三劫三千佛緣起(出《觀藥王藥上經》) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三劫三千佛緣起(出《觀藥王藥上經》)

宋畺良耶舍譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋畺良耶舍譯

爾時釋迦牟尼佛告大眾言：「我曾往昔無數劫時，於妙光佛末法之中，出家學道，聞是五十三佛名。聞已合掌，心生歡喜，復教他人，令得聞持。他人聞已，展轉相教，乃至三千人。此三千人異口同音，稱諸佛名，一心敬禮；如是敬禮諸佛因緣功德力故，即得超越無數億劫生死之罪。初千人者，華光佛為首，下至毘舍浮佛，於莊嚴劫得成為佛，過去千佛是也；其中千人者，拘留孫佛為首，下至樓至佛，於賢劫中次第成佛；後千人者，日光佛為首，下至須彌相佛，於星宿劫中當得成佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時釋迦牟尼佛告大眾言：「我曾往昔無數劫時，於妙光佛末法之中，出家學道，聞是五十三佛名。聞已合掌，心生歡喜，復教他人，令得聞持。他人聞已，展轉相教，乃至三千人。此三千人異口同音，稱諸佛名，一心敬禮；如是敬禮諸佛因緣功德力故，即得超越無數億劫生死之罪。初千人者，華光佛為首，下至毘舍浮佛，於莊嚴劫得成為佛，過去千佛是也；其中千人者，拘留孫佛為首，下至樓至佛，於賢劫中次第成佛；後千人者，日光佛為首，下至須彌相佛，於星宿劫中當得成佛。」

佛告寶積：「十方現在諸佛善德如來等，亦曾得聞是五十三佛名故，於十方面各皆成佛。若有眾生，欲得除滅四重禁罪，欲得懺悔五逆十惡，欲得除滅無根謗法極重之罪，當勤禮敬五十三佛名號： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寶積：「十方現在諸佛善德如來等，亦曾得聞是五十三佛名故，於十方面各皆成佛。若有眾生，欲得除滅四重禁罪，欲得懺悔五逆十惡，欲得除滅無根謗法極重之罪，當勤禮敬五十三佛名號：

「南無普光佛、南無普明佛、南無普淨佛、南無多摩羅跋栴檀香佛、南無栴檀光佛、南無摩尼幢佛、南無歡喜藏摩尼寶積佛、南無一切世間樂見上大精進佛、南無摩尼幢燈光佛、南無慧炬照佛、南無海德光明佛、南無金剛牢強普散金光佛、南無大強精進勇猛佛、南無大悲光佛、南無慈力王佛、南無慈藏佛、南無栴檀窟莊嚴勝佛、南無賢善首佛、南無善意佛、南無廣莊嚴王佛、南無金華光佛、南無寶蓋照空自在力王佛、南無虛空寶華光佛、南無瑠璃莊嚴王佛、南無普現色身光佛、南無不動智光佛、南無降伏眾魔王佛、南無才光明佛南無智慧勝佛、南無彌勒仙光佛、南無善寂月音妙尊智王佛、南無世淨光佛、南無龍種上尊王佛、南無日月光佛、南無日月珠光佛、南無慧幢勝王佛、南無師子吼自在力王佛、南無妙音勝佛、南無常光幢佛、南無觀世燈佛、南無慧威燈王佛、南無法勝王佛、南無須彌光佛、南無須摩那華光佛、南無優曇鉢羅花殊勝王佛、南無大慧力王佛、南無阿閦毘歡喜光佛、南無無量音聲王佛、南無才光佛、南無金海光佛、南無山海慧自在通王佛、南無大通光佛、南無一切法常滿王佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普光佛、南無普明佛、南無普淨佛、南無多摩羅跋栴檀香佛、南無栴檀光佛、南無摩尼幢佛、南無歡喜藏摩尼寶積佛、南無一切世間樂見上大精進佛、南無摩尼幢燈光佛、南無慧炬照佛、南無海德光明佛、南無金剛牢強普散金光佛、南無大強精進勇猛佛、南無大悲光佛、南無慈力王佛、南無慈藏佛、南無栴檀窟莊嚴勝佛、南無賢善首佛、南無善意佛、南無廣莊嚴王佛、南無金華光佛、南無寶蓋照空自在力王佛、南無虛空寶華光佛、南無瑠璃莊嚴王佛、南無普現色身光佛、南無不動智光佛、南無降伏眾魔王佛、南無才光明佛南無智慧勝佛、南無彌勒仙光佛、南無善寂月音妙尊智王佛、南無世淨光佛、南無龍種上尊王佛、南無日月光佛、南無日月珠光佛、南無慧幢勝王佛、南無師子吼自在力王佛、南無妙音勝佛、南無常光幢佛、南無觀世燈佛、南無慧威燈王佛、南無法勝王佛、南無須彌光佛、南無須摩那華光佛、南無優曇鉢羅花殊勝王佛、南無大慧力王佛、南無阿閦毘歡喜光佛、南無無量音聲王佛、南無才光佛、南無金海光佛、南無山海慧自在通王佛、南無大通光佛、南無一切法常滿王佛。」

過去莊嚴劫千佛名經(亦名「集諸佛大功德山」) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去莊嚴劫千佛名經(亦名「集諸佛大功德山」)

闕譯人名，今附梁錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 闕譯人名，今附梁錄

若有善男子、善女人，聞是三世三劫諸佛世尊名號，歡喜信樂，持、諷、讀、誦，而不誹謗，或能書寫為他人說，或能畫作立佛形像，或能供養香華伎樂，歎佛功德至心作禮者，勝用十方諸佛國土滿中珍寶純摩尼珠，積至梵天，百千劫中布施者。是善男子、善女人等，已曾供養是諸佛已，後生之處歷侍諸佛，至于作佛而無窮盡，皆當為三世三劫中佛而所授決，所生之處常遇三寶，得生諸佛剎土，六情完具，不墮八難，當得諸佛三十二相、八十種好，具足莊嚴。若能五體投地作禮，口自宣言：「我今普禮一切十方三世諸佛，願三塗休息，國豐民安，邪見眾生，迴向正道，發菩提心；持此功德，願共六道一切眾生，生無量壽佛國，立大誓願，使諸眾生，悉生彼剎，身諸相好，智慧辯才，如阿彌陀佛，所獲果報，巍巍堂堂，壽命無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有善男子、善女人，聞是三世三劫諸佛世尊名號，歡喜信樂，持、諷、讀、誦，而不誹謗，或能書寫為他人說，或能畫作立佛形像，或能供養香華伎樂，歎佛功德至心作禮者，勝用十方諸佛國土滿中珍寶純摩尼珠，積至梵天，百千劫中布施者。是善男子、善女人等，已曾供養是諸佛已，後生之處歷侍諸佛，至于作佛而無窮盡，皆當為三世三劫中佛而所授決，所生之處常遇三寶，得生諸佛剎土，六情完具，不墮八難，當得諸佛三十二相、八十種好，具足莊嚴。若能五體投地作禮，口自宣言：「我今普禮一切十方三世諸佛，願三塗休息，國豐民安，邪見眾生，迴向正道，發菩提心；持此功德，願共六道一切眾生，生無量壽佛國，立大誓願，使諸眾生，悉生彼剎，身諸相好，智慧辯才，如阿彌陀佛，所獲果報，巍巍堂堂，壽命無量。」

南無人中尊佛、南無師子步佛、南無能仁化佛、南無大焰佛、南無曜聲佛、南無無限光佛、南無喜見佛、南無成就佛、南無最上威佛、南無趣安樂佛、南無寶正見佛、南無供養廣稱佛、南無師子音佛、南無音施佛、南無妙香佛、南無電燈光佛、南無蓮華光佛、南無大燈光佛、南無淨聲佛、南無除狐疑佛、南無無量威神佛、南無月面佛、南無無量光佛、南無喜可威神佛、南無散疑佛、南無德鎧佛、南無善見佛、南無喜可威佛、南無不藏覆佛、南無無量藏佛、南無光遊戲佛、南無廣稱佛、南無捨幡佛、南無尊悲佛、南無普見佛、南無莫能勝佛、南無威光佛、南無堅固佛、南無憙廣稱佛、南無無量像佛、南無大悅佛、南無美意佛、南無不動勇步佛、南無無量淨佛、南無焰聚光佛、南無住覺佛、南無堅固佛、南無懷解脫佛、南無無憂疾佛、南無普見事見佛、南無大乘道佛、南無普火佛、南無國供養佛、南無自在光佛、南無說最恭敬佛、南無淨光佛、南無師子奮迅佛、南無除疑佛、南無善見佛、南無無終步佛、南無火光佛、南無奉敬稱佛、南無攝根敬悅聲佛、南無無能伏運佛、南無無終聲佛、南無思惟眾生佛、南無神足光佛、南無德王佛、南無無量像佛、南無大力佛、南無廣曜佛、南無無崖際見佛、南無師子香佛、南無普見佛、南無廣施佛、南無普現佛、南無善像佛、南無意稱佛、南無寶淨佛、南無上光佛、南無廣步佛、南無得淨佛、南無決覺佛、南無慧幢佛、南無無動覺佛、南無威儀意佛、南無普像佛、南無諦意佛、南無光音聲佛、南無善見佛、南無無量火光佛、南無喜思惟佛、南無藏稱佛、南無華德佛、南無華光佛、南無難勝佛、南無須彌力佛、南無摩尼珠佛、南無金剛王佛、南無金上威佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無人中尊佛、南無師子步佛、南無能仁化佛、南無大焰佛、南無曜聲佛、南無無限光佛、南無喜見佛、南無成就佛、南無最上威佛、南無趣安樂佛、南無寶正見佛、南無供養廣稱佛、南無師子音佛、南無音施佛、南無妙香佛、南無電燈光佛、南無蓮華光佛、南無大燈光佛、南無淨聲佛、南無除狐疑佛、南無無量威神佛、南無月面佛、南無無量光佛、南無喜可威神佛、南無散疑佛、南無德鎧佛、南無善見佛、南無喜可威佛、南無不藏覆佛、南無無量藏佛、南無光遊戲佛、南無廣稱佛、南無捨幡佛、南無尊悲佛、南無普見佛、南無莫能勝佛、南無威光佛、南無堅固佛、南無憙廣稱佛、南無無量像佛、南無大悅佛、南無美意佛、南無不動勇步佛、南無無量淨佛、南無焰聚光佛、南無住覺佛、南無堅固佛、南無懷解脫佛、南無無憂疾佛、南無普見事見佛、南無大乘道佛、南無普火佛、南無國供養佛、南無自在光佛、南無說最恭敬佛、南無淨光佛、南無師子奮迅佛、南無除疑佛、南無善見佛、南無無終步佛、南無火光佛、南無奉敬稱佛、南無攝根敬悅聲佛、南無無能伏運佛、南無無終聲佛、南無思惟眾生佛、南無神足光佛、南無德王佛、南無無量像佛、南無大力佛、南無廣曜佛、南無無崖際見佛、南無師子香佛、南無普見佛、南無廣施佛、南無普現佛、南無善像佛、南無意稱佛、南無寶淨佛、南無上光佛、南無廣步佛、南無得淨佛、南無決覺佛、南無慧幢佛、南無無動覺佛、南無威儀意佛、南無普像佛、南無諦意佛、南無光音聲佛、南無善見佛、南無無量火光佛、南無喜思惟佛、南無藏稱佛、南無華德佛、南無華光佛、南無難勝佛、南無須彌力佛、南無摩尼珠佛、南無金剛王佛、南無金上威佛。

一百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百佛(過去)。

南無美音聲佛、南無善見佛、南無眾生所疑佛、南無大光佛、南無無減出佛、南無悅意佛、南無美聲佛、南無火光佛、南無月燈明佛、南無慧華佛、南無德淨德光佛、南無慧事佛、南無見有世緒佛、南無懷見佛、南無無量光佛、南無人音佛、南無綿光佛、南無戒步佛、南無天中尊佛、南無敬懷談佛、南無無量光明佛、南無德施佛、南無大須彌佛、南無真悅佛、南無賢意佛、南無金上佛、南無大清淨佛、南無尊意佛、南無意淨佛、南無蓮華體佛、南無人乘力士佛、南無常勝意佛、南無無量光佛、南無師子聲佛、南無勝聲佛、南無喜解佛、南無德光佛、南無自光佛、南無相好佛、南無無濁利佛、南無尊光佛、南無成就意佛、南無無煩熱佛、南無除地重佛、南無最焰光佛、南無決思惟佛、南無直諦日佛、南無威光佛、南無剖華光佛、南無尊上自在佛、南無名稱幢佛、南無德悅佛、南無法燈明佛、南無威光悅佛、南無軍將敬像佛、南無師子遊步佛、南無思惟眾生佛、南無海意佛、南無蓮華體佛、南無蓋聚佛、南無薩梨樹王佛、南無日光佛、南無解味佛、南無滅根佛、南無日光佛、南無華香佛、南無須彌光明佛、南無月明佛、南無敏步佛、南無正明(丹眼)佛、南無法光佛、南無戒悅佛、南無無量意佛、南無無量像佛、南無堅精進佛、南無益天佛、南無普解佛、南無威光佛、南無人中光佛、南無好德佛、南無見精進佛、南無名稱仙佛、南無名稱幡佛、南無焰面佛、南無普悅佛、南無大明佛、南無決散佛、南無尊上德佛、南無調意佛、南無愛懷敬供養佛、南無普攝佛、南無道悅佛、南無思意佛、南無出意佛、南無山意佛、南無雜色光佛、南無雷聲佛、南無火光身佛、南無德巖佛、南無師子吼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無美音聲佛、南無善見佛、南無眾生所疑佛、南無大光佛、南無無減出佛、南無悅意佛、南無美聲佛、南無火光佛、南無月燈明佛、南無慧華佛、南無德淨德光佛、南無慧事佛、南無見有世緒佛、南無懷見佛、南無無量光佛、南無人音佛、南無綿光佛、南無戒步佛、南無天中尊佛、南無敬懷談佛、南無無量光明佛、南無德施佛、南無大須彌佛、南無真悅佛、南無賢意佛、南無金上佛、南無大清淨佛、南無尊意佛、南無意淨佛、南無蓮華體佛、南無人乘力士佛、南無常勝意佛、南無無量光佛、南無師子聲佛、南無勝聲佛、南無喜解佛、南無德光佛、南無自光佛、南無相好佛、南無無濁利佛、南無尊光佛、南無成就意佛、南無無煩熱佛、南無除地重佛、南無最焰光佛、南無決思惟佛、南無直諦日佛、南無威光佛、南無剖華光佛、南無尊上自在佛、南無名稱幢佛、南無德悅佛、南無法燈明佛、南無威光悅佛、南無軍將敬像佛、南無師子遊步佛、南無思惟眾生佛、南無海意佛、南無蓮華體佛、南無蓋聚佛、南無薩梨樹王佛、南無日光佛、南無解味佛、南無滅根佛、南無日光佛、南無華香佛、南無須彌光明佛、南無月明佛、南無敏步佛、南無正明(丹眼)佛、南無法光佛、南無戒悅佛、南無無量意佛、南無無量像佛、南無堅精進佛、南無益天佛、南無普解佛、南無威光佛、南無人中光佛、南無好德佛、南無見精進佛、南無名稱仙佛、南無名稱幡佛、南無焰面佛、南無普悅佛、南無大明佛、南無決散佛、南無尊上德佛、南無調意佛、南無愛懷敬供養佛、南無普攝佛、南無道悅佛、南無思意佛、南無出意佛、南無山意佛、南無雜色光佛、南無雷聲佛、南無火光身佛、南無德巖佛、南無師子吼佛。

二百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百佛(過去)。

南無無憂懷佛、南無天界佛、南無師子無量音佛、南無無量光佛、南無見敬懷佛、南無證(鄉燈)王佛、南無調幢佛、南無普方聞佛、南無敬懷明佛、南無月幢佛、南無無畏施佛、南無星王佛、南無月中天佛、南無光明日佛、南無大名稱佛、南無喜音佛、南無說敬壞(丹懷)佛、南無名稱體佛、南無天王佛、南無美悅佛、南無妙樂尼佛、南無思意佛、南無懷地佛、南無棄滅毀惡佛、南無慈調佛、南無尊中上佛、南無雜色光佛、南無普見佛、南無星王佛、南無離畏佛、南無悅意佛、南無散疑佛、南無見月佛、南無諸摩尊佛、南無大尊上佛、南無師子遊步佛、南無意光佛、南無普攝佛、南無調益遊佛、南無光日佛、南無現身佛、南無淨意佛、南無香感佛、南無悅意佛、南無德光佛、南無日燈明佛、南無豐光佛、南無說敬愛佛、南無善思益佛、南無普見善佛、南無師子幡佛、南無普仙佛、南無大遊步佛、南無曜蓮花光佛、南無日光佛、南無無量悅佛、南無無量像佛、南無天蓋佛、南無寶光佛、南無車乘佛、南無善見佛、南無支味(鄉甘露味、丹殳味)佛、南無車光(鄉蓮花光)佛、南無日眼佛、南無無礙眼佛、南無共遊步佛、南無大燈明佛、南無盛長佛、南無德悅佛、南無德體佛、南無法典佛、南無風敬佛、南無無畏敬懷佛、南無慧幡佛、南無威神光明佛、南無月施佛、南無德威佛、南無無量光佛、南無善事佛、南無名稱幢佛、南無光屈佛、南無普德佛、南無焰幢佛、南無人乘力士佛、南無寶悅佛、南無普思佛、南無善思意佛、南無善意佛、南無無量光佛、南無師子步佛、南無光音佛、南無天王佛、南無直正幢佛、南無善住意佛、南無無量天佛、南無尊華佛、南無大檀施佛、南無大幢佛、南無光中日佛、南無法讚佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無無憂懷佛、南無天界佛、南無師子無量音佛、南無無量光佛、南無見敬懷佛、南無證(鄉燈)王佛、南無調幢佛、南無普方聞佛、南無敬懷明佛、南無月幢佛、南無無畏施佛、南無星王佛、南無月中天佛、南無光明日佛、南無大名稱佛、南無喜音佛、南無說敬壞(丹懷)佛、南無名稱體佛、南無天王佛、南無美悅佛、南無妙樂尼佛、南無思意佛、南無懷地佛、南無棄滅毀惡佛、南無慈調佛、南無尊中上佛、南無雜色光佛、南無普見佛、南無星王佛、南無離畏佛、南無悅意佛、南無散疑佛、南無見月佛、南無諸摩尊佛、南無大尊上佛、南無師子遊步佛、南無意光佛、南無普攝佛、南無調益遊佛、南無光日佛、南無現身佛、南無淨意佛、南無香感佛、南無悅意佛、南無德光佛、南無日燈明佛、南無豐光佛、南無說敬愛佛、南無善思益佛、南無普見善佛、南無師子幡佛、南無普仙佛、南無大遊步佛、南無曜蓮花光佛、南無日光佛、南無無量悅佛、南無無量像佛、南無天蓋佛、南無寶光佛、南無車乘佛、南無善見佛、南無支味(鄉甘露味、丹殳味)佛、南無車光(鄉蓮花光)佛、南無日眼佛、南無無礙眼佛、南無共遊步佛、南無大燈明佛、南無盛長佛、南無德悅佛、南無德體佛、南無法典佛、南無風敬佛、南無無畏敬懷佛、南無慧幡佛、南無威神光明佛、南無月施佛、南無德威佛、南無無量光佛、南無善事佛、南無名稱幢佛、南無光屈佛、南無普德佛、南無焰幢佛、南無人乘力士佛、南無寶悅佛、南無普思佛、南無善思意佛、南無善意佛、南無無量光佛、南無師子步佛、南無光音佛、南無天王佛、南無直正幢佛、南無善住意佛、南無無量天佛、南無尊華佛、南無大檀施佛、南無大幢佛、南無光中日佛、南無法讚佛。

三百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三百佛(過去)。

南無月光佛、南無善事佛、南無施天種佛、南無見以度佛、南無寶光佛、南無孔雀聲佛、南無普伏佛、南無豐光佛、南無無見死佛、南無名稱敬愛佛、南無善攝佛、南無天中悅佛、南無無終步佛、南無天聚佛、南無深覺佛、南無無量遊步佛、南無月光佛、南無明聚佛、南無大重佛、南無大遊佛、南無勝天佛、南無調益遊步佛、南無月敬懷佛、南無師子聲佛、南無說悅佛、南無慧光佛、南無華光佛、南無華聚佛、南無神足光明佛、南無無量光明佛、南無無量光明(丹有德)佛、南無調體佛、南無光稱佛、南無寶幢佛、南無大力光佛、南無日幢佛、南無大須彌佛、南無多所饒益佛、南無世聽聞佛、南無遊神足佛、南無最上名稱佛、南無調益遊步佛、南無寶正佛、南無無能毀名稱佛、南無快光佛、南無大燈明佛、南無無諂意佛、南無獨步佛、南無無礙見佛、南無斷疑佛、南無大護佛、南無天幢佛、南無無迷步佛、南無天界佛、南無善悅擇佛、南無華光佛、南無施光佛、南無懷天佛、南無解脫光佛、南無持德佛、南無潤意佛、南無道光佛、南無海豐(鄉覺)佛、南無道喜佛、南無大天佛、南無深覺佛、南無法自在佛、南無大悅佛、南無思意佛、南無慧光佛、南無無迷思佛、南無德上佛、南無無諂名稱佛、南無大淨佛、南無月光佛、南無天光明佛、南無悅攝佛、南無德敬佛、南無師子意佛、南無地悅佛、南無寶光佛、南無雜光佛、南無月敬哀佛、南無月蓋佛、南無普見佛、南無離垢佛、南無名稱上佛、南無月眼佛、南無龍天佛、南無德聚佛、南無德覺佛、南無華上佛、南無世敬哀佛、南無無盡受光佛、南無帝幢佛、南無光日佛、南無無量光佛、南無十力幢佛、南無龍自在王佛、南無梵自在王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無月光佛、南無善事佛、南無施天種佛、南無見以度佛、南無寶光佛、南無孔雀聲佛、南無普伏佛、南無豐光佛、南無無見死佛、南無名稱敬愛佛、南無善攝佛、南無天中悅佛、南無無終步佛、南無天聚佛、南無深覺佛、南無無量遊步佛、南無月光佛、南無明聚佛、南無大重佛、南無大遊佛、南無勝天佛、南無調益遊步佛、南無月敬懷佛、南無師子聲佛、南無說悅佛、南無慧光佛、南無華光佛、南無華聚佛、南無神足光明佛、南無無量光明佛、南無無量光明(丹有德)佛、南無調體佛、南無光稱佛、南無寶幢佛、南無大力光佛、南無日幢佛、南無大須彌佛、南無多所饒益佛、南無世聽聞佛、南無遊神足佛、南無最上名稱佛、南無調益遊步佛、南無寶正佛、南無無能毀名稱佛、南無快光佛、南無大燈明佛、南無無諂意佛、南無獨步佛、南無無礙見佛、南無斷疑佛、南無大護佛、南無天幢佛、南無無迷步佛、南無天界佛、南無善悅擇佛、南無華光佛、南無施光佛、南無懷天佛、南無解脫光佛、南無持德佛、南無潤意佛、南無道光佛、南無海豐(鄉覺)佛、南無道喜佛、南無大天佛、南無深覺佛、南無法自在佛、南無大悅佛、南無思意佛、南無慧光佛、南無無迷思佛、南無德上佛、南無無諂名稱佛、南無大淨佛、南無月光佛、南無天光明佛、南無悅攝佛、南無德敬佛、南無師子意佛、南無地悅佛、南無寶光佛、南無雜光佛、南無月敬哀佛、南無月蓋佛、南無普見佛、南無離垢佛、南無名稱上佛、南無月眼佛、南無龍天佛、南無德聚佛、南無德覺佛、南無華上佛、南無世敬哀佛、南無無盡受光佛、南無帝幢佛、南無光日佛、南無無量光佛、南無十力幢佛、南無龍自在王佛、南無梵自在王佛。

四百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四百佛(過去)。

南無說敬哀佛、南無寂敬愛佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無說敬哀佛、南無寂敬愛佛。

「弟子，自從無始以來至於今日，有此心識，常懷磣毒、無慈愍心，或因貪起殺，因瞋、因癡及以慢殺；或興惡方便，誓殺、願殺及以呪殺，或破決湖池，焚燒山野，畋獵漁捕，或因風放火，飛鷹走狗，殺害一切，如是等罪今悉懺悔；或以檻摾坑撥，扠戟弓弩，彈射飛鳥、走獸之類，或以罛網、罾鉤，料度水性魚鼈、黿鼉、蝦蜆、螺蜯濕居之屬，使水陸之與空行，藏竄無地；或畜養雞猪、牛、羊、鵝、鴨，自供庖厨；或貨他宰殺，使其哀聲未斷，毛羽脫落，鱗甲傷毀，身首分離，骨肉銷碎，剝裂屠割，炮燒煮炙，楚毒酸切，橫加無辜，但取一時之快。口得味甚寡，不過三寸舌根，然其罪報，殃累永劫，如是等罪，今日至誠皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子，自從無始以來至於今日，有此心識，常懷磣毒、無慈愍心，或因貪起殺，因瞋、因癡及以慢殺；或興惡方便，誓殺、願殺及以呪殺，或破決湖池，焚燒山野，畋獵漁捕，或因風放火，飛鷹走狗，殺害一切，如是等罪今悉懺悔；或以檻摾坑撥，扠戟弓弩，彈射飛鳥、走獸之類，或以罛網、罾鉤，料度水性魚鼈、黿鼉、蝦蜆、螺蜯濕居之屬，使水陸之與空行，藏竄無地；或畜養雞猪、牛、羊、鵝、鴨，自供庖厨；或貨他宰殺，使其哀聲未斷，毛羽脫落，鱗甲傷毀，身首分離，骨肉銷碎，剝裂屠割，炮燒煮炙，楚毒酸切，橫加無辜，但取一時之快。口得味甚寡，不過三寸舌根，然其罪報，殃累永劫，如是等罪，今日至誠皆悉懺悔。

「又復無始以來至于今日，或復興師相伐，壃場交諍，兩陣相向，更相殺害，或自殺、教殺、聞殺歡喜；或習屠鱠，債為刑戮，烹宰他命，行於不忍；或恣忿怒，揮戈舞刃；或斬、或刺、或推著坑塹，或以水沈溺，或塞穴壞巢、土石堆壓，或以車馬雷轢踐蹋一切眾生，如是等罪無量無邊，今日發露皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無始以來至于今日，或復興師相伐，壃場交諍，兩陣相向，更相殺害，或自殺、教殺、聞殺歡喜；或習屠鱠，債為刑戮，烹宰他命，行於不忍；或恣忿怒，揮戈舞刃；或斬、或刺、或推著坑塹，或以水沈溺，或塞穴壞巢、土石堆壓，或以車馬雷轢踐蹋一切眾生，如是等罪無量無邊，今日發露皆悉懺悔。

「又復無始以來，或墮胎破卵，毒藥蠱道，傷殺眾生，墾土掘地，種植田園，養蠶煮繭，傷殺滋甚，或打撲蚊蚋，拍揑蚤虱，或燒除糞掃，開決溝渠，枉害一切，或噉果實，或用穀米，或水或菜，橫殺眾生，或然樵薪，或露燈燭，燒諸虫類，或食醬醋，不看搖動，或寫湯水，澆殺虫蟻，如是乃至行、住、坐、臥四威儀中，恒常傷殺，飛空、著地細微眾生。弟子，以凡夫識暗，不覺不知，今日發露皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復無始以來，或墮胎破卵，毒藥蠱道，傷殺眾生，墾土掘地，種植田園，養蠶煮繭，傷殺滋甚，或打撲蚊蚋，拍揑蚤虱，或燒除糞掃，開決溝渠，枉害一切，或噉果實，或用穀米，或水或菜，橫殺眾生，或然樵薪，或露燈燭，燒諸虫類，或食醬醋，不看搖動，或寫湯水，澆殺虫蟻，如是乃至行、住、坐、臥四威儀中，恒常傷殺，飛空、著地細微眾生。弟子，以凡夫識暗，不覺不知，今日發露皆悉懺悔。

「又復弟子，無始以來至于今日，或以鞭杖枷鏁，桁械壓拉，考掠打擲，手脚蹴蹋，的縛籠繫，斷絕水穀，如是種種諸惡方便，苦惱眾生，今日至誠，向十方佛、尊法聖眾，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復弟子，無始以來至于今日，或以鞭杖枷鏁，桁械壓拉，考掠打擲，手脚蹴蹋，的縛籠繫，斷絕水穀，如是種種諸惡方便，苦惱眾生，今日至誠，向十方佛、尊法聖眾，皆悉懺悔。

「願弟子等，承是懺悔殺害等罪所生功德，生生世世，得金剛身，壽命無窮，永離怨憎，無殺害想。於諸眾生，得一子地，若見危難、急厄之者，不惜身命，方便救解，令得解脫，然後為說微妙正法，使諸眾生，覩形見影，皆蒙安樂，聞名聽聲，恐怖悉除，各禮一拜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔殺害等罪所生功德，生生世世，得金剛身，壽命無窮，永離怨憎，無殺害想。於諸眾生，得一子地，若見危難、急厄之者，不惜身命，方便救解，令得解脫，然後為說微妙正法，使諸眾生，覩形見影，皆蒙安樂，聞名聽聲，恐怖悉除，各禮一拜。

「弟子自從無始以來至于今日，或盜他財寶興刃強奪，或自怙恃身逼迫而取，或恃公威、或假勢力，高桁大械枉押良善，吞納姦貨考直為曲，為此因緣身羅憲網。或任邪治領他財物、侵公益私、侵私益公，損彼利此、損此利彼，割他自饒口與心悋。或竊沒租估偷度關稅，匿公課輸藏隱使役。如是等罪，今悉懺悔。或是佛、法、僧物不與而取，或經像物，或治塔寺物，或供養常住僧物，或擬招提僧物，或盜取誤用恃勢不還，或自借或貸人，或復換貸漏忘，或三寶物混亂雜用，或以眾物穀米、樵薪、鹽豉、醬醋、菜茹、果實，錢帛、竹木、繒綵、幡蓋，香花、油燭隨情逐意，或自用、或與人，或摘佛花果用僧鬘物，因三寶財私自利己，如是等罪無量無邊，今日慚愧皆悉懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子自從無始以來至于今日，或盜他財寶興刃強奪，或自怙恃身逼迫而取，或恃公威、或假勢力，高桁大械枉押良善，吞納姦貨考直為曲，為此因緣身羅憲網。或任邪治領他財物、侵公益私、侵私益公，損彼利此、損此利彼，割他自饒口與心悋。或竊沒租估偷度關稅，匿公課輸藏隱使役。如是等罪，今悉懺悔。或是佛、法、僧物不與而取，或經像物，或治塔寺物，或供養常住僧物，或擬招提僧物，或盜取誤用恃勢不還，或自借或貸人，或復換貸漏忘，或三寶物混亂雜用，或以眾物穀米、樵薪、鹽豉、醬醋、菜茹、果實，錢帛、竹木、繒綵、幡蓋，香花、油燭隨情逐意，或自用、或與人，或摘佛花果用僧鬘物，因三寶財私自利己，如是等罪無量無邊，今日慚愧皆悉懺悔。」

南無地光佛、南無作德佛、南無華聚佛、南無多德佛、南無法燈明佛、南無普光明佛、南無淨音佛、南無大能佛、南無解脫日佛、南無堅精進佛、南無覺光佛、南無德名稱佛、南無善覺佛、南無無量淨佛、南無師子渴愛佛、南無德步佛、南無上天佛、南無現住佛、南無天所恭敬佛、南無電光佛、南無敬愛佛、南無須彌幡佛、南無華光佛、南無上意佛、南無香施佛、南無德步佛、南無持意佛、南無能仙悅佛、南無寶燈明佛、南無焰光佛、南無見眾佛、南無敬愛住佛、南無歡悅事佛、南無德調體佛、南無悅見佛、南無威神力佛、南無淨眼佛、南無慧光佛、南無不迷步佛、南無尊眼佛、南無好解脫佛、南無大音佛、南無最上眾佛、南無散光佛、南無自(丹上)事佛、南無德悅佛、南無光明名稱佛、南無光明照佛、南無親展佛、南無月賢佛、南無焰音佛、南無德調佛、南無無著勝佛、南無相王佛、南無無煩熱意佛、南無尊敬佛、南無法臺佛、南無無盡德佛、南無無礙勝佛、南無無盡香佛、南無月光佛、南無雷聲佛、南無大善日佛、南無至無畏佛、南無敬慧佛、南無無迷意佛、南無敏敬佛、南無天自在佛、南無神足悅佛、南無無蓋佛、南無龍光佛、南無威神步佛、南無法光佛、南無見生死眾際佛、南無慚愧面佛、南無焰色像佛、南無普明佛、南無德光佛、南無月尊上佛、南無常禪思佛、南無德幢佛、南無眾生中尊佛、南無無畏友佛、南無持意佛、南無勝怨佛、南無遊光步佛、南無調巖佛、南無一相光佛、南無人乘力士佛、南無師子遊步佛、南無敬戒佛、南無世悅焰佛、南無師子奮迅佛、南無無濁意佛、南無名稱悅佛、南無決斷意佛、南無除過佛、南無光王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無地光佛、南無作德佛、南無華聚佛、南無多德佛、南無法燈明佛、南無普光明佛、南無淨音佛、南無大能佛、南無解脫日佛、南無堅精進佛、南無覺光佛、南無德名稱佛、南無善覺佛、南無無量淨佛、南無師子渴愛佛、南無德步佛、南無上天佛、南無現住佛、南無天所恭敬佛、南無電光佛、南無敬愛佛、南無須彌幡佛、南無華光佛、南無上意佛、南無香施佛、南無德步佛、南無持意佛、南無能仙悅佛、南無寶燈明佛、南無焰光佛、南無見眾佛、南無敬愛住佛、南無歡悅事佛、南無德調體佛、南無悅見佛、南無威神力佛、南無淨眼佛、南無慧光佛、南無不迷步佛、南無尊眼佛、南無好解脫佛、南無大音佛、南無最上眾佛、南無散光佛、南無自(丹上)事佛、南無德悅佛、南無光明名稱佛、南無光明照佛、南無親展佛、南無月賢佛、南無焰音佛、南無德調佛、南無無著勝佛、南無相王佛、南無無煩熱意佛、南無尊敬佛、南無法臺佛、南無無盡德佛、南無無礙勝佛、南無無盡香佛、南無月光佛、南無雷聲佛、南無大善日佛、南無至無畏佛、南無敬慧佛、南無無迷意佛、南無敏敬佛、南無天自在佛、南無神足悅佛、南無無蓋佛、南無龍光佛、南無威神步佛、南無法光佛、南無見生死眾際佛、南無慚愧面佛、南無焰色像佛、南無普明佛、南無德光佛、南無月尊上佛、南無常禪思佛、南無德幢佛、南無眾生中尊佛、南無無畏友佛、南無持意佛、南無勝怨佛、南無遊光步佛、南無調巖佛、南無一相光佛、南無人乘力士佛、南無師子遊步佛、南無敬戒佛、南無世悅焰佛、南無師子奮迅佛、南無無濁意佛、南無名稱悅佛、南無決斷意佛、南無除過佛、南無光王佛。

五百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百佛(過去)。

南無德身佛、南無持意佛、南無光好喜佛、南無直步佛、南無雜色佛、南無普放光佛、南無說悅佛、南無常忍佛、南無法蓋佛、南無無勝佛、南無輪天蓮花佛、南無普光佛、南無月光佛、南無尊威神佛、南無盈利意佛、南無護王佛、南無蓮華眼佛、南無思名稱佛、南無樹幢佛、南無淨護佛、南無師子步佛、南無德悅佛、南無德香悅佛、南無智者護(丹讚)佛、南無德度佛、南無慧光佛、南無慧燈佛、南無威力佛、南無威光佛、南無覺憙佛、南無勝怨悅佛、南無一切敬愛佛、南無度眾疑佛、南無善思惟佛、南無大須彌佛、南無尊教授佛、南無慧悅佛、南無持覺佛、南無敏音佛、南無大能佛、南無師子娛樂佛、南無破諸軍佛、南無師子音佛、南無明伏佛、南無將眾佛、南無人月佛、南無泰調佛、南無日光佛、南無懷見佛、南無普世壞佛、南無至生死殊音佛、南無普娛樂佛、南無至寂滅佛、南無持名稱佛、南無梵天所敬佛、南無以敬佛、南無大屈佛、南無敬智慧佛、南無無際願佛、南無世光佛、南無好憙見佛、南無大華佛、南無自成就意佛、南無憙光佛、南無快解佛、南無施宿佛、南無堅聲佛、南無普現佛、南無月光佛、南無最顏色佛、南無思禪思佛、南無遊戲德佛、南無懷最佛、南無難勝佛、南無普觀佛、南無月燈明佛、南無敬最上佛、南無月蓋佛、南無度世佛、南無喜德佛、南無上寶佛、南無善於慚愧佛、南無喜見佛、南無師子屈佛、南無大步佛、南無普懷佛、南無音聲器佛、南無懷上佛、南無普至佛、南無普覺佛、南無大遊步佛、南無月幢佛、南無堅固誓佛、南無淨供養佛、南無天所敬佛、南無成堅固佛、南無最勝佛、南無一切功德備具佛、南無堅解佛、南無寂光佛、南無大音聲佛、南無極上音聲佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無德身佛、南無持意佛、南無光好喜佛、南無直步佛、南無雜色佛、南無普放光佛、南無說悅佛、南無常忍佛、南無法蓋佛、南無無勝佛、南無輪天蓮花佛、南無普光佛、南無月光佛、南無尊威神佛、南無盈利意佛、南無護王佛、南無蓮華眼佛、南無思名稱佛、南無樹幢佛、南無淨護佛、南無師子步佛、南無德悅佛、南無德香悅佛、南無智者護(丹讚)佛、南無德度佛、南無慧光佛、南無慧燈佛、南無威力佛、南無威光佛、南無覺憙佛、南無勝怨悅佛、南無一切敬愛佛、南無度眾疑佛、南無善思惟佛、南無大須彌佛、南無尊教授佛、南無慧悅佛、南無持覺佛、南無敏音佛、南無大能佛、南無師子娛樂佛、南無破諸軍佛、南無師子音佛、南無明伏佛、南無將眾佛、南無人月佛、南無泰調佛、南無日光佛、南無懷見佛、南無普世壞佛、南無至生死殊音佛、南無普娛樂佛、南無至寂滅佛、南無持名稱佛、南無梵天所敬佛、南無以敬佛、南無大屈佛、南無敬智慧佛、南無無際願佛、南無世光佛、南無好憙見佛、南無大華佛、南無自成就意佛、南無憙光佛、南無快解佛、南無施宿佛、南無堅聲佛、南無普現佛、南無月光佛、南無最顏色佛、南無思禪思佛、南無遊戲德佛、南無懷最佛、南無難勝佛、南無普觀佛、南無月燈明佛、南無敬最上佛、南無月蓋佛、南無度世佛、南無喜德佛、南無上寶佛、南無善於慚愧佛、南無喜見佛、南無師子屈佛、南無大步佛、南無普懷佛、南無音聲器佛、南無懷上佛、南無普至佛、南無普覺佛、南無大遊步佛、南無月幢佛、南無堅固誓佛、南無淨供養佛、南無天所敬佛、南無成堅固佛、南無最勝佛、南無一切功德備具佛、南無堅解佛、南無寂光佛、南無大音聲佛、南無極上音聲佛。

六百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六百佛(過去)。

南無大力佛、南無大步佛、南無懷滅佛、南無覺步佛、南無依最聲佛、南無成(威鄉)豐佛、南無海步佛、南無大護佛、南無最上光佛、南無寂覺佛、南無師子吼佛、南無善寶佛、南無諦住佛、南無日光佛、南無住寂滅佛、南無遊入覺佛、南無勝友佛、南無懷利佛、南無最步佛、南無人中月佛、南無威極上光明佛、南無普光明藏佛、南無普光明佛、南無大莊嚴佛、南無師子奮迅步佛、南無懷香風佛、南無喜寂滅佛、南無大步佛、南無人音聲佛、南無德巖佛、南無珠月佛、南無懷明佛、南無廣名稱佛、南無喜最上佛、南無淨覺佛、南無寶敬佛、南無好顏色光佛、南無滅怨佛、南無勝軍佛、南無諦覺佛、南無無終光佛、南無常忍辱佛、南無勝月上佛、南無象步佛、南無懷智慧佛、南無懷諦佛、南無蓮花香佛、南無香上自在佛、南無金上佛、南無等誓佛、南無最威佛、南無大明佛、南無雜種說佛、南無度淵佛、南無無量明(丹眼)佛、南無解慚愧佛、南無上所敬佛、南無雜音聲佛、南無德遊戲佛、南無淨住佛、南無好香熏佛、南無月光明佛、南無戒分佛、南無覺華佛、南無最上意佛、南無宜受供養佛、南無門光明佛、南無喜上佛、南無雜色佛、南無懷覺佛、南無敬老佛、南無勝憂佛、南無神通明佛、南無威力佛、南無敬上佛、南無屈名稱佛、南無解脫光佛、南無度疑佛、南無知時王佛、南無聚華佛、南無上華佛、南無勝鬪戰佛、南無大天佛、南無大名稱佛、南無懷步佛、南無無終步佛、南無日光佛、南無月天聲佛、南無天幢佛、南無淨光明佛、南無除雲蓋佛、南無堅解佛、南無如樹華佛、南無上聲佛、南無無終燈佛、南無師子音佛、南無德天佛、南無眾智自在佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無大力佛、南無大步佛、南無懷滅佛、南無覺步佛、南無依最聲佛、南無成(威鄉)豐佛、南無海步佛、南無大護佛、南無最上光佛、南無寂覺佛、南無師子吼佛、南無善寶佛、南無諦住佛、南無日光佛、南無住寂滅佛、南無遊入覺佛、南無勝友佛、南無懷利佛、南無最步佛、南無人中月佛、南無威極上光明佛、南無普光明藏佛、南無普光明佛、南無大莊嚴佛、南無師子奮迅步佛、南無懷香風佛、南無喜寂滅佛、南無大步佛、南無人音聲佛、南無德巖佛、南無珠月佛、南無懷明佛、南無廣名稱佛、南無喜最上佛、南無淨覺佛、南無寶敬佛、南無好顏色光佛、南無滅怨佛、南無勝軍佛、南無諦覺佛、南無無終光佛、南無常忍辱佛、南無勝月上佛、南無象步佛、南無懷智慧佛、南無懷諦佛、南無蓮花香佛、南無香上自在佛、南無金上佛、南無等誓佛、南無最威佛、南無大明佛、南無雜種說佛、南無度淵佛、南無無量明(丹眼)佛、南無解慚愧佛、南無上所敬佛、南無雜音聲佛、南無德遊戲佛、南無淨住佛、南無好香熏佛、南無月光明佛、南無戒分佛、南無覺華佛、南無最上意佛、南無宜受供養佛、南無門光明佛、南無喜上佛、南無雜色佛、南無懷覺佛、南無敬老佛、南無勝憂佛、南無神通明佛、南無威力佛、南無敬上佛、南無屈名稱佛、南無解脫光佛、南無度疑佛、南無知時王佛、南無聚華佛、南無上華佛、南無勝鬪戰佛、南無大天佛、南無大名稱佛、南無懷步佛、南無無終步佛、南無日光佛、南無月天聲佛、南無天幢佛、南無淨光明佛、南無除雲蓋佛、南無堅解佛、南無如樹華佛、南無上聲佛、南無無終燈佛、南無師子音佛、南無德天佛、南無眾智自在佛。

七百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七百佛(過去)。

南無普娛樂佛、南無無恐畏光佛、南無等正覺佛、南無無為磬聲佛、南無大焰佛、南無大明佛、南無聽採意佛、南無無礙思惟佛、南無滅思惟佛、南無精進懷佛、南無戒恭敬佛、南無伏怨佛、南無快士懷佛、南無覺伏濤波佛、南無無滅慧佛、南無伏欲棘刺佛、南無梵天所敬佛、南無華仙佛、南無虛空慧佛、南無似思惟佛、南無慧力佛、南無普見佛、南無進巍巍聲佛、南無普音佛、南無淨願佛、南無無為聲佛、南無無缺精進佛、南無大精進盛光佛、南無普德佛、南無勝畏佛、南無天所敬德喜佛、南無法華佛、南無淨盛佛南無月喜佛、南無懷幢佛、南無善意成佛、南無無恐畏力佛、南無磬音佛、南無日華佛、南無澄住思惟佛、南無愛懷佛、南無月盛佛、南無無為成佛、南無無吾我熱意佛、南無德度佛、南無諦聚意佛、南無普覺佛、南無喜樂知見佛、南無壞(丹懷)命佛、南無懷思佛、南無無煩佛、南無勝慧佛、南無大思惟佛、南無懷像佛、南無大精進懷佛、南無無恐畏佛、南無名覺(丹譽)音佛、南無大聲慧無缺失佛、南無戒富佛、南無威身佛、南無安樂光佛、南無尊光佛、南無以滅光佛、南無度疑佛、南無智慧佛、南無逮威(鄉本有德)佛、南無月內佛、南無淨光佛、南無大淨佛、南無喜音佛南無祠施佛、南無諦精進佛、南無無量喜光佛、南無光威佛、南無懷見佛、南無懷光佛、南無出淤泥佛、南無損種種性佛(鄉無損種性佛)、南無法華佛、南無大威佛、南無善思惟佛、南無德蓮華佛、南無天所敬佛、南無幢光佛、南無勝怨佛、南無無為華佛、南無大勝光佛、南無無為光威佛、南無道威佛、南無淨思惟法華佛、南無大淨佛、南無世師(鄉本有子)佛、南無最意佛、南無須彌最聲佛、南無自在懷佛、南無無為稱佛、南無淨音佛、南無尊意佛、南無大光明佛、南無帝釋幢十王佛、南無師子步佛、南無無量香光明佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無普娛樂佛、南無無恐畏光佛、南無等正覺佛、南無無為磬聲佛、南無大焰佛、南無大明佛、南無聽採意佛、南無無礙思惟佛、南無滅思惟佛、南無精進懷佛、南無戒恭敬佛、南無伏怨佛、南無快士懷佛、南無覺伏濤波佛、南無無滅慧佛、南無伏欲棘刺佛、南無梵天所敬佛、南無華仙佛、南無虛空慧佛、南無似思惟佛、南無慧力佛、南無普見佛、南無進巍巍聲佛、南無普音佛、南無淨願佛、南無無為聲佛、南無無缺精進佛、南無大精進盛光佛、南無普德佛、南無勝畏佛、南無天所敬德喜佛、南無法華佛、南無淨盛佛南無月喜佛、南無懷幢佛、南無善意成佛、南無無恐畏力佛、南無磬音佛、南無日華佛、南無澄住思惟佛、南無愛懷佛、南無月盛佛、南無無為成佛、南無無吾我熱意佛、南無德度佛、南無諦聚意佛、南無普覺佛、南無喜樂知見佛、南無壞(丹懷)命佛、南無懷思佛、南無無煩佛、南無勝慧佛、南無大思惟佛、南無懷像佛、南無大精進懷佛、南無無恐畏佛、南無名覺(丹譽)音佛、南無大聲慧無缺失佛、南無戒富佛、南無威身佛、南無安樂光佛、南無尊光佛、南無以滅光佛、南無度疑佛、南無智慧佛、南無逮威(鄉本有德)佛、南無月內佛、南無淨光佛、南無大淨佛、南無喜音佛南無祠施佛、南無諦精進佛、南無無量喜光佛、南無光威佛、南無懷見佛、南無懷光佛、南無出淤泥佛、南無損種種性佛(鄉無損種性佛)、南無法華佛、南無大威佛、南無善思惟佛、南無德蓮華佛、南無天所敬佛、南無幢光佛、南無勝怨佛、南無無為華佛、南無大勝光佛、南無無為光威佛、南無道威佛、南無淨思惟法華佛、南無大淨佛、南無世師(鄉本有子)佛、南無最意佛、南無須彌最聲佛、南無自在懷佛、南無無為稱佛、南無淨音佛、南無尊意佛、南無大光明佛、南無帝釋幢十王佛、南無師子步佛、南無無量香光明佛。

八百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八百佛(過去)。

南無賢意佛、南無月中尊佛、南無憙施佛、南無相好華佛、南無不思議光佛、南無普飛廣戒堅視佛、南無離願佛、南無無為華佛、南無及曜佛、南無大燈佛、南無惟大音佛、南無決斷音佛、南無除三塗龍施佛、南無雲雷佛、南無德光佛、南無德思佛、南無滿月佛、南無寶味佛、南無十光佛、南無雜光佛、南無覺無礙音佛、南無天華佛、南無等見佛、南無月稱佛、南無天像佛、南無法意佛、南無大月佛、南無威慈力佛、南無月威光佛、南無趣懷佛、南無住善度佛、南無厚精進佛、南無光勇欲佛、南無寶離慧勇佛、南無菩提佛、南無成盈利佛、南無悅好佛、南無天所敬佛、南無覺滅意佛、南無大精進佛、南無無縛(丹有憙)像佛、南無持慧佛、南無德稱佛、南無須彌山威佛、南無快眼佛、南無大精進佛、南無無量思惟佛、南無淨戒佛、南無善度佛、南無端緒佛、南無寶光佛、南無善光敬佛、南無世光佛、南無世雄佛、南無淨音佛、南無威喜佛、南無善成就佛、南無燒怒佛、南無師子身佛、南無名稱佛、南無朋友光度佛、南無慧臺佛、南無普寶佛、南無日光佛、南無大焰佛、南無快士悅佛、南無恬惔思惟佛、南無善供養佛、南無德聚威佛、南無悅相佛、南無大焰聚威佛、南無光幢佛、南無快應佛、南無戒度佛、南無最視佛、南無上光佛、南無大應佛、南無廣光明佛、南無無為悅佛、南無巍巍見佛、南無名稱十方佛、南無自在王佛、南無慧無涯佛、南無如千日威佛、南無必意佛、南無稱悅佛、南無上度佛、南無可觀佛、南無無量慧佛、南無大光佛、南無栴檀香佛、南無悅見佛、南無德王佛、南無攝根佛、南無思惟解脫佛、南無普悅佛、南無如淨王佛、南無難過上佛、南無莫能勝佛、南無妙見佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無賢意佛、南無月中尊佛、南無憙施佛、南無相好華佛、南無不思議光佛、南無普飛廣戒堅視佛、南無離願佛、南無無為華佛、南無及曜佛、南無大燈佛、南無惟大音佛、南無決斷音佛、南無除三塗龍施佛、南無雲雷佛、南無德光佛、南無德思佛、南無滿月佛、南無寶味佛、南無十光佛、南無雜光佛、南無覺無礙音佛、南無天華佛、南無等見佛、南無月稱佛、南無天像佛、南無法意佛、南無大月佛、南無威慈力佛、南無月威光佛、南無趣懷佛、南無住善度佛、南無厚精進佛、南無光勇欲佛、南無寶離慧勇佛、南無菩提佛、南無成盈利佛、南無悅好佛、南無天所敬佛、南無覺滅意佛、南無大精進佛、南無無縛(丹有憙)像佛、南無持慧佛、南無德稱佛、南無須彌山威佛、南無快眼佛、南無大精進佛、南無無量思惟佛、南無淨戒佛、南無善度佛、南無端緒佛、南無寶光佛、南無善光敬佛、南無世光佛、南無世雄佛、南無淨音佛、南無威喜佛、南無善成就佛、南無燒怒佛、南無師子身佛、南無名稱佛、南無朋友光度佛、南無慧臺佛、南無普寶佛、南無日光佛、南無大焰佛、南無快士悅佛、南無恬惔思惟佛、南無善供養佛、南無德聚威佛、南無悅相佛、南無大焰聚威佛、南無光幢佛、南無快應佛、南無戒度佛、南無最視佛、南無上光佛、南無大應佛、南無廣光明佛、南無無為悅佛、南無巍巍見佛、南無名稱十方佛、南無自在王佛、南無慧無涯佛、南無如千日威佛、南無必意佛、南無稱悅佛、南無上度佛、南無可觀佛、南無無量慧佛、南無大光佛、南無栴檀香佛、南無悅見佛、南無德王佛、南無攝根佛、南無思惟解脫佛、南無普悅佛、南無如淨王佛、南無難過上佛、南無莫能勝佛、南無妙見佛。

九百佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九百佛(過去)。

禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮三寶已，次復懺悔。

「已懺地獄報竟，今當復次懺悔三惡道報。經中佛說：『多欲之人，多求利故，苦惱亦多。知足之人，雖臥地上，猶以為樂；不知足者，雖處天堂，猶不稱意。』但世間人，忽有急難，便能捨財，不計多少；而不知此身，臨於三塗深坑之上，一息不還便應墮落。忽有知識營功福德，令修未來善法資糧，執此慳心無肯作理。夫如此者，極為愚惑。何以故爾？經中佛說：『生時不賷一文而來，死亦不持一文而去，苦身積聚為之憂惱，於己無益，徒為他有。無善可恃，無德可怙，致使命終，墮諸惡道。』是故弟子等，今日稽顙，懇到歸依於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已懺地獄報竟，今當復次懺悔三惡道報。經中佛說：『多欲之人，多求利故，苦惱亦多。知足之人，雖臥地上，猶以為樂；不知足者，雖處天堂，猶不稱意。』但世間人，忽有急難，便能捨財，不計多少；而不知此身，臨於三塗深坑之上，一息不還便應墮落。忽有知識營功福德，令修未來善法資糧，執此慳心無肯作理。夫如此者，極為愚惑。何以故爾？經中佛說：『生時不賷一文而來，死亦不持一文而去，苦身積聚為之憂惱，於己無益，徒為他有。無善可恃，無德可怙，致使命終，墮諸惡道。』是故弟子等，今日稽顙，懇到歸依於佛。

「弟子，今日次復懺悔，畜生道中，無所識知罪報。懺悔畜生道中，負重牽犁，償他宿債罪報。懺悔畜生道中，不得自在，為他斫刺，屠割罪報。懺悔畜生無足、二足、四足、多足罪報。懺悔畜生道中，身諸毛、羽、鱗、甲之內，為諸小虫之所唼食罪報。如是畜生道中，有無量罪報，今日至誠，皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子，今日次復懺悔，畜生道中，無所識知罪報。懺悔畜生道中，負重牽犁，償他宿債罪報。懺悔畜生道中，不得自在，為他斫刺，屠割罪報。懺悔畜生無足、二足、四足、多足罪報。懺悔畜生道中，身諸毛、羽、鱗、甲之內，為諸小虫之所唼食罪報。如是畜生道中，有無量罪報，今日至誠，皆悉懺悔。

「次復懺悔，餓鬼道中，長飢罪報。懺悔餓鬼，百千萬歲，初不曾聞漿水之名罪報。懺悔餓鬼，食噉膿血，糞穢罪報。懺悔餓鬼，動身之時，一切肢節火然罪報。懺悔餓鬼，腹大咽小罪報。如是餓鬼道中，無量苦報，今日稽顙皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復懺悔，餓鬼道中，長飢罪報。懺悔餓鬼，百千萬歲，初不曾聞漿水之名罪報。懺悔餓鬼，食噉膿血，糞穢罪報。懺悔餓鬼，動身之時，一切肢節火然罪報。懺悔餓鬼，腹大咽小罪報。如是餓鬼道中，無量苦報，今日稽顙皆悉懺悔。

「次復懺悔一切鬼神脩羅道中，諭諂詐稱罪報。懺悔鬼神道中，擔沙負石，填河塞海罪報。懺悔羅剎、鳩槃茶，諸惡鬼神，生噉血肉，受此醜陋罪報。如是鬼神道中，無量無邊，一切罪報，今日稽顙，向十方佛，大地菩薩，求哀懺悔，悉令消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復懺悔一切鬼神脩羅道中，諭諂詐稱罪報。懺悔鬼神道中，擔沙負石，填河塞海罪報。懺悔羅剎、鳩槃茶，諸惡鬼神，生噉血肉，受此醜陋罪報。如是鬼神道中，無量無邊，一切罪報，今日稽顙，向十方佛，大地菩薩，求哀懺悔，悉令消滅。

「願弟子等，承是懺悔畜生等報所生功德，生生世世，滅愚癡垢，自識業緣，智慧明照，斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德，生生世世，永離慳貪飢餓之苦，常飡甘露解脫之味。願以懺悔鬼神、脩羅等報所生功德，生生世世質直無諂，離邪命因，除醜陋果，福利人天。願弟子等，從今以去，乃至道場，決定不受四惡道報，唯除大悲為眾生故，以誓願力，處之無厭(禮一拜)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔畜生等報所生功德，生生世世，滅愚癡垢，自識業緣，智慧明照，斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德，生生世世，永離慳貪飢餓之苦，常飡甘露解脫之味。願以懺悔鬼神、脩羅等報所生功德，生生世世質直無諂，離邪命因，除醜陋果，福利人天。願弟子等，從今以去，乃至道場，決定不受四惡道報，唯除大悲為眾生故，以誓願力，處之無厭(禮一拜)。」

南無東方大光曜佛、南無南方虛空住佛、南無西方金剛步佛、南無北方無邊力佛、南無東南方無邊佛、南無西南方壞諸怨賊佛、南無西北方離垢光佛、南無東北方金色光音佛、南無下方師子遊戲佛、南無上方月幢王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無東方大光曜佛、南無南方虛空住佛、南無西方金剛步佛、南無北方無邊力佛、南無東南方無邊佛、南無西南方壞諸怨賊佛、南無西北方離垢光佛、南無東北方金色光音佛、南無下方師子遊戲佛、南無上方月幢王佛。

如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是十方盡虛空界一切三寶。

南無聚自在佛、南無壞結髮佛、南無無勝寫(鄉象)最步佛、南無無為光佛、南無無為思惟佛、南無過倒見佛、南無名稱王佛、南無勝根佛、南無日見佛、南無德聚威光佛、南無法力佛、南無慧持群萌佛、南無自在悅佛、南無自在佛、南無慧意佛、南無德山佛、南無以淨音意佛、南無思最尊意佛、南無淨德佛、南無戒自在佛、南無深嗅思惟佛、南無香像佛、南無寂進思惟佛、南無火光佛、南無勤群萌香佛、南無寂樂佛、南無德所至佛、南無大精進文佛、南無離疑佛、南無決偶佛、南無須彌山意佛、南無淨身佛、南無尊威佛、南無上尊佛、南無大力佛、南無慧村佛、南無聽(鄉聰)徹意佛、南無如天悅佛、南無思惟度佛、南無月賢佛、南無大身佛、南無雜華佛、南無尊自在佛、南無尊上所敬佛、南無覺善香熏佛、南無尊王所敬佛、南無歡悅佛、南無蓮華人佛、南無蓮華意佛、南無自在德藏佛、南無人悅佛、南無尊意燈佛、南無威神所養佛、南無諦思惟佛、南無解脫慧佛、南無除三惡道佛、南無澤香憂冥佛、南無湍度佛、南無月光佛、南無意強自在佛、南無無畏娛樂佛、南無快覺佛、南無殺諸欲佛、南無勝華聚佛、南無大結髻佛、南無天自在六通音佛、南無如空佛、南無威神力佛、南無人名稱柔佛、南無覺光佛、南無最音聲佛、南無堅意佛、南無力通佛、南無眼如蓮花趣無為佛、南無快斷意佛、南無慧燈佛、南無喜音聲佛、南無大思惟佛、南無無悅佛、南無意見佛、南無強精進佛、南無上光佛、南無德聚佛、南無無垢思惟佛、南無聚音佛、南無無量怨佛、南無功巧(一本德)捨惡趣佛、南無無為光豐佛、南無娛樂度佛、南無湍渡佛、南無調辯意佛、南無煩教佛、南無意車佛、南無德善光佛、南無堅華佛、南無聚意佛、南無尼拘類樹王佛、南無無常中王佛、南無月盛佛、南無色如栴檀佛、南無日內佛、南無德藏佛、南無須彌力佛、南無摩尼珠佛、南無金剛王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無聚自在佛、南無壞結髮佛、南無無勝寫(鄉象)最步佛、南無無為光佛、南無無為思惟佛、南無過倒見佛、南無名稱王佛、南無勝根佛、南無日見佛、南無德聚威光佛、南無法力佛、南無慧持群萌佛、南無自在悅佛、南無自在佛、南無慧意佛、南無德山佛、南無以淨音意佛、南無思最尊意佛、南無淨德佛、南無戒自在佛、南無深嗅思惟佛、南無香像佛、南無寂進思惟佛、南無火光佛、南無勤群萌香佛、南無寂樂佛、南無德所至佛、南無大精進文佛、南無離疑佛、南無決偶佛、南無須彌山意佛、南無淨身佛、南無尊威佛、南無上尊佛、南無大力佛、南無慧村佛、南無聽(鄉聰)徹意佛、南無如天悅佛、南無思惟度佛、南無月賢佛、南無大身佛、南無雜華佛、南無尊自在佛、南無尊上所敬佛、南無覺善香熏佛、南無尊王所敬佛、南無歡悅佛、南無蓮華人佛、南無蓮華意佛、南無自在德藏佛、南無人悅佛、南無尊意燈佛、南無威神所養佛、南無諦思惟佛、南無解脫慧佛、南無除三惡道佛、南無澤香憂冥佛、南無湍度佛、南無月光佛、南無意強自在佛、南無無畏娛樂佛、南無快覺佛、南無殺諸欲佛、南無勝華聚佛、南無大結髻佛、南無天自在六通音佛、南無如空佛、南無威神力佛、南無人名稱柔佛、南無覺光佛、南無最音聲佛、南無堅意佛、南無力通佛、南無眼如蓮花趣無為佛、南無快斷意佛、南無慧燈佛、南無喜音聲佛、南無大思惟佛、南無無悅佛、南無意見佛、南無強精進佛、南無上光佛、南無德聚佛、南無無垢思惟佛、南無聚音佛、南無無量怨佛、南無功巧(一本德)捨惡趣佛、南無無為光豐佛、南無娛樂度佛、南無湍渡佛、南無調辯意佛、南無煩教佛、南無意車佛、南無德善光佛、南無堅華佛、南無聚意佛、南無尼拘類樹王佛、南無無常中王佛、南無月盛佛、南無色如栴檀佛、南無日內佛、南無德藏佛、南無須彌力佛、南無摩尼珠佛、南無金剛王佛。

一千佛(過去)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千佛(過去)。