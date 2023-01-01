佛說佛名經卷第二十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十七

「南無法體勝佛 南無法力自在勝佛 南無法勇猛佛 南無樂說山佛 南無寶火佛 南無樂說莊嚴雲吼佛 南無勝聲佛 南無妙眼佛 南無清淨面月勝藏威德佛 南無成就意佛 南無滿足心佛 南無淨迦羅迦決定威德佛 南無無邊精進佛 南無甘露光佛 南無無比慧佛 南無大威德佛 南無無卑徵佛 南無月光佛 南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無山積佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無龍勝佛 南無金色佛 南無山吼自在王佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無火自在佛 南無瑠璃華佛 南無月勝佛 南無月聲佛 南無散華莊嚴光佛 南無大香去照明佛 南無離一切染意佛 南無聚集寶佛 南無德山佛 南無勇猛山佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間勝上佛 南無師子奮迅吼佛 南無華勝佛 南無山勝佛 南無成就娑羅自在王佛 南無吼聲佛 南無普光明佛 南無等蓋佛 南無無憂佛 南無智王佛 南無智山佛 南無月光佛 南無普光佛 南無聲德佛 南無無勿成就佛 南無火幢佛 南無智自在佛 南無大自在佛 南無梵聲佛 南無眾自在佛 南無月面佛 南無日面佛 南無聲勝佛 南無梵面佛 南無梵天佛 南無因陀羅雞兜幢佛 南無善思惟月勝成就王佛 南無智光明佛 南無無垢稱王佛 南無樂說莊嚴雲德佛 南無妙聲佛 南無清淨面無垢月勝王佛 南無平等意佛 南無樂說聲佛 南無無垢月佛 南無有信行佛 南無無垢清淨金色決定光明威德王佛 南無寶光明輪王佛 南無智通佛 南無不可數發精進決定佛 南無山積佛 南無因陀羅雞兜幢王佛 南無善住娑羅王佛 南無波頭摩勝佛 南無善住堅固王佛 南無日月光佛 南無波頭摩光佛 南無波頭摩勝步佛 南無大通佛 南無大通智勝佛 南無無邊智佛 南無多寶佛 南無吼聲降伏一切佛 南無日月無垢光明佛 南無蓮華無垢星宿王花佛 南無雲妙鼓聲王佛 南無意樂出家佛 南無住持水聲善星宿王華嚴通佛 南無無垢身佛 南無那伽鉤羅勝佛 南無智照佛 南無現一切功德光明奮迅佛 南無照光明莊嚴奮迅王佛 南無月明佛 南無光明普照佛 南無寶莊嚴佛 南無散華佛 南無普然燈佛 南無普華佛 南無普光明勝山王佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南無勝功德佛 南無世間自在佛 南無普華佛 南無舌根佛 南無虛空輪清淨王佛 南無勝光明波頭摩敷身佛 南無須彌山波頭摩勝王佛 南無一切寶摩尼王佛 南無寶光明日月輪智佛 南無威德頻頭聲王佛 南無大導師佛 南無普光明奮迅王光明佛 南無善行佛 南無樂說山佛 南無無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法體勝佛 南無法力自在勝佛 南無法勇猛佛 南無樂說山佛 南無寶火佛 南無樂說莊嚴雲吼佛 南無勝聲佛 南無妙眼佛 南無清淨面月勝藏威德佛 南無成就意佛 南無滿足心佛 南無淨迦羅迦決定威德佛 南無無邊精進佛 南無甘露光佛 南無無比慧佛 南無大威德佛 南無無卑徵佛 南無月光佛 南無栴檀香佛 南無須彌劫佛 南無山積佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無龍勝佛 南無金色佛 南無山吼自在王佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無火自在佛 南無瑠璃華佛 南無月勝佛 南無月聲佛 南無散華莊嚴光佛 南無大香去照明佛 南無離一切染意佛 南無聚集寶佛 南無德山佛 南無勇猛山佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間勝上佛 南無師子奮迅吼佛 南無華勝佛 南無山勝佛 南無成就娑羅自在王佛 南無吼聲佛 南無普光明佛 南無等蓋佛 南無無憂佛 南無智王佛 南無智山佛 南無月光佛 南無普光佛 南無聲德佛 南無無勿成就佛 南無火幢佛 南無智自在佛 南無大自在佛 南無梵聲佛 南無眾自在佛 南無月面佛 南無日面佛 南無聲勝佛 南無梵面佛 南無梵天佛 南無因陀羅雞兜幢佛 南無善思惟月勝成就王佛 南無智光明佛 南無無垢稱王佛 南無樂說莊嚴雲德佛 南無妙聲佛 南無清淨面無垢月勝王佛 南無平等意佛 南無樂說聲佛 南無無垢月佛 南無有信行佛 南無無垢清淨金色決定光明威德王佛 南無寶光明輪王佛 南無智通佛 南無不可數發精進決定佛 南無山積佛 南無因陀羅雞兜幢王佛 南無善住娑羅王佛 南無波頭摩勝佛 南無善住堅固王佛 南無日月光佛 南無波頭摩光佛 南無波頭摩勝步佛 南無大通佛 南無大通智勝佛 南無無邊智佛 南無多寶佛 南無吼聲降伏一切佛 南無日月無垢光明佛 南無蓮華無垢星宿王花佛 南無雲妙鼓聲王佛 南無意樂出家佛 南無住持水聲善星宿王華嚴通佛 南無無垢身佛 南無那伽鉤羅勝佛 南無智照佛 南無現一切功德光明奮迅佛 南無照光明莊嚴奮迅王佛 南無月明佛 南無光明普照佛 南無寶莊嚴佛 南無散華佛 南無普然燈佛 南無普華佛 南無普光明勝山王佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南無勝功德佛 南無世間自在佛 南無普華佛 南無舌根佛 南無虛空輪清淨王佛 南無勝光明波頭摩敷身佛 南無須彌山波頭摩勝王佛 南無一切寶摩尼王佛 南無寶光明日月輪智佛 南無威德頻頭聲王佛 南無大導師佛 南無普光明奮迅王光明佛 南無善行佛 南無樂說山佛 南無無

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王佛 南無住清淨眼佛 南無離諸煩惱佛 南無不空見佛 南無普光佛 南無成就無垢無邊清淨功德勝王佛 南無智上光明佛 南無運度一切眾生佛 南無寶勝智威德莊嚴自在王佛 南無清淨光佛 南無敷華娑羅自在王佛 南無大華敷王佛 南無月輪清淨佛 南無寂靜月聲王佛 南無無邊堅精進住勝佛 南無波頭摩勝佛 南無法雞兜佛 南無然燈佛 南無功德雞兜佛 南無功德成佛 南無聖天佛 南無寶山佛 南無金剛合佛 南無一切勝佛 南無普香佛 南無善華佛 南無善勝佛 南無功德山佛 南無勝成就佛 南無拘隣佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無善生佛 南無梵勝佛 南無寂靜佛 南無梵德佛 南無因陀羅幢佛 南無月色佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無勝龍佛 南無龍天佛 南無金光明佛 南無勝聲因陀羅王佛 南無善須彌山佛 南無善色藏佛 南無火光佛 南無威德因陀羅佛 南無地迦佛 南無瑠璃華佛 南無勝瑠璃金光明佛 南無月勝佛 南無日吼佛 南無散華莊嚴光明佛 南無娑伽羅勝智奮迅通佛 南無水光明佛 南無大香行光明佛 南無離一切瞋恨意佛 南無寶勝佛 南無勝積佛 南無勝僊佛 南無住持多功德通法佛 南無日月瑠璃光佛 南無菩提心華勝佛 南無日月佛 南無日月光佛 南無華鬘色王佛 南無鉤修彌多通佛 南無水月光明佛 南無破無明闇佛 南無普蓋寶佛 南無增長法樂佛 南無種種師子聲增長吼佛 南無梵自在龍吼佛 南無世間自在佛 南無世間自在王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無甘露聲佛 南無勝光佛 南無龍天王佛 南無增上力佛 南無無垢光佛 南無師子佛 南無世間增上佛 南無德山佛 南無人王佛 南無華勝佛 南無德無畏佛 南無能平等作佛 南無行平等佛 南無聲德佛 南無初發心離諸畏一切煩惱勝德佛 南無金剛步佛 南無寶光明步象佛 南無離諸魔疑佛 南無功德增長佛 南無初發心成就不退轉勝佛 南無寶蓋勝光明佛 南無能教化諸菩薩佛 南無初發心念斷一切煩惱染佛 南無降伏煩惱佛 南無勝光明王佛 南無三昧手勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無日輪光明佛 南無均寶蓋佛 南無日輪光明勝佛 南無增上三昧奮迅佛 南無寶花普照勝佛 南無最妙波頭摩步佛 南無寶輪光明勝德佛 南無寶藏佛 南無寶勝佛 南無寶燈王佛 南無堅精進思惟成就義佛 南無普光明觀稱佛 南無慈莊嚴功德稱佛 南無稱一切眾生念勝功德佛 南無吉稱功德佛 南無畢竟慚愧稱勝佛 南無廣光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月雞兜稱佛 南無鈎修摩莊嚴光明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王佛 南無住清淨眼佛 南無離諸煩惱佛 南無不空見佛 南無普光佛 南無成就無垢無邊清淨功德勝王佛 南無智上光明佛 南無運度一切眾生佛 南無寶勝智威德莊嚴自在王佛 南無清淨光佛 南無敷華娑羅自在王佛 南無大華敷王佛 南無月輪清淨佛 南無寂靜月聲王佛 南無無邊堅精進住勝佛 南無波頭摩勝佛 南無法雞兜佛 南無然燈佛 南無功德雞兜佛 南無功德成佛 南無聖天佛 南無寶山佛 南無金剛合佛 南無一切勝佛 南無普香佛 南無善華佛 南無善勝佛 南無功德山佛 南無勝成就佛 南無拘隣佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無善生佛 南無梵勝佛 南無寂靜佛 南無梵德佛 南無因陀羅幢佛 南無月色佛 南無無垢色佛 南無無染佛 南無勝龍佛 南無龍天佛 南無金光明佛 南無勝聲因陀羅王佛 南無善須彌山佛 南無善色藏佛 南無火光佛 南無威德因陀羅佛 南無地迦佛 南無瑠璃華佛 南無勝瑠璃金光明佛 南無月勝佛 南無日吼佛 南無散華莊嚴光明佛 南無娑伽羅勝智奮迅通佛 南無水光明佛 南無大香行光明佛 南無離一切瞋恨意佛 南無寶勝佛 南無勝積佛 南無勝僊佛 南無住持多功德通法佛 南無日月瑠璃光佛 南無菩提心華勝佛 南無日月佛 南無日月光佛 南無華鬘色王佛 南無鉤修彌多通佛 南無水月光明佛 南無破無明闇佛 南無普蓋寶佛 南無增長法樂佛 南無種種師子聲增長吼佛 南無梵自在龍吼佛 南無世間自在佛 南無世間自在王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無甘露聲佛 南無勝光佛 南無龍天王佛 南無增上力佛 南無無垢光佛 南無師子佛 南無世間增上佛 南無德山佛 南無人王佛 南無華勝佛 南無德無畏佛 南無能平等作佛 南無行平等佛 南無聲德佛 南無初發心離諸畏一切煩惱勝德佛 南無金剛步佛 南無寶光明步象佛 南無離諸魔疑佛 南無功德增長佛 南無初發心成就不退轉勝佛 南無寶蓋勝光明佛 南無能教化諸菩薩佛 南無初發心念斷一切煩惱染佛 南無降伏煩惱佛 南無勝光明王佛 南無三昧手勝佛 南無波頭摩上勝佛 南無日輪光明佛 南無均寶蓋佛 南無日輪光明勝佛 南無增上三昧奮迅佛 南無寶花普照勝佛 南無最妙波頭摩步佛 南無寶輪光明勝德佛 南無寶藏佛 南無寶勝佛 南無寶燈王佛 南無堅精進思惟成就義佛 南無普光明觀稱佛 南無慈莊嚴功德稱佛 南無稱一切眾生念勝功德佛 南無吉稱功德佛 南無畢竟慚愧稱勝佛 南無廣光明佛 南無樂說莊嚴思惟佛 南無無垢月雞兜稱佛 南無鈎修摩莊嚴光明

作佛 南無寶稱佛 南無無畏觀佛 南無師子力奮迅佛 南無伽那歌王光明佛 南無賢作佛 南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無善清淨光佛 南無得奮一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得無障礙力解脫佛 南無十方稱名無畏佛 南無金剛勢佛 南無大寶聚佛 南無無邊功德莊嚴威德王劫佛 南無功德寶山佛 南無說一切莊嚴勝佛 南無無邊樂說莊嚴成就智佛 南無千雲吼聲王佛 南無妙金色光明威德勝照佛 南無種種威德王劫佛 南無阿僧祇億劫成就智佛 南無清淨金虛空吼光明佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作佛 南無寶稱佛 南無無畏觀佛 南無師子力奮迅佛 南無伽那歌王光明佛 南無賢作佛 南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無善清淨光佛 南無得奮一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得無障礙力解脫佛 南無十方稱名無畏佛 南無金剛勢佛 南無大寶聚佛 南無無邊功德莊嚴威德王劫佛 南無功德寶山佛 南無說一切莊嚴勝佛 南無無邊樂說莊嚴成就智佛 南無千雲吼聲王佛 南無妙金色光明威德勝照佛 南無種種威德王劫佛 南無阿僧祇億劫成就智佛 南無清淨金虛空吼光明佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺地獄報竟，今當復次懺悔三惡道報。經中佛說：『多欲之人多求利故，苦惱亦多。知足之人雖臥地上猶以為樂，不知足者雖處天堂猶不稱意。』但世間人忽有急難便能捨財不計多少，而不知此身臨於三途深坑之上，一息不還定應墮落。忽有知識教營福德，令修未來善法資糧，執此慳心無肯作理。夫如此者極為愚惑。何以故爾？經中佛說：『生時不齎一文而來，死亦不持一文而去，苦身積聚為之憂惱，於己無益徒為他有，無善可恃無德可怙，致使命終墮諸惡道。』是故，弟子等！今日至心稽顙懇切丹誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺地獄報竟，今當復次懺悔三惡道報。經中佛說：『多欲之人多求利故，苦惱亦多。知足之人雖臥地上猶以為樂，不知足者雖處天堂猶不稱意。』但世間人忽有急難便能捨財不計多少，而不知此身臨於三途深坑之上，一息不還定應墮落。忽有知識教營福德，令修未來善法資糧，執此慳心無肯作理。夫如此者極為愚惑。何以故爾？經中佛說：『生時不齎一文而來，死亦不持一文而去，苦身積聚為之憂惱，於己無益徒為他有，無善可恃無德可怙，致使命終墮諸惡道。』是故，弟子等！今日至心稽顙懇切丹誠歸依佛。

「南無東方高光明佛 南無南方蓮花最佛 南無西方大悲光明王佛 南無北方華山藏佛 南無東南方佛音聲佛 南無西南方優曇鉢花幢佛 南無西北方轉吉祥佛 南無東北方光淨照耀佛 南無下方無退沒佛 南無上方寶德步佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方高光明佛 南無南方蓮花最佛 南無西方大悲光明王佛 南無北方華山藏佛 南無東南方佛音聲佛 南無西南方優曇鉢花幢佛 南無西北方轉吉祥佛 南無東北方光淨照耀佛 南無下方無退沒佛 南無上方寶德步佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！今日次復懺悔畜生道中無所識知罪報；懺悔畜生道中負重牽犁償他宿債罪報；懺悔畜生道中不得自在，為他斫刺屠割罪報；懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報；懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內，為諸小蟲之所𠯗啖罪報。懺悔如是畜生道中有無量無邊罪報，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今日次復懺悔畜生道中無所識知罪報；懺悔畜生道中負重牽犁償他宿債罪報；懺悔畜生道中不得自在，為他斫刺屠割罪報；懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報；懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內，為諸小蟲之所𠯗啖罪報。懺悔如是畜生道中有無量無邊罪報，今日至誠歸命懺悔。

「弟子等！今日次復懺悔餓鬼道中長飢罪報；懺悔餓鬼道中百千萬歲永不曾聞漿水之名罪報；懺悔餓鬼道中食噉膿血糞穢罪報；懺悔餓鬼道中動身之時一切支節悉皆火然罪報；懺悔餓鬼道中腹大咽小罪報。懺悔如是餓鬼道中無量無邊苦報，是故，今日至誠稽顙歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今日次復懺悔餓鬼道中長飢罪報；懺悔餓鬼道中百千萬歲永不曾聞漿水之名罪報；懺悔餓鬼道中食噉膿血糞穢罪報；懺悔餓鬼道中動身之時一切支節悉皆火然罪報；懺悔餓鬼道中腹大咽小罪報。懺悔如是餓鬼道中無量無邊苦報，是故，今日至誠稽顙歸命懺悔。

「弟子等！今日次復懺悔一切鬼神修羅道中諛諂詐稱罪報；懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報；懺悔鬼神羅剎鳩槃荼諸惡鬼神，生噉血肉受此醜陋罪報。懺悔如是鬼神道中無量無邊一切罪報，今日稽顙向十方佛、大地菩薩，求哀懺悔悉令消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今日次復懺悔一切鬼神修羅道中諛諂詐稱罪報；懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報；懺悔鬼神羅剎鳩槃荼諸惡鬼神，生噉血肉受此醜陋罪報。懺悔如是鬼神道中無量無邊一切罪報，今日稽顙向十方佛、大地菩薩，求哀懺悔悉令消滅。

「願弟子等，承是懺悔畜生等報所生功德，願生生世世滅愚癡垢，自識業緣智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德，願生生世世永離慳貪飢渴之苦，常食甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德，願生生世世質直無諂，離邪命因除醜陋果福利人天。願弟子等，從今日以去乃至道場，決定不受四惡道報，唯除大悲為眾生故，以誓願力處之無厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔畜生等報所生功德，願生生世世滅愚癡垢，自識業緣智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德，願生生世世永離慳貪飢渴之苦，常食甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德，願生生世世質直無諂，離邪命因除醜陋果福利人天。願弟子等，從今日以去乃至道場，決定不受四惡道報，唯除大悲為眾生故，以誓願力處之無厭。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一崩埋地獄。云何名曰崩埋地獄？其獄縱廣四十九由旬，周匝鐵城，鐵城四角有金剛山，大力風來吹山則合磨令碎末，猶如散沙間無有空。山中出火炎赫熾然，遍布獄中了無休息，鐵鏘撩亂來刺罪人鏘皆火然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入一崩埋地獄。云何名曰崩埋地獄？其獄縱廣四十九由旬，周匝鐵城，鐵城四角有金剛山，大力風來吹山則合磨令碎末，猶如散沙間無有空。山中出火炎赫熾然，遍布獄中了無休息，鐵鏘撩亂來刺罪人鏘皆火然。

爾時，北門之中有三千罪人，揚聲大哭舉身投地：「我今何罪來入此中？」馬頭羅剎手捉鐵棒望頭而打，將至獄中。其獄中央有四大鐵狗高一由旬，廣張其口口內火然。罪人至傍則便瞋吼，諸罪人眾聞是吼聲，即時驚怖悶絕躃地之間良久。熱風所吹利刀割身，身則分散苦切難忍，走向諸角。金剛鐵山自然而動崩壓罪人，罪人之身應時消爛。獄卒夜叉以大鐵丳蹴地刺之，喚言活便則自活。如是苦切楚痛萬端，一日一夜受罪無量，求生不得求死不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北門之中有三千罪人，揚聲大哭舉身投地：「我今何罪來入此中？」馬頭羅剎手捉鐵棒望頭而打，將至獄中。其獄中央有四大鐵狗高一由旬，廣張其口口內火然。罪人至傍則便瞋吼，諸罪人眾聞是吼聲，即時驚怖悶絕躃地之間良久。熱風所吹利刀割身，身則分散苦切難忍，走向諸角。金剛鐵山自然而動崩壓罪人，罪人之身應時消爛。獄卒夜叉以大鐵丳蹴地刺之，喚言活便則自活。如是苦切楚痛萬端，一日一夜受罪無量，求生不得求死不得。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人，以何罪故來入此獄中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人，以何罪故來入此獄中？」

馬頭羅剎答寶達菩薩曰：「此諸人等，不能持心苦行以求福田，翻乃倚挾豪族怙恃官勢，舞弄賢人欺凌貧賤。或枉取他財寶，或詐奪他家業資生，心無慚愧。以是因緣墮於地獄，百生千生無有出期，後若得出當生邊地下賤，不得聞佛正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答寶達菩薩曰：「此諸人等，不能持心苦行以求福田，翻乃倚挾豪族怙恃官勢，舞弄賢人欺凌貧賤。或枉取他財寶，或詐奪他家業資生，心無慚愧。以是因緣墮於地獄，百生千生無有出期，後若得出當生邊地下賤，不得聞佛正法。」

寶達聞之，涕泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，涕泣而去。