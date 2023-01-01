五千五百佛名神呪除障滅罪經

五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第七

大隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛多譯

「南無分威如來 南無無缺如來 南無善體如來 南無月光如來 南無無比如來 南無蜜面如來 南無月形如來 南無閃得如來 南無寂行如來 南無不動如來 南無應說如來 南無求那開如來 南無轉眼如來 南無莊嚴王如來 南無最上行如來 南無最高如來 南無蓮華功德如來 南無寶嚴如來 南無善賢如來 南無寶出如來 南無善聰如來 南無不死光如來 南無海德如來 南無善有德如來 南無鬘王如來 南無智名稱如來 南無寶高如來 南無刪闍耶如來 南無求那明如來 南無叫名稱如來 南無叫聲如來 南無滿月如來 南無丈夫焰如來 南無蓮華焰如來 南無善光如來 南無燈王如來 南無莊嚴相如來 南無焰相如來 南無焰王如來 南無殊帝沙迦如來 南無無比名稱如來 南無無譬喻名稱如來 南無蓮華引如來 南無富沙如來 南無明徹如來 南無丈夫如來 南無廣目如來 南無不求利如來 南無嚴熾將如來 南無福德威如來 南無發步如來 南無無礙覺如來 南無羅睺天如來 南無智焰如來 南無御者如來 南無智主劫波如來 南無華幢如來 南無羅睺羅如來 南無大藥如來 南無宿王如來 南無福德像如來 南無德叉迦如來 南無遠至名稱如來 南無福德手如來 南無怛車如來 南無叫王如來 南無天王如來 南無日焰如來 南無法庫如來 南無善意如來 南無求那分別如來 南無求那主劫波如來 南無金剛仙如來 南無智聚如來 南無善住如來 南無苦行覺如來 南無梵鳴如來 南無龍者如來 南無雷音如來 南無求那上如來 南無愛眾如來 南無雲磨音如來 南無智幢如來 南無般若聚如來 南無明相如來 南無安慰如來 南無梵志如來 南無首如來 南無姿態眼如來 南無目者如來 南無德者如來 南無龍德如來 南無實相如來 南無智者如來 南無裝挍如來 南無恣態鳴如來 南無倚鳴如來 南無寶賢光如來 南無寶煥明如來 南無明德如來 南無師子者如來 南無月齊如來 南無種種說如來 南無月說如來 南無智健如來 南無蓮華聚如來 南無雷如來 南無勇步如來 南無供養焰如來 南無福德聚勝色如來 南無那羅延無行如來 南無樹帝沙如來 南無凡德如來 南無妙聲如來 南無交藏如來 南無無礙藏如來 南無勝德如來 南無勝智如來 南無妙勝如來 南無智勇涉如來 南無焰意如來 南無大焰如來 南無陀羅特天如來 南無或者如來 南無善光如來 南無名稱功德如來 南無寂伏如來 南無善色如來 南無寶者如來 南無無塵如來 南無成梨如來 南無師子如來 南無師子將如來 南無因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無分威如來 南無無缺如來 南無善體如來 南無月光如來 南無無比如來 南無蜜面如來 南無月形如來 南無閃得如來 南無寂行如來 南無不動如來 南無應說如來 南無求那開如來 南無轉眼如來 南無莊嚴王如來 南無最上行如來 南無最高如來 南無蓮華功德如來 南無寶嚴如來 南無善賢如來 南無寶出如來 南無善聰如來 南無不死光如來 南無海德如來 南無善有德如來 南無鬘王如來 南無智名稱如來 南無寶高如來 南無刪闍耶如來 南無求那明如來 南無叫名稱如來 南無叫聲如來 南無滿月如來 南無丈夫焰如來 南無蓮華焰如來 南無善光如來 南無燈王如來 南無莊嚴相如來 南無焰相如來 南無焰王如來 南無殊帝沙迦如來 南無無比名稱如來 南無無譬喻名稱如來 南無蓮華引如來 南無富沙如來 南無明徹如來 南無丈夫如來 南無廣目如來 南無不求利如來 南無嚴熾將如來 南無福德威如來 南無發步如來 南無無礙覺如來 南無羅睺天如來 南無智焰如來 南無御者如來 南無智主劫波如來 南無華幢如來 南無羅睺羅如來 南無大藥如來 南無宿王如來 南無福德像如來 南無德叉迦如來 南無遠至名稱如來 南無福德手如來 南無怛車如來 南無叫王如來 南無天王如來 南無日焰如來 南無法庫如來 南無善意如來 南無求那分別如來 南無求那主劫波如來 南無金剛仙如來 南無智聚如來 南無善住如來 南無苦行覺如來 南無梵鳴如來 南無龍者如來 南無雷音如來 南無求那上如來 南無愛眾如來 南無雲磨音如來 南無智幢如來 南無般若聚如來 南無明相如來 南無安慰如來 南無梵志如來 南無首如來 南無姿態眼如來 南無目者如來 南無德者如來 南無龍德如來 南無實相如來 南無智者如來 南無裝挍如來 南無恣態鳴如來 南無倚鳴如來 南無寶賢光如來 南無寶煥明如來 南無明德如來 南無師子者如來 南無月齊如來 南無種種說如來 南無月說如來 南無智健如來 南無蓮華聚如來 南無雷如來 南無勇步如來 南無供養焰如來 南無福德聚勝色如來 南無那羅延無行如來 南無樹帝沙如來 南無凡德如來 南無妙聲如來 南無交藏如來 南無無礙藏如來 南無勝德如來 南無勝智如來 南無妙勝如來 南無智勇涉如來 南無焰意如來 南無大焰如來 南無陀羅特天如來 南無或者如來 南無善光如來 南無名稱功德如來 南無寂伏如來 南無善色如來 南無寶者如來 南無無塵如來 南無成梨如來 南無師子如來 南無師子將如來 南無因

陀羅將如來 南無婆姿婆如來 南無名稱如來 南無勝者如來 南無勝繖如來 南無福焰如來 南無樹帝伽如來 南無善焰如來 南無作方便如來 南無燈王如來 南無智積如來 南無分天如來 南無勝天如來 南無王者如來 南無解脫如來 南無便者如來 南無解脫行如來 南無善色如來 南無諸羅如來 南無金聚所如來 南無羅睺天如來 南無羅睺賢如來 南無難勝如來 南無無尼光明如來 南無無那那如來 南無淨者如來 南無安哀如來 南無月焰如來 南無金光如來 南無異事如來 南無端正如來 南無眾主如來 南無天者如來 南無眾生天如來 南無法盡如來 南無法眼如來 南無福德如來 南無勝手如來 南無無行如來 南無妙者如來 南無智者如來 南無妙智如來 南無細覺如來 南無山成如來 南無藥者如來 南無宿王如來 南無解脫者如來 南無光藏如來 南無或力如來 南無金莊如來 南無可覺如來 南無厭名聞如來 南無名稱者如來 南無不雜如來 南無無垢光如來 南無實焰如來 南無希有如來 南無實聚如來 南無善音如來 南無眾王如來 南無山王如來 南無法積如來 南無解脫惑如來 南無端正如來 南無端正身如來 南無寂體如來 南無吉體如來 南無身體如來 南無妙言如來 南無妙音語如來 南無師子國如來 南無師子牙如來 南無婆囉那那如來 南無水天如來 南無婆囉如來 南無世供養如來 南無世主如來 南無容者如來 南無福德者如來 南無師子助如來 南無師子脇如來 南無師子行如來 南無法勇涉如來 南無法行行如來 南無樂身如來 南無不動色如來 南無成王如來 南無眼者如來 南無忍者如來 南無不伏者如來 南無色成如來 南無就者如來 南無覺者如來 南無挍者如來 南無照顯如來 南無定梨覺者如來 南無光焰如來 南無香或如來 南無令喜如來 南無不空行如來 南無不空勇涉如來 南無智見如來 南無海志如來 南無勝色如來 南無善色如來 南無善步如來 南無意身如來 南無大意身如來 南無名稱如來 南無叫名稱如來 南無淨者如來 南無燈者如來 南無大燈如來 南無淨身如來 南無日者如來 南無天日如來 南無智具如來 南無和合身如來 南無或力如來 南無自或如來 南無利利者如來 南無婆耆羅他如來 南無婆耆囉娑如來 南無金者如來 南無金光如來 南無最上如來 南無解脫者如來 南無結者如來 南無無色上如來 南無解脫諸罪如來 南無如法行如來 南無安行如來 南無住香如來 南無寂伏勝如來 南無離伏如來 南無智庫如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅將如來 南無婆姿婆如來 南無名稱如來 南無勝者如來 南無勝繖如來 南無福焰如來 南無樹帝伽如來 南無善焰如來 南無作方便如來 南無燈王如來 南無智積如來 南無分天如來 南無勝天如來 南無王者如來 南無解脫如來 南無便者如來 南無解脫行如來 南無善色如來 南無諸羅如來 南無金聚所如來 南無羅睺天如來 南無羅睺賢如來 南無難勝如來 南無無尼光明如來 南無無那那如來 南無淨者如來 南無安哀如來 南無月焰如來 南無金光如來 南無異事如來 南無端正如來 南無眾主如來 南無天者如來 南無眾生天如來 南無法盡如來 南無法眼如來 南無福德如來 南無勝手如來 南無無行如來 南無妙者如來 南無智者如來 南無妙智如來 南無細覺如來 南無山成如來 南無藥者如來 南無宿王如來 南無解脫者如來 南無光藏如來 南無或力如來 南無金莊如來 南無可覺如來 南無厭名聞如來 南無名稱者如來 南無不雜如來 南無無垢光如來 南無實焰如來 南無希有如來 南無實聚如來 南無善音如來 南無眾王如來 南無山王如來 南無法積如來 南無解脫惑如來 南無端正如來 南無端正身如來 南無寂體如來 南無吉體如來 南無身體如來 南無妙言如來 南無妙音語如來 南無師子國如來 南無師子牙如來 南無婆囉那那如來 南無水天如來 南無婆囉如來 南無世供養如來 南無世主如來 南無容者如來 南無福德者如來 南無師子助如來 南無師子脇如來 南無師子行如來 南無法勇涉如來 南無法行行如來 南無樂身如來 南無不動色如來 南無成王如來 南無眼者如來 南無忍者如來 南無不伏者如來 南無色成如來 南無就者如來 南無覺者如來 南無挍者如來 南無照顯如來 南無定梨覺者如來 南無光焰如來 南無香或如來 南無令喜如來 南無不空行如來 南無不空勇涉如來 南無智見如來 南無海志如來 南無勝色如來 南無善色如來 南無善步如來 南無意身如來 南無大意身如來 南無名稱如來 南無叫名稱如來 南無淨者如來 南無燈者如來 南無大燈如來 南無淨身如來 南無日者如來 南無天日如來 南無智具如來 南無和合身如來 南無或力如來 南無自或如來 南無利利者如來 南無婆耆羅他如來 南無婆耆囉娑如來 南無金者如來 南無金光如來 南無最上如來 南無解脫者如來 南無結者如來 南無無色上如來 南無解脫諸罪如來 南無如法行如來 南無安行如來 南無住香如來 南無寂伏勝如來 南無離伏如來 南無智庫如來

南無凡行如來 南無真陀那如來 南無阿輪伽如來 南無名者如來 南無淨身體如來 南無自行如來 南無因國如來 南無相國如來 南無蓮華手如來 南無無邊或如來 南無天焰如來 南無天幸如來 南無福德華如來 南無婆若華如來 南無自者如來 南無形觀如來 南無啼者如來 南無足智如來 南無足智知如來 南無凡者如來 南無修羅如來 南無自稱如來 南無凡衣如來 南無寶手如來 南無主王如來 南無鬘如來 南無阿奴摩羅陀那如來 南無無體患如來 南無阿婆摩奴夜如來 南無勝威如來 南無福德或如來 南無耆多如來 南無修梨那如來 南無度泥如來 南無智指如來 南無成得如來 南無師子如來 南無孔雀如來 南無妙法如來 南無利益如來 南無色眾如來 南無信罔如來 南無焰者如來 南無不伏者如來 南無知智如來 南無光明如來 南無罔焰如來 南無無倒如來 南無留離幸如來 南無華者如來 南無天者如來 南無多者如來 南無自光如來 南無善光如來 南無具那光如來 南無不惜如來 南無念光如來 南無善光明如來 南無寶功德如來 南無華月如來 南無長失月如來 南無不華護如來 南無不華光如來 南無善意如來 南無不空雲如來 南無智者如來 南無光者如來 南無伽四那羅那如來 南無智特者如來 南無山者如來 南無不失瞿那如來 南無積力如來 南無善目如來 南無善明如來 南無安住如來 南無無思如來 南無羅睺如來 南無黑光如來 南無出世間如來 南無火光明如來 南無伽系多燈如來 南無智海如來 南無法自在山主如來 南無那羅那那如來 南無瞿那瞿致力如來 南無法自在如來 南無明者如來 南無善勒如來 南無安住利如來 南無瞿那或供如來 南無普智者如來 南無無量意如來 南無真實如來 南無光明宿陀如來 南無不覓思惟利如來 南無勝童如來 南無具容勝行如來 南無世間手得利如來 南無無諸患如來 南無妙度意覺如來 南無善焰如來 南無辯才色如來 南無善福處如來 南無瞿那海如來 南無恐怖如來 南無智貴如來 南無辯才眼如來 南無妙覺如來 南無涼冷者如來 南無寶光月如來 南無無有如來 南無大現如來 南無梵聲如來 南無善明如來 南無大智福地如來 南無普覺者如來 南無僧伽多那如來 南無有意如來 南無樹王如來 南無庠音如來 南無福臂如來 南無勢功德如來 南無愛師如來 南無熾盛如來 南無火車如來 南無鼓雲音如來 南無愛目如來 南無善智者如來 南無出世間者如來 南無求那聚德如來 南無出世間淨如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無凡行如來 南無真陀那如來 南無阿輪伽如來 南無名者如來 南無淨身體如來 南無自行如來 南無因國如來 南無相國如來 南無蓮華手如來 南無無邊或如來 南無天焰如來 南無天幸如來 南無福德華如來 南無婆若華如來 南無自者如來 南無形觀如來 南無啼者如來 南無足智如來 南無足智知如來 南無凡者如來 南無修羅如來 南無自稱如來 南無凡衣如來 南無寶手如來 南無主王如來 南無鬘如來 南無阿奴摩羅陀那如來 南無無體患如來 南無阿婆摩奴夜如來 南無勝威如來 南無福德或如來 南無耆多如來 南無修梨那如來 南無度泥如來 南無智指如來 南無成得如來 南無師子如來 南無孔雀如來 南無妙法如來 南無利益如來 南無色眾如來 南無信罔如來 南無焰者如來 南無不伏者如來 南無知智如來 南無光明如來 南無罔焰如來 南無無倒如來 南無留離幸如來 南無華者如來 南無天者如來 南無多者如來 南無自光如來 南無善光如來 南無具那光如來 南無不惜如來 南無念光如來 南無善光明如來 南無寶功德如來 南無華月如來 南無長失月如來 南無不華護如來 南無不華光如來 南無善意如來 南無不空雲如來 南無智者如來 南無光者如來 南無伽四那羅那如來 南無智特者如來 南無山者如來 南無不失瞿那如來 南無積力如來 南無善目如來 南無善明如來 南無安住如來 南無無思如來 南無羅睺如來 南無黑光如來 南無出世間如來 南無火光明如來 南無伽系多燈如來 南無智海如來 南無法自在山主如來 南無那羅那那如來 南無瞿那瞿致力如來 南無法自在如來 南無明者如來 南無善勒如來 南無安住利如來 南無瞿那或供如來 南無普智者如來 南無無量意如來 南無真實如來 南無光明宿陀如來 南無不覓思惟利如來 南無勝童如來 南無具容勝行如來 南無世間手得利如來 南無無諸患如來 南無妙度意覺如來 南無善焰如來 南無辯才色如來 南無善福處如來 南無瞿那海如來 南無恐怖如來 南無智貴如來 南無辯才眼如來 南無妙覺如來 南無涼冷者如來 南無寶光月如來 南無無有如來 南無大現如來 南無梵聲如來 南無善明如來 南無大智福地如來 南無普覺者如來 南無僧伽多那如來 南無有意如來 南無樹王如來 南無庠音如來 南無福臂如來 南無勢功德如來 南無愛師如來 南無熾盛如來 南無火車如來 南無鼓雲音如來 南無愛目如來 南無善智者如來 南無出世間者如來 南無求那聚德如來 南無出世間淨如來

南無法幢如來 南無智聲如來 南無上世如來 南無願解脫聲如來 南無智解脫意如來 南無求那威焰如來 南無微細主如來 南無那羅延者如來 南無辯輪如來 南無善祭祀如來 南無月面如來 南無善望如來 南無求那善來如來 南無求那積聚如來 南無相意如來 南無福德幢如來 南無辯國如來 南無空施如來 南無愛月如來 南無師子力如來 南無自在王如來 南無阿羅闍耶如來 南無滅無死如來 南無阿彌黎多耶如來 南無與恩如來 南無平等感如來 南無迦婁波耶如來 南無平等禪定如來 南無無有瞋如來 南無寂下如來 南無迷諸方如來 南無奢致多耶如來 南無善面如來 南無安庠如來 南無善賢如來 南無住速疾如來 南無智者如來 南無眾主如來 南無大天如來 南無說王如來 南無大威者如來 南無深意如來 南無甘露如來 南無法力如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無法幢如來 南無智聲如來 南無上世如來 南無願解脫聲如來 南無智解脫意如來 南無求那威焰如來 南無微細主如來 南無那羅延者如來 南無辯輪如來 南無善祭祀如來 南無月面如來 南無善望如來 南無求那善來如來 南無求那積聚如來 南無相意如來 南無福德幢如來 南無辯國如來 南無空施如來 南無愛月如來 南無師子力如來 南無自在王如來 南無阿羅闍耶如來 南無滅無死如來 南無阿彌黎多耶如來 南無與恩如來 南無平等感如來 南無迦婁波耶如來 南無平等禪定如來 南無無有瞋如來 南無寂下如來 南無迷諸方如來 南無奢致多耶如來 南無善面如來 南無安庠如來 南無善賢如來 南無住速疾如來 南無智者如來 南無眾主如來 南無大天如來 南無說王如來 南無大威者如來 南無深意如來 南無甘露如來 南無法力如來」

三千五百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三千五百。

「南無得他供養如來 南無富沙耶如來 南無婆羅破耶如來 南無三界如來 南無智慧如來 南無最漠如來 南無須梨耶那如來 南無揭婆耶如來 南無色者如來 南無降伏如來 南無福德形如來 南無寐促梨耶如來 南無思受胎如來 南無諸天供養如來 南無木叉幢如來 南無真髮如來 南無不死者如來 南無清淨如來 南無不死形如來 南無金剛如來 南無怨牢如來 南無堅牢如來 南無實堅如來 南無曉明如來 南無安庠步行如來 南無婆那避如來 南無淨光如來 南無光者如來 南無求那髻如來 南無無比功德如來 南無師子行如來 南無最為首行如來 南無最上起如來 南無華德如來 南無放光如來 南無頂形如來 南無蓮華如來 南無智愛如來 南無安庠莊嚴如來 南無不空行如來 南無生苦行如來 南無相幢如來 南無聞海如來 南無勇健如來 南無持寶如來 南無樂願如來 南無樂解脫如來 南無寶注如來 南無不空寶如來 南無巧智如來 南無無常如來 南無不下如來 南無智合喜如來 南無南摩耶如來 南無無比如來 南無令世喜如來 南無無聲如來 南無不怯如來 南無滅有愛如來 南無信福處如來 南無多天叫如來 南無寶步如來 南無蓮華手如來 南無功德如來 南無降伏諸怨如來 南無饒名聞如來 南無善國如來 南無華光如來 南無師子音如來 南無月上如來 南無上灰如來 南無自暗如來 南無動者如來 南無和合行如來 南無分闍耶如來 南無波羅提波耶如來 南無水地如來 南無福德燈如來 南無音髻如來 南無橋多摩耶如來 南無威力如來 南無安住意色如來 南無上色如來 南無善月如來 南無覺分華如來 南無華讚歎如來 南無可讚歎如來 南無善方如來 南無力智威如來 南無威巧如來 南無波羅提波耶如來 南無大燈明如來 南無善光如來 南無堅步如來 南無天聲如來 南無天聲淨如來 南無天淨如來 南無寂靜如來 南無日面如來 南無日者如來 南無樂解脫如來 南無解脫共行如來 南無勝戒光如來 南無功德光如來 南無苦行住如來 南無無有塵如來 南無堅牢如來 南無善住如來 南無牢上如來 南無世增長如來 南無燈者如來 南無婆訶梨陀耶如來 南無乾闥婆耶如來 南無香光如來 南無波吼聲如來 南無波光如來 南無因陀羅意如來 南無賢者如來 南無自主如來 南無分幢如來 南無善和二生如來 南無勝意如來 南無行行如來 南無勝覺行如來 南無無邊如來 南無寶愛如來 南無如法如來 南無滅脚跡如來 南無愛者如來 南無化威如來 南無大友如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無得他供養如來 南無富沙耶如來 南無婆羅破耶如來 南無三界如來 南無智慧如來 南無最漠如來 南無須梨耶那如來 南無揭婆耶如來 南無色者如來 南無降伏如來 南無福德形如來 南無寐促梨耶如來 南無思受胎如來 南無諸天供養如來 南無木叉幢如來 南無真髮如來 南無不死者如來 南無清淨如來 南無不死形如來 南無金剛如來 南無怨牢如來 南無堅牢如來 南無實堅如來 南無曉明如來 南無安庠步行如來 南無婆那避如來 南無淨光如來 南無光者如來 南無求那髻如來 南無無比功德如來 南無師子行如來 南無最為首行如來 南無最上起如來 南無華德如來 南無放光如來 南無頂形如來 南無蓮華如來 南無智愛如來 南無安庠莊嚴如來 南無不空行如來 南無生苦行如來 南無相幢如來 南無聞海如來 南無勇健如來 南無持寶如來 南無樂願如來 南無樂解脫如來 南無寶注如來 南無不空寶如來 南無巧智如來 南無無常如來 南無不下如來 南無智合喜如來 南無南摩耶如來 南無無比如來 南無令世喜如來 南無無聲如來 南無不怯如來 南無滅有愛如來 南無信福處如來 南無多天叫如來 南無寶步如來 南無蓮華手如來 南無功德如來 南無降伏諸怨如來 南無饒名聞如來 南無善國如來 南無華光如來 南無師子音如來 南無月上如來 南無上灰如來 南無自暗如來 南無動者如來 南無和合行如來 南無分闍耶如來 南無波羅提波耶如來 南無水地如來 南無福德燈如來 南無音髻如來 南無橋多摩耶如來 南無威力如來 南無安住意色如來 南無上色如來 南無善月如來 南無覺分華如來 南無華讚歎如來 南無可讚歎如來 南無善方如來 南無力智威如來 南無威巧如來 南無波羅提波耶如來 南無大燈明如來 南無善光如來 南無堅步如來 南無天聲如來 南無天聲淨如來 南無天淨如來 南無寂靜如來 南無日面如來 南無日者如來 南無樂解脫如來 南無解脫共行如來 南無勝戒光如來 南無功德光如來 南無苦行住如來 南無無有塵如來 南無堅牢如來 南無善住如來 南無牢上如來 南無世增長如來 南無燈者如來 南無婆訶梨陀耶如來 南無乾闥婆耶如來 南無香光如來 南無波吼聲如來 南無波光如來 南無因陀羅意如來 南無賢者如來 南無自主如來 南無分幢如來 南無善和二生如來 南無勝意如來 南無行行如來 南無勝覺行如來 南無無邊如來 南無寶愛如來 南無如法如來 南無滅脚跡如來 南無愛者如來 南無化威如來 南無大友如來

南無善友如來 南無寂行如來 南無寂向行如來 南無甘露主如來 南無彌婁光如來 南無聖者歎如來 南無降意如來 南無無邊威如來 南無墮意如來 南無熾威如來 南無月燈如來 南無形示現如來 南無善度果報如來 南無善喜如來 南無善愛如來 南無無憂如來 南無喜樂如來 南無寶光如來 南無可付信如來 南無福德步如來 南無求那海如來 南無雜色體如來 南無支帝耶如來 南無舍摩如來 南無降伏魔如來 南無度厄行如來 南無度厄如來 南無不破意如來 南無海者如來 南無摩拭如來 南無摩尼真珠王如來 南無畢利耶娑耶如來 南無佛幢如來 南無智音如來 南無善功德如來 南無空名稱如來 南無梵者如來 南無被梵降如來 南無樂識如來 南無樂智如來 南無神通幢如來 南無伏主劫如來 南無生主劫如來 南無持地如來 南無日光如來 南無羅睺月如來 南無華光如來 南無華明如來 南無無怨如來 南無明主如來 南無華明如來 南無福德愛如來 南無善力如來 南無善鳴如來 南無法自在如來 南無梵音如來 南無善以治如來 南無善長如來 南無無錯意如來 南無月者如來 南無大叫如來 南無說名稱如來 南無無邊辯才幢如來 南無想意如來 南無叫威如來 南無世自在如來 南無徒摩耶如來 南無失母如來 南無不死者如來 南無善月者如來 南無無邊辯才如來 南無拭苦行如來 南無安庠苦行如來 南無堪供養如來 南無供養度無憂如來 南無徹無憂如來 南無愛安慧如來 南無世間意如來 南無愛分如來 南無愛跡如來 南無善生跡如來 南無優波羅耶如來 南無華索如來 南無華上如來 南無無邊辯才焰如來 南無仙者如來 南無最妙如來 南無微細淨如來 南無眾精進如來 南無求那精進如來 南無堅牢如來 南無天首如來 南無最為上如來 南無寶首如來 南無畢竟寶如來 南無清淨如來 南無薄祁羅他如來 南無果報聚如來 南無福德意如來 南無多焰如來 南無無邊求那如來 南無焰威如來 南無無邊求那威聚如來 南無師子安庠行如來 南無師子奮迅行如來 南無不動者無如來 南無淨者如來 南無波羅西那耶如來 南無度光明如來 南無徹苦行如來 南無去聲如來 南無龍聲如來 南無持輪如來 南無輪次如來 南無色勝愛如來 南無法月如來 南無勝婆蘇如來 南無法頭如來 南無無邊名稱如來 南無雲幢如來 南無聚行如來 南無智行如來 南無善者如來 南無虛空者如來 南無虛空如來 南無天王如來 南無摩尼淨如來 南無那羅延取如來 南無善才如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無善友如來 南無寂行如來 南無寂向行如來 南無甘露主如來 南無彌婁光如來 南無聖者歎如來 南無降意如來 南無無邊威如來 南無墮意如來 南無熾威如來 南無月燈如來 南無形示現如來 南無善度果報如來 南無善喜如來 南無善愛如來 南無無憂如來 南無喜樂如來 南無寶光如來 南無可付信如來 南無福德步如來 南無求那海如來 南無雜色體如來 南無支帝耶如來 南無舍摩如來 南無降伏魔如來 南無度厄行如來 南無度厄如來 南無不破意如來 南無海者如來 南無摩拭如來 南無摩尼真珠王如來 南無畢利耶娑耶如來 南無佛幢如來 南無智音如來 南無善功德如來 南無空名稱如來 南無梵者如來 南無被梵降如來 南無樂識如來 南無樂智如來 南無神通幢如來 南無伏主劫如來 南無生主劫如來 南無持地如來 南無日光如來 南無羅睺月如來 南無華光如來 南無華明如來 南無無怨如來 南無明主如來 南無華明如來 南無福德愛如來 南無善力如來 南無善鳴如來 南無法自在如來 南無梵音如來 南無善以治如來 南無善長如來 南無無錯意如來 南無月者如來 南無大叫如來 南無說名稱如來 南無無邊辯才幢如來 南無想意如來 南無叫威如來 南無世自在如來 南無徒摩耶如來 南無失母如來 南無不死者如來 南無善月者如來 南無無邊辯才如來 南無拭苦行如來 南無安庠苦行如來 南無堪供養如來 南無供養度無憂如來 南無徹無憂如來 南無愛安慧如來 南無世間意如來 南無愛分如來 南無愛跡如來 南無善生跡如來 南無優波羅耶如來 南無華索如來 南無華上如來 南無無邊辯才焰如來 南無仙者如來 南無最妙如來 南無微細淨如來 南無眾精進如來 南無求那精進如來 南無堅牢如來 南無天首如來 南無最為上如來 南無寶首如來 南無畢竟寶如來 南無清淨如來 南無薄祁羅他如來 南無果報聚如來 南無福德意如來 南無多焰如來 南無無邊求那如來 南無焰威如來 南無無邊求那威聚如來 南無師子安庠行如來 南無師子奮迅行如來 南無不動者無如來 南無淨者如來 南無波羅西那耶如來 南無度光明如來 南無徹苦行如來 南無去聲如來 南無龍聲如來 南無持輪如來 南無輪次如來 南無色勝愛如來 南無法月如來 南無勝婆蘇如來 南無法頭如來 南無無邊名稱如來 南無雲幢如來 南無聚行如來 南無智行如來 南無善者如來 南無虛空者如來 南無虛空如來 南無天王如來 南無摩尼淨如來 南無那羅延取如來 南無善才如來

南無善燈如來 南無燈者如來 南無寶音鳴如來 南無眾主王如來 南無羅漢藏如來 南無無畏如來 南無師子步如來 南無師子意如來 南無寶者如來 南無名稱如來 南無已作利如來 南無作現如來 南無有丈夫上如來 南無有善華如來 南無滿足光明王如來 南無高豪如來 南無不可稱辯才王如來 南無分別智音如來 南無師子堅牢如來 南無師子牙如來 南無安庠步如來 南無福德燈月如來 南無吉祥如來 南無無憂如來 南無難降伏如來 南無無憂國如來 南無人月如來 南無月月如來 南無日光明如來 南無大步如來 南無國土如來 南無意思如來 南無意眠如來 南無法味如來 南無勝教如來 南無水勝如來 南無最力如來 南無那若華如來 南無牢音如來 南無和合如來 南無善供養如來 南無說利如來 南無善徹苦行如來 南無樹幢如來 南無無有倉庫如來 南無大光如來 南無尼胎藏如來 南無愛淨如來 南無一利鉢多羅夜如來 南無無邊色如來 南無人師子如來 南無商主如來 南無師子行如來 南無瞻聞那摩那如來 南無大崖如來 南無妙音如來 南無無邊焰如來 南無意喜散如來 南無福德燈如來 南無善顯如來 南無意喜威如來 南無甘露無憂如來 南無曉意喜如來 南無無垢名稱如來 南無除幢如來 南無蹙𭧹聖如來 南無等示現如來 南無難勝如來 南無威明如來 南無堅步如來 南無妙若聞如來 南無無邊色如來 南無大淨如來 南無甜鳴如來 南無不動力如來 南無無邊莊嚴如來 南無威聚如來 南無定意如來 南無堅牢如來 南無愛解脫如來 南無不死憂如來 南無普觀如來 南無摩訶阿羅呵那耶如來 南無一切威如來 南無國供養如來 南無形功德如來 南無重懺悔如來 南無莊嚴光明如來 南無師子奮迅如來 南無毘摩闍訶耶如來 南無善觀如來 南無不死步如來 南無月光明如來 南無大名聞如來 南無覆諸根如來 南無淨意如來 南無無礙輪如來 南無甘露音如來 南無降伏神祇如來 南無眾神祇如來 南無神通威如來 南無求那王如來 南無無邊色如來 南無大力如來 南無安庠示嚴如來 南無無礙示現如來 南無師子香如來 南無普觀察如來 南無勇德如來 南無善觀如來 南無善顏色如來 南無意名聞如來 南無寶莊嚴如來 南無熾盛光如來 南無解脫勇如來 南無求那莊嚴如來 南無決了意如來 南無智相如來 南無不動意如來 南無付信意如來 南無可喜如來 南無樂實如來 南無火音如來 南無善睍如來 南無無邊威如來 南無意喜思如來 南無羅漢名稱如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無善燈如來 南無燈者如來 南無寶音鳴如來 南無眾主王如來 南無羅漢藏如來 南無無畏如來 南無師子步如來 南無師子意如來 南無寶者如來 南無名稱如來 南無已作利如來 南無作現如來 南無有丈夫上如來 南無有善華如來 南無滿足光明王如來 南無高豪如來 南無不可稱辯才王如來 南無分別智音如來 南無師子堅牢如來 南無師子牙如來 南無安庠步如來 南無福德燈月如來 南無吉祥如來 南無無憂如來 南無難降伏如來 南無無憂國如來 南無人月如來 南無月月如來 南無日光明如來 南無大步如來 南無國土如來 南無意思如來 南無意眠如來 南無法味如來 南無勝教如來 南無水勝如來 南無最力如來 南無那若華如來 南無牢音如來 南無和合如來 南無善供養如來 南無說利如來 南無善徹苦行如來 南無樹幢如來 南無無有倉庫如來 南無大光如來 南無尼胎藏如來 南無愛淨如來 南無一利鉢多羅夜如來 南無無邊色如來 南無人師子如來 南無商主如來 南無師子行如來 南無瞻聞那摩那如來 南無大崖如來 南無妙音如來 南無無邊焰如來 南無意喜散如來 南無福德燈如來 南無善顯如來 南無意喜威如來 南無甘露無憂如來 南無曉意喜如來 南無無垢名稱如來 南無除幢如來 南無蹙𭧹聖如來 南無等示現如來 南無難勝如來 南無威明如來 南無堅步如來 南無妙若聞如來 南無無邊色如來 南無大淨如來 南無甜鳴如來 南無不動力如來 南無無邊莊嚴如來 南無威聚如來 南無定意如來 南無堅牢如來 南無愛解脫如來 南無不死憂如來 南無普觀如來 南無摩訶阿羅呵那耶如來 南無一切威如來 南無國供養如來 南無形功德如來 南無重懺悔如來 南無莊嚴光明如來 南無師子奮迅如來 南無毘摩闍訶耶如來 南無善觀如來 南無不死步如來 南無月光明如來 南無大名聞如來 南無覆諸根如來 南無淨意如來 南無無礙輪如來 南無甘露音如來 南無降伏神祇如來 南無眾神祇如來 南無神通威如來 南無求那王如來 南無無邊色如來 南無大力如來 南無安庠示嚴如來 南無無礙示現如來 南無師子香如來 南無普觀察如來 南無勇德如來 南無善觀如來 南無善顏色如來 南無意名聞如來 南無寶莊嚴如來 南無熾盛光如來 南無解脫勇如來 南無求那莊嚴如來 南無決了意如來 南無智相如來 南無不動意如來 南無付信意如來 南無可喜如來 南無樂實如來 南無火音如來 南無善睍如來 南無無邊威如來 南無意喜思如來 南無羅漢名稱如來

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