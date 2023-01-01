佛說佛名經卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第九

「若有善男子、善女人，能受持讀誦是賢劫千佛名者，必見彌勒世尊及見盧至，遠離諸難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若有善男子、善女人，能受持讀誦是賢劫千佛名者，必見彌勒世尊及見盧至，遠離諸難。

「南無月光明佛 南無不動佛 南無大莊嚴佛 南無多伽羅香佛 南無妙勝佛 南無波頭摩幢佛 南無寶聚佛 南無沈水香佛 南無大莊嚴佛 南無喜勝佛 南無山海佛 南無大海佛 南無法幢稱佛 南無梵勝佛 南無大香佛 南無大成就佛 南無大寶輪佛 南無無量壽佛 南無大高勝佛 南無大金臺佛 南無大輪佛 南無語作佛 南無大人佛 南無大手佛 南無師子香稱佛 南無供養勝佛 南無自在火佛 南無安樂作勝佛 南無師子華勝佛 南無寂靜幢佛 南無戒王佛 南無普勝佛 南無怖象佛 南無無憂勝佛 南無優波羅香佛 南無大地佛 南無大龍勝佛 南無清淨王佛 南無大樂佛 南無波頭摩勝佛 南無捨拘蘇摩佛 南無龍妙佛 南無華聚佛 南無香象佛 南無常觀佛 南無正作佛 南無善住佛 南無尼拘律王佛 南無常光佛 南無月勝佛 南無栴檀行佛 南無日藏佛 南無勝藏佛 南無須彌力佛 南無如意藏佛 南無金剛王佛 南無難勝佛 南無大勝佛 南無善見佛 南無精進德佛 南無大海佛 南無普莎羅佛 南無宿勝佛 南無佛天佛 南無師子幢佛 南無甘露勝佛 南無無量勝佛 南無功德慧厚勝佛 南無華幢佛 南無首勝佛 南無精進勝佛 南無龍勝佛 南無勝成就佛 南無寶積佛 南無勝足佛 南無大師佛 南無普見佛 南無寶多羅佛 南無普至佛 南無恭敬勝佛 南無斷一切眾生疑王佛 南無大念佛 南無寶勝佛 南無普蓋佛 南無大蓋佛 南無妙勝佛 南無千供養佛 南無寶華步佛 南無眾勝佛 南無幢慧佛 南無尼拘律王佛 南無上勝佛 南無普波頭摩佛 南無普勝佛 南無龍王護眾佛 南無寂滅佛 南無遠離垢佛 南無大聚佛 南無大供養佛 南無大將佛 南無堅固勇猛佛 南無人月佛 南無善見佛 南無上勝佛 南無波頭摩勝佛 南無闍輪威德佛 南無勝月佛 南無能仁佛 南無然燈佛 南無大威德佛 南無月面佛 南無栴檀香佛 南無彌留山佛 南無彌留劫佛 南無大面佛 南無無染佛 南無龍天佛 南無山聲自在王佛 南無須彌山佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無樹提自在王佛 南無地寂佛 南無勝瑠璃金光明佛 南無月像佛 南無月聲佛 南無散華光明莊嚴佛 南無海山智慧奮迅通佛 南無金剛光佛 南無大香光佛 南無遠離瞋恨心佛 南無勝瑠璃快智慧俱蘇摩佛 南無月光佛 南無日光王佛 南無華鬘色王佛 南無華通佛 南無水月光佛 南無破無明闇佛 南無得樂說佛 南無無畏王佛 南無然明佛 南無師子意佛 南無精進堅固佛 南無不壞精進佛 南無堅固勇猛佛 南無人月佛 南 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無月光明佛 南無不動佛 南無大莊嚴佛 南無多伽羅香佛 南無妙勝佛 南無波頭摩幢佛 南無寶聚佛 南無沈水香佛 南無大莊嚴佛 南無喜勝佛 南無山海佛 南無大海佛 南無法幢稱佛 南無梵勝佛 南無大香佛 南無大成就佛 南無大寶輪佛 南無無量壽佛 南無大高勝佛 南無大金臺佛 南無大輪佛 南無語作佛 南無大人佛 南無大手佛 南無師子香稱佛 南無供養勝佛 南無自在火佛 南無安樂作勝佛 南無師子華勝佛 南無寂靜幢佛 南無戒王佛 南無普勝佛 南無怖象佛 南無無憂勝佛 南無優波羅香佛 南無大地佛 南無大龍勝佛 南無清淨王佛 南無大樂佛 南無波頭摩勝佛 南無捨拘蘇摩佛 南無龍妙佛 南無華聚佛 南無香象佛 南無常觀佛 南無正作佛 南無善住佛 南無尼拘律王佛 南無常光佛 南無月勝佛 南無栴檀行佛 南無日藏佛 南無勝藏佛 南無須彌力佛 南無如意藏佛 南無金剛王佛 南無難勝佛 南無大勝佛 南無善見佛 南無精進德佛 南無大海佛 南無普莎羅佛 南無宿勝佛 南無佛天佛 南無師子幢佛 南無甘露勝佛 南無無量勝佛 南無功德慧厚勝佛 南無華幢佛 南無首勝佛 南無精進勝佛 南無龍勝佛 南無勝成就佛 南無寶積佛 南無勝足佛 南無大師佛 南無普見佛 南無寶多羅佛 南無普至佛 南無恭敬勝佛 南無斷一切眾生疑王佛 南無大念佛 南無寶勝佛 南無普蓋佛 南無大蓋佛 南無妙勝佛 南無千供養佛 南無寶華步佛 南無眾勝佛 南無幢慧佛 南無尼拘律王佛 南無上勝佛 南無普波頭摩佛 南無普勝佛 南無龍王護眾佛 南無寂滅佛 南無遠離垢佛 南無大聚佛 南無大供養佛 南無大將佛 南無堅固勇猛佛 南無人月佛 南無善見佛 南無上勝佛 南無波頭摩勝佛 南無闍輪威德佛 南無勝月佛 南無能仁佛 南無然燈佛 南無大威德佛 南無月面佛 南無栴檀香佛 南無彌留山佛 南無彌留劫佛 南無大面佛 南無無染佛 南無龍天佛 南無山聲自在王佛 南無須彌山佛 南無金藏佛 南無火光佛 南無樹提自在王佛 南無地寂佛 南無勝瑠璃金光明佛 南無月像佛 南無月聲佛 南無散華光明莊嚴佛 南無海山智慧奮迅通佛 南無金剛光佛 南無大香光佛 南無遠離瞋恨心佛 南無勝瑠璃快智慧俱蘇摩佛 南無月光佛 南無日光王佛 南無華鬘色王佛 南無華通佛 南無水月光佛 南無破無明闇佛 南無得樂說佛 南無無畏王佛 南無然明佛 南無師子意佛 南無精進堅固佛 南無不壞精進佛 南無堅固勇猛佛 南無人月佛 南

無師子慧佛 南無閻浮上佛 南無釋迦牟尼佛 南無大勢佛 南無快聲佛 南無無量光佛 南無妙光佛 南無上首佛 南無上勝佛 南無樂吼佛 南無見實佛 南無供養稱佛 南無師子慧佛 南無聲德佛 南無善香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大燈佛 南無淨聲佛 南無破疑佛 南無無邊威德佛 南無賒尸面佛 南無無量名佛 南無妙威德佛 南無散異疑佛 南無福德燈佛 南無善見佛 南無愛威德佛 南無不可降伏威德佛 南無無量藏佛 南無光明奮迅佛 南無廣稱佛 南無異幢佛 南無不可勝佛 南無威德王佛 南無堅固佛 南無妙稱佛 南無無量色佛 南無大信佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無量莊嚴佛 南無威德王聚光明佛 南無住智慧光佛 南無住智慧佛 南無金堅佛 南無愛解脫佛 南無能與無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀佛 南無大須彌佛 南無山威德佛 南無天供養佛 南無光明勝佛 南無說重佛 南無莊嚴光明佛 南無師子奮迅佛 南無異見佛 南無遍見佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無稱供養佛 南無護根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪佛 南無甘露聲佛 南無離生佛 南無空威德佛 南無功德王佛 南無無量色佛 南無大力佛 南無黠慧莊嚴佛 南無見無障礙佛 南無師子香佛 南無普見佛 南無普德佛 南無善見佛 南無善色佛 南無慧稱佛 南無寶莊嚴佛 南無妙光佛 南無解脫奮迅佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無智高佛 南無不動智佛 南無善威儀佛 南無快色佛 南無實聲佛 南無火聲佛 南無善見佛 南無無量威德佛 南無妙思惟佛 南無愛稱佛 南無功德華佛 南無俱蘇摩炎佛 南無難降伏佛 南無妙聲吼佛 南無善見佛 南無眾生可敬佛 南無炎明佛 南無無比步佛 南無清淨智佛 南無快聲佛 南無火照佛 南無月照佛 南無智化佛 南無功德莊嚴佛 南無福德光明佛 南無智作佛 南無斷有見佛 南無見愛佛 南無無量光佛 南無勝聲佛 南無種種日佛 南無戒步佛 南無天面佛 南無放蓋佛 南無波婆娑佛 南無星宿佛 南無覺慧佛 南無吼聲佛 南無增上師子種種象吼聲佛 南無梵聲佛 南無龍吼佛 南無勢自在佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無然燈佛 南無無垢蓋佛 南無寶光明佛 南無大威德面佛 南無然燈佛 南無光明勝王佛 南無普照佛 南無智慧奮迅王佛 南無可量華佛 南無下華佛 南無莊嚴勝散華佛 南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛 南無無量花佛 南無無量眾上首王佛 南無月摩尼光羅網佛 南無無垢威德王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無師子慧佛 南無閻浮上佛 南無釋迦牟尼佛 南無大勢佛 南無快聲佛 南無無量光佛 南無妙光佛 南無上首佛 南無上勝佛 南無樂吼佛 南無見實佛 南無供養稱佛 南無師子慧佛 南無聲德佛 南無善香佛 南無電燈佛 南無波頭摩光佛 南無大燈佛 南無淨聲佛 南無破疑佛 南無無邊威德佛 南無賒尸面佛 南無無量名佛 南無妙威德佛 南無散異疑佛 南無福德燈佛 南無善見佛 南無愛威德佛 南無不可降伏威德佛 南無無量藏佛 南無光明奮迅佛 南無廣稱佛 南無異幢佛 南無不可勝佛 南無威德王佛 南無堅固佛 南無妙稱佛 南無無量色佛 南無大信佛 南無妙聲佛 南無不動步佛 南無無量莊嚴佛 南無威德王聚光明佛 南無住智慧光佛 南無住智慧佛 南無金堅佛 南無愛解脫佛 南無能與無畏佛 南無甘露藏佛 南無普觀佛 南無大須彌佛 南無山威德佛 南無天供養佛 南無光明勝佛 南無說重佛 南無莊嚴光明佛 南無師子奮迅佛 南無異見佛 南無遍見佛 南無甘露步佛 南無月光明佛 南無稱供養佛 南無護根佛 南無清淨聲佛 南無無障礙輪佛 南無甘露聲佛 南無離生佛 南無空威德佛 南無功德王佛 南無無量色佛 南無大力佛 南無黠慧莊嚴佛 南無見無障礙佛 南無師子香佛 南無普見佛 南無普德佛 南無善見佛 南無善色佛 南無慧稱佛 南無寶莊嚴佛 南無妙光佛 南無解脫奮迅佛 南無功德莊嚴佛 南無畢竟智佛 南無智高佛 南無不動智佛 南無善威儀佛 南無快色佛 南無實聲佛 南無火聲佛 南無善見佛 南無無量威德佛 南無妙思惟佛 南無愛稱佛 南無功德華佛 南無俱蘇摩炎佛 南無難降伏佛 南無妙聲吼佛 南無善見佛 南無眾生可敬佛 南無炎明佛 南無無比步佛 南無清淨智佛 南無快聲佛 南無火照佛 南無月照佛 南無智化佛 南無功德莊嚴佛 南無福德光明佛 南無智作佛 南無斷有見佛 南無見愛佛 南無無量光佛 南無勝聲佛 南無種種日佛 南無戒步佛 南無天面佛 南無放蓋佛 南無波婆娑佛 南無星宿佛 南無覺慧佛 南無吼聲佛 南無增上師子種種象吼聲佛 南無梵聲佛 南無龍吼佛 南無勢自在佛 南無世間自在王佛 南無無量命佛 南無然燈佛 南無無垢蓋佛 南無寶光明佛 南無大威德面佛 南無然燈佛 南無光明勝王佛 南無普照佛 南無智慧奮迅王佛 南無可量華佛 南無下華佛 南無莊嚴勝散華佛 南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛 南無無量花佛 南無無量眾上首王佛 南無月摩尼光羅網佛 南無無垢威德王佛

南無勝成就佛 南無安隱佛 南無高行佛 南無歡喜佛 南無堅固佛 南無善眼佛 南無善意佛 南無六十二同名尸棄佛 南無善生佛 南無淨聖佛 南無梵勝佛 南無善見佛 南無清淨智佛 南無快聲佛 南無上勝佛 南無上修佛 南無妙勝佛 南無寂靜命佛 南無不厭足法佛 南無得功德佛 南無陽炎佛 南無稱上佛 南無吉沙佛 南無星宿佛 南無了見佛 南無無量命佛 南無見義佛 南無高山佛 南無金聖佛 南無一切處自在佛 南無自在幢佛 南無淨聲佛 南無妙聲佛 南無人聲佛 南無寶上佛 南無寶炎佛 南無大寶佛 南無八十億那由他同名釋迦牟尼佛 南無八十千同名然燈佛 南無一萬八千同名莎羅王佛 南無九萬同名尼拘律王佛 南無五千同名波頭摩王佛 南無無同佛名佛 南無功德王光明佛 南無智勝上王佛 南無無垢智戒王佛 南無閻浮檀須彌山王佛 南無無量光明勝王佛 南無常放光明王佛 南無自在王佛 南無師子受象山歡喜王佛 南無無垢稱王佛 南無寶杖功德王光佛 南無無盡智慧佛 南無寶幢佛 南無光明輪藏佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無高勝山王佛 南無雲護佛 南無師子奮迅王佛 南無護妙法幢寶佛 南無寶輪威德佛 南無勝光明功德佛 南無無量國土佛 南無愛星宿佛 南無無量光明佛 南無有德佛 南無十方清淨佛 南無善智慧佛 南無勝魔佛 南無大莊嚴佛 南無勝心佛 南無心智佛 南無華藏佛 南無大力佛 南無常擇智慧佛 南無無邊光佛 南無師子聲佛 南無妙智佛 南無波頭摩藏佛 南無那羅延藏佛 南無常決定智佛 南無福德光明佛 南無上首光佛 南無快身佛 南無無垢義佛 南無應威德佛 南無成就智佛 南無德吼佛 南無舍地佛 南無妙光佛 南無決定思佛 南無寶日佛 南無威德光明佛 南無華威德佛 南無勝成佛 南無稱高佛 南無信功德佛 南無法燈佛 南無信勝佛 南無上愛面佛 南無師子奮迅佛 南無眾山天佛 南無海智佛 南無華藏佛 南無寶仙佛 南無莎羅王佛 南無日光明佛 南無趣菩提佛 南無寂根王佛 南無日光佛 南無芬陀利香佛 南無彌留光佛 南無月面佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無勝成就佛 南無安隱佛 南無高行佛 南無歡喜佛 南無堅固佛 南無善眼佛 南無善意佛 南無六十二同名尸棄佛 南無善生佛 南無淨聖佛 南無梵勝佛 南無善見佛 南無清淨智佛 南無快聲佛 南無上勝佛 南無上修佛 南無妙勝佛 南無寂靜命佛 南無不厭足法佛 南無得功德佛 南無陽炎佛 南無稱上佛 南無吉沙佛 南無星宿佛 南無了見佛 南無無量命佛 南無見義佛 南無高山佛 南無金聖佛 南無一切處自在佛 南無自在幢佛 南無淨聲佛 南無妙聲佛 南無人聲佛 南無寶上佛 南無寶炎佛 南無大寶佛 南無八十億那由他同名釋迦牟尼佛 南無八十千同名然燈佛 南無一萬八千同名莎羅王佛 南無九萬同名尼拘律王佛 南無五千同名波頭摩王佛 南無無同佛名佛 南無功德王光明佛 南無智勝上王佛 南無無垢智戒王佛 南無閻浮檀須彌山王佛 南無無量光明勝王佛 南無常放光明王佛 南無自在王佛 南無師子受象山歡喜王佛 南無無垢稱王佛 南無寶杖功德王光佛 南無無盡智慧佛 南無寶幢佛 南無光明輪藏佛 南無奮迅恭敬稱佛 南無高勝山王佛 南無雲護佛 南無師子奮迅王佛 南無護妙法幢寶佛 南無寶輪威德佛 南無勝光明功德佛 南無無量國土佛 南無愛星宿佛 南無無量光明佛 南無有德佛 南無十方清淨佛 南無善智慧佛 南無勝魔佛 南無大莊嚴佛 南無勝心佛 南無心智佛 南無華藏佛 南無大力佛 南無常擇智慧佛 南無無邊光佛 南無師子聲佛 南無妙智佛 南無波頭摩藏佛 南無那羅延藏佛 南無常決定智佛 南無福德光明佛 南無上首光佛 南無快身佛 南無無垢義佛 南無應威德佛 南無成就智佛 南無德吼佛 南無舍地佛 南無妙光佛 南無決定思佛 南無寶日佛 南無威德光明佛 南無華威德佛 南無勝成佛 南無稱高佛 南無信功德佛 南無法燈佛 南無信勝佛 南無上愛面佛 南無師子奮迅佛 南無眾山天佛 南無海智佛 南無華藏佛 南無寶仙佛 南無莎羅王佛 南無日光明佛 南無趣菩提佛 南無寂根王佛 南無日光佛 南無芬陀利香佛 南無彌留光佛 南無月面佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無放光般若波羅蜜經 南無光讚般若波羅蜜經 南無道行般若波羅蜜經 南無小品般若經 南無新道行經 南無新小品經 南無明度經 南無大明度無極經 南無悲華經 南無大悲分陀利經 南無念佛三昧經 南無大方等大集菩薩念佛三昧經 南無正法華經 南無妙法蓮華經 南無入楞伽經 南無楞伽阿跋多羅經 南無大薩遮尼乾子經 南無寶幢經 南無菩薩行方便境界神通變化經 南無大般泥洹經 南無大哀經 南無虛空藏所問經 南無阿差末經 南無無盡意經 南無寶女經 南無菩薩淨行經 南無寶髻菩薩經 南無無言童子經 南無大樹緊那羅王所問經 南無屯真陀羅所問經 南無持人菩薩所問經 南無持世經 南無弘道廣顯三昧經 南無法師經 南無阿耨達龍王經 南無阿耨請佛經 南無普超三昧經 南無阿闍世王經 南無等集眾德三昧經 南無集一切福德三昧經 南無大方等善住意太子所問經 南無聖善住意天子所問經 南無如幻三昧經 南無廣博嚴淨不退轉經 南無阿惟越致遮經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無放光般若波羅蜜經 南無光讚般若波羅蜜經 南無道行般若波羅蜜經 南無小品般若經 南無新道行經 南無新小品經 南無明度經 南無大明度無極經 南無悲華經 南無大悲分陀利經 南無念佛三昧經 南無大方等大集菩薩念佛三昧經 南無正法華經 南無妙法蓮華經 南無入楞伽經 南無楞伽阿跋多羅經 南無大薩遮尼乾子經 南無寶幢經 南無菩薩行方便境界神通變化經 南無大般泥洹經 南無大哀經 南無虛空藏所問經 南無阿差末經 南無無盡意經 南無寶女經 南無菩薩淨行經 南無寶髻菩薩經 南無無言童子經 南無大樹緊那羅王所問經 南無屯真陀羅所問經 南無持人菩薩所問經 南無持世經 南無弘道廣顯三昧經 南無法師經 南無阿耨達龍王經 南無阿耨請佛經 南無普超三昧經 南無阿闍世王經 南無等集眾德三昧經 南無集一切福德三昧經 南無大方等善住意太子所問經 南無聖善住意天子所問經 南無如幻三昧經 南無廣博嚴淨不退轉經 南無阿惟越致遮經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無尊勝菩薩 南無甘露鼓菩薩 南無甘露稱菩薩 南無甘露光菩薩 南無甘露名菩薩 南無甘露響菩薩 南無娑羅樹王菩薩 南無一切智音菩薩 南無一切智相菩薩 南無稱相菩薩 南無甘露入菩薩 南無普慧菩薩 南無普增上菩薩 南無普光菩薩 南無普稱菩薩 南無普相菩薩 南無普王菩薩 南無普德相自在王菩薩 南無微妙聲菩薩 南無勝相菩薩 南無無能勝菩薩 南無普眼菩薩 南無普見德菩薩 南無現無過惡菩薩 南無離過菩薩 南無無過惡菩薩 南無一切眾生不請之友菩薩 南無不捨一切眾生菩薩 南無常樂集一切功德菩薩 南無善上乘菩薩 南無第一功德名稱菩薩 南無法才菩薩 南無寶柱菩薩 南無虛空性菩薩 南無善住菩薩 南無虛空藏海菩薩 南無德慧菩薩 南無爾炎聖覺達菩薩 南無勝達菩薩 南無玄達菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無尊勝菩薩 南無甘露鼓菩薩 南無甘露稱菩薩 南無甘露光菩薩 南無甘露名菩薩 南無甘露響菩薩 南無娑羅樹王菩薩 南無一切智音菩薩 南無一切智相菩薩 南無稱相菩薩 南無甘露入菩薩 南無普慧菩薩 南無普增上菩薩 南無普光菩薩 南無普稱菩薩 南無普相菩薩 南無普王菩薩 南無普德相自在王菩薩 南無微妙聲菩薩 南無勝相菩薩 南無無能勝菩薩 南無普眼菩薩 南無普見德菩薩 南無現無過惡菩薩 南無離過菩薩 南無無過惡菩薩 南無一切眾生不請之友菩薩 南無不捨一切眾生菩薩 南無常樂集一切功德菩薩 南無善上乘菩薩 南無第一功德名稱菩薩 南無法才菩薩 南無寶柱菩薩 南無虛空性菩薩 南無善住菩薩 南無虛空藏海菩薩 南無德慧菩薩 南無爾炎聖覺達菩薩 南無勝達菩薩 南無玄達菩薩。

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無吉辟支佛 南無差摩辟支佛 南無遮羅辟支佛 南無憂波遮羅辟支佛 南無梨沙婆辟支佛 南無菩莎他淨辟支佛 南無善香擔辟支佛 南無阿沙羅辟支佛 南無憂婆沙羅辟支佛 南無波頭辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無吉辟支佛 南無差摩辟支佛 南無遮羅辟支佛 南無憂波遮羅辟支佛 南無梨沙婆辟支佛 南無菩莎他淨辟支佛 南無善香擔辟支佛 南無阿沙羅辟支佛 南無憂婆沙羅辟支佛 南無波頭辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已懺悔身三口四竟。次復懺悔佛法僧間一切諸障。是故經中說人身難得、佛法難聞、眾僧難值、信心難生、六根難具、善友難得、怖心難發。而今相與宿植善根得此人身六根完具，又值善友得聞正法，於其中間復各不能盡心精勤，恐於未來長溺萬苦無有出期。是故今日應須至誠慚愧，稽顙歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已懺悔身三口四竟。次復懺悔佛法僧間一切諸障。是故經中說人身難得、佛法難聞、眾僧難值、信心難生、六根難具、善友難得、怖心難發。而今相與宿植善根得此人身六根完具，又值善友得聞正法，於其中間復各不能盡心精勤，恐於未來長溺萬苦無有出期。是故今日應須至誠慚愧，稽顙歸依佛。

「南無東方滿月光明佛 南無南方自在王佛 南無西方無邊光佛 南無北方金剛王佛 南無東南方師子音佛 南無西南方香象遊戲佛 南無西北方須彌相佛 南無東北方寶最高德佛 南無下方寶優鉢花佛 南無上方廣眾德佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方滿月光明佛 南無南方自在王佛 南無西方無邊光佛 南無北方金剛王佛 南無東南方師子音佛 南無西南方香象遊戲佛 南無西北方須彌相佛 南無東北方寶最高德佛 南無下方寶優鉢花佛 南無上方廣眾德佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，常以無明覆心煩惱障重，見佛形像不能盡心恭敬，輕慢眾僧殘虐善友，破塔毀寺焚燒形像，出佛身血或自處華堂，安置尊像卑猥之處，使煙薰日暴風吹雨露，塵土糞污雀鼠殘毀，共住共宿曾無禮敬，或倮露像身永不嚴飾，或遮掩燈燭開閉殿宇障佛光明。如是等罪無量無邊，今日至誠發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，常以無明覆心煩惱障重，見佛形像不能盡心恭敬，輕慢眾僧殘虐善友，破塔毀寺焚燒形像，出佛身血或自處華堂，安置尊像卑猥之處，使煙薰日暴風吹雨露，塵土糞污雀鼠殘毀，共住共宿曾無禮敬，或倮露像身永不嚴飾，或遮掩燈燭開閉殿宇障佛光明。如是等罪無量無邊，今日至誠發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或於法間以不淨手把捉經卷，或臨經書非法俗話，或安置床頭坐起不敬，或開閉箱篋蟲噉朽爛，或首軸脫落部黨失次，或參脫漏誤紙墨破裂，自不修理不肯流轉。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或於法間以不淨手把捉經卷，或臨經書非法俗話，或安置床頭坐起不敬，或開閉箱篋蟲噉朽爛，或首軸脫落部黨失次，或參脫漏誤紙墨破裂，自不修理不肯流轉。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。

「或眠地聽經仰臥讀誦，高聲語笑亂他聽法，或邪解佛語僻說聽意，非法說法法說非法，非犯說犯犯說非犯，輕罪說重重罪說輕。或抄前著後抄後著前，前後着中中着前後，綺飾文辭安置己典，或為利養名譽恭敬為人說法，無道德心求法師過，而為論議非理彈擊。不為長解求出世法，或輕慢佛語尊重邪教，毀呰大乘讚聲聞道。如是等罪無量無邊，今日至心發露懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或眠地聽經仰臥讀誦，高聲語笑亂他聽法，或邪解佛語僻說聽意，非法說法法說非法，非犯說犯犯說非犯，輕罪說重重罪說輕。或抄前著後抄後著前，前後着中中着前後，綺飾文辭安置己典，或為利養名譽恭敬為人說法，無道德心求法師過，而為論議非理彈擊。不為長解求出世法，或輕慢佛語尊重邪教，毀呰大乘讚聲聞道。如是等罪無量無邊，今日至心發露懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或於僧間有障，殺害阿羅漢、破和合僧，害發無上菩提心人，斷滅佛種使道不行。或罷人道鞭拷沙門，楚撻駈役苦言加謗，或破戒破齊破於威儀，或勸他人捨於梵行受行五欲，或假託形儀闚竊賊住。如是等罪無量無邊，今日慚愧至心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或於僧間有障，殺害阿羅漢、破和合僧，害發無上菩提心人，斷滅佛種使道不行。或罷人道鞭拷沙門，楚撻駈役苦言加謗，或破戒破齊破於威儀，或勸他人捨於梵行受行五欲，或假託形儀闚竊賊住。如是等罪無量無邊，今日慚愧至心懺悔。

「弟子等！從無始已來至于今日，或裸形單服在經像前，不淨脚履蹻上殿塔，或著屧屐入僧伽藍，涕唾堂房污佛僧地，或共僧同宿污彼法衣，乘車策馬排揬寺舍。如是等罪於三寶間所起罪障無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，或裸形單服在經像前，不淨脚履蹻上殿塔，或著屧屐入僧伽藍，涕唾堂房污佛僧地，或共僧同宿污彼法衣，乘車策馬排揬寺舍。如是等罪於三寶間所起罪障無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔佛法僧間所有罪障所生功德，願生生世世常值三寶，尊仰恭敬無有厭足，天繒妙綵寶絞絡臺，百千妓樂珍異華香，非世所有常以供養。若未成佛先往勸請開甘露門，若入涅槃願我常得獻最後供，於眾僧中修六和敬，得自在力興隆三寶，上弘佛道下化眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔佛法僧間所有罪障所生功德，願生生世世常值三寶，尊仰恭敬無有厭足，天繒妙綵寶絞絡臺，百千妓樂珍異華香，非世所有常以供養。若未成佛先往勸請開甘露門，若入涅槃願我常得獻最後供，於眾僧中修六和敬，得自在力興隆三寶，上弘佛道下化眾生。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入燒脚地獄。云何名曰燒脚地獄？其地獄縱廣七十由旬，周匝鐵城鐵壁鐵網羅覆其中，猛火炎熾來燒罪人，或有鐵鏘銐如鋒釯來鏘罪人，地上火然間無空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入燒脚地獄。云何名曰燒脚地獄？其地獄縱廣七十由旬，周匝鐵城鐵壁鐵網羅覆其中，猛火炎熾來燒罪人，或有鐵鏘銐如鋒釯來鏘罪人，地上火然間無空處。

西門之中有八千沙門，唱如是言：「我今何罪來入此中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西門之中有八千沙門，唱如是言：「我今何罪來入此中？」

馬頭羅剎手捉鐵捧，望頭而推罪人前入，以脚往蹴鐵鏘刺之步步而倒。一日一夜受罪萬端，千生千死萬生萬死，從地獄出或生人中身不具足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎手捉鐵捧，望頭而推罪人前入，以脚往蹴鐵鏘刺之步步而倒。一日一夜受罪萬端，千生千死萬生萬死，從地獄出或生人中身不具足。

寶達聞之悲泣而言：「此人作何業行，來入其中？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之悲泣而言：「此人作何業行，來入其中？」

馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，脚足不淨來行佛地、僧地；或乘驢馬遊行佛像門戶前而去，心無慚愧，以此罪故墮是地獄。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，脚足不淨來行佛地、僧地；或乘驢馬遊行佛像門戶前而去，心無慚愧，以此罪故墮是地獄。」

寶達聞之，悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之，悲泣而去。