佛說佛名經卷第十一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十一

「南無決定色佛 南無方便心佛 南無智味佛 南無功德信佛 南無難降伏佛 南無善見佛 南無月光明佛 南無月蓋佛 南無世橋佛 南無信供養佛 南無樂勝佛 南無善蓋佛 南無慚愧賢佛 南無能觀佛 南無無邊法佛 南無師子聲佛 南無大行佛 南無普信佛 南無器聲佛 南無勝愛佛 南無普行佛 南無普智佛 南無大奮迅佛 南無月幢佛 南無堅行佛 南無天供養佛 南無能驚怖佛 南無勝稱佛 南無成就一切功德佛 南無堅固佛 南無甘露光佛 南無大聲佛 南無高聲佛 南無大力佛 南無大盡佛 南無信甘露佛 南無行菩提佛 南無勝聲思惟佛 南無高光佛 南無悕勝佛 南無樂種種聲佛 南無愛義佛 南無修行信佛 南無離憂佛 南無善生佛 南無威德力佛 南無信功德佛 南無聲稱佛 南無放光明佛 南無疑奮迅佛 南無勝王佛 南無林華佛 南無功德華佛 南無捨諍佛 南無大廣佛 南無大稱佛 南無虛空愛佛 南無甘露奮迅佛 南無日聚佛 南無月聲佛 南無天幢佛 南無與清淨佛 南無能日佛 南無快可見佛 南無堅意勝聲佛 南無雨甘露佛 南無無畏聲佛 南無善根聲佛 南無勝聲佛 南無勝愛佛 南無甘露稱佛 南無法華佛 南無大莊嚴佛 南無世間尊重佛 南無勝意佛 南無彌留光佛 南無清淨思惟佛 南無高光明佛 南無破怨佛 南無甘露城佛 南無華光佛 南無大稱佛 南無安隱思佛 南無道威德佛 南無清淨心佛 南無天供養佛 南無度泥佛 南無離有佛 南無法華佛 南無大勝佛 南無可樂光明佛 南無火光佛 南無見愛佛 南無光明愛佛 南無喜聲佛 南無大施德佛 南無實步佛 南無無滯礙智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無淨光明佛 南無大莊嚴佛 南無得樂自在佛 南無妙光明佛 南無寂光明佛 南無離疑佛 南無無過智慧佛 南無成就行佛 南無清淨身佛 南無無畏愛佛 南無稱吼佛 南無大吼佛 南無善思佛 南無大思佛 南無清淨心佛 南無大奮迅佛 南無樂眼佛 南無命清淨佛 南無行清淨佛 南無離熱智佛 南無應橋佛 南無善集智佛 南無普信佛 南無設尸威德佛 南無不死城佛 南無不護聲佛 南無化日佛 南無善住思惟佛 南無高信佛 南無須摩那光明佛 南無光明力佛 南無功德希佛 南無法俱蘇摩佛 南無淨威德佛 南無淨行佛 南無天色心佛 南無力王佛 南無普觀佛 南無梵供養佛 南無聖華佛 南無虛空佛 南無降伏欝彌佛 南無無譬智佛 南無降伏刺佛 南無降伏城佛 南無應愛佛 南無戒功德佛 南無平等勿思佛 南無不怯弱心佛 南無精 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無決定色佛 南無方便心佛 南無智味佛 南無功德信佛 南無難降伏佛 南無善見佛 南無月光明佛 南無月蓋佛 南無世橋佛 南無信供養佛 南無樂勝佛 南無善蓋佛 南無慚愧賢佛 南無能觀佛 南無無邊法佛 南無師子聲佛 南無大行佛 南無普信佛 南無器聲佛 南無勝愛佛 南無普行佛 南無普智佛 南無大奮迅佛 南無月幢佛 南無堅行佛 南無天供養佛 南無能驚怖佛 南無勝稱佛 南無成就一切功德佛 南無堅固佛 南無甘露光佛 南無大聲佛 南無高聲佛 南無大力佛 南無大盡佛 南無信甘露佛 南無行菩提佛 南無勝聲思惟佛 南無高光佛 南無悕勝佛 南無樂種種聲佛 南無愛義佛 南無修行信佛 南無離憂佛 南無善生佛 南無威德力佛 南無信功德佛 南無聲稱佛 南無放光明佛 南無疑奮迅佛 南無勝王佛 南無林華佛 南無功德華佛 南無捨諍佛 南無大廣佛 南無大稱佛 南無虛空愛佛 南無甘露奮迅佛 南無日聚佛 南無月聲佛 南無天幢佛 南無與清淨佛 南無能日佛 南無快可見佛 南無堅意勝聲佛 南無雨甘露佛 南無無畏聲佛 南無善根聲佛 南無勝聲佛 南無勝愛佛 南無甘露稱佛 南無法華佛 南無大莊嚴佛 南無世間尊重佛 南無勝意佛 南無彌留光佛 南無清淨思惟佛 南無高光明佛 南無破怨佛 南無甘露城佛 南無華光佛 南無大稱佛 南無安隱思佛 南無道威德佛 南無清淨心佛 南無天供養佛 南無度泥佛 南無離有佛 南無法華佛 南無大勝佛 南無可樂光明佛 南無火光佛 南無見愛佛 南無光明愛佛 南無喜聲佛 南無大施德佛 南無實步佛 南無無滯礙智佛 南無得威德佛 南無月藏佛 南無淨光明佛 南無大莊嚴佛 南無得樂自在佛 南無妙光明佛 南無寂光明佛 南無離疑佛 南無無過智慧佛 南無成就行佛 南無清淨身佛 南無無畏愛佛 南無稱吼佛 南無大吼佛 南無善思佛 南無大思佛 南無清淨心佛 南無大奮迅佛 南無樂眼佛 南無命清淨佛 南無行清淨佛 南無離熱智佛 南無應橋佛 南無善集智佛 南無普信佛 南無設尸威德佛 南無不死城佛 南無不護聲佛 南無化日佛 南無善住思惟佛 南無高信佛 南無須摩那光明佛 南無光明力佛 南無功德希佛 南無法俱蘇摩佛 南無淨威德佛 南無淨行佛 南無天色心佛 南無力王佛 南無普觀佛 南無梵供養佛 南無聖華佛 南無虛空佛 南無降伏欝彌佛 南無無譬智佛 南無降伏刺佛 南無降伏城佛 南無應愛佛 南無戒功德佛 南無平等勿思佛 南無不怯弱心佛 南無精

進信佛 南無高光明佛 南無聞智佛 南無無礙心佛 南無無畏光佛 南無甘露聲佛 南無種種日佛 南無勝黠慧佛 南無可修敬佛 南無功德王佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大威德佛 南無栴檀香佛 南無見信佛 南無妙橋梁佛 南無可觀佛 南無不可量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱信佛 南無諸方聞佛 南無自在佛 南無無邊智佛 南無無垢光佛 南無甘露信佛 南無妙眼佛 南無解脫行佛 南無可樂見佛 南無高光明佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明幢佛 南無應供養佛 南無福德威德積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無應信佛 南無善住思惟佛 南無須提他佛 南無智作佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無說提他佛 南無炎眼佛 南無師子身佛 南無稱親光佛 南無清淨聲佛 南無希樂佛 南無寂靜增上佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無毛光佛 南無世間尊佛 南無善行淨佛 南無善提他威德佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無成義佛 南無安隱愛佛 南無天摩私多佛 南無捨漫流佛 南無捨寶佛 南無智滿佛 南無度橋佛 南無解脫賢佛 南無眾步佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無賒尸羅聲佛 南無不死色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無功德奮迅佛 南無不死華佛 南無平等見佛 南無大月佛 南無功德味佛 南無十光佛 南無種種光佛 南無龍德佛 南無雲聲佛 南無功德步佛 南無思功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無遠離惡處佛 南無天華佛 南無快眼佛 南無大然燈佛 南無離癡行佛 南無堅固希佛 南無捨邪佛 南無相華佛 南無不可思議光明佛 南無普賢佛 南無月妙佛 南無樂德佛 南無清淨聲佛 南無勝慧佛 南無賢光佛 南無堅固華佛 南無光明意佛 南無福德德佛 南無意成就佛 南無樂解脫佛 南無調怨佛 南無不去捨佛 南無離㵱河佛 南無甘露光明佛 南無無垢心佛 南無樂聲佛 南無不可量眼佛 南無快修行佛 南無妙高光佛 南無集功德佛 南無可樂佛 南無大心佛 南無天信佛 南無思惟甘露佛 南無黠慧佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力步佛 南無蓮華葉眼佛 南無菩提光明佛 南無妙吼聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無無畏行佛 南無不怯弱佛 南無離憂闇佛 南無過潮佛 南無月光佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無不取捨佛 南無薝蔔燈佛 南無勝火佛 南無善思意佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進信佛 南無高光明佛 南無聞智佛 南無無礙心佛 南無無畏光佛 南無甘露聲佛 南無種種日佛 南無勝黠慧佛 南無可修敬佛 南無功德王佛 南無護根佛 南無禪解脫佛 南無大威德佛 南無栴檀香佛 南無見信佛 南無妙橋梁佛 南無可觀佛 南無不可量智佛 南無千日威德佛 南無捨重擔佛 南無稱信佛 南無諸方聞佛 南無自在佛 南無無邊智佛 南無無垢光佛 南無甘露信佛 南無妙眼佛 南無解脫行佛 南無可樂見佛 南無高光明佛 南無大聲佛 南無大威德聚佛 南無光明幢佛 南無應供養佛 南無福德威德積佛 南無信相佛 南無大炎佛 南無應信佛 南無善住思惟佛 南無須提他佛 南無智作佛 南無普寶佛 南無日光佛 南無說提他佛 南無炎眼佛 南無師子身佛 南無稱親光佛 南無清淨聲佛 南無希樂佛 南無寂靜增上佛 南無寶威德佛 南無善威德供養佛 南無毛光佛 南無世間尊佛 南無善行淨佛 南無善提他威德佛 南無應眼佛 南無大步佛 南無成義佛 南無安隱愛佛 南無天摩私多佛 南無捨漫流佛 南無捨寶佛 南無智滿佛 南無度橋佛 南無解脫賢佛 南無眾步佛 南無光明威德佛 南無慈力佛 南無月勝佛 南無寂光佛 南無愛眼佛 南無賒尸羅聲佛 南無不死色佛 南無樂法佛 南無大月佛 南無無障礙聲佛 南無功德奮迅佛 南無不死華佛 南無平等見佛 南無大月佛 南無功德味佛 南無十光佛 南無種種光佛 南無龍德佛 南無雲聲佛 南無功德步佛 南無思功德佛 南無大聲佛 南無了聲佛 南無遠離惡處佛 南無天華佛 南無快眼佛 南無大然燈佛 南無離癡行佛 南無堅固希佛 南無捨邪佛 南無相華佛 南無不可思議光明佛 南無普賢佛 南無月妙佛 南無樂德佛 南無清淨聲佛 南無勝慧佛 南無賢光佛 南無堅固華佛 南無光明意佛 南無福德德佛 南無意成就佛 南無樂解脫佛 南無調怨佛 南無不去捨佛 南無離㵱河佛 南無甘露光明佛 南無無垢心佛 南無樂聲佛 南無不可量眼佛 南無快修行佛 南無妙高光佛 南無集功德佛 南無可樂佛 南無大心佛 南無天信佛 南無思惟甘露佛 南無黠慧佛 南無勝燈佛 南無堅意佛 南無力步佛 南無蓮華葉眼佛 南無菩提光明佛 南無妙吼聲佛 南無六通聲佛 南無威德力佛 南無人稱佛 南無勝華集佛 南無大髻佛 南無不隨他佛 南無無畏行佛 南無不怯弱佛 南無離憂闇佛 南無過潮佛 南無月光佛 南無心勇猛佛 南無解脫慧佛 南無不取捨佛 南無薝蔔燈佛 南無勝火佛 南無善思意佛 南

無勝威德色佛 南無信世間佛 南無妙慧佛 南無善喜信佛 南無華光佛 南無人華佛 南無善香佛 南無勝功德佛 南無種種華佛 南無高勝佛 南無虛空功德佛 南無天信佛 南無可敬憍佛 南無月光佛 南無火聚佛 南無最力佛 南無智地佛 南無高意佛 南無山王智佛 南無快昇佛 南無妙昇佛 南無勝親佛 南無離疑佛 南無應行佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無修行功德佛 南無大精進心佛 南無然燈光明佛 南無攝步佛 南無修行深心佛 南無香希佛 南無香手佛 南無寂靜智佛 南無妙心佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智意佛 南無功德山清淨聲佛 南無攝集佛 南無妙信佛 南無日見可力佛 南無功德王光明佛 南無法不可力佛 南無離諸疑奮迅佛 南無稱王佛 南無攝諸根佛 南無上去佛 南無甘露光佛 南無甘露心佛 南無諸眾上佛 南無淨髻佛 南無不可降伏色佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無甘露日佛 南無勝燈佛 南無波頭上佛 南無寶藏佛 南無普光佛 南無最勝王佛 南無普光明上勝積王佛 南無普現佛 南無自在轉法王佛 南無普賢佛 南無還華勝佛 南無千世自在聲佛 南無一善無垢聲自在王佛 南無千離無畏聲自在王佛 南無千無垢威德自在王佛 南無五百日聲自在王佛 南無五百樂自在聲佛 南無日龍歡喜佛 南無離畏稱王佛 南無妙光幢佛 南無離光聲佛 南無稱自在聲佛 南無妙法稱聲佛 南無勝藏稱王佛 南無不可思議意王佛 南無寶幢佛 南無大自在佛 南無聖智自在幢勇猛王佛 南無不可思議慧佛 南無智藏佛 南無智高幢佛 南無智海王佛 南無大精進聲自在王佛 南無彌留勝功德佛 南無智顯修自在種子善無垢吼自在王佛 南無降伏功德海王佛 南無智成就力王佛 南無勝道自在王佛 南無勝闇積自在佛 南無華勝積智佛 南無金剛師子佛 南無戒勝佛 南無賢勝佛 南無無邊光佛 南無師子喜佛 南無無盡智積佛 南無寶行佛 南無智波羅婆佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無勝威德色佛 南無信世間佛 南無妙慧佛 南無善喜信佛 南無華光佛 南無人華佛 南無善香佛 南無勝功德佛 南無種種華佛 南無高勝佛 南無虛空功德佛 南無天信佛 南無可敬憍佛 南無月光佛 南無火聚佛 南無最力佛 南無智地佛 南無高意佛 南無山王智佛 南無快昇佛 南無妙昇佛 南無勝親佛 南無離疑佛 南無應行佛 南無勝香佛 南無無諍行佛 南無修行功德佛 南無大精進心佛 南無然燈光明佛 南無攝步佛 南無修行深心佛 南無香希佛 南無香手佛 南無寂靜智佛 南無妙心佛 南無功德莊嚴佛 南無增上行佛 南無智意佛 南無功德山清淨聲佛 南無攝集佛 南無妙信佛 南無日見可力佛 南無功德王光明佛 南無法不可力佛 南無離諸疑奮迅佛 南無稱王佛 南無攝諸根佛 南無上去佛 南無甘露光佛 南無甘露心佛 南無諸眾上佛 南無淨髻佛 南無不可降伏色佛 南無普信佛 南無莊嚴王佛 南無甘露日佛 南無勝燈佛 南無波頭上佛 南無寶藏佛 南無普光佛 南無最勝王佛 南無普光明上勝積王佛 南無普現佛 南無自在轉法王佛 南無普賢佛 南無還華勝佛 南無千世自在聲佛 南無一善無垢聲自在王佛 南無千離無畏聲自在王佛 南無千無垢威德自在王佛 南無五百日聲自在王佛 南無五百樂自在聲佛 南無日龍歡喜佛 南無離畏稱王佛 南無妙光幢佛 南無離光聲佛 南無稱自在聲佛 南無妙法稱聲佛 南無勝藏稱王佛 南無不可思議意王佛 南無寶幢佛 南無大自在佛 南無聖智自在幢勇猛王佛 南無不可思議慧佛 南無智藏佛 南無智高幢佛 南無智海王佛 南無大精進聲自在王佛 南無彌留勝功德佛 南無智顯修自在種子善無垢吼自在王佛 南無降伏功德海王佛 南無智成就力王佛 南無勝道自在王佛 南無勝闇積自在佛 南無華勝積智佛 南無金剛師子佛 南無戒勝佛 南無賢勝佛 南無無邊光佛 南無師子喜佛 南無無盡智積佛 南無寶行佛 南無智波羅婆佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無順權方便經 南無樂瓔珞莊嚴方便經 南無大雲輪請雨經 南無大雲請雨經 南無大方等大雲請雨經 南無如來莊嚴智慧光明入諸佛境界經 南無度諸佛境界智嚴經 南無度諸佛境界智光嚴經 南無德護長者經 南無月光童子經 南無申日經 南無善思童子經 南無大方等頂王經 南無大乘頂王經 南無法鏡經 南無郁伽長者所問經 南無郁伽羅越問菩薩行經 南無無量清淨等覺經 南無阿彌陀經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無順權方便經 南無樂瓔珞莊嚴方便經 南無大雲輪請雨經 南無大雲請雨經 南無大方等大雲請雨經 南無如來莊嚴智慧光明入諸佛境界經 南無度諸佛境界智嚴經 南無度諸佛境界智光嚴經 南無德護長者經 南無月光童子經 南無申日經 南無善思童子經 南無大方等頂王經 南無大乘頂王經 南無法鏡經 南無郁伽長者所問經 南無郁伽羅越問菩薩行經 南無無量清淨等覺經 南無阿彌陀經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無普正法菩薩 南無普化菩薩 南無普慧菩薩 南無普眼菩薩 南無普觀察菩薩 南無普照菩薩 南無普幢菩薩 南無普德智光菩薩 南無普明師子菩薩 南無普勝寶光菩薩 南無普德海幢菩薩 南無普慧光明菩薩 南無普寶華幢菩薩 南無普勝濡音菩薩 南無普德清炎菩薩 南無普相光明菩薩 南無普覺菩薩 南無覺首菩薩 南無財首菩薩 南無寶首菩薩 南無德首菩薩 南無目首菩薩 南無進首菩薩 南無法首菩薩 南無智首菩薩 南無賢首菩薩 南無大光海月菩薩 南無雲音海藏菩薩 南無德寶勝月菩薩 南無淨慧光炎自在王菩薩 南無超越華光菩薩 南無無量智雲日光菩薩 南無大力精進金剛菩薩 南無香炎光幢菩薩 南無月德妙音菩薩 南無光明尊德菩薩 南無明淨藏菩薩 南無心王菩薩 南無無礙心菩薩 南無自在勢菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普正法菩薩 南無普化菩薩 南無普慧菩薩 南無普眼菩薩 南無普觀察菩薩 南無普照菩薩 南無普幢菩薩 南無普德智光菩薩 南無普明師子菩薩 南無普勝寶光菩薩 南無普德海幢菩薩 南無普慧光明菩薩 南無普寶華幢菩薩 南無普勝濡音菩薩 南無普德清炎菩薩 南無普相光明菩薩 南無普覺菩薩 南無覺首菩薩 南無財首菩薩 南無寶首菩薩 南無德首菩薩 南無目首菩薩 南無進首菩薩 南無法首菩薩 南無智首菩薩 南無賢首菩薩 南無大光海月菩薩 南無雲音海藏菩薩 南無德寶勝月菩薩 南無淨慧光炎自在王菩薩 南無超越華光菩薩 南無無量智雲日光菩薩 南無大力精進金剛菩薩 南無香炎光幢菩薩 南無月德妙音菩薩 南無光明尊德菩薩 南無明淨藏菩薩 南無心王菩薩 南無無礙心菩薩 南無自在勢菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無阿若憍陳如 南無摩訶迦葉 南無優樓頻螺迦葉 南無伽耶迦葉 南無那提迦葉 南無舍利弗 南無大目揵連 南無摩訶迦栴延 南無阿㝹樓馱 南無摩訶劫賓那 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無阿若憍陳如 南無摩訶迦葉 南無優樓頻螺迦葉 南無伽耶迦葉 南無那提迦葉 南無舍利弗 南無大目揵連 南無摩訶迦栴延 南無阿㝹樓馱 南無摩訶劫賓那

「歸命如是眾所知識大阿羅漢等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是眾所知識大阿羅漢等。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺悔煩惱障，已懺悔業障，所餘報障今當次第披陳懺悔。經中說言：『業報至時，非空非海中，非入山石間，無有他方所，脫之不受報，唯有懺悔力，乃能得除滅。』何以知然？釋提桓因五衰相現，恐懼切心歸誠三寶，死相即滅得延天年。如是等比，經教所明其事非一，故知懺悔實能滅禍。但凡夫之人若不遇善友獎導，則靡惡而不造，致使大命將盡臨窮之際，地獄惡相皆現在前。當爾之時，悔懼交至，不預修善臨窮方悔，悔之於後將何及乎？殃禍異處宿預嚴待，當獨趣入遠到他所，但得前行入於大鑊，身心摧碎精神痛苦。如此之時，欲求一禮一懺豈復可得？眾等莫自恃盛年財寶勢力，嬾惰懈怠放逸自恣，死苦一至無問老少，貧富貴賤皆悉磨滅，奄忽而至不令人知。夫命無常喻如朝露，出息雖存入息難保，云何以此而不懺悔？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺悔煩惱障，已懺悔業障，所餘報障今當次第披陳懺悔。經中說言：『業報至時，非空非海中，非入山石間，無有他方所，脫之不受報，唯有懺悔力，乃能得除滅。』何以知然？釋提桓因五衰相現，恐懼切心歸誠三寶，死相即滅得延天年。如是等比，經教所明其事非一，故知懺悔實能滅禍。但凡夫之人若不遇善友獎導，則靡惡而不造，致使大命將盡臨窮之際，地獄惡相皆現在前。當爾之時，悔懼交至，不預修善臨窮方悔，悔之於後將何及乎？殃禍異處宿預嚴待，當獨趣入遠到他所，但得前行入於大鑊，身心摧碎精神痛苦。如此之時，欲求一禮一懺豈復可得？眾等莫自恃盛年財寶勢力，嬾惰懈怠放逸自恣，死苦一至無問老少，貧富貴賤皆悉磨滅，奄忽而至不令人知。夫命無常喻如朝露，出息雖存入息難保，云何以此而不懺悔？

「且五天使者既來，無常殺鬼卒至，盛年壯色無得免者。當爾之時，華堂邃宇何關人事？高車大馬豈得自隨，妻子眷屬非復我親，七珍寶飾乃為他玩。以此而言，世間果報皆如幻化，上天雖樂會歸敗壞，壽盡魂魄墮落三途。是故，佛語須跋陀言：『汝師欝頭藍弗利根聰明能伏煩惱，至於非非想處命終，還作畜生道中飛狸之身，況復餘者？』故知未證聖果已還，皆應流轉備經惡趣，如不謹慎，忽爾一朝親嬰斯事，將不及悔。或如今被罪行詣公門，已是小苦，情神慞惶，眷屬恐懼，求救百端，地獄眾苦比於此者，百千萬倍不得為喻，眾等相與歷劫已來罪若須彌。云何聞此，晏然不畏不驚不恐？令此精神復嬰斯苦實為可痛。是故，弟子等！運此單誠至心歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「且五天使者既來，無常殺鬼卒至，盛年壯色無得免者。當爾之時，華堂邃宇何關人事？高車大馬豈得自隨，妻子眷屬非復我親，七珍寶飾乃為他玩。以此而言，世間果報皆如幻化，上天雖樂會歸敗壞，壽盡魂魄墮落三途。是故，佛語須跋陀言：『汝師欝頭藍弗利根聰明能伏煩惱，至於非非想處命終，還作畜生道中飛狸之身，況復餘者？』故知未證聖果已還，皆應流轉備經惡趣，如不謹慎，忽爾一朝親嬰斯事，將不及悔。或如今被罪行詣公門，已是小苦，情神慞惶，眷屬恐懼，求救百端，地獄眾苦比於此者，百千萬倍不得為喻，眾等相與歷劫已來罪若須彌。云何聞此，晏然不畏不驚不恐？令此精神復嬰斯苦實為可痛。是故，弟子等！運此單誠至心歸依佛。

「南無東方調御佛 南無南方金剛藏佛 南無西方燈法界佛 南無北方邊眼佛 南無東南方無憂德佛 南無西南方壞諸怖畏佛 南無西北方勇猛伏佛 南無東北方大力光明佛 南無下方歡喜路佛 南無上方香上王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方調御佛 南無南方金剛藏佛 南無西方燈法界佛 南無北方邊眼佛 南無東南方無憂德佛 南無西南方壞諸怖畏佛 南無西北方勇猛伏佛 南無東北方大力光明佛 南無下方歡喜路佛 南無上方香上王佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日所有報障，然其重者第一唯有阿鼻地獄，如經所明，今當略說其相。此獄周匝有七重鐵城，復有七重鐵網羅覆其上，下有七重刀林無量猛火，縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中，罪業因緣不相妨礙，上火徹下下火徹上，東西南北通徹交過，如魚在熬脂膏皆盡，此中罪苦亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日所有報障，然其重者第一唯有阿鼻地獄，如經所明，今當略說其相。此獄周匝有七重鐵城，復有七重鐵網羅覆其上，下有七重刀林無量猛火，縱廣八萬四千由旬。罪人之身遍滿其中，罪業因緣不相妨礙，上火徹下下火徹上，東西南北通徹交過，如魚在熬脂膏皆盡，此中罪苦亦復如是。

「其城四門有四大銅狗，其身縱廣四十由旬，牙爪鋒釯眼如閃電。復有無量鐵觜諸鳥，奮飛騰翔啄罪人肉，牛頭獄卒形如羅剎，而有九尾尾如鐵叉。復有八頭，頭上有十八角，有六十四眼，一一眼中皆悉迸出諸熱鐵丸，燒罪人肉，然其一瞋一怒喈吼之時聲如霹靂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其城四門有四大銅狗，其身縱廣四十由旬，牙爪鋒釯眼如閃電。復有無量鐵觜諸鳥，奮飛騰翔啄罪人肉，牛頭獄卒形如羅剎，而有九尾尾如鐵叉。復有八頭，頭上有十八角，有六十四眼，一一眼中皆悉迸出諸熱鐵丸，燒罪人肉，然其一瞋一怒喈吼之時聲如霹靂。

「復有無量自然刀輪空中而下，從罪人頂入從足而出，於是罪人痛徹骨髓苦切肝心。如是經無量歲受諸苦惱，求生不得求死不得。如是等報，今日皆悉稽顙慚愧發露，誠心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復有無量自然刀輪空中而下，從罪人頂入從足而出，於是罪人痛徹骨髓苦切肝心。如是經無量歲受諸苦惱，求生不得求死不得。如是等報，今日皆悉稽顙慚愧發露，誠心懺悔。

「其餘地獄刀山劍樹地獄，身首脫落罪報懺悔。鑊湯爐炭地獄，燒煮罪報懺悔。鐵床銅柱地獄，燋然罪報懺悔。刀輪火車地獄，劈轢罪報懺悔。拔舌犁耕地獄，楚痛罪報懺悔。吞噉鐵丸洋銅灌口地獄，五內消爛罪報懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其餘地獄刀山劍樹地獄，身首脫落罪報懺悔。鑊湯爐炭地獄，燒煮罪報懺悔。鐵床銅柱地獄，燋然罪報懺悔。刀輪火車地獄，劈轢罪報懺悔。拔舌犁耕地獄，楚痛罪報懺悔。吞噉鐵丸洋銅灌口地獄，五內消爛罪報懺悔。

「鐵碓鐵磨地獄，骨肉灰粉罪報懺悔。黑繩鐵網地獄，支節分離罪報懺悔。灰河沸屎地獄，惱悶罪報懺悔。醎水寒氷地獄，皮膚坼裂裸凍罪報懺悔。虎狼鷹犬地獄，更相殘害罪報懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鐵碓鐵磨地獄，骨肉灰粉罪報懺悔。黑繩鐵網地獄，支節分離罪報懺悔。灰河沸屎地獄，惱悶罪報懺悔。醎水寒氷地獄，皮膚坼裂裸凍罪報懺悔。虎狼鷹犬地獄，更相殘害罪報懺悔。

「刀兵分距地獄，更相搏撮斫刺罪報懺悔。火坑地獄，炮炙罪報懺悔。兩石相磕地獄，形骸破碎罪報懺悔。聚合黑耳地獄，解剔罪報懺悔。闇冥肉山地獄，斬剉罪報懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「刀兵分距地獄，更相搏撮斫刺罪報懺悔。火坑地獄，炮炙罪報懺悔。兩石相磕地獄，形骸破碎罪報懺悔。聚合黑耳地獄，解剔罪報懺悔。闇冥肉山地獄，斬剉罪報懺悔。

「鋸解釘身地獄，斷截罪報懺悔。鐵捧倒懸地獄，屠割罪報懺悔。燋熱呌喚地獄，煩冤罪報懺悔。大小鐵圍山間，長夜冥冥不識三光，罪報懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鋸解釘身地獄，斷截罪報懺悔。鐵捧倒懸地獄，屠割罪報懺悔。燋熱呌喚地獄，煩冤罪報懺悔。大小鐵圍山間，長夜冥冥不識三光，罪報懺悔。

「阿波波地獄，阿娑娑地獄，阿吒吒地獄，阿羅羅地獄，如是八寒八熱一切諸地獄，一一獄中復有八萬四千隔子地獄以為眷屬。此中罪苦，炮煮楚痛剝皮咼肉，削骨打髓抽腸拔肺，無量諸苦不可聞不可說。南無佛！今日在此中者，或是我等無始已來經生父母一切眷屬，我等相與命終之後，或當復墮如此獄中。今日洗心至到丹誠叩頭稽顙，向十方佛大地菩薩求哀懺悔，令此一切報障畢竟消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿波波地獄，阿娑娑地獄，阿吒吒地獄，阿羅羅地獄，如是八寒八熱一切諸地獄，一一獄中復有八萬四千隔子地獄以為眷屬。此中罪苦，炮煮楚痛剝皮咼肉，削骨打髓抽腸拔肺，無量諸苦不可聞不可說。南無佛！今日在此中者，或是我等無始已來經生父母一切眷屬，我等相與命終之後，或當復墮如此獄中。今日洗心至到丹誠叩頭稽顙，向十方佛大地菩薩求哀懺悔，令此一切報障畢竟消滅。

「願弟子等，承是懺悔地獄等報所生功德，願生生世世諸佛慈悲救眾生苦，則時破壞阿鼻鐵城，悉與淨土無惡道名。其餘地獄一切苦具轉為樂緣，刀山劍樹變成寶床，鑊湯鑪炭蓮華化生，牛頭獄卒除捨暴虐，皆起慈悲無有惡念。地獄眾生得離苦果更不造因，等受安樂如第三禪，一時俱發無上道心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔地獄等報所生功德，願生生世世諸佛慈悲救眾生苦，則時破壞阿鼻鐵城，悉與淨土無惡道名。其餘地獄一切苦具轉為樂緣，刀山劍樹變成寶床，鑊湯鑪炭蓮華化生，牛頭獄卒除捨暴虐，皆起慈悲無有惡念。地獄眾生得離苦果更不造因，等受安樂如第三禪，一時俱發無上道心。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入飲火銖地獄。云何名曰飲火銖地獄？其地獄縱廣三百由旬，鐵壁周匝烟火俱起，其地有鑊滿中鐵銖渾淆而沸，邊有馬頭羅剎，手捉鐵杓揚鐵銖子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入飲火銖地獄。云何名曰飲火銖地獄？其地獄縱廣三百由旬，鐵壁周匝烟火俱起，其地有鑊滿中鐵銖渾淆而沸，邊有馬頭羅剎，手捉鐵杓揚鐵銖子。

東門之中有八千沙門，悲號涕泣身毛火然煙焰俱起，罪人比丘步步起倒。馬頭羅剎手捉三股鐵叉，望胸而撞背上而出，叉股火然左右通徹，獄卒夜叉手捉鐵鉤，望骸而搭口中而出。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東門之中有八千沙門，悲號涕泣身毛火然煙焰俱起，罪人比丘步步起倒。馬頭羅剎手捉三股鐵叉，望胸而撞背上而出，叉股火然左右通徹，獄卒夜叉手捉鐵鉤，望骸而搭口中而出。

爾時，罪人眼口開張。爾時，獄卒手捉鐵杓鋎鐵銖子，望罪人口灌鐵銖入口，六根俱出煙焰洞然，身毛孔中皆亦火然。一日一夜受罪萬端，千死千生萬死萬生，若得為人身不具足，聾盲瘖瘂不聞佛名，亦復不見千佛出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，罪人眼口開張。爾時，獄卒手捉鐵杓鋎鐵銖子，望罪人口灌鐵銖入口，六根俱出煙焰洞然，身毛孔中皆亦火然。一日一夜受罪萬端，千死千生萬死萬生，若得為人身不具足，聾盲瘖瘂不聞佛名，亦復不見千佛出世。

寶達菩薩問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等業，受如是罪？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等業，受如是罪？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，食人信施反更不齋。夜食僧食亦復自手作食，還自取食無慚愧心。以是因緣受如此罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，食人信施反更不齋。夜食僧食亦復自手作食，還自取食無慚愧心。以是因緣受如此罪。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。