戒，輕重垢業；或菩薩戒，不能清淨，如說行業，前後方便，污梵行業；月無六齋，懈怠之業；年三長齋，不常修業；三千威儀，不如法業；八萬律儀，微細罪業；不修身戒，心慧之業；行十六種，惡律儀業；不拔不濟，無救護業；心懷嫉妬，無度彼業；於怨親境，不平等業；耽荒五欲，無厭離業；或因衣食，園林、池沼，生蕩逸業；或以盛年，放恣情欲，造眾罪業；或善有漏，迴向三有，障出世業。如是等業，無量無邊，今日發露，向十方佛、尊法、聖眾，皆悉懺悔。

「願弟子等，承是懺悔無間諸業所生福善，願生生、世世，滅五逆罪，除一闡提惑，如是輕重諸罪，從今已去，乃至道場，誓不敢造。恒習出世，清淨善法；精持律行，守護威儀，如渡海者，愛惜浮囊，六度四等，常摽行首，戒定慧品轉得增明，速成如來三十二相、八十種好、十力、無畏，大悲三念，常樂妙智，得八自在。懺悔發願已，歸命禮三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔無間諸業所生福善，願生生、世世，滅五逆罪，除一闡提惑，如是輕重諸罪，從今已去，乃至道場，誓不敢造。恒習出世，清淨善法；精持律行，守護威儀，如渡海者，愛惜浮囊，六度四等，常摽行首，戒定慧品轉得增明，速成如來三十二相、八十種好、十力、無畏，大悲三念，常樂妙智，得八自在。懺悔發願已，歸命禮三寶。」

南無月面佛、南無寶燈佛、南無寶相佛、南無上名佛、南無作名佛、南無無量音佛、南無違藍佛、南無師子身佛、南無明意佛、南無能勝佛、南無功德品佛、南無月相佛、南無得勢佛、南無無邊行佛、南無開花佛、南無淨垢佛、南無見一切義佛、南無勇力佛、南無富足佛、南無福德佛、南無隨時佛、南無功德敬佛、南無廣意佛、南無善寂滅佛、南無財天佛、南無淨斷疑佛、南無無量持佛、南無妙樂佛、南無不負佛、南無無住佛、南無得叉伽佛、南無眾首佛、南無世光佛、南無多德佛、南無弗沙佛、南無無邊威德佛、南無義意佛、南無藥王佛、南無斷惡佛、南無名德佛、南無善調佛、南無無熱佛、南無花德佛、南無勇德佛、南無金剛軍佛、南無大德佛、南無寂滅意佛、南無香象佛、南無那羅延佛、南無善住佛、南無無所負佛、南無月相佛、南無電相佛、南無恭敬佛、南無威德守佛、南無智日佛、南無上利佛、南無須彌頂佛、南無治怨賊佛、南無蓮花佛、南無應讚佛、南無智(丹知)次佛、南無離憍佛、南無那羅延佛、南無常樂佛、南無不少國佛、南無天名佛、南無甚良佛、南無見有邊佛、南無多功德佛、南無寶月佛、南無師子相佛、南無樂禪佛、南無無所少佛、南無遊戲佛、南無德寶佛、南無應名稱佛、南無花身佛、南無大音聲佛、南無辯才讚佛、南無金剛珠佛、南無無量壽佛、南無珠莊嚴佛、南無大王佛、南無德高德佛、南無高名佛、南無百光佛、南無喜悅佛、南無龍步佛、南無意願佛、南無寶月佛、南無滅已佛、南無喜王佛、南無調御佛、南無喜自在佛、南無寶髻佛、南無善滅佛、南無梵命佛、南無離畏佛、南無寶藏佛、南無月面佛、南無淨名佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無月面佛、南無寶燈佛、南無寶相佛、南無上名佛、南無作名佛、南無無量音佛、南無違藍佛、南無師子身佛、南無明意佛、南無能勝佛、南無功德品佛、南無月相佛、南無得勢佛、南無無邊行佛、南無開花佛、南無淨垢佛、南無見一切義佛、南無勇力佛、南無富足佛、南無福德佛、南無隨時佛、南無功德敬佛、南無廣意佛、南無善寂滅佛、南無財天佛、南無淨斷疑佛、南無無量持佛、南無妙樂佛、南無不負佛、南無無住佛、南無得叉伽佛、南無眾首佛、南無世光佛、南無多德佛、南無弗沙佛、南無無邊威德佛、南無義意佛、南無藥王佛、南無斷惡佛、南無名德佛、南無善調佛、南無無熱佛、南無花德佛、南無勇德佛、南無金剛軍佛、南無大德佛、南無寂滅意佛、南無香象佛、南無那羅延佛、南無善住佛、南無無所負佛、南無月相佛、南無電相佛、南無恭敬佛、南無威德守佛、南無智日佛、南無上利佛、南無須彌頂佛、南無治怨賊佛、南無蓮花佛、南無應讚佛、南無智(丹知)次佛、南無離憍佛、南無那羅延佛、南無常樂佛、南無不少國佛、南無天名佛、南無甚良佛、南無見有邊佛、南無多功德佛、南無寶月佛、南無師子相佛、南無樂禪佛、南無無所少佛、南無遊戲佛、南無德寶佛、南無應名稱佛、南無花身佛、南無大音聲佛、南無辯才讚佛、南無金剛珠佛、南無無量壽佛、南無珠莊嚴佛、南無大王佛、南無德高德佛、南無高名佛、南無百光佛、南無喜悅佛、南無龍步佛、南無意願佛、南無寶月佛、南無滅已佛、南無喜王佛、南無調御佛、南無喜自在佛、南無寶髻佛、南無善滅佛、南無梵命佛、南無離畏佛、南無寶藏佛、南無月面佛、南無淨名佛。

從此已上三百佛一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上三百佛一切賢聖。

南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，今已總相懺悔一切諸業，今當次第更復一一別相懺悔，若總、若別、若麁、若細、若輕、若重、若說、不說，品類相從，願皆消滅。別相懺者，先懺身三，次懺口四，其餘諸障，次第稽顙。身三業者，第一殺害，如經所明，恕己可為喻，勿殺勿行杖。雖復禽獸之殊，保命畏死，其事是一，若尋此眾生，從無始已來，或是我父母、兄弟六親眷屬，以業因緣輪迴六道，出生入死改形易報，不復相識，而今興害，食噉其肉傷慈之甚，是故佛言：『設得餘食，當如飢世食子肉想，何況食噉此魚肉耶。』又言：『為利殺眾生，以錢納諸肉，二俱是惡業，死墮叫呼地獄。』故知，殺害及以食噉，罪深河海，過重丘岳。然弟子等，無始已來，不遇善友，皆由此業。是故經言：『殺害之罪，能令眾生，墮於地獄、餓鬼受苦。若在畜生，則受虎豹、豺狼、鷹鷂等身，或受毒蛇、蝮蝎等身，常懷惡心，或受麞鹿、熊羆等身，常懷恐怖。若生人中，得二種果報，一者多病、二者短命。』殺生食噉，既有如是，無量種種諸惡果報。是故弟子，今日至誠，歸依諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，今已總相懺悔一切諸業，今當次第更復一一別相懺悔，若總、若別、若麁、若細、若輕、若重、若說、不說，品類相從，願皆消滅。別相懺者，先懺身三，次懺口四，其餘諸障，次第稽顙。身三業者，第一殺害，如經所明，恕己可為喻，勿殺勿行杖。雖復禽獸之殊，保命畏死，其事是一，若尋此眾生，從無始已來，或是我父母、兄弟六親眷屬，以業因緣輪迴六道，出生入死改形易報，不復相識，而今興害，食噉其肉傷慈之甚，是故佛言：『設得餘食，當如飢世食子肉想，何況食噉此魚肉耶。』又言：『為利殺眾生，以錢納諸肉，二俱是惡業，死墮叫呼地獄。』故知，殺害及以食噉，罪深河海，過重丘岳。然弟子等，無始已來，不遇善友，皆由此業。是故經言：『殺害之罪，能令眾生，墮於地獄、餓鬼受苦。若在畜生，則受虎豹、豺狼、鷹鷂等身，或受毒蛇、蝮蝎等身，常懷惡心，或受麞鹿、熊羆等身，常懷恐怖。若生人中，得二種果報，一者多病、二者短命。』殺生食噉，既有如是，無量種種諸惡果報。是故弟子，今日至誠，歸依諸佛。」

南無威德寂滅佛、南無愛相佛、南無多天佛、南無須焰摩佛、南無天愛佛、南無寶眾佛、南無寶步佛、南無師子分佛、南無極高行佛、南無人王佛、南無善意佛、南無世明佛、南無寶威德佛、南無德乘佛、南無覺想佛、南無喜莊嚴佛、南無香濟佛、南無香象佛、南無眾焰佛、南無慈相佛、南無妙香佛、南無堅鎧佛、南無威德猛佛、南無珠鎧佛、南無仁賢佛、南無善逝月佛、南無梵自在佛、南無師子月佛、南無福威德佛、南無正生佛、南無無勝佛、南無大精進佛、南無寶名佛、南無月觀佛、南無山光佛、南無德聚佛、南無供養名佛、南無施明佛、南無法讚佛、南無電德佛、南無寶語佛、南無善眾佛、南無善戒佛、南無救命佛、南無定意佛、南無破有闇佛、南無善(丹喜)勝佛、南無師子光佛、南無照明佛、南無利惠佛、南無上名佛、南無珠明佛、南無威光佛、南無不破論佛、南無光明佛、南無珠輪佛、南無世師佛、南無吉手佛、南無善月佛、南無寶焰佛、南無羅睺守佛、南無樂菩提佛、南無等光佛、南無至寂滅佛、南無世最妙佛、南無無憂佛、南無十勢力佛、南無喜力佛、南無德勢力佛、南無得勢佛、南無大勢力佛、南無功德藏佛、南無真行佛、南無上安佛、南無提沙佛、南無大光佛、南無電明佛、南無廣德佛、南無珍寶佛、南無福德明佛、南無造鎧(鄉燈)佛、南無成手佛、南無善華佛、南無集寶佛、南無大海佛、南無持地佛、南無義意佛、南無善思惟佛、南無德輪佛、南無寶火佛、南無利益佛、南無世月佛、南無美音佛、南無梵相佛、南無眾師首佛、南無師子行佛、南無難施佛、南無應供佛、南無明威德佛、南無大光佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無威德寂滅佛、南無愛相佛、南無多天佛、南無須焰摩佛、南無天愛佛、南無寶眾佛、南無寶步佛、南無師子分佛、南無極高行佛、南無人王佛、南無善意佛、南無世明佛、南無寶威德佛、南無德乘佛、南無覺想佛、南無喜莊嚴佛、南無香濟佛、南無香象佛、南無眾焰佛、南無慈相佛、南無妙香佛、南無堅鎧佛、南無威德猛佛、南無珠鎧佛、南無仁賢佛、南無善逝月佛、南無梵自在佛、南無師子月佛、南無福威德佛、南無正生佛、南無無勝佛、南無大精進佛、南無寶名佛、南無月觀佛、南無山光佛、南無德聚佛、南無供養名佛、南無施明佛、南無法讚佛、南無電德佛、南無寶語佛、南無善眾佛、南無善戒佛、南無救命佛、南無定意佛、南無破有闇佛、南無善(丹喜)勝佛、南無師子光佛、南無照明佛、南無利惠佛、南無上名佛、南無珠明佛、南無威光佛、南無不破論佛、南無光明佛、南無珠輪佛、南無世師佛、南無吉手佛、南無善月佛、南無寶焰佛、南無羅睺守佛、南無樂菩提佛、南無等光佛、南無至寂滅佛、南無世最妙佛、南無無憂佛、南無十勢力佛、南無喜力佛、南無德勢力佛、南無得勢佛、南無大勢力佛、南無功德藏佛、南無真行佛、南無上安佛、南無提沙佛、南無大光佛、南無電明佛、南無廣德佛、南無珍寶佛、南無福德明佛、南無造鎧(鄉燈)佛、南無成手佛、南無善華佛、南無集寶佛、南無大海佛、南無持地佛、南無義意佛、南無善思惟佛、南無德輪佛、南無寶火佛、南無利益佛、南無世月佛、南無美音佛、南無梵相佛、南無眾師首佛、南無師子行佛、南無難施佛、南無應供佛、南無明威德佛、南無大光佛。

從此已上四百佛，一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上四百佛，一切賢聖。

南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，自從無始已來至於今日，有此心識，常懷磣毒無慈愍心，或因貪起殺，因瞋、因癡及以慢殺，或興惡方便，誓殺、願殺及以呪殺；或破決湖池，焚燒山野，畋獵漁捕；或因風放火，飛鷹走犬，惱害一切，如是等罪無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。或以檻摾、坑撥、扠戟、弓弩，彈射飛鳥、走獸之類；或以𦋆網、罾鈎料度水性，魚鼈、黿鼉、蝦蜆、螺蜯濕居之屬，使水陸之與空行，藏竄無地；或畜養鷄猪、牛羊、犬豕、鵝鴨之屬，自供庖廚；或貨他宰殺，使其哀聲未盡，毛羽脫落，鱗甲傷毀，身首分離，骨肉消碎，剝裂屠割，炮燒煮炙，楚毒切害橫加無辜，但取一時之快，口得味甚寡，不過三寸舌根而已；然其罪報，殃累永劫。如是等罪，無量無邊，今日至誠，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，自從無始已來至於今日，有此心識，常懷磣毒無慈愍心，或因貪起殺，因瞋、因癡及以慢殺，或興惡方便，誓殺、願殺及以呪殺；或破決湖池，焚燒山野，畋獵漁捕；或因風放火，飛鷹走犬，惱害一切，如是等罪無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。或以檻摾、坑撥、扠戟、弓弩，彈射飛鳥、走獸之類；或以𦋆網、罾鈎料度水性，魚鼈、黿鼉、蝦蜆、螺蜯濕居之屬，使水陸之與空行，藏竄無地；或畜養鷄猪、牛羊、犬豕、鵝鴨之屬，自供庖廚；或貨他宰殺，使其哀聲未盡，毛羽脫落，鱗甲傷毀，身首分離，骨肉消碎，剝裂屠割，炮燒煮炙，楚毒切害橫加無辜，但取一時之快，口得味甚寡，不過三寸舌根而已；然其罪報，殃累永劫。如是等罪，無量無邊，今日至誠，皆悉懺悔。

「又復，無始已來，或墮胎破卵、毒藥蠱道，傷殺眾生，墾土掘地、種植田園，養蠶煮繭，傷殺滋甚；或打撲蚊虻、拍嚙蚤虱；或燒除糞掃開決溝渠，抂害一切；或噉果實；或用穀米、或水、或菜橫殺眾生；或然樵薪、或露燈燭，燒諸虫類；或食醬醋，不看搖動；或寫湯水，澆殺虫蟻。如是乃至行住坐臥，四威儀中，恒常傷殺，飛空着地，細微眾生。弟子等，以凡夫識暗，不覺不知，今日至誠皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始已來，或墮胎破卵、毒藥蠱道，傷殺眾生，墾土掘地、種植田園，養蠶煮繭，傷殺滋甚；或打撲蚊虻、拍嚙蚤虱；或燒除糞掃開決溝渠，抂害一切；或噉果實；或用穀米、或水、或菜橫殺眾生；或然樵薪、或露燈燭，燒諸虫類；或食醬醋，不看搖動；或寫湯水，澆殺虫蟻。如是乃至行住坐臥，四威儀中，恒常傷殺，飛空着地，細微眾生。弟子等，以凡夫識暗，不覺不知，今日至誠皆悉懺悔。

「又復弟子，無始已來至于今日，或以鞭杖枷鎖、拷掠打擲、手脚蹴踏、的縛籠繫、斷絕水穀，如是種種，諸惡方便，苦惱眾生。今日至誠，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復弟子，無始已來至于今日，或以鞭杖枷鎖、拷掠打擲、手脚蹴踏、的縛籠繫、斷絕水穀，如是種種，諸惡方便，苦惱眾生。今日至誠，皆悉懺悔。

「願弟子等，承是懺悔，殺害等罪，所生功德，生生世世，得金剛身，壽命無窮，永離怨憎，無殺害想，於諸眾生，得一子地，若見危難、急厄之者，不惜身命，方便救解，令得解脫，然後為說微妙正法，使諸眾生，覩形見影，皆蒙安樂，聞名聽聲，恐怖悉除，懺悔發願已，歸命禮三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔，殺害等罪，所生功德，生生世世，得金剛身，壽命無窮，永離怨憎，無殺害想，於諸眾生，得一子地，若見危難、急厄之者，不惜身命，方便救解，令得解脫，然後為說微妙正法，使諸眾生，覩形見影，皆蒙安樂，聞名聽聲，恐怖悉除，懺悔發願已，歸命禮三寶。」

南無寶名佛、南無眾清淨佛、南無無邊名佛、南無不虛光佛、南無聖天佛、南無智王佛、南無金剛眾佛、南無善障佛、南無建慈佛、南無華國佛、南無法意佛、南無風行佛、南無善思名佛、南無多明佛、南無密眾佛、南無功德守佛、南無利意佛、南無無懼佛、南無堅觀佛、南無住法佛、南無珠足佛、南無解脫德佛、南無妙身佛、南無善意佛、南無普德佛、南無妙智佛、南無梵財佛、南無寶音佛、南無正智佛、南無力得佛、南無師子意佛、南無華相佛、南無智積佛、南無華齒佛、南無功德藏佛、南無名寶佛、南無希有名佛、南無上戒佛、南無無畏佛、南無日明佛、南無梵壽佛、南無一切天佛、南無樂智佛、南無寶天佛、南無珠藏佛、南無德流布佛、南無智王佛、南無無縛佛、南無堅法佛、南無天德佛、南無梵牟尼佛、南無安詳行佛、南無勤精進佛、南無焰肩佛、南無大威德佛、南無歡喜佛、南無薝蔔花佛、南無善眾佛、南無帝幢佛、南無大愛佛、南無須曼色佛、南無眾妙佛、南無可樂佛、南無勢力行佛、南無善定義佛、南無牛王佛、南無妙臂佛、南無大車佛、南無滿願佛、南無寶音佛、南無金剛軍佛、南無富貴佛、南無師子力佛、南無德光佛、南無淨目佛、南無迦葉佛、南無淨意佛、南無知次第佛、南無猛威德佛、南無大光明佛、南無日光曜佛、南無淨藏佛、南無分別威佛、南無無損佛、南無密口佛、南無月光佛、南無持明佛、南無善寂行佛、南無不動佛、南無大請佛、南無德法佛、南無嚴土佛、南無莊嚴王佛、南無高出佛、南無焰熾佛、南無花德佛、南無寶嚴佛、南無上善佛、南無寶上佛、南無利慧佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無寶名佛、南無眾清淨佛、南無無邊名佛、南無不虛光佛、南無聖天佛、南無智王佛、南無金剛眾佛、南無善障佛、南無建慈佛、南無華國佛、南無法意佛、南無風行佛、南無善思名佛、南無多明佛、南無密眾佛、南無功德守佛、南無利意佛、南無無懼佛、南無堅觀佛、南無住法佛、南無珠足佛、南無解脫德佛、南無妙身佛、南無善意佛、南無普德佛、南無妙智佛、南無梵財佛、南無寶音佛、南無正智佛、南無力得佛、南無師子意佛、南無華相佛、南無智積佛、南無華齒佛、南無功德藏佛、南無名寶佛、南無希有名佛、南無上戒佛、南無無畏佛、南無日明佛、南無梵壽佛、南無一切天佛、南無樂智佛、南無寶天佛、南無珠藏佛、南無德流布佛、南無智王佛、南無無縛佛、南無堅法佛、南無天德佛、南無梵牟尼佛、南無安詳行佛、南無勤精進佛、南無焰肩佛、南無大威德佛、南無歡喜佛、南無薝蔔花佛、南無善眾佛、南無帝幢佛、南無大愛佛、南無須曼色佛、南無眾妙佛、南無可樂佛、南無勢力行佛、南無善定義佛、南無牛王佛、南無妙臂佛、南無大車佛、南無滿願佛、南無寶音佛、南無金剛軍佛、南無富貴佛、南無師子力佛、南無德光佛、南無淨目佛、南無迦葉佛、南無淨意佛、南無知次第佛、南無猛威德佛、南無大光明佛、南無日光曜佛、南無淨藏佛、南無分別威佛、南無無損佛、南無密口佛、南無月光佛、南無持明佛、南無善寂行佛、南無不動佛、南無大請佛、南無德法佛、南無嚴土佛、南無莊嚴王佛、南無高出佛、南無焰熾佛、南無花德佛、南無寶嚴佛、南無上善佛、南無寶上佛、南無利慧佛。

從此已上五百佛，一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上五百佛，一切賢聖。

南無過現未來十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！次懺劫盜之罪。經中說言：『若物屬他，他所守護，於此物中，一草一葉，不與不取，何況盜竊。』但自眾生，唯見現在利故，以種種不道而取，致使未來受此殃累。是故經言：『劫盜之罪，能令眾生，墮於地獄、餓鬼受苦；若在畜生，則受牛馬、驢騾、駱駝等形，以其所有身力血肉，償他宿債；若生人中，為他奴婢，衣不蔽形，食不充命，貧窮困苦，人理殆盡。』劫盜既有如是苦報，是故弟子等，今日至誠，歸依諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！次懺劫盜之罪。經中說言：『若物屬他，他所守護，於此物中，一草一葉，不與不取，何況盜竊。』但自眾生，唯見現在利故，以種種不道而取，致使未來受此殃累。是故經言：『劫盜之罪，能令眾生，墮於地獄、餓鬼受苦；若在畜生，則受牛馬、驢騾、駱駝等形，以其所有身力血肉，償他宿債；若生人中，為他奴婢，衣不蔽形，食不充命，貧窮困苦，人理殆盡。』劫盜既有如是苦報，是故弟子等，今日至誠，歸依諸佛。」

南無海德佛、南無梵相佛、南無月蓋佛、南無多焰佛、南無違藍王佛、南無智稱佛、南無覺想佛、南無功德光佛、南無聲流布佛、南無滿月佛、南無花光佛、南無善成王佛、南無燈王佛、南無電光佛、南無光王佛、南無光明佛、南無具足讚佛、南無華藏佛、南無弗沙佛、南無身端嚴佛、南無淨義佛、南無威猛軍佛、南無福威德佛、南無力行佛、南無羅睺天佛、南無智聚佛、南無調御佛、南無如王佛、南無花相佛、南無羅睺羅(丹有天)佛、南無大藥佛、南無宿王佛、南無藥王佛、南無德手佛、南無得叉伽佛、南無流布王佛、南無日光佛、南無法藏佛、南無妙意佛、南無德主佛、南無金剛眾佛、南無慧頂佛、南無善住佛、南無意行佛、南無梵音佛、南無師子佛、南無雷音佛、南無通相佛、南無慧音佛、南無安隱佛、南無梵王佛、南無牛王佛、南無梨陀目佛、南無龍德佛、南無實相佛、南無莊嚴佛、南無不沒音佛、南無花德佛、南無音德佛、南無莊嚴辭佛、南無勇智佛、南無花積佛、南無花開佛、南無力行佛、南無德積佛、南無上形色佛、南無明曜佛、南無月燈佛、南無威德王佛、南無菩提王佛、南無無盡佛、南無菩提眼佛、南無身充滿佛、南無惠國佛、南無最上佛、南無清涼照佛、南無慧德佛、南無妙音聲佛、南無導師佛、南無無破(丹礙)藏佛、南無上施佛、南無大尊佛、南無智勢(丹智力勢鄉智勢力)佛、南無大焰佛、南無帝王佛、南無制力佛、南無威德佛、南無善明佛、南無名聞佛、南無端嚴佛、南無無塵垢佛、南無威儀佛、南無師子軍佛、南無天王佛、南無名聲佛、南無殊勝佛、南無大藏佛、南無福德光佛、南無梵聲佛、南無燈王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無海德佛、南無梵相佛、南無月蓋佛、南無多焰佛、南無違藍王佛、南無智稱佛、南無覺想佛、南無功德光佛、南無聲流布佛、南無滿月佛、南無花光佛、南無善成王佛、南無燈王佛、南無電光佛、南無光王佛、南無光明佛、南無具足讚佛、南無華藏佛、南無弗沙佛、南無身端嚴佛、南無淨義佛、南無威猛軍佛、南無福威德佛、南無力行佛、南無羅睺天佛、南無智聚佛、南無調御佛、南無如王佛、南無花相佛、南無羅睺羅(丹有天)佛、南無大藥佛、南無宿王佛、南無藥王佛、南無德手佛、南無得叉伽佛、南無流布王佛、南無日光佛、南無法藏佛、南無妙意佛、南無德主佛、南無金剛眾佛、南無慧頂佛、南無善住佛、南無意行佛、南無梵音佛、南無師子佛、南無雷音佛、南無通相佛、南無慧音佛、南無安隱佛、南無梵王佛、南無牛王佛、南無梨陀目佛、南無龍德佛、南無實相佛、南無莊嚴佛、南無不沒音佛、南無花德佛、南無音德佛、南無莊嚴辭佛、南無勇智佛、南無花積佛、南無花開佛、南無力行佛、南無德積佛、南無上形色佛、南無明曜佛、南無月燈佛、南無威德王佛、南無菩提王佛、南無無盡佛、南無菩提眼佛、南無身充滿佛、南無惠國佛、南無最上佛、南無清涼照佛、南無慧德佛、南無妙音聲佛、南無導師佛、南無無破(丹礙)藏佛、南無上施佛、南無大尊佛、南無智勢(丹智力勢鄉智勢力)佛、南無大焰佛、南無帝王佛、南無制力佛、南無威德佛、南無善明佛、南無名聞佛、南無端嚴佛、南無無塵垢佛、南無威儀佛、南無師子軍佛、南無天王佛、南無名聲佛、南無殊勝佛、南無大藏佛、南無福德光佛、南無梵聲佛、南無燈王佛。

從此已上六百佛，一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上六百佛，一切賢聖。

南無過現未來十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，自從無始已來至于今日，或盜他財寶，興刃強奪；或自恃身，逼迫而取；或恃公威，或假勢力，高桁大械，抂押良善，吞納姦貨，拷直為曲，為此因緣，身羅憲網；或抂邪治，領他財物，侵公益私、侵私益公，損彼利此、損此利彼，割他自饒，口與心悋；或竊沒租估，偷度關稅，匿公課輸，藏隱使役。如是等罪，無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。或是佛法僧物，或擬招提僧物，或盜取誤用恃勢不還，或自借或貸人，或復換貸漏忘；或三寶物，混亂雜用，或以眾物穀米、樵薪，鹽豉、醬醋、菜茹、菓實，錢帛、竹木、繒綵、幡蓋，香花、油燭隨情逐意，或自用或與人；或摘佛花果，用僧鬘物，因三寶財，私自利己。如是等罪無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，自從無始已來至于今日，或盜他財寶，興刃強奪；或自恃身，逼迫而取；或恃公威，或假勢力，高桁大械，抂押良善，吞納姦貨，拷直為曲，為此因緣，身羅憲網；或抂邪治，領他財物，侵公益私、侵私益公，損彼利此、損此利彼，割他自饒，口與心悋；或竊沒租估，偷度關稅，匿公課輸，藏隱使役。如是等罪，無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。或是佛法僧物，或擬招提僧物，或盜取誤用恃勢不還，或自借或貸人，或復換貸漏忘；或三寶物，混亂雜用，或以眾物穀米、樵薪，鹽豉、醬醋、菜茹、菓實，錢帛、竹木、繒綵、幡蓋，香花、油燭隨情逐意，或自用或與人；或摘佛花果，用僧鬘物，因三寶財，私自利己。如是等罪無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。

「又復，無始已來至于今日，或作周旋朋友、師僧、同學、父母、兄弟六親眷屬，共住同止，百一所須，更相欺罔；或於鄉隣比近移籬，拓牆侵他宅舍，改摽易相，擄掠田園，因公託私，奪人邸店及以屯野。如是等罪無量無邊，今日至誠，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始已來至于今日，或作周旋朋友、師僧、同學、父母、兄弟六親眷屬，共住同止，百一所須，更相欺罔；或於鄉隣比近移籬，拓牆侵他宅舍，改摽易相，擄掠田園，因公託私，奪人邸店及以屯野。如是等罪無量無邊，今日至誠，皆悉懺悔。

「又復無始已來，或攻城破邑，燒村壞柵，偷賣良人，詃他奴婢；或復抂押無罪之人，使其形沮，血刃身被徒鏁，家業破散，骨肉生離，分張異域，生死隔絕，如是等罪無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無始已來，或攻城破邑，燒村壞柵，偷賣良人，詃他奴婢；或復抂押無罪之人，使其形沮，血刃身被徒鏁，家業破散，骨肉生離，分張異域，生死隔絕，如是等罪無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。

「又復，無始已來至於今日，或商賈博貿，邸店市易，輕秤小斗、減割尺寸、盜竊分銖、欺罔圭合，以麁易好、以短換長，巧欺百端，悕望毫利。如是等罪無量無邊，今日至誠，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始已來至於今日，或商賈博貿，邸店市易，輕秤小斗、減割尺寸、盜竊分銖、欺罔圭合，以麁易好、以短換長，巧欺百端，悕望毫利。如是等罪無量無邊，今日至誠，皆悉懺悔。

「又復，無始已來至于今日，或穿踰牆壁，斷道抄掠，抵捍債息，負情違要，面欺心口；或非道陵奪，鬼神禽獸，四生之物；或假託卜相，取人財寶，如是乃至以利求利，惡求多求，無厭無足。如是等罪無量無邊，今日至誠，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始已來至于今日，或穿踰牆壁，斷道抄掠，抵捍債息，負情違要，面欺心口；或非道陵奪，鬼神禽獸，四生之物；或假託卜相，取人財寶，如是乃至以利求利，惡求多求，無厭無足。如是等罪無量無邊，今日至誠，皆悉懺悔。

「願弟子等，承是懺悔劫盜等罪所生功德，生生世世得如意寶，常雨七珍上妙衣服，百味甘露種種湯藥，隨意所須，應念即至，一切眾生無偷奪想，一切皆能少欲知足，不耽不染，常樂惠施，行急濟道，頭目髓腦，如弃涕唾，迴向滿足檀波羅蜜。懺悔發願已，歸命禮三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔劫盜等罪所生功德，生生世世得如意寶，常雨七珍上妙衣服，百味甘露種種湯藥，隨意所須，應念即至，一切眾生無偷奪想，一切皆能少欲知足，不耽不染，常樂惠施，行急濟道，頭目髓腦，如弃涕唾，迴向滿足檀波羅蜜。懺悔發願已，歸命禮三寶。」

南無智頂佛、南無上天佛、南無地王佛、南無至解脫佛、南無金髻佛、南無羅睺日佛、南無莫能勝佛、南無牟尼淨佛、南無善光佛、南無金齊佛、南無功(丹眾)德(丹有天)王佛、南無法蓋佛、南無德臂佛、南無鴦伽陀佛、南無美妙慧佛、南無微意佛、南無諸威德佛、南無師子髮佛、南無解脫相佛、南無慧藏佛、南無智聚佛、南無威相佛、南無斷流佛、南無無礙讚佛、南無寶聚佛、南無善音佛、南無山王相佛、南無法頂佛、南無解脫德佛、南無善端嚴佛、南無吉身佛、南無愛語佛、南無師子利佛、南無和樓那佛、南無師子法佛、南無法力佛、南無愛樂佛、南無讚不動佛、南無眾明王佛、南無覺悟佛、南無妙明佛、南無意住義佛、南無光照佛、南無香德佛、南無令喜佛、南無不虛行佛、南無滅恚佛、南無上色佛、南無善步佛、南無大音讚佛、南無淨願佛、南無日天佛、南無樂惠佛、南無攝身佛、南無威德勢佛、南無剎利佛、南無德乘佛、南無上金佛、南無解脫髻佛、南無樂法佛、南無住(丹法)行佛、南無捨憍慢佛、南無智藏佛、南無梵行佛、南無栴檀佛、南無無憂名佛、南無端嚴身佛、南無相國佛、南無蓮花佛、南無無邊德佛、南無天光佛、南無慧華佛、南無頻頭摩佛、南無智富佛、南無梵財佛、南無寶手佛、南無淨根佛、南無具足論佛、南無上論佛、南無弗沙佛、南無提沙佛、南無有月(丹日)佛、南無出泥佛、南無得智佛、南無上吉佛、南無讚(丹謨)羅佛、南無法樂佛、南無求勝佛、南無智慧佛、南無善聖佛、南無網光佛、南無琉璃藏佛、南無名聞佛、南無利寂佛、南無教化佛、南無月(丹目)明佛、南無善明佛、南無眾德上明佛、南無寶德佛、南無人月佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無智頂佛、南無上天佛、南無地王佛、南無至解脫佛、南無金髻佛、南無羅睺日佛、南無莫能勝佛、南無牟尼淨佛、南無善光佛、南無金齊佛、南無功(丹眾)德(丹有天)王佛、南無法蓋佛、南無德臂佛、南無鴦伽陀佛、南無美妙慧佛、南無微意佛、南無諸威德佛、南無師子髮佛、南無解脫相佛、南無慧藏佛、南無智聚佛、南無威相佛、南無斷流佛、南無無礙讚佛、南無寶聚佛、南無善音佛、南無山王相佛、南無法頂佛、南無解脫德佛、南無善端嚴佛、南無吉身佛、南無愛語佛、南無師子利佛、南無和樓那佛、南無師子法佛、南無法力佛、南無愛樂佛、南無讚不動佛、南無眾明王佛、南無覺悟佛、南無妙明佛、南無意住義佛、南無光照佛、南無香德佛、南無令喜佛、南無不虛行佛、南無滅恚佛、南無上色佛、南無善步佛、南無大音讚佛、南無淨願佛、南無日天佛、南無樂惠佛、南無攝身佛、南無威德勢佛、南無剎利佛、南無德乘佛、南無上金佛、南無解脫髻佛、南無樂法佛、南無住(丹法)行佛、南無捨憍慢佛、南無智藏佛、南無梵行佛、南無栴檀佛、南無無憂名佛、南無端嚴身佛、南無相國佛、南無蓮花佛、南無無邊德佛、南無天光佛、南無慧華佛、南無頻頭摩佛、南無智富佛、南無梵財佛、南無寶手佛、南無淨根佛、南無具足論佛、南無上論佛、南無弗沙佛、南無提沙佛、南無有月(丹日)佛、南無出泥佛、南無得智佛、南無上吉佛、南無讚(丹謨)羅佛、南無法樂佛、南無求勝佛、南無智慧佛、南無善聖佛、南無網光佛、南無琉璃藏佛、南無名聞佛、南無利寂佛、南無教化佛、南無月(丹目)明佛、南無善明佛、南無眾德上明佛、南無寶德佛、南無人月佛。

從此已上七百佛，一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上七百佛，一切賢聖。

南無過現未來十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！次懺貪愛之罪。經中說言：『但為貪欲閉在癡獄，沒生死河，莫之能出。一切眾生為是五欲因緣，從昔已來流轉生死。一一眾生，一劫之中，所積身骨如王舍城毘富羅山，所飲母乳如四海水，身所出血復過於此。父母兄弟、六親眷屬，命終哭泣，所出目淚如四海水。』是故說言：『有愛則生，愛盡則滅，故知生死貪愛為本。』所以經言：『婬欲之罪，能令眾生墮於地獄、餓鬼受苦，若生人中，妻不貞良，得不隨意眷屬。』婬欲既有如此諸惡果報，是故弟子，今日至誠歸依諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！次懺貪愛之罪。經中說言：『但為貪欲閉在癡獄，沒生死河，莫之能出。一切眾生為是五欲因緣，從昔已來流轉生死。一一眾生，一劫之中，所積身骨如王舍城毘富羅山，所飲母乳如四海水，身所出血復過於此。父母兄弟、六親眷屬，命終哭泣，所出目淚如四海水。』是故說言：『有愛則生，愛盡則滅，故知生死貪愛為本。』所以經言：『婬欲之罪，能令眾生墮於地獄、餓鬼受苦，若生人中，妻不貞良，得不隨意眷屬。』婬欲既有如此諸惡果報，是故弟子，今日至誠歸依諸佛。」

南無羅睺佛、南無甘露明佛、南無妙意佛、南無大(丹焰)明佛、南無一切王(丹主)佛、南無樂智佛、南無山王佛、南無寂滅佛、南無德聚力佛、南無天王佛、南無妙音聲佛、南無妙花佛、南無住義佛、南無功德威聚佛、南無智無等佛、南無甘露音佛、南無善手佛、南無利慧佛、南無思解脫義佛、南無勝音佛、南無梨陀行佛、南無善義佛、南無無過佛、南無行善佛、南無花藏佛、南無妙光佛、南無樂說佛、南無善濟佛、南無眾王佛、南無離畏佛、南無樂知(丹智)佛、南無辯才日佛、南無名聞佛、南無寶月明佛、南無上意佛、南無無畏佛、南無大見佛、南無梵音佛、南無善音佛、南無惠濟佛、南無無等音(丹意)佛、南無金剛軍佛、南無菩提意佛、南無樹王佛、南無槃陀音佛、南無福德力佛、南無勢德佛、南無聖愛佛、南無勢行佛、南無琥珀佛、南無雷音雲佛、南無善愛目佛、南無善智佛、南無具足佛、南無德積佛、南無大音佛、南無法相佛、南無智音佛、南無虛空佛、南無祠音佛、南無慧音差別佛、南無功德光佛、南無聖王佛、南無眾意佛、南無辯才論佛、南無善寂佛、南無月面佛、南無無垢佛、南無日名佛、南無功德集佛、南無花德相佛、南無辯才國佛、南無寶施佛、南無愛月佛、南無不高佛、南無師子力佛、南無自在王佛、南無無量淨佛、南無等定佛、南無不壞佛、南無滅垢佛、南無不失方(丹本有便)佛、南無無嬈佛、南無妙面佛、南無智制住佛、南無法師王佛、南無大天佛、南無深意佛、南無無量佛、南無法力佛、南無世供養佛、南無花光佛、南無三世供(丹本有養)佛、南無應日藏佛、南無天供養佛、南無上智人佛、南無真髻佛、南無信甘露佛、南無金剛佛、南無堅固佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無羅睺佛、南無甘露明佛、南無妙意佛、南無大(丹焰)明佛、南無一切王(丹主)佛、南無樂智佛、南無山王佛、南無寂滅佛、南無德聚力佛、南無天王佛、南無妙音聲佛、南無妙花佛、南無住義佛、南無功德威聚佛、南無智無等佛、南無甘露音佛、南無善手佛、南無利慧佛、南無思解脫義佛、南無勝音佛、南無梨陀行佛、南無善義佛、南無無過佛、南無行善佛、南無花藏佛、南無妙光佛、南無樂說佛、南無善濟佛、南無眾王佛、南無離畏佛、南無樂知(丹智)佛、南無辯才日佛、南無名聞佛、南無寶月明佛、南無上意佛、南無無畏佛、南無大見佛、南無梵音佛、南無善音佛、南無惠濟佛、南無無等音(丹意)佛、南無金剛軍佛、南無菩提意佛、南無樹王佛、南無槃陀音佛、南無福德力佛、南無勢德佛、南無聖愛佛、南無勢行佛、南無琥珀佛、南無雷音雲佛、南無善愛目佛、南無善智佛、南無具足佛、南無德積佛、南無大音佛、南無法相佛、南無智音佛、南無虛空佛、南無祠音佛、南無慧音差別佛、南無功德光佛、南無聖王佛、南無眾意佛、南無辯才論佛、南無善寂佛、南無月面佛、南無無垢佛、南無日名佛、南無功德集佛、南無花德相佛、南無辯才國佛、南無寶施佛、南無愛月佛、南無不高佛、南無師子力佛、南無自在王佛、南無無量淨佛、南無等定佛、南無不壞佛、南無滅垢佛、南無不失方(丹本有便)佛、南無無嬈佛、南無妙面佛、南無智制住佛、南無法師王佛、南無大天佛、南無深意佛、南無無量佛、南無法力佛、南無世供養佛、南無花光佛、南無三世供(丹本有養)佛、南無應日藏佛、南無天供養佛、南無上智人佛、南無真髻佛、南無信甘露佛、南無金剛佛、南無堅固佛。

從此已上八百佛一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上八百佛一切賢聖。

南無過現未來十方三世，盡虛空界一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，自從無始已來至于今日，或通人妻妾、奪他婦女，侵陵貞潔、污比丘尼，破他梵行逼迫無道，濁心邪視，言語嘲調；或復恥他門戶，污賢善名；或於男子五種人所起不淨行。如是等罪，無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。又復無始已來至於今日，或眼為色惑，愛染玄黃、紅綠、朱紫，珍玩寶飾；或取男女，長短黑白，姿態之相，起非法想。耳貪好聲，宮商、絃管、伎樂、歌唱，或取男女音聲、語言，啼笑之相，起非法想；或鼻籍名香，蘊麝幽蘭、欝金蘇合，起非法想；或舌貪好味，鮮美、甘肥，眾生血肉，滋養四大更增苦本，起非法想；身樂華綺錦繡繒縠，一切細滑七珍麗服，起非法想；或意多亂想，觸向乖法。有此六想造罪尤甚。如是等罪無量無邊，今日至誠，向十方佛尊法聖眾，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來十方三世，盡虛空界一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，自從無始已來至于今日，或通人妻妾、奪他婦女，侵陵貞潔、污比丘尼，破他梵行逼迫無道，濁心邪視，言語嘲調；或復恥他門戶，污賢善名；或於男子五種人所起不淨行。如是等罪，無量無邊，今日至誠皆悉懺悔。又復無始已來至於今日，或眼為色惑，愛染玄黃、紅綠、朱紫，珍玩寶飾；或取男女，長短黑白，姿態之相，起非法想。耳貪好聲，宮商、絃管、伎樂、歌唱，或取男女音聲、語言，啼笑之相，起非法想；或鼻籍名香，蘊麝幽蘭、欝金蘇合，起非法想；或舌貪好味，鮮美、甘肥，眾生血肉，滋養四大更增苦本，起非法想；身樂華綺錦繡繒縠，一切細滑七珍麗服，起非法想；或意多亂想，觸向乖法。有此六想造罪尤甚。如是等罪無量無邊，今日至誠，向十方佛尊法聖眾，皆悉懺悔。

「願弟子等，承是懺悔婬欲等罪所生功德，生生世世，自然化生，不由胞胎，清淨皎潔，相好光麗，六情開朗，聰利分明，了達恩愛猶如桎梏，觀此六塵如幻如化，於五欲境決定厭離，乃至夢中不起邪想，內外因緣永不能動。願以懺悔眼根功德，願令此眼，徹見十方，諸佛菩薩清淨法身，不以二相。願以懺悔耳根功德，願令此耳，常聞十方諸佛賢聖，所說正法如教奉行。願以懺悔鼻根功德，願令此鼻，常聞香積，入法位香，捨離生死，不淨臭穢。願以懺悔舌根功德，願令此舌，常食法喜禪悅之食，不貪眾生血肉之味。願以懺悔身根功德，願令此身，披如來衣，著忍辱鎧，臥無畏床，坐四禪座。願以懺悔意根功德，願令此意，成就十想，洞達五明，深觀二諦空平等理，從方便慧起十妙行，入法流水念念增明，顯發如來大無生忍。懺悔發願已，歸命禮三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔婬欲等罪所生功德，生生世世，自然化生，不由胞胎，清淨皎潔，相好光麗，六情開朗，聰利分明，了達恩愛猶如桎梏，觀此六塵如幻如化，於五欲境決定厭離，乃至夢中不起邪想，內外因緣永不能動。願以懺悔眼根功德，願令此眼，徹見十方，諸佛菩薩清淨法身，不以二相。願以懺悔耳根功德，願令此耳，常聞十方諸佛賢聖，所說正法如教奉行。願以懺悔鼻根功德，願令此鼻，常聞香積，入法位香，捨離生死，不淨臭穢。願以懺悔舌根功德，願令此舌，常食法喜禪悅之食，不貪眾生血肉之味。願以懺悔身根功德，願令此身，披如來衣，著忍辱鎧，臥無畏床，坐四禪座。願以懺悔意根功德，願令此意，成就十想，洞達五明，深觀二諦空平等理，從方便慧起十妙行，入法流水念念增明，顯發如來大無生忍。懺悔發願已，歸命禮三寶。」

南無寶肩(丹扇)明佛、南無梨陀步佛、南無隨目(丹鄉日)佛、南無清淨佛、南無明力佛、南無功德聚佛、南無具足德佛、南無師子行佛、南無高出佛、南無花施佛、南無珠明佛、南無蓮花佛、南無愛智佛、南無槃陀嚴佛、南無不虛行佛、南無生法佛、南無相相佛、南無思惟樂佛、南無樂解脫佛、南無知道理佛、南無多聞海佛、南無持花佛、南無不隨世佛、南無喜眾佛、南無孔雀音佛、南無不退沒佛、南無斷有愛垢佛、南無威儀濟佛、南無諸天流布佛、南無寶步佛、南無花手佛、南無威德佛、南無破怨賊佛、南無富多聞佛、南無妙國佛、南無花明佛、南無師子智佛、南無月出佛、南無滅暗佛、南無無動佛、南無次第行佛、南無音聲治佛、南無福德燈佛、南無憍曇佛、南無勢力佛、南無身心住佛、南無善月佛、南無覺意華佛、南無上吉佛、南無善威德佛、南無智力德佛、南無善燈佛、南無堅行佛、南無天音佛、南無樂安佛、南無日面佛、南無樂解脫佛、南無戒明佛、南無住戒佛、南無無垢佛、南無堅出佛、南無安闍那佛、南無增益佛、南無香明佛、南無違藍明佛、南無念王佛、南無蜜鉢佛、南無無礙相佛、南無至妙道佛、南無信戒佛、南無樂寶佛、南無明法佛、南無具威德佛、南無大慈佛、南無上慈佛、南無至寂滅佛、南無甘露主佛、南無彌樓明佛、南無聖讚佛、南無廣照佛、南無威德佛、南無見明佛、南無善行報佛、南無善喜佛、南無無憂佛、南無寶明佛、南無威儀佛、南無樂福德佛、南無功德海佛、南無盡相佛、南無斷魔佛、南無盡魔佛、南無過衰道佛、南無不懷意佛、南無水王佛、南無淨魔佛、南無眾上王佛、南無愛明佛、南無福燈佛、南無菩提相佛、南無智音(丹明)佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無寶肩(丹扇)明佛、南無梨陀步佛、南無隨目(丹鄉日)佛、南無清淨佛、南無明力佛、南無功德聚佛、南無具足德佛、南無師子行佛、南無高出佛、南無花施佛、南無珠明佛、南無蓮花佛、南無愛智佛、南無槃陀嚴佛、南無不虛行佛、南無生法佛、南無相相佛、南無思惟樂佛、南無樂解脫佛、南無知道理佛、南無多聞海佛、南無持花佛、南無不隨世佛、南無喜眾佛、南無孔雀音佛、南無不退沒佛、南無斷有愛垢佛、南無威儀濟佛、南無諸天流布佛、南無寶步佛、南無花手佛、南無威德佛、南無破怨賊佛、南無富多聞佛、南無妙國佛、南無花明佛、南無師子智佛、南無月出佛、南無滅暗佛、南無無動佛、南無次第行佛、南無音聲治佛、南無福德燈佛、南無憍曇佛、南無勢力佛、南無身心住佛、南無善月佛、南無覺意華佛、南無上吉佛、南無善威德佛、南無智力德佛、南無善燈佛、南無堅行佛、南無天音佛、南無樂安佛、南無日面佛、南無樂解脫佛、南無戒明佛、南無住戒佛、南無無垢佛、南無堅出佛、南無安闍那佛、南無增益佛、南無香明佛、南無違藍明佛、南無念王佛、南無蜜鉢佛、南無無礙相佛、南無至妙道佛、南無信戒佛、南無樂寶佛、南無明法佛、南無具威德佛、南無大慈佛、南無上慈佛、南無至寂滅佛、南無甘露主佛、南無彌樓明佛、南無聖讚佛、南無廣照佛、南無威德佛、南無見明佛、南無善行報佛、南無善喜佛、南無無憂佛、南無寶明佛、南無威儀佛、南無樂福德佛、南無功德海佛、南無盡相佛、南無斷魔佛、南無盡魔佛、南無過衰道佛、南無不懷意佛、南無水王佛、南無淨魔佛、南無眾上王佛、南無愛明佛、南無福燈佛、南無菩提相佛、南無智音(丹明)佛。

從此已上九百佛一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上九百佛一切賢聖。

南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！已懺諸業障竟，次復懺悔佛、法、僧間一切諸障。經中佛說：『人身難得，佛法難聞，眾僧難值，信心難生，六根難具，善友難得。』而今相與宿殖善根，得此人身，六根完具，又值善友，得聞正法。於其中間，復各不能盡心精勤，恐於未來，長溺萬苦，無有出期，是故今日，至到慚愧，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！已懺諸業障竟，次復懺悔佛、法、僧間一切諸障。經中佛說：『人身難得，佛法難聞，眾僧難值，信心難生，六根難具，善友難得。』而今相與宿殖善根，得此人身，六根完具，又值善友，得聞正法。於其中間，復各不能盡心精勤，恐於未來，長溺萬苦，無有出期，是故今日，至到慚愧，皆悉懺悔。

「又復無始已來至于今日，常以無明覆心，煩惱障意；見佛形像，不能盡心恭敬；輕蔑眾僧，殘害善友，破塔毀寺，焚燒形像，出佛身血；或自處華堂，安置尊像卑猥之處，使其烟熏日曝、風吹雨露、塵土污坌、雀鼠殘毀，共住同宿，曾無禮敬；或裸露像身，初不嚴飾；或遮掩燈燭，或關閉殿宇，障佛光明。如是等罪，今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無始已來至于今日，常以無明覆心，煩惱障意；見佛形像，不能盡心恭敬；輕蔑眾僧，殘害善友，破塔毀寺，焚燒形像，出佛身血；或自處華堂，安置尊像卑猥之處，使其烟熏日曝、風吹雨露、塵土污坌、雀鼠殘毀，共住同宿，曾無禮敬；或裸露像身，初不嚴飾；或遮掩燈燭，或關閉殿宇，障佛光明。如是等罪，今悉懺悔。

「又復無始已來至于今日，或於法間，以不淨手把捉經卷，或關閉箱篋虫噉朽爛，或首軸脫落、部黨失次，或縫脫漏誤、紙墨破裂，自不修理不肯流傳。如是等罪無量無邊，是故弟子，今日至誠，歸依諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無始已來至于今日，或於法間，以不淨手把捉經卷，或關閉箱篋虫噉朽爛，或首軸脫落、部黨失次，或縫脫漏誤、紙墨破裂，自不修理不肯流傳。如是等罪無量無邊，是故弟子，今日至誠，歸依諸佛。」

南無善滅(丹寂)佛、南無梵命佛、南無智喜佛、南無神相(丹地)佛、南無如眾王佛、南無持相佛、南無愛日佛、南無羅睺月佛、南無花明佛、南無藥師上佛、南無持勢力佛、南無福德明佛、南無喜明佛、南無好音佛、南無法自在佛、南無梵音佛、南無善業佛、南無音(丹意)無錯佛、南無大施佛、南無名讚佛、南無世自在佛、南無德流布佛、南無眾相佛、南無德樹佛、南無世自在佛、南無無邊辯相佛、南無滅癡佛、南無辯意佛、南無善月佛、南無無量佛、南無梨陀法佛、南無應供養佛、南無度憂佛、南無樂安佛、南無世意佛、南無愛身佛、南無妙足佛、南無優鉢羅佛、南無華纓佛、南無無邊辯光佛、南無信聖佛、南無德精進佛、南無真實佛、南無天主佛、南無樂高音佛、南無信淨佛、南無婆耆羅陀佛、南無福德音(丹意)佛、南無焰熾佛、南無無邊德佛、南無不動佛、南無信清淨佛、南無聚成佛、南無師子遊佛、南無行明佛、南無龍音佛、南無持輪佛、南無財成佛、南無世愛佛、南無法名佛、南無無量寶名佛、南無雲相佛、南無惠道佛、南無妙香佛、南無虛空音佛、南無虛空佛、南無天王佛、南無珠淨佛、南無善財佛、南無燈焰佛、南無寶音聲佛、南無人主王佛、南無羅睺守佛、南無安隱佛、南無師子意佛、南無寶名聞佛、南無得利佛、南無遍見佛、南無世華佛、南無高頂佛、南無無邊辯才成(丹威)佛、南無差別知見佛、南無師子牙佛、南無梨陀步佛、南無福德佛、南無法燈蓋佛、南無目犍連佛、南無無憂國佛、南無意思惟佛、南無樂菩提佛、南無法天敬佛、南無斷勢力佛、南無極勢力佛、南無慧華佛、南無堅音佛、南無安樂佛、南無妙義佛、南無受淨佛、南無慚愧顏佛、南無妙髻佛、南無欲樂佛、南無樓至佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無善滅(丹寂)佛、南無梵命佛、南無智喜佛、南無神相(丹地)佛、南無如眾王佛、南無持相佛、南無愛日佛、南無羅睺月佛、南無花明佛、南無藥師上佛、南無持勢力佛、南無福德明佛、南無喜明佛、南無好音佛、南無法自在佛、南無梵音佛、南無善業佛、南無音(丹意)無錯佛、南無大施佛、南無名讚佛、南無世自在佛、南無德流布佛、南無眾相佛、南無德樹佛、南無世自在佛、南無無邊辯相佛、南無滅癡佛、南無辯意佛、南無善月佛、南無無量佛、南無梨陀法佛、南無應供養佛、南無度憂佛、南無樂安佛、南無世意佛、南無愛身佛、南無妙足佛、南無優鉢羅佛、南無華纓佛、南無無邊辯光佛、南無信聖佛、南無德精進佛、南無真實佛、南無天主佛、南無樂高音佛、南無信淨佛、南無婆耆羅陀佛、南無福德音(丹意)佛、南無焰熾佛、南無無邊德佛、南無不動佛、南無信清淨佛、南無聚成佛、南無師子遊佛、南無行明佛、南無龍音佛、南無持輪佛、南無財成佛、南無世愛佛、南無法名佛、南無無量寶名佛、南無雲相佛、南無惠道佛、南無妙香佛、南無虛空音佛、南無虛空佛、南無天王佛、南無珠淨佛、南無善財佛、南無燈焰佛、南無寶音聲佛、南無人主王佛、南無羅睺守佛、南無安隱佛、南無師子意佛、南無寶名聞佛、南無得利佛、南無遍見佛、南無世華佛、南無高頂佛、南無無邊辯才成(丹威)佛、南無差別知見佛、南無師子牙佛、南無梨陀步佛、南無福德佛、南無法燈蓋佛、南無目犍連佛、南無無憂國佛、南無意思惟佛、南無樂菩提佛、南無法天敬佛、南無斷勢力佛、南無極勢力佛、南無慧華佛、南無堅音佛、南無安樂佛、南無妙義佛、南無受淨佛、南無慚愧顏佛、南無妙髻佛、南無欲樂佛、南無樓至佛。

從此已上一千佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從此已上一千佛。

南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，從無量劫來至于今日，於其中間，隨心造過，逐意為愆；是事乖違，觸途多犯；行三障路，入八邪林；上煩惱臺，昇無明殿；遂使禪池枯竭，靡引智慧之蓮；戒樹摧殘，不生三昧華葉；盛年放逸，造過無量無邊；無明覆心，為罪非一；十惡五逆，數若塵沙；三業六根，愆咎難述。由斯罪障，殃累後身，報種來生，墮於地獄。於是牛頭哮吼，牽就刀山，獄卒皺眉，驅上劍樹；一日一夜，萬死萬生；肉盡鑊湯之中，骨碎銅柱之側；鐵嘴之鳥，𪅎啄眼睛；銅㺃利牙，樝掣身首；寒氷痛炭，煮炙炮燒；碓擣磨摩，犁耕鋸解，如斯苦楚無量無邊，不可具陳、不可具說。弟子等，今對十方佛、法、僧前，所有罪障總相披陳。誠心懺悔已造之罪，並願隨懺消除；其未造者，自斯已後，改往修來，更不敢造。懺悔發願已，歸命禮三寶。此賢劫中，諸佛出世，名號如是。若人聞此千佛名字，不畏謬錯必得涅槃，諸有智者聞諸佛名字，應當一心，勿懷放逸，勤行精進。若失是緣，還墮惡趣，受諸苦惱。安住持戒，隨順多聞，常樂遠離，具足深忍，是人則能值遇千佛。若持誦此千佛名者，則滅無量阿僧祇劫所集眾罪，必得諸佛三昧神通，無礙智慧，及諸法門、諸陀羅尼，一切經書種種智慧，隨宜說法，皆當從是三昧中，求修習此三昧。當行淨命，勿生欺誑，離於名利，勿懷嫉妬，行六和敬，如是行者，疾得三昧法也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無過現未來，十方三世，盡虛空界，一切諸佛，歸命懺悔：「至心懺悔！弟子等，從無量劫來至于今日，於其中間，隨心造過，逐意為愆；是事乖違，觸途多犯；行三障路，入八邪林；上煩惱臺，昇無明殿；遂使禪池枯竭，靡引智慧之蓮；戒樹摧殘，不生三昧華葉；盛年放逸，造過無量無邊；無明覆心，為罪非一；十惡五逆，數若塵沙；三業六根，愆咎難述。由斯罪障，殃累後身，報種來生，墮於地獄。於是牛頭哮吼，牽就刀山，獄卒皺眉，驅上劍樹；一日一夜，萬死萬生；肉盡鑊湯之中，骨碎銅柱之側；鐵嘴之鳥，𪅎啄眼睛；銅㺃利牙，樝掣身首；寒氷痛炭，煮炙炮燒；碓擣磨摩，犁耕鋸解，如斯苦楚無量無邊，不可具陳、不可具說。弟子等，今對十方佛、法、僧前，所有罪障總相披陳。誠心懺悔已造之罪，並願隨懺消除；其未造者，自斯已後，改往修來，更不敢造。懺悔發願已，歸命禮三寶。此賢劫中，諸佛出世，名號如是。若人聞此千佛名字，不畏謬錯必得涅槃，諸有智者聞諸佛名字，應當一心，勿懷放逸，勤行精進。若失是緣，還墮惡趣，受諸苦惱。安住持戒，隨順多聞，常樂遠離，具足深忍，是人則能值遇千佛。若持誦此千佛名者，則滅無量阿僧祇劫所集眾罪，必得諸佛三昧神通，無礙智慧，及諸法門、諸陀羅尼，一切經書種種智慧，隨宜說法，皆當從是三昧中，求修習此三昧。當行淨命，勿生欺誑，離於名利，勿懷嫉妬，行六和敬，如是行者，疾得三昧法也。」