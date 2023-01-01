佛說佛名經卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說佛名經卷第七

「南無普照佛 南無寶幢佛 南無離疑佛 南無師子奮迅步佛 南無善護佛 南無不空步佛 南無覺華幢佛 南無山自在王佛 南無大威德佛 南無示現惡佛 南無甘露稱佛 南無寶天佛 南無住義智佛 南無滿足智佛 南無不陜劣名稱佛 南無無憂佛 南無離垢勝佛 南無梵天佛 南無地自在王佛 南無華眼佛 南無差別見佛 南無法光明佛 南無具足見佛 南無信功德佛 南無三界尊佛 南無月葉佛 南無寶光明佛 南無寶幢佛 南無妙稱佛 南無光明作佛 南無無量威德佛 南無廣護佛 南無師子身佛 南無甘露慧佛 南無難勝佛 南無功德聚佛 南無月高佛 南無得大勢至佛 南無無量步佛 南無月無畏佛 南無見一切義佛 南無勇猛佛 南無功德然燈佛 南無月王佛 南無功德炎佛 南無廣智佛 南無善寂滅佛 南無天光佛 南無無垢佛 南無住持無量明佛 南無希勝佛 南無不覆藏佛 南無善住佛 南無大意佛 南無上首佛 南無世間光明佛 南無多功德佛 南無無量威德佛 南無義慧佛 南無離塵佛 南無離瞋恨無熱佛 南無善稱佛 南無稱德佛 南無俱蘇摩德佛 南無人德佛 南無精進僊佛 南無大德佛 南無寂慧佛 南無香像佛 南無上堅佛 南無安樂佛 南無不可勝佛 南無日月佛 南無雷王佛 南無電王佛 南無大勝佛 南無護智佛 南無日勝佛 南無成就義佛 南無寶積佛 南無降伏怨佛 南無華勝佛 南無應稱佛 南無智步佛 南無離慢佛 南無根華佛 南無無畏國土佛 南無高稱佛 南無示有佛 南無月蓋佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子幢佛 南無樂思惟佛 南無不可思議奮迅佛 南無樂功德佛 南無應供稱佛 南無華相佛 南無無量樂說稱佛 南無摩尼金剛佛 南無無量壽佛 南無摩尼莊嚴佛 南無大自在功德佛 南無勝月佛 南無高山稱佛 南無百光明佛 南無歡喜佛 南無龍步佛 南無意成就佛 南無寶月佛 南無寂滅佛 南無然炬王佛 南無上首佛 南無歡喜自在佛 南無寶髻佛 南無遠離畏佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無無垢稱佛 南無稱威德佛 南無愛天佛南無羅睺天佛 南無善炎佛 南無寶愛佛 南無寶聚佛 南無寶步佛 南無師子華佛 南無高修佛 南無人自在佛 南無人慧佛 南無照世間佛 南無寶威德佛 南無功德佛 南無大相佛 南無乘莊嚴佛 南無橋梁佛 南無香象佛 南無無心慧佛 南無彌留幢佛 南無善香佛 南無堅鎧佛 南無勝威德佛 南無摩尼鎧佛 南無賢大佛 南無善香月佛 南無淨自在佛 南無師子月佛 南無勝威德佛 南無善勝佛 南無不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無普照佛 南無寶幢佛 南無離疑佛 南無師子奮迅步佛 南無善護佛 南無不空步佛 南無覺華幢佛 南無山自在王佛 南無大威德佛 南無示現惡佛 南無甘露稱佛 南無寶天佛 南無住義智佛 南無滿足智佛 南無不陜劣名稱佛 南無無憂佛 南無離垢勝佛 南無梵天佛 南無地自在王佛 南無華眼佛 南無差別見佛 南無法光明佛 南無具足見佛 南無信功德佛 南無三界尊佛 南無月葉佛 南無寶光明佛 南無寶幢佛 南無妙稱佛 南無光明作佛 南無無量威德佛 南無廣護佛 南無師子身佛 南無甘露慧佛 南無難勝佛 南無功德聚佛 南無月高佛 南無得大勢至佛 南無無量步佛 南無月無畏佛 南無見一切義佛 南無勇猛佛 南無功德然燈佛 南無月王佛 南無功德炎佛 南無廣智佛 南無善寂滅佛 南無天光佛 南無無垢佛 南無住持無量明佛 南無希勝佛 南無不覆藏佛 南無善住佛 南無大意佛 南無上首佛 南無世間光明佛 南無多功德佛 南無無量威德佛 南無義慧佛 南無離塵佛 南無離瞋恨無熱佛 南無善稱佛 南無稱德佛 南無俱蘇摩德佛 南無人德佛 南無精進僊佛 南無大德佛 南無寂慧佛 南無香像佛 南無上堅佛 南無安樂佛 南無不可勝佛 南無日月佛 南無雷王佛 南無電王佛 南無大勝佛 南無護智佛 南無日勝佛 南無成就義佛 南無寶積佛 南無降伏怨佛 南無華勝佛 南無應稱佛 南無智步佛 南無離慢佛 南無根華佛 南無無畏國土佛 南無高稱佛 南無示有佛 南無月蓋佛 南無多功德佛 南無寶月佛 南無師子幢佛 南無樂思惟佛 南無不可思議奮迅佛 南無樂功德佛 南無應供稱佛 南無華相佛 南無無量樂說稱佛 南無摩尼金剛佛 南無無量壽佛 南無摩尼莊嚴佛 南無大自在功德佛 南無勝月佛 南無高山稱佛 南無百光明佛 南無歡喜佛 南無龍步佛 南無意成就佛 南無寶月佛 南無寂滅佛 南無然炬王佛 南無上首佛 南無歡喜自在佛 南無寶髻佛 南無遠離畏佛 南無寶藏佛 南無月面佛 南無無垢稱佛 南無稱威德佛 南無愛天佛南無羅睺天佛 南無善炎佛 南無寶愛佛 南無寶聚佛 南無寶步佛 南無師子華佛 南無高修佛 南無人自在佛 南無人慧佛 南無照世間佛 南無寶威德佛 南無功德佛 南無大相佛 南無乘莊嚴佛 南無橋梁佛 南無香象佛 南無無心慧佛 南無彌留幢佛 南無善香佛 南無堅鎧佛 南無勝威德佛 南無摩尼鎧佛 南無賢大佛 南無善香月佛 南無淨自在佛 南無師子月佛 南無勝威德佛 南無善勝佛 南無不

可勝輪佛 南無勝親佛 南無實名佛 南無大行佛 南無高光明佛 南無功德山佛 南無大稱佛 南無法稱佛 南無施光明佛 南無電德佛 南無實作佛 南無救命佛 南無善炎佛 南無善首佛 南無決定慧佛 南無離有佛 南無摩尼香佛 南無勝喜佛 南無師子光明佛 南無普照佛 南無稱勝佛 南無善智慧佛 南無摩尼月佛 南無高光佛 南無不可降伏行佛 南無大光佛 南無摩尼輪佛 南無世尊佛 南無師子像佛 南無月滿佛 南無寶炎佛 南無羅睺佛 南無善護佛 南無希覺佛 南無同光明佛 南無寂靜去佛 南無安隱世間佛 南無無惱佛 南無十方行佛 南無力喜佛 南無火體勝佛 南無至大體佛 南無得大勢佛 南無功德藏佛 南無實行佛 南無無畏勝佛 南無樹提佛 南無大光明佛 南無日光佛 南無廣功德佛 南無寶功德佛 南無自在佛 南無摩尼香佛 南無作業佛 南無師子手佛 南無善化佛 南無寶高佛 南無大海佛 南無住持佛 南無義智佛 南無善思惟慧佛 南無大眾輪佛 南無寶火佛 南無修行義佛 南無世間月佛 南無華聲佛 南無淨幢佛 南無大眾上首佛 南無師子步佛 南無威德佛 南無福德成就佛 南無大光明佛 南無寶稱佛 南無信眾佛 南無無邊稱佛 南無不空光明佛 南無聖天佛 南無金剛眾佛 南無善肩佛 南無幢王佛 南無華成佛 南無鎧慧佛 南無風行佛 南無善思惟佛 南無大稱佛 南無快然佛 南無甘露聚佛 南無功德護佛 南無義去佛 南無無畏佛 南無大慈悲佛 南無住分別佛 南無摩尼足佛 南無解脫威德佛 南無善報佛 南無善疾平等威德佛 南無智勝佛 南無善天佛 南無實聲佛 南無智力得佛 南無師子慧佛 南無華高佛 南無智作佛 南無華德佛 南無功德藏佛 南無寶稱佛 南無實稱佛 南無不可降伏佛 南無無畏自在佛 南無淨日佛 南無諸天佛 南無可愛佛 南無實天佛 南無寶藏佛 南無功德稱佛 南無智積佛 南無清白佛 南無遠行佛 南無天威德佛 南無淨聖佛 南無喜去佛 南無大優威德佛 南無炎聚佛 南無大勝佛 南無華光佛 南無喜上佛 南無善首佛 南無自在幢佛 南無大愛佛 南無善心佛 南無降伏他眾佛 南無勇猛佛 南無成就佛 南無威德佛 南無善思議境界佛 南無善臂佛 南無大寶佛 南無稱意佛 南無世間尊佛 南無功德光明佛 南無寶聲佛 南無金剛仙佛 南無成就佛 南無師子力佛 南無無垢眼佛 南無迦葉佛 南無清淨智佛 南無智步佛 南無高威德佛 南無大光明佛 南無日光明佛 南無無垢身佛 南無差別身 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 可勝輪佛 南無勝親佛 南無實名佛 南無大行佛 南無高光明佛 南無功德山佛 南無大稱佛 南無法稱佛 南無施光明佛 南無電德佛 南無實作佛 南無救命佛 南無善炎佛 南無善首佛 南無決定慧佛 南無離有佛 南無摩尼香佛 南無勝喜佛 南無師子光明佛 南無普照佛 南無稱勝佛 南無善智慧佛 南無摩尼月佛 南無高光佛 南無不可降伏行佛 南無大光佛 南無摩尼輪佛 南無世尊佛 南無師子像佛 南無月滿佛 南無寶炎佛 南無羅睺佛 南無善護佛 南無希覺佛 南無同光明佛 南無寂靜去佛 南無安隱世間佛 南無無惱佛 南無十方行佛 南無力喜佛 南無火體勝佛 南無至大體佛 南無得大勢佛 南無功德藏佛 南無實行佛 南無無畏勝佛 南無樹提佛 南無大光明佛 南無日光佛 南無廣功德佛 南無寶功德佛 南無自在佛 南無摩尼香佛 南無作業佛 南無師子手佛 南無善化佛 南無寶高佛 南無大海佛 南無住持佛 南無義智佛 南無善思惟慧佛 南無大眾輪佛 南無寶火佛 南無修行義佛 南無世間月佛 南無華聲佛 南無淨幢佛 南無大眾上首佛 南無師子步佛 南無威德佛 南無福德成就佛 南無大光明佛 南無寶稱佛 南無信眾佛 南無無邊稱佛 南無不空光明佛 南無聖天佛 南無金剛眾佛 南無善肩佛 南無幢王佛 南無華成佛 南無鎧慧佛 南無風行佛 南無善思惟佛 南無大稱佛 南無快然佛 南無甘露聚佛 南無功德護佛 南無義去佛 南無無畏佛 南無大慈悲佛 南無住分別佛 南無摩尼足佛 南無解脫威德佛 南無善報佛 南無善疾平等威德佛 南無智勝佛 南無善天佛 南無實聲佛 南無智力得佛 南無師子慧佛 南無華高佛 南無智作佛 南無華德佛 南無功德藏佛 南無寶稱佛 南無實稱佛 南無不可降伏佛 南無無畏自在佛 南無淨日佛 南無諸天佛 南無可愛佛 南無實天佛 南無寶藏佛 南無功德稱佛 南無智積佛 南無清白佛 南無遠行佛 南無天威德佛 南無淨聖佛 南無喜去佛 南無大優威德佛 南無炎聚佛 南無大勝佛 南無華光佛 南無喜上佛 南無善首佛 南無自在幢佛 南無大愛佛 南無善心佛 南無降伏他眾佛 南無勇猛佛 南無成就佛 南無威德佛 南無善思議境界佛 南無善臂佛 南無大寶佛 南無稱意佛 南無世間尊佛 南無功德光明佛 南無寶聲佛 南無金剛仙佛 南無成就佛 南無師子力佛 南無無垢眼佛 南無迦葉佛 南無清淨智佛 南無智步佛 南無高威德佛 南無大光明佛 南無日光明佛 南無無垢身佛 南無差別身

佛 南無差別威德佛 南無不可比甘露鉢佛 南無月光明電德佛 南無寂滅去佛 南無不動佛 南無多稱佛 南無功德法佛 南無歡喜無畏佛 南無莊嚴王佛 南無妙稱佛 南無多炎佛 南無華勝佛 南無寶莊嚴佛 南無善賢佛 南無寶妙佛 南無善智慧佛 南無善賢德佛 南無梵幢佛 南無月蓋佛 南無羅網炎佛 南無廣光明佛 南無智稱佛 南無名相佛 南無功德光明佛 南無稱名聲佛 南無滿月佛 南無華光佛 南無善行佛 南無然燈佛 南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光佛 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛 南無弗沙快佛 南無眼滿佛 南無無濁義佛 南無高威德佛 南無華威德佛 南無奮迅佛 南無無障智佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無上首佛 南無自在劫佛 南無華幢佛 南無羅睺佛 南無火藥佛 南無星宿王佛 南無明王佛 南無福德手佛 南無稱光佛 南無日光明佛 南無法藏佛 南無善智慧佛 南無功德自在劫佛 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南無善住佛 南無善至智慧佛 南無淨聲佛 南無龍吼聲佛 南無相幢佛 南無智慧聚佛 南無無畏佛 南無淨上首佛 南無快眼佛 南無龍德佛 南無寶幢佛 南無黠慧佛 南無不怯弱聲佛 南無寶相佛 南無聲德佛 南無師子佛 南無種種說佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛 南無華佛 南無奮迅去佛 南無華積佛 南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛 南無威德聚佛 南無菩提王佛 南無無盡佛 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智慧國土佛 南無上身佛 南無淨威德佛 南無有智佛 南無真聲佛 南無大尊佛 南無無障礙藏佛 南無勝德佛 南無勝智奮迅佛 南無大炎佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛 南無差別威德佛 南無不可比甘露鉢佛 南無月光明電德佛 南無寂滅去佛 南無不動佛 南無多稱佛 南無功德法佛 南無歡喜無畏佛 南無莊嚴王佛 南無妙稱佛 南無多炎佛 南無華勝佛 南無寶莊嚴佛 南無善賢佛 南無寶妙佛 南無善智慧佛 南無善賢德佛 南無梵幢佛 南無月蓋佛 南無羅網炎佛 南無廣光明佛 南無智稱佛 南無名相佛 南無功德光明佛 南無稱名聲佛 南無滿月佛 南無華光佛 南無善行佛 南無然燈佛 南無電幢佛 南無光明王佛 南無星宿光佛 南無不可嫌名佛 南無波頭摩藏佛 南無弗沙快佛 南無眼滿佛 南無無濁義佛 南無高威德佛 南無華威德佛 南無奮迅佛 南無無障智佛 南無羅睺天佛 南無智聚佛 南無上首佛 南無自在劫佛 南無華幢佛 南無羅睺佛 南無火藥佛 南無星宿王佛 南無明王佛 南無福德手佛 南無稱光佛 南無日光明佛 南無法藏佛 南無善智慧佛 南無功德自在劫佛 南無金剛仙佛 南無智慧積佛 南無善住佛 南無善至智慧佛 南無淨聲佛 南無龍吼聲佛 南無相幢佛 南無智慧聚佛 南無無畏佛 南無淨上首佛 南無快眼佛 南無龍德佛 南無寶幢佛 南無黠慧佛 南無不怯弱聲佛 南無寶相佛 南無聲德佛 南無師子佛 南無種種說佛 南無智色佛 南無波頭摩聚佛 南無華佛 南無奮迅去佛 南無華積佛 南無勝色佛 南無星宿色佛 南無月燈佛 南無威德聚佛 南無菩提王佛 南無無盡佛 南無善慧眼佛 南無喜身佛 南無智慧國土佛 南無上身佛 南無淨威德佛 南無有智佛 南無真聲佛 南無大尊佛 南無無障礙藏佛 南無勝德佛 南無勝智奮迅佛 南無大炎佛

「次禮十二部尊經大藏法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「次禮十二部尊經大藏法輪。

「南無沙曷比丘功德經 南無樹提伽經 南無盧至長者經 南無須摩提長者經 南無燈指因緣經 南無十二品生死經 南無諫王經 南無五王經 南無末羅王經 南無摩達國王經 南無普達王經 南無揵陀國王經 南無堅意經 南無佛大僧大經 南無邪祇經 南無十二頭陀經 南無護淨經 南無木患子經 南無時非時經 南無錫杖經 南無栴檀樹經 南無新歲經 南無貧窮老公經 南無長者子懊惱三處經 南無佛說越難經 南無栴檀越國王經 南無自愛經 南無佛說處處經 南無無上處經 南無輪轉五道罪福報應經 南無未生怨經 南無十八泥梨經 南無僧護因緣經 南無那先比丘經 南無四分律 南無十誦律 南無僧祇律 南無彌沙塞律 南無僧祇戒本 南無四分戒本 南無解脫戒本 南無沙彌威儀 南無曇無德羯磨 南無四分尼羯磨 南無優婆塞五戒相 南無善見律毘婆沙 南無鼻奈耶 南無薩婆多毘尼摩德勒伽 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無沙曷比丘功德經 南無樹提伽經 南無盧至長者經 南無須摩提長者經 南無燈指因緣經 南無十二品生死經 南無諫王經 南無五王經 南無末羅王經 南無摩達國王經 南無普達王經 南無揵陀國王經 南無堅意經 南無佛大僧大經 南無邪祇經 南無十二頭陀經 南無護淨經 南無木患子經 南無時非時經 南無錫杖經 南無栴檀樹經 南無新歲經 南無貧窮老公經 南無長者子懊惱三處經 南無佛說越難經 南無栴檀越國王經 南無自愛經 南無佛說處處經 南無無上處經 南無輪轉五道罪福報應經 南無未生怨經 南無十八泥梨經 南無僧護因緣經 南無那先比丘經 南無四分律 南無十誦律 南無僧祇律 南無彌沙塞律 南無僧祇戒本 南無四分戒本 南無解脫戒本 南無沙彌威儀 南無曇無德羯磨 南無四分尼羯磨 南無優婆塞五戒相 南無善見律毘婆沙 南無鼻奈耶 南無薩婆多毘尼摩德勒伽

「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮十方諸大菩薩摩訶薩。

「南無法王菩薩 南無合山菩薩 南無降伏魔菩薩 南無普見菩薩 南無智山菩薩 南無難可菩薩 南無因陀羅幢菩薩 南無金髻菩薩 南無善見菩薩 南無善意菩薩 南無解脫王菩薩 南無大威德菩薩 南無波頭摩眼菩薩 南無普眼菩薩 南無決定法菩薩 南無離垢菩薩 南無大光菩薩 南無大力菩薩 南無大月菩薩 南無善月菩薩 南無淨心菩薩 南無住持華菩薩 南無不著行菩薩 南無離諸惡菩薩 南無得大菩薩 南無智炬燈菩薩 南無無邊行菩薩 南無無邊見菩薩 南無無障礙智菩薩 南無無垢眼山王菩薩 南無住持寂靜菩薩 南無離闇菩薩 南無無邊幢菩薩 南無火光菩薩 南無三界尊菩薩 南無世間炬菩薩 南無無障眼菩薩 南無不可嫌稱菩薩 南無無邊見菩薩 南無無礙見菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無法王菩薩 南無合山菩薩 南無降伏魔菩薩 南無普見菩薩 南無智山菩薩 南無難可菩薩 南無因陀羅幢菩薩 南無金髻菩薩 南無善見菩薩 南無善意菩薩 南無解脫王菩薩 南無大威德菩薩 南無波頭摩眼菩薩 南無普眼菩薩 南無決定法菩薩 南無離垢菩薩 南無大光菩薩 南無大力菩薩 南無大月菩薩 南無善月菩薩 南無淨心菩薩 南無住持華菩薩 南無不著行菩薩 南無離諸惡菩薩 南無得大菩薩 南無智炬燈菩薩 南無無邊行菩薩 南無無邊見菩薩 南無無障礙智菩薩 南無無垢眼山王菩薩 南無住持寂靜菩薩 南無離闇菩薩 南無無邊幢菩薩 南無火光菩薩 南無三界尊菩薩 南無世間炬菩薩 南無無障眼菩薩 南無不可嫌稱菩薩 南無無邊見菩薩 南無無礙見菩薩

「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方世界無量無邊諸大菩薩摩訶薩。

「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「敬禮聲聞緣覺一切賢聖。

「南無盡憍慢辟支佛 南無親辟支佛 南無得脫辟支佛 南無無垢辟支佛 南無獨辟支佛 南無雞書辟支佛 南無能作憍慢辟支佛 南無退辟支佛 南無不退去辟支佛 南無尋辟支佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無盡憍慢辟支佛 南無親辟支佛 南無得脫辟支佛 南無無垢辟支佛 南無獨辟支佛 南無雞書辟支佛 南無能作憍慢辟支佛 南無退辟支佛 南無不退去辟支佛 南無尋辟支佛

「歸命如是等無量無邊辟支佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等無量無邊辟支佛。

「禮三寶已，次復懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「禮三寶已，次復懺悔。

「弟子等！至心懺悔貪欲之罪。經中說言：『但為貪欲閉在癡獄，沒生死河莫之能出。』眾生為是五欲因緣，從昔已來流轉生死，一一眾生一劫之中所積身骨，如王舍城毘富羅山，所飲母乳如四海水，身所出血復過於此。父母兄弟六親眷屬，命終哭泣所出目淚如四海水，是故說言有愛則生愛盡則滅，故知生死貪愛為本。所以經言：『婬欲之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦，若在畜生則受鴿雀鴛鴦等身，若生人中妻不貞良，得不隨意眷屬，婬欲既有如此惡業。』是故，弟子！今日至心稽顙歸依佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！至心懺悔貪欲之罪。經中說言：『但為貪欲閉在癡獄，沒生死河莫之能出。』眾生為是五欲因緣，從昔已來流轉生死，一一眾生一劫之中所積身骨，如王舍城毘富羅山，所飲母乳如四海水，身所出血復過於此。父母兄弟六親眷屬，命終哭泣所出目淚如四海水，是故說言有愛則生愛盡則滅，故知生死貪愛為本。所以經言：『婬欲之罪能令眾生墮於地獄餓鬼受苦，若在畜生則受鴿雀鴛鴦等身，若生人中妻不貞良，得不隨意眷屬，婬欲既有如此惡業。』是故，弟子！今日至心稽顙歸依佛。

「南無東方師子音王佛 南無南方大雲藏佛 南無西方無量壽佛 南無北方紅蓮花光佛 南無東南方無垢瑠璃佛 南無西南方勝調伏上佛 南無西北方散華生德佛 南無東北方心同虛空佛 南無下方無垢稱王佛 南無上方淨智慧海佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「南無東方師子音王佛 南無南方大雲藏佛 南無西方無量壽佛 南無北方紅蓮花光佛 南無東南方無垢瑠璃佛 南無西南方勝調伏上佛 南無西北方散華生德佛 南無東北方心同虛空佛 南無下方無垢稱王佛 南無上方淨智慧海佛

「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。弟子等自從無始已來至于今日，或通人妻妾奪他婦女，侵陵貞潔污比丘尼，破他梵行逼迫不道，濁心邪視言語嘲調，或復恥他門戶污賢善名，或於男子五種人所起不淨行。如是等罪無量無邊，今日至誠歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「歸命如是等十方盡虛空界一切三寶。弟子等自從無始已來至于今日，或通人妻妾奪他婦女，侵陵貞潔污比丘尼，破他梵行逼迫不道，濁心邪視言語嘲調，或復恥他門戶污賢善名，或於男子五種人所起不淨行。如是等罪無量無邊，今日至誠歸命懺悔。

「弟子等！從無始已來至于今日，或受女身心如野馬，恒日放蕩無一時定，常懷邪心恒生欲想；或於伽藍會所，無心聽法眼常貪視；或愛欲沙門壞他男子，不誕佛法恣放婬情，致令心飃大海冥然失岸；或穢污僧三衣法服；或於精舍院宇行不淨行共相探摸。如是等罪無量無邊，今日慚愧至心懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「弟子等！從無始已來至于今日，或受女身心如野馬，恒日放蕩無一時定，常懷邪心恒生欲想；或於伽藍會所，無心聽法眼常貪視；或愛欲沙門壞他男子，不誕佛法恣放婬情，致令心飃大海冥然失岸；或穢污僧三衣法服；或於精舍院宇行不淨行共相探摸。如是等罪無量無邊，今日慚愧至心懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或作女身恒懷婬欲；或侵奪他夫聟，迷惑諸丈夫；或作符書厭蠱遣他婦患，人生少福為邪所著，諸病鬼等因此得便，不遇良醫遂致身死。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露悔過，至誠稽顙歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或作女身恒懷婬欲；或侵奪他夫聟，迷惑諸丈夫；或作符書厭蠱遣他婦患，人生少福為邪所著，諸病鬼等因此得便，不遇良醫遂致身死。如是等罪無量無邊，今日慚愧發露悔過，至誠稽顙歸命懺悔。

「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或眼為色或愛染玄黃紅綵朱紫珍玩寶飾；或取男女長短黑白姿態之相，起非法想；或耳貪好聲宮商絃管妓樂歌唱；或取男女音聲言語啼笑之相起非法想；或鼻籍名香蘊麝幽蘭欝金蘇合起非法想；或舌貪好味鮮美甘肥，眾生肉血資養四大，更憎苦本起非法想；或身樂華綺錦繡繒縠，一切細滑七珍麗服起非法想；或意多亂想觸向乖法，有此六想造罪尤甚。如是等罪無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又復，弟子等！從無始已來至于今日，或眼為色或愛染玄黃紅綵朱紫珍玩寶飾；或取男女長短黑白姿態之相，起非法想；或耳貪好聲宮商絃管妓樂歌唱；或取男女音聲言語啼笑之相起非法想；或鼻籍名香蘊麝幽蘭欝金蘇合起非法想；或舌貪好味鮮美甘肥，眾生肉血資養四大，更憎苦本起非法想；或身樂華綺錦繡繒縠，一切細滑七珍麗服起非法想；或意多亂想觸向乖法，有此六想造罪尤甚。如是等罪無量無邊，今日至誠向十方佛尊法聖眾前歸命懺悔。

「願弟子等，承是懺悔婬欲等罪所生功德，願生生世世自然化生不由胞胎，清淨皎潔相好光麗，六情開朗聰利分明，了達恩愛猶如桎梏，觀此六塵如幻如化，於五欲境決定厭離，乃至夢中不起邪想，內外因緣永不能動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願弟子等，承是懺悔婬欲等罪所生功德，願生生世世自然化生不由胞胎，清淨皎潔相好光麗，六情開朗聰利分明，了達恩愛猶如桎梏，觀此六塵如幻如化，於五欲境決定厭離，乃至夢中不起邪想，內外因緣永不能動。

「願以懺悔眼根功德，願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相；願以懺悔耳根功德，願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如教奉行；願以懺悔鼻根功德，願令此鼻常聞香積入法位香，捨離生死不淨臭穢；願以懺悔舌根功德，願令此舌常餐法喜禪悅之食，不貪眾生血肉之味；願以懺悔身根功德，願令此身被如來衣著忍辱鎧，臥無畏床坐四禪座；願以懺悔意根功德，願令此意成就十想洞達五明，深觀二諦空平等理，從方便慧起十妙行，入法流水念念增明，顯發如來大無生法忍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「願以懺悔眼根功德，願令此眼徹見十方諸佛菩薩清淨法身不以二相；願以懺悔耳根功德，願令此耳常聞十方諸佛賢聖所說正法如教奉行；願以懺悔鼻根功德，願令此鼻常聞香積入法位香，捨離生死不淨臭穢；願以懺悔舌根功德，願令此舌常餐法喜禪悅之食，不貪眾生血肉之味；願以懺悔身根功德，願令此身被如來衣著忍辱鎧，臥無畏床坐四禪座；願以懺悔意根功德，願令此意成就十想洞達五明，深觀二諦空平等理，從方便慧起十妙行，入法流水念念增明，顯發如來大無生法忍。」

大乘蓮華寶達問答報應沙門經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘蓮華寶達問答報應沙門經

寶達頃前更入一地獄，名為火象地獄。其地獄中自然而有火象，其象身甚長大，象身火然烟焰俱出，其象口眼亦有火然。罪人見之迫迮號泣而不肯前，獄卒夜叉叉著象上，其象跳踉罪人墮地，地上火燃燒然其身，一日一夜千死千生萬死萬生，從地獄出若生人中身不具足，黃門二根不男石女。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達頃前更入一地獄，名為火象地獄。其地獄中自然而有火象，其象身甚長大，象身火然烟焰俱出，其象口眼亦有火然。罪人見之迫迮號泣而不肯前，獄卒夜叉叉著象上，其象跳踉罪人墮地，地上火燃燒然其身，一日一夜千死千生萬死萬生，從地獄出若生人中身不具足，黃門二根不男石女。

寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何罪故受罪如是？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達問馬頭羅剎曰：「此諸沙門作何罪故受罪如是？」

羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，行婬欲法威儀不具，身形不淨入於佛像精舍之中，而行視眇揩揬佛像心無慚愧。以是因緣，墮於地獄受如是罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅剎答曰：「此諸沙門受佛淨戒而不淨持，行婬欲法威儀不具，身形不淨入於佛像精舍之中，而行視眇揩揬佛像心無慚愧。以是因緣，墮於地獄受如是罪。」

寶達聞之悲泣而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寶達聞之悲泣而去。