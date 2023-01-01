五千五百佛名神呪除障滅罪經

五千五百佛名經卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千五百佛名經卷第五

大隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛多譯

「浮多泥呵嚧 阿摩奴沙泥呵嚧 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「浮多泥呵嚧 阿摩奴沙泥呵嚧

「如來塔中多然燈， 當應燒彼多勝香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來塔中多然燈， 當應燒彼多勝香，

彼勝香中多種出， 精最五百勝沈水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼勝香中多種出， 精最五百勝沈水，

熏陸勝者十分半， 十分半中妬路香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熏陸勝者十分半， 十分半中妬路香，

復用三兩安息香， 鬼甲香葉亦復爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復用三兩安息香， 鬼甲香葉亦復爾，

最好苜蓿香同上， 藿香橘皮復三分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最好苜蓿香同上， 藿香橘皮復三分，

如是分數應具足， 蒲黃四分取一分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分數應具足， 蒲黃四分取一分，

應具十分石皮香， 欝金華香復二分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應具十分石皮香， 欝金華香復二分，

又須二分安息香， 優鉢青木分亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又須二分安息香， 優鉢青木分亦爾。

如是等分日乾曝， 既曝乾已細為末， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等分日乾曝， 既曝乾已細為末，

然後取好真勝蜜， 以用和彼諸香等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 然後取好真勝蜜， 以用和彼諸香等。

復有二種真正蜜， 別用和彼上分香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有二種真正蜜， 別用和彼上分香，

若有酥摩那正油， 即用此油塗兩手， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有酥摩那正油， 即用此油塗兩手，

方用油手揉上香， 揉熟已竟安石器， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方用油手揉上香， 揉熟已竟安石器，

如是等香和合訖， 如來塔中用然之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等香和合訖， 如來塔中用然之。

應令佛心大歡欣， 於諸眾生起悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應令佛心大歡欣， 於諸眾生起悲心，

如是最妙種種香， 種種妙音妙華等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是最妙種種香， 種種妙音妙華等。

頂戴香油然勝燈， 應誦此等陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頂戴香油然勝燈， 應誦此等陀羅尼，

若欲依彼諸佛教， 如前所說應隨順。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲依彼諸佛教， 如前所說應隨順。

凡有所願皆成就， 彼用少時願得成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡有所願皆成就， 彼用少時願得成，

陀羅尼智不為難， 諸有鬼神悉從心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陀羅尼智不為難， 諸有鬼神悉從心。

野叉眾等鳩槃茶， 龍眾亦復隨彼意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 野叉眾等鳩槃茶， 龍眾亦復隨彼意，

哺多餓鬼毘舍闍， 若有失財皆告彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 哺多餓鬼毘舍闍， 若有失財皆告彼，

數數來往告彼知， 凡有所作皆成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數來往告彼知， 凡有所作皆成就。

鬼神所有隱密言， 諸天并及夜叉等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鬼神所有隱密言， 諸天并及夜叉等，

諸龍眾等鳩槃茶， 為彼宣說呪文句。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸龍眾等鳩槃茶， 為彼宣說呪文句。

由有福德精進力， 一切眾事莫不成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由有福德精進力， 一切眾事莫不成，

心中所有求願者， 亦皆自在得成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心中所有求願者， 亦皆自在得成就。

「㗍(許牀反)遇魯 胡嚧波跋底 兮多漫底 頞唎他跋底 婆呼波囉那設多男(去聲)斫芻米 斫芻跋底 呼唎曷履阿知儞婆嚌(車皆反)底剎搩(他格反)醯提唎 提婆跋底 跋囉婆羅鉢他輸悌浮多鉢底 伊呵每醯阿毘剎男 頞他跋底 浮呼鉢囉那 設多那 陀囉尼 堙醯(上聲)儞 曼底唎多 輜波藍(鹿淹反)迦磨瞿那柘毘跋唎抵 (市支反)多薩毘 梅吐那達摩毘跋唎抵多輸地薩囉婆波囉摩陀 毘跋唎抵多質底 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「㗍(許牀反)遇魯 胡嚧波跋底 兮多漫底 頞唎他跋底 婆呼波囉那設多男(去聲)斫芻米 斫芻跋底 呼唎曷履阿知儞婆嚌(車皆反)底剎搩(他格反)醯提唎 提婆跋底 跋囉婆羅鉢他輸悌浮多鉢底 伊呵每醯阿毘剎男 頞他跋底 浮呼鉢囉那 設多那 陀囉尼 堙醯(上聲)儞 曼底唎多 輜波藍(鹿淹反)迦磨瞿那柘毘跋唎抵 (市支反)多薩毘 梅吐那達摩毘跋唎抵多輸地薩囉婆波囉摩陀 毘跋唎抵多質底

「心中當念陀羅尼， 彼既誦此陀羅尼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「心中當念陀羅尼， 彼既誦此陀羅尼，

若欲入於王宮時， 心中應念是神呪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲入於王宮時， 心中應念是神呪，

隨心所念王處得， 多有千數眾生輩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨心所念王處得， 多有千數眾生輩，

王宮眷屬皆淨信， 國中臣民亦信向， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王宮眷屬皆淨信， 國中臣民亦信向，

多作供養諸善逝， 多千眾生無有邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多作供養諸善逝， 多千眾生無有邊，

隨順彼王之所作， 共諸朋友常和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順彼王之所作， 共諸朋友常和合，

凡所營利速成就， 不曾覩見諸惡者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡所營利速成就， 不曾覩見諸惡者。

或有眾生迷濁心， 遠處於彼不讚歎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有眾生迷濁心， 遠處於彼不讚歎，

見於彼等無威曜， 無堪彼人大威德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見於彼等無威曜， 無堪彼人大威德。

若失伏藏得不難， 若失資財得亦易， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若失伏藏得不難， 若失資財得亦易，

若失言詞還易得， 若失諸門亦易得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若失言詞還易得， 若失諸門亦易得。

種種諸書千數音， 工巧未聞得不難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種諸書千數音， 工巧未聞得不難，

能為眾生作師導， 於怨仇所能調伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能為眾生作師導， 於怨仇所能調伏。

彼死驚怖心不迷， 欲求無上菩提時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼死驚怖心不迷， 欲求無上菩提時，

諸女群隊皆憐愍， 難得財寶皆易得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸女群隊皆憐愍， 難得財寶皆易得。

一切文義智巧出， 多百眾生堪為醫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切文義智巧出， 多百眾生堪為醫，

諸所生處眼不壞， 瞻覩智慧皆無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸所生處眼不壞， 瞻覩智慧皆無上。

所求衣服隨彼欲， 所求飲食隨彼用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所求衣服隨彼欲， 所求飲食隨彼用，

若親富伽得隨順， 所有成者呪功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若親富伽得隨順， 所有成者呪功德。

受持總持無疲惓， 演說法時亦不疲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持總持無疲惓， 演說法時亦不疲，

演出諸經及安置， 彼智亦無疲惓時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 演出諸經及安置， 彼智亦無疲惓時，

見有堪器無嫉妬， 見應受器即為說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見有堪器無嫉妬， 見應受器即為說。

若愛衣服心貢高， 彼無陀羅尼智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若愛衣服心貢高， 彼無陀羅尼智慧，

或有貪著朋友家， 於諸衣鉢起愛染， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或有貪著朋友家， 於諸衣鉢起愛染，

諸如彼等愛縛者， 無有總持智慧心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸如彼等愛縛者， 無有總持智慧心。

「南無一寶莊嚴如來 南無寶牛王如來 南無無量音如來 南無善安庠牛王如來 南無須彌聚如來 南無無畏王如來 南無勝瞿那莊嚴如來 南無勝伽尼泥如來 南無虛空俗如來 南無叫力王如來 南無放焰光如來 南無牽幢王如來 南無華備具功德如來 南無離怖毛竪如來 南無智功德如來 南無栴檀香如來 南無曲躬明如來 南無作寶如來 南無香象如來 南無彌留聚如來 南無一蓋如來 南無無礙安詳緩步如來 南無栴檀香如來 南無肩廣圓滿如來 南無網光如來 南無寶優鉢羅功德如來 南無智華寶光明功德如來 南無月上寶功德如來 南無一切怖畏散壞如來 南無安隱王如來 南無法手如來 南無十上焰光如來 南無普焰光如來 南無智光如來 南無寶上焰如來 南無寶輪如來 南無無礙鳴聲如來 南無網焰如來 南無無邊覺如來 南無無邊莊嚴如來 南無無邊牛王如來 南無優波羅功德如來 南無智安住如來 南無釋迦牟那如來 南無智叫如來 南無娑羅主王如來 南無寶娑羅如來 南無將導御如來 南無寶言如來 南無不空說如來 南無功德王如來 南無叫王如來 南無不空見如來 南無香形如來 南無無礙鳴音如來 南無叫力焰如來 南無須彌頂上王如來 南無寶最上功德如來 南無蓮華德如來 南無最上寶如來 南無香形如來 南無叫鎧如來 南無普藏如來 南無普藏主雲王燈如來 南無普光明如來 南無無量種種相遊戲如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一寶莊嚴如來 南無寶牛王如來 南無無量音如來 南無善安庠牛王如來 南無須彌聚如來 南無無畏王如來 南無勝瞿那莊嚴如來 南無勝伽尼泥如來 南無虛空俗如來 南無叫力王如來 南無放焰光如來 南無牽幢王如來 南無華備具功德如來 南無離怖毛竪如來 南無智功德如來 南無栴檀香如來 南無曲躬明如來 南無作寶如來 南無香象如來 南無彌留聚如來 南無一蓋如來 南無無礙安詳緩步如來 南無栴檀香如來 南無肩廣圓滿如來 南無網光如來 南無寶優鉢羅功德如來 南無智華寶光明功德如來 南無月上寶功德如來 南無一切怖畏散壞如來 南無安隱王如來 南無法手如來 南無十上焰光如來 南無普焰光如來 南無智光如來 南無寶上焰如來 南無寶輪如來 南無無礙鳴聲如來 南無網焰如來 南無無邊覺如來 南無無邊莊嚴如來 南無無邊牛王如來 南無優波羅功德如來 南無智安住如來 南無釋迦牟那如來 南無智叫如來 南無娑羅主王如來 南無寶娑羅如來 南無將導御如來 南無寶言如來 南無不空說如來 南無功德王如來 南無叫王如來 南無不空見如來 南無香形如來 南無無礙鳴音如來 南無叫力焰如來 南無須彌頂上王如來 南無寶最上功德如來 南無蓮華德如來 南無最上寶如來 南無香形如來 南無叫鎧如來 南無普藏如來 南無普藏主雲王燈如來 南無普光明如來 南無無量種種相遊戲如來」

一千八百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千八百。

「南無最勝伽尼如來(隋云眾) 南無佛華備具功德如來 南無佛華最上王如來 南無寶形如來 南無不空說名功德如來 南無無邊瞿那精進鎧如來 南無發意一切眾生莊嚴如來 南無月分段如來 南無圓光如來 南無瞿那王光如來 南無瞿那度彼岸如來 南無作燈如來 南無天王如來 南無作光如來 南無無畏如來 南無婆祇車如來 南無作寶如來 南無無怖如來 南無蓮華上焰如來 南無優波羅功德如來 南無無邊願鎧如來 南無無邊功德安住如來 南無寶聚如來 南無娑羅呪王如來 南無寶光形如來 南無寶積如來 南無無邊功德莊嚴如來 南無觀世音如來 南無須彌光如來 南無無邊牛王如來 南無最上行如來 南無寶華所生功德如來 南無無邊安詳緩步如來 南無一切眾生應現著鎧如來 南無寶蓋最上如來 南無最勝眾如來 南無不死甘露華如來 南無寶牛王如來 南無月上功德如來 南無發心轉法輪如來 南無諸方名聞如來 南無迦陵伽王如來 南無日圓燈如來 南無寶上如來 南無智生功德如來 南無瞿那王安住如來 南無無障礙眼如來 南無無怖畏如來 南無智功德如來 南無不可得鎧如來 南無光圓威王如來 南無意因如來 南無無垢憶如來 南無金剛利如來 南無淨意如來 南無利益如來 南無正觀鎧如來 南無蹴踏冤仇如來 南無優鉢羅功德如來 南無震力王如來 南無無邊光明彌留香王如來 南無種種華如來 南無無邊光如來 南無女人丈夫蹴踏如來 南無香上功德如來 南無寶最王如來 南無香彌留如來 南無一切眾生心解脫智現如來 南無無相音如來 南無智藏功德如來 南無無礙音如來 南無無動安詳行如來 南無迦葉如來 南無一切瓔珞牛王現如來 南無成利如來 南無有功德如來 南無名稱響如來 南無一切有我慢拔除如來 南無智德如來 南無宿王如來 南無甘露相如來 南無栴檀如來 南無羅網光如來 南無梵音如來 南無不死甘露所生功德如來 南無一切攀緣如來 南無一切眾生不斷鎧如來 南無無邊遊戲如來 南無示現諸法如來 南無顧視諸法如來 南無普生功德如來 南無普智上王如來 南無蓮華上王如來 南無方上如來 南無化生功德如來 南無眾生賢如來 南無智光如來 南無智阿黎耶如來 南無除孕如來 南無醫王如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無最勝伽尼如來(隋云眾) 南無佛華備具功德如來 南無佛華最上王如來 南無寶形如來 南無不空說名功德如來 南無無邊瞿那精進鎧如來 南無發意一切眾生莊嚴如來 南無月分段如來 南無圓光如來 南無瞿那王光如來 南無瞿那度彼岸如來 南無作燈如來 南無天王如來 南無作光如來 南無無畏如來 南無婆祇車如來 南無作寶如來 南無無怖如來 南無蓮華上焰如來 南無優波羅功德如來 南無無邊願鎧如來 南無無邊功德安住如來 南無寶聚如來 南無娑羅呪王如來 南無寶光形如來 南無寶積如來 南無無邊功德莊嚴如來 南無觀世音如來 南無須彌光如來 南無無邊牛王如來 南無最上行如來 南無寶華所生功德如來 南無無邊安詳緩步如來 南無一切眾生應現著鎧如來 南無寶蓋最上如來 南無最勝眾如來 南無不死甘露華如來 南無寶牛王如來 南無月上功德如來 南無發心轉法輪如來 南無諸方名聞如來 南無迦陵伽王如來 南無日圓燈如來 南無寶上如來 南無智生功德如來 南無瞿那王安住如來 南無無障礙眼如來 南無無怖畏如來 南無智功德如來 南無不可得鎧如來 南無光圓威王如來 南無意因如來 南無無垢憶如來 南無金剛利如來 南無淨意如來 南無利益如來 南無正觀鎧如來 南無蹴踏冤仇如來 南無優鉢羅功德如來 南無震力王如來 南無無邊光明彌留香王如來 南無種種華如來 南無無邊光如來 南無女人丈夫蹴踏如來 南無香上功德如來 南無寶最王如來 南無香彌留如來 南無一切眾生心解脫智現如來 南無無相音如來 南無智藏功德如來 南無無礙音如來 南無無動安詳行如來 南無迦葉如來 南無一切瓔珞牛王現如來 南無成利如來 南無有功德如來 南無名稱響如來 南無一切有我慢拔除如來 南無智德如來 南無宿王如來 南無甘露相如來 南無栴檀如來 南無羅網光如來 南無梵音如來 南無不死甘露所生功德如來 南無一切攀緣如來 南無一切眾生不斷鎧如來 南無無邊遊戲如來 南無示現諸法如來 南無顧視諸法如來 南無普生功德如來 南無普智上王如來 南無蓮華上王如來 南無方上如來 南無化生功德如來 南無眾生賢如來 南無智光如來 南無智阿黎耶如來 南無除孕如來 南無醫王如來」

一千九百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千九百。

「南無無異鎧如來 南無無邊智說如來 南無栴檀香功德如來 南無無比喻佛華功德如來 南無善住王如來 南無月上焰如來 南無值御如來 南無作勝如來 南無不惓迴轉如來 南無名稱友如來 南無名稱音如來 南無除憂如來 南無蓮華最功德如來 南無善散華相如來 南無普香焰如來 南無諦視眼如來 南無放焰如來 南無光相如來 南無寶形光如來 南無二相髻如來 南無三界牛王安詳行如來 南無明圓如來 南無虛空續牛王如來 南無無盡牛王如來 南無鼓音如來 南無普牛王如來 南無智震如來 南無善安住如來 南無佛牛王如來 南無普德首如來 南無無邊瞿那具足如來 南無智最上功德如來 南無智上光明威功德如來 南無蓮華所生功德如來 南無最勝香牛王如來 南無月相焰如來 南無香象如來 南無不死光如來 南無蓮華聚如來 南無蓮華生功德如來 南無栴檀功德如來 南無寶積如來 南無智上如來 南無作無畏如來 南無無邊瞿那所生功德如來 南無光明相如來 南無無邊作德如來 南無一切瞿那所生功德如來 南無蓮華所生功德如來 南無持炬如來 南無寶上功德如來 南無最上王如來 南無星宿王如來 南無無邊彌留王如來 南無虛空圓清淨王如來 南無不死音如來 南無寶彌留如來 南無種種寶華開敷如來 南無最勝眾如來 南無無垢離垢解脫鎧如來 南無金華如來 南無寶室如來 南無妙華所生如來 南無放焰如來 南無華所生如來 南無華蓋如來 南無不空鎧如來 南無叫力王如來 南無梵唱如來 南無牛王如來 南無無邊眾如來 南無調御如來 南無無礙輪如來 南無一切取作散如來 南無拔疑如來 南無無相音如來 南無過去未來現在鎧甲如來 南無無邊光如來 南無寶彌留如來 南無日燈如來 南無智生功德如來 南無炬燈如來 南無上焰如來 南無弗沙如來 南無無邊日如來 南無方燈如來 南無娑羅主王如來 南無師子如來 南無寶山如來 南無毘波尸如來 南無醫王如來 南無賢功德如來 南無無濁如來 南無香上功德如來 南無香上如來 南無栴檀屋如來 南無無邊精進如來 南無數蓮華數最上王如來 南無寶網如來 南無善住王如來 南無香最勝手如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無異鎧如來 南無無邊智說如來 南無栴檀香功德如來 南無無比喻佛華功德如來 南無善住王如來 南無月上焰如來 南無值御如來 南無作勝如來 南無不惓迴轉如來 南無名稱友如來 南無名稱音如來 南無除憂如來 南無蓮華最功德如來 南無善散華相如來 南無普香焰如來 南無諦視眼如來 南無放焰如來 南無光相如來 南無寶形光如來 南無二相髻如來 南無三界牛王安詳行如來 南無明圓如來 南無虛空續牛王如來 南無無盡牛王如來 南無鼓音如來 南無普牛王如來 南無智震如來 南無善安住如來 南無佛牛王如來 南無普德首如來 南無無邊瞿那具足如來 南無智最上功德如來 南無智上光明威功德如來 南無蓮華所生功德如來 南無最勝香牛王如來 南無月相焰如來 南無香象如來 南無不死光如來 南無蓮華聚如來 南無蓮華生功德如來 南無栴檀功德如來 南無寶積如來 南無智上如來 南無作無畏如來 南無無邊瞿那所生功德如來 南無光明相如來 南無無邊作德如來 南無一切瞿那所生功德如來 南無蓮華所生功德如來 南無持炬如來 南無寶上功德如來 南無最上王如來 南無星宿王如來 南無無邊彌留王如來 南無虛空圓清淨王如來 南無不死音如來 南無寶彌留如來 南無種種寶華開敷如來 南無最勝眾如來 南無無垢離垢解脫鎧如來 南無金華如來 南無寶室如來 南無妙華所生如來 南無放焰如來 南無華所生如來 南無華蓋如來 南無不空鎧如來 南無叫力王如來 南無梵唱如來 南無牛王如來 南無無邊眾如來 南無調御如來 南無無礙輪如來 南無一切取作散如來 南無拔疑如來 南無無相音如來 南無過去未來現在鎧甲如來 南無無邊光如來 南無寶彌留如來 南無日燈如來 南無智生功德如來 南無炬燈如來 南無上焰如來 南無弗沙如來 南無無邊日如來 南無方燈如來 南無娑羅主王如來 南無師子如來 南無寶山如來 南無毘波尸如來 南無醫王如來 南無賢功德如來 南無無濁如來 南無香上功德如來 南無香上如來 南無栴檀屋如來 南無無邊精進如來 南無數蓮華數最上王如來 南無寶網如來 南無善住王如來 南無香最勝手如來」

二千。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二千。

「南無與諸樂如來 南無示現一切攀緣如來 南無不空名稱如來 南無善住如來 南無無邊瞿那如來 南無莊嚴功德如來 南無樂莊嚴如來 南無虛空相如來 南無賢上功德如來 南無無邊牛王如來 南無淨目如來 南無調柔如來 南無最上功德如來 南無彌留如來 南無難降伏幢如來 南無難行如來 南無無邊彌留香如來 南無月圓淨王如來 南無勝彌留如來 南無喜所生功德如來 南無淨彌留如來 南無善寶功德如來 南無無礙眼如來 南無無邊德作如來 南無威功德如來 南無願善思成就如來 南無清淨圓王如來 南無智藏如來 南無難調將如來 南無智聚如來 南無作燈如來 南無歡樂主如來 南無無垢上如來 南無上功德如來 南無示現一切眾生正信牛王如來 南無無邊寶如來 南無一切牛受牛王如來 南無焰佛蓮華最上功德如來 南無一切魔佛形示現牛王如來 南無相音如來 南無想音如來 南無蓮華上如來 南無寶生功德如來 南無無塵意牛王如來 南無智華所生如來 南無最上威王如來 南無寂靜如來 南無無塵牛王如來 南無諸趣閉塞如來 南無不思議瞿那功德如來 南無喜生功德如來 南無除怖畏如來 南無香熏如來 南無普見如來 南無無畏如來 南無至無畏如來 南無栴檀燈如來 南無燈火如來 南無熾盛如來 南無上行如來 南無勝眾如來 南無金剛行步如來 南無智自在王如來 南無智力叫如來 南無無畏上如來 南無瞿那王光明如來 南無賢功德如來 南無梵鳴音如來 南無寶華如來 南無蓮華所生功德如來 南無種種華如來 南無安隱王如來 南無蓮華最上功德如來 南無常舉肩如來 南無藥師王如來 南無無邊攀緣行如來 南無無邊牛王如來 南無無邊焰如來 南無無邊眼如來 南無諸緣牛王如來 南無無邊星宿眾牛王如來 南無宿王如來 南無香上功德如來 南無虛空功德如來 南無最上功德如來 南無作論議如來 南無勝彌留如來 南無無邊眼如來 南無娑伽羅如來 南無燈炬如來 南無兩幢相如來 南無無垢月威王如來 南無智功德如來 南無叫力王如來 南無瞿那王光如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無與諸樂如來 南無示現一切攀緣如來 南無不空名稱如來 南無善住如來 南無無邊瞿那如來 南無莊嚴功德如來 南無樂莊嚴如來 南無虛空相如來 南無賢上功德如來 南無無邊牛王如來 南無淨目如來 南無調柔如來 南無最上功德如來 南無彌留如來 南無難降伏幢如來 南無難行如來 南無無邊彌留香如來 南無月圓淨王如來 南無勝彌留如來 南無喜所生功德如來 南無淨彌留如來 南無善寶功德如來 南無無礙眼如來 南無無邊德作如來 南無威功德如來 南無願善思成就如來 南無清淨圓王如來 南無智藏如來 南無難調將如來 南無智聚如來 南無作燈如來 南無歡樂主如來 南無無垢上如來 南無上功德如來 南無示現一切眾生正信牛王如來 南無無邊寶如來 南無一切牛受牛王如來 南無焰佛蓮華最上功德如來 南無一切魔佛形示現牛王如來 南無相音如來 南無想音如來 南無蓮華上如來 南無寶生功德如來 南無無塵意牛王如來 南無智華所生如來 南無最上威王如來 南無寂靜如來 南無無塵牛王如來 南無諸趣閉塞如來 南無不思議瞿那功德如來 南無喜生功德如來 南無除怖畏如來 南無香熏如來 南無普見如來 南無無畏如來 南無至無畏如來 南無栴檀燈如來 南無燈火如來 南無熾盛如來 南無上行如來 南無勝眾如來 南無金剛行步如來 南無智自在王如來 南無智力叫如來 南無無畏上如來 南無瞿那王光明如來 南無賢功德如來 南無梵鳴音如來 南無寶華如來 南無蓮華所生功德如來 南無種種華如來 南無安隱王如來 南無蓮華最上功德如來 南無常舉肩如來 南無藥師王如來 南無無邊攀緣行如來 南無無邊牛王如來 南無無邊焰如來 南無無邊眼如來 南無諸緣牛王如來 南無無邊星宿眾牛王如來 南無宿王如來 南無香上功德如來 南無虛空功德如來 南無最上功德如來 南無作論議如來 南無勝彌留如來 南無無邊眼如來 南無娑伽羅如來 南無燈炬如來 南無兩幢相如來 南無無垢月威王如來 南無智功德如來 南無叫力王如來 南無瞿那王光如來」

二千一百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二千一百。

「南無寶火如來 南無拔諸疑如來 南無行步兒如來 南無幢王如來 南無蓮華功德所生如來 南無放光焰如來 南無慈者如來 南無明蓮華焰如來 南無多信如來 南無無盡行步如來 南無海彌留最上如來 南無釋迦牟尼如來 南無示現雲如來 南無無邊聲如來 南無無量瞿那功德如來 南無作無異鎧如來 南無無邊焰光如來 南無善眼如來 南無寶藏如來 南無離垢無垢解脫如來 南無過現未來無礙鎧如來 南無甘露華如來 南無不死光如來 南無無量莊嚴如來 南無無邊焰光如來 南無無量身光如來 南無不死牛王如來 南無一蓋如來 南無宿院如來 南無寶蓋如來 南無星宿王如來 南無善宿王如來 南無光圓如來 南無光王如來 南無焰上功德如來 南無無邊焰光如來 南無勝牛王如來 南無無邊牛王遊步如來 南無無礙鳴聲如來 南無大雲焰如來 南無網焰如來 南無佛華焰如來 南無蓮華牛王如來 南無山王如來 南無月瞿那主如來 南無放光焰如來 南無善滿肩如來 南無示現雲如來 南無頂上至王如來 南無不空名渡如來 南無不空安詳遊步如來 南無婆伽拔底不空牛王如來 南無婆伽拔底不空焰如來 南無無邊猛進如來 南無娑羅帝王如來 南無無邊勇進如來 南無寶娑羅如來 南無一蓋所如來 南無星宿莊嚴如來 南無寶所得如來 南無栴檀舍如來 南無無邊香光如來 南無無邊光如來 南無光明圓者如來 南無淨彌留如來 南無無障礙眼如來 南無無邊眼如來 南無寶所生如來 南無普功德如來 南無安住如來 南無無邊勇步如來 南無不空功德如來 南無佛華生德如來 南無寶健步如來 南無無邊鎧甲如來 南無無邊莊嚴如來 南無虛空圓焰如來 南無無相音如來 南無藥師王如來 南無不怯如來 南無除怖毛竪如來 南無瞿那王光如來 南無觀意出華如來 南無虛空門如來 南無虛空音如來 南無虛空莊嚴音如來 南無大目如來 南無勝功德如來 南無蓮華所生功德如來 南無師子德如來 南無悉達多如來 南無功德藏如來 南無師子頰如來 南無善安隱如來 南無梵彌留如來 南無淨眼如來 南無不空遊步如來 南無香象如來 南無香功德如來 南無香彌留如來 南無無邊眼如來 南無香積如來 南無寶山如來 南無善安住如來 南無善安住王如來 南無娑羅主自在王如來 南無寶彌留如來 南無持圓光如來 南無火燈明如來 南無燈炬如來 南無雲精進如來 南無善觀鎧甲如來 南無師子如來 南無眾生調御如來 南無最勝安住王如來 南無作日如來 南無作光如來 南無光明彌留如來 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶火如來 南無拔諸疑如來 南無行步兒如來 南無幢王如來 南無蓮華功德所生如來 南無放光焰如來 南無慈者如來 南無明蓮華焰如來 南無多信如來 南無無盡行步如來 南無海彌留最上如來 南無釋迦牟尼如來 南無示現雲如來 南無無邊聲如來 南無無量瞿那功德如來 南無作無異鎧如來 南無無邊焰光如來 南無善眼如來 南無寶藏如來 南無離垢無垢解脫如來 南無過現未來無礙鎧如來 南無甘露華如來 南無不死光如來 南無無量莊嚴如來 南無無邊焰光如來 南無無量身光如來 南無不死牛王如來 南無一蓋如來 南無宿院如來 南無寶蓋如來 南無星宿王如來 南無善宿王如來 南無光圓如來 南無光王如來 南無焰上功德如來 南無無邊焰光如來 南無勝牛王如來 南無無邊牛王遊步如來 南無無礙鳴聲如來 南無大雲焰如來 南無網焰如來 南無佛華焰如來 南無蓮華牛王如來 南無山王如來 南無月瞿那主如來 南無放光焰如來 南無善滿肩如來 南無示現雲如來 南無頂上至王如來 南無不空名渡如來 南無不空安詳遊步如來 南無婆伽拔底不空牛王如來 南無婆伽拔底不空焰如來 南無無邊猛進如來 南無娑羅帝王如來 南無無邊勇進如來 南無寶娑羅如來 南無一蓋所如來 南無星宿莊嚴如來 南無寶所得如來 南無栴檀舍如來 南無無邊香光如來 南無無邊光如來 南無光明圓者如來 南無淨彌留如來 南無無障礙眼如來 南無無邊眼如來 南無寶所生如來 南無普功德如來 南無安住如來 南無無邊勇步如來 南無不空功德如來 南無佛華生德如來 南無寶健步如來 南無無邊鎧甲如來 南無無邊莊嚴如來 南無虛空圓焰如來 南無無相音如來 南無藥師王如來 南無不怯如來 南無除怖毛竪如來 南無瞿那王光如來 南無觀意出華如來 南無虛空門如來 南無虛空音如來 南無虛空莊嚴音如來 南無大目如來 南無勝功德如來 南無蓮華所生功德如來 南無師子德如來 南無悉達多如來 南無功德藏如來 南無師子頰如來 南無善安隱如來 南無梵彌留如來 南無淨眼如來 南無不空遊步如來 南無香象如來 南無香功德如來 南無香彌留如來 南無無邊眼如來 南無香積如來 南無寶山如來 南無善安住如來 南無善安住王如來 南無娑羅主自在王如來 南無寶彌留如來 南無持圓光如來 南無火燈明如來 南無燈炬如來 南無雲精進如來 南無善觀鎧甲如來 南無師子如來 南無眾生調御如來 南無最勝安住王如來 南無作日如來 南無作光如來 南無光明彌留如來 南無

作光明彌留如來 南無圓光明如來 南無淨光如來 南無飯蓋如來 南無香蓋如來 南無寶蓋如來 南無栴檀香如來 南無栴檀功德如來 南無須彌聚如來 南無寶光明如來 南無娑羅自在王如來 南無梵功德如來 南無清淨日如來 南無斷怯弱如來 南無除一切怖畏毛竪如來 南無寶鎧甲如來 南無無上焰如來 南無網光相如來 南無因王如來 南無一切佛身如來 南無示現功德如來 南無蓮華莊嚴牛王如來 南無網光明如來 南無無邊光佛華所生如來 南無寶娑羅如來 南無寶月如來 南無牛主醫師王如來 南無藥者如來 南無智勝如來 南無最上鎧如來 南無無上彌留如來 南無發心即轉法輪如來 南無華積如來 南無散華如來 南無不齊光如來 南無最上焰如來 南無不動跡而速勇步如來 南無無邊勇步如來 南無無量光明如來 南無邊牛王如來 南無無定願如來 南無轉胎孕如來 南無牛主如來 南無攀緣鎧如來 南無佛虛空如來 南無不惓不轉願如來 南無婆伽婆功德如來 南無力成利如來 南無成利鎧如來 南無月如來 南無安住鎧如來 南無無邊鎧如來 南無相鎧如來 南無無邊際鎧如來 南無無邊所有鎧如來 南無作然燈如來 南無作光明如來 南無一庫藏如來 南無無邊身如來 南無網焰光如來 南無無邊勇健如來 南無頂上如來 南無圓光明如來 南無善觀如來 南無不空名稱如來 南無一切怖畏怯弱作散壞如來 南無無邊瞿那王形如來 南無拔度一切怨仇如來 南無一切魔境界如來 南無無邊華如來 南無甘露流注如來 南無無邊鳴聲如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作光明彌留如來 南無圓光明如來 南無淨光如來 南無飯蓋如來 南無香蓋如來 南無寶蓋如來 南無栴檀香如來 南無栴檀功德如來 南無須彌聚如來 南無寶光明如來 南無娑羅自在王如來 南無梵功德如來 南無清淨日如來 南無斷怯弱如來 南無除一切怖畏毛竪如來 南無寶鎧甲如來 南無無上焰如來 南無網光相如來 南無因王如來 南無一切佛身如來 南無示現功德如來 南無蓮華莊嚴牛王如來 南無網光明如來 南無無邊光佛華所生如來 南無寶娑羅如來 南無寶月如來 南無牛主醫師王如來 南無藥者如來 南無智勝如來 南無最上鎧如來 南無無上彌留如來 南無發心即轉法輪如來 南無華積如來 南無散華如來 南無不齊光如來 南無最上焰如來 南無不動跡而速勇步如來 南無無邊勇步如來 南無無量光明如來 南無邊牛王如來 南無無定願如來 南無轉胎孕如來 南無牛主如來 南無攀緣鎧如來 南無佛虛空如來 南無不惓不轉願如來 南無婆伽婆功德如來 南無力成利如來 南無成利鎧如來 南無月如來 南無安住鎧如來 南無無邊鎧如來 南無相鎧如來 南無無邊際鎧如來 南無無邊所有鎧如來 南無作然燈如來 南無作光明如來 南無一庫藏如來 南無無邊身如來 南無網焰光如來 南無無邊勇健如來 南無頂上如來 南無圓光明如來 南無善觀如來 南無不空名稱如來 南無一切怖畏怯弱作散壞如來 南無無邊瞿那王形如來 南無拔度一切怨仇如來 南無一切魔境界如來 南無無邊華如來 南無甘露流注如來 南無無邊鳴聲如來」

右二千三百一十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 右二千三百一十二。