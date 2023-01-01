佛說佛名經卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第十

「南無妙步佛 南無觀十方佛 南無德光明佛 南無清淨戒佛 南無無邊智佛 南無無邊步佛 南無堅精進佛 南無天供養佛 南無普智佛 南無寂光佛 南無仁威德佛 南無功德橋梁佛 南無堅固修佛 南無稱聖佛 南無稱幢佛 南無不異心佛 南無普信佛 南無大威德佛 南無應供養佛 南無上功德佛 南無成就義修行佛 南無愛供養佛 南無普護佛 南無信菩提佛 南無心意佛 南無出智佛 南無山聲佛 南無性日佛 南無雲聲佛 南無大炎聚佛 南無勝積佛 南無無憂佛 南無天國土佛 南無師子欣聲佛 南無無量明佛 南無見愛佛 南無然燈佛 南無勝高佛 南無十方聞名佛 南無愛眼佛 南無月高佛 南無能與無畏佛 南無星宿王佛 南無月天佛 南無光明日佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無愛說佛 南無稱上佛 南無天王佛 南無甘露明佛 南無樂聲佛 南無心意佛 南無地住佛 南無寂過佛 南無多羅王佛 南無無畏佛 南無清淨智佛 南無能破疑佛 南無慈勝佛 南無勝上佛 南無種種日佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏魔佛 南無大首佛 南無師子奮迅去佛 南無威德光佛 南無普護佛 南無成就義威德佛 南無光明日佛 南無見聚佛 南無清淨意佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德明佛 南無日然燈佛 南無成就光佛 南無樂說法佛 南無善思惟義佛 南無普現見佛 南無師子幢佛 南無苦行佛 南無大步佛 南無蓮華眼佛 南無蓮華光佛 南無照光佛 南無信無量佛 南無無量色佛 南無蓋天佛 南無寶光明佛 南無上首佛 南無善見佛 南無親味佛 南無德味佛 南無日面佛 南無無障礙眼佛 南無師子步佛 南無火燈佛 南無生勝佛 南無信功德佛 南無福德藏佛 南無法幢佛 南無天愛佛 南無無畏佛 南無愛法佛 南無智勝佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無功德聚佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱幢佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無上幢佛 南無那羅延佛 南無寶信佛 南無普思惟佛 南無善思惟佛 南無普智佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無王天佛 南無寶幢佛 南無善住意佛 南無無量天佛 南無聖化佛 南無大功德佛 南無大幢佛 南無大光日佛 南無真法佛 南無日月佛 南無真報佛 南無勝天佛 南無觀解脫佛 南無寶光明佛 南無孔雀聲佛 南無普行佛 南無成就光佛 南無無量眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無信天佛 南無不可量步佛 南無大威佛 南無心智佛 南無仙步佛 南無日形佛 南無火聚佛 南無大 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無妙步佛 南無觀十方佛 南無德光明佛 南無清淨戒佛 南無無邊智佛 南無無邊步佛 南無堅精進佛 南無天供養佛 南無普智佛 南無寂光佛 南無仁威德佛 南無功德橋梁佛 南無堅固修佛 南無稱聖佛 南無稱幢佛 南無不異心佛 南無普信佛 南無大威德佛 南無應供養佛 南無上功德佛 南無成就義修行佛 南無愛供養佛 南無普護佛 南無信菩提佛 南無心意佛 南無出智佛 南無山聲佛 南無性日佛 南無雲聲佛 南無大炎聚佛 南無勝積佛 南無無憂佛 南無天國土佛 南無師子欣聲佛 南無無量明佛 南無見愛佛 南無然燈佛 南無勝高佛 南無十方聞名佛 南無愛眼佛 南無月高佛 南無能與無畏佛 南無星宿王佛 南無月天佛 南無光明日佛 南無大稱佛 南無真聲佛 南無愛說佛 南無稱上佛 南無天王佛 南無甘露明佛 南無樂聲佛 南無心意佛 南無地住佛 南無寂過佛 南無多羅王佛 南無無畏佛 南無清淨智佛 南無能破疑佛 南無慈勝佛 南無勝上佛 南無種種日佛 南無普見佛 南無見月佛 南無降伏魔佛 南無大首佛 南無師子奮迅去佛 南無威德光佛 南無普護佛 南無成就義威德佛 南無光明日佛 南無見聚佛 南無清淨意佛 南無香山佛 南無摩尼清淨佛 南無功德明佛 南無日然燈佛 南無成就光佛 南無樂說法佛 南無善思惟義佛 南無普現見佛 南無師子幢佛 南無苦行佛 南無大步佛 南無蓮華眼佛 南無蓮華光佛 南無照光佛 南無信無量佛 南無無量色佛 南無蓋天佛 南無寶光明佛 南無上首佛 南無善見佛 南無親味佛 南無德味佛 南無日面佛 南無無障礙眼佛 南無師子步佛 南無火燈佛 南無生勝佛 南無信功德佛 南無福德藏佛 南無法幢佛 南無天愛佛 南無無畏佛 南無愛法佛 南無智勝佛 南無威德光佛 南無月德佛 南無功德聚佛 南無無邊光佛 南無安樂佛 南無稱幢佛 南無光明吼佛 南無普功德佛 南無上幢佛 南無那羅延佛 南無寶信佛 南無普思惟佛 南無善思惟佛 南無普智佛 南無不可量威德佛 南無師子臂佛 南無光明意佛 南無王天佛 南無寶幢佛 南無善住意佛 南無無量天佛 南無聖化佛 南無大功德佛 南無大幢佛 南無大光日佛 南無真法佛 南無日月佛 南無真報佛 南無勝天佛 南無觀解脫佛 南無寶光明佛 南無孔雀聲佛 南無普行佛 南無成就光佛 南無無量眼佛 南無稱愛佛 南無善護佛 南無信天佛 南無不可量步佛 南無大威佛 南無心智佛 南無仙步佛 南無日形佛 南無火聚佛 南無大

修佛 南無大步佛 南無勝天佛 南無成就義修佛 南無月愛佛 南無師子聲佛 南無信說佛 南無智光佛 南無華威德佛 南無光明聚佛 南無神通光明佛 南無無量威德佛 南無無量光佛 南無勝藏佛 南無普照稱佛 南無寶幢佛 南無勝威德佛 南無日幢佛 南無大彌留佛 南無供養莊嚴佛 南無世間聞名佛 南無勝德佛 南無勝稱佛 南無成就步佛 南無天供養佛 南無寶聲佛 南無不可降伏稱佛 南無應光明佛 南無大燈佛 南無行威儀畏佛 南無奮迅佛 南無無障礙見佛 南無離疑佛 南無大行佛 南無不失步佛 南無天國土佛 南無喜菩提佛 南無華光佛 南無能與光明佛 南無天愛佛 南無解脫光明佛 南無放光明佛 南無作功德佛 南無成智佛 南無道光佛 南無海王佛 南無喜菩提佛 南無法光佛 南無大天佛 南無深智佛 南無法自在佛 南無大信佛 南無心意佛 南無智光信佛 南無不謬思佛 南無起福德佛 南無漏稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光佛 南無天光佛 南無清淨行佛 南無功德愛佛 南無師子意佛 南無地清淨佛 南無寶光明佛 南無快光明佛 南無稱種日佛 南無日愛佛 南無月蓋佛 南無普觀佛 南無無染佛 南無稱勝佛 南無月面佛 南無龍天佛 南無功德聚佛 南無功德智佛 南無華勝佛 南無世愛佛 南無甘露威德佛 南無寶幢佛 南無日光明佛 南無甘露光佛 南無說法愛佛 南無應愛佛 南無地光佛 南無功德作佛 南無華勝佛 南無功德臂佛 南無法燈佛 南無普光佛 南無梵聲佛 南無大莊嚴佛 南無解脫日佛 南無堅精進佛 南無佛光明佛 南無功德稱佛 南無善智慧佛 南無不可量莊嚴佛 南無師子愛佛 南無功德步佛 南無上天佛 南無觀行佛 南無日天佛 南無電光佛 南無勝愛佛 南無彌留幢佛 南無華光佛 南無上意佛 南無香山佛 南無功德奮迅佛 南無勝意佛 南無信聖佛 南無寶洲佛 南無上威德佛 南無最後見佛 南無歡喜莊嚴佛 南無功德藏勝佛 南無無垢鏡佛 南無威德力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南無不謬足佛 南無聖眼佛 南無樂解脫佛 南無大聲佛 南無上國土佛 南無修行光明佛 南無念業佛 南無信功德佛 南無盧舍那稱佛 南無照闇佛 南無愛自在佛 南無月光佛 南無上聲佛 南無功德勝佛 南無攝愛擇佛 南無相王佛 南無離熱病智佛 南無能與聖佛 南無法洲佛 南無甘露功德佛 南無無瞋恨佛 南無甘露香佛 南無月明佛 南無吼聲佛 南無無畏日佛 南無得無畏佛 南無喜愛佛 南無不錯智佛 南無世愛佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修佛 南無大步佛 南無勝天佛 南無成就義修佛 南無月愛佛 南無師子聲佛 南無信說佛 南無智光佛 南無華威德佛 南無光明聚佛 南無神通光明佛 南無無量威德佛 南無無量光佛 南無勝藏佛 南無普照稱佛 南無寶幢佛 南無勝威德佛 南無日幢佛 南無大彌留佛 南無供養莊嚴佛 南無世間聞名佛 南無勝德佛 南無勝稱佛 南無成就步佛 南無天供養佛 南無寶聲佛 南無不可降伏稱佛 南無應光明佛 南無大燈佛 南無行威儀畏佛 南無奮迅佛 南無無障礙見佛 南無離疑佛 南無大行佛 南無不失步佛 南無天國土佛 南無喜菩提佛 南無華光佛 南無能與光明佛 南無天愛佛 南無解脫光明佛 南無放光明佛 南無作功德佛 南無成智佛 南無道光佛 南無海王佛 南無喜菩提佛 南無法光佛 南無大天佛 南無深智佛 南無法自在佛 南無大信佛 南無心意佛 南無智光信佛 南無不謬思佛 南無起福德佛 南無漏稱佛 南無大莊嚴佛 南無月光佛 南無天光佛 南無清淨行佛 南無功德愛佛 南無師子意佛 南無地清淨佛 南無寶光明佛 南無快光明佛 南無稱種日佛 南無日愛佛 南無月蓋佛 南無普觀佛 南無無染佛 南無稱勝佛 南無月面佛 南無龍天佛 南無功德聚佛 南無功德智佛 南無華勝佛 南無世愛佛 南無甘露威德佛 南無寶幢佛 南無日光明佛 南無甘露光佛 南無說法愛佛 南無應愛佛 南無地光佛 南無功德作佛 南無華勝佛 南無功德臂佛 南無法燈佛 南無普光佛 南無梵聲佛 南無大莊嚴佛 南無解脫日佛 南無堅精進佛 南無佛光明佛 南無功德稱佛 南無善智慧佛 南無不可量莊嚴佛 南無師子愛佛 南無功德步佛 南無上天佛 南無觀行佛 南無日天佛 南無電光佛 南無勝愛佛 南無彌留幢佛 南無華光佛 南無上意佛 南無香山佛 南無功德奮迅佛 南無勝意佛 南無信聖佛 南無寶洲佛 南無上威德佛 南無最後見佛 南無歡喜莊嚴佛 南無功德藏勝佛 南無無垢鏡佛 南無威德力佛 南無清淨眼佛 南無智行佛 南無不謬足佛 南無聖眼佛 南無樂解脫佛 南無大聲佛 南無上國土佛 南無修行光明佛 南無念業佛 南無信功德佛 南無盧舍那稱佛 南無照闇佛 南無愛自在佛 南無月光佛 南無上聲佛 南無功德勝佛 南無攝愛擇佛 南無相王佛 南無離熱病智佛 南無能與聖佛 南無法洲佛 南無甘露功德佛 南無無瞋恨佛 南無甘露香佛 南無月明佛 南無吼聲佛 南無無畏日佛 南無得無畏佛 南無喜愛佛 南無不錯智佛 南無世愛佛 南

無天燈佛 南無信聖佛 南無天蓋佛 南無龍光佛 南無勝步佛 南無法威德佛 南無見有佛 南無慚愧面佛 南無勝色佛 南無普眼佛 南無功德光佛 南無月勝佛 南無定實佛 南無功德幢佛 南無世自在劫佛 南無無畏親佛 南無攝智佛 南無降怨佛 南無法光明佛 南無勝積佛 南無一念光佛 南無力士奮迅佛 南無師子足佛 南無戒愛佛 南無信世間佛 南無勝威德光明佛 南無師子奮迅鬚佛 南無無垢去佛 南無月光佛 南無上聲佛 南無決定智佛 南無離無明佛 南無功德聚佛 南無攝慧佛 南無大智味佛 南無實步佛 南無心日佛 南無觀方佛 南無信說佛 南無思惟忍佛 南無法蓋佛 南無不可降伏月佛 南無天華佛 南無天波頭摩佛 南無普威德佛 南無月明佛 南無功德莊嚴佛 南無相王佛 南無稱思惟佛 南無樹幢佛 南無淨行佛 南無威德步佛 南無信眾佛 南無善香佛 南無智者讚嘆佛 南無智慧光明佛 南無智鎧佛 南無威德力佛 南無勝威德佛 南無佛歡喜佛 南無勝信佛 南無一切愛佛 南無離諸惡佛 南無思義佛 南無大高佛 南無聖人面佛 南無黠慧信佛 南無攝菩提佛 南無妙聲佛 南無大威德佛 南無樂師子佛 南無普寶佛 南無一切世愛佛 南無分金剛佛 南無師子聲佛 南無過火佛 南無導師佛 南無人月佛 南無大莊嚴佛 南無日光佛 南無快見佛 南無普摩尼香佛 南無寂行佛 南無攝稱佛 南無梵供養佛 南無大吼佛 南無應供養佛 南無黠慧信佛 南無無量願佛 南無世光佛 南無見忍佛 南無大華佛 南無有我佛 南無如意佛 南無善菩提根佛 南無地德佛 南無天德佛 南無不怯弱聲佛 南無普現佛 南無月光明佛 南無勝信佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無天燈佛 南無信聖佛 南無天蓋佛 南無龍光佛 南無勝步佛 南無法威德佛 南無見有佛 南無慚愧面佛 南無勝色佛 南無普眼佛 南無功德光佛 南無月勝佛 南無定實佛 南無功德幢佛 南無世自在劫佛 南無無畏親佛 南無攝智佛 南無降怨佛 南無法光明佛 南無勝積佛 南無一念光佛 南無力士奮迅佛 南無師子足佛 南無戒愛佛 南無信世間佛 南無勝威德光明佛 南無師子奮迅鬚佛 南無無垢去佛 南無月光佛 南無上聲佛 南無決定智佛 南無離無明佛 南無功德聚佛 南無攝慧佛 南無大智味佛 南無實步佛 南無心日佛 南無觀方佛 南無信說佛 南無思惟忍佛 南無法蓋佛 南無不可降伏月佛 南無天華佛 南無天波頭摩佛 南無普威德佛 南無月明佛 南無功德莊嚴佛 南無相王佛 南無稱思惟佛 南無樹幢佛 南無淨行佛 南無威德步佛 南無信眾佛 南無善香佛 南無智者讚嘆佛 南無智慧光明佛 南無智鎧佛 南無威德力佛 南無勝威德佛 南無佛歡喜佛 南無勝信佛 南無一切愛佛 南無離諸惡佛 南無思義佛 南無大高佛 南無聖人面佛 南無黠慧信佛 南無攝菩提佛 南無妙聲佛 南無大威德佛 南無樂師子佛 南無普寶佛 南無一切世愛佛 南無分金剛佛 南無師子聲佛 南無過火佛 南無導師佛 南無人月佛 南無大莊嚴佛 南無日光佛 南無快見佛 南無普摩尼香佛 南無寂行佛 南無攝稱佛 南無梵供養佛 南無大吼佛 南無應供養佛 南無黠慧信佛 南無無量願佛 南無世光佛 南無見忍佛 南無大華佛 南無有我佛 南無如意佛 南無善菩提根佛 南無地德佛 南無天德佛 南無不怯弱聲佛 南無普現佛 南無月光明佛 南無勝信佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無不退轉法輪經 南無勝思惟梵天所問經 南無思益梵天問經 南無持心梵天所問經 南無度世經 南無漸備一切智德經 南無信力入印法門經 南無十住經 南無如來興顯經 南無羅摩伽經 南無菩薩十住經 南無菩薩本業經 南無諸菩薩求佛本業經 南無諸法本無經 南無道神足無極變化經 南無諸法無行經 南無佛昇忉利天為母說法經 南無維摩詰所說經 南無維摩詰經 南無寶如來三昧經 南無寶星陀羅尼經 南無無極寶三昧經 南無雪山無猨猴經 南無四童子經 南無孤兒經貧女經 南無方等泥洹經 南無賢愚者經 南無哀泣經 南無日天經維摩詰經 南無道德彰經 南無大乘方便經 南無發菩薩心經 南無慧上菩薩問大善權經 南無慳貪長者經 南無摩訶衍經 南無文殊師利現寶藏經 南無更出小品經 南無大方廣寶篋經 南無奮迅王問經 南無普賢菩薩證功德經 南無自在王經 南無究竟大悲經 南無大莊嚴法門經 南無師子畜生王經 南無大淨法門經 南無女人欲荒經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無不退轉法輪經 南無勝思惟梵天所問經 南無思益梵天問經 南無持心梵天所問經 南無度世經 南無漸備一切智德經 南無信力入印法門經 南無十住經 南無如來興顯經 南無羅摩伽經 南無菩薩十住經 南無菩薩本業經 南無諸菩薩求佛本業經 南無諸法本無經 南無道神足無極變化經 南無諸法無行經 南無佛昇忉利天為母說法經 南無維摩詰所說經 南無維摩詰經 南無寶如來三昧經 南無寶星陀羅尼經 南無無極寶三昧經 南無雪山無猨猴經 南無四童子經 南無孤兒經貧女經 南無方等泥洹經 南無賢愚者經 南無哀泣經 南無日天經維摩詰經 南無道德彰經 南無大乘方便經 南無發菩薩心經 南無慧上菩薩問大善權經 南無慳貪長者經 南無摩訶衍經 南無文殊師利現寶藏經 南無更出小品經 南無大方廣寶篋經 南無奮迅王問經 南無普賢菩薩證功德經 南無自在王經 南無究竟大悲經 南無大莊嚴法門經 南無師子畜生王經 南無大淨法門經 南無女人欲荒經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無觀佛菩薩 南無金剛吼菩薩 南無龍王吼菩薩 南無無畏十力吼菩薩 南無雷電吼菩薩 南無無量力吼菩薩 南無大威德藏菩薩 南無無憂藏菩薩 南無大辨藏菩薩 南無導首菩薩 南無華幢菩薩 南無華光菩薩 南無寶杖菩薩 南無毘摩颰羅菩薩 南無師子吼王菩薩 南無師子遊戲菩薩 南無師子精進菩薩 南無勇銳力菩薩 南無師子威猛伏菩薩 南無莊嚴菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無出生菩薩 南無大願法海淨菩薩 南無毘摩羅伽菩薩 南無和輪調菩薩 南無信相菩薩 南無辯才莊嚴菩薩 南無須彌頂王菩薩 南無海德寶嚴淨菩薩 南無大嚴淨菩薩 南無大相菩薩 南無大力精進金剛菩薩 南無月德妙音菩薩 南無香炎光幢菩薩 南無光明尊德菩薩 南無金光炎菩薩 南無法界普音菩薩 南無淨雲日幢菩薩 南無善超淨光菩薩 南無淨月藏菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無觀佛菩薩 南無金剛吼菩薩 南無龍王吼菩薩 南無無畏十力吼菩薩 南無雷電吼菩薩 南無無量力吼菩薩 南無大威德藏菩薩 南無無憂藏菩薩 南無大辨藏菩薩 南無導首菩薩 南無華幢菩薩 南無華光菩薩 南無寶杖菩薩 南無毘摩颰羅菩薩 南無師子吼王菩薩 南無師子遊戲菩薩 南無師子精進菩薩 南無勇銳力菩薩 南無師子威猛伏菩薩 南無莊嚴菩薩 南無大莊嚴菩薩 南無出生菩薩 南無大願法海淨菩薩 南無毘摩羅伽菩薩 南無和輪調菩薩 南無信相菩薩 南無辯才莊嚴菩薩 南無須彌頂王菩薩 南無海德寶嚴淨菩薩 南無大嚴淨菩薩 南無大相菩薩 南無大力精進金剛菩薩 南無月德妙音菩薩 南無香炎光幢菩薩 南無光明尊德菩薩 南無金光炎菩薩 南無法界普音菩薩 南無淨雲日幢菩薩 南無善超淨光菩薩 南無淨月藏菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無善賢辟支佛 南無賢德辟支佛 南無須摩辟支佛 南無輸那辟支佛 南無留闍辟支佛 南無憂波留闍辟支佛 南無弗沙辟支佛 南無牛齒辟支佛 南無漏盡辟支佛 南無最後身辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無善賢辟支佛 南無賢德辟支佛 南無須摩辟支佛 南無輸那辟支佛 南無留闍辟支佛 南無憂波留闍辟支佛 南無弗沙辟支佛 南無牛齒辟支佛 南無漏盡辟支佛 南無最後身辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！如上所說，已懺悔於三寶間輕重諸罪，其餘諸惡今當次第更復懺悔。經中佛說：『有二種健兒：一者、自不作罪；二者、作已能悔。』又云：『有二種白法，能為眾生滅除眾障：一者、慚；二者、愧也。慚者自不作惡，愧者不令他作，有慚愧者可詺為人。若無慚愧與諸禽獸不相異也，慚者羞天，愧者所犯諸罪發露向人。』是故，弟子今日至誠慚愧歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！如上所說，已懺悔於三寶間輕重諸罪，其餘諸惡今當次第更復懺悔。經中佛說：『有二種健兒：一者、自不作罪；二者、作已能悔。』又云：『有二種白法，能為眾生滅除眾障：一者、慚；二者、愧也。慚者自不作惡，愧者不令他作，有慚愧者可詺為人。若無慚愧與諸禽獸不相異也，慚者羞天，愧者所犯諸罪發露向人。』是故，弟子今日至誠慚愧歸依佛。

「南無東方一寶莊嚴佛 南無南方旃檀德佛 南無西方梵音王佛 南無北方寶智首佛 南無東南方師子相佛 南無西南方寶蓋照空王佛 南無西北方歡喜進佛 南無東北方摩尼清淨佛 南無下方寶香勝王佛 南無上方大名稱佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方一寶莊嚴佛 南無南方旃檀德佛 南無西方梵音王佛 南無北方寶智首佛 南無東南方師子相佛 南無西南方寶蓋照空王佛 南無西北方歡喜進佛 南無東北方摩尼清淨佛 南無下方寶香勝王佛 南無上方大名稱佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，或信邪倒見，宰殺眾生解奏魑魅魍魎鬼神，欲希延年終不能得，或妄言見鬼假稱神語。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，或信邪倒見，宰殺眾生解奏魑魅魍魎鬼神，欲希延年終不能得，或妄言見鬼假稱神語。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或行動傲誕自高自大，或恃種姓輕慢一切，以貴欺賤用強凌弱，倚富輕貧俠官慢下，或飲酒鬪亂不避親疎，惛醉終日尊卑不識。如是等罪無量無邊，今日至誠發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或行動傲誕自高自大，或恃種姓輕慢一切，以貴欺賤用強凌弱，倚富輕貧俠官慢下，或飲酒鬪亂不避親疎，惛醉終日尊卑不識。如是等罪無量無邊，今日至誠發露懺悔。

「或嚵𠝖嬾墮不識羞恥，貪嗜飲食不憚艱辛，飲酒噉肉歌舞作樂，無有期度不知休息。或食諸生鱠飲噉五辛，薰穢經像排[穴/友]淨眾，縱心肆意不限理極，疎遠善人親狎惡友。或貢高矯假偃𠐻自用，魯扈抵[穴/友]不識人情，自是非他自能他惡，見他過失則相攻訏，妄為辭句希望僥倖。如是等罪無量無邊，今日至心歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或嚵𠝖嬾墮不識羞恥，貪嗜飲食不憚艱辛，飲酒噉肉歌舞作樂，無有期度不知休息。或食諸生鱠飲噉五辛，薰穢經像排[穴/友]淨眾，縱心肆意不限理極，疎遠善人親狎惡友。或貢高矯假偃𠐻自用，魯扈抵[穴/友]不識人情，自是非他自能他惡，見他過失則相攻訏，妄為辭句希望僥倖。如是等罪無量無邊，今日至心歸命懺悔。

「或臨財不讓無廉無恥，屠肉沽酒欺誑自活；或出入息利計時賣日，聚積慳惜貪求無厭，受人供養不生慚愧；或無戒行空納信施；或打奴捶婢驅役諸童，不問飢渴不知寒暑；或撥撤橋梁駐絕行路。如是等罪無量無邊，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或臨財不讓無廉無恥，屠肉沽酒欺誑自活；或出入息利計時賣日，聚積慳惜貪求無厭，受人供養不生慚愧；或無戒行空納信施；或打奴捶婢驅役諸童，不問飢渴不知寒暑；或撥撤橋梁駐絕行路。如是等罪無量無邊，今日至誠歸命懺悔。

「或放逸自恣無記散亂，摴捕白打雙六圍碁，群會屯聚飲酒食肉，更相譏誚無趣談話。論說天下從月竟年空喪天日，初中後夜禪誦不修，懈怠嬾墮尸臥終日。於六念處心不經理，見他勝事便生嫉妬，心懷磣毒備起煩惱，致使諸惡猛風吹惡，薪火熾然無有休息，三業微善一切俱焚，善法既盡為一闡提，墮火地獄無有出期。是故，弟子等！今日至誠稽顙向十方一切諸佛聖眾前，懺悔上來所有一切眾罪。若輕若重若麁若細，若自作若教他作，若隨喜作，若以勢逼迫令作，如是乃至讚歎行惡法者，今日至心發露懺悔，願皆消滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或放逸自恣無記散亂，摴捕白打雙六圍碁，群會屯聚飲酒食肉，更相譏誚無趣談話。論說天下從月竟年空喪天日，初中後夜禪誦不修，懈怠嬾墮尸臥終日。於六念處心不經理，見他勝事便生嫉妬，心懷磣毒備起煩惱，致使諸惡猛風吹惡，薪火熾然無有休息，三業微善一切俱焚，善法既盡為一闡提，墮火地獄無有出期。是故，弟子等！今日至誠稽顙向十方一切諸佛聖眾前，懺悔上來所有一切眾罪。若輕若重若麁若細，若自作若教他作，若隨喜作，若以勢逼迫令作，如是乃至讚歎行惡法者，今日至心發露懺悔，願皆消滅。

「願弟子等，承是懺悔一切諸惡所生功德，願生生世世慈和忠孝謙卑自辱，知廉識恥先意問訊，循良貞謹清潔義讓，遠離惡友常遇善緣，攝守六根敬護三業，捍勞忍苦心不退沒，立菩提志荷負眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔一切諸惡所生功德，願生生世世慈和忠孝謙卑自辱，知廉識恥先意問訊，循良貞謹清潔義讓，遠離惡友常遇善緣，攝守六根敬護三業，捍勞忍苦心不退沒，立菩提志荷負眾生。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入火鏘地獄。云何名曰火鏘地獄？其地獄縱廣一百五十由旬，周匝鐵壁猛大炎熾。其地生鏘來刺罪人，從足下入足趺上出，罪人號哭苦痛萬端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入火鏘地獄。云何名曰火鏘地獄？其地獄縱廣一百五十由旬，周匝鐵壁猛大炎熾。其地生鏘來刺罪人，從足下入足趺上出，罪人號哭苦痛萬端。

南門之中有五千沙門唱如是言：「我今何罪來入此中？」馬頭羅剎手捉三股鐵叉，望背而撞胸前而出。罪人來入獄中，鐵鏘來鏘其足，烟火焰上燒徹胸心，一日一夜受罪萬端，千生千死萬生萬死，若得人身身不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南門之中有五千沙門唱如是言：「我今何罪來入此中？」馬頭羅剎手捉三股鐵叉，望背而撞胸前而出。罪人來入獄中，鐵鏘來鏘其足，烟火焰上燒徹胸心，一日一夜受罪萬端，千生千死萬生萬死，若得人身身不具足。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等惡業，來入此中受苦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何等惡業，來入此中受苦如是？」

馬頭羅剎答寶達菩薩曰：「此中沙門受佛淨戒不護威儀，脚著鞾鞋以上圊廁而不脫，脚前躡佛地僧地，或躡佛像靈塔之影，以是因緣受如此罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答寶達菩薩曰：「此中沙門受佛淨戒不護威儀，脚著鞾鞋以上圊廁而不脫，脚前躡佛地僧地，或躡佛像靈塔之影，以是因緣受如此罪。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。