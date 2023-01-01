佛說佛名經卷第十七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十七

爾時，優波摩那比丘從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，白佛言：「世尊！幾佛過去？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優波摩那比丘從座而起，偏袒右肩右膝著地，合掌恭敬，白佛言：「世尊！幾佛過去？」

佛告優波摩那比丘：「比丘！譬如恒河沙世界，下至水際上盡有頂滿中微塵。比丘！有人於中取爾所微塵，過恒河沙世界下一微塵。如是過恒河沙世界復下一塵，如是盡爾所微塵。比丘！於意云何？若著微塵若不著微塵，是諸微塵數可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波摩那比丘：「比丘！譬如恒河沙世界，下至水際上盡有頂滿中微塵。比丘！有人於中取爾所微塵，過恒河沙世界下一微塵。如是過恒河沙世界復下一塵，如是盡爾所微塵。比丘！於意云何？若著微塵若不著微塵，是諸微塵數可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「比丘！彼諸微塵可知其數，而彼過去同名釋迦牟尼佛，已入涅槃者不可數知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「比丘！彼諸微塵可知其數，而彼過去同名釋迦牟尼佛，已入涅槃者不可數知。

「比丘！我知彼過去諸佛如現前見。彼諸佛母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅。彼諸佛第一聲聞弟子，同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀。何況種種異名母？異名父？異名城？異名弟子？異名侍者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！我知彼過去諸佛如現前見。彼諸佛母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅。彼諸佛第一聲聞弟子，同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀。何況種種異名母？異名父？異名城？異名弟子？異名侍者？

「比丘！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵。何等世界不著微塵？彼諸世界若著微塵不著微塵，下至水際上至有頂。比丘！復有第二人取一微塵，過彼若干微塵數世界，爾數佛國土阿僧祇億百千萬那由他世界為一步。比丘！彼人復過是若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫，行乃下一塵，如是盡諸微塵。比丘！如是若干世界滿中微塵，復更著十方世界。比丘！復過是世界著微塵，彼諸世界下至水際，上至有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵。何等世界不著微塵？彼諸世界若著微塵不著微塵，下至水際上至有頂。比丘！復有第二人取一微塵，過彼若干微塵數世界，爾數佛國土阿僧祇億百千萬那由他世界為一步。比丘！彼人復過是若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫，行乃下一塵，如是盡諸微塵。比丘！如是若干世界滿中微塵，復更著十方世界。比丘！復過是世界著微塵，彼諸世界下至水際，上至有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「彼諸微塵可知其數，彼同名母、同名父、同名城、同名弟子、同名侍者、同名釋迦牟尼佛不可知數。如釋迦牟尼，不勝幢佛亦如是；盧舍那佛亦如是；無垢勝眼佛亦如是；無垢光明眼佛亦如是；光明清淨王佛亦如是；善無垢清淨佛亦如是；成就無邊功德勝王佛亦如是；寶光明佛亦如是；寂修佛亦如是；聲德佛亦如是；波頭摩勝佛亦如是；日月佛亦如是；普寶蓋佛亦如是。比丘！汝當歸命如是等阿僧祇同名佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「彼諸微塵可知其數，彼同名母、同名父、同名城、同名弟子、同名侍者、同名釋迦牟尼佛不可知數。如釋迦牟尼，不勝幢佛亦如是；盧舍那佛亦如是；無垢勝眼佛亦如是；無垢光明眼佛亦如是；光明清淨王佛亦如是；善無垢清淨佛亦如是；成就無邊功德勝王佛亦如是；寶光明佛亦如是；寂修佛亦如是；聲德佛亦如是；波頭摩勝佛亦如是；日月佛亦如是；普寶蓋佛亦如是。比丘！汝當歸命如是等阿僧祇同名佛。

「南無普光明奮迅王佛 南無普照佛 南無藥王佛 南無彌留燈王佛 南無寶莊嚴佛 南無智成就佛 南無寶蓋佛 南無放炎佛 南無物成就佛 南無稱智佛 南無三昧勝佛 南無寶觀佛 南無寶雞都佛 南無尸羅施佛 南無莎羅王佛 南無寶意山雞兜王佛 南無大莊嚴佛 南無山自在王佛 南無旃陀佛 南無見義佛 南無自在幢佛 南無大彌留佛 南無無光勝佛 南無大莊嚴王佛 南無大智幢佛 南無日藏佛 南無無畏上勝山王佛 南無梵自在佛 南無餘依止黠聲王佛 南無智雞兜佛 南無智炬住持佛 南無過一切世間佛 南無法照佛 南無無垢光佛 南無普光佛 南無一切勝佛 南無寂靜妙聲佛 南無普明佛 南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無地住持佛 南無功德王光佛 南無住持智庭燎佛 南無樂說勝王佛 南無金色波頭摩成王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無親光佛 南無龍天佛 南無天力佛 南無師子佛 南無離諍光佛 南無世天佛 南無勝積佛 南無人王佛 南無華王佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無因陀羅雞兜佛 南無清淨無垢光菩提寶華不斷絕光明王佛 南無薝蔔上佛 南無意福德自在佛 南無觀聲王佛 南無無垢威德佛 南無功德寶集吼佛 南無成就德佛 南無成就勝佛 南無斯何佛 南無威德佛 南無高須彌山佛 南無阿輸迦世界賢妙勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普光明奮迅王佛 南無普照佛 南無藥王佛 南無彌留燈王佛 南無寶莊嚴佛 南無智成就佛 南無寶蓋佛 南無放炎佛 南無物成就佛 南無稱智佛 南無三昧勝佛 南無寶觀佛 南無寶雞都佛 南無尸羅施佛 南無莎羅王佛 南無寶意山雞兜王佛 南無大莊嚴佛 南無山自在王佛 南無旃陀佛 南無見義佛 南無自在幢佛 南無大彌留佛 南無無光勝佛 南無大莊嚴王佛 南無大智幢佛 南無日藏佛 南無無畏上勝山王佛 南無梵自在佛 南無餘依止黠聲王佛 南無智雞兜佛 南無智炬住持佛 南無過一切世間佛 南無法照佛 南無無垢光佛 南無普光佛 南無一切勝佛 南無寂靜妙聲佛 南無普明佛 南無勝山王師子奮迅境界聲佛 南無地住持佛 南無功德王光佛 南無住持智庭燎佛 南無樂說勝王佛 南無金色波頭摩成王佛 南無難勝佛 南無寶作佛 南無無量聲佛 南無親光佛 南無龍天佛 南無天力佛 南無師子佛 南無離諍光佛 南無世天佛 南無勝積佛 南無人王佛 南無華王佛 南無華勝佛 南無發精進佛 南無因陀羅雞兜佛 南無清淨無垢光菩提寶華不斷絕光明王佛 南無薝蔔上佛 南無意福德自在佛 南無觀聲王佛 南無無垢威德佛 南無功德寶集吼佛 南無成就德佛 南無成就勝佛 南無斯何佛 南無威德佛 南無高須彌山佛 南無阿輸迦世界賢妙勝佛

「若有善男子、善女人，受持讀誦是諸佛名，必得不退菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，受持讀誦是諸佛名，必得不退菩提心。

「南無難陀世界栴檀勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無難陀世界栴檀勝佛

「若有善男子、善女人，受持讀誦是諸佛名，畢竟得清淨心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，受持讀誦是諸佛名，畢竟得清淨心。

「南無跋陀世界寂染佛 南無意智雞兜世界破魔力佛 南無滿月世界無憂佛 南無雞兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花勝佛 南無差摩世界三昧奮迅佛 南無廣世界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功德身佛 南無過去無量無邊海勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無跋陀世界寂染佛 南無意智雞兜世界破魔力佛 南無滿月世界無憂佛 南無雞兜意勝世界寶杖佛 南無語吼聲勝世界花勝佛 南無差摩世界三昧奮迅佛 南無廣世界樹提勝佛 南無月勝世界金剛功德身佛 南無過去無量無邊海勝佛

「若有善男子稱彼佛名，得畢竟不退菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子稱彼佛名，得畢竟不退菩提心。

「南無彌留勝王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無彌留勝王佛

「彼佛初成佛第一會，八十億百千萬那由他聲聞眾；第二會七十億百千萬那由他；第三會六十億百千萬那由他；第四會二十五億百千萬那由他。如是菩薩無量無邊百千萬億那由他。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初成佛第一會，八十億百千萬那由他聲聞眾；第二會七十億百千萬那由他；第三會六十億百千萬那由他；第四會二十五億百千萬那由他。如是菩薩無量無邊百千萬億那由他。

「南無師子妙聲王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無師子妙聲王佛

「彼佛初會有九十九億聲聞；第二會九十億；第三會九十三億；第四會九十九億。如是菩薩摩訶薩眾無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會有九十九億聲聞；第二會九十億；第三會九十三億；第四會九十九億。如是菩薩摩訶薩眾無量無邊。

「南無華勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無華勝佛

「彼佛初會八十億聲聞，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會八十億聲聞，菩薩僧亦如是。

「南無妙行佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無妙行佛

「彼佛初會八十億聲聞，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會八十億聲聞，菩薩僧亦如是。

「南無無量大莊嚴佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無量大莊嚴佛

「彼佛初會八十億聲聞；第二會七十億，乃至第十會亦如是；菩薩僧亦如是，無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會八十億聲聞；第二會七十億，乃至第十會亦如是；菩薩僧亦如是，無量無邊。

「南無放炎佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無放炎佛

「彼佛初會有九十億聲聞，如是第二乃至第十亦如是，菩薩摩訶薩僧無量無邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會有九十億聲聞，如是第二乃至第十亦如是，菩薩摩訶薩僧無量無邊。

「南無一切光明佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無一切光明佛

「彼佛初會有那由他億聲聞，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會有那由他億聲聞，菩薩僧亦如是。

「南無無量光明佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無量光明佛

「彼佛初會聲聞有九十六億；第二會九十四億；第三會九十三億，菩薩僧亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會聲聞有九十六億；第二會九十四億；第三會九十三億，菩薩僧亦如是。

「南無聲德佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無聲德佛

「彼佛初會聲聞有八十億；第二會七十億；第三會六十億，菩薩僧亦如是，應當歸命如是等諸佛菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼佛初會聲聞有八十億；第二會七十億；第三會六十億，菩薩僧亦如是，應當歸命如是等諸佛菩薩。

「復次，比丘！應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩佛，謂文殊師利，現在普見如來佛國土中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！應當敬禮南方清淨無垢世界菩薩佛，謂文殊師利，現在普見如來佛國土中。

「復次，比丘！應當敬禮四大士菩薩：第一名光明幢，現在東方無畏如來佛國土中；第二名智勝，現在南方智聚如來佛國土中；第三名寂根，現在西方智山如來佛國土中；第四名願意成就，現在北方那羅延如來佛國土中。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！應當敬禮四大士菩薩：第一名光明幢，現在東方無畏如來佛國土中；第二名智勝，現在南方智聚如來佛國土中；第三名寂根，現在西方智山如來佛國土中；第四名願意成就，現在北方那羅延如來佛國土中。」

復次，摩訶男比丘重問如來、世尊：「過去幾佛入涅槃？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，摩訶男比丘重問如來、世尊：「過去幾佛入涅槃？」

佛告摩訶男：「汝今諦聽！當為汝說。比丘！東方恒河沙世界，南方恒河沙世界，西方恒河沙世界，北方恒河沙世界，上下四維恒河沙世界。彼一切世界，下至水際上盡有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼如是微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告摩訶男：「汝今諦聽！當為汝說。比丘！東方恒河沙世界，南方恒河沙世界，西方恒河沙世界，北方恒河沙世界，上下四維恒河沙世界。彼一切世界，下至水際上盡有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼如是微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「如是同名釋迦牟尼佛，過去入涅槃者不可數知。比丘！我知彼過去諸佛如現在前。彼諸佛母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀。何況種種異名，母異名、父異名、城異名、弟子異名、侍者異名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「如是同名釋迦牟尼佛，過去入涅槃者不可數知。比丘！我知彼過去諸佛如現在前。彼諸佛母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀。何況種種異名，母異名、父異名、城異名、弟子異名、侍者異名。

「比丘！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵？何等世界不著微塵？彼諸世界若著微塵及不著者，下至水際上至有頂。比丘！復有第二人取彼微塵，彼若干微塵數世界爾所佛國土，阿僧祇數百千萬億那由他世界，過爾所世界為一步。比丘！彼人復過若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵，如是盡諸微塵。比丘！如是若干世界若著微塵及不著者，滿中微塵，復更著十方世界。比丘！復過是世界若著微塵及不著者，彼諸世界下至水際，上至有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！彼若干世界，彼人於何等世界著微塵？何等世界不著微塵？彼諸世界若著微塵及不著者，下至水際上至有頂。比丘！復有第二人取彼微塵，彼若干微塵數世界爾所佛國土，阿僧祇數百千萬億那由他世界，過爾所世界為一步。比丘！彼人復過若干微塵數世界為一步，彼人如是過百千萬億那由他阿僧祇劫行乃下一塵，如是盡諸微塵。比丘！如是若干世界若著微塵及不著者，滿中微塵，復更著十方世界。比丘！復過是世界若著微塵及不著者，彼諸世界下至水際，上至有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「彼諸微塵可知其數，彼同名釋迦牟尼佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一聲聞弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀，不可知數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「彼諸微塵可知其數，彼同名釋迦牟尼佛，母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一聲聞弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀，不可知數。

「復次，比丘！復有第三人，取彼爾所世界微塵，過彼爾所微塵數世界為一步，過彼若干百千萬億那由他阿僧祇劫，行乃下一塵，如是盡諸微塵。復有第四人，取彼若干微塵數世界，若著微塵若不著微塵，下至水際上至有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，比丘！復有第三人，取彼爾所世界微塵，過彼爾所微塵數世界為一步，過彼若干百千萬億那由他阿僧祇劫，行乃下一塵，如是盡諸微塵。復有第四人，取彼若干微塵數世界，若著微塵若不著微塵，下至水際上至有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「彼若干微塵可知其數，然彼同名釋迦牟尼佛母、同名父、同名世界、同名弟子、同名侍者、同名佛不可知數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「彼若干微塵可知其數，然彼同名釋迦牟尼佛母、同名父、同名世界、同名弟子、同名侍者、同名佛不可知數。

「比丘！如是第五人、第六、第七、第八、第九、第十人。復次，比丘！復有第十一人，是人彼若干微塵中取一微塵，破為十方若干世界微塵數分，如一微塵破為若干分，如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！如是第五人、第六、第七、第八、第九、第十人。復次，比丘！復有第十一人，是人彼若干微塵中取一微塵，破為十方若干世界微塵數分，如一微塵破為若干分，如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「復有人，彼若干微塵佛國土為過一步，如是速疾神通行東方世界無量無邊劫行，如是東方世界下一微塵，東方盡如是微塵若著微塵及不着者，下至水際，上至有頂滿中微塵。如是南方乃至十方，下至水際上至有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「復有人，彼若干微塵佛國土為過一步，如是速疾神通行東方世界無量無邊劫行，如是東方世界下一微塵，東方盡如是微塵若著微塵及不着者，下至水際，上至有頂滿中微塵。如是南方乃至十方，下至水際上至有頂滿中微塵。比丘！於意云何？彼諸微塵可知數不？」

比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘言：「不也。世尊！」

佛告比丘：「若干微塵分可知其數，然現今在世同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知。母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一聲聞弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀，何況種種異名？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘：「若干微塵分可知其數，然現今在世同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知。母同名摩訶摩耶，父同名輸頭檀王，城同名迦毘羅，第一聲聞弟子同名舍利弗、目揵連，侍者弟子同名阿難陀，何況種種異名？

「比丘！我若干微塵數劫住世，說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡。如是同名然燈佛、同名提婆延佛、同名燈光明佛、同名一切勝佛、同名稱王佛、同名波頭摩勝佛、同名毘婆尸佛、同名尸棄佛、同名毘舍浮佛、同名拘留孫佛、同名拘那含牟尼佛、同名迦葉佛，如是等異名母，乃至異名侍者入涅槃，我知彼佛如現在前，應當敬禮如是等諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！我若干微塵數劫住世，說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡。如是同名然燈佛、同名提婆延佛、同名燈光明佛、同名一切勝佛、同名稱王佛、同名波頭摩勝佛、同名毘婆尸佛、同名尸棄佛、同名毘舍浮佛、同名拘留孫佛、同名拘那含牟尼佛、同名迦葉佛，如是等異名母，乃至異名侍者入涅槃，我知彼佛如現在前，應當敬禮如是等諸佛。」

優波摩那比丘白佛言：「世尊！未來有幾許佛？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優波摩那比丘白佛言：「世尊！未來有幾許佛？」

佛告優波摩那比丘：「汝今諦聽！當為汝說。比丘！未來星宿劫中有三百佛出世，同名大雞兜，復有十千同名莊嚴王佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告優波摩那比丘：「汝今諦聽！當為汝說。比丘！未來星宿劫中有三百佛出世，同名大雞兜，復有十千同名莊嚴王佛。

「華作劫中有一億百千萬佛出世，同名菩提覺華；復有劫中八千頻婆羅佛出世，同名離愛佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「華作劫中有一億百千萬佛出世，同名菩提覺華；復有劫中八千頻婆羅佛出世，同名離愛佛。

「多盧波摩劫中有六千佛出世，同名散華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「多盧波摩劫中有六千佛出世，同名散華。

「勝聲劫中莎羅自在高幢世界，有十千佛出世，同名清淨優波羅香山。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「勝聲劫中莎羅自在高幢世界，有十千佛出世，同名清淨優波羅香山。

「普華劫中有千八百佛出世，同名離妄；復有劫中千三百佛出世，同名梵聲；復有劫中三十億佛出世，同名釋迦牟尼；復有劫中八千同名然燈佛出世；復有劫中六十千同名歡喜佛出世；復有劫中三億佛出世，同名弗沙；復有劫中八十千佛出世，同名莎羅自在王；復有劫中三百佛出世，同名波頭摩勝；復有劫中五百佛出世，同名波多婆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「普華劫中有千八百佛出世，同名離妄；復有劫中千三百佛出世，同名梵聲；復有劫中三十億佛出世，同名釋迦牟尼；復有劫中八千同名然燈佛出世；復有劫中六十千同名歡喜佛出世；復有劫中三億佛出世，同名弗沙；復有劫中八十千佛出世，同名莎羅自在王；復有劫中三百佛出世，同名波頭摩勝；復有劫中五百佛出世，同名波多婆。

「復有劫中千佛出世，同名閻浮檀；復有劫中千二百千萬佛出世，同名見一切義；復有劫中千佛出世，同名俱隣；復有劫中九千佛出世，同名迦葉；復有劫中十八佛出世，同名因陀羅幢；復有劫中十五佛出世，同名日佛；復有劫中六十億佛出世，同名大莊嚴；復有劫中六十佛出世，同名因陀幢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中千佛出世，同名閻浮檀；復有劫中千二百千萬佛出世，同名見一切義；復有劫中千佛出世，同名俱隣；復有劫中九千佛出世，同名迦葉；復有劫中十八佛出世，同名因陀羅幢；復有劫中十五佛出世，同名日佛；復有劫中六十億佛出世，同名大莊嚴；復有劫中六十佛出世，同名因陀幢。

「復有劫中五百佛出世，同名日佛；復有劫中六十億佛出世，同名大莊嚴；復有劫中六十二百佛出世，同名寂行；復有劫中六十億佛出世，同名莎羅自在王；復有劫中八千佛出世，同名堅精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中五百佛出世，同名日佛；復有劫中六十億佛出世，同名大莊嚴；復有劫中六十二百佛出世，同名寂行；復有劫中六十億佛出世，同名莎羅自在王；復有劫中八千佛出世，同名堅精進。

「復有劫中百億佛出世，同名決定光明；復有劫中八十億佛出世，同名實法決定；復有劫中六十二億佛出世，同名毘留羅；復有劫中六十千佛出世，同名妙波頭摩佛；復有劫中四十千佛出世，同名願莊嚴；復有劫中五百佛出世，同名華勝王；復有劫中四十億那由他佛出世，同名妙聲；復有劫中千佛出世，同名功德蓋安隱自在王；復有劫中六十千佛出世，同名堅修柔濡；復有劫中十佛國土微塵數百千萬不可說不可說佛出世，同名普賢；復有劫中七千佛出世，同名法莊嚴王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有劫中百億佛出世，同名決定光明；復有劫中八十億佛出世，同名實法決定；復有劫中六十二億佛出世，同名毘留羅；復有劫中六十千佛出世，同名妙波頭摩佛；復有劫中四十千佛出世，同名願莊嚴；復有劫中五百佛出世，同名華勝王；復有劫中四十億那由他佛出世，同名妙聲；復有劫中千佛出世，同名功德蓋安隱自在王；復有劫中六十千佛出世，同名堅修柔濡；復有劫中十佛國土微塵數百千萬不可說不可說佛出世，同名普賢；復有劫中七千佛出世，同名法莊嚴王。

「比丘！舉要言之，未來諸佛無量無邊，不可說不可說不可窮盡。比丘汝等！應當一心歸命如是等諸佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！舉要言之，未來諸佛無量無邊，不可說不可說不可窮盡。比丘汝等！應當一心歸命如是等諸佛。」

爾時，舍利弗從座而起，偏袒右肩右膝着地，胡跪合掌，白佛言：「世尊！幾佛現在？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，舍利弗從座而起，偏袒右肩右膝着地，胡跪合掌，白佛言：「世尊！幾佛現在？」

佛告舍利弗：「汝見我現在身也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告舍利弗：「汝見我現在身也？」

舍利弗言：「如是，世尊！我今實見佛身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗言：「如是，世尊！我今實見佛身。」

復告舍利弗：「我今見十方無量無邊不可說不可說世界，同我名釋迦牟尼佛在世者，如汝見我無異。如是同名然燈佛、同名毘婆尸佛、同名尸棄佛、同名毘舍浮佛、同名拘留孫佛、同名拘那含佛、同名迦葉佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復告舍利弗：「我今見十方無量無邊不可說不可說世界，同我名釋迦牟尼佛在世者，如汝見我無異。如是同名然燈佛、同名毘婆尸佛、同名尸棄佛、同名毘舍浮佛、同名拘留孫佛、同名拘那含佛、同名迦葉佛。

「舍利弗！舉要言之，我若一劫若百千萬億那由他劫，說同名諸佛不可窮盡。何況異名佛？此如是等諸佛，皆是文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！舉要言之，我若一劫若百千萬億那由他劫，說同名諸佛不可窮盡。何況異名佛？此如是等諸佛，皆是文殊師利初教發阿耨多羅三藐三菩提心。

「舍利弗！汝等應當一心歸命如是等佛。舍利弗！現在劫五百同名智幢佛，復有劫五百同名法幢佛，復有劫六十二同名然炬佛，復有劫六十二同名尸棄佛，復有劫千同名然火單荼自在王聲佛；復有劫二千不同名，或名智勝佛，或名然燈王佛，或名法勝佛，或有名梵勝佛。舍利弗！汝等應當一心歸命如是等諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！汝等應當一心歸命如是等佛。舍利弗！現在劫五百同名智幢佛，復有劫五百同名法幢佛，復有劫六十二同名然炬佛，復有劫六十二同名尸棄佛，復有劫千同名然火單荼自在王聲佛；復有劫二千不同名，或名智勝佛，或名然燈王佛，或名法勝佛，或有名梵勝佛。舍利弗！汝等應當一心歸命如是等諸佛。

「舍利弗！復有佛名妙聲分聲佛。舍利弗！彼妙聲分聲佛壽命滿足六十百歲。過彼東方名智自在兩足尊，彼智自在如來壽命滿足十二千歲。過彼智自在世尊，復有佛名威德自在兩足尊，彼威德自在佛壽命滿足七十六千歲。過彼威德自在世尊，復有佛名摩醯首羅，彼摩醯首羅佛壽命滿足一億歲。過彼摩醯首羅佛，復有佛名梵聲，彼梵聲佛壽命滿足十億歲。過彼梵聲世尊，復有佛名大眾自在，彼大眾自在佛壽命滿足六十千歲。過彼大眾自在世尊，復有佛名聲自在，彼聲自在佛壽命滿足一億歲。過彼聲自在世尊，復有佛名勝聲，彼勝聲佛壽命滿足百億歲。過彼勝聲世尊有佛名月面，彼月面佛壽命滿足一日一夜。過彼月面世尊，復有佛名日面，彼日面佛壽命滿足千八百歲。過彼日面世尊，復有佛名梵面，彼梵面佛壽命滿足二十三千歲。過彼梵面世尊，復有佛名梵阿莎婆，彼梵阿莎婆佛壽命滿足千八百歲。舍利弗！汝等應當一心歸命如是等諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復有佛名妙聲分聲佛。舍利弗！彼妙聲分聲佛壽命滿足六十百歲。過彼東方名智自在兩足尊，彼智自在如來壽命滿足十二千歲。過彼智自在世尊，復有佛名威德自在兩足尊，彼威德自在佛壽命滿足七十六千歲。過彼威德自在世尊，復有佛名摩醯首羅，彼摩醯首羅佛壽命滿足一億歲。過彼摩醯首羅佛，復有佛名梵聲，彼梵聲佛壽命滿足十億歲。過彼梵聲世尊，復有佛名大眾自在，彼大眾自在佛壽命滿足六十千歲。過彼大眾自在世尊，復有佛名聲自在，彼聲自在佛壽命滿足一億歲。過彼聲自在世尊，復有佛名勝聲，彼勝聲佛壽命滿足百億歲。過彼勝聲世尊有佛名月面，彼月面佛壽命滿足一日一夜。過彼月面世尊，復有佛名日面，彼日面佛壽命滿足千八百歲。過彼日面世尊，復有佛名梵面，彼梵面佛壽命滿足二十三千歲。過彼梵面世尊，復有佛名梵阿莎婆，彼梵阿莎婆佛壽命滿足千八百歲。舍利弗！汝等應當一心歸命如是等諸佛。

「舍利弗！復過一劫中二百佛出世，我說彼佛名汝當歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「舍利弗！復過一劫中二百佛出世，我說彼佛名汝當歸命。

「南無不可嫌身佛 南無稱名佛 南無威德佛 南無稱吼佛 南無稱上佛 南無聲清淨佛 南無智勝佛 南無智解佛 南無黠慧佛 南無智通佛 南無智成就佛 南無智供養佛 南無智妙佛 南無智炎佛 南無智勇猛佛 南無淨上佛 南無梵天佛 南無善梵天佛 南無淨婆藪佛 南無妙梵聲佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛 南無因那陀佛 南無梵吼佛 南無梵德佛 南無威德力佛 南無威德自在佛 南無善威德佛 南無威德絕倫無能制伏佛 南無威德起佛 南無善決定威德佛 南無威德天佛 南無威德勝佛 南無驚怖佛 南無驚怖意佛 南無驚怖慧佛 南無驚怖眾生佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛 南無威德決定畢竟佛 南無威德天佛 南無驚怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛 南無月勝佛 南無深聲佛 南無無邊聲佛 南無淨聲佛 南無清淨聲佛 南無無量聲佛 南無放聲佛 南無降伏魔力聲佛 南無住持聲佛 南無善目佛 南無清淨面佛 南無善照佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無稱眼佛 南無眼莊嚴佛 南無不可嫌眼佛 南無調柔佛 南無調伏身心佛 南無身心柔軟佛 南無調眼佛 南無善調心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂妙佛 南無善寂行佛 南無善寂去佛 南無善寂彼岸佛 南無善寂勇猛佛 南無善寂住勝佛 南無善寂淨心佛 南無眾上首自在王佛 南無有眾佛 南無眾自在佛 南無勝眾佛 南無清淨智佛 南無大眾自在佛 南無眾勇猛佛 南無放妙香佛 南無法力佛 南無法雞兜佛 南無法行佛 南無法寶佛 南無法力佛 南無法王佛 南無善法佛 南無法勇猛佛 南無法樂決定佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無不可嫌身佛 南無稱名佛 南無威德佛 南無稱吼佛 南無稱上佛 南無聲清淨佛 南無智勝佛 南無智解佛 南無黠慧佛 南無智通佛 南無智成就佛 南無智供養佛 南無智妙佛 南無智炎佛 南無智勇猛佛 南無淨上佛 南無梵天佛 南無善梵天佛 南無淨婆藪佛 南無妙梵聲佛 南無梵自在佛 南無梵天自在佛 南無因那陀佛 南無梵吼佛 南無梵德佛 南無威德力佛 南無威德自在佛 南無善威德佛 南無威德絕倫無能制伏佛 南無威德起佛 南無善決定威德佛 南無威德天佛 南無威德勝佛 南無驚怖佛 南無驚怖意佛 南無驚怖慧佛 南無驚怖眾生佛 南無驚怖面佛 南無驚怖起佛 南無威德決定畢竟佛 南無威德天佛 南無驚怖實佛 南無見驚怖佛 南無善眼佛 南無月勝佛 南無深聲佛 南無無邊聲佛 南無淨聲佛 南無清淨聲佛 南無無量聲佛 南無放聲佛 南無降伏魔力聲佛 南無住持聲佛 南無善目佛 南無清淨面佛 南無善照佛 南無無邊眼佛 南無普眼佛 南無稱眼佛 南無眼莊嚴佛 南無不可嫌眼佛 南無調柔佛 南無調伏身心佛 南無身心柔軟佛 南無調眼佛 南無善調心佛 南無善寂根佛 南無善寂意佛 南無善寂妙佛 南無善寂行佛 南無善寂去佛 南無善寂彼岸佛 南無善寂勇猛佛 南無善寂住勝佛 南無善寂淨心佛 南無眾上首自在王佛 南無有眾佛 南無眾自在佛 南無勝眾佛 南無清淨智佛 南無大眾自在佛 南無眾勇猛佛 南無放妙香佛 南無法力佛 南無法雞兜佛 南無法行佛 南無法寶佛 南無法力佛 南無法王佛 南無善法佛 南無法勇猛佛 南無法樂決定佛

「南無實法決定一劫中八十億同名決定佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無實法決定一劫中八十億同名決定佛

「第二劫中八十億亦同名決定佛、過決定佛、名勝成就佛，亦應一心敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二劫中八十億亦同名決定佛、過決定佛、名勝成就佛，亦應一心敬禮。

「南無安隱佛 南無拘隣佛 南無善歡喜佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無毘留博叉佛 南無善眼佛 南無妙眼佛 南無善見佛 南無善解佛 南無釋迦牟尼佛 南無妙去佛 南無大勝佛 南無栴檀佛 南無善度佛 南無滅惡佛 南無大功德佛 南無摩梨支佛 南無光明佛 南無滿月佛 南無淨名佛 南無淨德佛 南無淨住佛 南無喜勝佛 南無月幢佛 南無寶起佛 南無無畏佛 南無然燈佛 南無法妙佛 南無高髻佛 南無稱妙佛 南無次勝妙釋迦牟尼佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無安隱佛 南無拘隣佛 南無善歡喜佛 南無善眼佛 南無頭陀羅吒佛 南無毘留博叉佛 南無善眼佛 南無妙眼佛 南無善見佛 南無善解佛 南無釋迦牟尼佛 南無妙去佛 南無大勝佛 南無栴檀佛 南無善度佛 南無滅惡佛 南無大功德佛 南無摩梨支佛 南無光明佛 南無滿月佛 南無淨名佛 南無淨德佛 南無淨住佛 南無喜勝佛 南無月幢佛 南無寶起佛 南無無畏佛 南無然燈佛 南無法妙佛 南無高髻佛 南無稱妙佛 南無次勝妙釋迦牟尼佛 南無吉沙佛 南無弗沙佛 南無毘婆尸佛 南無尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛」

佛復告舍利弗：「現在東方可樂世界中名阿閦佛，汝等應當一心敬禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告舍利弗：「現在東方可樂世界中名阿閦佛，汝等應當一心敬禮。

「南無日藏佛 南無龍王自在王佛 南無日作佛 南無龍歡喜佛 南無自在佛 南無稱光明佛 南無山城佛 南無普妙佛 南無普寶佛 南無稱自在王佛 南無行法行稱佛 南無初智慧佛 南無智山佛 南無日光明佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無高山勝佛 南無功德藏佛 南無智法界佛 南無無畏自在佛 南無大精進成就佛 南無智成就佛 南無無礙王佛 南無地力精進佛 南無持行佛 南無力王佛 南無善見佛 南無法光明王佛 南無降伏魔佛 南無不斷炎佛 南無功德山佛 南無智齊佛 南無無障力王佛 南無善思惟佛 南無師子歡喜佛 南無戒光明佛 南無快勝王佛 南無無盡智藏佛 南無寶面勝佛 南無智波婆佛 南無決定稱佛 南無無邊觀王佛 南無法華雨佛 南無作光明佛 南無高山王佛 南無成就法輪王佛 南無無垢眼佛 南無大名聲德佛 南無無礙智力王佛 南無無礙安隱佛 南無寂門佛 南無福德力精進佛 南無智衣王佛 南無法自在王佛 南無無妨安隱佛 南無智成就佛 南無大力彌留藏佛 南無觀功德精進佛 南無得無障不迷佛 南無香光明佛 南無功德聚集王佛 南無法齊底佛 南無聲自在王佛 南無護聲佛 南無種種力精進王佛 南無寶光明勝王佛 南無過一切須彌山王佛 南無寶彌留佛 南無不動法佛 南無堅固蓋王佛 南無普功德佛 南無法莎羅彌留佛 南無聚集智聲佛 南無智炎華月王佛 南無龍王自在王佛 南無優曇末花王佛 南無真金色王佛 南無增長法幢王佛 南無栴檀波羅光佛 南無住持功德稱佛 南無堅固意精進佛 南無然塵燈佛 南無精進步佛 南無無邊堅固幢佛 南無最法稱佛 南無法王佛 南無降伏大眾佛 南無有光炎華高山佛 南無智勝照佛 南無才威德然燈佛 南無無諍無畏佛 南無智化聲佛 南無二輪成就佛 南無妙身蓋佛 南無勝莊嚴王佛 南無師子座善坐佛 南無放月光華王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日藏佛 南無龍王自在王佛 南無日作佛 南無龍歡喜佛 南無自在佛 南無稱光明佛 南無山城佛 南無普妙佛 南無普寶佛 南無稱自在王佛 南無行法行稱佛 南無初智慧佛 南無智山佛 南無日光明佛 南無生勝佛 南無彌留藏佛 南無智海佛 南無大精進佛 南無高山勝佛 南無功德藏佛 南無智法界佛 南無無畏自在佛 南無大精進成就佛 南無智成就佛 南無無礙王佛 南無地力精進佛 南無持行佛 南無力王佛 南無善見佛 南無法光明王佛 南無降伏魔佛 南無不斷炎佛 南無功德山佛 南無智齊佛 南無無障力王佛 南無善思惟佛 南無師子歡喜佛 南無戒光明佛 南無快勝王佛 南無無盡智藏佛 南無寶面勝佛 南無智波婆佛 南無決定稱佛 南無無邊觀王佛 南無法華雨佛 南無作光明佛 南無高山王佛 南無成就法輪王佛 南無無垢眼佛 南無大名聲德佛 南無無礙智力王佛 南無無礙安隱佛 南無寂門佛 南無福德力精進佛 南無智衣王佛 南無法自在王佛 南無無妨安隱佛 南無智成就佛 南無大力彌留藏佛 南無觀功德精進佛 南無得無障不迷佛 南無香光明佛 南無功德聚集王佛 南無法齊底佛 南無聲自在王佛 南無護聲佛 南無種種力精進王佛 南無寶光明勝王佛 南無過一切須彌山王佛 南無寶彌留佛 南無不動法佛 南無堅固蓋王佛 南無普功德佛 南無法莎羅彌留佛 南無聚集智聲佛 南無智炎華月王佛 南無龍王自在王佛 南無優曇末花王佛 南無真金色王佛 南無增長法幢王佛 南無栴檀波羅光佛 南無住持功德稱佛 南無堅固意精進佛 南無然塵燈佛 南無精進步佛 南無無邊堅固幢佛 南無最法稱佛 南無法王佛 南無降伏大眾佛 南無有光炎華高山佛 南無智勝照佛 南無才威德然燈佛 南無無諍無畏佛 南無智化聲佛 南無二輪成就佛 南無妙身蓋佛 南無勝莊嚴王佛 南無師子座善坐佛 南無放月光華王佛

「復次，舍利弗！現在南方佛，汝應當一心歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，舍利弗！現在南方佛，汝應當一心歸命。

「南無法自在吼佛 南無師子奮迅王佛 南無初發心香自在莎羅佛 南無那羅延自在藏彌留勝佛 南無寶山精進自在集功德佛 南無樹提藏佛 南無星宿方便稱佛 南無功德力莎羅王佛 南無妙聲吼奮迅佛 南無得一切眾生意佛 南無大意佛 南無妙聲佛 南無寶陀山佛 南無法雲吼聲佛 南無香波頭摩精進王成就佛 南無無垢光明佛 南無光波婆吒佛 南無功德跡佛 南無因緣光明佛 南無無邊功德王佛 南無增長眼佛 南無師子聲奮迅佛 南無天力師子奮迅佛 南無觀法佛 南無法華通佛 南無敬法清淨佛 南無堅精進行奮迅佛 南無自精進佛 南無彌留光佛 南無功德阿尼羅佛 南無淨根佛 南無喚智佛 南無智慧作佛 南無不破廣慧佛 南無力慧佛 南無優頭鉢佛 南無法堅固歡喜佛 南無堅固意自在王佛 南無平等須彌山面佛 南無發捨成就佛 南無清淨藏佛 南無一切眾生自在佛 南無勝業清淨見佛 南無智自在佛 南無善快奮迅佛 南無無障無著精進佛 南無世間自在佛 南無廣法行佛 南無功德成就佛 南無不怯弱成就佛 南無城如意通佛 南無如觀法佛 南無栴檀鬚佛 南無敬重戒王佛 南無寶名佛 南無龍王自在聲佛 南無大智莊嚴佛 南無無孤獨功德佛 南無阿羅摩佛 南無不滅莊嚴佛 南無淨功德莊嚴佛 南無自在相好莊嚴稱佛 南無行自在王佛 南無法華彌留佛 南無法性莊嚴佛 南無願滿足佛 南無大捨莊嚴佛 南無千法無畏佛 南無有自在成就佛 南無樂法奮迅佛 南無寂王佛 南無解脫王佛 南無肩彌留佛 南無如意力電王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法自在吼佛 南無師子奮迅王佛 南無初發心香自在莎羅佛 南無那羅延自在藏彌留勝佛 南無寶山精進自在集功德佛 南無樹提藏佛 南無星宿方便稱佛 南無功德力莎羅王佛 南無妙聲吼奮迅佛 南無得一切眾生意佛 南無大意佛 南無妙聲佛 南無寶陀山佛 南無法雲吼聲佛 南無香波頭摩精進王成就佛 南無無垢光明佛 南無光波婆吒佛 南無功德跡佛 南無因緣光明佛 南無無邊功德王佛 南無增長眼佛 南無師子聲奮迅佛 南無天力師子奮迅佛 南無觀法佛 南無法華通佛 南無敬法清淨佛 南無堅精進行奮迅佛 南無自精進佛 南無彌留光佛 南無功德阿尼羅佛 南無淨根佛 南無喚智佛 南無智慧作佛 南無不破廣慧佛 南無力慧佛 南無優頭鉢佛 南無法堅固歡喜佛 南無堅固意自在王佛 南無平等須彌山面佛 南無發捨成就佛 南無清淨藏佛 南無一切眾生自在佛 南無勝業清淨見佛 南無智自在佛 南無善快奮迅佛 南無無障無著精進佛 南無世間自在佛 南無廣法行佛 南無功德成就佛 南無不怯弱成就佛 南無城如意通佛 南無如觀法佛 南無栴檀鬚佛 南無敬重戒王佛 南無寶名佛 南無龍王自在聲佛 南無大智莊嚴佛 南無無孤獨功德佛 南無阿羅摩佛 南無不滅莊嚴佛 南無淨功德莊嚴佛 南無自在相好莊嚴稱佛 南無行自在王佛 南無法華彌留佛 南無法性莊嚴佛 南無願滿足佛 南無大捨莊嚴佛 南無千法無畏佛 南無有自在成就佛 南無樂法奮迅佛 南無寂王佛 南無解脫王佛 南無肩彌留佛 南無如意力電王佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無羼提菩薩 南無韋藍菩薩 南無上寶月菩薩 南無威儀菩薩 南無不虛德菩薩 南無寶明菩薩 南無樂說頂菩薩 南無慧頂菩薩 南無一切勇健菩薩 南無破闇菩薩 南無功德寶菩薩 南無華威德菩薩 南無離惡道菩薩 南無雲陰菩薩 南無出過菩薩 南無頂相菩薩 南無山相博王菩薩 南無妙生菩薩 南無帝網菩薩 南無寶施菩薩 南無破魔菩薩 南無定自在王菩薩 南無法自在王菩薩 南無法相菩薩 南無常慘菩薩 南無執寶炬菩薩 南無明網菩薩 南無無緣觀菩薩 南無壞魔菩薩 南無大目法王子 南無慈王法王子 南無梵音法王子 南無妙色法王子 南無栴檀林法王子 南無師子吼音法王子 南無妙聲法王子 南無妙色形貌法王子 南無種種莊嚴法王子 南無釋幢法王子 南無頂生法王子 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無羼提菩薩 南無韋藍菩薩 南無上寶月菩薩 南無威儀菩薩 南無不虛德菩薩 南無寶明菩薩 南無樂說頂菩薩 南無慧頂菩薩 南無一切勇健菩薩 南無破闇菩薩 南無功德寶菩薩 南無華威德菩薩 南無離惡道菩薩 南無雲陰菩薩 南無出過菩薩 南無頂相菩薩 南無山相博王菩薩 南無妙生菩薩 南無帝網菩薩 南無寶施菩薩 南無破魔菩薩 南無定自在王菩薩 南無法自在王菩薩 南無法相菩薩 南無常慘菩薩 南無執寶炬菩薩 南無明網菩薩 南無無緣觀菩薩 南無壞魔菩薩 南無大目法王子 南無慈王法王子 南無梵音法王子 南無妙色法王子 南無栴檀林法王子 南無師子吼音法王子 南無妙聲法王子 南無妙色形貌法王子 南無種種莊嚴法王子 南無釋幢法王子 南無頂生法王子

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「夫論懺悔者，本是改往修來、滅惡興善。人生居世誰能無過，學人失念尚起煩惱，羅漢結習動身口業，豈況凡夫而當無過？但智者先覺便能改悔，愚者覆藏逐使滋蔓，所以積習長夜曉悟無期。若能慚愧發露懺悔者，豈惟正是滅罪而已，亦復增長無量功德，樹立如來涅槃妙果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫論懺悔者，本是改往修來、滅惡興善。人生居世誰能無過，學人失念尚起煩惱，羅漢結習動身口業，豈況凡夫而當無過？但智者先覺便能改悔，愚者覆藏逐使滋蔓，所以積習長夜曉悟無期。若能慚愧發露懺悔者，豈惟正是滅罪而已，亦復增長無量功德，樹立如來涅槃妙果。

「若欲行此法者，先當外肅形儀瞻奉尊像，內起敬意緣於相法，慊切至到生二種心。何等為二？一者、自念我此形命難可常保，一朝散壞不知此身何時可復；若復不值諸佛、賢聖，忽遭逢惡友造眾罪業，復應墮落深坑險趣。二者、自念我此生中，雖得值遇如來正法為佛弟子，弟子之法紹繼聖種，淨身口意善法自居，而今我等公自作惡而復覆藏，言他不知謂彼不見，隱匿在心傲然無愧，此實天下愚惑之甚。則今現有十方諸佛，諸大地菩薩、諸天神仙，何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡？又復幽顯靈祇，注記罪福纖毫無差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若欲行此法者，先當外肅形儀瞻奉尊像，內起敬意緣於相法，慊切至到生二種心。何等為二？一者、自念我此形命難可常保，一朝散壞不知此身何時可復；若復不值諸佛、賢聖，忽遭逢惡友造眾罪業，復應墮落深坑險趣。二者、自念我此生中，雖得值遇如來正法為佛弟子，弟子之法紹繼聖種，淨身口意善法自居，而今我等公自作惡而復覆藏，言他不知謂彼不見，隱匿在心傲然無愧，此實天下愚惑之甚。則今現有十方諸佛，諸大地菩薩、諸天神仙，何曾不以清淨天眼見於我等所作罪惡？又復幽顯靈祇，注記罪福纖毫無差。

「夫論作罪之人，命終之後，牛頭獄卒錄其精神，在閻羅王所辯窮是非。當爾之時，一切怨對皆來證據，各言：『汝先屠戮我身炮煮蒸炙。』或言：『汝先剝奪於我一切財寶離我眷屬，我於今者始得汝便。』於時現前證據何得敢諱，唯應甘心分受宿殃，如經所明地獄之中不枉治人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫論作罪之人，命終之後，牛頭獄卒錄其精神，在閻羅王所辯窮是非。當爾之時，一切怨對皆來證據，各言：『汝先屠戮我身炮煮蒸炙。』或言：『汝先剝奪於我一切財寶離我眷屬，我於今者始得汝便。』於時現前證據何得敢諱，唯應甘心分受宿殃，如經所明地獄之中不枉治人。

「若其生平之日，素所作眾罪心自失者，是其生時造惡之處，一切諸像皆現在前。各言：『汝昔在於我邊作如是罪，今何得諱？』是為作罪無藏隱處。於是閻魔羅王，切齒呵嘖將付地獄，歷劫窮年求出莫由。此事不遠不關他人，正是我身自作自受，雖父子至親，一旦對至無代受者，眾等相與及其形休體無眾疾，各自努力與性命競生大怖畏，死欲至時悔無所及。是故，弟子！至心歸命十方諸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若其生平之日，素所作眾罪心自失者，是其生時造惡之處，一切諸像皆現在前。各言：『汝昔在於我邊作如是罪，今何得諱？』是為作罪無藏隱處。於是閻魔羅王，切齒呵嘖將付地獄，歷劫窮年求出莫由。此事不遠不關他人，正是我身自作自受，雖父子至親，一旦對至無代受者，眾等相與及其形休體無眾疾，各自努力與性命競生大怖畏，死欲至時悔無所及。是故，弟子！至心歸命十方諸佛。

「南無東方金海佛 南無南方超出須彌佛 南無西方無量幡佛 南無北方行智佛 南無東南方究竟智佛 南無西南方無上智佛 南無西北方自在智佛 南無東北方明智佛 南無下方梵天智佛 南無上方伏怨智佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方金海佛 南無南方超出須彌佛 南無西方無量幡佛 南無北方行智佛 南無東南方究竟智佛 南無西南方無上智佛 南無西北方自在智佛 南無東北方明智佛 南無下方梵天智佛 南無上方伏怨智佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！從無始已來至于今日，積聚無明障蔽心目，隨煩惱性造三世罪業。或耽染愛著起於貪欲煩惱，或瞋恚忿怒懷害煩惱，或惛憒瞢瞪不了煩惱，或我慢自高輕傲煩惱，疑惑正道猶預煩惱，謗無因果邪見煩惱，不識緣假著我煩惱，迷於三世執斷常煩惱，朋狎惡法起見取煩惱，僻稟邪師造戒取煩惱，乃至一等四執橫計煩惱，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，積聚無明障蔽心目，隨煩惱性造三世罪業。或耽染愛著起於貪欲煩惱，或瞋恚忿怒懷害煩惱，或惛憒瞢瞪不了煩惱，或我慢自高輕傲煩惱，疑惑正道猶預煩惱，謗無因果邪見煩惱，不識緣假著我煩惱，迷於三世執斷常煩惱，朋狎惡法起見取煩惱，僻稟邪師造戒取煩惱，乃至一等四執橫計煩惱，今日至誠歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始以來至於今日，守惜堅著起慳悋煩惱，不攝六情奢誕煩惱，心行弊惡不忍煩惱，懶墮緩縱不勤煩惱，情慮躁動覺觀煩惱，觸境迷惑無知解煩惱，隨世八風生彼我煩惱，諂曲面譽不直心煩惱，橫強難觸不調和煩惱，易忿難悅多含恨煩惱，嫉妬繫刺佷戾煩惱，凶險暴害諂毒煩惱，乖背二諦執相煩惱，於苦集滅道生顛倒煩惱，隨從生死十二因緣流轉煩惱，乃至無始無明住地恒沙煩惱，起四住地搆於三界苦果煩惱。如是等諸煩惱無量無邊，惱亂賢聖六道四生，今日發露向十方佛尊法聖眾歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始以來至於今日，守惜堅著起慳悋煩惱，不攝六情奢誕煩惱，心行弊惡不忍煩惱，懶墮緩縱不勤煩惱，情慮躁動覺觀煩惱，觸境迷惑無知解煩惱，隨世八風生彼我煩惱，諂曲面譽不直心煩惱，橫強難觸不調和煩惱，易忿難悅多含恨煩惱，嫉妬繫刺佷戾煩惱，凶險暴害諂毒煩惱，乖背二諦執相煩惱，於苦集滅道生顛倒煩惱，隨從生死十二因緣流轉煩惱，乃至無始無明住地恒沙煩惱，起四住地搆於三界苦果煩惱。如是等諸煩惱無量無邊，惱亂賢聖六道四生，今日發露向十方佛尊法聖眾歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱所生功德，願生生世世折憍慢幢竭愛欲水，滅瞋恚火破愚癡暗，拔斷疑根裂諸見網，深識三界猶如牢獄，四大毒蛇五陰怨賊，六入空聚愛詐親善，修八聖道斷無明源，正向涅槃不休不息，三十七品心心相應，十波羅蜜常現在前。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔貪瞋癡等一切諸煩惱所生功德，願生生世世折憍慢幢竭愛欲水，滅瞋恚火破愚癡暗，拔斷疑根裂諸見網，深識三界猶如牢獄，四大毒蛇五陰怨賊，六入空聚愛詐親善，修八聖道斷無明源，正向涅槃不休不息，三十七品心心相應，十波羅蜜常現在前。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一斫手地獄。云何名曰斫手地獄？其地獄縱廣三十六由旬，其地獄中有大鐵床，縱廣五十餘步，炎火猛熾烟焰俱起來燒罪人，罪人見之迫迮倒地而不自勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入一斫手地獄。云何名曰斫手地獄？其地獄縱廣三十六由旬，其地獄中有大鐵床，縱廣五十餘步，炎火猛熾烟焰俱起來燒罪人，罪人見之迫迮倒地而不自勝。

南門之中有五千沙門，揚聲大叫：「我今何罪來入此中？」馬頭羅剎手捉三鈷鐵叉，望胸而撞背上而出，將至鐵床之上，其床火然烟焰俱出來燒罪人。復有鐵斧斫罪人手寸寸而碎，一日一夜受罪萬端，求生不得求死不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南門之中有五千沙門，揚聲大叫：「我今何罪來入此中？」馬頭羅剎手捉三鈷鐵叉，望胸而撞背上而出，將至鐵床之上，其床火然烟焰俱出來燒罪人。復有鐵斧斫罪人手寸寸而碎，一日一夜受罪萬端，求生不得求死不得。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門，作何罪業來入其中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門，作何罪業來入其中？」

羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不能持，亦不清淨楊枝漱口，手不清淨多有垢穢，或手捉男根女根捉不淨物，脾中有臭穢而不除去便捉經像。以是因緣，墮此地獄，經千萬劫而不能出，若得為人身不具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不能持，亦不清淨楊枝漱口，手不清淨多有垢穢，或手捉男根女根捉不淨物，脾中有臭穢而不除去便捉經像。以是因緣，墮此地獄，經千萬劫而不能出，若得為人身不具足。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。