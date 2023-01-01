佛說佛名經卷第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十二

佛告舍利弗：「應當歸命南方無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「應當歸命南方無量佛。

「南無愛照佛 南無名稱佛 南無信功德佛 南無清淨智佛 南無寶功德佛 南無妙信香佛 南無勝園佛 南無勝僊佛 南無寶智佛 南無甘露威德佛 南無信藏佛 南無月上勝佛 南無龍步佛 南無信黠慧佛 南無愛實語佛 南無憂波羅香佛 南無栴檀自在佛 南無敵勝佛 南無普行佛 南無功德勝佛 南無大威德佛 南無種種色日佛 南無過諸過佛 南無無量眼佛 南無慚愧智佛 南無功德供養佛 南無種種聲佛 南無功德可樂佛 南無住清淨佛 南無妙香佛 南無月光佛 南無戒分佛 南無華智佛 南無優多摩意佛 南無不闇意佛 南無山自在積佛 南無寂王佛 南無解脫王佛 南無阿蹉彌留王佛 南無如意力釋去佛 南無姓阿提遮佛 南無不讚嘆世間勝佛 南無法染佛 南無寶星宿解脫王佛 南無白寶勝佛 南無法行自在佛 南無陀羅尼自在佛 南無阿難陀聲佛 南無智步王佛 南無彌留平等奮迅王佛 南無智奮迅佛 南無法華通樹提佛 南無多波尼體佛 南無阿尼伽陀路摩勝佛 南無優多羅勝法佛 南無大智念縛佛 南無闍伽提自在一切世間擔佛 南無見無畏佛 南無自在作佛 南無自在量佛 南無如法修行佛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無愛照佛 南無名稱佛 南無信功德佛 南無清淨智佛 南無寶功德佛 南無妙信香佛 南無勝園佛 南無勝僊佛 南無寶智佛 南無甘露威德佛 南無信藏佛 南無月上勝佛 南無龍步佛 南無信黠慧佛 南無愛實語佛 南無憂波羅香佛 南無栴檀自在佛 南無敵勝佛 南無普行佛 南無功德勝佛 南無大威德佛 南無種種色日佛 南無過諸過佛 南無無量眼佛 南無慚愧智佛 南無功德供養佛 南無種種聲佛 南無功德可樂佛 南無住清淨佛 南無妙香佛 南無月光佛 南無戒分佛 南無華智佛 南無優多摩意佛 南無不闇意佛 南無山自在積佛 南無寂王佛 南無解脫王佛 南無阿蹉彌留王佛 南無如意力釋去佛 南無姓阿提遮佛 南無不讚嘆世間勝佛 南無法染佛 南無寶星宿解脫王佛 南無白寶勝佛 南無法行自在佛 南無陀羅尼自在佛 南無阿難陀聲佛 南無智步王佛 南無彌留平等奮迅王佛 南無智奮迅佛 南無法華通樹提佛 南無多波尼體佛 南無阿尼伽陀路摩勝佛 南無優多羅勝法佛 南無大智念縛佛 南無闍伽提自在一切世間擔佛 南無見無畏佛 南無自在作佛 南無自在量佛 南無如法修行佛」

佛告舍利弗：「我見南方如是等無量佛，種種姓、種種名、種種佛國土，汝等應當至心一心歸命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「我見南方如是等無量佛，種種姓、種種名、種種佛國土，汝等應當至心一心歸命。」

佛告舍利弗：「汝等應當歸命西方無量佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝等應當歸命西方無量佛。

「南無阿婆羅炎婆師花佛 南無摩㝹沙口聲去佛 南無智勝增長稱佛 南無莎漫多波尸佛 南無次羅毘羅炎花光佛 南無法行然燈佛 南無無等勝佛 南無智奮迅名稱王佛 南無梵奮迅妙鼓聲佛 南無波頭摩尸利藏眼佛 南無阿僧伽意炎佛 南無千月光明藏佛 南無樂法行佛 南無摩尼婆陀光佛 南無師子廣眼佛 南無十力生勝佛 南無智作佛 南無無邊精進降伏一切諸怨佛 南無大勝起法佛 南無阿無荷見佛 南無無邊命佛 南無觀法智佛 南無無礙精進日善思惟奮迅王佛 南無不利他意佛 南無無邊見佛 南無智見法佛 南無一切善根種子佛 南無優多智勝發行功德佛 南無智香勝佛 南無智上尸棄王佛 南無福德勝智去佛 南無不可思議法花吼王佛 南無法清淨勝佛 南無不可思議彌留勝佛 南無能開法門佛 南無毘盧遮那法海香王佛 南無力王善住法王佛 南無勝力散一切惡王佛 南無見無邊樂佛 南無善化功德炎華王佛 南無見彼岸佛 南無善化莊嚴佛 南無見樂處佛 南無尼拘律王勝佛 南無妙勝佛 南無大力智慧奮迅王佛 南無法樹提佛 南無堅固蓋成就佛 南無一切種智資生勝佛 南無入勝智自在山佛 南無一切世間得自在有橋梁勝佛 南無盡合勝佛 南無清淨戒功德王佛 南無波頭摩散漫智多莊嚴佛 南無一王佛 南無大多人安隱佛 南無二勝聲功德佛 南無圓堅佛 南無力士佛 南無寶珠摩尼火佛 南無大海彌留佛 南無勝王佛 南無不住佛 南無不空功德佛 南無初遠離不濁王佛 南無虛空行佛 南無無礙稱佛 南無聲山佛 南無不可思議起三昧稱佛 南無諸天梵王雞兜佛 南無示無義王佛 南無護垢王佛 南無照功德佛 南無自在眼佛 南無智寂成就性佛 南無無障礙智成就佛 南無說決定義佛 南無莊嚴法燈妙稱佛 南無二寶法燈佛 南無大炎藏佛 南無自師子上身莊嚴佛 南無智寶因緣莊嚴佛 南無服諸根清淨眼佛 南無善香隨香波頭摩佛 南無法月佛 南無廣大心佛 南無戒功德佛 南無常鏡佛 南無隨順稱佛 南無法自在佛 南無如意莊嚴佛 南無金藏佛 南無慎貪佛 南無思妙義堅固願佛 南無一切德輪光佛 南無法吼智明佛 南無甘露光佛 南無無邊莊嚴佛 南無勝福田佛 南無善決定諸法莊嚴佛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿婆羅炎婆師花佛 南無摩㝹沙口聲去佛 南無智勝增長稱佛 南無莎漫多波尸佛 南無次羅毘羅炎花光佛 南無法行然燈佛 南無無等勝佛 南無智奮迅名稱王佛 南無梵奮迅妙鼓聲佛 南無波頭摩尸利藏眼佛 南無阿僧伽意炎佛 南無千月光明藏佛 南無樂法行佛 南無摩尼婆陀光佛 南無師子廣眼佛 南無十力生勝佛 南無智作佛 南無無邊精進降伏一切諸怨佛 南無大勝起法佛 南無阿無荷見佛 南無無邊命佛 南無觀法智佛 南無無礙精進日善思惟奮迅王佛 南無不利他意佛 南無無邊見佛 南無智見法佛 南無一切善根種子佛 南無優多智勝發行功德佛 南無智香勝佛 南無智上尸棄王佛 南無福德勝智去佛 南無不可思議法花吼王佛 南無法清淨勝佛 南無不可思議彌留勝佛 南無能開法門佛 南無毘盧遮那法海香王佛 南無力王善住法王佛 南無勝力散一切惡王佛 南無見無邊樂佛 南無善化功德炎華王佛 南無見彼岸佛 南無善化莊嚴佛 南無見樂處佛 南無尼拘律王勝佛 南無妙勝佛 南無大力智慧奮迅王佛 南無法樹提佛 南無堅固蓋成就佛 南無一切種智資生勝佛 南無入勝智自在山佛 南無一切世間得自在有橋梁勝佛 南無盡合勝佛 南無清淨戒功德王佛 南無波頭摩散漫智多莊嚴佛 南無一王佛 南無大多人安隱佛 南無二勝聲功德佛 南無圓堅佛 南無力士佛 南無寶珠摩尼火佛 南無大海彌留佛 南無勝王佛 南無不住佛 南無不空功德佛 南無初遠離不濁王佛 南無虛空行佛 南無無礙稱佛 南無聲山佛 南無不可思議起三昧稱佛 南無諸天梵王雞兜佛 南無示無義王佛 南無護垢王佛 南無照功德佛 南無自在眼佛 南無智寂成就性佛 南無無障礙智成就佛 南無說決定義佛 南無莊嚴法燈妙稱佛 南無二寶法燈佛 南無大炎藏佛 南無自師子上身莊嚴佛 南無智寶因緣莊嚴佛 南無服諸根清淨眼佛 南無善香隨香波頭摩佛 南無法月佛 南無廣大心佛 南無戒功德佛 南無常鏡佛 南無隨順稱佛 南無法自在佛 南無如意莊嚴佛 南無金藏佛 南無慎貪佛 南無思妙義堅固願佛 南無一切德輪光佛 南無法吼智明佛 南無甘露光佛 南無無邊莊嚴佛 南無勝福田佛 南無善決定諸法莊嚴佛」

佛告舍利弗：「西方如是等無量無邊諸佛，汝等應當至心歸命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「西方如是等無量無邊諸佛，汝等應當至心歸命。」

佛告舍利弗：「汝等應當至心歸命北方佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝等應當至心歸命北方佛。」

「南無勝藏佛 南無自在藏佛 南無無邊花龍一俱蘇摩王佛 南無降伏諸魔勇猛佛 南無定諸魔佛 南無法像佛 南無功德勝佛 南無山峯光佛 南無法王佛 南無普恭敬燈佛 南無地勝佛 南無成就如來家佛 南無一切寶成就家佛 南無陀羅尼文句決定義佛 南無忍自在王佛 南無成就一切稱佛 南無三世智轉自在佛 南無勝歸依功德善住佛 南無種種摩尼光佛 南無勝功德佛 南無佛功德勝佛 南無無餘證佛 南無得佛眼佛 南無隨過去佛佛 南無大慈成就悲勝佛 南無住持師子智佛 南無無眾生住實際王佛 南無自家法不得成就佛 南無大智莊嚴身佛 南無智稱佛 南無佛法首佛 南無一切眾生德佛 南無過一切法門佛 南無自在因陀羅佛 南無滿足意佛 南無大瑠璃佛 南無菩提光明佛 南無不可思議法智光明佛 南無栴檀不空王佛 南無不染波頭摩幢佛 南無法財聲王佛 南無擇法善知稱佛 南無智鬘劫佛 南無佛眼清淨分陀利佛 南無智自在稱佛 南無斷無邊疑佛 南無眾生方便自在王佛 南無無邊覺奮迅無礙思惟佛 南無法行地善住佛 南無普眾生界廣佛 南無降伏諸魔力堅意佛 南無天王自在寶合王佛 南無如實修行藏佛 南無能生一切歡喜月見佛 南無大迅覺迅佛 南無種種摩尼聲王吼佛 南無無觀王佛 南無不退了勇猛佛 南無佛國土莊嚴身佛 南無法聲自在佛 南無智根本花幢佛 南無化身無礙稱佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無法聲自在佛 南無法聲知見佛 南無法甘露莎梨羅佛 南無無邊寶福德藏佛 南無清淨華行佛 南無大法王華勝佛 南無一切盡無盡藏佛 南無華山藏佛 南無智虛空山佛 南無智力不可破壞佛 南無無礙堅固隨順智佛 南無無邊大海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無奮迅心意王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無勝行佛 南無金剛見佛 南無法滿足隨香見佛 南無龍月佛 南無因陀羅圍佛 南無無礙王佛 南無寶因陀羅輪王佛 南無能生一切眾生敬稱佛 南無大威德光明輪王佛 南無能斷一切眾生疑佛 南無智寶法見佛 南無無障礙波羅佛 南無無垢髻佛 南無放光明佛 南無山力月藏佛 南無心自在王佛 南無堅固無畏上首佛 南無堅固勇猛寶佛 南無堅固心善住王佛 南無能破闇曀王佛 南無勝丈夫芬陀利佛 南無百聖藏佛 南無妙蓮華藏佛 南無見平等法身佛 南無眾生月佛 南無師子去佛 南無大威德佛 南無妙聲佛 南無無邊光佛 南無見愛佛 南無大首佛 南無勝首佛 南無樂聲佛 南無見實佛 南無清淨稱佛 南無師子慧佛 南無德聲佛 南無修樓毘香 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無勝藏佛 南無自在藏佛 南無無邊花龍一俱蘇摩王佛 南無降伏諸魔勇猛佛 南無定諸魔佛 南無法像佛 南無功德勝佛 南無山峯光佛 南無法王佛 南無普恭敬燈佛 南無地勝佛 南無成就如來家佛 南無一切寶成就家佛 南無陀羅尼文句決定義佛 南無忍自在王佛 南無成就一切稱佛 南無三世智轉自在佛 南無勝歸依功德善住佛 南無種種摩尼光佛 南無勝功德佛 南無佛功德勝佛 南無無餘證佛 南無得佛眼佛 南無隨過去佛佛 南無大慈成就悲勝佛 南無住持師子智佛 南無無眾生住實際王佛 南無自家法不得成就佛 南無大智莊嚴身佛 南無智稱佛 南無佛法首佛 南無一切眾生德佛 南無過一切法門佛 南無自在因陀羅佛 南無滿足意佛 南無大瑠璃佛 南無菩提光明佛 南無不可思議法智光明佛 南無栴檀不空王佛 南無不染波頭摩幢佛 南無法財聲王佛 南無擇法善知稱佛 南無智鬘劫佛 南無佛眼清淨分陀利佛 南無智自在稱佛 南無斷無邊疑佛 南無眾生方便自在王佛 南無無邊覺奮迅無礙思惟佛 南無法行地善住佛 南無普眾生界廣佛 南無降伏諸魔力堅意佛 南無天王自在寶合王佛 南無如實修行藏佛 南無能生一切歡喜月見佛 南無大迅覺迅佛 南無種種摩尼聲王吼佛 南無無觀王佛 南無不退了勇猛佛 南無佛國土莊嚴身佛 南無法聲自在佛 南無智根本花幢佛 南無化身無礙稱佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無法聲自在佛 南無法聲知見佛 南無法甘露莎梨羅佛 南無無邊寶福德藏佛 南無清淨華行佛 南無大法王華勝佛 南無一切盡無盡藏佛 南無華山藏佛 南無智虛空山佛 南無智力不可破壞佛 南無無礙堅固隨順智佛 南無無邊大海藏佛 南無智王無盡稱佛 南無奮迅心意王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無勝行佛 南無金剛見佛 南無法滿足隨香見佛 南無龍月佛 南無因陀羅圍佛 南無無礙王佛 南無寶因陀羅輪王佛 南無能生一切眾生敬稱佛 南無大威德光明輪王佛 南無能斷一切眾生疑佛 南無智寶法見佛 南無無障礙波羅佛 南無無垢髻佛 南無放光明佛 南無山力月藏佛 南無心自在王佛 南無堅固無畏上首佛 南無堅固勇猛寶佛 南無堅固心善住王佛 南無能破闇曀王佛 南無勝丈夫芬陀利佛 南無百聖藏佛 南無妙蓮華藏佛 南無見平等法身佛 南無眾生月佛 南無師子去佛 南無大威德佛 南無妙聲佛 南無無邊光佛 南無見愛佛 南無大首佛 南無勝首佛 南無樂聲佛 南無見實佛 南無清淨稱佛 南無師子慧佛 南無德聲佛 南無修樓毘香

佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大光佛 南無梵聲佛 南無無疑佛 南無無邊勢力佛 南無月面佛 南無無邊光佛 南無愛威德佛 南無散疑佛 南無功德燈佛 南無不藏威德佛 南無無邊藏佛 南無光明奮迅王佛 南無廣稱佛 南無遠離幢佛 南無增長聖佛 南無普見佛 南無不可勝佛 南無威德聚佛 南無堅固步佛 南無摩㝹賒稱佛 南無無邊色佛 南無大光明佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無邊莊嚴佛 南無大清淨佛 南無威德聚光明佛 南無住智佛 南無金堅佛 南無愛解脫佛 南無愛無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀察佛 南無大修行佛 南無細威德佛 南無十方恭敬佛 南無重說佛 南無光明勝佛 南無光明莊嚴佛 南無師子奮迅佛 南無善見佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無功德稱佛 南無去根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪佛 南無甘露聲佛 南無眾生可敬佛 南無如意威德佛 南無無邊色佛 南無大力佛 南無快莊嚴佛 南無普照觀佛 南無奮迅德佛 南無妙色佛 南無稱意佛 南無寶莊嚴佛 南無高光明佛 南無解脫步佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無生雞兜佛 南無不動智佛 南無行意佛 南無妙色佛 南無實色佛 南無大聲佛 南無善思惟佛 南無功德華佛 南無思惟世間佛 南無大高光明佛 南無無譬喻奮迅佛 南無清淨覺佛 南無月重佛 南無月燈佛 南無無邊光佛 南無種種日佛 南無天城佛 南無心清淨佛 南無波頭摩藏佛 南無常擇智佛 南無師子聲佛 南無無邊光佛 南無勝聲佛 南無可樂意智光佛 南無功德光佛 南無自在光佛 南無淨嚴身佛 南無無濁義佛 南無應威德佛 南無成就義智佛 南無得大聲佛 南無婆藪陀聲佛 南無欝哆光佛 南無決定思惟佛 南無薩遮婆㝹佛 南無嗚闇光明佛 南無毘弗波威德佛 南無憂多羅魔吒佛 南無夜舍雞兜佛 南無功德清淨佛 南無法燈佛 南無勝功德佛 南無仙荷波提愛面佛 南無心荷步去佛 南無思惟眾生佛 南無莎伽羅智佛 南無波頭摩藏佛 南無蓋仙佛 南無莎羅王佛 南無修利耶光佛 南無菩提味佛 南無寂諸根佛 南無波㝹光佛 南無芬陀利光佛 南無彌留光佛 南無栴陀面佛 南無莎利荼去佛 南無諸方眼佛 南無法光明佛 南無尸羅波散那佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大光佛 南無梵聲佛 南無無疑佛 南無無邊勢力佛 南無月面佛 南無無邊光佛 南無愛威德佛 南無散疑佛 南無功德燈佛 南無不藏威德佛 南無無邊藏佛 南無光明奮迅王佛 南無廣稱佛 南無遠離幢佛 南無增長聖佛 南無普見佛 南無不可勝佛 南無威德聚佛 南無堅固步佛 南無摩㝹賒稱佛 南無無邊色佛 南無大光明佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無邊莊嚴佛 南無大清淨佛 南無威德聚光明佛 南無住智佛 南無金堅佛 南無愛解脫佛 南無愛無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀察佛 南無大修行佛 南無細威德佛 南無十方恭敬佛 南無重說佛 南無光明勝佛 南無光明莊嚴佛 南無師子奮迅佛 南無善見佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無功德稱佛 南無去根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪佛 南無甘露聲佛 南無眾生可敬佛 南無如意威德佛 南無無邊色佛 南無大力佛 南無快莊嚴佛 南無普照觀佛 南無奮迅德佛 南無妙色佛 南無稱意佛 南無寶莊嚴佛 南無高光明佛 南無解脫步佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無生雞兜佛 南無不動智佛 南無行意佛 南無妙色佛 南無實色佛 南無大聲佛 南無善思惟佛 南無功德華佛 南無思惟世間佛 南無大高光明佛 南無無譬喻奮迅佛 南無清淨覺佛 南無月重佛 南無月燈佛 南無無邊光佛 南無種種日佛 南無天城佛 南無心清淨佛 南無波頭摩藏佛 南無常擇智佛 南無師子聲佛 南無無邊光佛 南無勝聲佛 南無可樂意智光佛 南無功德光佛 南無自在光佛 南無淨嚴身佛 南無無濁義佛 南無應威德佛 南無成就義智佛 南無得大聲佛 南無婆藪陀聲佛 南無欝哆光佛 南無決定思惟佛 南無薩遮婆㝹佛 南無嗚闇光明佛 南無毘弗波威德佛 南無憂多羅魔吒佛 南無夜舍雞兜佛 南無功德清淨佛 南無法燈佛 南無勝功德佛 南無仙荷波提愛面佛 南無心荷步去佛 南無思惟眾生佛 南無莎伽羅智佛 南無波頭摩藏佛 南無蓋仙佛 南無莎羅王佛 南無修利耶光佛 南無菩提味佛 南無寂諸根佛 南無波㝹光佛 南無芬陀利光佛 南無彌留光佛 南無栴陀面佛 南無莎利荼去佛 南無諸方眼佛 南無法光明佛 南無尸羅波散那佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無功德相嚴菩薩 南無梵網菩薩 南無寶財菩薩 南無無緣菩薩 南無嚴土菩薩 南無光嚴童子菩薩 南無持世菩薩 南無善德菩薩 南無難勝菩薩 南無照明菩薩 南無薩陀波淪菩薩 南無曇無竭菩薩 南無法自在菩薩 南無德守菩薩 南無不眴菩薩 南無德頂菩薩 南無善宿菩薩 南無妙臂菩薩 南無弗沙菩薩 南無淨解菩薩 南無善意菩薩 南無現見菩薩 南無普守菩薩 南無喜見菩薩 南無明相菩薩 南無深慧菩薩 南無無礙菩薩 南無上善菩薩 南無福田菩薩 南無德藏菩薩 南無月上菩薩 南無珠頂王菩薩 南無樂實菩薩 南無慧見菩薩 南無登王菩薩 南無深王菩薩 南無華王菩薩 南無妙色菩薩 南無善明菩薩 南無善荅菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無功德相嚴菩薩 南無梵網菩薩 南無寶財菩薩 南無無緣菩薩 南無嚴土菩薩 南無光嚴童子菩薩 南無持世菩薩 南無善德菩薩 南無難勝菩薩 南無照明菩薩 南無薩陀波淪菩薩 南無曇無竭菩薩 南無法自在菩薩 南無德守菩薩 南無不眴菩薩 南無德頂菩薩 南無善宿菩薩 南無妙臂菩薩 南無弗沙菩薩 南無淨解菩薩 南無善意菩薩 南無現見菩薩 南無普守菩薩 南無喜見菩薩 南無明相菩薩 南無深慧菩薩 南無無礙菩薩 南無上善菩薩 南無福田菩薩 南無德藏菩薩 南無月上菩薩 南無珠頂王菩薩 南無樂實菩薩 南無慧見菩薩 南無登王菩薩 南無深王菩薩 南無華王菩薩 南無妙色菩薩 南無善明菩薩 南無善荅菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！至心懺悔貪欲之罪。經中說言：『但為貪欲閉在癡獄，沒生死河莫之能出。』眾生為是五欲因緣，從昔已來流轉生死。一一眾生一劫之中，所積身骨如王舍城毘富羅山，所飲母乳如四海水，身所出血復過於此，父母兄弟六親眷屬，命終哭泣所出目淚如四海氷。是故，說言：『有愛則生愛盡則滅，故知生死貪愛為本。』所以經言：『婬欲之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦，若在畜生則受鴒雀鴛鴦等身，若生人中妻不貞良，得不隨意眷屬。』婬欲既有如此惡業，是故，弟子！今日至心稽顙歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！至心懺悔貪欲之罪。經中說言：『但為貪欲閉在癡獄，沒生死河莫之能出。』眾生為是五欲因緣，從昔已來流轉生死。一一眾生一劫之中，所積身骨如王舍城毘富羅山，所飲母乳如四海水，身所出血復過於此，父母兄弟六親眷屬，命終哭泣所出目淚如四海氷。是故，說言：『有愛則生愛盡則滅，故知生死貪愛為本。』所以經言：『婬欲之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦，若在畜生則受鴒雀鴛鴦等身，若生人中妻不貞良，得不隨意眷屬。』婬欲既有如此惡業，是故，弟子！今日至心稽顙歸依佛。

「南無東方光輪佛 南無南方開光明佛 南無西方習智佛 南無北方大瑠璃佛 南無東南方樂蓮花首佛 南無西南方智慧和合佛 南無西北方無上勝尊佛 南無東北方眼淨無垢佛 南無下方具足光明佛 南無上方最清淨無量幢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方光輪佛 南無南方開光明佛 南無西方習智佛 南無北方大瑠璃佛 南無東南方樂蓮花首佛 南無西南方智慧和合佛 南無西北方無上勝尊佛 南無東北方眼淨無垢佛 南無下方具足光明佛 南無上方最清淨無量幢佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，或通人妻妾奪他婦女，侵陵貞潔污比丘尼，破他梵行逼迫不道，濁心邪視言語嘲𭌄，或復恥他門戶污賢善名，或於男子五種人所起不淨行。如是等罪無量無邊，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，或通人妻妾奪他婦女，侵陵貞潔污比丘尼，破他梵行逼迫不道，濁心邪視言語嘲𭌄，或復恥他門戶污賢善名，或於男子五種人所起不淨行。如是等罪無量無邊，今日至誠歸命懺悔。

「弟子等！從無始已來至于今日，或受女身，心如野馬，恒日放蕩，無一時定。常懷邪心，恒生欲想，或於伽藍會所，無心聽法眼常貪視，或愛欲沙門壞他男子。不誕佛法恣放婬情，致令心飄大海冥然失岸，或穢污僧三衣法服，或於精舍院宇行不淨行，共相探摸。如是等罪無量無邊，今日慚愧至心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，或受女身，心如野馬，恒日放蕩，無一時定。常懷邪心，恒生欲想，或於伽藍會所，無心聽法眼常貪視，或愛欲沙門壞他男子。不誕佛法恣放婬情，致令心飄大海冥然失岸，或穢污僧三衣法服，或於精舍院宇行不淨行，共相探摸。如是等罪無量無邊，今日慚愧至心懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或作女身恒懷婬欲，或侵奪他夫婿迷惑諸丈夫，或作符書厭蠱遣他婦患，人生少福為邪所著，諸病鬼等因此得便，不遇良醫遂致身死。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露悔過，至誠稽顙歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或作女身恒懷婬欲，或侵奪他夫婿迷惑諸丈夫，或作符書厭蠱遣他婦患，人生少福為邪所著，諸病鬼等因此得便，不遇良醫遂致身死。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露悔過，至誠稽顙歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或眼為色，或愛染玄黃紅綠，朱紫珍玩寶飾，或取男女長短黑白姿態之相起非法想；或耳貪好聲宮商絃管妓樂歌唱，或取男女音聲言語啼笑之相起非法想；或鼻籍名香蘊麝幽蘭欝金蘇合起非法想；或舌貪好味鮮美甘肥，眾生肉血資養四大，更增苦本起非法想；或身樂華綺錦繡繒縠，一切細滑七珍麗服，起非法想；或意多亂想觸向乖法，有此六想造罪尤甚。如是等罪無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或眼為色，或愛染玄黃紅綠，朱紫珍玩寶飾，或取男女長短黑白姿態之相起非法想；或耳貪好聲宮商絃管妓樂歌唱，或取男女音聲言語啼笑之相起非法想；或鼻籍名香蘊麝幽蘭欝金蘇合起非法想；或舌貪好味鮮美甘肥，眾生肉血資養四大，更增苦本起非法想；或身樂華綺錦繡繒縠，一切細滑七珍麗服，起非法想；或意多亂想觸向乖法，有此六想造罪尤甚。如是等罪無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔婬欲等罪所生功德，願生生世世自然化生不由胞胎，清淨皎潔相好光麗，六情開朗聰利分明，了達恩愛猶如桎梏。觀此六塵如幻如化，於五欲境決定厭離，乃至夢中不起邪想，內外因緣永不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔婬欲等罪所生功德，願生生世世自然化生不由胞胎，清淨皎潔相好光麗，六情開朗聰利分明，了達恩愛猶如桎梏。觀此六塵如幻如化，於五欲境決定厭離，乃至夢中不起邪想，內外因緣永不能動。

「願以懺悔眼根功德，願令此眼徹見十方，諸佛菩薩清淨法身不以二相。願以懺悔耳根功德，願令此耳常聞十方諸佛賢聖，所說正法如教奉行。願以懺悔鼻根功德，願令此鼻常聞香積入法位香，捨離生死不淨臭穢。願以懺悔舌根功德，願令此舌常餐法喜禪悅之食，不貪眾生血肉之味。願以懺悔身根功德，願令此身被如來衣著忍辱鎧，臥無畏床坐四禪座。願以懺悔意根功德，願令此意成就十想洞達五明，深觀二諦空平等理，從方便慧起十妙行，入法流水念念增明，顯發如來大無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願以懺悔眼根功德，願令此眼徹見十方，諸佛菩薩清淨法身不以二相。願以懺悔耳根功德，願令此耳常聞十方諸佛賢聖，所說正法如教奉行。願以懺悔鼻根功德，願令此鼻常聞香積入法位香，捨離生死不淨臭穢。願以懺悔舌根功德，願令此舌常餐法喜禪悅之食，不貪眾生血肉之味。願以懺悔身根功德，願令此身被如來衣著忍辱鎧，臥無畏床坐四禪座。願以懺悔意根功德，願令此意成就十想洞達五明，深觀二諦空平等理，從方便慧起十妙行，入法流水念念增明，顯發如來大無生法忍。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一鉤陰地獄。云何名曰鉤陰地獄？其地獄縱廣三十由旬，其中火流灌注遍布於地，其地四壁如上無異。中間無數罪人，獄卒夜叉手捉鐵鉤望罪人陰而搭，鉤中火然上入胸心，心上火然腹背俱徹。欲報業故，化作婦人，如本生時先所見者。彼既見已欲火發起便走趣，彼婦女者身是金剛鐵火炎熱，既到彼已抱彼罪人，抱即破碎復就其口，遂食其脣身亦被食，盡已復生生已復食。彼諸女人愛欲男子亦復如是，欲心不定欲火常然，如是苦切楚痛難堪。當此之時罪人眾等猶無悔過，一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生，經無量百千萬劫爾乃得脫。以餘業果生畜生中作不淨蟲，經二百千世後得生人中，於五百世胎中而死，復五百世生已。雌雄不辯眼目不正，貧窮孤露受命短促，或時有婦被他侵近，或自貪愛他人婦女，不能遮障恒絕繼嗣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一鉤陰地獄。云何名曰鉤陰地獄？其地獄縱廣三十由旬，其中火流灌注遍布於地，其地四壁如上無異。中間無數罪人，獄卒夜叉手捉鐵鉤望罪人陰而搭，鉤中火然上入胸心，心上火然腹背俱徹。欲報業故，化作婦人，如本生時先所見者。彼既見已欲火發起便走趣，彼婦女者身是金剛鐵火炎熱，既到彼已抱彼罪人，抱即破碎復就其口，遂食其脣身亦被食，盡已復生生已復食。彼諸女人愛欲男子亦復如是，欲心不定欲火常然，如是苦切楚痛難堪。當此之時罪人眾等猶無悔過，一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生，經無量百千萬劫爾乃得脫。以餘業果生畜生中作不淨蟲，經二百千世後得生人中，於五百世胎中而死，復五百世生已。雌雄不辯眼目不正，貧窮孤露受命短促，或時有婦被他侵近，或自貪愛他人婦女，不能遮障恒絕繼嗣。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等行，受罪如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等行，受罪如是？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒不能淨持，故行婬欲放縱六情。以是因緣，得如是罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒不能淨持，故行婬欲放縱六情。以是因緣，得如是罪。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。