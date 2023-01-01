佛說佛名經卷第二十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十五

「南無過境界步佛 南無須彌山聚佛 南無虛空眼佛 南無虛空寂佛 南無稱力王佛 南無放光明佛 南無離諸染佛 南無種種花成就勝佛 南無遠離諸畏驚怖毛竪佛 南無智積佛 南無栴檀香佛 南無伏眼佛 南無寶來佛 南無香首佛 南無勝眾佛 南無唯蓋佛 南無無障眼佛 南無栴檀去佛 南無智華寶光明勝佛 南無賢勝光明佛 南無能一切畏佛 南無無畏佛 南無彌留藏佛 南無法作佛 南無十上光明佛 南無千上光明佛 南無智光明佛 南無寶勝光明佛 南無無邊光明佛 南無無礙聲佛 南無羅網光明佛 南無種種寶智佛 南無無邊莊嚴佛 南無優波羅勝佛 南無住智勝佛 南無勝能聖佛 南無智稱佛 南無莎羅自在王佛 南無寶娑羅佛 南無大將佛 南無寶鬘佛 南無不空名稱佛 南無勝成就功德佛 南無稱王佛 南無不空步佛 南無香光明佛 南無無障礙聲佛 南無稱力王佛 南無須彌增長勝王佛 南無寶勝功德佛 南無波頭摩勝佛 南無寶起佛 南無香光明佛 南無十方稱發起佛 南無普護增上雲聲王佛 南無無邊光明佛 南無無邊智成佛 南無無邊輪奮迅佛 南無眾上首佛 南無華勝王佛 南無寶像佛 南無不空名稱佛 南無發起無邊精進功德佛 南無發心莊嚴一切眾生佛 南無蓋行佛 南無光明輪威德王佛 南無功德王光明佛 南無一切功德到彼岸佛 南無然燈作佛 南無能作光明佛 南無得功德佛 南無波頭摩上勝佛 南無寶作佛 南無無邊願佛 南無無邊功德王住佛 南無寶聚佛 南無娑羅自在王佛 南無寶光明佛 南無寶積佛 南無最上佛 南無修行無邊功德佛 南無觀聲佛 南無須彌山光明佛 南無無邊境界佛 南無妙法佛 南無寶華成就勝佛 南無無邊奮迅佛 南無發起一切眾生信佛 南無寶蓋起佛 南無勝功德佛 南無不可華佛 南無寶境界光明佛 南無寶勝功德佛 南無發心即轉法輪佛 南無十方稱名佛 南無迦陵伽王佛 南無日輪然燈佛 南無寶上佛 南無智成就勝佛 南無功德王住佛 南無無障礙眼佛 南無無畏佛 南無施無畏佛 南無智積佛 南無發起無譬喻相佛 南無積光明輪威德佛 南無因意佛 南無那羅延佛 南無無垢雞兜佛 南無月積佛 南無清淨意佛 南無安隱佛 南無發起善思惟佛 南無能破諸怨佛 南無優波羅功德佛 南無稱力王佛 南無無邊光明雲香彌留佛 南無種種色華佛 南無無邊光佛 南無能轉能住佛 南無勝香佛 南無寶勝佛 南無香山佛 南無信一切眾生心智見佛 南無無相聲佛 南無智功德積佛 南無無障聲佛 南無一蓋藏佛 南無不動勢佛 南無迦葉 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無過境界步佛 南無須彌山聚佛 南無虛空眼佛 南無虛空寂佛 南無稱力王佛 南無放光明佛 南無離諸染佛 南無種種花成就勝佛 南無遠離諸畏驚怖毛竪佛 南無智積佛 南無栴檀香佛 南無伏眼佛 南無寶來佛 南無香首佛 南無勝眾佛 南無唯蓋佛 南無無障眼佛 南無栴檀去佛 南無智華寶光明勝佛 南無賢勝光明佛 南無能一切畏佛 南無無畏佛 南無彌留藏佛 南無法作佛 南無十上光明佛 南無千上光明佛 南無智光明佛 南無寶勝光明佛 南無無邊光明佛 南無無礙聲佛 南無羅網光明佛 南無種種寶智佛 南無無邊莊嚴佛 南無優波羅勝佛 南無住智勝佛 南無勝能聖佛 南無智稱佛 南無莎羅自在王佛 南無寶娑羅佛 南無大將佛 南無寶鬘佛 南無不空名稱佛 南無勝成就功德佛 南無稱王佛 南無不空步佛 南無香光明佛 南無無障礙聲佛 南無稱力王佛 南無須彌增長勝王佛 南無寶勝功德佛 南無波頭摩勝佛 南無寶起佛 南無香光明佛 南無十方稱發起佛 南無普護增上雲聲王佛 南無無邊光明佛 南無無邊智成佛 南無無邊輪奮迅佛 南無眾上首佛 南無華勝王佛 南無寶像佛 南無不空名稱佛 南無發起無邊精進功德佛 南無發心莊嚴一切眾生佛 南無蓋行佛 南無光明輪威德王佛 南無功德王光明佛 南無一切功德到彼岸佛 南無然燈作佛 南無能作光明佛 南無得功德佛 南無波頭摩上勝佛 南無寶作佛 南無無邊願佛 南無無邊功德王住佛 南無寶聚佛 南無娑羅自在王佛 南無寶光明佛 南無寶積佛 南無最上佛 南無修行無邊功德佛 南無觀聲佛 南無須彌山光明佛 南無無邊境界佛 南無妙法佛 南無寶華成就勝佛 南無無邊奮迅佛 南無發起一切眾生信佛 南無寶蓋起佛 南無勝功德佛 南無不可華佛 南無寶境界光明佛 南無寶勝功德佛 南無發心即轉法輪佛 南無十方稱名佛 南無迦陵伽王佛 南無日輪然燈佛 南無寶上佛 南無智成就勝佛 南無功德王住佛 南無無障礙眼佛 南無無畏佛 南無施無畏佛 南無智積佛 南無發起無譬喻相佛 南無積光明輪威德佛 南無因意佛 南無那羅延佛 南無無垢雞兜佛 南無月積佛 南無清淨意佛 南無安隱佛 南無發起善思惟佛 南無能破諸怨佛 南無優波羅功德佛 南無稱力王佛 南無無邊光明雲香彌留佛 南無種種色華佛 南無無邊光佛 南無能轉能住佛 南無勝香佛 南無寶勝佛 南無香山佛 南無信一切眾生心智見佛 南無無相聲佛 南無智功德積佛 南無無障聲佛 南無一蓋藏佛 南無不動勢佛 南無迦葉

佛 南無觀見一切境界佛 南無上首佛 南無成義佛 南無成勝佛 南無稱佛 南無離一切疑佛 南無智德佛 南無功德乘佛 南無星宿王佛 南無不可量雞兜佛 南無栴檀佛 南無羅網光佛 南無梵聲佛 南無不可量實體勝佛 南無一切法無觀佛 南無發一切眾生不斷絕修行佛 南無無邊奮迅佛 南無見一切法佛 南無見一切法平等佛 南無成就無邊功德佛 南無智高光明佛 南無波頭摩上佛 南無十方上佛 南無華成就功德佛 南無堅固眾生佛 南無智光明佛 南無智眾佛 南無離藏佛 南無明王佛 南無不分別修行佛 南無無邊智稱佛 南無栴檀屋勝佛 南無無比智華成佛 南無善住娑羅王佛 南無勝月光明佛 南無須彌聚佛 南無稱名佛 南無過十方稱佛 南無稱名親佛 南無稱堅固佛 南無離憂惱佛 南無波頭摩勝王功德佛 南無散華雞兜佛 南無普放香光明佛 南無波那陀眼佛 南無放炎佛 南無十方稱名佛 南無光明彌留佛 南無寶光明佛 南無然尸棄佛 南無三界境界勢佛 南無光明輪佛 南無虛空寂境界佛 南無盡境界佛 南無妙寶聲佛 南無普境界佛 南無智稱佛 南無光明輪境界勝王佛 南無善住佛 南無成就佛寶功德佛 南無起智功德佛 南無一切功德佛 南無佛境界清淨佛 南無起智光明威德積聚佛 南無成就波頭摩王佛 南無第一境界法佛 南無半月光明佛 南無香像佛 南無成就波頭摩功德佛 南無栴檀功德佛 南無寶山佛 南無黠慧行佛 南無能作無畏佛 南無無邊功德勝佛 南無光明雞兜佛 南無作無邊功德佛 南無成就一切勝功德佛 南無住持炬佛 南無勝敵對佛 南無勝王佛 南無星宿王佛 南無無邊山佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無邊聲佛 南無無邊光明佛 南無寶彌留佛 南無種種寶佛 南無拘修摩起佛 南無上首佛 南無無垢離發修行光明佛 南無金色華佛 南無寶窟佛 南無種種華成就佛 南無放光明佛 南無成就華佛 南無華蓋佛 南無不空發修行佛 南無勝力王佛 南無淨聲王佛 南無無邊上首佛 南無無障眼佛 南無破諸趣佛 南無離疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟成就無邊功德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩得勝功德佛 南無寶妙佛 南無三世無礙發修行佛 南無無邊照佛 南無寶彌留佛 南無然燈勝王佛 南無成就智慧德佛 南無炬然燈佛 南無無上光明佛 南無功德王光明佛 南無弗沙佛 南無梵聲佛 南無功德輪佛 南無十方燈佛 南無佛華成就德佛 南無娑羅自在王佛 南無華鬘佛 南無寶積佛 南無見種種佛 南無藥王佛 南無最上佛 南無賢勝佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無觀見一切境界佛 南無上首佛 南無成義佛 南無成勝佛 南無稱佛 南無離一切疑佛 南無智德佛 南無功德乘佛 南無星宿王佛 南無不可量雞兜佛 南無栴檀佛 南無羅網光佛 南無梵聲佛 南無不可量實體勝佛 南無一切法無觀佛 南無發一切眾生不斷絕修行佛 南無無邊奮迅佛 南無見一切法佛 南無見一切法平等佛 南無成就無邊功德佛 南無智高光明佛 南無波頭摩上佛 南無十方上佛 南無華成就功德佛 南無堅固眾生佛 南無智光明佛 南無智眾佛 南無離藏佛 南無明王佛 南無不分別修行佛 南無無邊智稱佛 南無栴檀屋勝佛 南無無比智華成佛 南無善住娑羅王佛 南無勝月光明佛 南無須彌聚佛 南無稱名佛 南無過十方稱佛 南無稱名親佛 南無稱堅固佛 南無離憂惱佛 南無波頭摩勝王功德佛 南無散華雞兜佛 南無普放香光明佛 南無波那陀眼佛 南無放炎佛 南無十方稱名佛 南無光明彌留佛 南無寶光明佛 南無然尸棄佛 南無三界境界勢佛 南無光明輪佛 南無虛空寂境界佛 南無盡境界佛 南無妙寶聲佛 南無普境界佛 南無智稱佛 南無光明輪境界勝王佛 南無善住佛 南無成就佛寶功德佛 南無起智功德佛 南無一切功德佛 南無佛境界清淨佛 南無起智光明威德積聚佛 南無成就波頭摩王佛 南無第一境界法佛 南無半月光明佛 南無香像佛 南無成就波頭摩功德佛 南無栴檀功德佛 南無寶山佛 南無黠慧行佛 南無能作無畏佛 南無無邊功德勝佛 南無光明雞兜佛 南無作無邊功德佛 南無成就一切勝功德佛 南無住持炬佛 南無勝敵對佛 南無勝王佛 南無星宿王佛 南無無邊山佛 南無虛空輪清淨王佛 南無無邊聲佛 南無無邊光明佛 南無寶彌留佛 南無種種寶佛 南無拘修摩起佛 南無上首佛 南無無垢離發修行光明佛 南無金色華佛 南無寶窟佛 南無種種華成就佛 南無放光明佛 南無成就華佛 南無華蓋佛 南無不空發修行佛 南無勝力王佛 南無淨聲王佛 南無無邊上首佛 南無無障眼佛 南無破諸趣佛 南無離疑佛 南無無相聲佛 南無畢竟成就無邊功德佛 南無寶成就勝佛 南無波頭摩得勝功德佛 南無寶妙佛 南無三世無礙發修行佛 南無無邊照佛 南無寶彌留佛 南無然燈勝王佛 南無成就智慧德佛 南無炬然燈佛 南無無上光明佛 南無功德王光明佛 南無弗沙佛 南無梵聲佛 南無功德輪佛 南無十方燈佛 南無佛華成就德佛 南無娑羅自在王佛 南無華鬘佛 南無寶積佛 南無見種種佛 南無藥王佛 南無最上佛 南無賢勝佛 南

無香妙佛 南無香勝雞兜佛 南無栴檀屋佛 南無香雞兜佛 南無無邊精進佛 南無過十光佛 南無佛波頭摩妙佛 南無無邊境界佛 南無驚怖波頭摩成就勝王佛 南無寶羅網佛 南無善住王佛 南無最勝香王佛 南無能與一切樂佛 南無能現一切念佛 南無不空名稱佛 南無寶光明佛 南無安隱與一切眾生樂佛 南無無邊虛空莊嚴勝佛 南無善莊嚴佛 南無虛空雞兜佛 南無普華成就勝佛 南無可樂勝佛 南無無邊境界來佛 南無淨眼佛 南無高山佛 南無不可降伏幢佛 南無可詣佛 南無無邊無際諸山佛 南無月輪莊嚴王佛 南無最勝彌留佛 南無樂成就德佛 南無清淨諸彌留佛 南無安樂德佛 南無梵德佛 南無無礙自在佛 南無作無邊功德佛 南無威德王佛 南無梵勝佛 南無善思惟成就諸願佛 南無清淨輪王佛 南無智高佛 南無勇猛仙佛 南無智積佛 南無作方佛 南無能忍佛 南無離諸有佛 南無智護佛 南無妙功德佛 南無隨眾生心現境界佛 南無明鏡月王佛 南無無邊寶佛 南無離一切愛境界無畏佛 南無無礙寶光明佛 南無無礙照佛 南無念一切佛境界佛 南無能現一切佛像佛 南無無相體佛 南無化聲佛 南無化聲善聲佛 南無寶成就勝功德佛 南無海彌留佛 南無無垢意佛 南無智華成就佛 南無高威德山佛 南無寂滅佛 南無離恨佛 南無斷一切諸道佛 南無成就不可量功德佛 南無樂成就勝境界佛 南無求無畏香佛 南無無障礙香光明佛 南無雲妙鼓聲佛 南無成就勝功德佛 南無無邊勢力步佛 南無須彌山堅佛 南無勝香須彌佛 南無無邊光佛 南無普見佛 南無得無畏佛 南無月燈佛 南無火燈佛 南無勢燈佛 南無高修佛 南無金剛生佛 南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無畏上佛 南無功德王佛 南無無畏上佛 南無功德王佛 南無波婆娑佛 南無善眼佛 南無妙莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊境界不空稱佛 南無不可思議功德王光明佛 南無種種華佛 南無無畏王佛 南無常厭香佛 南無妙藥樹王佛 南無常求安樂佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊光佛 南無無邊目佛 南無無邊虛空境界佛 南無聲色境界佛 南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無勝功德佛 南無現諸方佛 南無妙彌留佛 南無無障眼佛 南無娑伽羅王佛 南無庭燎佛 南無然雞兜佛 南無無垢月威德光佛 南無智山佛 南無稱力王佛 南無功德王光明佛 南無智見佛 南無波頭摩勝二到成就佛 南無寶火佛 南無寶蓮華勝佛 南無斷諸疑佛 南無領勝眾佛 南無雞兜王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無香妙佛 南無香勝雞兜佛 南無栴檀屋佛 南無香雞兜佛 南無無邊精進佛 南無過十光佛 南無佛波頭摩妙佛 南無無邊境界佛 南無驚怖波頭摩成就勝王佛 南無寶羅網佛 南無善住王佛 南無最勝香王佛 南無能與一切樂佛 南無能現一切念佛 南無不空名稱佛 南無寶光明佛 南無安隱與一切眾生樂佛 南無無邊虛空莊嚴勝佛 南無善莊嚴佛 南無虛空雞兜佛 南無普華成就勝佛 南無可樂勝佛 南無無邊境界來佛 南無淨眼佛 南無高山佛 南無不可降伏幢佛 南無可詣佛 南無無邊無際諸山佛 南無月輪莊嚴王佛 南無最勝彌留佛 南無樂成就德佛 南無清淨諸彌留佛 南無安樂德佛 南無梵德佛 南無無礙自在佛 南無作無邊功德佛 南無威德王佛 南無梵勝佛 南無善思惟成就諸願佛 南無清淨輪王佛 南無智高佛 南無勇猛仙佛 南無智積佛 南無作方佛 南無能忍佛 南無離諸有佛 南無智護佛 南無妙功德佛 南無隨眾生心現境界佛 南無明鏡月王佛 南無無邊寶佛 南無離一切愛境界無畏佛 南無無礙寶光明佛 南無無礙照佛 南無念一切佛境界佛 南無能現一切佛像佛 南無無相體佛 南無化聲佛 南無化聲善聲佛 南無寶成就勝功德佛 南無海彌留佛 南無無垢意佛 南無智華成就佛 南無高威德山佛 南無寂滅佛 南無離恨佛 南無斷一切諸道佛 南無成就不可量功德佛 南無樂成就勝境界佛 南無求無畏香佛 南無無障礙香光明佛 南無雲妙鼓聲佛 南無成就勝功德佛 南無無邊勢力步佛 南無須彌山堅佛 南無勝香須彌佛 南無無邊光佛 南無普見佛 南無得無畏佛 南無月燈佛 南無火燈佛 南無勢燈佛 南無高修佛 南無金剛生佛 南無智自在王佛 南無智力稱佛 南無無畏上佛 南無功德王佛 南無無畏上佛 南無功德王佛 南無波婆娑佛 南無善眼佛 南無妙莊嚴佛 南無寶蓋佛 南無香象佛 南無無邊境界不空稱佛 南無不可思議功德王光明佛 南無種種華佛 南無無畏王佛 南無常厭香佛 南無妙藥樹王佛 南無常求安樂佛 南無無邊意行佛 南無無邊境界佛 南無無邊光佛 南無無邊目佛 南無無邊虛空境界佛 南無聲色境界佛 南無星宿王佛 南無香上勝佛 南無虛空勝佛 南無勝功德佛 南無現諸方佛 南無妙彌留佛 南無無障眼佛 南無娑伽羅王佛 南無庭燎佛 南無然雞兜佛 南無無垢月威德光佛 南無智山佛 南無稱力王佛 南無功德王光明佛 南無智見佛 南無波頭摩勝二到成就佛 南無寶火佛 南無寶蓮華勝佛 南無斷諸疑佛 南無領勝眾佛 南無雞兜王佛

南無華勝佛 南無放光明佛 南無照波頭摩光明佛 南無方王法雞兜佛 南無無邊步佛 南無娑伽羅山佛 南無阿謨荷見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無邊功德稱光明佛 南無世間涅槃無差別修行佛 南無無邊照佛 南無善眼佛 南無一蓋藏佛 南無放光明佛 南無過去未來現在發修行佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無華勝佛 南無放光明佛 南無照波頭摩光明佛 南無方王法雞兜佛 南無無邊步佛 南無娑伽羅山佛 南無阿謨荷見佛 南無無障礙吼聲佛 南無無邊功德稱光明佛 南無世間涅槃無差別修行佛 南無無邊照佛 南無善眼佛 南無一蓋藏佛 南無放光明佛 南無過去未來現在發修行佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無德炎菩薩 南無相光菩薩 南無海月菩薩 南無海藏菩薩 南無勝月菩薩 南無淨慧菩薩 南無超光菩薩 南無月德菩薩 南無金剛菩薩 南無炎幢菩薩 南無尊德菩薩 南無海明菩薩 南無海廣菩薩 南無照境菩薩 南無慧明菩薩 南無功德菩薩 南無明達菩薩 南無密教菩薩 南無須那菩薩 南無色力菩薩 南無調伏菩薩 南無隱身菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無德炎菩薩 南無相光菩薩 南無海月菩薩 南無海藏菩薩 南無勝月菩薩 南無淨慧菩薩 南無超光菩薩 南無月德菩薩 南無金剛菩薩 南無炎幢菩薩 南無尊德菩薩 南無海明菩薩 南無海廣菩薩 南無照境菩薩 南無慧明菩薩 南無功德菩薩 南無明達菩薩 南無密教菩薩 南無須那菩薩 南無色力菩薩 南無調伏菩薩 南無隱身菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！如上所說已懺悔於三寶間，輕重諸罪其餘諸惡，今當次第更復懺悔。經中佛說：『有二種健兒：一者自不作罪；二者作已能悔。』又云：『有二種白法，能為眾生滅除眾障：一者慚；二者愧也。慚者自不作惡，愧者不令他作，有慚愧者可詺為人。若無慚愧，與諸禽獸不相異也。慚者羞天，愧者所犯諸罪發露向人。』是故，弟子！今日至誠慚愧歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！如上所說已懺悔於三寶間，輕重諸罪其餘諸惡，今當次第更復懺悔。經中佛說：『有二種健兒：一者自不作罪；二者作已能悔。』又云：『有二種白法，能為眾生滅除眾障：一者慚；二者愧也。慚者自不作惡，愧者不令他作，有慚愧者可詺為人。若無慚愧，與諸禽獸不相異也。慚者羞天，愧者所犯諸罪發露向人。』是故，弟子！今日至誠慚愧歸依佛。

「南無東方寶山佛 南無南方最威儀佛 南無西方無等勝佛 南無北方法像佛 南無東南方梵增益佛 南無西南方天帝金剛佛 南無西北方普照一切佛 南無東北方大音眼佛 南無下方海意樂佛 南無上方淨妙慧德豐佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方寶山佛 南無南方最威儀佛 南無西方無等勝佛 南無北方法像佛 南無東南方梵增益佛 南無西南方天帝金剛佛 南無西北方普照一切佛 南無東北方大音眼佛 南無下方海意樂佛 南無上方淨妙慧德豐佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，或信邪倒見宰殺眾生，解奏魑魅魍魎鬼神，欲希延年終不能得。或妄言見鬼假稱神語。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，或信邪倒見宰殺眾生，解奏魑魅魍魎鬼神，欲希延年終不能得。或妄言見鬼假稱神語。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或行動傲誕自高自大，或恃種姓輕慢一切，以貴欺賤用強凌弱，倚富輕貧挾官慢下。或飲酒鬪亂不避親疎，惛醉終日尊卑不識。如是等罪無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或行動傲誕自高自大，或恃種姓輕慢一切，以貴欺賤用強凌弱，倚富輕貧挾官慢下。或飲酒鬪亂不避親疎，惛醉終日尊卑不識。如是等罪無量無邊。

「今日至誠發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今日至誠發露懺悔。

「或嚵𠝖嬾惰不識羞恥，貪嗜飲食不誕艱辛，飲酒噉肉歌舞作樂，無有期度不知休息。或食諸生鱠飲噉五辛，薰穢經像排[穴/友]淨眾，縱心肆意不限理極，疎遠善人親狎惡友。或貢高矯假偃蹇自用，魯扈抵[穴/友]不識人情，自是非他自能他惡，見他過失則相攻訐，妄為辭句希望僥倖。如是等罪無量無邊，今日至心歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或嚵𠝖嬾惰不識羞恥，貪嗜飲食不誕艱辛，飲酒噉肉歌舞作樂，無有期度不知休息。或食諸生鱠飲噉五辛，薰穢經像排[穴/友]淨眾，縱心肆意不限理極，疎遠善人親狎惡友。或貢高矯假偃蹇自用，魯扈抵[穴/友]不識人情，自是非他自能他惡，見他過失則相攻訐，妄為辭句希望僥倖。如是等罪無量無邊，今日至心歸命懺悔。

「或臨財不讓無廉無恥，屠肉沽酒欺誑自活。或出入息利計時賣日，聚積慳惜貪求無厭受人供養不生慚愧。或無戒行空納信施，或打奴捶婢駈役諸僮，不問飢渴不知寒暑。或撥撤橋梁駐絕行路。如是等罪無量無邊，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或臨財不讓無廉無恥，屠肉沽酒欺誑自活。或出入息利計時賣日，聚積慳惜貪求無厭受人供養不生慚愧。或無戒行空納信施，或打奴捶婢駈役諸僮，不問飢渴不知寒暑。或撥撤橋梁駐絕行路。如是等罪無量無邊，今日至誠歸命懺悔。

「或放逸自恣無記散亂，摴捕白打雙六圍碁，群會屯聚飲酒食肉，更相譏誚無趣談話，論說天下從月竟年空喪天日。初中後夜禪誦不修，懈怠懶惰尸臥終日，於六念處心不經理，見他勝事便生嫉妬，心懷磣毒備起煩惱，致使諸惡猛風吹惡薪火熾然無有休息。三業微善一切俱焚，善法既盡為一闡提，墮火地獄無有出期。是故，弟子等！今日至誠稽顙，向十方一切諸佛聖眾前，懺悔上來所有一切眾罪。若輕、若重、若麁、若細、若自作、若教他作、若隨喜作、若以勢逼迫令作，如是乃至讚歎行惡法者，今日至心發露懺悔願皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或放逸自恣無記散亂，摴捕白打雙六圍碁，群會屯聚飲酒食肉，更相譏誚無趣談話，論說天下從月竟年空喪天日。初中後夜禪誦不修，懈怠懶惰尸臥終日，於六念處心不經理，見他勝事便生嫉妬，心懷磣毒備起煩惱，致使諸惡猛風吹惡薪火熾然無有休息。三業微善一切俱焚，善法既盡為一闡提，墮火地獄無有出期。是故，弟子等！今日至誠稽顙，向十方一切諸佛聖眾前，懺悔上來所有一切眾罪。若輕、若重、若麁、若細、若自作、若教他作、若隨喜作、若以勢逼迫令作，如是乃至讚歎行惡法者，今日至心發露懺悔願皆消滅。

「願弟子等，承是懺悔一切諸惡所生功德，願生生世世慈和忠孝，謙卑自辱知廉識恥，先意問訊循良貞謹清潔義讓，遠離惡友常遇善緣，攝守六根敬護三業，捍勞忍苦心不退沒，立菩提志荷負眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔一切諸惡所生功德，願生生世世慈和忠孝，謙卑自辱知廉識恥，先意問訊循良貞謹清潔義讓，遠離惡友常遇善緣，攝守六根敬護三業，捍勞忍苦心不退沒，立菩提志荷負眾生。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入火米地獄。其地獄中流火灌注來燒罪人，火中有米亦皆火然，是諸罪人舉手來取其米，燒罪人手則皆燋爛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入火米地獄。其地獄中流火灌注來燒罪人，火中有米亦皆火然，是諸罪人舉手來取其米，燒罪人手則皆燋爛。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門，作何等罪受罪如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門，作何等罪受罪如是？」

馬頭羅剎答曰：「比丘！此諸沙門以不淨手觸眾僧淨食，以此因緣，故墮此地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「比丘！此諸沙門以不淨手觸眾僧淨食，以此因緣，故墮此地獄。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。