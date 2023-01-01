五千五百佛名神呪除障滅罪經

五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第八

大隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛多譯

「南無清淨意如來 南無妙聲如來 南無大光如來 南無月燈如來 南無智華如來 南無福德莊嚴如來 南無福德勢如來 南無智所得如來 南無有邊示現如來 南無愛示現如來 南無無邊焰如來 南無妙明如來 南無妙月如來 南無或步如來 南無福德因如來 南無愛帝沙如來 南無無邊焰光如來 南無跋檀多如來 南無大彌婁如來 南無善意如來 南無弓上如來 南無大莊嚴如來 南無勝思如來 南無蓮華孕如來 南無那羅延如來 南無婆比陀佛陀耶如來 南無無邊焰如來 南無師子意如來 南無勝音如來 南無妙覺如來 南無福德形如來 南無娑婆摩波邏如來 南無婆耶如來 南無可憙分如來 南無不濁財如來 南無羅漢威如來 南無成離覺者如來 南無波羅那如來 南無陀耶如來 南無地威如來 南無熾盛光如來 南無決了思惟如來 南無寶月者如來 南無威光如來 南無華威如來 南無最上國如來 南無名稱幢如來 南無求那淨如來 南無法燈如來 南無功德淨如來 南無將愛面如來 南無師子安庠步行如來 南無眾神祇如來 南無海覺如來 南無蓮華藏如來 南無善蓋如來 南無娑羅王如來 南無寂根如來 南無月威勢力如來 南無日光明如來 南無道味如來 南無分陀利香如來 南無彌婁焰如來 南無月面如來 南無安庠行如來 南無顯赫諸方如來 南無法形如來 南無戒淨如來 南無無邊意如來 南無無邊色如來 南無堅精進如來 南無諸天供如來 南無普覺如來 南無百焰如來 南無仁威如來 南無善福德地如來 南無牢精進如來 南無名稱上如來 南無名稱幢如來 南無羅漢金剛如來 南無普光明如來 南無大威者如來 南無應供養如來 南無上功德如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無清淨意如來 南無妙聲如來 南無大光如來 南無月燈如來 南無智華如來 南無福德莊嚴如來 南無福德勢如來 南無智所得如來 南無有邊示現如來 南無愛示現如來 南無無邊焰如來 南無妙明如來 南無妙月如來 南無或步如來 南無福德因如來 南無愛帝沙如來 南無無邊焰光如來 南無跋檀多如來 南無大彌婁如來 南無善意如來 南無弓上如來 南無大莊嚴如來 南無勝思如來 南無蓮華孕如來 南無那羅延如來 南無婆比陀佛陀耶如來 南無無邊焰如來 南無師子意如來 南無勝音如來 南無妙覺如來 南無福德形如來 南無娑婆摩波邏如來 南無婆耶如來 南無可憙分如來 南無不濁財如來 南無羅漢威如來 南無成離覺者如來 南無波羅那如來 南無陀耶如來 南無地威如來 南無熾盛光如來 南無決了思惟如來 南無寶月者如來 南無威光如來 南無華威如來 南無最上國如來 南無名稱幢如來 南無求那淨如來 南無法燈如來 南無功德淨如來 南無將愛面如來 南無師子安庠步行如來 南無眾神祇如來 南無海覺如來 南無蓮華藏如來 南無善蓋如來 南無娑羅王如來 南無寂根如來 南無月威勢力如來 南無日光明如來 南無道味如來 南無分陀利香如來 南無彌婁焰如來 南無月面如來 南無安庠行如來 南無顯赫諸方如來 南無法形如來 南無戒淨如來 南無無邊意如來 南無無邊色如來 南無堅精進如來 南無諸天供如來 南無普覺如來 南無百焰如來 南無仁威如來 南無善福德地如來 南無牢精進如來 南無名稱上如來 南無名稱幢如來 南無羅漢金剛如來 南無普光明如來 南無大威者如來 南無應供養如來 南無上功德如來」

四千如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四千如來。

「南無成利思惟如來 南無愛供養如來 南無普藏如來 南無菩提信如來 南無心意如來 南無出覺如來 南無功德鳴如來 南無雜色月如來 南無雲陰如來 南無大焰聚如來 南無山積如來 南無無憂愛如來 南無天國如來 南無師子善鳴如來 南無無邊形如來 南無現愛如來 南無燈王如來 南無功德幢如來 南無諸方聞如來 南無愛明如來 南無月幢如來 南無與無畏如來 南無宿王如來 南無月天如來 南無光思如來 南無大名稱如來 南無妙鳴聲如來 南無悔愛如來 南無名稱上如來 南無天王如來 南無美形如來 南無樂叫如來 南無心意者如來 南無池清淨如來 南無寂患如來 南無星宿王如來 南無無驚怖如來 南無淨意如來 南無散諸疑如來 南無慈者功德如來 南無勝者如來 南無雜色月如來 南無普現如來 南無現月如來 南無勝魔如來 南無大車如來 南無師子勇步行如來 南無密焰如來 南無普藏如來 南無成利勇步行如來 南無明日如來 南無現聚如來 南無清淨意如來 南無香醉者如來 南無摩尼淨如來 南無求那光如來 南無日燈如來 南無覺天如來 南無悔方便如來 南無善思利如來 南無普現如來 南無師子幢如來 南無普行如來 南無大步如來 南無阿羅頻陀蓮華如來 南無日焰如來 南無不死淨如來 南無無邊色如來 南無蓋天如來 南無寶焰如來 南無御車國如來 南無善見如來 南無善名如來 南無婆耆羅他如來 南無日面如來 南無無礙眼如來 南無師子行者如來 南無摩婁如來 南無多愛如來 南無無畏愛如來 南無大燈如來 南無求那孕如來 南無求那淨如來 南無般若幢如來 南無威焰如來 南無月德如來 南無求那衣如來 南無無邊光如來 南無易事如來 南無名稱相如來 南無光叫如來 南無等求那如來 南無熾盛相如來 南無那羅延者如來 南無寶淨如來 南無普盡色如來 南無善思意如來 南無善意者如來 南無甘露意者如來 南無師子臂如來 南無明意如來 南無善意如來 南無王天如來 南無寶幢如來 南無善住意如來 南無甘露天如來 南無聖者華如來 南無不祭祀得如來 南無大相如來 南無明日如來 南無達摩耶如來 南無月面如來 南無善熟如來 南無天施如來 南無寶光明如來 南無孔雀音如來 南無普勝如來 南無饒焰如來 南無無量黃如來 南無名稱愛如來 南無善覆如來 南無不死淨如來 南無不死步如來 南無天國如來 南無天焰如來 南無淨面如來 南無福德愛如來 南無師子意如來 南無地淨如來 南無寶淨如來 南無孫陀羅焰如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無成利思惟如來 南無愛供養如來 南無普藏如來 南無菩提信如來 南無心意如來 南無出覺如來 南無功德鳴如來 南無雜色月如來 南無雲陰如來 南無大焰聚如來 南無山積如來 南無無憂愛如來 南無天國如來 南無師子善鳴如來 南無無邊形如來 南無現愛如來 南無燈王如來 南無功德幢如來 南無諸方聞如來 南無愛明如來 南無月幢如來 南無與無畏如來 南無宿王如來 南無月天如來 南無光思如來 南無大名稱如來 南無妙鳴聲如來 南無悔愛如來 南無名稱上如來 南無天王如來 南無美形如來 南無樂叫如來 南無心意者如來 南無池清淨如來 南無寂患如來 南無星宿王如來 南無無驚怖如來 南無淨意如來 南無散諸疑如來 南無慈者功德如來 南無勝者如來 南無雜色月如來 南無普現如來 南無現月如來 南無勝魔如來 南無大車如來 南無師子勇步行如來 南無密焰如來 南無普藏如來 南無成利勇步行如來 南無明日如來 南無現聚如來 南無清淨意如來 南無香醉者如來 南無摩尼淨如來 南無求那光如來 南無日燈如來 南無覺天如來 南無悔方便如來 南無善思利如來 南無普現如來 南無師子幢如來 南無普行如來 南無大步如來 南無阿羅頻陀蓮華如來 南無日焰如來 南無不死淨如來 南無無邊色如來 南無蓋天如來 南無寶焰如來 南無御車國如來 南無善見如來 南無善名如來 南無婆耆羅他如來 南無日面如來 南無無礙眼如來 南無師子行者如來 南無摩婁如來 南無多愛如來 南無無畏愛如來 南無大燈如來 南無求那孕如來 南無求那淨如來 南無般若幢如來 南無威焰如來 南無月德如來 南無求那衣如來 南無無邊光如來 南無易事如來 南無名稱相如來 南無光叫如來 南無等求那如來 南無熾盛相如來 南無那羅延者如來 南無寶淨如來 南無普盡色如來 南無善思意如來 南無善意者如來 南無甘露意者如來 南無師子臂如來 南無明意如來 南無善意如來 南無王天如來 南無寶幢如來 南無善住意如來 南無甘露天如來 南無聖者華如來 南無不祭祀得如來 南無大相如來 南無明日如來 南無達摩耶如來 南無月面如來 南無善熟如來 南無天施如來 南無寶光明如來 南無孔雀音如來 南無普勝如來 南無饒焰如來 南無無量黃如來 南無名稱愛如來 南無善覆如來 南無不死淨如來 南無不死步如來 南無天國如來 南無天焰如來 南無淨面如來 南無福德愛如來 南無師子意如來 南無地淨如來 南無寶淨如來 南無孫陀羅焰如來

南無雜色月如來 南無月愛如來 南無月蓋如來 南無普觀如來 南無不污染如來 南無名稱上如來 南無月面如來 南無龍天如來 南無求那焰如來 南無求那覺如來 南無華上如來 南無世愛如來 南無甘露威如來 南無實相如來 南無明日如來 南無不死焰如來 南無愛懺如來 南無羅漢愛如來 南無天焰如來 南無福德所得如來 南無福德功德如來 南無求那譬如來 南無法燈如來 南無普焰如來 南無大莊嚴如來 南無脫日如來 南無堅牢精進如來 南無意光明如來 南無不正名稱如來 南無正覺者如來 南無無量莊嚴如來 南無師子牙如來 南無福德步如來 南無觀瞻行如來 南無彌婁只帝耶如來 南無電焰如來 南無難勝愛如來 南無勝愛如來 南無彌婁幢如來 南無華光如來 南無上意如來 南無香醉如來 南無求那勇步如來 南無益意如來 南無仙淨如來 南無寶燈如來 南無熾盛威如來 南無愛衣如來 南無孫陀羅莊嚴如來 南無求那孕功德如來 南無淨現如來 南無威力如來 南無清淨眼如來 南無智光如來 南無聖眼如來 南無木叉樂如來 南無大不空如來 南無上國如來 南無愛雜如來 南無念業如來 南無求那清淨如來 南無毘盧遮那名稱如來 南無光明最上如來 南無愛付信如來 南無月光如來 南無上鳴如來 南無福德功德如來 南無攝擇如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無雜色月如來 南無月愛如來 南無月蓋如來 南無普觀如來 南無不污染如來 南無名稱上如來 南無月面如來 南無龍天如來 南無求那焰如來 南無求那覺如來 南無華上如來 南無世愛如來 南無甘露威如來 南無實相如來 南無明日如來 南無不死焰如來 南無愛懺如來 南無羅漢愛如來 南無天焰如來 南無福德所得如來 南無福德功德如來 南無求那譬如來 南無法燈如來 南無普焰如來 南無大莊嚴如來 南無脫日如來 南無堅牢精進如來 南無意光明如來 南無不正名稱如來 南無正覺者如來 南無無量莊嚴如來 南無師子牙如來 南無福德步如來 南無觀瞻行如來 南無彌婁只帝耶如來 南無電焰如來 南無難勝愛如來 南無勝愛如來 南無彌婁幢如來 南無華光如來 南無上意如來 南無香醉如來 南無求那勇步如來 南無益意如來 南無仙淨如來 南無寶燈如來 南無熾盛威如來 南無愛衣如來 南無孫陀羅莊嚴如來 南無求那孕功德如來 南無淨現如來 南無威力如來 南無清淨眼如來 南無智光如來 南無聖眼如來 南無木叉樂如來 南無大不空如來 南無上國如來 南無愛雜如來 南無念業如來 南無求那清淨如來 南無毘盧遮那名稱如來 南無光明最上如來 南無愛付信如來 南無月光如來 南無上鳴如來 南無福德功德如來 南無攝擇如來」

二百如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百如來。

「南無相王如來 南無無惱覺如來 南無聖降如來 南無法洲如來 南無不死求那如來 南無無礙名稱如來 南無甘露香如來 南無智者愛如來 南無不錯覺者如來 南無眾愛如來 南無不由他主如來 南無神通淨如來 南無天繖如來 南無龍光如來 南無嚴步如來 南無法勝如來 南無有邊現如來 南無胸面如來 南無求那相如來 南無眾生羯波如來 南無無畏如來 南無普明如來 南無求那焰如來 南無月上如來 南無定身體如來 南無求那幢如來 南無闍年陀羅羯波如來 南無無畏友如來 南無攝覺如來 南無陳光如來 南無功德積如來 南無一節光如來 南無那羅延勇健如來 南無師子膝如來 南無戒愛如來 南無世間淨如來 南無熾盛光如來 南無師子奮迅雷如來 南無不濯意如來 南無名稱淨如來 南無決覺如來 南無滅癡如來 南無求那聚如來 南無星覺如來 南無婆耆羅他如來 南無實勇步如來 南無種種色月如來 南無諸方觀如來 南無懺淨如來 南無思懺如來 南無法繖如來 南無不降輪如來 南無天華如來 南無天蓮華如來 南無普威如來 南無月明如來 南無求那莊嚴如來 南無利思如來 南無相王如來 南無蓮華面如來 南無名稱思如來 南無淨苦行如來 南無師子遊戲步如來 南無摩尼淨如來 南無善香如來 南無智者淨如來 南無福德地處如來 南無般若智如來 南無智開如來 南無威力如來 南無嚴熾威如來 南無覺者喜如來 南無勝淨如來 南無一切愛如來 南無無疑超越如來 南無善思利如來 南無彌婁如來 南無聖調如來 南無智者淨如來 南無攝道如來 南無甜明如來 南無摩訶毘沙吒迦耶如來 南無師子樂如來 南無普寶如來 南無一切世間愛如來 南無有金剛如來 南無師子鳴如來 南無火所覆如來 南無商主如來 南無人月如來 南無大莊嚴如來 南無日光如來 南無可憙如來 南無有邊意如來 南無寂行如來 南無攝若稱如來 南無梵所供養如來 南無大聲如來 南無智者淨如來 南無無邊願如來 南無世焰如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無相王如來 南無無惱覺如來 南無聖降如來 南無法洲如來 南無不死求那如來 南無無礙名稱如來 南無甘露香如來 南無智者愛如來 南無不錯覺者如來 南無眾愛如來 南無不由他主如來 南無神通淨如來 南無天繖如來 南無龍光如來 南無嚴步如來 南無法勝如來 南無有邊現如來 南無胸面如來 南無求那相如來 南無眾生羯波如來 南無無畏如來 南無普明如來 南無求那焰如來 南無月上如來 南無定身體如來 南無求那幢如來 南無闍年陀羅羯波如來 南無無畏友如來 南無攝覺如來 南無陳光如來 南無功德積如來 南無一節光如來 南無那羅延勇健如來 南無師子膝如來 南無戒愛如來 南無世間淨如來 南無熾盛光如來 南無師子奮迅雷如來 南無不濯意如來 南無名稱淨如來 南無決覺如來 南無滅癡如來 南無求那聚如來 南無星覺如來 南無婆耆羅他如來 南無實勇步如來 南無種種色月如來 南無諸方觀如來 南無懺淨如來 南無思懺如來 南無法繖如來 南無不降輪如來 南無天華如來 南無天蓮華如來 南無普威如來 南無月明如來 南無求那莊嚴如來 南無利思如來 南無相王如來 南無蓮華面如來 南無名稱思如來 南無淨苦行如來 南無師子遊戲步如來 南無摩尼淨如來 南無善香如來 南無智者淨如來 南無福德地處如來 南無般若智如來 南無智開如來 南無威力如來 南無嚴熾威如來 南無覺者喜如來 南無勝淨如來 南無一切愛如來 南無無疑超越如來 南無善思利如來 南無彌婁如來 南無聖調如來 南無智者淨如來 南無攝道如來 南無甜明如來 南無摩訶毘沙吒迦耶如來 南無師子樂如來 南無普寶如來 南無一切世間愛如來 南無有金剛如來 南無師子鳴如來 南無火所覆如來 南無商主如來 南無人月如來 南無大莊嚴如來 南無日光如來 南無可憙如來 南無有邊意如來 南無寂行如來 南無攝若稱如來 南無梵所供養如來 南無大聲如來 南無智者淨如來 南無無邊願如來 南無世焰如來」

三百如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三百如來。

「南無不現步如來 南無現忍如來 南無大華得如來 南無自熏如來 南無神通淨如來 南無華覺如來 南無婆須達如來 南無不怯鳴如來 南無普顯現如來 南無月光如來 南無擇色如來 南無禪定思如來 南無婆耆羅洟者如來 南無功德淨如來 南無難降伏如來 南無等現如來 南無月燈如來 南無功德淨如來 南無月繖如來 南無世間福德處如來 南無山淨如來 南無上寶如來 南無慚愧賢如來 南無顯赫如來 南無師子叫如來 南無大遊戲步如來 南無普淨如來 南無器鳴如來 南無功德愛如來 南無普行者如來 南無普覺者如來 南無大勇健如來 南無月幢如來 南無堅苦行如來 南無調順供養如來 南無可畏面如來 南無上名稱如來 南無一切求那成就如來 南無堅覺者如來 南無甘露焰如來 南無微妙明如來 南無大力如來 南無大步如來 南無不死清淨如來 南無道遊戲步如來 南無勝聲思惟如來 南無嚴意如來 南無大苦行如來 南無熾威焰如來 南無無諍覺如來 南無師子鳴如來 南無善寶如來 南無善安如來 南無日光明如來 南無甘露主如來 南無道行如來 南無佛友如來 南無不現如來 南無不獨義如來 南無上行如來 南無人月如來 南無上形如來 南無普光如來 南無大莊嚴如來 南無師子奮迅如來 南無愛摩婁多如來 南無寂醉如來 南無大步如來 南無微妙鳴如來 南無福德聚如來 南無意月如來 南無愛眼如來 南無名聞如來 南無功德淨如來 南無道覺者如來 南無寶供養如來 南無妙智如來 南無定隨聞如來 南無勝將如來 南無實覺如來 南無甘露威如來 南無無禪忍如來 南無月上功德如來 南無龍步如來 南無智者淨如來 南無實愛如來 南無優鉢羅香如來 南無香自在如來 南無五上如來 南無等苦行如來 南無功德吉如來 南無大威如來 南無色月如來 南無度泥如來 南無不量眼如來 南無慚愧覺者如來 南無功德供養如來 南無雜色鳴如來 南無求那摩尼如來 南無淨安住如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無不現步如來 南無現忍如來 南無大華得如來 南無自熏如來 南無神通淨如來 南無華覺如來 南無婆須達如來 南無不怯鳴如來 南無普顯現如來 南無月光如來 南無擇色如來 南無禪定思如來 南無婆耆羅洟者如來 南無功德淨如來 南無難降伏如來 南無等現如來 南無月燈如來 南無功德淨如來 南無月繖如來 南無世間福德處如來 南無山淨如來 南無上寶如來 南無慚愧賢如來 南無顯赫如來 南無師子叫如來 南無大遊戲步如來 南無普淨如來 南無器鳴如來 南無功德愛如來 南無普行者如來 南無普覺者如來 南無大勇健如來 南無月幢如來 南無堅苦行如來 南無調順供養如來 南無可畏面如來 南無上名稱如來 南無一切求那成就如來 南無堅覺者如來 南無甘露焰如來 南無微妙明如來 南無大力如來 南無大步如來 南無不死清淨如來 南無道遊戲步如來 南無勝聲思惟如來 南無嚴意如來 南無大苦行如來 南無熾威焰如來 南無無諍覺如來 南無師子鳴如來 南無善寶如來 南無善安如來 南無日光明如來 南無甘露主如來 南無道行如來 南無佛友如來 南無不現如來 南無不獨義如來 南無上行如來 南無人月如來 南無上形如來 南無普光如來 南無大莊嚴如來 南無師子奮迅如來 南無愛摩婁多如來 南無寂醉如來 南無大步如來 南無微妙鳴如來 南無福德聚如來 南無意月如來 南無愛眼如來 南無名聞如來 南無功德淨如來 南無道覺者如來 南無寶供養如來 南無妙智如來 南無定隨聞如來 南無勝將如來 南無實覺如來 南無甘露威如來 南無無禪忍如來 南無月上功德如來 南無龍步如來 南無智者淨如來 南無實愛如來 南無優鉢羅香如來 南無香自在如來 南無五上如來 南無等苦行如來 南無功德吉如來 南無大威如來 南無色月如來 南無度泥如來 南無不量眼如來 南無慚愧覺者如來 南無功德供養如來 南無雜色鳴如來 南無求那摩尼如來 南無淨安住如來」

四百如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四百如來。

「南無妙香如來 南無善戒香如來 南無華覺如來 南無上意如來 南無應供養如來 南無山帝積如來 南無熾盛光如來 南無長(尊長之長)喜如來 南無雜色聲鳴如來 南無無意步如來 南無義愛如來 南無超淨如來 南無勇捨如來 南無神通光如來 南無威力如來 南無功德淨如來 南無上名聞如來 南無放焰如來 南無無意步如來 南無毘羅摩王如來 南無林華如來 南無功德華如來 南無捨鬪諍如來 南無斗帳如來 南無大名聞如來 南無愛行如來 南無甘步如來 南無日香如來 南無月鳴如來 南無天幢如來 南無淨月如來 南無奢羅達底耶如來 南無瞻仰觀如來 南無堅覺如來 南無樹華如來 南無上鳴如來 南無甘露雨如來 南無師子聲如來 南無二十萬天如來 南無上音如來 南無功德愛如來 南無甘露名如來 南無法華如來 南無大莊嚴如來 南無世間重如來 南無勝意如來 南無彌婁光如來 南無甘露光如來 南無道威如來 南無善覺思如來 南無幢月如來 南無降伏怨如來 南無甘露華如來 南無大名如來 南無益思如來 南無去有如來 南無道蓮華如來 南無天供養如來 南無超泥如來 南無法葩如來 南無大功德如來 南無愛光如來 南無火光如來 南無示愛如來 南無明愛如來 南無不空念如來 南無月孕如來 南無勝德如來 南無實用如來 南無無礙覺如來 南無威至如來 南無梵光如來 南無大莊嚴如來 南無樂光如來 南無上光如來 南無寂光如來 南無無疑步如來 南無不錯覺如來 南無苦行饒如來 南無端正分如來 南無無畏如來 南無叫鳴如來 南無大鳴如來 南無選擇者如來 南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無堪福處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無妙香如來 南無善戒香如來 南無華覺如來 南無上意如來 南無應供養如來 南無山帝積如來 南無熾盛光如來 南無長(尊長之長)喜如來 南無雜色聲鳴如來 南無無意步如來 南無義愛如來 南無超淨如來 南無勇捨如來 南無神通光如來 南無威力如來 南無功德淨如來 南無上名聞如來 南無放焰如來 南無無意步如來 南無毘羅摩王如來 南無林華如來 南無功德華如來 南無捨鬪諍如來 南無斗帳如來 南無大名聞如來 南無愛行如來 南無甘步如來 南無日香如來 南無月鳴如來 南無天幢如來 南無淨月如來 南無奢羅達底耶如來 南無瞻仰觀如來 南無堅覺如來 南無樹華如來 南無上鳴如來 南無甘露雨如來 南無師子聲如來 南無二十萬天如來 南無上音如來 南無功德愛如來 南無甘露名如來 南無法華如來 南無大莊嚴如來 南無世間重如來 南無勝意如來 南無彌婁光如來 南無甘露光如來 南無道威如來 南無善覺思如來 南無幢月如來 南無降伏怨如來 南無甘露華如來 南無大名如來 南無益思如來 南無去有如來 南無道蓮華如來 南無天供養如來 南無超泥如來 南無法葩如來 南無大功德如來 南無愛光如來 南無火光如來 南無示愛如來 南無明愛如來 南無不空念如來 南無月孕如來 南無勝德如來 南無實用如來 南無無礙覺如來 南無威至如來 南無梵光如來 南無大莊嚴如來 南無樂光如來 南無上光如來 南無寂光如來 南無無疑步如來 南無不錯覺如來 南無苦行饒如來 南無端正分如來 南無無畏如來 南無叫鳴如來 南無大鳴如來 南無選擇者如來 南無淨色如來 南無大勇步如來 南無大思如來 南無樂目如來 南無無色淨如來 南無歸依淨如來 南無無惱覺如來 南無堪福處如來 南無善辯覺如來 南無普淨如來 南無月威如來 南無天滿如來 南無天鳴如來 南無華日如來 南無不住思如來 南無相淨如來」

四千五百如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四千五百如來。

「南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來 南無月境界如來 南無寂食如來 南無平等求那如來 南無降伏威如來 南無天供養如來 南無天鳴如來 南無不錯方便如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來 南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無庶譏光如來 南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南無勝光如來 南無大鳴如來 南無大威聚如來 南無光憶如來 南無求那威聚如來 南無相淨如來 南無大焰如來 南無羅漢淨如來 南無善住思如來 南無善福處如來 南無智所得如來 南無普寶如來 南無日焰如來 南無說福處如來 南無灰瞋如來 南無師子身如來 南無名聞友光如來 南無淨著如來 南無愛喜如來 南無威主如來 南無寶威如來 南無須多殊摩醯多如來 南無曉光如來 南無世塔如來 南無行淨如來 南無善福處威如來 南無羅漢眼如來 南無大勇如來 南無無量色如來 南無智持如來 南無求那福處如來 南無彌婁光如來 南無寂意如來 南無大勇步如來 南無無縛無疑摩尼如來 南無成利如來 南無益愛如來 南無諸天所供養如來 南無捨駛流如來 南無捨寶如來 南無智者如來 南無橋梁者如來 南無賢者如來 南無不空勇步如來 南無有衣威如來 南無慈力如來 南無月功德如來 南無寂光如來 南無愛目如來 南無軟弱鳴如來 南無天色如來 南無法意如來 南無涼冷如來 南無無礙鳴如來 南無天華如來 南無雜色形如來 南無龍德如來 南無雲鳴如來 南無求那勇步如來 南無心求那如來 南無大鳴如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無華形如來 南無明力如來 南無求那喜如來 南無法富沙如來 南無可喜威如來 南無月境界如來 南無寂食如來 南無平等求那如來 南無降伏威如來 南無天供養如來 南無天鳴如來 南無不錯方便如來 南無大精進如來 南無微妙鳴如來 南無普鳴如來 南無道願如來 南無天喜如來 南無智力如來 南無普眼如來 南無梵合如來 南無仙華如來 南無虛空覺如來 南無波攪如來 南無無比智如來 南無降刺如來 南無羅漢愛如來 南無戒供養如來 南無等助思如來 南無無畏名聞如來 南無精進淨如來 南無庶譏光如來 南無聞覺如來 南無諸方聞如來 南無自在王如來 南無無邊覺如來 南無放焰如來 南無不死淨如來 南無勝眼如來 南無解脫苦行如來 南無意喜現如來 南無勝光如來 南無大鳴如來 南無大威聚如來 南無光憶如來 南無求那威聚如來 南無相淨如來 南無大焰如來 南無羅漢淨如來 南無善住思如來 南無善福處如來 南無智所得如來 南無普寶如來 南無日焰如來 南無說福處如來 南無灰瞋如來 南無師子身如來 南無名聞友光如來 南無淨著如來 南無愛喜如來 南無威主如來 南無寶威如來 南無須多殊摩醯多如來 南無曉光如來 南無世塔如來 南無行淨如來 南無善福處威如來 南無羅漢眼如來 南無大勇如來 南無無量色如來 南無智持如來 南無求那福處如來 南無彌婁光如來 南無寂意如來 南無大勇步如來 南無無縛無疑摩尼如來 南無成利如來 南無益愛如來 南無諸天所供養如來 南無捨駛流如來 南無捨寶如來 南無智者如來 南無橋梁者如來 南無賢者如來 南無不空勇步如來 南無有衣威如來 南無慈力如來 南無月功德如來 南無寂光如來 南無愛目如來 南無軟弱鳴如來 南無天色如來 南無法意如來 南無涼冷如來 南無無礙鳴如來 南無天華如來 南無雜色形如來 南無龍德如來 南無雲鳴如來 南無求那勇步如來 南無心求那如來 南無大鳴如來」

一百如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百如來。

「南無分明鳴如來 南無捨惡道如來 南無不死華如來 南無安庠眼如來 南無大燈明如來 南無不空苦行如來 南無牢眼如來 南無捨癲如來 南無相華如來 南無不思議形如來 南無普賢如來 南無涼冷勝如來 南無歡喜德如來 南無端正鳴如來 南無精意如來 南無賢光如來 南無牢華如來 南無不散意如來 南無祭祀德如來 南無願饒如來 南無樂解脫如來 南無超越駛流如來 南無調怨敵如來 南無無行捨如來 南無不死光如來 南無無垢思如來 南無雜音如來 南無無量光眼如來 南無勇力苦行如來 南無無量光眼如來 南無求那貯積如來 南無音喜鳴如來 南無大思惟如來 南無天淨如來 南無不死心行如來 南無最上燈如來 南無堅意如來 南無力勇步如來 南無阿羅如來 南無菩提光如來 南無上鳴音如來 南無六通音如來 南無威力如來 南無人名聞如來 南無決定華貯積如來 南無大髻如來 南無水王如來 南無怯行如來 南無憂意滅如來 南無大水勇步如來 南無月光如來 南無心健如來 南無解脫智如來 南無無行生如來 南無瞻波迦燈如來 南無功德供養如來 南無善思者如來 南無功德威色如來 南無眾信如來 南無上意如來 南無孫陀羅念信如來 南無蓮華形如來 南無人蓮華如來 南無精妙香如來 南無最上所供如來 南無心華如來 南無長上功德如來 南無虛空分別如來 南無天信如來 南無支低迦福處如來 南無月明如來 南無大堅如來 南無極力如來 南無智國如來 南無嚴意如來 南無山帝覺如來 南無端正分如來 南無最上功德如來 南無功德友如來 南無邪意捨如來 南無羅漢隨如來 南無功德香如來 南無無諍行如來 南無求那熏如來 南無大精進思如來 南無焰光如來 南無親勇步如來 南無深熏思如來 南無香喜如來 南無香象如來 南無選分覺如來 南無上意思如來 南無求那嚴如來 南無苦行主如來 南無智意如來 南無求那彌留如來 南無清淨音如來 南無攝選如來 南無功德淨如來 南無月示現如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無分明鳴如來 南無捨惡道如來 南無不死華如來 南無安庠眼如來 南無大燈明如來 南無不空苦行如來 南無牢眼如來 南無捨癲如來 南無相華如來 南無不思議形如來 南無普賢如來 南無涼冷勝如來 南無歡喜德如來 南無端正鳴如來 南無精意如來 南無賢光如來 南無牢華如來 南無不散意如來 南無祭祀德如來 南無願饒如來 南無樂解脫如來 南無超越駛流如來 南無調怨敵如來 南無無行捨如來 南無不死光如來 南無無垢思如來 南無雜音如來 南無無量光眼如來 南無勇力苦行如來 南無無量光眼如來 南無求那貯積如來 南無音喜鳴如來 南無大思惟如來 南無天淨如來 南無不死心行如來 南無最上燈如來 南無堅意如來 南無力勇步如來 南無阿羅如來 南無菩提光如來 南無上鳴音如來 南無六通音如來 南無威力如來 南無人名聞如來 南無決定華貯積如來 南無大髻如來 南無水王如來 南無怯行如來 南無憂意滅如來 南無大水勇步如來 南無月光如來 南無心健如來 南無解脫智如來 南無無行生如來 南無瞻波迦燈如來 南無功德供養如來 南無善思者如來 南無功德威色如來 南無眾信如來 南無上意如來 南無孫陀羅念信如來 南無蓮華形如來 南無人蓮華如來 南無精妙香如來 南無最上所供如來 南無心華如來 南無長上功德如來 南無虛空分別如來 南無天信如來 南無支低迦福處如來 南無月明如來 南無大堅如來 南無極力如來 南無智國如來 南無嚴意如來 南無山帝覺如來 南無端正分如來 南無最上功德如來 南無功德友如來 南無邪意捨如來 南無羅漢隨如來 南無功德香如來 南無無諍行如來 南無求那熏如來 南無大精進思如來 南無焰光如來 南無親勇步如來 南無深熏思如來 南無香喜如來 南無香象如來 南無選分覺如來 南無上意思如來 南無求那嚴如來 南無苦行主如來 南無智意如來 南無求那彌留如來 南無清淨音如來 南無攝選如來 南無功德淨如來 南無月示現如來」

二百如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百如來。

「南無求那積光如來 南無法力如來 南無邪意息如來 南無叫王如來 南無調伏根如來 南無極意如來 南無不死焰如來 南無不死思如來 南無求那最勝如來 南無愛髻如來 南無不伏色如來 南無普信如來 南無莊嚴王如來 南無無邊精進如來 南無無邊樂如來 南無威焰如來 南無菩提王如來 南無無礙覺如來 南無眼目者如來 南無喜分如來 南無偈者如來 南無智藏如來 南無智焰如來 南無法行如來 南無利益如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無求那積光如來 南無法力如來 南無邪意息如來 南無叫王如來 南無調伏根如來 南無極意如來 南無不死焰如來 南無不死思如來 南無求那最勝如來 南無愛髻如來 南無不伏色如來 南無普信如來 南無莊嚴王如來 南無無邊精進如來 南無無邊樂如來 南無威焰如來 南無菩提王如來 南無無礙覺如來 南無眼目者如來 南無喜分如來 南無偈者如來 南無智藏如來 南無智焰如來 南無法行如來 南無利益如來」

四千七百二十五如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四千七百二十五如來。

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「已聞如是世尊名， 若有智者莫放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已聞如是世尊名， 若有智者莫放逸，

勿令此會皆不值， 惡道苦中流轉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿令此會皆不值， 惡道苦中流轉行。

應住持戒當順忍， 應信多聞在空閑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應住持戒當順忍， 應信多聞在空閑，

當應滿已甚深忍， 彼應當見如是尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當應滿已甚深忍， 彼應當見如是尊。

若作惡業億數劫， 未知惡業果報者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若作惡業億數劫， 未知惡業果報者，

彼盡一切當作佛， 持已如是諸佛名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼盡一切當作佛， 持已如是諸佛名。」

佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩、大比丘眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人、非人等，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已，彌勒菩薩摩訶薩及諸菩薩、大比丘眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人、非人等，聞佛所說，歡喜奉行。