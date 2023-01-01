佛說佛名經卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十三

「南無無憂佛 南無住持速力佛 南無妙喜佛 南無自在作佛 南無無邊聲佛 南無然燈作佛 南無寶光明佛 南無阿彌陀佛 南無擇說佛 南無擇聲佛 南無勝藏積吼王佛 南無降伏金剛堅佛 南無寶月光佛 南無寶火佛 南無賢上佛 南無寶波頭摩步佛 南無寶勝佛 南無金寶光佛 南無悕喜快勝佛 南無不可量勝佛 南無善逝王佛 南無聖自在手佛 南無不可說分別佛 南無不空勝佛 南無月妙勝佛 南無樹提勝佛 南無虛空光明佛 南無善清淨無垢間錯幢佛 南無善住善根藏王佛 南無成就一切義勝佛 南無智功德清淨勝佛 南無善說清淨幢佛 南無瑠璃藏上勝佛 南無普功德奮迅佛 南無善清淨功德寶住佛 南無寶光明清淨心勝佛 南無金上勝佛 南無勝月佛 南無波頭摩上奮迅勝佛 南無波頭摩上佛 南無寶成就勝佛 南無電光幢王佛 南無電光明高王佛 南無多羅王佛 南無妙勝佛 南無虛空然燈佛 南無成就一切功德佛 南無賢高幢王佛 南無住持一切寶間錯莊嚴佛 南無寶光明莊嚴智威德聲自在王佛 南無俱蘇摩火奮迅通佛 南無月輪清淨佛 南無敷華莎羅王佛 南無善寂月聲自在王佛 南無阿僧祇精進住勝佛 南無波心炎佛 南無山功德幢王佛 南無法幢山佛 南無須彌山佛 南無功德師子自在佛 南無寂王佛 南無淨王佛 南無稱山佛 南無功德須彌勝佛 南無日面佛 南無月面佛 南無離虛空畏佛 南無普光佛 南無方成佛 南無住海面佛 南無寶光佛 南無雲勝佛 南無法炎佛 南無山功德佛 南無華生佛 南無起大悲心佛 南無法界華佛 南無法華幢佛 南無王意佛 南無王慧佛 南無智慧佛 南無心義佛 南無自在佛 南無勝天意佛 南無速王佛 南無光明幢勝佛 南無高威德去佛 南無華光佛 南無寶炎佛 南無功德山佛 南無寶實佛 南無功德海勝佛 南無法光明佛 南無華藏勝佛 南無世間月佛 南無明目佛 南無香光佛 南無摩尼須彌勝佛 南無乾闥婆王佛 南無光明命佛 南無摩尼藏王佛 南無山威德慧佛 南無寂色去佛 南無面報佛 南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空重勝佛 南無妙相光明佛 南無行輪自在佛 南無法身自在佛 南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德轉輪佛 南無山王佛 南無不可勝佛 南無快威德佛 南無樹山佛 南無莎羅王山藏佛 南無世自在身佛 南無鏡光佛 南無實起佛 南無自在勝佛 南無功德光佛 南無地威德勝佛 南無身法光明佛 南無勝王佛 南無堅吼意佛 南無高幢勝佛 南無信意佛 南無寶光明佛 南無淨勝佛 南無虛空聲佛 南無 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無憂佛 南無住持速力佛 南無妙喜佛 南無自在作佛 南無無邊聲佛 南無然燈作佛 南無寶光明佛 南無阿彌陀佛 南無擇說佛 南無擇聲佛 南無勝藏積吼王佛 南無降伏金剛堅佛 南無寶月光佛 南無寶火佛 南無賢上佛 南無寶波頭摩步佛 南無寶勝佛 南無金寶光佛 南無悕喜快勝佛 南無不可量勝佛 南無善逝王佛 南無聖自在手佛 南無不可說分別佛 南無不空勝佛 南無月妙勝佛 南無樹提勝佛 南無虛空光明佛 南無善清淨無垢間錯幢佛 南無善住善根藏王佛 南無成就一切義勝佛 南無智功德清淨勝佛 南無善說清淨幢佛 南無瑠璃藏上勝佛 南無普功德奮迅佛 南無善清淨功德寶住佛 南無寶光明清淨心勝佛 南無金上勝佛 南無勝月佛 南無波頭摩上奮迅勝佛 南無波頭摩上佛 南無寶成就勝佛 南無電光幢王佛 南無電光明高王佛 南無多羅王佛 南無妙勝佛 南無虛空然燈佛 南無成就一切功德佛 南無賢高幢王佛 南無住持一切寶間錯莊嚴佛 南無寶光明莊嚴智威德聲自在王佛 南無俱蘇摩火奮迅通佛 南無月輪清淨佛 南無敷華莎羅王佛 南無善寂月聲自在王佛 南無阿僧祇精進住勝佛 南無波心炎佛 南無山功德幢王佛 南無法幢山佛 南無須彌山佛 南無功德師子自在佛 南無寂王佛 南無淨王佛 南無稱山佛 南無功德須彌勝佛 南無日面佛 南無月面佛 南無離虛空畏佛 南無普光佛 南無方成佛 南無住海面佛 南無寶光佛 南無雲勝佛 南無法炎佛 南無山功德佛 南無華生佛 南無起大悲心佛 南無法界華佛 南無法華幢佛 南無王意佛 南無王慧佛 南無智慧佛 南無心義佛 南無自在佛 南無勝天意佛 南無速王佛 南無光明幢勝佛 南無高威德去佛 南無華光佛 南無寶炎佛 南無功德山佛 南無寶實佛 南無功德海勝佛 南無法光明佛 南無華藏勝佛 南無世間月佛 南無明目佛 南無香光佛 南無摩尼須彌勝佛 南無乾闥婆王佛 南無光明命佛 南無摩尼藏王佛 南無山威德慧佛 南無寂色去佛 南無面報佛 南無廣智佛 南無寶光明佛 南無虛空重勝佛 南無妙相光明佛 南無行輪自在佛 南無法身自在佛 南無那羅延行佛 南無須彌勝佛 南無功德轉輪佛 南無山王佛 南無不可勝佛 南無快威德佛 南無樹山佛 南無莎羅王山藏佛 南無世自在身佛 南無鏡光佛 南無實起佛 南無自在勝佛 南無功德光佛 南無地威德勝佛 南無身法光明佛 南無勝王佛 南無堅吼意佛 南無高幢勝佛 南無信意佛 南無寶光明佛 南無淨勝佛 南無虛空聲佛 南無

法界鏡像勝佛 南無照輪光明佛 南無方差別佛 南無智光明佛 南無幢意佛 南無虛空然燈佛 南無無病勝佛 南無智照佛 南無慧明佛 南無福德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲雲勝佛 南無力光明意佛 南無現一切眾生色佛 南無過勝佛 南無修光明佛 南無曇無竭佛 南無風疾行勝佛 南無清淨幢佛 南無妙蓋勝佛 南無三世鏡像勝佛 南無敬像堅佛 南無鏡像勝佛 南無金剛勝佛 南無身堅莊嚴須彌勝佛 南無金幢王佛 南無身法慧佛 南無智慧然燈光明勝佛 南無廣智勝佛 南無法行世智意佛 南無法印意智勝佛 南無法海意智勝佛 南無法財佛 南無寶財佛 南無福德功德佛 南無轉法輪勝佛 南無雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無光明速寂聲佛 南無大願速勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎佛 南無成就勝佛 南無法自在佛 南無不可成就意佛 南無世間言語堅固聲光佛 南無一切聲出聲勝佛 南無自在功德佛 南無成就自在意佛 南無方天佛 南無不面捨佛 南無眾生心佛 南無平等身佛 南無身行勝佛 南無行勝佛 南無自在性佛 南無山王佛 南無智光佛 南無千億寶莊嚴佛 南無寶勝佛 南無信王佛 南無寶積佛 南無香自在佛 南無降伏怨佛 南無安隱佛 南無能與依止佛 南無無邊威德佛 南無金色光佛 南無師子奮迅佛 南無甘露光佛 南無能聖成佛 南無普光佛 南無功德勝積王佛 南無善住摩尼積王佛 南無遠離諸畏樹安隱佛 南無飲甘露佛 南無無邊光佛 南無寶高佛 南無無邊莊嚴王佛 南無離怨佛 南無金色光佛 南無寶作佛 南無無塵勝佛 南無師子聲王佛 南無寶幢佛 南無善心佛 南無高住佛 南無華王佛 南無智作佛 南無海智佛 南無歡喜佛 南無樂莊嚴佛 南無離闇佛 南無堅城佛 南無見細佛 南無無畏德佛 南無生王佛 南無實語佛 南無稱上佛 南無擇智佛 南無不行威德佛 南無人華佛 南無遠離諸畏佛 南無能與無畏佛 南無金華佛 南無無畏作佛 南無不空見佛 南無寶華佛 南無六十實作佛 南無寶積佛 南無金華佛 南無降伏王佛 南無善光佛 南無見義佛 南無大擇佛 南無妙無畏佛 南無大慈悲佛 南無不可降伏王佛 南無難勝佛 南無上首佛 南無法上佛 南無勝一切佛 南無高行佛 南無高稱佛 南無勝聖佛 南無星宿佛 南無識佛 南無商佛 南無聞名佛 南無大悲說佛 南無無量壽佛 南無無邊善光明勝佛 南無山積光明勝佛 南無無垢力三昧奮迅勝佛 南無一切功德王光相佛 南無火眾佛 南無須彌劫佛 南無堅自在王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界鏡像勝佛 南無照輪光明佛 南無方差別佛 南無智光明佛 南無幢意佛 南無虛空然燈佛 南無無病勝佛 南無智照佛 南無慧明佛 南無福德光明勝佛 南無寂勝佛 南無大悲雲勝佛 南無力光明意佛 南無現一切眾生色佛 南無過勝佛 南無修光明佛 南無曇無竭佛 南無風疾行勝佛 南無清淨幢佛 南無妙蓋勝佛 南無三世鏡像勝佛 南無敬像堅佛 南無鏡像勝佛 南無金剛勝佛 南無身堅莊嚴須彌勝佛 南無金幢王佛 南無身法慧佛 南無智慧然燈光明勝佛 南無廣智勝佛 南無法行世智意佛 南無法印意智勝佛 南無法海意智勝佛 南無法財佛 南無寶財佛 南無福德功德佛 南無轉法輪勝佛 南無雲佛 南無忍辱燈佛 南無勝威德意佛 南無光明速寂聲佛 南無大願速勝佛 南無不可降伏幢佛 南無智炎佛 南無成就勝佛 南無法自在佛 南無不可成就意佛 南無世間言語堅固聲光佛 南無一切聲出聲勝佛 南無自在功德佛 南無成就自在意佛 南無方天佛 南無不面捨佛 南無眾生心佛 南無平等身佛 南無身行勝佛 南無行勝佛 南無自在性佛 南無山王佛 南無智光佛 南無千億寶莊嚴佛 南無寶勝佛 南無信王佛 南無寶積佛 南無香自在佛 南無降伏怨佛 南無安隱佛 南無能與依止佛 南無無邊威德佛 南無金色光佛 南無師子奮迅佛 南無甘露光佛 南無能聖成佛 南無普光佛 南無功德勝積王佛 南無善住摩尼積王佛 南無遠離諸畏樹安隱佛 南無飲甘露佛 南無無邊光佛 南無寶高佛 南無無邊莊嚴王佛 南無離怨佛 南無金色光佛 南無寶作佛 南無無塵勝佛 南無師子聲王佛 南無寶幢佛 南無善心佛 南無高住佛 南無華王佛 南無智作佛 南無海智佛 南無歡喜佛 南無樂莊嚴佛 南無離闇佛 南無堅城佛 南無見細佛 南無無畏德佛 南無生王佛 南無實語佛 南無稱上佛 南無擇智佛 南無不行威德佛 南無人華佛 南無遠離諸畏佛 南無能與無畏佛 南無金華佛 南無無畏作佛 南無不空見佛 南無寶華佛 南無六十實作佛 南無寶積佛 南無金華佛 南無降伏王佛 南無善光佛 南無見義佛 南無大擇佛 南無妙無畏佛 南無大慈悲佛 南無不可降伏王佛 南無難勝佛 南無上首佛 南無法上佛 南無勝一切佛 南無高行佛 南無高稱佛 南無勝聖佛 南無星宿佛 南無識佛 南無商佛 南無聞名佛 南無大悲說佛 南無無量壽佛 南無無邊善光明勝佛 南無山積光明勝佛 南無無垢力三昧奮迅勝佛 南無一切功德王光相佛 南無火眾佛 南無須彌劫佛 南無堅自在王佛

南無梵吼聲佛 南無彌樓聚佛 南無善眼佛 南無成就聚佛 南無離愚奮迅佛 南無無礙眼佛 南無寶幢佛 南無釋迦牟尼佛 南無功德勝藏佛 南無難勝佛 南無樂說莊嚴佛 南無勝藏積吼王佛 南無無邊功德寶莊嚴威德王劫佛 南無功德寶勝威德王劫佛 南無樂說一切法莊嚴勝佛 南無無邊樂說相佛 南無千雲吼聲王佛 南無金上光明勝佛 南無種種威德王光明勝佛 南無自覺誤佛 南無清淨金虛空吼莊嚴光明佛 南無一切法行威德奮迅光明佛 南無東方無邊功德寶福德莊嚴廣世界無垢清淨光明菩提分俱蘇摩不斷絕光明莊嚴光佛 南無南方樂說佛世界無邊功德寶樂說佛 南無西方光明世界普光佛 南無北方一切寶種種莊嚴世界無邊寶功德自在佛 南無東南方無憂世界離一切憂闇佛 南無西南方善可見世界大悲觀一切眾生佛 南無西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛 南無東北方住清淨無垢世界虛空無垢佛 南無上方莊嚴世界稱名聲佛 南無下方盧舍那光明世界寶憂波羅勝佛 南無無垢劫無垢世界名無垢光如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世 南無無垢廣世界名成就善就劫勝護如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世 南無東方阿閦佛 南無大不迷佛 南無香王佛 南無香上佛 南無南方寶幢佛 南無寶作佛 南無寶成佛 南無寶藏佛 南無寶月佛 南無金剛堅佛 南無金剛仙佛 南無金剛幢佛 南無西方阿彌陀佛 南無阿彌陀幢佛 南無阿彌陀聲佛 南無阿彌陀稱佛 南無阿彌陀吼佛 南無阿彌陀積佛 南無阿彌陀勝上佛 南無阿彌陀師子佛 南無阿彌陀住持佛 南無阿彌陀勝佛 南無北方妙鼓聲佛 南無妙鼓王佛 南無妙吼聲佛 南無離諸畏佛 南無無畏佛 南無無畏憂佛 南無日舌光明作佛 南無蔓陀香佛 南無幢蓋佛 南無東南方大彌留佛 南無彌留山佛 南無彌留王佛 南無彌留幢佛 南無彌留積佛 南無善彌留王佛 南無日藏佛 南無前後上佛 南無淨王佛 南無雞中幢王佛 南無大雞中佛 南無西南方日藏佛 南無日光明佛 南無無憂佛 南無離一切憂佛 南無佛智清淨業佛 南無盡作佛 南無華光佛 南無大華光佛 南無華王佛 南無華聲佛 南無盧舍那佛 南無西北方上首積佛 南無山勝積佛 南無海勝積佛 南無作德佛 南無日上佛 南無清淨王佛 南無東北方說妙法佛 南無淨勝佛 南無日面佛 南無智幢王佛 南無光明佛 南無光明王佛 南無光明光佛 南無上方師子佛 南無師子王佛 南無師子上王佛 南無師子仙佛 南無仙王佛 南無仙首佛 南無仙光佛 南無仙捨敬佛 南無仙覺佛 南無大燈佛 南無師子積 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無梵吼聲佛 南無彌樓聚佛 南無善眼佛 南無成就聚佛 南無離愚奮迅佛 南無無礙眼佛 南無寶幢佛 南無釋迦牟尼佛 南無功德勝藏佛 南無難勝佛 南無樂說莊嚴佛 南無勝藏積吼王佛 南無無邊功德寶莊嚴威德王劫佛 南無功德寶勝威德王劫佛 南無樂說一切法莊嚴勝佛 南無無邊樂說相佛 南無千雲吼聲王佛 南無金上光明勝佛 南無種種威德王光明勝佛 南無自覺誤佛 南無清淨金虛空吼莊嚴光明佛 南無一切法行威德奮迅光明佛 南無東方無邊功德寶福德莊嚴廣世界無垢清淨光明菩提分俱蘇摩不斷絕光明莊嚴光佛 南無南方樂說佛世界無邊功德寶樂說佛 南無西方光明世界普光佛 南無北方一切寶種種莊嚴世界無邊寶功德自在佛 南無東南方無憂世界離一切憂闇佛 南無西南方善可見世界大悲觀一切眾生佛 南無西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛 南無東北方住清淨無垢世界虛空無垢佛 南無上方莊嚴世界稱名聲佛 南無下方盧舍那光明世界寶憂波羅勝佛 南無無垢劫無垢世界名無垢光如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世 南無無垢廣世界名成就善就劫勝護如來初成佛彼世界塵沙諸佛出世 南無東方阿閦佛 南無大不迷佛 南無香王佛 南無香上佛 南無南方寶幢佛 南無寶作佛 南無寶成佛 南無寶藏佛 南無寶月佛 南無金剛堅佛 南無金剛仙佛 南無金剛幢佛 南無西方阿彌陀佛 南無阿彌陀幢佛 南無阿彌陀聲佛 南無阿彌陀稱佛 南無阿彌陀吼佛 南無阿彌陀積佛 南無阿彌陀勝上佛 南無阿彌陀師子佛 南無阿彌陀住持佛 南無阿彌陀勝佛 南無北方妙鼓聲佛 南無妙鼓王佛 南無妙吼聲佛 南無離諸畏佛 南無無畏佛 南無無畏憂佛 南無日舌光明作佛 南無蔓陀香佛 南無幢蓋佛 南無東南方大彌留佛 南無彌留山佛 南無彌留王佛 南無彌留幢佛 南無彌留積佛 南無善彌留王佛 南無日藏佛 南無前後上佛 南無淨王佛 南無雞中幢王佛 南無大雞中佛 南無西南方日藏佛 南無日光明佛 南無無憂佛 南無離一切憂佛 南無佛智清淨業佛 南無盡作佛 南無華光佛 南無大華光佛 南無華王佛 南無華聲佛 南無盧舍那佛 南無西北方上首積佛 南無山勝積佛 南無海勝積佛 南無作德佛 南無日上佛 南無清淨王佛 南無東北方說妙法佛 南無淨勝佛 南無日面佛 南無智幢王佛 南無光明佛 南無光明王佛 南無光明光佛 南無上方師子佛 南無師子王佛 南無師子上王佛 南無師子仙佛 南無仙王佛 南無仙首佛 南無仙光佛 南無仙捨敬佛 南無仙覺佛 南無大燈佛 南無師子積

佛 南無然燈王佛 南無樂說山佛 南無燈譬喻佛 南無下方對治仙佛 南無覺諍佛 南無對治佛 南無對恨佛 南無對治山佛 南無愛然燈佛 南無依止佛 南無東方阿閦佛 南無彌留幢佛 南無大彌留佛 南無彌留光佛 南無真聲佛 南無南方日月燈佛 南無大火聚佛 南無稱光佛 南無彌留燈佛 南無無邊精進佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無然燈王佛 南無樂說山佛 南無燈譬喻佛 南無下方對治仙佛 南無覺諍佛 南無對治佛 南無對恨佛 南無對治山佛 南無愛然燈佛 南無依止佛 南無東方阿閦佛 南無彌留幢佛 南無大彌留佛 南無彌留光佛 南無真聲佛 南無南方日月燈佛 南無大火聚佛 南無稱光佛 南無彌留燈佛 南無無邊精進佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無諸法勇王經 南無決定總持經 南無謗佛經 南無乳光佛經 南無犢子經 南無佛遺日摩尼寶經 南無金剛般若經 南無金剛般若波羅蜜經 南無金剛般若經 南無長者子制經 南無逝童子經 南無菩薩逝經 南無文殊師利菩薩經 南無伽耶山頂經 南無象頭精舍經 南無貝多樹下思惟十二因緣經 南無聞城十二因緣經 南無十二因緣經 南無轉女身經 南無腹中女聽經 南無胎藏經 南無無垢賢女經 南無無量門微密持經 南無出生無量門持經 南無阿難目佉尼訶離陀羅尼佛經 南無無量門破魔陀羅尼經 南無舍利弗陀羅尼經 南無一向出生菩薩經 南無前世三轉經 南無銀色女經 南無太子和休經 南無太子尉護經 南無善法方便陀羅尼經 南無金剛祕密善門陀羅尼經 南無阿闍世王受決經 南無放鉢經 南無採花違王上佛授決經 南無師子奮迅菩薩所問經 南無華積陀羅尼經 南無華聚陀羅尼經 南無相續解脫經 南無解節經 南無大寶積經 南無摩訶衍寶嚴經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無諸法勇王經 南無決定總持經 南無謗佛經 南無乳光佛經 南無犢子經 南無佛遺日摩尼寶經 南無金剛般若經 南無金剛般若波羅蜜經 南無金剛般若經 南無長者子制經 南無逝童子經 南無菩薩逝經 南無文殊師利菩薩經 南無伽耶山頂經 南無象頭精舍經 南無貝多樹下思惟十二因緣經 南無聞城十二因緣經 南無十二因緣經 南無轉女身經 南無腹中女聽經 南無胎藏經 南無無垢賢女經 南無無量門微密持經 南無出生無量門持經 南無阿難目佉尼訶離陀羅尼佛經 南無無量門破魔陀羅尼經 南無舍利弗陀羅尼經 南無一向出生菩薩經 南無前世三轉經 南無銀色女經 南無太子和休經 南無太子尉護經 南無善法方便陀羅尼經 南無金剛祕密善門陀羅尼經 南無阿闍世王受決經 南無放鉢經 南無採花違王上佛授決經 南無師子奮迅菩薩所問經 南無華積陀羅尼經 南無華聚陀羅尼經 南無相續解脫經 南無解節經 南無大寶積經 南無摩訶衍寶嚴經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無天冠菩薩 南無普照十方天冠菩薩 南無普照法界慧天冠菩薩 南無道場天冠菩薩 南無生諸佛藏天冠菩薩 南無一切世間最上天冠菩薩 南無明淨天冠菩薩 南無無量寶天冠菩薩 南無普照法界虛空天冠菩薩 南無梵王周羅菩薩 南無龍王周羅菩薩 南無一切佛化光明周羅菩薩 南無道場周羅菩薩 南無三世慧音周羅菩薩 南無大光菩薩 南無離垢光菩薩 南無寶光菩薩 南無離塵光菩薩 南無夜光菩薩 南無法光菩薩 南無寂靜光菩薩 南無日光菩薩 南無自在光菩薩 南無天光菩薩 南無功德幢菩薩 南無智幢菩薩 南無法幢菩薩 南無諸通幢菩薩 南無光幢菩薩 南無摩尼幢菩薩 南無菩提幢菩薩 南無梵幢菩薩 南無普光幢菩薩 南無梵音菩薩 南無海音菩薩 南無大地音菩薩 南無世主音菩薩 南無虛空音菩薩 南無山相擊音菩薩 南無法光音菩薩 南無充滿一切法界音菩薩 南無一切法海雷音菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無天冠菩薩 南無普照十方天冠菩薩 南無普照法界慧天冠菩薩 南無道場天冠菩薩 南無生諸佛藏天冠菩薩 南無一切世間最上天冠菩薩 南無明淨天冠菩薩 南無無量寶天冠菩薩 南無普照法界虛空天冠菩薩 南無梵王周羅菩薩 南無龍王周羅菩薩 南無一切佛化光明周羅菩薩 南無道場周羅菩薩 南無三世慧音周羅菩薩 南無大光菩薩 南無離垢光菩薩 南無寶光菩薩 南無離塵光菩薩 南無夜光菩薩 南無法光菩薩 南無寂靜光菩薩 南無日光菩薩 南無自在光菩薩 南無天光菩薩 南無功德幢菩薩 南無智幢菩薩 南無法幢菩薩 南無諸通幢菩薩 南無光幢菩薩 南無摩尼幢菩薩 南無菩提幢菩薩 南無梵幢菩薩 南無普光幢菩薩 南無梵音菩薩 南無海音菩薩 南無大地音菩薩 南無世主音菩薩 南無虛空音菩薩 南無山相擊音菩薩 南無法光音菩薩 南無充滿一切法界音菩薩 南無一切法海雷音菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無阿難 南無羅睺羅 南無周利槃陀 南無賓頭盧頗羅墮 南無迦留陀夷 南無阿那律 南無優波利 南無離越多 南無尊者摩訶周那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿難 南無羅睺羅 南無周利槃陀 南無賓頭盧頗羅墮 南無迦留陀夷 南無阿那律 南無優波利 南無離越多 南無尊者摩訶周那

「歸命如是等眾所知識大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等眾所知識大阿羅漢。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺三途等報，今當復次稽懇懺悔人天餘報。相與稟此閻浮壽命，雖曰百年滿者無幾，於其中間盛年夭枉其數無量，但有眾苦煎迫形心，愁憂恐怯未曾暫離。如此皆是善根微弱惡業滋多，致使現在心有所為皆不稱意，當知悉是過去已來惡業餘報。是故，弟子！今日至誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺三途等報，今當復次稽懇懺悔人天餘報。相與稟此閻浮壽命，雖曰百年滿者無幾，於其中間盛年夭枉其數無量，但有眾苦煎迫形心，愁憂恐怯未曾暫離。如此皆是善根微弱惡業滋多，致使現在心有所為皆不稱意，當知悉是過去已來惡業餘報。是故，弟子！今日至誠歸依佛。

「南無東方蓮華上佛 南無南方調伏王佛 南無西方無量明佛 南無北方勝諸根佛 南無東南方蓮花尊佛 南無西南方無量花佛 南無西北方自在智佛 南無東北方赤蓮花華德佛 南無下方分別佛 南無上方伏怨智佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方蓮華上佛 南無南方調伏王佛 南無西方無量明佛 南無北方勝諸根佛 南無東南方蓮花尊佛 南無西南方無量花佛 南無西北方自在智佛 南無東北方赤蓮花華德佛 南無下方分別佛 南無上方伏怨智佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，所有現在及以未來，人天之中無量餘報，流殃宿對隆殘百疾六根不具罪報懺悔。人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔；人間多病消瘦促命夭枉罪報懺悔；人間六親眷屬不能常得相保相守罪報懺悔；人間親友凋喪愛別離苦罪報懺悔；人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔；人間水火盜賊刀兵危嶮驚懼恐怯罪報懺悔；人間孤獨困苦流離波迸已失國土罪報懺悔；人間牢獄繫閉幽執側立鞭撻拷楚罪報懺悔；人間公私口舌更相羅染更相誹謗罪報懺悔；人間惡病連年累月不差，枕臥床席不能起居罪報懺悔；人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔；人間賊風腫滿否塞罪報懺悔；人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔；人間有鳥鳴百怪飛屍邪鬼為作妖異罪報懺悔；人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔；人間自結自刺自殺自害罪報懺悔；人間自憂自惋自勒自瞋自喜罪報懺悔；人間投坑赴火自沈自墜罪報懺悔。人間無有威德名聞罪報懺悔；人間衣服資生不得稱心罪報懺悔；人間行來出入有所云為值惡知識為作留難罪報懺悔。如是現在未來人天之中，無量禍橫災疫厄難衰惱罪報懺悔。弟子等！今日至誠向十方佛尊法聖眾前披肝露心求哀懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，所有現在及以未來，人天之中無量餘報，流殃宿對隆殘百疾六根不具罪報懺悔。人間邊地邪見三惡八難罪報懺悔；人間多病消瘦促命夭枉罪報懺悔；人間六親眷屬不能常得相保相守罪報懺悔；人間親友凋喪愛別離苦罪報懺悔；人間怨家聚會愁憂怖畏罪報懺悔；人間水火盜賊刀兵危嶮驚懼恐怯罪報懺悔；人間孤獨困苦流離波迸已失國土罪報懺悔；人間牢獄繫閉幽執側立鞭撻拷楚罪報懺悔；人間公私口舌更相羅染更相誹謗罪報懺悔；人間惡病連年累月不差，枕臥床席不能起居罪報懺悔；人間冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺悔；人間賊風腫滿否塞罪報懺悔；人間為諸惡神伺求其便欲作禍祟罪報懺悔；人間有鳥鳴百怪飛屍邪鬼為作妖異罪報懺悔；人間為虎豹豺狼水陸一切諸惡禽獸所傷罪報懺悔；人間自結自刺自殺自害罪報懺悔；人間自憂自惋自勒自瞋自喜罪報懺悔；人間投坑赴火自沈自墜罪報懺悔。人間無有威德名聞罪報懺悔；人間衣服資生不得稱心罪報懺悔；人間行來出入有所云為值惡知識為作留難罪報懺悔。如是現在未來人天之中，無量禍橫災疫厄難衰惱罪報懺悔。弟子等！今日至誠向十方佛尊法聖眾前披肝露心求哀懺悔。

「願弟子等，承是懺悔所生功德。願生生世世身相具足，猶如羅睺羅常值佛法僧恒聞妙法，壽命天地等，不為百病之所纏，六親眷屬常得相保護，怨賊刀兵永恒去離，自然衣服箱篋常盈，百味香飯盂中恒滿，牢獄閉所化作天堂，口舌相非變成和合，連年之病永去身心，疫毒諸災恒離意首，妖怪魍魎及以飛鳥虎豹豺狼、水陸諸禍一切等厄皆去無餘，或自割刑或自瞋喜，如是等罪願從今已去，乃至成佛已來永相去離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔所生功德。願生生世世身相具足，猶如羅睺羅常值佛法僧恒聞妙法，壽命天地等，不為百病之所纏，六親眷屬常得相保護，怨賊刀兵永恒去離，自然衣服箱篋常盈，百味香飯盂中恒滿，牢獄閉所化作天堂，口舌相非變成和合，連年之病永去身心，疫毒諸災恒離意首，妖怪魍魎及以飛鳥虎豹豺狼、水陸諸禍一切等厄皆去無餘，或自割刑或自瞋喜，如是等罪願從今已去，乃至成佛已來永相去離。

「願弟子等，不為諸惡道之所受報，唯生大悲救護一切眾生，使皆盡性廣化諸類俱登正覺。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，不為諸惡道之所受報，唯生大悲救護一切眾生，使皆盡性廣化諸類俱登正覺。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入火箭地獄。云何名曰火箭地獄？其獄縱廣九十由旬，鐵壁周匝猛火絕炎，地有鐵鏘遍布其地，烟火洞然來燒罪人，其地四面爛風俱起，於虛空中猛風卒疾來吹鐵山。其山相磨則成火箭，火箭相揩烟火俱熾，其箭身毛亦皆火然，來射罪人，從頭而入足下而出，背上而入胸前而出，左右通徹瘡中火然烟焰俱出。罪人號叫痛不可言，一日一夜受無量罪，千死千生萬死萬生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入火箭地獄。云何名曰火箭地獄？其獄縱廣九十由旬，鐵壁周匝猛火絕炎，地有鐵鏘遍布其地，烟火洞然來燒罪人，其地四面爛風俱起，於虛空中猛風卒疾來吹鐵山。其山相磨則成火箭，火箭相揩烟火俱熾，其箭身毛亦皆火然，來射罪人，從頭而入足下而出，背上而入胸前而出，左右通徹瘡中火然烟焰俱出。罪人號叫痛不可言，一日一夜受無量罪，千死千生萬死萬生。

寶達問曰：「此諸沙門作何等罪，來受此報？」馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，不護威儀如俗人法，手捉弓箭失佛威儀。如經中說：『昔有薩離比丘不護威儀，以手提俗人弓箭，萬世之中受其惡報。』以是因緣，當知沙門不護威儀，墮三惡道，今此比丘亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問曰：「此諸沙門作何等罪，來受此報？」馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，不護威儀如俗人法，手捉弓箭失佛威儀。如經中說：『昔有薩離比丘不護威儀，以手提俗人弓箭，萬世之中受其惡報。』以是因緣，當知沙門不護威儀，墮三惡道，今此比丘亦復如是。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。