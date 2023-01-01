五千五百佛名神呪除障滅罪經

五千五百佛名經卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千五百佛名經卷第四

大隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛多譯

「南無無垢名稱如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無垢名稱如來

「多緻他 毘富㘑毘富㘑 若那毘富㘑 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他 毘富㘑毘富㘑 若那毘富㘑 莎呵

「南無法海濤波功德王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法海濤波功德王如來

「多緻他 三摩(上)三摩(上)三摩悉鬀(他細反)帝 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他 三摩(上)三摩(上)三摩悉鬀(他細反)帝 莎呵

「南無法主王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法主王如來

「多緻他 曷囉摩曷囉磨曷低吱(吉離反)囉膩 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他 曷囉摩曷囉磨曷低吱(吉離反)囉膩 莎呵

「南無瞿那雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無瞿那雲如來

「多緻他 瞿迷(迷悉去聲)瞿迷瞿摩瞿迷 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他 瞿迷(迷悉去聲)瞿迷瞿摩瞿迷 莎呵

「南無法功德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法功德如來

「多緻他 室唎室唎 室唎 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他 室唎室唎 室唎 莎呵

「南無天冠如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無天冠如來

「多緻他(一) 摩句㖑(卓界反)(二) 摩句㖑達摩摩句㖑(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 摩句㖑(卓界反)(二) 摩句㖑達摩摩句㖑(三) 莎呵

「南無智焰威功德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智焰威功德如來

「多緻他(一) 誓裔誓裔(二) 闍耶鉢帝莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 誓裔誓裔(二) 闍耶鉢帝莎呵

「南無兩足尊如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無兩足尊如來

「多緻他(一) 度磨度磨(二) 度迷度迷(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 度磨度磨(二) 度迷度迷(三) 莎呵

「南無虛空聲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無虛空聲如來

「多緻他(一) 伽伽泥(去)伽伽泥(二) 伽伽那娑迷(去)(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 伽伽泥(去)伽伽泥(二) 伽伽那娑迷(去)(三) 莎呵(四)

「南無三漫(平)多生燈如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無三漫(平)多生燈如來

「多緻他(一) 三婆婆三婆婆(二) 佛陀薩怟裔那 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 三婆婆三婆婆(二) 佛陀薩怟裔那 莎呵

「南無豪功能形如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無豪功能形如來

「多緻他(一) 漚迷漚迷(並去聲)(二) 漚摩拔帝(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 漚迷漚迷(並去聲)(二) 漚摩拔帝(三) 莎呵

「南無寂鳴如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寂鳴如來

「多緻他(一) 瞿殺(所界反，下同)瞿殺(二) 佛陀瞿殺 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 瞿殺(所界反，下同)瞿殺(二) 佛陀瞿殺 莎呵

「南無海功德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無海功德如來

「多緻他(一) 薩囉薩囉(二) 施鞞 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 薩囉薩囉(二) 施鞞 莎呵

「南無日威如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日威如來

「多緻他(一) 低嗜低嗜(二) 低闍鉢帝(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 低嗜低嗜(二) 低闍鉢帝(三) 莎呵

「南無輿王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無輿王如來

「多緻他(一) 施鞞施鞞覆(二) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 施鞞施鞞覆(二) 莎呵

「南無相彌留如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無相彌留如來

「多緻他(一) 叉裔叉裔(二) 羯磨叉裔(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 叉裔叉裔(二) 羯磨叉裔(三) 莎呵

「南無雲音鳴如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲音鳴如來

「多緻他(一) 胡嘍醯胡嘍醯(二) 瞿沙胡嘍醯(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 胡嘍醯胡嘍醯(二) 瞿沙胡嘍醯(三) 莎呵

「南無法主王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法主王如來

「多緻他(一) 因地唎因地唎(二) 因陀囉鉢帝(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 因地唎因地唎(二) 因陀囉鉢帝(三) 莎呵

「南無瞿那王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無瞿那王如來

「多緻他(一) 瞿嬭(悉奴界反)瞿嬭(二) 瞿拏三謨地帝(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 瞿嬭(悉奴界反)瞿嬭(二) 瞿拏三謨地帝(三) 莎呵

「南無富彌留如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無富彌留如來

「多緻他(一) 不羅耶不囉耶(二) 薩婆摩奴曷唎他(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 不羅耶不囉耶(二) 薩婆摩奴曷唎他(三) 莎呵

「南無聲寂如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無聲寂如來

「多緻他(一) 奢彌奢彌(二) 奢摩泥(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 奢彌奢彌(二) 奢摩泥(三) 莎呵

「南無光王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無光王如來

「多緻他(一) 波羅波羅(二) 波羅娑羅泥(去)(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 波羅波羅(二) 波羅娑羅泥(去)(三) 莎呵

「南無華積如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無華積如來

「多緻他(一) 鳩暮(二) 鳩暮(三) 鳩暮提(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 鳩暮(二) 鳩暮(三) 鳩暮提(四) 莎呵

「南無海胎藏如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無海胎藏如來

「多緻他(一) 揭薜(步隷反，下同)揭薜(二) 怛他伽多揭薜(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 揭薜(步隷反，下同)揭薜(二) 怛他伽多揭薜(三) 莎呵

「南無出生功德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無出生功德如來

「多緻他(一) 三婆婆三婆婆(二) 波羅尼陀那三婆婆(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 三婆婆三婆婆(二) 波羅尼陀那三婆婆(三) 莎呵

「南無天主周羅摩尼胎藏如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無天主周羅摩尼胎藏如來

「多緻他(一) 第薜第薜(二) 第便陀羅(三) 不視低(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 第薜第薜(二) 第便陀羅(三) 不視低(四) 莎呵

「南無金山如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無金山如來

「多緻他(一) 綱(引)遮泥(二) 綱遮泥(三) 綱遮那地利施(去)(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 綱(引)遮泥(二) 綱遮泥(三) 綱遮那地利施(去)(四) 莎呵

「南無寶積如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶積如來

「多緻他(一) 何囉(上)怛泥(去)(二) 何囉怛泥若那何囉怛泥(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 何囉(上)怛泥(去)(二) 何囉怛泥若那何囉怛泥(三) 莎呵

「南無法幢如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法幢如來

「多緻他(一) 淡磨淡磨(二) 達摩淡磨 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 淡磨淡磨(二) 達摩淡磨 莎呵

「南無財貨功德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無財貨功德如來

「多緻他(一) 尸利低誓(二) 尸利低誓(三) 尸利莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 尸利低誓(二) 尸利低誓(三) 尸利莎呵(四)

「南無智意如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智意如來

「多緻他(一) 闍弊闍弊(二) 闍婆泥(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 闍弊闍弊(二) 闍婆泥(三) 莎呵

「南無寂幢如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寂幢如來

「多緻他(一) 羶帝(羶音詩安反，下悉同)(二) 羶帝(三) 波羅羶帝(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 羶帝(羶音詩安反，下悉同)(二) 羶帝(三) 波羅羶帝(四) 莎呵

「南無奢摩他幢如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無奢摩他幢如來

「多緻他(一) 吉利吉利(二) 吉都囉誓(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 吉利吉利(二) 吉都囉誓(三) 莎呵

「南無寂燈功德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寂燈功德如來

「多緻他(一) 奢摩泥覆(二) 波羅奢摩泥覆(三) 羶都婆婆(四) 覆(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 奢摩泥覆(二) 波羅奢摩泥覆(三) 羶都婆婆(四) 覆(五) 莎呵

「南無無邊明王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無邊明王如來

「多緻他(一) 阿婆婆(引)細(二) 阿婆婆(引)細(三) 阿婆婆娑迦囉泥(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 阿婆婆(引)細(二) 阿婆婆(引)細(三) 阿婆婆娑迦囉泥(四) 莎呵

「南無雲徐步如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲徐步如來

「多緻他(一) 毘婢毘婢(二) 毘嵐毘低(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 毘婢毘婢(二) 毘嵐毘低(三) 莎呵

「南無日威如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日威如來

「多緻他(一) 蘇嚧蘇嚧(二) 蘇利踰地低(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 蘇嚧蘇嚧(二) 蘇利踰地低(三) 莎呵

「南無法燈功德彌嘍如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法燈功德彌嘍如來

「多緻他(一) 地蜱地蜱(二) 達摩波地蜱(三) 莎呵(四) 不嗜低(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 地蜱地蜱(二) 達摩波地蜱(三) 莎呵(四) 不嗜低(五) 莎呵

「南無師子遊戲智燈王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無師子遊戲智燈王如來

「多緻他(一) 四迷(去)四迷(二) 佛陀僧伽四迷(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 四迷(去)四迷(二) 佛陀僧伽四迷(三) 莎呵

「南無普求那雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普求那雲如來

「多緻他(一) 彌嘍彌嘍佛陀彌嘍(二) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 彌嘍彌嘍佛陀彌嘍(二) 莎呵

「南無虛空思如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無虛空思如來

「多緻他(一) 伽伽泥(去)伽伽泥(二) 伽伽那(引)毘首陀耶(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 伽伽泥(去)伽伽泥(二) 伽伽那(引)毘首陀耶(三) 莎呵

「南無出生莊嚴如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無出生莊嚴如來

「多緻他(一) 三婆薜覆(二) 三婆薜覆(三) 三婆婆鼻由奚覆(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 三婆薜覆(二) 三婆薜覆(三) 三婆婆鼻由奚覆(四) 莎呵

「南無雷法海震鳴如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雷法海震鳴如來

「多緻他(一) 伽唎囉(引)闍泥(去)(二) 伽唎囉闍泥(去)(三) 若那伽唎囉闍泥(去)(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 伽唎囉(引)闍泥(去)(二) 伽唎囉闍泥(去)(三) 若那伽唎囉闍泥(去)(四) 莎呵

「南無法界音鳴如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法界音鳴如來

「多緻他(一) 陀囉陀囉(二) 陀囉尼槃悌(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 陀囉陀囉(二) 陀囉尼槃悌(三) 莎呵

「南無化雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無化雲如來

「多緻他(一) 尼彌尼彌(二) 若那尼彌(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 尼彌尼彌(二) 若那尼彌(三) 莎呵

「南無善音功德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無善音功德如來

「多緻他(一) 婆婆離(二) 婆婆離(去)(三) 佛陀婆婆離(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 婆婆離(二) 婆婆離(去)(三) 佛陀婆婆離(四) 莎呵

「南無普方威如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普方威如來

「多緻他(一) 多囉多囉(二) 佛陀提瑟魑(勅一反)泥(去聲)(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 多囉多囉(二) 佛陀提瑟魑(勅一反)泥(去聲)(三) 莎呵

「南無法海如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法海如來

「多緻他(一) 三謨垤(田結反)唎(二) 三謨垤唎(三) 達摩陀妬三謨垤唎(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 三謨垤(田結反)唎(二) 三謨垤唎(三) 達摩陀妬三謨垤唎(四) 莎呵

「南無普音聲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普音聲如來

「多緻他(一) 三婆(去)鞞(去)(二) 三婆鞞(三) 拔都佛陀地瑟咤(託麻反)泥那(去)(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 三婆(去)鞞(去)(二) 三婆鞞(三) 拔都佛陀地瑟咤(託麻反)泥那(去)(四) 莎呵

「南無瞿那海如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無瞿那海如來

「多緻他(一) 瞿泥(去)瞿泥(二) 佛陀三婆婆瞿泥(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 瞿泥(去)瞿泥(二) 佛陀三婆婆瞿泥(三) 莎呵

「南無功德燈如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無功德燈如來

「多緻他(一) 尸唎尸唎(二) 鉢囉提波尸唎(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 尸唎尸唎(二) 鉢囉提波尸唎(三) 莎呵

「南無耆(市尸反)那日如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無耆(市尸反)那日如來

「多緻他(一) 耆泥(去)耆泥(二) 耆那(三) 蘇唎裔(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 耆泥(去)耆泥(二) 耆那(三) 蘇唎裔(四) 莎呵

「南無廣雲如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無廣雲如來

「多緻他(一) 毘富隸毘富隸(二) 伽伽那毘富隸(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 毘富隸毘富隸(二) 伽伽那毘富隸(三) 莎呵

「南無寶功燈明瞿那相如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶功燈明瞿那相如來

「鉢囉地(長聲)閉(一) 鉢囉地閉(二) 尸利底闍(三) 鉢囉地閉(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢囉地(長聲)閉(一) 鉢囉地閉(二) 尸利底闍(三) 鉢囉地閉(四) 莎呵

「南無成光明如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無成光明如來

「多緻他(一) 悉地悉地(二) 蘇悉地(三) 謨折(之列反)儞(四) 謨剎儞(五) 目訖底(六) 毘目訖底(七) 阿摩隸(八) 毘摩隸(九) 瞢伽隸奚囒孃伽鞞(去聲)(十) 何囉底那(引)伽鞞(去)(十一) 薩婆他娑達泥(去)(十二) 波囉摩囉他婆達泥(十三) 摩那賜(十四) 摩訶摩那賜(十五) 阿陀浮底(十六) 頞底耶浮底(去)(十七) 毘多拔裔(十八) 蘇拔唎泥(去)(十九) 拔囉摩瞿灑(二十) 拔囉摩阿厨灑帝(二十一) 薩婆囉挮數(二十二) 阿波囉祇(二十三) 薩婆多囉(二十四) 阿波囉底呵底(二十五) 折(之列反)妬殺灑致(二十六) 佛陀俱致毘婆殺帝(二十七) 那摩薩婆悉陀那(去聲)(二十八) 怛(都渴反)他揭多那(二十九) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 悉地悉地(二) 蘇悉地(三) 謨折(之列反)儞(四) 謨剎儞(五) 目訖底(六) 毘目訖底(七) 阿摩隸(八) 毘摩隸(九) 瞢伽隸奚囒孃伽鞞(去聲)(十) 何囉底那(引)伽鞞(去)(十一) 薩婆他娑達泥(去)(十二) 波囉摩囉他婆達泥(十三) 摩那賜(十四) 摩訶摩那賜(十五) 阿陀浮底(十六) 頞底耶浮底(去)(十七) 毘多拔裔(十八) 蘇拔唎泥(去)(十九) 拔囉摩瞿灑(二十) 拔囉摩阿厨灑帝(二十一) 薩婆囉挮數(二十二) 阿波囉祇(二十三) 薩婆多囉(二十四) 阿波囉底呵底(二十五) 折(之列反)妬殺灑致(二十六) 佛陀俱致毘婆殺帝(二十七) 那摩薩婆悉陀那(去聲)(二十八) 怛(都渴反)他揭多那(二十九) 莎呵

「說此陀羅尼時，彼等一切諸佛世尊而讚嘆言：『善哉！善哉！善丈夫！汝今乃說是甚深陀羅尼乎。若有讀誦、受持此陀羅尼者，常廣思惟。彼族姓子，當得此等諸佛世尊恒常滿足彼之所願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「說此陀羅尼時，彼等一切諸佛世尊而讚嘆言：『善哉！善哉！善丈夫！汝今乃說是甚深陀羅尼乎。若有讀誦、受持此陀羅尼者，常廣思惟。彼族姓子，當得此等諸佛世尊恒常滿足彼之所願。』

「爾時，香明如來以其舌根，遍覆三千大千世界，然後告彼七十七那由他菩薩言：『若有良家子、良家女，受持此陀羅尼章句，若讀、若誦，隨力當作供養，彼為此等諸佛世尊，所有心願皆悉滿足。』爾時，教發菩薩摩訶薩白香光如來，作如是言：『世尊！彼等云何而作供養，供養彼等諸佛如來？』作是語已，世尊告彼教發菩薩，作如是言：『良家姓子，若有初發心行菩薩初發業者，又欲得滿一切願者，彼於晨朝時，以瞿摩塗地，隨力香花而供養已，去離世談，晝三遍、夜三遍，誦彼諸佛如來名號及此陀羅尼，而彼即得現見諸法，漸得滅除一切業障，以諸如來真實持故。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，香明如來以其舌根，遍覆三千大千世界，然後告彼七十七那由他菩薩言：『若有良家子、良家女，受持此陀羅尼章句，若讀、若誦，隨力當作供養，彼為此等諸佛世尊，所有心願皆悉滿足。』爾時，教發菩薩摩訶薩白香光如來，作如是言：『世尊！彼等云何而作供養，供養彼等諸佛如來？』作是語已，世尊告彼教發菩薩，作如是言：『良家姓子，若有初發心行菩薩初發業者，又欲得滿一切願者，彼於晨朝時，以瞿摩塗地，隨力香花而供養已，去離世談，晝三遍、夜三遍，誦彼諸佛如來名號及此陀羅尼，而彼即得現見諸法，漸得滅除一切業障，以諸如來真實持故。』

「南無月光如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無月光如來

「多緻他(一) 氈達唎(皆羅施反)(二) 氈達唎(三) 蘇氈達唎(四) 沬帝氈達唎(五) 氈達唎吱(吉支反)囉尼泥(去)(六) 彌唎彌唎(七) 佛陀提瑟呹(耻壹反)帝(八) 四履四履達摩提瑟呹帝(九) 莎呵(十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 氈達唎(皆羅施反)(二) 氈達唎(三) 蘇氈達唎(四) 沬帝氈達唎(五) 氈達唎吱(吉支反)囉尼泥(去)(六) 彌唎彌唎(七) 佛陀提瑟呹(耻壹反)帝(八) 四履四履達摩提瑟呹帝(九) 莎呵(十)

「若有善男子、善女人，於晨朝時，常當精勤專念彼等如來名號，而彼人輩，四萬劫常識宿命，亦不忘失菩提之心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，於晨朝時，常當精勤專念彼等如來名號，而彼人輩，四萬劫常識宿命，亦不忘失菩提之心。

「南無一切趣清淨王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切趣清淨王如來

「多緻他(一) 輸達儞輸達儞(儞字悉年隸反) 薩婆波頗毘輸達儞輸悌 毘輸悌 薩婆達摩毘輸悌 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 輸達儞輸達儞(儞字悉年隸反) 薩婆波頗毘輸達儞輸悌 毘輸悌 薩婆達摩毘輸悌 莎呵

「若有善男子、善女人，常能受持此如來名號，精勤憶念，不忘失者，即得現見一切諸法，盡諸業障及盡諸惡，以佛真實住持力故，當於十四俱致世中，常憶宿命，乃至菩提，善根亦不窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，常能受持此如來名號，精勤憶念，不忘失者，即得現見一切諸法，盡諸業障及盡諸惡，以佛真實住持力故，當於十四俱致世中，常憶宿命，乃至菩提，善根亦不窮盡。

「南無清淨眼如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無清淨眼如來

「多緻他(一) 斫芻斫芻(二) 若那斫芻(三) 莎呵(諸莎則長聲，呵則去聲) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 斫芻斫芻(二) 若那斫芻(三) 莎呵(諸莎則長聲，呵則去聲)

「若善男子、善女人，持此如來之名號者，彼於世間當作眼目，常能憶持四十俱致宿命之事，乃至道場，善根不盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子、善女人，持此如來之名號者，彼於世間當作眼目，常能憶持四十俱致宿命之事，乃至道場，善根不盡。

「南無香象光王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無香象光王如來

「多緻他(一) 揭誓揭誓(二) 揭誓延(以佃反)悌唎(三) 莎呵」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 揭誓揭誓(二) 揭誓延(以佃反)悌唎(三) 莎呵」

「爾時，勝聚菩薩白佛言：『若有善男子、善女人，持此香象光王如來名號者，彼於十三俱致歲中，身出香氣不曾休息，亦不廢忘菩提之心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，勝聚菩薩白佛言：『若有善男子、善女人，持此香象光王如來名號者，彼於十三俱致歲中，身出香氣不曾休息，亦不廢忘菩提之心。』

「南無花相如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無花相如來

「多緻他(一) 布澁閉(二) 布澁閉(三) 蘇(引)布澁閉(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 布澁閉(二) 布澁閉(三) 蘇(引)布澁閉(四) 莎呵

「此陀羅尼，多有功能。以陀羅尼呪華二十一遍，如所備具，向如來塔中散之，彼人所有心願皆得滿足，復盡一切業障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼，多有功能。以陀羅尼呪華二十一遍，如所備具，向如來塔中散之，彼人所有心願皆得滿足，復盡一切業障。

「南無治地王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無治地王如來

「多著他(一) 達唎達唎(二) 達囉尼盤地(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多著他(一) 達唎達唎(二) 達囉尼盤地(三) 莎呵

「若有人持此如來名字，及此陀羅尼章句，彼人當滿一切心願。誦此呪一百八遍，即當一切諸地方所，皆成結界，隨得供具供養如來，即滿一切所有諸願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人持此如來名字，及此陀羅尼章句，彼人當滿一切心願。誦此呪一百八遍，即當一切諸地方所，皆成結界，隨得供具供養如來，即滿一切所有諸願。

「有佛名日月燈明， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有佛名日月燈明， 現在說法人師子，

若能持是佛名號， 更不生諸惡趣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持是佛名號， 更不生諸惡趣中。

有佛名日月燈光， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名日月燈光， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得總持能巧知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得總持能巧知。

有佛名曰電燈明， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰電燈明， 現在說法人師子，

若能持彼佛名者， 不曾生於惡趣中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名者， 不曾生於惡趣中。

有佛名曰最勝燈， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰最勝燈， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 諸相未曾有缺少。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 諸相未曾有缺少。

有佛名曰住真實， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰住真實， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 其口常出優鉢香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 其口常出優鉢香。

有佛名曰智燈明， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰智燈明， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 大得行行於智中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 大得行行於智中。

有佛名曰燈明主， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰燈明主， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當照世間猶如燈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當照世間猶如燈。

有佛名曰威德住， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰威德住， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 一切諸方威顯赫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 一切諸方威顯赫。

有佛名曰陀羅住， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰陀羅住， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 令眾甘露得充足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 令眾甘露得充足。

有佛名曰空燈明， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰空燈明， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 能令驚怖著有者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 能令驚怖著有者。

有佛名曰實燈明， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰實燈明， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當說于經不染著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當說于經不染著。

有佛名曰實燈號， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰實燈號， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 驚怖一切諸外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 驚怖一切諸外道。

有佛名曰誓空行， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰誓空行， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 能脫多數千家生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 能脫多數千家生。

有佛名曰盡邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰盡邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當得速知眼邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當得速知眼邊際。

有佛名曰盡邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰盡邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當能速知耳邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當能速知耳邊際。

有佛名曰有邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰有邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當能速知有眼際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當能速知有眼際。

有佛名曰邊際德， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰邊際德， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當得速知眼邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當得速知眼邊際。

有佛名曰轉功德， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰轉功德， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當得速知轉眼處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當得速知轉眼處。

有佛名曰離功德， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰離功德， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當得速知眼離處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當得速知眼離處。

有佛名曰無物德， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰無物德， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當能速知眼無物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當能速知眼無物。

有佛名曰無生德， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰無生德， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得速知眼無生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得速知眼無生。

有佛名曰滅功德， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰滅功德， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得速知眼寂處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得速知眼寂處。

有佛名曰不取德， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰不取德， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得速知眼不取。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得速知眼不取。」

二百如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百如來。

「有佛名曰眼盡邊， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有佛名曰眼盡邊， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得盡知耳邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得盡知耳邊際。

有佛名曰耳盡際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰耳盡際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當能得知鼻邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當能得知鼻邊際。

有佛名曰鼻邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰鼻邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當能速知舌邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當能速知舌邊際。

有佛名曰舌邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰舌邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當能顯知身邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當能顯知身邊際。

有佛名曰身邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰身邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當能顯知心邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當能顯知心邊際。

有佛名曰心邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰心邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得顯知色邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知色邊際。

有佛名曰色邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰色邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得顯知聲邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知聲邊際。

有佛名曰聲邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰聲邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得顯知香邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知香邊際。

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若能持彼佛名號， 當得顯知味邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知味邊際。

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若能持彼佛名號， 當得顯知觸邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知觸邊際。

有佛名曰觸邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰觸邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 當得顯知盡邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 當得顯知盡邊際。

有佛名曰盡邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰盡邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得顯知地邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知地邊際。

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若能持彼佛名號， 當得顯知水邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知水邊際。

有佛名曰水邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰水邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得顯知風邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知風邊際。

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若能持彼佛名號， 當得顯知火邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得顯知火邊際。

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有佛名曰想邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰想邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得了知愛邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得了知愛邊際。

有佛名曰愛邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰愛邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得了知世邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得了知世邊際。

有佛名曰世邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰世邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 當得了知業邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 當得了知業邊際。

有佛名曰業邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰業邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 即得了知陰邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 即得了知陰邊際。

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若能持彼佛名號， 即得了知界邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知界邊際。

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若能持彼佛名號， 即得了知生邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知生邊際。

有佛名曰生邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰生邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知因邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知因邊際。

有佛名曰因邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰因邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知有邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知有邊際。

有佛名曰有邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰有邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知名邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知名邊際。

有佛名曰名邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰名邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知事邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知事邊際。

有佛名曰事邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰事邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知鳴邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知鳴邊際。

有佛名曰鳴邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰鳴邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知施邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知施邊際。

有佛名曰施邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰施邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知戒邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知戒邊際。

有佛名曰戒邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰戒邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 即得了知忍邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 即得了知忍邊際。

有佛名曰住忍辱， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰住忍辱， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知精進際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知精進際。

有佛名曰住精進， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰住精進， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知禪邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知禪邊際。

有佛名曰住禪那， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰住禪那， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知般若際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知般若際。

有佛名曰住般若， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰住般若， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知慈邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知慈邊際。

有佛名曰慈邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰慈邊際， 現在說法人師子，

若有持彼佛名號， 即得了知悲邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有持彼佛名號， 即得了知悲邊際。

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若能持彼佛名號， 即得了知喜邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知喜邊際。

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若能持彼佛名號， 即得了知捨邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知捨邊際。

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若能持彼佛名號， 即得了知華邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知華邊際。

有佛名曰華邊際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰華邊際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知鬘邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知鬘邊際。

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若能持彼佛名號， 即得了知音聲際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知音聲際。

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若能持彼佛名號， 即得了知香邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知香邊際。

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若能持彼佛名號， 即得了知然香際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知然香際。

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若能持彼佛名號， 即得了知傘蓋際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知傘蓋際。

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若能持彼佛名號， 即得了知幢邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知幢邊際。

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若能持彼佛名號， 即得了知作燈際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知作燈際。

有佛名曰作燈際， 現在說法人師子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有佛名曰作燈際， 現在說法人師子，

若能持彼佛名號， 即得了知光明際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若能持彼佛名號， 即得了知光明際。

「帝殺搩(吒革反)醯(一) 那摩末底阿波囉延底(二) 帝殺搩醯(三) 閇唎那摩末底(四) 波離輸悌(五) 帝殺搩醯(六) 安搩跋帝(七) 燠醯惡棄(八) 帝殺搩醯(九) 婆傍那佉(十) 伽囉醯多摩陀四(十一) 醯履悉履履(十二) 惡叉囉輸悌(十三) 伏多儞鷄底(十四) 阿婆毘跋吒(都嫁反)(十五) 波囉帝殺搩伽多四(十六) 僧祇若(女何反)波囉毘舍(十七) 毘跋唎匙多(十八) 薩鞞多囉(十九) 毘跋唎匙多(二十) 瞿沙毘輸悌(二十一) 瞿沙八囉婆毘妬(二十二) 輸若(女何反)薩婆婆鞞(二十三) 㖶迦波陀妬(二十四) 頞真底耶(二十五) 迦他(二十六) 伽他涅何呵囉(二十七) 娑呵薩囉設多儞(二十八) 斫芻叉耶延多(二十九) 叉耶多涅呵嚧(三十) 斫芻波離延多(三十一) 波離延多涅呵嚧(三十二) 斫芻婆槃哆(三十三) 鞞鞞迦涅呵嚧(三十四) 斫芻毘跋唎多(三十五) 婆槃多(三十六) 泥呵嚧(三十七) 斫芻頞闍帝(三十八) 泥呵嚧(三十九) 達泥呵嚧(四十) 斫芻阿伽囉醯耶(四十一) 摩婆薩妬(四十二) 泥呵嚧(四十三) 斫芻何囉奴(四十四) 伽囉呵(四十五) 婆迦鉢他(四十六) 羶(始安反)耽(四十七) 斫芻(四十八) 那帝尸都(四十九) 瞿沙鉢涕那(五十) 瞿沙毘跋唎祇(匙音)多(五十一) 瞿沙涅履地殺吒(五十二) 斫芻賀囉悉唎多(五十三) 曷囉儞失唎多呵嚧(五十四) 斫芻何囉那伽多(五十五) 阿伽多何囉阿貰耶(五十六) 育吉帝(五十七) 阿著(顛何反)何舍夜(五十八) 育吉夜(五十九) 蘇遮那(去)(六十) 羅叉(入)那(去)(六十一) 謨達囉(六十二) 優伽囉呵(六十三) 波囉伽囉呵(六十四) 曷唎沙(六十五) 摩那卸(思夜反)(六十六) 質多毘世沙(六十七) 泥呵囉(六十八) 娑何薩囉波帝殺搩(六十九) 莫阿羅波底殺搩(七十) 阿羅波揭車(去)(七十一) 莫阿羅波揭車(去)(七十二) 阿羅波低遮(七十三) 莫阿羅波低遮(七十四) 步醯娑莫醯多(七十五) 摩婆婆底殺搩(七十六) 阿羅(長聲)波帝(七十七) 那嚧伊悉帝唎(七十八) 僧祇若(女何反)(七十九) 毘拔囉祇多低那(八十) 莫阿羅波顛遮(八十一) 阿羅波顛遮(八十二) 迦尸脂捨(八十三) 阿羅波帝(八十四) 那盧伊悉帝唎(八十五) 伊悉帝唎耶(八十六) 僧祇若那跋唎多帝(八十七) 多卸(思夜反)(八十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「帝殺搩(吒革反)醯(一) 那摩末底阿波囉延底(二) 帝殺搩醯(三) 閇唎那摩末底(四) 波離輸悌(五) 帝殺搩醯(六) 安搩跋帝(七) 燠醯惡棄(八) 帝殺搩醯(九) 婆傍那佉(十) 伽囉醯多摩陀四(十一) 醯履悉履履(十二) 惡叉囉輸悌(十三) 伏多儞鷄底(十四) 阿婆毘跋吒(都嫁反)(十五) 波囉帝殺搩伽多四(十六) 僧祇若(女何反)波囉毘舍(十七) 毘跋唎匙多(十八) 薩鞞多囉(十九) 毘跋唎匙多(二十) 瞿沙毘輸悌(二十一) 瞿沙八囉婆毘妬(二十二) 輸若(女何反)薩婆婆鞞(二十三) 㖶迦波陀妬(二十四) 頞真底耶(二十五) 迦他(二十六) 伽他涅何呵囉(二十七) 娑呵薩囉設多儞(二十八) 斫芻叉耶延多(二十九) 叉耶多涅呵嚧(三十) 斫芻波離延多(三十一) 波離延多涅呵嚧(三十二) 斫芻婆槃哆(三十三) 鞞鞞迦涅呵嚧(三十四) 斫芻毘跋唎多(三十五) 婆槃多(三十六) 泥呵嚧(三十七) 斫芻頞闍帝(三十八) 泥呵嚧(三十九) 達泥呵嚧(四十) 斫芻阿伽囉醯耶(四十一) 摩婆薩妬(四十二) 泥呵嚧(四十三) 斫芻何囉奴(四十四) 伽囉呵(四十五) 婆迦鉢他(四十六) 羶(始安反)耽(四十七) 斫芻(四十八) 那帝尸都(四十九) 瞿沙鉢涕那(五十) 瞿沙毘跋唎祇(匙音)多(五十一) 瞿沙涅履地殺吒(五十二) 斫芻賀囉悉唎多(五十三) 曷囉儞失唎多呵嚧(五十四) 斫芻何囉那伽多(五十五) 阿伽多何囉阿貰耶(五十六) 育吉帝(五十七) 阿著(顛何反)何舍夜(五十八) 育吉夜(五十九) 蘇遮那(去)(六十) 羅叉(入)那(去)(六十一) 謨達囉(六十二) 優伽囉呵(六十三) 波囉伽囉呵(六十四) 曷唎沙(六十五) 摩那卸(思夜反)(六十六) 質多毘世沙(六十七) 泥呵囉(六十八) 娑何薩囉波帝殺搩(六十九) 莫阿羅波底殺搩(七十) 阿羅波揭車(去)(七十一) 莫阿羅波揭車(去)(七十二) 阿羅波低遮(七十三) 莫阿羅波低遮(七十四) 步醯娑莫醯多(七十五) 摩婆婆底殺搩(七十六) 阿羅(長聲)波帝(七十七) 那嚧伊悉帝唎(七十八) 僧祇若(女何反)(七十九) 毘拔囉祇多低那(八十) 莫阿羅波顛遮(八十一) 阿羅波顛遮(八十二) 迦尸脂捨(八十三) 阿羅波帝(八十四) 那盧伊悉帝唎(八十五) 伊悉帝唎耶(八十六) 僧祇若那跋唎多帝(八十七) 多卸(思夜反)(八十

八) 伊悉唎僧祇若(女何反)(八十九) 毘跋囉祇多低那(九十) 阿羅波顛遮(九十一) 莫阿羅波顛遮(九十二) 若那施(舍理反)(九十三) 泥呵囉(九十四) 索呵薩囉(九十五) 夷摩那娑(九十六) 僕呼(九十七) 鉢囉舍那娑呵薩囉(九十八) 服多瞿那(九十九) 波離鉢唎車耶(一百) 摩那(一百一) 鉢囉毘尸妬(一百二) 那盧波舍底(一百三) 泥唎涅𭧿(利衫反)(一百四) 阿伽多阿伽帝喻(一百五) 伽摩難柘(一百六) 阿賴耶娑他那(一百七) 毘跋囉匙多薩鞞(一百八) 阿伽摩難遮(一百九) 那毘轍底多寫(一百一十) 婆師曳底(一百十一) 頞喻阿𡛜那摩(一百十二) 安多唎制(平聲)(一百十三) 毘呵嚧(一百十四) 儞師般奴(一百十五) 阿伽摩尼遮(一百十六) 那婆唎囉哆帝(一百十七) 僧祇若(女何反)(一百十八) 阿(平)伽末奴(一百十九) 阿伽底曳頞世捨衫(一百二十) 阿伽妬奢薩怒(奴故反一百二十一) 迦𠺕尼迦卸(息夜反)(一百二十二) 阿跋囉難遮(一百二十三) 那毘轍底多寫(一百二十四) 阿伽底薩跋遮多寫(一百二十五) 那阿薩底(一百二十六) 惡叉夜塞揵馱(一百二十七) 毘闍膩多低那(一百二十八) 頞叉與迦喻(一百二十九) 頞真帝輸(一百三十) 若(女何反)那(一百三十一) 阿嚧多惡叉囉(一百三十二) 育吉帝泥呵濫(良衫反)(一百三十三) 惡伽囉多娑(一百三十四) 波離施多(一百三十五) 薩婆匙泥奈(一百三十六) 頞施嚧鉢囉波妬(一百三十七) 頞真帝喻多寫(一百三十八) 阿伽底闍訶妬(一百三十九) 那毘䆈耶帝多寫(一百四十) 阿伊底惡叉嚧(一百四十一) 伊迦儞著(珍何反)何鉢帝(一百四十二) 阿伊帝喻(一百四十三) 阿毘跋囉多(一百四十四) 波利延妬(一百四十五) 鴦(一百四十六) 阿真帝夜(一百四十七) 何囉濕彌(一百四十八) 鉢囉婆鉢囉文遮帝(一百四十九) 阿婆毘地汝(一百五十) 伊跋囉帝呵囉(一百五十一) 低那摩(一百五十二) 阿多囉那阿跋囉奴(一百五十三) 低那那阿四(一百五十四) 阿伽底耶四(一百五十五) 阿那伽底耶四(一百五十六) 惡叉囉跋囉匙多(一百五十七) 底殺搩醯輸染(一百五十八) 婆殺底達謨(一百五十九) 阿迦羅波尼呵嚧(一百六十) 渧尸妬達摩(一百六十一) 阿僧迦囉呵嚧(一百六十二) 薩婆嚧低陛(一百六十三) 頞僧伽尼呵嚧(一百六十四) 奢( 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八) 伊悉唎僧祇若(女何反)(八十九) 毘跋囉祇多低那(九十) 阿羅波顛遮(九十一) 莫阿羅波顛遮(九十二) 若那施(舍理反)(九十三) 泥呵囉(九十四) 索呵薩囉(九十五) 夷摩那娑(九十六) 僕呼(九十七) 鉢囉舍那娑呵薩囉(九十八) 服多瞿那(九十九) 波離鉢唎車耶(一百) 摩那(一百一) 鉢囉毘尸妬(一百二) 那盧波舍底(一百三) 泥唎涅𭧿(利衫反)(一百四) 阿伽多阿伽帝喻(一百五) 伽摩難柘(一百六) 阿賴耶娑他那(一百七) 毘跋囉匙多薩鞞(一百八) 阿伽摩難遮(一百九) 那毘轍底多寫(一百一十) 婆師曳底(一百十一) 頞喻阿𡛜那摩(一百十二) 安多唎制(平聲)(一百十三) 毘呵嚧(一百十四) 儞師般奴(一百十五) 阿伽摩尼遮(一百十六) 那婆唎囉哆帝(一百十七) 僧祇若(女何反)(一百十八) 阿(平)伽末奴(一百十九) 阿伽底曳頞世捨衫(一百二十) 阿伽妬奢薩怒(奴故反一百二十一) 迦𠺕尼迦卸(息夜反)(一百二十二) 阿跋囉難遮(一百二十三) 那毘轍底多寫(一百二十四) 阿伽底薩跋遮多寫(一百二十五) 那阿薩底(一百二十六) 惡叉夜塞揵馱(一百二十七) 毘闍膩多低那(一百二十八) 頞叉與迦喻(一百二十九) 頞真帝輸(一百三十) 若(女何反)那(一百三十一) 阿嚧多惡叉囉(一百三十二) 育吉帝泥呵濫(良衫反)(一百三十三) 惡伽囉多娑(一百三十四) 波離施多(一百三十五) 薩婆匙泥奈(一百三十六) 頞施嚧鉢囉波妬(一百三十七) 頞真帝喻多寫(一百三十八) 阿伽底闍訶妬(一百三十九) 那毘䆈耶帝多寫(一百四十) 阿伊底惡叉嚧(一百四十一) 伊迦儞著(珍何反)何鉢帝(一百四十二) 阿伊帝喻(一百四十三) 阿毘跋囉多(一百四十四) 波利延妬(一百四十五) 鴦(一百四十六) 阿真帝夜(一百四十七) 何囉濕彌(一百四十八) 鉢囉婆鉢囉文遮帝(一百四十九) 阿婆毘地汝(一百五十) 伊跋囉帝呵囉(一百五十一) 低那摩(一百五十二) 阿多囉那阿跋囉奴(一百五十三) 低那那阿四(一百五十四) 阿伽底耶四(一百五十五) 阿那伽底耶四(一百五十六) 惡叉囉跋囉匙多(一百五十七) 底殺搩醯輸染(一百五十八) 婆殺底達謨(一百五十九) 阿迦羅波尼呵嚧(一百六十) 渧尸妬達摩(一百六十一) 阿僧迦囉呵嚧(一百六十二) 薩婆嚧低陛(一百六十三) 頞僧伽尼呵嚧(一百六十四) 奢(

世婆反)他尸利殺吒(一百六十五) 頞僧伽尼呵嚧(一百六十六) 頞唎他尼呵嚧(一百六十七) 鉢囉婆沙尼呵𠺕(一百六十八) 那娜尼𠺕吉底(一百六十九) 烏地裔囉那呵嚧(一百七十) 達摩泥囉多摩(一百七十一) 憂渧囉那呵嚧(一百七十二) 輸設多阿呵嚧(一百七十三) 膩否大伽羅呵嚧(一百七十四) 醯妬泥呵嚧(一百七十五) 阿醯妬泥呵嚧(一百七十六) 跋薩妬泥呵嚧(一百七十七) 跋薩妬泥呵嚧(一百七十八) 阿跋薩尼呵嚧(一百七十九) 輸世泥呵嚧(一百八十) 富大迦羅泥呵嚧(一百八十一) 頞悉帝泥呵嚧(一百八十二) 阿那悉帝泥呵嚧(一百八十三) 謁摩泥呵嚧(一百八十四) 阿謁摩泥呵嚧(一百八十五) 毘波迦泥呵嚧(一百八十六) 阿毘波迦泥呵嚧(一百八十七) 因地唎耶陀妬泥呵嚧(一百八十八) 鉢囉鞞輸(一百八十九) 那那毘大(一百九十) 頞地目吉底泥呵嚧(一百九十一) 阿鉢囉底(一百九十二) 莫鉢囉底(一百九十三) 鉢底泥呵嚧(一百九十四) 蒲多結唎殺吒(一百九十五) 縛婆陀那泥呵嚧(一百九十六) 哺囉婆婆拔寫(一百九十七) 儞婆婆泥呵嚧(一百九十八) 頞拙(主律反)底泥呵嚧(一百九十九) 主帝裔泥嚧(二百) 阿薩囉婆(二百一) 𮝖那(二百二) 鉢唎延多泥呵嚧(二百三) 婆薩那差毘多(二百四) 賀囉泥呵嚧(二百五) 薩婆末奴囉他(二百六) 薩寫(去)泥呵嚧(二百七) 落剎那便闍那(二百八) 跋囉那泥呵嚧(二百九) 闍底毘輸達那(二百一十) 瞿多囉泥呵(二百十一) 薩婆楞(犖矜反)伽(二百十二) 毘輸達泥(去)泥呵嚧(二百十三) 頡唎第(二百十四) 毘俱嚧槃那(二百十五) 浮陀泥呵嚧(二百十六) 頞鉢囉底(二百十七) 刪(蘇干反)地(二百十八) 毘世沙泥呵嚧(二百十九) 野迦鉢地那(二百二十) 鉢陀那泥呵嚧(二百二十一) 野迦那野迦(二百二十二) 頞泥迦泥呵嚧(二百二十三) 阿迦妬(二百二十四) 阿伽底耶寫(二百二十五) 泥呵嚧(二百二十六) 謁摩毘輸第(二百二十七) 泥沙鉢底泥呵嚧(二百二十八) 斫芻(諸斫芻字皆器𣯫反)(二百二十九) 鉢囉闍那妬(二百三十) 斫芻泥呵嚧(二百三十一) 結梨舍鉢囉醯那(二百三十二) 鉢囉羶多泥呵嚧(二百三十三) 頞陀浮多呵嚧(二百三十四) 尼陀浮陀呵嚧(二百三十五) 阿吒囉迦吒囉(二百三十六) 呵醯履(二百三十七) 吐澁閉(二百三十八) 呵迦 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世婆反)他尸利殺吒(一百六十五) 頞僧伽尼呵嚧(一百六十六) 頞唎他尼呵嚧(一百六十七) 鉢囉婆沙尼呵𠺕(一百六十八) 那娜尼𠺕吉底(一百六十九) 烏地裔囉那呵嚧(一百七十) 達摩泥囉多摩(一百七十一) 憂渧囉那呵嚧(一百七十二) 輸設多阿呵嚧(一百七十三) 膩否大伽羅呵嚧(一百七十四) 醯妬泥呵嚧(一百七十五) 阿醯妬泥呵嚧(一百七十六) 跋薩妬泥呵嚧(一百七十七) 跋薩妬泥呵嚧(一百七十八) 阿跋薩尼呵嚧(一百七十九) 輸世泥呵嚧(一百八十) 富大迦羅泥呵嚧(一百八十一) 頞悉帝泥呵嚧(一百八十二) 阿那悉帝泥呵嚧(一百八十三) 謁摩泥呵嚧(一百八十四) 阿謁摩泥呵嚧(一百八十五) 毘波迦泥呵嚧(一百八十六) 阿毘波迦泥呵嚧(一百八十七) 因地唎耶陀妬泥呵嚧(一百八十八) 鉢囉鞞輸(一百八十九) 那那毘大(一百九十) 頞地目吉底泥呵嚧(一百九十一) 阿鉢囉底(一百九十二) 莫鉢囉底(一百九十三) 鉢底泥呵嚧(一百九十四) 蒲多結唎殺吒(一百九十五) 縛婆陀那泥呵嚧(一百九十六) 哺囉婆婆拔寫(一百九十七) 儞婆婆泥呵嚧(一百九十八) 頞拙(主律反)底泥呵嚧(一百九十九) 主帝裔泥嚧(二百) 阿薩囉婆(二百一) 𮝖那(二百二) 鉢唎延多泥呵嚧(二百三) 婆薩那差毘多(二百四) 賀囉泥呵嚧(二百五) 薩婆末奴囉他(二百六) 薩寫(去)泥呵嚧(二百七) 落剎那便闍那(二百八) 跋囉那泥呵嚧(二百九) 闍底毘輸達那(二百一十) 瞿多囉泥呵(二百十一) 薩婆楞(犖矜反)伽(二百十二) 毘輸達泥(去)泥呵嚧(二百十三) 頡唎第(二百十四) 毘俱嚧槃那(二百十五) 浮陀泥呵嚧(二百十六) 頞鉢囉底(二百十七) 刪(蘇干反)地(二百十八) 毘世沙泥呵嚧(二百十九) 野迦鉢地那(二百二十) 鉢陀那泥呵嚧(二百二十一) 野迦那野迦(二百二十二) 頞泥迦泥呵嚧(二百二十三) 阿迦妬(二百二十四) 阿伽底耶寫(二百二十五) 泥呵嚧(二百二十六) 謁摩毘輸第(二百二十七) 泥沙鉢底泥呵嚧(二百二十八) 斫芻(諸斫芻字皆器𣯫反)(二百二十九) 鉢囉闍那妬(二百三十) 斫芻泥呵嚧(二百三十一) 結梨舍鉢囉醯那(二百三十二) 鉢囉羶多泥呵嚧(二百三十三) 頞陀浮多呵嚧(二百三十四) 尼陀浮陀呵嚧(二百三十五) 阿吒囉迦吒囉(二百三十六) 呵醯履(二百三十七) 吐澁閉(二百三十八) 呵迦

細(二百三十九) 婆迦細(二百四十) 叉來(二百四十一) 頞輸施(二百四十二) 帝殺搩(吐格反)醯(二百四十三) 陀囉尼(二百四十四) 薩婆泥呵嚧(二百四十五) 薩婆鉢帝(二百四十六) 醯履米(二百四十七) 挮利迷者(二百四十八) 阿世也加吒膩(二百四十九) 伏多伽拏那(二百五十) 朱多泥(二百五十一) 謨多泥(二百五十二) 都殺泥(二百五十三) 尸利殺搩(二百五十四) 夜叉伽拏那(二百五十五) 鳩槃茶伽拏那(二百五十六) 提婆伽拏那(二百五十七) 乾闥婆伽茶那(二百五十八) 陀那婆(二百五十九) 僧伽摩睺(呼侯反)羅(二百六十) 伽僧枷(二百六十一) 婆囉摩泥呵𠺕(悉犖救反二百六十二) 阿婆囉摩泥呵𠺕(二百六十三) 同達囉泥呵𠺕(二百六十四) 阿蘇囉泥呵嚧(悉犖故反)(二百六十五) 釋迦囉泥訶𠺕(二百六十六) 那釋迦囉泥呵𠺕(二百六十七) 提婆泥呵𠺕(二百六十八) 那提婆泥呵嚧(二百六十九) 夜叉泥呵𠺕(二百七十) 那夜叉泥呵嚧(二百七十一) 那伽泥呵嚧(二百七十二) 那那伽泥呵嚧(二百七十三) 浮多鳩槃茶乾闥婆泥呵嚧(二百七十四) 哺多那閉唎多卑貰遮泥呵嚧(二百七十五) 低沙遮羯磨毘質多囉泥呵嚧(二百七十六) 低沙遮涅毘世沙泥呵嚧(二百七十七) 真陀囉泥呵嚧(二百七十八) 那真陀囉泥呵嚧(二百七十九) 蘇利耶泥呵嚧(二百八十) 那蘇利耶泥呵嚧(二百八十一) 馨求隷(二百八十二) 鴦求隷(二百八十三) 鴦求羅那(二百八十四) 毘醯智(二百八十五) 尸毘智(二百八十六) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 細(二百三十九) 婆迦細(二百四十) 叉來(二百四十一) 頞輸施(二百四十二) 帝殺搩(吐格反)醯(二百四十三) 陀囉尼(二百四十四) 薩婆泥呵嚧(二百四十五) 薩婆鉢帝(二百四十六) 醯履米(二百四十七) 挮利迷者(二百四十八) 阿世也加吒膩(二百四十九) 伏多伽拏那(二百五十) 朱多泥(二百五十一) 謨多泥(二百五十二) 都殺泥(二百五十三) 尸利殺搩(二百五十四) 夜叉伽拏那(二百五十五) 鳩槃茶伽拏那(二百五十六) 提婆伽拏那(二百五十七) 乾闥婆伽茶那(二百五十八) 陀那婆(二百五十九) 僧伽摩睺(呼侯反)羅(二百六十) 伽僧枷(二百六十一) 婆囉摩泥呵𠺕(悉犖救反二百六十二) 阿婆囉摩泥呵𠺕(二百六十三) 同達囉泥呵𠺕(二百六十四) 阿蘇囉泥呵嚧(悉犖故反)(二百六十五) 釋迦囉泥訶𠺕(二百六十六) 那釋迦囉泥呵𠺕(二百六十七) 提婆泥呵𠺕(二百六十八) 那提婆泥呵嚧(二百六十九) 夜叉泥呵𠺕(二百七十) 那夜叉泥呵嚧(二百七十一) 那伽泥呵嚧(二百七十二) 那那伽泥呵嚧(二百七十三) 浮多鳩槃茶乾闥婆泥呵嚧(二百七十四) 哺多那閉唎多卑貰遮泥呵嚧(二百七十五) 低沙遮羯磨毘質多囉泥呵嚧(二百七十六) 低沙遮涅毘世沙泥呵嚧(二百七十七) 真陀囉泥呵嚧(二百七十八) 那真陀囉泥呵嚧(二百七十九) 蘇利耶泥呵嚧(二百八十) 那蘇利耶泥呵嚧(二百八十一) 馨求隷(二百八十二) 鴦求隷(二百八十三) 鴦求羅那(二百八十四) 毘醯智(二百八十五) 尸毘智(二百八十六)

「應當持戒清淨行， 月八十四十五日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「應當持戒清淨行， 月八十四十五日，

思惟巧智莫忘失， 頂戴如來佛舍利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思惟巧智莫忘失， 頂戴如來佛舍利，

心念當出陀羅尼： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念當出陀羅尼：