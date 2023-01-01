五千五百佛名神呪除障滅罪經

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一

大隋北印度三藏闍那崛譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大隋北印度三藏闍那崛譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱；復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱，時，阿逸多菩薩為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中，與大比丘眾千二百五十人俱；復有菩薩摩訶薩眾一萬二千人俱，時，阿逸多菩薩為首。

爾時，世尊告彌勒菩薩言：「彌勒！東方去此佛剎，有十不可說諸佛剎土，億百千微塵數等。過是諸佛剎，有一佛土，名曰解脫主世界，彼世界內有一佛，名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來、阿羅訶、三藐三佛陀，現在隨心欲行道逍遙在處說法。若善男子、善女人，犯四波羅夷，是人罪重，假使如閻浮利地變為微塵，一一微塵成於一劫，是人有若干劫罪，稱是一佛名號、禮一拜者，悉得滅除；況復晝夜受持、讀誦、憶念不忘者，是人功德，不可思議。彼世界中有一菩薩，名曰難匹無障礙王，而如來授彼菩薩記，當得成佛，號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來、阿羅訶、三藐三佛陀、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告彌勒菩薩言：「彌勒！東方去此佛剎，有十不可說諸佛剎土，億百千微塵數等。過是諸佛剎，有一佛土，名曰解脫主世界，彼世界內有一佛，名曰虛空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩琉璃光寶體香最上香供養訖種種莊嚴頂髻無量無邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生無障礙王如來、阿羅訶、三藐三佛陀，現在隨心欲行道逍遙在處說法。若善男子、善女人，犯四波羅夷，是人罪重，假使如閻浮利地變為微塵，一一微塵成於一劫，是人有若干劫罪，稱是一佛名號、禮一拜者，悉得滅除；況復晝夜受持、讀誦、憶念不忘者，是人功德，不可思議。彼世界中有一菩薩，名曰難匹無障礙王，而如來授彼菩薩記，當得成佛，號曰毫相日月光明焰寶蓮華固如金剛身毘盧遮那無障礙眼圓滿十方放光普照一切佛剎相王如來、阿羅訶、三藐三佛陀、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

「然彼東方，復更有佛，名一切莊嚴無垢光如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名號，恭敬尊重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「然彼東方，復更有佛，名一切莊嚴無垢光如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名號，恭敬尊重。

「南方有佛，名曰辯才瓔珞思念如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方有佛，名曰辯才瓔珞思念如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。

「西方有佛，名曰無垢月相王名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方有佛，名曰無垢月相王名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。

「北方有佛，名曰華莊嚴作光明如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「北方有佛，名曰華莊嚴作光明如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。

「東南方有佛，名曰作燈明如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東南方有佛，名曰作燈明如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。

「西南方有佛，名曰寶上相名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南方有佛，名曰寶上相名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。

「西北方有佛，名曰無畏觀如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北方有佛，名曰無畏觀如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。

「東北方有佛，名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東北方有佛，名曰無畏無怯毛孔不竪名稱如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。

「下方有佛，名曰師子奮迅根如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「下方有佛，名曰師子奮迅根如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。

「上方有佛，名曰金光威王相似如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上方有佛，名曰金光威王相似如來、阿羅訶、三藐三佛陀。亦應當稱彼佛名，亦修恭敬，亦須稱其名號，亦須心念彼佛名號。」

爾時，佛告彌勒：「若有正信善男子、正信善女人，至心稱此十二諸佛名號之時，經於十日，當修懺悔一切諸罪，一切眾生所有功德皆當隨喜，勸請一切諸佛久住於世，以諸善根迴向法界，是時即得滅一切諸罪，得淨一切業障，即得具足成就莊嚴一切佛土，成就具足無畏，復得具足莊嚴身相，復得具足菩薩眷屬圍遶，復得具足無量陀羅尼，復得具足無量三昧，復得具足如意佛剎莊嚴，亦得具足無量善知識，速得成就如上所說不增不減，在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提，而得端正可喜果報，亦得財寶充足，常生大姓豪族種姓之家，身相具足，亦得善和眷屬圍遶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告彌勒：「若有正信善男子、正信善女人，至心稱此十二諸佛名號之時，經於十日，當修懺悔一切諸罪，一切眾生所有功德皆當隨喜，勸請一切諸佛久住於世，以諸善根迴向法界，是時即得滅一切諸罪，得淨一切業障，即得具足成就莊嚴一切佛土，成就具足無畏，復得具足莊嚴身相，復得具足菩薩眷屬圍遶，復得具足無量陀羅尼，復得具足無量三昧，復得具足如意佛剎莊嚴，亦得具足無量善知識，速得成就如上所說不增不減，在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩提，而得端正可喜果報，亦得財寶充足，常生大姓豪族種姓之家，身相具足，亦得善和眷屬圍遶。」

爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：

「若有善男子， 若善女人等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子， 若善女人等，

受持此佛名， 生生世世中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受持此佛名， 生生世世中，

得他人愛敬， 光明威力大， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得他人愛敬， 光明威力大，

生處為人尊， 於後得成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生處為人尊， 於後得成佛。

「南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢光功德寶瞿那莊嚴頂顯赫開敷善生生功德毘盧遮那自在王如來

「南無婆伽婆帝無量功德寶光雜妙現金光師子吼王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝無量功德寶光雜妙現金光師子吼王如來

「南無白蓮華髻無礙波焰王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無白蓮華髻無礙波焰王如來

「南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無婆伽婆帝菩提道場功德月如來

「南無法炬焰功德月如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法炬焰功德月如來

「南無法王淨功德月如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法王淨功德月如來

「南無法圓淨功德月如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法圓淨功德月如來

「南無法眼甚深功德月如來 南無一切身形光明功德月如來 南無栴檀功德月如來 南無瞿那蓮華功德月如來 南無法網清淨功德月如來 南無法界意月如來 南無諸類利益願如來 南無光焰眼形月如來 南無種種焰熾明盛月如來 南無諸願月如來 南無相嚴幢月如來 南無普曜月如來 南無無著意月如來 南無最上月如來 南無供養月如來 南無無邊月如來 南無解脫月如來 南無大月如來 南無瞿那月如來 南無月王如來 南無似月如來 南無月如來 南無涼冷如來 南無月面如來 南無無疑波羅蜜月如來 南無虛空下無垢智月如來 南無不思議功德照曜最勝月如來 南無諸力威無垢月如來 南無精進力難降伏月如來 南無虛空無垢眼月如來 南無相燈難降月如來 南無諸身智形月如來 南無具足願化月如來 南無寶月如來 南無寶火如來 南無遍方如來 南無普德花威如來 南無地功德時節威如來 南無賢功德威如來 南無寶焰山功德威如來 南無功德威如來 南無諸法熏修所生威如來 南無山頂最上威如來 南無三世相威形如來 南無妙金虛空叫威如來 南無自在德威如來 南無甘露山威如來 南無寶山燈德如來 南無智日威如來 南無大威如來 南無世間主威如來 南無日威如來 南無勝威如來 南無善威如來 南無威王如來 南無焰威如來 南無速疾威如來 南無不降伏威如來 南無微笑威如來 南無地威如來 南無威如來 南無命威如來 南無不可稱威如來 南無別威如來 南無最勝威如來 南無色淨相威如來 南無日蓮華最上威如來 南無無比最妙德威如來 南無無上大福雲不可盡威如來 南無普智光法虛空燈如來 南無法界虛空遍滿烽燈如來 南無華焰海燈如來 南無法日雲燈如來 南無焰海面燈如來 南無忍圓燈如來 南無法面燈如來 南無寶頂焰燈如來 南無寶焰山燈如來 南無普山燈如來 南無法界智燈如來 南無駛流幢燈如來 南無法輪震聲如來 南無日月燈如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法眼甚深功德月如來 南無一切身形光明功德月如來 南無栴檀功德月如來 南無瞿那蓮華功德月如來 南無法網清淨功德月如來 南無法界意月如來 南無諸類利益願如來 南無光焰眼形月如來 南無種種焰熾明盛月如來 南無諸願月如來 南無相嚴幢月如來 南無普曜月如來 南無無著意月如來 南無最上月如來 南無供養月如來 南無無邊月如來 南無解脫月如來 南無大月如來 南無瞿那月如來 南無月王如來 南無似月如來 南無月如來 南無涼冷如來 南無月面如來 南無無疑波羅蜜月如來 南無虛空下無垢智月如來 南無不思議功德照曜最勝月如來 南無諸力威無垢月如來 南無精進力難降伏月如來 南無虛空無垢眼月如來 南無相燈難降月如來 南無諸身智形月如來 南無具足願化月如來 南無寶月如來 南無寶火如來 南無遍方如來 南無普德花威如來 南無地功德時節威如來 南無賢功德威如來 南無寶焰山功德威如來 南無功德威如來 南無諸法熏修所生威如來 南無山頂最上威如來 南無三世相威形如來 南無妙金虛空叫威如來 南無自在德威如來 南無甘露山威如來 南無寶山燈德如來 南無智日威如來 南無大威如來 南無世間主威如來 南無日威如來 南無勝威如來 南無善威如來 南無威王如來 南無焰威如來 南無速疾威如來 南無不降伏威如來 南無微笑威如來 南無地威如來 南無威如來 南無命威如來 南無不可稱威如來 南無別威如來 南無最勝威如來 南無色淨相威如來 南無日蓮華最上威如來 南無無比最妙德威如來 南無無上大福雲不可盡威如來 南無普智光法虛空燈如來 南無法界虛空遍滿烽燈如來 南無華焰海燈如來 南無法日雲燈如來 南無焰海面燈如來 南無忍圓燈如來 南無法面燈如來 南無寶頂焰燈如來 南無寶焰山燈如來 南無普山燈如來 南無法界智燈如來 南無駛流幢燈如來 南無法輪震聲如來 南無日月燈如來」

一百佛名竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一百佛名竟。

「南無日燈如來 南無火燈如來 南無虛空等智如來 南無婆娑迦羅燈如來 南無普燈如來 南無智燈如來 南無大燈如來 南無電燈如來 南無最妙燈如來 南無火燈如來 南無焰開敷如來 南無彌留燈如來 南無功德烽如來 南無世間燈如來 南無法虛空燈如來 南無燈明如來 南無善燈如來 南無香燈如來 南無無礙法界燈如來 南無普眼滿燈如來 南無一切智力虛空燈如來 南無寶須彌留燈如來 南無婆伽婆帝雲敷如來 南無雲聲如來 南無示現雲如來 南無雲沫如來 南無雲震如來 南無雲域如來 南無雲著衣如來 南無雲力如來 南無雲散如來 南無雲自在如來 南無雲得如來 南無雲示現如來 南無雲根如來 南無雲令喜如來 南無雲念如來 南無雲歡喜如來 南無雲乘衣如來 南無雲瞿那如來 南無旃檀雲如來 南無普功德雲如來 南無光明雲如來 南無名稱山雲如來 南無法圓雲如來 南無頂藏如來 南無一切法光明圓雲如來 南無金剛堅海幢雲如來 南無法華相幢雲如來 南無普精進炬雲如來 南無普電雲如來 南無焰月眉間白毫相雲如來 南無智頂焰雲如來 南無焰月毫雲如來 南無法頂幢雲如來 南無普智震雲如來 南無無垢智功德雲如來 南無山功德雲如來 南無日功德雲如來 南無法寶蓮華開敷功德雲如來 南無法寶華功德雲如來 南無瞿那遊戲功德如來 南無普明震聲雲如來 南無金光無垢日焰雲如來 南無智日蓮華雲如來 南無福雲雜色如來 南無婆伽婆帝除法功德海如來 南無法圓功德頂光明如來 南無無邊寶華光如來 南無無礙法虛空光如來 南無相日輪普光如來 南無無邊瞿那海光如來 南無無垢瞿那焰光如來 南無焰瞿那冠智光明如來 南無三昧印無垢冠智光如來 南無世間帝主身光明形如來 南無明圓光如來 南無法界師子光如來 南無身光如來 南無三世光明如來 南無奮迅焰光明如來 南無智焰雲光明如來 南無寶華光明如來 南無法力光如來 南無無垢光如來 南無自身光如來 南無月光如來 南無香光如來 南無大光如來 南無金光如來 南無火光如來 南無甘露香光如來 南無善光如來 南無瞿那光如來 南無喜光如來 南無法光如來 南無寶光如來 南無帝釋光如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日燈如來 南無火燈如來 南無虛空等智如來 南無婆娑迦羅燈如來 南無普燈如來 南無智燈如來 南無大燈如來 南無電燈如來 南無最妙燈如來 南無火燈如來 南無焰開敷如來 南無彌留燈如來 南無功德烽如來 南無世間燈如來 南無法虛空燈如來 南無燈明如來 南無善燈如來 南無香燈如來 南無無礙法界燈如來 南無普眼滿燈如來 南無一切智力虛空燈如來 南無寶須彌留燈如來 南無婆伽婆帝雲敷如來 南無雲聲如來 南無示現雲如來 南無雲沫如來 南無雲震如來 南無雲域如來 南無雲著衣如來 南無雲力如來 南無雲散如來 南無雲自在如來 南無雲得如來 南無雲示現如來 南無雲根如來 南無雲令喜如來 南無雲念如來 南無雲歡喜如來 南無雲乘衣如來 南無雲瞿那如來 南無旃檀雲如來 南無普功德雲如來 南無光明雲如來 南無名稱山雲如來 南無法圓雲如來 南無頂藏如來 南無一切法光明圓雲如來 南無金剛堅海幢雲如來 南無法華相幢雲如來 南無普精進炬雲如來 南無普電雲如來 南無焰月眉間白毫相雲如來 南無智頂焰雲如來 南無焰月毫雲如來 南無法頂幢雲如來 南無普智震雲如來 南無無垢智功德雲如來 南無山功德雲如來 南無日功德雲如來 南無法寶蓮華開敷功德雲如來 南無法寶華功德雲如來 南無瞿那遊戲功德如來 南無普明震聲雲如來 南無金光無垢日焰雲如來 南無智日蓮華雲如來 南無福雲雜色如來 南無婆伽婆帝除法功德海如來 南無法圓功德頂光明如來 南無無邊寶華光如來 南無無礙法虛空光如來 南無相日輪普光如來 南無無邊瞿那海光如來 南無無垢瞿那焰光如來 南無焰瞿那冠智光明如來 南無三昧印無垢冠智光如來 南無世間帝主身光明形如來 南無明圓光如來 南無法界師子光如來 南無身光如來 南無三世光明如來 南無奮迅焰光明如來 南無智焰雲光明如來 南無寶華光明如來 南無法力光如來 南無無垢光如來 南無自身光如來 南無月光如來 南無香光如來 南無大光如來 南無金光如來 南無火光如來 南無甘露香光如來 南無善光如來 南無瞿那光如來 南無喜光如來 南無法光如來 南無寶光如來 南無帝釋光如來」

二百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二百佛已竟。

「南無瞻波迦無垢光如來 南無不思議光如來 南無牢固光如來 南無淨光如來 南無焰光如來 南無網光如來 南無寶月光如來 南無智光如來 南無自光如來 南無如如光如來 南無普智功德瞿那幢王如來 南無無邊功德眼幢王如來 南無普智寶焰功德幢王如來 南無普聲名幢王如來 南無法力勇猛幢王如來 南無大悲幢王如來 南無十方廣化雲幢王如來 南無諸法精進速疾幢王如來 南無寶焰燈幢王如來 南無難降苦行幢王如來 南無瞿那焰幢王如來 南無福燈幢王如來 南無善行法幢王如來 南無寶月幢王如來 南無賢相幢王如來 南無自在瞿那幢王如來 南無叫名稱幢王如來 南無普眼遍滿法界幢王如來 南無寶聚幢王如來 南無寶焰面幢王如來 南無盡法海寶幢王如來 南無華幢王如來 南無瞿那幢王如來 南無師子幢王如來 南無金剛幢王如來 南無彌留幢王如來 南無法幢王如來 南無火幢王如來 南無寂幢王如來 南無妙幢王如來 南無不可量幢王如來 南無無垢威幢王如來 南無優波低沙幢王如來 南無勇健如來 南無寂幢如來 南無帝釋幢如來 南無大幢如來 南無相幢如來 南無水幢如來 南無放光幢如來 南無震聲響幢如來 南無廣名智海幢如來 南無婆伽婆帝無垢焰寶光如來 南無明幢如來 南無觀智幢如來 南無善淨業幢如來 南無金剛那羅延幢如來 南無王光明幢如來 南無法界音幢如來 南無金華焰幢如來 南無法那羅延幢如來 南無不可降伏力幢如來 南無法蓮華毘盧遮那佛幢如來 南無奢摩他幢如來 南無寶幢如來 南無大寶幢如來 南無無垢幢如來 南無世間幢如來 南無帝釋幢如來 南無焰幢如來 南無華幢如來 南無智幢如來 南無寶功德燈幢如來 南無普功德毘盧遮那幢如來 南無大幢如來 南無釋迦囉幢如來 南無毘盧遮那幢如來 南無相幢如來 南無法幢如來 南無一切利清淨瞿那幢如來 南無人最勝幢如來 南無無量力幢如來 南無無邊明焰自在幢如來 南無作光月幢如來 南無法自在智幢如來 南無難勝力普幢如來 南無寶燈普明幢如來 南無因陀羅最勝意幢如來 南無寶幢如來 南無善化法界音幢如來 南無廣波若智功德幢如來 南無熾幢如來 南無最勝法幢如來 南無光幢如來 南無不可量幢如來 南無婆伽婆帝法寶花功德聲如來 南無普明法功德聲如來 南無梵聲如來 南無師子聲如來 南無寶聲如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無瞻波迦無垢光如來 南無不思議光如來 南無牢固光如來 南無淨光如來 南無焰光如來 南無網光如來 南無寶月光如來 南無智光如來 南無自光如來 南無如如光如來 南無普智功德瞿那幢王如來 南無無邊功德眼幢王如來 南無普智寶焰功德幢王如來 南無普聲名幢王如來 南無法力勇猛幢王如來 南無大悲幢王如來 南無十方廣化雲幢王如來 南無諸法精進速疾幢王如來 南無寶焰燈幢王如來 南無難降苦行幢王如來 南無瞿那焰幢王如來 南無福燈幢王如來 南無善行法幢王如來 南無寶月幢王如來 南無賢相幢王如來 南無自在瞿那幢王如來 南無叫名稱幢王如來 南無普眼遍滿法界幢王如來 南無寶聚幢王如來 南無寶焰面幢王如來 南無盡法海寶幢王如來 南無華幢王如來 南無瞿那幢王如來 南無師子幢王如來 南無金剛幢王如來 南無彌留幢王如來 南無法幢王如來 南無火幢王如來 南無寂幢王如來 南無妙幢王如來 南無不可量幢王如來 南無無垢威幢王如來 南無優波低沙幢王如來 南無勇健如來 南無寂幢如來 南無帝釋幢如來 南無大幢如來 南無相幢如來 南無水幢如來 南無放光幢如來 南無震聲響幢如來 南無廣名智海幢如來 南無婆伽婆帝無垢焰寶光如來 南無明幢如來 南無觀智幢如來 南無善淨業幢如來 南無金剛那羅延幢如來 南無王光明幢如來 南無法界音幢如來 南無金華焰幢如來 南無法那羅延幢如來 南無不可降伏力幢如來 南無法蓮華毘盧遮那佛幢如來 南無奢摩他幢如來 南無寶幢如來 南無大寶幢如來 南無無垢幢如來 南無世間幢如來 南無帝釋幢如來 南無焰幢如來 南無華幢如來 南無智幢如來 南無寶功德燈幢如來 南無普功德毘盧遮那幢如來 南無大幢如來 南無釋迦囉幢如來 南無毘盧遮那幢如來 南無相幢如來 南無法幢如來 南無一切利清淨瞿那幢如來 南無人最勝幢如來 南無無量力幢如來 南無無邊明焰自在幢如來 南無作光月幢如來 南無法自在智幢如來 南無難勝力普幢如來 南無寶燈普明幢如來 南無因陀羅最勝意幢如來 南無寶幢如來 南無善化法界音幢如來 南無廣波若智功德幢如來 南無熾幢如來 南無最勝法幢如來 南無光幢如來 南無不可量幢如來 南無婆伽婆帝法寶花功德聲如來 南無普明法功德聲如來 南無梵聲如來 南無師子聲如來 南無寶聲如來」

三百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三百佛已竟。

「南無月聲如來 南無蓮華聲如來 南無實聲如來 南無一切法三昧光聲如來 南無普門智毘盧遮那聲如來 南無金摩尼山聲如來 南無法炬寶帳聲如來 南無法海吼聲如來 南無熾焰海聲如來 南無世主最勝光明聲如來 南無法界音聲如來 南無無量聲如來 南無已知聲如來 南無難勝聲如來 南無甘露聲如來 南無解脫聲如來 南無法海駛流功德王如來 南無寶燈王如來 南無寂光王如來 南無慈瓔珞功德王如來 南無毫毛功德王如來 南無念諸眾生名功德王如來 南無海功德王如來 南無天主髻摩尼珠耳璫胎藏如來 南無善於眾生妙名功德者如來 南無天功德胎藏如來 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來 南無月華威宿明功德如來 南無普照明勝鬪戰功德如來 南無瞿那海圓形如來 南無法遊戲駛幢功德如來 南無火善香明功德如來 南無眾生正信定體功德如來 南無善說名功德如來 南無不退轉輪寶住處功德如來 南無日輪形上功德如來 南無阿僧祇行初發功德如來 南無無邊熾盛金光上功德如來 南無一切音聲功德如來 南無智慧燈明幢功德如來 南無那羅延苦行須彌留功德如來 南無深法光王功德如來 南無流轉生死胎藏所生功德如來 南無化雲善音功德如來 南無諸法形像莊嚴功德如來 南無樹王增長功德如來 南無寶焰山功德如來 南無智焰海功德如來 南無大願駛流功德如來 南無念幢王功德如來 南無因陀羅相幢王功德如來 南無三昧像最上功德如來 南無多羅王最上功德如來 南無佛寶生功德如來 南無法輪月最上功德如來 南無法界形功德如來 南無智妙藏功德如來 南無琉璃胎藏最上功德如來 南無毘盧遮那形功德如來 南無福德形功德如來 南無虛空雲功德如來 南無最勝相功德如來 南無光明相王照幢功德如來 南無法海威功德如來 南無法燈功德如來 南無空體功德如來 南無摩尼王胎藏功德如來 南無法城光功德如來 南無光幢功德如來 南無寶王功德如來 南無意智功德如來 南無瞿那須彌留功德如來 南無瞿那海功德如來 南無摩尼須彌留功德如來 南無世燈功德如來 南無師子須彌留功德如來 南無聚集功德如來 南無月上功德如來 南無月勝功德如來 南無上蓮華功德如來 南無蓮華孕功德如來 南無地威功德如來 南無最上光功德如來 南無彌留幢功德如來 南無海功德如來 南無焰熾功德如來 南無水功德如來 南無不可獲功德如來 南無行功德如來 南無寶施功德如來 南無忍燈功德如來 南無風疾功德如來 南無寶焰功德如來 南無無上功德如來 南無無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無月聲如來 南無蓮華聲如來 南無實聲如來 南無一切法三昧光聲如來 南無普門智毘盧遮那聲如來 南無金摩尼山聲如來 南無法炬寶帳聲如來 南無法海吼聲如來 南無熾焰海聲如來 南無世主最勝光明聲如來 南無法界音聲如來 南無無量聲如來 南無已知聲如來 南無難勝聲如來 南無甘露聲如來 南無解脫聲如來 南無法海駛流功德王如來 南無寶燈王如來 南無寂光王如來 南無慈瓔珞功德王如來 南無毫毛功德王如來 南無念諸眾生名功德王如來 南無海功德王如來 南無天主髻摩尼珠耳璫胎藏如來 南無善於眾生妙名功德者如來 南無天功德胎藏如來 南無婆伽婆帝寶華瞿那德海琉璃真金山光明功德如來 南無月華威宿明功德如來 南無普照明勝鬪戰功德如來 南無瞿那海圓形如來 南無法遊戲駛幢功德如來 南無火善香明功德如來 南無眾生正信定體功德如來 南無善說名功德如來 南無不退轉輪寶住處功德如來 南無日輪形上功德如來 南無阿僧祇行初發功德如來 南無無邊熾盛金光上功德如來 南無一切音聲功德如來 南無智慧燈明幢功德如來 南無那羅延苦行須彌留功德如來 南無深法光王功德如來 南無流轉生死胎藏所生功德如來 南無化雲善音功德如來 南無諸法形像莊嚴功德如來 南無樹王增長功德如來 南無寶焰山功德如來 南無智焰海功德如來 南無大願駛流功德如來 南無念幢王功德如來 南無因陀羅相幢王功德如來 南無三昧像最上功德如來 南無多羅王最上功德如來 南無佛寶生功德如來 南無法輪月最上功德如來 南無法界形功德如來 南無智妙藏功德如來 南無琉璃胎藏最上功德如來 南無毘盧遮那形功德如來 南無福德形功德如來 南無虛空雲功德如來 南無最勝相功德如來 南無光明相王照幢功德如來 南無法海威功德如來 南無法燈功德如來 南無空體功德如來 南無摩尼王胎藏功德如來 南無法城光功德如來 南無光幢功德如來 南無寶王功德如來 南無意智功德如來 南無瞿那須彌留功德如來 南無瞿那海功德如來 南無摩尼須彌留功德如來 南無世燈功德如來 南無師子須彌留功德如來 南無聚集功德如來 南無月上功德如來 南無月勝功德如來 南無上蓮華功德如來 南無蓮華孕功德如來 南無地威功德如來 南無最上光功德如來 南無彌留幢功德如來 南無海功德如來 南無焰熾功德如來 南無水功德如來 南無不可獲功德如來 南無行功德如來 南無寶施功德如來 南無忍燈功德如來 南無風疾功德如來 南無寶焰功德如來 南無無上功德如來 南無無

邊上功德如來 南無頂功德如來 南無聲功德如來 南無寂功德如來 南無無憂功德如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邊上功德如來 南無頂功德如來 南無聲功德如來 南無寂功德如來 南無無憂功德如來」

四百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四百佛已竟。

「南無彌留功德如來 南無雲功德如來 南無威功德如來 南無瞿那功德如來 南無眾功德如來 南無軍陀功德如來 南無不思議功德如來 南無瞿那寶功德如來 南無花功德如來 南無因陀羅功德如來 南無蓮花上遊戲功德如來 南無蓮花功德如來 南無赤優鉢羅功德如來 南無聞聲功德如來 南無佛花真體功德如來 南無香光明功德如來 南無寶上功德如來 南無蓮花上功德如來 南無寶花真功德智如來 南無月上功德如來 南無智真體功德如來 南無圓光威王功德如來 南無香上功德如來 南無智藏功德如來 南無無量真體功德如來 南無真有功德如來 南無無邊德真體功德如來 南無花真體功德如來 南無寶花功德如來 南無蓮花真體功德如來 南無蓮花最上功德如來 南無虛空功德如來 南無梵功德如來 南無勝功德如來 南無佛蓮花功德如來 南無一切功德如來 南無雲功德如來 南無普光眾上功德如來 南無明蓮花功德如來 南無放蓮花真體功德如來 南無真體功德如來 南無無邊光功德如來 南無無畏真體功德如來 南無無邊上功德如來 南無實功德如來 南無賢上功德如來 南無至實功德如來 南無大功德如來 南無智優鉢羅功德如來 南無寶優鉢羅功德如來 南無智上功德如來 南無最上功德如來 南無初發心不退轉輪所生功德如來 南無無盡金剛功德如來 南無微妙聲功德如來 南無普照明大化網毘盧遮那功德如來 南無金色焰法海光雷音王如來 南無智山法界普威王如來 南無法海光雷王如來 南無無礙德名稱解脫光王如來 南無法雲城光燈王如來 南無法虛空最上功德王如來 南無法輪光震聲王如來 南無一切法海震音王如來 南無智威山王如來 南無法雲震聲王如來 南無智炬光明王如來 南無法海言說朗鳴王如來 南無法焰山幢王如來 南無山王功德胎藏王如來 南無翻轉方所光明王如來 南無智相師子幢王如來 南無普日光明王如來 南無法界城形智燈王如來 南無法月邊智光明王如來 南無諸法海最上波王如來 南無諸方燈王如來 南無廣名法海波王如來 南無法焰熾威王如來 南無光圓山頂王如來 南無雲震名王如來 南無普明功德胎藏王如來 南無普毘盧遮那功德彌留王如來 南無無礙虛空幢相王如來 南無廣大智焰王如來 南無光明散焰王如來 南無瓔珞蓋震鳴王如來 南無功德胎藏聚吼王如來 南無電燈幢王如來 南無無量上善行王如來 南無功德善燈藏王如來 南無正法護寶幢王如來 南無法宮殿震鳴王如來 南無諸燈光王如來 南無普智寶焰功德瞿那幢王如來 南無閻浮檀威王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無彌留功德如來 南無雲功德如來 南無威功德如來 南無瞿那功德如來 南無眾功德如來 南無軍陀功德如來 南無不思議功德如來 南無瞿那寶功德如來 南無花功德如來 南無因陀羅功德如來 南無蓮花上遊戲功德如來 南無蓮花功德如來 南無赤優鉢羅功德如來 南無聞聲功德如來 南無佛花真體功德如來 南無香光明功德如來 南無寶上功德如來 南無蓮花上功德如來 南無寶花真功德智如來 南無月上功德如來 南無智真體功德如來 南無圓光威王功德如來 南無香上功德如來 南無智藏功德如來 南無無量真體功德如來 南無真有功德如來 南無無邊德真體功德如來 南無花真體功德如來 南無寶花功德如來 南無蓮花真體功德如來 南無蓮花最上功德如來 南無虛空功德如來 南無梵功德如來 南無勝功德如來 南無佛蓮花功德如來 南無一切功德如來 南無雲功德如來 南無普光眾上功德如來 南無明蓮花功德如來 南無放蓮花真體功德如來 南無真體功德如來 南無無邊光功德如來 南無無畏真體功德如來 南無無邊上功德如來 南無實功德如來 南無賢上功德如來 南無至實功德如來 南無大功德如來 南無智優鉢羅功德如來 南無寶優鉢羅功德如來 南無智上功德如來 南無最上功德如來 南無初發心不退轉輪所生功德如來 南無無盡金剛功德如來 南無微妙聲功德如來 南無普照明大化網毘盧遮那功德如來 南無金色焰法海光雷音王如來 南無智山法界普威王如來 南無法海光雷王如來 南無無礙德名稱解脫光王如來 南無法雲城光燈王如來 南無法虛空最上功德王如來 南無法輪光震聲王如來 南無一切法海震音王如來 南無智威山王如來 南無法雲震聲王如來 南無智炬光明王如來 南無法海言說朗鳴王如來 南無法焰山幢王如來 南無山王功德胎藏王如來 南無翻轉方所光明王如來 南無智相師子幢王如來 南無普日光明王如來 南無法界城形智燈王如來 南無法月邊智光明王如來 南無諸法海最上波王如來 南無諸方燈王如來 南無廣名法海波王如來 南無法焰熾威王如來 南無光圓山頂王如來 南無雲震名王如來 南無普明功德胎藏王如來 南無普毘盧遮那功德彌留王如來 南無無礙虛空幢相王如來 南無廣大智焰王如來 南無光明散焰王如來 南無瓔珞蓋震鳴王如來 南無功德胎藏聚吼王如來 南無電燈幢王如來 南無無量上善行王如來 南無功德善燈藏王如來 南無正法護寶幢王如來 南無法宮殿震鳴王如來 南無諸燈光王如來 南無普智寶焰功德瞿那幢王如來 南無閻浮檀威王

如來 南無法輪焰威王如來 南無毘盧遮那功德胎藏王如來 南無寶妙功德王如來 南無諸華香自在王如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來 南無法輪焰威王如來 南無毘盧遮那功德胎藏王如來 南無寶妙功德王如來 南無諸華香自在王如來」

五百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五百佛已竟。

「南無諸華自在王如來 南無龍自在王如來 南無寂光明王如來 南無千雲音王如來 南無諸法吼王如來 南無寶焰山功德威王如來 南無毘盧遮那功德威王如來 南無法月光王如來 南無普智光王如來 南無日威功德王如來 南無瞿那鐵圍山王如來 南無諸眾生照明王如來 南無法因陀羅王如來 南無雲功德王如來 南無非一明光王如來 南無吼王如來 南無難伏幢王如來 南無陀羅尼自在王如來 南無最上彌留王如來 南無師子遊戲王如來 南無月光王如來 南無一切法光明王如來 南無無上王如來 南無香焰雲功德王如來 南無鼓音王如來 南無勝王如來 南無香聚王如來 南無淨照王如來 南無波濤王如來 南無梵音王如來 南無天王如來 南無月王如來 南無摩尼王如來 南無瞿拏王如來 南無莊嚴王如來 南無寂王如來 南無捷疾王如來 南無藥王如來 南無無畏王如來 南無光焰王如來 南無醫王如來 南無毘琉奴王如來 南無娑羅王如來 南無照王如來 南無光王如來 南無乾闥婆王如來 南無樹王如來 南無瞿拏幢王如來 南無無垢喜悅微笑幢王如來 南無微妙音王如來 南無蓮華德孕王如來 南無散焰王如來 南無香焰光王如來 南無彌留聚王如來 南無寶蓮華善住山帝釋王如來 南無願瓔珞莊嚴王如來 南無海持意遊戲神通王如來 南無雲王如來 南無饒益王如來 南無金光威王如來 南無破散諸夜叉神浮多神等王如來 南無寶光莊嚴王如來 南無自在威聲王如來 南無華火遊戲神通王如來 南無開敷華娑羅王如來 南無善寂智月吼音自在王如來 南無地王如來 南無幢王如來 南無初發心意震聲無怖畏最上王如來 南無無驚怖闇三昧最上王如來 南無尼俱陀王如來 南無歡喜踊躍寶孕摩尼聚王如來 南無眾主王如來 南無喜樂光王如來 南無金剛上王如來 南無彌留頂王如來 南無清光王如來 南無蓮華鬚光王如來 南無刀杖上香光王如來 南無上舌王如來 南無不思議瞿拏光王如來 南無賢上王如來 南無蓮華上王如來 南無難伏上王如來 南無彌留光王如來 南無彌留燈王如來 南無娑羅自在王如來 南無鼓自在音王如來 南無強健軍將戰王如來 南無普光最上功德聚王如來 南無正住摩尼聚王如來 南無法水清淨虛空無間王如來 南無普光明功德彌留王如來 南無普智幢音王如來 南無帝釋幢相王如來 南無善住山帝釋王如來 南無破散雲翳王如來 南無普瞻望蓮華遊戲王如來 南無寶功德光威王如來 南無寶月光明藥王如來」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無諸華自在王如來 南無龍自在王如來 南無寂光明王如來 南無千雲音王如來 南無諸法吼王如來 南無寶焰山功德威王如來 南無毘盧遮那功德威王如來 南無法月光王如來 南無普智光王如來 南無日威功德王如來 南無瞿那鐵圍山王如來 南無諸眾生照明王如來 南無法因陀羅王如來 南無雲功德王如來 南無非一明光王如來 南無吼王如來 南無難伏幢王如來 南無陀羅尼自在王如來 南無最上彌留王如來 南無師子遊戲王如來 南無月光王如來 南無一切法光明王如來 南無無上王如來 南無香焰雲功德王如來 南無鼓音王如來 南無勝王如來 南無香聚王如來 南無淨照王如來 南無波濤王如來 南無梵音王如來 南無天王如來 南無月王如來 南無摩尼王如來 南無瞿拏王如來 南無莊嚴王如來 南無寂王如來 南無捷疾王如來 南無藥王如來 南無無畏王如來 南無光焰王如來 南無醫王如來 南無毘琉奴王如來 南無娑羅王如來 南無照王如來 南無光王如來 南無乾闥婆王如來 南無樹王如來 南無瞿拏幢王如來 南無無垢喜悅微笑幢王如來 南無微妙音王如來 南無蓮華德孕王如來 南無散焰王如來 南無香焰光王如來 南無彌留聚王如來 南無寶蓮華善住山帝釋王如來 南無願瓔珞莊嚴王如來 南無海持意遊戲神通王如來 南無雲王如來 南無饒益王如來 南無金光威王如來 南無破散諸夜叉神浮多神等王如來 南無寶光莊嚴王如來 南無自在威聲王如來 南無華火遊戲神通王如來 南無開敷華娑羅王如來 南無善寂智月吼音自在王如來 南無地王如來 南無幢王如來 南無初發心意震聲無怖畏最上王如來 南無無驚怖闇三昧最上王如來 南無尼俱陀王如來 南無歡喜踊躍寶孕摩尼聚王如來 南無眾主王如來 南無喜樂光王如來 南無金剛上王如來 南無彌留頂王如來 南無清光王如來 南無蓮華鬚光王如來 南無刀杖上香光王如來 南無上舌王如來 南無不思議瞿拏光王如來 南無賢上王如來 南無蓮華上王如來 南無難伏上王如來 南無彌留光王如來 南無彌留燈王如來 南無娑羅自在王如來 南無鼓自在音王如來 南無強健軍將戰王如來 南無普光最上功德聚王如來 南無正住摩尼聚王如來 南無法水清淨虛空無間王如來 南無普光明功德彌留王如來 南無普智幢音王如來 南無帝釋幢相王如來 南無善住山帝釋王如來 南無破散雲翳王如來 南無普瞻望蓮華遊戲王如來 南無寶功德光威王如來 南無寶月光明藥王如來」

六百佛已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六百佛已竟。

「南無宿王如來 南無山因陀羅王如來 南無娑羅帝釋王如來 南無頂最上王如來 南無山頂最上王如來 南無可畏蓮華最上王如來 南無精進最上王如來 南無無邊界最上王如來 南無藥王如來 南無善住王如來 南無華敷王如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無宿王如來 南無山因陀羅王如來 南無娑羅帝釋王如來 南無頂最上王如來 南無山頂最上王如來 南無可畏蓮華最上王如來 南無精進最上王如來 南無無邊界最上王如來 南無藥王如來 南無善住王如來 南無華敷王如來