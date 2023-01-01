五千五百佛名神呪除障滅罪經

五千五百佛名經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千五百佛名經卷第二

大隋北印度三藏闍那崛多譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛多譯

「南無佛華敷王如來 南無虛空清淨王如來 南無智自在王如來 南無須彌王如來 南無震聲王如來 南無震上王如來 南無震下王如來 南無震聲力如來 南無迦陵伽王如來 南無瞿拏光明王如來 南無婆伽婆帝廣福藏普世間明如來 南無瞿拏光明如來 南無虛空光明如來 南無香光明如來 南無無量香光明如來 南無彌留光明如來 南無須彌光明如來 南無淨光明如來 南無清淨光明如來 南無普光明如來 南無無邊光明如來 南無廣光明如來 南無焰光明如來 南無火光明如來 南無日光明如來 南無月光明如來 南無法圓光明如來 南無智圓光明如來 南無閻浮檀光明如來 南無寶光明如來 南無金光明如來 南無日遊步圓普光明如來 南無法界光明如來 南無虛空光明如來 南無德王光明如來 南無諸法教威形可畏光明如來 南無日上光明功德威形如來 南無多饒種種功德威光明如來 南無熾盛琉璃光明如來 南無功德藏摩尼光明如來 南無金光如來 南無寶光如來 南無婆伽婆帝十方廣瞿拏震聲無盡光如來 南無歡喜海波瞿那名自在光如來 南無不退瞿那海光如來 南無解脫精進日光如來 南無諸攀緣淨無迷光如來 南無妙月願光如來 南無智上光如來 南無焰光如來 南無共善寶光如來 南無十上光如來 南無無量光如來 南無廣光如來 南無主藏光如來 南無月上光如來 南無照光如來 南無普放光如來 南無平等香光如來 南無無邊上光如來 南無千上光如來 南無虛空圓光如來 南無不空光如來 南無放光如來 南無無上光如來 南無佛華光如來 南無羅網光如來 南無大雲光如來 南無無邊際光如來 南無喜樂光如來 南無焰光如來 南無善焰光如來 南無華光如來 南無普光如來 南無多光如來 南無諸神通光如來 南無法光如來 南無香放光如來 南無法界電光如來 南無廣大智光如來 南無婆伽婆帝寶相莊嚴彌留如來 南無普智賢彌留如來 南無普門智賢彌留如來 南無普智光彌留如來 南無毘盧遮那功德彌留如來 南無法燈功德彌留如來 南無功德善彌留如來 南無功德彌留如來 南無瞿那須彌留如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛華敷王如來 南無虛空清淨王如來 南無智自在王如來 南無須彌王如來 南無震聲王如來 南無震上王如來 南無震下王如來 南無震聲力如來 南無迦陵伽王如來 南無瞿拏光明王如來 南無婆伽婆帝廣福藏普世間明如來 南無瞿拏光明如來 南無虛空光明如來 南無香光明如來 南無無量香光明如來 南無彌留光明如來 南無須彌光明如來 南無淨光明如來 南無清淨光明如來 南無普光明如來 南無無邊光明如來 南無廣光明如來 南無焰光明如來 南無火光明如來 南無日光明如來 南無月光明如來 南無法圓光明如來 南無智圓光明如來 南無閻浮檀光明如來 南無寶光明如來 南無金光明如來 南無日遊步圓普光明如來 南無法界光明如來 南無虛空光明如來 南無德王光明如來 南無諸法教威形可畏光明如來 南無日上光明功德威形如來 南無多饒種種功德威光明如來 南無熾盛琉璃光明如來 南無功德藏摩尼光明如來 南無金光如來 南無寶光如來 南無婆伽婆帝十方廣瞿拏震聲無盡光如來 南無歡喜海波瞿那名自在光如來 南無不退瞿那海光如來 南無解脫精進日光如來 南無諸攀緣淨無迷光如來 南無妙月願光如來 南無智上光如來 南無焰光如來 南無共善寶光如來 南無十上光如來 南無無量光如來 南無廣光如來 南無主藏光如來 南無月上光如來 南無照光如來 南無普放光如來 南無平等香光如來 南無無邊上光如來 南無千上光如來 南無虛空圓光如來 南無不空光如來 南無放光如來 南無無上光如來 南無佛華光如來 南無羅網光如來 南無大雲光如來 南無無邊際光如來 南無喜樂光如來 南無焰光如來 南無善焰光如來 南無華光如來 南無普光如來 南無多光如來 南無諸神通光如來 南無法光如來 南無香放光如來 南無法界電光如來 南無廣大智光如來 南無婆伽婆帝寶相莊嚴彌留如來 南無普智賢彌留如來 南無普門智賢彌留如來 南無普智光彌留如來 南無毘盧遮那功德彌留如來 南無法燈功德彌留如來 南無功德善彌留如來 南無功德彌留如來 南無瞿那須彌留如來」

七百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七百佛已竟。

「南無摩尼須彌留如來 南無彌留如來 南無寶彌留如來 南無大彌留如來 南無大須彌留如來 南無善相彌留如來 南無福彌留如來 南無最勝彌留如來 南無善彌留如來 南無寶焰山彌留如來 南無難伏彌留如來 南無最上彌留如來 南無虛空彌留如來 南無海彌留如來 南無香彌留如來 南無香勝彌留如來 南無淨彌留如來 南無無上彌留如來 南無勝妙彌留如來 南無梵彌留如來 南無分別彌留如來 南無樹山如來 南無相功德山如來 南無金山如來 南無寂光深聚如來 南無功德聚如來 南無法力功德聚如來 南無辯才聚如來 南無得金蓋聚如來 南無上聚如來 南無香聚如來 南無聚如來 南無一聚如來 南無寶華聚如來 南無華聚如來 南無光聚如來 南無無量光如來 南無廣光如來 南無健光如來 南無帝釋光如來 南無淨光如來 南無普光如來 南無最上光如來 南無廣光如來 南無寶光如來 南無寶蓮華光如來 南無寂光如來 南無金剛光如來 南無月圓光如來 南無不思議瞿那光如來 南無無垢光如來 南無真金閻浮檀幢金光如來 南無普功德華威光如來 南無普法門面峯光如來 南無法焰彌留峯光如來 南無無垢法山智峯光如來 南無眾寶間錯色摩尼圓光如來 南無法海震聲意如來 南無光明幢王意如來 南無祭祀名施意如來 南無無盡意如來 南無無礙意如來 南無白毫功德光明意如來 南無方處智光幢意如來 南無光意如來 南無慎法意如來 南無寂靜意如來 南無海意如來 南無無量幢意如來 南無智意如來 南無愍意如來 南無無攀緣意如來 南無無小意如來 南無天意如來 南無金剛意如來 南無思惟意如來 南無勝意如來 南無清淨意如來 南無意如來 南無善意如來 南無梵意如來 南無釋迦如來 南無婆伽婆帝諸世界自在如來 南無法自在如來 南無智自在如來 南無自在如來 南無大自在如來 南無最自在如來 南無世自在如來 南無師子自在如來 南無無畏觀視自在如來 南無瞿那師子自在如來 南無法上龍自在如來 南無無迷法自在如來 南無人自在如來 南無威自在如來 南無梵威自在如來 南無眾自在如來 南無聲自在如來 南無廣化自在如來 南無月光自在如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無摩尼須彌留如來 南無彌留如來 南無寶彌留如來 南無大彌留如來 南無大須彌留如來 南無善相彌留如來 南無福彌留如來 南無最勝彌留如來 南無善彌留如來 南無寶焰山彌留如來 南無難伏彌留如來 南無最上彌留如來 南無虛空彌留如來 南無海彌留如來 南無香彌留如來 南無香勝彌留如來 南無淨彌留如來 南無無上彌留如來 南無勝妙彌留如來 南無梵彌留如來 南無分別彌留如來 南無樹山如來 南無相功德山如來 南無金山如來 南無寂光深聚如來 南無功德聚如來 南無法力功德聚如來 南無辯才聚如來 南無得金蓋聚如來 南無上聚如來 南無香聚如來 南無聚如來 南無一聚如來 南無寶華聚如來 南無華聚如來 南無光聚如來 南無無量光如來 南無廣光如來 南無健光如來 南無帝釋光如來 南無淨光如來 南無普光如來 南無最上光如來 南無廣光如來 南無寶光如來 南無寶蓮華光如來 南無寂光如來 南無金剛光如來 南無月圓光如來 南無不思議瞿那光如來 南無無垢光如來 南無真金閻浮檀幢金光如來 南無普功德華威光如來 南無普法門面峯光如來 南無法焰彌留峯光如來 南無無垢法山智峯光如來 南無眾寶間錯色摩尼圓光如來 南無法海震聲意如來 南無光明幢王意如來 南無祭祀名施意如來 南無無盡意如來 南無無礙意如來 南無白毫功德光明意如來 南無方處智光幢意如來 南無光意如來 南無慎法意如來 南無寂靜意如來 南無海意如來 南無無量幢意如來 南無智意如來 南無愍意如來 南無無攀緣意如來 南無無小意如來 南無天意如來 南無金剛意如來 南無思惟意如來 南無勝意如來 南無清淨意如來 南無意如來 南無善意如來 南無梵意如來 南無釋迦如來 南無婆伽婆帝諸世界自在如來 南無法自在如來 南無智自在如來 南無自在如來 南無大自在如來 南無最自在如來 南無世自在如來 南無師子自在如來 南無無畏觀視自在如來 南無瞿那師子自在如來 南無法上龍自在如來 南無無迷法自在如來 南無人自在如來 南無威自在如來 南無梵威自在如來 南無眾自在如來 南無聲自在如來 南無廣化自在如來 南無月光自在如來」

八百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八百佛已竟。

「南無大自在如來 南無意自在如來 南無光明無垢胎藏如來 南無華胎藏如來 南無瞿那蓮華功德胎藏如來 南無蓮華胎藏如來 南無胎藏如來 南無蘇利耶胎藏如來 南無蓮華功德胎藏如來 南無天主胎藏如來 南無天功德胎藏如來 南無金剛胎藏如來 南無日胎藏如來 南無功德華胎藏如來 南無普智光蓮華光明胎藏如來 南無法智所生普光明胎藏如來 南無百焰光明胎藏如來 南無無量焰化光胎藏如來 南無瞿那寶威功德胎藏如來 南無主髻摩尼胎藏如來 南無種無光功德彌留胎藏如來 南無婆羅主王功德胎藏如來 南無寶蓮華光明胎藏如來 南無毘盧遮那功德胎藏如來 南無寶相莊嚴彌留名如來 南無寶焰山如來 南無寶上如來 南無寶所生如來 南無寶火如來 南無寶火眷屬如來 南無寶杖如來 南無寶焰如來 南無寶髻如來 南無寶積如來 南無寶勝如來 南無寶如來 南無寶山如來 南無寶瞿那相莊嚴光如來 南無寶名如來 南無寶所得如來 南無寶形像如來 南無寶熾如來 南無光明如來 南無智焰海如來 南無瞿那功德海如來 南無大海如來 南無瞿那海如來 南無珊瑚海如來 南無勝意海如來 南無光無不利瞿那海如來 南無一切波羅蜜無礙海如來 南無香光喜力海如來 南無法海所生意如來 南無重海所生意如來 南無瞿那海如來 南無功德海如來 南無海門如來 南無福德海如來 南無苦行海如來 南無無破智光瞿那海如來 南無婆伽婆智上如來 南無賢上如來 南無憶上如來 南無妙上如來 南無無畏上如來 南無龍上如來 南無因上如來 南無憶上如來 南無閻浮上如來 南無因陀羅上如來 南無法上如來 南無虛空上如來 南無鳴上如來 南無蓮華上如來 南無香上如來 南無勝上如來 南無寶上如來 南無善生如來 南無善出如來 南無善宿如來 南無善分別如來 南無善現如來 南無善住如來 南無善鬪戰如來 南無善行如來 南無善互宿如來 南無善聰明如來 南無喜善如來 南無善意如來 南無善定如來 南無善清淨瞿那寶善住如來 南無善思如來 南無善梵如來 南無天垢力三昧遊步如來 南無普寶瞿那遊步如來 南無天怨遊步如來 南無寶形莊嚴光遊步如來 南無令不正意拔遊步如來 南無真如遊步如來 南無善遊步如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大自在如來 南無意自在如來 南無光明無垢胎藏如來 南無華胎藏如來 南無瞿那蓮華功德胎藏如來 南無蓮華胎藏如來 南無胎藏如來 南無蘇利耶胎藏如來 南無蓮華功德胎藏如來 南無天主胎藏如來 南無天功德胎藏如來 南無金剛胎藏如來 南無日胎藏如來 南無功德華胎藏如來 南無普智光蓮華光明胎藏如來 南無法智所生普光明胎藏如來 南無百焰光明胎藏如來 南無無量焰化光胎藏如來 南無瞿那寶威功德胎藏如來 南無主髻摩尼胎藏如來 南無種無光功德彌留胎藏如來 南無婆羅主王功德胎藏如來 南無寶蓮華光明胎藏如來 南無毘盧遮那功德胎藏如來 南無寶相莊嚴彌留名如來 南無寶焰山如來 南無寶上如來 南無寶所生如來 南無寶火如來 南無寶火眷屬如來 南無寶杖如來 南無寶焰如來 南無寶髻如來 南無寶積如來 南無寶勝如來 南無寶如來 南無寶山如來 南無寶瞿那相莊嚴光如來 南無寶名如來 南無寶所得如來 南無寶形像如來 南無寶熾如來 南無光明如來 南無智焰海如來 南無瞿那功德海如來 南無大海如來 南無瞿那海如來 南無珊瑚海如來 南無勝意海如來 南無光無不利瞿那海如來 南無一切波羅蜜無礙海如來 南無香光喜力海如來 南無法海所生意如來 南無重海所生意如來 南無瞿那海如來 南無功德海如來 南無海門如來 南無福德海如來 南無苦行海如來 南無無破智光瞿那海如來 南無婆伽婆智上如來 南無賢上如來 南無憶上如來 南無妙上如來 南無無畏上如來 南無龍上如來 南無因上如來 南無憶上如來 南無閻浮上如來 南無因陀羅上如來 南無法上如來 南無虛空上如來 南無鳴上如來 南無蓮華上如來 南無香上如來 南無勝上如來 南無寶上如來 南無善生如來 南無善出如來 南無善宿如來 南無善分別如來 南無善現如來 南無善住如來 南無善鬪戰如來 南無善行如來 南無善互宿如來 南無善聰明如來 南無喜善如來 南無善意如來 南無善定如來 南無善清淨瞿那寶善住如來 南無善思如來 南無善梵如來 南無天垢力三昧遊步如來 南無普寶瞿那遊步如來 南無天怨遊步如來 南無寶形莊嚴光遊步如來 南無令不正意拔遊步如來 南無真如遊步如來 南無善遊步如來」

九百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 九百佛已竟。

「南無師子遊步如來 南無金剛遊步如來 南無彌須遊步如來 南無蓮華遊步如來 南無寶蓮華遊步如來 南無難伏幢如來 南無勇力遊步如來 南無力天梵天如來 南無善梵天如來 南無最上天如來 南無仙天如來 南無實天如來 南無自在天如來 南無大帝釋天如來 南無婆素天如來 南無憂陀那天如來 南無毘貰法天如來 南無日天如來 南無水天如來 南無勝帝釋如來 南無無礙力帝釋如來 南無明燈如來 南無大帝釋如來 南無人帝釋如來 南無天帝釋如來 南無焰大帝釋如來 南無眾帝釋如來 南無大眾帝釋如來 南無慎帝釋如來 南無世帝釋如來 南無一切世帝釋如來 南無自帝釋如來 南無寶帝釋如來 南無月上如來 南無無言最上如來 南無醫上如來 南無法最上如來 南無蓮華最上如來 南無最上如來 南無智最重上如來 南無最上上如來 南無威最上如來 南無法真體最上如來 南無勝智法界最上如來 南無一切福德彌留最上如來 南無一切行光最上如來 南無智德如來 南無金德如來 南無瞿那德如來 南無寶德如來 南無蓮華德如來 南無帝釋德如來 南無一切日法德如來 南無無邊福德德如來 南無光明德如來 南無金華德如來 南無菩提分華德如來 南無法德如來 南無普身如來 南無淨身如來 南無種種身如來 南無焰圓身如來 南無寶開敷華身如來 南無敷身如來 南無寶蓮華開敷身如來 南無法蓮華開敷身如來 南無相莊嚴身如來 南無決了光開敷身如來 南無法光開敷身如來 南無善華身如來 南無婆伽婆帝梵音如來 南無雲音如來 南無慎色音如來 南無甚音如來 南無鼓音如來 南無雲鼓音如來 南無虛空音如來 南無師子音如來 南無淨聲音如來 南無一切法震音如來 南無無邊智法界音如來 南無大焰聚如來 南無無量聚如來 南無法財峯聚如來 南無善堅智光焰形聚如來 南無高滿聚如來 南無娑羅帝釋聚如來 南無牟尼聚如來 南無不動聚如來 南無滿聚如來 南無月聚如來 南無普聚如來 南無華齒如來 南無毫相齒如來 南無上齒如來 南無善齒如來 南無善梵齒如來 南無梵德如來 南無婆聚德如來 南無祭祀德如來 南無龍德如來 南無佛德如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無師子遊步如來 南無金剛遊步如來 南無彌須遊步如來 南無蓮華遊步如來 南無寶蓮華遊步如來 南無難伏幢如來 南無勇力遊步如來 南無力天梵天如來 南無善梵天如來 南無最上天如來 南無仙天如來 南無實天如來 南無自在天如來 南無大帝釋天如來 南無婆素天如來 南無憂陀那天如來 南無毘貰法天如來 南無日天如來 南無水天如來 南無勝帝釋如來 南無無礙力帝釋如來 南無明燈如來 南無大帝釋如來 南無人帝釋如來 南無天帝釋如來 南無焰大帝釋如來 南無眾帝釋如來 南無大眾帝釋如來 南無慎帝釋如來 南無世帝釋如來 南無一切世帝釋如來 南無自帝釋如來 南無寶帝釋如來 南無月上如來 南無無言最上如來 南無醫上如來 南無法最上如來 南無蓮華最上如來 南無最上如來 南無智最重上如來 南無最上上如來 南無威最上如來 南無法真體最上如來 南無勝智法界最上如來 南無一切福德彌留最上如來 南無一切行光最上如來 南無智德如來 南無金德如來 南無瞿那德如來 南無寶德如來 南無蓮華德如來 南無帝釋德如來 南無一切日法德如來 南無無邊福德德如來 南無光明德如來 南無金華德如來 南無菩提分華德如來 南無法德如來 南無普身如來 南無淨身如來 南無種種身如來 南無焰圓身如來 南無寶開敷華身如來 南無敷身如來 南無寶蓮華開敷身如來 南無法蓮華開敷身如來 南無相莊嚴身如來 南無決了光開敷身如來 南無法光開敷身如來 南無善華身如來 南無婆伽婆帝梵音如來 南無雲音如來 南無慎色音如來 南無甚音如來 南無鼓音如來 南無雲鼓音如來 南無虛空音如來 南無師子音如來 南無淨聲音如來 南無一切法震音如來 南無無邊智法界音如來 南無大焰聚如來 南無無量聚如來 南無法財峯聚如來 南無善堅智光焰形聚如來 南無高滿聚如來 南無娑羅帝釋聚如來 南無牟尼聚如來 南無不動聚如來 南無滿聚如來 南無月聚如來 南無普聚如來 南無華齒如來 南無毫相齒如來 南無上齒如來 南無善齒如來 南無善梵齒如來 南無梵德如來 南無婆聚德如來 南無祭祀德如來 南無龍德如來 南無佛德如來」

一千佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千佛已竟。

「南無健德如來 南無無邊寶如來 南無無邊廣如來 南無無邊無垢如來 南無無邊光明如來 南無無邊妙如來 南無無邊手如來 南無無邊坐如來 南無無邊最上功德如來 南無無邊真如來 南無無邊蓋如來 南無無邊鳴如來 南無阿僧祇劫成就佛如來 南無無垢覺如來 南無清淨覺如來 南無廣覺如來 南無無量覺如來 南無月覺如來 南無虛空覺如來 南無無閡智善如來 南無生覺如來 南無師子光無邊力覺如來 南無開敷寶相月覺如來 南無法圓光明髻如來 南無普光明髻如來 南無佛虛空光明髻如來 南無普光明髻如來 南無香焰光明髻如來 南無焰熾髻如來 南無寶德髻如來 南無天帝釋髻如來 南無妙色髻如來 南無摩尼髻如來 南無可畏上如來 南無可畏意如來 南無善可畏意如來 南無可畏眼如來 南無可畏最上如來 南無可畏現如來 南無可畏如來 南無可畏力如來 南無可畏焰如來 南無可畏鳴如來 南無化自在如來 南無一切化如來 南無花自在如來 南無智自在勝如來 南無威自在勝如來 南無無邊鳴勝如來 南無明勝如來 南無堅勝如來 南無天神智自在勝如來 南無寂根如來 南無寂意如來 南無寂靖如來 南無寂上如來 南無寂功德如來 南無寂靜如來 南無調伏如來 南無調伏上如來 南無善調如來 南無善調心如來 南無金剛如來 南無金剛內信如來 南無金剛淨如來 南無金剛智山如來 南無摩尼妙如來 南無金剛峯如來 南無金剛真體如來 南無金剛齊如來 南無金剛碎如來 南無金剛蓮華上如來 南無月上如來 南無蓮華上如來 南無梵上如來 南無分上如來 南無真體法上如來 南無金剛重蓮華上如來 南無名上如來 南無上如來 南無寂光幢上如來 南無無邊智明善步行師子如來 南無無畏金剛那羅如來 南無師子如來 南無法虛空愛光師子如來 南無一切三昧海光師子如來 南無法燈行步智師子如來 南無大悲師子如來 南無師子吼如來 南無師子聲如來 南無師子步如來 南無毘盧遮那如來 南無毘盧遮那淨至如來 南無毘盧遮那光莊嚴如來 南無法虛空功德毘盧遮那如來 南無不可得眼毘盧遮那如來 南無齒功德蓮華遊戲善毘盧遮那如來 南無無邊光音聲虛空毘盧遮那如來 南無婆伽拔帝勇步天行如來 南無善遊步善寂色行如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無健德如來 南無無邊寶如來 南無無邊廣如來 南無無邊無垢如來 南無無邊光明如來 南無無邊妙如來 南無無邊手如來 南無無邊坐如來 南無無邊最上功德如來 南無無邊真如來 南無無邊蓋如來 南無無邊鳴如來 南無阿僧祇劫成就佛如來 南無無垢覺如來 南無清淨覺如來 南無廣覺如來 南無無量覺如來 南無月覺如來 南無虛空覺如來 南無無閡智善如來 南無生覺如來 南無師子光無邊力覺如來 南無開敷寶相月覺如來 南無法圓光明髻如來 南無普光明髻如來 南無佛虛空光明髻如來 南無普光明髻如來 南無香焰光明髻如來 南無焰熾髻如來 南無寶德髻如來 南無天帝釋髻如來 南無妙色髻如來 南無摩尼髻如來 南無可畏上如來 南無可畏意如來 南無善可畏意如來 南無可畏眼如來 南無可畏最上如來 南無可畏現如來 南無可畏如來 南無可畏力如來 南無可畏焰如來 南無可畏鳴如來 南無化自在如來 南無一切化如來 南無花自在如來 南無智自在勝如來 南無威自在勝如來 南無無邊鳴勝如來 南無明勝如來 南無堅勝如來 南無天神智自在勝如來 南無寂根如來 南無寂意如來 南無寂靖如來 南無寂上如來 南無寂功德如來 南無寂靜如來 南無調伏如來 南無調伏上如來 南無善調如來 南無善調心如來 南無金剛如來 南無金剛內信如來 南無金剛淨如來 南無金剛智山如來 南無摩尼妙如來 南無金剛峯如來 南無金剛真體如來 南無金剛齊如來 南無金剛碎如來 南無金剛蓮華上如來 南無月上如來 南無蓮華上如來 南無梵上如來 南無分上如來 南無真體法上如來 南無金剛重蓮華上如來 南無名上如來 南無上如來 南無寂光幢上如來 南無無邊智明善步行師子如來 南無無畏金剛那羅如來 南無師子如來 南無法虛空愛光師子如來 南無一切三昧海光師子如來 南無法燈行步智師子如來 南無大悲師子如來 南無師子吼如來 南無師子聲如來 南無師子步如來 南無毘盧遮那如來 南無毘盧遮那淨至如來 南無毘盧遮那光莊嚴如來 南無法虛空功德毘盧遮那如來 南無不可得眼毘盧遮那如來 南無齒功德蓮華遊戲善毘盧遮那如來 南無無邊光音聲虛空毘盧遮那如來 南無婆伽拔帝勇步天行如來 南無善遊步善寂色行如來」

一千一百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千一百佛已竟。

「南無行行如來 南無善行如來 南無到彼岸如來 南無除愛如來 南無寂到彼岸如來 南無無比威德如來 南無無量功德瞿那莊嚴過去莊嚴劫波如來 南無瞿那寶功德莊嚴威積劫波如來 南無功德寶如來 南無熾盛焰山功德莊嚴如來 南無山功德莊嚴如來 南無光明莊嚴如來 南無明莊嚴如來 南無大莊嚴如來 南無無盡福海最勝莊嚴如來 南無名稱如來 南無大名稱如來 南無無邊名稱如來 南無名稱光如來 南無名稱初出如來 南無可畏名稱如來 南無喜賢名稱如來 南無無垢月名稱如來 南無那羅延金剛精進如來 南無大勢至精進如來 南無大精進如來 南無大精進如來 南無熾盛精進如來 南無無邊精進如來 南無大精進主如來 南無一切世間愛見最上大精進如來 南無善淨無垢焰如來 南無大坐焰如來 南無熾盛熾如來 南無瞿那熾如來 南無主如來 南無難勝熾如來 南無放熾如來 南無多摩羅拔多羅栴檀香如來 南無諸香如來 南無熾面香如來 南無普香如來 南無不普香如來 南無香臼如來 南無饒香如來 南無無有香如來 南無香象如來 南無香普善淨智華如來 南無法界華如來 南無熾燈華如來 南無寶華如來 南無散華如來 南無普華如來 南無華如來 南無華聚如來 南無莊嚴體如來 南無白體如來 南無愛體如來 南無不毀體如來 南無不化分如來 南無分如來 南無分別分如來 南無相妙開華分如來 南無一切義現如來 南無一切現如來 南無無礙現如來 南無一義現如來 南無不空見如來 南無義見如來 南無實見如來 南無法見如來 南無無畏如來 南無無處畏如來 南無無畏分如來 南無不可畏如來 南無除畏如來 南無脫一切畏如來 南無離畏功德毛竪如來 南無多勝如來 南無勝者如來 南無勝勝如來 南無勝中勝如來 南無光勝如來 南無不可不勝如來 南無一切瞿那所生如來 南無普功德所生如來 南無無垢所生如來 南無諸方所生如來 南無日所生如來 南無善生如來 南無功德生如來 南無一切寶莊嚴色持如來 南無月炬持如來 南無大炬持如來 南無炬持如來 南無波持如來 南無無礙力持如來 南無至持如來 南無無邊無礙力如來 南無大功德力如來 南無大力如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無行行如來 南無善行如來 南無到彼岸如來 南無除愛如來 南無寂到彼岸如來 南無無比威德如來 南無無量功德瞿那莊嚴過去莊嚴劫波如來 南無瞿那寶功德莊嚴威積劫波如來 南無功德寶如來 南無熾盛焰山功德莊嚴如來 南無山功德莊嚴如來 南無光明莊嚴如來 南無明莊嚴如來 南無大莊嚴如來 南無無盡福海最勝莊嚴如來 南無名稱如來 南無大名稱如來 南無無邊名稱如來 南無名稱光如來 南無名稱初出如來 南無可畏名稱如來 南無喜賢名稱如來 南無無垢月名稱如來 南無那羅延金剛精進如來 南無大勢至精進如來 南無大精進如來 南無大精進如來 南無熾盛精進如來 南無無邊精進如來 南無大精進主如來 南無一切世間愛見最上大精進如來 南無善淨無垢焰如來 南無大坐焰如來 南無熾盛熾如來 南無瞿那熾如來 南無主如來 南無難勝熾如來 南無放熾如來 南無多摩羅拔多羅栴檀香如來 南無諸香如來 南無熾面香如來 南無普香如來 南無不普香如來 南無香臼如來 南無饒香如來 南無無有香如來 南無香象如來 南無香普善淨智華如來 南無法界華如來 南無熾燈華如來 南無寶華如來 南無散華如來 南無普華如來 南無華如來 南無華聚如來 南無莊嚴體如來 南無白體如來 南無愛體如來 南無不毀體如來 南無不化分如來 南無分如來 南無分別分如來 南無相妙開華分如來 南無一切義現如來 南無一切現如來 南無無礙現如來 南無一義現如來 南無不空見如來 南無義見如來 南無實見如來 南無法見如來 南無無畏如來 南無無處畏如來 南無無畏分如來 南無不可畏如來 南無除畏如來 南無脫一切畏如來 南無離畏功德毛竪如來 南無多勝如來 南無勝者如來 南無勝勝如來 南無勝中勝如來 南無光勝如來 南無不可不勝如來 南無一切瞿那所生如來 南無普功德所生如來 南無無垢所生如來 南無諸方所生如來 南無日所生如來 南無善生如來 南無功德生如來 南無一切寶莊嚴色持如來 南無月炬持如來 南無大炬持如來 南無炬持如來 南無波持如來 南無無礙力持如來 南無至持如來 南無無邊無礙力如來 南無大功德力如來 南無大力如來」

一千二百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千二百佛已竟。

「南無賢力如來 南無威力如來 南無法力如來 南無寶彌留師子力如來 南無法界廣智如來 南無一切眾生心體叫如來 南無聲智如來 南無叫智如來 南無智主如來 南無三昧彌留最上智如來 南無普觀智如來 南無三世廣智如來 南無龍欣如來 南無最欣如來 南無歡欣如來 南無華鬚欣如來 南無淨欣如來 南無法持如來 南無法地持如來 南無無礙力持如來 南無天淨如來 南無清淨如來 南無虛空淨如來 南無音分淨如來 南無淨智者如來 南無清淨如來 南無音分健如來 南無普幢健如來 南無眾帝健如來 南無善法健如來 南無法界蓮華如來 南無法蓮華如來 南無同蓮華如來 南無蓮華鬚如來 南無分荼利如來 南無道分華如來 南無金華如來 南無開敷如來 南無意喜華如來 南無無邊華如來 南無善華如來 南無精進軍如來 南無金剛軍如來 南無熾盛軍如來 南無力軍如來 南無蓮華軍如來 南無迦羅毘羅軍如來 南無世帝威功德賢者如來 南無金摩尼山威賢者如來 南無本性身功德賢者如來 南無小賢者如來 南無賢者如來 南無賢身如來 南無勝者如來 南無大勝者如來 南無無邊勝者如來 南無降他勝者如來 南無難勝者如來 南無降化者如來 南無然燈如來 南無作無畏如來 南無作光如來 南無作歡喜如來 南無火意如來 南無拘物頭作開敷如來 南無婆伽拔帝釋迦牟尼如來 南無金仙如來 南無龍仙如來 南無仙者如來 南無仙勝如來 南無清淨體眼如來 南無月眼如來 南無日面如來 南無梵面如來 南無善眼清淨面如來 南無金色者如來 南無梵色者如來 南無常色者如來 南無大天磨色者如來 南無瞻婆迦色者如來 南無堅牢如來 南無堅步如來 南無珊地如來 南無內堅信如來 南無堅健勇器杖捨如來 南無無遊戲勇躍名稱如來 南無法上稱如來 南無寶稱如來 南無無邊稱如來 南無無垢臂如來 南無善臂如來 南無垂臂如來 南無瞿那臂如來 南無大臂如來 南無婆伽拔帝圓光如來 南無普智賢圓如來 南無苦行圓如來 南無泥摩耶如來 南無風泥摩耶如來 南無阿泥摩耶如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無賢力如來 南無威力如來 南無法力如來 南無寶彌留師子力如來 南無法界廣智如來 南無一切眾生心體叫如來 南無聲智如來 南無叫智如來 南無智主如來 南無三昧彌留最上智如來 南無普觀智如來 南無三世廣智如來 南無龍欣如來 南無最欣如來 南無歡欣如來 南無華鬚欣如來 南無淨欣如來 南無法持如來 南無法地持如來 南無無礙力持如來 南無天淨如來 南無清淨如來 南無虛空淨如來 南無音分淨如來 南無淨智者如來 南無清淨如來 南無音分健如來 南無普幢健如來 南無眾帝健如來 南無善法健如來 南無法界蓮華如來 南無法蓮華如來 南無同蓮華如來 南無蓮華鬚如來 南無分荼利如來 南無道分華如來 南無金華如來 南無開敷如來 南無意喜華如來 南無無邊華如來 南無善華如來 南無精進軍如來 南無金剛軍如來 南無熾盛軍如來 南無力軍如來 南無蓮華軍如來 南無迦羅毘羅軍如來 南無世帝威功德賢者如來 南無金摩尼山威賢者如來 南無本性身功德賢者如來 南無小賢者如來 南無賢者如來 南無賢身如來 南無勝者如來 南無大勝者如來 南無無邊勝者如來 南無降他勝者如來 南無難勝者如來 南無降化者如來 南無然燈如來 南無作無畏如來 南無作光如來 南無作歡喜如來 南無火意如來 南無拘物頭作開敷如來 南無婆伽拔帝釋迦牟尼如來 南無金仙如來 南無龍仙如來 南無仙者如來 南無仙勝如來 南無清淨體眼如來 南無月眼如來 南無日面如來 南無梵面如來 南無善眼清淨面如來 南無金色者如來 南無梵色者如來 南無常色者如來 南無大天磨色者如來 南無瞻婆迦色者如來 南無堅牢如來 南無堅步如來 南無珊地如來 南無內堅信如來 南無堅健勇器杖捨如來 南無無遊戲勇躍名稱如來 南無法上稱如來 南無寶稱如來 南無無邊稱如來 南無無垢臂如來 南無善臂如來 南無垂臂如來 南無瞿那臂如來 南無大臂如來 南無婆伽拔帝圓光如來 南無普智賢圓如來 南無苦行圓如來 南無泥摩耶如來 南無風泥摩耶如來 南無阿泥摩耶如來」

一千三百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一千三百佛已竟。