佛說佛名經卷第二十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十六

「南無無邊華佛 南無無邊淨佛 南無無邊光佛 南無無邊明佛 南無無邊照佛 南無妙明佛 南無無邊境界佛 南無無邊步佛 南無等蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無勝光明功德佛 南無不可量光佛 南無勝佛 南無不可量境界步佛 南無無礙聲吼佛 南無大雲光佛 南無闍梨尼山佛 南無佛華光明佛 南無波頭摩勝華山王佛 南無星宿上首佛 南無放光明佛 南無三周單那堅佛 南無不空見佛 南無頂勝功德佛 南無波頭摩頂勝功德佛 南無無癡佛 南無能度佛 南無無迷步佛 南無離愚境界佛 南無無闇光明佛 南無無邊精進佛 南無娑羅自在王佛 南無寶娑羅佛 南無一蓋佛 南無蓋莊嚴佛 南無寶聚佛 南無栴檀香佛 南無栴檀聚香佛 南無栴檀屋佛 南無無邊光明佛 南無光輪佛 南無山莊嚴佛 南無無障礙明佛 南無善眼佛 南無寶成佛 南無一切功德勝佛 南無成就佛華功德佛 南無善住意佛 南無無邊方便佛 南無不空功德佛 南無寶勢佛 南無無邊修行佛 南無莊嚴無邊功德佛 南無虛空輪光佛 南無無相聲佛 南無藥王佛 南無不怯弱佛 南無離諸畏毛竪佛 南無功德王光明佛 南無觀智慧起華佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴佛 南無大明佛 南無勝功德佛 南無成佛 南無佛波頭摩德佛 南無成功德佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無善住王佛 南無梵山佛 南無淨目佛 南無不空跡步佛 南無香象佛 南無香德佛 南無香彌留佛 南無無邊眼佛 南無財屋佛 南無香山佛 南無寶師子佛 南無堅固眾生佛 南無妙勝住王佛 南無無邊境界勝王佛 南無勝精進王佛 南無無疑佛 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無能作光明佛 南無光明山佛 南無光明輪佛 南無妙蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無香雲蓋佛 南無栴檀勝佛 南無須彌山積聚佛 南無種種寶光明佛 南無堅固自在王佛 南無思惟佛法佛 南無淨勝佛 南無淨眼佛 南無不弱佛 南無寶勝佛 南無施羅王佛 南無發修行轉女根佛 南無發無邊修行佛 南無最妙光佛 南無闍梨尼光明山佛 南無斷一切惡佛 南無因王佛 南無梵勝佛 南無稱身佛 南無華山佛 南無轉胎佛 南無轉難佛 南無斷諸念佛 南無發起諸念佛 南無常修行佛 南無善住佛 南無一藏佛 南無一山佛 南無無邊身佛 南無無邊精進佛 南無光明輪佛 南無無邊功德王光佛 南無降伏一切諸怨佛 南無過一切魔境界佛 南無不可量華佛 南無不可量香佛 南無不可量 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無邊華佛 南無無邊淨佛 南無無邊光佛 南無無邊明佛 南無無邊照佛 南無妙明佛 南無無邊境界佛 南無無邊步佛 南無等蓋行佛 南無寶蓋佛 南無星宿王佛 南無善星宿佛 南無光明輪佛 南無光明王佛 南無勝光明功德佛 南無不可量光佛 南無勝佛 南無不可量境界步佛 南無無礙聲吼佛 南無大雲光佛 南無闍梨尼山佛 南無佛華光明佛 南無波頭摩勝華山王佛 南無星宿上首佛 南無放光明佛 南無三周單那堅佛 南無不空見佛 南無頂勝功德佛 南無波頭摩頂勝功德佛 南無無癡佛 南無能度佛 南無無迷步佛 南無離愚境界佛 南無無闇光明佛 南無無邊精進佛 南無娑羅自在王佛 南無寶娑羅佛 南無一蓋佛 南無蓋莊嚴佛 南無寶聚佛 南無栴檀香佛 南無栴檀聚香佛 南無栴檀屋佛 南無無邊光明佛 南無光輪佛 南無山莊嚴佛 南無無障礙明佛 南無善眼佛 南無寶成佛 南無一切功德勝佛 南無成就佛華功德佛 南無善住意佛 南無無邊方便佛 南無不空功德佛 南無寶勢佛 南無無邊修行佛 南無莊嚴無邊功德佛 南無虛空輪光佛 南無無相聲佛 南無藥王佛 南無不怯弱佛 南無離諸畏毛竪佛 南無功德王光明佛 南無觀智慧起華佛 南無虛空寂佛 南無虛空聲佛 南無虛空莊嚴佛 南無大明佛 南無勝功德佛 南無成佛 南無佛波頭摩德佛 南無成功德佛 南無師子勝佛 南無成就義佛 南無師子護佛 南無善住王佛 南無梵山佛 南無淨目佛 南無不空跡步佛 南無香象佛 南無香德佛 南無香彌留佛 南無無邊眼佛 南無財屋佛 南無香山佛 南無寶師子佛 南無堅固眾生佛 南無妙勝住王佛 南無無邊境界勝王佛 南無勝精進王佛 南無無疑佛 南無善星宿王佛 南無然燈佛 南無能作光明佛 南無光明山佛 南無光明輪佛 南無妙蓋佛 南無香蓋佛 南無寶蓋佛 南無香雲蓋佛 南無栴檀勝佛 南無須彌山積聚佛 南無種種寶光明佛 南無堅固自在王佛 南無思惟佛法佛 南無淨勝佛 南無淨眼佛 南無不弱佛 南無寶勝佛 南無施羅王佛 南無發修行轉女根佛 南無發無邊修行佛 南無最妙光佛 南無闍梨尼光明山佛 南無斷一切惡佛 南無因王佛 南無梵勝佛 南無稱身佛 南無華山佛 南無轉胎佛 南無轉難佛 南無斷諸念佛 南無發起諸念佛 南無常修行佛 南無善住佛 南無一藏佛 南無一山佛 南無無邊身佛 南無無邊精進佛 南無光明輪佛 南無無邊功德王光佛 南無降伏一切諸怨佛 南無過一切魔境界佛 南無不可量華佛 南無不可量香佛 南無不可量

聲佛 南無光明頂佛 南無光明勝佛 南無不離二佛 南無法輪清淨佛 南無不可量佛花光明佛 南無不可量聲佛 南無光明山佛 南無娑羅自在王佛 南無日面佛 南無善目佛 南無虛空佛 南無寶華佛 南無寶成佛 南無月華佛 南無發諸行佛 南無斷諸世間佛 南無無邊樂說佛 南無離諸競畏佛 南無樂說一切境界佛 南無普香光明佛 南無香光佛 南無香彌留佛 南無香勝佛 南無香象佛 南無香林佛 南無香王佛 南無波頭摩勝王佛 南無佛境界佛 南無最妙佛 南無妙勝佛 南無散華佛 南無華蓋鬘佛 南無華屋佛 南無金色華佛 南無香華佛 南無彌留王佛 南無導師佛 南無勝諸眾生佛 南無斷阿叉那佛 南無發善行佛 南無善華佛 南無無邊香佛 南無普散香光明佛 南無普散香佛 南無普散光佛 南無普散香花佛 南無普散波頭摩勝佛 南無寶闍梨尼手佛 南無起王佛 南無普佛國王蓋佛 南無善住王佛 南無妙香佛 南無無邊智境界佛 南無不空發佛 南無不空見佛 南無無障目佛 南無不動佛 南無發生菩提心佛 南無無量眼佛 南無有燈佛 南無普照佛 南無光明佛 南無一切佛國土佛 南無不斷慈一切眾生樂說佛 南無無垢步佛 南無無跡步佛 南無離一切憂佛 南無能離一切眾生有佛 南無樂修行勝佛 南無無畏王佛 南無勝山佛 南無救苦難佛 南無香面佛 南無俱隣佛 南無大力勝佛 南無寶優波羅勝佛 南無拘牟頭成佛 南無高聲眼佛 南無上首佛 南無華成佛 南無無邊光明佛 南無月出光佛 南無十方稱佛 南無多羅歌王增上佛 南無無邊光明佛 南無最勝香山佛 南無無畏佛 南無成就無畏德佛 南無成就無邊願功德佛 南無一切功德莊嚴佛 南無華王佛 南無不可降伏幢佛 南無增上護光佛 南無驚怖波頭摩勝王佛 南無不異心成就勝佛 南無一切上佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量聲吼佛 南無無相聲吼佛 南無寶起功德佛 南無梵勝佛 南無無障礙香手佛 南無彌留山光明佛 南無波頭摩勝光佛 南無能作稱名佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無過去如是等無量無邊諸佛 南無現在積聚無畏佛 南無寶功德光明佛 南無普護佛 南無寶光照佛 南無月莊嚴寶光明智威德聲王佛 南無拘蘇摩樹提不謬王通佛 南無清淨月輪佛 南無寂靜月聲佛 南無阿僧祇住功德精進勝佛 南無善名稱勝佛 南無因陀羅雞兜幢星宿王佛 南無普光明莊嚴勝佛 南無降伏敵對步佛 南無普功德光明莊嚴勝佛 南無無礙藥王樹勝佛 南無波頭摩步佛 南無寶波頭摩善住娑羅主佛 南無師子佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲佛 南無光明頂佛 南無光明勝佛 南無不離二佛 南無法輪清淨佛 南無不可量佛花光明佛 南無不可量聲佛 南無光明山佛 南無娑羅自在王佛 南無日面佛 南無善目佛 南無虛空佛 南無寶華佛 南無寶成佛 南無月華佛 南無發諸行佛 南無斷諸世間佛 南無無邊樂說佛 南無離諸競畏佛 南無樂說一切境界佛 南無普香光明佛 南無香光佛 南無香彌留佛 南無香勝佛 南無香象佛 南無香林佛 南無香王佛 南無波頭摩勝王佛 南無佛境界佛 南無最妙佛 南無妙勝佛 南無散華佛 南無華蓋鬘佛 南無華屋佛 南無金色華佛 南無香華佛 南無彌留王佛 南無導師佛 南無勝諸眾生佛 南無斷阿叉那佛 南無發善行佛 南無善華佛 南無無邊香佛 南無普散香光明佛 南無普散香佛 南無普散光佛 南無普散香花佛 南無普散波頭摩勝佛 南無寶闍梨尼手佛 南無起王佛 南無普佛國王蓋佛 南無善住王佛 南無妙香佛 南無無邊智境界佛 南無不空發佛 南無不空見佛 南無無障目佛 南無不動佛 南無發生菩提心佛 南無無量眼佛 南無有燈佛 南無普照佛 南無光明佛 南無一切佛國土佛 南無不斷慈一切眾生樂說佛 南無無垢步佛 南無無跡步佛 南無離一切憂佛 南無能離一切眾生有佛 南無樂修行勝佛 南無無畏王佛 南無勝山佛 南無救苦難佛 南無香面佛 南無俱隣佛 南無大力勝佛 南無寶優波羅勝佛 南無拘牟頭成佛 南無高聲眼佛 南無上首佛 南無華成佛 南無無邊光明佛 南無月出光佛 南無十方稱佛 南無多羅歌王增上佛 南無無邊光明佛 南無最勝香山佛 南無無畏佛 南無成就無畏德佛 南無成就無邊願功德佛 南無一切功德莊嚴佛 南無華王佛 南無不可降伏幢佛 南無增上護光佛 南無驚怖波頭摩勝王佛 南無不異心成就勝佛 南無一切上佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無量聲吼佛 南無無相聲吼佛 南無寶起功德佛 南無梵勝佛 南無無障礙香手佛 南無彌留山光明佛 南無波頭摩勝光佛 南無能作稱名佛 南無稱親佛 南無堅固自在王佛 南無過去如是等無量無邊諸佛 南無現在積聚無畏佛 南無寶功德光明佛 南無普護佛 南無寶光照佛 南無月莊嚴寶光明智威德聲王佛 南無拘蘇摩樹提不謬王通佛 南無清淨月輪佛 南無寂靜月聲佛 南無阿僧祇住功德精進勝佛 南無善名稱勝佛 南無因陀羅雞兜幢星宿王佛 南無普光明莊嚴勝佛 南無降伏敵對步佛 南無普功德光明莊嚴勝佛 南無無礙藥王樹勝佛 南無波頭摩步佛 南無寶波頭摩善住娑羅主佛 南無師子佛

南無日光佛 南無火光佛 南無無邊光佛 南無波頭摩王佛 南無阿偶多羅佛 南無波頭摩勝佛 南無善華佛 南無寶心佛 南無無礙光佛 南無山幢佛 南無寶幢佛 南無寶炎佛 南無大炎聚佛 南無栴檀香佛 南無善利光佛 南無波頭摩敷身佛 南無依止無邊功德佛 南無寶體法決定聲王佛 南無阿僧祇精進聚集勝佛 南無智通佛 南無彌留山積佛 南無然燈佛 南無大威德力佛 南無日月佛 南無栴檀佛 南無須彌劫佛 南無月色佛 南無不染佛 南無降伏龍佛 南無龍天佛 南無金色鏡像佛 南無山聲自在王佛 南無山積佛 南無須彌藏佛 南無供養光佛 南無勝覺佛 南無地山佛 南無瑠璃華佛 南無妙瑠璃金形像佛 南無降伏月佛 南無日聲佛 南無散華莊嚴佛 南無山海智奮迅通佛 南無水光佛 南無大香鏡像佛 南無不動山佛 南無寶集佛 南無勝山佛 南無勇猛山佛 南無多功德法住持得通佛 南無日月瑠璃光佛 南無勝瑠璃光佛 南無心間智多拘蘇摩勝佛 南無日光佛 南無月光佛 南無散華王拘蘇摩通佛 南無栴檀月光佛 南無破無明闇佛 南無普蓋波婆羅佛 南無星宿佛 南無弗沙佛 南無法慧增長佛 南無師子鵝王山吼佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間因陀羅佛 南無世間自在王佛 南無可得報佛 南無甘露聲佛 南無樹提光佛 南無那羅延首龍佛 南無力天佛 南無師子佛 南無毘羅闍光佛 南無世間最上佛 南無山嶽佛 南無人自在王佛 南無華勝佛 南無得四無畏佛 南無寶勝威德王劫佛 南無不可嫌身佛 南無稱護佛 南無稱威德佛 南無稱名聲佛 南無稱聲供養佛 南無勇猛稱佛 南無聲分清淨佛 南無智勝善黠慧佛 南無智勝成就佛 南無智炎佛 南無妙智佛 南無智炎聚佛 南無智勇猛佛 南無梵聲佛 南無梵勝佛 南無淨天佛 南無善臂佛 南無善淨天佛 南無梵聲佛 南無淨自在佛 南無淨善眼佛 南無淨聲自在王佛 南無善淨德佛 南無威德力增上佛 南無善勢自在佛 南無威德大勢力佛 南無勝威德佛 南無毘摩勝佛 南無毘摩意佛 南無善毘摩佛 南無毘摩面佛 南無毘摩成就佛 南無毘摩妙佛 南無見寶佛 南無須尼多佛 南無善眼清淨佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無無等眼佛 南無勝眼佛 南無不可降伏眼佛 南無不動眼佛 南無寂勝佛 南無善寂佛 南無善寂諸根佛 南無寂勝上佛 南無寂功德佛 南無寂彼岸佛 南無寂善住佛 南無寂心佛 南無寂意佛 南無寂靜然燈佛 南無自在王佛 南無眾勝佛 南無淨王佛 南無大眾自在勇猛佛 南無眾勝解脫佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無日光佛 南無火光佛 南無無邊光佛 南無波頭摩王佛 南無阿偶多羅佛 南無波頭摩勝佛 南無善華佛 南無寶心佛 南無無礙光佛 南無山幢佛 南無寶幢佛 南無寶炎佛 南無大炎聚佛 南無栴檀香佛 南無善利光佛 南無波頭摩敷身佛 南無依止無邊功德佛 南無寶體法決定聲王佛 南無阿僧祇精進聚集勝佛 南無智通佛 南無彌留山積佛 南無然燈佛 南無大威德力佛 南無日月佛 南無栴檀佛 南無須彌劫佛 南無月色佛 南無不染佛 南無降伏龍佛 南無龍天佛 南無金色鏡像佛 南無山聲自在王佛 南無山積佛 南無須彌藏佛 南無供養光佛 南無勝覺佛 南無地山佛 南無瑠璃華佛 南無妙瑠璃金形像佛 南無降伏月佛 南無日聲佛 南無散華莊嚴佛 南無山海智奮迅通佛 南無水光佛 南無大香鏡像佛 南無不動山佛 南無寶集佛 南無勝山佛 南無勇猛山佛 南無多功德法住持得通佛 南無日月瑠璃光佛 南無勝瑠璃光佛 南無心間智多拘蘇摩勝佛 南無日光佛 南無月光佛 南無散華王拘蘇摩通佛 南無栴檀月光佛 南無破無明闇佛 南無普蓋波婆羅佛 南無星宿佛 南無弗沙佛 南無法慧增長佛 南無師子鵝王山吼佛 南無梵聲龍奮迅佛 南無世間因陀羅佛 南無世間自在王佛 南無可得報佛 南無甘露聲佛 南無樹提光佛 南無那羅延首龍佛 南無力天佛 南無師子佛 南無毘羅闍光佛 南無世間最上佛 南無山嶽佛 南無人自在王佛 南無華勝佛 南無得四無畏佛 南無寶勝威德王劫佛 南無不可嫌身佛 南無稱護佛 南無稱威德佛 南無稱名聲佛 南無稱聲供養佛 南無勇猛稱佛 南無聲分清淨佛 南無智勝善黠慧佛 南無智勝成就佛 南無智炎佛 南無妙智佛 南無智炎聚佛 南無智勇猛佛 南無梵聲佛 南無梵勝佛 南無淨天佛 南無善臂佛 南無善淨天佛 南無梵聲佛 南無淨自在佛 南無淨善眼佛 南無淨聲自在王佛 南無善淨德佛 南無威德力增上佛 南無善勢自在佛 南無威德大勢力佛 南無勝威德佛 南無毘摩勝佛 南無毘摩意佛 南無善毘摩佛 南無毘摩面佛 南無毘摩成就佛 南無毘摩妙佛 南無見寶佛 南無須尼多佛 南無善眼清淨佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無無等眼佛 南無勝眼佛 南無不可降伏眼佛 南無不動眼佛 南無寂勝佛 南無善寂佛 南無善寂諸根佛 南無寂勝上佛 南無寂功德佛 南無寂彼岸佛 南無寂善住佛 南無寂心佛 南無寂意佛 南無寂靜然燈佛 南無自在王佛 南無眾勝佛 南無淨王佛 南無大眾自在勇猛佛 南無眾勝解脫佛

南無法幢佛 南無法雞兜佛 南無法起佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無法幢佛 南無法雞兜佛 南無法起佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺悔煩惱障，已懺悔業障，所餘報障今當次第披陳懺悔。經中說言：『業報至時，非空非海中，非入山石間，無有他方所，脫之不受報，唯有懺悔力，乃能得除滅。』何以知然？釋提桓因五衰相現，恐懼切心歸誠三寶，死相即滅得延天年。如是等比，經教所明其事非一，故知懺悔實能滅禍。但凡夫之人若不遇善友獎導，則靡惡而不造，致使大命將盡臨窮之際，地獄惡相皆現在前。當爾之時悔懼交至，不預修善臨窮方悔，悔之於後將何及乎？殃禍異處宿預嚴待，當獨趣入遠到他所，但得前行入於大鑊，身心摧碎精神痛苦，如此之時欲求一禮一懺豈復可得？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺悔煩惱障，已懺悔業障，所餘報障今當次第披陳懺悔。經中說言：『業報至時，非空非海中，非入山石間，無有他方所，脫之不受報，唯有懺悔力，乃能得除滅。』何以知然？釋提桓因五衰相現，恐懼切心歸誠三寶，死相即滅得延天年。如是等比，經教所明其事非一，故知懺悔實能滅禍。但凡夫之人若不遇善友獎導，則靡惡而不造，致使大命將盡臨窮之際，地獄惡相皆現在前。當爾之時悔懼交至，不預修善臨窮方悔，悔之於後將何及乎？殃禍異處宿預嚴待，當獨趣入遠到他所，但得前行入於大鑊，身心摧碎精神痛苦，如此之時欲求一禮一懺豈復可得？

「眾等！莫自恃盛年財寶勢力，嬾惰懈怠放逸自恣，死苦一至，無問老少貧富貴賤皆悉磨滅，奄忽而至不令人知。夫命無常喻如朝露，出息雖存入息難保，云何以此而不懺悔？且五天使者既來，無常殺鬼卒至，盛年壯色無得免者，當爾之時，華堂邃宇何關人事？高車大馬豈得自隨，妻子眷屬非復我親，七珍寶飾乃為他玩。以此而言，世間果報皆如幻化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾等！莫自恃盛年財寶勢力，嬾惰懈怠放逸自恣，死苦一至，無問老少貧富貴賤皆悉磨滅，奄忽而至不令人知。夫命無常喻如朝露，出息雖存入息難保，云何以此而不懺悔？且五天使者既來，無常殺鬼卒至，盛年壯色無得免者，當爾之時，華堂邃宇何關人事？高車大馬豈得自隨，妻子眷屬非復我親，七珍寶飾乃為他玩。以此而言，世間果報皆如幻化。

「上天雖樂會歸敗壞，壽盡魂魄墮落三途，是故佛語須跋陀言：『汝師欝頭藍弗，利根聰明能伏煩惱，至於非非想處命終，還作畜生道中飛狸之身，況復餘者？』故知未證聖果已還，皆應流轉備經惡趣。如不謹慎，怱爾一朝親嬰斯事，將不及悔。或如今被罪行詣公門已是小苦，情神慞惶眷屬恐懼求救百端，地獄眾苦比於此者，百千萬倍不得為喻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上天雖樂會歸敗壞，壽盡魂魄墮落三途，是故佛語須跋陀言：『汝師欝頭藍弗，利根聰明能伏煩惱，至於非非想處命終，還作畜生道中飛狸之身，況復餘者？』故知未證聖果已還，皆應流轉備經惡趣。如不謹慎，怱爾一朝親嬰斯事，將不及悔。或如今被罪行詣公門已是小苦，情神慞惶眷屬恐懼求救百端，地獄眾苦比於此者，百千萬倍不得為喻。

「眾等！相與歷劫已來罪若須彌，云何聞此晏然不畏不驚不恐？令此精神復嬰斯苦實為可痛。是故，弟子等！運此丹誠，至心歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾等！相與歷劫已來罪若須彌，云何聞此晏然不畏不驚不恐？令此精神復嬰斯苦實為可痛。是故，弟子等！運此丹誠，至心歸依佛。

「南無東方功德華佛 南無南方光明尊佛 南無西方無邊命佛 南無北方功德勝佛 南無東南方須漫那佛 南無西南方無障礙利益佛 南無西北方是世善妙佛 南無東北方上香彌樓佛 南無下方調意越諸花佛 南無上方淨輪幡佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方功德華佛 南無南方光明尊佛 南無西方無邊命佛 南無北方功德勝佛 南無東南方須漫那佛 南無西南方無障礙利益佛 南無西北方是世善妙佛 南無東北方上香彌樓佛 南無下方調意越諸花佛 南無上方淨輪幡佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，所有報障然其重者，第一唯有阿鼻地獄，如經所明，今當略說其相。此獄周匝有七重鐵城，復有七重鐵網羅覆其上，下有七重刀林無量猛火，縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中，罪業因緣不相妨礙，上火徹下下火徹上，東西南北通徹交過，如魚在熬脂膏皆盡，此中罪苦亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，所有報障然其重者，第一唯有阿鼻地獄，如經所明，今當略說其相。此獄周匝有七重鐵城，復有七重鐵網羅覆其上，下有七重刀林無量猛火，縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中，罪業因緣不相妨礙，上火徹下下火徹上，東西南北通徹交過，如魚在熬脂膏皆盡，此中罪苦亦復如是。

「其城四門有四大銅狗，其身縱廣四十由旬，牙爪鋒鉅眼如閃電。復有無量鐵觜諸鳥，奮飛騰翔啄罪人肉，牛頭獄卒形如羅剎，而有九尾尾如鐵叉。復有八頭頭上有十八角，有六十四眼，一一眼中皆悉迸出諸鐵丸，燒罪人肉，然其一瞋一怒喈吼之時聲如霹靂。復有無量自然刀輪空中而下，從罪人頂入從足而出，於是罪人痛徹骨髓苦切肝心。如是經無量歲受諸苦惱，求生不得求死不得。如是等報，今日皆悉稽顙慚愧發露誠心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其城四門有四大銅狗，其身縱廣四十由旬，牙爪鋒鉅眼如閃電。復有無量鐵觜諸鳥，奮飛騰翔啄罪人肉，牛頭獄卒形如羅剎，而有九尾尾如鐵叉。復有八頭頭上有十八角，有六十四眼，一一眼中皆悉迸出諸鐵丸，燒罪人肉，然其一瞋一怒喈吼之時聲如霹靂。復有無量自然刀輪空中而下，從罪人頂入從足而出，於是罪人痛徹骨髓苦切肝心。如是經無量歲受諸苦惱，求生不得求死不得。如是等報，今日皆悉稽顙慚愧發露誠心懺悔。

「其餘地獄，刀山劍樹地獄，身首脫落罪報懺悔；鑊湯爐炭地獄，燒煮罪報懺悔；鐵床銅柱地獄，燋然罪報懺悔；刀輪火車地獄，劈轢罪報懺悔；拔舌犁耕地獄，楚痛罪報懺悔；吞噉鐵丸洋銅灌口地獄，五內消爛罪報懺悔；鐵碓鐵磨地獄，骨肉灰粉罪報懺悔；黑繩鐵網地獄，支節分離罪報懺悔。灰河沸屎地獄，惱悶罪報懺悔；鹹水寒水地獄，皮膚坼裂裸凍罪報懺悔；虎狼鷹犬地獄，更相殘害罪報懺悔；刀兵分距地獄，更相搏撮斫刺罪報懺悔；火坑地獄，炮炙罪報懺悔；兩石相磕地獄，形骸破碎罪報懺悔；聚合黑耳地獄，解剔罪報懺悔。闇冥肉山地獄，斬剉罪報懺悔；鋸解釘身地獄，斷截罪報懺悔；鐵棒倒懸地獄，屠割罪報懺悔；燋熱叫喚地獄，煩冤罪報懺悔；大小鐵圍山間，長夜冥冥不識三光罪報懺悔。阿波波地獄、阿娑娑地獄、阿吒吒地獄、阿羅羅地獄，如是八寒八熱一切諸地獄，一一獄中復有八萬四千隔子地獄，以為眷屬，此中罪苦炮煮楚痛，剝皮咼肉削骨打髓抽膓拔肺無量諸苦不可聞不可說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其餘地獄，刀山劍樹地獄，身首脫落罪報懺悔；鑊湯爐炭地獄，燒煮罪報懺悔；鐵床銅柱地獄，燋然罪報懺悔；刀輪火車地獄，劈轢罪報懺悔；拔舌犁耕地獄，楚痛罪報懺悔；吞噉鐵丸洋銅灌口地獄，五內消爛罪報懺悔；鐵碓鐵磨地獄，骨肉灰粉罪報懺悔；黑繩鐵網地獄，支節分離罪報懺悔。灰河沸屎地獄，惱悶罪報懺悔；鹹水寒水地獄，皮膚坼裂裸凍罪報懺悔；虎狼鷹犬地獄，更相殘害罪報懺悔；刀兵分距地獄，更相搏撮斫刺罪報懺悔；火坑地獄，炮炙罪報懺悔；兩石相磕地獄，形骸破碎罪報懺悔；聚合黑耳地獄，解剔罪報懺悔。闇冥肉山地獄，斬剉罪報懺悔；鋸解釘身地獄，斷截罪報懺悔；鐵棒倒懸地獄，屠割罪報懺悔；燋熱叫喚地獄，煩冤罪報懺悔；大小鐵圍山間，長夜冥冥不識三光罪報懺悔。阿波波地獄、阿娑娑地獄、阿吒吒地獄、阿羅羅地獄，如是八寒八熱一切諸地獄，一一獄中復有八萬四千隔子地獄，以為眷屬，此中罪苦炮煮楚痛，剝皮咼肉削骨打髓抽膓拔肺無量諸苦不可聞不可說。

「南無佛！今日在此中者，或是我等無始已來經生父母一切眷屬，我等相與命終之後，或當復墮如此獄中。今日洗心至到丹誠，叩頭稽顙向十方佛、大地菩薩求哀懺悔，令此一切報障畢竟消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無佛！今日在此中者，或是我等無始已來經生父母一切眷屬，我等相與命終之後，或當復墮如此獄中。今日洗心至到丹誠，叩頭稽顙向十方佛、大地菩薩求哀懺悔，令此一切報障畢竟消滅。

「願弟子等，承是懺悔地獄等報所生功德，願生生世世諸佛慈悲救眾生苦，即時破壞阿鼻鐵城，悉與淨土無惡道名。其餘地獄，一切苦具轉為樂緣，刀山劍樹變成寶林，鑊湯鑪炭蓮華化生，牛頭獄卒除捨暴虐皆起慈悲無有惡念，地獄眾生得離苦果更不造因，等受安樂如第三禪，一時俱發無上道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔地獄等報所生功德，願生生世世諸佛慈悲救眾生苦，即時破壞阿鼻鐵城，悉與淨土無惡道名。其餘地獄，一切苦具轉為樂緣，刀山劍樹變成寶林，鑊湯鑪炭蓮華化生，牛頭獄卒除捨暴虐皆起慈悲無有惡念，地獄眾生得離苦果更不造因，等受安樂如第三禪，一時俱發無上道心。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一鐵火屋地獄。云何名曰鐵屋地獄？其地獄縱廣三十四由旬，鐵壁周匝鐵網羅覆鐵城四角，有大風猛利來吹其城，鐵城動搖自然火出，周遍獄中炎赫熾盛。復有鐵鏘銐如鋒釯，虛空而住殷殷磑磑狀如雷聲，其鏘撩亂下刺罪人之體。有大鐵床周迴四十餘步，火屋圍繞罪人之身，遍布其床諸所受報了無妨礙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一鐵火屋地獄。云何名曰鐵屋地獄？其地獄縱廣三十四由旬，鐵壁周匝鐵網羅覆鐵城四角，有大風猛利來吹其城，鐵城動搖自然火出，周遍獄中炎赫熾盛。復有鐵鏘銐如鋒釯，虛空而住殷殷磑磑狀如雷聲，其鏘撩亂下刺罪人之體。有大鐵床周迴四十餘步，火屋圍繞罪人之身，遍布其床諸所受報了無妨礙。

爾時，西門之中有無量無邊罪人，唱如是言：「我今何罪入於此處？」舉身自搥踉䠙宛轉，悲啼號叫而不肯前。馬頭羅剎手捉鐵鉗，望胸而夾擲著獄中，鉗所著處烟焰俱出，獄卒夜叉以大鐵鈎望頭而搭，牽入鐵火屋中。其屋周匝猛火熾焰，業力吹轉罪人之身，登床而臥。有大毒蛇鱗甲皆刺，口中而入從下而出；復有鐵鳥望心而啄抽其心腸。如是苦痛不可堪忍，一日一夜受罪無量，求生不得求死不得。經千萬劫爾乃得脫，從地獄出當作畜生，牽犁負重償他宿債，百生千生無有休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，西門之中有無量無邊罪人，唱如是言：「我今何罪入於此處？」舉身自搥踉䠙宛轉，悲啼號叫而不肯前。馬頭羅剎手捉鐵鉗，望胸而夾擲著獄中，鉗所著處烟焰俱出，獄卒夜叉以大鐵鈎望頭而搭，牽入鐵火屋中。其屋周匝猛火熾焰，業力吹轉罪人之身，登床而臥。有大毒蛇鱗甲皆刺，口中而入從下而出；復有鐵鳥望心而啄抽其心腸。如是苦痛不可堪忍，一日一夜受罪無量，求生不得求死不得。經千萬劫爾乃得脫，從地獄出當作畜生，牽犁負重償他宿債，百生千生無有休息。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人何罪所至，受苦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人何罪所至，受苦如是？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不護持，向白衣不受屋舍而則眠臥，或因此見而生欲想，污淨行比丘污比丘尼，偷僧祇物。以是罪故墮此地獄，後得為人當墮五逆，家貧寒賤弊衣不蓋形，自無家宅飃露居止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不護持，向白衣不受屋舍而則眠臥，或因此見而生欲想，污淨行比丘污比丘尼，偷僧祇物。以是罪故墮此地獄，後得為人當墮五逆，家貧寒賤弊衣不蓋形，自無家宅飃露居止。」

寶達聞之，啼泣言曰：「云何名為出世人，而為俗所縛？以得解脫門，翻為欲所逼？」說是語已，涕泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，啼泣言曰：「云何名為出世人，而為俗所縛？以得解脫門，翻為欲所逼？」說是語已，涕泣而去。