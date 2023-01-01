佛說佛名經卷第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十三

「南無阿難陀智佛 南無阿難陀色佛 南無地荼毘梨耶佛 南無提婆彌多佛 南無莎漫多智佛 南無寂靜光佛 南無摩㝹舍威德佛 南無善分菩提他佛 南無稱聖佛 南無稱幢佛 南無輪面佛 南無普清淨佛 南無摩訶提闍佛 南無阿羅訶應佛 南無憂多那勝佛 南無悉達他思惟佛 南無愛供養佛 南無三漫多護佛 南無尼彌佛 南無信菩提佛 南無破意佛 南無出智佛 南無勝聲佛 南無質多羅婆㝹佛 南無彌荷聲佛 南無大炎騫陀佛 南無勝拘吒佛 南無阿舒加愛佛 南無天國土佛 南無師子難提拘沙佛 南無阿難陀波頗佛 南無見愛佛 南無波提波王佛 南無勝雞兜佛 南無方聞聲佛 南無愛眼佛 南無栴陀雞兜佛 南無阿婆夜達多佛 南無那剎多王佛 南無蘇摩提婆佛 南無日光明佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無說愛佛 南無稱憂多羅佛 南無摩頭羅光明佛 南無修佉聲佛 南無質多意佛 南無婆藪陀清淨佛 南無寂瞋佛 南無破意佛 南無宿王佛 南無毘伽陀畏佛 南無勝憂多摩佛 南無波薩那智佛 南無慈勝種種光佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏諸魔威德佛 南無摩訶羅他佛 南無心荷步去佛 南無樂光佛 南無普護佛 南無清淨意佛 南無成就義佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德光佛 南無日光佛 南無成就光佛 南無見愛佛 南無善思惟佛 南無莎漫多見佛 南無師子幢佛 南無普行佛 南無大步佛 南無阿羅頻頭波頭摩眼佛 南無日光佛 南無阿彌多清淨佛 南無阿難多樓波佛 南無蓋天佛 南無羅多那光佛 南無莎羅梯羅多佛 南無善見佛 南無親味佛 南無婆耆羅莎佛 南無修利邪那那佛 南無無障礙眼佛 南無莎荷去佛 南無大然燈佛 南無盧荷伽佛 南無清淨功德佛 南無功德藏佛 南無法明佛 南無摩樓多愛佛 南無阿婆邪愛佛 南無慧幢佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無求那婆藪佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱雞兜佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無勝雞兜佛 南無那羅延佛 南無寶清淨佛 南無普心佛 南無善心意佛 南無善意佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無那羅延天佛 南無薩遮雞兜佛 南無善住意佛 南無阿彌多天佛 南無大慧德佛 南無大幢佛 南無光明日佛 南無法水佛 南無善法佛 南無旃陀婆㝹佛 南無菴摩羅勝佛 南無解脫觀佛 南無羅多那光佛 南無無羅聲佛 南無普心擇佛 南無成就光佛 南無甘露眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無天信佛 南無善量步佛 南無提婆羅多佛 南無深智佛 南無斯那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿難陀智佛 南無阿難陀色佛 南無地荼毘梨耶佛 南無提婆彌多佛 南無莎漫多智佛 南無寂靜光佛 南無摩㝹舍威德佛 南無善分菩提他佛 南無稱聖佛 南無稱幢佛 南無輪面佛 南無普清淨佛 南無摩訶提闍佛 南無阿羅訶應佛 南無憂多那勝佛 南無悉達他思惟佛 南無愛供養佛 南無三漫多護佛 南無尼彌佛 南無信菩提佛 南無破意佛 南無出智佛 南無勝聲佛 南無質多羅婆㝹佛 南無彌荷聲佛 南無大炎騫陀佛 南無勝拘吒佛 南無阿舒加愛佛 南無天國土佛 南無師子難提拘沙佛 南無阿難陀波頗佛 南無見愛佛 南無波提波王佛 南無勝雞兜佛 南無方聞聲佛 南無愛眼佛 南無栴陀雞兜佛 南無阿婆夜達多佛 南無那剎多王佛 南無蘇摩提婆佛 南無日光明佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無說愛佛 南無稱憂多羅佛 南無摩頭羅光明佛 南無修佉聲佛 南無質多意佛 南無婆藪陀清淨佛 南無寂瞋佛 南無破意佛 南無宿王佛 南無毘伽陀畏佛 南無勝憂多摩佛 南無波薩那智佛 南無慈勝種種光佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏諸魔威德佛 南無摩訶羅他佛 南無心荷步去佛 南無樂光佛 南無普護佛 南無清淨意佛 南無成就義佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德光佛 南無日光佛 南無成就光佛 南無見愛佛 南無善思惟佛 南無莎漫多見佛 南無師子幢佛 南無普行佛 南無大步佛 南無阿羅頻頭波頭摩眼佛 南無日光佛 南無阿彌多清淨佛 南無阿難多樓波佛 南無蓋天佛 南無羅多那光佛 南無莎羅梯羅多佛 南無善見佛 南無親味佛 南無婆耆羅莎佛 南無修利邪那那佛 南無無障礙眼佛 南無莎荷去佛 南無大然燈佛 南無盧荷伽佛 南無清淨功德佛 南無功德藏佛 南無法明佛 南無摩樓多愛佛 南無阿婆邪愛佛 南無慧幢佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無求那婆藪佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱雞兜佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無勝雞兜佛 南無那羅延佛 南無寶清淨佛 南無普心佛 南無善心意佛 南無善意佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無那羅延天佛 南無薩遮雞兜佛 南無善住意佛 南無阿彌多天佛 南無大慧德佛 南無大幢佛 南無光明日佛 南無法水佛 南無善法佛 南無旃陀婆㝹佛 南無菴摩羅勝佛 南無解脫觀佛 南無羅多那光佛 南無無羅聲佛 南無普心擇佛 南無成就光佛 南無甘露眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無天信佛 南無善量步佛 南無提婆羅多佛 南無深智佛 南無斯那

步佛 南無旃陀跋陀佛 南無提闍積佛 南無大勝佛 南無大步佛 南無闍邪天佛 南無悉達他意佛 南無質多愛佛 南無師子聲佛 南無信提舍那佛 南無智光佛 南無拘蘇摩提闍佛 南無提闍羅尸佛 南無如意光佛 南無無邊威德佛 南無無邊光佛 南無勝藏佛 南無盧遮那稱佛 南無實雞兜佛 南無郁伽提闍佛 南無日雞兜佛 南無摩訶彌留佛 南無摩訶馥荷佛 南無世間得名佛 南無郁伽德佛 南無優多摩稱佛 南無成就義步佛 南無提婆摩醯多佛 南無愛實行佛 南無阿那毘浮多稱佛 南無金光佛 南無大然燈佛 南無行意佛 南無毘迦摩佛 南無無礙光佛 南無毘摩提闍訶佛 南無摩訶跋多佛 南無天聲佛 南無不著步佛 南無天道佛 南無詢陀羅難陀佛 南無華光佛 南無能現佛 南無天愛佛 南無解脫光佛 南無普光佛 南無求那迦羅佛 南無智說佛 南無菩提光佛 南無莎伽羅佛 南無菩提難提佛 南無摩訶提婆佛 南無深智佛 南無法自在佛 南無大波那那佛 南無心意佛 南無智光明佛 南無不錯思惟佛 南無勝功德佛 南無坐稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光佛 南無天光佛 南無清淨行佛 南無愛功德佛 南無師子意佛 南無信婆藪那羅佛 南無寶光明佛 南無快光明佛 南無種種婆㝹佛 南無月愛佛 南無蘇摩剎多佛 南無普觀佛 南無不染佛 南無稱光勝佛 南無月面佛 南無伽那天佛 南無功德聚佛 南無功德智佛 南無華勝佛 南無愛世間佛 南無甘露光佛 南無地光佛 南無作功德佛 南無華勝佛 南無求那婆睺佛 南無法然燈佛 南無普光佛 南無淨聲佛 南無大莊嚴佛 南無解脫日佛 南無堅精進佛 南無智光明佛 南無功德稱佛 南無善智佛 南無不可量莊嚴佛 南無師子陀那佛 南無功德奮迅佛 南無妙天佛 南無觀行佛 南無天提吒佛 南無電光明佛 南無勝愛佛 南無山幢佛 南無華光佛 南無勝意佛 南無山香佛 南無福德奮迅佛 南無勝慧佛 南無信聖佛 南無寶洲佛 南無妙威德佛 南無最後見佛 南無愛行佛 南無妙莊嚴佛 南無功德藏勝佛 南無清淨見佛 南無威德力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南無不謬步佛 南無聖眼佛 南無樂解脫佛 南無大聲佛 南無勝土佛 南無成就光明佛 南無自業佛 南無照稱光明佛 南無光明行佛 南無愛自在佛 南無月賢佛 南無勝吼佛 南無勝功德佛 南無撰擇攝取佛 南無相王佛 南無離熱佛 南無聖德佛 南無法高佛 南無甘露功德佛 南無無礙稱佛 南無甘露香佛 南無捨光明佛 南無吼聲佛 南無無畏日佛 南無得 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 步佛 南無旃陀跋陀佛 南無提闍積佛 南無大勝佛 南無大步佛 南無闍邪天佛 南無悉達他意佛 南無質多愛佛 南無師子聲佛 南無信提舍那佛 南無智光佛 南無拘蘇摩提闍佛 南無提闍羅尸佛 南無如意光佛 南無無邊威德佛 南無無邊光佛 南無勝藏佛 南無盧遮那稱佛 南無實雞兜佛 南無郁伽提闍佛 南無日雞兜佛 南無摩訶彌留佛 南無摩訶馥荷佛 南無世間得名佛 南無郁伽德佛 南無優多摩稱佛 南無成就義步佛 南無提婆摩醯多佛 南無愛實行佛 南無阿那毘浮多稱佛 南無金光佛 南無大然燈佛 南無行意佛 南無毘迦摩佛 南無無礙光佛 南無毘摩提闍訶佛 南無摩訶跋多佛 南無天聲佛 南無不著步佛 南無天道佛 南無詢陀羅難陀佛 南無華光佛 南無能現佛 南無天愛佛 南無解脫光佛 南無普光佛 南無求那迦羅佛 南無智說佛 南無菩提光佛 南無莎伽羅佛 南無菩提難提佛 南無摩訶提婆佛 南無深智佛 南無法自在佛 南無大波那那佛 南無心意佛 南無智光明佛 南無不錯思惟佛 南無勝功德佛 南無坐稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光佛 南無天光佛 南無清淨行佛 南無愛功德佛 南無師子意佛 南無信婆藪那羅佛 南無寶光明佛 南無快光明佛 南無種種婆㝹佛 南無月愛佛 南無蘇摩剎多佛 南無普觀佛 南無不染佛 南無稱光勝佛 南無月面佛 南無伽那天佛 南無功德聚佛 南無功德智佛 南無華勝佛 南無愛世間佛 南無甘露光佛 南無地光佛 南無作功德佛 南無華勝佛 南無求那婆睺佛 南無法然燈佛 南無普光佛 南無淨聲佛 南無大莊嚴佛 南無解脫日佛 南無堅精進佛 南無智光明佛 南無功德稱佛 南無善智佛 南無不可量莊嚴佛 南無師子陀那佛 南無功德奮迅佛 南無妙天佛 南無觀行佛 南無天提吒佛 南無電光明佛 南無勝愛佛 南無山幢佛 南無華光佛 南無勝意佛 南無山香佛 南無福德奮迅佛 南無勝慧佛 南無信聖佛 南無寶洲佛 南無妙威德佛 南無最後見佛 南無愛行佛 南無妙莊嚴佛 南無功德藏勝佛 南無清淨見佛 南無威德力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南無不謬步佛 南無聖眼佛 南無樂解脫佛 南無大聲佛 南無勝土佛 南無成就光明佛 南無自業佛 南無照稱光明佛 南無光明行佛 南無愛自在佛 南無月賢佛 南無勝吼佛 南無勝功德佛 南無撰擇攝取佛 南無相王佛 南無離熱佛 南無聖德佛 南無法高佛 南無甘露功德佛 南無無礙稱佛 南無甘露香佛 南無捨光明佛 南無吼聲佛 南無無畏日佛 南無得

無畏佛 南無愛黠慧佛 南無智慧不謬佛 南無虛空光佛 南無增上天佛 南無信如意佛 南無天蓋佛 南無龍光佛 南無妙步佛 南無法威德佛 南無斷諸有佛 南無莊嚴面佛 南無妙色佛 南無普眼佛 南無功德光佛 南無勝月佛 南無平等德佛 南無云何雞兜佛 南無眾生自在劫佛 南無與無畏親佛 南無攝取眾生意佛 南無降伏諸怨佛 南無攝取光明佛 南無勝山佛 南無一勝光明佛 南無那羅延步佛 南無師子步佛 南無愛戒佛 南無清淨佛 南無信名稱佛 南無畢竟智佛 南無離癡佛 南無功德聚佛 南無能思惟忍佛 南無法蓋佛 南無不動因佛 南無天華佛 南無波頭摩佛 南無普威德佛 南無月光佛 南無大眾上首佛 南無思惟義佛 南無相王佛 南無華面佛 南無思惟名稱佛 南無樹幢佛 南無師子奮迅佛 南無信大眾佛 南無善香佛 南無智慧讚嘆佛 南無功德梁佛 南無智光明佛 南無智海佛 南無威德力佛 南無勝威德佛 南無佛歡喜佛 南無勝清淨佛 南無愛一切佛 南無遠離諸疑佛 南無善思惟勝義佛 南無大山佛 南無降伏聖信佛 南無降伏黠慧佛 南無趣菩提佛 南無妙聲佛 南無大勢力佛 南無樂師子佛 南無普寶滿足佛 南無一切世間愛佛 南無金剛輪佛 南無過火佛 南無大將佛 南無眾生月佛 南無大莊嚴佛 南無日光明佛 南無勝嚴佛 南無斷諸有意香佛 南無寂靜行佛 南無攝受稱佛 南無梵天供養佛 南無大吼佛 南無無量無邊願佛 南無世間光明佛 南無可見忍佛 南無大華佛 南無修行身佛 南無諸根清淨佛 南無婆藪達多佛 南無不怯弱聲佛 南無普見佛 南無月賢佛 南無決定色佛 南無方便修佛 南無信勝功德佛 南無勝報佛 南無賢莊嚴佛 南無慚愧賢佛 南無勘受器聲佛 南無勝愛佛 南無普行佛 南無普智佛 南無大威力佛 南無月雞兜佛 南無堅固行佛 南無天供養佛 南無普敬佛 南無勝妙稱佛 南無成就一切功德佛 南無堅固莎梨羅佛 南無甘露光佛 南無大貴佛 南無勝聲佛 南無大力佛 南無大步佛 南無信甘露佛 南無道步佛 南無勝聲心佛 南無勝意佛 南無婆樓那步佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏佛 南無愛黠慧佛 南無智慧不謬佛 南無虛空光佛 南無增上天佛 南無信如意佛 南無天蓋佛 南無龍光佛 南無妙步佛 南無法威德佛 南無斷諸有佛 南無莊嚴面佛 南無妙色佛 南無普眼佛 南無功德光佛 南無勝月佛 南無平等德佛 南無云何雞兜佛 南無眾生自在劫佛 南無與無畏親佛 南無攝取眾生意佛 南無降伏諸怨佛 南無攝取光明佛 南無勝山佛 南無一勝光明佛 南無那羅延步佛 南無師子步佛 南無愛戒佛 南無清淨佛 南無信名稱佛 南無畢竟智佛 南無離癡佛 南無功德聚佛 南無能思惟忍佛 南無法蓋佛 南無不動因佛 南無天華佛 南無波頭摩佛 南無普威德佛 南無月光佛 南無大眾上首佛 南無思惟義佛 南無相王佛 南無華面佛 南無思惟名稱佛 南無樹幢佛 南無師子奮迅佛 南無信大眾佛 南無善香佛 南無智慧讚嘆佛 南無功德梁佛 南無智光明佛 南無智海佛 南無威德力佛 南無勝威德佛 南無佛歡喜佛 南無勝清淨佛 南無愛一切佛 南無遠離諸疑佛 南無善思惟勝義佛 南無大山佛 南無降伏聖信佛 南無降伏黠慧佛 南無趣菩提佛 南無妙聲佛 南無大勢力佛 南無樂師子佛 南無普寶滿足佛 南無一切世間愛佛 南無金剛輪佛 南無過火佛 南無大將佛 南無眾生月佛 南無大莊嚴佛 南無日光明佛 南無勝嚴佛 南無斷諸有意香佛 南無寂靜行佛 南無攝受稱佛 南無梵天供養佛 南無大吼佛 南無無量無邊願佛 南無世間光明佛 南無可見忍佛 南無大華佛 南無修行身佛 南無諸根清淨佛 南無婆藪達多佛 南無不怯弱聲佛 南無普見佛 南無月賢佛 南無決定色佛 南無方便修佛 南無信勝功德佛 南無勝報佛 南無賢莊嚴佛 南無慚愧賢佛 南無勘受器聲佛 南無勝愛佛 南無普行佛 南無普智佛 南無大威力佛 南無月雞兜佛 南無堅固行佛 南無天供養佛 南無普敬佛 南無勝妙稱佛 南無成就一切功德佛 南無堅固莎梨羅佛 南無甘露光佛 南無大貴佛 南無勝聲佛 南無大力佛 南無大步佛 南無信甘露佛 南無道步佛 南無勝聲心佛 南無勝意佛 南無婆樓那步佛

「次禮十二部經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無了相菩薩 南無定相菩薩 南無定積菩薩 南無發喜菩薩 南無安位菩薩 南無怖魔菩薩 南無慧施菩薩 南無慧燈菩薩 南無智導菩薩 南無願慧菩薩 南無四攝菩薩 南無教音菩薩 南無法喜菩薩 南無道品菩薩 南無大自在菩薩 南無檀林菩薩 南無妙嚴菩薩 南無妙色形菩薩 南無奢提菩薩 南無蜜䟽菩薩 南無華睒菩薩 南無上首菩薩 南無普現色身菩薩 南無神通菩薩 南無海德菩薩 南無無邊身菩薩 南無醫王自在菩薩 南無迦葉菩薩 南無無垢藏王菩薩 南無持一切菩薩 南無高貴德王菩薩 南無瑠璃光菩薩 南無無畏菩薩 南無海王菩薩 南無光嚴菩薩 南無光明菩薩 南無大辯菩薩 南無慈力菩薩 南無依王菩薩 南無依力菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無了相菩薩 南無定相菩薩 南無定積菩薩 南無發喜菩薩 南無安位菩薩 南無怖魔菩薩 南無慧施菩薩 南無慧燈菩薩 南無智導菩薩 南無願慧菩薩 南無四攝菩薩 南無教音菩薩 南無法喜菩薩 南無道品菩薩 南無大自在菩薩 南無檀林菩薩 南無妙嚴菩薩 南無妙色形菩薩 南無奢提菩薩 南無蜜䟽菩薩 南無華睒菩薩 南無上首菩薩 南無普現色身菩薩 南無神通菩薩 南無海德菩薩 南無無邊身菩薩 南無醫王自在菩薩 南無迦葉菩薩 南無無垢藏王菩薩 南無持一切菩薩 南無高貴德王菩薩 南無瑠璃光菩薩 南無無畏菩薩 南無海王菩薩 南無光嚴菩薩 南無光明菩薩 南無大辯菩薩 南無慈力菩薩 南無依王菩薩 南無依力菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！以共相懺悔身三業竟，今當次第懺悔口四惡業。經中說言：『口業之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦，若在畜生則受鵂鶹梟鷲鳥形，聞其聲者無不憎惡。若生人中口氣常臭，所有言說人不信受，眷屬不和常好鬪諍。』口業既有如是惡果，是故，弟子！今日至誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！以共相懺悔身三業竟，今當次第懺悔口四惡業。經中說言：『口業之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦，若在畜生則受鵂鶹梟鷲鳥形，聞其聲者無不憎惡。若生人中口氣常臭，所有言說人不信受，眷屬不和常好鬪諍。』口業既有如是惡果，是故，弟子！今日至誠歸依佛。

「南無東方星宿稱佛 南無南方月燈光佛 南無西方無邊見佛 南無北方無觀王佛 南無東南方大香王佛 南無西南方無為思惟佛 南無西北方樂清淨佛 南無東北方勝戰鬪佛 南無下方除諸癡冥佛 南無上方好諦住唯王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方星宿稱佛 南無南方月燈光佛 南無西方無邊見佛 南無北方無觀王佛 南無東南方大香王佛 南無西南方無為思惟佛 南無西北方樂清淨佛 南無東北方勝戰鬪佛 南無下方除諸癡冥佛 南無上方好諦住唯王佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，妄語、兩舌、惡口、綺語，傳空說有，說有言空，不見言見，見言不見，不聞言聞，聞言不聞，不知言知，知言不知，欺賢罔聖言行相乖；自稱讚譽得過人法，我得四禪、四無色定、阿那般那十六行觀，得須陀洹至阿羅漢，我得辟支佛不退菩薩，天來、龍來、鬼來、神來，旋風土鬼皆至我所，彼問我答，顯異惑眾要世名利。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，妄語、兩舌、惡口、綺語，傳空說有，說有言空，不見言見，見言不見，不聞言聞，聞言不聞，不知言知，知言不知，欺賢罔聖言行相乖；自稱讚譽得過人法，我得四禪、四無色定、阿那般那十六行觀，得須陀洹至阿羅漢，我得辟支佛不退菩薩，天來、龍來、鬼來、神來，旋風土鬼皆至我所，彼問我答，顯異惑眾要世名利。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或讒言鬪亂交扇彼此，兩舌𧮧搆販拽口舌，向彼說此向此導彼，離他眷屬，破他婚親窮他口舌。說人長短壞人善友，使狎密者為踈，親舊者成怨。或綺語不實言不及義，誣謗君父評薄師長，破壞忠良埋沒勝己，通致二國彼此扇作，浮花虛巧發言常虛，口是心非其途非一，對面譽嘆背則呵毀，讚誦耶書傅耶惡法。或惡口詈罵言語麁獷，或呼天指地牽引鬼神。如是口業所生諸罪無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前，歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或讒言鬪亂交扇彼此，兩舌𧮧搆販拽口舌，向彼說此向此導彼，離他眷屬，破他婚親窮他口舌。說人長短壞人善友，使狎密者為踈，親舊者成怨。或綺語不實言不及義，誣謗君父評薄師長，破壞忠良埋沒勝己，通致二國彼此扇作，浮花虛巧發言常虛，口是心非其途非一，對面譽嘆背則呵毀，讚誦耶書傅耶惡法。或惡口詈罵言語麁獷，或呼天指地牽引鬼神。如是口業所生諸罪無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前，歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔口業等罪所生功德，願生生世世具八音聲四無礙辯，常說和合利益之語，其聲清雅一切樂聞，善解眾生方俗言語。若有所說應時應限，令彼聽者則得解悟，超凡入聖開發慧眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔口業等罪所生功德，願生生世世具八音聲四無礙辯，常說和合利益之語，其聲清雅一切樂聞，善解眾生方俗言語。若有所說應時應限，令彼聽者則得解悟，超凡入聖開發慧眼。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一諍論地獄。云何名曰諍論地獄？其地獄縱廣八十由旬，鐵壁周匝羅網覆上，中有鐵鏘亦如上說。中有鐵鉤鉤罪人舌，復有鐵斧來斫其舌寸寸而絕，復有火銖灌其口中背上而出，一日一夜受罪無量，萬死萬生千死千生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一諍論地獄。云何名曰諍論地獄？其地獄縱廣八十由旬，鐵壁周匝羅網覆上，中有鐵鏘亦如上說。中有鐵鉤鉤罪人舌，復有鐵斧來斫其舌寸寸而絕，復有火銖灌其口中背上而出，一日一夜受罪無量，萬死萬生千死千生。

西門之中有六千沙門來入其中，罪人號咷而不肯入。馬頭羅剎手捉鐵叉，望胸而撞背上而出來入其中，鐵鳥高飛絕下來入。罪人舉頭則從口入足下而出，復有蟒蛇入其眼中，身中火然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西門之中有六千沙門來入其中，罪人號咷而不肯入。馬頭羅剎手捉鐵叉，望胸而撞背上而出來入其中，鐵鳥高飛絕下來入。罪人舉頭則從口入足下而出，復有蟒蛇入其眼中，身中火然。

寶達問曰：「此諸沙門作何等業，來入此中受罪如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問曰：「此諸沙門作何等業，來入此中受罪如是？」

羅剎答曰：「此諸沙門受佛禁戒不護將來，名言我是於大乘法師亦如冥夜，各自說言我得佛法深解佛義，便為人說。將徒引眾遊於人間，或受國王信施供養，內心吾我亦如山海。猶如枯木但有其皮，中心腐爛無所任用；此諸沙門亦復如是。以此因緣，墮此地獄，從地獄出若生人中，聾盲瘖瘂不聞正法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎答曰：「此諸沙門受佛禁戒不護將來，名言我是於大乘法師亦如冥夜，各自說言我得佛法深解佛義，便為人說。將徒引眾遊於人間，或受國王信施供養，內心吾我亦如山海。猶如枯木但有其皮，中心腐爛無所任用；此諸沙門亦復如是。以此因緣，墮此地獄，從地獄出若生人中，聾盲瘖瘂不聞正法。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。