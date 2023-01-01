佛說佛名經卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十二

「南無師子稱佛 南無智功德王佛 南無法華雨佛 南無能作光佛 南無高山佛 南無妙法王無垢佛 南無香自在無垢眼佛 南無集大無礙佛 南無無障礙力王佛 南無自智福德力佛 南無智衣佛 南無自在佛 南無無量安隱佛 南無智集佛 南無大彌留佛 南無日藏佛 南無作功德莊嚴佛 南無華幢佛 南無功德光明佛 南無離功德闇王佛 南無功德王佛 南無法幢佛 南無聲自在王佛 南無自護佛 南無金剛密跡佛 南無實自在佛 南無妙幢佛 南無山劫佛 南無樂雲佛 南無法作佛 南無莎羅王佛 南無普功德堅固王佛 南無栴檀佛 南無善住佛 南無善至佛 南無幢勝燈佛 南無智步佛 南無堅幢佛 南無散法稱佛 南無降伏憍慢佛 南無功德炎佛 南無智光明佛 南無智然燈佛 南無無畏王佛 南無智聲幢攝佛 南無金剛燈佛 南無莊嚴王佛 南無勝數佛 南無善住意佛 南無月王佛 南無次第降伏王佛 南無堅固自在王佛 南無師子步佛 南無那羅延勝藏佛 南無集寶藏佛 南無樹提藏佛 南無星宿差別稱佛 南無功德力堅固王佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無勝梵佛 南無堅固土佛 南無千香佛 南無波頭摩勝王佛 南無光輪光佛 南無火光明王佛 南無香波頭摩王佛 南無疾無邊功德海智佛 南無閻浮影佛 南無功德山幢佛 南無師子幢佛 南無龍吼佛 南無華威德王佛 南無善香種子佛 南無無我甘露功德威德王劫佛 南無復有八千同名無我甘露功德威德王劫佛 南無法智佛 南無龍自在解脫佛 南無金剛華佛 南無龍吼自在聲佛 南無寶積佛 南無華照佛 南無火香佛 南無須摩那華佛 南無山王佛 南無世眼佛 南無淨上佛 南無閻浮影佛 南無根本上佛 南無寶山佛 南無海藏佛 南無堅力佛 南無上聖佛 南無自在聖佛 南無師子步佛 南無拘隣佛 南無智幢佛 南無佛聞聲佛 南無廣勝佛 南無安隱佛 南無智光佛 南無大自在佛 南無寂世佛 南無手喜佛 南無尼拘律王佛 南無金眼佛 南無供養佛 南無日喜佛 南無寶炎佛 南無善眼佛 南無高淨佛 南無淨聖佛 南無吼聲佛 南無見義佛 南無稱喜佛 南無稱勝佛 南無可喜佛 南無善香佛 南無疾行佛 南無妙眼佛 南無善勝佛 南無修義佛 南無善意佛 南無妙慧佛 南無金幢佛 南無善眼佛 南無天清淨佛 南無輸頭檀佛 南無善見佛 南無毘留羅幢佛 南無毘樓博叉佛 南無梵聲佛 南無成就勝佛 南無勝光明佛 南無無垢佛 南無摩尼跋陀佛 南無摩梨指佛 南無大摩梨指佛 南無能聖佛 南無聲自在佛 南無讚嘆成就佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無師子稱佛 南無智功德王佛 南無法華雨佛 南無能作光佛 南無高山佛 南無妙法王無垢佛 南無香自在無垢眼佛 南無集大無礙佛 南無無障礙力王佛 南無自智福德力佛 南無智衣佛 南無自在佛 南無無量安隱佛 南無智集佛 南無大彌留佛 南無日藏佛 南無作功德莊嚴佛 南無華幢佛 南無功德光明佛 南無離功德闇王佛 南無功德王佛 南無法幢佛 南無聲自在王佛 南無自護佛 南無金剛密跡佛 南無實自在佛 南無妙幢佛 南無山劫佛 南無樂雲佛 南無法作佛 南無莎羅王佛 南無普功德堅固王佛 南無栴檀佛 南無善住佛 南無善至佛 南無幢勝燈佛 南無智步佛 南無堅幢佛 南無散法稱佛 南無降伏憍慢佛 南無功德炎佛 南無智光明佛 南無智然燈佛 南無無畏王佛 南無智聲幢攝佛 南無金剛燈佛 南無莊嚴王佛 南無勝數佛 南無善住意佛 南無月王佛 南無次第降伏王佛 南無堅固自在王佛 南無師子步佛 南無那羅延勝藏佛 南無集寶藏佛 南無樹提藏佛 南無星宿差別稱佛 南無功德力堅固王佛 南無妙聲佛 南無梵聲佛 南無勝梵佛 南無堅固土佛 南無千香佛 南無波頭摩勝王佛 南無光輪光佛 南無火光明王佛 南無香波頭摩王佛 南無疾無邊功德海智佛 南無閻浮影佛 南無功德山幢佛 南無師子幢佛 南無龍吼佛 南無華威德王佛 南無善香種子佛 南無無我甘露功德威德王劫佛 南無復有八千同名無我甘露功德威德王劫佛 南無法智佛 南無龍自在解脫佛 南無金剛華佛 南無龍吼自在聲佛 南無寶積佛 南無華照佛 南無火香佛 南無須摩那華佛 南無山王佛 南無世眼佛 南無淨上佛 南無閻浮影佛 南無根本上佛 南無寶山佛 南無海藏佛 南無堅力佛 南無上聖佛 南無自在聖佛 南無師子步佛 南無拘隣佛 南無智幢佛 南無佛聞聲佛 南無廣勝佛 南無安隱佛 南無智光佛 南無大自在佛 南無寂世佛 南無手喜佛 南無尼拘律王佛 南無金眼佛 南無供養佛 南無日喜佛 南無寶炎佛 南無善眼佛 南無高淨佛 南無淨聖佛 南無吼聲佛 南無見義佛 南無稱喜佛 南無稱勝佛 南無可喜佛 南無善香佛 南無疾行佛 南無妙眼佛 南無善勝佛 南無修義佛 南無善意佛 南無妙慧佛 南無金幢佛 南無善眼佛 南無天清淨佛 南無輸頭檀佛 南無善見佛 南無毘留羅幢佛 南無毘樓博叉佛 南無梵聲佛 南無成就勝佛 南無勝光明佛 南無無垢佛 南無摩尼跋陀佛 南無摩梨指佛 南無大摩梨指佛 南無能聖佛 南無聲自在佛 南無讚嘆成就佛 南

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無無垢光明佛 南無寶炎佛 南無華鬘林王花通佛 南無日月寶作光明佛 南無功德寶光明佛 南無寶杖佛 南無雲王佛 南無寶蓋勝光明佛 南無普見佛 南無功德自在佛 南無師子聲作佛 南無寶積示現佛 南無樂堅佛 南無菩提意佛 南無無量命佛 南無阿閦佛 南無香王佛 南無寶作佛 南無修行法佛 南無蓋王佛 南無摩尼王佛 南無月藏佛 南無日藏佛 南無聲身王佛 南無善覺佛 南無須彌劫佛 南無能聖佛 南無寶波頭摩月清淨勝王佛 南無不動佛 南無普滿佛 南無無盡慧佛 南無寶幢佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無無垢光明藏佛 南無雲護佛 南無師子奮迅佛 南無勝高山王佛 南無波頭摩上佛 南無身上佛 南無多寶妙佛 南無勝藏山增上王佛 南無意勇猛仙行勝佛 南無甘露藏佛 南無妙鼓聲王佛 南無日月佛 南無唯寶蓋佛 南無普光明奮迅光王佛 南無能行成就聖佛 南無不動佛 南無無垢光明稱王佛 南無九千法莊嚴佛 南無摩尼金蓋佛 南無星宿佛 南無高山歡喜佛 南無菩提分華身佛 南無能修行佛 南無寶作佛 南無如寶佛 南無高聚佛 南無寶光明佛 南無寶來佛 南無寶高佛 南無阿閦佛 南無寶光明佛 南無大光明佛 南無不可量聲佛 南無不可思議聲佛 南無大稱佛 南無寶照佛 南無得大無畏佛 南無寶聲佛 南無無邊清淨佛 南無月聲佛 南無無邊稱佛 南無月光清淨佛 南無清淨光佛 南無無垢光佛 南無無邊寶佛 南無波頭摩勝佛 南無身勝佛 南無金色佛 南無梵聲王佛 南無金光明佛 南無金色作佛 南無龍自在王佛 南無月清淨佛 南無金色華香自在王佛 南無堅固王佛 南無堅固勇猛仙行勝佛 南無勝藏摩尼光佛 南無無量香光佛 南無師子聲佛 南無至大勢精進修行畢竟佛 南無堅固智佛 南無妙鼓聲王佛 南無月妙佛 南無華勝佛 南無世間燈佛 南無火佛 南無寶輪佛 南無無垢智佛 南無常寂滅佛 南無無邊寶花光明佛 南無須彌山奮迅佛 南無寶華佛 南無集寶聚佛 南無不退輪寶住勝佛 南無德普盧舍那清淨佛 南無日月燈佛 南無彌留佛 南無大彌留佛 南無須彌劫佛 南無香面佛 南無成就香佛 南無彌留香佛 南無清淨光佛 南無法上佛 南無香自在王佛 南無大摩尼佛 南無香光佛 南無火光佛 南無甘露光佛 南無月光佛 南無月燈光佛 南無月照佛 南無集聲佛 南無勝作佛 南無多寶佛 南無師子吼佛 南無師子聲佛 南無勇猛仙佛 南無金剛喜佛 南無護一切佛 南無離諸疑佛 南無寶炎眷屬佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無無垢光明佛 南無寶炎佛 南無華鬘林王花通佛 南無日月寶作光明佛 南無功德寶光明佛 南無寶杖佛 南無雲王佛 南無寶蓋勝光明佛 南無普見佛 南無功德自在佛 南無師子聲作佛 南無寶積示現佛 南無樂堅佛 南無菩提意佛 南無無量命佛 南無阿閦佛 南無香王佛 南無寶作佛 南無修行法佛 南無蓋王佛 南無摩尼王佛 南無月藏佛 南無日藏佛 南無聲身王佛 南無善覺佛 南無須彌劫佛 南無能聖佛 南無寶波頭摩月清淨勝王佛 南無不動佛 南無普滿佛 南無無盡慧佛 南無寶幢佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無無垢光明藏佛 南無雲護佛 南無師子奮迅佛 南無勝高山王佛 南無波頭摩上佛 南無身上佛 南無多寶妙佛 南無勝藏山增上王佛 南無意勇猛仙行勝佛 南無甘露藏佛 南無妙鼓聲王佛 南無日月佛 南無唯寶蓋佛 南無普光明奮迅光王佛 南無能行成就聖佛 南無不動佛 南無無垢光明稱王佛 南無九千法莊嚴佛 南無摩尼金蓋佛 南無星宿佛 南無高山歡喜佛 南無菩提分華身佛 南無能修行佛 南無寶作佛 南無如寶佛 南無高聚佛 南無寶光明佛 南無寶來佛 南無寶高佛 南無阿閦佛 南無寶光明佛 南無大光明佛 南無不可量聲佛 南無不可思議聲佛 南無大稱佛 南無寶照佛 南無得大無畏佛 南無寶聲佛 南無無邊清淨佛 南無月聲佛 南無無邊稱佛 南無月光清淨佛 南無清淨光佛 南無無垢光佛 南無無邊寶佛 南無波頭摩勝佛 南無身勝佛 南無金色佛 南無梵聲王佛 南無金光明佛 南無金色作佛 南無龍自在王佛 南無月清淨佛 南無金色華香自在王佛 南無堅固王佛 南無堅固勇猛仙行勝佛 南無勝藏摩尼光佛 南無無量香光佛 南無師子聲佛 南無至大勢精進修行畢竟佛 南無堅固智佛 南無妙鼓聲王佛 南無月妙佛 南無華勝佛 南無世間燈佛 南無火佛 南無寶輪佛 南無無垢智佛 南無常寂滅佛 南無無邊寶花光明佛 南無須彌山奮迅佛 南無寶華佛 南無集寶聚佛 南無不退輪寶住勝佛 南無德普盧舍那清淨佛 南無日月燈佛 南無彌留佛 南無大彌留佛 南無須彌劫佛 南無香面佛 南無成就香佛 南無彌留香佛 南無清淨光佛 南無法上佛 南無香自在王佛 南無大摩尼佛 南無香光佛 南無火光佛 南無甘露光佛 南無月光佛 南無月燈光佛 南無月照佛 南無集聲佛 南無勝作佛 南無多寶佛 南無師子吼佛 南無師子聲佛 南無勇猛仙佛 南無金剛喜佛 南無護一切佛 南無離諸疑佛 南無寶炎眷屬佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無無量壽經 南無虛空孕菩薩經 南無觀虛空藏菩薩經 南無虛空藏菩薩經 南無虛空藏菩薩神呪經 南無彌勒成佛經 南無彌勒下生經 南無彌勒來時經 南無小無量壽經 南無無量壽佛經 南無藥師瑠璃光經 南無藥師如來本願經 南無老母經 南無老母六英經 南無文殊師利巡行經 南無文殊尸利行經 南無金剛上味陀羅尼經 南無金剛場陀羅尼經 南無正恭敬經 南無善恭敬經 南無離垢施女人經 南無無垢施菩薩分別應辯經 南無得無垢女經 南無無畏德女經 南無阿闍世王女阿術達菩薩經 南無無涯際總持法門經 南無第一義法勝經 南無尊勝菩薩入無量門陀羅尼經 南無大威燈光仙人問疑經 南無八吉祥經 南無八佛名號經 南無龍施女經 南無龍施菩薩本起經 南無睒子經 南無菩薩睒子經 南無了本生死經 南無稻芽經 南無大方廣菩薩十地經 南無莊嚴菩提心經 南無無所希望經 南無象腋經 南無大方等修多羅王經 南無轉有經 南無大乘方等要慧經 南無彌勒菩薩所問經 南無慧印三昧經 南無如來智印經 南無一切法高王經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無量壽經 南無虛空孕菩薩經 南無觀虛空藏菩薩經 南無虛空藏菩薩經 南無虛空藏菩薩神呪經 南無彌勒成佛經 南無彌勒下生經 南無彌勒來時經 南無小無量壽經 南無無量壽佛經 南無藥師瑠璃光經 南無藥師如來本願經 南無老母經 南無老母六英經 南無文殊師利巡行經 南無文殊尸利行經 南無金剛上味陀羅尼經 南無金剛場陀羅尼經 南無正恭敬經 南無善恭敬經 南無離垢施女人經 南無無垢施菩薩分別應辯經 南無得無垢女經 南無無畏德女經 南無阿闍世王女阿術達菩薩經 南無無涯際總持法門經 南無第一義法勝經 南無尊勝菩薩入無量門陀羅尼經 南無大威燈光仙人問疑經 南無八吉祥經 南無八佛名號經 南無龍施女經 南無龍施菩薩本起經 南無睒子經 南無菩薩睒子經 南無了本生死經 南無稻芽經 南無大方廣菩薩十地經 南無莊嚴菩提心經 南無無所希望經 南無象腋經 南無大方等修多羅王經 南無轉有經 南無大乘方等要慧經 南無彌勒菩薩所問經 南無慧印三昧經 南無如來智印經 南無一切法高王經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無無礙化菩薩 南無自在慧炎光菩薩 南無散一切化幢菩薩 南無法幢王菩薩 南無法界地幢王菩薩 南無一切眾生世界幢王菩薩 南無夜光幢菩薩 南無須彌山幢菩薩 南無寶幢菩薩 南無無礙幢菩薩 南無日光幢菩薩 南無正幢菩薩 南無離塵幢菩薩 南無明淨幢菩薩 南無大地端嚴菩薩 南無寶嚴菩薩 南無大慧端嚴菩薩 南無金剛智端嚴菩薩 南無離垢端嚴菩薩 南無法日端嚴菩薩 南無功德山端嚴菩薩 南無智光端嚴菩薩 南無普妙德端嚴菩薩 南無大地藏菩薩 南無寶藏菩薩 南無日藏菩薩 南無淨德藏菩薩 南無法印藏菩薩 南無齊藏菩薩 南無善德眼菩薩 南無普見眼菩薩 南無清淨眼菩薩 南無離垢眼菩薩 南無無礙眼菩薩 南無善觀眼菩薩 南無青蓮華眼菩薩 南無金剛眼菩薩 南無寶眼菩薩 南無虛空眼菩薩 南無善眼菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無無礙化菩薩 南無自在慧炎光菩薩 南無散一切化幢菩薩 南無法幢王菩薩 南無法界地幢王菩薩 南無一切眾生世界幢王菩薩 南無夜光幢菩薩 南無須彌山幢菩薩 南無寶幢菩薩 南無無礙幢菩薩 南無日光幢菩薩 南無正幢菩薩 南無離塵幢菩薩 南無明淨幢菩薩 南無大地端嚴菩薩 南無寶嚴菩薩 南無大慧端嚴菩薩 南無金剛智端嚴菩薩 南無離垢端嚴菩薩 南無法日端嚴菩薩 南無功德山端嚴菩薩 南無智光端嚴菩薩 南無普妙德端嚴菩薩 南無大地藏菩薩 南無寶藏菩薩 南無日藏菩薩 南無淨德藏菩薩 南無法印藏菩薩 南無齊藏菩薩 南無善德眼菩薩 南無普見眼菩薩 南無清淨眼菩薩 南無離垢眼菩薩 南無無礙眼菩薩 南無善觀眼菩薩 南無青蓮華眼菩薩 南無金剛眼菩薩 南無寶眼菩薩 南無虛空眼菩薩 南無善眼菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無憍梵波提 南無離波多 南無畢陵伽婆蹉 南無薄拘羅 南無摩訶拘絺羅 南無難陀 南無孫陀羅難陀 南無富樓那彌多羅尼子 南無須菩提 南無周陀夷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無憍梵波提 南無離波多 南無畢陵伽婆蹉 南無薄拘羅 南無摩訶拘絺羅 南無難陀 南無孫陀羅難陀 南無富樓那彌多羅尼子 南無須菩提 南無周陀夷

「歸命如是等眾所知識大阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等眾所知識大阿羅漢。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺地獄報竟，今當復次懺悔三惡道報。經中佛說：『多欲之人多求利故，苦惱亦多；知足之人雖臥地上猶以為樂；不知足者雖處天堂猶不稱意。』但世間人忽有急難，便能捨財不討多少，而不知此身臨於三途深坑之上，一息不還定應墮落。忽有知識教營福德，令修未來善法資糧，執此慳心無肯作理，夫如此者極為愚惑。何以故爾？經中佛說：『生時不齎一文而來，死亦不持一文而去。苦身積聚為之憂惱，於己無益徒為他有，無善可恃無德可怙，致使命終墮諸惡道。』是故，弟子等！今日至心稽顙懇切丹誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺地獄報竟，今當復次懺悔三惡道報。經中佛說：『多欲之人多求利故，苦惱亦多；知足之人雖臥地上猶以為樂；不知足者雖處天堂猶不稱意。』但世間人忽有急難，便能捨財不討多少，而不知此身臨於三途深坑之上，一息不還定應墮落。忽有知識教營福德，令修未來善法資糧，執此慳心無肯作理，夫如此者極為愚惑。何以故爾？經中佛說：『生時不齎一文而來，死亦不持一文而去。苦身積聚為之憂惱，於己無益徒為他有，無善可恃無德可怙，致使命終墮諸惡道。』是故，弟子等！今日至心稽顙懇切丹誠歸依佛。

「南無東方大光曜佛 南無南方虛空住佛 南無西方金剛步佛 南無北方無邊力佛 南無東南方無邊王佛 南無西南方壞諸怨賊佛 南無西北方離垢光佛 南無東北方金色光音佛 南無下方師子遊戲佛 南無上方月幢王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方大光曜佛 南無南方虛空住佛 南無西方金剛步佛 南無北方無邊力佛 南無東南方無邊王佛 南無西南方壞諸怨賊佛 南無西北方離垢光佛 南無東北方金色光音佛 南無下方師子遊戲佛 南無上方月幢王佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！今日次復懺悔畜生道中無所識知罪報；懺悔畜生道中負重牽犁，償他宿債罪報；懺悔畜生道中不得自在，為他斫刺屠割罪報；懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報；懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內，為諸小蟲之所𠯗啖罪報。懺悔如是畜生道中有無量無邊罪報，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今日次復懺悔畜生道中無所識知罪報；懺悔畜生道中負重牽犁，償他宿債罪報；懺悔畜生道中不得自在，為他斫刺屠割罪報；懺悔畜生道中無足二足四足多足罪報；懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之內，為諸小蟲之所𠯗啖罪報。懺悔如是畜生道中有無量無邊罪報，今日至誠歸命懺悔。

「弟子等！今日次復懺悔餓鬼道中長飢罪報；懺悔餓鬼道中百千萬歲永不曾聞漿水之名罪報；懺悔餓鬼道中食噉膿血糞穢罪報；懺悔餓鬼道中動身之時，一切支節悉皆火然罪報；懺悔餓鬼道中腹大咽小罪報。懺悔如是餓鬼道中無量無邊苦報，是故今日至誠稽顙歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今日次復懺悔餓鬼道中長飢罪報；懺悔餓鬼道中百千萬歲永不曾聞漿水之名罪報；懺悔餓鬼道中食噉膿血糞穢罪報；懺悔餓鬼道中動身之時，一切支節悉皆火然罪報；懺悔餓鬼道中腹大咽小罪報。懺悔如是餓鬼道中無量無邊苦報，是故今日至誠稽顙歸命懺悔。

「弟子等！今日次復懺悔一切鬼神修羅道中諛諂詐稱罪報；懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報；懺悔鬼神羅剎鳩槃荼諸惡鬼神，生噉血肉受此醜陋罪報。懺悔如是鬼神道中無量無邊一切罪報，今日稽顙向十方佛大地菩薩，求哀懺悔悉令消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！今日次復懺悔一切鬼神修羅道中諛諂詐稱罪報；懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報；懺悔鬼神羅剎鳩槃荼諸惡鬼神，生噉血肉受此醜陋罪報。懺悔如是鬼神道中無量無邊一切罪報，今日稽顙向十方佛大地菩薩，求哀懺悔悉令消滅。

「願弟子等，承是懺悔畜生等報所生功德，願生生世世滅愚癡垢，自識業緣智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德，願生生世世永離慳貪飢渴之苦，常餐甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德，願生生世世質直無諂，離邪命因除醜陋果，福利人天。願弟子等，從今日以去乃至道場，決定不受四惡道報，唯除大悲為眾生故以誓願力處之無厭。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔畜生等報所生功德，願生生世世滅愚癡垢，自識業緣智慧明照斷惡道身。願以懺悔餓鬼等報所生功德，願生生世世永離慳貪飢渴之苦，常餐甘露解脫之味。願以懺悔鬼神修羅等報所生功德，願生生世世質直無諂，離邪命因除醜陋果，福利人天。願弟子等，從今日以去乃至道場，決定不受四惡道報，唯除大悲為眾生故以誓願力處之無厭。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一地獄，名曰飛刀地獄。其地獄縱廣十五由旬，鐵壁周匝鐵網覆上，其城四角火風猛利來吹鐵山，其山相磨則成利刀，其刀兩刃亦如鋒釯，虛空銝銝[金*疑][金*疑]亦如雷聲，刀刀相鈸亦如霹靂，從空而來刺罪人頭，從頭而入足下而出，從背上入胸前而出，左出右入煙火俱然，一日一夜受罪萬端，千生千死萬生萬死，若得為人身，生惡瘡遍體周匝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入一地獄，名曰飛刀地獄。其地獄縱廣十五由旬，鐵壁周匝鐵網覆上，其城四角火風猛利來吹鐵山，其山相磨則成利刀，其刀兩刃亦如鋒釯，虛空銝銝[金*疑][金*疑]亦如雷聲，刀刀相鈸亦如霹靂，從空而來刺罪人頭，從頭而入足下而出，從背上入胸前而出，左出右入煙火俱然，一日一夜受罪萬端，千生千死萬生萬死，若得為人身，生惡瘡遍體周匝。

寶達問曰：「此諸沙門作何等行，受如是苦？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問曰：「此諸沙門作何等行，受如是苦？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，心無慈心飲酒食肉言無罪報，食肉之罪理不可恕，以是因緣，故受此罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，心無慈心飲酒食肉言無罪報，食肉之罪理不可恕，以是因緣，故受此罪。」

寶達菩薩聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩聞之，悲泣而去。