佛說佛名經卷第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十九

爾時，佛告舍利弗：「舉要言之，現在諸佛說不可盡。舍利弗！譬如東方恒河沙世界，南方恒河沙世界，西方恒河沙世界，北方恒河沙世界，上下四維恒河沙世界，彼一切世界下至水際、上至有頂滿中微塵。舍利弗！於意云何？彼如是微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「舉要言之，現在諸佛說不可盡。舍利弗！譬如東方恒河沙世界，南方恒河沙世界，西方恒河沙世界，北方恒河沙世界，上下四維恒河沙世界，彼一切世界下至水際、上至有頂滿中微塵。舍利弗！於意云何？彼如是微塵可知數不？」

舍利弗言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。世尊！」

佛告舍利弗：「如是同名釋迦牟尼佛現在世者，我現前見彼諸佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難。何況種種異名母？異名父？異名城？異名弟子？異名侍者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「如是同名釋迦牟尼佛現在世者，我現前見彼諸佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難。何況種種異名母？異名父？異名城？異名弟子？異名侍者？

「舍利弗！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵？何等世界不著微塵？彼諸世界若著微塵及不著者，下至水際、上至有頂。舍利弗！復有第二人取彼微塵，彼若干微塵數爾所佛國土，阿僧祇億百千萬那由他世界，過爾所世界為一步。舍利弗！彼人復過若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵，如是盡諸微塵。舍利弗！如是若干世界，若著微塵及不著者滿中微塵，復更著十方世界。舍利弗！復過是世界，若著微塵及不著者，彼諸世界下至水際、上至有頂滿中微塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵？何等世界不著微塵？彼諸世界若著微塵及不著者，下至水際、上至有頂。舍利弗！復有第二人取彼微塵，彼若干微塵數爾所佛國土，阿僧祇億百千萬那由他世界，過爾所世界為一步。舍利弗！彼人復過若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵，如是盡諸微塵。舍利弗！如是若干世界，若著微塵及不著者滿中微塵，復更著十方世界。舍利弗！復過是世界，若著微塵及不著者，彼諸世界下至水際、上至有頂滿中微塵。

「舍利弗！復有第三人，取彼爾所微塵，過彼爾所微塵數世界為一步，彼若干百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵，如是盡諸微塵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復有第三人，取彼爾所微塵，過彼爾所微塵數世界為一步，彼若干百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵，如是盡諸微塵。

「復有第四人，取彼若干微塵數世界。若著微塵及不著者，下至水際、上至有頂滿中微塵。舍利弗！於意云何？彼諸微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有第四人，取彼若干微塵數世界。若著微塵及不著者，下至水際、上至有頂滿中微塵。舍利弗！於意云何？彼諸微塵可知數不？」

舍利弗言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。世尊！」

佛告舍利弗：「彼若干微塵可知其數，然彼同名釋迦牟尼佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀，彼佛不可知數。舍利弗！如是第五人、第六、第七、第八、第九、第十人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「彼若干微塵可知其數，然彼同名釋迦牟尼佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀，彼佛不可知數。舍利弗！如是第五人、第六、第七、第八、第九、第十人。

「舍利弗！復有第十一人，是人彼若干微塵中取一微塵，破為十方若干世界微塵數分，如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分。舍利弗！於意云何？彼微塵分可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復有第十一人，是人彼若干微塵中取一微塵，破為十方若干世界微塵數分，如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分。舍利弗！於意云何？彼微塵分可知數不？」

舍利弗言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。世尊！」

佛告舍利弗：「復有人過彼若干微塵分佛國土為一步，如是速疾神通，行東方世界無量無邊劫下一微塵，東方盡如是微塵。若著微塵及不著者，下至水際上至有頂滿中微塵。如是南方乃至十方，下至水際上至有頂滿中微塵。舍利弗！於意云何？彼微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「復有人過彼若干微塵分佛國土為一步，如是速疾神通，行東方世界無量無邊劫下一微塵，東方盡如是微塵。若著微塵及不著者，下至水際上至有頂滿中微塵。如是南方乃至十方，下至水際上至有頂滿中微塵。舍利弗！於意云何？彼微塵可知數不？」

舍利弗言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「不也。世尊！」

佛告舍利弗：「彼若干微塵分可知其數，然現今在世同名釋迦牟尼佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀，不可知數。何況種種異名佛？異名母？異名父？異名城？異名弟子？異名侍者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「彼若干微塵分可知其數，然現今在世同名釋迦牟尼佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀，不可知數。何況種種異名佛？異名母？異名父？異名城？異名弟子？異名侍者？

「舍利弗！我若干微塵數劫住世，說一同名釋迦牟尼不可窮盡。如是同名然燈佛、同名提波延佛、同名燈光明佛、同名一切勝佛、同名大稱佛、同名波頭摩勝佛、同名毘婆尸佛、同名尸棄佛、同名毘舍浮佛、同名拘留孫佛、同名拘那含牟尼佛、同名迦葉佛。如是等同名乃至異名侍者，現在世者我今悉知，汝等應當一心敬禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！我若干微塵數劫住世，說一同名釋迦牟尼不可窮盡。如是同名然燈佛、同名提波延佛、同名燈光明佛、同名一切勝佛、同名大稱佛、同名波頭摩勝佛、同名毘婆尸佛、同名尸棄佛、同名毘舍浮佛、同名拘留孫佛、同名拘那含牟尼佛、同名迦葉佛。如是等同名乃至異名侍者，現在世者我今悉知，汝等應當一心敬禮。」

爾時，佛告舍利弗：「若善男子、善女人求阿耨多羅三藐三菩提者，當先懺悔一切諸罪。若比丘犯四重罪，比丘尼犯八重罪，式叉摩那、沙彌、沙彌尼犯出家根本罪，若優婆塞犯優婆塞重戒，優婆夷犯優婆夷重戒，欲懺悔者，當淨洗浴著新淨衣不食薰辛，當在靜處修治室內，以諸幡華莊嚴道場，香泥塗畫懸四十九枚幡，莊嚴佛座，安置佛像，燒種種香栴檀沈水，薰陸多伽羅蘇撻陀，種種末香塗香，燒如是等種種妙香散種種華，興大慈悲願救苦眾生，未度者令度，未解者令解，未安者令安，未得涅槃者令得涅槃。晝夜思惟如來本行苦行，於無量劫受諸苦惱不生疲厭，為求無上菩提故，於一切眾生自生下心如僮僕心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「若善男子、善女人求阿耨多羅三藐三菩提者，當先懺悔一切諸罪。若比丘犯四重罪，比丘尼犯八重罪，式叉摩那、沙彌、沙彌尼犯出家根本罪，若優婆塞犯優婆塞重戒，優婆夷犯優婆夷重戒，欲懺悔者，當淨洗浴著新淨衣不食薰辛，當在靜處修治室內，以諸幡華莊嚴道場，香泥塗畫懸四十九枚幡，莊嚴佛座，安置佛像，燒種種香栴檀沈水，薰陸多伽羅蘇撻陀，種種末香塗香，燒如是等種種妙香散種種華，興大慈悲願救苦眾生，未度者令度，未解者令解，未安者令安，未得涅槃者令得涅槃。晝夜思惟如來本行苦行，於無量劫受諸苦惱不生疲厭，為求無上菩提故，於一切眾生自生下心如僮僕心。

「若比丘懺四重罪，如是晝夜四十九日，當對八清淨比丘發露所犯罪，七日一對發露，至心殷重悔昔所作，一心歸命十方諸佛，稱名禮拜隨分隨力，如是至心滿四十九日罪必除滅，是人得清淨時當有相現。若於覺中、若於夢中，見十方諸佛與其記莂。或見菩薩與其記莂，將詣道場共為己伴，或與摩頂示滅罪相。或自見身入大會中處在眾次，或自見身處眾說法，或見諸師淨行沙門，將詣道場示其諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若比丘懺四重罪，如是晝夜四十九日，當對八清淨比丘發露所犯罪，七日一對發露，至心殷重悔昔所作，一心歸命十方諸佛，稱名禮拜隨分隨力，如是至心滿四十九日罪必除滅，是人得清淨時當有相現。若於覺中、若於夢中，見十方諸佛與其記莂。或見菩薩與其記莂，將詣道場共為己伴，或與摩頂示滅罪相。或自見身入大會中處在眾次，或自見身處眾說法，或見諸師淨行沙門，將詣道場示其諸佛。

「舍利弗！若比丘懺悔罪時，若見如是相者，當知是人罪垢得滅，除不至心。若比丘尼懺悔八重罪者，當如比丘法，滿足四十九日當得清淨，除不至心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若比丘懺悔罪時，若見如是相者，當知是人罪垢得滅，除不至心。若比丘尼懺悔八重罪者，當如比丘法，滿足四十九日當得清淨，除不至心。

「若式叉摩那、沙彌、沙彌尼，懺悔根本重罪，當對四清淨比丘、比丘尼，如上法滿二十一日當知清淨，除不至心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若式叉摩那、沙彌、沙彌尼，懺悔根本重罪，當對四清淨比丘、比丘尼，如上法滿二十一日當知清淨，除不至心。

「若優婆塞、優婆夷懺悔滅罪，應當至心恭敬三寶，若見沙門恭敬禮拜生難遭想，請詣道場設種種供養，當請一比丘心敬重者，就其發露所犯諸罪至心懺悔，一心歸命十方諸佛稱名禮拜，如是滿足七日，必得清淨除不至心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若優婆塞、優婆夷懺悔滅罪，應當至心恭敬三寶，若見沙門恭敬禮拜生難遭想，請詣道場設種種供養，當請一比丘心敬重者，就其發露所犯諸罪至心懺悔，一心歸命十方諸佛稱名禮拜，如是滿足七日，必得清淨除不至心。」

爾時，世尊而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說偈言：

「得成菩提降伏魔， 自在經行道樹下， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「得成菩提降伏魔， 自在經行道樹下，

證無障礙眼及身， 法界平等如虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證無障礙眼及身， 法界平等如虛空。

十億國土微塵數， 菩薩弟子眾圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十億國土微塵數， 菩薩弟子眾圍繞，

得於一切寂靜心， 善住普賢諸行中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得於一切寂靜心， 善住普賢諸行中。

佛身相好妙莊嚴， 放於種種無量光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛身相好妙莊嚴， 放於種種無量光，

普照十方諸國土， 諸佛不可思議力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普照十方諸國土， 諸佛不可思議力，

見諸國土悉無垢， 無量妙色清淨滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見諸國土悉無垢， 無量妙色清淨滿，

諸佛所有勝妙事， 承佛神力見大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所有勝妙事， 承佛神力見大眾。

東方世界名寶幢， 遠離諸垢妙莊嚴， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方世界名寶幢， 遠離諸垢妙莊嚴，

彼處自在寶燈佛， 於今現在彼世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處自在寶燈佛， 於今現在彼世界。

南方頗梨燈國土， 清淨妙色普嚴淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南方頗梨燈國土， 清淨妙色普嚴淨，

摩尼清淨雲如來， 現今在世說妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩尼清淨雲如來， 現今在世說妙法。

西方無垢清淨土， 名為安樂妙世界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西方無垢清淨土， 名為安樂妙世界，

彼自在無量壽佛， 菩薩弟子現圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼自在無量壽佛， 菩薩弟子現圍繞。

北方世界名香燈， 國土清淨甚嚴飾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北方世界名香燈， 國土清淨甚嚴飾，

無染光幢佛所化， 現今自在道場樹， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無染光幢佛所化， 現今自在道場樹，

瑠璃光明真妙色， 國土清淨勝莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瑠璃光明真妙色， 國土清淨勝莊嚴。

無礙光雲佛如來， 於今現在東北方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙光雲佛如來， 於今現在東北方，

光明照幢世界中， 現見滿足諸菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明照幢世界中， 現見滿足諸菩薩。

自在吼聲佛彼處， 現今在於東南方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在吼聲佛彼處， 現今在於東南方，

種種樂樂佛世界， 摩尼莊嚴妙無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種種樂樂佛世界， 摩尼莊嚴妙無垢。

勝妙智月如須彌， 現今在於西南方， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝妙智月如須彌， 現今在於西南方，

現見西北方如來， 彌留光明平等界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現見西北方如來， 彌留光明平等界，

彼處大聖自在佛， 弟子菩薩眾圍繞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處大聖自在佛， 弟子菩薩眾圍繞。

下方世界自在光， 國土清淨寶炎藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 下方世界自在光， 國土清淨寶炎藏，

光明妙輪不空見， 佛今住彼妙國土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明妙輪不空見， 佛今住彼妙國土。

上方世界光炎藏， 彼世界名淨無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上方世界光炎藏， 彼世界名淨無垢，

普眼功德光明雲， 現見菩提樹下坐。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 普眼功德光明雲， 現見菩提樹下坐。」

爾時，舍利弗等大眾，承佛神力見十方過去未來現在諸佛無量無邊。爾時，舍利弗在大眾中悲泣流淚，白佛言：「希有世尊！若善男子、善女人，不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得成佛。我等昔來猶如腐草，雖經春陽無悕秋實。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗等大眾，承佛神力見十方過去未來現在諸佛無量無邊。爾時，舍利弗在大眾中悲泣流淚，白佛言：「希有世尊！若善男子、善女人，不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得成佛。我等昔來猶如腐草，雖經春陽無悕秋實。」

爾時，慧命舍利弗則從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌白佛言：「世尊！願更廣說十方所有諸佛名號，我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，慧命舍利弗則從座起，偏袒右肩右膝著地，合掌白佛言：「世尊！願更廣說十方所有諸佛名號，我等樂聞。」

爾時，佛告舍利弗：「汝當至心諦聽，我為汝說。舍利弗！從此世界東方過百千億世界，有佛世界名然燈。彼世界有佛，名寶集阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。舍利弗！若善男子、善女人，聞彼佛名至心受持憶念，是善男子、善女人畢竟得七覺分三昧，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心，超越世間六十劫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告舍利弗：「汝當至心諦聽，我為汝說。舍利弗！從此世界東方過百千億世界，有佛世界名然燈。彼世界有佛，名寶集阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。舍利弗！若善男子、善女人，聞彼佛名至心受持憶念，是善男子、善女人畢竟得七覺分三昧，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心，超越世間六十劫。」

爾時，世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈頌曰：

「東方然燈界， 有佛名寶集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「東方然燈界， 有佛名寶集，

若人聞名者， 超世六十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人聞名者， 超世六十劫。

「舍利弗！東方有世界名寶集，彼世界有佛，名寶勝阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，至心受持憶念讀誦合掌禮拜。若復有善男子、善女人，以滿足三千大千世界珍寶布施，如是日日布施滿一百歲，如此布施福德比前至心禮拜功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分不及一，算分不及一，譬喻分不及一。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方有世界名寶集，彼世界有佛，名寶勝阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，至心受持憶念讀誦合掌禮拜。若復有善男子、善女人，以滿足三千大千世界珍寶布施，如是日日布施滿一百歲，如此布施福德比前至心禮拜功德，百分不及一，千分不及一，百千分不及一，數分不及一，算分不及一，譬喻分不及一。」

爾時，世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈頌曰：

「寶集世界， 有佛寶勝， 若人聞名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶集世界， 有佛寶勝， 若人聞名，

施不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施不及一。

「舍利弗！從此東方過八百世界，有佛世界名香積世界，有佛名成就盧舍那阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人聞彼佛名，受持讀誦憶念禮拜，超越世間五百劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從此東方過八百世界，有佛世界名香積世界，有佛名成就盧舍那阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人聞彼佛名，受持讀誦憶念禮拜，超越世間五百劫。

「舍利弗！從此世界東方過千世界，名樹提跋提。彼世界有佛，名盧舍那鏡像阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦，至心憶念，恭敬禮拜得脫三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從此世界東方過千世界，名樹提跋提。彼世界有佛，名盧舍那鏡像阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦，至心憶念，恭敬禮拜得脫三惡道。

「舍利弗！從此東方過二千世界，有佛國土名無量光明功德。彼世界有佛，名盧舍那光明阿羅訶、三藐三菩陀。若善男子、善女人聞彼佛名，五體投地深心敬重，受持讀誦恭敬禮拜，是人超越世間二十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從此東方過二千世界，有佛國土名無量光明功德。彼世界有佛，名盧舍那光明阿羅訶、三藐三菩陀。若善男子、善女人聞彼佛名，五體投地深心敬重，受持讀誦恭敬禮拜，是人超越世間二十劫。

「舍利弗！東方過千世界有佛國土名可樂，彼佛名不動應供、正遍知。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦恭敬禮拜，是人畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提，一切諸魔所不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方過千世界有佛國土名可樂，彼佛名不動應供、正遍知。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦恭敬禮拜，是人畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提，一切諸魔所不能動。

「舍利弗！東方過千世界有佛世界名不可量。彼處有佛，名大光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼光明佛名，受持讀誦恭敬禮拜，是人常不離一切諸佛菩薩，畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方過千世界有佛世界名不可量。彼處有佛，名大光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼光明佛名，受持讀誦恭敬禮拜，是人常不離一切諸佛菩薩，畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。

「舍利弗！從此佛國土，東方過六十世界，有佛世界名然燈炬，佛名不可量聲阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼阿彌陀佛名，三遍稱南無無量聲如來、南無無量聲如來、南無無量聲如來，是人畢竟不墮三惡道，定得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！從此佛國土，東方過六十世界，有佛世界名然燈炬，佛名不可量聲阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼阿彌陀佛名，三遍稱南無無量聲如來、南無無量聲如來、南無無量聲如來，是人畢竟不墮三惡道，定得阿耨多羅三藐三菩提。

「舍利弗！復過彼世界度千佛國土，有佛世界名無塵。彼有佛同名阿彌陀劬沙阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，深心敬重受持讀誦恭敬禮拜，是人超越世間十二劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過彼世界度千佛國土，有佛世界名無塵。彼有佛同名阿彌陀劬沙阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，深心敬重受持讀誦恭敬禮拜，是人超越世間十二劫。

「舍利弗！復過二十千佛國土，有佛世界名難勝，彼處有佛，名大稱阿羅訶、三藐三佛陀。若善男子、善女人聞彼佛名，合掌作如是言：『南無大稱如來。』若復有人以須彌山等七寶，日日布施滿一百歲，比聞此佛名禮拜功德，百分不及一，乃至算數分不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過二十千佛國土，有佛世界名難勝，彼處有佛，名大稱阿羅訶、三藐三佛陀。若善男子、善女人聞彼佛名，合掌作如是言：『南無大稱如來。』若復有人以須彌山等七寶，日日布施滿一百歲，比聞此佛名禮拜功德，百分不及一，乃至算數分不及一。

「舍利弗！復過三千佛國土有世界名光明，佛名寶光明阿羅訶、三藐三佛陀。若善男子、善女人受持彼佛名，超越世間一百劫，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。若有人不信聞名得如此功德，是人當墮阿鼻地獄滿足一百劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過三千佛國土有世界名光明，佛名寶光明阿羅訶、三藐三佛陀。若善男子、善女人受持彼佛名，超越世間一百劫，得不退轉阿耨多羅三藐三菩提。若有人不信聞名得如此功德，是人當墮阿鼻地獄滿足一百劫。

「舍利弗！東方過十千佛國土，有世界名光照明，彼處有佛，名得大無畏阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦恭敬禮拜，是人畢竟得大無畏，攝取無量無邊功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方過十千佛國土，有世界名光照明，彼處有佛，名得大無畏阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦恭敬禮拜，是人畢竟得大無畏，攝取無量無邊功德聚。

「舍利弗！過七千佛國土有世界，名摩尼光明，彼處有佛，名然燈火阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，至心恭敬禮拜受持讀誦，是人攝得如來十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！過七千佛國土有世界，名摩尼光明，彼處有佛，名然燈火阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，至心恭敬禮拜受持讀誦，是人攝得如來十力。

「舍利弗！復過八千佛國土，有世界名真實，彼世界中有佛，號實聲如來阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦至心禮拜，是人畢竟得四聖諦，畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過八千佛國土，有世界名真實，彼世界中有佛，號實聲如來阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦至心禮拜，是人畢竟得四聖諦，畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。

「舍利弗！復過二十千佛國土，有佛世界名光明，佛名無邊無垢佛阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，至心信受受持讀誦恭敬禮拜，若復有人以滿三千大千世界七寶布施，比聞無垢佛名受持讀誦功德，千萬分不及一，乃至算數分不及一。何以故？若眾生善根微薄，不能得聞無垢佛名。若有善男子、善女人，聞無邊離垢如來名，是人非於一佛所種諸善根，亦非千佛所種諸善根，是人乃是百千萬佛所種諸善根，是人超越世間四十八劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過二十千佛國土，有佛世界名光明，佛名無邊無垢佛阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，至心信受受持讀誦恭敬禮拜，若復有人以滿三千大千世界七寶布施，比聞無垢佛名受持讀誦功德，千萬分不及一，乃至算數分不及一。何以故？若眾生善根微薄，不能得聞無垢佛名。若有善男子、善女人，聞無邊離垢如來名，是人非於一佛所種諸善根，亦非千佛所種諸善根，是人乃是百千萬佛所種諸善根，是人超越世間四十八劫。

「舍利弗！東方過九千佛國土，有世界名妙聲，佛名月聲阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，能受持讀誦至心禮敬，是人所得一切功德，百法具足如滿月，畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方過九千佛國土，有世界名妙聲，佛名月聲阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，能受持讀誦至心禮敬，是人所得一切功德，百法具足如滿月，畢竟得阿耨多羅三藐三菩提。

「舍利弗！復過十千佛國土，有世界名無畏，佛名無邊稱阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦合掌作如是言：『南無無邊稱世尊。』若復有人七寶如須彌等布施，日日如是滿足百年，此福德聚比持佛名功德，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過十千佛國土，有世界名無畏，佛名無邊稱阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名，受持讀誦合掌作如是言：『南無無邊稱世尊。』若復有人七寶如須彌等布施，日日如是滿足百年，此福德聚比持佛名功德，百分不及一，乃至算數譬喻所不能及。

「舍利弗！復過千五百佛國土，有世界名曰然燈，佛名日月光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名受持讀誦，䠒跪合掌右膝著地，三遍作如是言：『南無日月光明世尊、南無日月光明世尊、南無日月光明世尊。』是人速成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過千五百佛國土，有世界名曰然燈，佛名日月光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人聞彼佛名受持讀誦，䠒跪合掌右膝著地，三遍作如是言：『南無日月光明世尊、南無日月光明世尊、南無日月光明世尊。』是人速成阿耨多羅三藐三菩提。

「舍利弗！復過三十千佛國土，有世界名無垢，佛名無垢光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人、天、龍、夜叉、羅剎、若人非人，聞是佛名，畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提，不入惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過三十千佛國土，有世界名無垢，佛名無垢光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若善男子、善女人、天、龍、夜叉、羅剎、若人非人，聞是佛名，畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提，不入惡道。

「舍利弗！東方過十千佛國土，有世界名百光明，佛名清淨光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若天、龍、夜叉、非人聞名者，必得人身，遠離貪瞋癡煩惱，若人聞不信者，六十千劫墮大地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！東方過十千佛國土，有世界名百光明，佛名清淨光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若天、龍、夜叉、非人聞名者，必得人身，遠離貪瞋癡煩惱，若人聞不信者，六十千劫墮大地獄。

「舍利弗！復過百佛國土，有世界名善德，佛名日光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人畢竟清淨心稱此佛名，所得功德滿足如日輪，畢竟能伏一切諸魔外道，超越世間三十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過百佛國土，有世界名善德，佛名日光明阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人畢竟清淨心稱此佛名，所得功德滿足如日輪，畢竟能伏一切諸魔外道，超越世間三十劫。

「舍利弗！復過六十千佛國土，有世界名住七覺分，佛名無邊寶阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人聞彼佛名，是人具足得七覺分，能置眾生著勝寶中，畢竟成就無量功德聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過六十千佛國土，有世界名住七覺分，佛名無邊寶阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人聞彼佛名，是人具足得七覺分，能置眾生著勝寶中，畢竟成就無量功德聚。

「舍利弗！復過五百佛國土，有世界名華鏡像，佛名華勝阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人聞彼佛名信心敬重，彼人一切善法成就如華開敷，超越世間五十五劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過五百佛國土，有世界名華鏡像，佛名華勝阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人聞彼佛名信心敬重，彼人一切善法成就如華開敷，超越世間五十五劫。

「舍利弗！復過百千億佛國土，有世界名遠離一切憂惱，佛名妙身阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人聞彼佛名至心敬重禮拜供養，是人畢竟遠離一切諸障不入惡道，超越世間無量劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過百千億佛國土，有世界名遠離一切憂惱，佛名妙身阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人聞彼佛名至心敬重禮拜供養，是人畢竟遠離一切諸障不入惡道，超越世間無量劫。

「舍利弗！復過那由他佛國土，有世界名平等，彼處有佛，號法光明清淨開敷蓮華阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人得聞彼如來名受持不忘者，永離三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過那由他佛國土，有世界名平等，彼處有佛，號法光明清淨開敷蓮華阿羅訶、三藐三佛陀，現在說法。若人得聞彼如來名受持不忘者，永離三惡道。

「南無法光明清淨開敷蓮華佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法光明清淨開敷蓮華佛

「舍利弗！若比丘、比丘尼、優婆、塞優婆夷，欲懺悔諸罪，當淨洗浴著新淨衣，淨治室內敷設高座安置佛像，懸二十五枚幡，種種華香供養，誦此二十五佛名，日夜六時懺悔，滿二十五日，滅四重八重等罪，式叉摩那、沙彌、沙彌尼，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！若比丘、比丘尼、優婆、塞優婆夷，欲懺悔諸罪，當淨洗浴著新淨衣，淨治室內敷設高座安置佛像，懸二十五枚幡，種種華香供養，誦此二十五佛名，日夜六時懺悔，滿二十五日，滅四重八重等罪，式叉摩那、沙彌、沙彌尼，亦復如是。」

爾時，舍利弗白佛言：「世尊！唯願世尊，為我說過去七佛名姓壽命長短，我等樂聞。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗白佛言：「世尊！唯願世尊，為我說過去七佛名姓壽命長短，我等樂聞。」

佛告舍利弗：「諦聽！諦聽！當為汝說。舍利弗！過去九十一劫有佛，名毘婆尸如來。過去三十劫有佛，名尸棄如來。彼劫中復有毘舍浮如來，自此以後無量無邊劫空過無佛。至賢劫中有四佛：拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛，我釋迦牟尼佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「諦聽！諦聽！當為汝說。舍利弗！過去九十一劫有佛，名毘婆尸如來。過去三十劫有佛，名尸棄如來。彼劫中復有毘舍浮如來，自此以後無量無邊劫空過無佛。至賢劫中有四佛：拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛，我釋迦牟尼佛。

「毘婆尸佛壽命八十千劫，尸棄佛壽命六十千劫，毘舍浮佛壽命二千劫，拘留孫佛壽命十四小劫，拘那含牟尼佛壽命三十小劫，迦葉佛壽命二小劫，我現在最少壽命一百歲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛壽命八十千劫，尸棄佛壽命六十千劫，毘舍浮佛壽命二千劫，拘留孫佛壽命十四小劫，拘那含牟尼佛壽命三十小劫，迦葉佛壽命二小劫，我現在最少壽命一百歲。

「毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，剎利家生。拘留孫佛、拘那含佛、迦葉佛，婆羅門家生。舍利弗、我釋迦牟尼佛，剎利家生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，剎利家生。拘留孫佛、拘那含佛、迦葉佛，婆羅門家生。舍利弗、我釋迦牟尼佛，剎利家生。

「毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，三佛姓拘隣。拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛，此三佛姓迦葉。舍利弗、我釋迦牟尼佛，姓瞿曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛、尸棄佛、毘舍浮佛，三佛姓拘隣。拘留孫佛、拘那含牟尼佛、迦葉佛，此三佛姓迦葉。舍利弗、我釋迦牟尼佛，姓瞿曇。

「舍利弗！毘婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提；尸棄佛芬陀利樹下得阿耨多羅三藐三菩提；毘舍浮佛莎羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提；拘留孫佛利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提；拘那含牟尼佛尸優頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提；迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提；我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！毘婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提；尸棄佛芬陀利樹下得阿耨多羅三藐三菩提；毘舍浮佛莎羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提；拘留孫佛利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提；拘那含牟尼佛尸優頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提；迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提；我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提。

「毘婆尸佛三集聲聞，尸棄佛三集聲聞，毘舍浮佛再集聲聞，拘留孫佛一集聲聞，拘那含牟尼佛一集聲聞，迦葉佛一集聲聞，我釋迦牟尼佛一集聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛三集聲聞，尸棄佛三集聲聞，毘舍浮佛再集聲聞，拘留孫佛一集聲聞，拘那含牟尼佛一集聲聞，迦葉佛一集聲聞，我釋迦牟尼佛一集聲聞。

「毘婆尸佛第一聲聞弟子，一名吉沙、二名看荼。尸棄佛第一聲聞弟子，一名勝、二名自在。毘舍浮佛第一聲聞弟子，一名星宿、二名上。拘留孫佛第一聲聞弟子，一名疾、二名力。拘那含牟尼佛第一聲聞弟子，一名活、二名毘頭羅。迦葉佛第一聲聞弟子，一名輸那、二名頗羅墮。我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子，一名舍利弗、二名目揵連。如上二人等，前者智慧第一、後神通第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛第一聲聞弟子，一名吉沙、二名看荼。尸棄佛第一聲聞弟子，一名勝、二名自在。毘舍浮佛第一聲聞弟子，一名星宿、二名上。拘留孫佛第一聲聞弟子，一名疾、二名力。拘那含牟尼佛第一聲聞弟子，一名活、二名毘頭羅。迦葉佛第一聲聞弟子，一名輸那、二名頗羅墮。我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子，一名舍利弗、二名目揵連。如上二人等，前者智慧第一、後神通第一。

「毘婆尸佛侍者名無憂，尸棄佛侍者名離畏，毘舍浮佛侍者名寂，拘留孫佛侍者名智，拘那含牟尼佛侍者名親，迦葉佛侍者名迦失，我侍者名歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛侍者名無憂，尸棄佛侍者名離畏，毘舍浮佛侍者名寂，拘留孫佛侍者名智，拘那含牟尼佛侍者名親，迦葉佛侍者名迦失，我侍者名歡喜。

「毘婆尸佛子名成陰，尸棄佛子名不可量，毘舍浮佛子名善智，拘留孫佛子名上，拘那含牟尼佛子名勝，迦葉佛子名導師，我子名羅睺羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛子名成陰，尸棄佛子名不可量，毘舍浮佛子名善智，拘留孫佛子名上，拘那含牟尼佛子名勝，迦葉佛子名導師，我子名羅睺羅。

「毘婆尸佛父名槃頭，母名槃頭意，城名槃頭。尸棄佛父名鉤那，母名勝，城名阿樓那跋提。毘舍浮佛父名阿樓那天子，母名稱意，城名隨意。拘留孫佛父婆羅門種名功德，母名廣被天，子名無畏，城亦名無畏。拘那含牟尼佛父婆羅門種名大德，母名難勝天，子莊嚴，城亦名莊嚴。迦葉佛父婆羅門種名淨德，母名善才天，子名知使，城亦名知使。今時波羅奈城，是我今父名輸頭檀王，母名摩訶摩耶，城名迦毘羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「毘婆尸佛父名槃頭，母名槃頭意，城名槃頭。尸棄佛父名鉤那，母名勝，城名阿樓那跋提。毘舍浮佛父名阿樓那天子，母名稱意，城名隨意。拘留孫佛父婆羅門種名功德，母名廣被天，子名無畏，城亦名無畏。拘那含牟尼佛父婆羅門種名大德，母名難勝天，子莊嚴，城亦名莊嚴。迦葉佛父婆羅門種名淨德，母名善才天，子名知使，城亦名知使。今時波羅奈城，是我今父名輸頭檀王，母名摩訶摩耶，城名迦毘羅。

「舍利弗！應當敬禮我本師，謂釋迦牟尼佛、稱妙佛、降伏一切佛、然燈光佛、無畏佛、法勝佛。如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛，最後名釋迦牟尼佛。第二阿僧祇劫初，寶勝佛、然燈佛、妙聲佛、勝成佛、善見佛、善眼佛、持提羅吒佛、師子、無畏、自在、無違、善眼、善山、善意、栴檀、降伏熱、降伏闇、師子、奮迅、妙聲、無量威德、淨德、炎見、第一義。復有釋迦牟尼、妙行勝、妙寂靜、妙身、功德、梵命、月、降自在、調山、目陀羅財，此是第二大阿僧祇劫，有如是等七十二億佛應當敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！應當敬禮我本師，謂釋迦牟尼佛、稱妙佛、降伏一切佛、然燈光佛、無畏佛、法勝佛。如是等初一大阿僧祇劫有八十億佛，最後名釋迦牟尼佛。第二阿僧祇劫初，寶勝佛、然燈佛、妙聲佛、勝成佛、善見佛、善眼佛、持提羅吒佛、師子、無畏、自在、無違、善眼、善山、善意、栴檀、降伏熱、降伏闇、師子、奮迅、妙聲、無量威德、淨德、炎見、第一義。復有釋迦牟尼、妙行勝、妙寂靜、妙身、功德、梵命、月、降自在、調山、目陀羅財，此是第二大阿僧祇劫，有如是等七十二億佛應當敬禮。

「舍利弗！大力、大精進、淨德、大明、陽炎，復有釋迦牟尼、大龍、大威德、堅行、栴檀、寶山、因陀羅幢、無畏作、富樓那、寶髻、波頭摩勝、妙勝、無垢、與光明、降伏怨、波斯他、大幢、頗羅墮、畢沙、星宿、毘婆尸、尸棄、拘隣、毘舍浮、能作光明、不可勝，復有尸棄、善見，最後釋迦牟尼。第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛，應當敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！大力、大精進、淨德、大明、陽炎，復有釋迦牟尼、大龍、大威德、堅行、栴檀、寶山、因陀羅幢、無畏作、富樓那、寶髻、波頭摩勝、妙勝、無垢、與光明、降伏怨、波斯他、大幢、頗羅墮、畢沙、星宿、毘婆尸、尸棄、拘隣、毘舍浮、能作光明、不可勝，復有尸棄、善見，最後釋迦牟尼。第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛，應當敬禮。

「舍利弗！如是等過去無量佛，汝等應當敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！如是等過去無量佛，汝等應當敬禮。

「南無歡喜增長佛 南無人自在王佛 南無不動佛 南無大聖佛 南無歡喜佛 南無自在佛 南無普光明佛 南無滿足佛 南無拘隣佛 南無安隱佛 南無大精進佛 南無智慧佛 南無大稱佛 南無阿㝹律佛 南無妙勝佛 南無不厭足佛 南無大光炎聚佛 南無月光佛 南無火威德佛 南無普寶蓋佛 南無那羅延光明佛 南無善根增長光明佛 南無師子乘光明佛 南無離一切憂惱光明佛 南無堅固光明佛 南無雲王光明佛 南無無垢臂光明佛 南無成就義光明佛 南無勝護光明佛 南無梵勝天王光明佛 南無如是等同名不可說不可量佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無歡喜增長佛 南無人自在王佛 南無不動佛 南無大聖佛 南無歡喜佛 南無自在佛 南無普光明佛 南無滿足佛 南無拘隣佛 南無安隱佛 南無大精進佛 南無智慧佛 南無大稱佛 南無阿㝹律佛 南無妙勝佛 南無不厭足佛 南無大光炎聚佛 南無月光佛 南無火威德佛 南無普寶蓋佛 南無那羅延光明佛 南無善根增長光明佛 南無師子乘光明佛 南無離一切憂惱光明佛 南無堅固光明佛 南無雲王光明佛 南無無垢臂光明佛 南無成就義光明佛 南無勝護光明佛 南無梵勝天王光明佛 南無如是等同名不可說不可量佛

「舍利弗！汝應當敬禮無量壽佛國，安樂世界觀世音菩薩、得大勢菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝應當敬禮無量壽佛國，安樂世界觀世音菩薩、得大勢菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。

「如是摩梨支世界難勝佛國土，光明幢菩薩、光明勝菩薩以為上首，及無量無邊阿僧祇菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是摩梨支世界難勝佛國土，光明幢菩薩、光明勝菩薩以為上首，及無量無邊阿僧祇菩薩眾。

「如是可樂世界阿閦佛國土，香象菩薩、妙香象菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是可樂世界阿閦佛國土，香象菩薩、妙香象菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。

「如是盧舍那世界日月佛國土，師子菩薩、師子慧菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是盧舍那世界日月佛國土，師子菩薩、師子慧菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。

「如是不瞬世界善月佛國土，莎羅胎菩薩、一切法得自在菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是不瞬世界善月佛國土，莎羅胎菩薩、一切法得自在菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。

「如是光明世界普照佛國土，月輪菩薩、寶炬菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是光明世界普照佛國土，月輪菩薩、寶炬菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。

「如是樂成世界寶炎如來佛國土，不空奮迅菩薩、不空見菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是樂成世界寶炎如來佛國土，不空奮迅菩薩、不空見菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。

「觀世界普觀如來佛國土，雲王菩薩、法王菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀世界普觀如來佛國土，雲王菩薩、法王菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。

「見愛世界觀世音王如來佛國土，降伏魔菩薩、山王菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見愛世界觀世音王如來佛國土，降伏魔菩薩、山王菩薩以為上首，及無量無邊菩薩眾。

「如是等十方世界一切佛國土，一切菩薩我皆歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是等十方世界一切佛國土，一切菩薩我皆歸命。

「南無須彌登王佛 南無寶王佛 南無寶勝佛 南無攝持一切法佛 南無過稱量佛 南無無臂喻佛 南無無邊法佛 南無難思議佛 南無二萬日月燈明佛 南無三萬然燈佛 南無大通智勝佛 南無十六王子佛 南無空王佛 南無多寶佛 南無雲自在燈王佛 南無威音王佛 南無無數光佛 南無思善佛 南無分身諸佛 南無日月淨明德佛 南無淨華宿王智佛 南無無淨莊嚴王佛 南無龍尊王佛 南無雲雷音佛 南無雲雷宿王華智佛 南無寶王佛 南無威德寶王佛 南無光明王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無須彌登王佛 南無寶王佛 南無寶勝佛 南無攝持一切法佛 南無過稱量佛 南無無臂喻佛 南無無邊法佛 南無難思議佛 南無二萬日月燈明佛 南無三萬然燈佛 南無大通智勝佛 南無十六王子佛 南無空王佛 南無多寶佛 南無雲自在燈王佛 南無威音王佛 南無無數光佛 南無思善佛 南無分身諸佛 南無日月淨明德佛 南無淨華宿王智佛 南無無淨莊嚴王佛 南無龍尊王佛 南無雲雷音佛 南無雲雷宿王華智佛 南無寶王佛 南無威德寶王佛 南無光明王佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無不思議菩薩 南無離覺音菩薩 南無惟念安菩薩 南無離垢稱菩薩 南無無量音菩薩 南無大名聞菩薩 南無明埵髻菩薩 南無堅師子菩薩 南無獨遊步菩薩 南無捨所念菩薩 南無及智積菩薩 南無意善住菩薩 南無無極相菩薩 南無慧光曜菩薩 南無消強意菩薩 南無能擁護菩薩 南無至誠英菩薩 南無蓮華界菩薩 南無眾諸安菩薩 南無聖慧業菩薩 南無將功勳菩薩 南無無思議菩薩 南無淨梵施菩薩 南無寶事業菩薩 南無處天華菩薩 南無善思惟菩薩 南無無限法菩薩 南無名聞意菩薩 南無已辯積菩薩 南無自在門菩薩 南無十種力菩薩 南無有十力菩薩 南無大聖愍菩薩 南無無所越菩薩 南無遊寂然菩薩 南無在於彼菩薩 南無無數天菩薩 南無須彌光菩薩 南無極重藏菩薩 南無因超越菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無不思議菩薩 南無離覺音菩薩 南無惟念安菩薩 南無離垢稱菩薩 南無無量音菩薩 南無大名聞菩薩 南無明埵髻菩薩 南無堅師子菩薩 南無獨遊步菩薩 南無捨所念菩薩 南無及智積菩薩 南無意善住菩薩 南無無極相菩薩 南無慧光曜菩薩 南無消強意菩薩 南無能擁護菩薩 南無至誠英菩薩 南無蓮華界菩薩 南無眾諸安菩薩 南無聖慧業菩薩 南無將功勳菩薩 南無無思議菩薩 南無淨梵施菩薩 南無寶事業菩薩 南無處天華菩薩 南無善思惟菩薩 南無無限法菩薩 南無名聞意菩薩 南無已辯積菩薩 南無自在門菩薩 南無十種力菩薩 南無有十力菩薩 南無大聖愍菩薩 南無無所越菩薩 南無遊寂然菩薩 南無在於彼菩薩 南無無數天菩薩 南無須彌光菩薩 南無極重藏菩薩 南無因超越菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！略懺煩惱障竟，今當次第懺悔業障。夫業能莊飾世趣，在在處處，是以思惟求離世解脫。所以六道果報，種種不同形類各異，當知皆是業力所作，所以佛十力中，業力甚深。凡夫之人多於此中好起疑惑。何以故爾？現見世間行善之者是事輱軻，為惡之者觸向諧偶。謂言天下善惡無分。如此計者皆是不能深達業理。何以故爾？經中說言：『有三種業。何等為三？一者現報；二者生報；三者後報。現報業者，現在作善作惡，現身受報。生報業者，此生作善作惡，來生受報。後報業者，或是過去無量生中作善作惡，或於此生中受，或現在未來無量生中方受其報。』向者行惡之人現在見好，此是過去生報後報善業熟故，所以現在有此樂果，豈關現在作諸惡業而得好報！行善之人現在見苦者，是過去生中生報後報惡業熟故，現在善根力弱不能排遣，是故得此苦報，豈關現在作善而招惡報！何以知然？現見世間為善之者，為人所讚嘆人所尊重，故知未來必招樂果。過去既有如此惡業，所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔，善知識者於得道中則為全利。是故，弟子等！今日至誠歸依於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！略懺煩惱障竟，今當次第懺悔業障。夫業能莊飾世趣，在在處處，是以思惟求離世解脫。所以六道果報，種種不同形類各異，當知皆是業力所作，所以佛十力中，業力甚深。凡夫之人多於此中好起疑惑。何以故爾？現見世間行善之者是事輱軻，為惡之者觸向諧偶。謂言天下善惡無分。如此計者皆是不能深達業理。何以故爾？經中說言：『有三種業。何等為三？一者現報；二者生報；三者後報。現報業者，現在作善作惡，現身受報。生報業者，此生作善作惡，來生受報。後報業者，或是過去無量生中作善作惡，或於此生中受，或現在未來無量生中方受其報。』向者行惡之人現在見好，此是過去生報後報善業熟故，所以現在有此樂果，豈關現在作諸惡業而得好報！行善之人現在見苦者，是過去生中生報後報惡業熟故，現在善根力弱不能排遣，是故得此苦報，豈關現在作善而招惡報！何以知然？現見世間為善之者，為人所讚嘆人所尊重，故知未來必招樂果。過去既有如此惡業，所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔，善知識者於得道中則為全利。是故，弟子等！今日至誠歸依於佛。

「南無東方清淨藏佛 南無南方圍繞香薰佛 南無西方寶無量幢佛 南無北方滿足意佛 南無東南方快樂尊佛 南無西南方出法無垢王佛 南無西北方安立王佛 南無東北方白蓮花生佛 南無下方法名號佛 南無上方無愚豐佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方清淨藏佛 南無南方圍繞香薰佛 南無西方寶無量幢佛 南無北方滿足意佛 南無東南方快樂尊佛 南無西南方出法無垢王佛 南無西北方安立王佛 南無東北方白蓮花生佛 南無下方法名號佛 南無上方無愚豐佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！從無始已來至于今日，積惡如恒沙造罪滿天地，捨身與受身不覺亦不知。或作五逆深厚濁纏無間罪業，或造一闡提斷善根業，輕誣佛語謗方等業，破滅三寶毀正法業，不信罪福起十惡業，迷真返正癡惑之業，不孝二親反戾之業，輕慢師長無禮敬業，朋友無信犯不義之業。或作四重、六重、八重障聖道業，毀犯五戒破八齊業，五篇七聚多缺犯業。憂婆塞戒輕重垢業，或菩薩戒不能清淨如說行業，前後方便污梵行業，月無六齋懈怠之業。年三長齊不常修業，三千威儀不如法業，八萬律儀微細罪業，不修身戒心慧之業，春秋八王造眾罪業，行十六種惡律儀業，於苦眾生無愍傷業，不矜不念無憐愍業。不拔不濟無救護業，心懷嫉忌無度彼業，於怨親境不平等業，耽荒五慾不厭離業，或因衣食園林池沼生蕩逸業，或以盛年放恣情欲造眾罪業，或善有漏迴向三有障出世業。如是等業無量無邊，今日發露向十方佛、尊法、聖眾歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，積惡如恒沙造罪滿天地，捨身與受身不覺亦不知。或作五逆深厚濁纏無間罪業，或造一闡提斷善根業，輕誣佛語謗方等業，破滅三寶毀正法業，不信罪福起十惡業，迷真返正癡惑之業，不孝二親反戾之業，輕慢師長無禮敬業，朋友無信犯不義之業。或作四重、六重、八重障聖道業，毀犯五戒破八齊業，五篇七聚多缺犯業。憂婆塞戒輕重垢業，或菩薩戒不能清淨如說行業，前後方便污梵行業，月無六齋懈怠之業。年三長齊不常修業，三千威儀不如法業，八萬律儀微細罪業，不修身戒心慧之業，春秋八王造眾罪業，行十六種惡律儀業，於苦眾生無愍傷業，不矜不念無憐愍業。不拔不濟無救護業，心懷嫉忌無度彼業，於怨親境不平等業，耽荒五慾不厭離業，或因衣食園林池沼生蕩逸業，或以盛年放恣情欲造眾罪業，或善有漏迴向三有障出世業。如是等業無量無邊，今日發露向十方佛、尊法、聖眾歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔無間等罪所生福善，願生生世世滅五逆罪除闡提惑，如是輕重諸罪，從今以去乃至道場誓不更犯，恒習出世清淨善法，精持律行守護威儀。如渡海者愛惜浮囊，六度四等常㯹行首，戒定慧品轉得增明，速成如來三十二相八十種好，十力無畏大悲三念，常樂妙智八自在我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔無間等罪所生福善，願生生世世滅五逆罪除闡提惑，如是輕重諸罪，從今以去乃至道場誓不更犯，恒習出世清淨善法，精持律行守護威儀。如渡海者愛惜浮囊，六度四等常㯹行首，戒定慧品轉得增明，速成如來三十二相八十種好，十力無畏大悲三念，常樂妙智八自在我。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一沸屎地獄。云何名曰沸屎地獄？其地獄縱廣六十由旬，周匝鐵城鐵網羅覆其中，東西流屎南北而流，火出其中烟炎俱起亦如雲雨，甚大臭穢臭中之臭勿過於此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一沸屎地獄。云何名曰沸屎地獄？其地獄縱廣六十由旬，周匝鐵城鐵網羅覆其中，東西流屎南北而流，火出其中烟炎俱起亦如雲雨，甚大臭穢臭中之臭勿過於此。

北門之中有六百沙門，來入其中，悲號涕泣口眼火出亦無休息。來入此糞池飲於糞尿，入糞尿口焰火俱出，口眼六根亦復如是，千死千生萬死萬生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北門之中有六百沙門，來入其中，悲號涕泣口眼火出亦無休息。來入此糞池飲於糞尿，入糞尿口焰火俱出，口眼六根亦復如是，千死千生萬死萬生。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門何因緣故墮此地獄？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門何因緣故墮此地獄？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，貪嗜酒肉食噉五辛墮此地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，貪嗜酒肉食噉五辛墮此地獄。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。