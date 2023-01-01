五千五百佛名神呪除障滅罪經

五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第六

大隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛多譯

「南無焰積如來 南無光明功德如來 南無除兩圓如來 南無不死佛華焰如來 南無別彌留如來 南無善現如來 南無善目如來 南無最勝眾如來 南無寶華如來 南無寶所出如來 南無月華如來 南無一切帶鎧甲如來 南無一切生死煩惱蹴踏如來 南無無邊辯才如來 南無爭義不怯如來 南無一切攀辯才行如來 南無普香焰如來 南無香象如來 南無香牛主如來 南無香舍如來 南無圓光如來 南無焰王如來 南無蓮華最王如來 南無佛牛王如來 南無無邊牛王如來 南無善鎧如來 南無善鎧功德如來 南無散華如來 南無香華如來 南無香華蓋如來 南無瓔珞如來 南無華窟如來 南無金華如來 南無香不澁迦華如來 南無彌留王如來 南無彌留主如來 南無眾生最上鎧鉀如來 南無眾生不定轉如來 南無善行如來 南無著鎧如來 南無善華如來 南無普放解脫焰如來 南無解脫蓮華功德如來 南無寶羅網如來 南無最上王如來 南無一蓋遍覆諸剎如來 南無星宿王如來 南無善滿肩如來 南無發王如來 南無香熏者如來 南無無邊智牛王如來 南無不空著鎧如來 南無不空見如來 南無無礙眼如來 南無阿閦初發心共如來 南無無邊目如來 南無燈主如來 南無普作光明如來 南無安詳遊步如來 南無散諸憂如來 南無無憂如來 南無生功德如來 南無瞿那王如來 南無光明如來 南無勝彌留如來 南無香醉如來 南無憍陳如如來 南無處所功德如來 南無紅華功德如來 南無華所出如來 南無智視如來 南無勝眷屬如來 南無普光明如來 南無月上焰如來 南無諸方名稱如來 南無度王如來 南無無邊光明功德如來 南無香最勝彌留如來 南無無畏如來 南無安隱所生功德如來 南無無邊瞿那勝行所生功德如來 南無一切瞿那妙莊嚴如來 南無華王如來 南無難降幢如來 南無自在藏焰如來 南無常蓮華最上王如來 南無無畏行所出如來 南無齊整音如來 南無虛空圓淨如來 南無彌留光明如來 南無作燈如來 南無蓮華上焰如來 南無名稱習如來 南無名稱厚如來 南無娑羅主王如來 南無無邊焰光如來 南無拘留孫如來 南無拘那含牟尼如來 南無迦葉如來 南無釋迦牟尼如來 南無彌勒如來 南無師子如來 南無東方明如來 南無牟那耶如來 南無華如來 南無大華如來 南無華幢如來 南無善宿如來 南無善明如來 南無商主如來 南無大臂如來 南無大力如來 南無藥者如來 南無月幢如來 南無名稱相如來 南無涼冷相如來 南無大光明如來 南無牟尼聚如來 南無脫取如來 南無堅䩕如來 南無毘盧遮那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無焰積如來 南無光明功德如來 南無除兩圓如來 南無不死佛華焰如來 南無別彌留如來 南無善現如來 南無善目如來 南無最勝眾如來 南無寶華如來 南無寶所出如來 南無月華如來 南無一切帶鎧甲如來 南無一切生死煩惱蹴踏如來 南無無邊辯才如來 南無爭義不怯如來 南無一切攀辯才行如來 南無普香焰如來 南無香象如來 南無香牛主如來 南無香舍如來 南無圓光如來 南無焰王如來 南無蓮華最王如來 南無佛牛王如來 南無無邊牛王如來 南無善鎧如來 南無善鎧功德如來 南無散華如來 南無香華如來 南無香華蓋如來 南無瓔珞如來 南無華窟如來 南無金華如來 南無香不澁迦華如來 南無彌留王如來 南無彌留主如來 南無眾生最上鎧鉀如來 南無眾生不定轉如來 南無善行如來 南無著鎧如來 南無善華如來 南無普放解脫焰如來 南無解脫蓮華功德如來 南無寶羅網如來 南無最上王如來 南無一蓋遍覆諸剎如來 南無星宿王如來 南無善滿肩如來 南無發王如來 南無香熏者如來 南無無邊智牛王如來 南無不空著鎧如來 南無不空見如來 南無無礙眼如來 南無阿閦初發心共如來 南無無邊目如來 南無燈主如來 南無普作光明如來 南無安詳遊步如來 南無散諸憂如來 南無無憂如來 南無生功德如來 南無瞿那王如來 南無光明如來 南無勝彌留如來 南無香醉如來 南無憍陳如如來 南無處所功德如來 南無紅華功德如來 南無華所出如來 南無智視如來 南無勝眷屬如來 南無普光明如來 南無月上焰如來 南無諸方名稱如來 南無度王如來 南無無邊光明功德如來 南無香最勝彌留如來 南無無畏如來 南無安隱所生功德如來 南無無邊瞿那勝行所生功德如來 南無一切瞿那妙莊嚴如來 南無華王如來 南無難降幢如來 南無自在藏焰如來 南無常蓮華最上王如來 南無無畏行所出如來 南無齊整音如來 南無虛空圓淨如來 南無彌留光明如來 南無作燈如來 南無蓮華上焰如來 南無名稱習如來 南無名稱厚如來 南無娑羅主王如來 南無無邊焰光如來 南無拘留孫如來 南無拘那含牟尼如來 南無迦葉如來 南無釋迦牟尼如來 南無彌勒如來 南無師子如來 南無東方明如來 南無牟那耶如來 南無華如來 南無大華如來 南無華幢如來 南無善宿如來 南無善明如來 南無商主如來 南無大臂如來 南無大力如來 南無藥者如來 南無月幢如來 南無名稱相如來 南無涼冷相如來 南無大光明如來 南無牟尼聚如來 南無脫取如來 南無堅䩕如來 南無毘盧遮那

如來 南無日胎如來 南無月胎如來 南無饒焰如來 南無善明如來 南無無憂如來 南無致沙如來 南無東方燈如來 南無持鬘如來 南無瞿那光明如來 南無示現義如來 南無燈如來 南無多如來 南無祇多如來 南無滅者如來 南無安善如來 南無滿足如來 南無嚴熾如來 南無堅彊如來 南無功德威如來 南無堅功德如來 南無難降如來 南無瞿那幢如來 南無阿囉呵擔如來 南無眾主如來 南無領眾如來 南無梵鳴如來 南無堅牢如來 南無著鎧如來 南無不嚴猛如來 南無不劇戲如來 南無作光明如來 南無大彌留如來 南無金剛如來 南無勝者如來 南無無恐怖如來 南無寶如如來 南無生者如來 南無蓮華如來 南無力將如來 南無華者如來 南無華焰如來 南無眾愛如來 南無大威如來 南無梵者如來 南無梵志如來 南無無量壽如來 南無無量光如來 南無龍遊戲如來 南無龍德如來 南無堅遊步如來 南無不空現如來 南無精進德如來 南無賢護如來 南無有力如來 南無喜如來 南無不墮如來 南無不上如來 南無師子幢如來 南無難勝如來 南無法則如來 南無歡喜王如來 南無調御如來 南無喜分如來 南無婆留那如來 南無瞿那臂如來 南無香象臂如來 南無顯望如來 南無雲音如來 南無善思如來 南無善意如來 南無孔穴如來 南無涼冷如來 南無大涼冷如來 南無獸王如來 南無大名稱如來 南無摩尼髻如來 南無嚴如來 南無師子行如來 南無樹如來 南無步如來 南無降伏滅諍如來 南無降伏者如來 南無般若積如來 南無善正住如來 南無除疑意如來 南無象如來 南無不死覺如來 南無善色如來 南無智如來 南無智焰如來 南無堅誓如來 南無吉祥如來 南無實想如來 南無蓮華如來 南無那羅延如來 南無善臂如來 南無善財如來 南無智德如來 南無瞿那焰光如來 南無梵德如來 南無世間燈如來 南無不異作如來 南無作寶如來 南無華天如來 南無甘露師子意如來 南無善思義如來 南無法自在如來 南無名稱意如來 南無稱意如來 南無辯積如來 南無金剛幢如來 南無利益如來 南無遊戲如來 南無除幢如來 南無除暗如來 南無多天如來 南無彌留幢如來 南無由眾如來 南無自在眾如來 南無最勝寶孕如來 南無蓮華胎孕如來 南無不墮行如來 南無最上如來 南無愛如來 南無致沙如來 南無摩尼角如來 南無大角如來 南無三界救如來 南無瞿那稱如來 南無小月如來 南無日月內族如來 南無日光如來 南無利如來 南無如底沙如來 南無師子幢如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來 南無日胎如來 南無月胎如來 南無饒焰如來 南無善明如來 南無無憂如來 南無致沙如來 南無東方燈如來 南無持鬘如來 南無瞿那光明如來 南無示現義如來 南無燈如來 南無多如來 南無祇多如來 南無滅者如來 南無安善如來 南無滿足如來 南無嚴熾如來 南無堅彊如來 南無功德威如來 南無堅功德如來 南無難降如來 南無瞿那幢如來 南無阿囉呵擔如來 南無眾主如來 南無領眾如來 南無梵鳴如來 南無堅牢如來 南無著鎧如來 南無不嚴猛如來 南無不劇戲如來 南無作光明如來 南無大彌留如來 南無金剛如來 南無勝者如來 南無無恐怖如來 南無寶如如來 南無生者如來 南無蓮華如來 南無力將如來 南無華者如來 南無華焰如來 南無眾愛如來 南無大威如來 南無梵者如來 南無梵志如來 南無無量壽如來 南無無量光如來 南無龍遊戲如來 南無龍德如來 南無堅遊步如來 南無不空現如來 南無精進德如來 南無賢護如來 南無有力如來 南無喜如來 南無不墮如來 南無不上如來 南無師子幢如來 南無難勝如來 南無法則如來 南無歡喜王如來 南無調御如來 南無喜分如來 南無婆留那如來 南無瞿那臂如來 南無香象臂如來 南無顯望如來 南無雲音如來 南無善思如來 南無善意如來 南無孔穴如來 南無涼冷如來 南無大涼冷如來 南無獸王如來 南無大名稱如來 南無摩尼髻如來 南無嚴如來 南無師子行如來 南無樹如來 南無步如來 南無降伏滅諍如來 南無降伏者如來 南無般若積如來 南無善正住如來 南無除疑意如來 南無象如來 南無不死覺如來 南無善色如來 南無智如來 南無智焰如來 南無堅誓如來 南無吉祥如來 南無實想如來 南無蓮華如來 南無那羅延如來 南無善臂如來 南無善財如來 南無智德如來 南無瞿那焰光如來 南無梵德如來 南無世間燈如來 南無不異作如來 南無作寶如來 南無華天如來 南無甘露師子意如來 南無善思義如來 南無法自在如來 南無名稱意如來 南無稱意如來 南無辯積如來 南無金剛幢如來 南無利益如來 南無遊戲如來 南無除幢如來 南無除暗如來 南無多天如來 南無彌留幢如來 南無由眾如來 南無自在眾如來 南無最勝寶孕如來 南無蓮華胎孕如來 南無不墮行如來 南無最上如來 南無愛如來 南無致沙如來 南無摩尼角如來 南無大角如來 南無三界救如來 南無瞿那稱如來 南無小月如來 南無日月內族如來 南無日光如來 南無利如來 南無如底沙如來 南無師子幢如來

南無辯罪魔王如來 南無魔王如來 南無功德孕如來 南無有邊示現如來 南無無邊示現如來 南無睒雷光如來 南無睒電光如來 南無金山如來 南無數得如來 南無師子德如來 南無難降幢如來 南無眾主如來 南無王主如來 南無喜名稱如來 南無燈名稱如來 南無堅精進如來 南無不缺名如來 南無稱如來 南無無比名稱如來 南無除畏如來 南無應供天如來 南無滅怖如來 南無大燈如來 南無世間明如來 南無世間光明如來 南無妙香如來 南無瞿那持最勝如來 南無離暗如來 南無除最勝如來 南無不損如來 南無自在如來 南無師子頰如來 南無寶稱如來 南無名如來 南無滅諸惡如來 南無持甘露如來 南無眾生月如來 南無持不死如來 南無善現如來 南無甘憙莊嚴如來 南無摩尼光明如來 南無功德聚者如來 南無山積如來 南無法手如來 南無思義善智如來 南無與悕望如來 南無寶聚如來 南無眾生劫波如來 南無猛用行如來 南無定意如來 南無分別蓋如來 南無分助如來 南無尊長如來 南無上功德如來 南無上山如如來 南無師子鳴如來 南無最勝師子鳴如來 南無遊戲如來 南無熾盛如來 南無丈夫勝如來 南無師子光明如來 南無華山如來 南無龍喜如來 南無香自在如來 南無無量名稱如來 南無力天如來 南無瞿那摩尼如來 南無瞿那鬘如來 南無龍臂如來 南無龍臂主如來 南無勝龍如來 南無莊嚴眼如來 南無度意如來 南無善度意如來 南無甘露眼如來 南無大仙如來 南無智勝如來 南無實顯如來 南無毘盧遮如來 南無寶幢如來 南無除疑如來 南無除疑惑如來 南無師子畏如來 南無心行如來 南無大熾光如來 南無善山如來 南無世間無上華如來 南無聲安庠如來 南無軍陀如來 南無無邊現如來 南無無死如來 南無善現如來 南無寶珠如來 南無大勝如來 南無成利如來 南無頻婆下如來 南無令淨如來 南無華幢如來 南無山主王如來 南無俱俱陀如來 南無無邊顯如來 南無甘露名稱如來 南無應供天如來 南無住利智如來 南無滿意如來 南無最卑名聞如來 南無無憂闇如來 南無除鬘如來 南無梵德如來 南無寶自在如來 南無梵天如來 南無陀羅尼自在如來 南無華目如來 南無龍解脫體如來 南無法光如來 南無法形如來 南無盡見如來 南無求那如來 南無求那青如來 南無三界供養如來 南無月形如來 南無涼冷如來 南無月面如來 南無犢子名如來 南無不棄撲名稱如來 南無光曉如來 南無寶形如來 南無寶相如來 南無上名稱如來 南無最 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無辯罪魔王如來 南無魔王如來 南無功德孕如來 南無有邊示現如來 南無無邊示現如來 南無睒雷光如來 南無睒電光如來 南無金山如來 南無數得如來 南無師子德如來 南無難降幢如來 南無眾主如來 南無王主如來 南無喜名稱如來 南無燈名稱如來 南無堅精進如來 南無不缺名如來 南無稱如來 南無無比名稱如來 南無除畏如來 南無應供天如來 南無滅怖如來 南無大燈如來 南無世間明如來 南無世間光明如來 南無妙香如來 南無瞿那持最勝如來 南無離暗如來 南無除最勝如來 南無不損如來 南無自在如來 南無師子頰如來 南無寶稱如來 南無名如來 南無滅諸惡如來 南無持甘露如來 南無眾生月如來 南無持不死如來 南無善現如來 南無甘憙莊嚴如來 南無摩尼光明如來 南無功德聚者如來 南無山積如來 南無法手如來 南無思義善智如來 南無與悕望如來 南無寶聚如來 南無眾生劫波如來 南無猛用行如來 南無定意如來 南無分別蓋如來 南無分助如來 南無尊長如來 南無上功德如來 南無上山如如來 南無師子鳴如來 南無最勝師子鳴如來 南無遊戲如來 南無熾盛如來 南無丈夫勝如來 南無師子光明如來 南無華山如來 南無龍喜如來 南無香自在如來 南無無量名稱如來 南無力天如來 南無瞿那摩尼如來 南無瞿那鬘如來 南無龍臂如來 南無龍臂主如來 南無勝龍如來 南無莊嚴眼如來 南無度意如來 南無善度意如來 南無甘露眼如來 南無大仙如來 南無智勝如來 南無實顯如來 南無毘盧遮如來 南無寶幢如來 南無除疑如來 南無除疑惑如來 南無師子畏如來 南無心行如來 南無大熾光如來 南無善山如來 南無世間無上華如來 南無聲安庠如來 南無軍陀如來 南無無邊現如來 南無無死如來 南無善現如來 南無寶珠如來 南無大勝如來 南無成利如來 南無頻婆下如來 南無令淨如來 南無華幢如來 南無山主王如來 南無俱俱陀如來 南無無邊顯如來 南無甘露名稱如來 南無應供天如來 南無住利智如來 南無滿意如來 南無最卑名聞如來 南無無憂闇如來 南無除鬘如來 南無梵德如來 南無寶自在如來 南無梵天如來 南無陀羅尼自在如來 南無華目如來 南無龍解脫體如來 南無法光如來 南無法形如來 南無盡見如來 南無求那如來 南無求那青如來 南無三界供養如來 南無月形如來 南無涼冷如來 南無月面如來 南無犢子名如來 南無不棄撲名稱如來 南無光曉如來 南無寶形如來 南無寶相如來 南無上名稱如來 南無最

上名稱如來 南無作光明如來 南無作光如來 南無無量威如來 南無毘羅摩如來 南無毘羅摩王如來 南無師子體如來 南無難勝如來 南無電如來 南無電勝如來 南無水滴如來 南無難降如來 南無求那聚如來 南無月相如來 南無勢至如來 南無無邊步如來 南無月如來 南無無垢如來 南無示現義如來 南無勇健如來 南無小月如來 南無求那焰如來 南無無垢意如來 南無善生如來 南無善天如來 南無無疑捨如來 南無持甘露如來 南無妙喜如來 南無不搥撲如來 南無不死如來 南無真如來 南無佛陀如來 南無淵如來 南無德叉迦如來 南無眾首如來 南無世間焰如來 南無多如來 南無福德身如來 南無無邊威如來 南無利意如來 南無威王如來 南無天王如來 南無除恚如來 南無華如來 南無除熱惱如來 南無善調如來 南無須達如來 南無名稱德如來 南無華者如來 南無華德如來 南無數華德如來 南無丈夫德如來 南無賢將如來 南無丈夫將如來 南無大德如來 南無寂行如來 南無寂意如來 南無名稱意如來 南無香象如來 南無那羅延如來 南無調善如來 南無不搥撲如來 南無日月如來 南無電憶如來 南無承者如來 南無大功德如來 南無尸利毱多如來 南無智日如來 南無成利如來 南無彌留積如來 南無怨調如來 南無蓮華如來 南無羅漢名稱如來 南無智步如來 南無善除我如來 南無無阿梨耶如來 南無根體如來 南無善香如來 南無不少國如來 南無彌留名稱如來 南無摩婁多如來 南無淨如來 南無有邊現如來 南無月者如來 南無寶月如來 南無多求多如來 南無阿羅呵毘如來 南無栴檀月如來 南無師子幢如來 南無樂寶如來 南無不下濕如來 南無神通王如來 南無無比如來 南無遊戲如來 南無求那寶如來 南無應供名稱如來 南無辯才名稱如來 南無摩尼金剛如來 南無蓮華索如來 南無寶脇如來 南無滿者如來 南無興豪如來 南無寂命如來 南無甘露莊嚴如來 南無摩尼莊嚴如來 南無大蓮華如來 南無眾上如來 南無大因陀羅如來 南無作求那如來 南無彌留名稱如來 南無十焰如來 南無歡喜如來 南無龍華如來 南無龍勇步如來 南無意車如來 南無寶月如來 南無能寂靜如來 南無世上王如來 南無燈王如來 南無語者如來 南無喜自在如來 南無寶髻如來 南無離畏如來 南無寶胎如來 南無月面如來 南無淨說如來 南無月威如來 南無寂威如來 南無愛幢如來 南無愛天如來 南無羅列天如來 南無蘇夜摩如來 南無寶愛如來 南無喜愛如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上名稱如來 南無作光明如來 南無作光如來 南無無量威如來 南無毘羅摩如來 南無毘羅摩王如來 南無師子體如來 南無難勝如來 南無電如來 南無電勝如來 南無水滴如來 南無難降如來 南無求那聚如來 南無月相如來 南無勢至如來 南無無邊步如來 南無月如來 南無無垢如來 南無示現義如來 南無勇健如來 南無小月如來 南無求那焰如來 南無無垢意如來 南無善生如來 南無善天如來 南無無疑捨如來 南無持甘露如來 南無妙喜如來 南無不搥撲如來 南無不死如來 南無真如來 南無佛陀如來 南無淵如來 南無德叉迦如來 南無眾首如來 南無世間焰如來 南無多如來 南無福德身如來 南無無邊威如來 南無利意如來 南無威王如來 南無天王如來 南無除恚如來 南無華如來 南無除熱惱如來 南無善調如來 南無須達如來 南無名稱德如來 南無華者如來 南無華德如來 南無數華德如來 南無丈夫德如來 南無賢將如來 南無丈夫將如來 南無大德如來 南無寂行如來 南無寂意如來 南無名稱意如來 南無香象如來 南無那羅延如來 南無調善如來 南無不搥撲如來 南無日月如來 南無電憶如來 南無承者如來 南無大功德如來 南無尸利毱多如來 南無智日如來 南無成利如來 南無彌留積如來 南無怨調如來 南無蓮華如來 南無羅漢名稱如來 南無智步如來 南無善除我如來 南無無阿梨耶如來 南無根體如來 南無善香如來 南無不少國如來 南無彌留名稱如來 南無摩婁多如來 南無淨如來 南無有邊現如來 南無月者如來 南無寶月如來 南無多求多如來 南無阿羅呵毘如來 南無栴檀月如來 南無師子幢如來 南無樂寶如來 南無不下濕如來 南無神通王如來 南無無比如來 南無遊戲如來 南無求那寶如來 南無應供名稱如來 南無辯才名稱如來 南無摩尼金剛如來 南無蓮華索如來 南無寶脇如來 南無滿者如來 南無興豪如來 南無寂命如來 南無甘露莊嚴如來 南無摩尼莊嚴如來 南無大蓮華如來 南無眾上如來 南無大因陀羅如來 南無作求那如來 南無彌留名稱如來 南無十焰如來 南無歡喜如來 南無龍華如來 南無龍勇步如來 南無意車如來 南無寶月如來 南無能寂靜如來 南無世上王如來 南無燈王如來 南無語者如來 南無喜自在如來 南無寶髻如來 南無離畏如來 南無寶胎如來 南無月面如來 南無淨說如來 南無月威如來 南無寂威如來 南無愛幢如來 南無愛天如來 南無羅列天如來 南無蘇夜摩如來 南無寶愛如來 南無喜愛如來

南無寶聚如來 南無寶步如來 南無安庠步如來 南無師子翅如來 南無最行上如來 南無人上如來 南無人上者如來 南無佛主如來 南無善解如來 南無世間作光如來 南無世間照光如來 南無寶侍者如來 南無婆耆羅他如來 南無刪闍耶如來 南無寶威者如來 南無頻耆羅娑如來 南無貯積如來 南無喜莊嚴如來 南無佐外道如來 南無香象如來 南無焰意如來 南無彌留幢如來 南無眾生寶如來 南無善香如來 南無堅雨如來 南無勝威如來 南無雨摩尼如來 南無意開如來 南無跋提迦如來 南無善逝月如來 南無梵音如來 南無那羅那如來 南無多音如來 南無師子月如來 南無功德威如來 南無難勝月如來 南無寂月如來 南無奢尸羅如來 南無鉢地耶那如來 南無那摩如來 南無不生如來 南無伏者主如來 南無名稱無量如來 南無實者如來 南無彌留焰如來 南無大光如來 南無寶意如來 南無求那聚如來 南無供養名稱如來 南無地世如來 南無法名勝如來 南無行行光如來 南無電德如來 南無作寶如來 南無說寶如來 南無耆婆如來 南無須夜摩如來 南無善眾如來 南無決了意如來 南無有邊意如來 南無勝念如來 南無師子焰如來 南無毘盧遮如來 南無名稱上如來 南無善聽如來 南無摩尼月如來 南無名稱上名稱如來 南無那羅延分須彌留王如來 南無意自如來 南無嚴熾焰如來 南無不搥撲苦行如來 南無火焰意如來 南無摩尼輪如來 南無世間重如來 南無世間藏如來 南無師子手如來 南無求那莊挍如來 南無寶焰如來 南無羅藏如來 南無樓遮如來 南無道喜如來 南無合焰如來 南無益焰如來 南無定如來 南無世間行如來 南無孫陀羅如來 南無阿輪迦如來 南無寂定行如來 南無生世間如來 南無寶上如來 南無十到如來 南無力喜如來 南無至功德如來 南無至到如來 南無大至如來 南無求那引如來 南無實語者如來 南無安隱如來 南無安隱上王如來 南無大焰如來 南無電光如來 南無電光明如來 南無求那方便如來 南無寶功德如來 南無光明如來 南無不放香如來 南無那羅延取如來 南無世間所供養如來 南無多饒如來 南無作雨如來 南無成手如來 南無師子像如來 南無善華如來 南無寶上如來 南無海如來 南無彌婁海如來 南無持地如來 南無利覺如來 南無窟貯積善功德如來 南無善思惟摩如來 南無摩尼者如來 南無求那輪如來 南無寶火如來 南無多利如來 南無出世間如來 南無世間月如來 南無美音如來 南無光威如來 南無大焰如來 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無寶聚如來 南無寶步如來 南無安庠步如來 南無師子翅如來 南無最行上如來 南無人上如來 南無人上者如來 南無佛主如來 南無善解如來 南無世間作光如來 南無世間照光如來 南無寶侍者如來 南無婆耆羅他如來 南無刪闍耶如來 南無寶威者如來 南無頻耆羅娑如來 南無貯積如來 南無喜莊嚴如來 南無佐外道如來 南無香象如來 南無焰意如來 南無彌留幢如來 南無眾生寶如來 南無善香如來 南無堅雨如來 南無勝威如來 南無雨摩尼如來 南無意開如來 南無跋提迦如來 南無善逝月如來 南無梵音如來 南無那羅那如來 南無多音如來 南無師子月如來 南無功德威如來 南無難勝月如來 南無寂月如來 南無奢尸羅如來 南無鉢地耶那如來 南無那摩如來 南無不生如來 南無伏者主如來 南無名稱無量如來 南無實者如來 南無彌留焰如來 南無大光如來 南無寶意如來 南無求那聚如來 南無供養名稱如來 南無地世如來 南無法名勝如來 南無行行光如來 南無電德如來 南無作寶如來 南無說寶如來 南無耆婆如來 南無須夜摩如來 南無善眾如來 南無決了意如來 南無有邊意如來 南無勝念如來 南無師子焰如來 南無毘盧遮如來 南無名稱上如來 南無善聽如來 南無摩尼月如來 南無名稱上名稱如來 南無那羅延分須彌留王如來 南無意自如來 南無嚴熾焰如來 南無不搥撲苦行如來 南無火焰意如來 南無摩尼輪如來 南無世間重如來 南無世間藏如來 南無師子手如來 南無求那莊挍如來 南無寶焰如來 南無羅藏如來 南無樓遮如來 南無道喜如來 南無合焰如來 南無益焰如來 南無定如來 南無世間行如來 南無孫陀羅如來 南無阿輪迦如來 南無寂定行如來 南無生世間如來 南無寶上如來 南無十到如來 南無力喜如來 南無至功德如來 南無至到如來 南無大至如來 南無求那引如來 南無實語者如來 南無安隱如來 南無安隱上王如來 南無大焰如來 南無電光如來 南無電光明如來 南無求那方便如來 南無寶功德如來 南無光明如來 南無不放香如來 南無那羅延取如來 南無世間所供養如來 南無多饒如來 南無作雨如來 南無成手如來 南無師子像如來 南無善華如來 南無寶上如來 南無海如來 南無彌婁海如來 南無持地如來 南無利覺如來 南無窟貯積善功德如來 南無善思惟摩如來 南無摩尼者如來 南無求那輪如來 南無寶火如來 南無多利如來 南無出世間如來 南無世間月如來 南無美音如來 南無光威如來 南無大焰如來 南

無寶望如來 南無阿鯢羅如來 南無最妙如來 南無眾光如來 南無無邊名稱如來 南無不空焰如來 南無仙天如來 南無掃箒(一解微細)如來 南無生主如來 南無金剛實體如來 南無善助幢如來 南無色眼如來 南無相如來 南無華國如來 南無法意如來 南無開意如來 南無風行如來 南無善思名稱如來 南無世意如來 南無四聚如來 南無求那子如來 南無求那藏如來 南無義行如來 南無不怯如來 南無住友如來 南無住劫波如來 南無摩尼如來 南無瓔珞如來 南無摩尼足如來 南無脫威如來 南無善深脇如來 南無寶索如來 南無善覺如來 南無底沙如來 南無怖威如來 南無勝智如來 南無梵衣如來 南無梵志道來如來 南無實音如來 南無善證覺如來 南無不難得如來 南無阿羅達多如來 南無師子行如來 南無師子步如來 南無華相如來 南無智可得如來 南無華得如來 南無求那藏如來 南無堅苦行如來 南無善臂如來 南無名稱寶如來 南無阿浮多如來 南無阿彌訶多如來 南無無恐如來 南無光意如來 南無天威如來 南無梵善行如來 南無無邊行如來 南無至苦行如來 南無別月如來 南無梵如來 南無勇步天如來 南無愛智如來 南無實天如來 南無摩尼引如來 南無知功德如來 南無無量光如來 南無彌留威如來 南無梵頂如來 南無漸行如來 南無熾盛如來 南無焰聚如來 南無大威如來 南無瞻波迦如來 南無無邊威如來 南無善眾如來 南無蓮華者如來 南無善逝如來 南無因陀羅如來 南無大愛如來 南無善逝光如來 南無善逝勝如來 南無眾明如來 南無迮狹如來 南無依利行如來 南無牛黃如來 南無威行如來 南無決了境界如來 南無不無益如來 南無善臂如來 南無大車如來 南無與命如來 南無世尊如來 南無可供養如來 南無寶自在如來 南無因陀羅將如來 南無大焰光如來 南無已得願如來 南無福德光明如來 南無寶音如來 南無金剛師子如來 南無富饒如來 南無師子力如來 南無無垢目如來 南無迦葉如來 南無普覺如來 南無淨覺如來 南無智華如來 南無智步如來 南無嚴熾威如來 南無大焰光如來 南無日光如來 南無無垢光如來 南無無垢體如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無寶望如來 南無阿鯢羅如來 南無最妙如來 南無眾光如來 南無無邊名稱如來 南無不空焰如來 南無仙天如來 南無掃箒(一解微細)如來 南無生主如來 南無金剛實體如來 南無善助幢如來 南無色眼如來 南無相如來 南無華國如來 南無法意如來 南無開意如來 南無風行如來 南無善思名稱如來 南無世意如來 南無四聚如來 南無求那子如來 南無求那藏如來 南無義行如來 南無不怯如來 南無住友如來 南無住劫波如來 南無摩尼如來 南無瓔珞如來 南無摩尼足如來 南無脫威如來 南無善深脇如來 南無寶索如來 南無善覺如來 南無底沙如來 南無怖威如來 南無勝智如來 南無梵衣如來 南無梵志道來如來 南無實音如來 南無善證覺如來 南無不難得如來 南無阿羅達多如來 南無師子行如來 南無師子步如來 南無華相如來 南無智可得如來 南無華得如來 南無求那藏如來 南無堅苦行如來 南無善臂如來 南無名稱寶如來 南無阿浮多如來 南無阿彌訶多如來 南無無恐如來 南無光意如來 南無天威如來 南無梵善行如來 南無無邊行如來 南無至苦行如來 南無別月如來 南無梵如來 南無勇步天如來 南無愛智如來 南無實天如來 南無摩尼引如來 南無知功德如來 南無無量光如來 南無彌留威如來 南無梵頂如來 南無漸行如來 南無熾盛如來 南無焰聚如來 南無大威如來 南無瞻波迦如來 南無無邊威如來 南無善眾如來 南無蓮華者如來 南無善逝如來 南無因陀羅如來 南無大愛如來 南無善逝光如來 南無善逝勝如來 南無眾明如來 南無迮狹如來 南無依利行如來 南無牛黃如來 南無威行如來 南無決了境界如來 南無不無益如來 南無善臂如來 南無大車如來 南無與命如來 南無世尊如來 南無可供養如來 南無寶自在如來 南無因陀羅將如來 南無大焰光如來 南無已得願如來 南無福德光明如來 南無寶音如來 南無金剛師子如來 南無富饒如來 南無師子力如來 南無無垢目如來 南無迦葉如來 南無普覺如來 南無淨覺如來 南無智華如來 南無智步如來 南無嚴熾威如來 南無大焰光如來 南無日光如來 南無無垢光如來 南無無垢體如來」