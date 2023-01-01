佛說佛名經卷第十五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十五

「南無迦那伽無垢光明日炎雲佛 南無因陀羅光明疑幢佛 南無一切地處無垢月佛 南無覺虛空平等相佛 南無十方廣應雲幢佛 南無平等不平等盧舍那佛 南無害心悲解脫空王佛 南無成就一切義須彌佛 南無不空步照見佛 南無妙吼勝佛 南無第一自在通王佛 南無不可思議功德盧舍那妙月佛 南無可信力幢佛 南無法界樹聲智慧佛 南無波頭摩光長善臂佛 南無不退功德海光佛 南無普生妙一切智速佛 南無師子光無量力智佛 南無見一切法清淨勝智佛 南無遠離一切憂惱佛 南無自在妙威德佛 南無金華火光佛 南無觀法界奮迅佛 南無然燈緊那羅王佛 南無然香燈佛 南無應王佛 南無如來功德普門見佛 南無一切法普奮迅王佛 南無廣化自在佛 南無法界解脫光明不可思議意佛 南無如來無垢光佛 南無盧舍那世間輪勝聲佛 南無波頭摩鬚無邊眼佛 南無喜樂成佛 南無一切智行境界慧佛 南無廣寂妙聲佛 南無虛空無垢智月佛 南無福德海厚雲相花佛 南無能作善勝雲佛 南無勝聲雲幢佛 南無勝聲吼幢佛 南無觀眼奮迅佛 南無無盡智金剛佛 南無普眼日藏照佛 南無一切吼聲佛 南無無量智敷佛 南無一切福德彌樓上佛 南無根日威德佛 南無滿光明身光佛 南無地第一華相佛 南無雲無畏見佛 南無平等言語雞頭佛 南無實然燈王佛 南無堅精進奮迅成就義心佛 南無普照觀稱佛 南無慈光明稱勝佛 南無福德稱上勝佛 南無念一切眾生稱勝佛 南無須彌山稱勝佛 南無畢慚愧稱上勝佛 南無教化一切世間佛 南無離一切憂佛 南無離一切難佛 南無離一切世間佛 南無能轉胎佛 南無轉女佛 南無轉男女降伏佛 南無佛華勝上王佛 南無不空說名佛 南無善慧法通王佛 南無十方廣功德稱天盡樂佛 南無愛大智見不空聞名佛 南無無量力智勝佛 南無成就梵功德佛 南無香象佛 南無金剛蜜跡佛 南無善轉成就義佛 南無盧舍那花勝威德佛 南無常功德然燈去慧佛 南無到諸疑彼岸月佛 南無到法界無量聲慧佛 南無然燈勝光明佛 南無法界日光明佛 南無無邊光中功德海轉法輪聲佛 南無日不可思議智見佛 南無寶勝光明威德王佛 南無無盡功德妙莊嚴佛 南無不可量力普吼佛 南無普眼滿足然燈佛 南無勝功德炬佛 南無大龍聲佛 南無波頭摩師子座奮迅齊佛 南無智聚覺光佛 南無住持地善威德王佛 南無善住法然燈王佛 南無不空見生喜作佛 南無放身炎幢佛 南無清淨眾生行佛 南無一切德雲普光明佛 南無敷華相月智佛 南無第一光明金庭燎佛 南無觀一切法海無差別光明佛 南無化日佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無迦那伽無垢光明日炎雲佛 南無因陀羅光明疑幢佛 南無一切地處無垢月佛 南無覺虛空平等相佛 南無十方廣應雲幢佛 南無平等不平等盧舍那佛 南無害心悲解脫空王佛 南無成就一切義須彌佛 南無不空步照見佛 南無妙吼勝佛 南無第一自在通王佛 南無不可思議功德盧舍那妙月佛 南無可信力幢佛 南無法界樹聲智慧佛 南無波頭摩光長善臂佛 南無不退功德海光佛 南無普生妙一切智速佛 南無師子光無量力智佛 南無見一切法清淨勝智佛 南無遠離一切憂惱佛 南無自在妙威德佛 南無金華火光佛 南無觀法界奮迅佛 南無然燈緊那羅王佛 南無然香燈佛 南無應王佛 南無如來功德普門見佛 南無一切法普奮迅王佛 南無廣化自在佛 南無法界解脫光明不可思議意佛 南無如來無垢光佛 南無盧舍那世間輪勝聲佛 南無波頭摩鬚無邊眼佛 南無喜樂成佛 南無一切智行境界慧佛 南無廣寂妙聲佛 南無虛空無垢智月佛 南無福德海厚雲相花佛 南無能作善勝雲佛 南無勝聲雲幢佛 南無勝聲吼幢佛 南無觀眼奮迅佛 南無無盡智金剛佛 南無普眼日藏照佛 南無一切吼聲佛 南無無量智敷佛 南無一切福德彌樓上佛 南無根日威德佛 南無滿光明身光佛 南無地第一華相佛 南無雲無畏見佛 南無平等言語雞頭佛 南無實然燈王佛 南無堅精進奮迅成就義心佛 南無普照觀稱佛 南無慈光明稱勝佛 南無福德稱上勝佛 南無念一切眾生稱勝佛 南無須彌山稱勝佛 南無畢慚愧稱上勝佛 南無教化一切世間佛 南無離一切憂佛 南無離一切難佛 南無離一切世間佛 南無能轉胎佛 南無轉女佛 南無轉男女降伏佛 南無佛華勝上王佛 南無不空說名佛 南無善慧法通王佛 南無十方廣功德稱天盡樂佛 南無愛大智見不空聞名佛 南無無量力智勝佛 南無成就梵功德佛 南無香象佛 南無金剛蜜跡佛 南無善轉成就義佛 南無盧舍那花勝威德佛 南無常功德然燈去慧佛 南無到諸疑彼岸月佛 南無到法界無量聲慧佛 南無然燈勝光明佛 南無法界日光明佛 南無無邊光中功德海轉法輪聲佛 南無日不可思議智見佛 南無寶勝光明威德王佛 南無無盡功德妙莊嚴佛 南無不可量力普吼佛 南無普眼滿足然燈佛 南無勝功德炬佛 南無大龍聲佛 南無波頭摩師子座奮迅齊佛 南無智聚覺光佛 南無住持地善威德王佛 南無善住法然燈王佛 南無不空見生喜作佛 南無放身炎幢佛 南無清淨眾生行佛 南無一切德雲普光明佛 南無敷華相月智佛 南無第一光明金庭燎佛 南無觀一切法海無差別光明佛 南無化日佛

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舍那勝頂光明佛 南無髻勝藏世界一切法無邊海慧佛 南無善化香勝世界相法化普光佛 南無快地色光世界善眷屬盧舍那佛 南無善作敷華世界法行喜無盡慧佛 南無勝福德威德輪世界無垢清淨普光明佛 南無摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼華勝佛 南無炎地成就世界無量力成就慧佛 南無梵照世界虛空廣眼月佛 南無聲塵平等世界金色然彌樓然燈佛 南無寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛 南無金色善光明世界寶然燈普光明幢佛 南無盧舍那光明月世界火勝華奮迅善照佛 南無寶月作藏世界無盡功德華威德佛 南無鏡光明照世界行力甘露吼聲佛 南無妙栴檀快月莊嚴世界妙法智慧勝威德光明佛 南無無邊功德聚集世界無邊精進光明功德勝王佛 南無大莊嚴成就世界日燈王佛 南無波頭摩跋提世界普華佛 南無摩梨支世界盧舍那佛 南無清淨行世界那羅延華幢佛 南無有華世界波頭摩威德佛 南無有雲世界雷聲王佛 南無不可行世界薝蔔色佛 南無蓮華世界波頭摩勝佛 南無光幢世界光明王佛 南無無邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛 南無無量光明世界普賢佛 南無無邊功德寶作示現安樂世界無邊功德寶集示現安樂金色光明師子奮迅王佛 南無普寶間錯世界普光明妙勝山王佛 南無普無垢世界無垢稱王佛 南無清淨行世界普華佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍那勝頂光明佛 南無髻勝藏世界一切法無邊海慧佛 南無善化香勝世界相法化普光佛 南無快地色光世界善眷屬盧舍那佛 南無善作敷華世界法行喜無盡慧佛 南無勝福德威德輪世界無垢清淨普光明佛 南無摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼華勝佛 南無炎地成就世界無量力成就慧佛 南無梵照世界虛空廣眼月佛 南無聲塵平等世界金色然彌樓然燈佛 南無寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛 南無金色善光明世界寶然燈普光明幢佛 南無盧舍那光明月世界火勝華奮迅善照佛 南無寶月作藏世界無盡功德華威德佛 南無鏡光明照世界行力甘露吼聲佛 南無妙栴檀快月莊嚴世界妙法智慧勝威德光明佛 南無無邊功德聚集世界無邊精進光明功德勝王佛 南無大莊嚴成就世界日燈王佛 南無波頭摩跋提世界普華佛 南無摩梨支世界盧舍那佛 南無清淨行世界那羅延華幢佛 南無有華世界波頭摩威德佛 南無有雲世界雷聲王佛 南無不可行世界薝蔔色佛 南無蓮華世界波頭摩勝佛 南無光幢世界光明王佛 南無無邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛 南無無量光明世界普賢佛 南無無邊功德寶作示現安樂世界無邊功德寶集示現安樂金色光明師子奮迅王佛 南無普寶間錯世界普光明妙勝山王佛 南無普無垢世界無垢稱王佛 南無清淨行世界普華佛

「善男子！如是諸世界中諸佛一切歸命，及彼菩薩摩訶薩一切大眾亦悉歸命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！如是諸世界中諸佛一切歸命，及彼菩薩摩訶薩一切大眾亦悉歸命。」

爾時，諸比丘白佛言：「世尊！世尊如是諸佛如來所有壽命長短等不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘白佛言：「世尊！世尊如是諸佛如來所有壽命長短等不？」

佛告諸比丘：「汝等諦聽！當為汝說。比丘！我此娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫，於安樂世界為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「汝等諦聽！當為汝說。比丘！我此娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫，於安樂世界為一日一夜。

「若安樂世界阿彌陀佛國土一劫，於袈裟幢世界碎金剛佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若安樂世界阿彌陀佛國土一劫，於袈裟幢世界碎金剛佛國土，為一日一夜。

「若袈裟幢世界一劫，於不退輪吼世界善快光明波頭摩敷身如來佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若袈裟幢世界一劫，於不退輪吼世界善快光明波頭摩敷身如來佛國土，為一日一夜。

「若不退輪吼世界一劫，於無垢世界法幢如來佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若不退輪吼世界一劫，於無垢世界法幢如來佛國土，為一日一夜。

「若無垢世界一劫，於善然燈世界師子如來佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若無垢世界一劫，於善然燈世界師子如來佛國土，為一日一夜。

「若善然燈世界一劫，於善光明世界盧舍那藏如來佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善然燈世界一劫，於善光明世界盧舍那藏如來佛國土，為一日一夜。

「若善光明世界一劫，於難過世界法光明波頭摩敷身如來佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善光明世界一劫，於難過世界法光明波頭摩敷身如來佛國土，為一日一夜。

「若難過世界一劫，於莊嚴慧世界一切通光明如來佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若難過世界一劫，於莊嚴慧世界一切通光明如來佛國土，為一日一夜。

「若莊嚴慧世界一劫，於鏡輪光世界月智如來佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若莊嚴慧世界一劫，於鏡輪光世界月智如來佛國土，為一日一夜。

「比丘！入如是數，滿足過十阿僧祇百千萬世界，最後波頭摩勝世界，於賢勝如來佛國土，為一日一夜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！入如是數，滿足過十阿僧祇百千萬世界，最後波頭摩勝世界，於賢勝如來佛國土，為一日一夜。

「比丘！如是等世界無量無邊長短不等，諸佛如來壽命住世亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！如是等世界無量無邊長短不等，諸佛如來壽命住世亦復如是。

「諸比丘！汝等應當稱諸佛名(胡本中自此以下皆有世界名，此略除也)作如是言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸比丘！汝等應當稱諸佛名(胡本中自此以下皆有世界名，此略除也)作如是言：

「南無如是等諸佛如來 南無不動智佛 南無阿尼羅智佛 南無婆留那智佛 南無阿私陀智佛 南無行智佛 南無阿樓那智佛 南無常智佛 南無妙智佛 南無樂自在天佛 南無梵天佛 南無勝智天佛 南無菴摩羅月佛 南無不退月佛 南無不動月佛 南無阿尼羅月佛 南無婆留那月佛 南無阿私陀月佛 南無勝月佛 南無阿樓那月佛 南無無垢月佛 南無勝智月佛 南無不退眼佛 南無第一眼佛 南無阿尼羅眼佛 南無不動眼佛 南無阿私陀眼佛 南無行眼佛 南無阿樓那眼佛 南無婆留那眼佛 南無勝眼佛 南無微妙清淨眼佛 南無不退幢佛 南無阿尼羅幢佛 南無阿私陀幢佛 南無婆留那幢佛 南無行幢佛 南無阿樓那幢佛 南無常幢佛 南無妙幢佛 南無自在幢佛 南無梵幢佛 南無勝幢佛 南無彌留幢佛 南無波頭摩勝藏佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無金剛齊佛 南無婆藪天佛 南無一切法決定王佛 南無彌留幢寂眼勝佛 南無致沙佛 南無弗沙佛 南無波頭摩勝佛 南無大光明佛 南無法意佛 南無善法佛 南無稱勝佛 南無寶慧佛 南無微妙眼佛 南無燈佛 南無擇義佛 南無自在佛 南無婆藪天佛 南無不去佛 南無擇勝佛 南無妙行佛 南無無礙月佛 南無無邊智上首佛 南無普眼佛 南無厚婆波羅佛 南無妙勝佛 南無日光佛 南無無邊光佛 南無法幢佛 南無無邊智然燈佛 南無普功德觀然燈佛 南無功德佛 南無金剛幢佛 南無普智寶炎勝功德幢佛 南無因陀羅幢勝幢佛 南無普智寶炎勝功德雞都佛 南無無垢輪大悲雲幢佛 南無百憶定光佛 南無光遠佛 南無月光佛 南無栴檀香佛 南無善山王佛 南無須彌天冠佛 南無須彌等曜佛 南無月色佛 南無正念佛 南無離垢佛 南無無著佛 南無龍天佛 南無不動地佛 南無瑠璃妙華佛 南無瑠璃金色佛 南無金藏佛 南無炎光佛 南無炎根佛 南無地種佛 南無月像佛 南無日音佛 南無解脫華佛 南無莊嚴光明佛 南無海覺神通佛 南無水光佛 南無大音佛 南無離垢佛 南無捨厭意佛 南無寶炎佛 南無妙頂佛 南無勇立佛 南無功德持慧佛 南無蔽日月光佛 南無日月瑠璃光佛 南無無上瑠璃光佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無如是等諸佛如來 南無不動智佛 南無阿尼羅智佛 南無婆留那智佛 南無阿私陀智佛 南無行智佛 南無阿樓那智佛 南無常智佛 南無妙智佛 南無樂自在天佛 南無梵天佛 南無勝智天佛 南無菴摩羅月佛 南無不退月佛 南無不動月佛 南無阿尼羅月佛 南無婆留那月佛 南無阿私陀月佛 南無勝月佛 南無阿樓那月佛 南無無垢月佛 南無勝智月佛 南無不退眼佛 南無第一眼佛 南無阿尼羅眼佛 南無不動眼佛 南無阿私陀眼佛 南無行眼佛 南無阿樓那眼佛 南無婆留那眼佛 南無勝眼佛 南無微妙清淨眼佛 南無不退幢佛 南無阿尼羅幢佛 南無阿私陀幢佛 南無婆留那幢佛 南無行幢佛 南無阿樓那幢佛 南無常幢佛 南無妙幢佛 南無自在幢佛 南無梵幢佛 南無勝幢佛 南無彌留幢佛 南無波頭摩勝藏佛 南無普眼佛 南無梵命佛 南無金剛齊佛 南無婆藪天佛 南無一切法決定王佛 南無彌留幢寂眼勝佛 南無致沙佛 南無弗沙佛 南無波頭摩勝佛 南無大光明佛 南無法意佛 南無善法佛 南無稱勝佛 南無寶慧佛 南無微妙眼佛 南無燈佛 南無擇義佛 南無自在佛 南無婆藪天佛 南無不去佛 南無擇勝佛 南無妙行佛 南無無礙月佛 南無無邊智上首佛 南無普眼佛 南無厚婆波羅佛 南無妙勝佛 南無日光佛 南無無邊光佛 南無法幢佛 南無無邊智然燈佛 南無普功德觀然燈佛 南無功德佛 南無金剛幢佛 南無普智寶炎勝功德幢佛 南無因陀羅幢勝幢佛 南無普智寶炎勝功德雞都佛 南無無垢輪大悲雲幢佛 南無百憶定光佛 南無光遠佛 南無月光佛 南無栴檀香佛 南無善山王佛 南無須彌天冠佛 南無須彌等曜佛 南無月色佛 南無正念佛 南無離垢佛 南無無著佛 南無龍天佛 南無不動地佛 南無瑠璃妙華佛 南無瑠璃金色佛 南無金藏佛 南無炎光佛 南無炎根佛 南無地種佛 南無月像佛 南無日音佛 南無解脫華佛 南無莊嚴光明佛 南無海覺神通佛 南無水光佛 南無大音佛 南無離垢佛 南無捨厭意佛 南無寶炎佛 南無妙頂佛 南無勇立佛 南無功德持慧佛 南無蔽日月光佛 南無日月瑠璃光佛 南無無上瑠璃光佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無雜藏經 南無鬼問目連經 南無餓鬼報應經 南無目連說地獄餓鬼因緣經 南無瑠璃王經 南無鴦崛髻經 南無指鬘經 南無力士移山經 南無三摩竭經 南無大愛道般泥洹經 南無須達經 南無行七行現報經 南無阿難同學經 南無增一阿含經 南無群牛譬經 南無國王不黎先尼十夢經 南無波斯匿王太后崩土坌身經 南無食施獲五福報經 南無四未曾有法經 南無阿那邠邸化七子經 南無放牛經 南無長者子六過出家經 南無漏分布經 南無四諦經 南無是非法經 南無一切流攝守因緣經 南無頂生王故事經 南無閻羅王五天使者經 南無古來世時經 南無長壽王經 南無阿那律八念經 南無釋摩男本經 南無瞿曇彌記果經 南無諸法本經 南無摩嬈亂經 南無賴吒和羅經 南無梵摩喻經 南無鸚鵡經 南無齊經 南無十支居士八城人經 南無恒水經 南無比丘問佛多優婆塞命終經 南無佛說求欲經 南無孫多邪致經 南無凡人有三事愚痴不足經 南無蓱沙王五願經 南無七知經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無雜藏經 南無鬼問目連經 南無餓鬼報應經 南無目連說地獄餓鬼因緣經 南無瑠璃王經 南無鴦崛髻經 南無指鬘經 南無力士移山經 南無三摩竭經 南無大愛道般泥洹經 南無須達經 南無行七行現報經 南無阿難同學經 南無增一阿含經 南無群牛譬經 南無國王不黎先尼十夢經 南無波斯匿王太后崩土坌身經 南無食施獲五福報經 南無四未曾有法經 南無阿那邠邸化七子經 南無放牛經 南無長者子六過出家經 南無漏分布經 南無四諦經 南無是非法經 南無一切流攝守因緣經 南無頂生王故事經 南無閻羅王五天使者經 南無古來世時經 南無長壽王經 南無阿那律八念經 南無釋摩男本經 南無瞿曇彌記果經 南無諸法本經 南無摩嬈亂經 南無賴吒和羅經 南無梵摩喻經 南無鸚鵡經 南無齊經 南無十支居士八城人經 南無恒水經 南無比丘問佛多優婆塞命終經 南無佛說求欲經 南無孫多邪致經 南無凡人有三事愚痴不足經 南無蓱沙王五願經 南無七知經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無無礙覺菩薩 南無善覺菩薩 南無普照三世覺菩薩 南無廣覺菩薩 南無普光覺菩薩 南無法界光覺菩薩 南無明淨願光明菩薩 南無不可壞精進勢王菩薩 南無無上普妙德王菩薩 南無無礙妙德藏王菩薩 南無法界善化願同王菩薩 南無法義慧炎王菩薩 南無壞散一切眾魔智幢王菩薩 南無明淨願智幢王菩薩 南無壞散一切障智慧勢王菩薩 南無分別法界智通王菩薩 南無慧林菩薩 南無勝林菩薩 南無無礙林菩薩 南無慚愧林菩薩 南無精進林菩薩 南無力成就林菩薩 南無堅固林菩薩 南無如來林菩薩 南無智林菩薩 南無勝音菩薩 南無師子炎光奮迅音菩薩 南無眾寶光幢菩薩 南無智日超慧菩薩 南無不思議功德智稱菩薩 南無方便寂靜妙華髻菩薩 南無金光炎菩薩 南無法界普音菩薩 南無淨雲月幢菩薩 南無善超淨光菩薩 南無觀勝法妙清淨王菩薩 南無清淨海慧菩薩 南無香炎平等莊嚴月光菩薩 南無師子光莊嚴菩薩 南無功德法藏菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無礙覺菩薩 南無善覺菩薩 南無普照三世覺菩薩 南無廣覺菩薩 南無普光覺菩薩 南無法界光覺菩薩 南無明淨願光明菩薩 南無不可壞精進勢王菩薩 南無無上普妙德王菩薩 南無無礙妙德藏王菩薩 南無法界善化願同王菩薩 南無法義慧炎王菩薩 南無壞散一切眾魔智幢王菩薩 南無明淨願智幢王菩薩 南無壞散一切障智慧勢王菩薩 南無分別法界智通王菩薩 南無慧林菩薩 南無勝林菩薩 南無無礙林菩薩 南無慚愧林菩薩 南無精進林菩薩 南無力成就林菩薩 南無堅固林菩薩 南無如來林菩薩 南無智林菩薩 南無勝音菩薩 南無師子炎光奮迅音菩薩 南無眾寶光幢菩薩 南無智日超慧菩薩 南無不思議功德智稱菩薩 南無方便寂靜妙華髻菩薩 南無金光炎菩薩 南無法界普音菩薩 南無淨雲月幢菩薩 南無善超淨光菩薩 南無觀勝法妙清淨王菩薩 南無清淨海慧菩薩 南無香炎平等莊嚴月光菩薩 南無師子光莊嚴菩薩 南無功德法藏菩薩。

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無尊者滿願子 南無尊者離障 南無尊者流灌子 南無尊者堅伏 南無尊者面王 南無尊者異來 南無尊者仁性 南無尊者嘉樂 南無尊者善來、 南無尊者羅云 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無尊者滿願子 南無尊者離障 南無尊者流灌子 南無尊者堅伏 南無尊者面王 南無尊者異來 南無尊者仁性 南無尊者嘉樂 南無尊者善來、 南無尊者羅云

「歸命如是等眾所知識大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等眾所知識大阿羅漢。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺悔諸報竟，今當重更總都懺悔諸罪，殷勤啟請十方諸佛救護弟子。我等從無始無量百千萬億劫已來，造作惡業不可具說，或犯十惡或犯五逆及謗方等，或造無量阿僧祇罪，今者歸命十方佛、歸命十方法、歸命十方僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺悔諸報竟，今當重更總都懺悔諸罪，殷勤啟請十方諸佛救護弟子。我等從無始無量百千萬億劫已來，造作惡業不可具說，或犯十惡或犯五逆及謗方等，或造無量阿僧祇罪，今者歸命十方佛、歸命十方法、歸命十方僧。

「次復歸命稽首東方阿閦佛、南方寶相佛、西方阿彌陀佛、北方妙勝佛、上方香積如來、下方億像佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次復歸命稽首東方阿閦佛、南方寶相佛、西方阿彌陀佛、北方妙勝佛、上方香積如來、下方億像佛。

「稽首東方普賢大士、南方持世大士、西方觀音大士、北方滿月大士、上方虛空大士、下方堅德大士、本師釋迦牟尼佛、歸命未來佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「稽首東方普賢大士、南方持世大士、西方觀音大士、北方滿月大士、上方虛空大士、下方堅德大士、本師釋迦牟尼佛、歸命未來佛性。

「又復稽首他方分身化佛、大士維摩文殊師利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復稽首他方分身化佛、大士維摩文殊師利。

「亦復稽首阿難、迦葉出現四道聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦復稽首阿難、迦葉出現四道聖人。

「亦復歸命有教初心，稽首大藏十二部經，及於餘經方等正典八分舍利形像。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦復歸命有教初心，稽首大藏十二部經，及於餘經方等正典八分舍利形像。

「亦復歸命現有佛事、四方天王忉利釋梵三十三天、虛空天上地上地下有諸山林樹下一切神仙。有大神足、有天眼者、有天耳者，願賜聞知皆為證明。願一切眾生，若未懺者得此懺已皆得滅罪。弟子！今日懺悔披肝露膽至誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「亦復歸命現有佛事、四方天王忉利釋梵三十三天、虛空天上地上地下有諸山林樹下一切神仙。有大神足、有天眼者、有天耳者，願賜聞知皆為證明。願一切眾生，若未懺者得此懺已皆得滅罪。弟子！今日懺悔披肝露膽至誠歸依佛。

「南無東方不動智佛 南無南方日月燈光佛 南無西方殊勝佛 南無北方德內豐嚴王佛 南無東南方成首佛 南無西南方寶照空佛 南無西北方見無恐懼佛 南無東北方師子力佛 南無下方斷疑拔欲除冥佛 南無上方金寶光明佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方不動智佛 南無南方日月燈光佛 南無西方殊勝佛 南無北方德內豐嚴王佛 南無東南方成首佛 南無西南方寶照空佛 南無西北方見無恐懼佛 南無東北方師子力佛 南無下方斷疑拔欲除冥佛 南無上方金寶光明佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始世界已來，及今惡身狂惑心亂，無量倒見煩惱惡業不可具陳，所作眾罪不自覺知，惡心熾盛不見後世。但見現在樂習煩惱遠離善根，惡業障礙近惡知識，或於比丘邊作非法，比丘尼邊作非法，父母邊作非法，或復大眾前作非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始世界已來，及今惡身狂惑心亂，無量倒見煩惱惡業不可具陳，所作眾罪不自覺知，惡心熾盛不見後世。但見現在樂習煩惱遠離善根，惡業障礙近惡知識，或於比丘邊作非法，比丘尼邊作非法，父母邊作非法，或復大眾前作非法。

「或復自在用僧鬘物，或於五部僧邊或作是非，或說世間無量惡果，或殺菩提善根眾生，或謗法師，法說非法非法說法。謂如來無常、正法無常、僧寶無常，不樂惠施信受邪法。如是等罪無量無邊，是故今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等今日發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或復自在用僧鬘物，或於五部僧邊或作是非，或說世間無量惡果，或殺菩提善根眾生，或謗法師，法說非法非法說法。謂如來無常、正法無常、僧寶無常，不樂惠施信受邪法。如是等罪無量無邊，是故今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等今日發露懺悔。

「弟子等！自從無量劫來造作五逆，或犯過去未來現在諸佛禁戒，作一闡提行，發麁言誹謗正法，造是重業未曾改悔心無慚愧。或犯十惡等罪，自知定犯如是重事，本心初無怖畏慚愧，嘿受供養未曾發露，於彼正法未有護惜建立之心，於其中間毀訾輕賤言多過惡。或復說言無佛法僧，或復不信有諸地獄受報。如是等罪無量無邊，今日無量怖畏，無量慚愧歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無量劫來造作五逆，或犯過去未來現在諸佛禁戒，作一闡提行，發麁言誹謗正法，造是重業未曾改悔心無慚愧。或犯十惡等罪，自知定犯如是重事，本心初無怖畏慚愧，嘿受供養未曾發露，於彼正法未有護惜建立之心，於其中間毀訾輕賤言多過惡。或復說言無佛法僧，或復不信有諸地獄受報。如是等罪無量無邊，今日無量怖畏，無量慚愧歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等發露懺悔。

「弟子等！自從無量劫來至于今日，或四倒見四重之法說偷蘭遮，偷蘭遮法說為四重，犯說非犯非犯說犯，輕罪說重重罪說輕，淨見不淨不淨見淨。或復邪見讚說世典不敬佛經，諸惡論議畜八不淨，真是佛語以為魔語，真是魔語以為佛語。或復信受六師所說，或作是言：『如來今日已歸涅槃，三寶無常。』身心起惑無量倒見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無量劫來至于今日，或四倒見四重之法說偷蘭遮，偷蘭遮法說為四重，犯說非犯非犯說犯，輕罪說重重罪說輕，淨見不淨不淨見淨。或復邪見讚說世典不敬佛經，諸惡論議畜八不淨，真是佛語以為魔語，真是魔語以為佛語。或復信受六師所說，或作是言：『如來今日已歸涅槃，三寶無常。』身心起惑無量倒見。

「是故，今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，今日無量怖畏無量慚愧，歸依三寶諸佛慈悲方等父母菩薩知識，聽許我等發露懺悔。

「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世拔濟十方一切眾生，遠離十惡修行十善，所有諸苦使得安止，不可思議阿僧祇眾令住十地。若此國土及餘世界所有善法悉以迴向。我所修行身口意善，願於來世證無上道，願諸女人皆成男子，具足智慧精勤不懈，一切皆行菩薩之道，勤心修集六波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世拔濟十方一切眾生，遠離十惡修行十善，所有諸苦使得安止，不可思議阿僧祇眾令住十地。若此國土及餘世界所有善法悉以迴向。我所修行身口意善，願於來世證無上道，願諸女人皆成男子，具足智慧精勤不懈，一切皆行菩薩之道，勤心修集六波羅蜜。

「若此閻浮及餘他方，無量世界所有眾生，所作種種善妙功德，我今深心隨其歡喜。我今以此隨喜功德，及身口意所作善業，願於來世成無上道，得淨無垢吉祥果報，悉令具足如來正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若此閻浮及餘他方，無量世界所有眾生，所作種種善妙功德，我今深心隨其歡喜。我今以此隨喜功德，及身口意所作善業，願於來世成無上道，得淨無垢吉祥果報，悉令具足如來正覺。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一身然地獄。云何名曰身然地獄？其地獄中縱廣五十由旬，鐵壁周匝猛火絕焰來燒罪人，罪人身中亦皆火然，罪人毛孔烟火俱出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入一身然地獄。云何名曰身然地獄？其地獄中縱廣五十由旬，鐵壁周匝猛火絕焰來燒罪人，罪人身中亦皆火然，罪人毛孔烟火俱出。

東門之中有八百罪人，來入其中唱聲大呌，舉身自椎：「我今何罪來入其中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東門之中有八百罪人，來入其中唱聲大呌，舉身自椎：「我今何罪來入其中？」

馬頭羅剎手捉三股鐵叉，望背而撞胸前而出，來入其中地有火然，身中有火亦復火然，六根之中火流而出，一日一夜受罪無量，求生不得求死不得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎手捉三股鐵叉，望背而撞胸前而出，來入其中地有火然，身中有火亦復火然，六根之中火流而出，一日一夜受罪無量，求生不得求死不得。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等罪，受苦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等罪，受苦如是？」

羅剎答曰：「此諸沙門，或是其師或為弟子不相順從，師不慈弟子，弟子不敬師。各相瞋恚，高聲大喚，怒目諍競，遂生怨憎，墮此地獄。從地獄出，世世相值，恒相殺害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎答曰：「此諸沙門，或是其師或為弟子不相順從，師不慈弟子，弟子不敬師。各相瞋恚，高聲大喚，怒目諍競，遂生怨憎，墮此地獄。從地獄出，世世相值，恒相殺害。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。