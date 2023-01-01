佛說佛名經卷第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十八

「南無無障佛月佛 南無不讚嘆世間勝佛 南無法王決定佛 南無星宿寶雲王佛 南無阿私多寶勝佛 南無法行自在佛 南無地勇名佛 南無無邊勝寶名佛 南無名智奮迅王佛 南無名樹迦那伽王佛 南無名增長慧佛 南無名法華通悳佛 南無名快照光明精進通集佛 南無名照觀佛王佛 南無名不著惡勝佛 南無名智盡天佛 南無名勝妙法佛 南無名大智聲智慧佛 南無名見一切世間不畏佛 南無名見無畏佛 南無名聲去佛 南無如來行無量王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無障佛月佛 南無不讚嘆世間勝佛 南無法王決定佛 南無星宿寶雲王佛 南無阿私多寶勝佛 南無法行自在佛 南無地勇名佛 南無無邊勝寶名佛 南無名智奮迅王佛 南無名樹迦那伽王佛 南無名增長慧佛 南無名法華通悳佛 南無名快照光明精進通集佛 南無名照觀佛王佛 南無名不著惡勝佛 南無名智盡天佛 南無名勝妙法佛 南無名大智聲智慧佛 南無名見一切世間不畏佛 南無名見無畏佛 南無名聲去佛 南無如來行無量王佛

「復次，舍利弗！現在西方諸佛，汝等應當一心敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！現在西方諸佛，汝等應當一心敬禮。

「南無初光明華心照佛 南無妙聲修行吼佛 南無住勝智稱佛 南無普見佛 南無作大悲心華光佛 南無法行然燈佛 南無普勝佛 南無智吼稱王佛 南無梵聲歡喜吼佛 南無千眼佛 南無海香炎佛 南無千月自在藏佛 南無法速樂行佛 南無身賢遠光佛 南無師子廣眼佛 南無十力光明勝佛 南無智來佛 南無無邊精進勝面佛 南無大勝成就法佛 南無不空見佛 南無不可盡色佛 南無觀法智佛 南無無妨王佛 南無無邊德佛 南無智察法佛 南無一切善根菩提道佛 南無無礙精進善思惟奮迅王佛 南無上智勝善住功德佛 南無智香勝佛 南無智勝見尸棄王佛 南無妙功德智佛 南無不憂法華吼王佛 南無法清淨來佛 南無勝上功德佛 南無開法門藏佛 南無照法同王佛 南無力王善住法佛 南無善擇力得佛 南無無邊門見佛 南無善化莊嚴佛 南無不似見佛 南無離瞋功德王佛 南無離塵憶勝佛 南無大力般若奮迅王佛 南無法鏡像佛 南無堅叉利成就佛 南無一切智功德勝佛 南無不樂出功德佛 南無精進過精進自在山佛 南無一切世間自在橋梁勝佛 南無示現無盡德佛 南無清淨戒功德王佛 南無華嚴作莊嚴佛 南無獨王佛 南無得大通願力佛 南無吼聲速精進佛 南無勝身那羅延智佛 南無那羅延佛 南無寶光阿尼羅勝佛 南無寶海炎佛 南無大海彌留勝王佛 南無初不濁天王佛 南無不住生滅勝功德王佛 南無虛空樂說無礙稱佛 南無勝慧佛 南無無比藏稱佛 南無天自在梵增上佛 南無善行見王佛 南無種種行王佛 南無盧舍那勝功德佛 南無自在佛 南無住華佛 南無智善根成就性佛 南無無障礙智成就佛 南無善決法佛 南無法莊嚴觀樂說稱佛 南無二寶然燈佛 南無摩訶思惟藏佛 南無不可思議王佛 南無自在憶佛 南無師子胸藏佛 南無智王莊嚴佛 南無自在根佛 南無離聲眼佛 南無善香佛 南無不染佛 南無波頭摩佛 南無法身佛 南無廣戒王佛 南無心善行稱佛 南無法自在佛 南無如意通觀藏佛 南無然燈貪王佛 南無福德勝田佛 南無世間意成就善法佛 南無善觀佛法勝佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無初光明華心照佛 南無妙聲修行吼佛 南無住勝智稱佛 南無普見佛 南無作大悲心華光佛 南無法行然燈佛 南無普勝佛 南無智吼稱王佛 南無梵聲歡喜吼佛 南無千眼佛 南無海香炎佛 南無千月自在藏佛 南無法速樂行佛 南無身賢遠光佛 南無師子廣眼佛 南無十力光明勝佛 南無智來佛 南無無邊精進勝面佛 南無大勝成就法佛 南無不空見佛 南無不可盡色佛 南無觀法智佛 南無無妨王佛 南無無邊德佛 南無智察法佛 南無一切善根菩提道佛 南無無礙精進善思惟奮迅王佛 南無上智勝善住功德佛 南無智香勝佛 南無智勝見尸棄王佛 南無妙功德智佛 南無不憂法華吼王佛 南無法清淨來佛 南無勝上功德佛 南無開法門藏佛 南無照法同王佛 南無力王善住法佛 南無善擇力得佛 南無無邊門見佛 南無善化莊嚴佛 南無不似見佛 南無離瞋功德王佛 南無離塵憶勝佛 南無大力般若奮迅王佛 南無法鏡像佛 南無堅叉利成就佛 南無一切智功德勝佛 南無不樂出功德佛 南無精進過精進自在山佛 南無一切世間自在橋梁勝佛 南無示現無盡德佛 南無清淨戒功德王佛 南無華嚴作莊嚴佛 南無獨王佛 南無得大通願力佛 南無吼聲速精進佛 南無勝身那羅延智佛 南無那羅延佛 南無寶光阿尼羅勝佛 南無寶海炎佛 南無大海彌留勝王佛 南無初不濁天王佛 南無不住生滅勝功德王佛 南無虛空樂說無礙稱佛 南無勝慧佛 南無無比藏稱佛 南無天自在梵增上佛 南無善行見王佛 南無種種行王佛 南無盧舍那勝功德佛 南無自在佛 南無住華佛 南無智善根成就性佛 南無無障礙智成就佛 南無善決法佛 南無法莊嚴觀樂說稱佛 南無二寶然燈佛 南無摩訶思惟藏佛 南無不可思議王佛 南無自在憶佛 南無師子胸藏佛 南無智王莊嚴佛 南無自在根佛 南無離聲眼佛 南無善香佛 南無不染佛 南無波頭摩佛 南無法身佛 南無廣戒王佛 南無心善行稱佛 南無法自在佛 南無如意通觀藏佛 南無然燈貪王佛 南無福德勝田佛 南無世間意成就善法佛 南無善觀佛法勝佛。

「復次，舍利弗！現在北方諸佛，汝等應當一心歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！現在北方諸佛，汝等應當一心歸命。

「南無初勝藏山佛 南無放光明佛 南無無邊智慧佛 南無龍華佛 南無一切龍奮迅勇猛佛 南無福德莊嚴佛 南無法世間鏡像佛 南無降伏一切魔佛 南無勝婆嗟山佛 南無法來王佛 南無佛化成就佛 南無普莊嚴樹行勝佛 南無寶積成就佛 南無一切成就稱佛 南無三世智勝佛 南無勝威善住佛 南無種種願光佛 南無不退百勝光佛 南無無邊智慧佛 南無龍華德佛 南無分闇羅勝佛 南無奪一切邪見佛 南無得佛眼輪佛 南無得一切佛智佛 南無大悲救護勝佛 南無師子智橋梁佛 南無住實際王佛 南無諸善根福德法成就佛 南無大無垢智佛 南無智稱王佛 南無佛法波頭摩佛 南無興一切相佛 南無隨一切意法雲佛 南無滿足精進寶慧佛 南無大毘留𠻬佛 南無勝光明佛 南無不動法智光佛 南無栴檀雲王佛 南無不染波頭摩聲佛 南無法增上聲王佛 南無無垢劫佛 南無撰擇法無礙花稱佛 南無佛眼無垢精進增上輪佛 南無智自在稱佛 南無無邊疑佛 南無無邊智奮迅無礙心佛 南無廣威德自在王佛 南無欲法道善住佛 南無一切生智佛 南無降伏魔力堅固意佛 南無精進自在寶王佛 南無威德藏佛 南無見利益一切歡喜佛 南無大步佛王佛 南無種種日佛 南無聲分妙寶吼佛 南無無垢法王佛 南無不退精進示現佛 南無莊嚴佛國土王佛 南無智根本華佛 南無不稱涅槃佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無樂法自在佛 南無得法相自在佛 南無無邊寶功德藏佛 南無清淨華山佛 南無大法王拘蘇摩勝佛 南無一切盡不盡藏佛 南無華彌留善佛 南無虛空智山佛 南無智力王佛 南無無礙聲智佛 南無無邊佛聲藏佛 南無智王不盡稱佛 南無心慧奮迅王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無正見佛 南無語見佛 南無滿足法香見佛 南無龍月佛 南無因陀羅山無礙王佛 南無寶自在莎羅王佛 南無見一切眾生佛 南無水住持光明王佛 南無覺一切法佛 南無智寶法勝佛 南無精進自在意法藏佛 南無無礙山佛 南無無垢鬘佛 南無放光明照佛 南無炎自在藏佛 南無聲分妙覺吼佛 南無彌留力自在藏佛 南無精進自在彌留寂自在佛 南無堅固無畏功德佛 南無堅固勇猛寶佛 南無堅固勇猛寂靜王佛 南無降伏闇彌留山王佛 南無勝丈夫芬陀利佛 南無聖聲藏佛 南無普賢芬陀利佛 南無法平等法身佛 南無難勝佛 南無難可意佛 南無不動佛 南無妙聲佛 南無勝聲佛 南無莎羅奮迅佛 南無寶勝佛 南無愛見佛 南無然燈佛 南無須彌劫佛 南無日光佛 南無月光佛 南無法界佛 南無藥樹王佛 南無星宿 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無初勝藏山佛 南無放光明佛 南無無邊智慧佛 南無龍華佛 南無一切龍奮迅勇猛佛 南無福德莊嚴佛 南無法世間鏡像佛 南無降伏一切魔佛 南無勝婆嗟山佛 南無法來王佛 南無佛化成就佛 南無普莊嚴樹行勝佛 南無寶積成就佛 南無一切成就稱佛 南無三世智勝佛 南無勝威善住佛 南無種種願光佛 南無不退百勝光佛 南無無邊智慧佛 南無龍華德佛 南無分闇羅勝佛 南無奪一切邪見佛 南無得佛眼輪佛 南無得一切佛智佛 南無大悲救護勝佛 南無師子智橋梁佛 南無住實際王佛 南無諸善根福德法成就佛 南無大無垢智佛 南無智稱王佛 南無佛法波頭摩佛 南無興一切相佛 南無隨一切意法雲佛 南無滿足精進寶慧佛 南無大毘留𠻬佛 南無勝光明佛 南無不動法智光佛 南無栴檀雲王佛 南無不染波頭摩聲佛 南無法增上聲王佛 南無無垢劫佛 南無撰擇法無礙花稱佛 南無佛眼無垢精進增上輪佛 南無智自在稱佛 南無無邊疑佛 南無無邊智奮迅無礙心佛 南無廣威德自在王佛 南無欲法道善住佛 南無一切生智佛 南無降伏魔力堅固意佛 南無精進自在寶王佛 南無威德藏佛 南無見利益一切歡喜佛 南無大步佛王佛 南無種種日佛 南無聲分妙寶吼佛 南無無垢法王佛 南無不退精進示現佛 南無莊嚴佛國土王佛 南無智根本華佛 南無不稱涅槃佛 南無一切龍摩尼藏佛 南無樂法自在佛 南無得法相自在佛 南無無邊寶功德藏佛 南無清淨華山佛 南無大法王拘蘇摩勝佛 南無一切盡不盡藏佛 南無華彌留善佛 南無虛空智山佛 南無智力王佛 南無無礙聲智佛 南無無邊佛聲藏佛 南無智王不盡稱佛 南無心慧奮迅王佛 南無自性清淨智佛 南無智自在法王佛 南無正見佛 南無語見佛 南無滿足法香見佛 南無龍月佛 南無因陀羅山無礙王佛 南無寶自在莎羅王佛 南無見一切眾生佛 南無水住持光明王佛 南無覺一切法佛 南無智寶法勝佛 南無精進自在意法藏佛 南無無礙山佛 南無無垢鬘佛 南無放光明照佛 南無炎自在藏佛 南無聲分妙覺吼佛 南無彌留力自在藏佛 南無精進自在彌留寂自在佛 南無堅固無畏功德佛 南無堅固勇猛寶佛 南無堅固勇猛寂靜王佛 南無降伏闇彌留山王佛 南無勝丈夫芬陀利佛 南無聖聲藏佛 南無普賢芬陀利佛 南無法平等法身佛 南無難勝佛 南無難可意佛 南無不動佛 南無妙聲佛 南無勝聲佛 南無莎羅奮迅佛 南無寶勝佛 南無愛見佛 南無然燈佛 南無須彌劫佛 南無日光佛 南無月光佛 南無法界佛 南無藥樹王佛 南無星宿

佛 南無覺上佛 南無授記佛 南無愛作佛 南無無畏作佛 南無華寶栴檀佛 南無龍功德佛 南無盧舍那佛 南無無垢佛 南無無煩惱佛 南無善來佛 南無金色色佛 南無無根本佛 南無須彌登佛 南無可樂見光佛 南無能作光佛 南無一切無濁佛 南無無染佛 南無善淨佛 南無解脫佛 南無華樹佛 南無法性佛 南無善護聲佛 南無得意佛 南無斷愛佛 南無內外佛 南無成就幢佛 南無梵聲佛 南無妙聲佛 南無勝聲佛 南無金剛佛 南無大通佛 南無無畏佛 南無離一切煩惱佛 南無離怖畏佛 南無離怯弱佛 南無不可動佛 南無樂解脫佛 南無成就佛 南無兩足尊佛 南無一切種智佛 南無相莊嚴佛 南無不可量言佛 南無不畏言佛 南無常相應言佛 南無梵眾相應佛 南無三十天眾相應佛 南無字金色佛 南無捨結佛 南無莎羅華佛 南無金華佛 南無抅牟頭相佛 南無頂勝佛 南無一切通智佛 南無得一切法到彼岸佛 南無不可相佛 南無善住佛 南無莊嚴相佛 南無清淨眾生佛 南無常智佛 南無妙寂佛 南無捨浮羅奮迅佛 南無畢竟大悲佛 南無成就堅佛 南無常微笑佛 南無離濁佛 南無百相功德佛 南無隨順佛 南無勝藏佛 南無般若幢佛 南無寶般若畢竟佛 南無滿足意佛 南無觀世自在王佛 南無大炎聚佛 南無勝功德威德佛 南無梵勝天佛 南無內寶佛 南無三菩提幢佛 南無勝燈佛 南無善擇願越勝莎羅王佛 南無無垢光明佛 南無照闇佛 南無無畏觀佛 南無樂說莊嚴佛 南無無垢月雞兜稱佛 南無華莊嚴光明作佛 南無火奮迅佛 南無寶上佛 南無無畏智觀佛 南無師子奮迅齊佛 南無遠離一切驚怖毛竪等稱光佛 南無伽那伽王光明威德佛 南無觀世音佛 南無尼彌佛 南無寶火佛 南無寶山佛 南無自在佛 南無寶精進日月光明莊嚴威德黠聲王佛 南無初發心念觀一切疑則斷煩惱佛 南無斷闇三昧勝王佛 南無寶炎佛 南無火聚佛 南無栴檀香佛 南無虛空平等佛 南無禮拜增上佛 南無不動作佛 南無歡喜佛 南無離畏佛 南無善清淨勝佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南無勝一切佛 南無聞聲勝佛 南無善臂佛 南無寶高佛 南無善解佛 南無月高佛 南無善見佛 南無照賢首勝佛 南無得聖佛 南無成就一切事佛 南無山峯佛 南無普寶蓋莊嚴佛 南無廣光明王佛 南無寶蓋喜佛 南無清淨一切願威德勝王佛 南無照賢勝佛 南無樂日佛 南無普賢佛 南無功德王光明佛 南無普光明佛 南無普香佛 南無善清淨佛 南無法藏佛 南無最上首佛 南無菩提華佛 南無月明 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無覺上佛 南無授記佛 南無愛作佛 南無無畏作佛 南無華寶栴檀佛 南無龍功德佛 南無盧舍那佛 南無無垢佛 南無無煩惱佛 南無善來佛 南無金色色佛 南無無根本佛 南無須彌登佛 南無可樂見光佛 南無能作光佛 南無一切無濁佛 南無無染佛 南無善淨佛 南無解脫佛 南無華樹佛 南無法性佛 南無善護聲佛 南無得意佛 南無斷愛佛 南無內外佛 南無成就幢佛 南無梵聲佛 南無妙聲佛 南無勝聲佛 南無金剛佛 南無大通佛 南無無畏佛 南無離一切煩惱佛 南無離怖畏佛 南無離怯弱佛 南無不可動佛 南無樂解脫佛 南無成就佛 南無兩足尊佛 南無一切種智佛 南無相莊嚴佛 南無不可量言佛 南無不畏言佛 南無常相應言佛 南無梵眾相應佛 南無三十天眾相應佛 南無字金色佛 南無捨結佛 南無莎羅華佛 南無金華佛 南無抅牟頭相佛 南無頂勝佛 南無一切通智佛 南無得一切法到彼岸佛 南無不可相佛 南無善住佛 南無莊嚴相佛 南無清淨眾生佛 南無常智佛 南無妙寂佛 南無捨浮羅奮迅佛 南無畢竟大悲佛 南無成就堅佛 南無常微笑佛 南無離濁佛 南無百相功德佛 南無隨順佛 南無勝藏佛 南無般若幢佛 南無寶般若畢竟佛 南無滿足意佛 南無觀世自在王佛 南無大炎聚佛 南無勝功德威德佛 南無梵勝天佛 南無內寶佛 南無三菩提幢佛 南無勝燈佛 南無善擇願越勝莎羅王佛 南無無垢光明佛 南無照闇佛 南無無畏觀佛 南無樂說莊嚴佛 南無無垢月雞兜稱佛 南無華莊嚴光明作佛 南無火奮迅佛 南無寶上佛 南無無畏智觀佛 南無師子奮迅齊佛 南無遠離一切驚怖毛竪等稱光佛 南無伽那伽王光明威德佛 南無觀世音佛 南無尼彌佛 南無寶火佛 南無寶山佛 南無自在佛 南無寶精進日月光明莊嚴威德黠聲王佛 南無初發心念觀一切疑則斷煩惱佛 南無斷闇三昧勝王佛 南無寶炎佛 南無火聚佛 南無栴檀香佛 南無虛空平等佛 南無禮拜增上佛 南無不動作佛 南無歡喜佛 南無離畏佛 南無善清淨勝佛 南無光明王佛 南無不可降伏幢佛 南無勝一切佛 南無聞聲勝佛 南無善臂佛 南無寶高佛 南無善解佛 南無月高佛 南無善見佛 南無照賢首勝佛 南無得聖佛 南無成就一切事佛 南無山峯佛 南無普寶蓋莊嚴佛 南無廣光明王佛 南無寶蓋喜佛 南無清淨一切願威德勝王佛 南無照賢勝佛 南無樂日佛 南無普賢佛 南無功德王光明佛 南無普光明佛 南無普香佛 南無善清淨佛 南無法藏佛 南無最上首佛 南無菩提華佛 南無月明

佛 南無日光佛 南無華色王佛 南無水月光佛 南無除疑冥佛 南無度蓋行佛 南無淨信佛 南無善宿佛 南無威神佛 南無法慧佛 南無鸞音佛 南無師子音佛 南無龍音佛 南無處世佛 南無自在佛 南無無量壽佛 南無無量光佛 南無無邊光佛 南無無礙光佛 南無無對光佛 南無炎王光佛 南無清淨光佛 南無歡喜光佛 南無智慧光佛 南無不斷光佛 南無難思光佛 南無無稱光佛 南無超日月光佛 南無相好紫金佛 南無遠照佛 南無寶藏佛 南無無量音佛 南無普勝佛 南無智吼稱王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無日光佛 南無華色王佛 南無水月光佛 南無除疑冥佛 南無度蓋行佛 南無淨信佛 南無善宿佛 南無威神佛 南無法慧佛 南無鸞音佛 南無師子音佛 南無龍音佛 南無處世佛 南無自在佛 南無無量壽佛 南無無量光佛 南無無邊光佛 南無無礙光佛 南無無對光佛 南無炎王光佛 南無清淨光佛 南無歡喜光佛 南無智慧光佛 南無不斷光佛 南無難思光佛 南無無稱光佛 南無超日月光佛 南無相好紫金佛 南無遠照佛 南無寶藏佛 南無無量音佛 南無普勝佛 南無智吼稱王佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無功德相嚴菩薩 南無山相擊音菩薩 南無金瓔珞明菩薩 南無一切行淨菩薩 南無三昧遊戲菩薩 南無心無礙菩薩 南無明莊嚴菩薩 南無定無礙菩薩 南無電得菩薩 南無大智菩薩 南無更明菩薩 南無蒙光菩薩 南無華光菩薩 南無文光菩薩 南無龍光菩薩 南無同光菩薩 南無明星菩薩 南無千陽菩薩 南無日中菩薩 南無建立菩薩 南無樹王菩薩 南無龍天菩薩 南無地動菩薩 南無得辨手音聲菩薩 南無普廣菩薩 南無入精進菩薩 南無盡精進菩薩 南無不捨樂菩薩 南無上精進菩薩 南無習精進菩薩 南無一乘度菩薩 南無行精進菩薩 南無悲精進菩薩 南無淨命精進菩薩 南無至誠精進菩薩 南無堅勇精進菩薩 南無天德藏菩薩 南無擊金慧菩薩 南無師子幡菩薩 南無師子住菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無功德相嚴菩薩 南無山相擊音菩薩 南無金瓔珞明菩薩 南無一切行淨菩薩 南無三昧遊戲菩薩 南無心無礙菩薩 南無明莊嚴菩薩 南無定無礙菩薩 南無電得菩薩 南無大智菩薩 南無更明菩薩 南無蒙光菩薩 南無華光菩薩 南無文光菩薩 南無龍光菩薩 南無同光菩薩 南無明星菩薩 南無千陽菩薩 南無日中菩薩 南無建立菩薩 南無樹王菩薩 南無龍天菩薩 南無地動菩薩 南無得辨手音聲菩薩 南無普廣菩薩 南無入精進菩薩 南無盡精進菩薩 南無不捨樂菩薩 南無上精進菩薩 南無習精進菩薩 南無一乘度菩薩 南無行精進菩薩 南無悲精進菩薩 南無淨命精進菩薩 南無至誠精進菩薩 南無堅勇精進菩薩 南無天德藏菩薩 南無擊金慧菩薩 南無師子幡菩薩 南無師子住菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「眾等相與即今身心寂靜無諂無障，正是生善滅惡之時，復應各起四種觀行以為滅罪作前方便。何等為四？一者、觀於因緣；二者、觀於果報；三者、觀我自身；四者、觀如來身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾等相與即今身心寂靜無諂無障，正是生善滅惡之時，復應各起四種觀行以為滅罪作前方便。何等為四？一者、觀於因緣；二者、觀於果報；三者、觀我自身；四者、觀如來身。

「第一觀因緣者，知我此罪籍以無明不善思惟，無正觀力不識其過，遠離善友諸佛菩薩。隨逐魔道行邪嶮俓，如魚吞鉤不知其患，如蠶作繭自縈自縛，如蛾赴火自燒自爛，以是因緣不能自出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一觀因緣者，知我此罪籍以無明不善思惟，無正觀力不識其過，遠離善友諸佛菩薩。隨逐魔道行邪嶮俓，如魚吞鉤不知其患，如蠶作繭自縈自縛，如蛾赴火自燒自爛，以是因緣不能自出。

「第二觀於果報者，所有諸惡不善之業，三世流轉苦果無窮，沈溺無邊巨夜大海為諸煩惱羅剎所食，未來生死冥然無涯。設使報得轉輪聖王，王四天下飛行自在七寶具足，命終之後不免死墮惡趣。四空果報三界尊極，福盡還作牛頭中蟲，況復其餘無福德者，而復懈怠不勤懺悔，此亦譬如抱石沈淵求出良難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二觀於果報者，所有諸惡不善之業，三世流轉苦果無窮，沈溺無邊巨夜大海為諸煩惱羅剎所食，未來生死冥然無涯。設使報得轉輪聖王，王四天下飛行自在七寶具足，命終之後不免死墮惡趣。四空果報三界尊極，福盡還作牛頭中蟲，況復其餘無福德者，而復懈怠不勤懺悔，此亦譬如抱石沈淵求出良難。

「第三觀我自身，雖有正因靈覺之性，而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽，無了因力不能得顯。我今應當發起勝心，破裂無明顛倒重障，斷滅生死虛偽苦因，顯發如來大明覺慧，建立無上涅槃妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三觀我自身，雖有正因靈覺之性，而為煩惱黑暗叢林之所覆蔽，無了因力不能得顯。我今應當發起勝心，破裂無明顛倒重障，斷滅生死虛偽苦因，顯發如來大明覺慧，建立無上涅槃妙果。

「第四觀如來身，無為寂照離四句絕百非，眾德具足湛然常住，雖復方便入於滅度，慈悲救接未曾暫捨。生如是心可謂滅罪之良津除障之要行。是故，弟子！今日至心稽首歸命於佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四觀如來身，無為寂照離四句絕百非，眾德具足湛然常住，雖復方便入於滅度，慈悲救接未曾暫捨。生如是心可謂滅罪之良津除障之要行。是故，弟子！今日至心稽首歸命於佛。

「南無東方勝音佛 南無南方喻如須彌佛 南無西方大光華通佛 南無北方菩提光明佛 南無東南方蓮花敷力佛 南無西南方衣服知足佛 南無西北方出家樂行佛 南無東北方寶蓋超光佛 南無下方名稱遠聞佛 南無上方無言勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方勝音佛 南無南方喻如須彌佛 南無西方大光華通佛 南無北方菩提光明佛 南無東南方蓮花敷力佛 南無西南方衣服知足佛 南無西北方出家樂行佛 南無東北方寶蓋超光佛 南無下方名稱遠聞佛 南無上方無言勝佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！從無始已來至于今日，長養煩惱日深日厚日滋日茂，覆蓋慧眼令無所見，斷除眾善不得相續起障，不得見佛不聞正法不值聖僧煩惱起障，不見過去未來一切世中善惡業行之煩惱障，受人天尊貴果報之煩惱障，生色無色界禪定福樂之煩惱障，不得自在神通，飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，長養煩惱日深日厚日滋日茂，覆蓋慧眼令無所見，斷除眾善不得相續起障，不得見佛不聞正法不值聖僧煩惱起障，不見過去未來一切世中善惡業行之煩惱障，受人天尊貴果報之煩惱障，生色無色界禪定福樂之煩惱障，不得自在神通，飛騰隱顯遍至十方諸佛淨土聽法之煩惱障。

「學安那般那數息不淨觀諸煩惱障，學慈悲喜捨因緣煩惱障，學七方便三觀義煩惱障，學四念處煖頂忍煩惱障，學聞思修第一法煩惱障，學空平等中道解煩惱障，學八正道示相之煩惱障，學七覺支不示相煩惱障，學於道品因緣觀煩惱障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「學安那般那數息不淨觀諸煩惱障，學慈悲喜捨因緣煩惱障，學七方便三觀義煩惱障，學四念處煖頂忍煩惱障，學聞思修第一法煩惱障，學空平等中道解煩惱障，學八正道示相之煩惱障，學七覺支不示相煩惱障，學於道品因緣觀煩惱障。

「學八解脫九空之煩惱障，學於十智三昧煩惱障，學三明六通四無礙煩惱障，學六度四等煩惱障，學四攝法廣化之煩惱障，學大乘心四弘誓願煩惱障，學十明十行之煩惱障，學十迴向十願之煩惱障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「學八解脫九空之煩惱障，學於十智三昧煩惱障，學三明六通四無礙煩惱障，學六度四等煩惱障，學四攝法廣化之煩惱障，學大乘心四弘誓願煩惱障，學十明十行之煩惱障，學十迴向十願之煩惱障。

「初地二地三地四地明解之煩惱障，五地六地七地諸知見煩惱障，學八地九地十地雙照之煩惱障，如是乃至障學佛果，百萬阿僧祇諸行上煩惱障，如是行障無量無邊。弟子！今日至到稽懇向十方佛尊法聖眾，慚愧懺悔願皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「初地二地三地四地明解之煩惱障，五地六地七地諸知見煩惱障，學八地九地十地雙照之煩惱障，如是乃至障學佛果，百萬阿僧祇諸行上煩惱障，如是行障無量無邊。弟子！今日至到稽懇向十方佛尊法聖眾，慚愧懺悔願皆消滅。

「願籍此懺悔，障於諸行一切煩惱障永盡無餘。願弟子，在在處處自在受生，不為結業之所迴轉，以如意通於一念頃遍至十方，淨諸佛土攝化眾生，於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙，心能普周一切諸法，樂說無窮而不染著，得心自在得法自在，智慧自在方便自在，令此煩惱及無知結習畢竟永斷不復相續，無漏聖道朗然如日。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願籍此懺悔，障於諸行一切煩惱障永盡無餘。願弟子，在在處處自在受生，不為結業之所迴轉，以如意通於一念頃遍至十方，淨諸佛土攝化眾生，於諸禪定甚深境界及諸知見通達無礙，心能普周一切諸法，樂說無窮而不染著，得心自在得法自在，智慧自在方便自在，令此煩惱及無知結習畢竟永斷不復相續，無漏聖道朗然如日。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一雨火地獄。云何名曰雨火地獄？其地獄縱廣八千由旬，鐵壁周圓炎火俱熾，下有鐵刃其刃正仰，其城四角起風吹城，其城火熾。四角銅狗，狗牙上出，口眼火出，其疾如風，銅狗口中出於雲氣靉靆拂欝，其鼻出水亦如天雨，其滴之中火焰俱起，空中來下火如車輪，著罪人身舉身火然，一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一雨火地獄。云何名曰雨火地獄？其地獄縱廣八千由旬，鐵壁周圓炎火俱熾，下有鐵刃其刃正仰，其城四角起風吹城，其城火熾。四角銅狗，狗牙上出，口眼火出，其疾如風，銅狗口中出於雲氣靉靆拂欝，其鼻出水亦如天雨，其滴之中火焰俱起，空中來下火如車輪，著罪人身舉身火然，一日一夜受罪無量，千死千生萬死萬生。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何業行，受如是苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何業行，受如是苦？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不護惜威儀，雖作袈裟而不肯著，空身露體入於村邑，猶如枯樹無有光澤。若在佛地、僧地亦復如是，諸天唱曰：『狂賊比丘入人村邑。』以是因緣，墮此地獄。從地獄出，經千萬劫常作畜生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不護惜威儀，雖作袈裟而不肯著，空身露體入於村邑，猶如枯樹無有光澤。若在佛地、僧地亦復如是，諸天唱曰：『狂賊比丘入人村邑。』以是因緣，墮此地獄。從地獄出，經千萬劫常作畜生。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。