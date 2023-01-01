佛說佛名經卷第二十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十八

「南無普光明佛 南無功德多寶海王佛 南無不空功德佛 南無照一切處佛 南無妙鼓聲佛 南無法自在佛 南無普見佛 南無大炎聚佛 南無光明幢佛 南無智雞兜佛 南無娑羅胎佛 南無寶尸棄佛 南無波頭摩藏佛 南無一切勝佛 南無娑伽羅佛 南無波頭摩藏佛 南無娑羅自在王佛 南無華淨佛 南無稱勝佛 南無見實佛 南無智彌留佛 南無龍德佛 南無勝行佛 南無星宿佛 南無大莊嚴佛 南無光明王佛 南無能人佛 南無自在王佛 南無日面佛 南無善意佛 南無龍勝佛 南無弗沙佛 南無藥王佛 南無師子山佛 南無住持勝功德佛 南無飲甘露佛 南無放炎佛 南無妙山佛 南無護世間供養佛 南無多伽羅尸棄佛 南無難勝佛 南無大燈佛 南無波頭摩上佛 南無法幢佛 南無能然燈佛 南無難勝智佛 南無難可意佛 南無真聲佛 南無妙聲佛 南無娑羅步佛 南無寶炎佛 南無愛見佛 南無須彌劫佛 南無栴檀光佛 南無日光佛 南無藥樹勝佛 南無淨覺佛 南無記莂佛 南無愛作佛 南無作無畏佛 南無波頭摩寶香佛 南無勝德佛 南無無垢佛 南無淨照佛 南無無煩惱佛 南無善來佛 南無善光佛 南無金色佛 南無能作光明佛 南無清淨佛 南無得脫佛 南無迦陵頻伽聲佛 南無能與法佛 南無善護諸門佛 南無得意佛 南無離愛佛 南無未生寶佛 南無善護諸根佛 南無梵聲佛 南無勝聲佛 南無妙聲佛 南無大慧佛 南無無諸濁佛 南無不可動佛 南無樂解脫佛 南無勝二足佛 南無具足一切功德莊嚴佛 南無相好莊嚴佛 南無拘牟陀語佛 南無不可降伏語佛 南無常相應語佛 南無梵聲安隱眾生佛 南無娑羅華佛 南無金枝花佛 南無拘牟陀相佛 南無妙頂佛 南無大牟尼佛 南無一切法到彼岸佛 南無無染佛 南無不散心佛 南無荷吒伽色佛 南無善寂成就佛 南無賒頭羅步佛 南無清淨手佛 南無常來佛 南無畢竟成就大悲佛 南無成就堅佛 南無常行成就佛 南無離諍濁佛 南無清淨功德相佛 南無不泣牟尼羅佛 南無勝藏佛 南無般若齊佛 南無般若寶畢竟佛 南無滿足意佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無大炎積佛 南無無邊寶佛 南無淨勝天佛 南無內外淨佛 南無寂諸根佛 南無最燈佛 南無成就不可思惟願娑羅王佛 南無師子意佛 南無降伏力佛 南無住持速行佛 南無放光明王佛 南無毘頭奚吼佛 南無無念覺法王佛 南無佛國土莊嚴身佛 南無智根本華幢佛 南無化稱佛 南無一切色摩尼藏佛 南無法藏自在佛 南無法獻婆婆羅佛 南無無邊寶功德藏佛 南無淨華聲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普光明佛 南無功德多寶海王佛 南無不空功德佛 南無照一切處佛 南無妙鼓聲佛 南無法自在佛 南無普見佛 南無大炎聚佛 南無光明幢佛 南無智雞兜佛 南無娑羅胎佛 南無寶尸棄佛 南無波頭摩藏佛 南無一切勝佛 南無娑伽羅佛 南無波頭摩藏佛 南無娑羅自在王佛 南無華淨佛 南無稱勝佛 南無見實佛 南無智彌留佛 南無龍德佛 南無勝行佛 南無星宿佛 南無大莊嚴佛 南無光明王佛 南無能人佛 南無自在王佛 南無日面佛 南無善意佛 南無龍勝佛 南無弗沙佛 南無藥王佛 南無師子山佛 南無住持勝功德佛 南無飲甘露佛 南無放炎佛 南無妙山佛 南無護世間供養佛 南無多伽羅尸棄佛 南無難勝佛 南無大燈佛 南無波頭摩上佛 南無法幢佛 南無能然燈佛 南無難勝智佛 南無難可意佛 南無真聲佛 南無妙聲佛 南無娑羅步佛 南無寶炎佛 南無愛見佛 南無須彌劫佛 南無栴檀光佛 南無日光佛 南無藥樹勝佛 南無淨覺佛 南無記莂佛 南無愛作佛 南無作無畏佛 南無波頭摩寶香佛 南無勝德佛 南無無垢佛 南無淨照佛 南無無煩惱佛 南無善來佛 南無善光佛 南無金色佛 南無能作光明佛 南無清淨佛 南無得脫佛 南無迦陵頻伽聲佛 南無能與法佛 南無善護諸門佛 南無得意佛 南無離愛佛 南無未生寶佛 南無善護諸根佛 南無梵聲佛 南無勝聲佛 南無妙聲佛 南無大慧佛 南無無諸濁佛 南無不可動佛 南無樂解脫佛 南無勝二足佛 南無具足一切功德莊嚴佛 南無相好莊嚴佛 南無拘牟陀語佛 南無不可降伏語佛 南無常相應語佛 南無梵聲安隱眾生佛 南無娑羅華佛 南無金枝花佛 南無拘牟陀相佛 南無妙頂佛 南無大牟尼佛 南無一切法到彼岸佛 南無無染佛 南無不散心佛 南無荷吒伽色佛 南無善寂成就佛 南無賒頭羅步佛 南無清淨手佛 南無常來佛 南無畢竟成就大悲佛 南無成就堅佛 南無常行成就佛 南無離諍濁佛 南無清淨功德相佛 南無不泣牟尼羅佛 南無勝藏佛 南無般若齊佛 南無般若寶畢竟佛 南無滿足意佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無大炎積佛 南無無邊寶佛 南無淨勝天佛 南無內外淨佛 南無寂諸根佛 南無最燈佛 南無成就不可思惟願娑羅王佛 南無師子意佛 南無降伏力佛 南無住持速行佛 南無放光明王佛 南無毘頭奚吼佛 南無無念覺法王佛 南無佛國土莊嚴身佛 南無智根本華幢佛 南無化稱佛 南無一切色摩尼藏佛 南無法藏自在佛 南無法獻婆婆羅佛 南無無邊寶功德藏佛 南無淨華聲

佛 南無大法王鉤修摩勝佛 南無一切無盡藏佛 南無功德山藏佛 南無星宿山藏佛 南無虛空智山佛 南無智力天王佛 南無無障礙海隨順智佛 南無無邊覺海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無心意奮迅王佛 南無自清淨智佛 南無智自在法王佛 南無差別去佛 南無自在見佛 南無隨順香見法滿佛 南無龍月佛 南無因陀羅波羅無障礙王佛 南無智雞兜佛 南無智燈佛 南無大光明照佛 南無不可勝佛 南無照境佛 南無銀雞兜幢蓋佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶藏佛 南無大娑伽羅佛 南無十力差別佛 南無降伏魔佛 南無降伏貪佛 南無降伏瞋佛 南無降伏癡佛 南無降伏憍慢佛 南無降伏瞋恨垢佛 南無法清淨得名佛 南無業勝得名佛 南無如意清淨得名佛 南無起施得名佛 南無起清淨戒名得佛 南無起忍辱成就得名佛 南無起精進得名佛 南無起禪得名佛 南無起般若得名佛 南無成就施不可思議佛 南無成就戒不可思議佛 南無成就忍辱不可思議佛 南無成就精進不可思議佛 南無成就禪那不可思議佛 南無成就般若不可思議佛 南無行成就得名佛 南無成就陀羅尼清淨得名佛 南無陀羅尼色清淨得名佛 南無陀羅尼施清淨得名佛 南無空無我自在得名佛 南無空行自在得名佛 南無眼陀羅尼自在佛 南無耳陀羅尼自在佛 南無鼻陀羅尼自在佛 南無舌陀羅尼自在佛 南無身陀羅尼自在佛 南無意陀羅尼自在佛 南無色陀羅尼自在佛 南無聲陀羅尼自在佛 南無香陀羅尼自在佛 南無味陀羅尼自在佛 南無法陀羅尼自在佛 南無觸陀羅尼自在佛 南無地陀羅尼自在佛 南無水陀羅尼自在佛 南無火陀羅尼自在佛 南無風陀羅尼自在佛 南無苦自在佛 南無集自在佛 南無滅自在佛 南無道自在佛 南無陰自在佛 南無界自在佛 南無入自在佛 南無三世自在佛 南無陀羅尼華自在佛 南無吉光明佛 南無香燈衣自在光明佛 南無法幢佛 南無師子聲佛 南無照藏佛 南無法明敷身佛 南無一切通光佛 南無月智佛 南無妙勝佛 南無賢勝佛 南無普滿佛 南無普賢佛 南無那羅延王佛 南無成就一切義佛 南無住持威德佛 南無無畏觀佛 南無如是等過去未來現在無量無邊諸佛 南無十千同名滿足佛 南無三萬同名能聖佛 南無二千同名拘隣佛 南無十八億同名實體法式佛 南無十八億同名日月燈佛 南無千五百同名大威德佛 南無一萬五千同名歡喜佛 南無八萬四千同名龍王佛 南無一萬五千同名日佛 南無一萬八千同名娑羅王佛 南無一萬八千同名因陀羅幢佛 南無八千同名善光佛 南無八百同 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無大法王鉤修摩勝佛 南無一切無盡藏佛 南無功德山藏佛 南無星宿山藏佛 南無虛空智山佛 南無智力天王佛 南無無障礙海隨順智佛 南無無邊覺海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無心意奮迅王佛 南無自清淨智佛 南無智自在法王佛 南無差別去佛 南無自在見佛 南無隨順香見法滿佛 南無龍月佛 南無因陀羅波羅無障礙王佛 南無智雞兜佛 南無智燈佛 南無大光明照佛 南無不可勝佛 南無照境佛 南無銀雞兜幢蓋佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶藏佛 南無大娑伽羅佛 南無十力差別佛 南無降伏魔佛 南無降伏貪佛 南無降伏瞋佛 南無降伏癡佛 南無降伏憍慢佛 南無降伏瞋恨垢佛 南無法清淨得名佛 南無業勝得名佛 南無如意清淨得名佛 南無起施得名佛 南無起清淨戒名得佛 南無起忍辱成就得名佛 南無起精進得名佛 南無起禪得名佛 南無起般若得名佛 南無成就施不可思議佛 南無成就戒不可思議佛 南無成就忍辱不可思議佛 南無成就精進不可思議佛 南無成就禪那不可思議佛 南無成就般若不可思議佛 南無行成就得名佛 南無成就陀羅尼清淨得名佛 南無陀羅尼色清淨得名佛 南無陀羅尼施清淨得名佛 南無空無我自在得名佛 南無空行自在得名佛 南無眼陀羅尼自在佛 南無耳陀羅尼自在佛 南無鼻陀羅尼自在佛 南無舌陀羅尼自在佛 南無身陀羅尼自在佛 南無意陀羅尼自在佛 南無色陀羅尼自在佛 南無聲陀羅尼自在佛 南無香陀羅尼自在佛 南無味陀羅尼自在佛 南無法陀羅尼自在佛 南無觸陀羅尼自在佛 南無地陀羅尼自在佛 南無水陀羅尼自在佛 南無火陀羅尼自在佛 南無風陀羅尼自在佛 南無苦自在佛 南無集自在佛 南無滅自在佛 南無道自在佛 南無陰自在佛 南無界自在佛 南無入自在佛 南無三世自在佛 南無陀羅尼華自在佛 南無吉光明佛 南無香燈衣自在光明佛 南無法幢佛 南無師子聲佛 南無照藏佛 南無法明敷身佛 南無一切通光佛 南無月智佛 南無妙勝佛 南無賢勝佛 南無普滿佛 南無普賢佛 南無那羅延王佛 南無成就一切義佛 南無住持威德佛 南無無畏觀佛 南無如是等過去未來現在無量無邊諸佛 南無十千同名滿足佛 南無三萬同名能聖佛 南無二千同名拘隣佛 南無十八億同名實體法式佛 南無十八億同名日月燈佛 南無千五百同名大威德佛 南無一萬五千同名歡喜佛 南無八萬四千同名龍王佛 南無一萬五千同名日佛 南無一萬八千同名娑羅王佛 南無一萬八千同名因陀羅幢佛 南無八千同名善光佛 南無八百同

名寂滅佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名寂滅佛。

「南無三十六億十一萬九千五百同名淨王佛。此諸佛名百千萬劫不可得聞，如優曇鉢華。若復有人受持讀誦此諸佛名，畢竟遠離諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無三十六億十一萬九千五百同名淨王佛。此諸佛名百千萬劫不可得聞，如優曇鉢華。若復有人受持讀誦此諸佛名，畢竟遠離諸煩惱。

「舍利弗！汝等應當敬禮波頭摩勝如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝等應當敬禮波頭摩勝如來。

「南無寂王佛 南無燈作佛 南無天光佛 南無德山佛 南無勝上佛 南無娑羅王佛 南無淨王佛 南無大慧梁佛 南無須彌佛 南無大智慧須彌佛 南無寶作佛 南無寶藏佛 南無破金剛佛 南無賢智不動佛 南無普香佛 南無甘露命佛 南無難勝佛 南無月光佛 南無日照佛 南無智雞兜佛 南無大師子佛 南無彌留山佛 南無香光佛 南無德山佛 南無大通佛 南無阿摩羅藏佛 南無寶圍佛 南無金剛藏佛 南無優波羅藏佛 南無大日佛 南無橋樑載佛 南無月勝佛 南無樂堅固佛 南無不可思議法身佛 南無勝藏佛 南無不空王佛 南無金剛無礙智佛 南無寶炎佛 南無賒施燈佛 南無降伏一切怨佛 南無自在佛 南無大智真聲佛 南無般若香象佛 南無天王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寂王佛 南無燈作佛 南無天光佛 南無德山佛 南無勝上佛 南無娑羅王佛 南無淨王佛 南無大慧梁佛 南無須彌佛 南無大智慧須彌佛 南無寶作佛 南無寶藏佛 南無破金剛佛 南無賢智不動佛 南無普香佛 南無甘露命佛 南無難勝佛 南無月光佛 南無日照佛 南無智雞兜佛 南無大師子佛 南無彌留山佛 南無香光佛 南無德山佛 南無大通佛 南無阿摩羅藏佛 南無寶圍佛 南無金剛藏佛 南無優波羅藏佛 南無大日佛 南無橋樑載佛 南無月勝佛 南無樂堅固佛 南無不可思議法身佛 南無勝藏佛 南無不空王佛 南無金剛無礙智佛 南無寶炎佛 南無賒施燈佛 南無降伏一切怨佛 南無自在佛 南無大智真聲佛 南無般若香象佛 南無天王佛

「舍利弗！若有善男子、善女人，聞此諸佛名受持讀誦不生疑者，是人八千億劫不入地獄，不入畜生，不入餓鬼道，不生邊地，不生貧窮家，不生下賤家，常生天人豪貴之處，常得歡喜適樂無礙，常得一切世間尊重供養，乃至得大涅槃。舍利弗！汝等應當敬禮不可嫌身佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有善男子、善女人，聞此諸佛名受持讀誦不生疑者，是人八千億劫不入地獄，不入畜生，不入餓鬼道，不生邊地，不生貧窮家，不生下賤家，常生天人豪貴之處，常得歡喜適樂無礙，常得一切世間尊重供養，乃至得大涅槃。舍利弗！汝等應當敬禮不可嫌身佛。

「南無稱聲佛 南無稱威德佛 南無稱名佛 南無葉陀佛 南無聲炎佛 南無金剛定自在佛 南無聲分勇猛佛 南無智勝佛 南無智善知佛 南無智聚佛 南無智勇猛佛 南無梵勝佛 南無淨婆藪佛 南無淨心佛 南無淨天佛 南無淨聲佛 南無梵自在佛 南無威德佛 南無毘摩勝佛 南無毘摩意佛 南無毘摩面佛 南無毘摩上佛 南無常念一切眾生苦佛 南無無邊聲佛 南無實見佛 南無善眼月佛 南無深聲佛 南無放聲佛 南無驚怖魔力聲佛 南無淨眼佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無勝眼佛 南無不可行佛 南無寂勝佛 南無善寂心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂德佛 南無善住佛 南無眾自在王佛 南無大眾自在佛 南無眾解脫佛 南無法幢佛 南無法山佛 南無法勝佛 南無法體佛 南無法力佛 南無法勇猛佛 南無法體決定佛 南無第二劫中八十億同名法體決定佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無稱聲佛 南無稱威德佛 南無稱名佛 南無葉陀佛 南無聲炎佛 南無金剛定自在佛 南無聲分勇猛佛 南無智勝佛 南無智善知佛 南無智聚佛 南無智勇猛佛 南無梵勝佛 南無淨婆藪佛 南無淨心佛 南無淨天佛 南無淨聲佛 南無梵自在佛 南無威德佛 南無毘摩勝佛 南無毘摩意佛 南無毘摩面佛 南無毘摩上佛 南無常念一切眾生苦佛 南無無邊聲佛 南無實見佛 南無善眼月佛 南無深聲佛 南無放聲佛 南無驚怖魔力聲佛 南無淨眼佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無勝眼佛 南無不可行佛 南無寂勝佛 南無善寂心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂德佛 南無善住佛 南無眾自在王佛 南無大眾自在佛 南無眾解脫佛 南無法幢佛 南無法山佛 南無法勝佛 南無法體佛 南無法力佛 南無法勇猛佛 南無法體決定佛 南無第二劫中八十億同名法體決定佛

「舍利弗！若有善男子、善女人，受持讀誦是諸佛名，畢竟不入地獄，速得三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有善男子、善女人，受持讀誦是諸佛名，畢竟不入地獄，速得三昧。

「舍利弗！過是佛名無量無邊阿僧祇劫，有佛名人自在聲，汝等應當一心歸命。彼人自在聲佛，壽命七十千萬劫住世，初會三億聲聞眾集、八十那由他千萬菩薩眾集，皆得諸神通具四無礙，通達一切空到彼岸。我若無量劫住世，說彼佛大會國土莊嚴，如大海水中一滴之分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！過是佛名無量無邊阿僧祇劫，有佛名人自在聲，汝等應當一心歸命。彼人自在聲佛，壽命七十千萬劫住世，初會三億聲聞眾集、八十那由他千萬菩薩眾集，皆得諸神通具四無礙，通達一切空到彼岸。我若無量劫住世，說彼佛大會國土莊嚴，如大海水中一滴之分。

「南無三昧定自在佛 南無慧定自在佛 南無相覺自在佛 南無普攝佛 南無寶德普光佛 南無迦羅鳩村大佛 南無意樂美音佛 南無歡喜佛 南無師子音佛 南無師子相佛 南無雲自在佛 南無常滅佛 南無帝相佛 南無梵相佛 南無阿彌陀佛 南無度一切世間苦惱佛 南無雲自在王佛 南無壞一切世間怖畏佛 南無百億我釋迦牟尼佛 南無彌勒佛 南無淨身佛 南無華光佛 南無華足佛 南無光明佛 南無名相佛 南無閻浮那提金光佛 南無法明佛 南無寶明佛 南無普明佛 南無普相佛 南無光相佛 南無普光佛 南無山海慧佛 南無自在通王佛 南無寶莊嚴佛 南無弗沙佛 南無百億自在燈王佛 南無喜見佛 南無二萬光相莊嚴王佛 南無三萬同號善德佛 南無雷寶音王佛 南無四萬八千定光佛 南無寶月王佛 南無離垢光佛 南無妙色光明佛 南無破一切眾難佛 南無眾香佛 南無眾嚴佛 南無十千莊嚴光明佛 南無八十億莊嚴光明佛 南無寶華莊嚴佛 南無上首德王佛 南無紫金光明佛 南無五百授記華光佛 南無那羅延不壞佛 南無好華莊嚴佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無三昧定自在佛 南無慧定自在佛 南無相覺自在佛 南無普攝佛 南無寶德普光佛 南無迦羅鳩村大佛 南無意樂美音佛 南無歡喜佛 南無師子音佛 南無師子相佛 南無雲自在佛 南無常滅佛 南無帝相佛 南無梵相佛 南無阿彌陀佛 南無度一切世間苦惱佛 南無雲自在王佛 南無壞一切世間怖畏佛 南無百億我釋迦牟尼佛 南無彌勒佛 南無淨身佛 南無華光佛 南無華足佛 南無光明佛 南無名相佛 南無閻浮那提金光佛 南無法明佛 南無寶明佛 南無普明佛 南無普相佛 南無光相佛 南無普光佛 南無山海慧佛 南無自在通王佛 南無寶莊嚴佛 南無弗沙佛 南無百億自在燈王佛 南無喜見佛 南無二萬光相莊嚴王佛 南無三萬同號善德佛 南無雷寶音王佛 南無四萬八千定光佛 南無寶月王佛 南無離垢光佛 南無妙色光明佛 南無破一切眾難佛 南無眾香佛 南無眾嚴佛 南無十千莊嚴光明佛 南無八十億莊嚴光明佛 南無寶華莊嚴佛 南無上首德王佛 南無紫金光明佛 南無五百授記華光佛 南無那羅延不壞佛 南無好華莊嚴佛

「次禮十二部經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「舍利弗！若有善男子、善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能受持讀誦此諸佛菩薩名者，終不墮惡道生天人中，常值諸佛、菩薩、善知識，遠離諸煩惱乃至得大菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有善男子、善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，能受持讀誦此諸佛菩薩名者，終不墮惡道生天人中，常值諸佛、菩薩、善知識，遠離諸煩惱乃至得大菩提。」

佛說此佛名經已，慧命舍利弗及摩訶男比丘，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸菩薩摩訶薩，皆大歡喜頂受奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此佛名經已，慧命舍利弗及摩訶男比丘，及諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人，及諸菩薩摩訶薩，皆大歡喜頂受奉行。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺三途等報，今當復次稽懇懺悔人天餘報。相與稟此閻浮壽命，雖曰百年滿者無幾，於其中間盛年夭枉其數無量，但有眾苦煎迫形心，愁憂恐怯未曾暫離，如此皆是善根微弱惡業滋多，致使現在心有所為皆不稱意，當知悉是過去已來惡業餘報。是故，弟子！今日至誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺三途等報，今當復次稽懇懺悔人天餘報。相與稟此閻浮壽命，雖曰百年滿者無幾，於其中間盛年夭枉其數無量，但有眾苦煎迫形心，愁憂恐怯未曾暫離，如此皆是善根微弱惡業滋多，致使現在心有所為皆不稱意，當知悉是過去已來惡業餘報。是故，弟子！今日至誠歸依佛。

「南無東方大莊嚴佛 南無南方智慧火佛 南無西方智香勝佛 南無北方智力王佛 南無東南方那羅延勝業佛 南無西南方雨娛樂佛 南無西北方諦法普稱佛 南無東北方三乘行佛 南無下方大通智勝佛 南無上方電燈豐王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方大莊嚴佛 南無南方智慧火佛 南無西方智香勝佛 南無北方智力王佛 南無東南方那羅延勝業佛 南無西南方雨娛樂佛 南無西北方諦法普稱佛 南無東北方三乘行佛 南無下方大通智勝佛 南無上方電燈豐王佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，所有現在及以未來人天之中，無量餘報流殃宿對，癃殘百疾六根不具罪報懺悔；人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔；人間多病痟瘦促命夭枉罪報懺悔；人間六親眷屬不能常得相保相守罪報懺悔；人間親友凋喪愛別離苦罪報懺悔；人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔；人間水火盜賊刀兵危嶮驚懼恐怯罪報懺悔；人間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報懺悔；人間牢獄繫閉幽執側立鞭撻拷楚罪報懺悔；人間公私口舌更相羅染更相誹謗罪報懺悔；人間惡病連年累月不差枕臥床席不能起居罪報懺悔；人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔；人間賊風腫滿否塞罪報懺悔；人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔；人間有鳥鳴百怪飛屍邪鬼為作妖異罪報懺悔；人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔；人間自結自刺自殺自害罪報懺悔；人間自憂自惋自勒自瞋自喜罪報懺悔；人間投坑赴火自沈自墜罪報懺悔；人間無有威德名聞罪報懺悔；人間衣服資生不得稱心罪報懺悔；人間行來出入有所云為值惡知識為作留難罪報懺悔。如是現在未來人天之中，無量禍橫災疫厄難衰惱罪報懺悔。弟子！今日至誠向十方佛尊法聖眾前，披肝露心求哀懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，所有現在及以未來人天之中，無量餘報流殃宿對，癃殘百疾六根不具罪報懺悔；人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔；人間多病痟瘦促命夭枉罪報懺悔；人間六親眷屬不能常得相保相守罪報懺悔；人間親友凋喪愛別離苦罪報懺悔；人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔；人間水火盜賊刀兵危嶮驚懼恐怯罪報懺悔；人間孤獨困苦流離波迸亡失國土罪報懺悔；人間牢獄繫閉幽執側立鞭撻拷楚罪報懺悔；人間公私口舌更相羅染更相誹謗罪報懺悔；人間惡病連年累月不差枕臥床席不能起居罪報懺悔；人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔；人間賊風腫滿否塞罪報懺悔；人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔；人間有鳥鳴百怪飛屍邪鬼為作妖異罪報懺悔；人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔；人間自結自刺自殺自害罪報懺悔；人間自憂自惋自勒自瞋自喜罪報懺悔；人間投坑赴火自沈自墜罪報懺悔；人間無有威德名聞罪報懺悔；人間衣服資生不得稱心罪報懺悔；人間行來出入有所云為值惡知識為作留難罪報懺悔。如是現在未來人天之中，無量禍橫災疫厄難衰惱罪報懺悔。弟子！今日至誠向十方佛尊法聖眾前，披肝露心求哀懺悔。

「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世身相具足，猶如羅睺羅常值佛法僧，恒聞妙法，壽命天地等，不為百病之所纏，六親眷屬常得相保護，怨賊刀兵永恒去離，自然衣服箱篋常盈，百味香飯盂中恒滿，牢獄閉所化作天堂，口舌相非變成和合，連年之病永去身心，疫毒諸災恒離意首，妖怪魍魎及以飛鳥虎豹豺狼，水陸諸禍一切等厄皆去無餘；或自割刑或自瞋喜，如是等罪願從今已去，乃至成佛已來永相去離。願弟子等，不為諸惡道之所受報，唯生大悲救護一切眾生，使皆盡性廣化諸類俱登正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世身相具足，猶如羅睺羅常值佛法僧，恒聞妙法，壽命天地等，不為百病之所纏，六親眷屬常得相保護，怨賊刀兵永恒去離，自然衣服箱篋常盈，百味香飯盂中恒滿，牢獄閉所化作天堂，口舌相非變成和合，連年之病永去身心，疫毒諸災恒離意首，妖怪魍魎及以飛鳥虎豹豺狼，水陸諸禍一切等厄皆去無餘；或自割刑或自瞋喜，如是等罪願從今已去，乃至成佛已來永相去離。願弟子等，不為諸惡道之所受報，唯生大悲救護一切眾生，使皆盡性廣化諸類俱登正覺。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一剝皮飲血地獄。云何名曰剝皮飲血地獄？其地獄縱廣七十由旬，周匝鐵城鐵網羅覆，城四門上沸鐵下流，遍布獄中炎赫熾滿。復有機弩在於空中，罪人觸突機弩自發射罪人胸，或從眼入或從口入，箭所著處猛火俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一剝皮飲血地獄。云何名曰剝皮飲血地獄？其地獄縱廣七十由旬，周匝鐵城鐵網羅覆，城四門上沸鐵下流，遍布獄中炎赫熾滿。復有機弩在於空中，罪人觸突機弩自發射罪人胸，或從眼入或從口入，箭所著處猛火俱起。

爾時，南門之中有五千罪人，號啼大哭唱如是言：「我今何罪來入此處？」宛轉投地而不肯前。馬頭羅剎手持鐵鉤，望面而搭牽入獄中。罪人既入，飛火來燒其身，遍身焦爛皮肉相離。乃有諸蟲千般種類，來飲其血諸頭牽掣皮肉分張，獄卒夜叉就中咼剝，骨肉異處痛切萬端。一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生，經千萬劫無有出期。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，南門之中有五千罪人，號啼大哭唱如是言：「我今何罪來入此處？」宛轉投地而不肯前。馬頭羅剎手持鐵鉤，望面而搭牽入獄中。罪人既入，飛火來燒其身，遍身焦爛皮肉相離。乃有諸蟲千般種類，來飲其血諸頭牽掣皮肉分張，獄卒夜叉就中咼剝，骨肉異處痛切萬端。一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生，經千萬劫無有出期。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人以何因緣受如是苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人以何因緣受如是苦？」

馬頭羅剎答曰：「此諸罪人受佛淨戒而不堅持，心無慈悲手剝眾生殺害佛性，以此罪故墮是地獄。後若得出當墮畜生中，百千億生為他所戮，怨讎相對無有了期，若生人中諸根不具。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸罪人受佛淨戒而不堅持，心無慈悲手剝眾生殺害佛性，以此罪故墮是地獄。後若得出當墮畜生中，百千億生為他所戮，怨讎相對無有了期，若生人中諸根不具。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。