佛說佛名經卷第二十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十一

「南無須彌藏一切法光輪佛 南無然法輪威德佛 南無山峯勝威德佛 南無普精進炬佛 南無寶妙勝王佛 南無日勝妙佛 南無法炬寶帳聲佛 南無三昧海廣頂冠光佛 南無法虛空無邊光師子佛 南無相莊嚴幢月佛 南無光明山雷電雲佛 南無法虛空無礙光佛 南無妙智敷身佛 南無世間因陀羅妙光明雲佛 南無法三昧光佛 南無法善莊嚴藏佛 南無法然燈炎堅固聲佛 南無三世相鏡像威德佛 南無法輪峯光明佛 南無法界師子光明佛 南無盧舍那勝須彌山三昧堅固師子佛 南無普光明城燈佛 南無寶俱蘇摩藏佛 南無轉妙法聲佛 南無虛空劫燈佛 南無法幢佛 南無安隱世間月佛 南無摩訶伽羅那師子佛 南無可樂聲佛 南無安隱佛 南無增上信威德佛 南無醫王佛 南無法虛空上勝王佛 南無天藏佛 南無地峯王佛 南無轉法輪光明吼王佛 南無智虛空樂王佛 南無一切吼王佛 南無不可降伏佛 南無十力雞兜佛 南無轉法輪化普光明聲佛 南無相勝山佛 南無具足堅聚佛 南無無垢婆嗟佛 南無住持疾行佛 南無遍相佛 南無無垢婆侯佛 南無師子步修佛 南無天自在頂佛 南無法起稱佛 南無大無憂嗏佛 南無虛空燈佛 南無無垢幢佛 南無恒河沙同名賢行佛 南無恒河沙同名無邊命佛 南無恒河沙同名不動佛 南無恒河沙同名月智佛 南無恒河沙同名金剛幢佛 南無恒河沙同名日藏佛 南無恒河沙同名善光佛 南無恒河沙同名金剛佛 南無五百同名大慈悲佛 南無普智炎功德幢王佛 南無善逝法幢勝佛 南無須彌佛 南無功德鬘佛 南無自在佛 南無寂王佛 南無無量愛佛 南無本稱功德佛 南無須彌山佛 南無日月面佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無須彌藏一切法光輪佛 南無然法輪威德佛 南無山峯勝威德佛 南無普精進炬佛 南無寶妙勝王佛 南無日勝妙佛 南無法炬寶帳聲佛 南無三昧海廣頂冠光佛 南無法虛空無邊光師子佛 南無相莊嚴幢月佛 南無光明山雷電雲佛 南無法虛空無礙光佛 南無妙智敷身佛 南無世間因陀羅妙光明雲佛 南無法三昧光佛 南無法善莊嚴藏佛 南無法然燈炎堅固聲佛 南無三世相鏡像威德佛 南無法輪峯光明佛 南無法界師子光明佛 南無盧舍那勝須彌山三昧堅固師子佛 南無普光明城燈佛 南無寶俱蘇摩藏佛 南無轉妙法聲佛 南無虛空劫燈佛 南無法幢佛 南無安隱世間月佛 南無摩訶伽羅那師子佛 南無可樂聲佛 南無安隱佛 南無增上信威德佛 南無醫王佛 南無法虛空上勝王佛 南無天藏佛 南無地峯王佛 南無轉法輪光明吼王佛 南無智虛空樂王佛 南無一切吼王佛 南無不可降伏佛 南無十力雞兜佛 南無轉法輪化普光明聲佛 南無相勝山佛 南無具足堅聚佛 南無無垢婆嗟佛 南無住持疾行佛 南無遍相佛 南無無垢婆侯佛 南無師子步修佛 南無天自在頂佛 南無法起稱佛 南無大無憂嗏佛 南無虛空燈佛 南無無垢幢佛 南無恒河沙同名賢行佛 南無恒河沙同名無邊命佛 南無恒河沙同名不動佛 南無恒河沙同名月智佛 南無恒河沙同名金剛幢佛 南無恒河沙同名日藏佛 南無恒河沙同名善光佛 南無恒河沙同名金剛佛 南無五百同名大慈悲佛 南無普智炎功德幢王佛 南無善逝法幢勝佛 南無須彌佛 南無功德鬘佛 南無自在佛 南無寂王佛 南無無量愛佛 南無本稱功德佛 南無須彌山佛 南無日月面佛

「南無如是等無量無邊諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等無量無邊諸佛。

「南無虛空行佛 南無普照佛 南無方城住佛 南無勝光佛 南無雲勝佛 南無法炎山佛 南無波頭摩生佛 南無法界華佛 南無海燈佛 南無寂滅佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無虛空行佛 南無普照佛 南無方城住佛 南無勝光佛 南無雲勝佛 南無法炎山佛 南無波頭摩生佛 南無法界華佛 南無海燈佛 南無寂滅佛

「南無如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等無量無邊佛。

「南無寶雞兜王佛 南無智意佛 南無思議佛 南無因陀羅勝佛 南無大智佛 南無雲王畏佛 南無智勝佛 南無光明王雞兜佛 南無法界波頭摩佛 南無行廣見佛 南無勝奮迅威德去佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶雞兜王佛 南無智意佛 南無思議佛 南無因陀羅勝佛 南無大智佛 南無雲王畏佛 南無智勝佛 南無光明王雞兜佛 南無法界波頭摩佛 南無行廣見佛 南無勝奮迅威德去佛

「南無如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等無量無邊佛。

「南無寶炎山佛 南無勝光佛 南無寶功德佛 南無海勝佛 南無法光明佛 南無波頭摩佛 南無藏勝佛 南無世間眼佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶炎山佛 南無勝光佛 南無寶功德佛 南無海勝佛 南無法光明佛 南無波頭摩佛 南無藏勝佛 南無世間眼佛

「南無如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等無量無邊佛。

「南無香光佛 南無須彌勝佛 南無嶽王佛 南無深勝佛 南無勝摩尼佛 南無藏王佛 南無勝威德畏佛 南無寂色去佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無香光佛 南無須彌勝佛 南無嶽王佛 南無深勝佛 南無勝摩尼佛 南無藏王佛 南無勝威德畏佛 南無寂色去佛

「南無如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等無量無邊佛。

「南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空雲勝佛 南無妙相佛 南無勝相佛 南無莊嚴佛 南無行輪佛 南無光勝佛 南無光明勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空雲勝佛 南無妙相佛 南無勝相佛 南無莊嚴佛 南無行輪佛 南無光勝佛 南無光明勝佛

「南無如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等無量無邊佛。

「南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德輪佛 南無勝王佛 南無不可降伏佛 南無山王樹佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德輪佛 南無勝王佛 南無不可降伏佛 南無山王樹佛

「南無如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等無量無邊佛。

「南無莎羅自在王佛 南無勝藏佛 南無世間自在身佛 南無鏡像光明佛 南無地出佛 南無光明功德佛 南無金剛色佛 南無住持威德勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無莎羅自在王佛 南無勝藏佛 南無世間自在身佛 南無鏡像光明佛 南無地出佛 南無光明功德佛 南無金剛色佛 南無住持威德勝佛

「南無如是等無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等無量無邊佛。

「南無深法光明身佛 南無法海吼聲佛 南無彌留幢勝光明意佛 南無寶光明勝佛 南無梵光佛 南無虛空聲佛 南無法界鏡像勝佛 南無輪光明佛 南無智光高雞兜意佛 南無伽伽那燈佛 南無樂勝照佛 南無功德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲速疾佛 南無地力光明意佛 南無一切修面色佛 南無勝身光明佛 南無法勝宿佛 南無阿尼羅速行佛 南無清淨幢蓋勝佛 南無三世鏡像佛 南無願海樂說勝佛 南無慚愧須彌山勝佛 南無念雞兜王勝佛 南無法意佛 南無慧燈佛 南無光明雞兜勝佛 南無廣智上佛 南無法界行智意佛 南無法海意智勝佛 南無法寶勝佛 南無功德輪佛 南無勝雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無速光明摩他聲佛 南無寂幢佛 南無世間燈佛 南無大願勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎勝功德佛 南無法自在佛 南無無礙意佛 南無世間言語堅固吼光佛 南無一切聲分吼勝精進自在佛 南無具足意佛 南無諸方天佛 南無現面世間佛 南無知眾生心平等身佛 南無最勝佛 南無平等佛 南無行佛行佛 南無清淨身佛 南無勝賢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無深法光明身佛 南無法海吼聲佛 南無彌留幢勝光明意佛 南無寶光明勝佛 南無梵光佛 南無虛空聲佛 南無法界鏡像勝佛 南無輪光明佛 南無智光高雞兜意佛 南無伽伽那燈佛 南無樂勝照佛 南無功德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲速疾佛 南無地力光明意佛 南無一切修面色佛 南無勝身光明佛 南無法勝宿佛 南無阿尼羅速行佛 南無清淨幢蓋勝佛 南無三世鏡像佛 南無願海樂說勝佛 南無慚愧須彌山勝佛 南無念雞兜王勝佛 南無法意佛 南無慧燈佛 南無光明雞兜勝佛 南無廣智上佛 南無法界行智意佛 南無法海意智勝佛 南無法寶勝佛 南無功德輪佛 南無勝雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無速光明摩他聲佛 南無寂幢佛 南無世間燈佛 南無大願勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎勝功德佛 南無法自在佛 南無無礙意佛 南無世間言語堅固吼光佛 南無一切聲分吼勝精進自在佛 南無具足意佛 南無諸方天佛 南無現面世間佛 南無知眾生心平等身佛 南無最勝佛 南無平等佛 南無行佛行佛 南無清淨身佛 南無勝賢佛

「南無如是等上首不可說不可說無量無邊佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等上首不可說不可說無量無邊佛。

「南無彼諸佛所說妙法、南無彼佛妙法身、南無彼佛三十二相八十種好無量無邊功德。南無彼諸佛種種道場、種種菩提樹、種種形像、種種妙塔、去來坐臥妙處，歸命彼諸佛不退法輪。菩薩、大僧、不退聲聞僧、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，種種狀貌，信如來法輪；轉如來法輪，不可思議菩薩摩訶薩悉皆歸命。歸命如來法身，十力四無所畏、戒定慧品解脫解脫知見，如是等無量無邊功德，如是功德迴施一切眾生，願得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！有善眼劫中有七十那由他佛出世。舍利弗！善見劫中有七十二億佛出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無彼諸佛所說妙法、南無彼佛妙法身、南無彼佛三十二相八十種好無量無邊功德。南無彼諸佛種種道場、種種菩提樹、種種形像、種種妙塔、去來坐臥妙處，歸命彼諸佛不退法輪。菩薩、大僧、不退聲聞僧、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，種種狀貌，信如來法輪；轉如來法輪，不可思議菩薩摩訶薩悉皆歸命。歸命如來法身，十力四無所畏、戒定慧品解脫解脫知見，如是等無量無邊功德，如是功德迴施一切眾生，願得阿耨多羅三藐三菩提。舍利弗！有善眼劫中有七十那由他佛出世。舍利弗！善見劫中有七十二億佛出世。

「舍利弗！梵讚嘆劫中有一萬八千佛出世。舍利弗！名過去劫中有三十二千佛出世。舍利弗！莊嚴劫中有八萬四千佛出世。舍利弗！汝等應當歸命如是等無量無邊佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！梵讚嘆劫中有一萬八千佛出世。舍利弗！名過去劫中有三十二千佛出世。舍利弗！莊嚴劫中有八萬四千佛出世。舍利弗！汝等應當歸命如是等無量無邊佛。」

佛告舍利弗：「善男子、善女人欲滅一切罪，應當淨洗浴著新淨衣，稱如是等佛名供養禮拜，應當作是言：『我無始世界已來身口意業作不善行，乃至謗方等經五逆罪等，願皆消滅。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「善男子、善女人欲滅一切罪，應當淨洗浴著新淨衣，稱如是等佛名供養禮拜，應當作是言：『我無始世界已來身口意業作不善行，乃至謗方等經五逆罪等，願皆消滅。』

「舍利弗！善男子、善女人欲滿足六波羅蜜行，欲迴向無上菩提，欲滿足一切菩薩諸波羅蜜，應作是言：『我學過去未來現在諸菩薩摩訶薩，修行大捨破胸出心施於眾生，如智勝菩薩及迦尸王等。捨妻子等布施貧乏，如不退菩薩及阿翅羅那王、須達拏及莊嚴王等。入於地獄救苦眾生，如大悲菩薩及善眼天子等。救惡行眾生，如善行菩薩及勝行王等。捨頂上寶天冠并剝頭皮而與，如勝上身菩薩及寶髻天子等。捨眼布施，如愛作菩薩及月光王等。捨耳鼻布施，如無怨菩薩及勝去天子等。捨齒布施，如華齒菩薩及六牙象王等。捨舌，如不退菩薩及善面王等。捨手，如常精進菩薩及堅意王等。捨血，如法作菩薩及月思天子等。捨肉髓，如安隱菩薩及一切施王等。捨大膓小膓肝肺脾腎，如善德菩薩及自遠離諸惡王等。捨身一切大小支節，如法自在菩薩及光勝天子等。捨皮，如清淨藏菩薩及金色天子金色鹿王等。捨手足指，如堅精進菩薩及金色王等。捨手足甲，如不可盡菩薩及求善法天子等。為求法故入大火坑，如精進菩薩及求沙妙王精進等。為求法故賣身刳身破骨出髓，如薩陀波崙菩薩及金堅王等。受一切苦惱，如求妙法菩薩及速行大王等。捨四天下大地及一切莊嚴，如得大勢至菩薩及勝功德天子等。捨身，如摩訶薩埵菩薩及摩訶婆羅王等。自身與一切貧窮苦惱眾生，作給使侍者，如尸毘王等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！善男子、善女人欲滿足六波羅蜜行，欲迴向無上菩提，欲滿足一切菩薩諸波羅蜜，應作是言：『我學過去未來現在諸菩薩摩訶薩，修行大捨破胸出心施於眾生，如智勝菩薩及迦尸王等。捨妻子等布施貧乏，如不退菩薩及阿翅羅那王、須達拏及莊嚴王等。入於地獄救苦眾生，如大悲菩薩及善眼天子等。救惡行眾生，如善行菩薩及勝行王等。捨頂上寶天冠并剝頭皮而與，如勝上身菩薩及寶髻天子等。捨眼布施，如愛作菩薩及月光王等。捨耳鼻布施，如無怨菩薩及勝去天子等。捨齒布施，如華齒菩薩及六牙象王等。捨舌，如不退菩薩及善面王等。捨手，如常精進菩薩及堅意王等。捨血，如法作菩薩及月思天子等。捨肉髓，如安隱菩薩及一切施王等。捨大膓小膓肝肺脾腎，如善德菩薩及自遠離諸惡王等。捨身一切大小支節，如法自在菩薩及光勝天子等。捨皮，如清淨藏菩薩及金色天子金色鹿王等。捨手足指，如堅精進菩薩及金色王等。捨手足甲，如不可盡菩薩及求善法天子等。為求法故入大火坑，如精進菩薩及求沙妙王精進等。為求法故賣身刳身破骨出髓，如薩陀波崙菩薩及金堅王等。受一切苦惱，如求妙法菩薩及速行大王等。捨四天下大地及一切莊嚴，如得大勢至菩薩及勝功德天子等。捨身，如摩訶薩埵菩薩及摩訶婆羅王等。自身與一切貧窮苦惱眾生，作給使侍者，如尸毘王等。

「『舉要言之，過去未來現在諸菩薩一切波羅蜜行，願我亦如是成就；十方世界諸妙香華鬘諸妙妓樂，我隨喜供養佛法僧，復迴此福德施一切眾生。願因此福德，眾生等莫墮惡道。因此福德，滿足八萬四千諸波羅蜜行，速得授阿耨多羅三藐三菩提記，速得不退轉大地，速成無上菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『舉要言之，過去未來現在諸菩薩一切波羅蜜行，願我亦如是成就；十方世界諸妙香華鬘諸妙妓樂，我隨喜供養佛法僧，復迴此福德施一切眾生。願因此福德，眾生等莫墮惡道。因此福德，滿足八萬四千諸波羅蜜行，速得授阿耨多羅三藐三菩提記，速得不退轉大地，速成無上菩提。』

「舍利弗！應當敬禮十方諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！應當敬禮十方諸佛。

「南無不動佛 南無盡聖佛 南無日光佛 南無龍奮迅佛 南無自在光明稱佛 南無十光佛 南無普寶佛 南無稱自在佛 南無勝藏稱佛 南無炎意佛 南無寶幢佛 南無智山佛 南無因光佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無彌留功德佛 南無勝藏佛 南無智德佛 南無能與無畏佛 南無大精進趣王佛 南無智成就佛 南無無滯佛 南無地力住持精進佛 南無力命佛 南無善眼佛 南無不害法王佛 南無滅魔佛 南無不可思議精進佛 南無觀功德佛 南無智頻婆佛 南無阿僧伽力精進佛 南無心自在佛 南無枲荷難陀佛 南無戒光佛 南無堅上王佛 南無無邊光王佛 南無無盡智藏佛 南無寶雨頭佛 南無智波婆羅佛 南無毘尼稱佛 南無無邊功德王佛 南無法華婆師佛 南無光炎王佛 南無妙山王佛 南無轉法輪勝王佛 南無無垢目佛 南無住持大般若佛 南無不住力精進王佛 南無自在識佛 南無現念佛 南無福德力精進佛 南無智袈裟王佛 南無智自在佛 南無安隱眾生無障佛 南無智進佛 南無摩訶彌留力藏佛 南無虛空光明佛 南無阿伽樓功德精進佛 南無離癡功德聲王佛 南無法施莊嚴佛 南無聲自在王佛 南無護門佛 南無自在力精進王佛 南無寶光明勝王佛 南無勝一切須彌山王佛 南無羅多那彌留佛 南無不可得動法佛 南無陀羅尼自在王佛 南無普功德王佛 南無法莎羅王彌留佛 南無智集功德聚佛 南無智炎華樹王佛 南無一切世間自在佛 南無善華王佛 南無金千遮那王佛 南無法幢奮迅王佛 南無栴檀波婆羅圍繞佛 南無住法分稱佛 南無堅意精進佛 南無照一切世間燈佛 南無隨眾生心奮迅佛 南無無邊稱莎羅幢佛 南無過去稱法雨佛 南無功德炎華佛 南無智行佛 南無樂威德燈佛 南無離諸障無畏佛 南無智照聲佛 南無二成就佛 南無集妙行佛 南無樂莊嚴王佛 南無阿僧祇莊嚴王佛 南無師子座善住佛 南無放栴檀華王佛 南無甘露味佛 南無龍勝佛 南無勝力佛 南無師子音佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無不動佛 南無盡聖佛 南無日光佛 南無龍奮迅佛 南無自在光明稱佛 南無十光佛 南無普寶佛 南無稱自在佛 南無勝藏稱佛 南無炎意佛 南無寶幢佛 南無智山佛 南無因光佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無彌留功德佛 南無勝藏佛 南無智德佛 南無能與無畏佛 南無大精進趣王佛 南無智成就佛 南無無滯佛 南無地力住持精進佛 南無力命佛 南無善眼佛 南無不害法王佛 南無滅魔佛 南無不可思議精進佛 南無觀功德佛 南無智頻婆佛 南無阿僧伽力精進佛 南無心自在佛 南無枲荷難陀佛 南無戒光佛 南無堅上王佛 南無無邊光王佛 南無無盡智藏佛 南無寶雨頭佛 南無智波婆羅佛 南無毘尼稱佛 南無無邊功德王佛 南無法華婆師佛 南無光炎王佛 南無妙山王佛 南無轉法輪勝王佛 南無無垢目佛 南無住持大般若佛 南無不住力精進王佛 南無自在識佛 南無現念佛 南無福德力精進佛 南無智袈裟王佛 南無智自在佛 南無安隱眾生無障佛 南無智進佛 南無摩訶彌留力藏佛 南無虛空光明佛 南無阿伽樓功德精進佛 南無離癡功德聲王佛 南無法施莊嚴佛 南無聲自在王佛 南無護門佛 南無自在力精進王佛 南無寶光明勝王佛 南無勝一切須彌山王佛 南無羅多那彌留佛 南無不可得動法佛 南無陀羅尼自在王佛 南無普功德王佛 南無法莎羅王彌留佛 南無智集功德聚佛 南無智炎華樹王佛 南無一切世間自在佛 南無善華王佛 南無金千遮那王佛 南無法幢奮迅王佛 南無栴檀波婆羅圍繞佛 南無住法分稱佛 南無堅意精進佛 南無照一切世間燈佛 南無隨眾生心奮迅佛 南無無邊稱莎羅幢佛 南無過去稱法雨佛 南無功德炎華佛 南無智行佛 南無樂威德燈佛 南無離諸障無畏佛 南無智照聲佛 南無二成就佛 南無集妙行佛 南無樂莊嚴王佛 南無阿僧祇莊嚴王佛 南無師子座善住佛 南無放栴檀華王佛 南無甘露味佛 南無龍勝佛 南無勝力佛 南無師子音佛

「舍利弗！我於此坐以清淨無障礙過人天眼，見東方多百佛、多千佛、多百千佛、多百千萬佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛、無量阿僧祇佛、不可思議佛、不可量佛，種種名、種種姓、種種世界、種種佛國土，種種比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷圍繞，種種天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等圍繞供養，我悉現見如觀掌中菴摩勒菓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我於此坐以清淨無障礙過人天眼，見東方多百佛、多千佛、多百千佛、多百千萬佛、多百千億佛、多百千萬億那由他佛、無量阿僧祇佛、不可思議佛、不可量佛，種種名、種種姓、種種世界、種種佛國土，種種比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷圍繞，種種天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等圍繞供養，我悉現見如觀掌中菴摩勒菓。

「舍利弗！若有善男子、善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，信我語受持讀誦是諸佛名，當洗浴著新淨衣，於晝日初分時中分時後分時，夜前分時中分時後分時，從座而起偏袒右肩右膝著地，一心稱是佛名，供養禮拜，作如是言：『如來所知十方諸佛，我今敬禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若有善男子、善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，信我語受持讀誦是諸佛名，當洗浴著新淨衣，於晝日初分時中分時後分時，夜前分時中分時後分時，從座而起偏袒右肩右膝著地，一心稱是佛名，供養禮拜，作如是言：『如來所知十方諸佛，我今敬禮。』

「舍利弗！是善男子、善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，如是供養禮拜得無量福德。舍利弗！若欲得聲聞地、欲得辟支佛地、欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當禮十方諸佛，一切皆得。復作是言：『是諸福德聚，諸佛如來所知，我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！是善男子、善女人、比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，如是供養禮拜得無量福德。舍利弗！若欲得聲聞地、欲得辟支佛地、欲得阿耨多羅三藐三菩提者，當禮十方諸佛，一切皆得。復作是言：『是諸福德聚，諸佛如來所知，我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提。』

「舍利弗！應當歸命東方一切諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！應當歸命東方一切諸佛。

「南無法自在奮迅佛 南無修行堅固自在佛 南無師子奮迅王佛 南無力士自在王佛 南無法山勝佛 南無寶山佛 南無自在陀羅尼佛 南無樹提藏佛 南無星宿稱佛 南無功德力堅固王佛 南無人聲自在增長佛 南無勝一切世間佛 南無三世法界佛 南無妙聲吼佛 南無寶地龍王佛 南無法疾吼聲佛 南無香波頭摩擇自在寶城佛 南無光輪佛 南無寶連佛 南無功德華佛 南無多供養佛 南無無邊功德王佛 南無增長喜佛 南無師子龍奮迅佛 南無娑羅藏師子步行佛 南無觀諸法佛 南無法華智佛 南無時法清淨佛 南無堅固精進言語佛 南無聲精進佛 南無炎摩尼佛 南無山光明佛 南無清淨無垢藏佛 南無無垢月佛 南無清淨根佛 南無多智佛 南無能作智佛 南無廣智佛 南無力意佛 南無勝意佛 南無堅固歡喜佛 南無堅固行自在佛 南無等須彌面佛 南無觀成就佛 南無清淨藏佛 南無象自在佛 南無現魔業淨業佛 南無智慧自在佛 南無智慧精進奮迅佛 南無無礙精進佛 南無世間自在佛 南無法行廣意佛 南無福德成就佛 南無不怯弱成就佛 南無勝成就佛 南無龍觀佛 南無須彌栴檀佛 南無作戒王佛 南無聚集寶佛 南無龍王聲佛 南無大智精進佛 南無孤獨精進佛 南無不減莊嚴佛 南無不動尼他佛 南無百功德莊嚴佛 南無自在諸相好稱佛 南無自在因陀羅月佛 南無法華山佛 南無法界莊嚴佛 南無滿足願佛 南無大師子莊嚴佛 南無師子平等精進佛 南無修行自在堅固佛 南無樂法修行佛 南無勝慧佛 南無海步佛 南無大如修行佛 南無高光明佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無善報佛 南無善住佛 南無日光佛 南無甘露增上佛 南無道上首佛 南無勝自在親佛 南無善見佛 南無無濁義佛 南無勝意佛 南無人月佛 南無威德光佛 南無普明佛 南無大莊嚴佛 南無師子奮迅去佛 南無摩樓多愛佛 南無寂心佛 南無大步佛 南無可聞聲佛 南無積功德佛 南無摩尼向佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法自在奮迅佛 南無修行堅固自在佛 南無師子奮迅王佛 南無力士自在王佛 南無法山勝佛 南無寶山佛 南無自在陀羅尼佛 南無樹提藏佛 南無星宿稱佛 南無功德力堅固王佛 南無人聲自在增長佛 南無勝一切世間佛 南無三世法界佛 南無妙聲吼佛 南無寶地龍王佛 南無法疾吼聲佛 南無香波頭摩擇自在寶城佛 南無光輪佛 南無寶連佛 南無功德華佛 南無多供養佛 南無無邊功德王佛 南無增長喜佛 南無師子龍奮迅佛 南無娑羅藏師子步行佛 南無觀諸法佛 南無法華智佛 南無時法清淨佛 南無堅固精進言語佛 南無聲精進佛 南無炎摩尼佛 南無山光明佛 南無清淨無垢藏佛 南無無垢月佛 南無清淨根佛 南無多智佛 南無能作智佛 南無廣智佛 南無力意佛 南無勝意佛 南無堅固歡喜佛 南無堅固行自在佛 南無等須彌面佛 南無觀成就佛 南無清淨藏佛 南無象自在佛 南無現魔業淨業佛 南無智慧自在佛 南無智慧精進奮迅佛 南無無礙精進佛 南無世間自在佛 南無法行廣意佛 南無福德成就佛 南無不怯弱成就佛 南無勝成就佛 南無龍觀佛 南無須彌栴檀佛 南無作戒王佛 南無聚集寶佛 南無龍王聲佛 南無大智精進佛 南無孤獨精進佛 南無不減莊嚴佛 南無不動尼他佛 南無百功德莊嚴佛 南無自在諸相好稱佛 南無自在因陀羅月佛 南無法華山佛 南無法界莊嚴佛 南無滿足願佛 南無大師子莊嚴佛 南無師子平等精進佛 南無修行自在堅固佛 南無樂法修行佛 南無勝慧佛 南無海步佛 南無大如修行佛 南無高光明佛 南無無諍智佛 南無師子聲佛 南無善報佛 南無善住佛 南無日光佛 南無甘露增上佛 南無道上首佛 南無勝自在親佛 南無善見佛 南無無濁義佛 南無勝意佛 南無人月佛 南無威德光佛 南無普明佛 南無大莊嚴佛 南無師子奮迅去佛 南無摩樓多愛佛 南無寂心佛 南無大步佛 南無可聞聲佛 南無積功德佛 南無摩尼向佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無大樂說菩薩 南無寶檀花菩薩 南無上行菩薩 南無無邊行菩薩 南無安立行菩薩 南無淨行菩薩 南無宿王華菩薩 南無喜見菩薩 南無妙音菩薩 南無得懃精進菩薩 南無淨藏菩薩 南無淨眼菩薩 南無妙德菩薩 南無慈氏菩薩 南無善思議菩薩 南無空無菩薩 南無神通華菩薩 南無光英菩薩 南無寂根菩薩 南無願慧菩薩 南無中住菩薩 南無制行菩薩 南無定自在王菩薩 南無法相菩薩 南無光相菩薩 南無光嚴菩薩 南無大嚴菩薩 南無常慘菩薩 南無喜相菩薩 南無喜王菩薩 南無辯意菩薩 南無攝炬菩薩 南無寶勇菩薩 南無寶見菩薩 南無諦網菩薩 南無明網菩薩 南無無緣觀菩薩 南無慧積菩薩 南無寶勝菩薩 南無天王菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大樂說菩薩 南無寶檀花菩薩 南無上行菩薩 南無無邊行菩薩 南無安立行菩薩 南無淨行菩薩 南無宿王華菩薩 南無喜見菩薩 南無妙音菩薩 南無得懃精進菩薩 南無淨藏菩薩 南無淨眼菩薩 南無妙德菩薩 南無慈氏菩薩 南無善思議菩薩 南無空無菩薩 南無神通華菩薩 南無光英菩薩 南無寂根菩薩 南無願慧菩薩 南無中住菩薩 南無制行菩薩 南無定自在王菩薩 南無法相菩薩 南無光相菩薩 南無光嚴菩薩 南無大嚴菩薩 南無常慘菩薩 南無喜相菩薩 南無喜王菩薩 南無辯意菩薩 南無攝炬菩薩 南無寶勇菩薩 南無寶見菩薩 南無諦網菩薩 南無明網菩薩 南無無緣觀菩薩 南無慧積菩薩 南無寶勝菩薩 南無天王菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！次懺劫盜之業。經中說言：『若物屬他他所守護，於此物中一草一葉不與不取，何況盜竊？』但自眾生唯見現在利故，以種種不道而取，致使未來受此殃累。是故經言：『劫盜之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受牛馬、驢騾、駱駝等形，以其所有身力血肉償他宿債。若生人中為他奴婢，衣不蔽形食不充命，貧寒困苦人理殆盡。』劫盜既有如是苦報，是故，弟子！今日至到稽首歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！次懺劫盜之業。經中說言：『若物屬他他所守護，於此物中一草一葉不與不取，何況盜竊？』但自眾生唯見現在利故，以種種不道而取，致使未來受此殃累。是故經言：『劫盜之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受牛馬、驢騾、駱駝等形，以其所有身力血肉償他宿債。若生人中為他奴婢，衣不蔽形食不充命，貧寒困苦人理殆盡。』劫盜既有如是苦報，是故，弟子！今日至到稽首歸依佛。

「南無東方多智佛 南無南方大集佛 南無西方淨智佛 南無北方智稱佛 南無東南方持戒王佛 南無西南方增益善法佛 南無西北方善放香佛 南無東北方虛空淨王佛 南無下方師子佛 南無上方逆空光明佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方多智佛 南無南方大集佛 南無西方淨智佛 南無北方智稱佛 南無東南方持戒王佛 南無西南方增益善法佛 南無西北方善放香佛 南無東北方虛空淨王佛 南無下方師子佛 南無上方逆空光明佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，或盜他財寶興刃強奪，或自怙恃身逼迫而取，或恃公威，或假勢力，高桁大械枉壓良善，吞納姦貨拷直為曲，為此因緣身羅憲網。或任邪治領他財物，侵公益私侵私益公，損彼利此利彼損此，割他自饒口與心悋。或竊沒租估偷度關稅，匿公課輸藏隱使沒。如是等罪無量無邊，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，或盜他財寶興刃強奪，或自怙恃身逼迫而取，或恃公威，或假勢力，高桁大械枉壓良善，吞納姦貨拷直為曲，為此因緣身羅憲網。或任邪治領他財物，侵公益私侵私益公，損彼利此利彼損此，割他自饒口與心悋。或竊沒租估偷度關稅，匿公課輸藏隱使沒。如是等罪無量無邊，今日慚愧歸命懺悔。

「或是佛法僧物不與而取，或經像物，或治塔寺物，或供養常住僧物，或擬招提僧物，或盜取誤用恃勢不還，或自借貨人，或復換貸漏妄，或三寶物混亂雜用，或以眾僧物穀米樵薪薑豉醬酢，菜茹菓實錢帛竹木，繒綵幡蓋香華油燭隨情逐意。或許施三寶物誑欺不與，或自用或與人，或摘佛華菓用僧鬘物，因三寶財私自利已。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或是佛法僧物不與而取，或經像物，或治塔寺物，或供養常住僧物，或擬招提僧物，或盜取誤用恃勢不還，或自借貨人，或復換貸漏妄，或三寶物混亂雜用，或以眾僧物穀米樵薪薑豉醬酢，菜茹菓實錢帛竹木，繒綵幡蓋香華油燭隨情逐意。或許施三寶物誑欺不與，或自用或與人，或摘佛華菓用僧鬘物，因三寶財私自利已。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或作周旋朋友師僧同學，父母兄弟六親眷屬，共住同止百一所，須更相欺誑。或於鄉隣比近移籬拓牆，侵奪地宅改㯹易相虜掠田園，因公託私奪他邸店及以屯野。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或作周旋朋友師僧同學，父母兄弟六親眷屬，共住同止百一所，須更相欺誑。或於鄉隣比近移籬拓牆，侵奪地宅改㯹易相虜掠田園，因公託私奪他邸店及以屯野。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或攻城破邑燒村壞柵，偷賣良民誘他奴婢。或復柱壓無罪之人，使其形𭭞血刃身被徒鎖，家業破散骨肉生離，分張異城生死隔絕。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或攻城破邑燒村壞柵，偷賣良民誘他奴婢。或復柱壓無罪之人，使其形𭭞血刃身被徒鎖，家業破散骨肉生離，分張異城生死隔絕。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或商侶博貨邸店市易，輕秤小斗減割尺寸盜竊分銖欺罔圭合，以麁易好以短換長，巧欺百端希望毫利。如是等罪無量無邊，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或商侶博貨邸店市易，輕秤小斗減割尺寸盜竊分銖欺罔圭合，以麁易好以短換長，巧欺百端希望毫利。如是等罪無量無邊，今日慚愧歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，穿踰牆壁斷道抄掠，抵捍債息負債違要面欺心口。或非道陵奪鬼神禽獸四生之物，或假託卜相取人財寶，如是乃至以利求利，惡求多求無厭無足。如是等罪，無量無邊不可說盡，今日至到向十方佛、尊法、聖眾前歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，穿踰牆壁斷道抄掠，抵捍債息負債違要面欺心口。或非道陵奪鬼神禽獸四生之物，或假託卜相取人財寶，如是乃至以利求利，惡求多求無厭無足。如是等罪，無量無邊不可說盡，今日至到向十方佛、尊法、聖眾前歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔劫盜等罪所生功德，願生生世世得如意寶，常雨七珍上妙衣服，百味甘露種種湯藥，隨意所須應命則至，一切眾生無偷奪相，一切皆能少欲知足不耽不染，常樂惠施行急濟道，頭目髓腦如棄涕涶，迴向滿足檀波羅蜜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔劫盜等罪所生功德，願生生世世得如意寶，常雨七珍上妙衣服，百味甘露種種湯藥，隨意所須應命則至，一切眾生無偷奪相，一切皆能少欲知足不耽不染，常樂惠施行急濟道，頭目髓腦如棄涕涶，迴向滿足檀波羅蜜。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入咩聲叫喚地獄。其地獄中猛火熾盛烟焰俱發，罪人入中受苦萬端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入咩聲叫喚地獄。其地獄中猛火熾盛烟焰俱發，罪人入中受苦萬端。

西門之中有諸沙門來，入其中呻號動地。馬頭羅剎手捉鐵捧望頭而椎，罪人叫喚咩聲而走，獄卒夜叉競共打之。走藏無地，走向東門則閉，南西北門亦復如是，一日一夜受罪苦痛，求生不得求死不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西門之中有諸沙門來，入其中呻號動地。馬頭羅剎手捉鐵捧望頭而椎，罪人叫喚咩聲而走，獄卒夜叉競共打之。走藏無地，走向東門則閉，南西北門亦復如是，一日一夜受罪苦痛，求生不得求死不得。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等罪，受如是報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等罪，受如是報？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門，受佛淨戒心無慈念，打捧畜生乃無慈心，以此因緣受如是罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門，受佛淨戒心無慈念，打捧畜生乃無慈心，以此因緣受如是罪。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。