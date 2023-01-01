佛說佛名經卷第二十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十九

爾時，喜王菩薩白佛言：「世尊！今此眾中頗有菩薩摩訶薩得是三昧，亦得八萬四千波羅蜜門、諸三昧門、陀羅尼門者不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，喜王菩薩白佛言：「世尊！今此眾中頗有菩薩摩訶薩得是三昧，亦得八萬四千波羅蜜門、諸三昧門、陀羅尼門者不？」

佛告喜王：「今此會中有菩薩大士得是三昧，亦能入八萬四千諸波羅蜜及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩於是賢劫中，皆當得阿耨多羅三藐三菩提；除四如來，於此劫中得成佛已。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王：「今此會中有菩薩大士得是三昧，亦能入八萬四千諸波羅蜜及諸三昧陀羅尼門。此諸菩薩於是賢劫中，皆當得阿耨多羅三藐三菩提；除四如來，於此劫中得成佛已。」

喜王菩薩復白佛言：「唯願加哀當宣此諸菩薩名號，多所饒益安隱世間利諸天人，為護佛法令得久住，為將來菩薩顯示法門，求無上道心不疲懈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 喜王菩薩復白佛言：「唯願加哀當宣此諸菩薩名號，多所饒益安隱世間利諸天人，為護佛法令得久住，為將來菩薩顯示法門，求無上道心不疲懈。」

佛告喜王：「汝今諦聽！善思念之！當為汝說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告喜王：「汝今諦聽！善思念之！當為汝說。」

「唯然，世尊！願樂欲聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「唯然，世尊！願樂欲聞。」

爾時，世尊即以偈說諸佛名字： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊即以偈說諸佛名字：

「南無拘那提佛(為首千佛) 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無彌勒佛 南無師子佛 南無明炎佛 南無牟尼佛 南無妙華佛 南無華氏佛 南無善宿佛 南無導師佛 南無大臂佛 南無大力佛 南無宿王佛 南無修藥佛 南無名相佛 南無大明佛 南無炎肩佛 南無照曜佛 南無日藏佛 南無月氏佛 南無眾炎佛 南無善明佛 南無無憂佛 南無提沙佛 南無明曜佛 南無持鬘佛 南無功德佛 南無示義佛 南無燈曜佛 南無興盛佛 南無藥師佛 南無喜濡佛 南無白毫佛 南無堅固佛 南無福威德佛 南無不可壞佛 南無德相佛 南無羅睺佛 南無眾主佛 南無梵聲佛 南無堅際佛 南無不高佛 南無作明佛 南無大山佛 南無金剛佛 南無將眾佛 南無無畏佛 南無珍寶佛 南無華目佛 南無軍力佛 南無華光佛 南無仁愛佛 南無大威德佛 南無梵王佛 南無無量明佛 南無龍德佛 南無堅步佛 南無不虛見佛 南無精進德佛 南無善守佛 南無歡喜佛 南無不退佛 南無師子相佛 南無勝智佛 南無法氏佛 南無喜王佛 南無妙御佛 南無愛作佛 南無德臂佛 南無喜意佛 南無觀神佛 南無雲音佛 南無善思佛 南無善意佛 南無離垢佛 南無月相佛 南無珠髻佛 南無師子步佛 南無德樹佛 南無觀擇佛 南無慧聚佛 南無安住佛 南無有意佛 南無鴦伽陀佛 南無大名佛 南無威猛佛 南無無量意佛 南無妙色佛 南無多智佛 南無光明佛 南無堅戒佛 南無吉祥佛 南無寶相佛 南無蓮花佛 南無那羅延佛 南無安樂佛 南無智積佛 南無德敬佛 南無梵德佛 南無寶積佛 南無華天佛 南無善思議佛 南無法自在佛 南無名聞意佛 南無樂說聚佛 南無金剛相佛 南無求利佛 南無遊戲佛 南無離闇佛 南無多天佛 南無彌樓相佛 南無眾相佛 南無寶藏佛 南無極高行佛 南無提沙佛 南無珠角佛 南無德讚佛 南無日月明佛 南無日明佛 南無星宿佛 南無師子相佛 南無韋藍王佛 南無福藏佛 南無見有邊佛 南無電明佛 南無金山佛 南無師子德佛 南無勝相佛 南無明讚佛 南無堅精進佛 南無具足讚佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大燈佛 南無世明佛 南無妙音佛 南無持上功德佛 南無離闇佛 南無師子頰佛 南無寶讚佛 南無滅過佛 南無珠明佛 南無人月佛 南無喜見佛 南無莊嚴佛 南無珠明佛 南無山頂佛 南無名相佛 南無法積佛 南無定義佛 南無施願佛 南無定眾佛 南無眾王佛 南無遊步佛 南無安意佛 南無法差別佛 南無上尊佛 南無極高 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無拘那提佛(為首千佛) 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無釋迦牟尼佛 南無彌勒佛 南無師子佛 南無明炎佛 南無牟尼佛 南無妙華佛 南無華氏佛 南無善宿佛 南無導師佛 南無大臂佛 南無大力佛 南無宿王佛 南無修藥佛 南無名相佛 南無大明佛 南無炎肩佛 南無照曜佛 南無日藏佛 南無月氏佛 南無眾炎佛 南無善明佛 南無無憂佛 南無提沙佛 南無明曜佛 南無持鬘佛 南無功德佛 南無示義佛 南無燈曜佛 南無興盛佛 南無藥師佛 南無喜濡佛 南無白毫佛 南無堅固佛 南無福威德佛 南無不可壞佛 南無德相佛 南無羅睺佛 南無眾主佛 南無梵聲佛 南無堅際佛 南無不高佛 南無作明佛 南無大山佛 南無金剛佛 南無將眾佛 南無無畏佛 南無珍寶佛 南無華目佛 南無軍力佛 南無華光佛 南無仁愛佛 南無大威德佛 南無梵王佛 南無無量明佛 南無龍德佛 南無堅步佛 南無不虛見佛 南無精進德佛 南無善守佛 南無歡喜佛 南無不退佛 南無師子相佛 南無勝智佛 南無法氏佛 南無喜王佛 南無妙御佛 南無愛作佛 南無德臂佛 南無喜意佛 南無觀神佛 南無雲音佛 南無善思佛 南無善意佛 南無離垢佛 南無月相佛 南無珠髻佛 南無師子步佛 南無德樹佛 南無觀擇佛 南無慧聚佛 南無安住佛 南無有意佛 南無鴦伽陀佛 南無大名佛 南無威猛佛 南無無量意佛 南無妙色佛 南無多智佛 南無光明佛 南無堅戒佛 南無吉祥佛 南無寶相佛 南無蓮花佛 南無那羅延佛 南無安樂佛 南無智積佛 南無德敬佛 南無梵德佛 南無寶積佛 南無華天佛 南無善思議佛 南無法自在佛 南無名聞意佛 南無樂說聚佛 南無金剛相佛 南無求利佛 南無遊戲佛 南無離闇佛 南無多天佛 南無彌樓相佛 南無眾相佛 南無寶藏佛 南無極高行佛 南無提沙佛 南無珠角佛 南無德讚佛 南無日月明佛 南無日明佛 南無星宿佛 南無師子相佛 南無韋藍王佛 南無福藏佛 南無見有邊佛 南無電明佛 南無金山佛 南無師子德佛 南無勝相佛 南無明讚佛 南無堅精進佛 南無具足讚佛 南無離畏佛 南無應天佛 南無大燈佛 南無世明佛 南無妙音佛 南無持上功德佛 南無離闇佛 南無師子頰佛 南無寶讚佛 南無滅過佛 南無珠明佛 南無人月佛 南無喜見佛 南無莊嚴佛 南無珠明佛 南無山頂佛 南無名相佛 南無法積佛 南無定義佛 南無施願佛 南無定眾佛 南無眾王佛 南無遊步佛 南無安意佛 南無法差別佛 南無上尊佛 南無極高

德佛 南無上師子音佛 南無樂戲佛 南無龍明佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無大名佛 南無天力佛 南無德鬘佛 南無龍手佛 南無善行意佛 南無自莊嚴佛 南無智勝佛 南無無量月佛 南無寶語佛 南無日明佛 南無定意佛 南無無量形佛 南無照明佛 南無寶相佛 南無斷疑佛 南無善明佛 南無不虛步佛 南無覺悟佛 南無華相佛 南無山主王佛 南無大威德佛 南無遍見佛 南無無量名佛 南無住義佛 南無寶天佛 南無滿意佛 南無上讚佛 南無無垢佛 南無無憂佛 南無梵天佛 南無華相佛 南無身差別佛 南無法明佛 南無盡見佛 南無德淨佛 南無月面佛 南無寶燈佛 南無寶相佛 南無上名佛 南無作名佛 南無無量音佛 南無違藍佛 南無師子身佛 南無明意佛 南無無能勝佛 南無功德品佛 南無月相佛 南無得勢佛 南無無邊行佛 南無開華佛 南無淨垢佛 南無一切義佛 南無勇力佛 南無富足佛 南無福德佛 南無隨時佛 南無廣意佛 南無功德敬佛 南無善寂滅佛 南無財天佛 南無淨斷疑佛 南無無量持佛 南無妙樂佛 南無不負佛 南無無住佛 南無得叉迦佛 南無眾首佛 南無世光佛 南無多德佛 南無弗沙佛 南無無邊威德佛 南無義意佛 南無藥王佛 南無斷惡佛 南無無熱佛 南無善調佛 南無名德佛 南無華德佛 南無勇得佛 南無金剛軍佛 南無大德佛 南無寂滅意佛 南無香象佛 南無那羅延佛 南無善住佛 南無無所負佛 南無月相佛 南無電相佛 南無恭敬佛 南無威德守佛 南無智日佛 南無上利佛 南無須彌頂佛 南無治怨賊佛 南無蓮華佛 南無應讚佛 南無知次佛 南無離憍佛 南無那羅延佛 南無常樂佛 南無不少國佛 南無天名佛 南無見有邊佛 南無甚良佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子相佛 南無樂禪佛 南無無所少佛 南無遊戲佛 南無德寶佛 南無應名稱佛 南無華身佛 南無大音聲佛 南無辯才讚佛 南無金剛珠佛 南無無量壽佛 南無珠莊嚴佛 南無大王佛 南無德高德佛 南無高名佛 南無百光佛 南無喜悅佛 南無龍步佛 南無意願佛 南無寶月佛 南無滅已佛 南無喜王佛 南無調御佛 南無喜自在佛 南無寶髻佛 南無離畏佛 南無善滅佛 南無梵命佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無淨名佛 南無威德寂滅佛 南無愛相佛 南無多天佛 南無須炎摩佛 南無天愛佛 南無寶眾佛 南無寶步佛 南無師子分佛 南無極高行佛 南無人王佛 南無善意佛 南無世名佛 南無寶威德佛 南無德乘佛 南無覺 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 德佛 南無上師子音佛 南無樂戲佛 南無龍明佛 南無華山佛 南無龍喜佛 南無香自在佛 南無大名佛 南無天力佛 南無德鬘佛 南無龍手佛 南無善行意佛 南無自莊嚴佛 南無智勝佛 南無無量月佛 南無寶語佛 南無日明佛 南無定意佛 南無無量形佛 南無照明佛 南無寶相佛 南無斷疑佛 南無善明佛 南無不虛步佛 南無覺悟佛 南無華相佛 南無山主王佛 南無大威德佛 南無遍見佛 南無無量名佛 南無住義佛 南無寶天佛 南無滿意佛 南無上讚佛 南無無垢佛 南無無憂佛 南無梵天佛 南無華相佛 南無身差別佛 南無法明佛 南無盡見佛 南無德淨佛 南無月面佛 南無寶燈佛 南無寶相佛 南無上名佛 南無作名佛 南無無量音佛 南無違藍佛 南無師子身佛 南無明意佛 南無無能勝佛 南無功德品佛 南無月相佛 南無得勢佛 南無無邊行佛 南無開華佛 南無淨垢佛 南無一切義佛 南無勇力佛 南無富足佛 南無福德佛 南無隨時佛 南無廣意佛 南無功德敬佛 南無善寂滅佛 南無財天佛 南無淨斷疑佛 南無無量持佛 南無妙樂佛 南無不負佛 南無無住佛 南無得叉迦佛 南無眾首佛 南無世光佛 南無多德佛 南無弗沙佛 南無無邊威德佛 南無義意佛 南無藥王佛 南無斷惡佛 南無無熱佛 南無善調佛 南無名德佛 南無華德佛 南無勇得佛 南無金剛軍佛 南無大德佛 南無寂滅意佛 南無香象佛 南無那羅延佛 南無善住佛 南無無所負佛 南無月相佛 南無電相佛 南無恭敬佛 南無威德守佛 南無智日佛 南無上利佛 南無須彌頂佛 南無治怨賊佛 南無蓮華佛 南無應讚佛 南無知次佛 南無離憍佛 南無那羅延佛 南無常樂佛 南無不少國佛 南無天名佛 南無見有邊佛 南無甚良佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子相佛 南無樂禪佛 南無無所少佛 南無遊戲佛 南無德寶佛 南無應名稱佛 南無華身佛 南無大音聲佛 南無辯才讚佛 南無金剛珠佛 南無無量壽佛 南無珠莊嚴佛 南無大王佛 南無德高德佛 南無高名佛 南無百光佛 南無喜悅佛 南無龍步佛 南無意願佛 南無寶月佛 南無滅已佛 南無喜王佛 南無調御佛 南無喜自在佛 南無寶髻佛 南無離畏佛 南無善滅佛 南無梵命佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無淨名佛 南無威德寂滅佛 南無愛相佛 南無多天佛 南無須炎摩佛 南無天愛佛 南無寶眾佛 南無寶步佛 南無師子分佛 南無極高行佛 南無人王佛 南無善意佛 南無世名佛 南無寶威德佛 南無德乘佛 南無覺

相佛 南無喜莊嚴佛 南無示濟佛 南無香象佛 南無眾炎佛 南無慈相佛 南無妙香佛 南無堅鎧佛 南無威德猛佛 南無珠鎧佛 南無仁賢佛 南無善逝月佛 南無梵自在佛 南無師子月佛 南無福威德佛 南無正生佛 南無無勝法佛 南無月觀佛 南無寶名佛 南無大精進佛 南無山光佛 南無德聚佛 南無供養名佛 南無法讚佛 南無施名佛 南無電德佛 南無寶語佛 南無求命佛 南無善戒佛 南無善眾佛 南無定意佛 南無破有闇佛 南無喜勝佛 南無師子光佛 南無照明佛 南無上名佛 南無利慧佛 南無珠月佛 南無威光佛 南無不破論佛 南無光明佛 南無珠論佛 南無世師佛 南無吉手佛 南無善月佛 南無寶炎佛 南無羅睺守佛 南無樂菩薩佛 南無無光佛 南無至寂滅佛 南無世最妙佛 南無無憂佛 南無十勢力佛 南無喜力佛 南無德勢力佛 南無得勢佛 南無大勢士佛 南無功德藏佛 南無真行佛 南無上安佛 南無提沙佛 南無火光佛 南無電明佛 南無廣德佛 南無珍寶佛 南無福德明佛 南無造鎧佛 南無成手佛 南無善華佛 南無集寶佛 南無大海佛 南無持地佛 南無義意佛 南無善思惟佛 南無德輪佛 南無寶火佛 南無利益佛 南無世月佛 南無美音佛 南無梵相佛 南無眾師首佛 南無師子行佛 南無難陀佛 南無應供佛 南無明威德佛 南無大光佛 南無寶名佛 南無眾清淨佛 南無無邊名佛 南無不虛光佛 南無聖天佛 南無智王佛 南無金剛眾佛 南無善障佛 南無建慈佛 南無華國佛 南無法意佛 南無風行佛 南無善思惟佛 南無多明佛 南無蜜眾佛 南無功德守佛 南無利意佛 南無無懼佛 南無堅觀佛 南無住法佛 南無珠足佛 南無解脫德佛 南無妙身佛 南無善意佛 南無普德佛 南無妙智佛 南無梵財佛 南無寶音佛 南無正智佛 南無力得佛 南無師子音佛 南無花相佛 南無智積佛 南無華齒佛 南無功德藏佛 南無名寶佛 南無希有名佛 南無上戒佛 南無無畏佛 南無日月佛 南無梵壽佛 南無一切天佛 南無樂智佛 南無寶天佛 南無珠藏佛 南無德流布佛 南無智王佛 南無無縛佛 南無堅法佛 南無天德佛 南無梵牟尼佛 南無安祥行佛 南無勤精進佛 南無炎肩佛 南無大威德佛 南無瞻蔔花佛 南無歡喜佛 南無善眾佛 南無帝幢佛 南無大愛佛 南無須蔓色佛 南無眾妙佛 南無可樂佛 南無勢力行佛 南無善定義佛 南無牛王佛 南無妙臂佛 南無大車佛 南無滿願佛 南無德光佛 南無寶音佛 南無金剛軍佛 南無富貴佛 南無師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相佛 南無喜莊嚴佛 南無示濟佛 南無香象佛 南無眾炎佛 南無慈相佛 南無妙香佛 南無堅鎧佛 南無威德猛佛 南無珠鎧佛 南無仁賢佛 南無善逝月佛 南無梵自在佛 南無師子月佛 南無福威德佛 南無正生佛 南無無勝法佛 南無月觀佛 南無寶名佛 南無大精進佛 南無山光佛 南無德聚佛 南無供養名佛 南無法讚佛 南無施名佛 南無電德佛 南無寶語佛 南無求命佛 南無善戒佛 南無善眾佛 南無定意佛 南無破有闇佛 南無喜勝佛 南無師子光佛 南無照明佛 南無上名佛 南無利慧佛 南無珠月佛 南無威光佛 南無不破論佛 南無光明佛 南無珠論佛 南無世師佛 南無吉手佛 南無善月佛 南無寶炎佛 南無羅睺守佛 南無樂菩薩佛 南無無光佛 南無至寂滅佛 南無世最妙佛 南無無憂佛 南無十勢力佛 南無喜力佛 南無德勢力佛 南無得勢佛 南無大勢士佛 南無功德藏佛 南無真行佛 南無上安佛 南無提沙佛 南無火光佛 南無電明佛 南無廣德佛 南無珍寶佛 南無福德明佛 南無造鎧佛 南無成手佛 南無善華佛 南無集寶佛 南無大海佛 南無持地佛 南無義意佛 南無善思惟佛 南無德輪佛 南無寶火佛 南無利益佛 南無世月佛 南無美音佛 南無梵相佛 南無眾師首佛 南無師子行佛 南無難陀佛 南無應供佛 南無明威德佛 南無大光佛 南無寶名佛 南無眾清淨佛 南無無邊名佛 南無不虛光佛 南無聖天佛 南無智王佛 南無金剛眾佛 南無善障佛 南無建慈佛 南無華國佛 南無法意佛 南無風行佛 南無善思惟佛 南無多明佛 南無蜜眾佛 南無功德守佛 南無利意佛 南無無懼佛 南無堅觀佛 南無住法佛 南無珠足佛 南無解脫德佛 南無妙身佛 南無善意佛 南無普德佛 南無妙智佛 南無梵財佛 南無寶音佛 南無正智佛 南無力得佛 南無師子音佛 南無花相佛 南無智積佛 南無華齒佛 南無功德藏佛 南無名寶佛 南無希有名佛 南無上戒佛 南無無畏佛 南無日月佛 南無梵壽佛 南無一切天佛 南無樂智佛 南無寶天佛 南無珠藏佛 南無德流布佛 南無智王佛 南無無縛佛 南無堅法佛 南無天德佛 南無梵牟尼佛 南無安祥行佛 南無勤精進佛 南無炎肩佛 南無大威德佛 南無瞻蔔花佛 南無歡喜佛 南無善眾佛 南無帝幢佛 南無大愛佛 南無須蔓色佛 南無眾妙佛 南無可樂佛 南無勢力行佛 南無善定義佛 南無牛王佛 南無妙臂佛 南無大車佛 南無滿願佛 南無德光佛 南無寶音佛 南無金剛軍佛 南無富貴佛 南無師

子力佛 南無淨目佛 南無迦葉佛 南無淨意佛 南無知次第佛 南無猛威德佛 南無大光明佛 南無日光曜佛 南無淨藏佛 南無分別威佛 南無無損佛 南無月光佛 南無密口佛 南無持明佛 南無善寂行佛 南無不動佛 南無大讚佛 南無德法佛 南無嚴土佛 南無莊嚴王佛 南無高出佛 南無炎熾佛 南無華德佛 南無寶嚴佛 南無上善佛 南無寶上佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 子力佛 南無淨目佛 南無迦葉佛 南無淨意佛 南無知次第佛 南無猛威德佛 南無大光明佛 南無日光曜佛 南無淨藏佛 南無分別威佛 南無無損佛 南無月光佛 南無密口佛 南無持明佛 南無善寂行佛 南無不動佛 南無大讚佛 南無德法佛 南無嚴土佛 南無莊嚴王佛 南無高出佛 南無炎熾佛 南無華德佛 南無寶嚴佛 南無上善佛 南無寶上佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！敬請十方諸佛、十二部經、一切賢聖、天龍八部、法界眾生、現前大眾等證知。弟子！自從無始已來，所造眾罪無量無邊，今日至心發露懺悔歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！敬請十方諸佛、十二部經、一切賢聖、天龍八部、法界眾生、現前大眾等證知。弟子！自從無始已來，所造眾罪無量無邊，今日至心發露懺悔歸依佛。

「南無東方作戒王佛 南無南方最勇躍佛 南無西方無礙稱佛 南無北方龍華德佛 南無東南方無邊自在力佛 南無西南方珍寶自在佛 南無西北方蓮華自在佛 南無東北方彌樓乾那佛 南無下方建立精進佛 南無上方瑠璃光最豐佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方作戒王佛 南無南方最勇躍佛 南無西方無礙稱佛 南無北方龍華德佛 南無東南方無邊自在力佛 南無西南方珍寶自在佛 南無西北方蓮華自在佛 南無東北方彌樓乾那佛 南無下方建立精進佛 南無上方瑠璃光最豐佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始劫來乃至今身，殺害一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；偷盜一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生物，不可知數；於一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生上起邪心，不可知數；妄語欺誑一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；綺語調弄一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；惡口罵辱誹謗毀訾一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；兩舌鬪亂破壞一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；或破五戒、八戒、十戒、十善戒、二百五十戒、五百戒、菩薩三聚戒、十無盡戒，乃至一切戒及一切威儀戒等，自作教他見作隨喜不可知數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始劫來乃至今身，殺害一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；偷盜一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生物，不可知數；於一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生上起邪心，不可知數；妄語欺誑一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；綺語調弄一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；惡口罵辱誹謗毀訾一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；兩舌鬪亂破壞一切三寶、師、僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生，不可知數；或破五戒、八戒、十戒、十善戒、二百五十戒、五百戒、菩薩三聚戒、十無盡戒，乃至一切戒及一切威儀戒等，自作教他見作隨喜不可知數。

「如是等眾罪，亦如十方大地無邊微塵無數，我等作罪亦無邊無數，虛空無邊我等作罪亦復無邊，方便無邊我等作罪亦復無邊，法性無邊我等作罪亦復無邊，法界無邊我等作罪亦復無邊，眾生無邊我等劫奪殺害亦復無邊，三寶無邊我等侵損亦復無邊戒品無邊，我等毀犯亦復無邊。如是等罪，上至諸菩薩下至聲聞緣覺所不能知，唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於三寶前法界眾生前，發露懺悔不敢覆藏，唯願十方三寶法界眾生聽我懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等眾罪，亦如十方大地無邊微塵無數，我等作罪亦無邊無數，虛空無邊我等作罪亦復無邊，方便無邊我等作罪亦復無邊，法性無邊我等作罪亦復無邊，法界無邊我等作罪亦復無邊，眾生無邊我等劫奪殺害亦復無邊，三寶無邊我等侵損亦復無邊戒品無邊，我等毀犯亦復無邊。如是等罪，上至諸菩薩下至聲聞緣覺所不能知，唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於三寶前法界眾生前，發露懺悔不敢覆藏，唯願十方三寶法界眾生聽我懺悔。

「弟子等！從無始劫來所有眾惡，以是因緣生大憂苦，貧窮困乏愁熱驚懼，怖畏惡業心常怯劣，在在處處暫無歡樂。十方現在大悲世尊，能除眾生一切怖畏，願受我等誠心懺悔，過去諸惡今悉悔過，現在作業誠心發露。所未作者，更不敢作已，作之業不敢覆藏，身業三種口業有四意三業行今悉懺悔。生死嶮難種種婬欲愚煩惱難，如是諸難今悉懺悔。心輕躁難，近惡友難，三有嶮難，及三毒難，遇無難難值好時難，修功德難，值佛亦難。如是諸難，今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始劫來所有眾惡，以是因緣生大憂苦，貧窮困乏愁熱驚懼，怖畏惡業心常怯劣，在在處處暫無歡樂。十方現在大悲世尊，能除眾生一切怖畏，願受我等誠心懺悔，過去諸惡今悉悔過，現在作業誠心發露。所未作者，更不敢作已，作之業不敢覆藏，身業三種口業有四意三業行今悉懺悔。生死嶮難種種婬欲愚煩惱難，如是諸難今悉懺悔。心輕躁難，近惡友難，三有嶮難，及三毒難，遇無難難值好時難，修功德難，值佛亦難。如是諸難，今悉懺悔。

「弟子等！今者為諸眾生及自己身，十方佛前歸命懺悔。一切眾生無量劫來，不識諸佛及父母恩，不解善法造作眾惡，自恃種性及諸財寶，盛年放逸作諸惡行，心念不善口作惡業，隨心所造不見其過。凡夫愚行無知闇覆，親近惡友煩惱亂心，五欲因緣心生忿恚，不知厭足故作眾惡，親近非聖因生慳嫉，貧窮因緣姦諂作惡，繫屬於他常有怖畏，不得自在而造諸惡，貪欲恚癡撓動其心，渴愛所逼造作諸惡，依因衣食及以女色諸結惱熱，愛他男子染着其心。或於牛馬驢騾羊一切禽獸諸色異類而生女想，不依佛行造作諸惡，身口意業所集三業，如是眾罪無量無邊今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今者為諸眾生及自己身，十方佛前歸命懺悔。一切眾生無量劫來，不識諸佛及父母恩，不解善法造作眾惡，自恃種性及諸財寶，盛年放逸作諸惡行，心念不善口作惡業，隨心所造不見其過。凡夫愚行無知闇覆，親近惡友煩惱亂心，五欲因緣心生忿恚，不知厭足故作眾惡，親近非聖因生慳嫉，貧窮因緣姦諂作惡，繫屬於他常有怖畏，不得自在而造諸惡，貪欲恚癡撓動其心，渴愛所逼造作諸惡，依因衣食及以女色諸結惱熱，愛他男子染着其心。或於牛馬驢騾羊一切禽獸諸色異類而生女想，不依佛行造作諸惡，身口意業所集三業，如是眾罪無量無邊今悉懺悔。

「弟子等！自從無始已來至于今日，或不恭敬佛法聖僧，如是眾罪今悉懺悔。或不恭敬緣覺菩薩，如是眾罪今悉懺悔。以無智故誹謗正法，不知恭敬父母尊長，愚惑所覆憍慢放逸，因貪瞋癡造作諸惡，如是眾罪今悉懺悔。好樂飲酒不知止極，或以酒與眾僧與持戒人與比丘尼，若滅心人若禪定人，如是等罪無量無邊，今日運心歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，或不恭敬佛法聖僧，如是眾罪今悉懺悔。或不恭敬緣覺菩薩，如是眾罪今悉懺悔。以無智故誹謗正法，不知恭敬父母尊長，愚惑所覆憍慢放逸，因貪瞋癡造作諸惡，如是眾罪今悉懺悔。好樂飲酒不知止極，或以酒與眾僧與持戒人與比丘尼，若滅心人若禪定人，如是等罪無量無邊，今日運心歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世永捨胎藏形，隨心願往生獲六神通力，救攝諸苦眾，虛空法界盡我願亦如是，地獄餓鬼一切眾生貧窮困厄，及諸有苦煩惱所逼，如是等苦悉令除滅。又願，弟子！承是懺悔所成功德，願離於生死到大智岸，轉無上輪微妙清淨，諸所願求成就具足。又願盲者得視，聾者得聽，瘂者能言，裸者得衣，貧窮乏者則得寶藏，倉庫盈溢無所乏少，一切皆受安隱快樂，乃至無有一人受苦。又願眾生慈心相向佛眼相看，形貌端嚴人所喜見，上妙色像莊嚴其身，為菩提眷屬作真善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世永捨胎藏形，隨心願往生獲六神通力，救攝諸苦眾，虛空法界盡我願亦如是，地獄餓鬼一切眾生貧窮困厄，及諸有苦煩惱所逼，如是等苦悉令除滅。又願，弟子！承是懺悔所成功德，願離於生死到大智岸，轉無上輪微妙清淨，諸所願求成就具足。又願盲者得視，聾者得聽，瘂者能言，裸者得衣，貧窮乏者則得寶藏，倉庫盈溢無所乏少，一切皆受安隱快樂，乃至無有一人受苦。又願眾生慈心相向佛眼相看，形貌端嚴人所喜見，上妙色像莊嚴其身，為菩提眷屬作真善知識。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一飛火叫喚分頭地獄。其地獄縱廣六十由旬，周匝鐵城鐵網覆上，其中鐵鏘銐如鋒釯，猛風吹火烟焰赫奕來燒罪人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一飛火叫喚分頭地獄。其地獄縱廣六十由旬，周匝鐵城鐵網覆上，其中鐵鏘銐如鋒釯，猛風吹火烟焰赫奕來燒罪人。

爾時，東門之中有三萬六千罪人，唱如是言：「我今何罪來入此處？」馬頭羅剎手捉鐵棒望背而打，罪人前入以脚蹴之，罪人狼䠙步步而倒，鐵鏘下刺飛火焚燒，或從眼然或從口出。罪人叫喚東西而走，直欲東走飛火逆燒，復欲西馳火還燒面。馬頭羅剎以手撮罪人頭髮兩手擿之，皮毛皆脫身骨俱碎，乃有餓狗來食其肉，復有餓鬼來飲其血。一日一夜受罪萬端，求生不得求死不得，經千萬劫受報不了，後若得出常作畜生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東門之中有三萬六千罪人，唱如是言：「我今何罪來入此處？」馬頭羅剎手捉鐵棒望背而打，罪人前入以脚蹴之，罪人狼䠙步步而倒，鐵鏘下刺飛火焚燒，或從眼然或從口出。罪人叫喚東西而走，直欲東走飛火逆燒，復欲西馳火還燒面。馬頭羅剎以手撮罪人頭髮兩手擿之，皮毛皆脫身骨俱碎，乃有餓狗來食其肉，復有餓鬼來飲其血。一日一夜受罪萬端，求生不得求死不得，經千萬劫受報不了，後若得出常作畜生。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸人等，何罪所致入於其中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸人等，何罪所致入於其中？」

馬頭羅剎答曰：「此諸罪人受佛禁戒而不守持，拔諸禽獸之毛損傷一切品類不曾恩念，所被擒捉之者心神飛颺馳魂走魄，痛切不堪酸楚難忍。而諸人等爛拔毛羽將為快樂，都無慈心亦無慚愧，以是罪故墮此地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸罪人受佛禁戒而不守持，拔諸禽獸之毛損傷一切品類不曾恩念，所被擒捉之者心神飛颺馳魂走魄，痛切不堪酸楚難忍。而諸人等爛拔毛羽將為快樂，都無慈心亦無慚愧，以是罪故墮此地獄。」

寶達菩薩聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩聞之，悲泣而去。