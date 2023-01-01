五千五百佛名神呪除障滅罪經

五千五百佛名經卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千五百佛名經卷第三

大隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛多譯

「南無恭敬泥摩耶如來 南無不墮瞿那所生如來 南無無量瞿那財如來 南無那聚集如來 南無大瞿那如來 南無善化者如來 南無寂者決了如來 南無吼者如來 南無雲藏如來 南無怨藏如來 南無普如來 南無仙藏如來 南無滿願如來 南無滿足妙如來 南無滿足一切瞿那如來 南無喜吼如來 南無踐蹈如來 南無踐蹈魔如來 南無頭陀塵如來 南無無塵如來 南無伏欲塵如來 南無善朋友如來 南無世友如來 南無可信友如來 南無善思義如來 南無雜利如來 南無不藏利如來 南無日如來 南無伏日如來 南無最勝日如來 南無叫聲日如來 南無妙聲音如來 南無妙叫聲如來 南無無垢如來 南無無垢阿梨耶如來 南無無垢犢如來 南無最勝色如來 南無普端正如來 南無一切面開色如來 南無髻者如來 南無寶髻如來 南無多伽羅髻平等如來 南無無避如來 南無月者如來 南無吉祥如來 南無常吉祥如來 南無不可伏如來 南無幢不可降如來 南無帝沙如來 南無弗沙如來 南無商主如來 南無大商主如來 南無作利益如來 南無一切世利益如來 南無勝主如來 南無無主法行如來 南無無憂如來 南無除憂如來 南無普智光明勝如來 南無難伏無畏如來 南無不可撲如來 南無力士如來 南無無相智慧如來 南無虛空智如來 南無斷語言如來 南無語響如來 南無福德所生如來 南無福德所出如來 南無大仙如來 南無上意如來 南無地主如來 南無寂香音王如來 南無無量仙如來 南無天冠如來 南無明冠如來 南無意高上如來 南無不墮如來 南無不墮持如來 南無那羅延如來 南無渡彼岸如來 南無乾闥婆如來 南無鉢囉鼻迦耶如來 南無淨足下如來 南無虛空下如來 南無化者如來 南無善化者如來 南無妙臍如來 南無寂香善臍如來 南無薩多伽拔帝如來 南無寂靜拔提如來 南無最意如來 南無善意如來 南無善思如來 南無虛空思如來 南無微妙語言如來 南無輪語言如來 南無敬供養如來 南無梵天供養如來 南無堅勇軍戎杖捨如來 南無捨波浪如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無恭敬泥摩耶如來 南無不墮瞿那所生如來 南無無量瞿那財如來 南無那聚集如來 南無大瞿那如來 南無善化者如來 南無寂者決了如來 南無吼者如來 南無雲藏如來 南無怨藏如來 南無普如來 南無仙藏如來 南無滿願如來 南無滿足妙如來 南無滿足一切瞿那如來 南無喜吼如來 南無踐蹈如來 南無踐蹈魔如來 南無頭陀塵如來 南無無塵如來 南無伏欲塵如來 南無善朋友如來 南無世友如來 南無可信友如來 南無善思義如來 南無雜利如來 南無不藏利如來 南無日如來 南無伏日如來 南無最勝日如來 南無叫聲日如來 南無妙聲音如來 南無妙叫聲如來 南無無垢如來 南無無垢阿梨耶如來 南無無垢犢如來 南無最勝色如來 南無普端正如來 南無一切面開色如來 南無髻者如來 南無寶髻如來 南無多伽羅髻平等如來 南無無避如來 南無月者如來 南無吉祥如來 南無常吉祥如來 南無不可伏如來 南無幢不可降如來 南無帝沙如來 南無弗沙如來 南無商主如來 南無大商主如來 南無作利益如來 南無一切世利益如來 南無勝主如來 南無無主法行如來 南無無憂如來 南無除憂如來 南無普智光明勝如來 南無難伏無畏如來 南無不可撲如來 南無力士如來 南無無相智慧如來 南無虛空智如來 南無斷語言如來 南無語響如來 南無福德所生如來 南無福德所出如來 南無大仙如來 南無上意如來 南無地主如來 南無寂香音王如來 南無無量仙如來 南無天冠如來 南無明冠如來 南無意高上如來 南無不墮如來 南無不墮持如來 南無那羅延如來 南無渡彼岸如來 南無乾闥婆如來 南無鉢囉鼻迦耶如來 南無淨足下如來 南無虛空下如來 南無化者如來 南無善化者如來 南無妙臍如來 南無寂香善臍如來 南無薩多伽拔帝如來 南無寂靜拔提如來 南無最意如來 南無善意如來 南無善思如來 南無虛空思如來 南無微妙語言如來 南無輪語言如來 南無敬供養如來 南無梵天供養如來 南無堅勇軍戎杖捨如來 南無捨波浪如來」

一千四百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千四百佛已竟。

「南無如教如來 南無微妙如來 南無可喜如來 南無不被毀如來 南無法海所生意如來 南無迦葉如來 南無拘留孫大如來 南無初發心斷疑如來 南無拔煩惱如來 南無一切願度彼岸斷疑如來 南無至無畏如來 南無梵供養如來 南無月者如來 南無難降日如來 南無火者如來 南無毘沙門如來 南無水者如來 南無塵者如來 南無常涅槃者如來 南無無塵垢如來 南無顯赫者如來 南無梵者如來 南無憍陳如如來 南無阿芻婆夜如來 南無動牢固如來 南無戰勝如來 南無名無比如來 南無無愛性如來 南無大悲如來 南無常勇猛如來 南無悲者如來 南無翳月光如來 南無樂曼陀羅香如來 南無常水震鳴善音宿王開敷神通如來 南無令散疑意如來 南無無著處如來 南無勝行如來 南無金網莊嚴如來 南無可得瓔珞如來 南無娑多耶如來 南無燈明如來 南無栴檀如來 南無分明如來 南無大器如來 南無毘葉婆斯那如來 南無毘婆尸如來 南無怖魔如來 南無盧遮如來 南無眾生虛空心形像如來 南無調伏他如來 南無成熟如來 南無難調如來 南無音聲者如來 南無想者如來 南無智焰熾身如來 南無譬喻師子如來 南無生者如來 南無眾類愛如來 南無歡喜如來 南無喜增長如來 南無明照如來 南無遮婆那婆如來 南無樹者如來 南無閻浮威如來 南無種種作如來 南無最上行如來 南無摩尼角如來 南無調御如來 南無智門音多藏如來 南無普智行無攀緣如來 南無妙寶如來 南無滅下如來 南無善圓滿月如來 南無難勝智至如來 南無功德如來 南無不可思議如來 南無雞薩羅如來 南無頻申如來 南無智者如來 南無普行淨如來 南無象耳如來 南無象者如來 南無虛空藏如來 南無難破壞如來 南無栴檀星如來 南無無垢如來 南無思法者如來 南無法教藏如來 南無發行如來 南無日威莊嚴如來 南無鉢唎鬀婆夜如來 南無入禪定如來 南無實言如來 南無善住如來 南無蹴蹋魔眾如來 南無散無明如來 南無盛威如來 南無十方聞音鎧如來 南無多摩羅拔如來 南無無邊遊戲如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如教如來 南無微妙如來 南無可喜如來 南無不被毀如來 南無法海所生意如來 南無迦葉如來 南無拘留孫大如來 南無初發心斷疑如來 南無拔煩惱如來 南無一切願度彼岸斷疑如來 南無至無畏如來 南無梵供養如來 南無月者如來 南無難降日如來 南無火者如來 南無毘沙門如來 南無水者如來 南無塵者如來 南無常涅槃者如來 南無無塵垢如來 南無顯赫者如來 南無梵者如來 南無憍陳如如來 南無阿芻婆夜如來 南無動牢固如來 南無戰勝如來 南無名無比如來 南無無愛性如來 南無大悲如來 南無常勇猛如來 南無悲者如來 南無翳月光如來 南無樂曼陀羅香如來 南無常水震鳴善音宿王開敷神通如來 南無令散疑意如來 南無無著處如來 南無勝行如來 南無金網莊嚴如來 南無可得瓔珞如來 南無娑多耶如來 南無燈明如來 南無栴檀如來 南無分明如來 南無大器如來 南無毘葉婆斯那如來 南無毘婆尸如來 南無怖魔如來 南無盧遮如來 南無眾生虛空心形像如來 南無調伏他如來 南無成熟如來 南無難調如來 南無音聲者如來 南無想者如來 南無智焰熾身如來 南無譬喻師子如來 南無生者如來 南無眾類愛如來 南無歡喜如來 南無喜增長如來 南無明照如來 南無遮婆那婆如來 南無樹者如來 南無閻浮威如來 南無種種作如來 南無最上行如來 南無摩尼角如來 南無調御如來 南無智門音多藏如來 南無普智行無攀緣如來 南無妙寶如來 南無滅下如來 南無善圓滿月如來 南無難勝智至如來 南無功德如來 南無不可思議如來 南無雞薩羅如來 南無頻申如來 南無智者如來 南無普行淨如來 南無象耳如來 南無象者如來 南無虛空藏如來 南無難破壞如來 南無栴檀星如來 南無無垢如來 南無思法者如來 南無法教藏如來 南無發行如來 南無日威莊嚴如來 南無鉢唎鬀婆夜如來 南無入禪定如來 南無實言如來 南無善住如來 南無蹴蹋魔眾如來 南無散無明如來 南無盛威如來 南無十方聞音鎧如來 南無多摩羅拔如來 南無無邊遊戲如來」

一千五百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千五百佛已竟。

「南無無相如來 南無勇行步象如來 南無幢音如來 南無親意如來 南無大震聲如來 南無水天如來 南無提頭賴吒如來 南無毘樓勒如來 南無阿黎殺吒如來 南無奢彌多如來 南無閻浮那陀如來 南無牟羅耶如來 南無優鉢羅耶如來 南無阿沙羅如來 南無娑羅如來 南無智勝如來 南無毘多摩尼如來 南無薩地利捨如來 南無熾盛如來 南無寂靜如來 南無廣信如來 南無教化菩薩如來 南無寶功德如來 南無辯才瓔珞思惟如來 南無師子嚬申力如來 南無雜所有如來 南無與樂如來 南無甘露者如來 南無梵天者如來 南無聲震吼鳴如來 南無威決了如來 南無破散魔力聲如來 南無定住如來 南無何囉多耶如來(隋云樂) 南無熾盛者如來 南無瞿那眾勝如來 南無眾勝解脫如來 南無日所生如來 南無真體法上如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無相如來 南無勇行步象如來 南無幢音如來 南無親意如來 南無大震聲如來 南無水天如來 南無提頭賴吒如來 南無毘樓勒如來 南無阿黎殺吒如來 南無奢彌多如來 南無閻浮那陀如來 南無牟羅耶如來 南無優鉢羅耶如來 南無阿沙羅如來 南無娑羅如來 南無智勝如來 南無毘多摩尼如來 南無薩地利捨如來 南無熾盛如來 南無寂靜如來 南無廣信如來 南無教化菩薩如來 南無寶功德如來 南無辯才瓔珞思惟如來 南無師子嚬申力如來 南無雜所有如來 南無與樂如來 南無甘露者如來 南無梵天者如來 南無聲震吼鳴如來 南無威決了如來 南無破散魔力聲如來 南無定住如來 南無何囉多耶如來(隋云樂) 南無熾盛者如來 南無瞿那眾勝如來 南無眾勝解脫如來 南無日所生如來 南無真體法上如來

「若有人於是等無邊阿僧祇所生諸佛如來名號，身自受持、讀誦、思惟憶念、奉修行者，彼無眼患，無耳鼻患、舌患、身患，一切障礙皆悉清淨，一切眾人不能調伏，又於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，一切十方諸佛世尊常當念彼，為彼眾生常作守護，彼等諸佛乃至夢中為彼示現不可思議巧智方便，速得三昧陀羅尼門，所生之處恒常不離諸佛世尊，在於佛教大寶蓮花而取化生，所生之處不曾捨離三十二大人相及以八十隨形之好，神通五眼教化眾生，清淨佛剎行波羅蜜及三十七助菩提法，不離禪定、無量三昧、無色定等，不捨諸力、無畏辯才、十八不共法、大慈大悲大喜大捨，無量阿僧祇(依大隋上數法計，一阿僧祇得億十京十)諸佛法等，皆悉不離。彼如是諸佛世尊所有功德，彼還如是功德具足，即得安樂，如是當得成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人於是等無邊阿僧祇所生諸佛如來名號，身自受持、讀誦、思惟憶念、奉修行者，彼無眼患，無耳鼻患、舌患、身患，一切障礙皆悉清淨，一切眾人不能調伏，又於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，一切十方諸佛世尊常當念彼，為彼眾生常作守護，彼等諸佛乃至夢中為彼示現不可思議巧智方便，速得三昧陀羅尼門，所生之處恒常不離諸佛世尊，在於佛教大寶蓮花而取化生，所生之處不曾捨離三十二大人相及以八十隨形之好，神通五眼教化眾生，清淨佛剎行波羅蜜及三十七助菩提法，不離禪定、無量三昧、無色定等，不捨諸力、無畏辯才、十八不共法、大慈大悲大喜大捨，無量阿僧祇(依大隋上數法計，一阿僧祇得億十京十)諸佛法等，皆悉不離。彼如是諸佛世尊所有功德，彼還如是功德具足，即得安樂，如是當得成阿耨多羅三藐三菩提。

「南無無垢如來！若稱彼名者，即得智無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無垢如來！若稱彼名者，即得智無盡。

「南無日月燈如來！若稱彼名者，當得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日月燈如來！若稱彼名者，當得不退轉。

「若有女人聞此佛名者，即為最後女身，更不復受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人聞此佛名者，即為最後女身，更不復受。

「南無甘露彌留如來！若稱彼名者，假令世界金鍱充滿，及以七寶持用布施，不及一歌羅分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無甘露彌留如來！若稱彼名者，假令世界金鍱充滿，及以七寶持用布施，不及一歌羅分。

「南無普香如來！若稱彼佛如來名者，一切毛孔出無量香，當受一切香熏佛剎，復得無量無邊福德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普香如來！若稱彼佛如來名者，一切毛孔出無量香，當受一切香熏佛剎，復得無量無邊福德。

「南無淨光如來！若稱彼佛如來名者，所得功德，假使以滿於恒河沙數世界之中七寶布施，不及於其一歌羅分，口稱彼佛如來名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無淨光如來！若稱彼佛如來名者，所得功德，假使以滿於恒河沙數世界之中七寶布施，不及於其一歌羅分，口稱彼佛如來名號。

「南無法上如來！若稱彼佛如來名者，一切佛法悉皆滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法上如來！若稱彼佛如來名者，一切佛法悉皆滿足。

「南無大眾者如來！若稱彼佛如來名者，一切佛法皆悉滿足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大眾者如來！若稱彼佛如來名者，一切佛法皆悉滿足。

「南無無邊香光明如來！稱彼名者，得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無邊香光明如來！稱彼名者，得不退轉。

「南無火光如來！若稱彼佛如來名者，晝夜增長無量福聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無火光如來！若稱彼佛如來名者，晝夜增長無量福聚。

「南無月燈明如來！若稱彼佛如來名者，於世界中堪為福田。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無月燈明如來！若稱彼佛如來名者，於世界中堪為福田。

「南無藥師琉璃光王如來！若稱彼佛如來名者，一切殃罪悉皆除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無藥師琉璃光王如來！若稱彼佛如來名者，一切殃罪悉皆除滅。

「南無普光最上功德稱聚王如來！南無正住摩尼積聚王如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普光最上功德稱聚王如來！南無正住摩尼積聚王如來！

「若有女人聞此二佛如來名者，於一切處，得捨女身，復超四萬俱致劫波生死流轉，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，常當不離見佛、聞法、供養眾僧，於後世中即得出家，尋當得成無礙辯才。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有女人聞此二佛如來名者，於一切處，得捨女身，復超四萬俱致劫波生死流轉，於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉，常當不離見佛、聞法、供養眾僧，於後世中即得出家，尋當得成無礙辯才。

「南無寶光月莊嚴首威德明自在王如來！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶光月莊嚴首威德明自在王如來！

「多緻(他夜反)他(去)(一) 曷囉(上)怛泥(去)(二) 曷囉(上)怛泥(去)(三) 曷囉(上)怛娜翅(吉支反)囉(上)泥(去)(四) 曷囉怛娜鉢囉低曼祑帝(五) 曷囉(上)怛娜三婆鞞(六) 曷囉(上)怛娜揭鞞(七) 曷囉(上)怛怒(去)鐸揭帝(八) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻(他夜反)他(去)(一) 曷囉(上)怛泥(去)(二) 曷囉(上)怛泥(去)(三) 曷囉(上)怛娜翅(吉支反)囉(上)泥(去)(四) 曷囉怛娜鉢囉低曼祑帝(五) 曷囉(上)怛娜三婆鞞(六) 曷囉(上)怛娜揭鞞(七) 曷囉(上)怛怒(去)鐸揭帝(八) 莎訶

「若有善男子、善女人，行菩薩乘者，稱彼寶光月莊嚴首威德明自在王如來、阿羅訶、三藐三佛陀名者，及此陀羅尼章句，聞已信解，彼捨此生，得轉輪王位；值佛出世，見如來已，當作無量供養供給，修於梵行，達到一切神通彼岸；復得陀羅尼，名曰十轉；見如來已，當作不思議供養，當見恒河沙等諸佛，超越如是俱致劫波生死流轉，心不忘失於阿耨多羅三藐三菩提；得身牢實如那羅延，直有一骨難可屈折，彼身金色以三十二大丈夫相而自莊嚴；得梵音聲，離無閑處，當得閑處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，行菩薩乘者，稱彼寶光月莊嚴首威德明自在王如來、阿羅訶、三藐三佛陀名者，及此陀羅尼章句，聞已信解，彼捨此生，得轉輪王位；值佛出世，見如來已，當作無量供養供給，修於梵行，達到一切神通彼岸；復得陀羅尼，名曰十轉；見如來已，當作不思議供養，當見恒河沙等諸佛，超越如是俱致劫波生死流轉，心不忘失於阿耨多羅三藐三菩提；得身牢實如那羅延，直有一骨難可屈折，彼身金色以三十二大丈夫相而自莊嚴；得梵音聲，離無閑處，當得閑處。」

而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而說偈言：

「若於七日七夜中， 稱彼如來名號者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若於七日七夜中， 稱彼如來名號者，

獲得清淨妙天眼， 無邊淨眼佛所稱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得清淨妙天眼， 無邊淨眼佛所稱。

獲得清淨天眼已， 彼人肉眼亦清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲得清淨天眼已， 彼人肉眼亦清淨，

當見無量無邊佛， 其數猶如恒河沙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當見無量無邊佛， 其數猶如恒河沙。

皆悉供養彼諸佛， 所聞彼法皆受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉供養彼諸佛， 所聞彼法皆受持，

若眼所見諸人等， 莫不善言相慰喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若眼所見諸人等， 莫不善言相慰喻。

往昔曾經供養佛， 并及所作不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔曾經供養佛， 并及所作不思議，

一切悉得心念持， 皆由聞彼如來號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切悉得心念持， 皆由聞彼如來號。

「南無智炬如來 南無金光積形如來 南無實言如來 南無常音震王諸如來等 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智炬如來 南無金光積形如來 南無實言如來 南無常音震王諸如來等

「爾時，普賢菩薩、文殊尸利童子、陀羅尼自在王菩薩、執金剛手菩薩，時，四菩薩及智炬等四如來，住在日月宮殿。爾時，日月二天子，詣彼如來及菩薩所，見彼如來等各坐寶莊嚴師子之座，在閻浮檀輦上及彼諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，普賢菩薩、文殊尸利童子、陀羅尼自在王菩薩、執金剛手菩薩，時，四菩薩及智炬等四如來，住在日月宮殿。爾時，日月二天子，詣彼如來及菩薩所，見彼如來等各坐寶莊嚴師子之座，在閻浮檀輦上及彼諸菩薩。

「爾時，日月二天子各共思惟：『我等云何於此如來邊及諸菩薩所，當得陀羅尼名曰與一切眾生光明散大黑闇最妙最上流布十方，以彼威力與諸眾生作大光明。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，日月二天子各共思惟：『我等云何於此如來邊及諸菩薩所，當得陀羅尼名曰與一切眾生光明散大黑闇最妙最上流布十方，以彼威力與諸眾生作大光明。』

「時，彼如來，共彼菩薩，即為說此陀羅尼呪： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，彼如來，共彼菩薩，即為說此陀羅尼呪：

「『僧𭈳(余歌反)涕婆(去)斫芻(釵盧反，下同)(一) 馱馱(二) 斫芻鉢囉婆(去)(三) 肚邏迷他(去)(四) 迦邏他(去)(五) 壹鬚(他履反)聃(他甘反)娑(三我反)(六) 蘇囉(上)吒(去)(七) 蘇囉(上)馱(八) 蘇炭娑(上)(九) 壹聃娑(上)(十) 鞞羅(十一)(經本元少第十二一句) 鞞羅鉢膩(女利反)(十三) 遮𠺕謨唎多(上)膩(十四) 阿(長聲)囉膩(十五) 迦羅鉢膩(十六) 迦羅鉢膩(十七) 妬嚧徒四(十八) 妬嚧妬嚧徒四(十九) 陀素底陀素底(二十) 地唎地唎(二十一) 度嚧度嚧(並去聲)(二十二) 豆邏豆邏(二十三) 迦邏迦邏(二十四) 薩他(引)娑(去)薩他(引)娑(去)(二十五) 耆邏耆邏(二十六) 耆羅(引)鉢夜(二十七) 耆羅(引)鉢夜(二十八) 陀素陀素(二十九) 孫度三(蘇含反)步(三十) 悉闥素(三十一) 頞闥素(三十二) 野闥素野闥娑(引)鉢泥(去)(三十四) 樹(引)嚧唎(三十五) 題(引)薩唎(三十六) 哥(去)邏哥邏(三十七) 翅(吉豉反)唎翅(如上)唎(三十八) 厥嚧摩厥嚧摩(三十九) 迦磨鉢泥(去)(四十) 雞魯甊(郎苟反)雞魯甊(四十一) 雞羅鉢泥(去)(四十二) 羯迦唎羯迦唎(四十三) 羅(引)嚕(四十四) 復第(四十五) 突甊(犖苟反)第突甊第(四十六) 莫訶突甊第(四十七) 歌邏歌邏(四十八) 翅利翅(吉豉反)利(四十九) 比(比方之比)怖霤賜(五十) 比怖霤賜(五十一) 馱嗽馱嗽(五十二) 賀嗽賀嗽(五十三) 賀娑簸膩(五十四) 莎(引)呵(五十五)』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『僧𭈳(余歌反)涕婆(去)斫芻(釵盧反，下同)(一) 馱馱(二) 斫芻鉢囉婆(去)(三) 肚邏迷他(去)(四) 迦邏他(去)(五) 壹鬚(他履反)聃(他甘反)娑(三我反)(六) 蘇囉(上)吒(去)(七) 蘇囉(上)馱(八) 蘇炭娑(上)(九) 壹聃娑(上)(十) 鞞羅(十一)(經本元少第十二一句) 鞞羅鉢膩(女利反)(十三) 遮𠺕謨唎多(上)膩(十四) 阿(長聲)囉膩(十五) 迦羅鉢膩(十六) 迦羅鉢膩(十七) 妬嚧徒四(十八) 妬嚧妬嚧徒四(十九) 陀素底陀素底(二十) 地唎地唎(二十一) 度嚧度嚧(並去聲)(二十二) 豆邏豆邏(二十三) 迦邏迦邏(二十四) 薩他(引)娑(去)薩他(引)娑(去)(二十五) 耆邏耆邏(二十六) 耆羅(引)鉢夜(二十七) 耆羅(引)鉢夜(二十八) 陀素陀素(二十九) 孫度三(蘇含反)步(三十) 悉闥素(三十一) 頞闥素(三十二) 野闥素野闥娑(引)鉢泥(去)(三十四) 樹(引)嚧唎(三十五) 題(引)薩唎(三十六) 哥(去)邏哥邏(三十七) 翅(吉豉反)唎翅(如上)唎(三十八) 厥嚧摩厥嚧摩(三十九) 迦磨鉢泥(去)(四十) 雞魯甊(郎苟反)雞魯甊(四十一) 雞羅鉢泥(去)(四十二) 羯迦唎羯迦唎(四十三) 羅(引)嚕(四十四) 復第(四十五) 突甊(犖苟反)第突甊第(四十六) 莫訶突甊第(四十七) 歌邏歌邏(四十八) 翅利翅(吉豉反)利(四十九) 比(比方之比)怖霤賜(五十) 比怖霤賜(五十一) 馱嗽馱嗽(五十二) 賀嗽賀嗽(五十三) 賀娑簸膩(五十四) 莎(引)呵(五十五)』

「爾時，普賢菩薩告日月二天子言：『諸族姓子！此陀羅尼，已曾八億八千萬諸佛所說，憐愍眾生故。諸族姓子！優曇鉢花可為易得，此陀羅尼句實難出生。諸族姓子！此陀羅尼句又為易出，若當受持此陀羅尼及讀誦者，亦復甚難。諸族姓子！佛出於世，是為不難，此陀羅尼出現甚難。諸族姓子！若有人為在阿鼻地獄眾生，造無間者，誹謗正法者，住世一劫為利益彼眾生故，誦此陀羅尼句二十一日，晝三夜三，日日溫習，於彼之時，阿鼻大地獄，以陀羅尼威神力故，破毀百叚，彼等眾生即得解脫。何況閻浮提人輩，若觸耳門者，彼等應作如是知：「我等已被四如來攝受，及四菩薩、并日月二天攝受。」於此中莫生疑惑。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，普賢菩薩告日月二天子言：『諸族姓子！此陀羅尼，已曾八億八千萬諸佛所說，憐愍眾生故。諸族姓子！優曇鉢花可為易得，此陀羅尼句實難出生。諸族姓子！此陀羅尼句又為易出，若當受持此陀羅尼及讀誦者，亦復甚難。諸族姓子！佛出於世，是為不難，此陀羅尼出現甚難。諸族姓子！若有人為在阿鼻地獄眾生，造無間者，誹謗正法者，住世一劫為利益彼眾生故，誦此陀羅尼句二十一日，晝三夜三，日日溫習，於彼之時，阿鼻大地獄，以陀羅尼威神力故，破毀百叚，彼等眾生即得解脫。何況閻浮提人輩，若觸耳門者，彼等應作如是知：「我等已被四如來攝受，及四菩薩、并日月二天攝受。」於此中莫生疑惑。』

「多緻他(一) 度致(二) 摩訶度那致(三) 素嚧素嚧(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 度致(二) 摩訶度那致(三) 素嚧素嚧(四) 莎呵

「叔迦邏毘輸達膩(一) 多羅多羅(二) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「叔迦邏毘輸達膩(一) 多羅多羅(二) 莎呵

「殊帝(一) 鉢囉地閉(二) 妬嚧妬嚧(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「殊帝(一) 鉢囉地閉(二) 妬嚧妬嚧(三) 莎呵

「鉢頭摩摩利膩(一) 薩著(典迦反)(二) 何邏多佛第(三) 胡嚧胡嚧(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鉢頭摩摩利膩(一) 薩著(典迦反)(二) 何邏多佛第(三) 胡嚧胡嚧(四) 莎呵

「薩著(典迦反)佛第(一) 薩著(同上音)盧迦膩(二) 翅(吉豉反)唎翅唎(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「薩著(典迦反)佛第(一) 薩著(同上音)盧迦膩(二) 翅(吉豉反)唎翅唎(三) 莎呵

「陀羅尼佛第(一) 阿波囉底呵多佛第(二) 妬嚧妬嚧(三) 莎訶 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀羅尼佛第(一) 阿波囉底呵多佛第(二) 妬嚧妬嚧(三) 莎訶

「羅(引)利那質底(一) 徒摩鉢唎呵唎(二) 叩庫嚧庫嚧(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羅(引)利那質底(一) 徒摩鉢唎呵唎(二) 叩庫嚧庫嚧(三) 莎呵

「陀邏陀邏摩訶陀羅(一) 達邏達邏闍延底裔(二) 莎呵(諸此莎聲皆平而長，諸此呵聲悉去而急) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「陀邏陀邏摩訶陀羅(一) 達邏達邏闍延底裔(二) 莎呵(諸此莎聲皆平而長，諸此呵聲悉去而急)

「蘇拔囉底(一) 蘇多閉(二) 阿波囉帝(三) 呵多佛第(四) 陀囉陀囉陀囉陀囉(五) 延帝裔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蘇拔囉底(一) 蘇多閉(二) 阿波囉帝(三) 呵多佛第(四) 陀囉陀囉陀囉陀囉(五) 延帝裔

「南無智炬如來 南無金剛積形如來 南無實言如來 南無可畏音震王諸如來等 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無智炬如來 南無金剛積形如來 南無實言如來 南無可畏音震王諸如來等 莎呵

「南無月光童子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無月光童子

「多緻他(一) 鉢囉婆(引)迦唎(二) 鉢囉婆(引)跋帝(三) 達摩毘輸第(四) 羯磨毘輸第(五) 婆婆鬪迷(去)(六) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 鉢囉婆(引)迦唎(二) 鉢囉婆(引)跋帝(三) 達摩毘輸第(四) 羯磨毘輸第(五) 婆婆鬪迷(去)(六) 莎呵

「若有人，日常誦者，一切業障皆得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人，日常誦者，一切業障皆得清淨。

「南無寂光王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寂光王如來

「多緻他(一) 傷帝傷帝(二) 阿邏伽(三) 叉(引)耶(余歌反)夜(余賀反，諸耶夜悉同此反)(四) 傷底傷底(五) 垤(徒結反)鞞莎(六) 叉耶(引)夜(七) 傷帝傷謨訶叉耶夜(八) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 傷帝傷帝(二) 阿邏伽(三) 叉(引)耶(余歌反)夜(余賀反，諸耶夜悉同此反)(四) 傷底傷底(五) 垤(徒結反)鞞莎(六) 叉耶(引)夜(七) 傷帝傷謨訶叉耶夜(八)

「多緻他(一) 眸𡀔𡀔(二) 眸𡀔𡀔(三) 阿婆呵眸𡀔𡀔(四) 毘闍叉耶夜(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 眸𡀔𡀔(二) 眸𡀔𡀔(三) 阿婆呵眸𡀔𡀔(四) 毘闍叉耶夜(五) 莎呵

「若人長誦此呪，晝三夜三，彼等眾罪速盡無餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若人長誦此呪，晝三夜三，彼等眾罪速盡無餘。

「南無勝栴檀香體如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無勝栴檀香體如來

「多緻夜他(諸此多音皆作怛，緻音皆地夜反，他皆去聲)(一) 脂囉(長)帝(二) 摩唎至翅(皆吉豉反)(三) 突唎馱迷(去)(四) 途囉奴(五) 鉢囉鞞殺吒(去)(六) 栴檀囊(長)岐(去)(七) 栴檀那健(平而長)第(八) 栴檀那揭鞞(九) 栴檀那復誓(十) 毘輸達尼(去)(十一) 遮唎多(引)囉(引)拔帝(十二) 薩婆怛他伽多(十三) 提(引)瑟鬚帝(三聲聯疾急)(十四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻夜他(諸此多音皆作怛，緻音皆地夜反，他皆去聲)(一) 脂囉(長)帝(二) 摩唎至翅(皆吉豉反)(三) 突唎馱迷(去)(四) 途囉奴(五) 鉢囉鞞殺吒(去)(六) 栴檀囊(長)岐(去)(七) 栴檀那健(平而長)第(八) 栴檀那揭鞞(九) 栴檀那復誓(十) 毘輸達尼(去)(十一) 遮唎多(引)囉(引)拔帝(十二) 薩婆怛他伽多(十三) 提(引)瑟鬚帝(三聲聯疾急)(十四) 莎呵

「此陀羅尼章句，一切諸佛之所宣說、解釋、隨喜。若有善男子、善女人，持此陀羅尼者，於諸鬼神得無所畏，轉此一生覩彌陀佛，復得對面見觀世音，及見月光童子，從一勝處至一勝處，諸善法中遇善知識，若其女人得轉女身，所謂是彼栴檀香體如來威力，復得無邊菩薩勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此陀羅尼章句，一切諸佛之所宣說、解釋、隨喜。若有善男子、善女人，持此陀羅尼者，於諸鬼神得無所畏，轉此一生覩彌陀佛，復得對面見觀世音，及見月光童子，從一勝處至一勝處，諸善法中遇善知識，若其女人得轉女身，所謂是彼栴檀香體如來威力，復得無邊菩薩勝處。

「南無月上如來 南無作光明菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無月上如來 南無作光明菩薩

「多緻他(一) 達唎達唎(二) 陀囉膩(三) 胒(女一反)陀膩(四) 阿婆夜羯邏閉(五) 迦辣波鞞伽帝(六) 暗(烏臘反)米履多(米已下三字疾急道)(七) 迦辣波(八) 胡多貰膩(九) 阿難多目企十閈(十) 阿難多斫芻伽帝(十一) 唵(重聲長引)婦(十二) 莎呵(十三) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 達唎達唎(二) 陀囉膩(三) 胒(女一反)陀膩(四) 阿婆夜羯邏閉(五) 迦辣波鞞伽帝(六) 暗(烏臘反)米履多(米已下三字疾急道)(七) 迦辣波(八) 胡多貰膩(九) 阿難多目企十閈(十) 阿難多斫芻伽帝(十一) 唵(重聲長引)婦(十二) 莎呵(十三)

「善男子！此陀羅尼章句，恒河沙諸佛世尊所說、住持、隨喜，為令墮諸惡趣眾生生利益故。善男子！若有菩薩受持此陀羅尼，彼人超越八種恐怖，所謂：無邊地獄恐怖、無邊畜生恐怖、無邊餓鬼恐怖、無邊受胎恐怖、無邊生恐怖、無邊老恐怖、無邊病恐怖、無邊死恐怖。十方諸佛皆念彼人，命終之時，心不錯亂，面對諸佛。受生當得無盡之身，亦復得於調伏諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！此陀羅尼章句，恒河沙諸佛世尊所說、住持、隨喜，為令墮諸惡趣眾生生利益故。善男子！若有菩薩受持此陀羅尼，彼人超越八種恐怖，所謂：無邊地獄恐怖、無邊畜生恐怖、無邊餓鬼恐怖、無邊受胎恐怖、無邊生恐怖、無邊老恐怖、無邊病恐怖、無邊死恐怖。十方諸佛皆念彼人，命終之時，心不錯亂，面對諸佛。受生當得無盡之身，亦復得於調伏諸根。

「南無婆伽婆辯幢如來 南無寶火如來 南無大目如來 南無法界形如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆辯幢如來 南無寶火如來 南無大目如來 南無法界形如來

「多緻他(一) 達唎達唎(並上聲)(二) 達摩陀妬(三) 鉢囉(上)底瑟恥(勅履反)帝(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 達唎達唎(並上聲)(二) 達摩陀妬(三) 鉢囉(上)底瑟恥(勅履反)帝(四) 莎呵

「南無諸方燈明王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無諸方燈明王如來

「多緻他(一) 鉢囉遞閉鉢囉遞(徒履反)閉(二) 折(時列反)若(女迦反)那(引)迦鉢囉(上)地閉(三) 莎呵(四) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 鉢囉遞閉鉢囉遞(徒履反)閉(二) 折(時列反)若(女迦反)那(引)迦鉢囉(上)地閉(三) 莎呵(四)

「南無悲威如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無悲威如來

「多緻他(一) 坻(低)誓坻誓(二) 折(時列反)若(女迦反)那坻誓(三) 佛陀坻誓(四) 達摩坻誓(五) 僧伽坻誓(六) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 坻(低)誓坻誓(二) 折(時列反)若(女迦反)那坻誓(三) 佛陀坻誓(四) 達摩坻誓(五) 僧伽坻誓(六) 莎呵

「南無梵海如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無梵海如來

「多緻他(一) 婆囉帝婆囉帝(二) 薩婆跋囉(上)多鉢利不(平)唎泥(去)(三) 佛陀達唎舍泥(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 婆囉帝婆囉帝(二) 薩婆跋囉(上)多鉢利不(平)唎泥(去)(三) 佛陀達唎舍泥(四) 莎呵

「南無忍圓滿燈如來(一千五百七十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無忍圓滿燈如來(一千五百七十)

「多緻他(一) 器那器那(二) 薩婆達摩(三) 婆囉拏膩(四字並去聲)(四) 佛陀薩鱣(知栖反)那(去)(五) 達摩薩鱣那(六) 僧伽薩鱣那(七) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 器那器那(二) 薩婆達摩(三) 婆囉拏膩(四字並去聲)(四) 佛陀薩鱣(知栖反)那(去)(五) 達摩薩鱣那(六) 僧伽薩鱣那(七) 莎呵

「南無法圓光如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法圓光如來

「多緻他(一) 栴達囉鉢囉鞞(二) 蘇利耶鉢囉鞞(三) 栴達囉蘇利耶(四) 設多索呵薩囉頞帝(五) 奚唎迦(六) 鉢囉鞞(七) 毘輸陀夜(八) 闍若(女何反)斫芻(九) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 栴達囉鉢囉鞞(二) 蘇利耶鉢囉鞞(三) 栴達囉蘇利耶(四) 設多索呵薩囉頞帝(五) 奚唎迦(六) 鉢囉鞞(七) 毘輸陀夜(八) 闍若(女何反)斫芻(九) 莎呵

「南無無畏莊嚴如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無畏莊嚴如來

「多緻他(一) 達摩毘喻(二字連聲道，下同)醯(二) 伽伽那毘喻醯莎呵(三) 闍若那毘喻醯(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 達摩毘喻(二字連聲道，下同)醯(二) 伽伽那毘喻醯莎呵(三) 闍若那毘喻醯(四) 莎呵

「南無寂光王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寂光王如來

「多緻他(一) 陀囉陀囉(二) 闍若(如齊反)耶(三) 鉢唎輸(引)達泥(去)(四) 闍若(女迦反)那鉢唎富囉泥(去)(五) 多他哆阿婆菩(引)達泥(去)(六) 尸伽濫(七) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 陀囉陀囉(二) 闍若(如齊反)耶(三) 鉢唎輸(引)達泥(去)(四) 闍若(女迦反)那鉢唎富囉泥(去)(五) 多他哆阿婆菩(引)達泥(去)(六) 尸伽濫(七) 莎呵

「南無廣名稱如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無廣名稱如來

「多緻他(一) 毘不羅瞿折(之列反)唎(二) 伽伽那瞿折(之列反)唎(三) 不囉耶不囉耶薩婆奢(引)(四) 阿提瑟恥(勅一反，下同)(五) 帝佛陀阿提瑟恥帝(六) 薩婆菩提薩埵提瑟恥帝(七) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 毘不羅瞿折(之列反)唎(二) 伽伽那瞿折(之列反)唎(三) 不囉耶不囉耶薩婆奢(引)(四) 阿提瑟恥(勅一反，下同)(五) 帝佛陀阿提瑟恥帝(六) 薩婆菩提薩埵提瑟恥帝(七) 莎呵

「南無法海波濤功德王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法海波濤功德王如來

「多緻他(一) 鞞佶(耆一反)易(羊豉反)(二)(下悉同) 達摩三謨達囉鞞佶易(三) 伽伽那三謨達囉鞞佶易(四) 佛陀三謨達囉鞞佶易(五) 菩提薩埵達摩三謨達囉鞞佶易(六) 波羅蜜多鞞佶易(七) 薩婆奢鉢唎哺囉拏(去)鞞佶易(八) 佛陀提瑟恥帝(九) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 鞞佶(耆一反)易(羊豉反)(二)(下悉同) 達摩三謨達囉鞞佶易(三) 伽伽那三謨達囉鞞佶易(四) 佛陀三謨達囉鞞佶易(五) 菩提薩埵達摩三謨達囉鞞佶易(六) 波羅蜜多鞞佶易(七) 薩婆奢鉢唎哺囉拏(去)鞞佶易(八) 佛陀提瑟恥帝(九) 莎呵

「此諸佛等，往昔行菩薩行時，作如是願：『我等證菩提已，若有眾生，聞我等名，受持淨信，彼等皆得住不退轉，超越過於八不閑處，諸佛菩薩皆悉護念住持，往生清淨佛剎，捨彼命已，一切諸天皆當守護，過諸怖畏。』若復有人，持如是等諸佛名字，及陀羅尼偈頌章句，憶念不忘，彼若欲見彌勒菩薩，彼人應誦此陀羅尼一十萬遍，隨力供養；若欲見普賢菩薩，彼人應誦二十萬遍，隨力供養；若復欲見毘盧遮那如來，彼人誦三十萬遍，隨力供養。得淨心已，發慈愍心，捨諸我慢、瞋恚、嫉妬、忿恨諸患等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸佛等，往昔行菩薩行時，作如是願：『我等證菩提已，若有眾生，聞我等名，受持淨信，彼等皆得住不退轉，超越過於八不閑處，諸佛菩薩皆悉護念住持，往生清淨佛剎，捨彼命已，一切諸天皆當守護，過諸怖畏。』若復有人，持如是等諸佛名字，及陀羅尼偈頌章句，憶念不忘，彼若欲見彌勒菩薩，彼人應誦此陀羅尼一十萬遍，隨力供養；若欲見普賢菩薩，彼人應誦二十萬遍，隨力供養；若復欲見毘盧遮那如來，彼人誦三十萬遍，隨力供養。得淨心已，發慈愍心，捨諸我慢、瞋恚、嫉妬、忿恨諸患等。

「南無因無邊光明功德威形如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無因無邊光明功德威形如來

「多緻他(一) 脩利易(以豉反)(二) 脩利易(三) 若那脩利易(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 脩利易(以豉反)(二) 脩利易(三) 若那脩利易(四) 莎呵

「南無種種威力多王功德形如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無種種威力多王功德形如來

「多緻他(一) 尸利尸利坻闍尸利(二) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 尸利尸利坻闍尸利(二) 莎呵

「南無阿僧祇俱致劫修習覺如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿僧祇俱致劫修習覺如來

「多緻他(一) 三牟陀曳(二) 三牟陀曳(三) 若那三牟陀曳(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 三牟陀曳(二) 三牟陀曳(三) 若那三牟陀曳(四) 莎呵

「南無諸法遊戲威形如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無諸法遊戲威形如來

「多緻他(一) 揭(其謁反)薜(步計反)(二) 揭薜(三) 若那揭薜(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 揭(其謁反)薜(步計反)(二) 揭薜(三) 若那揭薜(四) 莎呵

「南無妙金虛空形如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無妙金虛空形如來

「多緻他(一) 伽伽泥(去)(二) 伽伽泥(三) 伽伽那毘輸(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 伽伽泥(去)(二) 伽伽泥(三) 伽伽那毘輸(四) 莎呵

「南無寶彌留如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶彌留如來

「多緻他(一) 彌留(去)彌留(二) 阿辣那彌留(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 彌留(去)彌留(二) 阿辣那彌留(三) 莎呵

「南無瞿那海如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無瞿那海如來

「多緻他(一) 瞿泥(去)瞿泥(二) 瞿那三目提黎(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 瞿泥(去)瞿泥(二) 瞿那三目提黎(三) 莎呵

「南無法界音幢如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法界音幢如來

「多緻他(一) 吱(吉支反)(二) 駐吱駐(三) 若那吱駐(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 吱(吉支反)(二) 駐吱駐(三) 若那吱駐(四) 莎呵

「南無法海能雷如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法海能雷如來

「多緻他(一) 三目提離(二) 三目提離(三) 若那三目提離(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 三目提離(二) 三目提離(三) 若那三目提離(四) 莎呵

「南無法幢如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法幢如來

「多緻他(一) 陀婆提陀婆提(二) 達摩陀婆提(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 陀婆提陀婆提(二) 達摩陀婆提(三) 莎呵

「南無地威如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無地威如來

「多緻他(一) 陀離陀離(二) 陀羅尼三勿提離(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 陀離陀離(二) 陀羅尼三勿提離(三) 莎呵

「南無法力光如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法力光如來

「多緻他(一) 波羅避波羅避(二) 達摩波羅避(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 波羅避波羅避(二) 達摩波羅避(三) 莎呵

「南無虛空覺正如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無虛空覺正如來

「多緻他(一) 佛提佛提(二) 蘇佛提(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 佛提佛提(二) 蘇佛提(三) 莎呵

「南無彌留峯明如來(一千六百) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無彌留峯明如來(一千六百)

「多緻他(一) 頞利脂頞利脂(二) 若那頞利脂(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 頞利脂頞利脂(二) 若那頞利脂(三) 莎呵

「南無雲峯如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雲峯如來

「多緻他(一) 迷(引)祇迷祇(二) 摩訶迷祇(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 迷(引)祇迷祇(二) 摩訶迷祇(三) 莎呵

「南無日燈幢峯如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日燈幢峯如來

「多緻他(一) 波羅地庇(邊豉反，下同)(二) 波羅地庇(三) 若那波羅地庇(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 波羅地庇(邊豉反，下同)(二) 波羅地庇(三) 若那波羅地庇(四) 莎呵

「南無剎證覺如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無剎證覺如來

「多緻他(一) 娑彌娑彌(二) 三摩娑地帝(多豉反) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 娑彌娑彌(二) 三摩娑地帝(多豉反) 莎呵

「南無樹王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無樹王如來

「多緻他(一) 度盧迷(去)(二) 度盧迷(去)(三) 若那度盧迷(去四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 度盧迷(去)(二) 度盧迷(去)(三) 若那度盧迷(去四) 莎呵

「南無瞿那彌留如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無瞿那彌留如來

「多緻他(一) 瞿泥(去)(二) 瞿泥(去)(三) 瞿那泥迷(四) 彌留尸佉離(五) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 瞿泥(去)(二) 瞿泥(去)(三) 瞿那泥迷(四) 彌留尸佉離(五) 莎呵

「南無三寶如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無三寶如來

「多緻他(一) 尼彌(去)(二) 尼彌(三) 若那尼彌(去)(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 尼彌(去)(二) 尼彌(三) 若那尼彌(去)(四) 莎呵

「南無毘盧遮那如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無毘盧遮那如來

「多緻他(一) 毘梨毘梨(二) 毘盧遮泥(去)(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 毘梨毘梨(二) 毘盧遮泥(去)(三) 莎呵

「南無光莊嚴如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無光莊嚴如來

「多緻他(一) 毘(引)右醯毘右醯(二) 若(女何反)那毘右醯(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 毘(引)右醯毘右醯(二) 若(女何反)那毘右醯(三) 莎呵

「南無法海如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法海如來

「多緻他(一) 三摩三摩(二) 三眸達囉毘迦囉滿泥(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 三摩三摩(二) 三眸達囉毘迦囉滿泥(三) 莎呵

「南無威頭如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無威頭如來

「多緻他(一) 低闍低闍(二) 若那低闍(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 低闍低闍(二) 若那低闍(三) 莎呵

「南無世間主如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無世間主如來

「多緻他(一) 因(引)垤(徒結反)利因(引)坻唎(二) 因達羅毘迦囉彌(去) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 因(引)垤(徒結反)利因(引)坻唎(二) 因達羅毘迦囉彌(去) 莎呵

「南無威賢功德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無威賢功德如來

「多緻他(一) 跋地隷(二) 跋地隷(三) 須跋地隸(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 跋地隷(二) 跋地隷(三) 須跋地隸(四) 莎呵

「南無諸法光王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無諸法光王如來

「多緻他(一) 波(引)囉避波囉避(二) 若那波囉避(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 波(引)囉避波囉避(二) 若那波囉避(三) 莎呵

「南無金剛寶齊如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無金剛寶齊如來

「多緻他(一) 婆嗜離婆嗜離(二) 婆闍盧怛離(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 婆嗜離婆嗜離(二) 婆闍盧怛離(三) 莎呵

「南無持無礙力如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無持無礙力如來

「多緻他(一) 阿僧祇(二) 阿僧祇(三) 阿僧伽佛提(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 阿僧祇(二) 阿僧祇(三) 阿僧伽佛提(四) 莎呵

「南無法界形如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法界形如來

「多緻他(一) 達唎迷(去)(二) 達唎迷(去)(三) 達摩達唎(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 達唎迷(去)(二) 達唎迷(去)(三) 達摩達唎(四) 莎呵

「南無諸方燈明王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無諸方燈明王如來

「多緻他(一) 推泥推泥(二) 遲那迦唎(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 推泥推泥(二) 遲那迦唎(三) 莎呵

「南無悲威德如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無悲威德如來

「多緻他(一) 低視低視(二) 摩訶低視(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 低視低視(二) 摩訶低視(三) 莎呵

「南無梵海如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無梵海如來

「多緻他(一) 婆囉帝婆囉帝(二) 婆囉多鉢唎不囉泥(去)(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 婆囉帝婆囉帝(二) 婆囉多鉢唎不囉泥(去)(三) 莎呵

「南無忍圓燈明如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無忍圓燈明如來

「多緻他(一) 懺迷(二)(悉去聲) 懺迷(三) 若(女何反)那懺迷(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 懺迷(二)(悉去聲) 懺迷(三) 若(女何反)那懺迷(四) 莎呵

「南無法圓光如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法圓光如來

「多緻他(一) 薩囉薩囉(二) 薩婆佛陀(三) 提瑟呹(耻一反)帝(四) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多緻他(一) 薩囉薩囉(二) 薩婆佛陀(三) 提瑟呹(耻一反)帝(四) 莎呵

「南無寂光王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寂光王如來

「羶(詩安反，下悉同)帝(一) 鉢囉羶帝(二) 憂波羶帝(三) 莎呵 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「羶(詩安反，下悉同)帝(一) 鉢囉羶帝(二) 憂波羶帝(三) 莎呵