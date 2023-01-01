佛說不思議功德諸佛所護念經

佛說不思議功德諸佛所護念經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說不思議功德諸佛所護念經卷上

曹魏代失譯人名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曹魏代失譯人名

東方去是百千萬億江河沙諸佛土，解君世界寶光月殿妙尊音王如來。東方去是百八萬億江河沙諸佛土，淨光莊嚴世界淨華宿王智如來。東方去是百億江河沙諸佛土，超立願世界普照常明德海王如來。東方喜信淨世界光英如來。東方解脫華世界師子響作如來。東方普光世界天王如來。東方多樂世界虛空等如來。東方寶積世界寶揚威神超王如來。東方常名聞世界離聞首如來。東方寶嚴世界喻日光王如來。東方蓮華淨世界淨教如來。東方寂寞世界一億諸佛普集如來。東方清淨世界日月光如來。東方拔眾塵勞世界等行如來。東方阿毘羅提世界大目如來。東方須彌幡世界須彌燈王如來。東方不眴世界普賢如來。東方思惟世界無念如來。東方甘音聲稱說世界過寶蓮華快住樹王如來。東方蓮華香世界過寶蓮華如來。東方無諸毒螫世界本草樹首如來。東方除狐疑世界等功德明首如來。東方內快世界分別過出淨如來。東方愛喜世界等遍明如來。東方愛樂世界月英幢王如來。東方不可勝說世界快樂如來。東方解脫世界解散一切縛具足王如來。東方滿香名聞世界蓮華具足王如來。東方滿一切珍寶世界藥師具足王如來。東方樂入世界無憂德首具足王如來。東方歡喜樂世界勸助眾善具足王如來。東方慈哀光明世界紺琉璃髮勇猛具足王如來。東方滿所願聚世界安隱囑累滿具足王如來。東方不退音世界最選光明蓮華開敷如來。東方清淨世界精明堂如來。東方無量德淨世界淨王如來。東方多寶世界寶積如來。東方無垢世界離垢意如來。東方香林世界入精進如來。東方離垢世界無垢光如來。東方歡喜世界阿閦如來。東方甚樂世界仙剛如來。東方壞調世界思夷華如來。東方莫能勝世界固進度思吉義如來。東方聞迹世界奉至誠如來。東方吉安世界觀明功勳如來。東方無恚恨世界慈英寂首如來。東方五杖世界真性上首如來。東方熾上首世界念眾生稱上首如來。東方曜赫熱首世界勇首超高須彌如來。東方愛喜世界稱恥勝上首如來。東方天神世界寶海如來。東方寶集世界寶英如來。東方寶最世界寶成如來。東方光明世界寶光明如來。東方幢幡世界寶幢幡如來。東方眾德光明世界寶光明如來。東方無量世界大光明如來。東方眾華世界無量音如來。東方無塵垢世界無量音如來。東方莫能勝世界大名稱如來。東方光明世界寶光明如來。東方名光世界德大光隱如來。東方華尼光世界火光明如來。東方正直世界正音聲如來。東方光明尊世界無限淨如來。東方音響世界月音王如來。東方安隱世界無限名稱如來。東方日世界月光明如來。東方清淨世界無垢光如來。東方琉璃光世界淨光如來。東 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方去是百千萬億江河沙諸佛土，解君世界寶光月殿妙尊音王如來。東方去是百八萬億江河沙諸佛土，淨光莊嚴世界淨華宿王智如來。東方去是百億江河沙諸佛土，超立願世界普照常明德海王如來。東方喜信淨世界光英如來。東方解脫華世界師子響作如來。東方普光世界天王如來。東方多樂世界虛空等如來。東方寶積世界寶揚威神超王如來。東方常名聞世界離聞首如來。東方寶嚴世界喻日光王如來。東方蓮華淨世界淨教如來。東方寂寞世界一億諸佛普集如來。東方清淨世界日月光如來。東方拔眾塵勞世界等行如來。東方阿毘羅提世界大目如來。東方須彌幡世界須彌燈王如來。東方不眴世界普賢如來。東方思惟世界無念如來。東方甘音聲稱說世界過寶蓮華快住樹王如來。東方蓮華香世界過寶蓮華如來。東方無諸毒螫世界本草樹首如來。東方除狐疑世界等功德明首如來。東方內快世界分別過出淨如來。東方愛喜世界等遍明如來。東方愛樂世界月英幢王如來。東方不可勝說世界快樂如來。東方解脫世界解散一切縛具足王如來。東方滿香名聞世界蓮華具足王如來。東方滿一切珍寶世界藥師具足王如來。東方樂入世界無憂德首具足王如來。東方歡喜樂世界勸助眾善具足王如來。東方慈哀光明世界紺琉璃髮勇猛具足王如來。東方滿所願聚世界安隱囑累滿具足王如來。東方不退音世界最選光明蓮華開敷如來。東方清淨世界精明堂如來。東方無量德淨世界淨王如來。東方多寶世界寶積如來。東方無垢世界離垢意如來。東方香林世界入精進如來。東方離垢世界無垢光如來。東方歡喜世界阿閦如來。東方甚樂世界仙剛如來。東方壞調世界思夷華如來。東方莫能勝世界固進度思吉義如來。東方聞迹世界奉至誠如來。東方吉安世界觀明功勳如來。東方無恚恨世界慈英寂首如來。東方五杖世界真性上首如來。東方熾上首世界念眾生稱上首如來。東方曜赫熱首世界勇首超高須彌如來。東方愛喜世界稱恥勝上首如來。東方天神世界寶海如來。東方寶集世界寶英如來。東方寶最世界寶成如來。東方光明世界寶光明如來。東方幢幡世界寶幢幡如來。東方眾德光明世界寶光明如來。東方無量世界大光明如來。東方眾華世界無量音如來。東方無塵垢世界無量音如來。東方莫能勝世界大名稱如來。東方光明世界寶光明如來。東方名光世界德大光隱如來。東方華尼光世界火光明如來。東方正直世界正音聲如來。東方光明尊世界無限淨如來。東方音響世界月音王如來。東方安隱世界無限名稱如來。東方日世界月光明如來。東方清淨世界無垢光如來。東方琉璃光世界淨光如來。東

方大豐世界日光如來。東方正覺世界無量寶如來。東方蓮華光世界蓮華最尊如來。東方普度眾難世界身尊如來。東方堅固世界金光如來。東方無際世界梵自在如來。東方月世界紫金光如來。東方火光世界金海如來。東方正覺世界龍自在王如來。東方喻月世界一切華香自在王如來。東方星王世界樹王如來。東方勇猛執持器杖棄捨戰鬪如來。東方豐饒世界內豐珠光如來。東方香熏世界無量香光明如來。東方龍珠觀世界師子響如來。東方修行世界大精進勇力如來。東方堅住世界過出堅住如來。東方光明世界鼓音王如來。東方眾德吉世界日月英如來。東方栴檀地世界超出眾華如來。東方善住世界世燈明如來。東方光明世界休多易寧如來。東方圍遶世界寶輪如來。東方善覺世界常滅度如來。東方須彌脇世界淨覺如來。東方名稱世界無量寶花光明如來。東方妙濡世界須彌步如來。東方豐養世界寶蓮華如來。東方蓮華勇出世界一切眾寶普集如來。東方金光世界樹王豐長如來。東方清淨世界轉不退轉法輪眾寶普集豐盈如來。東方淨住世界圍遶特尊德淨如來。東方雜相世界上眾如來。東方流布世界佛華生德如來。東方金剛住世界佛華出王如來。東方栴檀世界寶像如來。東方藥世界不虛稱如來。東方藥生世界無邊功德精進嚴如來。東方上華光世界明德王如來。東方妙莊嚴世界德王明如來。東方無邊德嚴世界度功德邊如來。東方流布世界然燈如來。東方上善世界無畏如來。東方蓮華世界華德如來。東方優鉢羅世界智華德如來。東方寶生世界寶積如來。東方妙月世界無邊願如來。東方住林世界寶肩如來。東方眾香世界娑羅王如來。東方華德世界寶明如來。東方一聚世界寶聚如來。東方離憂世界無邊德嚴如來。東方諸功德處世界觀世音如來。東方寶明世界須彌明如來。東方莊嚴世界無邊自在力如來。東方無塵垢世界寶華德如來。東方雲陰世界無量神通自在如來。東方普香世界無量華如來。東方華世界寶自在如來。東方雜寶相世界月出德如來。東方金剛世界拘陵王如來。東方樂世界日燈如來。東方安隱世界上寶如來。東方娑婆世界智生德如來。東方純樂世界安立功德王如來。東方宿開世界無礙明如來。東方月出世界智聚如來。東方清淨世界無相嚴如來。東方普明世界明德聚如來。東方歡喜世界那羅延如來。東方離垢世界離垢相如來。東方無邊德世界善思嚴如來。東方安隱世界優鉢羅德如來。東方常照明世界香彌樓如來。東方常莊嚴世界雜華如來。東方阿竭流香世界上香德如來。東方普香世界香彌樓如來。東方無相世界無相音如來。東方名華世界無礙音聲如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方大豐世界日光如來。東方正覺世界無量寶如來。東方蓮華光世界蓮華最尊如來。東方普度眾難世界身尊如來。東方堅固世界金光如來。東方無際世界梵自在如來。東方月世界紫金光如來。東方火光世界金海如來。東方正覺世界龍自在王如來。東方喻月世界一切華香自在王如來。東方星王世界樹王如來。東方勇猛執持器杖棄捨戰鬪如來。東方豐饒世界內豐珠光如來。東方香熏世界無量香光明如來。東方龍珠觀世界師子響如來。東方修行世界大精進勇力如來。東方堅住世界過出堅住如來。東方光明世界鼓音王如來。東方眾德吉世界日月英如來。東方栴檀地世界超出眾華如來。東方善住世界世燈明如來。東方光明世界休多易寧如來。東方圍遶世界寶輪如來。東方善覺世界常滅度如來。東方須彌脇世界淨覺如來。東方名稱世界無量寶花光明如來。東方妙濡世界須彌步如來。東方豐養世界寶蓮華如來。東方蓮華勇出世界一切眾寶普集如來。東方金光世界樹王豐長如來。東方清淨世界轉不退轉法輪眾寶普集豐盈如來。東方淨住世界圍遶特尊德淨如來。東方雜相世界上眾如來。東方流布世界佛華生德如來。東方金剛住世界佛華出王如來。東方栴檀世界寶像如來。東方藥世界不虛稱如來。東方藥生世界無邊功德精進嚴如來。東方上華光世界明德王如來。東方妙莊嚴世界德王明如來。東方無邊德嚴世界度功德邊如來。東方流布世界然燈如來。東方上善世界無畏如來。東方蓮華世界華德如來。東方優鉢羅世界智華德如來。東方寶生世界寶積如來。東方妙月世界無邊願如來。東方住林世界寶肩如來。東方眾香世界娑羅王如來。東方華德世界寶明如來。東方一聚世界寶聚如來。東方離憂世界無邊德嚴如來。東方諸功德處世界觀世音如來。東方寶明世界須彌明如來。東方莊嚴世界無邊自在力如來。東方無塵垢世界寶華德如來。東方雲陰世界無量神通自在如來。東方普香世界無量華如來。東方華世界寶自在如來。東方雜寶相世界月出德如來。東方金剛世界拘陵王如來。東方樂世界日燈如來。東方安隱世界上寶如來。東方娑婆世界智生德如來。東方純樂世界安立功德王如來。東方宿開世界無礙明如來。東方月出世界智聚如來。東方清淨世界無相嚴如來。東方普明世界明德聚如來。東方歡喜世界那羅延如來。東方離垢世界離垢相如來。東方無邊德世界善思嚴如來。東方安隱世界優鉢羅德如來。東方常照明世界香彌樓如來。東方常莊嚴世界雜華如來。東方阿竭流香世界上香德如來。東方普香世界香彌樓如來。東方無相世界無相音如來。東方名華世界無礙音聲如來。

東方月世界純寶藏如來。東方堅固世界無動力如來。東方堅固世界迦葉如來。東方眾月世界善生德如來。東方離憂世界名稱如來。東方離塵垢世界智德如來。東方雜華世界宿王如來。東方極廣世界無量相如來。東方恐怖世界栴檀香如來。東方眾網世界網明如來。東方無畏世界梵音如來。東方可歸世界無量性德如來。東方離垢世界智出光如來。東方青蓮華覆世界華上如來。東方無憂世界善德如來。東方無勝世界德勝如來。東方隨喜世界普明如來。東方普賢世界勝敵如來。東方善淨世界王幢相如來。東方離垢世界無量功德明如來。東方不誑世界藥王無礙如來。東方金集世界寶遊行如來。東方美音世界寶華如來。東方一蓋世界一寶嚴如來。東方寶聚世界無邊寶力如來。東方相德聚世界無相音如來。東方大名聞世界須彌肩如來。東方上意世界空性如來。東方沙陀羅尼世界名聞力王如來。東方月光世界放光如來。東方袈裟相世界離垢如來。東方蓮華世界雜華生德如來。東方一蓋世界離怖畏如來。東方清淨世界智聚如來。東方香聚世界栴檀香如來。東方阿竭流香世界大聲眼如來。東方無邊聚世界寶積如來。東方眾香世界香象如來。東方離相世界彌樓肩如來。東方華蓋世界一寶蓋如來。東方普明世界無礙眼如來。東方名善世界栴檀窟如來。東方善意世界妙肩如來。東方寶德世界網明如來。東方德樂世界寶華德如來。東方讚歎世界智華寶明德如來。東方眾善世界善出光如來。東方安隱世界滅諸怖畏如來。東方彌樓相世界彌樓肩如來。東方度憂惱世界安王如來。東方善法世界法積如來。東方安立世界增十光如來。東方千明世界增千光如來。東方多伽樓香世界智光如來。東方妙香世界寶出光如來。東方明嚴德世界無邊光如來。東方善德世界無礙如來。東方法世界網光如來。東方眾華世界寶意如來。東方上清淨世界無邊際如來。東方優鉢羅世界無邊自在如來。東方覺處世界優鉢羅德如來。東方蓮華處世界智住如來。東方智力世界釋迦牟尼如來。東方流布世界智流布如來。東方無邊世界娑羅王如來。東方月世界寶娑羅王如來。東方離憂世界善德王如來。東方寂滅世界流布王如來。東方不虛見世界不虛力如來。東方妙香世界香明如來。東方梵音聲世界無礙音如來。東方月光世界名聞力如來。東方普明世界須彌頂王如來。東方寶嚴世界寶生德如來。東方法世界華上如來。東方華住世界寶高王如來。東方妙陀羅尼世界香明如來。東方金明世界方流布嚴如來。東方高智世界普守增上雲音王如來。東方常明世界無邊明如來。東方𤊟光世界無邊慧成如來。東方然燈世 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方月世界純寶藏如來。東方堅固世界無動力如來。東方堅固世界迦葉如來。東方眾月世界善生德如來。東方離憂世界名稱如來。東方離塵垢世界智德如來。東方雜華世界宿王如來。東方極廣世界無量相如來。東方恐怖世界栴檀香如來。東方眾網世界網明如來。東方無畏世界梵音如來。東方可歸世界無量性德如來。東方離垢世界智出光如來。東方青蓮華覆世界華上如來。東方無憂世界善德如來。東方無勝世界德勝如來。東方隨喜世界普明如來。東方普賢世界勝敵如來。東方善淨世界王幢相如來。東方離垢世界無量功德明如來。東方不誑世界藥王無礙如來。東方金集世界寶遊行如來。東方美音世界寶華如來。東方一蓋世界一寶嚴如來。東方寶聚世界無邊寶力如來。東方相德聚世界無相音如來。東方大名聞世界須彌肩如來。東方上意世界空性如來。東方沙陀羅尼世界名聞力王如來。東方月光世界放光如來。東方袈裟相世界離垢如來。東方蓮華世界雜華生德如來。東方一蓋世界離怖畏如來。東方清淨世界智聚如來。東方香聚世界栴檀香如來。東方阿竭流香世界大聲眼如來。東方無邊聚世界寶積如來。東方眾香世界香象如來。東方離相世界彌樓肩如來。東方華蓋世界一寶蓋如來。東方普明世界無礙眼如來。東方名善世界栴檀窟如來。東方善意世界妙肩如來。東方寶德世界網明如來。東方德樂世界寶華德如來。東方讚歎世界智華寶明德如來。東方眾善世界善出光如來。東方安隱世界滅諸怖畏如來。東方彌樓相世界彌樓肩如來。東方度憂惱世界安王如來。東方善法世界法積如來。東方安立世界增十光如來。東方千明世界增千光如來。東方多伽樓香世界智光如來。東方妙香世界寶出光如來。東方明嚴德世界無邊光如來。東方善德世界無礙如來。東方法世界網光如來。東方眾華世界寶意如來。東方上清淨世界無邊際如來。東方優鉢羅世界無邊自在如來。東方覺處世界優鉢羅德如來。東方蓮華處世界智住如來。東方智力世界釋迦牟尼如來。東方流布世界智流布如來。東方無邊世界娑羅王如來。東方月世界寶娑羅王如來。東方離憂世界善德王如來。東方寂滅世界流布王如來。東方不虛見世界不虛力如來。東方妙香世界香明如來。東方梵音聲世界無礙音如來。東方月光世界名聞力如來。東方普明世界須彌頂王如來。東方寶嚴世界寶生德如來。東方法世界華上如來。東方華住世界寶高王如來。東方妙陀羅尼世界香明如來。東方金明世界方流布嚴如來。東方高智世界普守增上雲音王如來。東方常明世界無邊明如來。東方𤊟光世界無邊慧成如來。東方然燈世

界無邊功德智明如來。東方赤蓮華覆世界方生如來。東方華覆世界華生德如來。東方天世界眾堅固如來。東方妙明世界智明如來。東方樂德世界智眾如來。東方眾樂世界離垢如來。東方無漏世界醫王如來。東方普讚世界無邊智讚如來。東方眾堅世界栴檀香德如來。東方具威德世界具佛華生如來。東方眾寶世界娑羅王安立如來。東方方主世界月出光如來。東方安住世界須彌肩如來。東方無怖畏世界施名聞如來。東方諸功德住世界名親如來。東方福住世界堅固如來。東方無憂世界離憂如來。東方名聞世界華生德王如來。東方華布世界演華相如來。東方寶明世界寶照如來。東方常熏香世界火然如來。東方善吉世界三界自在力如來。東方無畏世界明輪如來。東方常懸世界空性自在如來。東方安王世界盡自在力如來。東方普離世界鼓音王如來。東方安隱世界普自在如來。東方陀羅尼世界山王如來。東方妙等世界安立王如來。東方妙嚴世界佛自在嚴如來。東方倚息世界積諸功德如來。東方愛世界佛寶德成就如來。東方列宿世界智生德如來。東方列宿嚴世界智生德聚如來。東方蓮華世界華生王如來。東方眾華世界上法自在如來。東方白蓮華覆世界月光明如來。東方廣世界香象如來。東方上妙世界無量明如來。東方眾香世界蓮華聚如來。東方薝蔔眾世界栴檀德如來。東方寶藏世界寶聚如來。東方明慧世界上明慧如來。東方善住世界無邊德生如來。東方眾多世界明相如來。東方愛香世界無邊德積如來。東方愛惜世界眾德生如來。東方可愛世界一切功德生如來。東方眾蓮華世界華生德如來。東方金網覆世界持炬如來。東方寶網覆世界寶生如來。東方離畏世界極高王如來。東方一蓋世界宿王如來。東方眾雜世界無邊彌樓如來。東方妙喜世界虛淨王如來。東方可迎世界無量音如來。東方妙音香世界無量明如來。東方上清淨世界寶彌樓如來。東方照明世界雜寶華嚴如來。東方寶華世界離垢嚴如來。東方金剛世界金華如來。東方金光世界寶窟如來。東方眾堅固世界雜華生如來。東方眾華世界華蓋如來。東方眾蓮華世界不虛嚴如來。東方梵德世界梵音如來。東方住處世界無礙眼如來。東方妙禪世界無相音如來。東方德住世界無邊功德成就如來。東方寶住世界寶生德如來。東方喜世界蓮華生德如來。東方蓮華生世界寶上如來。東方妙明世界無邊明如來。東方覺世界寶彌樓如來。東方月燈世界燈高德如來。東方星宿德世界智生德如來。東方炬世界炬燈如來。東方智積世界無上光如來。東方出生世界德王明如來。東方一蓋世界無邊眼如來。東方積德世界佛華生德如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界無邊功德智明如來。東方赤蓮華覆世界方生如來。東方華覆世界華生德如來。東方天世界眾堅固如來。東方妙明世界智明如來。東方樂德世界智眾如來。東方眾樂世界離垢如來。東方無漏世界醫王如來。東方普讚世界無邊智讚如來。東方眾堅世界栴檀香德如來。東方具威德世界具佛華生如來。東方眾寶世界娑羅王安立如來。東方方主世界月出光如來。東方安住世界須彌肩如來。東方無怖畏世界施名聞如來。東方諸功德住世界名親如來。東方福住世界堅固如來。東方無憂世界離憂如來。東方名聞世界華生德王如來。東方華布世界演華相如來。東方寶明世界寶照如來。東方常熏香世界火然如來。東方善吉世界三界自在力如來。東方無畏世界明輪如來。東方常懸世界空性自在如來。東方安王世界盡自在力如來。東方普離世界鼓音王如來。東方安隱世界普自在如來。東方陀羅尼世界山王如來。東方妙等世界安立王如來。東方妙嚴世界佛自在嚴如來。東方倚息世界積諸功德如來。東方愛世界佛寶德成就如來。東方列宿世界智生德如來。東方列宿嚴世界智生德聚如來。東方蓮華世界華生王如來。東方眾華世界上法自在如來。東方白蓮華覆世界月光明如來。東方廣世界香象如來。東方上妙世界無量明如來。東方眾香世界蓮華聚如來。東方薝蔔眾世界栴檀德如來。東方寶藏世界寶聚如來。東方明慧世界上明慧如來。東方善住世界無邊德生如來。東方眾多世界明相如來。東方愛香世界無邊德積如來。東方愛惜世界眾德生如來。東方可愛世界一切功德生如來。東方眾蓮華世界華生德如來。東方金網覆世界持炬如來。東方寶網覆世界寶生如來。東方離畏世界極高王如來。東方一蓋世界宿王如來。東方眾雜世界無邊彌樓如來。東方妙喜世界虛淨王如來。東方可迎世界無量音如來。東方妙音香世界無量明如來。東方上清淨世界寶彌樓如來。東方照明世界雜寶華嚴如來。東方寶華世界離垢嚴如來。東方金剛世界金華如來。東方金光世界寶窟如來。東方眾堅固世界雜華生如來。東方眾華世界華蓋如來。東方眾蓮華世界不虛嚴如來。東方梵德世界梵音如來。東方住處世界無礙眼如來。東方妙禪世界無相音如來。東方德住世界無邊功德成就如來。東方寶住世界寶生德如來。東方喜世界蓮華生德如來。東方蓮華生世界寶上如來。東方妙明世界無邊明如來。東方覺世界寶彌樓如來。東方月燈世界燈高德如來。東方星宿德世界智生德如來。東方炬世界炬燈如來。東方智積世界無上光如來。東方出生世界德王明如來。東方一蓋世界無邊眼如來。東方積德世界佛華生德如來。

東方娑羅世界娑羅王如來。東方善住世界師子如來。東方勸助世界寶彌樓如來。東方蓮華世界頻婆尸如來。東方攝處世界醫王如來。東方善德世界上善德如來。東方妙香世界上香德如來。東方香德世界香相如來。東方栴檀世界栴檀窟如來。東方寶網覆世界無邊明如來。東方金網覆世界增十光佛華出如來。東方蓮華網覆世界無邊自在力如來。東方眾華世界威華生高王如來。東方照明世界寶網如來。東方月燈世界安立王如來。東方栴檀香世界上香王如來。東方樓閣世界施一切樂如來。東方離窟世界見一切緣如來。東方離相世界不虛稱如來。東方可敬世界壞諸驚畏如來。東方金明世界寶明如來。東方眾樂世界無邊空嚴德如來。東方一華蓋世界蓋嚴如來。東方無垢世界空相如來。東方廣大世界威華生德如來。東方善積世界善德如來。東方妙華世界淨眼如來。東方無邊世界最高德彌樓如來。東方善生世界無勝相如來。東方阿竭流香世界無邊香彌樓如來。東方多伽流香世界月聞王如來。東方上妙世界上彌樓如來。東方名喜世界寶生德如來。東方明世界名聞彌樓如來。東方軟美世界美德如來。東方善香世界梵德如來。東方帝相世界無礙眼如來。東方善處世界無邊德積如來。東方不思議德世界威德王如來。東方集相世界善思願威如來。東方星宿王世界淨王如來。東方智香世界智聚如來。東方德處世界娑訶王如來。東方善愛世界調御如來。東方蓮華出世界最高德如來。東方無邊德生世界示眾生深心如來。東方歡喜世界無邊德寶如來。東方倚息世界滅諸受自在如來。東方名樂世界無礙光如來。東方善成世界無礙光佛華生德如來。東方普德成就世界一切緣中自在現佛相如來。東方眾相世界樂無相如來。東方無相世界妙化音如來。東方無相海世界華上如來。東方雜相世界寶德如來。東方寶生世界海彌樓如來。東方廣大世界無垢意如來。東方名華世界智華生如來。東方虛空淨世界極高德聚如來。東方無相世界寂滅如來。東方妙樂世界離欲自在如來。東方德積世界不思議德生如來。東方大安世界喜生德如來。東方散赤蓮華世界流香如來。東方阿竭流光世界無礙香光如來。東方眾歸世界雲鼓音王如來。東方功德積世界功德生德如來。東方純樂世界無邊行自在如來。東方妙音世界須彌肩如來。東方香相世界上香彌樓如來。東方助香世界無邊光如來。東方調御世界普觀如來。東方月世界日月燈如來。東方照明世界明燈如來。東方善明世界振威德如來。東方眾香世界善眾如來。東方金剛世界金剛生如來。東方音聲世界智自在王如來。東方阿樓那世界德明王如來。東方阿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方娑羅世界娑羅王如來。東方善住世界師子如來。東方勸助世界寶彌樓如來。東方蓮華世界頻婆尸如來。東方攝處世界醫王如來。東方善德世界上善德如來。東方妙香世界上香德如來。東方香德世界香相如來。東方栴檀世界栴檀窟如來。東方寶網覆世界無邊明如來。東方金網覆世界增十光佛華出如來。東方蓮華網覆世界無邊自在力如來。東方眾華世界威華生高王如來。東方照明世界寶網如來。東方月燈世界安立王如來。東方栴檀香世界上香王如來。東方樓閣世界施一切樂如來。東方離窟世界見一切緣如來。東方離相世界不虛稱如來。東方可敬世界壞諸驚畏如來。東方金明世界寶明如來。東方眾樂世界無邊空嚴德如來。東方一華蓋世界蓋嚴如來。東方無垢世界空相如來。東方廣大世界威華生德如來。東方善積世界善德如來。東方妙華世界淨眼如來。東方無邊世界最高德彌樓如來。東方善生世界無勝相如來。東方阿竭流香世界無邊香彌樓如來。東方多伽流香世界月聞王如來。東方上妙世界上彌樓如來。東方名喜世界寶生德如來。東方明世界名聞彌樓如來。東方軟美世界美德如來。東方善香世界梵德如來。東方帝相世界無礙眼如來。東方善處世界無邊德積如來。東方不思議德世界威德王如來。東方集相世界善思願威如來。東方星宿王世界淨王如來。東方智香世界智聚如來。東方德處世界娑訶王如來。東方善愛世界調御如來。東方蓮華出世界最高德如來。東方無邊德生世界示眾生深心如來。東方歡喜世界無邊德寶如來。東方倚息世界滅諸受自在如來。東方名樂世界無礙光如來。東方善成世界無礙光佛華生德如來。東方普德成就世界一切緣中自在現佛相如來。東方眾相世界樂無相如來。東方無相世界妙化音如來。東方無相海世界華上如來。東方雜相世界寶德如來。東方寶生世界海彌樓如來。東方廣大世界無垢意如來。東方名華世界智華生如來。東方虛空淨世界極高德聚如來。東方無相世界寂滅如來。東方妙樂世界離欲自在如來。東方德積世界不思議德生如來。東方大安世界喜生德如來。東方散赤蓮華世界流香如來。東方阿竭流光世界無礙香光如來。東方眾歸世界雲鼓音王如來。東方功德積世界功德生德如來。東方純樂世界無邊行自在如來。東方妙音世界須彌肩如來。東方香相世界上香彌樓如來。東方助香世界無邊光如來。東方調御世界普觀如來。東方月世界日月燈如來。東方照明世界明燈如來。東方善明世界振威德如來。東方眾香世界善眾如來。東方金剛世界金剛生如來。東方音聲世界智自在王如來。東方阿樓那世界德明王如來。東方阿

樓那積世界妙明如來。東方柔軟世界娑羅王如來。東方善立世界須彌王如來。東方清淨世界虛彌樓如來。東方威德生世界寶威德如來。東方善相世界上善德如來。東方梵德世界梵音聲如來。東方華德世界寶華如來。東方蓮華德世界蓮華生德如來。東方栴檀世界栴檀香如來。東方名華世界如須彌如來。東方金華世界上嚴如來。東方寶明世界寶蓋如來。東方香彌樓世界香象如來。東方雜相世界無邊自在力如來。東方清淨世界不虛稱如來。東方功德處世界不思議功德王如來。東方有德世界雜華如來。東方安隱世界安王如來。東方最高世界華最高德如來。東方動世界常悲如來。東方常動世界藥王如來。東方普虛空世界無邊自在力如來。東方琉璃明世界無邊光如來。東方金明世界無邊明如來。東方無相世界言音自在如來。東方蓮華蓋世界無邊虛空自在如來。東方蓋行列世界宿王如來。東方寶網覆世界上香如來。東方真金世界虛空德如來。東方清淨世界極高德如來。東方無憂世界作方如來。東方星宿世界極高彌樓如來。東方雜相世界無礙眼如來。東方香流世界娑伽羅如來。東方眾香世界持炬如來。東方栴檀香世界火相如來。東方善喜世界善淨德光如來。東方喜生世界智聚如來。東方流布世界流布力王如來。東方大德世界功德王明如來。東方堅固世界現智如來。東方不退世界華高生德如來。東方善分別世界寶火如來。東方優鉢羅世界赤蓮華德如來。東方疑蓋世界壞一切疑如來。東方妙世界善眾如來。東方眾德世界拘留孫如來。東方妙善世界相王如來。東方妙香世界蓮華德生如來。東方善相世界放光如來。東方雲陰世界彌勒如來。東方光明世界蓮華光明如來。東方名稱世界上法王相如來。東方帝釋世界無邊力如來。東方蓮華世界稱山海如來。東方喜世界釋迦文如來。東方常嚴世界不虛見如來。東方流布世界無礙音聲如來。東方常言世界無量名明德如來。東方白相世界無分別嚴如來。東方栴檀香世界無邊光如來。東方袈裟相世界妙眼如來。東方堅固寶世界壽無盡幢如來。東方因陀羅世界不變動月如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樓那積世界妙明如來。東方柔軟世界娑羅王如來。東方善立世界須彌王如來。東方清淨世界虛彌樓如來。東方威德生世界寶威德如來。東方善相世界上善德如來。東方梵德世界梵音聲如來。東方華德世界寶華如來。東方蓮華德世界蓮華生德如來。東方栴檀世界栴檀香如來。東方名華世界如須彌如來。東方金華世界上嚴如來。東方寶明世界寶蓋如來。東方香彌樓世界香象如來。東方雜相世界無邊自在力如來。東方清淨世界不虛稱如來。東方功德處世界不思議功德王如來。東方有德世界雜華如來。東方安隱世界安王如來。東方最高世界華最高德如來。東方動世界常悲如來。東方常動世界藥王如來。東方普虛空世界無邊自在力如來。東方琉璃明世界無邊光如來。東方金明世界無邊明如來。東方無相世界言音自在如來。東方蓮華蓋世界無邊虛空自在如來。東方蓋行列世界宿王如來。東方寶網覆世界上香如來。東方真金世界虛空德如來。東方清淨世界極高德如來。東方無憂世界作方如來。東方星宿世界極高彌樓如來。東方雜相世界無礙眼如來。東方香流世界娑伽羅如來。東方眾香世界持炬如來。東方栴檀香世界火相如來。東方善喜世界善淨德光如來。東方喜生世界智聚如來。東方流布世界流布力王如來。東方大德世界功德王明如來。東方堅固世界現智如來。東方不退世界華高生德如來。東方善分別世界寶火如來。東方優鉢羅世界赤蓮華德如來。東方疑蓋世界壞一切疑如來。東方妙世界善眾如來。東方眾德世界拘留孫如來。東方妙善世界相王如來。東方妙香世界蓮華德生如來。東方善相世界放光如來。東方雲陰世界彌勒如來。東方光明世界蓮華光明如來。東方名稱世界上法王相如來。東方帝釋世界無邊力如來。東方蓮華世界稱山海如來。東方喜世界釋迦文如來。東方常嚴世界不虛見如來。東方流布世界無礙音聲如來。東方常言世界無量名明德如來。東方白相世界無分別嚴如來。東方栴檀香世界無邊光如來。東方袈裟相世界妙眼如來。東方堅固寶世界壽無盡幢如來。東方因陀羅世界不變動月如來