佛說佛名經卷第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十四

「南無大修行佛 南無威德光佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無善德佛 南無善住佛 南無日光佛 南無菩提上首佛 南無降伏怨佛 南無無垢濁義佛 南無勝去佛 南無妙光明佛 南無普光明佛 南無大莊嚴佛 南無功德山佛 南無摩尼月佛 南無愛眼佛 南無勝名佛 南無菩提智佛 南無寶功德佛 南無天光明佛 南無勝僊佛 南無實智佛智佛 南無甘露威德佛 南無能思惟佛 南無龍步佛 南無信智佛 南無實愛佛 南無蓮華香佛 南無勝相佛 南無大威德佛 南無種種日佛 南無廣地佛 南無甘露眼佛 南無慚愧智佛 南無山王自在積佛 南無悕勝佛 南無種種間錯聲佛 南無信修行佛 南無捨憂惱佛 南無諸世間智佛 南無威德力佛 南無信勝佛 南無勢力稱佛 南無放光明佛 南無過諸疑佛 南無毘羅那王佛 南無新華佛 南無勝華佛 南無捨諍佛 南無大長佛 南無大稱佛 南無愛去佛 南無甘露聚佛 南無日聚佛 南無月聲佛 南無見天佛 南無清淨光佛 南無秋日佛 南無斛華佛 南無妙聲佛 南無雨甘露佛 南無善天佛 南無勝聲佛 南無愛上首佛 南無愛甘露佛 南無甘露稱佛 南無法華佛 南無大莊嚴佛 南無世間尊重佛 南無高意佛 南無高山佛 南無甘露威德光明佛 南無菩提威德佛 南無清淨心佛 南無能作因降伏怨佛 南無香山佛 南無甘露星宿佛 南無大稱佛 南無安隱思惟佛 南無菩提華佛 南無菴摩羅供養佛 南無摩尼清淨佛 南無度世間佛 南無勝成佛 南無法星宿佛 南無大勝佛 南無隨意光明佛 南無火光明佛 南無見愛佛 南無光明愛佛 南無勢力稱佛 南無放光明佛 南無希聲佛 南無功德德佛 南無舌去佛 南無無障智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無梵光明佛 南無樂光明佛 南無勝光明佛 南無寂光明佛 南無離異意佛 南無無過智佛 南無無邊智佛 南無成就功德佛 南無莊嚴身佛 南無無畏愛佛 南無到光明佛 南無大身佛 南無知智佛 南無大思惟佛 南無樂眼佛 南無無諸熱智佛 南無不怯弱智佛 南無普清淨佛 南無法清淨佛 南無舍施威德佛 南無天城佛 南無無怯聲佛 南無華日佛 南無善住心佛 南無雞兜清淨佛 南無俱蘇摩光佛 南無法弗沙佛 南無月希佛 南無寂照佛 南無不錯行佛 南無大精進佛 南無人聲佛 南無普聲佛 南無菩提願佛 南無天色思惟佛 南無慧力佛 南無三漫多盧遮那佛 南無梵供養佛 南無聖弗沙佛 南無虛空智佛 南無能降伏放逸佛 南無不可比慧佛 南無勝軍陀羅佛 南無降阿梨佛 南無應愛佛 南無戒 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大修行佛 南無威德光佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無善德佛 南無善住佛 南無日光佛 南無菩提上首佛 南無降伏怨佛 南無無垢濁義佛 南無勝去佛 南無妙光明佛 南無普光明佛 南無大莊嚴佛 南無功德山佛 南無摩尼月佛 南無愛眼佛 南無勝名佛 南無菩提智佛 南無寶功德佛 南無天光明佛 南無勝僊佛 南無實智佛智佛 南無甘露威德佛 南無能思惟佛 南無龍步佛 南無信智佛 南無實愛佛 南無蓮華香佛 南無勝相佛 南無大威德佛 南無種種日佛 南無廣地佛 南無甘露眼佛 南無慚愧智佛 南無山王自在積佛 南無悕勝佛 南無種種間錯聲佛 南無信修行佛 南無捨憂惱佛 南無諸世間智佛 南無威德力佛 南無信勝佛 南無勢力稱佛 南無放光明佛 南無過諸疑佛 南無毘羅那王佛 南無新華佛 南無勝華佛 南無捨諍佛 南無大長佛 南無大稱佛 南無愛去佛 南無甘露聚佛 南無日聚佛 南無月聲佛 南無見天佛 南無清淨光佛 南無秋日佛 南無斛華佛 南無妙聲佛 南無雨甘露佛 南無善天佛 南無勝聲佛 南無愛上首佛 南無愛甘露佛 南無甘露稱佛 南無法華佛 南無大莊嚴佛 南無世間尊重佛 南無高意佛 南無高山佛 南無甘露威德光明佛 南無菩提威德佛 南無清淨心佛 南無能作因降伏怨佛 南無香山佛 南無甘露星宿佛 南無大稱佛 南無安隱思惟佛 南無菩提華佛 南無菴摩羅供養佛 南無摩尼清淨佛 南無度世間佛 南無勝成佛 南無法星宿佛 南無大勝佛 南無隨意光明佛 南無火光明佛 南無見愛佛 南無光明愛佛 南無勢力稱佛 南無放光明佛 南無希聲佛 南無功德德佛 南無舌去佛 南無無障智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無梵光明佛 南無樂光明佛 南無勝光明佛 南無寂光明佛 南無離異意佛 南無無過智佛 南無無邊智佛 南無成就功德佛 南無莊嚴身佛 南無無畏愛佛 南無到光明佛 南無大身佛 南無知智佛 南無大思惟佛 南無樂眼佛 南無無諸熱智佛 南無不怯弱智佛 南無普清淨佛 南無法清淨佛 南無舍施威德佛 南無天城佛 南無無怯聲佛 南無華日佛 南無善住心佛 南無雞兜清淨佛 南無俱蘇摩光佛 南無法弗沙佛 南無月希佛 南無寂照佛 南無不錯行佛 南無大精進佛 南無人聲佛 南無普聲佛 南無菩提願佛 南無天色思惟佛 南無慧力佛 南無三漫多盧遮那佛 南無梵供養佛 南無聖弗沙佛 南無虛空智佛 南無能降伏放逸佛 南無不可比慧佛 南無勝軍陀羅佛 南無降阿梨佛 南無應愛佛 南無戒

供養佛 南無平等心明佛 南無信心不怯弱佛 南無精進清淨佛 南無聞智佛 南無無障礙思惟佛 南無無畏光明佛 南無甘露聲佛 南無名去佛 南無捨諍佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大殊提佛 南無栴檀香佛 南無可觀佛 南無無量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱清淨佛 南無提賒聞佛 南無自在王佛 南無無邊智佛 南無廣光佛 南無信甘露佛 南無妙根佛 南無解脫行佛 南無妙見佛 南無勝光佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明實雞兜佛 南無應供養佛 南無求那提闍積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無阿羅訶信佛 南無善住思惟佛 南無善橋樑佛 南無智作佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無說橋樑佛 南無婆薩婆俱他佛 南無心荷身佛 南無勝親光佛 南無清淨聲佛 南無隨意布施佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無世間光明佛 南無世間可敬佛 南無行清淨佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無無邊色佛 南無住持般若佛 南無眾橋梁佛 南無彌留波婆佛 南無安隱愛佛 南無提婆摩醯多佛 南無毘闍荷佛 南無羅多那闍荷佛 南無橋梁佛 南無厚奮迅佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無天色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無人弗沙佛 南無平等見佛 南無大旃陀佛 南無弗沙羅莎佛 南無十種光佛 南無種種光佛 南無雲聲佛 南無龍德佛 南無功德步佛 南無心功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無斷惡道佛 南無天弗沙佛 南無水眼佛 南無大燈佛 南無離闇佛 南無堅固眼佛 南無不可思議光明佛 南無普光明佛 南無普賢佛 南無月勝佛 南無意德佛 南無莊嚴聲佛 南無妙意佛 南無賢光佛 南無堅固華佛 南無功德成就佛 南無意成佛 南無解脫乘佛 南無降伏怨佛 南無過舌佛 南無過諸煩惱佛 南無無量光佛 南無無垢心佛 南無和合聲佛 南無不可量眼佛 南無勢力佛 南無妙光明佛 南無集功德佛 南無可聞聲佛 南無大思惟佛 南無信天佛 南無思惟甘露佛 南無了意佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力勢佛 南無華眼佛 南無菩提光明佛 南無最勝聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無不畏行佛 南無離一切憂闇佛 南無月光明佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無離惡道佛 南無閻浮燈佛 南無勝供養佛 南無善思惟佛 南無勝威德色佛 南無信眾生佛 南無快恭敬佛 南無波頭摩清淨佛 南無人波頭摩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養佛 南無平等心明佛 南無信心不怯弱佛 南無精進清淨佛 南無聞智佛 南無無障礙思惟佛 南無無畏光明佛 南無甘露聲佛 南無名去佛 南無捨諍佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大殊提佛 南無栴檀香佛 南無可觀佛 南無無量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱清淨佛 南無提賒聞佛 南無自在王佛 南無無邊智佛 南無廣光佛 南無信甘露佛 南無妙根佛 南無解脫行佛 南無妙見佛 南無勝光佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明實雞兜佛 南無應供養佛 南無求那提闍積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無阿羅訶信佛 南無善住思惟佛 南無善橋樑佛 南無智作佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無說橋樑佛 南無婆薩婆俱他佛 南無心荷身佛 南無勝親光佛 南無清淨聲佛 南無隨意布施佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無世間光明佛 南無世間可敬佛 南無行清淨佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無無邊色佛 南無住持般若佛 南無眾橋梁佛 南無彌留波婆佛 南無安隱愛佛 南無提婆摩醯多佛 南無毘闍荷佛 南無羅多那闍荷佛 南無橋梁佛 南無厚奮迅佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無天色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無人弗沙佛 南無平等見佛 南無大旃陀佛 南無弗沙羅莎佛 南無十種光佛 南無種種光佛 南無雲聲佛 南無龍德佛 南無功德步佛 南無心功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無斷惡道佛 南無天弗沙佛 南無水眼佛 南無大燈佛 南無離闇佛 南無堅固眼佛 南無不可思議光明佛 南無普光明佛 南無普賢佛 南無月勝佛 南無意德佛 南無莊嚴聲佛 南無妙意佛 南無賢光佛 南無堅固華佛 南無功德成就佛 南無意成佛 南無解脫乘佛 南無降伏怨佛 南無過舌佛 南無過諸煩惱佛 南無無量光佛 南無無垢心佛 南無和合聲佛 南無不可量眼佛 南無勢力佛 南無妙光明佛 南無集功德佛 南無可聞聲佛 南無大思惟佛 南無信天佛 南無思惟甘露佛 南無了意佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力勢佛 南無華眼佛 南無菩提光明佛 南無最勝聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無不畏行佛 南無離一切憂闇佛 南無月光明佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無離惡道佛 南無閻浮燈佛 南無勝供養佛 南無善思惟佛 南無勝威德色佛 南無信眾生佛 南無快恭敬佛 南無波頭摩清淨佛 南無人波頭摩

佛 南無善香佛 南無勝供養佛 南無種種色華佛 南無勝功德佛 南無虛空劫佛 南無月賢佛 南無堅固佛 南無妙力佛 南無勝因陀羅智佛 南無勝親佛 南無愛思惟佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無功德舍佛 南無大精進思惟佛 南無大光明佛 南無攝受施佛 南無修行深思惟佛 南無香希佛 南無香象佛 南無種種智佛 南無思惟妙智佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智行佛 南無功德山佛 南無聲滿十方佛 南無攝受擇佛 南無信妙佛 南無月見佛 南無功德聚佛 南無法力佛 南無過一切疑佛 南無稱王佛 南無護諸根佛 南無勝意佛 南無甘露光佛 南無思惟甘露佛 南無一切眾上首佛 南無愛髻佛 南無不可降伏色佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無金剛步佛 南無賢作佛 南無功德報光明佛 南無精進力起佛 南無善清淨光明佛 南無得脫一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得解脫佛 南無十方稱聲無畏佛 南無破一切闇趣佛 南無光明王佛 南無大炎積佛 南無無邊行功德寶光明佛 南無法光明佛 南無歡喜王佛 南無能作一切眾生光明破闇勝佛 南無起普光明修行無邊願稱王佛 南無普願滿足不怯弱佛 南無一切見光明佛 南無無垢光莊嚴王佛 南無功德藏山破金剛佛 南無龍王自在王佛 南無寶精進日月摩尼莊嚴威德聲王佛 南無吼聲妙聲佛 南無善住持地佛 南無世間自在王佛 南無無障礙藥王樹勝佛 南無彌留幢佛 南無大山佛 南無彌留光明佛 南無妙聲佛 南無日月住佛 南無稱光明佛 南無無量光佛 南無不可量幢佛 南無大光明佛 南無寶雞兜佛 南無淨王佛 南無大炎聚佛 南無一切王聲佛 南無難勝佛 南無日生佛 南無羅網光明佛 南無照光明佛 南無師子佛 南無稱佛 南無稱光明佛 南無法佛 南無法住持佛 南無法幢佛 南無梵聲佛 南無星宿王佛 南無香勝佛 南無香光佛 南無大積佛 南無寶種種華敷身佛 南無莎羅自在王佛 南無寶蓮華勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛 南無智燈佛 南無大光明照佛 南無難伏佛 南無照佛 南無勤雞兜幢佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶藏佛 南無大海佛 南無十力增上自在佛 南無唯寶莊嚴佛 南無無邊寶莊嚴佛 南無無相聲佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無善香佛 南無勝供養佛 南無種種色華佛 南無勝功德佛 南無虛空劫佛 南無月賢佛 南無堅固佛 南無妙力佛 南無勝因陀羅智佛 南無勝親佛 南無愛思惟佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無功德舍佛 南無大精進思惟佛 南無大光明佛 南無攝受施佛 南無修行深思惟佛 南無香希佛 南無香象佛 南無種種智佛 南無思惟妙智佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智行佛 南無功德山佛 南無聲滿十方佛 南無攝受擇佛 南無信妙佛 南無月見佛 南無功德聚佛 南無法力佛 南無過一切疑佛 南無稱王佛 南無護諸根佛 南無勝意佛 南無甘露光佛 南無思惟甘露佛 南無一切眾上首佛 南無愛髻佛 南無不可降伏色佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無金剛步佛 南無賢作佛 南無功德報光明佛 南無精進力起佛 南無善清淨光明佛 南無得脫一切縛佛 南無無垢波頭摩藏勝佛 南無得解脫佛 南無十方稱聲無畏佛 南無破一切闇趣佛 南無光明王佛 南無大炎積佛 南無無邊行功德寶光明佛 南無法光明佛 南無歡喜王佛 南無能作一切眾生光明破闇勝佛 南無起普光明修行無邊願稱王佛 南無普願滿足不怯弱佛 南無一切見光明佛 南無無垢光莊嚴王佛 南無功德藏山破金剛佛 南無龍王自在王佛 南無寶精進日月摩尼莊嚴威德聲王佛 南無吼聲妙聲佛 南無善住持地佛 南無世間自在王佛 南無無障礙藥王樹勝佛 南無彌留幢佛 南無大山佛 南無彌留光明佛 南無妙聲佛 南無日月住佛 南無稱光明佛 南無無量光佛 南無不可量幢佛 南無大光明佛 南無寶雞兜佛 南無淨王佛 南無大炎聚佛 南無一切王聲佛 南無難勝佛 南無日生佛 南無羅網光明佛 南無照光明佛 南無師子佛 南無稱佛 南無稱光明佛 南無法佛 南無法住持佛 南無法幢佛 南無梵聲佛 南無星宿王佛 南無香勝佛 南無香光佛 南無大積佛 南無寶種種華敷身佛 南無莎羅自在王佛 南無寶蓮華勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛 南無智燈佛 南無大光明照佛 南無難伏佛 南無照佛 南無勤雞兜幢佛 南無威德自在王佛 南無覺王佛 南無寶藏佛 南無大海佛 南無十力增上自在佛 南無唯寶莊嚴佛 南無無邊寶莊嚴佛 南無無相聲佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無依德菩薩 南無普攝菩薩 南無普濟菩薩 南無定光菩薩 南無真光菩薩 南無拘樓菩薩 南無天光菩薩 南無彌光菩薩 南無教導菩薩 南無大忍菩薩 南無華積菩薩 南無慧光菩薩 南無海慧菩薩 南無釋魔男菩薩 南無金藏菩薩 南無山慧菩薩 南無山剛菩薩 南無山頂菩薩 南無山幢菩薩 南無伏魔菩薩 南無雨王菩薩 南無雷王菩薩 南無寶輪菩薩 南無寶場菩薩 南無寶嚴菩薩 南無寶水菩薩 南無寶登菩薩 南無寶現菩薩 南無寶造菩薩 南無樂法菩薩 南無淨王菩薩 南無千光菩薩 南無原嶮菩薩 南無照味菩薩 南無月辯菩薩 南無法輪菩薩 南無光淨菩薩 南無普德菩薩 南無勝幢菩薩 南無濡音菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無依德菩薩 南無普攝菩薩 南無普濟菩薩 南無定光菩薩 南無真光菩薩 南無拘樓菩薩 南無天光菩薩 南無彌光菩薩 南無教導菩薩 南無大忍菩薩 南無華積菩薩 南無慧光菩薩 南無海慧菩薩 南無釋魔男菩薩 南無金藏菩薩 南無山慧菩薩 南無山剛菩薩 南無山頂菩薩 南無山幢菩薩 南無伏魔菩薩 南無雨王菩薩 南無雷王菩薩 南無寶輪菩薩 南無寶場菩薩 南無寶嚴菩薩 南無寶水菩薩 南無寶登菩薩 南無寶現菩薩 南無寶造菩薩 南無樂法菩薩 南無淨王菩薩 南無千光菩薩 南無原嶮菩薩 南無照味菩薩 南無月辯菩薩 南無法輪菩薩 南無光淨菩薩 南無普德菩薩 南無勝幢菩薩 南無濡音菩薩。

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺悔身三口四竟，次復懺悔佛法僧間一切諸障。是故經中說：『人身難得、佛法難聞、眾僧難值，信心難生，六根難具，善友難得，怖心難發。』而今相與宿植善根，得此人身六根完具，又值善友得聞正法，於其中間復各不能盡心精勤，恐於未來長溺萬苦無有出期。是故，今日應須至誠慚愧稽顙歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺悔身三口四竟，次復懺悔佛法僧間一切諸障。是故經中說：『人身難得、佛法難聞、眾僧難值，信心難生，六根難具，善友難得，怖心難發。』而今相與宿植善根，得此人身六根完具，又值善友得聞正法，於其中間復各不能盡心精勤，恐於未來長溺萬苦無有出期。是故，今日應須至誠慚愧稽顙歸依佛。

「南無東方法山勝佛 南無南方集音佛 南無西方法行燈佛 南無北方勝藏佛 南無東南方尊伏欲王佛 南無西南方流布力王佛 南無西北方法造弘佛 南無東北方萬無量神通自在佛 南無下方大眾法慧佛 南無上方成就一切諸剎豐佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方法山勝佛 南無南方集音佛 南無西方法行燈佛 南無北方勝藏佛 南無東南方尊伏欲王佛 南無西南方流布力王佛 南無西北方法造弘佛 南無東北方萬無量神通自在佛 南無下方大眾法慧佛 南無上方成就一切諸剎豐佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，常以無明覆心煩惱障重，見佛形像不能盡心恭敬，輕慢眾僧殘虐善友，破塔毀寺焚燒形像出佛身血。或自處華堂安置尊像卑猥之處，使煙薰日暴風吹雨露，塵土糞污雀鼠殘毀，共住共宿曾無禮敬。或倮露像身永不嚴飾，或遮掩燈燭關閉殿宇障佛光明。如是等罪無量無邊，今日至誠發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，常以無明覆心煩惱障重，見佛形像不能盡心恭敬，輕慢眾僧殘虐善友，破塔毀寺焚燒形像出佛身血。或自處華堂安置尊像卑猥之處，使煙薰日暴風吹雨露，塵土糞污雀鼠殘毀，共住共宿曾無禮敬。或倮露像身永不嚴飾，或遮掩燈燭關閉殿宇障佛光明。如是等罪無量無邊，今日至誠發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或於法間以不淨手把捉經卷，或臨經書非法俗話。或安置床頭坐起不敬，或關閉箱篋蟲噉朽爛，或首軸脫落部黨失次，或參脫漏誤紙墨破裂，自不修理不肯流轉。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或於法間以不淨手把捉經卷，或臨經書非法俗話。或安置床頭坐起不敬，或關閉箱篋蟲噉朽爛，或首軸脫落部黨失次，或參脫漏誤紙墨破裂，自不修理不肯流轉。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。

「或眠地聽經仰臥讀誦，高聲語㗛亂他聽法，或邪解佛語僻說聽意，非法說法法說非法，非犯說犯犯說非犯，輕罪說重重罪說輕。或抄前著後抄後著前，前後著中中著前後，綺飾文辭安置己典。或為利養名譽恭敬為人說法，無道德心求法師過，而為論議非理彈擊，不為長解求出世法，或輕慢佛語尊重邪教，毀呰大乘讚聲聞道。如是等罪無量無邊，今日至心發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或眠地聽經仰臥讀誦，高聲語㗛亂他聽法，或邪解佛語僻說聽意，非法說法法說非法，非犯說犯犯說非犯，輕罪說重重罪說輕。或抄前著後抄後著前，前後著中中著前後，綺飾文辭安置己典。或為利養名譽恭敬為人說法，無道德心求法師過，而為論議非理彈擊，不為長解求出世法，或輕慢佛語尊重邪教，毀呰大乘讚聲聞道。如是等罪無量無邊，今日至心發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或於僧間有障，殺害阿羅漢，破和合僧，害發無上菩提心人，斷滅佛種使道不行。或罷人道鞭拷沙門，楚撻駈役苦言加謗，或破戒破齊破於威儀，或勸他人捨於梵行受行五欲，或假託形儀𨶳竊賊住。如是等罪無量無邊，今日慚愧至心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或於僧間有障，殺害阿羅漢，破和合僧，害發無上菩提心人，斷滅佛種使道不行。或罷人道鞭拷沙門，楚撻駈役苦言加謗，或破戒破齊破於威儀，或勸他人捨於梵行受行五欲，或假託形儀𨶳竊賊住。如是等罪無量無邊，今日慚愧至心懺悔。

「弟子等！從無始已來至于今日，或裸形單服在經像前，不淨脚履蹻上殿塔，或著屧屐入僧伽藍，涕唾堂房污佛僧地，或共僧同宿污彼法衣，乘車策馬排突寺舍。如是等罪於三寶間，所起罪障無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前，歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，或裸形單服在經像前，不淨脚履蹻上殿塔，或著屧屐入僧伽藍，涕唾堂房污佛僧地，或共僧同宿污彼法衣，乘車策馬排突寺舍。如是等罪於三寶間，所起罪障無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前，歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔佛法僧間所有罪障所生功德，願生生世世常值三寶，尊仰恭敬無有厭足，天繒妙綵寶絞絡臺，百千妓樂珍異華香，非世所有常以供養。若未成佛先往勸請開甘露門，若入涅槃願我常得獻最後供，於眾僧中修六和敬，得自在力興隆三寶，上弘佛道下化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔佛法僧間所有罪障所生功德，願生生世世常值三寶，尊仰恭敬無有厭足，天繒妙綵寶絞絡臺，百千妓樂珍異華香，非世所有常以供養。若未成佛先往勸請開甘露門，若入涅槃願我常得獻最後供，於眾僧中修六和敬，得自在力興隆三寶，上弘佛道下化眾生。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一耕田地獄。云何名曰耕田地獄？其地獄縱廣二十由旬，鐵壁周匝猛火絕焰，上火下徹下火上徹，其炎俱熾烟火洞然。爾時，獄中地生鐵刀，其刃仰向刃上火然來燒罪人，罪人忙𭟧精神飛颺，魂靈怗怕晃惱幽冥而不自覺，受罪千端苦痛萬億。其地獄中有鐵牛犁地火焰俱起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入一耕田地獄。云何名曰耕田地獄？其地獄縱廣二十由旬，鐵壁周匝猛火絕焰，上火下徹下火上徹，其炎俱熾烟火洞然。爾時，獄中地生鐵刀，其刃仰向刃上火然來燒罪人，罪人忙𭟧精神飛颺，魂靈怗怕晃惱幽冥而不自覺，受罪千端苦痛萬億。其地獄中有鐵牛犁地火焰俱起。

東門之中有六千罪人，口眼火然烟焰俱發，身手六根火流如水。罪人沙門而不肯前，馬頭羅剎手捉鐵叉，望背而撞胸前而出，手捉鐵鈎望骸而搭步步來前，中有鐵狗來飲其血，復有餓鬼來食其肉。爾時，罪人沙門手捉鐵犁耕其地，其地火然隨流而去，其犁揚中亦皆火流來燒罪人，地生穀草皆亦火然，一日一夜萬死萬生受大苦惱，精神飃浪魂魄幽冥，經千萬劫始得為人，聾盲瘖瘂為人所憎，橫為官事縣官閉纏，身生惡瘡遊於草野。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東門之中有六千罪人，口眼火然烟焰俱發，身手六根火流如水。罪人沙門而不肯前，馬頭羅剎手捉鐵叉，望背而撞胸前而出，手捉鐵鈎望骸而搭步步來前，中有鐵狗來飲其血，復有餓鬼來食其肉。爾時，罪人沙門手捉鐵犁耕其地，其地火然隨流而去，其犁揚中亦皆火流來燒罪人，地生穀草皆亦火然，一日一夜萬死萬生受大苦惱，精神飃浪魂魄幽冥，經千萬劫始得為人，聾盲瘖瘂為人所憎，橫為官事縣官閉纏，身生惡瘡遊於草野。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門行何等行，今受此苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門行何等行，今受此苦？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門，受佛禁戒不懼三惡八難，受罪破戒無善，耕田種植名為破戒，手自作食還取自食自殺草木，亦如外道旃陀羅等無慚愧心。以是因緣，墮此地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門，受佛禁戒不懼三惡八難，受罪破戒無善，耕田種植名為破戒，手自作食還取自食自殺草木，亦如外道旃陀羅等無慚愧心。以是因緣，墮此地獄。」

寶達悲泣，說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達悲泣，說此偈言：

「嗚呼！難思議， 云何顛倒見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嗚呼！難思議， 云何顛倒見，

已得渡大海， 而沒其深淵？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得渡大海， 而沒其深淵？

已得離生盲， 還復失光明？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得離生盲， 還復失光明？

已得無為道， 還墮有為中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得無為道， 還墮有為中？

已得離生死， 還被欲火燒？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得離生死， 還被欲火燒？」

寶達菩薩說偈而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩說偈而去。