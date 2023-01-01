佛說佛名經卷第十六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十六

「南無金剛那羅延幢佛 南無無礙勝行佛 南無火炎佛 南無山勝莊嚴佛 南無一切法海上莊嚴速住佛 南無深法海妙光佛 南無寶炎圍然燈佛 南無功德海光明輪勝佛 南無盧遮那勝藏佛 南無滿虛空法界尸佉羅勝然燈佛 南無不退然燈佛 南無法界吼佛 南無妙法樹山王威德佛 南無一切法海吼王佛 南無寶光明然燈幢佛 南無須彌功德光威德佛 南無法雲吼王佛 南無智炬然燈王佛 南無法電速幢勝佛 南無法然燈奮迅師子佛 南無智力威德山王佛 南無不退法界吼佛 南無電光明劫善照世界初放旃檀香光明照佛 南無善決定清淨劫無垢世界初盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫善清淨世界初栴檀然燈王佛 南無善住劫妙香世界初須彌光明勝王佛 南無善見劫莊嚴世界初無邊功德種種寶莊嚴王佛 南無炎清淨劫清淨世界初金剛奮迅王佛 南無不可嫌劫不可嫌世界初毘沙門佛 南無不可嫌劫不可嫌稱初世界初寶月佛 南無不可呵劫稱財世界初不可思議光明佛 南無清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世音佛 南無真塵劫光明塵世界初火光明佛 南無梵囋嘆劫清淨世界初力莊嚴王佛 南無德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛 南無栴檀香行平等勝成就佛 南無法海吼光明王佛 南無無垢轉法輪佛 南無寂靜威德王佛 南無虛空劫然燈佛 南無天自在藏佛 南無日羅幢雞都王佛 南無信威德佛 南無寶華藏佛 南無妙日身佛 南無不濁身佛 南無一切智光明月佛 南無閻浮檀威德王佛 南無相莊嚴身佛 南無種種光明火月佛 南無善觀智雞都佛 南無無垢智光明王佛 南無金剛那羅延精進佛 南無不可降伏智處佛 南無普無垢智通佛 南無無垢眼勝雲佛 南無師子智佛 南無金剛菩提光明佛 南無光燈火髻佛 南無智日雞都佛 南無寶波頭摩敷身佛 南無得功德佛 南無智光明雲光佛 南無普照月佛 南無無障蓋吼佛 南無普光明奮迅師子佛 南無法界境界慧月佛 南無一切虛空樂說覺佛 南無初香善名佛 南無普聲寂靜吼佛 南無甘露山威德佛 南無法海吼聲佛 南無善堅羅網竪佛 南無虛空鏡像頭髻佛 南無光明月微塵佛 南無善智滿月面佛 南無清淨智華光明佛 南無寶焰山勝王佛 南無無垢功德火光明佛 南無寶月幢佛 南無三昧輪身佛 南無寶勝光明威德王佛 南無普智行佛 南無焰海然燈佛 南無法無垢吼王佛 南無不可比功德稱幢佛 南無長臂本願無垢日佛 南無相智義然燈佛 南無法起寶齊庸聲佛 南無勝照藏王佛 南無乘幢佛 南無法海波頭摩廣信無畏天佛 南無法海吼光王佛 南無無垢法山佛 南無法輪光明髻佛 南無法日勝雲 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無金剛那羅延幢佛 南無無礙勝行佛 南無火炎佛 南無山勝莊嚴佛 南無一切法海上莊嚴速住佛 南無深法海妙光佛 南無寶炎圍然燈佛 南無功德海光明輪勝佛 南無盧遮那勝藏佛 南無滿虛空法界尸佉羅勝然燈佛 南無不退然燈佛 南無法界吼佛 南無妙法樹山王威德佛 南無一切法海吼王佛 南無寶光明然燈幢佛 南無須彌功德光威德佛 南無法雲吼王佛 南無智炬然燈王佛 南無法電速幢勝佛 南無法然燈奮迅師子佛 南無智力威德山王佛 南無不退法界吼佛 南無電光明劫善照世界初放旃檀香光明照佛 南無善決定清淨劫無垢世界初盧舍那佛 南無甘露莊嚴劫善清淨世界初栴檀然燈王佛 南無善住劫妙香世界初須彌光明勝王佛 南無善見劫莊嚴世界初無邊功德種種寶莊嚴王佛 南無炎清淨劫清淨世界初金剛奮迅王佛 南無不可嫌劫不可嫌世界初毘沙門佛 南無不可嫌劫不可嫌稱初世界初寶月佛 南無不可呵劫稱財世界初不可思議光明佛 南無清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世音佛 南無真塵劫光明塵世界初火光明佛 南無梵囋嘆劫清淨世界初力莊嚴王佛 南無德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛 南無栴檀香行平等勝成就佛 南無法海吼光明王佛 南無無垢轉法輪佛 南無寂靜威德王佛 南無虛空劫然燈佛 南無天自在藏佛 南無日羅幢雞都王佛 南無信威德佛 南無寶華藏佛 南無妙日身佛 南無不濁身佛 南無一切智光明月佛 南無閻浮檀威德王佛 南無相莊嚴身佛 南無種種光明火月佛 南無善觀智雞都佛 南無無垢智光明王佛 南無金剛那羅延精進佛 南無不可降伏智處佛 南無普無垢智通佛 南無無垢眼勝雲佛 南無師子智佛 南無金剛菩提光明佛 南無光燈火髻佛 南無智日雞都佛 南無寶波頭摩敷身佛 南無得功德佛 南無智光明雲光佛 南無普照月佛 南無無障蓋吼佛 南無普光明奮迅師子佛 南無法界境界慧月佛 南無一切虛空樂說覺佛 南無初香善名佛 南無普聲寂靜吼佛 南無甘露山威德佛 南無法海吼聲佛 南無善堅羅網竪佛 南無虛空鏡像頭髻佛 南無光明月微塵佛 南無善智滿月面佛 南無清淨智華光明佛 南無寶焰山勝王佛 南無無垢功德火光明佛 南無寶月幢佛 南無三昧輪身佛 南無寶勝光明威德王佛 南無普智行佛 南無焰海然燈佛 南無法無垢吼王佛 南無不可比功德稱幢佛 南無長臂本願無垢日佛 南無相智義然燈佛 南無法起寶齊庸聲佛 南無勝照藏王佛 南無乘幢佛 南無法海波頭摩廣信無畏天佛 南無法海吼光王佛 南無無垢法山佛 南無法輪光明髻佛 南無法日勝雲

佛 南無法海說聲王佛 南無法日智輪然燈佛 南無法華雞都幢雲佛 南無法焰山雞都王佛 南無法行深勝月佛 南無法智普鏡佛 南無藏普智作照佛 南無山王勝藏王佛 南無普門賢照佛 南無連一切法精進幢佛 南無法寶華勝雲佛 南無寂光明深髻佛 南無法光明慈樂說光明日佛 南無焰海佛 南無智日普光明佛 南無普輪頂佛 南無智光明王佛 南無福德光華燈佛 南無智師子雞都幢王佛 南無日光明王佛 南無寶相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普照佛 南無法羅網覺勝月佛 南無無畏那羅延師子佛 南無普智不二勇猛佛 南無法波頭摩敷身佛 南無功德華勝海佛 南無菩提輪善覺勝月佛 南無然法炬勝月佛 南無普賢鏡像髻佛 南無法幢然燈佛 南無金剛海幢王佛 南無稱山勝雲佛 南無栴檀勝月佛 南無普功德華威德光佛 南無照眾生王佛 南無勝波頭摩華藏佛 南無香焰光明勝佛 南無因波頭摩佛 南無相山盧舍那佛 南無普聞名稱幢佛 南無普門光明須彌佛 南無法成光勝佛 南無功德威德佛 南無相勝法力勇猛幢佛 南無轉法輪光明吼佛 南無光明功德山波若照佛 南無轉法輪月妙勝佛 南無法華盧舍那清淨雞都佛 南無寶波頭摩光明藏佛 南無寶山雲燈佛 南無普覺華佛 南無種種光明勝彌留藏佛 南無光明輪峰王佛 南無福德雲蓋佛 南無法峰雲幢佛 南無功德山威德佛 南無法月雲燈王佛 南無法雲稱勝月佛 南無法輪力雲佛 南無香幢智威德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無金山威德賢佛 南無賢首彌留威德佛 南無普慧雲吼佛 南無法力勝山佛 南無香焰勝王佛 南無伽那迦摩尼山聲佛 南無頂藏一切法光明輪佛 南無然法輪威德佛 南無山峰勝威德佛 南無普精進炬光明雲佛 南無三昧賢寶天冠光明佛 南無勝寶光佛 南無法炬寶帳聲佛 南無樂法光明師子佛 南無莊嚴相月幢佛 南無光明山雷電雲佛 南無無垢幢佛 南無無礙法虛空光明佛 南無快智華敷身佛 南無世間妙光明聲佛 南無法三昧光明聲佛 南無法聲多藏佛 南無法火焰海聲佛 南無三世相鏡像威德佛 南無高法輪光明佛 南無法界師子光佛 南無盧舍那勝須彌佛 南無一切三昧海師子佛 南無普光慧然燈佛 南無法界城然燈佛 南無普門吼光明王佛 南無賢首佛 南無普光首佛 南無胎王佛 南無法界然燈佛 南無虛空山照佛 南無阿尼羅有眼佛 南無龍自在王佛 南無普照勝須彌王佛 南無無礙虛空智雞都幢王佛 南無普智光明照十方吼佛 南無雲王吼聲佛 南無不空見佛 南無普照佛 南無實聲佛 南無妙聲佛 南無法火焰 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無法海說聲王佛 南無法日智輪然燈佛 南無法華雞都幢雲佛 南無法焰山雞都王佛 南無法行深勝月佛 南無法智普鏡佛 南無藏普智作照佛 南無山王勝藏王佛 南無普門賢照佛 南無連一切法精進幢佛 南無法寶華勝雲佛 南無寂光明深髻佛 南無法光明慈樂說光明日佛 南無焰海佛 南無智日普光明佛 南無普輪頂佛 南無智光明王佛 南無福德光華燈佛 南無智師子雞都幢王佛 南無日光明王佛 南無寶相山佛 南無莊嚴山佛 南無日步普照佛 南無法羅網覺勝月佛 南無無畏那羅延師子佛 南無普智不二勇猛佛 南無法波頭摩敷身佛 南無功德華勝海佛 南無菩提輪善覺勝月佛 南無然法炬勝月佛 南無普賢鏡像髻佛 南無法幢然燈佛 南無金剛海幢王佛 南無稱山勝雲佛 南無栴檀勝月佛 南無普功德華威德光佛 南無照眾生王佛 南無勝波頭摩華藏佛 南無香焰光明勝佛 南無因波頭摩佛 南無相山盧舍那佛 南無普聞名稱幢佛 南無普門光明須彌佛 南無法成光勝佛 南無功德威德佛 南無相勝法力勇猛幢佛 南無轉法輪光明吼佛 南無光明功德山波若照佛 南無轉法輪月妙勝佛 南無法華盧舍那清淨雞都佛 南無寶波頭摩光明藏佛 南無寶山雲燈佛 南無普覺華佛 南無種種光明勝彌留藏佛 南無光明輪峰王佛 南無福德雲蓋佛 南無法峰雲幢佛 南無功德山威德佛 南無法月雲燈王佛 南無法雲稱勝月佛 南無法輪力雲佛 南無香幢智威德佛 南無法輪清淨勝月佛 南無金山威德賢佛 南無賢首彌留威德佛 南無普慧雲吼佛 南無法力勝山佛 南無香焰勝王佛 南無伽那迦摩尼山聲佛 南無頂藏一切法光明輪佛 南無然法輪威德佛 南無山峰勝威德佛 南無普精進炬光明雲佛 南無三昧賢寶天冠光明佛 南無勝寶光佛 南無法炬寶帳聲佛 南無樂法光明師子佛 南無莊嚴相月幢佛 南無光明山雷電雲佛 南無無垢幢佛 南無無礙法虛空光明佛 南無快智華敷身佛 南無世間妙光明聲佛 南無法三昧光明聲佛 南無法聲多藏佛 南無法火焰海聲佛 南無三世相鏡像威德佛 南無高法輪光明佛 南無法界師子光佛 南無盧舍那勝須彌佛 南無一切三昧海師子佛 南無普光慧然燈佛 南無法界城然燈佛 南無普門吼光明王佛 南無賢首佛 南無普光首佛 南無胎王佛 南無法界然燈佛 南無虛空山照佛 南無阿尼羅有眼佛 南無龍自在王佛 南無普照勝須彌王佛 南無無礙虛空智雞都幢王佛 南無普智光明照十方吼佛 南無雲王吼聲佛 南無不空見佛 南無普照佛 南無實聲佛 南無妙聲佛 南無法火焰

光明佛 南無金色寶作界妙佛 南無金閻浮幢子遮那光明佛 南無金色百光明佛 南無實稱佛 南無不空稱佛 南無日愛佛 南無成就智義佛 南無普賢佛 南無無垢光明雞都王佛 南無寶焰佛 南無日月佛 南無海勝佛 南無法幢佛 南無無邊功德王佛 南無寶藏佛 南無無垢面佛 南無無量壽華佛 南無寶聚佛 南無薩婆毘浮佛 南無智起佛 南無普護佛 南無離垢光佛 南無德首佛 南無妙德山佛 南無人王佛 南無無上華佛 南無無畏力王佛 南無師子依王佛 南無龍自在王佛 南無自在王佛 南無普散金光佛 南無勇猛佛 南無金山寶蓋佛 南無金華焰光明佛 南無慧光明佛 南無千光明佛 南無妙尊智王佛 南無寶蓋燈王佛 南無慧幢勝莊嚴王佛 南無無垢藏佛 南無光明相佛 南無金焰光明佛 南無金白光明藏佛 南無觀世音佛 南無強勝力王佛 南無過去分身諸佛 南無現在無量諸佛 南無十億幢王明諸佛 南無離垢紫金沙佛 南無無量明佛 南無日輪光明王佛 南無香積佛 南無師子億像佛 南無師子遊喜佛 南無普光功德山王佛 南無善住功德寶王佛 南無寶華莊嚴王佛 南無難勝佛 南無須彌相佛 南無須彌燈王佛 南無寶德佛 南無寶月佛 南無寶焰佛 南無寶嚴佛 南無難勝師子響佛 南無大光王佛 南無不動佛 南無藥王佛 南無莊嚴佛 南無樓至佛 南無月蓋佛 南無普光佛 南無寶王佛 南無維衛佛 南無式只佛 南無隨葉佛 南無拘樓秦佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無雷音王佛 南無祇法藏佛 南無栴檀華佛 南無栴檀葉佛 南無妙音佛 南無無上勝佛 南無甘露鼓佛 南無毘婆尸佛 南無日月光明佛 南無無勝光佛 南無具足莊嚴王佛 南無光明遍照功德王佛 南無破壞四魔師子吼王佛 南無金剛不壞佛 南無瑠璃光佛 南無須彌山王佛 南無淨土光明王佛 南無普光佛 南無普明佛 南無普淨佛 南無多摩羅跋栴檀香佛 南無栴檀香光佛 南無摩尼幢佛 南無歡喜藏摩尼寶積佛 南無一切世間樂見上大精進佛 南無摩尼幢燈光佛 南無慧炬照佛 南無海德光明佛 南無金剛牢強普散金光佛 南無大強精進勇猛佛 南無大悲光佛 南無慈力王佛 南無慈藏王佛 南無栴檀窟莊嚴勝佛 南無賢善首佛 南無善意佛 南無廣莊嚴王佛 南無金華光佛 南無寶蓋照空自在王佛 南無虛空寶華光佛 南無瑠璃莊嚴王佛 南無普現色身光佛 南無不動智光佛 南無降伏諸魔王佛 南無財光明佛 南無智慧勝佛 南無彌勒鮮光佛 南無世淨光佛 南無善寂月音妙尊智王佛 南無龍種上智尊王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明佛 南無金色寶作界妙佛 南無金閻浮幢子遮那光明佛 南無金色百光明佛 南無實稱佛 南無不空稱佛 南無日愛佛 南無成就智義佛 南無普賢佛 南無無垢光明雞都王佛 南無寶焰佛 南無日月佛 南無海勝佛 南無法幢佛 南無無邊功德王佛 南無寶藏佛 南無無垢面佛 南無無量壽華佛 南無寶聚佛 南無薩婆毘浮佛 南無智起佛 南無普護佛 南無離垢光佛 南無德首佛 南無妙德山佛 南無人王佛 南無無上華佛 南無無畏力王佛 南無師子依王佛 南無龍自在王佛 南無自在王佛 南無普散金光佛 南無勇猛佛 南無金山寶蓋佛 南無金華焰光明佛 南無慧光明佛 南無千光明佛 南無妙尊智王佛 南無寶蓋燈王佛 南無慧幢勝莊嚴王佛 南無無垢藏佛 南無光明相佛 南無金焰光明佛 南無金白光明藏佛 南無觀世音佛 南無強勝力王佛 南無過去分身諸佛 南無現在無量諸佛 南無十億幢王明諸佛 南無離垢紫金沙佛 南無無量明佛 南無日輪光明王佛 南無香積佛 南無師子億像佛 南無師子遊喜佛 南無普光功德山王佛 南無善住功德寶王佛 南無寶華莊嚴王佛 南無難勝佛 南無須彌相佛 南無須彌燈王佛 南無寶德佛 南無寶月佛 南無寶焰佛 南無寶嚴佛 南無難勝師子響佛 南無大光王佛 南無不動佛 南無藥王佛 南無莊嚴佛 南無樓至佛 南無月蓋佛 南無普光佛 南無寶王佛 南無維衛佛 南無式只佛 南無隨葉佛 南無拘樓秦佛 南無拘那含牟尼佛 南無迦葉佛 南無雷音王佛 南無祇法藏佛 南無栴檀華佛 南無栴檀葉佛 南無妙音佛 南無無上勝佛 南無甘露鼓佛 南無毘婆尸佛 南無日月光明佛 南無無勝光佛 南無具足莊嚴王佛 南無光明遍照功德王佛 南無破壞四魔師子吼王佛 南無金剛不壞佛 南無瑠璃光佛 南無須彌山王佛 南無淨土光明王佛 南無普光佛 南無普明佛 南無普淨佛 南無多摩羅跋栴檀香佛 南無栴檀香光佛 南無摩尼幢佛 南無歡喜藏摩尼寶積佛 南無一切世間樂見上大精進佛 南無摩尼幢燈光佛 南無慧炬照佛 南無海德光明佛 南無金剛牢強普散金光佛 南無大強精進勇猛佛 南無大悲光佛 南無慈力王佛 南無慈藏王佛 南無栴檀窟莊嚴勝佛 南無賢善首佛 南無善意佛 南無廣莊嚴王佛 南無金華光佛 南無寶蓋照空自在王佛 南無虛空寶華光佛 南無瑠璃莊嚴王佛 南無普現色身光佛 南無不動智光佛 南無降伏諸魔王佛 南無財光明佛 南無智慧勝佛 南無彌勒鮮光佛 南無世淨光佛 南無善寂月音妙尊智王佛 南無龍種上智尊王

佛 南無日月光佛 南無日月珠光佛 南無慧幡勝王佛 南無師子吼自在力王佛 南無妙音勝王佛 南無常光幢佛 南無觀世音燈王佛 南無慧威燈王佛 南無法勝王佛 南無須彌光佛 南無須摩那華光佛 南無優曇鉢羅華殊勝王佛 南無大慧力王佛 南無阿閦毘歡喜光佛 南無無量音聲王佛 南無財光佛 南無金海光佛 南無大通光佛 南無山海慧自在通王佛 南無一切法相滿王佛 南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛 南無普光佛 南無龍尊王佛 南無精進軍佛 南無精進喜佛 南無寶火佛 南無寶月光佛 南無現無愚佛 南無寶月佛 南無無垢佛 南無離垢佛 南無勇施佛 南無清淨佛 南無清淨施佛 南無婆留那佛 南無水天佛 南無堅德佛 南無栴檀功德佛 南無無量掬光佛 南無光德佛 南無無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德華佛 南無蓮華光遊戲神通佛 南無財功德佛 南無德念佛 南無善名稱功德佛 南無紅炎幢王佛 南無善遊步功德佛 南無鬪戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝莊嚴功德佛 南無寶華遊步佛 南無寶華善住莎羅王佛 南無善德佛 南無無量光明佛 南無陀羅尼遊戲佛 南無首楞嚴定三昧力王佛 南無無上功德佛 南無善見定自在王佛 南無神通自在佛 南無無色相佛 南無無聲相佛 南無無香相佛 南無無味相佛 南無無觸相佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無日月光佛 南無日月珠光佛 南無慧幡勝王佛 南無師子吼自在力王佛 南無妙音勝王佛 南無常光幢佛 南無觀世音燈王佛 南無慧威燈王佛 南無法勝王佛 南無須彌光佛 南無須摩那華光佛 南無優曇鉢羅華殊勝王佛 南無大慧力王佛 南無阿閦毘歡喜光佛 南無無量音聲王佛 南無財光佛 南無金海光佛 南無大通光佛 南無山海慧自在通王佛 南無一切法相滿王佛 南無釋迦牟尼佛 南無金剛不壞佛 南無普光佛 南無龍尊王佛 南無精進軍佛 南無精進喜佛 南無寶火佛 南無寶月光佛 南無現無愚佛 南無寶月佛 南無無垢佛 南無離垢佛 南無勇施佛 南無清淨佛 南無清淨施佛 南無婆留那佛 南無水天佛 南無堅德佛 南無栴檀功德佛 南無無量掬光佛 南無光德佛 南無無憂德佛 南無那羅延佛 南無功德華佛 南無蓮華光遊戲神通佛 南無財功德佛 南無德念佛 南無善名稱功德佛 南無紅炎幢王佛 南無善遊步功德佛 南無鬪戰勝佛 南無善遊步佛 南無周匝莊嚴功德佛 南無寶華遊步佛 南無寶華善住莎羅王佛 南無善德佛 南無無量光明佛 南無陀羅尼遊戲佛 南無首楞嚴定三昧力王佛 南無無上功德佛 南無善見定自在王佛 南無神通自在佛 南無無色相佛 南無無聲相佛 南無無香相佛 南無無味相佛 南無無觸相佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無七事經 南無醎水喻經 南無七處三觀經 南無九橫經 南無八正道經 南無五陰喻經 南無轉法輪經 南無聖法印經 南無雜阿含經 南無不自守意經 南無戒德香經 南無比丘聽施經 南無馬有三相經 南無馬有八態譬人經 南無比丘避惡名欲自殺經 南無戒相應法經 南無禪行三十七品經 南無尊法義經 南無樓炭經 南無大般涅槃經 南無佛般泥洹經 南無大六向拜經 南無梵網六十二見經 南無十報法經 南無寂志果經 南無梵志阿跋經 南無七佛父母姓字經 南無梵志頞羅延問種尊經 南無賢聖集傳 南無摩訶般若波羅蜜經 南無六度集 南無菩薩本緣集 南無僧伽羅剎集 南無孛經抄集 南無思惟經 南無佛醫經 南無分別業報略集 南無龍樹勸發諸王要偈 南無雜譬喻經 南無無明羅剎喻集 南無雜呪集 南無佛本行集 南無撰集百緣經 南無百喻集 南無舊雜譬喻經 南無法句喻集 南無法句經 南無四十二章 南無禪祕要法 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無七事經 南無醎水喻經 南無七處三觀經 南無九橫經 南無八正道經 南無五陰喻經 南無轉法輪經 南無聖法印經 南無雜阿含經 南無不自守意經 南無戒德香經 南無比丘聽施經 南無馬有三相經 南無馬有八態譬人經 南無比丘避惡名欲自殺經 南無戒相應法經 南無禪行三十七品經 南無尊法義經 南無樓炭經 南無大般涅槃經 南無佛般泥洹經 南無大六向拜經 南無梵網六十二見經 南無十報法經 南無寂志果經 南無梵志阿跋經 南無七佛父母姓字經 南無梵志頞羅延問種尊經 南無賢聖集傳 南無摩訶般若波羅蜜經 南無六度集 南無菩薩本緣集 南無僧伽羅剎集 南無孛經抄集 南無思惟經 南無佛醫經 南無分別業報略集 南無龍樹勸發諸王要偈 南無雜譬喻經 南無無明羅剎喻集 南無雜呪集 南無佛本行集 南無撰集百緣經 南無百喻集 南無舊雜譬喻經 南無法句喻集 南無法句經 南無四十二章 南無禪祕要法

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無無垢藏菩薩 南無離垢藏菩薩 南無種種樂說莊嚴藏菩薩 南無大光明羅網藏菩薩 南無大金山光明威德王藏菩薩 南無淨明威德王藏菩薩 南無一切相莊嚴淨德藏菩薩 南無金剛炎德相莊嚴藏菩薩 南無焰熾藏菩薩 南無宿王光照藏菩薩 南無虛空無礙妙音藏菩薩 南無陀羅尼功德持一切世間願藏菩薩 南無海莊嚴藏菩薩 南無須彌德藏菩薩 南無淨一切德藏菩薩 南無如來藏菩薩 南無佛德藏菩薩 南無光德王菩薩 南無總持自在王菩薩 南無總持菩薩 南無滅除眾生病菩薩 南無療一切眾生病菩薩 南無歡喜念菩薩 南無厭意菩薩 南無常厭苦菩薩 南無月明菩薩 南無水天菩薩 南無主天菩薩 南無大意菩薩 南無益意菩薩 南無㵎月菩薩 南無尸毘王菩薩 南無一切勝菩薩 南無知大地菩薩 南無鳩舍菩薩 南無阿離念彌菩薩 南無頂生王菩薩 南無欝多羅菩薩 南無薩和檀菩薩 南無長壽王菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無垢藏菩薩 南無離垢藏菩薩 南無種種樂說莊嚴藏菩薩 南無大光明羅網藏菩薩 南無大金山光明威德王藏菩薩 南無淨明威德王藏菩薩 南無一切相莊嚴淨德藏菩薩 南無金剛炎德相莊嚴藏菩薩 南無焰熾藏菩薩 南無宿王光照藏菩薩 南無虛空無礙妙音藏菩薩 南無陀羅尼功德持一切世間願藏菩薩 南無海莊嚴藏菩薩 南無須彌德藏菩薩 南無淨一切德藏菩薩 南無如來藏菩薩 南無佛德藏菩薩 南無光德王菩薩 南無總持自在王菩薩 南無總持菩薩 南無滅除眾生病菩薩 南無療一切眾生病菩薩 南無歡喜念菩薩 南無厭意菩薩 南無常厭苦菩薩 南無月明菩薩 南無水天菩薩 南無主天菩薩 南無大意菩薩 南無益意菩薩 南無㵎月菩薩 南無尸毘王菩薩 南無一切勝菩薩 南無知大地菩薩 南無鳩舍菩薩 南無阿離念彌菩薩 南無頂生王菩薩 南無欝多羅菩薩 南無薩和檀菩薩 南無長壽王菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「夫欲懺悔必須先敬三寶。所以然者？三寶則是一切眾生良友福田，若能歸向者，則滅無量罪、長無量福，能令行者離生死苦、得解脫樂。是故，弟子某甲等！歸依十方盡虛空界一切諸佛、歸依十方盡虛空界一切尊法、歸依十方盡虛空界一切諸大菩薩、歸依十方盡虛空界一切聖僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「夫欲懺悔必須先敬三寶。所以然者？三寶則是一切眾生良友福田，若能歸向者，則滅無量罪、長無量福，能令行者離生死苦、得解脫樂。是故，弟子某甲等！歸依十方盡虛空界一切諸佛、歸依十方盡虛空界一切尊法、歸依十方盡虛空界一切諸大菩薩、歸依十方盡虛空界一切聖僧。

「弟子！今日所以懺悔者，正言無始已來在凡夫地，莫問貴賤罪自無量。或因三業而生罪，或從六根而起過，或以內心自邪思惟，或籍外境起於染著，如是乃至十惡，增長八萬四千諸塵勞門。然其罪相雖復無量，大而為語不出有三。何等為三？一者煩惱障；二者是業障；三者是果報障。此三種法能障聖道，及以人天勝妙好事，是故經中目為三障。所以諸佛菩薩教作方便，懺悔除滅此三障者，則六根十惡乃至八萬四千諸塵勞門皆悉清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子！今日所以懺悔者，正言無始已來在凡夫地，莫問貴賤罪自無量。或因三業而生罪，或從六根而起過，或以內心自邪思惟，或籍外境起於染著，如是乃至十惡，增長八萬四千諸塵勞門。然其罪相雖復無量，大而為語不出有三。何等為三？一者煩惱障；二者是業障；三者是果報障。此三種法能障聖道，及以人天勝妙好事，是故經中目為三障。所以諸佛菩薩教作方便，懺悔除滅此三障者，則六根十惡乃至八萬四千諸塵勞門皆悉清淨。

「是故，弟子！今日運此增上勝心懺悔三障，欲滅此三障罪者，當用何等心可令此罪滅除？先當興七種心以為方便，然後此罪乃可得滅。何等為七？一者慚愧；二者恐怖；三者厭離；四者發菩提心；五者怨親平等；六者念報佛恩；七者觀罪性空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，弟子！今日運此增上勝心懺悔三障，欲滅此三障罪者，當用何等心可令此罪滅除？先當興七種心以為方便，然後此罪乃可得滅。何等為七？一者慚愧；二者恐怖；三者厭離；四者發菩提心；五者怨親平等；六者念報佛恩；七者觀罪性空。

「第一慚愧者，自惟我與釋迦如來同為凡夫，而今世尊成道以來已經爾所塵沙劫數，而我等相與耽染六塵，流浪生死永無出期，此實天下可慚可愧可羞可恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第一慚愧者，自惟我與釋迦如來同為凡夫，而今世尊成道以來已經爾所塵沙劫數，而我等相與耽染六塵，流浪生死永無出期，此實天下可慚可愧可羞可恥。

「第二恐怖者，既是凡夫，身口意業常與罪相應，以是因緣命終之後，應墮地獄畜生餓鬼受無量苦，如此實為可驚可恐可怖可懼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二恐怖者，既是凡夫，身口意業常與罪相應，以是因緣命終之後，應墮地獄畜生餓鬼受無量苦，如此實為可驚可恐可怖可懼。

「第三厭離者，相與當觀生死之中，唯有無常苦空無我不淨虛假，如水上泡速起速滅，往來流轉猶若車輪，生老病死八苦交煎無時暫息，眾等相與但觀自身從頭至足，其中但有三十六物，髮毛爪齒膿囊涕涶生熟二藏，大膓小膓脾腎心肺肝膽，𦙽胃肪膏𦝰膜筋脈骨髓，大小便利九孔常流。是故，經言：『此身眾苦所集，一切皆不淨物。何有智慧者，而當樂此臭肉身也？』生死既有如此種種惡法，甚可患厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三厭離者，相與當觀生死之中，唯有無常苦空無我不淨虛假，如水上泡速起速滅，往來流轉猶若車輪，生老病死八苦交煎無時暫息，眾等相與但觀自身從頭至足，其中但有三十六物，髮毛爪齒膿囊涕涶生熟二藏，大膓小膓脾腎心肺肝膽，𦙽胃肪膏𦝰膜筋脈骨髓，大小便利九孔常流。是故，經言：『此身眾苦所集，一切皆不淨物。何有智慧者，而當樂此臭肉身也？』生死既有如此種種惡法，甚可患厭。

「第四發菩提心者，經言：『當樂佛身。』佛身者即法身也。從無量功德智慧生，從六波羅蜜生，從慈悲喜捨生，從三十七助菩提法生，從如是等種種功德智慧生如來身。欲得此身者，當發菩提心求一切種智，常樂我淨薩婆若果，淨佛國土成就眾生，於身命財無所悋惜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四發菩提心者，經言：『當樂佛身。』佛身者即法身也。從無量功德智慧生，從六波羅蜜生，從慈悲喜捨生，從三十七助菩提法生，從如是等種種功德智慧生如來身。欲得此身者，當發菩提心求一切種智，常樂我淨薩婆若果，淨佛國土成就眾生，於身命財無所悋惜。

「第五怨親平等者，於一切眾生起慈悲心無彼我想。何以故爾？若見怨異親則是分別，以分別故起諸想著，想著因緣生諸煩惱，煩惱因緣造諸惡業，惡業因緣故得苦果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五怨親平等者，於一切眾生起慈悲心無彼我想。何以故爾？若見怨異親則是分別，以分別故起諸想著，想著因緣生諸煩惱，煩惱因緣造諸惡業，惡業因緣故得苦果。

「第六念報佛恩者，如來往昔無量劫中，捨頭目髓腦、支節手足、國城、妻子、象馬、七珍，為我等故修諸苦行，此恩此德實難酬報。是故，經言：『若以頂戴兩肩荷負，於恒沙劫亦不能報。』我等欲報如來恩者，當於此世勇猛精進捍勞忍苦，不惜身命建立三寶，弘通大乘廣化眾生同入正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六念報佛恩者，如來往昔無量劫中，捨頭目髓腦、支節手足、國城、妻子、象馬、七珍，為我等故修諸苦行，此恩此德實難酬報。是故，經言：『若以頂戴兩肩荷負，於恒沙劫亦不能報。』我等欲報如來恩者，當於此世勇猛精進捍勞忍苦，不惜身命建立三寶，弘通大乘廣化眾生同入正道。

「第七觀罪性空者，無有實相從因緣生顛倒而有，既從因緣而生，則可從因緣而滅。從因緣而生者，押近惡友造作無端。從因緣而滅者，即是今日洗心懺悔。是故，經言：『此罪相不在內不在外不在中間，故知此罪從本是空。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七觀罪性空者，無有實相從因緣生顛倒而有，既從因緣而生，則可從因緣而滅。從因緣而生者，押近惡友造作無端。從因緣而滅者，即是今日洗心懺悔。是故，經言：『此罪相不在內不在外不在中間，故知此罪從本是空。』

「生如是等七種心，以緣想十方諸佛、賢聖，擎拳合掌披陳至到慚愧改革，舒瀝心肝洗蕩膓胃，如此懺悔亦何罪而不滅，亦何障而不消？若復正爾悠悠緩縱情慮，徒自勞形於事何益？且復人命無常喻如轉燭，一息不還便向灰壤，三塗苦報則身應受，不可以錢財寶貨囑託求脫，窈窈冥冥恩赦無期，獨嬰此苦無代受者。莫言我今生中無有此罪，所以不能懇到懺悔。經中道言：『凡夫之人舉足動步無非是罪。』又復過去生中皆悉成就無量惡業，追逐行者如影隨形，今日若不懺悔，罪惡日深，故包藏瘕疵，佛教不許。懺悔先罪淨名所尚，故知長淪苦海寔由隱覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生如是等七種心，以緣想十方諸佛、賢聖，擎拳合掌披陳至到慚愧改革，舒瀝心肝洗蕩膓胃，如此懺悔亦何罪而不滅，亦何障而不消？若復正爾悠悠緩縱情慮，徒自勞形於事何益？且復人命無常喻如轉燭，一息不還便向灰壤，三塗苦報則身應受，不可以錢財寶貨囑託求脫，窈窈冥冥恩赦無期，獨嬰此苦無代受者。莫言我今生中無有此罪，所以不能懇到懺悔。經中道言：『凡夫之人舉足動步無非是罪。』又復過去生中皆悉成就無量惡業，追逐行者如影隨形，今日若不懺悔，罪惡日深，故包藏瘕疵，佛教不許。懺悔先罪淨名所尚，故知長淪苦海寔由隱覆。

「是故，弟子！今日發露懺悔不敢覆藏。所言三障者：一曰煩惱障；二名為業障；三是果報障。此三種法更相由藉，因煩惱故所以起惡業，惡業因緣故得苦果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，弟子！今日發露懺悔不敢覆藏。所言三障者：一曰煩惱障；二名為業障；三是果報障。此三種法更相由藉，因煩惱故所以起惡業，惡業因緣故得苦果。

「是故，弟子！今日至心第一先應懺悔煩惱障。又此煩惱，諸佛菩薩入理聖人種種呵嘖，亦詺此煩惱以為怨家。何以故？能斷眾生慧命根故；亦詺此煩惱以之為賊，能劫眾生諸善法故；亦詺此煩惱以為暴河，能㵱眾生入於生死大苦海故；亦詺此煩惱以為羈鏁，能繫眾生於生死獄不能得出故；亦詺此煩惱猶如蟒蟲，食啖眾生真如佛性故。所以六道牽連四生不絕，惡業無窮苦果不息，當知皆是煩惱過患。是故，弟子！今日運此增上善心，歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，弟子！今日至心第一先應懺悔煩惱障。又此煩惱，諸佛菩薩入理聖人種種呵嘖，亦詺此煩惱以為怨家。何以故？能斷眾生慧命根故；亦詺此煩惱以之為賊，能劫眾生諸善法故；亦詺此煩惱以為暴河，能㵱眾生入於生死大苦海故；亦詺此煩惱以為羈鏁，能繫眾生於生死獄不能得出故；亦詺此煩惱猶如蟒蟲，食啖眾生真如佛性故。所以六道牽連四生不絕，惡業無窮苦果不息，當知皆是煩惱過患。是故，弟子！今日運此增上善心，歸依佛。

「南無東方金光明佛 南無南方大須彌佛 南無西方妙樂佛 南無北方具威儀智佛 南無東南方法種尊佛 南無西南方諦幢佛 南無西北方開化菩薩佛 南無東北方慧精進佛 南無下方衣毛不竪佛 南無上方無數精進興豐佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方金光明佛 南無南方大須彌佛 南無西方妙樂佛 南無北方具威儀智佛 南無東南方法種尊佛 南無西南方諦幢佛 南無西北方開化菩薩佛 南無東北方慧精進佛 南無下方衣毛不竪佛 南無上方無數精進興豐佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！從無始已來至于今日，或在人天六道受報，有此心識常懷愚惑繁滿胸襟，或因三毒根造一切罪，或因三漏造一切罪，或因三覺造一切罪，或因三受造一切罪，或因三苦造一切罪，或緣三假造一切罪，或貪三有造一切罪。如是等罪無量無邊，惱亂一切六道四生，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，或在人天六道受報，有此心識常懷愚惑繁滿胸襟，或因三毒根造一切罪，或因三漏造一切罪，或因三覺造一切罪，或因三受造一切罪，或因三苦造一切罪，或緣三假造一切罪，或貪三有造一切罪。如是等罪無量無邊，惱亂一切六道四生，今日慚愧歸命懺悔。

「又復，弟子！無始以來至于今日，或因四識住造一切罪，或因四流造一切罪，或因四取造一切罪，或因四執造一切罪，或因四緣造一切罪，或因四大造一切罪，或因四縛造一切罪，或因四食造一切罪，或因四生造一切罪。如是等罪無量無邊，惱亂六道一切眾生，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始以來至于今日，或因四識住造一切罪，或因四流造一切罪，或因四取造一切罪，或因四執造一切罪，或因四緣造一切罪，或因四大造一切罪，或因四縛造一切罪，或因四食造一切罪，或因四生造一切罪。如是等罪無量無邊，惱亂六道一切眾生，今日慚愧歸命懺悔。

「又復，弟子！無始以來至于今日，或因五住地煩惱造一切罪，或因五受根造一切罪，或因五蓋造一切罪，或因五慳造一切罪，或因五見造一切罪，或因五心造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始以來至于今日，或因五住地煩惱造一切罪，或因五受根造一切罪，或因五蓋造一切罪，或因五慳造一切罪，或因五見造一切罪，或因五心造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子！無始已來至于今日，或因六情根造一切罪，或因六識造一切罪，或因六想造一切罪，或因六受造一切罪，或因六行造一切罪，或因六愛造一切罪，或因六疑造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日慚愧歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始已來至于今日，或因六情根造一切罪，或因六識造一切罪，或因六想造一切罪，或因六受造一切罪，或因六行造一切罪，或因六愛造一切罪，或因六疑造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日慚愧歸命懺悔。

「又復，弟子！無始以來至于今日，或因七漏造一切罪，或因七使造一切罪，或因八倒造一切罪，或因八垢造一切罪，或因八苦造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始以來至于今日，或因七漏造一切罪，或因七使造一切罪，或因八倒造一切罪，或因八垢造一切罪，或因八苦造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂六道一切四生，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子！無始已來至于今日，或因九惱造一切罪，或因九結造一切罪，或因九上緣造一切罪，或因十煩惱造一切罪，或因十纏造一切罪，或因十一遍使造一切罪，或因十二入造一切罪，或因十六知見造一切罪，或因十八界造一切罪，或因二十五我造一切罪，或因六十二見造一切罪，或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂賢聖及以四生，遍滿三界彌亘六道，無處可藏無處可避。今日至到向十方佛、尊法、聖眾，慚愧發露皆悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子！無始已來至于今日，或因九惱造一切罪，或因九結造一切罪，或因九上緣造一切罪，或因十煩惱造一切罪，或因十纏造一切罪，或因十一遍使造一切罪，或因十二入造一切罪，或因十六知見造一切罪，或因十八界造一切罪，或因二十五我造一切罪，或因六十二見造一切罪，或因見諦思惟九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪。如是等煩惱無量無邊，惱亂賢聖及以四生，遍滿三界彌亘六道，無處可藏無處可避。今日至到向十方佛、尊法、聖眾，慚愧發露皆悉懺悔。

「願弟子等，承是懺悔三毒等一切諸煩惱所生功德，願生生世世三慧明，三達朗，三苦滅，三願滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔三毒等一切諸煩惱所生功德，願生生世世三慧明，三達朗，三苦滅，三願滿。

「願弟子等，承是懺悔四識等一切諸煩惱所生功德，願生生世世，廣四等心，立四信業，四惡趣滅，得四無畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔四識等一切諸煩惱所生功德，願生生世世，廣四等心，立四信業，四惡趣滅，得四無畏。

「願弟子等，承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功德，願生生世世度五道，樹五根，淨五眼，成五分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔五蓋等諸煩惱所生功德，願生生世世度五道，樹五根，淨五眼，成五分。

「願弟子等，承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德，願生生世世具足六神通，滿足六度業，不為六塵惑，常行六妙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德，願生生世世具足六神通，滿足六度業，不為六塵惑，常行六妙行。

「願弟子等，承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德，願生生世世坐七淨華，洗塵八水，具九斷智，成十地行。願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德，願生生世世十一空解常用洗心，自在能轉十二行輪，具足十八不共之法，無量功德一切圓滿。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔七漏八垢九結十纏等一切諸煩惱所生功德，願生生世世坐七淨華，洗塵八水，具九斷智，成十地行。願以懺悔十一遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德，願生生世世十一空解常用洗心，自在能轉十二行輪，具足十八不共之法，無量功德一切圓滿。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一火丸仰口地獄。云何名曰火丸仰口地獄？其地獄縱廣八十由旬，其地獄鐵城羅網，火焰俱起來燒罪人，其城四角猛風而來吹此鐵城，而動散發化作鐵丸飛流而下，其丸八方銐如鋒釯火焰俱作，於虛空中共相諍抵亦如雷聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一火丸仰口地獄。云何名曰火丸仰口地獄？其地獄縱廣八十由旬，其地獄鐵城羅網，火焰俱起來燒罪人，其城四角猛風而來吹此鐵城，而動散發化作鐵丸飛流而下，其丸八方銐如鋒釯火焰俱作，於虛空中共相諍抵亦如雷聲。

南門之中有百千罪人，沙門來入其中，唱如是言：「我今何罪，來入此中受罪如是？」唱聲大叫身中震裂，烟火俱出來入其中，空中火丸從口下入足下而出，身毛孔中皆亦火然，一日一夜受無量罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南門之中有百千罪人，沙門來入其中，唱如是言：「我今何罪，來入此中受罪如是？」唱聲大叫身中震裂，烟火俱出來入其中，空中火丸從口下入足下而出，身毛孔中皆亦火然，一日一夜受無量罪。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等罪，受如是苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等罪，受如是苦？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不畏罪，手擿眾僧菓自食與人不知慚愧。以是因緣，墮此地獄。從地獄出，若得為人瘖瘂不語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不畏罪，手擿眾僧菓自食與人不知慚愧。以是因緣，墮此地獄。從地獄出，若得為人瘖瘂不語。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。