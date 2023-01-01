佛說不思議功德諸佛所護念經

佛說不思議功德諸佛所護念經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說不思議功德諸佛所護念經卷下

曹魏代失譯人名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹魏代失譯人名

南方去是百千萬億江河沙諸佛土，雜種寶錦世界樹根華王如來。南方去是無數百千諸佛土，諸好莊飾世界德寶尊如來。南方去是百千萬億諸佛土，消冥等世界初發心離恐畏超首如來。南方去是十八億江河沙諸佛土，嚴淨世界離垢淨如來。南方去是五十萬諸佛土，寶積世界寶積示現如來。南方歡喜世界栴檀德如來。南方莊嚴世界嚴淨如來。南方離憂世界無憂德如來。南方諸欲淨世界無垢稱如來。南方寶城世界寶體品如來。南方樂林世界不捨樂精進如來。南方華迹世界普華如來。南方佛辯世界無量億寶辯如來。南方寶淨世界寶焰如來。南方真珠世界日月燈明如來。南方戒光世界須彌如來。南方音響世界大須彌如來。南方紫磨金世界超出須彌如來。南方色像見世界喻如須彌如來。南方珠光世界香像如來。南方得勇力世界圍遶香熏如來。南方無垢光世界淨光如來。南方法界世界法最如來。南方星自在王世界香自在王如來。南方正直世界大集如來。南方廣博世界香光明如來。南方廣遠世界火光如來。南方無際世界無量光明如來。南方堅固世界開光如來。南方馬瑙世界月燈光如來。南方妙香世界月光如來。南方日光世界日月光明如來。南方金珠光明世界火光如來。南方眾色像世界集音如來。南方眾聚世界最威儀如來。南方勝戰超度無極世界光明尊如來。南方音響世界蓮華軍如來。南方月光世界蓮華響如來。南方天自在世界多寶如來。南方蓮華世界師子吼如來。南方明星世界師子音如來。南方無憂世界精進軍如來。南方金剛聚世界金剛踊躍如來。南方明珠世界度一切禪絕眾疑如來。南方香華熏世界寶大侍從如來。南方名喜世界無憂如來。南方哀色世界地力持踴如來。南方一大世界最踊躍如來。南方栴檀光世界自在王如來。南方一切伎樂振動世界無量音如來。南方光明世界錠光如來。南方一切香世界寶光如來。南方虛空住如來。南方常滅度如來。南方一切德嚴如來。南方炬照天師如來。南方寶樹光明如來。南方呼那僧如來。南方蓮華提如來。南方阿兒三耶三佛馱如來。南方日月鐙如來。南方名聞光如來。南方大焰肩如來。南方須彌鐙如來。南方無量精進如來。南方金剛藏如來。南方純寶藏如來。南方釋迦文如來。南方堅固樂世界風幢如來。南方蓮華世界無盡月如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方去是百千萬億江河沙諸佛土，雜種寶錦世界樹根華王如來。南方去是無數百千諸佛土，諸好莊飾世界德寶尊如來。南方去是百千萬億諸佛土，消冥等世界初發心離恐畏超首如來。南方去是十八億江河沙諸佛土，嚴淨世界離垢淨如來。南方去是五十萬諸佛土，寶積世界寶積示現如來。南方歡喜世界栴檀德如來。南方莊嚴世界嚴淨如來。南方離憂世界無憂德如來。南方諸欲淨世界無垢稱如來。南方寶城世界寶體品如來。南方樂林世界不捨樂精進如來。南方華迹世界普華如來。南方佛辯世界無量億寶辯如來。南方寶淨世界寶焰如來。南方真珠世界日月燈明如來。南方戒光世界須彌如來。南方音響世界大須彌如來。南方紫磨金世界超出須彌如來。南方色像見世界喻如須彌如來。南方珠光世界香像如來。南方得勇力世界圍遶香熏如來。南方無垢光世界淨光如來。南方法界世界法最如來。南方星自在王世界香自在王如來。南方正直世界大集如來。南方廣博世界香光明如來。南方廣遠世界火光如來。南方無際世界無量光明如來。南方堅固世界開光如來。南方馬瑙世界月燈光如來。南方妙香世界月光如來。南方日光世界日月光明如來。南方金珠光明世界火光如來。南方眾色像世界集音如來。南方眾聚世界最威儀如來。南方勝戰超度無極世界光明尊如來。南方音響世界蓮華軍如來。南方月光世界蓮華響如來。南方天自在世界多寶如來。南方蓮華世界師子吼如來。南方明星世界師子音如來。南方無憂世界精進軍如來。南方金剛聚世界金剛踊躍如來。南方明珠世界度一切禪絕眾疑如來。南方香華熏世界寶大侍從如來。南方名喜世界無憂如來。南方哀色世界地力持踴如來。南方一大世界最踊躍如來。南方栴檀光世界自在王如來。南方一切伎樂振動世界無量音如來。南方光明世界錠光如來。南方一切香世界寶光如來。南方虛空住如來。南方常滅度如來。南方一切德嚴如來。南方炬照天師如來。南方寶樹光明如來。南方呼那僧如來。南方蓮華提如來。南方阿兒三耶三佛馱如來。南方日月鐙如來。南方名聞光如來。南方大焰肩如來。南方須彌鐙如來。南方無量精進如來。南方金剛藏如來。南方純寶藏如來。南方釋迦文如來。南方堅固樂世界風幢如來。南方蓮華世界無盡月如來。

西方去是百千萬億江河沙諸佛土，勝月明世界造王神通焰華如來。西方去是百億江河沙諸佛土，水精世界淨尊如來。西方去是無量佛土，普樂世界離垢三世無礙嚴如來。西方去是九十九億江河沙諸佛土，光明幡世界光明王如來。西方樂圍世界妙樂如來。西方淨復淨世界越淨如來。西方瓔珞世界無礙如來。西方善選擇世界金剛步積如來。西方滅惡世界寶山如來。西方消諸毒螫世界普度空如來。西方寶錦世界寶成如來。西方華林世界習精進如來。西方極樂世界阿彌陀如來。西方思夷像世界華嚴神通如來。西方照曜世界普明如來。西方莊嚴世界見若燈之明王如來。西方無憂世界離憂如來。西方寂定世界吉祥如來。西方破一切塵世界殊勝如來。西方伏一切魔世界集音如來。西方度一切世間苦惱如來。西方泥洹華如來。西方諸寶般如來。西方阿彌陀如來。西方無量相如來。西方無量幢如來。西方大光如來。西方大明如來。西方寶相如來。西方淨光如來。西方無量明如來。西方無量華如來。西方無量光如來。西方無量光明如來。西方無量自在力如來。西方無量力如來。西方一蓋如來。西方蓋行如來。西方寶蓋如來。西方宿王如來西方善宿如來。西方明輪如來。西方明王如來。西方高廣德如來。西方無邊光如來。西方自在王如來。西方自在力如來。西方無礙音聲如來。西方大雲光如來。西方網聚如來。西方覺華光如來。西方蓮華自在如來。西方山王如來。西方月眾增上如來。西方放光如來。西方妙肩如來。西方不虛見如來。西方頂生王如來。西方蓮華生如來。西方釋迦文如來。西方阿彌陀如來。西方堅固寶王世界清白如來。西方眾寶世界不動月如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方去是百千萬億江河沙諸佛土，勝月明世界造王神通焰華如來。西方去是百億江河沙諸佛土，水精世界淨尊如來。西方去是無量佛土，普樂世界離垢三世無礙嚴如來。西方去是九十九億江河沙諸佛土，光明幡世界光明王如來。西方樂圍世界妙樂如來。西方淨復淨世界越淨如來。西方瓔珞世界無礙如來。西方善選擇世界金剛步積如來。西方滅惡世界寶山如來。西方消諸毒螫世界普度空如來。西方寶錦世界寶成如來。西方華林世界習精進如來。西方極樂世界阿彌陀如來。西方思夷像世界華嚴神通如來。西方照曜世界普明如來。西方莊嚴世界見若燈之明王如來。西方無憂世界離憂如來。西方寂定世界吉祥如來。西方破一切塵世界殊勝如來。西方伏一切魔世界集音如來。西方度一切世間苦惱如來。西方泥洹華如來。西方諸寶般如來。西方阿彌陀如來。西方無量相如來。西方無量幢如來。西方大光如來。西方大明如來。西方寶相如來。西方淨光如來。西方無量明如來。西方無量華如來。西方無量光如來。西方無量光明如來。西方無量自在力如來。西方無量力如來。西方一蓋如來。西方蓋行如來。西方寶蓋如來。西方宿王如來西方善宿如來。西方明輪如來。西方明王如來。西方高廣德如來。西方無邊光如來。西方自在王如來。西方自在力如來。西方無礙音聲如來。西方大雲光如來。西方網聚如來。西方覺華光如來。西方蓮華自在如來。西方山王如來。西方月眾增上如來。西方放光如來。西方妙肩如來。西方不虛見如來。西方頂生王如來。西方蓮華生如來。西方釋迦文如來。西方阿彌陀如來。西方堅固寶王世界清白如來。西方眾寶世界不動月如來。

北方去是百千萬億江河沙諸佛土，決了寶網世界月殿清淨如來。北方去是七十二億江河沙諸佛土，堅要世界梵慧如來。北方去是六十六億江河沙諸佛土，華迹世界覺積如來。北方不動轉世界照意如來。北方住清淨世界正意如來。北方覺辯世界寶智首如來。北方化成世界無染如來。北方普光世界勇辯如來。北方瞻倍世界滅意根如來。北方名勝世界勝王如來。北方無恐懼世界無畏如來。北方道林世界行精進如來。北方日轉世界蔽日月光如來。北方眾寶錦世界無量德寶光如來。北方善行列世界不虛稱如來。北方雲自在如來。北方雲自在王如來。北方鉤鎖如來。北方迦禪那如來。北方阿迦頭華如來。北方諸欲無脫那如來。北方焰肩如來。北方最勝音如來。北方難勝如來。北方日生如來。北方網明如來。北方金剛藏如來。北方堅固世界金剛堅強消伏壞散如來。北方摩尼光世界寶火如來。北方阿竭流香世界寶月如來。北方歡喜世界賢最如來。北方現入世界寶蓮華出如來。北方豐嚴世界德內豐嚴王如來。北方不虛力如來。北方不虛自在力如來。北方不虛光如來。北方無邊精進如來。北方娑羅王如來。北方寶娑羅王如來。北方一蓋嚴如來。北方寶肩如來。北方栴檀窟如來。北方栴檀香如來。北方無邊明如來。北方明輪如來。北方彌樓嚴如來。北方無礙眼如來。北方無邊眼如來。北方寶生如來。北方諸德如來。北方覺華生德如來。北方善住意如來。北方無邊力如來。北方不虛德如來。北方寶力如來。北方無邊嚴如來。北方無邊德嚴如來。北方虛空光如來。北方無相音如來。北方藥王如來。北方無驚如來。北方離怖畏如來。北方德明王如來。北方觀覺華生如來。北方虛空性如來。北方虛空音如來。北方虛空嚴生如來。北方釋迦文如來。北方堅固世界威儀幢如來。北方優鉢羅世界香風月如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方去是百千萬億江河沙諸佛土，決了寶網世界月殿清淨如來。北方去是七十二億江河沙諸佛土，堅要世界梵慧如來。北方去是六十六億江河沙諸佛土，華迹世界覺積如來。北方不動轉世界照意如來。北方住清淨世界正意如來。北方覺辯世界寶智首如來。北方化成世界無染如來。北方普光世界勇辯如來。北方瞻倍世界滅意根如來。北方名勝世界勝王如來。北方無恐懼世界無畏如來。北方道林世界行精進如來。北方日轉世界蔽日月光如來。北方眾寶錦世界無量德寶光如來。北方善行列世界不虛稱如來。北方雲自在如來。北方雲自在王如來。北方鉤鎖如來。北方迦禪那如來。北方阿迦頭華如來。北方諸欲無脫那如來。北方焰肩如來。北方最勝音如來。北方難勝如來。北方日生如來。北方網明如來。北方金剛藏如來。北方堅固世界金剛堅強消伏壞散如來。北方摩尼光世界寶火如來。北方阿竭流香世界寶月如來。北方歡喜世界賢最如來。北方現入世界寶蓮華出如來。北方豐嚴世界德內豐嚴王如來。北方不虛力如來。北方不虛自在力如來。北方不虛光如來。北方無邊精進如來。北方娑羅王如來。北方寶娑羅王如來。北方一蓋嚴如來。北方寶肩如來。北方栴檀窟如來。北方栴檀香如來。北方無邊明如來。北方明輪如來。北方彌樓嚴如來。北方無礙眼如來。北方無邊眼如來。北方寶生如來。北方諸德如來。北方覺華生德如來。北方善住意如來。北方無邊力如來。北方不虛德如來。北方寶力如來。北方無邊嚴如來。北方無邊德嚴如來。北方虛空光如來。北方無相音如來。北方藥王如來。北方無驚如來。北方離怖畏如來。北方德明王如來。北方觀覺華生如來。北方虛空性如來。北方虛空音如來。北方虛空嚴生如來。北方釋迦文如來。北方堅固世界威儀幢如來。北方優鉢羅世界香風月如來。

東北方去是九十九億江河沙諸佛土，淨觀世界法觀如來。東北方去是十一江河沙諸佛土，忍慧世界香盡如來。東北方去是八江河沙佛土，無垢世界等行如來。東北方拔所念世界壞魔羅網獨步如來。東北方一切住世界建大音普至如來。東北方青華世界悲精進如來。東北方焰氣世界固受如來。東北方樂白交露世界寶蓋起光如來。東北方淨住世界空域離垢心如來。東北方照耀世界普世如來。東北方愛見世界尊自在如來。東北方豐盛世界吉祥義如來。東北方無垢世界離垢如來。東北方眾歸世界滅一切憂如來。東北方離一切憂世界離憂如來。東北方喜樂世界喜生德如來。東北方安隱世界安王如來。東北方金網覆世界上彌樓如來。東北方香明世界妙香如來。東北方實聚世界憍陳若如來。東北方堅固世界勢德如來。東北方青蓮華世界赤蓮華德如來。東北方白蓮華世界白蓮華生如來。東北方大音世界大音眼如來。東北方香嚴世界上眾如來。東北方眾明世界無邊明如來。東北方栴檀香世界月出光如來。東北方明世界名流十方如來。東北方月世界星宿王如來。東北方普明德世界無邊光明如來。東北方香明世界上香彌樓如來。東北方無畏世界離怖畏如來。東北方上安隱世界生德如來。東北方無邊明世界無邊功德月如來。東北方莊嚴世界一切功德嚴如來。東北方蓮華散世界華王如來。東北方離相世界不壞相如來。東北方堅固世界宗守光如來。東北方樂戲世界大威德蓮生王如來。東北方樂世界無異生行如來。東北方喜世界一切智上如來。東北方樂德世界虛空淨王如來。東北方喜樂世界無相音聲如來。東北方娑婆世界寶最高德如來。東北方梵眾世界梵德如來。東北方眾香世界無礙香像如來。東北方眾華世界彌樓明如來。東北方然燈世界大燈如來。東北方作名聞世界華上光如來。東北方多樂世界作名聞如來。東北方安立世界名慈如來。東北方娑羅世界娑羅王如來。東北方照明世界無邊光如來。東北方壞一切世間怖畏如來。東北方師子吼如來。東北方金剛藏如來。東北方阿閦如來。東北方堅固青蓮華如來。東北方梵天如來。東北方世界自在幢如來。東北方相德如來。東北方釋迦牟尼如來。東北方星宿世界星宿月如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東北方去是九十九億江河沙諸佛土，淨觀世界法觀如來。東北方去是十一江河沙諸佛土，忍慧世界香盡如來。東北方去是八江河沙佛土，無垢世界等行如來。東北方拔所念世界壞魔羅網獨步如來。東北方一切住世界建大音普至如來。東北方青華世界悲精進如來。東北方焰氣世界固受如來。東北方樂白交露世界寶蓋起光如來。東北方淨住世界空域離垢心如來。東北方照耀世界普世如來。東北方愛見世界尊自在如來。東北方豐盛世界吉祥義如來。東北方無垢世界離垢如來。東北方眾歸世界滅一切憂如來。東北方離一切憂世界離憂如來。東北方喜樂世界喜生德如來。東北方安隱世界安王如來。東北方金網覆世界上彌樓如來。東北方香明世界妙香如來。東北方實聚世界憍陳若如來。東北方堅固世界勢德如來。東北方青蓮華世界赤蓮華德如來。東北方白蓮華世界白蓮華生如來。東北方大音世界大音眼如來。東北方香嚴世界上眾如來。東北方眾明世界無邊明如來。東北方栴檀香世界月出光如來。東北方明世界名流十方如來。東北方月世界星宿王如來。東北方普明德世界無邊光明如來。東北方香明世界上香彌樓如來。東北方無畏世界離怖畏如來。東北方上安隱世界生德如來。東北方無邊明世界無邊功德月如來。東北方莊嚴世界一切功德嚴如來。東北方蓮華散世界華王如來。東北方離相世界不壞相如來。東北方堅固世界宗守光如來。東北方樂戲世界大威德蓮生王如來。東北方樂世界無異生行如來。東北方喜世界一切智上如來。東北方樂德世界虛空淨王如來。東北方喜樂世界無相音聲如來。東北方娑婆世界寶最高德如來。東北方梵眾世界梵德如來。東北方眾香世界無礙香像如來。東北方眾華世界彌樓明如來。東北方然燈世界大燈如來。東北方作名聞世界華上光如來。東北方多樂世界作名聞如來。東北方安立世界名慈如來。東北方娑羅世界娑羅王如來。東北方照明世界無邊光如來。東北方壞一切世間怖畏如來。東北方師子吼如來。東北方金剛藏如來。東北方阿閦如來。東北方堅固青蓮華如來。東北方梵天如來。東北方世界自在幢如來。東北方相德如來。東北方釋迦牟尼如來。東北方星宿世界星宿月如來。

東南方去是十四江河沙諸佛土，梵音世界梵德如來。東南方去是七十七億江河沙諸佛土，仁賢世界善眼如來。東南方去是三億諸佛土，積寶世界善積如來。東南方賢聖普集世界觀世苦如來。東南方極妙世界微妙如來。東南方常照耀世界初發心不退轉輪成首如來。東南方多所造作世界多所念如來。東南方普錦綵色世界眾華如來。東南方金林世界盡精進如來。東南方德王世界德明王如來。東南方無憂世界除眾慼冥如來。東南方無悅世界首寂如來。東南方寶首莫能當甚光明如來。東南方佛華生世界一切緣中現佛相如來。東南方師子相如來。東南方師子音如來。東南方無憂首如來。東南方興光明如來。東南方法種尊如來。東南方慧王如來。東南方蓮華敷力如來。東南方無邊緣中現佛相如來。東南方網明如來。東南方無邊明如來。東南方上華如來。東南方寶娑羅如來。東南方發心即轉法輪如來。東南方金剛藏如來。東南方華聚如來。東南方增千光如來。東南方無上光如來。東南方不動力如來。東南方無邊光力如來。東南方無邊願如來。東南方無量願如來。東南方無邊自在力如來。東南方無定願如來。東南方轉胎如來。東南方轉諸難如來。東南方一切緣修行如來。東南方無緣莊嚴如來。東南方佛虛空如來。東南方有德如來。東南方釋迦牟尼如來。東南方堅固摩尼世界明相幢如來。東南方妙行世界自在天月如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東南方去是十四江河沙諸佛土，梵音世界梵德如來。東南方去是七十七億江河沙諸佛土，仁賢世界善眼如來。東南方去是三億諸佛土，積寶世界善積如來。東南方賢聖普集世界觀世苦如來。東南方極妙世界微妙如來。東南方常照耀世界初發心不退轉輪成首如來。東南方多所造作世界多所念如來。東南方普錦綵色世界眾華如來。東南方金林世界盡精進如來。東南方德王世界德明王如來。東南方無憂世界除眾慼冥如來。東南方無悅世界首寂如來。東南方寶首莫能當甚光明如來。東南方佛華生世界一切緣中現佛相如來。東南方師子相如來。東南方師子音如來。東南方無憂首如來。東南方興光明如來。東南方法種尊如來。東南方慧王如來。東南方蓮華敷力如來。東南方無邊緣中現佛相如來。東南方網明如來。東南方無邊明如來。東南方上華如來。東南方寶娑羅如來。東南方發心即轉法輪如來。東南方金剛藏如來。東南方華聚如來。東南方增千光如來。東南方無上光如來。東南方不動力如來。東南方無邊光力如來。東南方無邊願如來。東南方無量願如來。東南方無邊自在力如來。東南方無定願如來。東南方轉胎如來。東南方轉諸難如來。東南方一切緣修行如來。東南方無緣莊嚴如來。東南方佛虛空如來。東南方有德如來。東南方釋迦牟尼如來。東南方堅固摩尼世界明相幢如來。東南方妙行世界自在天月如來。

西南方去是十三億諸佛土，廣勝世界妙積如來。西南方去是十一江河沙佛土，一切世界等慧如來。西南方去是八江河沙佛土，無量藏世界忍慧如來。西南方覆白交露世界寶蓋照空如來。西南方去是如江河沙佛土，遍淨一切世界無極身如來。西南方善選擇世界釋寶光如來。西南方去是無極寶林世界上精進如來。西南方樂成世界寶林如來。西南方善觀世界大哀觀眾生如來。西南方樂御世界智首如來。西南方尊調世界離臂如來。西南方普明世界無垢如來。西南方陰雨世界雨王如來。西南方大尊王如來。西南方梵相如來。西南方諦相如來。西南方師子如來。西南方妙寶如來。西南方阿彌陀如來。西南方善吉世界吉利如來。西南方吉利嚴如來。西南方尸棄如來。西南方常精進如來。西南方善住如來。西南方無邊嚴如來。西南方無相嚴如來。西南方普嚴如來。西南方燈明如來。西南方藏聚如來。西南方無邊像如來。西南方無邊精進如來。西南方網光如來。西南方大神通如來。西南方明輪如來。西南方觀智如來。西南方不虛勝如來。西南方壞諸怖畏如來。西南方無邊德明王如來。西南方離怖畏如來。西南方壞諸怨賊如來。西南方過諸魔界如來。西南方無量華如來。西南方持無量德如來。西南方無量音聲如來。西南方光聚如來。西南方明德如來。西南方離二邊如來。西南方無量覺華光如來。西南方無量聲如來。西南方明彌樓如來。西南方娑羅王如來。西南方日面如來。西南方妙眼如來。西南方上德如來。西南方寶華如來。西南方寶生如來。西南方日華如來。西南方一切眾生嚴如來。西南方轉一切生死如來。西南方無邊辯才如來。西南方釋迦牟尼如來。西南方金剛藏如來。西南方堅固金剛世界帝幢如來。西南方無諍怖如來。西南方善行世界清淨月如來。西南方緣一辯才如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西南方去是十三億諸佛土，廣勝世界妙積如來。西南方去是十一江河沙佛土，一切世界等慧如來。西南方去是八江河沙佛土，無量藏世界忍慧如來。西南方覆白交露世界寶蓋照空如來。西南方去是如江河沙佛土，遍淨一切世界無極身如來。西南方善選擇世界釋寶光如來。西南方去是無極寶林世界上精進如來。西南方樂成世界寶林如來。西南方善觀世界大哀觀眾生如來。西南方樂御世界智首如來。西南方尊調世界離臂如來。西南方普明世界無垢如來。西南方陰雨世界雨王如來。西南方大尊王如來。西南方梵相如來。西南方諦相如來。西南方師子如來。西南方妙寶如來。西南方阿彌陀如來。西南方善吉世界吉利如來。西南方吉利嚴如來。西南方尸棄如來。西南方常精進如來。西南方善住如來。西南方無邊嚴如來。西南方無相嚴如來。西南方普嚴如來。西南方燈明如來。西南方藏聚如來。西南方無邊像如來。西南方無邊精進如來。西南方網光如來。西南方大神通如來。西南方明輪如來。西南方觀智如來。西南方不虛勝如來。西南方壞諸怖畏如來。西南方無邊德明王如來。西南方離怖畏如來。西南方壞諸怨賊如來。西南方過諸魔界如來。西南方無量華如來。西南方持無量德如來。西南方無量音聲如來。西南方光聚如來。西南方明德如來。西南方離二邊如來。西南方無量覺華光如來。西南方無量聲如來。西南方明彌樓如來。西南方娑羅王如來。西南方日面如來。西南方妙眼如來。西南方上德如來。西南方寶華如來。西南方寶生如來。西南方日華如來。西南方一切眾生嚴如來。西南方轉一切生死如來。西南方無邊辯才如來。西南方釋迦牟尼如來。西南方金剛藏如來。西南方堅固金剛世界帝幢如來。西南方無諍怖如來。西南方善行世界清淨月如來。西南方緣一辯才如來。

西北方去是百千萬江河沙諸佛土，師子口世界法成就如來。西北方去是二百億江河沙佛土，盡度世界清淨觀如來。西北方去是七十七億江河沙佛土，不動轉世界眾相如來。西北方釋迦牟尼如來。西北方住清淨世界眾德如來。西北方興顯世界廣耀如來。西北方青琉璃世界身相如來。西北方無盡世界徹聽如來。西北方毛孔光世界法觀如來。西北方雷吼世界如意如來。西北方清泰世界無動如來。西北方眾智自在世界慧造如來。西北方賢善世界賢勇如來。西北方住清淨世界開化菩薩如來。西北方貪眾淨意世界善變無形如來。西北方雨氏世界雨香王如來。西北方金剛世界一乘度如來。西北方除眾闇冥世界光淨王如來。西北方栴檀香世界普香光如來。西北方多摩羅跋栴檀香神通如來。西北方須彌相如來。西北方見無恐懼如來。西北方香明如來。西北方香彌樓如來。西北方香象如來。西北方香自在如來。西北方香窟如來。西北方明輪如來。西北方光王如來。西北方蓮華生王如來。西北方佛法自在如來。西北方無邊法自在如來。西北方樂愛德如來。西北方散華如來。西北方華蓋行列如來。西北方華窟如來。西北方金華如來。西北方香華如來。西北方彌樓王如來。西北方善導師如來。西北方一切眾生最勝嚴如來。西北方轉諸難如來。西北方善行嚴如來。西北方妙華如來。西北方無邊香如來。西北方普放光如來。西北方普放香如來。西北方普光如來。西北方散華生德如來。西北方寶網手如來。西北方極高王如來。西北方普照一佛土如來。西北方宿王如來。西北方妙見如來。西北方安立王如來。西北方香琉如來。西北方無邊智自在如來。西北方不虛嚴如來。西北方不虛見如來。西北方無量眼如來。西北方不動如來。西北方初發意如來。西北方無邊眼如來。西北方燈上如來。西北方普照明如來。西北方光照如來。西北方一切眾生不斷辯才如來。西北方無垢力如來。西北方無積行如來。西北方金剛藏如來。西北方歡喜蓮華世界上幢如來。西北方歡喜世界無上月如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西北方去是百千萬江河沙諸佛土，師子口世界法成就如來。西北方去是二百億江河沙佛土，盡度世界清淨觀如來。西北方去是七十七億江河沙佛土，不動轉世界眾相如來。西北方釋迦牟尼如來。西北方住清淨世界眾德如來。西北方興顯世界廣耀如來。西北方青琉璃世界身相如來。西北方無盡世界徹聽如來。西北方毛孔光世界法觀如來。西北方雷吼世界如意如來。西北方清泰世界無動如來。西北方眾智自在世界慧造如來。西北方賢善世界賢勇如來。西北方住清淨世界開化菩薩如來。西北方貪眾淨意世界善變無形如來。西北方雨氏世界雨香王如來。西北方金剛世界一乘度如來。西北方除眾闇冥世界光淨王如來。西北方栴檀香世界普香光如來。西北方多摩羅跋栴檀香神通如來。西北方須彌相如來。西北方見無恐懼如來。西北方香明如來。西北方香彌樓如來。西北方香象如來。西北方香自在如來。西北方香窟如來。西北方明輪如來。西北方光王如來。西北方蓮華生王如來。西北方佛法自在如來。西北方無邊法自在如來。西北方樂愛德如來。西北方散華如來。西北方華蓋行列如來。西北方華窟如來。西北方金華如來。西北方香華如來。西北方彌樓王如來。西北方善導師如來。西北方一切眾生最勝嚴如來。西北方轉諸難如來。西北方善行嚴如來。西北方妙華如來。西北方無邊香如來。西北方普放光如來。西北方普放香如來。西北方普光如來。西北方散華生德如來。西北方寶網手如來。西北方極高王如來。西北方普照一佛土如來。西北方宿王如來。西北方妙見如來。西北方安立王如來。西北方香琉如來。西北方無邊智自在如來。西北方不虛嚴如來。西北方不虛見如來。西北方無量眼如來。西北方不動如來。西北方初發意如來。西北方無邊眼如來。西北方燈上如來。西北方普照明如來。西北方光照如來。西北方一切眾生不斷辯才如來。西北方無垢力如來。西北方無積行如來。西北方金剛藏如來。西北方歡喜蓮華世界上幢如來。西北方歡喜世界無上月如來。

下方去是百千萬億江河沙諸佛土，尊幢若君世界善寂月音王如來。下方去是七十二億江河沙諸佛土，眾寶普現世界一寶蓋如來。下方去是三十二億江河沙佛土，堅固世界不捨弘誓如來。下方照耀世界光明王如來。下方明開闢世界賴毘羅耶如來。下方地氏世界持地如來。下方念無倒世界念斷疑拔欲除冥如來。下方無量華世界燈尊王如來。下方無減世界普願如來。下方極深世界寶聚如來。下方錦幢世界師子鷹像頂吼如來。下方名善世界善德如來。下方載諸淨世界金剛剎如來。下方水精世界梵精進如來。下方沙陀惟懼咤世界唯首陀失利如來。下方照明世界染青蓮首如來。下方普明世界普現如來。下方起得度世界導龍如來。下方光剎世界普觀如來。下方照明世界月辯如來。下方導御世界堅要如來。下方虛空淨世界大目如來。下方無垢稱王如來。下方師子如來。下方名聞如來。下方名光如來。下方達磨如來。下方法幢如來。下方法持如來。下方名稱遠聞如來。下方法名號如來。下方法幢如來。下方奉法如來。下方意無恐懼衣毛不竪如來。下方上德如來。下方大德如來。下方蓮華德如來。下方有德如來。下方師子德如來。下方成利如來。下方師子護如來。下方師子嚬如來。下方安立王如來。下方梵彌樓如來。下方淨眼如來。下方不虛步如來。下方香像如來。下方香德如來。下方香彌樓如來。下方無量眼如來。下方香聚如來。下方寶窟如來。下方寶彌樓如來。下方安住如來。下方善住王如來。下方梵彌樓如來。下方娑羅王如來。下方明輪如來。下方明燈如來。下方不虛精進如來。下方善思嚴如來。下方師子喜如來。下方眾真實如來。下方妙善住王如來。下方釋迦文如來。下方金剛藏如來。下方堅固栴檀世界梵憧如來。下方無厭慈世界不衰變月如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方去是百千萬億江河沙諸佛土，尊幢若君世界善寂月音王如來。下方去是七十二億江河沙諸佛土，眾寶普現世界一寶蓋如來。下方去是三十二億江河沙佛土，堅固世界不捨弘誓如來。下方照耀世界光明王如來。下方明開闢世界賴毘羅耶如來。下方地氏世界持地如來。下方念無倒世界念斷疑拔欲除冥如來。下方無量華世界燈尊王如來。下方無減世界普願如來。下方極深世界寶聚如來。下方錦幢世界師子鷹像頂吼如來。下方名善世界善德如來。下方載諸淨世界金剛剎如來。下方水精世界梵精進如來。下方沙陀惟懼咤世界唯首陀失利如來。下方照明世界染青蓮首如來。下方普明世界普現如來。下方起得度世界導龍如來。下方光剎世界普觀如來。下方照明世界月辯如來。下方導御世界堅要如來。下方虛空淨世界大目如來。下方無垢稱王如來。下方師子如來。下方名聞如來。下方名光如來。下方達磨如來。下方法幢如來。下方法持如來。下方名稱遠聞如來。下方法名號如來。下方法幢如來。下方奉法如來。下方意無恐懼衣毛不竪如來。下方上德如來。下方大德如來。下方蓮華德如來。下方有德如來。下方師子德如來。下方成利如來。下方師子護如來。下方師子嚬如來。下方安立王如來。下方梵彌樓如來。下方淨眼如來。下方不虛步如來。下方香像如來。下方香德如來。下方香彌樓如來。下方無量眼如來。下方香聚如來。下方寶窟如來。下方寶彌樓如來。下方安住如來。下方善住王如來。下方梵彌樓如來。下方娑羅王如來。下方明輪如來。下方明燈如來。下方不虛精進如來。下方善思嚴如來。下方師子喜如來。下方眾真實如來。下方妙善住王如來。下方釋迦文如來。下方金剛藏如來。下方堅固栴檀世界梵憧如來。下方無厭慈世界不衰變月如來。

上方去是百千萬億江河沙諸佛土，善分別世界無數精進願首如來。上方去是百億江河沙佛土，蓮華嚴世界蓮華上如來。上方去是六十二億江河沙佛剎一土，世界一切德所見明王如來。上方離諸恐懼無處所世界消冥等超王如來。上方釋迦牟尼如來。上方迴轉世界音響如來。上方普慈世界弘等如來。上方眾香世界香積如來。上方吉祥世界行真如來。上方安寂世界妙識如來。上方尼遮揵陀波勿世界犍陀羅耶如來。上方莊嚴世界寶好如來。上方莊嚴世界寶英如來。上方名喜世界喜德如來。上方過度眾妙世界信色清虛如來。上方欲林世界至精進如來。上方虛空世界無限眼王如來。上方莊嚴世界名稱如來。上方寶君主世界無量光明最勝如來。上方寶月世界金寶光明如來。上方象步樓世界無量尊豐如來。上方天王女世界無量離垢王如來。上方須彌幡世界德首如來。上方尊聚妙意世界無數精進興豐如來。上方無受世界無言勝如來。上方淨觀莊嚴世界無愚豐如來。上方日光世界月英豐如來。上方說法世界無異光豐如來。上方寶豐首盡世界逆空光明如來。上方好集世界最清淨無量幡如來。上方殊勝世界好諦住准王如來。上方主精進世界成就一切諸剎豐如來。上方願力世界淨慧德豐如來。上方好樂世界淨論幡如來。上方栴檀香世界琉璃光最勝如來。上方星宿世界寶德步如來。上方無量德豐世界最清淨德寶住如來。上方聲所至世界度寶光明塔如來。上方無際眼世界無量慚愧金最豐如來。上方蓮華莊嚴世界蓮華尊豐如來。上方寶鐙世界淨寶興豐如來。上方電光世界電鐙幡王如來。上方虛空緻世界法空鐙如來。上方審諦世界一切眾德成如來。上方月英世界賢幢幡如來。上方寶種世界一切眾寶緻色持如來。上方栴檀香明世界無邊高力王如來。上方所度無足如來。上方處法形如來。上方所行香華如來。上方梵聲如來。上方宿王如來。上方香上如來。上方香光如來。上方火焰肩如來。上方雜色寶莊嚴如來。上方金剛藏如來。上方薩羅樹王如來。上方寶華德如來。上方見一切義如來。上方如須彌山如來。上方精進最高王如來。上方破疑如來。上方善宿王如來。上方然燈如來。上方作明如來。上方明彌樓如來。上方明輪如來。上方淨明如來。上方白蓋如來。上方香蓋如來。上方寶蓋如來。上方栴檀窟如來。上方栴檀德如來。上方須彌肩如來。上方寶明如來。上方娑羅王如來。上方梵德如來。上方淨眼如來。上方無驚怖如來。上方離怖畏如來。上方妙肩如來。上方上寶如來。上方山王如來。上方轉女相嚴如來。上方無邊嚴如來。上方無上光如來。上方網明相如來。上方因王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方去是百千萬億江河沙諸佛土，善分別世界無數精進願首如來。上方去是百億江河沙佛土，蓮華嚴世界蓮華上如來。上方去是六十二億江河沙佛剎一土，世界一切德所見明王如來。上方離諸恐懼無處所世界消冥等超王如來。上方釋迦牟尼如來。上方迴轉世界音響如來。上方普慈世界弘等如來。上方眾香世界香積如來。上方吉祥世界行真如來。上方安寂世界妙識如來。上方尼遮揵陀波勿世界犍陀羅耶如來。上方莊嚴世界寶好如來。上方莊嚴世界寶英如來。上方名喜世界喜德如來。上方過度眾妙世界信色清虛如來。上方欲林世界至精進如來。上方虛空世界無限眼王如來。上方莊嚴世界名稱如來。上方寶君主世界無量光明最勝如來。上方寶月世界金寶光明如來。上方象步樓世界無量尊豐如來。上方天王女世界無量離垢王如來。上方須彌幡世界德首如來。上方尊聚妙意世界無數精進興豐如來。上方無受世界無言勝如來。上方淨觀莊嚴世界無愚豐如來。上方日光世界月英豐如來。上方說法世界無異光豐如來。上方寶豐首盡世界逆空光明如來。上方好集世界最清淨無量幡如來。上方殊勝世界好諦住准王如來。上方主精進世界成就一切諸剎豐如來。上方願力世界淨慧德豐如來。上方好樂世界淨論幡如來。上方栴檀香世界琉璃光最勝如來。上方星宿世界寶德步如來。上方無量德豐世界最清淨德寶住如來。上方聲所至世界度寶光明塔如來。上方無際眼世界無量慚愧金最豐如來。上方蓮華莊嚴世界蓮華尊豐如來。上方寶鐙世界淨寶興豐如來。上方電光世界電鐙幡王如來。上方虛空緻世界法空鐙如來。上方審諦世界一切眾德成如來。上方月英世界賢幢幡如來。上方寶種世界一切眾寶緻色持如來。上方栴檀香明世界無邊高力王如來。上方所度無足如來。上方處法形如來。上方所行香華如來。上方梵聲如來。上方宿王如來。上方香上如來。上方香光如來。上方火焰肩如來。上方雜色寶莊嚴如來。上方金剛藏如來。上方薩羅樹王如來。上方寶華德如來。上方見一切義如來。上方如須彌山如來。上方精進最高王如來。上方破疑如來。上方善宿王如來。上方然燈如來。上方作明如來。上方明彌樓如來。上方明輪如來。上方淨明如來。上方白蓋如來。上方香蓋如來。上方寶蓋如來。上方栴檀窟如來。上方栴檀德如來。上方須彌肩如來。上方寶明如來。上方娑羅王如來。上方梵德如來。上方淨眼如來。上方無驚怖如來。上方離怖畏如來。上方妙肩如來。上方上寶如來。上方山王如來。上方轉女相嚴如來。上方無邊嚴如來。上方無上光如來。上方網明相如來。上方因王

如來。上方堅固香世界寧泰幢如來。上方虛空世界無量自在月如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來。上方堅固香世界寧泰幢如來。上方虛空世界無量自在月如來。

過去十方雷明音王如來。過去雨音王如來。過去寂趣音王如來。過去總水雷音肅華慧王如來。過去無量勳寶綿淨王如來。過去離垢日月光首如來。過去梵首天王如來。過去日月鐙明王如來。過去世饒王如來。過去藥王如來。過去超空如來。過去首寂如來。過去寶月如來。過去息意如來。過去燈光如來。過去栴檀香如來。過去大通智勝如來。過去多寶如來。過去光遠如來。過去定光如來。過去月教如來。過去無著如來。過去龍天如來。過去安明頂如來。過去惟衛如來。過去式棄如來。過去隨葉如來。過去拘留秦如來。過去拘那鋡牟尼如來。過去迦葉如來。過去釋迦牟尼如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去十方雷明音王如來。過去雨音王如來。過去寂趣音王如來。過去總水雷音肅華慧王如來。過去無量勳寶綿淨王如來。過去離垢日月光首如來。過去梵首天王如來。過去日月鐙明王如來。過去世饒王如來。過去藥王如來。過去超空如來。過去首寂如來。過去寶月如來。過去息意如來。過去燈光如來。過去栴檀香如來。過去大通智勝如來。過去多寶如來。過去光遠如來。過去定光如來。過去月教如來。過去無著如來。過去龍天如來。過去安明頂如來。過去惟衛如來。過去式棄如來。過去隨葉如來。過去拘留秦如來。過去拘那鋡牟尼如來。過去迦葉如來。過去釋迦牟尼如來。

未來十方忍世界彌勒如來。未來離垢心世界普現如來。未來阿彌陀如來。未來慧見如來。未來師子威如來未來金剛步積如來。未來光無垢稱王如來。未來時大光明如來。未來蓮華光如來。未來海持覺娛樂神通如來。未來度七寶華界如來。未來力嚴淨王如來。未來普明變動光王如來。未來嚴淨法王如來。未來稱英如來。未來普光如來。未來散華如來。未來金華如來。未來阿耨達如來。未來強行精進如來。未來賢劫千佛如來。未來留油如來。(出《華手》等諸經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來十方忍世界彌勒如來。未來離垢心世界普現如來。未來阿彌陀如來。未來慧見如來。未來師子威如來未來金剛步積如來。未來光無垢稱王如來。未來時大光明如來。未來蓮華光如來。未來海持覺娛樂神通如來。未來度七寶華界如來。未來力嚴淨王如來。未來普明變動光王如來。未來嚴淨法王如來。未來稱英如來。未來普光如來。未來散華如來。未來金華如來。未來阿耨達如來。未來強行精進如來。未來賢劫千佛如來。未來留油如來。(出《華手》等諸經)