佛說佛名經卷第八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第八

「南無自在疾住持威德佛 南無善光明勝佛 南無善色王佛 南無成就義佛 南無師子仙佛 南無天王佛 南無施德佛 南無快藏佛 南無福德光明佛 南無淨行佛 南無然燈王佛 南無智生佛 南無妙天佛 南無地天佛 南無得解脫去佛 南無金頂佛 南無羅睺樂說佛 南無難勝佛 南無信聖佛 南無月光佛 南無金光佛 南無善才佛 南無功德自在天佛 南無法蓋佛 南無功德智佛 南無差別身佛 南無妙智佛 南無微智佛 南無一切威德藥佛 南無解脫幢佛 南無智慧藏佛 南無智慧積佛 南無怖畏佛 南無離惡佛 南無無障礙稱佛 南無實積佛 南無善聲佛 南無眾自在劫佛 南無法積佛 南無解脫威德佛 南無勝快佛 南無妙身佛 南無妙語佛 南無師子愛佛 南無人自在功德佛 南無師子髻佛 南無法浚佛 南無安樂佛 南無不動佛 南無色威德佛 南無能覺王佛 南無善眼佛 南無堅固義佛 南無智光明佛 南無香威德佛 南無無病修佛 南無海覺佛 南無勝色佛 南無善步佛 南無吼稱佛 南無覺身佛 南無然燈日佛 南無智慧足佛 南無定身佛 南無威德無盡佛 南無功德乘佛 南無金乘佛 南無放結佛 南無法行佛 南無善住去佛 南無離慢佛 南無智藏佛 南無淨去佛 南無栴檀佛 南無無憂佛 南無清淨身幢佛 南無無國土華佛 南無無量威德佛 南無天光明佛 南無智慧華佛 南無一味手佛 南無成就智佛 南無淨住佛 南無自在佛 南無無比說佛 南無勝說佛 南無福德威德佛 南無日光佛 南無度世間智佛 南無得成就佛 南無救一切世間苦惱佛 南無法行佛 南無求安隱佛 南無色智佛 南無無創佛 南無合掌光明佛 南無瑠璃藏佛 南無華天佛 南無自然佛 南無善根光明佛 南無一切功德勝光明佛 南無寶勝佛 南無日月佛 南無降伏怨佛 南無無量光明佛 南無須摩那樹提光明佛 南無增上佛 南無樂智慧佛 南無功德自在佛 南無寂靜佛 南無功德積力佛 南無善眼佛 南無善聲佛 南無善華佛 南無善住佛 南無功德威德聚佛 南無無邊智佛 南無無量聲佛 南無善光佛 南無善智慧佛 南無解脫義佛 南無思惟勝佛 南無勝聲身佛 南無快說佛 南無勝行佛 南無寂靜義佛 南無善過佛 南無清淨行佛 南無華作佛 南無善光佛 南無常然燈佛 南無善量佛 南無眾自在佛 南無離畏佛 南無智怖佛 南無善逝樂說佛 南無勝眼佛 南無菩提月佛 南無寶光明佛 南無月王佛 南無無畏佛 南無大鏡佛 南無梵聲佛 南無善聲佛 南無大智慧橋樑佛 南無普智慧佛 南無金剛仙佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無自在疾住持威德佛 南無善光明勝佛 南無善色王佛 南無成就義佛 南無師子仙佛 南無天王佛 南無施德佛 南無快藏佛 南無福德光明佛 南無淨行佛 南無然燈王佛 南無智生佛 南無妙天佛 南無地天佛 南無得解脫去佛 南無金頂佛 南無羅睺樂說佛 南無難勝佛 南無信聖佛 南無月光佛 南無金光佛 南無善才佛 南無功德自在天佛 南無法蓋佛 南無功德智佛 南無差別身佛 南無妙智佛 南無微智佛 南無一切威德藥佛 南無解脫幢佛 南無智慧藏佛 南無智慧積佛 南無怖畏佛 南無離惡佛 南無無障礙稱佛 南無實積佛 南無善聲佛 南無眾自在劫佛 南無法積佛 南無解脫威德佛 南無勝快佛 南無妙身佛 南無妙語佛 南無師子愛佛 南無人自在功德佛 南無師子髻佛 南無法浚佛 南無安樂佛 南無不動佛 南無色威德佛 南無能覺王佛 南無善眼佛 南無堅固義佛 南無智光明佛 南無香威德佛 南無無病修佛 南無海覺佛 南無勝色佛 南無善步佛 南無吼稱佛 南無覺身佛 南無然燈日佛 南無智慧足佛 南無定身佛 南無威德無盡佛 南無功德乘佛 南無金乘佛 南無放結佛 南無法行佛 南無善住去佛 南無離慢佛 南無智藏佛 南無淨去佛 南無栴檀佛 南無無憂佛 南無清淨身幢佛 南無無國土華佛 南無無量威德佛 南無天光明佛 南無智慧華佛 南無一味手佛 南無成就智佛 南無淨住佛 南無自在佛 南無無比說佛 南無勝說佛 南無福德威德佛 南無日光佛 南無度世間智佛 南無得成就佛 南無救一切世間苦惱佛 南無法行佛 南無求安隱佛 南無色智佛 南無無創佛 南無合掌光明佛 南無瑠璃藏佛 南無華天佛 南無自然佛 南無善根光明佛 南無一切功德勝光明佛 南無寶勝佛 南無日月佛 南無降伏怨佛 南無無量光明佛 南無須摩那樹提光明佛 南無增上佛 南無樂智慧佛 南無功德自在佛 南無寂靜佛 南無功德積力佛 南無善眼佛 南無善聲佛 南無善華佛 南無善住佛 南無功德威德聚佛 南無無邊智佛 南無無量聲佛 南無善光佛 南無善智慧佛 南無解脫義佛 南無思惟勝佛 南無勝聲身佛 南無快說佛 南無勝行佛 南無寂靜義佛 南無善過佛 南無清淨行佛 南無華作佛 南無善光佛 南無常然燈佛 南無善量佛 南無眾自在佛 南無離畏佛 南無智怖佛 南無善逝樂說佛 南無勝眼佛 南無菩提月佛 南無寶光明佛 南無月王佛 南無無畏佛 南無大鏡佛 南無梵聲佛 南無善聲佛 南無大智慧橋樑佛 南無普智慧佛 南無金剛仙佛

南無伏心佛 南無樹王佛 南無數聲佛 南無功德力佛 南無住勝佛 南無愛聖佛 南無威德佛 南無樹提味佛 南無妙鼓雲聲佛 南無愛眼佛 南無賢智佛 南無成就功德勝佛 南無寂靜吼佛 南無法幢佛 南無虛空功德聲佛 南無功德差別佛 南無功德聲佛 南無威德佛 南無聖行佛 南無有智佛 南無樂說月佛 南無善寂滅佛 南無月面佛 南無日月無垢佛 南無集功德佛 南無華福德佛 南無憶樂說國土佛 南無恭敬愛佛 南無無量師子力佛 南無自在王佛 南無無量信佛 南無平等思惟佛 南無恬惔思惟佛 南無不動寂靜佛 南無無垢光佛 南無平等行佛 南無不擾佛 南無不濁佛 南無不動佛 南無善行佛 南無善住調智佛 南無說自在佛 南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛 南無應供佛 南無供養華光佛 南無三界供養佛 南無日藏佛 南無他供養佛 南無解脫幢佛 南無快結佛 南無甘露清淨佛 南無金剛堅佛 南無寶聚光明佛 南無快步佛 南無日清淨光明佛 南無功德積佛 南無阿樓那勝佛 南無師子去佛 南無勝上佛 南無華德佛 南無放光明佛 南無波頭摩智愛佛 南無快莊嚴佛 南無不空行佛 南無合創佛 南無幢光明幢佛 南無樂心佛 南無樂解脫佛 南無智淨佛 南無聞慧海佛 南無寶住持佛 南無拘峻莊嚴佛 南無孔雀聲佛 南無不屬佛 南無斷愛根佛 南無月起佛 南無海勝佛 南無不動合去佛 南無樂功德然燈佛 南無教聲佛 南無地主佛 南無威德力佛 南無住智慧佛 南無善月佛 南無覺華佛 南無善讚嘆佛 南無善處佛 南無力智威德加佛 南無然燈堅固佛 南無奮迅佛 南無天聲佛 南無寂靜佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無界光明佛 南無住行佛 南無無垢佛 南無堅固起佛 南無樂智自在佛 南無香光明佛 南無廣光明佛 南無念自在佛 南無甘露器佛 南無無礙幢佛 南無求勝菩提佛 南無信行佛 南無寶慚愧佛 南無法用佛 南無一切威德佛 南無大親佛 南無寂靜行佛 南無甘露增上佛 南無彌留光佛 南無聖讚嘆佛 南無生威德佛 南無光明見佛 南無善修果報佛 南無善德莊嚴佛 南無寶光明佛 南無寂靜功德步佛 南無功德海佛 南無種種色佛 南無降伏魔佛 南無閉塞魔佛 南無度一切難佛 南無不破境智佛 南無海文飾佛 南無得勝眾解脫王佛 南無愛佛 南無佛幢佛 南無智聲佛 南無善勝佛 南無淨命佛 南無智報佛 南無如意幢佛 南無世間自在劫佛 南無地住持佛 南無日愛佛 南無羅睺月佛 南無華光明佛 南無明增上佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南無伏心佛 南無樹王佛 南無數聲佛 南無功德力佛 南無住勝佛 南無愛聖佛 南無威德佛 南無樹提味佛 南無妙鼓雲聲佛 南無愛眼佛 南無賢智佛 南無成就功德勝佛 南無寂靜吼佛 南無法幢佛 南無虛空功德聲佛 南無功德差別佛 南無功德聲佛 南無威德佛 南無聖行佛 南無有智佛 南無樂說月佛 南無善寂滅佛 南無月面佛 南無日月無垢佛 南無集功德佛 南無華福德佛 南無憶樂說國土佛 南無恭敬愛佛 南無無量師子力佛 南無自在王佛 南無無量信佛 南無平等思惟佛 南無恬惔思惟佛 南無不動寂靜佛 南無無垢光佛 南無平等行佛 南無不擾佛 南無不濁佛 南無不動佛 南無善行佛 南無善住調智佛 南無說自在佛 南無大天佛 南無深意佛 南無無量佛 南無法力佛 南無應供佛 南無供養華光佛 南無三界供養佛 南無日藏佛 南無他供養佛 南無解脫幢佛 南無快結佛 南無甘露清淨佛 南無金剛堅佛 南無寶聚光明佛 南無快步佛 南無日清淨光明佛 南無功德積佛 南無阿樓那勝佛 南無師子去佛 南無勝上佛 南無華德佛 南無放光明佛 南無波頭摩智愛佛 南無快莊嚴佛 南無不空行佛 南無合創佛 南無幢光明幢佛 南無樂心佛 南無樂解脫佛 南無智淨佛 南無聞慧海佛 南無寶住持佛 南無拘峻莊嚴佛 南無孔雀聲佛 南無不屬佛 南無斷愛根佛 南無月起佛 南無海勝佛 南無不動合去佛 南無樂功德然燈佛 南無教聲佛 南無地主佛 南無威德力佛 南無住智慧佛 南無善月佛 南無覺華佛 南無善讚嘆佛 南無善處佛 南無力智威德加佛 南無然燈堅固佛 南無奮迅佛 南無天聲佛 南無寂靜佛 南無日面佛 南無樂解脫佛 南無界光明佛 南無住行佛 南無無垢佛 南無堅固起佛 南無樂智自在佛 南無香光明佛 南無廣光明佛 南無念自在佛 南無甘露器佛 南無無礙幢佛 南無求勝菩提佛 南無信行佛 南無寶慚愧佛 南無法用佛 南無一切威德佛 南無大親佛 南無寂靜行佛 南無甘露增上佛 南無彌留光佛 南無聖讚嘆佛 南無生威德佛 南無光明見佛 南無善修果報佛 南無善德莊嚴佛 南無寶光明佛 南無寂靜功德步佛 南無功德海佛 南無種種色佛 南無降伏魔佛 南無閉塞魔佛 南無度一切難佛 南無不破境智佛 南無海文飾佛 南無得勝眾解脫王佛 南無愛佛 南無佛幢佛 南無智聲佛 南無善勝佛 南無淨命佛 南無智報佛 南無如意幢佛 南無世間自在劫佛 南無地住持佛 南無日愛佛 南無羅睺月佛 南無華光明佛 南無明增上佛

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「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無舍利弗問經 南無大愛道比丘尼經 南無真偽沙門經 南無戒消災經 南無迦葉禁戒經 南無犯戒罪報輕重經 南無僧祇比丘尼戒本 南無十誦比丘戒本 南無十誦比丘尼戒本 南無四分比丘尼戒本 南無比丘威儀經 南無優婆塞五戒威儀經 南無優波離問經 南無毘尼母經 南無薩婆多毘尼毘婆沙論 南無阿毘曇毘婆沙論 南無阿毘曇八揵度論 南無舍利弗阿毘曇論 南無鞞婆沙阿毘曇論 南無出曜論 南無尊婆須蜜所集論 南無立世阿毘曇論 南無俱舍論 南無法勝阿毘曇論 南無十八部論 南無四諦論 南無部異執論 南無明了論 南無隨相論 南無成實論 南無解脫道論 南無阿毘曇心論 南無三法度論 南無雜阿毘曇心論 南無眾事分阿毘曇論 南無甘露味阿毘曇論 南無三彌底論 南無分別功德論 南無摩訶比丘經 南無婆和羅經 南無沙門頭陀經 南無生死變識經 南無佛說正意經 南無摩訶剎頭經 南無胞胎受身經 南無賢者夫人經 南無金剛清淨經 南無威勢長者觀身行經 南無決諸法如幻三昧經 南無佛剎菩薩學成經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無舍利弗問經 南無大愛道比丘尼經 南無真偽沙門經 南無戒消災經 南無迦葉禁戒經 南無犯戒罪報輕重經 南無僧祇比丘尼戒本 南無十誦比丘戒本 南無十誦比丘尼戒本 南無四分比丘尼戒本 南無比丘威儀經 南無優婆塞五戒威儀經 南無優波離問經 南無毘尼母經 南無薩婆多毘尼毘婆沙論 南無阿毘曇毘婆沙論 南無阿毘曇八揵度論 南無舍利弗阿毘曇論 南無鞞婆沙阿毘曇論 南無出曜論 南無尊婆須蜜所集論 南無立世阿毘曇論 南無俱舍論 南無法勝阿毘曇論 南無十八部論 南無四諦論 南無部異執論 南無明了論 南無隨相論 南無成實論 南無解脫道論 南無阿毘曇心論 南無三法度論 南無雜阿毘曇心論 南無眾事分阿毘曇論 南無甘露味阿毘曇論 南無三彌底論 南無分別功德論 南無摩訶比丘經 南無婆和羅經 南無沙門頭陀經 南無生死變識經 南無佛說正意經 南無摩訶剎頭經 南無胞胎受身經 南無賢者夫人經 南無金剛清淨經 南無威勢長者觀身行經 南無決諸法如幻三昧經 南無佛剎菩薩學成經

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無甘露聲菩薩 南無寂行菩薩 南無法雲吼菩薩 南無得脫一切縛菩薩 南無法雲王滿足菩薩 南無甘露點王菩薩 南無尼拘律王菩薩 南無無畏菩薩 南無淨勝菩薩 南無勝眼菩薩 南無藥王菩薩南無甘露光菩薩 南無無障礙受記菩薩 南無無邊光菩薩 南無斷諸魔菩薩 南無過一切道菩薩 南無無缺意菩薩 南無滿濡尸利菩薩 南無功德林菩薩 南無善財童子菩薩 南無轉不退法輪菩薩 南無離垢淨菩薩 南無除諸蓋菩薩 南無示威儀見皆愛喜菩薩 南無妙相嚴淨王意菩薩 南無不誑一切眾生菩薩 南無諸根常定不亂菩薩 南無一切天讚菩薩 南無若鳩羅菩薩 南無遠鳩羅菩薩 南無鳩陀菩薩 南無秀伽伽羅菩薩 南無日陳菩薩 南無遠多羅菩薩 南無羅隣竭菩薩 南無憍曰兜菩薩 南無邊陀羅菩薩 南無颰陀和菩薩 南無那羅達菩薩 南無須彌深菩薩 南無和輪調菩薩 南無因坻達菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無甘露聲菩薩 南無寂行菩薩 南無法雲吼菩薩 南無得脫一切縛菩薩 南無法雲王滿足菩薩 南無甘露點王菩薩 南無尼拘律王菩薩 南無無畏菩薩 南無淨勝菩薩 南無勝眼菩薩 南無藥王菩薩南無甘露光菩薩 南無無障礙受記菩薩 南無無邊光菩薩 南無斷諸魔菩薩 南無過一切道菩薩 南無無缺意菩薩 南無滿濡尸利菩薩 南無功德林菩薩 南無善財童子菩薩 南無轉不退法輪菩薩 南無離垢淨菩薩 南無除諸蓋菩薩 南無示威儀見皆愛喜菩薩 南無妙相嚴淨王意菩薩 南無不誑一切眾生菩薩 南無諸根常定不亂菩薩 南無一切天讚菩薩 南無若鳩羅菩薩 南無遠鳩羅菩薩 南無鳩陀菩薩 南無秀伽伽羅菩薩 南無日陳菩薩 南無遠多羅菩薩 南無羅隣竭菩薩 南無憍曰兜菩薩 南無邊陀羅菩薩 南無颰陀和菩薩 南無那羅達菩薩 南無須彌深菩薩 南無和輪調菩薩 南無因坻達菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無善吉辟支佛 南無不可心辟支佛 南無善住辟支佛 南無無比辟支佛 南無無憍慢辟支佛 南無劬多辟支佛 南無斷愛辟支佛 南無耳辟支佛 南無心得解脫辟支佛 南無憂波耳辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無善吉辟支佛 南無不可心辟支佛 南無善住辟支佛 南無無比辟支佛 南無無憍慢辟支佛 南無劬多辟支佛 南無斷愛辟支佛 南無耳辟支佛 南無心得解脫辟支佛 南無憂波耳辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！已共相懺悔身三業竟，今當次第懺悔口四惡業。經中說言：『口業之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鵂鶹梟鷲鳥形，聞其聲者無不憎惡。若生人中口氣常臭，所有言說人不信，受眷屬不和常好鬪諍。』口業既有如是惡果，是故，弟子今日至誠歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！已共相懺悔身三業竟，今當次第懺悔口四惡業。經中說言：『口業之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦。若在畜生則受鵂鶹梟鷲鳥形，聞其聲者無不憎惡。若生人中口氣常臭，所有言說人不信，受眷屬不和常好鬪諍。』口業既有如是惡果，是故，弟子今日至誠歸依佛。

「南無東方須彌燈王佛 南無南方大功德佛 南無西方無量力佛 南無北方覺花生德佛 南無東南方一切覺花佛南無西南方無量辨才佛 南無西北方蓮花生王佛 南無東北方滅一切憂佛 南無下方至光明王佛 南無上方電燈王幢佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方須彌燈王佛 南無南方大功德佛 南無西方無量力佛 南無北方覺花生德佛 南無東南方一切覺花佛南無西南方無量辨才佛 南無西北方蓮花生王佛 南無東北方滅一切憂佛 南無下方至光明王佛 南無上方電燈王幢佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。

「弟子等！自從無始已來至于今日，妄語兩舌惡口綺語，傳空說有說有言空，不見言見見言不見，不聞言聞聞言不聞，不知言知知言不知，欺賢罔聖言行相乖。自稱讚譽得過人法，我得四禪四無色定阿那般那十六行觀，得須陀洹至阿羅漢，我得辟支佛、不退菩薩，天來龍來鬼來神來，旋風土鬼皆至我所，彼問我答，顯異惑眾要世名利。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！自從無始已來至于今日，妄語兩舌惡口綺語，傳空說有說有言空，不見言見見言不見，不聞言聞聞言不聞，不知言知知言不知，欺賢罔聖言行相乖。自稱讚譽得過人法，我得四禪四無色定阿那般那十六行觀，得須陀洹至阿羅漢，我得辟支佛、不退菩薩，天來龍來鬼來神來，旋風土鬼皆至我所，彼問我答，顯異惑眾要世名利。如是等罪無量無邊，今日發露歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或讒言鬪亂交扇彼此，兩舌讕搆販拽口舌，向彼說此向此噵彼，離他眷屬破他婚親，窮他口舌說人長短壞人善友，使狎密者為踈，親舊者成怨。或綺語不實言不及義，誣謗君父評薄師長，破壞忠良埋沒勝己，通致二國彼此扇作，浮華虛巧發言常虛，口是心非其途非一，對面譽嘆背則呵毀，讚誦耶書傳耶惡法，或惡口詈罵言語麁獷，或呼天指地牽引鬼神。如是口業所生諸罪無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或讒言鬪亂交扇彼此，兩舌讕搆販拽口舌，向彼說此向此噵彼，離他眷屬破他婚親，窮他口舌說人長短壞人善友，使狎密者為踈，親舊者成怨。或綺語不實言不及義，誣謗君父評薄師長，破壞忠良埋沒勝己，通致二國彼此扇作，浮華虛巧發言常虛，口是心非其途非一，對面譽嘆背則呵毀，讚誦耶書傳耶惡法，或惡口詈罵言語麁獷，或呼天指地牽引鬼神。如是口業所生諸罪無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔口業等罪所生功德，願生生世世具八音聲四無礙辯，常說和合利益之語，其聲清雅一切樂聞，善解眾生方俗言語。若有所說應時應限，令彼聽者則得解悟，超凡入聖開發慧眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔口業等罪所生功德，願生生世世具八音聲四無礙辯，常說和合利益之語，其聲清雅一切樂聞，善解眾生方俗言語。若有所說應時應限，令彼聽者則得解悟，超凡入聖開發慧眼。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前入一拔舌地獄。云何名曰拔舌地獄？其地獄縱廣五十由旬，周匝鐵城，鐵網羅覆，門有銅狗大十由旬，口眼火出。其地獄中自然刀刃銐如鋒釯猛火炎赫，鐵城四角有大毒蛇廣張其口，口眼火出來燒罪人，獄卒夜叉扶大鐵犁耕罪人舌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前入一拔舌地獄。云何名曰拔舌地獄？其地獄縱廣五十由旬，周匝鐵城，鐵網羅覆，門有銅狗大十由旬，口眼火出。其地獄中自然刀刃銐如鋒釯猛火炎赫，鐵城四角有大毒蛇廣張其口，口眼火出來燒罪人，獄卒夜叉扶大鐵犁耕罪人舌。

爾時，北門之中有五百罪人，望見獄中亡魂碎膽，宛轉於地而不肯前，各言：「我今何罪入於此處？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，北門之中有五百罪人，望見獄中亡魂碎膽，宛轉於地而不肯前，各言：「我今何罪入於此處？」

馬頭羅剎手捉鐵棒，望頭而打身則磨滅。復有餓鬼來噉其肉，復有餓狗來囓其骨，巧風吹之須臾便活。馬頭羅剎手捉鐵鉤，望背而搭胸前而出，鉤所著處應鉤火然，左右通徹身心俱爛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎手捉鐵棒，望頭而打身則磨滅。復有餓鬼來噉其肉，復有餓狗來囓其骨，巧風吹之須臾便活。馬頭羅剎手捉鐵鉤，望背而搭胸前而出，鉤所著處應鉤火然，左右通徹身心俱爛。

獄卒夜叉拔罪人舌，舌廣長大遍布獄中鐵犁耕之，犁所入處流血滂沱尋血火起，其中刀刃仰刺罪人，如是受罪苦痛百端。復有鐵斧斫罪人舌，寸寸而碎聚成肉山，一日一夜受罪無量，萬死萬生千死千生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獄卒夜叉拔罪人舌，舌廣長大遍布獄中鐵犁耕之，犁所入處流血滂沱尋血火起，其中刀刃仰刺罪人，如是受罪苦痛百端。復有鐵斧斫罪人舌，寸寸而碎聚成肉山，一日一夜受罪無量，萬死萬生千死千生。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人作何等業，受苦如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸罪人作何等業，受苦如是？」

馬頭羅剎答曰：「此諸罪人受佛淨戒而不護持，兩舌惡罵誹謗他人，毀辱良善傳虛作實咀呪萬端，以是因緣，墮此地獄，經千萬劫無有出期。後若得出常作畜生鵂鶹鴟梟，所作音聲人不喜聞；若生人中百生千生聾盲喑啞，口氣常臭為他所憎。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 馬頭羅剎答曰：「此諸罪人受佛淨戒而不護持，兩舌惡罵誹謗他人，毀辱良善傳虛作實咀呪萬端，以是因緣，墮此地獄，經千萬劫無有出期。後若得出常作畜生鵂鶹鴟梟，所作音聲人不喜聞；若生人中百生千生聾盲喑啞，口氣常臭為他所憎。」

寶達菩薩聞之悲泣，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩聞之悲泣，而說偈言：

「悲哉！不可量， 乃入邪見道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「悲哉！不可量， 乃入邪見道。

云何到彼岸， 還溺大海中？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何到彼岸， 還溺大海中？

云何了生死， 翻為無知惑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何了生死， 翻為無知惑？

云何得解脫， 而復被邪縈？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何得解脫， 而復被邪縈？

云何出世人， 乃作非非說？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出世人， 乃作非非說？」

寶達菩薩說偈而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達菩薩說偈而去。