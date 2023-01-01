佛說佛名經卷第十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十四

「南無西方阿彌陀佛 南無阿彌陀幢佛 南無阿彌陀高佛 南無大火光明佛 南無北方憐愍眾生佛 南無大照佛 南無寶幢佛 南無香聚佛 南無上方火光炎聚佛 南無火聲佛 南無難勝佛 南無日成就佛 南無羅網光佛 南無下方師子佛 南無稱王佛 南無威德佛 南無法頂佛 南無法幢佛 南無法住持佛 南無東方梵聲佛 南無星宿王佛 南無香上佛 南無香光佛 南無大炎聚佛 南無寶種種花敷身佛 南無堅王佛 南無寶蓮花勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛 南無聲吼佛 南無智自在佛 南無威德自在佛 南無莎羅自在王佛 南無智勇猛佛 南無光自在佛 南無堅自在王佛 南無聲德佛 南無師子奮迅鬘佛 南無須彌山然燈王佛 南無香山佛 南無不可動佛 南無藥王佛 南無尋光佛 南無大炎積佛 南無勝藏佛 南無無心光明佛 南無毘留羅佛 南無蓮華佛 南無喜聚佛 南無栴檀佛 南無月光佛 南無驚怖幢佛 南無大修行佛 南無波頭摩王佛 南無月勝佛 南無莎羅集佛 南無大莎羅集佛 南無幢相佛 南無淨命佛 南無金臺佛 南無愛見佛 南無金色色佛 南無須摩那光佛 南無妙蓮華劫億那由他百千萬佛同名一切菩提華佛 南無七百同名光明莊嚴佛 南無三百同名大幢佛 南無十千同名莊嚴王佛 南無善發勝佛 南無日輪光明佛 南無普蓋佛 南無三昧奮迅佛 南無寶華勝佛 南無無邊足步佛 南無善香香王佛 南無善擇敵佛 南無須彌劫佛 南無功德王光明佛 南無普至光佛 南無金剛佛 南無尼彌佛 南無不可盡世界一色佛 南無袈裟幢世界山自在王佛 南無堅幢世界智勝山王佛 南無一切香舉世界勝花藏佛 南無金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛 南無智成就世界智幢佛 南無意味世界普照佛 南無波頭摩首世界佛勝佛 南無鏡輪世界金剛幢佛 南無光明清淨力世界日藏佛 南無安樂世界最勝佛 南無阿閦佛 南無寶幢佛 南無無量光佛 南無妙聲佛 南無寶俱蘇摩功德海瑠璃歌那伽山真金光明勝佛 南無釋迦牟尼佛 南無寶炎佛 南無金作蓋山佛 南無毘婆尸佛 南無光尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含佛 南無迦葉佛 南無三昧手勝佛 南無無垢奮迅菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無西方阿彌陀佛 南無阿彌陀幢佛 南無阿彌陀高佛 南無大火光明佛 南無北方憐愍眾生佛 南無大照佛 南無寶幢佛 南無香聚佛 南無上方火光炎聚佛 南無火聲佛 南無難勝佛 南無日成就佛 南無羅網光佛 南無下方師子佛 南無稱王佛 南無威德佛 南無法頂佛 南無法幢佛 南無法住持佛 南無東方梵聲佛 南無星宿王佛 南無香上佛 南無香光佛 南無大炎聚佛 南無寶種種花敷身佛 南無堅王佛 南無寶蓮花勝佛 南無見一切義佛 南無須彌劫佛 南無聲吼佛 南無智自在佛 南無威德自在佛 南無莎羅自在王佛 南無智勇猛佛 南無光自在佛 南無堅自在王佛 南無聲德佛 南無師子奮迅鬘佛 南無須彌山然燈王佛 南無香山佛 南無不可動佛 南無藥王佛 南無尋光佛 南無大炎積佛 南無勝藏佛 南無無心光明佛 南無毘留羅佛 南無蓮華佛 南無喜聚佛 南無栴檀佛 南無月光佛 南無驚怖幢佛 南無大修行佛 南無波頭摩王佛 南無月勝佛 南無莎羅集佛 南無大莎羅集佛 南無幢相佛 南無淨命佛 南無金臺佛 南無愛見佛 南無金色色佛 南無須摩那光佛 南無妙蓮華劫億那由他百千萬佛同名一切菩提華佛 南無七百同名光明莊嚴佛 南無三百同名大幢佛 南無十千同名莊嚴王佛 南無善發勝佛 南無日輪光明佛 南無普蓋佛 南無三昧奮迅佛 南無寶華勝佛 南無無邊足步佛 南無善香香王佛 南無善擇敵佛 南無須彌劫佛 南無功德王光明佛 南無普至光佛 南無金剛佛 南無尼彌佛 南無不可盡世界一色佛 南無袈裟幢世界山自在王佛 南無堅幢世界智勝山王佛 南無一切香舉世界勝花藏佛 南無金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛 南無智成就世界智幢佛 南無意味世界普照佛 南無波頭摩首世界佛勝佛 南無鏡輪世界金剛幢佛 南無光明清淨力世界日藏佛 南無安樂世界最勝佛 南無阿閦佛 南無寶幢佛 南無無量光佛 南無妙聲佛 南無寶俱蘇摩功德海瑠璃歌那伽山真金光明勝佛 南無釋迦牟尼佛 南無寶炎佛 南無金作蓋山佛 南無毘婆尸佛 南無光尸棄佛 南無毘舍浮佛 南無拘留孫佛 南無拘那含佛 南無迦葉佛 南無三昧手勝佛 南無無垢奮迅菩薩

「若有善男子、善女人，受持是諸佛菩薩名，超越世間三十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，受持是諸佛菩薩名，超越世間三十劫。

「南無日輪光明勝佛、南無日光明菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無日輪光明勝佛、南無日光明菩薩

「若復有人受持讀誦是佛菩薩名，超越世間千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人受持讀誦是佛菩薩名，超越世間千劫。

「南無普寶蓋佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普寶蓋佛

「若有善男子，受持讀誦是佛名，是人超越世間四大劫，常現諸佛菩薩前生，不復作五逆罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子，受持讀誦是佛名，是人超越世間四大劫，常現諸佛菩薩前生，不復作五逆罪。

「南無三昧勝奮迅佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無三昧勝奮迅佛

「若有善男子，受持讀誦是佛名得千三昧，超越世間無量千劫，同彌勒菩薩功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子，受持讀誦是佛名得千三昧，超越世間無量千劫，同彌勒菩薩功德。

「南無寶俱蘇摩身光明勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶俱蘇摩身光明勝佛

「若復有人，受持讀誦是佛名，超越世間不可數劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，受持讀誦是佛名，超越世間不可數劫。

「南無最勝波頭摩奮迅勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無最勝波頭摩奮迅勝佛

「若有人受持是佛名，超越世間四十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有人受持是佛名，超越世間四十劫。

「南無無量香勝王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無量香勝王佛

「若善男子，受持讀誦是佛名，超越世間無量劫，常得宿命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若善男子，受持讀誦是佛名，超越世間無量劫，常得宿命。

「南無寶華奮迅如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶華奮迅如來

「若復有人，受持讀誦是佛名，得千三昧。諸眾生歸命是人，為諸佛、如來所共讚歎，是人超越世間千劫，不久轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若復有人，受持讀誦是佛名，得千三昧。諸眾生歸命是人，為諸佛、如來所共讚歎，是人超越世間千劫，不久轉法輪。

「南無大光明如來 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無大光明如來

「若有善男子，受持讀誦是佛名，超越世間四十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子，受持讀誦是佛名，超越世間四十劫。

「南無寶藏佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶藏佛

「若有善男子，受持讀誦是佛名，超越世間六十劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子，受持讀誦是佛名，超越世間六十劫。

「南無寶勝佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無寶勝佛

「若有善男子，受持是佛名，若復有人捨七寶如須彌山，以用布施及恒河沙世界。若復有人受持讀誦是佛名，此福勝彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子，受持是佛名，若復有人捨七寶如須彌山，以用布施及恒河沙世界。若復有人受持讀誦是佛名，此福勝彼。

「南無名降伏魔人勝佛 南無降伏貪人自在佛 南無降伏瞋人勝佛 南無降伏癡自在佛 南無降伏染魔人勝佛 南無降伏恨自在佛 南無降伏嫉人勝佛 南無降伏諂曲自在佛 南無降伏邪見人勝佛 南無降伏諸戲自在佛 南無法清淨得名人勝佛 南無業勝得名自在佛 南無如意通清淨得名人勝佛 南無起施得名自在佛 南無起持戒清淨得名人勝佛 南無起忍辱得名自在佛 南無起精進得名人勝佛 南無施思惟得名自在勝佛 南無起持戒思惟得名人勝佛 南無法忍辱思惟得名自在佛 南無起思惟精進得名人勝佛 南無起禪成就得名自在佛 南無起般若得名人勝佛 南無禪思惟得名自在佛 南無般若思惟得名人勝佛 南無行不可思議得名自在勝佛 南無行不可思議得名人勝佛 南無行起得名自在佛 南無總持智清淨光明人勝佛 南無總持色清淨得名自在勝佛 南無總持雨清淨得名人勝佛 南無陀羅尼性清淨得名自在勝佛 南無陀羅尼稱清淨得名人勝佛 南無陀羅尼施清淨得名自在佛 南無空行得名人勝佛 南無空無我得名自在佛 南無眼光明人勝佛 南無耳光明自在佛 南無鼻光明人勝佛 南無舌光明自在佛 南無身光明人勝佛 南無心光明自在佛 南無色光明人勝佛 南無聲光明自在佛 南無降伏香人勝佛 南無味光明自在佛 南無觸光明人勝佛 南無法光明自在佛 南無炎光明人勝佛 南無讚嘆光明自在佛 南無地光明人勝佛 南無水光明自在佛 南無火光明人勝佛 南無風光明自在佛 南無光光明人勝佛 南無事光明自在佛 南無世光明人勝佛 南無拔苦自在佛 南無陰光明人勝佛 南無戒光明自在佛 南無不二光明人勝佛 南無生光明自在佛 南無聲光明人勝佛 南無地華光明自在佛 南無鬘光明人勝佛 南無香蓋光明自在佛 南無衣光明人勝佛 南無成就義佛 南無無畏王佛 南無不動佛 南無觀世自在佛 南無無量命佛 南無尼彌佛 南無炎彌留佛 南無金剛佛 南無初出日然燈月華寶波頭摩金光明身盧舍那放無礙寶光明照十方世界王佛 南無降伏龍佛 南無善調心佛 南無寶聚佛 南無火首佛 南無炎積佛 南無一切光明佛 南無日光佛 南無不可思議佛 南無無邊精進佛 南無無邊思惟佛 南無金色華佛 南無善香香佛 南無無諍行佛 南無無漏佛 南無無邊智佛 南無賢身佛 南無賢相佛 南無遍見佛 南無無邊威德佛 南無次佛 南無堅安隱佛 南無莎羅佛 南無得名佛 南無波頭摩勝佛 南無稱蓮華佛 南無華佛 南無莊嚴佛 南無奮迅佛 南無善見佛 南無善敵對佛 南無善護世佛 南無無邊威德佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無名降伏魔人勝佛 南無降伏貪人自在佛 南無降伏瞋人勝佛 南無降伏癡自在佛 南無降伏染魔人勝佛 南無降伏恨自在佛 南無降伏嫉人勝佛 南無降伏諂曲自在佛 南無降伏邪見人勝佛 南無降伏諸戲自在佛 南無法清淨得名人勝佛 南無業勝得名自在佛 南無如意通清淨得名人勝佛 南無起施得名自在佛 南無起持戒清淨得名人勝佛 南無起忍辱得名自在佛 南無起精進得名人勝佛 南無施思惟得名自在勝佛 南無起持戒思惟得名人勝佛 南無法忍辱思惟得名自在佛 南無起思惟精進得名人勝佛 南無起禪成就得名自在佛 南無起般若得名人勝佛 南無禪思惟得名自在佛 南無般若思惟得名人勝佛 南無行不可思議得名自在勝佛 南無行不可思議得名人勝佛 南無行起得名自在佛 南無總持智清淨光明人勝佛 南無總持色清淨得名自在勝佛 南無總持雨清淨得名人勝佛 南無陀羅尼性清淨得名自在勝佛 南無陀羅尼稱清淨得名人勝佛 南無陀羅尼施清淨得名自在佛 南無空行得名人勝佛 南無空無我得名自在佛 南無眼光明人勝佛 南無耳光明自在佛 南無鼻光明人勝佛 南無舌光明自在佛 南無身光明人勝佛 南無心光明自在佛 南無色光明人勝佛 南無聲光明自在佛 南無降伏香人勝佛 南無味光明自在佛 南無觸光明人勝佛 南無法光明自在佛 南無炎光明人勝佛 南無讚嘆光明自在佛 南無地光明人勝佛 南無水光明自在佛 南無火光明人勝佛 南無風光明自在佛 南無光光明人勝佛 南無事光明自在佛 南無世光明人勝佛 南無拔苦自在佛 南無陰光明人勝佛 南無戒光明自在佛 南無不二光明人勝佛 南無生光明自在佛 南無聲光明人勝佛 南無地華光明自在佛 南無鬘光明人勝佛 南無香蓋光明自在佛 南無衣光明人勝佛 南無成就義佛 南無無畏王佛 南無不動佛 南無觀世自在佛 南無無量命佛 南無尼彌佛 南無炎彌留佛 南無金剛佛 南無初出日然燈月華寶波頭摩金光明身盧舍那放無礙寶光明照十方世界王佛 南無降伏龍佛 南無善調心佛 南無寶聚佛 南無火首佛 南無炎積佛 南無一切光明佛 南無日光佛 南無不可思議佛 南無無邊精進佛 南無無邊思惟佛 南無金色華佛 南無善香香佛 南無無諍行佛 南無無漏佛 南無無邊智佛 南無賢身佛 南無賢相佛 南無遍見佛 南無無邊威德佛 南無次佛 南無堅安隱佛 南無莎羅佛 南無得名佛 南無波頭摩勝佛 南無稱蓮華佛 南無華佛 南無莊嚴佛 南無奮迅佛 南無善見佛 南無善敵對佛 南無善護世佛 南無無邊威德佛 南無

第一勝佛 南無善行佛 南無無量威德佛 南無妙勝佛 南無勝供養佛 南無大奮迅智聲自在王佛 南無電光佛 南無照一切佛 南無不可思議佛 南無無量色佛 南無無量光佛 南無善光花敷身佛 南無須彌山波頭摩勝王佛 南無求名發聲修行佛 南無一切寶摩尼王放光明佛 南無無垢炎稱成就王佛 南無香寶光明佛 南無離諸煩惱佛 南無善智佛 南無善見佛 南無寶山莊嚴佛 南無慈悲行佛 南無閻浮檀幢佛 南無無邊智佛 南無無量威德佛 南無大稱佛 南無寶稱佛 南無火光明佛 南無大光明佛 南無電照光明佛 南無一切種照佛 南無不可量佛 南無月光佛 南無功德海佛 南無具足功德佛 南無上行佛 南無日光佛 南無無畏佛 南無師子幢佛 南無帝釋幢佛 南無火幢佛 南無善眼佛 南無莊嚴王佛 南無放光明光佛 南無無邊光佛 南無妙光佛 南無普護增上佛 南無雲自在佛 南無自在幢佛 南無日燈佛 南無最上佛 南無善生佛 南無無邊不可思議威德佛 南無普眼佛 南無波頭摩上佛 南無妙去佛 南無月起佛 南無燈明佛 南無不厭足身佛 南無彌留幢佛 南無寶幢佛 南無火炎聚佛 南無自在幢佛 南無寶火佛 南無栴檀香佛 南無不定光明波頭摩敷身佛 南無無邊稱功德光明佛 南無薝蔔色佛 南無無量光明佛 南無快光明波頭摩敷身佛 南無出須彌山波頭摩王佛 南無星宿劫二萬同名光作佛 南無二萬同名盧舍那佛 南無二萬同名釋迦牟尼佛 南無同名帝釋日太白星宿無量百千萬不可數佛 南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無清淨光佛 南無解脫一切縛佛 南無波頭摩藏勝佛 南無得無障礙力解脫佛 南無不怯弱十力稱香佛 南無盧舍那光明佛 南無寶聚佛 南無法幢懸佛 南無破一切暗曀佛 南無普光明莊嚴照作佛 南無光明作佛 南無大炎佛 南無無邊行功德佛 南無法功德雲然燈佛 南無然燈炬王佛 南無破一切眾生闇勝佛 南無妙見佛 南無妙勝佛 南無妙聞佛 南無山峯佛 南無金聖佛 南無飲甘露佛 南無無量光明佛 南無寶雞頭佛 南無無邊毘尼勝王佛 南無電照光明羅網佛 南無成就無量功德佛 南無無量樂說境界佛 南無智勝放光明佛 南無降伏電日月作光佛 南無普句素摩勝奮迅功德積佛 南無功德王光佛 南無善月佛 南無光莊嚴王佛 南無賒捨施雞頭佛 南無福德光佛 南無普光上勝山王佛 南無善住摩尼山王佛 南無斷一切煩惱佛 南無釋迦牟尼佛 南無破碎金剛堅固佛 南無寶熾佛 南無龍自在王佛 南無勇猛仙佛 南無寶月佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一勝佛 南無善行佛 南無無量威德佛 南無妙勝佛 南無勝供養佛 南無大奮迅智聲自在王佛 南無電光佛 南無照一切佛 南無不可思議佛 南無無量色佛 南無無量光佛 南無善光花敷身佛 南無須彌山波頭摩勝王佛 南無求名發聲修行佛 南無一切寶摩尼王放光明佛 南無無垢炎稱成就王佛 南無香寶光明佛 南無離諸煩惱佛 南無善智佛 南無善見佛 南無寶山莊嚴佛 南無慈悲行佛 南無閻浮檀幢佛 南無無邊智佛 南無無量威德佛 南無大稱佛 南無寶稱佛 南無火光明佛 南無大光明佛 南無電照光明佛 南無一切種照佛 南無不可量佛 南無月光佛 南無功德海佛 南無具足功德佛 南無上行佛 南無日光佛 南無無畏佛 南無師子幢佛 南無帝釋幢佛 南無火幢佛 南無善眼佛 南無莊嚴王佛 南無放光明光佛 南無無邊光佛 南無妙光佛 南無普護增上佛 南無雲自在佛 南無自在幢佛 南無日燈佛 南無最上佛 南無善生佛 南無無邊不可思議威德佛 南無普眼佛 南無波頭摩上佛 南無妙去佛 南無月起佛 南無燈明佛 南無不厭足身佛 南無彌留幢佛 南無寶幢佛 南無火炎聚佛 南無自在幢佛 南無寶火佛 南無栴檀香佛 南無不定光明波頭摩敷身佛 南無無邊稱功德光明佛 南無薝蔔色佛 南無無量光明佛 南無快光明波頭摩敷身佛 南無出須彌山波頭摩王佛 南無星宿劫二萬同名光作佛 南無二萬同名盧舍那佛 南無二萬同名釋迦牟尼佛 南無同名帝釋日太白星宿無量百千萬不可數佛 南無無垢光明佛 南無功德寶光明佛 南無精進力成就佛 南無清淨光佛 南無解脫一切縛佛 南無波頭摩藏勝佛 南無得無障礙力解脫佛 南無不怯弱十力稱香佛 南無盧舍那光明佛 南無寶聚佛 南無法幢懸佛 南無破一切暗曀佛 南無普光明莊嚴照作佛 南無光明作佛 南無大炎佛 南無無邊行功德佛 南無法功德雲然燈佛 南無然燈炬王佛 南無破一切眾生闇勝佛 南無妙見佛 南無妙勝佛 南無妙聞佛 南無山峯佛 南無金聖佛 南無飲甘露佛 南無無量光明佛 南無寶雞頭佛 南無無邊毘尼勝王佛 南無電照光明羅網佛 南無成就無量功德佛 南無無量樂說境界佛 南無智勝放光明佛 南無降伏電日月作光佛 南無普句素摩勝奮迅功德積佛 南無功德王光佛 南無善月佛 南無光莊嚴王佛 南無賒捨施雞頭佛 南無福德光佛 南無普光上勝山王佛 南無善住摩尼山王佛 南無斷一切煩惱佛 南無釋迦牟尼佛 南無破碎金剛堅固佛 南無寶熾佛 南無龍自在王佛 南無勇猛仙佛 南無寶月佛 南無

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「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無孔雀王呪經 南無兜沙經 南無清淨毘尼方廣經 南無文殊師利淨律經 南無寂調音所問經 南無攝大乘釋論 南無攝大乘論 南無菩薩地持論 南無菩薩善戒經 南無攝大乘本論 南無唯識論 南無成唯識論 南無坐禪三昧經 南無阿蘭若習禪法經 南無摩登伽經 南無舍頭諫經 南無過去現在因果經 南無太子本起瑞應經 南無修行本起經 南無樓炭經 南無大般涅槃經 南無佛般泥洹經 南無十報法經 南無普法義經 南無尸迦羅越六向拜經 南無梵網六十二見經 南無寂志果經 南無梵志阿跋經 南無七佛父母姓字經 南無梵志頞羅延問種尊經 南無本相倚致經 南無緣本致經 南無阿難問事佛吉凶經 南無佛說阿難分別經 南無罪福報應經 南無業報差別經 南無五母子經 南無沙彌羅經 南無阿遬達經 南無玉邪經 南無長者詣佛說子婦不恭敬經 南無七婦經 南無盂蘭盆經 南無報恩奉盆經 南無灌臘經 南無摩鄧女經 南無摩登女解形六事經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無孔雀王呪經 南無兜沙經 南無清淨毘尼方廣經 南無文殊師利淨律經 南無寂調音所問經 南無攝大乘釋論 南無攝大乘論 南無菩薩地持論 南無菩薩善戒經 南無攝大乘本論 南無唯識論 南無成唯識論 南無坐禪三昧經 南無阿蘭若習禪法經 南無摩登伽經 南無舍頭諫經 南無過去現在因果經 南無太子本起瑞應經 南無修行本起經 南無樓炭經 南無大般涅槃經 南無佛般泥洹經 南無十報法經 南無普法義經 南無尸迦羅越六向拜經 南無梵網六十二見經 南無寂志果經 南無梵志阿跋經 南無七佛父母姓字經 南無梵志頞羅延問種尊經 南無本相倚致經 南無緣本致經 南無阿難問事佛吉凶經 南無佛說阿難分別經 南無罪福報應經 南無業報差別經 南無五母子經 南無沙彌羅經 南無阿遬達經 南無玉邪經 南無長者詣佛說子婦不恭敬經 南無七婦經 南無盂蘭盆經 南無報恩奉盆經 南無灌臘經 南無摩鄧女經 南無摩登女解形六事經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無降伏一切魔音菩薩 南無大悲方便雷雲音菩薩 南無滅一切苦安慰音菩薩 南無法上菩薩 南無勝上菩薩 南無智上菩薩 南無功德須彌山上菩薩 南無功德珊瑚上菩薩 南無稱上菩薩 南無普光上菩薩 南無大慈菩薩 南無智海上菩薩 南無如來性起上菩薩 南無光妙德菩薩 南無勝妙德菩薩 南無上妙德菩薩 南無明淨妙德菩薩 南無法妙德菩薩 南無月妙德菩薩 南無虛空妙德菩薩 南無寶妙德菩薩 南無妙德幢菩薩 南無智妙德菩薩 南無娑羅林王菩薩 南無眾生王菩薩 南無梵王菩薩 南無山王菩薩 南無寶王菩薩 南無離生王菩薩 南無寂靜王菩薩 南無不動王菩薩 南無仙王菩薩 南無勝王菩薩 南無靜音菩薩 南無無礙音菩薩 南無開悟過去願音菩薩 南無圓滿道音菩薩 南無智須彌山音菩薩 南無虛空覺菩薩 南無離垢覺菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無降伏一切魔音菩薩 南無大悲方便雷雲音菩薩 南無滅一切苦安慰音菩薩 南無法上菩薩 南無勝上菩薩 南無智上菩薩 南無功德須彌山上菩薩 南無功德珊瑚上菩薩 南無稱上菩薩 南無普光上菩薩 南無大慈菩薩 南無智海上菩薩 南無如來性起上菩薩 南無光妙德菩薩 南無勝妙德菩薩 南無上妙德菩薩 南無明淨妙德菩薩 南無法妙德菩薩 南無月妙德菩薩 南無虛空妙德菩薩 南無寶妙德菩薩 南無妙德幢菩薩 南無智妙德菩薩 南無娑羅林王菩薩 南無眾生王菩薩 南無梵王菩薩 南無山王菩薩 南無寶王菩薩 南無離生王菩薩 南無寂靜王菩薩 南無不動王菩薩 南無仙王菩薩 南無勝王菩薩 南無靜音菩薩 南無無礙音菩薩 南無開悟過去願音菩薩 南無圓滿道音菩薩 南無智須彌山音菩薩 南無虛空覺菩薩 南無離垢覺菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無尊者了本際 南無尊者正願 南無尊者正語 南無尊者大號 南無尊者仁賢 南無尊者離垢 南無尊者名聞 南無尊者善實 南無尊者具足 南無尊者牛王 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無尊者了本際 南無尊者正願 南無尊者正語 南無尊者大號 南無尊者仁賢 南無尊者離垢 南無尊者名聞 南無尊者善實 南無尊者具足 南無尊者牛王

「歸命如是等眾所知識大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等眾所知識大阿羅漢。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！敬請十方諸佛、十二部經、一切賢聖、天龍八部、法界眾生，現前大眾等證知。弟子等！自從無始已來所造眾罪無量無邊，今日至心發露懺悔，歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！敬請十方諸佛、十二部經、一切賢聖、天龍八部、法界眾生，現前大眾等證知。弟子等！自從無始已來所造眾罪無量無邊，今日至心發露懺悔，歸依佛。

「南無東方無限淨佛 南無南方須彌佛 南無西方金剛步積佛 南無北方賢最佛 南無東南方大興光明佛 南無西南方妙寶佛 南無西北方一乘佛 南無東北方壞魔羅網獨步佛 南無下方意無恐懼佛 南無上方無量尊離垢王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方無限淨佛 南無南方須彌佛 南無西方金剛步積佛 南無北方賢最佛 南無東南方大興光明佛 南無西南方妙寶佛 南無西北方一乘佛 南無東北方壞魔羅網獨步佛 南無下方意無恐懼佛 南無上方無量尊離垢王佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！今者為諸眾生及自己身，十方佛前歸命懺悔。一切眾生無量劫來不識諸佛及父母恩，不解善法造作眾惡，自恃種性及諸財寶，盛年放逸作諸惡行，心念不善口作惡業，隨心所造不見其過。凡夫愚行無知闇覆，親近惡友煩惱亂心，五欲因緣心生忿恚，不知厭足故作眾惡，親近非聖因生慳嫉。貧窮因緣姦諂作惡，繫屬於他常有怖畏，不得自在而造諸惡，貪欲恚癡撓動其心，渴愛所逼造作諸惡，依因衣食及以女色，諸結惱熱，愛他男子染著其心，或於牛馬驢騾羊一切禽獸諸色異類而生女想，不依佛行造作諸惡。身口意業所集三業，如是眾罪無量無邊今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今者為諸眾生及自己身，十方佛前歸命懺悔。一切眾生無量劫來不識諸佛及父母恩，不解善法造作眾惡，自恃種性及諸財寶，盛年放逸作諸惡行，心念不善口作惡業，隨心所造不見其過。凡夫愚行無知闇覆，親近惡友煩惱亂心，五欲因緣心生忿恚，不知厭足故作眾惡，親近非聖因生慳嫉。貧窮因緣姦諂作惡，繫屬於他常有怖畏，不得自在而造諸惡，貪欲恚癡撓動其心，渴愛所逼造作諸惡，依因衣食及以女色，諸結惱熱，愛他男子染著其心，或於牛馬驢騾羊一切禽獸諸色異類而生女想，不依佛行造作諸惡。身口意業所集三業，如是眾罪無量無邊今悉懺悔。

「弟子等！自從無始已來至于今日，或不恭敬佛法聖僧，如是眾罪今悉懺悔。或不恭敬緣覺菩薩，如是眾罪今悉懺悔。以無智故誹謗正法，不知恭敬父母尊長，愚惑所覆憍慢放逸，因貪瞋癡造作諸惡，如是眾罪今悉懺悔。好樂飲酒不知止極，或以酒與僧與持戒人，與比丘尼，若滅心人若禪定人，如是等罪無量無邊，今日運心歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，或不恭敬佛法聖僧，如是眾罪今悉懺悔。或不恭敬緣覺菩薩，如是眾罪今悉懺悔。以無智故誹謗正法，不知恭敬父母尊長，愚惑所覆憍慢放逸，因貪瞋癡造作諸惡，如是眾罪今悉懺悔。好樂飲酒不知止極，或以酒與僧與持戒人，與比丘尼，若滅心人若禪定人，如是等罪無量無邊，今日運心歸命懺悔。

「弟子等！從無始劫來所有眾惡，以是因緣生大憂苦，貧窮困乏愁熱驚懼，怖畏惡業心常怯劣，在在處處暫無歡樂，十方現在大悲世尊，能除眾生一切怖畏，願受我等誠心懺悔。過去諸惡今悉悔過，現在作業誠心發露，所未作者更不敢作，已作之業不敢覆藏，身業三種口業有四意三業行今悉懺悔，生死嶮難種種婬欲愚煩惱難，如是諸難今悉懺悔。心輕躁難，近惡友難，三有嶮難，及三毒難，遇無難難，值好時難，修功德難值佛亦難，如是諸難，今悉懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始劫來所有眾惡，以是因緣生大憂苦，貧窮困乏愁熱驚懼，怖畏惡業心常怯劣，在在處處暫無歡樂，十方現在大悲世尊，能除眾生一切怖畏，願受我等誠心懺悔。過去諸惡今悉悔過，現在作業誠心發露，所未作者更不敢作，已作之業不敢覆藏，身業三種口業有四意三業行今悉懺悔，生死嶮難種種婬欲愚煩惱難，如是諸難今悉懺悔。心輕躁難，近惡友難，三有嶮難，及三毒難，遇無難難，值好時難，修功德難值佛亦難，如是諸難，今悉懺悔。

「弟子等！自從無始劫來乃至今身，殺害一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數；偷盜一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生物不可知數；於一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生上，起邪心不可知數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始劫來乃至今身，殺害一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數；偷盜一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生物不可知數；於一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生上，起邪心不可知數。

「妄語欺誑一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數；綺語調弄一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數；惡口罵辱誹謗毀訾一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數；兩舌鬪亂破壞一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「妄語欺誑一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數；綺語調弄一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數；惡口罵辱誹謗毀訾一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數；兩舌鬪亂破壞一切三寶、師僧、父母、六親眷屬、善知識、法界眾生不可知數。

「或破五戒、八戒、十戒、十善戒、二百五十戒、五百戒、菩薩三聚戒、十無盡戒，乃至一切戒，及一切威儀戒等。自作教他見作隨喜不可知數，如是等眾罪，亦如十方大地無邊微塵無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或破五戒、八戒、十戒、十善戒、二百五十戒、五百戒、菩薩三聚戒、十無盡戒，乃至一切戒，及一切威儀戒等。自作教他見作隨喜不可知數，如是等眾罪，亦如十方大地無邊微塵無數。

「我等作罪亦無邊無數，虛空無邊我等作罪亦復無邊，方便無邊我等作罪亦復無邊，法性無邊我等作罪亦復無邊，法界無邊我等作罪亦復無邊，眾生無邊我等劫奪殺害亦復無邊，三寶無邊我等侵損亦復無邊，戒品無邊我等毀犯亦復無邊。如是等罪，上至諸菩薩下至聲聞緣覺所不能知，唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於三寶前法界眾生前，發露懺悔不敢覆藏，唯願十方三寶法界眾生，聽我懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我等作罪亦無邊無數，虛空無邊我等作罪亦復無邊，方便無邊我等作罪亦復無邊，法性無邊我等作罪亦復無邊，法界無邊我等作罪亦復無邊，眾生無邊我等劫奪殺害亦復無邊，三寶無邊我等侵損亦復無邊，戒品無邊我等毀犯亦復無邊。如是等罪，上至諸菩薩下至聲聞緣覺所不能知，唯佛與佛乃能知我罪之多少。今於三寶前法界眾生前，發露懺悔不敢覆藏，唯願十方三寶法界眾生，聽我懺悔。

「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世永捨胎藏，形隨心願往生獲六神通力救攝諸苦眾，虛空法界盡我願亦如是。地獄餓鬼一切眾生貧窮困厄，及諸有苦煩惱所逼，如是等苦悉令除滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔所生功德，願生生世世永捨胎藏，形隨心願往生獲六神通力救攝諸苦眾，虛空法界盡我願亦如是。地獄餓鬼一切眾生貧窮困厄，及諸有苦煩惱所逼，如是等苦悉令除滅。

「又願弟子，承是懺悔所成功德，願離於生死到大智岸，轉無上輪微妙清淨，諸所願求成就具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願弟子，承是懺悔所成功德，願離於生死到大智岸，轉無上輪微妙清淨，諸所願求成就具足。

「又願，盲者得視，聾者得聽，瘂者能言，裸者得衣，貧窮乏者則得寶藏，倉庫盈溢無所乏少，一切皆受安隱快樂，乃至無有一人受苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願，盲者得視，聾者得聽，瘂者能言，裸者得衣，貧窮乏者則得寶藏，倉庫盈溢無所乏少，一切皆受安隱快樂，乃至無有一人受苦。

「又願，眾生慈心相向佛眼相看，形貌端嚴人所喜見，上妙色像莊嚴其身，為菩提眷屬作真善知識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又願，眾生慈心相向佛眼相看，形貌端嚴人所喜見，上妙色像莊嚴其身，為菩提眷屬作真善知識。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入𦞙肉地獄。云何名曰𦞙肉地獄？其地獄縱廣四十由旬，鐵壁周匝鐵網覆上，烟火俱然如上無異。地有鐵鏘火亦洞然，中有鐵床方圓五百餘步，床上火然來燒罪人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入𦞙肉地獄。云何名曰𦞙肉地獄？其地獄縱廣四十由旬，鐵壁周匝鐵網覆上，烟火俱然如上無異。地有鐵鏘火亦洞然，中有鐵床方圓五百餘步，床上火然來燒罪人。

南門之中有六百罪人，似是人形而非人也，身長一丈亦無口眼手脚六根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南門之中有六百罪人，似是人形而非人也，身長一丈亦無口眼手脚六根。

爾時，馬頭羅剎手捉鐵鉤望身而挑。罪人身動似有人聲，唱如是言：「我今何罪，受如是苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，馬頭羅剎手捉鐵鉤望身而挑。罪人身動似有人聲，唱如是言：「我今何罪，受如是苦？」

獄卒𢱍身來入獄中，獄中鐵鏘逆刺其身，身中血出火則入中。復有餓鬼來食其肉，復有餓狗來飲其血，復有鐵烏來啄其筋，復有猛風來吹罪人，一日一夜受罪萬端，千死千生萬死萬生。若得為人，貧窮癡闇不識佛語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獄卒𢱍身來入獄中，獄中鐵鏘逆刺其身，身中血出火則入中。復有餓鬼來食其肉，復有餓狗來飲其血，復有鐵烏來啄其筋，復有猛風來吹罪人，一日一夜受罪萬端，千死千生萬死萬生。若得為人，貧窮癡闇不識佛語。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何罪故，受苦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何罪故，受苦如是？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛禁戒，不求無上菩提，但求現在名利，貪飲酒故破法破戒三十六失；以是因緣，墮此地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛禁戒，不求無上菩提，但求現在名利，貪飲酒故破法破戒三十六失；以是因緣，墮此地獄。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。