佛說佛名經卷第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第三十

「南無利慧佛 南無海得佛 南無梵相佛 南無月蓋佛 南無多炎佛 南無違藍王佛 南無智稱佛 南無覺相佛 南無功德光佛 南無聲流布佛 南無滿月佛 南無花光佛 南無花勝佛 南無善成王佛 南無燈王佛 南無電光佛 南無光王佛 南無光明佛 南無具足讚佛 南無華藏佛 南無弗沙佛 南無身端嚴佛 南無淨義佛 南無滅猛軍佛 南無福威德佛 南無力行佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無調御佛 南無如王佛 南無華相佛 南無羅睺佛 南無大藥佛 南無宿王佛 南無藥王佛 南無德手佛 南無得叉迦佛 南無流布佛 南無日光佛 南無德藏佛 南無妙意佛 南無德主佛 南無金剛眾佛 南無慧頂佛 南無善住佛 南無意行佛 南無梵音佛 南無師子佛 南無雷音佛 南無通相佛 南無慧音佛 南無安隱佛 南無梵王佛 南無牛王佛 南無梨陀目佛 南無龍德佛 南無寶相佛 南無莊嚴佛 南無不沒音佛 南無花德佛 南無音德佛 南無師子佛 南無莊嚴辭佛 南無勇智佛 南無花積佛 南無華開佛 南無力行佛 南無德積佛 南無上形色佛 南無明曜佛 南無月燈佛 南無威德王佛 南無菩提王佛 南無無盡佛 南無菩提眼佛 南無身充滿佛 南無慧國佛 南無最上佛 南無清涼照佛 南無慧德佛 南無妙音佛 南無導師佛 南無無礙藏佛 南無上施佛 南無大尊佛 南無智勢力佛 南無制大炎佛 南無帝王佛 南無制力佛 南無威德佛 南無善明佛 南無名聞佛 南無端嚴佛 南無無塵垢佛 南無威儀佛 南無師子軍佛 南無天王佛 南無名聲佛 南無殊勝佛 南無大藏佛 南無福德光佛 南無梵聲佛 南無燈王佛 南無智頂佛 南無上天佛 南無地王佛 南無至解脫佛 南無金髻佛 南無羅睺日佛 南無莫能勝佛 南無牟尼淨佛 南無善光佛 南無金齊佛 南無眾德天王佛 南無法蓋佛 南無德臂佛 南無鴦伽他佛 南無美妙慧佛 南無微意佛 南無諸威德佛 南無師子髻佛 南無解脫相佛 南無慧藏佛 南無智聚佛 南無威相佛 南無斷流佛 南無無礙讚佛 南無寶聚佛 南無善音佛 南無山王相佛 南無法頂佛 南無解脫德佛 南無善端嚴佛 南無吉身佛 南無愛語佛 南無師子利佛 南無和樓那佛 南無師子法佛 南無法力佛 南無愛樂佛 南無講不動佛 南無眾明王佛 南無覺悟佛 南無妙眼佛 南無意住儀佛 南無光照佛 南無香德佛 南無令喜佛 南無不虛行佛 南無滅恚佛 南無上色佛 南無善步佛 南無大音讚佛 南無淨願佛 南無日天佛 南無樂慧佛 南無攝身佛 南無威德勢佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無利慧佛 南無海得佛 南無梵相佛 南無月蓋佛 南無多炎佛 南無違藍王佛 南無智稱佛 南無覺相佛 南無功德光佛 南無聲流布佛 南無滿月佛 南無花光佛 南無花勝佛 南無善成王佛 南無燈王佛 南無電光佛 南無光王佛 南無光明佛 南無具足讚佛 南無華藏佛 南無弗沙佛 南無身端嚴佛 南無淨義佛 南無滅猛軍佛 南無福威德佛 南無力行佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無調御佛 南無如王佛 南無華相佛 南無羅睺佛 南無大藥佛 南無宿王佛 南無藥王佛 南無德手佛 南無得叉迦佛 南無流布佛 南無日光佛 南無德藏佛 南無妙意佛 南無德主佛 南無金剛眾佛 南無慧頂佛 南無善住佛 南無意行佛 南無梵音佛 南無師子佛 南無雷音佛 南無通相佛 南無慧音佛 南無安隱佛 南無梵王佛 南無牛王佛 南無梨陀目佛 南無龍德佛 南無寶相佛 南無莊嚴佛 南無不沒音佛 南無花德佛 南無音德佛 南無師子佛 南無莊嚴辭佛 南無勇智佛 南無花積佛 南無華開佛 南無力行佛 南無德積佛 南無上形色佛 南無明曜佛 南無月燈佛 南無威德王佛 南無菩提王佛 南無無盡佛 南無菩提眼佛 南無身充滿佛 南無慧國佛 南無最上佛 南無清涼照佛 南無慧德佛 南無妙音佛 南無導師佛 南無無礙藏佛 南無上施佛 南無大尊佛 南無智勢力佛 南無制大炎佛 南無帝王佛 南無制力佛 南無威德佛 南無善明佛 南無名聞佛 南無端嚴佛 南無無塵垢佛 南無威儀佛 南無師子軍佛 南無天王佛 南無名聲佛 南無殊勝佛 南無大藏佛 南無福德光佛 南無梵聲佛 南無燈王佛 南無智頂佛 南無上天佛 南無地王佛 南無至解脫佛 南無金髻佛 南無羅睺日佛 南無莫能勝佛 南無牟尼淨佛 南無善光佛 南無金齊佛 南無眾德天王佛 南無法蓋佛 南無德臂佛 南無鴦伽他佛 南無美妙慧佛 南無微意佛 南無諸威德佛 南無師子髻佛 南無解脫相佛 南無慧藏佛 南無智聚佛 南無威相佛 南無斷流佛 南無無礙讚佛 南無寶聚佛 南無善音佛 南無山王相佛 南無法頂佛 南無解脫德佛 南無善端嚴佛 南無吉身佛 南無愛語佛 南無師子利佛 南無和樓那佛 南無師子法佛 南無法力佛 南無愛樂佛 南無講不動佛 南無眾明王佛 南無覺悟佛 南無妙眼佛 南無意住儀佛 南無光照佛 南無香德佛 南無令喜佛 南無不虛行佛 南無滅恚佛 南無上色佛 南無善步佛 南無大音讚佛 南無淨願佛 南無日天佛 南無樂慧佛 南無攝身佛 南無威德勢佛 南

無利剎佛 南無德乘佛 南無上金佛 南無解脫髻佛 南無樂法佛 南無住行佛 南無捨憍慢佛 南無智藏佛 南無梵行佛 南無栴檀佛 南無無憂名佛 南無端嚴身佛 南無相國佛 南無蓮華佛 南無無邊德佛 南無天光佛 南無慧華佛 南無頻頭摩佛 南無智富佛 南無梵財佛 南無寶手佛 南無淨根佛 南無具足論佛 南無上論佛 南無弗沙佛 南無提沙佛 南無有日佛 南無出泥佛 南無得智佛 南無謨羅佛 南無上吉佛 南無法樂佛 南無求勝佛 南無智慧佛 南無善聖佛 南無網光佛 南無瑠璃藏佛 南無名聞佛 南無利寂佛 南無教化佛 南無目明佛 南無善明佛 南無眾德上明佛 南無寶德佛 南無人月佛 南無羅睺佛 南無甘露明佛 南無妙音佛 南無大明佛 南無一切主佛 南無樂智佛 南無山王佛 南無寂滅佛 南無德聚力佛 南無天王佛 南無妙音聲佛 南無妙花佛 南無住義佛 南無功德威聚佛 南無智無等佛 南無甘露音佛 南無善手佛 南無利慧佛 南無思解脫義佛 南無勝音佛 南無梨陀行佛 南無喜義佛 南無無過佛 南無行善佛 南無花藏佛 南無妙色佛 南無樂說佛 南無善濟佛 南無眾王佛 南無離畏佛 南無樂智佛 南無辯才日佛 南無名聞佛 南無寶日明佛 南無上意佛 南無無畏佛 南無大見佛 南無梵音佛 南無善意佛 南無慧齊佛 南無無等礙佛 南無金剛軍佛 南無菩提意佛 南無樹王佛 南無般陀音佛 南無福德力佛 南無勢德佛 南無聖愛佛 南無勢行佛 南無琥珀佛 南無雷音雲佛 南無善愛目佛 南無善智佛 南無具足佛 南無德積佛 南無大音佛 南無法相佛 南無智音佛 南無虛空佛 南無祠音佛 南無慧音差別佛 南無功德光佛 南無聖王佛 南無眾音佛 南無辯才論佛 南無善寂佛 南無月面佛 南無日名佛 南無無垢佛 南無功德集佛 南無華德相佛 南無辯才國佛 南無寶施佛 南無愛月佛 南無不高佛 南無師子力佛 南無自在王佛 南無無量淨佛 南無等定佛 南無不壞佛 南無滅垢佛 南無不失方便佛 南無無嬈佛 南無妙面佛 南無智制住佛 南無法師王佛 南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛 南無世供養佛 南無華光佛 南無三世供養佛 南無應日藏佛 南無天供養佛 南無上智人佛 南無真髻佛 南無信甘露佛 南無金剛佛 南無堅固佛 南無寶肩明佛 南無梨陀步佛 南無隨日佛 南無清淨佛 南無明力佛 南無功德聚佛 南無具足德佛 南無師子行佛 南無高出佛 南無華施佛 南無珠明佛 南無蓮花佛 南無愛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無利剎佛 南無德乘佛 南無上金佛 南無解脫髻佛 南無樂法佛 南無住行佛 南無捨憍慢佛 南無智藏佛 南無梵行佛 南無栴檀佛 南無無憂名佛 南無端嚴身佛 南無相國佛 南無蓮華佛 南無無邊德佛 南無天光佛 南無慧華佛 南無頻頭摩佛 南無智富佛 南無梵財佛 南無寶手佛 南無淨根佛 南無具足論佛 南無上論佛 南無弗沙佛 南無提沙佛 南無有日佛 南無出泥佛 南無得智佛 南無謨羅佛 南無上吉佛 南無法樂佛 南無求勝佛 南無智慧佛 南無善聖佛 南無網光佛 南無瑠璃藏佛 南無名聞佛 南無利寂佛 南無教化佛 南無目明佛 南無善明佛 南無眾德上明佛 南無寶德佛 南無人月佛 南無羅睺佛 南無甘露明佛 南無妙音佛 南無大明佛 南無一切主佛 南無樂智佛 南無山王佛 南無寂滅佛 南無德聚力佛 南無天王佛 南無妙音聲佛 南無妙花佛 南無住義佛 南無功德威聚佛 南無智無等佛 南無甘露音佛 南無善手佛 南無利慧佛 南無思解脫義佛 南無勝音佛 南無梨陀行佛 南無喜義佛 南無無過佛 南無行善佛 南無花藏佛 南無妙色佛 南無樂說佛 南無善濟佛 南無眾王佛 南無離畏佛 南無樂智佛 南無辯才日佛 南無名聞佛 南無寶日明佛 南無上意佛 南無無畏佛 南無大見佛 南無梵音佛 南無善意佛 南無慧齊佛 南無無等礙佛 南無金剛軍佛 南無菩提意佛 南無樹王佛 南無般陀音佛 南無福德力佛 南無勢德佛 南無聖愛佛 南無勢行佛 南無琥珀佛 南無雷音雲佛 南無善愛目佛 南無善智佛 南無具足佛 南無德積佛 南無大音佛 南無法相佛 南無智音佛 南無虛空佛 南無祠音佛 南無慧音差別佛 南無功德光佛 南無聖王佛 南無眾音佛 南無辯才論佛 南無善寂佛 南無月面佛 南無日名佛 南無無垢佛 南無功德集佛 南無華德相佛 南無辯才國佛 南無寶施佛 南無愛月佛 南無不高佛 南無師子力佛 南無自在王佛 南無無量淨佛 南無等定佛 南無不壞佛 南無滅垢佛 南無不失方便佛 南無無嬈佛 南無妙面佛 南無智制住佛 南無法師王佛 南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛 南無世供養佛 南無華光佛 南無三世供養佛 南無應日藏佛 南無天供養佛 南無上智人佛 南無真髻佛 南無信甘露佛 南無金剛佛 南無堅固佛 南無寶肩明佛 南無梨陀步佛 南無隨日佛 南無清淨佛 南無明力佛 南無功德聚佛 南無具足德佛 南無師子行佛 南無高出佛 南無華施佛 南無珠明佛 南無蓮花佛 南無愛

智佛 南無槃陀嚴佛 南無不虛行佛 南無生法佛 南無相好佛 南無思惟樂佛 南無樂解脫佛 南無知道理佛 南無名聞海佛 南無持華佛 南無不隨世佛 南無喜眾佛 南無孔雀音佛 南無不退沒佛 南無斷有愛垢佛 南無威儀濟佛 南無諸天流布佛 南無寶步佛 南無華手佛 南無威德佛 南無破怨賊佛 南無富多聞佛 南無妙國佛 南無華明佛 南無師子智佛 南無日出佛 南無滅闇佛 南無無動佛 南無次第行佛 南無福德燈佛 南無音聲治佛 南無憍曇佛 南無勢力佛 南無身心住佛 南無善月佛 南無覺意華佛 南無上吉佛 南無善威德佛 南無智力德佛 南無善燈佛 南無堅行佛 南無天音佛 南無樂安樂佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無戒明佛 南無住戒佛 南無無垢佛 南無堅出佛 南無安闍那佛 南無增益佛 南無香明佛 南無違藍明佛 南無念王佛 南無密體佛 南無無礙相佛 南無信戒佛 南無至妙道佛 南無樂寶佛 南無明法佛 南無具威儀佛 南無大慈佛 南無上慈佛 南無至寂滅佛 南無甘露王佛 南無彌樓明佛 南無聖讚佛 南無廣照佛 南無威德佛 南無見明佛 南無善行報佛 南無善喜佛 南無無憂佛 南無寶明佛 南無威儀佛 南無樂福德佛 南無功德海佛 南無盡相佛 南無斷魔佛 南無盡魔佛 南無過衰道佛 南無不壞意佛 南無水王佛 南無淨魔佛 南無眾上王佛 南無愛明佛 南無福燈佛 南無菩提相佛 南無智明佛 南無善滅佛 南無梵命佛 南無智喜佛 南無神相佛 南無如眾王佛 南無持地佛 南無愛日佛 南無羅睺月佛 南無華明佛 南無藥師上佛 南無持勢力佛 南無福德明佛 南無喜明佛 南無好音佛 南無法自在佛 南無梵音佛 南無善業佛 南無意無錯佛 南無大施佛 南無名讚佛 南無眾相佛 南無德流布佛 南無世自在佛 南無德樹佛 南無辨意佛 南無滅癡佛 南無無量佛 南無善月佛 南無無邊辯相佛 南無梨陀法佛 南無應供養佛 南無度憂佛 南無樂安佛 南無世音佛 南無愛身佛 南無妙足佛 南無優鉢羅佛 南無華纓德佛 南無無邊辯光佛 南無信聖佛 南無焰熾佛 南無德精進佛 南無真實佛 南無天王佛 南無樂高音佛 南無信淨佛 南無婆耆羅陀佛 南無福德音佛 南無炎熾佛 南無無邊德佛 南無聚威佛 南無師子遊佛 南無不動佛 南無信清淨佛 南無行明佛 南無龍音佛 南無持輪佛 南無財成佛 南無世愛佛 南無法名佛 南無無量寶名佛 南無雲相佛 南無慧道佛 南無妙音佛 南無虛空音佛 南無虛空佛 南無大王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智佛 南無槃陀嚴佛 南無不虛行佛 南無生法佛 南無相好佛 南無思惟樂佛 南無樂解脫佛 南無知道理佛 南無名聞海佛 南無持華佛 南無不隨世佛 南無喜眾佛 南無孔雀音佛 南無不退沒佛 南無斷有愛垢佛 南無威儀濟佛 南無諸天流布佛 南無寶步佛 南無華手佛 南無威德佛 南無破怨賊佛 南無富多聞佛 南無妙國佛 南無華明佛 南無師子智佛 南無日出佛 南無滅闇佛 南無無動佛 南無次第行佛 南無福德燈佛 南無音聲治佛 南無憍曇佛 南無勢力佛 南無身心住佛 南無善月佛 南無覺意華佛 南無上吉佛 南無善威德佛 南無智力德佛 南無善燈佛 南無堅行佛 南無天音佛 南無樂安樂佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無戒明佛 南無住戒佛 南無無垢佛 南無堅出佛 南無安闍那佛 南無增益佛 南無香明佛 南無違藍明佛 南無念王佛 南無密體佛 南無無礙相佛 南無信戒佛 南無至妙道佛 南無樂寶佛 南無明法佛 南無具威儀佛 南無大慈佛 南無上慈佛 南無至寂滅佛 南無甘露王佛 南無彌樓明佛 南無聖讚佛 南無廣照佛 南無威德佛 南無見明佛 南無善行報佛 南無善喜佛 南無無憂佛 南無寶明佛 南無威儀佛 南無樂福德佛 南無功德海佛 南無盡相佛 南無斷魔佛 南無盡魔佛 南無過衰道佛 南無不壞意佛 南無水王佛 南無淨魔佛 南無眾上王佛 南無愛明佛 南無福燈佛 南無菩提相佛 南無智明佛 南無善滅佛 南無梵命佛 南無智喜佛 南無神相佛 南無如眾王佛 南無持地佛 南無愛日佛 南無羅睺月佛 南無華明佛 南無藥師上佛 南無持勢力佛 南無福德明佛 南無喜明佛 南無好音佛 南無法自在佛 南無梵音佛 南無善業佛 南無意無錯佛 南無大施佛 南無名讚佛 南無眾相佛 南無德流布佛 南無世自在佛 南無德樹佛 南無辨意佛 南無滅癡佛 南無無量佛 南無善月佛 南無無邊辯相佛 南無梨陀法佛 南無應供養佛 南無度憂佛 南無樂安佛 南無世音佛 南無愛身佛 南無妙足佛 南無優鉢羅佛 南無華纓德佛 南無無邊辯光佛 南無信聖佛 南無焰熾佛 南無德精進佛 南無真實佛 南無天王佛 南無樂高音佛 南無信淨佛 南無婆耆羅陀佛 南無福德音佛 南無炎熾佛 南無無邊德佛 南無聚威佛 南無師子遊佛 南無不動佛 南無信清淨佛 南無行明佛 南無龍音佛 南無持輪佛 南無財成佛 南無世愛佛 南無法名佛 南無無量寶名佛 南無雲相佛 南無慧道佛 南無妙音佛 南無虛空音佛 南無虛空佛 南無大王

佛 南無珠淨佛 南無善財佛 南無燈炎佛 南無實音承佛 南無人主王佛 南無羅睺守佛 南無安隱佛 南無師子意佛 南無寶名聞佛 南無得利佛 南無遍見佛 南無世華佛 南無高頂佛 南無無偏辯才佛 南無差別知見佛 南無師子牙佛 南無梨陀步佛 南無福德佛 南無法燈蓋佛 南無目揵連佛 南無無憂國佛 南無意思佛 南無樂菩提佛 南無法天敬佛 南無斷勢力佛 南無敬勢佛 南無慧華佛 南無堅音佛 南無安樂佛 南無妙義佛 南無愛淨佛 南無慚愧顏佛 南無妙髻佛 南無欲樂佛 南無樓至佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無珠淨佛 南無善財佛 南無燈炎佛 南無實音承佛 南無人主王佛 南無羅睺守佛 南無安隱佛 南無師子意佛 南無寶名聞佛 南無得利佛 南無遍見佛 南無世華佛 南無高頂佛 南無無偏辯才佛 南無差別知見佛 南無師子牙佛 南無梨陀步佛 南無福德佛 南無法燈蓋佛 南無目揵連佛 南無無憂國佛 南無意思佛 南無樂菩提佛 南無法天敬佛 南無斷勢力佛 南無敬勢佛 南無慧華佛 南無堅音佛 南無安樂佛 南無妙義佛 南無愛淨佛 南無慚愧顏佛 南無妙髻佛 南無欲樂佛 南無樓至佛

「此賢劫中諸佛出世名號如是。若人聞此千佛名字，不畏謬錯必得涅槃。諸有智者聞諸佛名字，應當一心勿懷放逸勤行精進，無失是緣還墮惡趣受諸苦惱，安住持戒隨宜多聞，常不遠離具足深忍，是人則能值遇千佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此賢劫中諸佛出世名號如是。若人聞此千佛名字，不畏謬錯必得涅槃。諸有智者聞諸佛名字，應當一心勿懷放逸勤行精進，無失是緣還墮惡趣受諸苦惱，安住持戒隨宜多聞，常不遠離具足深忍，是人則能值遇千佛。

「若持誦此千佛名者，則滅無量阿僧祇劫所集眾罪，必當得佛諸三昧神通無礙智慧，及諸法門諸陀羅尼，一切經書種種智慧隨宜說法皆當從是三昧中求。修習此三昧，當行淨命勿生欺誑，離於名利勿懷嫉妬行六和敬，如是行者疾得三昧法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若持誦此千佛名者，則滅無量阿僧祇劫所集眾罪，必當得佛諸三昧神通無礙智慧，及諸法門諸陀羅尼，一切經書種種智慧隨宜說法皆當從是三昧中求。修習此三昧，當行淨命勿生欺誑，離於名利勿懷嫉妬行六和敬，如是行者疾得三昧法。

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「南無如是諸菩薩等，皆當憶念恭敬禮拜求阿惟越致地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是諸菩薩等，皆當憶念恭敬禮拜求阿惟越致地。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「歸命如是無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺悔諸報竟，今當重更總都懺悔諸罪，殷勤啟請十方諸佛救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺悔諸報竟，今當重更總都懺悔諸罪，殷勤啟請十方諸佛救護。

「弟子我等！從無始無量百千萬億劫已來，造作惡業不可具說，或犯十惡或犯五逆及謗方等，或造無量阿僧祇罪，今者歸命十方佛、歸命十方法、歸命十方僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子我等！從無始無量百千萬億劫已來，造作惡業不可具說，或犯十惡或犯五逆及謗方等，或造無量阿僧祇罪，今者歸命十方佛、歸命十方法、歸命十方僧。

「次復歸命稽首東方阿閦佛、南方寶相佛、西方阿彌陀佛、北方妙勝佛、上方香積如來、下方億像佛，稽首東方普賢大士、南方持世大士、西方觀音大士、北方滿月大士、上方虛空大士、下方堅德大士、本師釋迦牟尼佛，歸命未來佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復歸命稽首東方阿閦佛、南方寶相佛、西方阿彌陀佛、北方妙勝佛、上方香積如來、下方億像佛，稽首東方普賢大士、南方持世大士、西方觀音大士、北方滿月大士、上方虛空大士、下方堅德大士、本師釋迦牟尼佛，歸命未來佛性。

「又復稽首他方分身化佛大士維摩文殊師利，亦復稽首阿難、迦葉出現四道聖人，亦復歸命有教初心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復稽首他方分身化佛大士維摩文殊師利，亦復稽首阿難、迦葉出現四道聖人，亦復歸命有教初心。

「稽首大藏十二部經，及於餘經方等正典，八分舍利形像。亦復歸命現有佛事四方天王、忉利釋梵三十三天、虛空天上地上地下、有諸山林樹下一切神仙，有大神足有天眼者，有天耳者，願賜聞知皆為證明，願一切眾生若未懺者，得此懺已皆得滅罪。弟子！今日懺悔披肝露膽，至誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首大藏十二部經，及於餘經方等正典，八分舍利形像。亦復歸命現有佛事四方天王、忉利釋梵三十三天、虛空天上地上地下、有諸山林樹下一切神仙，有大神足有天眼者，有天耳者，願賜聞知皆為證明，願一切眾生若未懺者，得此懺已皆得滅罪。弟子！今日懺悔披肝露膽，至誠歸依佛。

「南無東方勝意佛 南無南方勝仙佛 南無西方聲山佛 南無北方勝光明佛 南無東南方愛清淨佛 南無西南方壞眾怖畏佛 南無西北方無畏善化佛 南無東北方極受上影王佛 南無下方遇神通王佛 南無上方蓮花尊豐王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方勝意佛 南無南方勝仙佛 南無西方聲山佛 南無北方勝光明佛 南無東南方愛清淨佛 南無西南方壞眾怖畏佛 南無西北方無畏善化佛 南無東北方極受上影王佛 南無下方遇神通王佛 南無上方蓮花尊豐王佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始世界已來，及今惡身狂惑心亂無量倒見煩惱惡業不可具陳，所作眾罪不自覺知，惡心熾盛不見後世，但見現在樂習煩惱遠離善根，惡業障礙近惡知識。或於比丘邊作非法，比丘尼邊作非法，父母邊作非法，或復大眾前作非法。或復自在用僧鬘物，或於五部僧邊，或作是非，或說世間無量惡果。或殺菩提善根眾生，或謗法師，法說非法非法說法，謂如來無常正法無常僧寶無常，不樂惠施信受邪法。如是等罪無量無邊。是故今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶，諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等今日發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始世界已來，及今惡身狂惑心亂無量倒見煩惱惡業不可具陳，所作眾罪不自覺知，惡心熾盛不見後世，但見現在樂習煩惱遠離善根，惡業障礙近惡知識。或於比丘邊作非法，比丘尼邊作非法，父母邊作非法，或復大眾前作非法。或復自在用僧鬘物，或於五部僧邊，或作是非，或說世間無量惡果。或殺菩提善根眾生，或謗法師，法說非法非法說法，謂如來無常正法無常僧寶無常，不樂惠施信受邪法。如是等罪無量無邊。是故今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶，諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等今日發露懺悔。

「弟子等！自從無量劫來造作五逆，或犯過去未來現在諸佛禁戒，作一闡提行，發麁言誹謗正法，造是重業未曾改悔心無慚愧。或犯十惡等罪，自知定犯如是重事，本心初無怖畏慚愧嘿受供養，未曾發露。於彼正法未有護惜建立之心，於其中間毀訾輕賤言多過惡。或復說言無佛法僧，或復不信有諸地獄受報。如是等罪無量無邊，今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無量劫來造作五逆，或犯過去未來現在諸佛禁戒，作一闡提行，發麁言誹謗正法，造是重業未曾改悔心無慚愧。或犯十惡等罪，自知定犯如是重事，本心初無怖畏慚愧嘿受供養，未曾發露。於彼正法未有護惜建立之心，於其中間毀訾輕賤言多過惡。或復說言無佛法僧，或復不信有諸地獄受報。如是等罪無量無邊，今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等發露懺悔。

「弟子等！自從無量劫來至于今日，或四倒見四重之法說偷蘭遮，偷蘭遮法說為四重，犯說非犯非犯說犯，輕罪說重重罪說輕，淨見不淨不淨見淨。或復邪見讚說世典不敬佛經，諸惡論議畜八不淨，真是佛語以為魔語，真是魔語以為佛語。或復信受六師所說，或作是言，如來今日已歸涅槃三寶無常，身心起惑無量倒見。是故，今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶，諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無量劫來至于今日，或四倒見四重之法說偷蘭遮，偷蘭遮法說為四重，犯說非犯非犯說犯，輕罪說重重罪說輕，淨見不淨不淨見淨。或復邪見讚說世典不敬佛經，諸惡論議畜八不淨，真是佛語以為魔語，真是魔語以為佛語。或復信受六師所說，或作是言，如來今日已歸涅槃三寶無常，身心起惑無量倒見。是故，今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶，諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等發露懺悔。

「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世拔濟十方一切眾生，遠離十惡修行十善，所有諸苦使得安止，不可思議阿僧祇眾令住十地。若此國土及餘世界，所有善法悉以迴向。我所修行身口意善，願於來世證無上道。願諸女人皆成男子，具足智慧精勤不懈，一切皆行菩薩之道，勤心修集六波羅蜜。若此閻浮及餘他方無量世界所有眾生，所作種種善妙功德，我今深心隨其歡喜。我今以此隨喜功德及身口意所作善業，願於來世成無上道，得淨無垢吉祥果報，悉令具足如來正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世拔濟十方一切眾生，遠離十惡修行十善，所有諸苦使得安止，不可思議阿僧祇眾令住十地。若此國土及餘世界，所有善法悉以迴向。我所修行身口意善，願於來世證無上道。願諸女人皆成男子，具足智慧精勤不懈，一切皆行菩薩之道，勤心修集六波羅蜜。若此閻浮及餘他方無量世界所有眾生，所作種種善妙功德，我今深心隨其歡喜。我今以此隨喜功德及身口意所作善業，願於來世成無上道，得淨無垢吉祥果報，悉令具足如來正覺。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

馬頭羅剎語寶達菩薩曰：「而此地獄乃有無量。若有比丘，不淨靴鞋躡於方等大乘清淨香室，當墮鐵𨪏𮣮地獄。若有比丘，心懷瞋恚舉手向師生一念惡，墮燃手脚地獄。若有比丘，發聲罵師作一惡言，墮銅狗地獄。若有比丘，心無慈悲煮湯眾生肉者，入鐵山地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎語寶達菩薩曰：「而此地獄乃有無量。若有比丘，不淨靴鞋躡於方等大乘清淨香室，當墮鐵𨪏𮣮地獄。若有比丘，心懷瞋恚舉手向師生一念惡，墮燃手脚地獄。若有比丘，發聲罵師作一惡言，墮銅狗地獄。若有比丘，心無慈悲煮湯眾生肉者，入鐵山地獄。」

馬頭羅剎語寶達菩薩曰：「如是罪報皆不虛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎語寶達菩薩曰：「如是罪報皆不虛也。」

寶達悲泣而還摩竭道場，繞佛七匝悲泣而言：「此東方鐵圍山間無量地獄，我當云何而拔此諸罪人等？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達悲泣而還摩竭道場，繞佛七匝悲泣而言：「此東方鐵圍山間無量地獄，我當云何而拔此諸罪人等？」

佛言：「寶達！汝作神通往入其中，喚諸罪人悉皆得出，地獄苦惱皆得休息，悉來見我，我為說法令使得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「寶達！汝作神通往入其中，喚諸罪人悉皆得出，地獄苦惱皆得休息，悉來見我，我為說法令使得道。」

爾時，寶達便作神通往詣地獄，坐高臺上喚諸罪人及阿須輪王：「汝等罪人！今不知耶？三界人尊今出於世，大悲普照無不蒙益使出三界。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，寶達便作神通往詣地獄，坐高臺上喚諸罪人及阿須輪王：「汝等罪人！今不知耶？三界人尊今出於世，大悲普照無不蒙益使出三界。」

阿須輪王得聞是語生歡喜心，喚諸罪人：「我今快樂如囚得赦，如死還活。將諸罪人來向寶達菩薩，則化地獄苦痛之處莫不快樂，來詣佛所，佛為說法皆得悟道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿須輪王得聞是語生歡喜心，喚諸罪人：「我今快樂如囚得赦，如死還活。將諸罪人來向寶達菩薩，則化地獄苦痛之處莫不快樂，來詣佛所，佛為說法皆得悟道。」

說此品時，二萬比丘得阿羅漢道，五千比丘尼得須陀洹果，六千王子得法眼淨，八百女人得三禪心，天龍鬼神莫不歡喜而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此品時，二萬比丘得阿羅漢道，五千比丘尼得須陀洹果，六千王子得法眼淨，八百女人得三禪心，天龍鬼神莫不歡喜而去。

佛說罪業報應教化地獄經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說罪業報應教化地獄經

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在王舍城耆闍崛山中，與菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天龍鬼神等皆悉集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在王舍城耆闍崛山中，與菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱。比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，及諸天龍鬼神等皆悉集會。

爾時，信相菩薩白佛言：「今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干，唯願世尊，具演說之。凡有眾生聞佛說法，如孩兒得母，如病得醫，如裸得衣，如闇得燈，世尊說法利益眾生亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，信相菩薩白佛言：「今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干，唯願世尊，具演說之。凡有眾生聞佛說法，如孩兒得母，如病得醫，如裸得衣，如闇得燈，世尊說法利益眾生亦復如是。」

爾時，世尊觀時已至，知諸菩薩勸請殷勤，則放眉間白毫相光照於世界，地獄休息苦痛安寧。爾時，一切受罪眾生尋佛光明，來詣佛所，繞佛七匝至心作禮。勸請世尊敷演導化，令此眾生得蒙解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊觀時已至，知諸菩薩勸請殷勤，則放眉間白毫相光照於世界，地獄休息苦痛安寧。爾時，一切受罪眾生尋佛光明，來詣佛所，繞佛七匝至心作禮。勸請世尊敷演導化，令此眾生得蒙解脫。

爾時，信相菩薩為諸眾生而作發起，白佛言：「世尊！爾時眾生為諸獄卒剉碓斬身，從足斬之乃至其頂斬之以訖，巧風吹活而復斬之。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，信相菩薩為諸眾生而作發起，白佛言：「世尊！爾時眾生為諸獄卒剉碓斬身，從足斬之乃至其頂斬之以訖，巧風吹活而復斬之。何罪所致？」

佛言：「此人前世坐不信三尊、不孝父母，屠兒魁膾斬害眾生，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此人前世坐不信三尊、不孝父母，屠兒魁膾斬害眾生，故獲斯罪。」

「復有眾生身體頑痺眉鬚墮落，舉身洪爛鳥栖鹿宿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生身體頑痺眉鬚墮落，舉身洪爛鳥栖鹿宿。

「人跡斷絕沾污親族，人不嬉見名之癩病。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「人跡斷絕沾污親族，人不嬉見名之癩病。何罪所致？」

佛言：「以前世時，坐不信三尊、不孝父母，破壞塔寺剝脫道人，斫射賢聖傷害師長，常不返報復背恩義，常行猪犬婬溢所尊，不避親疎無有慚愧，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，坐不信三尊、不孝父母，破壞塔寺剝脫道人，斫射賢聖傷害師長，常不返報復背恩義，常行猪犬婬溢所尊，不避親疎無有慚愧，故獲斯罪。」

「復有眾生身體長大，聾騃無足宛轉腹行，唯食泥土以自活命，為諸小蟲之所𠯗食，常受此苦不可堪處。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生身體長大，聾騃無足宛轉腹行，唯食泥土以自活命，為諸小蟲之所𠯗食，常受此苦不可堪處。何罪所致？」

佛言：「以前世時，為人自用，不信好言善語，不孝父母，反戾時君。若為帝王大臣四鎮方伯州郡令長宮禁守護，恃其威勢侵奪民物，無有道理使人窮苦，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，為人自用，不信好言善語，不孝父母，反戾時君。若為帝王大臣四鎮方伯州郡令長宮禁守護，恃其威勢侵奪民物，無有道理使人窮苦，故獲斯罪。」

「復有眾生，兩目盲瞎覩無所見，或觸樹木或墮溝坑；於時死已更復受身亦復如是。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，兩目盲瞎覩無所見，或觸樹木或墮溝坑；於時死已更復受身亦復如是。何罪所致？」

佛言：「以前世時，坐不信罪福、障佛光明，縫鷹眼合籠繫眾生，皮囊盛頭不得所見，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，坐不信罪福、障佛光明，縫鷹眼合籠繫眾生，皮囊盛頭不得所見，故獲斯罪。」

「復有眾生，吃嘅喑啞口不能言，若有所說不能明了。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，吃嘅喑啞口不能言，若有所說不能明了。何罪所致？」

佛言：「以前世時，坐誹謗三尊輕毀聖道，論他好惡求人長短，強誣良善憎嫉賢人，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，坐誹謗三尊輕毀聖道，論他好惡求人長短，強誣良善憎嫉賢人，故獲斯罪。」

「復有眾生，腹大頸細不能下食，若有所食變為膿血。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，腹大頸細不能下食，若有所食變為膿血。何罪所致？」

佛言：「以前世時，偷盜僧食，或為大會施設餚饌，故取麻米屏處食之，悋惜己物但貪自有；常行惡心，與人毒藥氣息不通，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，偷盜僧食，或為大會施設餚饌，故取麻米屏處食之，悋惜己物但貪自有；常行惡心，與人毒藥氣息不通，故獲斯罪。」

「復有眾生，常為獄卒燒熱鐵釘貫之百節針之已訖，自然火生焚燒其身悉皆燋爛。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，常為獄卒燒熱鐵釘貫之百節針之已訖，自然火生焚燒其身悉皆燋爛。何罪所致？」

佛言：「以前世時，坐為針師傷人身體不能差病，誑他取物徒令痛苦，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，坐為針師傷人身體不能差病，誑他取物徒令痛苦，故獲斯罪。」

「復有眾生，常有鑊中牛頭阿婆手捉鐵叉，牽着鑊中煮之令爛，還則吹活而復煮之。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，常有鑊中牛頭阿婆手捉鐵叉，牽着鑊中煮之令爛，還則吹活而復煮之。何罪所致？」

佛言：「以前世時屠殺眾生，湯灌滅毛不可限量，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時屠殺眾生，湯灌滅毛不可限量，故獲斯罪。」

「復有眾生，在大城中煻煨齊心，四門雖開到則閉之，東西馳走不能自免，為火燒盡。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，在大城中煻煨齊心，四門雖開到則閉之，東西馳走不能自免，為火燒盡。何罪所致？」

佛言：「以前世時，焚燒山澤決穴陂池，使諸眾生沒溺而死，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，焚燒山澤決穴陂池，使諸眾生沒溺而死，故獲斯罪。」

「復有眾生，常在雪山中，寒風所吹皮肉剝裂。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，常在雪山中，寒風所吹皮肉剝裂。何罪所致？」

佛言：「以前世時，橫道作賊剝脫人衣，冬月隆寒令他凍死，㓟剝牛羊苦痛難堪，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，橫道作賊剝脫人衣，冬月隆寒令他凍死，㓟剝牛羊苦痛難堪，故獲斯罪。」

「復有眾生，常在刀山劍樹之上，若有所捉則便傷割支節斷壞。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，常在刀山劍樹之上，若有所捉則便傷割支節斷壞。何罪所致？」

佛言：「以前世時，屠殺為業烹害眾生，刀割剝刺骨肉分離，頭脚星散懸於高格秤量而賣，或復生懸痛不可堪，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，屠殺為業烹害眾生，刀割剝刺骨肉分離，頭脚星散懸於高格秤量而賣，或復生懸痛不可堪，故獲斯罪。」

「復有眾生，五根不具。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，五根不具。何罪所致？」

佛言：「以前世時，飛鷹走狗彈射鳥獸，或破其頭或斷其足生滅頭翼，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，飛鷹走狗彈射鳥獸，或破其頭或斷其足生滅頭翼，故獲斯罪。」

「復有眾生，𤼙癖背膢腰臗不遂，脚跛手折不能行步。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，𤼙癖背膢腰臗不遂，脚跛手折不能行步。何罪所致？」

佛言：「以前世時，為人疽尅行道安鏘，或施射科陷墜眾生前後非一，故獲斯罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時，為人疽尅行道安鏘，或施射科陷墜眾生前後非一，故獲斯罪。」

「復有眾生，或瞋或癡或狂或騃，不別好醜。何罪所致？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有眾生，或瞋或癡或狂或騃，不別好醜。何罪所致？」

佛言：「以前世時飲酒醉亂犯三十六失，後得癡身如似醉人，不別尊卑，故獲斯罪。好弓刀騎乘，為夷人；好殺獵，為豺狼；好著馭花入精舍中，後為戴角蟲；好著長裙，後作長尾蟲；喜惡口者，後作狗；惡口讒刺人及多瞋恚者，後為虵虺；好惡聲，後為鵄梟；喜禍語，後為野狐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以前世時飲酒醉亂犯三十六失，後得癡身如似醉人，不別尊卑，故獲斯罪。好弓刀騎乘，為夷人；好殺獵，為豺狼；好著馭花入精舍中，後為戴角蟲；好著長裙，後作長尾蟲；喜惡口者，後作狗；惡口讒刺人及多瞋恚者，後為虵虺；好惡聲，後為鵄梟；喜禍語，後為野狐。」

目連：「見一大身眾生，舉體無皮形如肉段乘空而行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連：「見一大身眾生，舉體無皮形如肉段乘空而行。」

佛言：「過去自墮其胎已墮地獄，故受斯苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過去自墮其胎已墮地獄，故受斯苦。」

目連：「見一眾生舉身無皮純一肉段，乘空而行，烏鴟隨而啄食。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連：「見一眾生舉身無皮純一肉段，乘空而行，烏鴟隨而啄食。」

佛言：「過去生中為屠兒者，已墮地獄猶受斯苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過去生中為屠兒者，已墮地獄猶受斯苦。」

目連：「見一眾生，以銅鐵羅網自纏其身，火常熾盛還燒其體乘空而行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連：「見一眾生，以銅鐵羅網自纏其身，火常熾盛還燒其體乘空而行。」

佛言：「過去生中為捕魚師，地獄餘罪今受此身，網鳥網兔亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過去生中為捕魚師，地獄餘罪今受此身，網鳥網兔亦復如是。」

目連：「見一大身無頭眾生，兩邊生目胸前生口，身常流血，諸蟲𠯗食痛徹骨髓。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連：「見一大身無頭眾生，兩邊生目胸前生口，身常流血，諸蟲𠯗食痛徹骨髓。」

佛言：「過去生中好斷蟲獸頭，已地獄受苦今得此身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過去生中好斷蟲獸頭，已地獄受苦今得此身。」

目連：「見一大身眾生舉身生毛毛利如刀，其毛火燃燒割其體。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連：「見一大身眾生舉身生毛毛利如刀，其毛火燃燒割其體。」

佛言：「過去生中刀劍傷一切之命，地獄餘報續受斯苦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「過去生中刀劍傷一切之命，地獄餘報續受斯苦。」

佛名經卷第三十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛名經卷第三十

佛說佛名經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無阿差末經 南無彌勒下生經 南無修行經 南無無盡意經 南無大雲經 南無廣博嚴淨經 南無所行讚經 南無十住經 南無海龍王經 南無思益經 南無菩薩處胎經 南無禪行經 南無鴦掘魔羅經 南無菩薩本緣經 南無密迹金剛經 南無佛藏經 南無大樹緊那羅經 南無阿毘曇心經 南無大悲分陀利經 南無百喻經 南無大吉義呪經 南無淨度經 南無維摩詰經 南無菩薩本行經 南無寶篋經 南無無明羅剎經 南無集一切福德經 南無金光明經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿差末經 南無彌勒下生經 南無修行經 南無無盡意經 南無大雲經 南無廣博嚴淨經 南無所行讚經 南無十住經 南無海龍王經 南無思益經 南無菩薩處胎經 南無禪行經 南無鴦掘魔羅經 南無菩薩本緣經 南無密迹金剛經 南無佛藏經 南無大樹緊那羅經 南無阿毘曇心經 南無大悲分陀利經 南無百喻經 南無大吉義呪經 南無淨度經 南無維摩詰經 南無菩薩本行經 南無寶篋經 南無無明羅剎經 南無集一切福德經 南無金光明經

「次禮十方諸大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十方諸大菩薩。

「南無因陀羅德菩薩 南無海天菩薩 南無拔陀波羅菩薩 南無藥王菩薩 南無盧舍那菩薩 南無月光菩薩 南無波頭摩勝藏菩薩 南無智山菩薩 南無聖藏菩薩 南無不捨行菩薩 南無不空見菩薩 南無妙聲菩薩 南無妙聲吼菩薩 南無常微笑寂根菩薩 南無波頭摩道勝菩薩 南無廣思菩薩 南無憂波羅眼菩薩 南無可供養菩薩 南無常憶菩薩 南無住一切悲見菩薩 南無斷一切惡法菩薩 南無住一切聲菩薩 南無住一切有菩薩 南無住佛聲菩薩 南無無垢菩薩 南無勇猛德菩薩 南無淨菩薩 南無寶勝菩薩 南無羅網光菩薩 南無斷諸蓋菩薩 南無能捨一切事菩薩 南無華莊嚴菩薩 南無月光光明菩薩 南無最勝意菩薩 南無堅意菩薩 南無自在天菩薩 南無勝意菩薩 南無淨意菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無因陀羅德菩薩 南無海天菩薩 南無拔陀波羅菩薩 南無藥王菩薩 南無盧舍那菩薩 南無月光菩薩 南無波頭摩勝藏菩薩 南無智山菩薩 南無聖藏菩薩 南無不捨行菩薩 南無不空見菩薩 南無妙聲菩薩 南無妙聲吼菩薩 南無常微笑寂根菩薩 南無波頭摩道勝菩薩 南無廣思菩薩 南無憂波羅眼菩薩 南無可供養菩薩 南無常憶菩薩 南無住一切悲見菩薩 南無斷一切惡法菩薩 南無住一切聲菩薩 南無住一切有菩薩 南無住佛聲菩薩 南無無垢菩薩 南無勇猛德菩薩 南無淨菩薩 南無寶勝菩薩 南無羅網光菩薩 南無斷諸蓋菩薩 南無能捨一切事菩薩 南無華莊嚴菩薩 南無月光光明菩薩 南無最勝意菩薩 南無堅意菩薩 南無自在天菩薩 南無勝意菩薩 南無淨意菩薩

「從此以上一千四百佛、十二部經、一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此以上一千四百佛、十二部經、一切賢聖。

「南無金剛意菩薩 南無增長意菩薩 南無善住菩薩 南無善導師菩薩 南無波頭摩藏菩薩 南無陀尼自在王菩薩 南無普行菩薩 南無覺菩提菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無金剛意菩薩 南無增長意菩薩 南無善住菩薩 南無善導師菩薩 南無波頭摩藏菩薩 南無陀尼自在王菩薩 南無普行菩薩 南無覺菩提菩薩

「歸命如是等十方無量無邊菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方無量無邊菩薩。

「次禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無實辟支佛 南無不可比辟支佛 南無歡喜辟支佛 南無喜辟支佛 南無隨喜辟支佛 南無十二婆羅墮辟支佛 南無十同名婆羅辟支佛 南無火身辟支佛 南無同菩提辟支佛 南無摩訶男辟支佛 南無心上辟支佛 南無髮淨辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無實辟支佛 南無不可比辟支佛 南無歡喜辟支佛 南無喜辟支佛 南無隨喜辟支佛 南無十二婆羅墮辟支佛 南無十同名婆羅辟支佛 南無火身辟支佛 南無同菩提辟支佛 南無摩訶男辟支佛 南無心上辟支佛 南無髮淨辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「眾等相以，即今我身心寂靜無諂無障，正是生善滅惡之時，復應各起四種觀行，以為滅罪作前方便。何等為四？一者、觀於因緣；二者、觀於果報；三者、觀於自身；四者、觀如來身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾等相以，即今我身心寂靜無諂無障，正是生善滅惡之時，復應各起四種觀行，以為滅罪作前方便。何等為四？一者、觀於因緣；二者、觀於果報；三者、觀於自身；四者、觀如來身。

「第一觀因緣者，知我此罪藉以無明，不善思惟無正觀力，不識其過遠離善友諸佛菩薩，隨逐魔道行邪嶮逕，如魚吞鈎不知其患，如蠶作繭自縈自縛，如鵝赴火自燒自爛，以是因緣不能自出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一觀因緣者，知我此罪藉以無明，不善思惟無正觀力，不識其過遠離善友諸佛菩薩，隨逐魔道行邪嶮逕，如魚吞鈎不知其患，如蠶作繭自縈自縛，如鵝赴火自燒自爛，以是因緣不能自出。

「第二觀於果報者，所有諸惡不善之業，三世流轉苦果無窮，沈溺無邊巨夜大海，為諸煩惱羅剎所食，未來生死冥然無崖。設使報者轉輪聖王，王四天下飛行自在七寶具足，命終之後不勉惡趣，四空果報三界尊極福盡，還作牛領中蟲，況復其餘？無福德者，而復懈怠不勤懺悔，此亦譬如抱石沈淵求出良難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二觀於果報者，所有諸惡不善之業，三世流轉苦果無窮，沈溺無邊巨夜大海，為諸煩惱羅剎所食，未來生死冥然無崖。設使報者轉輪聖王，王四天下飛行自在七寶具足，命終之後不勉惡趣，四空果報三界尊極福盡，還作牛領中蟲，況復其餘？無福德者，而復懈怠不勤懺悔，此亦譬如抱石沈淵求出良難。

「第三觀我自身，雖有正因靈覺之性，而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽，無了因力不能得顯。我今應當發起勝心，破切無明顛倒重障，斷滅生死虛偽苦因，顯發如來大明覺慧，建立無上涅槃妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三觀我自身，雖有正因靈覺之性，而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽，無了因力不能得顯。我今應當發起勝心，破切無明顛倒重障，斷滅生死虛偽苦因，顯發如來大明覺慧，建立無上涅槃妙果。

「第四觀如來身，無為寂照離四句絕百非，眾德具足湛然常住，雖復方便入於滅度，慈悲救接未曾暫捨。生如是心，可謂滅罪之良津，除障之要行。是故，弟子！今日至誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四觀如來身，無為寂照離四句絕百非，眾德具足湛然常住，雖復方便入於滅度，慈悲救接未曾暫捨。生如是心，可謂滅罪之良津，除障之要行。是故，弟子！今日至誠歸依佛。

「南無東方勝藏珠光佛 南無南方寶積示現佛 南無西方法界智燈佛 南無北方最勝降伏佛 南無東南方龍自在王佛 南無西南方轉一切生死佛 南無西北方無邊智自在佛 南無東北方無邊功德月佛 南無下方海智神通佛 南無上方一切勝王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方勝藏珠光佛 南無南方寶積示現佛 南無西方法界智燈佛 南無北方最勝降伏佛 南無東南方龍自在王佛 南無西南方轉一切生死佛 南無西北方無邊智自在佛 南無東北方無邊功德月佛 南無下方海智神通佛 南無上方一切勝王佛

「如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！無始以來至於今日，長養煩惱日深日厚日滋日茷，覆蓋慧眼令無所見，斷除眾善不得相續。起障不得見佛、不聞正法、不值聖僧，煩惱起障，不見過去未來一切善惡業行煩惱障；受人天尊貴之煩惱障；生色無色界禪定福樂之煩惱障；不得自在神通飛騰隱顯遍生十方諸佛淨土聽法之煩惱障；學安那般那數息不淨觀諸煩惱障；學慈悲喜捨因緣煩惱障；學七方便三觀義煩惱障；學四念處煖頂忍煩惱；學聞思修第一法煩惱障。學空平等中道解煩惱障；學念道示相諸煩惱障；學七覺支不示相煩惱障；學於道品因緣觀煩惱障；學八解脫九空之煩惱障；學於十智三三昧煩惱障；學三明六通四無礙煩惱障；學六度四等煩惱障。學四攝法廣化之煩惱障；學大乘心四弘誓願煩惱障；學十明十行之煩惱障；學十迴向十願之煩惱障；初地二地三地四地明解之煩惱障；五地六地七地諸知見煩惱障；學八地九地十地雙照之煩惱障；如是乃至障學佛果百萬阿僧祇諸行上煩惱。如是行障無量無邊。弟子！今日至到稽懇向十方佛、尊法、聖眾慚愧懺悔願皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！無始以來至於今日，長養煩惱日深日厚日滋日茷，覆蓋慧眼令無所見，斷除眾善不得相續。起障不得見佛、不聞正法、不值聖僧，煩惱起障，不見過去未來一切善惡業行煩惱障；受人天尊貴之煩惱障；生色無色界禪定福樂之煩惱障；不得自在神通飛騰隱顯遍生十方諸佛淨土聽法之煩惱障；學安那般那數息不淨觀諸煩惱障；學慈悲喜捨因緣煩惱障；學七方便三觀義煩惱障；學四念處煖頂忍煩惱；學聞思修第一法煩惱障。學空平等中道解煩惱障；學念道示相諸煩惱障；學七覺支不示相煩惱障；學於道品因緣觀煩惱障；學八解脫九空之煩惱障；學於十智三三昧煩惱障；學三明六通四無礙煩惱障；學六度四等煩惱障。學四攝法廣化之煩惱障；學大乘心四弘誓願煩惱障；學十明十行之煩惱障；學十迴向十願之煩惱障；初地二地三地四地明解之煩惱障；五地六地七地諸知見煩惱障；學八地九地十地雙照之煩惱障；如是乃至障學佛果百萬阿僧祇諸行上煩惱。如是行障無量無邊。弟子！今日至到稽懇向十方佛、尊法、聖眾慚愧懺悔願皆消滅。

「願藉此懺悔障於諸行一切煩惱，願弟子在在處處自在受生，不為結業之所迴轉，以如意通於一念頃遍至十方淨諸佛土攝化眾生。於諸禪定甚深境界，及諸知見通達無礙，心能普同一切諸法，樂說無窮而不染著，得心自在得法自在，知慧自在方便自在，令此煩惱及無知結習畢竟永斷不復相續，無漏聖道朗然如日(禮佛一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願藉此懺悔障於諸行一切煩惱，願弟子在在處處自在受生，不為結業之所迴轉，以如意通於一念頃遍至十方淨諸佛土攝化眾生。於諸禪定甚深境界，及諸知見通達無礙，心能普同一切諸法，樂說無窮而不染著，得心自在得法自在，知慧自在方便自在，令此煩惱及無知結習畢竟永斷不復相續，無漏聖道朗然如日(禮佛一拜)。

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無首楞嚴經 南無菩薩夢經 南無菩薩神通變化經 南無法界體性經 南無密藏經 南無般舟經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無首楞嚴經 南無菩薩夢經 南無菩薩神通變化經 南無法界體性經 南無密藏經 南無般舟經

「從此以上一千七百佛、十二部經、一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此以上一千七百佛、十二部經、一切賢聖。

「南無超日明經 南無中本起經 南無無量經 南無百論經 南無寶梁經 南無善王皇帝經 南無發菩提心經 南無決罪福經 南無大乘方便經 南無法句經 南無蜜蜂王經 南無虛空藏經 南無辟支佛緣經 南無淨業障經 南無溫室洗浴經 南無太子讚經 南無勝睒經 南無光瑞經 南無法句譬喻經 南無眾要阿毘曇經 南無三受經 南無三乘無當經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無超日明經 南無中本起經 南無無量經 南無百論經 南無寶梁經 南無善王皇帝經 南無發菩提心經 南無決罪福經 南無大乘方便經 南無法句經 南無蜜蜂王經 南無虛空藏經 南無辟支佛緣經 南無淨業障經 南無溫室洗浴經 南無太子讚經 南無勝睒經 南無光瑞經 南無法句譬喻經 南無眾要阿毘曇經 南無三受經 南無三乘無當經

「次禮十方諸大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十方諸大菩薩。

「南無妙光菩薩 南無無邊光菩薩 南無無量明菩薩 南無勇力菩薩 南無普賢菩薩 南無勇智菩薩 南無度難菩薩 南無濟神菩薩 南無開化菩薩 南無淨智菩薩 南無安神菩薩 南無專通菩薩 南無無邊光菩薩 南無金剛慧菩薩 南無寶首菩薩 南無調慧菩薩 南無法藏菩薩 南無龍樹菩薩 南無淨藏菩薩 南無淨眼菩薩 南無大勢志菩薩 南無童真菩薩 南無成道菩薩 南無度難菩薩 南無彌陀羅菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無妙光菩薩 南無無邊光菩薩 南無無量明菩薩 南無勇力菩薩 南無普賢菩薩 南無勇智菩薩 南無度難菩薩 南無濟神菩薩 南無開化菩薩 南無淨智菩薩 南無安神菩薩 南無專通菩薩 南無無邊光菩薩 南無金剛慧菩薩 南無寶首菩薩 南無調慧菩薩 南無法藏菩薩 南無龍樹菩薩 南無淨藏菩薩 南無淨眼菩薩 南無大勢志菩薩 南無童真菩薩 南無成道菩薩 南無度難菩薩 南無彌陀羅菩薩

「次禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無見人飛騰辟支佛 南無可波羅辟支佛 南無秦摩利辟支佛 南無月淨辟支佛 南無善智辟支佛 南無修陀羅辟支佛 南無善法辟支佛 南無應求辟支佛 南無髻求辟支佛 南無大勢辟支佛 南無修行不著辟支佛 南無捨辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無見人飛騰辟支佛 南無可波羅辟支佛 南無秦摩利辟支佛 南無月淨辟支佛 南無善智辟支佛 南無修陀羅辟支佛 南無善法辟支佛 南無應求辟支佛 南無髻求辟支佛 南無大勢辟支佛 南無修行不著辟支佛 南無捨辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！略懺煩惱障竟，今當次第懺悔業障。夫業能莊飾世趣在在處處，是以思惟求離世解脫，所以六道果報種種不同，形類各異當知皆是業力所作。所以佛十力中業力甚深，凡夫之人多於此中好起疑惑。何以故爾？現見世間行善之人觸向輱軻，為惡之者是事諧偶，謂言天下善惡無分。如此計者，皆是不能深達業理。何以故爾？經中說言：『有三種業。何等為三？一者現報；二者生報；三者後報。現報業者，現在作善作惡現身受報。生報業者，此生作善作惡來生受報。後報業者，或是過去無量生中作善作惡，或於此生中受，或在未來無量生中方受其報。』向者行惡之人現見好，此是過去生中報後報善業熟故，所以現在有此樂果，焉關現在作諸惡業而得好報？行善之人現在見苦者，是過去生中生報後報惡業熟故，現在善根力弱不能排遣，是故得此苦報，焉關現在作善而招惡報？何以知然？現在世間為善之者，為人所讚歎人所尊重，故知未來必招樂果。過去既有如此惡業，所以諸佛菩薩教令親近善行共行行懺悔，善知諸者於得道中則為令利。是故，弟子等！今日至誠歸依於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！略懺煩惱障竟，今當次第懺悔業障。夫業能莊飾世趣在在處處，是以思惟求離世解脫，所以六道果報種種不同，形類各異當知皆是業力所作。所以佛十力中業力甚深，凡夫之人多於此中好起疑惑。何以故爾？現見世間行善之人觸向輱軻，為惡之者是事諧偶，謂言天下善惡無分。如此計者，皆是不能深達業理。何以故爾？經中說言：『有三種業。何等為三？一者現報；二者生報；三者後報。現報業者，現在作善作惡現身受報。生報業者，此生作善作惡來生受報。後報業者，或是過去無量生中作善作惡，或於此生中受，或在未來無量生中方受其報。』向者行惡之人現見好，此是過去生中報後報善業熟故，所以現在有此樂果，焉關現在作諸惡業而得好報？行善之人現在見苦者，是過去生中生報後報惡業熟故，現在善根力弱不能排遣，是故得此苦報，焉關現在作善而招惡報？何以知然？現在世間為善之者，為人所讚歎人所尊重，故知未來必招樂果。過去既有如此惡業，所以諸佛菩薩教令親近善行共行行懺悔，善知諸者於得道中則為令利。是故，弟子等！今日至誠歸依於佛。

「南無東方無量離垢佛 南無南方樹根花王佛 南無西方蓮華自在佛 南無北方金剛能破佛 南無東南方悉檀義勝佛 南無西南方金海自在王佛 南無西北方無邊法自在佛 南無東北方無礙香象王佛 南無下方無礙慧幢佛 南無上方甘露上王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方無量離垢佛 南無南方樹根花王佛 南無西方蓮華自在佛 南無北方金剛能破佛 南無東南方悉檀義勝佛 南無西南方金海自在王佛 南無西北方無邊法自在佛 南無東北方無礙香象王佛 南無下方無礙慧幢佛 南無上方甘露上王佛

「如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！無始以來至於今日，積惡如恒沙造罪滿天地，捨身與受身不覺亦不知。或作五逆深厚濁纏無間罪業，或造一闡提斷善根業，輕誣佛語謗方等業，破滅三寶毀正法業，不信罪福起十惡業，迷真返正癡惑之業，不孝二親反戾之業，輕慢師長無禮敬業，朋友不信不義之業。或作四重六重八重障聖道業，毀犯五戒破八齋業，五篇七聚多缺犯業，優婆塞戒輕重垢業。或菩薩戒不能清淨如說行業，前後方便污梵行業，月無六齋懈怠之業，年三長齊不常循業，三千威儀不如法業，八萬威儀微細罪業，不循身戒心真之業，春秋八王造眾罪業，行十六種惡律儀業。於苦眾生無愍傷業，不矜愍業，不拔不濟無救護業，心懷嫉忌無度彼業，於怨親境不平等業，耽荒五欲不厭離業。或因衣食園林池治生蕩逸業，或以盛年放恣情欲造眾罪業，或善有漏迴向三有障出世業。如是等業無量無邊，今日發露向十方佛、尊法、聖眾皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！無始以來至於今日，積惡如恒沙造罪滿天地，捨身與受身不覺亦不知。或作五逆深厚濁纏無間罪業，或造一闡提斷善根業，輕誣佛語謗方等業，破滅三寶毀正法業，不信罪福起十惡業，迷真返正癡惑之業，不孝二親反戾之業，輕慢師長無禮敬業，朋友不信不義之業。或作四重六重八重障聖道業，毀犯五戒破八齋業，五篇七聚多缺犯業，優婆塞戒輕重垢業。或菩薩戒不能清淨如說行業，前後方便污梵行業，月無六齋懈怠之業，年三長齊不常循業，三千威儀不如法業，八萬威儀微細罪業，不循身戒心真之業，春秋八王造眾罪業，行十六種惡律儀業。於苦眾生無愍傷業，不矜愍業，不拔不濟無救護業，心懷嫉忌無度彼業，於怨親境不平等業，耽荒五欲不厭離業。或因衣食園林池治生蕩逸業，或以盛年放恣情欲造眾罪業，或善有漏迴向三有障出世業。如是等業無量無邊，今日發露向十方佛、尊法、聖眾皆悉懺悔。

「願弟子等，承是懺悔無間等罪諸業所生福善，願生生世世滅五逆罪除一闡提：或有如是輕重諸罪，從今以去乃至道場誓不更犯，恒習出世清淨善法，精持律行守道護威儀，如度海者愛惜浮囊六度四等常㯹行道戒定慧品，轉得增明速成如來三十二相八十種好十力無大悲三念常樂妙智八自在我(作禮一拜)。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔無間等罪諸業所生福善，願生生世世滅五逆罪除一闡提：或有如是輕重諸罪，從今以去乃至道場誓不更犯，恒習出世清淨善法，精持律行守道護威儀，如度海者愛惜浮囊六度四等常㯹行道戒定慧品，轉得增明速成如來三十二相八十種好十力無大悲三念常樂妙智八自在我(作禮一拜)。」

佛說佛名經卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無彌勒上生經 南無陀羅尼經 南無小泥洹經 南無摩登伽經 南無十輪經 南無五戒經 南無不退輪經 南無入大乘論經 南無付法藏經 南無楞伽經 南無楞伽阿拔多羅經 南無大夫經 南無善臂菩薩經 南無彌勒發問經 南無法自在王經 南無勝鬘經 南無文殊師利經 南無佛說明度經 南無佛說安般經 南無十緣經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無彌勒上生經 南無陀羅尼經 南無小泥洹經 南無摩登伽經 南無十輪經 南無五戒經 南無不退輪經 南無入大乘論經 南無付法藏經 南無楞伽經 南無楞伽阿拔多羅經 南無大夫經 南無善臂菩薩經 南無彌勒發問經 南無法自在王經 南無勝鬘經 南無文殊師利經 南無佛說明度經 南無佛說安般經 南無十緣經

「從此以上四千九百佛、十二部經、一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此以上四千九百佛、十二部經、一切賢聖。

「南無佛說般泥洹經 南無佛說決定比尼經 南無佛說觀彌勒菩薩生兜率天經 南無佛說危脆經 南無相續解脫經 南無寶車經 南無千佛名目七十佛名經 南無僧忍經 南無車匿經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛說般泥洹經 南無佛說決定比尼經 南無佛說觀彌勒菩薩生兜率天經 南無佛說危脆經 南無相續解脫經 南無寶車經 南無千佛名目七十佛名經 南無僧忍經 南無車匿經

「次禮十方諸大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十方諸大菩薩。

「南無日藏菩薩 南無不缺意菩薩 南無觀世音菩薩 南無滿尸利菩薩 南無執寶印菩薩 南無常舉手菩薩 南無彌勒菩薩 南無敬首菩薩 南無覺首菩薩 南無寶首菩薩 南無惠首菩薩 南無德首菩薩 南無目首菩薩 南無明首菩薩 南無法首菩薩 南無智首菩薩 南無賢首菩薩 南無法慧菩薩 南無功德林菩薩 南無金剛幢菩薩 南無金剛藏菩薩 南無善財童子菩薩 南無轉不退法輪菩薩 南無發心即轉法輪菩薩 南無離垢淨菩薩 南無除諸蓋菩薩 南無示威儀見皆愛喜菩薩 南無妙相嚴淨王意菩薩 南無不誑一切眾生菩薩 南無無量功德海意菩薩 南無諸根常定不亂菩薩 南無寶意菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日藏菩薩 南無不缺意菩薩 南無觀世音菩薩 南無滿尸利菩薩 南無執寶印菩薩 南無常舉手菩薩 南無彌勒菩薩 南無敬首菩薩 南無覺首菩薩 南無寶首菩薩 南無惠首菩薩 南無德首菩薩 南無目首菩薩 南無明首菩薩 南無法首菩薩 南無智首菩薩 南無賢首菩薩 南無法慧菩薩 南無功德林菩薩 南無金剛幢菩薩 南無金剛藏菩薩 南無善財童子菩薩 南無轉不退法輪菩薩 南無發心即轉法輪菩薩 南無離垢淨菩薩 南無除諸蓋菩薩 南無示威儀見皆愛喜菩薩 南無妙相嚴淨王意菩薩 南無不誑一切眾生菩薩 南無無量功德海意菩薩 南無諸根常定不亂菩薩 南無寶意菩薩

「次禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無阿利多辟支佛 南無婆梨多辟支佛 南無多伽樓辟支佛 南無稱辟支佛 南無見辟支佛 南無愛見辟支佛 南無覺辟支佛 南無乾陀羅辟支佛 南無妻辟支佛 南無梨沙婆辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿利多辟支佛 南無婆梨多辟支佛 南無多伽樓辟支佛 南無稱辟支佛 南無見辟支佛 南無愛見辟支佛 南無覺辟支佛 南無乾陀羅辟支佛 南無妻辟支佛 南無梨沙婆辟支佛

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「已懺煩惱障，已懺悔業障，所除報障今當次第披陳懺悔。經中說言：『業報至時，非空非海中，非入山石間，無有他方所，脫之不受報。』唯有懺悔力，乃能得除滅。何以知然？釋提桓因五衰相見，恐懼切心歸誠三寶，五相即滅得延天年。如是等比經教所明。其人若不值善友獎道則靡惡不造，致使大命將盡臨窮乏際，地獄惡相皆現在前。當爾之時，悔懼交至，不預修善臨窮方悔，後將何及乎？殃禍異處宿預嚴持，當獨趣入遠到地獄，所住得前行入於火鑊，身心損碎精神痛苦，如此之時欲求一禮一懺豈復可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已懺煩惱障，已懺悔業障，所除報障今當次第披陳懺悔。經中說言：『業報至時，非空非海中，非入山石間，無有他方所，脫之不受報。』唯有懺悔力，乃能得除滅。何以知然？釋提桓因五衰相見，恐懼切心歸誠三寶，五相即滅得延天年。如是等比經教所明。其人若不值善友獎道則靡惡不造，致使大命將盡臨窮乏際，地獄惡相皆現在前。當爾之時，悔懼交至，不預修善臨窮方悔，後將何及乎？殃禍異處宿預嚴持，當獨趣入遠到地獄，所住得前行入於火鑊，身心損碎精神痛苦，如此之時欲求一禮一懺豈復可得？

「眾生等莫自恃盛年財寶勢力，懶墯懈怠於逸自恣，死苦一至無問老少，貧富貴賤皆悉摩滅，奄忽而至不令人知失。人命無常喻如朝露，出息雖存入息難保，云何以此而不懺悔？且五天使者既來，無常殺鬼卒至，盛年壯色無得免者。當爾之時，華堂邃宇何關人事，高車大馬豈得自隨？妻子眷屬非復我親，七珍寶飾迺為他玩。以此而言，世間果報皆為幻化。上天雖樂會歸敗壞，壽盡魂逝墮落三塗。是故，佛語須跋陀言：『法師欝頭籃弗利根聰明，能伏煩惱至於非非相處，命終還作畜生道中飛狸之身，況復餘者？』故知未登聖果已還，作應流轉備經惡趣，如不謹慎，忽爾一朝親嬰斯事將不悔。或如今被罪行諸公門已是小苦，情地慞惶眷屬恐懼，求救百端；地獄眾苦比諸此者百千萬倍不得為喻。眾等相與歷劫以來罪若須彌，云何聞此晏然不畏不驚不恐？令此精神復嬰斯苦，實為可痛。是故，弟子等運此單誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生等莫自恃盛年財寶勢力，懶墯懈怠於逸自恣，死苦一至無問老少，貧富貴賤皆悉摩滅，奄忽而至不令人知失。人命無常喻如朝露，出息雖存入息難保，云何以此而不懺悔？且五天使者既來，無常殺鬼卒至，盛年壯色無得免者。當爾之時，華堂邃宇何關人事，高車大馬豈得自隨？妻子眷屬非復我親，七珍寶飾迺為他玩。以此而言，世間果報皆為幻化。上天雖樂會歸敗壞，壽盡魂逝墮落三塗。是故，佛語須跋陀言：『法師欝頭籃弗利根聰明，能伏煩惱至於非非相處，命終還作畜生道中飛狸之身，況復餘者？』故知未登聖果已還，作應流轉備經惡趣，如不謹慎，忽爾一朝親嬰斯事將不悔。或如今被罪行諸公門已是小苦，情地慞惶眷屬恐懼，求救百端；地獄眾苦比諸此者百千萬倍不得為喻。眾等相與歷劫以來罪若須彌，云何聞此晏然不畏不驚不恐？令此精神復嬰斯苦，實為可痛。是故，弟子等運此單誠歸依佛。

「南無東方調御佛 南無南方金剛藏佛 南無西方登法界佛 南無北方無邊眼佛 南無東南方無憂德佛 南無西南方壞諸根佛 南無西北方勇猛伏佛 南無東北方大力光明佛 南無下方歡喜路佛 南無上方香上王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方調御佛 南無南方金剛藏佛 南無西方登法界佛 南無北方無邊眼佛 南無東南方無憂德佛 南無西南方壞諸根佛 南無西北方勇猛伏佛 南無東北方大力光明佛 南無下方歡喜路佛 南無上方香上王佛

「弟子等！從無始以來至於今日所有報障，然其重者，第一唯有阿鼻地獄，如經所明，今當略說其相。此獄周匝有七重鐵城，復有七重鐵網覆其上下，有七重刀林無量猛火，縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中，罪業因緣不相妨礙，上火徹下下火徹上，東西南北通徹交過，如魚在熬脂膏皆盡，此中罪苦亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始以來至於今日所有報障，然其重者，第一唯有阿鼻地獄，如經所明，今當略說其相。此獄周匝有七重鐵城，復有七重鐵網覆其上下，有七重刀林無量猛火，縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中，罪業因緣不相妨礙，上火徹下下火徹上，東西南北通徹交過，如魚在熬脂膏皆盡，此中罪苦亦復如是。

「其城四門有四大銅狗，其身縱廣四千由旬，牙似鋒釯眼如電掣，復有無量鐵觜之鳥，奮翼飛騰噉罪人肉。牛頭獄卒形如羅剎而有九尾，尾如鐵叉；復有八頭，頭上有十八角；有六十四眼，一一眼中皆悉迸出諸鐵丸燒罪人肉，然其一瞋一怒皆吼之時聲如礔礰。 「復有無量自然刀輪空中而下，從罪人頂入從足而出，於是罪人痛徹骨髓苦忉肝心。如是經無量歲，求生不得求死不得，如是等報，今日皆悉稽顙慚愧懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其城四門有四大銅狗，其身縱廣四千由旬，牙似鋒釯眼如電掣，復有無量鐵觜之鳥，奮翼飛騰噉罪人肉。牛頭獄卒形如羅剎而有九尾，尾如鐵叉；復有八頭，頭上有十八角；有六十四眼，一一眼中皆悉迸出諸鐵丸燒罪人肉，然其一瞋一怒皆吼之時聲如礔礰。 「復有無量自然刀輪空中而下，從罪人頂入從足而出，於是罪人痛徹骨髓苦忉肝心。如是經無量歲，求生不得求死不得，如是等報，今日皆悉稽顙慚愧懺悔。

「其餘地獄刀山劍樹身首脫落罪報懺悔，鑊湯爐炭地獄燒煮罪報懺悔，鐵床銅柱地獄燋燃罪報懺悔，刃輪火車地獄擗擗轢罪報懺悔，拔舌黎耕地獄楚痛罪報懺悔，吞噉鐵丸烊銅灌口地獄五內消爛罪報懺悔，鐵碓鐵磨地獄骨肉灰粉罪報懺悔，黑繩鐵銅地獄支節分離罪報懺悔，灰河沸屎地獄惱悶罪報懺悔，醎水寒氷地獄皮膚折裂裸凍罪報懺悔，虎狼鷹犬地獄更相殘害罪報懺悔，火坑地距地獄更相摶撮斫刺罪報懺悔，火坑地獄炮炙罪報懺悔，兩舌相礚地獄形骸破碎罪報懺悔，眾合黑耳地獄解剔罪報懺悔，闇冥肉山地獄斬剉罪報懺悔，鋸解釘身地獄斷截罪報懺悔，鐵棒倒懸地獄屠割罪報懺悔，燋熱叫喚地獄煩惋罪報懺悔，大小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報懺悔；阿波波地獄、阿婆婆地獄、阿吒吒地獄、阿羅羅地獄，如是八寒八熱一切諸地獄，一一獄中復有八萬四千鬲子地獄以為眷屬，此中罪苦炮𭧶楚痛剝皮𭤺肉削骨打髓抽腸杖胇無量諸苦，不可聞不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其餘地獄刀山劍樹身首脫落罪報懺悔，鑊湯爐炭地獄燒煮罪報懺悔，鐵床銅柱地獄燋燃罪報懺悔，刃輪火車地獄擗擗轢罪報懺悔，拔舌黎耕地獄楚痛罪報懺悔，吞噉鐵丸烊銅灌口地獄五內消爛罪報懺悔，鐵碓鐵磨地獄骨肉灰粉罪報懺悔，黑繩鐵銅地獄支節分離罪報懺悔，灰河沸屎地獄惱悶罪報懺悔，醎水寒氷地獄皮膚折裂裸凍罪報懺悔，虎狼鷹犬地獄更相殘害罪報懺悔，火坑地距地獄更相摶撮斫刺罪報懺悔，火坑地獄炮炙罪報懺悔，兩舌相礚地獄形骸破碎罪報懺悔，眾合黑耳地獄解剔罪報懺悔，闇冥肉山地獄斬剉罪報懺悔，鋸解釘身地獄斷截罪報懺悔，鐵棒倒懸地獄屠割罪報懺悔，燋熱叫喚地獄煩惋罪報懺悔，大小鐵圍山間長夜冥冥不識三光罪報懺悔；阿波波地獄、阿婆婆地獄、阿吒吒地獄、阿羅羅地獄，如是八寒八熱一切諸地獄，一一獄中復有八萬四千鬲子地獄以為眷屬，此中罪苦炮𭧶楚痛剝皮𭤺肉削骨打髓抽腸杖胇無量諸苦，不可聞不可說。

「南無佛！今日在此中者，或是我等無始以來經生父母一切眷屬，我等相與命終之後，或當復墮如此獄中。今日洗心至到叩頭稽顙，向十方佛、大地菩薩求哀懺悔，今此一切報障畢竟消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛！今日在此中者，或是我等無始以來經生父母一切眷屬，我等相與命終之後，或當復墮如此獄中。今日洗心至到叩頭稽顙，向十方佛、大地菩薩求哀懺悔，今此一切報障畢竟消滅。

「願弟子等，承是懺悔地獄等報所生功德，即時破壞阿鼻鐵城，悉以淨土無惡道名，其餘地獄一切苦具轉為樂緣，刀山劍樹變成寶林，鑊湯爐炭蓮華化生，牛頭獄卒除熱暴虐，皆起慈悲無有惡念，地獄眾生得離苦果，更不造因等受安樂如第三禪，一時俱發無上道心(禮一拜)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔地獄等報所生功德，即時破壞阿鼻鐵城，悉以淨土無惡道名，其餘地獄一切苦具轉為樂緣，刀山劍樹變成寶林，鑊湯爐炭蓮華化生，牛頭獄卒除熱暴虐，皆起慈悲無有惡念，地獄眾生得離苦果，更不造因等受安樂如第三禪，一時俱發無上道心(禮一拜)。

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無八龍天王神呪經 南無和休經 南無羅什譬喻經 南無稻芉經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無八龍天王神呪經 南無和休經 南無羅什譬喻經 南無稻芉經

「從此以上五千四百佛、十二部經、一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此以上五千四百佛、十二部經、一切賢聖。

「南無觀發諸王惡偈經 南無鸚鵡王經 南無佛說陀隣尼經 南無方便心論經 南無佛說玉耶經 南無鉢記經 南無佛說四願經 南無佛說六字呪王經 南無佛說迦葉經 南無佛說中心經 南無照明三昧經 南無五夢經 南無賢者威儀經 南無法鏡經 南無老母人經 南無未曾有經 南無未生怨經 南無彌勒慧經 南無大泥洹經 南無薩和普王經 南無人本欲生經 南無十二因緣經 南無野鷄經 南無我所經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無觀發諸王惡偈經 南無鸚鵡王經 南無佛說陀隣尼經 南無方便心論經 南無佛說玉耶經 南無鉢記經 南無佛說四願經 南無佛說六字呪王經 南無佛說迦葉經 南無佛說中心經 南無照明三昧經 南無五夢經 南無賢者威儀經 南無法鏡經 南無老母人經 南無未曾有經 南無未生怨經 南無彌勒慧經 南無大泥洹經 南無薩和普王經 南無人本欲生經 南無十二因緣經 南無野鷄經 南無我所經

「次禮十方諸大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十方諸大菩薩。

「南無阿羅尼自在王菩薩 南無辯才莊嚴菩薩 南無須彌頂王菩薩 南無海德寶嚴淨意菩薩 南無大嚴淨菩薩 南無大相菩薩 南無光相菩薩 南無光德菩薩 南無淨意菩薩 南無喜王菩薩 南無堅勢菩薩 南無堅意菩薩 南無慈王法王子菩薩 南無大目法王子菩薩 南無梵音法王子菩薩 南無妙色法王子菩薩 南無旃檀林法王子菩薩 南無師子吼音法王子菩薩 南無妙聲法王子菩薩 南無妙色形根法王子菩薩 南無種種莊嚴法王子菩薩 南無釋幢法王子菩薩 南無頂生法王子菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿羅尼自在王菩薩 南無辯才莊嚴菩薩 南無須彌頂王菩薩 南無海德寶嚴淨意菩薩 南無大嚴淨菩薩 南無大相菩薩 南無光相菩薩 南無光德菩薩 南無淨意菩薩 南無喜王菩薩 南無堅勢菩薩 南無堅意菩薩 南無慈王法王子菩薩 南無大目法王子菩薩 南無梵音法王子菩薩 南無妙色法王子菩薩 南無旃檀林法王子菩薩 南無師子吼音法王子菩薩 南無妙聲法王子菩薩 南無妙色形根法王子菩薩 南無種種莊嚴法王子菩薩 南無釋幢法王子菩薩 南無頂生法王子菩薩

「次禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無聞辟支佛 南無智身辟支佛 南無毘耶離辟支佛 南無俱薩羅辟支佛 南無波蘇陀羅辟支佛 南無無毒淨心辟支佛 南無實無垢辟支佛 南無福德辟支佛 南無黑辟支佛 南無唯黑辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無聞辟支佛 南無智身辟支佛 南無毘耶離辟支佛 南無俱薩羅辟支佛 南無波蘇陀羅辟支佛 南無無毒淨心辟支佛 南無實無垢辟支佛 南無福德辟支佛 南無黑辟支佛 南無唯黑辟支佛

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「已懺地獄報竟，今當復次懺悔三惡道報。經中佛說：『多欲之人，多求利故苦惱亦多；知足之人，雖臥地上猶以為樂。不知足者，雖處天堂猶不稱意。』俁世間人忽有急難便能捨財不計多少，而不知此身臨於三塗深坑之上，一息不還便應墮落。忽有知識營功德福，令修未來善法資糧。執此慳心無肯作理，夫如此者極為愚惑！何以故爾？經中佛說：『生時不齎一文而來，死亦不持一文而去，苦身積聚為之憂惱，於己無益徒為他有，無善可恃無得可怙，致使命終墮諸惡道。』是故，弟子等！今日稽顙懇到歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已懺地獄報竟，今當復次懺悔三惡道報。經中佛說：『多欲之人，多求利故苦惱亦多；知足之人，雖臥地上猶以為樂。不知足者，雖處天堂猶不稱意。』俁世間人忽有急難便能捨財不計多少，而不知此身臨於三塗深坑之上，一息不還便應墮落。忽有知識營功德福，令修未來善法資糧。執此慳心無肯作理，夫如此者極為愚惑！何以故爾？經中佛說：『生時不齎一文而來，死亦不持一文而去，苦身積聚為之憂惱，於己無益徒為他有，無善可恃無得可怙，致使命終墮諸惡道。』是故，弟子等！今日稽顙懇到歸依佛。

「南無東方大光曜佛 南無南方虛空住佛 南無西方金剛步佛 南無北方無邊力佛 南無東南方無邊王佛 南無西南方壞諸怨賊佛 南無西北方金色光音佛 南無東北方離垢光佛 南無下方師子遊戲佛 南無上方月幢王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方大光曜佛 南無南方虛空住佛 南無西方金剛步佛 南無北方無邊力佛 南無東南方無邊王佛 南無西南方壞諸怨賊佛 南無西北方金色光音佛 南無東北方離垢光佛 南無下方師子遊戲佛 南無上方月幢王佛。

「如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十方盡虛空界一切三寶。

「弟子！今日次復懺悔畜生道中無所識知罪報，懺悔畜生道中負重牽掣償他宿債罪報，懺悔畜生道中不得自在為他斫刺屠割罪報，懺悔畜生無足二足四足多足罪報，懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內為諸小蟲之所唼食罪報。如是畜生道中有無量罪報，今日至誠皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子！今日次復懺悔畜生道中無所識知罪報，懺悔畜生道中負重牽掣償他宿債罪報，懺悔畜生道中不得自在為他斫刺屠割罪報，懺悔畜生無足二足四足多足罪報，懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內為諸小蟲之所唼食罪報。如是畜生道中有無量罪報，今日至誠皆悉懺悔。

「次復懺悔餓鬼道中長飢罪報，懺悔餓鬼有千萬歲劫不曾聞漿水之名罪報，懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報，懺悔餓鬼動身之時一切支節火然罪報，懺悔餓鬼腹大咽小罪報。如是餓鬼道中無量苦報，今日稽顙皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復懺悔餓鬼道中長飢罪報，懺悔餓鬼有千萬歲劫不曾聞漿水之名罪報，懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報，懺悔餓鬼動身之時一切支節火然罪報，懺悔餓鬼腹大咽小罪報。如是餓鬼道中無量苦報，今日稽顙皆悉懺悔。

「復次一切鬼神修羅道中諭諂詐稱罪報，懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報，懺悔鬼神羅剎鳩般荼諸鬼神生噉血肉受此醜陋罪報。如是鬼神道中無量無邊一切罪報，今日稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺悔悉令消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次一切鬼神修羅道中諭諂詐稱罪報，懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報，懺悔鬼神羅剎鳩般荼諸鬼神生噉血肉受此醜陋罪報。如是鬼神道中無量無邊一切罪報，今日稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺悔悉令消滅。

「願弟子等，承是懺悔畜生等報所生功德，生生世世滅愚癡垢自識業緣，智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德，生生世世永離慳貪飢渴之苦，常飡甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德，生生世世質直無諂，離邪命因除醜陋果福利人天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔畜生等報所生功德，生生世世滅愚癡垢自識業緣，智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德，生生世世永離慳貪飢渴之苦，常飡甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德，生生世世質直無諂，離邪命因除醜陋果福利人天。

「願弟子等，從今以去乃至道場決定，不受四惡道報，唯除大悲為眾生故，誓願力處之無厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，從今以去乃至道場決定，不受四惡道報，唯除大悲為眾生故，誓願力處之無厭。」

(禮一拜) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (禮一拜)

佛說佛名經卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第六

(敬寫大佛名經貳佰捌拾捌卷，惟願城隍安泰、百姓康寧，府主尚書曹公己躬永壽，繼紹長季，含宅枝羅常然慶吉。于時大梁貞明陸季，歲次庚辰伍月十伍日寫記)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (敬寫大佛名經貳佰捌拾捌卷，惟願城隍安泰、百姓康寧，府主尚書曹公己躬永壽，繼紹長季，含宅枝羅常然慶吉。于時大梁貞明陸季，歲次庚辰伍月十伍日寫記)。

佛說佛名經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經

「南無大智慧見聞皆歡喜佛 南無一切佛寶高勝幢佛 南無法自在吼佛 南無初發心香自在娑羅佛 南無師子奮迅王佛 南無那羅延自在藏彌留勝佛 南無寶山精進自在集功德佛 南無香波頭摩精進王成就佛 南無名快照明精進通集佛 南無無礙精進善惟奮迅王佛 南無樹提藏佛 南無星宿方便稱佛 南無功德力娑羅王佛 南無妙聲吼奮迅佛 南無得一切眾生意佛 南無大意佛 南無妙聲佛 南無寶地山佛 南無法雲吼聲佛 南無光波婆吒佛 南無無垢光明佛 南無功德跡佛 南無因緣光明佛 南無無邊功德王佛 南無瞻波迦花色佛 南無山帝釋王佛 南無智德峯王佛 南無德華藏佛 南無不動智佛 南無無礙智佛 南無解脫智佛 南無威儀智佛 南無明相智佛 南無究竟智佛 南無最勝智佛 南無自在智佛 南無梵智佛 南無觀察智佛 南無殊特月佛 南無無盡月佛 南無不動月佛 南無風月佛 南無水月佛 南無解脫月佛 南無無上月佛 南無星宿月佛 南無清淨月佛 南無明了月佛 南無無住眼佛 南無不動眼佛 南無天眼佛 南無解脫眼佛 南無審諦眼佛 南無明相眼佛 南無最上眼佛 南無紺青眼佛 南無無盡幢佛 南無風幢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大智慧見聞皆歡喜佛 南無一切佛寶高勝幢佛 南無法自在吼佛 南無初發心香自在娑羅佛 南無師子奮迅王佛 南無那羅延自在藏彌留勝佛 南無寶山精進自在集功德佛 南無香波頭摩精進王成就佛 南無名快照明精進通集佛 南無無礙精進善惟奮迅王佛 南無樹提藏佛 南無星宿方便稱佛 南無功德力娑羅王佛 南無妙聲吼奮迅佛 南無得一切眾生意佛 南無大意佛 南無妙聲佛 南無寶地山佛 南無法雲吼聲佛 南無光波婆吒佛 南無無垢光明佛 南無功德跡佛 南無因緣光明佛 南無無邊功德王佛 南無瞻波迦花色佛 南無山帝釋王佛 南無智德峯王佛 南無德華藏佛 南無不動智佛 南無無礙智佛 南無解脫智佛 南無威儀智佛 南無明相智佛 南無究竟智佛 南無最勝智佛 南無自在智佛 南無梵智佛 南無觀察智佛 南無殊特月佛 南無無盡月佛 南無不動月佛 南無風月佛 南無水月佛 南無解脫月佛 南無無上月佛 南無星宿月佛 南無清淨月佛 南無明了月佛 南無無住眼佛 南無不動眼佛 南無天眼佛 南無解脫眼佛 南無審諦眼佛 南無明相眼佛 南無最上眼佛 南無紺青眼佛 南無無盡幢佛 南無風幢佛

「從此已上八千三百佛、十二部經、一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此已上八千三百佛、十二部經、一切賢聖。

「南無解脫幢佛 南無威儀幢佛 南無明相幢佛 南無常幢佛 南無最勝幢佛 南無自在幢佛 南無梵幢佛 南無觀察幢佛 南無二萬日月燈明佛 南無大通智勝佛 南無十六王子佛 南無空王佛 南無多寶佛 南無二萬億威音王佛 南無雲自在登王佛 南無思善佛 南無無數光佛 南無分身諸佛 南無日月淨明德佛 南無淨華宿王智佛 南無淨莊嚴王佛 南無龍尊王佛 南無雲雷音王佛 南無雲雷宿王華智佛 南無娑羅樹王佛 南無上威德寶王佛 南無百億定光佛 南無光遠佛 南無善山王佛 南無須彌天冠佛 南無須彌等曜佛 南無月色佛 南無正念佛 南無離垢佛 南無無著佛 南無龍天佛 南無不動地佛 南無瑠璃妙花佛 南無瑠璃金色佛 南無金藏佛 南無炎光佛 南無炎根佛 南無地種佛 南無月像佛 南無日音佛 南無解脫華佛 南無莊嚴光明佛 南無海覺神通佛 南無水光佛 南無大香佛 南無離塵垢佛 南無捨厭意佛 南無寶炎佛 南無妙頂佛 南無勇立佛 南無功德持慧佛 南無蔽日月光佛 南無日月琉璃光佛 南無無上琉璃光佛 南無最勝上首佛 南無菩提華佛 南無月明佛 南無處世佛 南無華色王佛 南無水月光佛 南無除癡冥佛 南無度蓋行佛 南無淨信佛 南無善宿佛 南無威神佛 南無善法佛 南無鸞音佛 南無師子音佛 南無龍音佛 南無無量光佛 南無無量壽佛 南無無邊光佛 南無無礙光佛 南無無對光佛 南無光炎王佛 南無清淨光佛 南無歡喜光佛 南無智慧光佛 南無不斷光佛 南無難思光佛 南無無稱光佛 南無超日月光佛 南無相好紫金佛 南無遠照佛 南無寶藏佛 南無無量音佛 南無甘露味佛 南無龍勝佛 南無勝力佛 南無師子音佛 南無離垢光佛 南無德首佛 南無妙德山佛 南無人王佛 南無無上華佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無解脫幢佛 南無威儀幢佛 南無明相幢佛 南無常幢佛 南無最勝幢佛 南無自在幢佛 南無梵幢佛 南無觀察幢佛 南無二萬日月燈明佛 南無大通智勝佛 南無十六王子佛 南無空王佛 南無多寶佛 南無二萬億威音王佛 南無雲自在登王佛 南無思善佛 南無無數光佛 南無分身諸佛 南無日月淨明德佛 南無淨華宿王智佛 南無淨莊嚴王佛 南無龍尊王佛 南無雲雷音王佛 南無雲雷宿王華智佛 南無娑羅樹王佛 南無上威德寶王佛 南無百億定光佛 南無光遠佛 南無善山王佛 南無須彌天冠佛 南無須彌等曜佛 南無月色佛 南無正念佛 南無離垢佛 南無無著佛 南無龍天佛 南無不動地佛 南無瑠璃妙花佛 南無瑠璃金色佛 南無金藏佛 南無炎光佛 南無炎根佛 南無地種佛 南無月像佛 南無日音佛 南無解脫華佛 南無莊嚴光明佛 南無海覺神通佛 南無水光佛 南無大香佛 南無離塵垢佛 南無捨厭意佛 南無寶炎佛 南無妙頂佛 南無勇立佛 南無功德持慧佛 南無蔽日月光佛 南無日月琉璃光佛 南無無上琉璃光佛 南無最勝上首佛 南無菩提華佛 南無月明佛 南無處世佛 南無華色王佛 南無水月光佛 南無除癡冥佛 南無度蓋行佛 南無淨信佛 南無善宿佛 南無威神佛 南無善法佛 南無鸞音佛 南無師子音佛 南無龍音佛 南無無量光佛 南無無量壽佛 南無無邊光佛 南無無礙光佛 南無無對光佛 南無光炎王佛 南無清淨光佛 南無歡喜光佛 南無智慧光佛 南無不斷光佛 南無難思光佛 南無無稱光佛 南無超日月光佛 南無相好紫金佛 南無遠照佛 南無寶藏佛 南無無量音佛 南無甘露味佛 南無龍勝佛 南無勝力佛 南無師子音佛 南無離垢光佛 南無德首佛 南無妙德山佛 南無人王佛 南無無上華佛

「從此已上八千四百佛、十二部經、一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此已上八千四百佛、十二部經、一切賢聖。

「南無無畏力王佛 南無龍自在王佛 南無師子衣王佛 南無自在王佛 南無普光佛 南無普明佛 南無普淨佛 南無多摩羅跋旃檀香佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無畏力王佛 南無龍自在王佛 南無師子衣王佛 南無自在王佛 南無普光佛 南無普明佛 南無普淨佛 南無多摩羅跋旃檀香佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無龍王結願神呪經 南無大乘寶雲經 南無如來智印經 南無菩薩為魚王經 南無禮佛經 南無在家律儀經 南無施色力經 南無舍利弗生西方經 南無蓮華色比丘尼經 南無無貧女少施獲弘福經 南無禮敬諸塔經 南無八關齊經 南無大力士出家得道經 南無師子畜生王經 南無佛說孝子報恩經 南無八正八邪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無龍王結願神呪經 南無大乘寶雲經 南無如來智印經 南無菩薩為魚王經 南無禮佛經 南無在家律儀經 南無施色力經 南無舍利弗生西方經 南無蓮華色比丘尼經 南無無貧女少施獲弘福經 南無禮敬諸塔經 南無八關齊經 南無大力士出家得道經 南無師子畜生王經 南無佛說孝子報恩經 南無八正八邪經

「次禮十方諸大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十方諸大菩薩。

「南無燈手菩薩 南無德明王菩薩 南無分別辯覺菩薩 南無眾德莊嚴菩薩 南無寶手菩薩 南無變動諸法王菩薩 南無無礙眼菩薩 南無天音聲菩薩 南無超福聚菩薩 南無心不捨諸慧菩薩 南無除陰蓋菩薩 南無合百千德菩薩 南無心無礙菩薩 南無一切行淨菩薩 南無等見菩薩 南無金瓔珞明德菩薩 南無柔軟音響菩薩 南無志得佛聲菩薩 南無廣心菩薩 南無禪食菩薩 南無得如來住菩薩 南無棄惡法菩薩 南無無量德寶菩薩 南無法雨十方菩薩 南無超山頂菩薩 南無若夜月華菩薩 南無持一切菩薩 南無高貴德王菩薩 南無淨住王子菩薩 南無瑠璃光菩薩 南無無畏菩薩 南無師子吼菩薩 南無吉意菩薩 南無持意菩薩 南無金剛意菩薩 南無妙心菩薩 南無除慢菩薩 南無離言菩薩 南無三昧遊戲菩薩 南無得辯才音聲菩薩 南無持寶炬菩薩 南無破魔菩薩 南無觀自在菩薩 南無能勝菩薩 南無妙生菩薩 南無大樂說菩薩 南無大海意菩薩 南無歡喜王菩薩 南無無緣觀菩薩 南無不邪見菩薩 南無得誓願菩薩 南無德耀王菩薩 南無善中善菩薩 南無慈仁智菩薩 南無超魔見菩薩 南無淨王光菩薩 南無離垢淨菩薩 南無天官菩薩 南無天眼菩薩 南無不盡欲菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無燈手菩薩 南無德明王菩薩 南無分別辯覺菩薩 南無眾德莊嚴菩薩 南無寶手菩薩 南無變動諸法王菩薩 南無無礙眼菩薩 南無天音聲菩薩 南無超福聚菩薩 南無心不捨諸慧菩薩 南無除陰蓋菩薩 南無合百千德菩薩 南無心無礙菩薩 南無一切行淨菩薩 南無等見菩薩 南無金瓔珞明德菩薩 南無柔軟音響菩薩 南無志得佛聲菩薩 南無廣心菩薩 南無禪食菩薩 南無得如來住菩薩 南無棄惡法菩薩 南無無量德寶菩薩 南無法雨十方菩薩 南無超山頂菩薩 南無若夜月華菩薩 南無持一切菩薩 南無高貴德王菩薩 南無淨住王子菩薩 南無瑠璃光菩薩 南無無畏菩薩 南無師子吼菩薩 南無吉意菩薩 南無持意菩薩 南無金剛意菩薩 南無妙心菩薩 南無除慢菩薩 南無離言菩薩 南無三昧遊戲菩薩 南無得辯才音聲菩薩 南無持寶炬菩薩 南無破魔菩薩 南無觀自在菩薩 南無能勝菩薩 南無妙生菩薩 南無大樂說菩薩 南無大海意菩薩 南無歡喜王菩薩 南無無緣觀菩薩 南無不邪見菩薩 南無得誓願菩薩 南無德耀王菩薩 南無善中善菩薩 南無慈仁智菩薩 南無超魔見菩薩 南無淨王光菩薩 南無離垢淨菩薩 南無天官菩薩 南無天眼菩薩 南無不盡欲菩薩

「次禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無優陀夷尊者 南無周陀娑尊者 南無伽陀尊者 南無沓婆摩羅子尊者 南無阿濕嚩寠沙尊者 南無筏蘇伴度尊者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無優陀夷尊者 南無周陀娑尊者 南無伽陀尊者 南無沓婆摩羅子尊者 南無阿濕嚩寠沙尊者 南無筏蘇伴度尊者

「禮三寶已，次復懺悔。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。」

佛告憍陳如：「愛有三種，所謂欲愛、色愛、無色愛。何者欲愛？欲名放逸，放逸因緣則生貪觸，以觸因緣則生樂想，如是等法眾生樂著，欲心發動如火所燒，欲因緣故，樂造十惡、捨離十善。以是因緣墮於地獄、畜生、餓鬼，生貧窮夜叉中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告憍陳如：「愛有三種，所謂欲愛、色愛、無色愛。何者欲愛？欲名放逸，放逸因緣則生貪觸，以觸因緣則生樂想，如是等法眾生樂著，欲心發動如火所燒，欲因緣故，樂造十惡、捨離十善。以是因緣墮於地獄、畜生、餓鬼，生貧窮夜叉中。

「欲因緣故，於生死中受五陰身具種種苦，雖受是苦不生怖畏，心無慚愧不樂修善，於流轉中難得人身。設得人身，以欲因緣身口不淨，造作無量諸重惡業乃至五無間業，以是因緣復於生死三惡道中，受大重苦。一切受苦皆因欲心集因緣，猶如糞猪被於繫縛，趣三惡道受諸苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「欲因緣故，於生死中受五陰身具種種苦，雖受是苦不生怖畏，心無慚愧不樂修善，於流轉中難得人身。設得人身，以欲因緣身口不淨，造作無量諸重惡業乃至五無間業，以是因緣復於生死三惡道中，受大重苦。一切受苦皆因欲心集因緣，猶如糞猪被於繫縛，趣三惡道受諸苦惱。

「是故如來為斷貪故，宣說正法呵責欲法。若有眾生得聞如是呵責欲已，能如實觀諸欲不淨，如毒生果，如大火聚，如滿瓶毒藥，如滿瓶糞，如利刀，如賊旃陀羅伽絺那，如熱鐵丸，如大雹雨，如惡毘嵐婆風，如惡毒蛇，如惡野澤，如羅剎洲，如跋陀伽都，如種種糞掃聚，如尸陀林。是人如是知欲過患，於欲事中生大怖畏身大顫動，愛法樂法學法，剃除鬚髮身披法服，求於正法求法自在，於正法中生清淨心，於法道中行法救濟。如是樂者，彼人臨終獲得正念，以念法故，樂法氣味故，念法果報故，見十方佛在大眾中，宣說法要教化眾生。既聞法已得歡喜心，心歡喜故數數得見諸佛色身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故如來為斷貪故，宣說正法呵責欲法。若有眾生得聞如是呵責欲已，能如實觀諸欲不淨，如毒生果，如大火聚，如滿瓶毒藥，如滿瓶糞，如利刀，如賊旃陀羅伽絺那，如熱鐵丸，如大雹雨，如惡毘嵐婆風，如惡毒蛇，如惡野澤，如羅剎洲，如跋陀伽都，如種種糞掃聚，如尸陀林。是人如是知欲過患，於欲事中生大怖畏身大顫動，愛法樂法學法，剃除鬚髮身披法服，求於正法求法自在，於正法中生清淨心，於法道中行法救濟。如是樂者，彼人臨終獲得正念，以念法故，樂法氣味故，念法果報故，見十方佛在大眾中，宣說法要教化眾生。既聞法已得歡喜心，心歡喜故數數得見諸佛色身。

「是人死已，離三惡道生有佛剎，常與善人遊止共俱，能行布施忍辱精進，樂於禪定修習五通，樂涅槃道，大慈悲心教化眾生，能得諸佛瓔珞莊嚴功德之身。過去所有煩惱及習，悉皆盡滅。彼諸眾生得如是莊嚴身心，譬如香篋盛種種衣，衣服皆香而彼香華不失稱兩不損其色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是人死已，離三惡道生有佛剎，常與善人遊止共俱，能行布施忍辱精進，樂於禪定修習五通，樂涅槃道，大慈悲心教化眾生，能得諸佛瓔珞莊嚴功德之身。過去所有煩惱及習，悉皆盡滅。彼諸眾生得如是莊嚴身心，譬如香篋盛種種衣，衣服皆香而彼香華不失稱兩不損其色。

「憍陳如！欲界之中有八大地獄，一一地獄四面各有十六隔子以為眷屬，周匝圍遶。八大獄者：一名、一死一活地獄；二名、黑繩地獄；三名、眾合地獄；四名、叫喚地獄；五名、大叫喚地獄；六名、熱地獄；七名、大熱地獄；八名、阿鼻地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「憍陳如！欲界之中有八大地獄，一一地獄四面各有十六隔子以為眷屬，周匝圍遶。八大獄者：一名、一死一活地獄；二名、黑繩地獄；三名、眾合地獄；四名、叫喚地獄；五名、大叫喚地獄；六名、熱地獄；七名、大熱地獄；八名、阿鼻地獄。

「若諸眾生自身口意造諸惡業，故生於彼大地獄中，經無量劫受種種苦，從一地獄至一地獄，苦中極苦不可堪忍。身常火燃食熱鐵丸飲鎔銅汁，以其惡業未畢盡故，如是不死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若諸眾生自身口意造諸惡業，故生於彼大地獄中，經無量劫受種種苦，從一地獄至一地獄，苦中極苦不可堪忍。身常火燃食熱鐵丸飲鎔銅汁，以其惡業未畢盡故，如是不死。

「畜生之中，或有身如窓中遊塵，復有眾生身如十千由旬，復有眾生壽命如一時頃，復有眾生壽命一劫，以惡業故在彼中生，不知善法亦無智慧，常行不善無明黑暗，嶮惡道中常受飢渴，捶打乘騎負重困乏，領穿脊破蚊虻毒蟲競相唼食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「畜生之中，或有身如窓中遊塵，復有眾生身如十千由旬，復有眾生壽命如一時頃，復有眾生壽命一劫，以惡業故在彼中生，不知善法亦無智慧，常行不善無明黑暗，嶮惡道中常受飢渴，捶打乘騎負重困乏，領穿脊破蚊虻毒蟲競相唼食。

「或有餓鬼身長一尺，或有餓鬼身量如人，或有如千踰繕那，或復有鬼身如雪山，裸形無衣被髮自纏，黑瘦羸瘠，唯皮褁骨肉血都無，身體麁澁猶如枯樹，恒苦飢渴，口內火然，炎出於外，心常瞋忿無有慈悲，熱悶慞惶求涼不得，既念此苦更生重苦，緣苦生苦還造苦因，於未來身復受苦報。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或有餓鬼身長一尺，或有餓鬼身量如人，或有如千踰繕那，或復有鬼身如雪山，裸形無衣被髮自纏，黑瘦羸瘠，唯皮褁骨肉血都無，身體麁澁猶如枯樹，恒苦飢渴，口內火然，炎出於外，心常瞋忿無有慈悲，熱悶慞惶求涼不得，既念此苦更生重苦，緣苦生苦還造苦因，於未來身復受苦報。

「如是三惡道苦無量無邊，今日至誠皆悉懺悔，法性空中無縛解，罪業隨心種種生，若能觀心無作受，一切業種皆消滅。懺悔已，歸命禮三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是三惡道苦無量無邊，今日至誠皆悉懺悔，法性空中無縛解，罪業隨心種種生，若能觀心無作受，一切業種皆消滅。懺悔已，歸命禮三寶。

「南無壞諸煩惱佛 南無妙音自在佛 南無大雲光佛 南無雲自在王佛 南無無緣莊嚴佛 南無過諸魔界佛 南無見無恐懼佛 南無一切德嚴佛 南無妙善住王佛 南無蓮華藏光佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無壞諸煩惱佛 南無妙音自在佛 南無大雲光佛 南無雲自在王佛 南無無緣莊嚴佛 南無過諸魔界佛 南無見無恐懼佛 南無一切德嚴佛 南無妙善住王佛 南無蓮華藏光佛

「從此已上八千五百佛、十二部經、一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此已上八千五百佛、十二部經、一切賢聖。

「南無離畏佛 南無栴檀香佛 南無虛空平等佛 南無無垢雞兜稱佛 南無華莊嚴光明作佛 南無不動作佛 南無善清淨勝佛 南無不可降伏幢佛 南無大奮迅佛 南無廣光明王佛 南無無畏智觀佛 南無功德王光明佛 南無勝一切佛 南無聞聲勝佛 南無伽那伽王光明威德佛 南無寶精進日月光明莊嚴威德黠聲王佛 南無成就一切事佛 南無山峯佛 南無初發心念觀一切疑即斷煩惱佛 南無寶炎佛 南無大聚佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無離畏佛 南無栴檀香佛 南無虛空平等佛 南無無垢雞兜稱佛 南無華莊嚴光明作佛 南無不動作佛 南無善清淨勝佛 南無不可降伏幢佛 南無大奮迅佛 南無廣光明王佛 南無無畏智觀佛 南無功德王光明佛 南無勝一切佛 南無聞聲勝佛 南無伽那伽王光明威德佛 南無寶精進日月光明莊嚴威德黠聲王佛 南無成就一切事佛 南無山峯佛 南無初發心念觀一切疑即斷煩惱佛 南無寶炎佛 南無大聚佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無金剛結界呪經 南無觀世音成佛經 南無智光仙人慈心不食肉經 南無鐵城泥梨經 南無三十五佛名功德經 南無凡人三事愚癡不足經 南無鸚鵡聞四諦經 南無大比丘威儀經 南無調達生身入地獄經 南無佛說護口意經 南無獵師捨家學道經 南無琉璃王入地獄經 南無佛為婆羅門說耕田經 南無離車不放逸經 南無比丘於色厭離經 南無捨諸世務經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無金剛結界呪經 南無觀世音成佛經 南無智光仙人慈心不食肉經 南無鐵城泥梨經 南無三十五佛名功德經 南無凡人三事愚癡不足經 南無鸚鵡聞四諦經 南無大比丘威儀經 南無調達生身入地獄經 南無佛說護口意經 南無獵師捨家學道經 南無琉璃王入地獄經 南無佛為婆羅門說耕田經 南無離車不放逸經 南無比丘於色厭離經 南無捨諸世務經。

「次禮十方諸大菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十方諸大菩薩。

「南無普吉祥威力菩薩 南無青蓮華眼菩薩 南無法印藏菩薩 南無離塵幢菩薩 南無一切佛藏冠菩薩 南無一切化佛光明髻菩薩 南無寂靜光菩薩 南無降魔音菩薩 南無佛幢上菩薩 南無虛空勝菩薩 南無勢力自在王菩薩 南無普照三世覺菩薩 南無功德山威力菩薩 南無無礙眼菩薩 南無普照法界虛空冠菩薩 南無龍王髻菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普吉祥威力菩薩 南無青蓮華眼菩薩 南無法印藏菩薩 南無離塵幢菩薩 南無一切佛藏冠菩薩 南無一切化佛光明髻菩薩 南無寂靜光菩薩 南無降魔音菩薩 南無佛幢上菩薩 南無虛空勝菩薩 南無勢力自在王菩薩 南無普照三世覺菩薩 南無功德山威力菩薩 南無無礙眼菩薩 南無普照法界虛空冠菩薩 南無龍王髻菩薩。

「從此已上八千九百佛、十二部經、一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從此已上八千九百佛、十二部經、一切賢聖。

「南無離垢光菩薩 南無世主音菩薩 南無功德珊瑚上菩薩 南無最勝自在王菩薩 南無法界光明覺菩薩 南無示一切大願音菩薩 南無金剛智威力菩薩 南無普見眼菩薩 南無超出一切世間冠菩薩 南無梵王髻菩薩 南無震一切法海雷音菩薩 南無福德須彌上菩薩 南無地震音菩薩 南無廣大覺菩薩 南無大智居士菩薩 南無善威儀菩薩 南無息一切世間苦安慰音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無離垢光菩薩 南無世主音菩薩 南無功德珊瑚上菩薩 南無最勝自在王菩薩 南無法界光明覺菩薩 南無示一切大願音菩薩 南無金剛智威力菩薩 南無普見眼菩薩 南無超出一切世間冠菩薩 南無梵王髻菩薩 南無震一切法海雷音菩薩 南無福德須彌上菩薩 南無地震音菩薩 南無廣大覺菩薩 南無大智居士菩薩 南無善威儀菩薩 南無息一切世間苦安慰音菩薩

「次禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無奢利弗呾羅尊者 南無沒特伽羅子尊者 南無阿泥樓豆尊者 南無金色飲光尊者 南無末田底迦尊者 南無商那和修尊者 南無優波毱多尊者 南無彌遮迦尊者 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無奢利弗呾羅尊者 南無沒特伽羅子尊者 南無阿泥樓豆尊者 南無金色飲光尊者 南無末田底迦尊者 南無商那和修尊者 南無優波毱多尊者 南無彌遮迦尊者

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「次懺劫盜之業。經中說言：『若物屬他，他所守護，於此物中一草一葉，不與不取，何況盜竊？』但自眾生唯見現在利故，以種種不道而取，致使未來受此殃累。是故，經言：『劫盜之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生，則受牛馬驢騾駱駝等形，以其所有身力血肉償他宿債。若生人中為他奴婢，衣不蔽形，食不充命，貧寒困苦，人理殆盡。』劫盜既有如是苦報，是故，弟子！今日至到稽首歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次懺劫盜之業。經中說言：『若物屬他，他所守護，於此物中一草一葉，不與不取，何況盜竊？』但自眾生唯見現在利故，以種種不道而取，致使未來受此殃累。是故，經言：『劫盜之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生，則受牛馬驢騾駱駝等形，以其所有身力血肉償他宿債。若生人中為他奴婢，衣不蔽形，食不充命，貧寒困苦，人理殆盡。』劫盜既有如是苦報，是故，弟子！今日至到稽首歸依佛。

「南無東方壞諸煩惱佛 南無南方妙音自在佛 南無西方大雲光佛 南無北方雲自在王佛 南無東南方無緣莊嚴佛 南無西南方過諸魔界佛 南無西北方見無恐懼佛 南無東北方一切德嚴佛 南無上方蓮華藏光佛 南無下方妙善住王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方壞諸煩惱佛 南無南方妙音自在佛 南無西方大雲光佛 南無北方雲自在王佛 南無東南方無緣莊嚴佛 南無西南方過諸魔界佛 南無西北方見無恐懼佛 南無東北方一切德嚴佛 南無上方蓮華藏光佛 南無下方妙善住王佛

「如是十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十方盡虛空界一切三寶。

「弟子！自從無始以來至于今日，或盜他財寶興刃強奪，或自怙恃身逼迫而取，或恃公威，或假勢力，高桁大械枉押良，善吞納姦貨栲直為曲，為此因緣，身羅憲網。或任邪治，領他財物，侵公益私，侵私益公，損彼利此，損此利彼，割他自饒，口與心悋。或竊沒租估偷度關稅，匿公稞輸藏隱使役。如是等罪今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子！自從無始以來至于今日，或盜他財寶興刃強奪，或自怙恃身逼迫而取，或恃公威，或假勢力，高桁大械枉押良，善吞納姦貨栲直為曲，為此因緣，身羅憲網。或任邪治，領他財物，侵公益私，侵私益公，損彼利此，損此利彼，割他自饒，口與心悋。或竊沒租估偷度關稅，匿公稞輸藏隱使役。如是等罪今悉懺悔。

「或是佛物、僧物不與而取，或經像物或治塔寺物，或供養常住僧物，或擬招提僧物，或盜取悞用恃勢不還，或自借貸人，或復換貸漏忘，或三寶物混亂雜用，或以眾物、穀米、樵薪、鹽豉、醬醋、菜茹、果實、錢帛、竹木、繒綵、幡蓋、香花、油燭隨情遂意，或自用或與人，或摘佛華果、用僧鬘物，因三寶財私自利己。如是等罪無量無邊，今日慚愧皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或是佛物、僧物不與而取，或經像物或治塔寺物，或供養常住僧物，或擬招提僧物，或盜取悞用恃勢不還，或自借貸人，或復換貸漏忘，或三寶物混亂雜用，或以眾物、穀米、樵薪、鹽豉、醬醋、菜茹、果實、錢帛、竹木、繒綵、幡蓋、香花、油燭隨情遂意，或自用或與人，或摘佛華果、用僧鬘物，因三寶財私自利己。如是等罪無量無邊，今日慚愧皆悉懺悔。

「又復，無始以來至于今日，或作周旋朋友師僧同學父母兄弟六親眷屬，共住同止，百一所須更相欺罔；或於鄉隣比近移籬拓牆侵他地宅，改標易相擄掠田園，因公託私奪人邸店及以屯野。如是等罪，今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始以來至于今日，或作周旋朋友師僧同學父母兄弟六親眷屬，共住同止，百一所須更相欺罔；或於鄉隣比近移籬拓牆侵他地宅，改標易相擄掠田園，因公託私奪人邸店及以屯野。如是等罪，今悉懺悔。

「又復，無始以來，或攻城破邑燒村壞柵，偷賣良民誘他奴婢。或復抂押無罪之人，使其形殂血刃身被徒鎖，家業破散骨肉生離，分張異域生死隔絕。如是等罪無量無邊，今悉至到皆盡懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始以來，或攻城破邑燒村壞柵，偷賣良民誘他奴婢。或復抂押無罪之人，使其形殂血刃身被徒鎖，家業破散骨肉生離，分張異域生死隔絕。如是等罪無量無邊，今悉至到皆盡懺悔。

「又復，無始以來至於今日，或商估博貨邸店市易，輕秤小升減割尺寸，盜竊分銖欺罔圭合，以麁易好以短換長，巧欺百端希望毫利。如是等罪，今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始以來至於今日，或商估博貨邸店市易，輕秤小升減割尺寸，盜竊分銖欺罔圭合，以麁易好以短換長，巧欺百端希望毫利。如是等罪，今悉懺悔。

「又復，無始以來至于今日，穿踰牆壁斷道抄掠，抵捍債息負情違要面欺心口，或非道凌奪鬼神禽獸四生之物，或假託卜相取人財寶，如是乃至以利求利惡求多求無厭無足。如是等罪無量無邊，不可說盡，今日至到向十方佛、尊法、聖眾皆悉懺悔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始以來至于今日，穿踰牆壁斷道抄掠，抵捍債息負情違要面欺心口，或非道凌奪鬼神禽獸四生之物，或假託卜相取人財寶，如是乃至以利求利惡求多求無厭無足。如是等罪無量無邊，不可說盡，今日至到向十方佛、尊法、聖眾皆悉懺悔

「願弟子等，承是懺悔劫盜等罪所生功德，生生世世得如意寶，常雨七珍上妙衣臥，百味甘露，種種湯藥，隨意所須，應念即至。一切眾生無偷奪想，一切皆能少欲知足。不耽不染常樂惠施，行急濟道，頭目髓腦如棄涕唾，迴向滿足檀波羅蜜。懺悔發願已，歸命禮三寶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔劫盜等罪所生功德，生生世世得如意寶，常雨七珍上妙衣臥，百味甘露，種種湯藥，隨意所須，應念即至。一切眾生無偷奪想，一切皆能少欲知足。不耽不染常樂惠施，行急濟道，頭目髓腦如棄涕唾，迴向滿足檀波羅蜜。懺悔發願已，歸命禮三寶。」