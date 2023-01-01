十方千五百佛名經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方千五百佛名經

「□□□、勝慧佛、善□□□□□□□□□善見佛、毘琉璃憧佛、□□□□□□□□功德成佛、有功德淨佛、□□□□□□□□功德通王佛、雨法華佛、造光明□□□□普明佛、那羅延勝業佛、愛清淨佛、日月光佛、普光自在王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「□□□、勝慧佛、善□□□□□□□□□善見佛、毘琉璃憧佛、□□□□□□□□功德成佛、有功德淨佛、□□□□□□□□功德通王佛、雨法華佛、造光明□□□□普明佛、那羅延勝業佛、愛清淨佛、日月光佛、普光自在王佛。

「梵王佛，一心歸命敬禮者，却三萬六百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵王佛，一心歸命敬禮者，却三萬六百劫生死之罪。

「不退轉輪成首佛，一心敬禮者，却千億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不退轉輪成首佛，一心敬禮者，却千億劫生死之罪。

「大與光明佛，一心敬禮者，却八萬六千劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大與光明佛，一心敬禮者，却八萬六千劫生死之罪。

「法種尊佛，一心敬禮者，却四百九劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法種尊佛，一心敬禮者，却四百九劫生死之罪。

「成首佛、與光明佛、法種尊佛、寶藏莊嚴佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「成首佛、與光明佛、法種尊佛、寶藏莊嚴佛。

「現在南方一百五十佛名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在南方一百五十佛名。」

佛言：「若善男子、善女人聞南方佛名，不懷疑結、信悟道眼執持禮拜者，於現在世中功德具足，逮得五法：一者、除去吾我，常值佛世；二者、獲尊勢轉輪聖王；三者、逮得總持執御經典，誠信無量；四者、成三十二大人之相，至得佛道眾行備悉；五者、遂五神通無所弊礙；是為五事。若有女人聞此佛名，至心禮敬，則離女身生淨佛土，神通具足，能却七百萬億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人聞南方佛名，不懷疑結、信悟道眼執持禮拜者，於現在世中功德具足，逮得五法：一者、除去吾我，常值佛世；二者、獲尊勢轉輪聖王；三者、逮得總持執御經典，誠信無量；四者、成三十二大人之相，至得佛道眾行備悉；五者、遂五神通無所弊礙；是為五事。若有女人聞此佛名，至心禮敬，則離女身生淨佛土，神通具足，能却七百萬億劫生死之罪。

「南方純寶藏佛、旃檀德佛、日月燈明佛、名聞光佛、火炎肩佛、須彌燈佛、無量精進佛、虛空住佛、常滅佛、寶𬼐佛、不捨精進佛、破煩惱光明佛、寶炎佛、無憂佛、無憂德佛、不退轉上手佛、樹根華王佛、二千億同號日月燈明佛、無莊嚴佛、明德聚佛、日意佛、那羅延佛、離垢相佛、求金剛佛、淨意佛、求利安佛、善思嚴佛、懷怨賊佛、憂鉢德佛、流布力王雜華佛、無邊明佛、轉男女相佛、上香德佛、高寶王佛、香彌樓佛、智見一切眾生所樂佛、智德佛、無礙香嚴佛、純珍寶藏佛、不動力佛、迦葉佛、示一切緣佛、調御佛、成利佛、生德佛、生德王佛、壞眾疑佛、德味佛、宿王佛、智德佛、無量相佛、不緣一切法佛、旃檀佛、網明佛、梵音佛、無邊自在佛、無量性得佛、無能斷嚴佛、示一切法佛、普現諸法佛、無邊得生佛、智出光佛、華上佛、方生佛、華生佛、於眾堅固佛、智明佛、智眾佛、離胎佛、賢王佛、壞諸煩惱佛、無邊智讚佛、旃檀窟佛、具生佛、華生佛、婆羅王安力佛、月出光佛、調御佛、須彌堅佛、施名聞佛、轉諸難佛、名親佛、名堅固佛、離憂佛、華生德王佛、演華相佛、普放香光佛、聲眼佛、放炎佛、亦流十方佛、高明佛、寶照明佛、火然佛、三界自在力佛、名輪佛、空自在佛、盡自在力皷音佛、普自在佛、智流布佛、山王佛、明力高王佛、安立佛、自在嚴佛、積諸功德佛、寶德佛、智生德佛、智生明德佛、聚華生王佛、上法自在成就佛、半月光佛、香象佛、無量明佛、蓮華聚佛、華生德佛、旃檀德佛、演聚佛、上名慧佛、作安佛、無量德生佛、明相佛、無邊積佛、眾德生佛、一切功德生佛、持炬佛、華德生佛、極高王佛、宿王佛、無寶彌樓佛、虛淨王佛、無量音佛、無量明佛、寶彌樓佛、雜寶華嚴佛、上眾佛、離垢嚴佛、金華佛、寶窟佛、雜華生佛、放光佛、華生佛、華蓋佛、不嚴虛佛、流布力王佛、梵音佛、自在力佛、無邊眾佛、調御佛、無礙佛、無礙眼佛、無量華佛、純寶藏佛、虛空住佛、常滅佛、旃檀德佛、樹根華王佛、旃檀摩尼光佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南方純寶藏佛、旃檀德佛、日月燈明佛、名聞光佛、火炎肩佛、須彌燈佛、無量精進佛、虛空住佛、常滅佛、寶𬼐佛、不捨精進佛、破煩惱光明佛、寶炎佛、無憂佛、無憂德佛、不退轉上手佛、樹根華王佛、二千億同號日月燈明佛、無莊嚴佛、明德聚佛、日意佛、那羅延佛、離垢相佛、求金剛佛、淨意佛、求利安佛、善思嚴佛、懷怨賊佛、憂鉢德佛、流布力王雜華佛、無邊明佛、轉男女相佛、上香德佛、高寶王佛、香彌樓佛、智見一切眾生所樂佛、智德佛、無礙香嚴佛、純珍寶藏佛、不動力佛、迦葉佛、示一切緣佛、調御佛、成利佛、生德佛、生德王佛、壞眾疑佛、德味佛、宿王佛、智德佛、無量相佛、不緣一切法佛、旃檀佛、網明佛、梵音佛、無邊自在佛、無量性得佛、無能斷嚴佛、示一切法佛、普現諸法佛、無邊得生佛、智出光佛、華上佛、方生佛、華生佛、於眾堅固佛、智明佛、智眾佛、離胎佛、賢王佛、壞諸煩惱佛、無邊智讚佛、旃檀窟佛、具生佛、華生佛、婆羅王安力佛、月出光佛、調御佛、須彌堅佛、施名聞佛、轉諸難佛、名親佛、名堅固佛、離憂佛、華生德王佛、演華相佛、普放香光佛、聲眼佛、放炎佛、亦流十方佛、高明佛、寶照明佛、火然佛、三界自在力佛、名輪佛、空自在佛、盡自在力皷音佛、普自在佛、智流布佛、山王佛、明力高王佛、安立佛、自在嚴佛、積諸功德佛、寶德佛、智生德佛、智生明德佛、聚華生王佛、上法自在成就佛、半月光佛、香象佛、無量明佛、蓮華聚佛、華生德佛、旃檀德佛、演聚佛、上名慧佛、作安佛、無量德生佛、明相佛、無邊積佛、眾德生佛、一切功德生佛、持炬佛、華德生佛、極高王佛、宿王佛、無寶彌樓佛、虛淨王佛、無量音佛、無量明佛、寶彌樓佛、雜寶華嚴佛、上眾佛、離垢嚴佛、金華佛、寶窟佛、雜華生佛、放光佛、華生佛、華蓋佛、不嚴虛佛、流布力王佛、梵音佛、自在力佛、無邊眾佛、調御佛、無礙佛、無礙眼佛、無量華佛、純寶藏佛、虛空住佛、常滅佛、旃檀德佛、樹根華王佛、旃檀摩尼光佛。

「現在西南方一百五十佛名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在西南方一百五十佛名。」

佛告舍利弗：「若善男子、善女人，得聞此諸如來名者，曾已供養過去諸佛，應當一心信樂持念，當超廣遠無量歡喜安立其意令使真諦，以千萬信樂之心念諸如來，其人當得無量之福，永當遠離三塗之厄，命終之後皆當後彼諸佛剎。命終之時彼諸如來持諸大眾，住其人前說法教化令不退轉，必成正覺。其有人聞稱揚讚嘆是諸如來功德名字而生誹謗當墮地獄，百五萬劫具受眾苦，若有受持一心不捨禮拜供敬滅千萬億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若善男子、善女人，得聞此諸如來名者，曾已供養過去諸佛，應當一心信樂持念，當超廣遠無量歡喜安立其意令使真諦，以千萬信樂之心念諸如來，其人當得無量之福，永當遠離三塗之厄，命終之後皆當後彼諸佛剎。命終之時彼諸如來持諸大眾，住其人前說法教化令不退轉，必成正覺。其有人聞稱揚讚嘆是諸如來功德名字而生誹謗當墮地獄，百五萬劫具受眾苦，若有受持一心不捨禮拜供敬滅千萬億劫生死之罪。

「西南方普明佛、善哀觀眾生佛、寶施佛、華德佛、法音吼佛、師子雷音佛、造王神通炎華佛、普化佛、盡勝佛、毘婆葉佛、迦葉佛、諦相佛、梵相佛、山海慧自在通王佛、跋旃檀香神通佛、須彌相佛、金華佛、雷音王佛、須彌佛、須彌光佛、尸棄佛、常精進佛、善住佛、無邊嚴佛、無相嚴佛、普嚴佛、作燈佛、作明佛、一藏佛、一聚佛、無邊精進網光佛、大神佛、明輪佛、觀智佛、不虛稱佛、壞眾怖畏佛、離怖畏佛、無邊德王佛、壞諸怨賊佛、過諸魔界無量華佛、持無量德佛、無量音聲佛、光聚明德佛、離二邊佛、無量聲佛、無量覺華見佛、明彌樓佛、沙羅王佛、日面佛、妙眼佛、上德佛、寶華佛、寶生佛、月華佛、一切眾生嚴佛、轉一切生死佛、無邊𬼐財佛、持炬佛、火相佛、智聚佛、善淨德光佛、流布力王佛、六百萬同字一切義佛、功德王明佛、現智佛、華高生德佛、寶火佛、赤蓮華德佛、善眾佛、壞一切疑佛、拘樓孫佛、相王佛、蓮華德佛、放光佛、彌勒佛、蓮華光明佛、上法王相佛、無量力佛、勝山海佛、釋迦文佛、不虛見佛、無礙音佛、無量名德佛、無分別聲佛、無量光佛、妙眼佛、善利佛、吉利嚴佛、寶相佛、淨光佛、香尊王佛、出法無垢王佛、無垢目大寶藏佛、力無障礙王佛、自智功德力佛、衣服知足佛、得自在佛、無障礙利益佛、智慧藏佛、大山王佛、日力藏佛、求功德佛、華憧波佛、眾生光明佛、無癡功德王佛、法相佛、尊音王佛、持金剛佛、堅自然幢佛、珍寶自王佛、山劫佛、雨娛樂佛、壞蓋善法佛、波羅王佛、遍滿天佛、海功德佛、智慧和合佛、智識佛、華眾佛、世間尊佛、優曇鉢華幢佛、法幢自在王佛、旃檀王佛、善住佛、精進力佛、幢等光明佛、眾光明佛、智出明佛、慧鎧稱佛、安隱王佛、智音佛、幢攝聚佛、天金剛佛、無為思惟佛、種種莊嚴佛、無勝像最步佛、德聚威光佛、慧持群萠佛、思最尊佛、須彌山意佛、覺善香蘍佛、自在德威佛、眼如蓮華趣無為佛、方帝相佛、梵梵相佛、寶明佛、天帝金剛佛、金海自在王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西南方普明佛、善哀觀眾生佛、寶施佛、華德佛、法音吼佛、師子雷音佛、造王神通炎華佛、普化佛、盡勝佛、毘婆葉佛、迦葉佛、諦相佛、梵相佛、山海慧自在通王佛、跋旃檀香神通佛、須彌相佛、金華佛、雷音王佛、須彌佛、須彌光佛、尸棄佛、常精進佛、善住佛、無邊嚴佛、無相嚴佛、普嚴佛、作燈佛、作明佛、一藏佛、一聚佛、無邊精進網光佛、大神佛、明輪佛、觀智佛、不虛稱佛、壞眾怖畏佛、離怖畏佛、無邊德王佛、壞諸怨賊佛、過諸魔界無量華佛、持無量德佛、無量音聲佛、光聚明德佛、離二邊佛、無量聲佛、無量覺華見佛、明彌樓佛、沙羅王佛、日面佛、妙眼佛、上德佛、寶華佛、寶生佛、月華佛、一切眾生嚴佛、轉一切生死佛、無邊𬼐財佛、持炬佛、火相佛、智聚佛、善淨德光佛、流布力王佛、六百萬同字一切義佛、功德王明佛、現智佛、華高生德佛、寶火佛、赤蓮華德佛、善眾佛、壞一切疑佛、拘樓孫佛、相王佛、蓮華德佛、放光佛、彌勒佛、蓮華光明佛、上法王相佛、無量力佛、勝山海佛、釋迦文佛、不虛見佛、無礙音佛、無量名德佛、無分別聲佛、無量光佛、妙眼佛、善利佛、吉利嚴佛、寶相佛、淨光佛、香尊王佛、出法無垢王佛、無垢目大寶藏佛、力無障礙王佛、自智功德力佛、衣服知足佛、得自在佛、無障礙利益佛、智慧藏佛、大山王佛、日力藏佛、求功德佛、華憧波佛、眾生光明佛、無癡功德王佛、法相佛、尊音王佛、持金剛佛、堅自然幢佛、珍寶自王佛、山劫佛、雨娛樂佛、壞蓋善法佛、波羅王佛、遍滿天佛、海功德佛、智慧和合佛、智識佛、華眾佛、世間尊佛、優曇鉢華幢佛、法幢自在王佛、旃檀王佛、善住佛、精進力佛、幢等光明佛、眾光明佛、智出明佛、慧鎧稱佛、安隱王佛、智音佛、幢攝聚佛、天金剛佛、無為思惟佛、種種莊嚴佛、無勝像最步佛、德聚威光佛、慧持群萠佛、思最尊佛、須彌山意佛、覺善香蘍佛、自在德威佛、眼如蓮華趣無為佛、方帝相佛、梵梵相佛、寶明佛、天帝金剛佛、金海自在王佛。

「寶蓋照空佛，一心敬禮者，却六百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶蓋照空佛，一心敬禮者，却六百劫生死之罪。

「妙寶佛，一心敬禮者，却八千劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙寶佛，一心敬禮者，却八千劫生死之罪。

「諦幢佛，一心敬禮者，却八百九十六劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諦幢佛，一心敬禮者，却八百九十六劫生死之罪。

「梵憶佛，一心敬禮者，却六十七却生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵憶佛，一心敬禮者，却六十七却生死之罪。

「現在西方一百五十佛名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在西方一百五十佛名。」

佛言：「若有善男子、善女人學菩薩道，聞此佛名不生疑網，篤信敬事者，所生之處致演光明三昧正定，尋復逮得無量三昧門。臨終之時，亦見十方各十億侅諸佛正覺，皆能啟受甚深法言，至成佛道終不癈忘，能却千劫生死之罪永棄不受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若有善男子、善女人學菩薩道，聞此佛名不生疑網，篤信敬事者，所生之處致演光明三昧正定，尋復逮得無量三昧門。臨終之時，亦見十方各十億侅諸佛正覺，皆能啟受甚深法言，至成佛道終不癈忘，能却千劫生死之罪永棄不受。

「西方寶上佛、寶山佛、金剛步迹佛、無量明佛、無量壽佛、火光明佛、尊音王佛、音智藏佛、月藏光明無垢尊佛、稱黃佛、寶山王佛、勝光無憂佛、遍藏華佛、二千同字雲自在燈王佛、梵華佛、勢進佛、法燈勇佛、寶月佛、師子吼相尊佛、攝諸根淨目佛、世自在王佛、師子意佛、法意佛、梵相佛、月德佛、寶海佛、相德佛、火相佛、珠蓋佛、師子𮫉佛、破無明佛、智華佛、超勇佛、多摩羅跋旃檀香佛、持大功德佛、雨七寶佛、離瞋恚佛、大莊嚴佛、無相佛、寶藏佛、德頂佛、多迦羅香旃檀佛、蓮華佛、莊嚴道路佛、龍蓋佛、雨華佛、散華佛、華光明佛、日音聲佛、蔽日月佛、琉璃藏佛、梵音佛、淨明佛、金藏佛、須彌頂佛、山王佛、音聲自在佛、淨眼佛、月明佛、得眾佛、華生佛、如須彌山佛、日月佛、梵音聲佛、世主佛、師子行佛、妙法意佛、師子吼佛、珠寶蓋珊瑚色佛、破疑闇佛、水月佛、眾華佛、菩提佛、華超出佛、開智持雜寶佛、真琉璃明佛、蔽日月佛、持大功德佛、得正慧佛、勇健佛、離諂曲佛、除惡根裁佛、大音道央佛、水光佛、海雲慧遊佛、德頂華佛、莊嚴佛、日音聲佛、月勝佛、如琉璃佛、梵聲佛、光明佛、金藏佛、山王佛、音王佛、龍勝佛、無染佛、淨面佛、月面佛、如須彌佛、旃檀香佛、威勢佛、燃燈佛、難勝佛、寶得佛、離垢明佛、師子佛、王王佛、力勝佛、喜音佛、光明佛、龍勝佛、華齒佛、無畏明佛、香頂佛、普賢佛、普華佛、寶相佛、上香王佛、施一切樂佛、見一切緣佛、壞諸驚畏佛、安立王佛、寶明佛、利一切眾佛、無邊空嚴德佛、蓋嚴佛、空相佛、威華生德佛、上德佛、淨眼佛、無邊自在積佛、世妙佛、慈悲佛、大調御佛、無勝相佛、最高德彌樓佛、世主佛、人王佛、眾歸佛、天香彌樓佛、月間王佛、上彌樓佛、寶生德佛、名聞彌樓佛、美德佛、無閡眼佛、梵德佛、無邊德積無量華佛、滅德王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西方寶上佛、寶山佛、金剛步迹佛、無量明佛、無量壽佛、火光明佛、尊音王佛、音智藏佛、月藏光明無垢尊佛、稱黃佛、寶山王佛、勝光無憂佛、遍藏華佛、二千同字雲自在燈王佛、梵華佛、勢進佛、法燈勇佛、寶月佛、師子吼相尊佛、攝諸根淨目佛、世自在王佛、師子意佛、法意佛、梵相佛、月德佛、寶海佛、相德佛、火相佛、珠蓋佛、師子𮫉佛、破無明佛、智華佛、超勇佛、多摩羅跋旃檀香佛、持大功德佛、雨七寶佛、離瞋恚佛、大莊嚴佛、無相佛、寶藏佛、德頂佛、多迦羅香旃檀佛、蓮華佛、莊嚴道路佛、龍蓋佛、雨華佛、散華佛、華光明佛、日音聲佛、蔽日月佛、琉璃藏佛、梵音佛、淨明佛、金藏佛、須彌頂佛、山王佛、音聲自在佛、淨眼佛、月明佛、得眾佛、華生佛、如須彌山佛、日月佛、梵音聲佛、世主佛、師子行佛、妙法意佛、師子吼佛、珠寶蓋珊瑚色佛、破疑闇佛、水月佛、眾華佛、菩提佛、華超出佛、開智持雜寶佛、真琉璃明佛、蔽日月佛、持大功德佛、得正慧佛、勇健佛、離諂曲佛、除惡根裁佛、大音道央佛、水光佛、海雲慧遊佛、德頂華佛、莊嚴佛、日音聲佛、月勝佛、如琉璃佛、梵聲佛、光明佛、金藏佛、山王佛、音王佛、龍勝佛、無染佛、淨面佛、月面佛、如須彌佛、旃檀香佛、威勢佛、燃燈佛、難勝佛、寶得佛、離垢明佛、師子佛、王王佛、力勝佛、喜音佛、光明佛、龍勝佛、華齒佛、無畏明佛、香頂佛、普賢佛、普華佛、寶相佛、上香王佛、施一切樂佛、見一切緣佛、壞諸驚畏佛、安立王佛、寶明佛、利一切眾佛、無邊空嚴德佛、蓋嚴佛、空相佛、威華生德佛、上德佛、淨眼佛、無邊自在積佛、世妙佛、慈悲佛、大調御佛、無勝相佛、最高德彌樓佛、世主佛、人王佛、眾歸佛、天香彌樓佛、月間王佛、上彌樓佛、寶生德佛、名聞彌樓佛、美德佛、無閡眼佛、梵德佛、無邊德積無量華佛、滅德王佛。

「寶火佛，一心敬禮者，其人立得不退轉，疾得成佛道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶火佛，一心敬禮者，其人立得不退轉，疾得成佛道。

「淨月憧稱光明佛，一心敬禮者，却百六十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨月憧稱光明佛，一心敬禮者，却百六十劫生死之罪。

「阿彌陀佛，聞名一心信樂誦念歡喜，得無量福，離三惡道，臨終至念佛自來迎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿彌陀佛，聞名一心信樂誦念歡喜，得無量福，離三惡道，臨終至念佛自來迎。

「殊勝佛，聞名歡喜信樂誦念，能降魔眾，却六十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「殊勝佛，聞名歡喜信樂誦念，能降魔眾，却六十劫生死之罪。

「集音佛，聞名歡喜信誦念，其人得佛音聲眾中說法，却八十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「集音佛，聞名歡喜信誦念，其人得佛音聲眾中說法，却八十劫生死之罪。

「金剛步精進佛，一心敬禮者，却百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛步精進佛，一心敬禮者，却百劫生死之罪。

「造王神通尖華佛、早王神通佛、無量憣佛、淨日憶稱光佛、度一切世間苦惱大光普佛、善建立珠臺王佛、寶幡佛、普光升勝臺王佛、淨光佛、雷舍挪佛、普賢花敷佛、寶上佛、樹根華佛、莊嚴通佛、維越莊嚴佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「造王神通尖華佛、早王神通佛、無量憣佛、淨日憶稱光佛、度一切世間苦惱大光普佛、善建立珠臺王佛、寶幡佛、普光升勝臺王佛、淨光佛、雷舍挪佛、普賢花敷佛、寶上佛、樹根華佛、莊嚴通佛、維越莊嚴佛。

「自在王神通佛，一心敬禮者，却五十九劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自在王神通佛，一心敬禮者，却五十九劫生死之罪。

「度一切世間苦惱佛、須彌相佛、多摩羅跋旃檀香神通佛、大悲光明佛、蓮華樹世界長精進佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度一切世間苦惱佛、須彌相佛、多摩羅跋旃檀香神通佛、大悲光明佛、蓮華樹世界長精進佛。

「妙樂佛，一心敬禮者，却五百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妙樂佛，一心敬禮者，却五百劫生死之罪。

「無量幢幡佛，一心敬禮者，却五百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量幢幡佛，一心敬禮者，却五百劫生死之罪。

「無量幢佛，一心敬禮者，却八十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量幢佛，一心敬禮者，却八十劫生死之罪。

「大光普遍佛，一心敬禮者，却九十二劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大光普遍佛，一心敬禮者，却九十二劫生死之罪。

「寶幢佛，一心敬禮者，却七十九劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶幢佛，一心敬禮者，却七十九劫生死之罪。

「淨光佛，一心敬禮者，却二百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「淨光佛，一心敬禮者，却二百劫生死之罪。

「寶上佛，一心敬禮者，却百八十一劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶上佛，一心敬禮者，却百八十一劫生死之罪。

「樹根華王佛，一心敬禮者，却三百十三劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹根華王佛，一心敬禮者，却三百十三劫生死之罪。

「維越莊嚴佛，一心敬禮者，却九百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「維越莊嚴佛，一心敬禮者，却九百劫生死之罪。

「無量明佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量明佛。

「現在西北方一百五十佛名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在西北方一百五十佛名。」

佛告阿逸多：「若族姓子、族姓女，得聞此諸如來名號，信樂歡喜、受持諷誦、作禮之者，曾已奉見五十萬佛。其人所生之處，常得天眼見十方剎，常得耳聞無量音，身能飛行歷事諸佛，心常能知一切所念，乃至泥洹，不生下賤貧窮之處，不生三惡八難之處，身如金剛具眾相好，心樂大法眾所愛敬，轉身所生不離諸佛。是故，阿逸！其有恭敬諸佛名號禮拜之者，所得功德唯佛能知，永脫生死千萬億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿逸多：「若族姓子、族姓女，得聞此諸如來名號，信樂歡喜、受持諷誦、作禮之者，曾已奉見五十萬佛。其人所生之處，常得天眼見十方剎，常得耳聞無量音，身能飛行歷事諸佛，心常能知一切所念，乃至泥洹，不生下賤貧窮之處，不生三惡八難之處，身如金剛具眾相好，心樂大法眾所愛敬，轉身所生不離諸佛。是故，阿逸！其有恭敬諸佛名號禮拜之者，所得功德唯佛能知，永脫生死千萬億劫生死之罪。

「西北寶相佛、多寶佛、寶生德佛、寶常佛、六千同字眾生喜見佛、具足千萬光明佛、師子月央佛、離垢光噞佛、日月淨明德佛、阿閦佛、雲雷音宿華智佛、淨華宿王智佛、六萬同字光明佛、六百同時散華佛、無量光佛、無量光明佛、無量光佛、無量自在力佛、無量力佛、一蓋佛、無量明佛、蓋行佛、寶蓋佛、宿王佛、善宿佛、明輪佛、明王佛、高廣德無邊光佛、自在王佛、自在力佛、無量音聲佛、大雲光佛、網聚佛、覺華光佛、蓮華自在佛、山王佛、月眾增上佛、放光佛、妙肩佛、不虛見佛、頂生王佛、蓮華生佛、普香光佛、香明王佛、香彌樓佛、香象佛、香自在佛、香窟佛、明輪佛、光王佛、蓮華生佛、法自在佛、可樂佛、無量法自在佛、愛德佛、散華佛、華蓋行列佛、華窟佛、金華佛、香華佛、彌樓王佛、善導師佛、一切眾生最勝嚴佛、轉諸難佛、善行嚴佛、妙華佛、無邊香佛、普放光佛、散華生得佛、寶網手佛、極高王佛、宿王佛、普照一切佛、土佛、妙見佛、安立王佛、香流佛、無邊智自在佛、不虛嚴佛、不虛見佛、無礙眼佛、不動佛、初發意佛、無邊眼佛、燈上佛、普照明佛、光照佛、一切世界佛、無垢力佛、一切眾生不斷𬼐才佛、無流行佛、習精進佛、上精進佛、一乘度佛、蓮華上佛、法央佛、無量德藏寶積快見金剛師子遊王佛、定光佛、普光德上嚴王佛、堅住功德注山嚴王佛、德央佛、法造弘佛、化天佛、諦央佛、習金剛佛、眾尊佛、雷像佛、樂清淨佛、出家樂行佛、華央佛、勝施佛、善明佛、善曜佛、仙勳佛、轉勝佛、欣樂佛、天華佛、轉吉神佛、善首佛、善喜佛、住覺佛、住放佛、諦法普稱佛、是世善妙佛、普𬼐佛、寶稱佛、威彊佛、梵神佛、無畏善佛、善音佛、目悅佛、積德佛、雨音佛、妙觀佛、受神佛、與人遊佛、美求佛、降怨眷屬佛、唯衛佛、識佛、隨葉佛、拘留秦佛、迦葉佛、拘那含牟尼佛、無垢光佛、思惑豫佛、寶扌佛、雨香王佛、多摩羅跋旃檀香神通佛、須彌相佛、憂鉢羅佛、蓮華勝佛、妙容山相佛、人天王佛、華德佛、無上勝尊佛、慧灌佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「西北寶相佛、多寶佛、寶生德佛、寶常佛、六千同字眾生喜見佛、具足千萬光明佛、師子月央佛、離垢光噞佛、日月淨明德佛、阿閦佛、雲雷音宿華智佛、淨華宿王智佛、六萬同字光明佛、六百同時散華佛、無量光佛、無量光明佛、無量光佛、無量自在力佛、無量力佛、一蓋佛、無量明佛、蓋行佛、寶蓋佛、宿王佛、善宿佛、明輪佛、明王佛、高廣德無邊光佛、自在王佛、自在力佛、無量音聲佛、大雲光佛、網聚佛、覺華光佛、蓮華自在佛、山王佛、月眾增上佛、放光佛、妙肩佛、不虛見佛、頂生王佛、蓮華生佛、普香光佛、香明王佛、香彌樓佛、香象佛、香自在佛、香窟佛、明輪佛、光王佛、蓮華生佛、法自在佛、可樂佛、無量法自在佛、愛德佛、散華佛、華蓋行列佛、華窟佛、金華佛、香華佛、彌樓王佛、善導師佛、一切眾生最勝嚴佛、轉諸難佛、善行嚴佛、妙華佛、無邊香佛、普放光佛、散華生得佛、寶網手佛、極高王佛、宿王佛、普照一切佛、土佛、妙見佛、安立王佛、香流佛、無邊智自在佛、不虛嚴佛、不虛見佛、無礙眼佛、不動佛、初發意佛、無邊眼佛、燈上佛、普照明佛、光照佛、一切世界佛、無垢力佛、一切眾生不斷𬼐才佛、無流行佛、習精進佛、上精進佛、一乘度佛、蓮華上佛、法央佛、無量德藏寶積快見金剛師子遊王佛、定光佛、普光德上嚴王佛、堅住功德注山嚴王佛、德央佛、法造弘佛、化天佛、諦央佛、習金剛佛、眾尊佛、雷像佛、樂清淨佛、出家樂行佛、華央佛、勝施佛、善明佛、善曜佛、仙勳佛、轉勝佛、欣樂佛、天華佛、轉吉神佛、善首佛、善喜佛、住覺佛、住放佛、諦法普稱佛、是世善妙佛、普𬼐佛、寶稱佛、威彊佛、梵神佛、無畏善佛、善音佛、目悅佛、積德佛、雨音佛、妙觀佛、受神佛、與人遊佛、美求佛、降怨眷屬佛、唯衛佛、識佛、隨葉佛、拘留秦佛、迦葉佛、拘那含牟尼佛、無垢光佛、思惑豫佛、寶扌佛、雨香王佛、多摩羅跋旃檀香神通佛、須彌相佛、憂鉢羅佛、蓮華勝佛、妙容山相佛、人天王佛、華德佛、無上勝尊佛、慧灌佛。

「開化菩薩佛，一心敬禮者，却八十一劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「開化菩薩佛，一心敬禮者，却八十一劫生死之罪。

「見無怨懼佛，一心敬禮者，却六十三劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見無怨懼佛，一心敬禮者，却六十三劫生死之罪。

「一乘度佛，一心敬禮者，却六十四劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一乘度佛，一心敬禮者，却六十四劫生死之罪。

「現在北方一百五十佛名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在北方一百五十佛名。」

佛言：「若族姓男女學菩薩乘，聞此佛名信樂不疑，喜心敬事者，所生之處逮得種種三昧，覩見十方各十恒河沙諸佛，亦使現世離諸狂橫，怨毒除滅，行道日進，心中善願應念皆得，遇善知識獲深法忍，所生之處常為人尊，至成佛道終不受苦，能滅三十萬億阿僧祇生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若族姓男女學菩薩乘，聞此佛名信樂不疑，喜心敬事者，所生之處逮得種種三昧，覩見十方各十恒河沙諸佛，亦使現世離諸狂橫，怨毒除滅，行道日進，心中善願應念皆得，遇善知識獲深法忍，所生之處常為人尊，至成佛道終不受苦，能滅三十萬億阿僧祇生死之罪。

「人王佛、勝王佛、寶智手佛、月殿清淨難爼佛、日生佛、炎肩佛、最勝音佛、網明佛、無量德寶佛、蔽日月光佛、德行精進佛、雲自在佛、雲自在王佛、相德佛、王相佛、斷愛王佛、接識佛、三十億同字釋迦文佛、摩尼珠佛、釋迦文尼佛、尊音王佛、智和合佛、善華佛、無恕佛、日藏佛、尊樂佛、勝尊佛、成華佛、日明佛、龍德佛、金剛光明稱王佛、無上明佛、四相光明佛、刪尼輪佛、智成就佛、香王佛、火葉佛、婆羅王佛、那羅延佛、無垢燈出王佛、寶蓋增光明王佛、金山王佛、迦葉佛、須彌佛、壞諸道佛、破疑佛、無相音佛、無邊功德成就佛、寶生德佛、蓮華生德佛、寶上佛、無邊明佛、寶彌樓佛、燈高德佛、智生德佛、炬燈佛、無上光佛、德王明佛、沸生佛、無邊明佛、德味佛、方等佛、華生德佛、婆羅王佛、師子王佛、寶彌樓佛、毘跋尸佛、醫王佛、上眾佛、上善德佛、自在力佛、上香德佛、上香相佛、旃相窟佛、無邊明佛、增千光華出佛、無邊自在佛、威華生高王佛、寶網佛、安立王佛、不虛稱佛、不虛力佛、不虛自在力佛、不虛光佛、無邊釋進佛、沙羅王佛、寶娑羅佛、一蓋嚴佛、寶賢佛、旃檀窟佛、旃檀香佛、無邊明佛、明輪佛、彌樓嚴佛、無礙眼佛、無邊眼佛、寶生佛、諸德佛、覺華德佛、善住幢佛、無邊力佛、不虛德寶力佛、無邊嚴佛、虛空光佛、雲相音佛、藥王佛、不驚畏佛、離怖畏佛、淨王佛、智出佛、勇眾佛、智聚佛、作方佛、娑訶王佛、上離佛、調御佛、智守佛、最高德佛、示眾生深心佛、無礙光佛、滅諸愛自在佛、華最高生德佛、拘陵王佛、日燈佛、上寶佛、智生德佛、無礙眼佛、安立功德王佛、無畏佛、智聚佛、金剛佛、火衣佛、明燈佛、不虛精進佛、善思嚴相佛、師子佛、妙善住王佛、寶聚高德佛、梵德佛、無礙香象佛、彌樓明佛、火燈王佛、華上光佛、住名聞佛、名慈佛、娑羅王佛、觀華佛、無恕佛、日藏佛、尊樂佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人王佛、勝王佛、寶智手佛、月殿清淨難爼佛、日生佛、炎肩佛、最勝音佛、網明佛、無量德寶佛、蔽日月光佛、德行精進佛、雲自在佛、雲自在王佛、相德佛、王相佛、斷愛王佛、接識佛、三十億同字釋迦文佛、摩尼珠佛、釋迦文尼佛、尊音王佛、智和合佛、善華佛、無恕佛、日藏佛、尊樂佛、勝尊佛、成華佛、日明佛、龍德佛、金剛光明稱王佛、無上明佛、四相光明佛、刪尼輪佛、智成就佛、香王佛、火葉佛、婆羅王佛、那羅延佛、無垢燈出王佛、寶蓋增光明王佛、金山王佛、迦葉佛、須彌佛、壞諸道佛、破疑佛、無相音佛、無邊功德成就佛、寶生德佛、蓮華生德佛、寶上佛、無邊明佛、寶彌樓佛、燈高德佛、智生德佛、炬燈佛、無上光佛、德王明佛、沸生佛、無邊明佛、德味佛、方等佛、華生德佛、婆羅王佛、師子王佛、寶彌樓佛、毘跋尸佛、醫王佛、上眾佛、上善德佛、自在力佛、上香德佛、上香相佛、旃相窟佛、無邊明佛、增千光華出佛、無邊自在佛、威華生高王佛、寶網佛、安立王佛、不虛稱佛、不虛力佛、不虛自在力佛、不虛光佛、無邊釋進佛、沙羅王佛、寶娑羅佛、一蓋嚴佛、寶賢佛、旃檀窟佛、旃檀香佛、無邊明佛、明輪佛、彌樓嚴佛、無礙眼佛、無邊眼佛、寶生佛、諸德佛、覺華德佛、善住幢佛、無邊力佛、不虛德寶力佛、無邊嚴佛、虛空光佛、雲相音佛、藥王佛、不驚畏佛、離怖畏佛、淨王佛、智出佛、勇眾佛、智聚佛、作方佛、娑訶王佛、上離佛、調御佛、智守佛、最高德佛、示眾生深心佛、無礙光佛、滅諸愛自在佛、華最高生德佛、拘陵王佛、日燈佛、上寶佛、智生德佛、無礙眼佛、安立功德王佛、無畏佛、智聚佛、金剛佛、火衣佛、明燈佛、不虛精進佛、善思嚴相佛、師子佛、妙善住王佛、寶聚高德佛、梵德佛、無礙香象佛、彌樓明佛、火燈王佛、華上光佛、住名聞佛、名慈佛、娑羅王佛、觀華佛、無恕佛、日藏佛、尊樂佛。

「德內豐嚴佛，聞名歡喜信樂誦念，一心作禮，得不退轉，疾成正覺，却一劫生死，後生得六通、得端政，常尊貴，能除欲縛六情常無病，生常值佛聞法見僧，離八難，常具淨戒，心不亂，乃至涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「德內豐嚴佛，聞名歡喜信樂誦念，一心作禮，得不退轉，疾成正覺，却一劫生死，後生得六通、得端政，常尊貴，能除欲縛六情常無病，生常值佛聞法見僧，離八難，常具淨戒，心不亂，乃至涅槃。

「金剛堅固消伏壞嚴佛，聞名歡喜信樂誦念，得不退轉，却十萬億之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金剛堅固消伏壞嚴佛，聞名歡喜信樂誦念，得不退轉，却十萬億之罪。

「寶火佛，聞名歡喜信樂誦念，得不退轉，疾成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶火佛，聞名歡喜信樂誦念，得不退轉，疾成正覺。

「寶月光明佛，聞名信樂持諷誦念，後生得中正定，自見諸佛轉尊法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶月光明佛，聞名信樂持諷誦念，後生得中正定，自見諸佛轉尊法輪。

「賢最佛，聞名歡喜樂持諷誦念，後生端正，自識宿命，得成正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢最佛，聞名歡喜樂持諷誦念，後生端正，自識宿命，得成正覺。

「寶蓮華步佛，聞名信樂誦念，所生之處當為一切所敬，言教承用；一心敬禮者，能令女人得為男子，成阿維越致。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶蓮華步佛，聞名信樂誦念，所生之處當為一切所敬，言教承用；一心敬禮者，能令女人得為男子，成阿維越致。

「蓮華𮫉莊嚴王佛、月殿清淨佛、相德佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「蓮華𮫉莊嚴王佛、月殿清淨佛、相德佛。

「現在東北方一百五十佛名□□□□□□。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在東北方一百五十佛名□□□□□□。」

佛告舍利弗：「若族姓子、族姓女，其有聞此諸佛名號，歡喜信樂諷誦禮敬之者，所得功德勝於一切布施、諸餘功德十萬億倍，諸佛國土隨意往生，不退轉成最正覺。若有誹謗懷疑不信者，當墮虛𮑥渥犁，六萬億歲中受無量罪；其有信樂稱嘆禮拜，現世安隱，滅五百千萬億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「若族姓子、族姓女，其有聞此諸佛名號，歡喜信樂諷誦禮敬之者，所得功德勝於一切布施、諸餘功德十萬億倍，諸佛國土隨意往生，不退轉成最正覺。若有誹謗懷疑不信者，當墮虛𮑥渥犁，六萬億歲中受無量罪；其有信樂稱嘆禮拜，現世安隱，滅五百千萬億劫生死之罪。

「壞一切間怖畏佛、蹈七寶華佛、離垢心佛、寶蓋超光佛、悲精進佛、三乘行佛、無淨佛、緣一切𬼐佛、寶事佛、寶積佛、等行佛、一切德光相佛、彌樓乾那佛、增肩佛、不虛行佛、無礙眼佛、普守佛、德王明佛、賢王佛、月𬼐佛、善目佛、普世佛、寶首佛、普觀佛、尊自在王佛、光淨照燿佛、梵首天王佛、二萬同字日月燈明佛、慧見佛、金華佛、無量德超所有王佛、無垢淨龍自在尊音王佛、寶藏佛、無量淨王佛、寶山王佛、不可思議功德佛、寶尊音佛、遍出一切光明功德山王佛、寶海佛、智華無垢堅佛、普賢佛、阿閦佛、無垢功德光明王佛、善樂自在音光明佛、日藏佛、智日佛、龍自在佛、金剛稱佛、日藏佛、大功德藏佛、光明音相佛、常光明佛、光明音相佛、自在稱佛、不可思議王佛、安和自在見山王佛、智豫佛、眼淨無垢佛、百功德佛、號勝佛、明慧佛、遍淨佛、善眼佛、九萬十一那術同字無色佛、無垢超德佛、勇進佛、離百憂佛、喜生德佛、安王佛、上彌樓佛、妙香佛、憍陳如佛、勢德佛、赤蓮華德佛、白蓮華生佛、大音眼佛、上眾佛、無邊明德佛、月出光佛、名流十方佛、星宿王佛、無邊光明佛、上香彌樓佛、離怖畏佛、安隱生德佛、無邊功德月佛、一切德嚴佛、日華王佛、不壞相佛、宗守光佛、無量生行佛、一切上佛、大威德蓮華生佛、虛空淨王佛、無相音聲佛、明德王佛、德明王佛、度功德邊佛、燃燈佛、作明佛、無畏佛、德味佛、無怖畏佛、華德佛、智華德佛、寶積佛、無邊願佛、寶首佛、無邊功德安立王佛、沙羅王佛、寶明佛、寶聚佛、上眾德佛、無邊嚴佛、觀世音佛、須彌明佛、無邊自在力佛、極高行佛、寶華德佛、無邊神通自在佛、隨眾生願嚴佛、高寶蓋佛、上眾佛、無量華佛、寶自在佛、月出德佛、諦釋幢王佛、發心即轉法輪十萬同字流布佛、普光淨德佛、勝戰鬪佛、無礙尊樹德佛、蓮華佛、寶蓮華諦住樹王佛、大光曜佛、慧燈明佛、大雄佛、白無垢塵佛、內寶佛、上像憧十蓋王佛、威神自在王佛、極受上影王佛、大海佛、十方見佛、世間尊佛、善德佛、須彌相佛、蓮華尊佛、日月尊佛、寶光月殿妙尊音佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壞一切間怖畏佛、蹈七寶華佛、離垢心佛、寶蓋超光佛、悲精進佛、三乘行佛、無淨佛、緣一切𬼐佛、寶事佛、寶積佛、等行佛、一切德光相佛、彌樓乾那佛、增肩佛、不虛行佛、無礙眼佛、普守佛、德王明佛、賢王佛、月𬼐佛、善目佛、普世佛、寶首佛、普觀佛、尊自在王佛、光淨照燿佛、梵首天王佛、二萬同字日月燈明佛、慧見佛、金華佛、無量德超所有王佛、無垢淨龍自在尊音王佛、寶藏佛、無量淨王佛、寶山王佛、不可思議功德佛、寶尊音佛、遍出一切光明功德山王佛、寶海佛、智華無垢堅佛、普賢佛、阿閦佛、無垢功德光明王佛、善樂自在音光明佛、日藏佛、智日佛、龍自在佛、金剛稱佛、日藏佛、大功德藏佛、光明音相佛、常光明佛、光明音相佛、自在稱佛、不可思議王佛、安和自在見山王佛、智豫佛、眼淨無垢佛、百功德佛、號勝佛、明慧佛、遍淨佛、善眼佛、九萬十一那術同字無色佛、無垢超德佛、勇進佛、離百憂佛、喜生德佛、安王佛、上彌樓佛、妙香佛、憍陳如佛、勢德佛、赤蓮華德佛、白蓮華生佛、大音眼佛、上眾佛、無邊明德佛、月出光佛、名流十方佛、星宿王佛、無邊光明佛、上香彌樓佛、離怖畏佛、安隱生德佛、無邊功德月佛、一切德嚴佛、日華王佛、不壞相佛、宗守光佛、無量生行佛、一切上佛、大威德蓮華生佛、虛空淨王佛、無相音聲佛、明德王佛、德明王佛、度功德邊佛、燃燈佛、作明佛、無畏佛、德味佛、無怖畏佛、華德佛、智華德佛、寶積佛、無邊願佛、寶首佛、無邊功德安立王佛、沙羅王佛、寶明佛、寶聚佛、上眾德佛、無邊嚴佛、觀世音佛、須彌明佛、無邊自在力佛、極高行佛、寶華德佛、無邊神通自在佛、隨眾生願嚴佛、高寶蓋佛、上眾佛、無量華佛、寶自在佛、月出德佛、諦釋幢王佛、發心即轉法輪十萬同字流布佛、普光淨德佛、勝戰鬪佛、無礙尊樹德佛、蓮華佛、寶蓮華諦住樹王佛、大光曜佛、慧燈明佛、大雄佛、白無垢塵佛、內寶佛、上像憧十蓋王佛、威神自在王佛、極受上影王佛、大海佛、十方見佛、世間尊佛、善德佛、須彌相佛、蓮華尊佛、日月尊佛、寶光月殿妙尊音佛。

「壞魔羅網獨步佛，一心敬禮者，却一百劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「壞魔羅網獨步佛，一心敬禮者，却一百劫生死之罪。

「師子吼力佛，一心敬禮者，却二百一十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子吼力佛，一心敬禮者，却二百一十劫生死之罪。

「悲精進佛，一心敬禮者，却千億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悲精進佛，一心敬禮者，却千億劫生死之罪。

「三乘行佛、金剛堅強自在王佛、梵天佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三乘行佛、金剛堅強自在王佛、梵天佛。

「現在上方一百五十佛名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在上方一百五十佛名。」

佛言：「若族姓子、族姓女學菩薩乘，聞此佛名心無結網，信吾道眼之所斑宣者，世世所生未曾懈怠，不習貪欲，常以菩薩為父妻子兄弟親族，在在所生身未曾離三十二相，亦得往生諸佛國土，少婬怒癡身無疾病，一切功德皆得成就，三十五萬恒河沙劫罪皆得消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若族姓子、族姓女學菩薩乘，聞此佛名心無結網，信吾道眼之所斑宣者，世世所生未曾懈怠，不習貪欲，常以菩薩為父妻子兄弟親族，在在所生身未曾離三十二相，亦得往生諸佛國土，少婬怒癡身無疾病，一切功德皆得成就，三十五萬恒河沙劫罪皆得消滅。

「華敷日王佛、不可思議月光明佛、勝光佛、名稱佛、樂蓮華首佛、廣眾德佛、思樂成善德佛、無樓精進願首佛、世自在王佛、消滅等超王佛、無限眼王佛、至精進佛、香積佛、萬八千同字山王佛、無垢大聖佛、吉祥佛、師子央如光尊佛、梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大炎肩佛、娑羅樹王佛、雜色寶華嚴身佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛、善寂佛、無邊高力王佛、月嚮佛、精進最高力王佛、破疑佛、善宿王佛、燃燈佛、作明佛、明輪佛、明彌樓佛、淨明佛、白蓋佛、香蓋佛、寶蓋佛、旃檀窟佛、旃檀德佛、須彌肩佛、寶明佛、娑羅王佛、梵德佛、淨明佛、無驚怖佛、離怖畏佛、妙肩佛、上寶佛、山王佛、轉女相嚴佛、無邊嚴佛、無上光佛、網明相佛、國王佛、德勝佛、普明佛、勝敵佛、相王佛、藥王無礙佛、無量功德明自在王佛、寶遊行佛、寶華佛、安住佛、山王佛、無垢相佛、大山戶佛、淨一切願威德勝王佛、善住意佛、月王佛、無勝步自在王佛、娑隣陀王佛、普賢佛、八十同字師子步王佛、蓮華尊佛、法自在豐王佛、光明無垢賢香豐王佛、智光自在相王佛、千智識尊音王佛、千增相尊音王佛、千善無垢尊音王佛、千離怖畏尊音王佛、千善無垢光尊音王佛、五百日尊音王佛、五百日藏尊王佛、五百藥音尊王佛、二日光明佛、四龍自在神佛、八離恐怖稱王光明佛、十離音光明佛、八聲稱佛、十一顯露法音佛、九功德法稱王佛、二十不思議王佛、四十寶憶無明尊王佛、覺智尊相王佛、七不可思議音佛、三智藏佛、十五智山憶佛、十五智海王佛、三十大智力尊音王佛、二山功德劫佛、十八清淨智懃佛、九十尊相眾生佛、百善智無垢雷音尊王佛、八十勝尊大海功德智生力王佛、四十天上菩提尊佛、二智覺山華王佛、二功德智覺佛、二金剛師子佛、二持戒光明佛、二示現增番佛、無量光明佛、三師子遊戲佛、二無盡智山佛、二寶光明佛、二無垢智慧佛、九智慧光明佛、五十那羅延無勝藏佛、二無垢淨智慧佛、九大智慧光明佛、七十聚集珍寶功德佛、二十分別星寶王佛、三功德力娑王佛、九十妙香音佛、㮛頭賴王佛、六十光明熾珠王佛、千蓮華香釋稱尊王佛、三十蓮華香力增佛、二無量功德大海智增僧佛、閻浮提香佛、一百三功德山憶佛、師子相佛、百一龍雷尊華王佛、度蓋行佛、善趣種無我三十露功德王劫佛、千離智龍王解脫覺世界海眼山王佛、威神佛、善寂月音王佛、諸華佛、寶成佛、善德佛、無數精進願首佛、廣眾德佛、珠勝月王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華敷日王佛、不可思議月光明佛、勝光佛、名稱佛、樂蓮華首佛、廣眾德佛、思樂成善德佛、無樓精進願首佛、世自在王佛、消滅等超王佛、無限眼王佛、至精進佛、香積佛、萬八千同字山王佛、無垢大聖佛、吉祥佛、師子央如光尊佛、梵音佛、宿王佛、香上佛、香光佛、大炎肩佛、娑羅樹王佛、雜色寶華嚴身佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛、善寂佛、無邊高力王佛、月嚮佛、精進最高力王佛、破疑佛、善宿王佛、燃燈佛、作明佛、明輪佛、明彌樓佛、淨明佛、白蓋佛、香蓋佛、寶蓋佛、旃檀窟佛、旃檀德佛、須彌肩佛、寶明佛、娑羅王佛、梵德佛、淨明佛、無驚怖佛、離怖畏佛、妙肩佛、上寶佛、山王佛、轉女相嚴佛、無邊嚴佛、無上光佛、網明相佛、國王佛、德勝佛、普明佛、勝敵佛、相王佛、藥王無礙佛、無量功德明自在王佛、寶遊行佛、寶華佛、安住佛、山王佛、無垢相佛、大山戶佛、淨一切願威德勝王佛、善住意佛、月王佛、無勝步自在王佛、娑隣陀王佛、普賢佛、八十同字師子步王佛、蓮華尊佛、法自在豐王佛、光明無垢賢香豐王佛、智光自在相王佛、千智識尊音王佛、千增相尊音王佛、千善無垢尊音王佛、千離怖畏尊音王佛、千善無垢光尊音王佛、五百日尊音王佛、五百日藏尊王佛、五百藥音尊王佛、二日光明佛、四龍自在神佛、八離恐怖稱王光明佛、十離音光明佛、八聲稱佛、十一顯露法音佛、九功德法稱王佛、二十不思議王佛、四十寶憶無明尊王佛、覺智尊相王佛、七不可思議音佛、三智藏佛、十五智山憶佛、十五智海王佛、三十大智力尊音王佛、二山功德劫佛、十八清淨智懃佛、九十尊相眾生佛、百善智無垢雷音尊王佛、八十勝尊大海功德智生力王佛、四十天上菩提尊佛、二智覺山華王佛、二功德智覺佛、二金剛師子佛、二持戒光明佛、二示現增番佛、無量光明佛、三師子遊戲佛、二無盡智山佛、二寶光明佛、二無垢智慧佛、九智慧光明佛、五十那羅延無勝藏佛、二無垢淨智慧佛、九大智慧光明佛、七十聚集珍寶功德佛、二十分別星寶王佛、三功德力娑王佛、九十妙香音佛、㮛頭賴王佛、六十光明熾珠王佛、千蓮華香釋稱尊王佛、三十蓮華香力增佛、二無量功德大海智增僧佛、閻浮提香佛、一百三功德山憶佛、師子相佛、百一龍雷尊華王佛、度蓋行佛、善趣種無我三十露功德王劫佛、千離智龍王解脫覺世界海眼山王佛、威神佛、善寂月音王佛、諸華佛、寶成佛、善德佛、無數精進願首佛、廣眾德佛、珠勝月王佛。

「現在下方一百五十佛名。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「現在下方一百五十佛名。」

佛言：「若善男子、善女人，聞此佛名至心受持燒香敬禮者，所生之處得普光三昧，命欲終時，自然得見億百千侅諸佛住前，十方皆然。諸佛所說悉皆受持未曾忽忘，神通威動無量眾生，亦能滅除二百萬億侅生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若善男子、善女人，聞此佛名至心受持燒香敬禮者，所生之處得普光三昧，命欲終時，自然得見億百千侅諸佛住前，十方皆然。諸佛所說悉皆受持未曾忽忘，神通威動無量眾生，亦能滅除二百萬億侅生死之罪。

「明德佛、師子佛、名聞佛、普光佛、遠摩佛、法憶佛、持法佛、一寶蓋佛、染清淨佛、普賢佛、梵精進佛、寶藏佛、娑羅王佛、離恐怖圍遠佛、月殿佛、清淨華光佛、遇神通王佛、建立精進佛、師子央佛、無量光明最勝佛、虛空音佛、虛空嚴佛、火目佛、拘留孫佛、上德佛、大德佛、有音佛、蓮華德佛、師子德佛、成利佛、師子頸佛、師子護佛、安立王佛、梵彌樓佛、淨明佛、不虛稱佛、香象佛、香德佛、香彌樓佛、無量眼佛、香聚佛、寶窟佛、寶彌樓佛、安住佛、善住王佛、娑羅王佛、明輪佛、七十普淨光明王佛、燃燈佛、威德佛、提沙佛、弗沙佛、光明佛、天王佛、蜜迹金剛涉佛、淨王佛、息意佛、無量訓寶佛、錦淨王佛、師子步佛、妙央意光明王佛、供養佛、妙花佛、奉養佛、善目佛、快臂佛、炎光佛、炎味佛、無退沒佛、執功德佛、寶事佛、無欺世佛、無量德佛、寶稱佛、蓮華上佛、雷音王佛、虛空性佛、違離佛、德王明佛、善思願成佛、迦葉佛、香明佛、八千定光佛、無邊德寶佛、普光德淨威佛、不虛稱佛、五百華上佛、五威德佛、二千憍陳如佛、金剛上佛、普首佛、迦葉佛、十五日明佛、六十二善寂佛、定光佛、大莊嚴佛、善明佛、無始佛、智光明佛、淨身佛、華光佛、燃燈佛、光明佛、名相佛、大通智勝佛、閻浮那提佛、金光佛、多摩羅跋旃檀香佛、法明佛、千二百普明佛、光遠佛、月教佛、旃檀香佛、善山剛佛、止念佛、世如王佛、無量壽佛、離垢𬼐無着佛、龍天佛、音王佛、安明頂佛、金剛藏佛、㷿光相佛、地種佛、上瑠璃佛、金色佛、月像佛、音華佛、解脫華佛、具足光明佛、海意樂慧佛、火光佛、大香佛、離胎佛、捨厭意佛、寶行佛、勇音佛、首積佛、大眾法慧佛、蔽日月光佛、極最首佛、月光佛、日光佛、調意越諸華佛、除諸癡冥佛、宣龍雷音佛、出山海自在王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「明德佛、師子佛、名聞佛、普光佛、遠摩佛、法憶佛、持法佛、一寶蓋佛、染清淨佛、普賢佛、梵精進佛、寶藏佛、娑羅王佛、離恐怖圍遠佛、月殿佛、清淨華光佛、遇神通王佛、建立精進佛、師子央佛、無量光明最勝佛、虛空音佛、虛空嚴佛、火目佛、拘留孫佛、上德佛、大德佛、有音佛、蓮華德佛、師子德佛、成利佛、師子頸佛、師子護佛、安立王佛、梵彌樓佛、淨明佛、不虛稱佛、香象佛、香德佛、香彌樓佛、無量眼佛、香聚佛、寶窟佛、寶彌樓佛、安住佛、善住王佛、娑羅王佛、明輪佛、七十普淨光明王佛、燃燈佛、威德佛、提沙佛、弗沙佛、光明佛、天王佛、蜜迹金剛涉佛、淨王佛、息意佛、無量訓寶佛、錦淨王佛、師子步佛、妙央意光明王佛、供養佛、妙花佛、奉養佛、善目佛、快臂佛、炎光佛、炎味佛、無退沒佛、執功德佛、寶事佛、無欺世佛、無量德佛、寶稱佛、蓮華上佛、雷音王佛、虛空性佛、違離佛、德王明佛、善思願成佛、迦葉佛、香明佛、八千定光佛、無邊德寶佛、普光德淨威佛、不虛稱佛、五百華上佛、五威德佛、二千憍陳如佛、金剛上佛、普首佛、迦葉佛、十五日明佛、六十二善寂佛、定光佛、大莊嚴佛、善明佛、無始佛、智光明佛、淨身佛、華光佛、燃燈佛、光明佛、名相佛、大通智勝佛、閻浮那提佛、金光佛、多摩羅跋旃檀香佛、法明佛、千二百普明佛、光遠佛、月教佛、旃檀香佛、善山剛佛、止念佛、世如王佛、無量壽佛、離垢𬼐無着佛、龍天佛、音王佛、安明頂佛、金剛藏佛、㷿光相佛、地種佛、上瑠璃佛、金色佛、月像佛、音華佛、解脫華佛、具足光明佛、海意樂慧佛、火光佛、大香佛、離胎佛、捨厭意佛、寶行佛、勇音佛、首積佛、大眾法慧佛、蔽日月光佛、極最首佛、月光佛、日光佛、調意越諸華佛、除諸癡冥佛、宣龍雷音佛、出山海自在王佛。

「斷疑拔欲除冥佛，一心敬禮者，却三十六億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「斷疑拔欲除冥佛，一心敬禮者，却三十六億劫生死之罪。

「意無恐懼威毛不豎佛，一心敬禮者，却八萬劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「意無恐懼威毛不豎佛，一心敬禮者，却八萬劫生死之罪。

「師子佛，一心敬禮者，却六十劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師子佛，一心敬禮者，却六十劫生死之罪。

「名稱遠聞佛，一心敬禮者，却八萬劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「名稱遠聞佛，一心敬禮者，却八萬劫生死之罪。

「法名號佛，一心敬禮者，却七十二劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法名號佛，一心敬禮者，却七十二劫生死之罪。

「奉法佛，一心敬禮者，却八十二萬三千劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「奉法佛，一心敬禮者，却八十二萬三千劫生死之罪。

「法幢佛，一心敬禮者，却十二萬三千百億劫生死之罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法幢佛，一心敬禮者，却十二萬三千百億劫生死之罪。

「善寂月音王佛、明德佛、日月光王佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善寂月音王佛、明德佛、日月光王佛。」

十方千五百佛名一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方千五百佛名一卷