佛說佛名經卷第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第二十

「舍利弗！歸命善清淨無垢寶功德集勝王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！歸命善清淨無垢寶功德集勝王佛。

「南無因陀羅幢佛 南無普照佛 南無清淨光明王佛 南無金色光明師子奮迅王佛 南無普勝山功德佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無普見王佛 南無金剛勝佛 南無普賢佛 南無普照佛 南無寶法勝決定佛 南無無量意功德王佛 南無地自在王佛 南無離塵功德佛 南無無盡光佛 南無無畏王佛 南無難知佛 南無金剛妙佛 南無無垢勝佛 南無月勝佛 南無一味勝佛 南無槃頭華佛 南無鬘香勝佛 南無多摩羅跋香勝佛 南無月藏佛 南無沈水香佛 南無樹提光明佛 南無海香佛 南無龍藏佛 南無寶光明佛 南無大雲藏佛 南無智德佛 南無金剛藏佛 南無住持地佛 南無虛空平等佛 南無勝藏佛 南無濡語佛 南無有德佛 南無山藏佛 南無妙鼓佛 南無愛勝佛 南無鼓增上佛 南無歡喜藏佛 南無日藏佛 南無行勝佛 南無實語佛 南無智藏佛 南無妙聲佛 南無自在勝佛 南無勝妙勝佛 南無佛寶幢佛 南無隨順戒佛 南無寶勝佛 南無無垢瑠璃佛 南無滿足金剛住持佛 南無甘露幢佛 南無成就功德佛 南無香山佛 南無根本勝藏佛 南無不可知佛 南無無邊知佛 南無無量佛 南無無量自在佛 南無大光明佛 南無德藏佛 南無根本莊嚴奮迅佛 南無現無愚佛 南無寶月佛 南無無垢佛 南無離垢佛 南無勇施佛 南無清淨佛 南無清淨施佛 南無娑留那佛 南無水天佛 南無堅德佛 南無栴檀功德佛 南無無量掬光佛 南無光德佛 南無無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德華佛 南無蓮花光遊戲神通佛 南無財功德佛 南無德念佛 南無善名稱功德佛 南無紅炎幢王佛 南無善遊步功德佛 南無鬪戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝莊嚴功德佛 南無根本光佛 南無一切眾生見愛奮迅莊嚴王佛 南無忍王佛 南無離一切煩惱佛 南無寶色勝佛 南無香勝王佛 南無億藏佛 南無見一切佛 南無見愛佛 南無不可見佛 南無甘露功德稱佛 南無一切畏差別能斷疑佛 南無師子吼佛 南無散華佛 南無大勝佛 南無無礙智作佛 南無一切作樂佛 南無尊勝佛 南無吉王佛 南無一切世間道自在王佛 南無須彌劫佛 南無勝須彌佛 南無解脫佛 南無世間聲佛 南無堅奮迅佛 南無堅自在佛 南無栴檀勝佛 南無不差別佛 南無息功用佛 南無善思惟佛 南無能斷一切業佛 南無離想佛 南無寶勝佛 南無寶輪佛 南無大寶佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴稱佛 南無無垢月幢稱佛 南無華莊嚴光明佛 南無出水火佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無寶精進日月光明佛 南無莊嚴功德智聲王佛 南無初發 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無因陀羅幢佛 南無普照佛 南無清淨光明王佛 南無金色光明師子奮迅王佛 南無普勝山功德佛 南無善住功德摩尼山王佛 南無普見王佛 南無金剛勝佛 南無普賢佛 南無普照佛 南無寶法勝決定佛 南無無量意功德王佛 南無地自在王佛 南無離塵功德佛 南無無盡光佛 南無無畏王佛 南無難知佛 南無金剛妙佛 南無無垢勝佛 南無月勝佛 南無一味勝佛 南無槃頭華佛 南無鬘香勝佛 南無多摩羅跋香勝佛 南無月藏佛 南無沈水香佛 南無樹提光明佛 南無海香佛 南無龍藏佛 南無寶光明佛 南無大雲藏佛 南無智德佛 南無金剛藏佛 南無住持地佛 南無虛空平等佛 南無勝藏佛 南無濡語佛 南無有德佛 南無山藏佛 南無妙鼓佛 南無愛勝佛 南無鼓增上佛 南無歡喜藏佛 南無日藏佛 南無行勝佛 南無實語佛 南無智藏佛 南無妙聲佛 南無自在勝佛 南無勝妙勝佛 南無佛寶幢佛 南無隨順戒佛 南無寶勝佛 南無無垢瑠璃佛 南無滿足金剛住持佛 南無甘露幢佛 南無成就功德佛 南無香山佛 南無根本勝藏佛 南無不可知佛 南無無邊知佛 南無無量佛 南無無量自在佛 南無大光明佛 南無德藏佛 南無根本莊嚴奮迅佛 南無現無愚佛 南無寶月佛 南無無垢佛 南無離垢佛 南無勇施佛 南無清淨佛 南無清淨施佛 南無娑留那佛 南無水天佛 南無堅德佛 南無栴檀功德佛 南無無量掬光佛 南無光德佛 南無無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德華佛 南無蓮花光遊戲神通佛 南無財功德佛 南無德念佛 南無善名稱功德佛 南無紅炎幢王佛 南無善遊步功德佛 南無鬪戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝莊嚴功德佛 南無根本光佛 南無一切眾生見愛奮迅莊嚴王佛 南無忍王佛 南無離一切煩惱佛 南無寶色勝佛 南無香勝王佛 南無億藏佛 南無見一切佛 南無見愛佛 南無不可見佛 南無甘露功德稱佛 南無一切畏差別能斷疑佛 南無師子吼佛 南無散華佛 南無大勝佛 南無無礙智作佛 南無一切作樂佛 南無尊勝佛 南無吉王佛 南無一切世間道自在王佛 南無須彌劫佛 南無勝須彌佛 南無解脫佛 南無世間聲佛 南無堅奮迅佛 南無堅自在佛 南無栴檀勝佛 南無不差別佛 南無息功用佛 南無善思惟佛 南無能斷一切業佛 南無離想佛 南無寶勝佛 南無寶輪佛 南無大寶佛 南無無垢光明佛 南無樂說莊嚴稱佛 南無無垢月幢稱佛 南無華莊嚴光明佛 南無出水火佛 南無無畏觀佛 南無師子奮迅力佛 南無寶精進日月光明佛 南無莊嚴功德智聲王佛 南無初發

心念斷一切疑煩惱佛 南無破一切闇勝佛 南無寶炎佛 南無栴檀香佛 南無大寶炎佛 南無華幢佛 南無普勝帝沙佛 南無滿賢佛 南無最力精進奮迅佛 南無香勝佛 南無勝稱佛 南無淨鏡佛 南無華勝佛 南無離塵佛 南無得功德佛 南無不動佛 南無栴檀佛 南無因陀羅財佛 南無樂山佛 南無能化佛 南無因陀羅幢佛 南無無畏作佛 南無富樓那佛 南無弗沙佛 南無法水清淨虛空界王佛 南無普智光明勝王佛 南無香光明功德寶莊嚴王佛 南無清淨光明無垢然燈佛 南無普智聲王佛 南無善光火光佛 南無普喜速勝王佛 南無一切四無畏然燈佛 南無普門智照聲佛 南無無量功德海藏光明佛 南無法界電光無障礙功德佛 南無清淨眼無垢然燈佛 南無師子光明勝光佛 南無廣光明智勝幢佛 南無金光明無邊力精進成佛 南無香光明歡喜力海佛 南無成就王佛 南無自在高佛 南無歡喜大海速行佛 南無稱自在光佛 南無廣稱智佛 南無智成就海王幢佛 南無相顯文殊月佛 南無一切法海勝王佛 南無智功德法住佛 南無梵自在勝佛 南無過法界勝聲佛 南無不可嫌力普照光明幢佛 南無無垢功德日明佛 南無無礙智普照光明佛 南無無量勝雞兜幢佛 南無法界虛空普遍光明佛 南無福德相雲勝威德佛 南無照勝頂光明佛 南無法風大海意佛 南無相法化普光明佛 南無善成就眷屬普照佛 南無法盡疾速歡喜慧佛 南無無垢清淨普光明佛 南無清淨眼華勝佛 南無善智力成就佛 南無虛空清淨明月佛 南無然金色須彌燈佛 南無智勝寶法光明佛 南無然寶燈佛 南無普光明高山佛 南無大勝佛 南無波頭摩奮迅佛 南無善天照佛 南無無盡功德佛 南無華威德佛 南無甘露力佛 南無聲邊佛 南無妙法勝威德成就佛 南無普光明聲虛空照佛 南無普門見勝光佛 南無無邊功德照佛 南無普光功德然燈鏡像佛 南無喜樂現華火佛 南無寶須彌然燈王佛 南無善化法界金光明電聲佛 南無可降伏力願佛 南無虛空城慧吼聲佛 南無十方廣遍稱智然燈佛 南無師子光明滿足功德佛 南無智敷華光明佛 南無普眼滿足法界雞兜幢佛 南無勝慧善導師佛 南無普光明作佛 南無月幢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心念斷一切疑煩惱佛 南無破一切闇勝佛 南無寶炎佛 南無栴檀香佛 南無大寶炎佛 南無華幢佛 南無普勝帝沙佛 南無滿賢佛 南無最力精進奮迅佛 南無香勝佛 南無勝稱佛 南無淨鏡佛 南無華勝佛 南無離塵佛 南無得功德佛 南無不動佛 南無栴檀佛 南無因陀羅財佛 南無樂山佛 南無能化佛 南無因陀羅幢佛 南無無畏作佛 南無富樓那佛 南無弗沙佛 南無法水清淨虛空界王佛 南無普智光明勝王佛 南無香光明功德寶莊嚴王佛 南無清淨光明無垢然燈佛 南無普智聲王佛 南無善光火光佛 南無普喜速勝王佛 南無一切四無畏然燈佛 南無普門智照聲佛 南無無量功德海藏光明佛 南無法界電光無障礙功德佛 南無清淨眼無垢然燈佛 南無師子光明勝光佛 南無廣光明智勝幢佛 南無金光明無邊力精進成佛 南無香光明歡喜力海佛 南無成就王佛 南無自在高佛 南無歡喜大海速行佛 南無稱自在光佛 南無廣稱智佛 南無智成就海王幢佛 南無相顯文殊月佛 南無一切法海勝王佛 南無智功德法住佛 南無梵自在勝佛 南無過法界勝聲佛 南無不可嫌力普照光明幢佛 南無無垢功德日明佛 南無無礙智普照光明佛 南無無量勝雞兜幢佛 南無法界虛空普遍光明佛 南無福德相雲勝威德佛 南無照勝頂光明佛 南無法風大海意佛 南無相法化普光明佛 南無善成就眷屬普照佛 南無法盡疾速歡喜慧佛 南無無垢清淨普光明佛 南無清淨眼華勝佛 南無善智力成就佛 南無虛空清淨明月佛 南無然金色須彌燈佛 南無智勝寶法光明佛 南無然寶燈佛 南無普光明高山佛 南無大勝佛 南無波頭摩奮迅佛 南無善天照佛 南無無盡功德佛 南無華威德佛 南無甘露力佛 南無聲邊佛 南無妙法勝威德成就佛 南無普光明聲虛空照佛 南無普門見勝光佛 南無無邊功德照佛 南無普光功德然燈鏡像佛 南無喜樂現華火佛 南無寶須彌然燈王佛 南無善化法界金光明電聲佛 南無可降伏力願佛 南無虛空城慧吼聲佛 南無十方廣遍稱智然燈佛 南無師子光明滿足功德佛 南無智敷華光明佛 南無普眼滿足法界雞兜幢佛 南無勝慧善導師佛 南無普光明作佛 南無月幢佛

「南無東方善護四天下名金剛良如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方善護四天下名金剛良如來為上首。

「南無南方難勝四天下因陀羅如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無南方難勝四天下因陀羅如來為上首。

「南無西方親意四天下婆樓那如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西方親意四天下婆樓那如來為上首。

「南無北方師子意四天下摩訶牟尼如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無北方師子意四天下摩訶牟尼如來為上首。

「南無東南方妙樂四天下毘沙門如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東南方妙樂四天下毘沙門如來為上首。

「南無西南方堅固四天下不動如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西南方堅固四天下不動如來為上首。

「南無西北方善地四天下普門如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西北方善地四天下普門如來為上首。

「南無東北方善擇四天下降伏諸魔如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東北方善擇四天下降伏諸魔如來為上首。

「南無上方妙四天下得智慧意如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無上方妙四天下得智慧意如來為上首。

「南無下方光炎四天下善集如來為上首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無下方光炎四天下善集如來為上首。

「南無盧舍那勝威德王佛 南無普光明勝藏王佛 南無法界佛 南無智燈佛 南無法界虛空智幢照佛 南無阿彌濫波眼佛 南無龍自在王佛 南無法月普智光王佛 南無普照勝彌留王佛 南無無障虛空智雞兜幢王佛 南無普輪到聲佛 南無無量星宿自在王佛 南無普遍香佛 南無彌留然燈王佛 南無香毘頭羅佛 南無栴陀雞兜佛 南無阿那羅眼境界佛 南無一切佛寶勝王佛 南無無邊世間智輪雞兜佛 南無阿僧伽智雞兜佛 南無不可思量命佛 南無不可用佛 南無師子佛 南無月智佛 南無大照佛 南無日燈佛 南無無垢佛 南無山勝佛 南無波頭摩勝藏佛 南無盧舍那佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無波藪天佛 南無無邊光明平等法界莊嚴王佛 南無力光明佛 南無高行佛 南無栴檀違佛 南無金色意佛 南無妙飲佛 南無高聲佛 南無最勝佛 南無高見佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無高稱佛 南無妙波頭摩佛 南無普功德佛 南無作燈佛 南無善目佛 南無功德幢佛 南無一切法佛吼王佛 南無山幢身眼勝佛 南無寶勝然燈功德幢佛 南無普智寶炎勝功德佛 南無因陀羅幢勝雞兜佛 南無勝輪佛 南無大悲雲幢佛 南無金剛那羅延雞兜佛 南無無障礙勝安隱滿足佛 南無火炎山勝莊嚴佛 南無一切法海勝王佛 南無寶髻炎滿足然燈佛 南無深法海光佛 南無十億國土微塵數同名金剛藏佛 南無十億國土微塵數同名金剛雞兜佛 南無十百千國土微塵數同名金剛幢佛 南無十百千國土微塵數同名善法佛 南無十百千國土微塵數同名稱心佛 南無一佛國土微塵數同名普功德佛 南無不可說佛國土微塵數同名不可勝佛 南無不可說佛國土微塵數同名毘婆尸佛 南無十佛國土微塵數同名普幢佛 南無八十億佛國土微塵數不可數百千萬億那由他同名普賢佛 南無一佛國土微塵數同名覺勝佛 南無十佛國土微塵數百千萬億那由他不可說同名普稱自在佛 南無賢勝佛 南無功德海光明勝照藏佛 南無法界虛空滿足不退佛 南無法界吼佛 南無不退轉法界聲佛 南無法樹山威德佛 南無一切法堅固吼王佛 南無寶光然燈幢王佛 南無功德山光明威德王佛 南無法雲吼王佛 南無智炬王佛 南無法電幢王勝佛 南無法燈智師子力山威德王佛 南無一切法印吼威德王佛 南無無垢法山威德燈佛 南無法光明勝雲佛 南無法輪光明頂佛 南無法海說聲王佛 南無法日智輪然燈佛 南無法華高幢雲佛 南無法炎山雞兜王佛 南無法行深勝月佛 南無法智普光明藏佛 南無常智作化佛 南無山王勝藏王佛 南無普門賢彌留法疾精進幢佛 南無一切法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無盧舍那勝威德王佛 南無普光明勝藏王佛 南無法界佛 南無智燈佛 南無法界虛空智幢照佛 南無阿彌濫波眼佛 南無龍自在王佛 南無法月普智光王佛 南無普照勝彌留王佛 南無無障虛空智雞兜幢王佛 南無普輪到聲佛 南無無量星宿自在王佛 南無普遍香佛 南無彌留然燈王佛 南無香毘頭羅佛 南無栴陀雞兜佛 南無阿那羅眼境界佛 南無一切佛寶勝王佛 南無無邊世間智輪雞兜佛 南無阿僧伽智雞兜佛 南無不可思量命佛 南無不可用佛 南無師子佛 南無月智佛 南無大照佛 南無日燈佛 南無無垢佛 南無山勝佛 南無波頭摩勝藏佛 南無盧舍那佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無波藪天佛 南無無邊光明平等法界莊嚴王佛 南無力光明佛 南無高行佛 南無栴檀違佛 南無金色意佛 南無妙飲佛 南無高聲佛 南無最勝佛 南無高見佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無高稱佛 南無妙波頭摩佛 南無普功德佛 南無作燈佛 南無善目佛 南無功德幢佛 南無一切法佛吼王佛 南無山幢身眼勝佛 南無寶勝然燈功德幢佛 南無普智寶炎勝功德佛 南無因陀羅幢勝雞兜佛 南無勝輪佛 南無大悲雲幢佛 南無金剛那羅延雞兜佛 南無無障礙勝安隱滿足佛 南無火炎山勝莊嚴佛 南無一切法海勝王佛 南無寶髻炎滿足然燈佛 南無深法海光佛 南無十億國土微塵數同名金剛藏佛 南無十億國土微塵數同名金剛雞兜佛 南無十百千國土微塵數同名金剛幢佛 南無十百千國土微塵數同名善法佛 南無十百千國土微塵數同名稱心佛 南無一佛國土微塵數同名普功德佛 南無不可說佛國土微塵數同名不可勝佛 南無不可說佛國土微塵數同名毘婆尸佛 南無十佛國土微塵數同名普幢佛 南無八十億佛國土微塵數不可數百千萬億那由他同名普賢佛 南無一佛國土微塵數同名覺勝佛 南無十佛國土微塵數百千萬億那由他不可說同名普稱自在佛 南無賢勝佛 南無功德海光明勝照藏佛 南無法界虛空滿足不退佛 南無法界吼佛 南無不退轉法界聲佛 南無法樹山威德佛 南無一切法堅固吼王佛 南無寶光然燈幢王佛 南無功德山光明威德王佛 南無法雲吼王佛 南無智炬王佛 南無法電幢王勝佛 南無法燈智師子力山威德王佛 南無一切法印吼威德王佛 南無無垢法山威德燈佛 南無法光明勝雲佛 南無法輪光明頂佛 南無法海說聲王佛 南無法日智輪然燈佛 南無法華高幢雲佛 南無法炎山雞兜王佛 南無法行深勝月佛 南無法智普光明藏佛 南無常智作化佛 南無山王勝藏王佛 南無普門賢彌留法疾精進幢佛 南無一切法

寶俱蘇摩勝雲佛 南無寂靜光明身髻佛 南無法光明慈鏡像月佛 南無炎勝海佛 南無智日普照佛 南無普輪佛 南無智照頂王佛 南無智山法界十方光明威德王佛 南無功德光俱蘇摩燈佛 南無智炬商雞兜幢王佛 南無日照光明王佛 南無相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普照佛 南無法王網勝功德佛 南無四無畏金剛那羅延師子佛 南無普智幢勇猛佛 南無法波頭摩敷身佛 南無功德俱蘇摩身重擔佛 南無道場覺勝月佛 南無然燈法炬勝月佛 南無普賢光明頂佛 南無法幢燈金剛堅幢佛 南無稱山勝雲佛 南無栴檀勝月佛 南無普勝俱蘇摩威德菩提佛 南無照一切王佛 南無波頭摩勝藏佛 南無香炎照王佛 南無因波頭摩佛 南無相山照佛 南無普稱功德王佛 南無普門光明須彌山佛 南無法城光明勝功德山威德王佛 南無勝相佛 南無法力勇猛幢佛 南無轉法輪光明吼聲佛 南無光明功德山智慧王佛 南無轉法輪月勝波頭摩照佛 南無佛幢自在功德不可勝幢佛 南無寶波頭摩光明藏佛 南無光明峯雲燈佛 南無普覺俱蘇摩佛 南無種種光明勝山藏佛 南無光明輪峯王佛 南無功德雲蓋佛 南無法峯雲幢佛 南無法日雲燈王佛 南無功德山威德佛 南無法雲十方稱王佛 南無法輪蓋雲佛 南無覺智幢佛 南無智威德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無金山威德賢佛 南無賢勝山威德佛 南無普慧雲聲佛 南無法力勝山佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼山威德佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶俱蘇摩勝雲佛 南無寂靜光明身髻佛 南無法光明慈鏡像月佛 南無炎勝海佛 南無智日普照佛 南無普輪佛 南無智照頂王佛 南無智山法界十方光明威德王佛 南無功德光俱蘇摩燈佛 南無智炬商雞兜幢王佛 南無日照光明王佛 南無相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普照佛 南無法王網勝功德佛 南無四無畏金剛那羅延師子佛 南無普智幢勇猛佛 南無法波頭摩敷身佛 南無功德俱蘇摩身重擔佛 南無道場覺勝月佛 南無然燈法炬勝月佛 南無普賢光明頂佛 南無法幢燈金剛堅幢佛 南無稱山勝雲佛 南無栴檀勝月佛 南無普勝俱蘇摩威德菩提佛 南無照一切王佛 南無波頭摩勝藏佛 南無香炎照王佛 南無因波頭摩佛 南無相山照佛 南無普稱功德王佛 南無普門光明須彌山佛 南無法城光明勝功德山威德王佛 南無勝相佛 南無法力勇猛幢佛 南無轉法輪光明吼聲佛 南無光明功德山智慧王佛 南無轉法輪月勝波頭摩照佛 南無佛幢自在功德不可勝幢佛 南無寶波頭摩光明藏佛 南無光明峯雲燈佛 南無普覺俱蘇摩佛 南無種種光明勝山藏佛 南無光明輪峯王佛 南無功德雲蓋佛 南無法峯雲幢佛 南無法日雲燈王佛 南無功德山威德佛 南無法雲十方稱王佛 南無法輪蓋雲佛 南無覺智幢佛 南無智威德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無金山威德賢佛 南無賢勝山威德佛 南無普慧雲聲佛 南無法力勝山佛 南無香炎勝王佛 南無伽那迦摩尼山威德佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無而獨步菩薩 南無威神勝菩薩 南無大部界菩薩 南無以山護菩薩 南無將三世菩薩 南無有功勳菩薩 南無宣名稱菩薩 南無日光明菩薩 南無師子英菩薩 南無時節王菩薩 南無師子藏菩薩 南無示現有菩薩 南無光遠照菩薩 南無山師子菩薩 南無有取施菩薩 南無莫能勝菩薩 南無為最幢菩薩 南無喜悅稱菩薩 南無堅精進菩薩 南無無損減菩薩 南無有名稱菩薩 南無無恐怖菩薩 南無無著天菩薩 南無火明燈菩薩 南無世光明菩薩 南無微妙音菩薩 南無執功勳菩薩 南無除闇瞑菩薩 南無無等輪菩薩 南無喜王菩薩 南無智慧照明藏菩薩 南無栴檀德藏菩薩 南無福德藏菩薩 南無無礙清淨智德藏菩薩 南無那羅延德藏菩薩 南無普智光明慧燈菩薩 南無無量華照垂髻菩薩 南無無盡清淨光明王菩薩 南無光照分別法界菩薩 南無無障礙力精進慧菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無而獨步菩薩 南無威神勝菩薩 南無大部界菩薩 南無以山護菩薩 南無將三世菩薩 南無有功勳菩薩 南無宣名稱菩薩 南無日光明菩薩 南無師子英菩薩 南無時節王菩薩 南無師子藏菩薩 南無示現有菩薩 南無光遠照菩薩 南無山師子菩薩 南無有取施菩薩 南無莫能勝菩薩 南無為最幢菩薩 南無喜悅稱菩薩 南無堅精進菩薩 南無無損減菩薩 南無有名稱菩薩 南無無恐怖菩薩 南無無著天菩薩 南無火明燈菩薩 南無世光明菩薩 南無微妙音菩薩 南無執功勳菩薩 南無除闇瞑菩薩 南無無等輪菩薩 南無喜王菩薩 南無智慧照明藏菩薩 南無栴檀德藏菩薩 南無福德藏菩薩 南無無礙清淨智德藏菩薩 南無那羅延德藏菩薩 南無普智光明慧燈菩薩 南無無量華照垂髻菩薩 南無無盡清淨光明王菩薩 南無光照分別法界菩薩 南無無障礙力精進慧菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！今以總相懺悔一切諸業，今當次第更復一一別相懺悔。若總若別若麁若細，若輕若重若說不說，品類相從願皆消滅。別相懺悔者，先懺身三次懺口四，其餘諸障次第稽顙。身三業者，第一殺害，如經所明恕己可為喻，勿殺勿行杖，雖復禽獸之殊，保命畏死其事是一。若尋此眾生無始已來，或是我父母兄弟六親眷屬，以業因緣輪迴六道，出生入死改形易報不復相識，而今興害食噉其肉斷大慈種。是故佛言：『設得餘食，當如飢世食子肉想。何況食噉此魚肉耶？』又言：『為利殺眾生，以錢納眾生肉，二俱是惡業，死墮叫喚地獄。』故知殺害及以食噉，罪深河海過重丘岳。然弟子等，從無始已來，不遇善友皆為此業。是故，經言：『殺害之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受虎豿豺狼鷹鷂等身，或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心，或受麞鹿熊羆等身常懷恐怖。若生人中得二種果報，一者多病，二者斷命。』殺害食噉既有如是無量種種諸果報，是故，弟子！今日至到稽顙至誠歸依於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今以總相懺悔一切諸業，今當次第更復一一別相懺悔。若總若別若麁若細，若輕若重若說不說，品類相從願皆消滅。別相懺悔者，先懺身三次懺口四，其餘諸障次第稽顙。身三業者，第一殺害，如經所明恕己可為喻，勿殺勿行杖，雖復禽獸之殊，保命畏死其事是一。若尋此眾生無始已來，或是我父母兄弟六親眷屬，以業因緣輪迴六道，出生入死改形易報不復相識，而今興害食噉其肉斷大慈種。是故佛言：『設得餘食，當如飢世食子肉想。何況食噉此魚肉耶？』又言：『為利殺眾生，以錢納眾生肉，二俱是惡業，死墮叫喚地獄。』故知殺害及以食噉，罪深河海過重丘岳。然弟子等，從無始已來，不遇善友皆為此業。是故，經言：『殺害之罪，能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受虎豿豺狼鷹鷂等身，或受毒蛇蝮蝎等身常懷惡心，或受麞鹿熊羆等身常懷恐怖。若生人中得二種果報，一者多病，二者斷命。』殺害食噉既有如是無量種種諸果報，是故，弟子！今日至到稽顙至誠歸依於佛。

「南無東方法華智佛 南無南方法最佛 南無西方維衛莊嚴佛 南無北方智自在稱佛 南無東南方雨音自在法佛 南無西南方流布力王佛 南無西北方初發意佛 南無東北方名流十方佛 南無下方奉法佛 南無上方月英豐佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方法華智佛 南無南方法最佛 南無西方維衛莊嚴佛 南無北方智自在稱佛 南無東南方雨音自在法佛 南無西南方流布力王佛 南無西北方初發意佛 南無東北方名流十方佛 南無下方奉法佛 南無上方月英豐佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，有此心識常懷磣毒無慈愍心，或因貪起殺，因瞋因癡及以慢殺，或興惡方便誓殺願殺及以呪殺，或破決湖池焚燒山野田獵捕魚，或因風放火飛鷹放犬，惱害一切六道眾生。如是等罪無量無邊，今日至心歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，有此心識常懷磣毒無慈愍心，或因貪起殺，因瞋因癡及以慢殺，或興惡方便誓殺願殺及以呪殺，或破決湖池焚燒山野田獵捕魚，或因風放火飛鷹放犬，惱害一切六道眾生。如是等罪無量無邊，今日至心歸命懺悔。

「或以㩜摾抗撥枚戟弓弩，彈射飛鳥走獸之類，或以𦋆網罾釣，撈漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆蠃蜯濕居之屬，使水陸之與空行藏竄無地。或畜養鷄䐗牛羊犬豕鵝鴨之屬，自供庖厨，或貨他宰殺，使其哀聲未盡毛羽脫落，鱗甲傷毀身首分離，骨肉銷碎剝裂屠割，炮燒煮炙楚毒酸切，橫加無辜但取一時之快，口得味甚寡，不過三寸舌根而已。然其罪報殃累永劫，如是等罪，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或以㩜摾抗撥枚戟弓弩，彈射飛鳥走獸之類，或以𦋆網罾釣，撈漉水性魚鼈黿鼉蝦蜆蠃蜯濕居之屬，使水陸之與空行藏竄無地。或畜養鷄䐗牛羊犬豕鵝鴨之屬，自供庖厨，或貨他宰殺，使其哀聲未盡毛羽脫落，鱗甲傷毀身首分離，骨肉銷碎剝裂屠割，炮燒煮炙楚毒酸切，橫加無辜但取一時之快，口得味甚寡，不過三寸舌根而已。然其罪報殃累永劫，如是等罪，今日至誠歸命懺悔。

「又復，無始已來至于今日，或復興師相伐，彊場交諍兩陣相向更相殺害，或自殺他教殺聞殺歡喜，或習屠鱠債為刑戮，烹宰他命行於不忍，或恣忿怒揮戈撫刃，或斬或刺或推着坑塹，或以水沈溺，或塞穴壞巢，土石磓𥑐，或以車馬躙轢踐蹋一切眾生。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始已來至于今日，或復興師相伐，彊場交諍兩陣相向更相殺害，或自殺他教殺聞殺歡喜，或習屠鱠債為刑戮，烹宰他命行於不忍，或恣忿怒揮戈撫刃，或斬或刺或推着坑塹，或以水沈溺，或塞穴壞巢，土石磓𥑐，或以車馬躙轢踐蹋一切眾生。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。

「又復，無始已來，或溉灌陸田，墮胎落子，破卵壞巢，毒藥蠱道傷殺眾生，墾土掘地種植田園，養蠶煮繭，養猫搦鼠傷殺滋甚。或打撲蚊虻螥蠅蜂蝎掐担蚤虱，或燒除糞掃，開決溝渠枉害一切，或噉菓實或用糓米或水或菜橫殺眾生，或然樵薪或露燈燭焚諸蟲類，或食醬酢不看搖動，或瀉湯水澆殺蟲蟻。如是乃至行住坐臥四威儀中，恒常傷殺飛空著地細微眾生。弟子！以凡夫識暗不覺不知，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，無始已來，或溉灌陸田，墮胎落子，破卵壞巢，毒藥蠱道傷殺眾生，墾土掘地種植田園，養蠶煮繭，養猫搦鼠傷殺滋甚。或打撲蚊虻螥蠅蜂蝎掐担蚤虱，或燒除糞掃，開決溝渠枉害一切，或噉菓實或用糓米或水或菜橫殺眾生，或然樵薪或露燈燭焚諸蟲類，或食醬酢不看搖動，或瀉湯水澆殺蟲蟻。如是乃至行住坐臥四威儀中，恒常傷殺飛空著地細微眾生。弟子！以凡夫識暗不覺不知，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或以鞭杖枷鎖桁械，壓立拷掠打擲手脚蹴蹋，纏縛籠繫斷絕水穀，如是種種諸惡方便苦惱眾生。今日至誠向十方佛尊法聖眾，歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或以鞭杖枷鎖桁械，壓立拷掠打擲手脚蹴蹋，纏縛籠繫斷絕水穀，如是種種諸惡方便苦惱眾生。今日至誠向十方佛尊法聖眾，歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔殺害等罪所生功德，願生生世世得金剛身壽命無窮，永離怨憎無殺害想，於諸眾生得一子地。若見危難急厄之者，不惜身命方便救解令得解脫，然後為說微妙正法，使諸眾生覩形見影皆蒙安樂，聞名聽聲恐怖悉除。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔殺害等罪所生功德，願生生世世得金剛身壽命無窮，永離怨憎無殺害想，於諸眾生得一子地。若見危難急厄之者，不惜身命方便救解令得解脫，然後為說微妙正法，使諸眾生覩形見影皆蒙安樂，聞名聽聲恐怖悉除。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一解身地獄。云何名曰解身地獄？其地獄縱廣三十由旬，周匝鐵城鐵網覆上，中間猛火炎赫洞然，有鐵𨪏𮣮遍布其地。復有飛鏘來刺罪人，有大鐵桁懸罪人身支節分解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一解身地獄。云何名曰解身地獄？其地獄縱廣三十由旬，周匝鐵城鐵網覆上，中間猛火炎赫洞然，有鐵𨪏𮣮遍布其地。復有飛鏘來刺罪人，有大鐵桁懸罪人身支節分解。

爾時，東門之中有無數罪人，遙望見之悲啼號叫，舉體投地唱如是言：「我今何罪來入此中？」獄卒夜叉手持大斧望頭而斫，復以鐵索來纏其身，猛火燒體飛鏘亂刺。爾時罪人步步而倒至于桁下，獄卒夜叉揘攩罪人，以大鐵鋸節節分解，流血遍地苦痛萬端，乃有羊形牛形驢馬之形，蟲鳥雜類諸畜生之形，來飲其血復噉其肉，因諸畜生等皆從罪人索其本命及以本肉。爾時，罪人無言以答，諸畜生等皆𠯗齧之。痛苦楚毒不可堪忍，罪人呻吼口眼血出，悲聲嗚咽上徹于天。如是苦毒一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生，經千萬劫無有出期；後若得出當墮畜生中，百億千生為諸怨家之噉食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，東門之中有無數罪人，遙望見之悲啼號叫，舉體投地唱如是言：「我今何罪來入此中？」獄卒夜叉手持大斧望頭而斫，復以鐵索來纏其身，猛火燒體飛鏘亂刺。爾時罪人步步而倒至于桁下，獄卒夜叉揘攩罪人，以大鐵鋸節節分解，流血遍地苦痛萬端，乃有羊形牛形驢馬之形，蟲鳥雜類諸畜生之形，來飲其血復噉其肉，因諸畜生等皆從罪人索其本命及以本肉。爾時，罪人無言以答，諸畜生等皆𠯗齧之。痛苦楚毒不可堪忍，罪人呻吼口眼血出，悲聲嗚咽上徹于天。如是苦毒一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生，經千萬劫無有出期；後若得出當墮畜生中，百億千生為諸怨家之噉食。

寶達菩薩問曰：「此諸沙門作何業，故今受此苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩問曰：「此諸沙門作何業，故今受此苦？」

羅剎答曰：「此諸罪人，受佛禁戒不求無上正真妙法，但覩目前信邪倒見，慠誕憍縱心懷磣毒，而無慈悲殺害眾生，節解佛種類故。以是因緣受如此罪，後得為人百生千生諸根不具，聾盲瘖瘂手脚不全，身多諸瘡常流膿血，斷諸命故當受短報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎答曰：「此諸罪人，受佛禁戒不求無上正真妙法，但覩目前信邪倒見，慠誕憍縱心懷磣毒，而無慈悲殺害眾生，節解佛種類故。以是因緣受如此罪，後得為人百生千生諸根不具，聾盲瘖瘂手脚不全，身多諸瘡常流膿血，斷諸命故當受短報。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。